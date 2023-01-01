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西晉月支三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支三藏竺法護譯

分別身行大慧空品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別身行大慧空品第十一

「又復族姓子！菩薩大士於己身，盡其身等如幻，眼之所見，隨於法界。菩薩之定興，亦等於身，諸毛孔一一之毛，現諸法界，而菩薩居之正受。彼亦住於幻法耳！及所知諸國土，亦如彼法俗。以知諸法，便知億那術無數國土，復知無得之得。佛剎塵數之國土，於彼諸國土，等現有佛菩薩圍繞，而皆具足淨復清淨，皆悉勇猛，賢行辯才而大莊嚴，無量覺飾，如日明曜，眾寶嚴好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復族姓子！菩薩大士於己身，盡其身等如幻，眼之所見，隨於法界。菩薩之定興，亦等於身，諸毛孔一一之毛，現諸法界，而菩薩居之正受。彼亦住於幻法耳！及所知諸國土，亦如彼法俗。以知諸法，便知億那術無數國土，復知無得之得。佛剎塵數之國土，於彼諸國土，等現有佛菩薩圍繞，而皆具足淨復清淨，皆悉勇猛，賢行辯才而大莊嚴，無量覺飾，如日明曜，眾寶嚴好。

「於彼若十劫、若百若千、若百千若億、若億千那術、若無數無限、無邊無際、極盡無盡之數，至如佛剎塵劫之數，行菩薩諸行，所依住者，而不可盡極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼若十劫、若百若千、若百千若億、若億千那術、若無數無限、無邊無際、極盡無盡之數，至如佛剎塵劫之數，行菩薩諸行，所依住者，而不可盡極。

「菩薩於彼作是定正受，而復覺悟，於此而正受，於彼定而覺悟。彼普入諸國土，於彼而化眾、化眾生界，皆使悉入法界，而曉了過去諸慧。而復現處說於經法，明曉無具，無罣礙眼所分別，於法而自在，卓然而過；耳所分別，致度無極；鼻所分別，亦復以權；口所分別，悉之明了；身所分別，亦具曉解；心所分別，慧念滿具。彼以此慧，作是明了，便得十億千總持。何謂十？以法普順諸土。得成十億千清淨之行。解了十億千神諸順，入普智行。得具滿十億千神通。得入十億千定意行。得十億千神足，而致具滿。得致增益十億千力。得具滿十億千誠性。得顯現十億千所依住處。得致十億千感動。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩於彼作是定正受，而復覺悟，於此而正受，於彼定而覺悟。彼普入諸國土，於彼而化眾、化眾生界，皆使悉入法界，而曉了過去諸慧。而復現處說於經法，明曉無具，無罣礙眼所分別，於法而自在，卓然而過；耳所分別，致度無極；鼻所分別，亦復以權；口所分別，悉之明了；身所分別，亦具曉解；心所分別，慧念滿具。彼以此慧，作是明了，便得十億千總持。何謂十？以法普順諸土。得成十億千清淨之行。解了十億千神諸順，入普智行。得具滿十億千神通。得入十億千定意行。得十億千神足，而致具滿。得致增益十億千力。得具滿十億千誠性。得顯現十億千所依住處。得致十億千感動。是為十。

「菩薩復有十體，以致成就億千。菩薩有十行處，具滿億千。菩薩有十藏，以過平等億千。菩薩有十行，於億千而顯光曜。菩薩有十住，以宣億千之教說。菩薩有十願，而過億千德善之行。菩薩有十悔過誠，立億千修德之行。菩薩有十明顯，得致億千清淨之行。菩薩有十向勝，致億千以自明顯。菩薩有十說，以得億千照明之德。菩薩有十清淨果，達億千而致清淨。是謂菩薩大士行具無數身；成就無數德；滿無吾我德；成致無數行；修無思議德；行無稱限德；滿無我我行；致無德之獲；無盡念無我德行。菩薩以此行，而具足諸德，得致平等行，而自莊嚴；得致顯豫調和柔弱；得致奉持得致供養，而為殊增；得無喻者；得為勇捍。菩薩於是法，得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有十體，以致成就億千。菩薩有十行處，具滿億千。菩薩有十藏，以過平等億千。菩薩有十行，於億千而顯光曜。菩薩有十住，以宣億千之教說。菩薩有十願，而過億千德善之行。菩薩有十悔過誠，立億千修德之行。菩薩有十明顯，得致億千清淨之行。菩薩有十向勝，致億千以自明顯。菩薩有十說，以得億千照明之德。菩薩有十清淨果，達億千而致清淨。是謂菩薩大士行具無數身；成就無數德；滿無吾我德；成致無數行；修無思議德；行無稱限德；滿無我我行；致無德之獲；無盡念無我德行。菩薩以此行，而具足諸德，得致平等行，而自莊嚴；得致顯豫調和柔弱；得致奉持得致供養，而為殊增；得無喻者；得為勇捍。菩薩於是法，得自在。

「菩薩依是定，於東方乃十佛剎無數千塵數如來所，建立以一一名字，一一名字彼十佛剎如塵之等，無能念限者。從彼一塵，分為佛剎無數千如塵數，以遍其中，亦無覺知，而無增減。如一之不覺，而無增減，普於諸剎如塵數，亦如是。如東之所為，南西北隅上下，亦如是！其一塵分破之所可著處，其數亦如上。其菩薩能建立之，普能現其身。是彼菩薩於諸佛剎，普能清淨所建置也。以如來身無限故，又於光明，而得自在；復以無思議故，得有感動，使普現耳！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩依是定，於東方乃十佛剎無數千塵數如來所，建立以一一名字，一一名字彼十佛剎如塵之等，無能念限者。從彼一塵，分為佛剎無數千如塵數，以遍其中，亦無覺知，而無增減。如一之不覺，而無增減，普於諸剎如塵數，亦如是。如東之所為，南西北隅上下，亦如是！其一塵分破之所可著處，其數亦如上。其菩薩能建立之，普能現其身。是彼菩薩於諸佛剎，普能清淨所建置也。以如來身無限故，又於光明，而得自在；復以無思議故，得有感動，使普現耳！

「如來耳之所宣，亦復無量；如來鼻之分別，亦無限量；如來口所分別，而現平等；如來身於細滑，而順行之；如來心所現，而不可限。如來正覺所知念，亦無限量。宣如來音聲清淨。普顯現如來法輪而無迴還。使一切普知如來聖眾而無限數。如來法覺而亦無限而普順導。普現興顯如來功德之本。現入如來之定、如來之德。於三世修行，而無數如來現興顯諸法。如來所建立宣音聲說。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來耳之所宣，亦復無量；如來鼻之分別，亦無限量；如來口所分別，而現平等；如來身於細滑，而順行之；如來心所現，而不可限。如來正覺所知念，亦無限量。宣如來音聲清淨。普顯現如來法輪而無迴還。使一切普知如來聖眾而無限數。如來法覺而亦無限而普順導。普現興顯如來功德之本。現入如來之定、如來之德。於三世修行，而無數如來現興顯諸法。如來所建立宣音聲說。是為十。

「現建立如來之土。以佛音聲，而普雨諸法。使其音聲，普聞諸土。廣宣傳佛之正受。亦復普宣諸佛世尊，賢聖之眾。建立諸佛無思議法。所宣諸法，悉如幻化。宣演諸法，而無所著。悉明顯一切法場。普悉暢現如來眾德之行。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現建立如來之土。以佛音聲，而普雨諸法。使其音聲，普聞諸土。廣宣傳佛之正受。亦復普宣諸佛世尊，賢聖之眾。建立諸佛無思議法。所宣諸法，悉如幻化。宣演諸法，而無所著。悉明顯一切法場。普悉暢現如來眾德之行。是為十。

「一切諸定，順導如幻，建立心如幻，解無罣礙。菩薩於此法界，而悉自在，乃為建立菩薩耳！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸定，順導如幻，建立心如幻，解無罣礙。菩薩於此法界，而悉自在，乃為建立菩薩耳！

「彼諸佛世尊！於諸種種心意，以一一名字，而現無數佛土、無數千如塵數諸如來；以一一名字，如塵之數；以一一之塵，立置如十佛剎，至九數如塵數佛剎，亦無增減。無能知所取著之者，是菩薩所建立也。修應無遍數行，亦心所建立。以無著行意所建立。於諸法而無惑故，念所建立；於諸法慧分別故，行所建立；諸法所受處故，行所建立；順奉諸法故，亦覺道所建立；修行普宣傳法故，亦建立無數諸情。以建神通分別，於法用權慧故為無起行。所建立明了，法界無所著故，亦住修入慧行。無限慧清淨故，亦住於等正覺。普於諸國土，而現感動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸佛世尊！於諸種種心意，以一一名字，而現無數佛土、無數千如塵數諸如來；以一一名字，如塵之數；以一一之塵，立置如十佛剎，至九數如塵數佛剎，亦無增減。無能知所取著之者，是菩薩所建立也。修應無遍數行，亦心所建立。以無著行意所建立。於諸法而無惑故，念所建立；於諸法慧分別故，行所建立；諸法所受處故，行所建立；順奉諸法故，亦覺道所建立；修行普宣傳法故，亦建立無數諸情。以建神通分別，於法用權慧故為無起行。所建立明了，法界無所著故，亦住修入慧行。無限慧清淨故，亦住於等正覺。普於諸國土，而現感動故。

「菩薩以此而住諸定故，得充十海之門。何謂為十？一者、謂現充佛海，順導諸海故。二者、以過法海，行了慧海故。三者、住諸明曜，於情無所著故。四者、以慧感動，用敷音聲故。五者、念諸情之海，順以權慧故。六者、曉了心海，一切無種種之觀，而知無數心故。七者、滿於行海，具足願故。八者、具滿一切行願海故(少第九一法)。十者、成致一切於覺道故。是為十。菩薩成滿一切道德之海也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩以此而住諸定故，得充十海之門。何謂為十？一者、謂現充佛海，順導諸海故。二者、以過法海，行了慧海故。三者、住諸明曜，於情無所著故。四者、以慧感動，用敷音聲故。五者、念諸情之海，順以權慧故。六者、曉了心海，一切無種種之觀，而知無數心故。七者、滿於行海，具足願故。八者、具滿一切行願海故(少第九一法)。十者、成致一切於覺道故。是為十。菩薩成滿一切道德之海也。

「菩薩有十事，得致上尊。何謂十？一者、以上尊，順導一切。二者、求於最上，化導眾生。三者、求向上尊，則達諸梵行。四者、致最上力，求具得之。五者、求無倫侶，於一切極世。六者、求無過踰，勝魔故。七者、求以明暢，度一切惡道故。八者、求無所依，於諸所生。九者、為尊於諸佛法。十者、求為自在，於諸眾生，將有勇健。是為菩薩最上十尊法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事，得致上尊。何謂十？一者、以上尊，順導一切。二者、求於最上，化導眾生。三者、求向上尊，則達諸梵行。四者、致最上力，求具得之。五者、求無倫侶，於一切極世。六者、求無過踰，勝魔故。七者、求以明暢，度一切惡道故。八者、求無所依，於諸所生。九者、為尊於諸佛法。十者、求為自在，於諸眾生，將有勇健。是為菩薩最上十尊法也。

「菩薩復有十事，興起於眾生之界。何謂為十？一者、常志出家，欲度眾生故。二者、無其迴轉，進最猛力故。三者、求依諸佛，受行行故。四者、有無限力，進諸法故。五者、寂定之力，於諸法自在故。六者、心無迴還，順導力故。七者、於義自在，本無法力故。八者、為大智慧，宣法無罣礙力故。九者、勇猛力，法所建立故。十者、分別力，宣布無量慧故。是謂十種之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有十事，興起於眾生之界。何謂為十？一者、常志出家，欲度眾生故。二者、無其迴轉，進最猛力故。三者、求依諸佛，受行行故。四者、有無限力，進諸法故。五者、寂定之力，於諸法自在故。六者、心無迴還，順導力故。七者、於義自在，本無法力故。八者、為大智慧，宣法無罣礙力故。九者、勇猛力，法所建立故。十者、分別力，宣布無量慧故。是謂十種之力。

「而復致十大勇力。何謂十？一者、最健之力。二者、無過踰之力。三者、無量之力。四者、善修之力。五者、無動之力。六者、無起之力。七者、無怒之力。八者、慧常之力。九者、勤建之力。十者、弘慈之力。是為十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而復致十大勇力。何謂十？一者、最健之力。二者、無過踰之力。三者、無量之力。四者、善修之力。五者、無動之力。六者、無起之力。七者、無怒之力。八者、慧常之力。九者、勤建之力。十者、弘慈之力。是為十力。

「復有十力。何謂十？一者、修調行力。二者、慧清淨力。三者、過清淨法力。四者、法身之力。五者、諸法土力。六者、法明曜力。七者、法情之力。八者、無所壞力。九者、善行修力。十者、修勤入力。是為十大力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十力。何謂十？一者、修調行力。二者、慧清淨力。三者、過清淨法力。四者、法身之力。五者、諸法土力。六者、法明曜力。七者、法情之力。八者、無所壞力。九者、善行修力。十者、修勤入力。是為十大力。

「復有十力。何謂十？一者、大丈夫力。二者、正雄勇力。三者、等正覺所建力。四者、前世所修德本之力。五者、無量德本如應之力。六者、如來之力。七者、普應入力。八者、於三世等力。九者、得菩薩如地行力。十者、得菩薩信向清淨行力。是為十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十力。何謂十？一者、大丈夫力。二者、正雄勇力。三者、等正覺所建力。四者、前世所修德本之力。五者、無量德本如應之力。六者、如來之力。七者、普應入力。八者、於三世等力。九者、得菩薩如地行力。十者、得菩薩信向清淨行力。是為十力。

「復有十力。何謂十力？一者、菩薩離轉力。二者、菩薩順緣之力。三者、菩薩於性得自在力。四者、菩薩修於內性清淨力。五者、菩薩修諸德本從諸行力。六者、菩薩行法最力。七者、身無著力。八者、菩薩以是致成之力。九者、菩薩入權慧力。十者、菩薩諸法本清淨信向之力。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十力。何謂十力？一者、菩薩離轉力。二者、菩薩順緣之力。三者、菩薩於性得自在力。四者、菩薩修於內性清淨力。五者、菩薩修諸德本從諸行力。六者、菩薩行法最力。七者、身無著力。八者、菩薩以是致成之力。九者、菩薩入權慧力。十者、菩薩諸法本清淨信向之力。是為十。

「復有十力。何謂十？一者、住於普世，清閑無處力故。二者、於諸眾，無雙力故。三者、普於一切，無等力故。四者、以諸德行，化眾生力故。五者、在於生死，無傾動力故。六者、度諸生死，清淨如蓮華力故。七者、普現諸導，降諸魔力故。八者、將順魔黨，成大乘力故。九者、化於三界，無所處力故。十者、普勸進十方，無罣礙力故。是為十。菩薩以此無數之法，成其德化也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十力。何謂十？一者、住於普世，清閑無處力故。二者、於諸眾，無雙力故。三者、普於一切，無等力故。四者、以諸德行，化眾生力故。五者、在於生死，無傾動力故。六者、度諸生死，清淨如蓮華力故。七者、普現諸導，降諸魔力故。八者、將順魔黨，成大乘力故。九者、化於三界，無所處力故。十者、普勸進十方，無罣礙力故。是為十。菩薩以此無數之法，成其德化也。

「又菩薩興起滿眾願行，明曜之、顯照之，而普應現，皆成就之。以致弘大增進慧，益之而廣清淨。是為十順清淨定。彼眾德而無邊際，其慧亦無罣礙。其菩薩行，亦無限量。彼菩薩德乘，過量難稱。又其菩薩行處，難可斷量，其菩薩所入，而不可測度。彼菩薩所興化，亦無邊際。是菩薩之清淨，亦難思議；其菩薩所修，亦難可盡；又其菩薩賢聖法，亦無能極。以無可得，亦無念限。其菩薩所可得者，其菩薩所可因起，其諸菩薩所應現行，其諸菩薩所當得。又其菩薩，明徹所至處。又其菩薩，所可徹見。又彼菩薩慧明所過。又是菩薩法行所可知見。又其菩薩行，應所當得。又其菩薩一切法行慧處，皆達之。是為十。其住於此大定者，無數、無限、無量、無邊際、無盡、無稱限、無思議、無我得之得。是為十。菩薩以此定正受，入於一一諸行；或定或悟，而悉曉知諸定行。明達無數諸定，亦了具滿諸定，亦曉定之增損；又了定諸幻化，曉了定所見行；亦知定之由行；亦知定之際處；亦明曉定之閑靜；亦知定寂寞；亦知定念行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩興起滿眾願行，明曜之、顯照之，而普應現，皆成就之。以致弘大增進慧，益之而廣清淨。是為十順清淨定。彼眾德而無邊際，其慧亦無罣礙。其菩薩行，亦無限量。彼菩薩德乘，過量難稱。又其菩薩行處，難可斷量，其菩薩所入，而不可測度。彼菩薩所興化，亦無邊際。是菩薩之清淨，亦難思議；其菩薩所修，亦難可盡；又其菩薩賢聖法，亦無能極。以無可得，亦無念限。其菩薩所可得者，其菩薩所可因起，其諸菩薩所應現行，其諸菩薩所當得。又其菩薩，明徹所至處。又其菩薩，所可徹見。又彼菩薩慧明所過。又是菩薩法行所可知見。又其菩薩行，應所當得。又其菩薩一切法行慧處，皆達之。是為十。其住於此大定者，無數、無限、無量、無邊際、無盡、無稱限、無思議、無我得之得。是為十。菩薩以此定正受，入於一一諸行；或定或悟，而悉曉知諸定行。明達無數諸定，亦了具滿諸定，亦曉定之增損；又了定諸幻化，曉了定所見行；亦知定之由行；亦知定之際處；亦明曉定之閑靜；亦知定寂寞；亦知定念行。

「譬如無熱龍王池之宮殿，有四大河而流出，盈溢清澄，無垢無濁無穢，清淨無瑕，甘美香潔。周迴四出，有四目口，所從流出：一目名、和。二目名、拔叉。三目名、蛇未。四目名、恒。其和北流，拔叉南流。其蛇東流，恒水西流。一一而迴旋，四周亦如是，而充大而以滿之。又彼大河，繞之七匝。此河之間，有青蓮華、紅蓮華、白蓮華、黃蓮華，以天眾寶之光色，精明妙淨，展轉而照曜，現而鮮潔，永無污穢，其間了了，曜而明徹。葉葉分異，現而明顯，畫者所不圖像。軟動之色，既照曜，音聲徹妙；慧善之色，圖之難極色力，無數天句文，普行樂。諸葉交錯，色發姝妙，香美異麗色照曜。以無數種種諸寶所挍飾，眾色無數，如日天出於宮殿，光而徹照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如無熱龍王池之宮殿，有四大河而流出，盈溢清澄，無垢無濁無穢，清淨無瑕，甘美香潔。周迴四出，有四目口，所從流出：一目名、和。二目名、拔叉。三目名、蛇未。四目名、恒。其和北流，拔叉南流。其蛇東流，恒水西流。一一而迴旋，四周亦如是，而充大而以滿之。又彼大河，繞之七匝。此河之間，有青蓮華、紅蓮華、白蓮華、黃蓮華，以天眾寶之光色，精明妙淨，展轉而照曜，現而鮮潔，永無污穢，其間了了，曜而明徹。葉葉分異，現而明顯，畫者所不圖像。軟動之色，既照曜，音聲徹妙；慧善之色，圖之難極色力，無數天句文，普行樂。諸葉交錯，色發姝妙，香美異麗色照曜。以無數種種諸寶所挍飾，眾色無數，如日天出於宮殿，光而徹照。

「彼諸華之欝曜，相照焜煌，能奪日之精光。彼諸雜花，在河之流。有諸天，應在河迴轉浮沒，乃遊於種種諸華間。而此諸華，上下低仰，妙色煒煒，照曜寶色的的。日光曲照，玄黃乃遏，日光精如彼眾華之動，流河音聲，乃踰天伎樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸華之欝曜，相照焜煌，能奪日之精光。彼諸雜花，在河之流。有諸天，應在河迴轉浮沒，乃遊於種種諸華間。而此諸華，上下低仰，妙色煒煒，照曜寶色的的。日光曲照，玄黃乃遏，日光精如彼眾華之動，流河音聲，乃踰天伎樂。

「菩薩大士亦如是！有四辯才而流出，以充滿普智之海。如香大河，有銀妙色，從馬口而出。其底皆有銀沙。菩薩亦如是！清淨之智，順隨眾行，而從口出依順之義。一切諸如來行，一切諸義行，善施之法，諸法慧明，分別了竟無罣礙慧，而歸智海；如和之大河，金剛之色，從師子口而流出，底沙亦金剛色。菩薩亦如是！出法之光曜，有佛金剛之色，而自娛樂，用照曜於普世。以金剛之慧，而自娛樂，而充無盡之海。如彼二大河，紫磨金色，明而光曜，亦紫磨金色之沙。菩薩亦如是！以發遣之辯，而從口出，一切眾生，攀慕慧身，而悅一切普世；以金剛之慧，而有所照曜。普度一切，常慕順導因緣，使歸於智海；又若拔叉之大河，青而琉璃色從牛口而出，精明流之潔色。菩薩亦如是！以無盡明曜辯才而流出；以無礙之法，億那術百千威猛。從念而雨，流進至於法河，轉充於普智之海，成致諸佛法藏之海；如彼河之目，而四面迴旋圍繞，歸充大海。菩薩亦如是！順迴身行，順迴意行，身口意迴，皆以備具。亦如彼四川之流而歸於海。菩薩亦如是！以四莊嚴，歸普智海。何謂四？一者、見諸佛而為莊嚴。二者、見佛分別慧。三者、以諸佛法之光曜而為莊嚴。四者、攬諸總持而無疑惑。是為四。復有四。一者、以諸度無極而為莊嚴。二者、以諸菩薩而為莊嚴行。三者、以大悲行而為莊嚴。四者、於諸眾生滿以法輪之行而為莊嚴。是為四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩大士亦如是！有四辯才而流出，以充滿普智之海。如香大河，有銀妙色，從馬口而出。其底皆有銀沙。菩薩亦如是！清淨之智，順隨眾行，而從口出依順之義。一切諸如來行，一切諸義行，善施之法，諸法慧明，分別了竟無罣礙慧，而歸智海；如和之大河，金剛之色，從師子口而流出，底沙亦金剛色。菩薩亦如是！出法之光曜，有佛金剛之色，而自娛樂，用照曜於普世。以金剛之慧，而自娛樂，而充無盡之海。如彼二大河，紫磨金色，明而光曜，亦紫磨金色之沙。菩薩亦如是！以發遣之辯，而從口出，一切眾生，攀慕慧身，而悅一切普世；以金剛之慧，而有所照曜。普度一切，常慕順導因緣，使歸於智海；又若拔叉之大河，青而琉璃色從牛口而出，精明流之潔色。菩薩亦如是！以無盡明曜辯才而流出；以無礙之法，億那術百千威猛。從念而雨，流進至於法河，轉充於普智之海，成致諸佛法藏之海；如彼河之目，而四面迴旋圍繞，歸充大海。菩薩亦如是！順迴身行，順迴意行，身口意迴，皆以備具。亦如彼四川之流而歸於海。菩薩亦如是！以四莊嚴，歸普智海。何謂四？一者、見諸佛而為莊嚴。二者、見佛分別慧。三者、以諸佛法之光曜而為莊嚴。四者、攬諸總持而無疑惑。是為四。復有四。一者、以諸度無極而為莊嚴。二者、以諸菩薩而為莊嚴行。三者、以大悲行而為莊嚴。四者、於諸眾生滿以法輪之行而為莊嚴。是為四。

「如彼大河，迴旋七匝，以其四華，青紅黃白而為莊嚴。菩薩亦如是！以大乘心，於其間，諸未度者而為說法，以興起之。其諸定正受，億那術百千而分布之。普見佛德，以於三世，於諸佛剎，清淨行無垢穢，如彼無起而靜定，以眾寶樹而圍繞。菩薩亦如是！以諸剎莊嚴而為圍繞，得致正覺而現悅樂。如彼水潭定而無動靜，然清澄清徹。其菩薩亦如是！彼菩薩以道德御心，靜然清澄清徹，具滿無數諸德之本。如彼無熱池，以眾寶為岸，內外而照徹，清淨無垢。菩薩亦如是！其菩薩心，以十寶慧，至億那術百千行，致最願慧，而普得之，曉了清淨諸德之本。如彼之無迴，內外清徹，底有紫磨金沙，以眾寶而挍飾。菩薩亦如是！得致徹慧，以意無念，明菩薩境界，以諸菩薩德行而自莊嚴，於諸法而無罣礙，一切諸佛行無處所，知一切行明了時節。如彼居有諸龍。菩薩亦如是！順導一切恐怖之世，亦悉顯明，普悉諸等護極世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如彼大河，迴旋七匝，以其四華，青紅黃白而為莊嚴。菩薩亦如是！以大乘心，於其間，諸未度者而為說法，以興起之。其諸定正受，億那術百千而分布之。普見佛德，以於三世，於諸佛剎，清淨行無垢穢，如彼無起而靜定，以眾寶樹而圍繞。菩薩亦如是！以諸剎莊嚴而為圍繞，得致正覺而現悅樂。如彼水潭定而無動靜，然清澄清徹。其菩薩亦如是！彼菩薩以道德御心，靜然清澄清徹，具滿無數諸德之本。如彼無熱池，以眾寶為岸，內外而照徹，清淨無垢。菩薩亦如是！其菩薩心，以十寶慧，至億那術百千行，致最願慧，而普得之，曉了清淨諸德之本。如彼之無迴，內外清徹，底有紫磨金沙，以眾寶而挍飾。菩薩亦如是！得致徹慧，以意無念，明菩薩境界，以諸菩薩德行而自莊嚴，於諸法而無罣礙，一切諸佛行無處所，知一切行明了時節。如彼居有諸龍。菩薩亦如是！順導一切恐怖之世，亦悉顯明，普悉諸等護極世。

「如彼流水從四目出而進流，歸諸佛德，漸舟津流，歸至於海。菩薩亦如是！以四大慧河流，為諸天梵魔界、盡世沙門梵志、極世人類，而普津潤之，漸舟歸至佛無上慧海，以四種力，而自莊嚴。何謂為四？一者、謂本願之慧，普悉救濟一切極世。二者、向無斷慧，化度一切極世。三者、具滿諸度無極之慧，使依菩薩之行，而順清淨。四者、明持一切眾生之本，明達諸念，使歸無斷之流，得至三世海慧。是為四。蠲除止處，謂以菩薩定慧之行也。以無央數諸定，為眾寶之莊嚴挍，覲覩諸佛；以無見之慧，流歸諸佛之海；以大悲之慧行，其行亦有大慈，順導一切，而無迴還，興起極也；以無數權慧，而歸十力之海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如彼流水從四目出而進流，歸諸佛德，漸舟津流，歸至於海。菩薩亦如是！以四大慧河流，為諸天梵魔界、盡世沙門梵志、極世人類，而普津潤之，漸舟歸至佛無上慧海，以四種力，而自莊嚴。何謂為四？一者、謂本願之慧，普悉救濟一切極世。二者、向無斷慧，化度一切極世。三者、具滿諸度無極之慧，使依菩薩之行，而順清淨。四者、明持一切眾生之本，明達諸念，使歸無斷之流，得至三世海慧。是為四。蠲除止處，謂以菩薩定慧之行也。以無央數諸定，為眾寶之莊嚴挍，覲覩諸佛；以無見之慧，流歸諸佛之海；以大悲之慧行，其行亦有大慈，順導一切，而無迴還，興起極也；以無數權慧，而歸十力之海。

「如彼四河，從無熱之淵出，而歸無極之大海。菩薩亦如是！行上頭之大願，具菩薩諸行，成得一切無盡大慧，眾行亦無盡，常見諸佛，以為娛樂。如彼四大河，而無迴還，歸至於大海，而無毀斷。菩薩亦如是！菩薩之願，而無罣礙，得修具足普賢菩薩行願之光曜；得入普智之行諸法覺道行，以無念、以無著，修如來行。如彼四大河，無懈無止處之劫數，流歸於海。菩薩亦如是！修入普賢菩薩之行，於無數劫，修菩薩行，而無懈惓，以成歸諸如來海，歸於無想行。如彼無迴還之大河，以眾寶為明；以紫金沙為照；以銀沙為晃煜；以金沙為曜灼；以琉璃沙為遏灼灼，日光住照，而悉奪日之明曜，明曜至時，焰徹過日，諸所造住，無所煩嬈。彼之光曜，度之無喻，合會眾寶，用所成為。其菩薩亦如是！於法身得自由，建立於定，於其身一一毛孔，以無限量，普出諸佛光明，而見諸國土，曉入眾會之場；而聞法能悉奉持，曉了如來無數身行，明達彼諸佛國土。見如來會場，聞其法說，以無得之得，消除億那術劫有長想。又無短念，於其身毛，數亦無減。及諸土如來眾會場，於種種人界，不處分別。所以者何？以入法界故、用解無我微妙故。亦不入於毀，行無數定、修無數行。普現於諸佛所，為無數諸佛所建，為無數諸佛感動，普遠所歸普賢菩薩所行願。以清淨菩薩所行，如來十力，而無罣礙。修普賢菩薩之行，建立具滿，曉達諸感動，而無限礙。菩薩如是！以一時心正受而覺悟，現己極長，不墮所入行、不著一切諸行，以離於有無之間，為一切故，現佛土所興耳！於法界不見有土處所，亦不住限齊、亦不住於兩際之間，而修入普智之慧，樂慕於慧住，無自大，曉入諸眾生類；於諸土而清淨，皆以具滿諸土之行，種種所想，皆悉達知。不止生諸想之處，而皆悉過於種種色像，悉了而無染污。菩薩權慧，所具滿，至永清淨，悉無想念，普建諸行地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如彼四河，從無熱之淵出，而歸無極之大海。菩薩亦如是！行上頭之大願，具菩薩諸行，成得一切無盡大慧，眾行亦無盡，常見諸佛，以為娛樂。如彼四大河，而無迴還，歸至於大海，而無毀斷。菩薩亦如是！菩薩之願，而無罣礙，得修具足普賢菩薩行願之光曜；得入普智之行諸法覺道行，以無念、以無著，修如來行。如彼四大河，無懈無止處之劫數，流歸於海。菩薩亦如是！修入普賢菩薩之行，於無數劫，修菩薩行，而無懈惓，以成歸諸如來海，歸於無想行。如彼無迴還之大河，以眾寶為明；以紫金沙為照；以銀沙為晃煜；以金沙為曜灼；以琉璃沙為遏灼灼，日光住照，而悉奪日之明曜，明曜至時，焰徹過日，諸所造住，無所煩嬈。彼之光曜，度之無喻，合會眾寶，用所成為。其菩薩亦如是！於法身得自由，建立於定，於其身一一毛孔，以無限量，普出諸佛光明，而見諸國土，曉入眾會之場；而聞法能悉奉持，曉了如來無數身行，明達彼諸佛國土。見如來會場，聞其法說，以無得之得，消除億那術劫有長想。又無短念，於其身毛，數亦無減。及諸土如來眾會場，於種種人界，不處分別。所以者何？以入法界故、用解無我微妙故。亦不入於毀，行無數定、修無數行。普現於諸佛所，為無數諸佛所建，為無數諸佛感動，普遠所歸普賢菩薩所行願。以清淨菩薩所行，如來十力，而無罣礙。修普賢菩薩之行，建立具滿，曉達諸感動，而無限礙。菩薩如是！以一時心正受而覺悟，現己極長，不墮所入行、不著一切諸行，以離於有無之間，為一切故，現佛土所興耳！於法界不見有土處所，亦不住限齊、亦不住於兩際之間，而修入普智之慧，樂慕於慧住，無自大，曉入諸眾生類；於諸土而清淨，皆以具滿諸土之行，種種所想，皆悉達知。不止生諸想之處，而皆悉過於種種色像，悉了而無染污。菩薩權慧，所具滿，至永清淨，悉無想念，普建諸行地。

「譬如至虛空，以離諸趣，於諸趣永無所趣。菩薩於國土行亦如是！了達諸國土，修行度眾生，永離一切眾生想。曉了一切法界，以除一切法想，見諸佛而無厭，依仰欲覩諸佛，解達諸定，分別權行，一切諸法本清淨，而無所著。無盡法句慧，無量辯才，曉了無句無字，得諸音聲行，了音聲之清淨，逮無得法際，現種種色。彼順導境界，一切法本清淨，而究竟以大慈矜，濟度一切眾生之界。無因無所因，一切界本清淨，了所住法界而無所起；了諸趣而無所住三場而清淨。曉達如來行，於種種法而無念，權行種種辯說，清淨宣法，得致法行。是族姓子！菩薩大士！於法界得莊而尊大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如至虛空，以離諸趣，於諸趣永無所趣。菩薩於國土行亦如是！了達諸國土，修行度眾生，永離一切眾生想。曉了一切法界，以除一切法想，見諸佛而無厭，依仰欲覩諸佛，解達諸定，分別權行，一切諸法本清淨，而無所著。無盡法句慧，無量辯才，曉了無句無字，得諸音聲行，了音聲之清淨，逮無得法際，現種種色。彼順導境界，一切法本清淨，而究竟以大慈矜，濟度一切眾生之界。無因無所因，一切界本清淨，了所住法界而無所起；了諸趣而無所住三場而清淨。曉達如來行，於種種法而無念，權行種種辯說，清淨宣法，得致法行。是族姓子！菩薩大士！於法界得莊而尊大。

等目菩薩大權慧品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等目菩薩大權慧品第十二

「何謂族姓子！諸菩薩大士第十最德大定權慧行？是族姓子！諸菩薩有大定，名無盡場。其以此定正受者，得住身口意行無盡；等住諸佛剎亦無盡；致度眾生行亦無盡；住導眾生之慧而亦無盡；放於光明而亦無盡；放於明網亦無盡；現出諸化亦無盡；得過轉法輪而亦無盡；其身能現菩薩現佛於諸國土而亦無盡。其身悉達諸佛之力，其身志願諸佛之慧，顯如佛之興行於諸剎，以佛感動佛，聲以普徹、以行佛聖、以過佛行。其身以過佛之限量，修治佛事，佛行自在，是為十最德之定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂族姓子！諸菩薩大士第十最德大定權慧行？是族姓子！諸菩薩有大定，名無盡場。其以此定正受者，得住身口意行無盡；等住諸佛剎亦無盡；致度眾生行亦無盡；住導眾生之慧而亦無盡；放於光明而亦無盡；放於明網亦無盡；現出諸化亦無盡；得過轉法輪而亦無盡；其身能現菩薩現佛於諸國土而亦無盡。其身悉達諸佛之力，其身志願諸佛之慧，顯如佛之興行於諸剎，以佛感動佛，聲以普徹、以行佛聖、以過佛行。其身以過佛之限量，修治佛事，佛行自在，是為十最德之定也。

「又其菩薩住是定者，觀於普智，明了普智，曉解普智，以達普智，分別普智，現於普智，以辨普智，覩於普智，以入普智，廣顯普智。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又其菩薩住是定者，觀於普智，明了普智，曉解普智，以達普智，分別普智，現於普智，以辨普智，覩於普智，以入普智，廣顯普智。是為十。

「又其菩薩亦不願普賢菩薩之行、及其大菩薩心、及大菩薩行、及其所現行、及所入所現大世、及其所趣并所建立、其大菩薩所潤澤、其大菩薩亦無斷。是為十。復有十行。一曰無迴還、亦無長養、亦無還反、亦無疲勞、亦不念不念我、亦不放捨、亦無動搖、亦不斷絕、不以音聲為菩薩。是為十。何則然者？如彼菩薩於諸法致大願，而具足於諸行；所興大道，悉善修學佛法大海，最大等願菩薩之行，顯學權慧方便之明。以善學菩薩幻化、善明達一切音聲，而得建立；以善建立去來現在及諸佛一切之世；以得大悲之行；以諸行而成佛法之業興佛法，而無罣礙。是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又其菩薩亦不願普賢菩薩之行、及其大菩薩心、及大菩薩行、及其所現行、及所入所現大世、及其所趣并所建立、其大菩薩所潤澤、其大菩薩亦無斷。是為十。復有十行。一曰無迴還、亦無長養、亦無還反、亦無疲勞、亦不念不念我、亦不放捨、亦無動搖、亦不斷絕、不以音聲為菩薩。是為十。何則然者？如彼菩薩於諸法致大願，而具足於諸行；所興大道，悉善修學佛法大海，最大等願菩薩之行，顯學權慧方便之明。以善學菩薩幻化、善明達一切音聲，而得建立；以善建立去來現在及諸佛一切之世；以得大悲之行；以諸行而成佛法之業興佛法，而無罣礙。是為十。

「何則然者？譬如有人，得如意寶，所念無不建立，如其像而光明，其摩尼寶，與本無異也。菩薩亦如是！得建立如意寶，於慧無厭。反復明曉普智之慧，於普賢菩薩之行而無懈。如其摩尼，盡自現其色像，不毀摩尼本體。菩薩亦如是！致成普智之像，然不毀本行之體。所以者何？以其菩薩發義，為一切故；欲度一切故，而發願修諸佛行，而無迴還；欲淨諸佛無懈惓許，任一切故，而無懈退；於一切無數法，無我想念、無却無懈，普現一切感動；於眾生得清淨，而無厭惓，利養普世，亦無懈退。普照明於世，己無勞退，入無數諸法幻間，而無迴還，心永無却退。是謂十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何則然者？譬如有人，得如意寶，所念無不建立，如其像而光明，其摩尼寶，與本無異也。菩薩亦如是！得建立如意寶，於慧無厭。反復明曉普智之慧，於普賢菩薩之行而無懈。如其摩尼，盡自現其色像，不毀摩尼本體。菩薩亦如是！致成普智之像，然不毀本行之體。所以者何？以其菩薩發義，為一切故；欲度一切故，而發願修諸佛行，而無迴還；欲淨諸佛無懈惓許，任一切故，而無懈退；於一切無數法，無我想念、無却無懈，普現一切感動；於眾生得清淨，而無厭惓，利養普世，亦無懈退。普照明於世，己無勞退，入無數諸法幻間，而無迴還，心永無却退。是謂十。

「譬如紅黃，在所虛空無所住止處。而所持者，不起勞疲、亦無損弱、亦不得一切意、亦無所處、亦無繫縛、亦無所見、亦不處中、亦不外。觀內無所處，不壞本淨。所以者何？其虛空法，本清淨故。菩薩亦如是！修行廣大無極之願故，不起勞疲，為以興發普度眾生故。譬如有滅度者，此為何人而當滅度？於三世而無盡限，亦無疲勞、亦不恐懼、亦無迴還。所以者何？諸法無二故。而歸滅度者，何則而勞耶也？菩薩亦如是！為普世眾生而興於世耳！當何以而迴還？用度眾生故。譬如為普智故也，菩薩行亦如是！道無有疲、亦無勞故。過去無住，其現在者，住佛種種當趣(有本作起)。所以者何？彼無二法故。何緣而有勞？於諸法如幻，而無所入，故其無殆。菩薩如是！故有其身修入普智，彼何由而有懈？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如紅黃，在所虛空無所住止處。而所持者，不起勞疲、亦無損弱、亦不得一切意、亦無所處、亦無繫縛、亦無所見、亦不處中、亦不外。觀內無所處，不壞本淨。所以者何？其虛空法，本清淨故。菩薩亦如是！修行廣大無極之願故，不起勞疲，為以興發普度眾生故。譬如有滅度者，此為何人而當滅度？於三世而無盡限，亦無疲勞、亦不恐懼、亦無迴還。所以者何？諸法無二故。而歸滅度者，何則而勞耶也？菩薩亦如是！為普世眾生而興於世耳！當何以而迴還？用度眾生故。譬如為普智故也，菩薩行亦如是！道無有疲、亦無勞故。過去無住，其現在者，住佛種種當趣(有本作起)。所以者何？彼無二法故。何緣而有勞？於諸法如幻，而無所入，故其無殆。菩薩如是！故有其身修入普智，彼何由而有懈？

「其彼菩薩以是，其光明普遍至於諸方，明曜至諸國土，而無罣礙。諸色無數，種種之藏，難得之葉，無極之寶、無得之香、無量清淨。振動莊嚴，大音雷震，而普遍以交露而嚴飾。其色甚殊好，以琦妙眾寶，以為挍藏，以眾寶現嚴淨；又各處立綺欄楯，其間而有眾色，如來清淨而為光飾，以諸德本外致光曜，如來吉祥所接，逮諸如來所現建立，是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其彼菩薩以是，其光明普遍至於諸方，明曜至諸國土，而無罣礙。諸色無數，種種之藏，難得之葉，無極之寶、無得之香、無量清淨。振動莊嚴，大音雷震，而普遍以交露而嚴飾。其色甚殊好，以琦妙眾寶，以為挍藏，以眾寶現嚴淨；又各處立綺欄楯，其間而有眾色，如來清淨而為光飾，以諸德本外致光曜，如來吉祥所接，逮諸如來所現建立，是為十。

「等住一蓮華，無得無限，極於十方，十德無厭千之清淨。菩薩所行，由生普智之明，所可由生，持諸佛法之明，除滅普世之火，為世所禮敬，明達普現幻法，於極世行有喻無喻，是謂十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「等住一蓮華，無得無限，極於十方，十德無厭千之清淨。菩薩所行，由生普智之明，所可由生，持諸佛法之明，除滅普世之火，為世所禮敬，明達普現幻法，於極世行有喻無喻，是謂十。

「又菩薩所坐處，足其結加趺，滿其中蓮花，而無空缺，悉遍菩薩所坐之處，是其威神所致，為諸佛而建於十無得，佛剎億那術百千如塵之數。於一一之毛，放諸光明，如一一之毛孔，目亦普然；於一一之光明之目，現十無得佛剎億那術百千如塵之數。有摩尼寶，名曰明顯藏，無數異色，種種莊嚴，無數德所合。寶網所覆，眾華交莊，而為光顯，以住最尊之地。但以是定，而為其行，無餘之行，行無厭足，心無放散，以一心念，作是而行、作是無懈退、作是無恚、作是修立、作是之行、作是究竟行。所以者何？菩薩終無異行，菩薩亦無他行，菩薩言行相應。所以者何？譬如金剛，歎其無能壞，其金剛體無壞，終不失本性。菩薩亦如是！以此諸法而為光顯，不越斷是法之所住。譬如紫磨金，歎其焰光，而不毀其體之精明。菩薩亦如是！以精明之法而自明顯，不毀修善之行。譬如日天子，顯以明場，不毀光曜。菩薩亦如是！普明極世，不毀菩薩曜德。譬如須彌山王，以四寶之積美，其最高從海而現出。菩薩亦如是！美其普顯於世，其菩薩德本，以顯於世，而不遠離。譬如大地，美能普持於世，不毀所持之本。菩薩亦如是！顯以度眾生，不離大悲。譬如大海美有眾寶，不毀海水。菩薩亦如是！美其諸德之本，不離為眾之重任而度一切。譬如便習兵師，知刀高下，舉刀之輕重，便習悉了；如其形習所入戰，而無難於所習，亦無誤失，用曉了戰慧故。菩薩亦如是！於諸如此像，修諸定門之處而興顯之，以普智慧而為光曜。譬如遮迦越王，至於盡壽命，其諸人類，而致究竟。菩薩亦如是！至於修菩薩之行，以是像大定正受，至致眾生之界，而得究竟之清潔。譬如五通，自見宿命，并見他人。菩薩亦如是！至於興修普賢菩薩之行，而致眾生之界亦清淨，以其德本。譬如大雲降雨，慧澤而以時節，普益於眾生。菩薩亦如是！至於興法雲雨，普潤以菩薩之德行，以此像大定正受，至於一切眾生究竟清淨。然致眾敬，而永安快，而永度無極，永然度於普世、永然悅於普世、永然能斷一切狐疑、永然施行福田，常求來受明顯受聖、永然與菩薩，普智和同等分數，而建立不退之輪、永然致慧言，莫不受。普為三世眾生而作依憑；永然為法，而致固義普智興眾生無諍。所以者何？菩薩修具此諸法，為佛所建，開法門界，無思無量。菩薩諸所言行，修慧之善為普智故；為眾生修善度一切故；修土之善以誓願故；修法之善建立之故；修其無畏無恐怯故；修其辯才宣布之故；以修於法廣演說故；修其總持於法自在故；修諸佛座順諸佛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又菩薩所坐處，足其結加趺，滿其中蓮花，而無空缺，悉遍菩薩所坐之處，是其威神所致，為諸佛而建於十無得，佛剎億那術百千如塵之數。於一一之毛，放諸光明，如一一之毛孔，目亦普然；於一一之光明之目，現十無得佛剎億那術百千如塵之數。有摩尼寶，名曰明顯藏，無數異色，種種莊嚴，無數德所合。寶網所覆，眾華交莊，而為光顯，以住最尊之地。但以是定，而為其行，無餘之行，行無厭足，心無放散，以一心念，作是而行、作是無懈退、作是無恚、作是修立、作是之行、作是究竟行。所以者何？菩薩終無異行，菩薩亦無他行，菩薩言行相應。所以者何？譬如金剛，歎其無能壞，其金剛體無壞，終不失本性。菩薩亦如是！以此諸法而為光顯，不越斷是法之所住。譬如紫磨金，歎其焰光，而不毀其體之精明。菩薩亦如是！以精明之法而自明顯，不毀修善之行。譬如日天子，顯以明場，不毀光曜。菩薩亦如是！普明極世，不毀菩薩曜德。譬如須彌山王，以四寶之積美，其最高從海而現出。菩薩亦如是！美其普顯於世，其菩薩德本，以顯於世，而不遠離。譬如大地，美能普持於世，不毀所持之本。菩薩亦如是！顯以度眾生，不離大悲。譬如大海美有眾寶，不毀海水。菩薩亦如是！美其諸德之本，不離為眾之重任而度一切。譬如便習兵師，知刀高下，舉刀之輕重，便習悉了；如其形習所入戰，而無難於所習，亦無誤失，用曉了戰慧故。菩薩亦如是！於諸如此像，修諸定門之處而興顯之，以普智慧而為光曜。譬如遮迦越王，至於盡壽命，其諸人類，而致究竟。菩薩亦如是！至於修菩薩之行，以是像大定正受，至致眾生之界，而得究竟之清潔。譬如五通，自見宿命，并見他人。菩薩亦如是！至於興修普賢菩薩之行，而致眾生之界亦清淨，以其德本。譬如大雲降雨，慧澤而以時節，普益於眾生。菩薩亦如是！至於興法雲雨，普潤以菩薩之德行，以此像大定正受，至於一切眾生究竟清淨。然致眾敬，而永安快，而永度無極，永然度於普世、永然悅於普世、永然能斷一切狐疑、永然施行福田，常求來受明顯受聖、永然與菩薩，普智和同等分數，而建立不退之輪、永然致慧言，莫不受。普為三世眾生而作依憑；永然為法，而致固義普智興眾生無諍。所以者何？菩薩修具此諸法，為佛所建，開法門界，無思無量。菩薩諸所言行，修慧之善為普智故；為眾生修善度一切故；修土之善以誓願故；修法之善建立之故；修其無畏無恐怯故；修其辯才宣布之故；以修於法廣演說故；修其總持於法自在故；修諸佛座順諸佛故。

「菩薩如是住於此大定，於此諸德及餘眾多，無得復無得，眾德億那術百千，而得清淨。以此大定之場，而顯威曜，承諸威神，己之德本，興顯以力，其慧之地，順入以力，於諸善友，興顯以力，一切魔事，轉之以力；於諸等行諸德之本，以其一力；於諸誓願，固以被鎧力，如其種德本興起之力，過無盡世，以眾福以無降身之力。彼以此定正受，而行有十等像，去來現在一切諸佛而等像也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是住於此大定，於此諸德及餘眾多，無得復無得，眾德億那術百千，而得清淨。以此大定之場，而顯威曜，承諸威神，己之德本，興顯以力，其慧之地，順入以力，於諸善友，興顯以力，一切魔事，轉之以力；於諸等行諸德之本，以其一力；於諸誓願，固以被鎧力，如其種德本興起之力，過無盡世，以眾福以無降身之力。彼以此定正受，而行有十等像，去來現在一切諸佛而等像也。

「何謂十？一者、謂色相眾好，以莊嚴身，彼菩薩而得等像。二者、又彼菩薩光明幔網清淨，而得等像。三者、其彼菩薩神足感動，諸所化應，隨順眾生所應度，而示現等像。四者、是菩薩無稱限身，無量色像，一切音聲，行應清淨，皆而等像。五者、是彼菩薩建立諸佛土之清淨德，隨彼眾生罪福之行，順之普現等像。六者、此彼菩薩隨一切眾生，諸所作行，以德力攝持，以無惑意，被服德鎧，而現等像。七者、又彼菩薩以無盡辯才，隨諸眾生語言音聲，所知色行，順轉法輪，而現等像。八者、又彼菩薩無斷無畏，極師子吼，為一切眾生，說法以梵音聲，普悉等像。九者、又彼菩薩所入句說，於三世之積，明了神通，而亦等像。十者、又彼菩薩以佛清淨力如來之境界，為眾生而示現等像諸如來。是謂十也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂十？一者、謂色相眾好，以莊嚴身，彼菩薩而得等像。二者、又彼菩薩光明幔網清淨，而得等像。三者、其彼菩薩神足感動，諸所化應，隨順眾生所應度，而示現等像。四者、是菩薩無稱限身，無量色像，一切音聲，行應清淨，皆而等像。五者、是彼菩薩建立諸佛土之清淨德，隨彼眾生罪福之行，順之普現等像。六者、此彼菩薩隨一切眾生，諸所作行，以德力攝持，以無惑意，被服德鎧，而現等像。七者、又彼菩薩以無盡辯才，隨諸眾生語言音聲，所知色行，順轉法輪，而現等像。八者、又彼菩薩無斷無畏，極師子吼，為一切眾生，說法以梵音聲，普悉等像。九者、又彼菩薩所入句說，於三世之積，明了神通，而亦等像。十者、又彼菩薩以佛清淨力如來之境界，為眾生而示現等像諸如來。是謂十也。」

爾時等目菩薩而謂普賢菩薩：「若此族姓子！其菩薩以此像法，而得與俱者而致等像。於諸如來，豈非為佛、豈非為十力、豈非為普智、豈非於諸法覺而等覺、豈非普眼、豈非於諸法本際而過慧、豈誰不信普賢菩薩誓願之行、豈非法界盡其所處，菩薩所興而審諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時等目菩薩而謂普賢菩薩：「若此族姓子！其菩薩以此像法，而得與俱者而致等像。於諸如來，豈非為佛、豈非為十力、豈非為普智、豈非於諸法覺而等覺、豈非普眼、豈非於諸法本際而過慧、豈誰不信普賢菩薩誓願之行、豈非法界盡其所處，菩薩所興而審諦？」

時，普賢菩薩謂等目曰：「善哉善哉！是族姓子！若此，如卿所言。其菩薩而現等像諸如來，豈非佛之謂也？如其族姓子！一切菩薩之場，去來現在而為誓願，為有異發起耶？其慧處所而不可得，於彼而有起佛耶？菩薩所修行，而無斷於諸如來，彼菩薩而有起耶？其力為入諸如來不？其十力為彼此耶？又其力，為念想諸如來不？亦無止住普賢菩薩之行，彼此而興。菩薩如彼諸法界所演說，而為入邊際而云普智；如彼諸法之說，種種所入，為從外權行耳，亦無迴還。又彼菩薩之謂，如其菩薩諸法之印而知等行，若諸法為有覺之覺。如彼菩薩於二無二行，了諸法之權慧，入諸法度無極權慧，而無迴還，是乃謂菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，普賢菩薩謂等目曰：「善哉善哉！是族姓子！若此，如卿所言。其菩薩而現等像諸如來，豈非佛之謂也？如其族姓子！一切菩薩之場，去來現在而為誓願，為有異發起耶？其慧處所而不可得，於彼而有起佛耶？菩薩所修行，而無斷於諸如來，彼菩薩而有起耶？其力為入諸如來不？其十力為彼此耶？又其力，為念想諸如來不？亦無止住普賢菩薩之行，彼此而興。菩薩如彼諸法界所演說，而為入邊際而云普智；如彼諸法之說，種種所入，為從外權行耳，亦無迴還。又彼菩薩之謂，如其菩薩諸法之印而知等行，若諸法為有覺之覺。如彼菩薩於二無二行，了諸法之權慧，入諸法度無極權慧，而無迴還，是乃謂菩薩。

「如彼菩薩，為普眼之境界，曉普門之慧，為從色生耶而謂普眼之言耶？如彼菩薩普眼境界而曉慧門，為從色生耶而謂普眼？如彼菩薩為普眼境界之行，意無所行；如心起起而增益，而無遠離，是乃謂菩薩。如彼菩薩，諸法以光曜而明顯，若以等地為現，以無礙慧而念，念諸佛而謂菩薩。如彼菩薩，得致諸如來慧眼，可謂諸法致於正覺。如其菩薩致如來正覺慧眼，而思觀之，而不限量，是謂菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如彼菩薩，為普眼之境界，曉普門之慧，為從色生耶而謂普眼之言耶？如彼菩薩普眼境界而曉慧門，為從色生耶而謂普眼？如彼菩薩為普眼境界之行，意無所行；如心起起而增益，而無遠離，是乃謂菩薩。如彼菩薩，諸法以光曜而明顯，若以等地為現，以無礙慧而念，念諸佛而謂菩薩。如彼菩薩，得致諸如來慧眼，可謂諸法致於正覺。如其菩薩致如來正覺慧眼，而思觀之，而不限量，是謂菩薩。

「如其菩薩行如來行，用一切如來為無二故，為過去當來現在諸佛亦無二之謂。如其菩薩修如來神通，己自所建行而無所行，是乃謂菩薩。如其菩薩得住極世，至於有積，乃謂慧之積。如其菩薩住於本積，除而分別，亦不求其本積，亦不妄有妄想，於諸法分別而行，此謂菩薩。如其菩薩無動不動、無念不念，此乃謂興致德本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如其菩薩行如來行，用一切如來為無二故，為過去當來現在諸佛亦無二之謂。如其菩薩修如來神通，己自所建行而無所行，是乃謂菩薩。如其菩薩得住極世，至於有積，乃謂慧之積。如其菩薩住於本積，除而分別，亦不求其本積，亦不妄有妄想，於諸法分別而行，此謂菩薩。如其菩薩無動不動、無念不念，此乃謂興致德本。

「如彼菩薩而具滿之，興造廣大而致清淨，亦無迴還，於是而無斷絕，是乃普賢菩薩誓願之謂。如彼菩薩於法界解了無量，以法本無，用一相行，以諸法無相；又彼菩薩，於法界住止之，謂其妄想菩薩在於流轉。如彼菩薩於法界明了，無量曉達，入於法界，諸法各各異相，明曉以無相，不起疲厭，至無數億劫，亦不懈退；以大悲心，悉濟普世，順化眾生。又是菩薩大士，為普賢菩薩之謂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如彼菩薩而具滿之，興造廣大而致清淨，亦無迴還，於是而無斷絕，是乃普賢菩薩誓願之謂。如彼菩薩於法界解了無量，以法本無，用一相行，以諸法無相；又彼菩薩，於法界住止之，謂其妄想菩薩在於流轉。如彼菩薩於法界明了，無量曉達，入於法界，諸法各各異相，明曉以無相，不起疲厭，至無數億劫，亦不懈退；以大悲心，悉濟普世，順化眾生。又是菩薩大士，為普賢菩薩之謂也。

等目菩薩悅樂龍王品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等目菩薩悅樂龍王品第十三

「譬如族姓子！悅樂龍王處於金山之面七寶之藏，以七寶而造作，周匝亦以七寶，以雪而覆之。其悅樂龍王悉白而皎潔，如雪之色，金色明曜，金色若畫色，莊飾白妙以覆之。垂以交露，以眾寶清淨網而覆之，垂眾寶為旒蘇，以七體而止立。是謂柔之所樂，是無穢之色像。覩者無厭，清淨無瑕，調柔性之謂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如族姓子！悅樂龍王處於金山之面七寶之藏，以七寶而造作，周匝亦以七寶，以雪而覆之。其悅樂龍王悉白而皎潔，如雪之色，金色明曜，金色若畫色，莊飾白妙以覆之。垂以交露，以眾寶清淨網而覆之，垂眾寶為旒蘇，以七體而止立。是謂柔之所樂，是無穢之色像。覩者無厭，清淨無瑕，調柔性之謂也。

「彼則天帝釋，於忉利自在者，方這有念，金色面山眾寶之藏，於彼忽不現，而住忉利帝釋天王之前。爾時天帝即乘悅樂龍王，天帝釋尋隨上此龍王。爾時悅樂龍王於其時，為若干變，而種種行，現有三十三頭。於一一頭，各各有七牙；於一一之牙，而有七浴池；於一一浴池而現七百蓮華；於一一蓮華，現有七百玉女。如其一玉女，而悉歎歌。如天禮儀，雅同一商，而作音樂。帝釋天王於其天堂，乘此一象，而至妙樹園，悅樂盡歡，在意馳遊。爾時，帝釋天王於一象上，在園觀而戲，從悅樂龍而下，至眾寶莊珓之堂，與諸玉女和歌作樂，極意歡喜，快相娛樂。爾時，悅樂龍王現其威神，在忉利天，盡彼園觀，為一象身耳！與諸玉女而相圍繞，娛樂歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼則天帝釋，於忉利自在者，方這有念，金色面山眾寶之藏，於彼忽不現，而住忉利帝釋天王之前。爾時天帝即乘悅樂龍王，天帝釋尋隨上此龍王。爾時悅樂龍王於其時，為若干變，而種種行，現有三十三頭。於一一頭，各各有七牙；於一一之牙，而有七浴池；於一一浴池而現七百蓮華；於一一蓮華，現有七百玉女。如其一玉女，而悉歎歌。如天禮儀，雅同一商，而作音樂。帝釋天王於其天堂，乘此一象，而至妙樹園，悅樂盡歡，在意馳遊。爾時，帝釋天王於一象上，在園觀而戲，從悅樂龍而下，至眾寶莊珓之堂，與諸玉女和歌作樂，極意歡喜，快相娛樂。爾時，悅樂龍王現其威神，在忉利天，盡彼園觀，為一象身耳！與諸玉女而相圍繞，娛樂歡喜。

「爾時，悅樂龍王娛樂已極，與諸天人，皆共交錯，皆與悅樂，龍威神被服而無異；及眾身相色像神煒以無異；及其珓飾，所衣服，諸所一切，屈伸坐起，悅樂龍王眾諸所有亦同無異。彼諸天人與悅樂龍王眾諸所有，亦同無異。如悅樂龍王所有，諸天人亦悉如之；如諸天所有，悅樂龍王亦悉如之；如忉利天人所食器，悅樂龍王復悉如之。悅樂龍王亦不現化，而有紫金之像色，在于七寶之藏，天所化致，此眾所有。至忉利天，而來為帝釋天王供養之故，悅豫而供養之。天樂而自有，以忉利眾所有悉有之，以眾化德，而無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，悅樂龍王娛樂已極，與諸天人，皆共交錯，皆與悅樂，龍威神被服而無異；及眾身相色像神煒以無異；及其珓飾，所衣服，諸所一切，屈伸坐起，悅樂龍王眾諸所有亦同無異。彼諸天人與悅樂龍王眾諸所有，亦同無異。如悅樂龍王所有，諸天人亦悉如之；如諸天所有，悅樂龍王亦悉如之；如忉利天人所食器，悅樂龍王復悉如之。悅樂龍王亦不現化，而有紫金之像色，在于七寶之藏，天所化致，此眾所有。至忉利天，而來為帝釋天王供養之故，悅豫而供養之。天樂而自有，以忉利眾所有悉有之，以眾化德，而無異。

「如是族姓子！菩薩大士以普賢菩薩之行修立誓願，菩薩之定眾寶珓莊，以菩薩七體之藏而以趾立，從身放諸焰網明，擊法鈴以顯法幡，普悉化現那羅延身，致最無上誓願，為師子步；以轉諸慧，整以法綵，而住諸藏；於諸菩薩為最上行，具滿諸行，而致誓願。以趣佛樹，修行誓願，而無斷絕，為欲致普智之慧故；致普賢菩薩行願，修增廣大，以覺覺之故；於菩薩願行，而無迴還、亦無懈止、又無斷息、亦無退轉。增益無量之大悲，以大乘願行。於一切無身，以上普賢之乘，行不捨精進，為度當來一切眾生故，不斷普賢菩薩之德行；亦不見致道之時，道為無得不得之門。無得之得，轉法之門；無得之得，種種行性之門；無得之得，種種眾生，至諸土處所，感動之門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是族姓子！菩薩大士以普賢菩薩之行修立誓願，菩薩之定眾寶珓莊，以菩薩七體之藏而以趾立，從身放諸焰網明，擊法鈴以顯法幡，普悉化現那羅延身，致最無上誓願，為師子步；以轉諸慧，整以法綵，而住諸藏；於諸菩薩為最上行，具滿諸行，而致誓願。以趣佛樹，修行誓願，而無斷絕，為欲致普智之慧故；致普賢菩薩行願，修增廣大，以覺覺之故；於菩薩願行，而無迴還、亦無懈止、又無斷息、亦無退轉。增益無量之大悲，以大乘願行。於一切無身，以上普賢之乘，行不捨精進，為度當來一切眾生故，不斷普賢菩薩之德行；亦不見致道之時，道為無得不得之門。無得之得，轉法之門；無得之得，種種行性之門；無得之得，種種眾生，至諸土處所，感動之門。

「又彼以無得之得，普入於諸土，現其生，亦悉現普賢之行。以無得之得，於如來道樹，而致正覺；以無得之得，為諸菩薩眾圍繞而行；以無得之得，至諸種種處所。於諸十方佛土現種種身像，尋時致正覺、斯須致正覺、時間致正覺、以日致正覺、旬月致正覺，歲數無限，至於一劫。於其時，無得之得，於此諸數，而致正覺，覲詣諸如來足下。如是比諸土如來，而皆稽首，敬而禮之，供養承事，問諸佛事，於諸幻場，而有增益。以清淨修諸菩薩無量清淨行；以無得之得，修菩薩慧行；以菩薩種種感動、種種菩薩處所、菩薩種種慧方等。菩薩種種之微妙、菩薩種種神足無量之意、菩薩種種至諸處所、菩薩種種遊樂感動、菩薩種種法修其明顯、菩薩種種順導之化，彼普而示現菩薩之願行，亦不毀其本際。其普賢菩薩化一切眾生，諸情所有，以無得之得，修行清淨；以斷生死之輪；以聲聽聞語而清淨；以如來之耳，聞諸佛興佛法之音，受而行之，而皆過於三世而無二。諸佛之種，皆而念之，普智之音聲佛法，而以分別，於諸處而無處。彼以法身，而以念之，一切菩薩諸行，以音聲受之。具滿其行，普賢之音聲，以等覺普智慧處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼以無得之得，普入於諸土，現其生，亦悉現普賢之行。以無得之得，於如來道樹，而致正覺；以無得之得，為諸菩薩眾圍繞而行；以無得之得，至諸種種處所。於諸十方佛土現種種身像，尋時致正覺、斯須致正覺、時間致正覺、以日致正覺、旬月致正覺，歲數無限，至於一劫。於其時，無得之得，於此諸數，而致正覺，覲詣諸如來足下。如是比諸土如來，而皆稽首，敬而禮之，供養承事，問諸佛事，於諸幻場，而有增益。以清淨修諸菩薩無量清淨行；以無得之得，修菩薩慧行；以菩薩種種感動、種種菩薩處所、菩薩種種慧方等。菩薩種種之微妙、菩薩種種神足無量之意、菩薩種種至諸處所、菩薩種種遊樂感動、菩薩種種法修其明顯、菩薩種種順導之化，彼普而示現菩薩之願行，亦不毀其本際。其普賢菩薩化一切眾生，諸情所有，以無得之得，修行清淨；以斷生死之輪；以聲聽聞語而清淨；以如來之耳，聞諸佛興佛法之音，受而行之，而皆過於三世而無二。諸佛之種，皆而念之，普智之音聲佛法，而以分別，於諸處而無處。彼以法身，而以念之，一切菩薩諸行，以音聲受之。具滿其行，普賢之音聲，以等覺普智慧處。

「是族姓子！當觀普賢之行，以無懈斷菩薩之行，而無斷；以智之慧，而見諸佛；普賢菩薩之行，而無休息，而致普智之境界。如彼悅樂龍王，莫能動者，昇於忉利，於彼興起，行至負乘，而甚娛樂。食天之快樂，不失眾諸極快之養，與諸婇女，而娛樂，悉現眾變，與忉利諸天，悉等一類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是族姓子！當觀普賢之行，以無懈斷菩薩之行，而無斷；以智之慧，而見諸佛；普賢菩薩之行，而無休息，而致普智之境界。如彼悅樂龍王，莫能動者，昇於忉利，於彼興起，行至負乘，而甚娛樂。食天之快樂，不失眾諸極快之養，與諸婇女，而娛樂，悉現眾變，與忉利諸天，悉等一類。

「如是族姓子！菩薩以普賢之行，無毀大乘之場，不捨誓願，受諸佛境界。以普智而自樂，明了諸佛之行；曉解於無數無數無得，而悉清淨於諸土、而無住於佛法、而無我，亦無想念。等諸佛法，不起興二，明諸佛土。菩薩如是！現與諸佛等。其去來現在菩薩之行，音聲無斷，其悅樂龍，為若此處龍境界，復現天上，受彼極樂。如是族姓子！是像大德之法，立志以普賢大士行，菩薩無上誓願，當奉勤修，淨其內性。是謂族姓子！第十大定場廣博明顯無量菩薩之行，得其淨性，廣其大乘。此族姓子！普賢菩薩十定之場也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是族姓子！菩薩以普賢之行，無毀大乘之場，不捨誓願，受諸佛境界。以普智而自樂，明了諸佛之行；曉解於無數無數無得，而悉清淨於諸土、而無住於佛法、而無我，亦無想念。等諸佛法，不起興二，明諸佛土。菩薩如是！現與諸佛等。其去來現在菩薩之行，音聲無斷，其悅樂龍，為若此處龍境界，復現天上，受彼極樂。如是族姓子！是像大德之法，立志以普賢大士行，菩薩無上誓願，當奉勤修，淨其內性。是謂族姓子！第十大定場廣博明顯無量菩薩之行，得其淨性，廣其大乘。此族姓子！普賢菩薩十定之場也。」

佛說是普賢菩薩十德大道之定十無上要慧，普於十方諸佛國土，皆悉曠明，自然感動諸土。都悉率自莊嚴諸土菩薩及諸天人；悉作天上，無量倡樂；咸悉歌歎普賢菩薩無量之德，明照諸土，眾冥莫不開避，十方諸地獄諸苦痛，登爾之時，莫不懈息；十方諸土如塵之數諸眾生之類，咸悉各各所在，皆發無上正真道意，那術百千之眾，皆得無所從生法樂之忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是普賢菩薩十德大道之定十無上要慧，普於十方諸佛國土，皆悉曠明，自然感動諸土。都悉率自莊嚴諸土菩薩及諸天人；悉作天上，無量倡樂；咸悉歌歎普賢菩薩無量之德，明照諸土，眾冥莫不開避，十方諸地獄諸苦痛，登爾之時，莫不懈息；十方諸土如塵之數諸眾生之類，咸悉各各所在，皆發無上正真道意，那術百千之眾，皆得無所從生法樂之忍。

佛說是已！普賢大士、等目菩薩、一切菩薩，及一切眾會，天、龍、鬼神、阿須倫、人與非人，聞佛所說，莫不歡喜，為佛作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已！普賢大士、等目菩薩、一切菩薩，及一切眾會，天、龍、鬼神、阿須倫、人與非人，聞佛所說，莫不歡喜，為佛作禮而退。