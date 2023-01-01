佛說等目菩薩經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說等目菩薩經卷中

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

權慧清淨品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 權慧清淨品第八

「又復族姓子！菩薩大士以一一國淨故，便入一一土；乃已修一一土，而現於一一土；順持一一土，則住一一佛國土；便明一一佛國土已，曉了一一土，便遊轉一一土，則了知一一土清淨。於彼諸土、於諸當來，為人之上；於諸土，在諸劫數，而有所說；於諸劫，明了諸像；於諸劫，而悉分別之；於諸劫，而順導之；於諸劫，而念平等；於諸劫，莫不興發；於諸劫，而行無量；於諸劫，香有普美；於諸劫，而有傷愍；於諸劫，無有過去諸佛世尊。當來所說，或無所說；有所授決、無所授決；眾異名號、無數名號、無量名號、無限名號、無邊名號、阿僧祇名號、無思議名號、無際名號、無望名號。其當興起，愍度眾生，現為法王，修行為導故，而當普說三十七品，廣嘆諸功德行；當廣演說明顯之行；又當清淨其意，性行修立；當成眾德之行；當廣宣布要上之行；又當建立普智之議；亦當過度諸如來行；亦當修成具足諸願。又亦行過具足之慧，曉了明盡成德之善；又過於最上莊嚴明曉之行，立上眷屬，亦復曉了具足於法；又復修曉罪福之應；又復修觀成相具足。曉了解知具足之善；曉了解達平等之德；亦曉了諸佛世尊意。亦知其種姓，解其權行；亦知方便，知其變化及所趣向；亦知成佛、知度人物、知度無數眾生、知諸如來般泥洹，知諸佛時節。而其發心頃，明了劫事，復過百劫千劫、百千劫億劫；又過閻浮提如塵數劫；復過四天下如塵數劫；過千天下如塵數劫；過大千如塵數劫；過三千大千剎土如塵數劫；過如諸佛國塵數之劫。復過如千佛國如塵數劫；復過如百千佛國塵數之劫；復過億那術佛國如塵數之劫；復過無數佛國如塵數之劫；復過不可計劫；復過無量如塵數之劫；復過無邊際如塵數之劫；復過無稱限塵數之劫；復過阿僧祇塵數之劫；復過無思議塵數之劫；復過無我限塵數之劫；復過無限樂塵數之劫；復過樂無樂塵數之劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復族姓子！菩薩大士以一一國淨故，便入一一土；乃已修一一土，而現於一一土；順持一一土，則住一一佛國土；便明一一佛國土已，曉了一一土，便遊轉一一土，則了知一一土清淨。於彼諸土、於諸當來，為人之上；於諸土，在諸劫數，而有所說；於諸劫，明了諸像；於諸劫，而悉分別之；於諸劫，而順導之；於諸劫，而念平等；於諸劫，莫不興發；於諸劫，而行無量；於諸劫，香有普美；於諸劫，而有傷愍；於諸劫，無有過去諸佛世尊。當來所說，或無所說；有所授決、無所授決；眾異名號、無數名號、無量名號、無限名號、無邊名號、阿僧祇名號、無思議名號、無際名號、無望名號。其當興起，愍度眾生，現為法王，修行為導故，而當普說三十七品，廣嘆諸功德行；當廣演說明顯之行；又當清淨其意，性行修立；當成眾德之行；當廣宣布要上之行；又當建立普智之議；亦當過度諸如來行；亦當修成具足諸願。又亦行過具足之慧，曉了明盡成德之善；又過於最上莊嚴明曉之行，立上眷屬，亦復曉了具足於法；又復修曉罪福之應；又復修觀成相具足。曉了解知具足之善；曉了解達平等之德；亦曉了諸佛世尊意。亦知其種姓，解其權行；亦知方便，知其變化及所趣向；亦知成佛、知度人物、知度無數眾生、知諸如來般泥洹，知諸佛時節。而其發心頃，明了劫事，復過百劫千劫、百千劫億劫；又過閻浮提如塵數劫；復過四天下如塵數劫；過千天下如塵數劫；過大千如塵數劫；過三千大千剎土如塵數劫；過如諸佛國塵數之劫。復過如千佛國如塵數劫；復過如百千佛國塵數之劫；復過億那術佛國如塵數之劫；復過無數佛國如塵數之劫；復過不可計劫；復過無量如塵數之劫；復過無邊際如塵數之劫；復過無稱限塵數之劫；復過阿僧祇塵數之劫；復過無思議塵數之劫；復過無我限塵數之劫；復過無限樂塵數之劫；復過樂無樂塵數之劫。

「菩薩以住慧明藏三昧，受持一一國土之說，如是亦入一一國土，種姓如一一國土，於無限樂塵數之國亦爾！明知當來無限國土，菩薩以慧定，而普入意所向念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩以住慧明藏三昧，受持一一國土之說，如是亦入一一國土，種姓如一一國土，於無限樂塵數之國亦爾！明知當來無限國土，菩薩以慧定，而普入意所向念。

「有十依住處，何謂十？一者、謂思樂佛土，如塵數如來所建立。其菩薩，為佛威神所立。二者、菩薩為法所住立，於世明達十總持；已得十總持，究竟無盡辯才。三者、菩薩依行、為行所立，究竟最願，而行具足。四者、菩薩依德力而得立，而無能過勝者。五者、菩薩依慧而立，於佛法行無礙故。六者、菩薩依大悲立，轉於法輪，以無迴還故。七者、依彼眾行而立，於眾文字諸法之行，善修立故。八者、菩薩依諸所生最上法立，開甘露門，閉諸惡之門故。九者、菩薩依慧力立，行菩薩行，而無斷故。十者、其菩薩依等力立，具足於施力，度無數眾，使行清淨菩薩所依無數力故，明了無限數劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有十依住處，何謂十？一者、謂思樂佛土，如塵數如來所建立。其菩薩，為佛威神所立。二者、菩薩為法所住立，於世明達十總持；已得十總持，究竟無盡辯才。三者、菩薩依行、為行所立，究竟最願，而行具足。四者、菩薩依德力而得立，而無能過勝者。五者、菩薩依慧而立，於佛法行無礙故。六者、菩薩依大悲立，轉於法輪，以無迴還故。七者、依彼眾行而立，於眾文字諸法之行，善修立故。八者、菩薩依諸所生最上法立，開甘露門，閉諸惡之門故。九者、菩薩依慧力立，行菩薩行，而無斷故。十者、其菩薩依等力立，具足於施力，度無數眾，使行清淨菩薩所依無數力故，明了無限數劫。

「菩薩得依法力，以諸法本清淨故，諸所生無數故，此謂菩薩摩訶薩第六最大慧定之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩得依法力，以諸法本清淨故，諸所生無數故，此謂菩薩摩訶薩第六最大慧定之行。

「其菩薩住是，得致曉了無限數劫行；明了分別無限數劫權便之行；曉了無限數眾生所行權行之相。於無限數罪福之行，分別已達，而得權行；復於無限數所行精進，現入眾生於行無行之權便；於行無行，於善惡有無限數之權行；於行無行，諸法解達權行；於行無行，於諸時佛興，如其像、如其說，如其起盡諸佛行，解了諸佛種姓權行；於行無行，解說無量慧門，迴轉權行；於行無行，普智感動，無數變化，如時示現之權行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其菩薩住是，得致曉了無限數劫行；明了分別無限數劫權便之行；曉了無限數眾生所行權行之相。於無限數罪福之行，分別已達，而得權行；復於無限數所行精進，現入眾生於行無行之權便；於行無行，於善惡有無限數之權行；於行無行，諸法解達權行；於行無行，於諸時佛興，如其像、如其說，如其起盡諸佛行，解了諸佛種姓權行；於行無行，解說無量慧門，迴轉權行；於行無行，普智感動，無數變化，如時示現之權行。

「譬如族姓子！日天出時，有目之人，展轉見諸郡國縣邑聚落，亦知高下山川嶮峪、知諸樹木種稷、知諸好醜；亦知淨不淨；世之所有，亦知之。明目解達有，了意當觀。族姓子！日光之無異，而其明照，現有目者，因其光普見眾色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如族姓子！日天出時，有目之人，展轉見諸郡國縣邑聚落，亦知高下山川嶮峪、知諸樹木種稷、知諸好醜；亦知淨不淨；世之所有，亦知之。明目解達有，了意當觀。族姓子！日光之無異，而其明照，現有目者，因其光普見眾色。

「如是族姓子！其菩薩已達無異之定，明了一切有行無行，億百千那術；知其種稷，明之識之，以其明了，以十無惑，充滿十方一切眾生。何謂十？一者、現於眾生，不惑德本。二者、無惑化度於眾生。三者、無惑處度眾生。四者、無惑於眾生所興行，如應如言，究竟諸議。五者、所行無惑，於諸國土而清淨。六者、諸所入無惑，於諸佛土所行無行，於行無行，決眾生狐疑。七者、無惑所誓願，如所請眾生濟度於行，而具足諸願。八者、無惑權行之法無限礙，清淨慧門。九者、無惑法說，能普法雨，罔制諸情，於行無行，於普智行，使立佛道。十者、無惑慧之重任無限，清淨慧門之行無惑，出現無冥，而明照普世菩薩！已住十無惑行法，已住是定，其菩薩尋從定起，為諸天帝所禮；為諸龍帝所敬，而雨美香；為諸神帝所見禮奉；為諸諒帝所見宗敬；為諸鳳凰帝神所見歸向；為諸梵帝稽請；為諸樂神帝所見嘆美；為恬神帝所見讚嘆；為諸香神帝所見追尋；為諸人帝所見供養。是族姓子！諸菩薩以慧明藏定，名為第六興顯大慧方便行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是族姓子！其菩薩已達無異之定，明了一切有行無行，億百千那術；知其種稷，明之識之，以其明了，以十無惑，充滿十方一切眾生。何謂十？一者、現於眾生，不惑德本。二者、無惑化度於眾生。三者、無惑處度眾生。四者、無惑於眾生所興行，如應如言，究竟諸議。五者、所行無惑，於諸國土而清淨。六者、諸所入無惑，於諸佛土所行無行，於行無行，決眾生狐疑。七者、無惑所誓願，如所請眾生濟度於行，而具足諸願。八者、無惑權行之法無限礙，清淨慧門。九者、無惑法說，能普法雨，罔制諸情，於行無行，於普智行，使立佛道。十者、無惑慧之重任無限，清淨慧門之行無惑，出現無冥，而明照普世菩薩！已住十無惑行法，已住是定，其菩薩尋從定起，為諸天帝所禮；為諸龍帝所敬，而雨美香；為諸神帝所見禮奉；為諸諒帝所見宗敬；為諸鳳凰帝神所見歸向；為諸梵帝稽請；為諸樂神帝所見嘆美；為恬神帝所見讚嘆；為諸香神帝所見追尋；為諸人帝所見供養。是族姓子！諸菩薩以慧明藏定，名為第六興顯大慧方便行也。

等目菩薩興顯品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等目菩薩興顯品第九

「又復族姓子！菩薩大士有定，名諸佛明顯國土清淨。云何族姓子！諸菩薩諸佛明顯國土清淨定而正受乎？於是菩薩入於東方世界，從一國土，至一國土；於西南北方及四隅上下方，亦從一國土至一國土。於彼諸土，普現興佛事；於諸如來前，現佛感動、現佛娛樂、現佛顯尊、現佛境界、現佛自在、現佛師子吼、現佛諸行、現佛莊嚴、現佛神足、現諸佛眾會、現眾會清淨、現眾平等、現眾如一、現眾眾大、現眾所依、現眾止處、現眾教化、現眾如應、現眾雄大、現閻浮提眾等會。四域亦如是；千國土亦如是；於二千國土亦如是；於三千大千國土亦如是。具於億那術百千國土具現眾會之場，於無央數國土現具眾會之場，如百千佛土塵數之國現眾會場；舉要言之，乃至無數無量佛土塵數諸國，普現眾會之場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復族姓子！菩薩大士有定，名諸佛明顯國土清淨。云何族姓子！諸菩薩諸佛明顯國土清淨定而正受乎？於是菩薩入於東方世界，從一國土，至一國土；於西南北方及四隅上下方，亦從一國土至一國土。於彼諸土，普現興佛事；於諸如來前，現佛感動、現佛娛樂、現佛顯尊、現佛境界、現佛自在、現佛師子吼、現佛諸行、現佛莊嚴、現佛神足、現諸佛眾會、現眾會清淨、現眾平等、現眾如一、現眾眾大、現眾所依、現眾止處、現眾教化、現眾如應、現眾雄大、現閻浮提眾等會。四域亦如是；千國土亦如是；於二千國土亦如是；於三千大千國土亦如是。具於億那術百千國土具現眾會之場，於無央數國土現具眾會之場，如百千佛土塵數之國現眾會場；舉要言之，乃至無數無量佛土塵數諸國，普現眾會之場。

「於彼眾會之場，現諸佛種種所見、現諸佛種種身相、現諸佛種種之時、現諸佛種種之處、現諸佛種種變化、現諸佛種種之感動、現諸佛種種莊嚴、現諸佛種種威儀、現諸佛種種色像、現諸佛種種事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼眾會之場，現諸佛種種所見、現諸佛種種身相、現諸佛種種之時、現諸佛種種之處、現諸佛種種變化、現諸佛種種之感動、現諸佛種種莊嚴、現諸佛種種威儀、現諸佛種種色像、現諸佛種種事。

「菩薩於彼，在在眾會自見，而普同現；亦自見於彼，而普說經；亦自見普持諸法；亦自知有諸法之權；亦自知解諸義理；亦自知解達虛空；亦自知明了法身；亦自知而無恐怯；亦自知不處於有常；亦自知不處有想念；亦自知而無勞想；亦自知曉了諸慧；亦自知曉諸義；亦自知念諸行地；亦自知等念偶義；亦自知復無所念；亦自知專念諸佛；亦自知等念諸力；亦自知等念諸情；亦自知等念空行；亦自知等了閑靜。以知如是，不念于土、不念有人；亦不念佛義；亦不造法；亦不壞身；亦不壞身行；亦不意念；亦不入心行；亦不念壽命；亦不念我人處所。譬如以法知法，亦不興有無菩薩行；亦無念，亦不念遊諸土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩於彼，在在眾會自見，而普同現；亦自見於彼，而普說經；亦自見普持諸法；亦自知有諸法之權；亦自知解諸義理；亦自知解達虛空；亦自知明了法身；亦自知而無恐怯；亦自知不處於有常；亦自知不處有想念；亦自知而無勞想；亦自知曉了諸慧；亦自知曉諸義；亦自知念諸行地；亦自知等念偶義；亦自知復無所念；亦自知專念諸佛；亦自知等念諸力；亦自知等念諸情；亦自知等念空行；亦自知等了閑靜。以知如是，不念于土、不念有人；亦不念佛義；亦不造法；亦不壞身；亦不壞身行；亦不意念；亦不入心行；亦不念壽命；亦不念我人處所。譬如以法知法，亦不興有無菩薩行；亦無念，亦不念遊諸土。

「彼能現佛無數色像，具滿諸行，能行等清淨，得致其處；能具暢現佛之色相，亦現佛所有光明。所現平等，而過清淨，以升致之，而暢現之。能具現如佛像色，具現如佛光明；亦現如佛意像；亦現佛身無極相好；亦現佛最威神之明；亦現佛最身相之好；亦現佛身金剛之色；亦現佛身清淨色像；亦現佛身無量色像；亦現佛身大清摩尼寶色像；亦現如來身如七刃；亦現如來身如八刃；亦現如來身如九刃；亦現如來身如十刃；亦現如來身如二十刃；亦現如來身如三十刃；亦現如來身如四十刃；亦現如來身如五十刃；亦現如來身如六十刃；亦現如來身如七十刃；亦現如來身如八十刃；亦現如來身如九十刃；亦現如來身如百刃；亦現如來身如十里；亦現如來身如半喻旬；亦現如來身如一喻旬；亦現如來身如十喻旬；亦現如來身如百喻旬；亦現如來身如千喻旬；亦現如來身如一閻浮利；亦現如來身如四天下；亦現如來身如千天下；亦現如來身如三千大千天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼能現佛無數色像，具滿諸行，能行等清淨，得致其處；能具暢現佛之色相，亦現佛所有光明。所現平等，而過清淨，以升致之，而暢現之。能具現如佛像色，具現如佛光明；亦現如佛意像；亦現佛身無極相好；亦現佛最威神之明；亦現佛最身相之好；亦現佛身金剛之色；亦現佛身清淨色像；亦現佛身無量色像；亦現佛身大清摩尼寶色像；亦現如來身如七刃；亦現如來身如八刃；亦現如來身如九刃；亦現如來身如十刃；亦現如來身如二十刃；亦現如來身如三十刃；亦現如來身如四十刃；亦現如來身如五十刃；亦現如來身如六十刃；亦現如來身如七十刃；亦現如來身如八十刃；亦現如來身如九十刃；亦現如來身如百刃；亦現如來身如十里；亦現如來身如半喻旬；亦現如來身如一喻旬；亦現如來身如十喻旬；亦現如來身如百喻旬；亦現如來身如千喻旬；亦現如來身如一閻浮利；亦現如來身如四天下；亦現如來身如千天下；亦現如來身如三千大千天下。

「或復現如來身如百佛剎、或復現如來身如千佛剎、或復現如來身如百千佛剎、或復現如來身如億那術佛剎、或復現如來身如無量佛剎、或復現如來身如無限佛剎、或復現如來身如阿僧祇佛剎、或復現如來身如無邊佛剎、或復現如來身如無際佛剎、或復現如來身如無思議佛剎、或復現如來身如無稱佛剎、或復現如來身如過意思佛剎、或復現如來身如無處所佛剎、或復現如來身如無可思議佛剎、或復現如來身如無望過望佛剎。如是菩薩現彼如來身如此，無數色、無數相。現美無數、現無數光、無數網明。現無數法本無，現無數法本無吾我。現諸法本慧所從起，現無盡之身、現無行之清淨。如是菩薩！現彼諸如來，於諸如來身，亦無增亦無減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或復現如來身如百佛剎、或復現如來身如千佛剎、或復現如來身如百千佛剎、或復現如來身如億那術佛剎、或復現如來身如無量佛剎、或復現如來身如無限佛剎、或復現如來身如阿僧祇佛剎、或復現如來身如無邊佛剎、或復現如來身如無際佛剎、或復現如來身如無思議佛剎、或復現如來身如無稱佛剎、或復現如來身如過意思佛剎、或復現如來身如無處所佛剎、或復現如來身如無可思議佛剎、或復現如來身如無望過望佛剎。如是菩薩現彼如來身如此，無數色、無數相。現美無數、現無數光、無數網明。現無數法本無，現無數法本無吾我。現諸法本慧所從起，現無盡之身、現無行之清淨。如是菩薩！現彼諸如來，於諸如來身，亦無增亦無減。

「譬如虛空，而無疲厭亦無大小，於無數土、諸土窈冥處，不以冥大；其如來身，亦如是！以其弘大示無小大。譬如月像，照於閻浮提，亦無大小，其月像住，明無往來。其菩薩亦如是！得致現如佛住是定，亦不妄壞如來色像，所現諸佛亦如夢耳！於此無所見而有見，而現諸佛如來音聲，所現諸佛如來音聲，於法空，無所有耳！而皆受法宣傳此，悉在無惑之法。譬如眾生，死所歸向而心由走。菩薩亦如是！於是三昧而住，莊嚴諸土，以佛慧度脫而清淨。菩薩以十速疾而應普等。何謂十？疾滿具足諸願行故，疾明諸土照以佛法，疾度眾生法輪權慧故，疾淨諸土隨一切行應故，疾成於慧十力等故，疾成平等以諸如來故，疾欲降魔以大慈力故，疾欲悅眾生當斷狐疑故，疾現感動隨應所度故，疾向法門種種音聲淨諸土故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如虛空，而無疲厭亦無大小，於無數土、諸土窈冥處，不以冥大；其如來身，亦如是！以其弘大示無小大。譬如月像，照於閻浮提，亦無大小，其月像住，明無往來。其菩薩亦如是！得致現如佛住是定，亦不妄壞如來色像，所現諸佛亦如夢耳！於此無所見而有見，而現諸佛如來音聲，所現諸佛如來音聲，於法空，無所有耳！而皆受法宣傳此，悉在無惑之法。譬如眾生，死所歸向而心由走。菩薩亦如是！於是三昧而住，莊嚴諸土，以佛慧度脫而清淨。菩薩以十速疾而應普等。何謂十？疾滿具足諸願行故，疾明諸土照以佛法，疾度眾生法輪權慧故，疾淨諸土隨一切行應故，疾成於慧十力等故，疾成平等以諸如來故，疾欲降魔以大慈力故，疾欲悅眾生當斷狐疑故，疾現感動隨應所度故，疾向法門種種音聲淨諸土故。

「菩薩有十印，以諸法而印彼菩薩。何謂十？彼菩薩與過去當來今現在諸佛，而行一德本。彼菩薩合為一身，以法身無踰者。彼菩薩以一行，如來無二故。彼菩薩為無數場，從無二生故。彼菩薩為無限行，與法身等故。彼菩薩為無罣礙，於世得十力故。彼菩薩行空淨法，無二行故。彼菩薩無漏，為世極度故。彼菩薩意無內，普智權慧故。彼菩薩為有護，以諸佛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十印，以諸法而印彼菩薩。何謂十？彼菩薩與過去當來今現在諸佛，而行一德本。彼菩薩合為一身，以法身無踰者。彼菩薩以一行，如來無二故。彼菩薩為無數場，從無二生故。彼菩薩為無限行，與法身等故。彼菩薩為無罣礙，於世得十力故。彼菩薩行空淨法，無二行故。彼菩薩無漏，為世極度故。彼菩薩意無內，普智權慧故。彼菩薩為有護，以諸佛故。

「是族姓子！菩薩大士有大慧定，名曰諸佛音聲普照國土。彼菩薩行此定正受，無能為師者；入諸佛法，為無疑惑故。為極世慧丈夫，為清淨故。心本淨明，為最尊大故。為極世唱導，以自敬重故。興最猛健立當來諸佛，普智本種故。修慧成信，言無二故。過去慧無罣礙，成法藏故。以諸佛法，為興法雨，如應眾生行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是族姓子！菩薩大士有大慧定，名曰諸佛音聲普照國土。彼菩薩行此定正受，無能為師者；入諸佛法，為無疑惑故。為極世慧丈夫，為清淨故。心本淨明，為最尊大故。為極世唱導，以自敬重故。興最猛健立當來諸佛，普智本種故。修慧成信，言無二故。過去慧無罣礙，成法藏故。以諸佛法，為興法雨，如應眾生行故。

「譬如族姓子！釋提桓因摩尼釋天王所處最尊，其摩尼威明天帝釋。以此為威神，其有得此摩尼寶，威尊最大釋天王。以十事，於忉利，而致尊。何謂十？以天最色，而踰於諸天子。以天最像。以天相現天最眷屬。以天極欲。以天最樂。以天服信。以天最自在。以天上意。以天大智慧其摩尼寶德。這得之者，而致天之上尊。菩薩亦如是！這得定正受，便得廣大無極十慧。何謂十？謂於佛剎得無罣礙慧。謂於諸眾生本得起慧行。謂依三世得如應慧。謂於諸佛身得所依慧。謂諸佛法而得慧行。謂一切法而得一法慧行。謂一切極世得入法身慧。謂一切法本得平等慧行。謂一切自在得所依慧。謂一切法得致悅慧方，得此定，以諸佛音聲，於世界而清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如族姓子！釋提桓因摩尼釋天王所處最尊，其摩尼威明天帝釋。以此為威神，其有得此摩尼寶，威尊最大釋天王。以十事，於忉利，而致尊。何謂十？以天最色，而踰於諸天子。以天最像。以天相現天最眷屬。以天極欲。以天最樂。以天服信。以天最自在。以天上意。以天大智慧其摩尼寶德。這得之者，而致天之上尊。菩薩亦如是！這得定正受，便得廣大無極十慧。何謂十？謂於佛剎得無罣礙慧。謂於諸眾生本得起慧行。謂依三世得如應慧。謂於諸佛身得所依慧。謂諸佛法而得慧行。謂一切法而得一法慧行。謂一切極世得入法身慧。謂一切法本得平等慧行。謂一切自在得所依慧。謂一切法得致悅慧方，得此定，以諸佛音聲，於世界而清淨。

「菩薩復有十事，而得身威清淨。何謂十？謂以無得之得，無限之行，不處於土。謂以無望之望，以種色像於諸國土，而住清淨。謂以無悕之悕，而放光場，為住度眾生。謂以無想之想，而住其身，以行興諸佛。謂以無求之求，而雨無數華香，以供養諸佛。謂以無念之念，而設種種音樂之供養諸佛，以度眾生。謂以無著之著、清淨眾事、眾飾無數以供養諸佛，應如所度而度眾生。謂以無行之行，而現種種色相，得身清淨，現以無惑，使眾生知之。謂以無所有之有，而放種種清妙音聲，使眾明知種種異語。菩薩亦如是！得是十分清淨，彼菩薩亦具滿處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有十事，而得身威清淨。何謂十？謂以無得之得，無限之行，不處於土。謂以無望之望，以種色像於諸國土，而住清淨。謂以無悕之悕，而放光場，為住度眾生。謂以無想之想，而住其身，以行興諸佛。謂以無求之求，而雨無數華香，以供養諸佛。謂以無念之念，而設種種音樂之供養諸佛，以度眾生。謂以無著之著、清淨眾事、眾飾無數以供養諸佛，應如所度而度眾生。謂以無行之行，而現種種色相，得身清淨，現以無惑，使眾生知之。謂以無所有之有，而放種種清妙音聲，使眾明知種種異語。菩薩亦如是！得是十分清淨，彼菩薩亦具滿處。

「何謂十處眾生導見佛事？謂住眾生得信向諸佛。謂安眾生以佛法音聲。謂度眾生得生於有佛土。謂安濟眾生使信諸佛。謂導利眾生聞諸佛法音。謂度濟眾生現佛感動。謂寧眾生念如其行應，而具滿一心。謂安順眾生莊嚴諸佛。謂利安眾生以發菩薩心故。謂永安眾生具滿佛慧故。以此族姓子！彼菩薩以此十事，具安利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂十處眾生導見佛事？謂住眾生得信向諸佛。謂安眾生以佛法音聲。謂度眾生得生於有佛土。謂安濟眾生使信諸佛。謂導利眾生聞諸佛法音。謂度濟眾生現佛感動。謂寧眾生念如其行應，而具滿一心。謂安順眾生莊嚴諸佛。謂利安眾生以發菩薩心故。謂永安眾生具滿佛慧故。以此族姓子！彼菩薩以此十事，具安利眾生。

「其菩薩如是以滿十度，安眾生已，普為眾生行佛十事。何謂十？一者、謂彼菩薩，以音聲為眾而作佛事，以度諸會故。二者、謂見彼菩薩而興佛事，以順導眾生故。三者、謂彼菩薩，方動之頃，行佛事，用心清淨故。四者、謂彼菩薩，振動諸土而行佛事，齊轉三惡道故。五者、謂彼菩薩，方所現生而行佛事，正悅眾生意故。六者、謂彼菩薩，諸所行宜而作佛事，導利眾生，使意無惑故。七者、謂彼菩薩，方昇光明而行佛事，秉持度無數眾生故。八者、謂彼菩薩，現修眾德而行佛事，勸立眾生無數諸德故。九者、謂彼菩薩，至成平等覺而行佛事，使諸眾生解一切法如幻故。十者、謂彼菩薩，轉其法輪而行佛事，為普世說法，興賢聖寶久住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其菩薩如是以滿十度，安眾生已，普為眾生行佛十事。何謂十？一者、謂彼菩薩，以音聲為眾而作佛事，以度諸會故。二者、謂見彼菩薩而興佛事，以順導眾生故。三者、謂彼菩薩，方動之頃，行佛事，用心清淨故。四者、謂彼菩薩，振動諸土而行佛事，齊轉三惡道故。五者、謂彼菩薩，方所現生而行佛事，正悅眾生意故。六者、謂彼菩薩，諸所行宜而作佛事，導利眾生，使意無惑故。七者、謂彼菩薩，方昇光明而行佛事，秉持度無數眾生故。八者、謂彼菩薩，現修眾德而行佛事，勸立眾生無數諸德故。九者、謂彼菩薩，至成平等覺而行佛事，使諸眾生解一切法如幻故。十者、謂彼菩薩，轉其法輪而行佛事，為普世說法，興賢聖寶久住故。

「是族姓子！彼菩薩大士行佛十事，以度無數人，濟無數眾生，成滿無量願，安立一切眾意行，永立佛事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是族姓子！彼菩薩大士行佛十事，以度無數人，濟無數眾生，成滿無量願，安立一切眾意行，永立佛事也。

等目菩薩經外身現化品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等目菩薩經外身現化品第十

「又復族姓子！菩薩大士有定正受，名身無毀，使其菩薩得住此意，而身無毀，得滿十無望。何謂十？一者、謂於諸土而無望。二者、普於諸方而無望。三者、於諸想念而無望。四者、於諸眾生而無望。五者、於諸法而無望。六者、於諸菩薩行亦無望。七者、於諸菩薩所願亦無望。八者、於諸定而無望。九者、於諸像而無望。十者、於諸行地而亦無望。是為十。菩薩得致十無望，便得住一切身無毀行之定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復族姓子！菩薩大士有定正受，名身無毀，使其菩薩得住此意，而身無毀，得滿十無望。何謂十？一者、謂於諸土而無望。二者、普於諸方而無望。三者、於諸想念而無望。四者、於諸眾生而無望。五者、於諸法而無望。六者、於諸菩薩行亦無望。七者、於諸菩薩所願亦無望。八者、於諸定而無望。九者、於諸像而無望。十者、於諸行地而亦無望。是為十。菩薩得致十無望，便得住一切身無毀行之定。

「云何菩薩得致眾生身無毀定？是族姓子！菩薩於內身而正受於外身而覺悟，於外身而正受於內身而覺悟；以一身而正受以多身而覺悟，以多身而正受以一身而覺悟；以人身而正受以鬼神身而覺悟；以鬼神身而正受以龍身而覺悟；以龍身而正受以質諒神身而覺悟；以質諒神身而正受以天身而覺悟。或以天身而正受以梵身而覺悟；或以梵身而正受於欲界而覺悟；或於欲界而正受於色界而覺悟；或於色界而正受於無色界而覺悟；或於無色界而正受現於地獄而覺悟；或於地獄而正受現於餓鬼而覺悟；或於餓鬼而正受現畜生而覺悟；或於靜而正受於眾普而覺悟；或於千身而正受於無身而覺悟；或於有身而正受於無數身而覺悟；或於無數億那術身而正受現於空身而覺悟；或於閻浮利而正受於瞿耶匿而覺悟；或於瞿耶匿而正受於欝單越而覺悟；或於欝單越而正受於弗于逮而覺悟；或於弗于逮而正受於三天下而覺悟；或於三天下而正受普於四天下而覺悟；或於四天下而正受普於三處眾生而覺悟；普於海之境界而正受亦盡於海之境界與眾生而覺悟。或於須彌山上而正受亦復於山下而覺悟，或於須彌山下而正受亦復於山上而覺悟；或於七寶山間而正受亦復於山上而覺悟；或於種種類而正受亦復於種種雜類而覺悟；或於清淨種種華香眾寶莊嚴之間而正受亦復現於清淨種種香華眾寶之間而覺悟。盡於四天下之境界，與諸眾生隨其心意而正受；復現於四天下之境界，與諸眾生隨其心意而覺悟。於千國土，盡其境界而正受，亦復現於千國土而覺悟。於三千大千國土，盡其境界而正受，亦復現於三千大千國土而覺悟。於億那術百千剎土中而正受，亦復現於億那術百千剎土而覺悟。於無數剎土而正受，亦復現於無數剎土而覺悟。於阿僧祇剎土而正受，亦復現於阿僧祇剎土而覺悟。於無量之量無限之佛剎土而正受，取要言之，如是等剎土普於其中，而現覺悟。從一天下如塵數至四天下；復千天下；復至三千大千天下；復至億那術剎土；復至阿僧祇剎土，乃至無限無數；復過無限無數之剎土，如是之數，普於其中而正受，亦於其中而覺悟。於一塵中而正受，復現於如此上剎土塵中而覺悟。從如此上剎土塵而正受，復現一塵而覺悟。於一聲聞中而正受，復現無數聲聞而覺悟。於一辟支佛中而正受，復現無數辟支佛而覺悟。於己身中而正受，復現於無數佛身中而覺悟。於無數佛身中而正受，復現於己身中而覺悟。於一心念之頃而正受，現於億劫而覺悟。於億劫之中而正受，現如心起念頃而覺悟。或時覺悟或時正受；或同時正受而覺悟；或於本積而正受，現於末積而覺悟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩得致眾生身無毀定？是族姓子！菩薩於內身而正受於外身而覺悟，於外身而正受於內身而覺悟；以一身而正受以多身而覺悟，以多身而正受以一身而覺悟；以人身而正受以鬼神身而覺悟；以鬼神身而正受以龍身而覺悟；以龍身而正受以質諒神身而覺悟；以質諒神身而正受以天身而覺悟。或以天身而正受以梵身而覺悟；或以梵身而正受於欲界而覺悟；或於欲界而正受於色界而覺悟；或於色界而正受於無色界而覺悟；或於無色界而正受現於地獄而覺悟；或於地獄而正受現於餓鬼而覺悟；或於餓鬼而正受現畜生而覺悟；或於靜而正受於眾普而覺悟；或於千身而正受於無身而覺悟；或於有身而正受於無數身而覺悟；或於無數億那術身而正受現於空身而覺悟；或於閻浮利而正受於瞿耶匿而覺悟；或於瞿耶匿而正受於欝單越而覺悟；或於欝單越而正受於弗于逮而覺悟；或於弗于逮而正受於三天下而覺悟；或於三天下而正受普於四天下而覺悟；或於四天下而正受普於三處眾生而覺悟；普於海之境界而正受亦盡於海之境界與眾生而覺悟。或於須彌山上而正受亦復於山下而覺悟，或於須彌山下而正受亦復於山上而覺悟；或於七寶山間而正受亦復於山上而覺悟；或於種種類而正受亦復於種種雜類而覺悟；或於清淨種種華香眾寶莊嚴之間而正受亦復現於清淨種種香華眾寶之間而覺悟。盡於四天下之境界，與諸眾生隨其心意而正受；復現於四天下之境界，與諸眾生隨其心意而覺悟。於千國土，盡其境界而正受，亦復現於千國土而覺悟。於三千大千國土，盡其境界而正受，亦復現於三千大千國土而覺悟。於億那術百千剎土中而正受，亦復現於億那術百千剎土而覺悟。於無數剎土而正受，亦復現於無數剎土而覺悟。於阿僧祇剎土而正受，亦復現於阿僧祇剎土而覺悟。於無量之量無限之佛剎土而正受，取要言之，如是等剎土普於其中，而現覺悟。從一天下如塵數至四天下；復千天下；復至三千大千天下；復至億那術剎土；復至阿僧祇剎土，乃至無限無數；復過無限無數之剎土，如是之數，普於其中而正受，亦於其中而覺悟。於一塵中而正受，復現於如此上剎土塵中而覺悟。從如此上剎土塵而正受，復現一塵而覺悟。於一聲聞中而正受，復現無數聲聞而覺悟。於一辟支佛中而正受，復現無數辟支佛而覺悟。於己身中而正受，復現於無數佛身中而覺悟。於無數佛身中而正受，復現於己身中而覺悟。於一心念之頃而正受，現於億劫而覺悟。於億劫之中而正受，現如心起念頃而覺悟。或時覺悟或時正受；或同時正受而覺悟；或於本積而正受，現於末積而覺悟；

或於末積而正受，現於本積而覺悟；或於現積而正受，復於現積而覺悟。於本積而正受，於三世而覺悟；於時積而覺悟；於時積而正受、於三世而正受，於本無而覺悟；或於本無見正受，復於本無而忽覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或於末積而正受，現於本積而覺悟；或於現積而正受，復於現積而覺悟。於本積而正受，於三世而覺悟；於時積而覺悟；於時積而正受、於三世而正受，於本無而覺悟；或於本無見正受，復於本無而忽覺。

「譬如族姓子！有人為鬼神所見嬈時，已為鬼神所得，自在取參動，亦不得自在，唯從其鬼神耳！便為隨之於他身也，己身不復得自在。菩薩亦如是！以得是定，或內正受，外而覺悟；於外正受，內而覺悟。譬如死人，其尸為他神所役，而其事為他所追逐，其所迴轉皆化耳！其役之者，是他神力。如是族姓子！以得此定，而是菩薩而興正受，以分別而正受，復以分別而悟；以平等分別而正受，以平等分別而悟。譬如心自在，魔變化自由。或化為一、或復為多、或化為多、或復為一；不以一身而終亡而現其多，亦不以多身而終亡而化現一身；於時其一身，亦不有一身，不以知一而現多，不以現多而知一。若一若多，從一而興耳！菩薩亦如是！於一身而正受，多身而覺悟；或多身而正受，以一身而覺悟。譬如一類之地，地而一味。於其一地，而諸聚落縣邑，所種各異，味味不同，地亦不想，是味亦無種種識。菩薩亦如是！得此定意，以一而正受，而多覺悟，於多正受，而一覺悟。是族姓子！菩薩大士！名曰分別一切諸身第八菩薩之定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如族姓子！有人為鬼神所見嬈時，已為鬼神所得，自在取參動，亦不得自在，唯從其鬼神耳！便為隨之於他身也，己身不復得自在。菩薩亦如是！以得是定，或內正受，外而覺悟；於外正受，內而覺悟。譬如死人，其尸為他神所役，而其事為他所追逐，其所迴轉皆化耳！其役之者，是他神力。如是族姓子！以得此定，而是菩薩而興正受，以分別而正受，復以分別而悟；以平等分別而正受，以平等分別而悟。譬如心自在，魔變化自由。或化為一、或復為多、或化為多、或復為一；不以一身而終亡而現其多，亦不以多身而終亡而化現一身；於時其一身，亦不有一身，不以知一而現多，不以現多而知一。若一若多，從一而興耳！菩薩亦如是！於一身而正受，多身而覺悟；或多身而正受，以一身而覺悟。譬如一類之地，地而一味。於其一地，而諸聚落縣邑，所種各異，味味不同，地亦不想，是味亦無種種識。菩薩亦如是！得此定意，以一而正受，而多覺悟，於多正受，而一覺悟。是族姓子！菩薩大士！名曰分別一切諸身第八菩薩之定。

「其菩薩得所住宅處，致十名譽法名譽常流。何謂十？一者、為如來所稱嘆。二者、得如來平等威。三者、謂為佛明曉諸法，而無罣礙。四者、謂為最尊，用諸極世所供養故。五者、謂為普知，用明曉一切諸法故。六者、謂為導師，用一切極世所依憑故。七者、謂為唱導，用曉了明入諸法故。八者、謂無上師，眾生法本，普智無故。九者、謂為興明，用順慧一切極世施大明故。十者、謂為十力，得致最吉，諸所作行故；分別諸法，以其慧達念；具足無著之行，謂為普現於正法輪，得自在。以此十名譽之法，菩薩以此，有最名聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其菩薩得所住宅處，致十名譽法名譽常流。何謂十？一者、為如來所稱嘆。二者、得如來平等威。三者、謂為佛明曉諸法，而無罣礙。四者、謂為最尊，用諸極世所供養故。五者、謂為普知，用明曉一切諸法故。六者、謂為導師，用一切極世所依憑故。七者、謂為唱導，用曉了明入諸法故。八者、謂無上師，眾生法本，普智無故。九者、謂為興明，用順慧一切極世施大明故。十者、謂為十力，得致最吉，諸所作行故；分別諸法，以其慧達念；具足無著之行，謂為普現於正法輪，得自在。以此十名譽之法，菩薩以此，有最名聞。

「菩薩復有十明顯，而甚威曜。何謂十？一者、謂諸佛而等其明。二者、謂於其極世，以法本明說興造慧曜，顯振諸法。三者、於諸眾生，以明照曜，種種明說。四者、以無數明，進導以法場之明。五者、以法界之明，興顯振說。六者、以感動諸法，而不壞其明。七者、諸法無欲等，以其無所作，而不壞明故。八者、眾生無欲等，念世一切感動無罣礙故。九者、諸佛所立而無斷絕，善明照故。十者、諸佛之境界，而度無極，諸法本無，明極世一切無所壞故。菩薩以此十明，而得光曜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有十明顯，而甚威曜。何謂十？一者、謂諸佛而等其明。二者、謂於其極世，以法本明說興造慧曜，顯振諸法。三者、於諸眾生，以明照曜，種種明說。四者、以無數明，進導以法場之明。五者、以法界之明，興顯振說。六者、以感動諸法，而不壞其明。七者、諸法無欲等，以其無所作，而不壞明故。八者、眾生無欲等，念世一切感動無罣礙故。九者、諸佛所立而無斷絕，善明照故。十者、諸佛之境界，而度無極，諸法本無，明極世一切無所壞故。菩薩以此十明，而得光曜也。

「菩薩復有十事，於無所著句說覺而明了。何謂十？一者、善修調柔於身行。二者、無麁口行。三者、柔軟心性。四者、處無所住。五者、謂情無作。六者、謂行無所作。七者、於法無所毀。八者、慧無所起。九者、於法無覺。十者、順彼以慧。是謂菩薩大士降魔之定。以眾行伏之，以一為多，正受而悟。無行行，而於行而行。於己尊大，與佛等大。以小而廣泰。以曠蕩而狹小。所趣亦無所至，所至亦無所趣。以無身為身，於有身而無身。以覺悟而正受。以正受而覺悟。於見無見，於無見而有見。是謂十也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有十事，於無所著句說覺而明了。何謂十？一者、善修調柔於身行。二者、無麁口行。三者、柔軟心性。四者、處無所住。五者、謂情無作。六者、謂行無所作。七者、於法無所毀。八者、慧無所起。九者、於法無覺。十者、順彼以慧。是謂菩薩大士降魔之定。以眾行伏之，以一為多，正受而悟。無行行，而於行而行。於己尊大，與佛等大。以小而廣泰。以曠蕩而狹小。所趣亦無所至，所至亦無所趣。以無身為身，於有身而無身。以覺悟而正受。以正受而覺悟。於見無見，於無見而有見。是謂十也。

「復有十事，而為變化。何謂十？一者、謂一切變化境界，是皆定意。譬如大神呪言行之通告，現種種諸色，明建無過者，所現喻絕於呪之言，而隨足於幻，而猛建慧了時節。於幻名顯，行學知術，慧而通達。菩薩亦如是！以平等正受，現以無等而覺悟，以無等而正受，以平等而覺悟。譬如天與阿須倫共鬪，天而得勝，阿須倫而不如。質諒帝以七百喻旬之身，與四種之兵，而自圍繞。阿須倫乃更自化身，為百千喻旬，忉利諸天皆共見之，其眾嚴整。又阿須倫，學玄明了。菩薩大士亦如是！悉明於慧幻行，而慧無盡。彼菩薩者乃為菩薩耳！彼慧幻菩薩以無毀斷而正受，於毀而悟。譬如有大呪，名曰妖惑，以此呪言，取諸種物，散種於地，便隨得莖枝葉華果實而食之。菩薩亦如是！得致專一之定，能現種種而覺悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有十事，而為變化。何謂十？一者、謂一切變化境界，是皆定意。譬如大神呪言行之通告，現種種諸色，明建無過者，所現喻絕於呪之言，而隨足於幻，而猛建慧了時節。於幻名顯，行學知術，慧而通達。菩薩亦如是！以平等正受，現以無等而覺悟，以無等而正受，以平等而覺悟。譬如天與阿須倫共鬪，天而得勝，阿須倫而不如。質諒帝以七百喻旬之身，與四種之兵，而自圍繞。阿須倫乃更自化身，為百千喻旬，忉利諸天皆共見之，其眾嚴整。又阿須倫，學玄明了。菩薩大士亦如是！悉明於慧幻行，而慧無盡。彼菩薩者乃為菩薩耳！彼慧幻菩薩以無毀斷而正受，於毀而悟。譬如有大呪，名曰妖惑，以此呪言，取諸種物，散種於地，便隨得莖枝葉華果實而食之。菩薩亦如是！得致專一之定，能現種種而覺悟。

「譬如男女之會同久久，畢致懷妊，以成就胞胎，而滿十月，便生完具。菩薩亦如是！長養普智之胞胎，具足成滿諸願，以廣大內性，得致慧明，而處無毀定，普悟於諸趣。在諸趣而正受，於無毀定而覺悟。譬如龍宮殿，依因於地，亦現於虛空；亦不動虛空；亦不驚諸龍。虛空亦有乾陀羅，亦有諸龍；其虛空而無增減。或欲晴蔭，於虛空而無動。而其宮殿，續依於地，或依虛空。菩薩亦如是！以得是如幻定，於有相而正受，於無相而覺悟，於無相而正受，於無相而覺悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如男女之會同久久，畢致懷妊，以成就胞胎，而滿十月，便生完具。菩薩亦如是！長養普智之胞胎，具足成滿諸願，以廣大內性，得致慧明，而處無毀定，普悟於諸趣。在諸趣而正受，於無毀定而覺悟。譬如龍宮殿，依因於地，亦現於虛空；亦不動虛空；亦不驚諸龍。虛空亦有乾陀羅，亦有諸龍；其虛空而無增減。或欲晴蔭，於虛空而無動。而其宮殿，續依於地，或依虛空。菩薩亦如是！以得是如幻定，於有相而正受，於無相而覺悟，於無相而正受，於無相而覺悟。

「譬如梵天之宮，號持世清淨藏，最上梵所處之宮。或現千天下；或現十千天下；或現百千天下；或現三千大千天下。或現於天、龍神、乾陀羅、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、諸人、鬼神宮及世人間。或現須彌，及七寶山間，鐵圍山寶黑山雪山，及四天下，郡國縣邑聚落，君王人間，梵所之至，無所不遍。譬如明鏡，見其面像。菩薩如是！處於此定，於諸一切慧，無不明徹也。靡所不入而悉平等，一切普往，慧照明徹。彼菩薩亦如是！以此分別一切身定國土自在之明，悉見佛種而化一切諸種。而過法種，具滿解脫行種；亦以定種，而感動起悟之種，而普現以得慧種，以住智種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如梵天之宮，號持世清淨藏，最上梵所處之宮。或現千天下；或現十千天下；或現百千天下；或現三千大千天下。或現於天、龍神、乾陀羅、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、諸人、鬼神宮及世人間。或現須彌，及七寶山間，鐵圍山寶黑山雪山，及四天下，郡國縣邑聚落，君王人間，梵所之至，無所不遍。譬如明鏡，見其面像。菩薩如是！處於此定，於諸一切慧，無不明徹也。靡所不入而悉平等，一切普往，慧照明徹。彼菩薩亦如是！以此分別一切身定國土自在之明，悉見佛種而化一切諸種。而過法種，具滿解脫行種；亦以定種，而感動起悟之種，而普現以得慧種，以住智種。

「菩薩於十感動，而致度無極。何謂十？一者、謂成佛感動，若如虛空。二者、盡於法際。三者、以菩薩感動，至於無毀，於毀自在，而度無極。四者、菩薩之行，大願感動。五者、行入如來行，佛事度無極。六者、於諸土感動，現一切種種閑居之行。七者、動搖一切諸土，依於明顯。八者、感動一切眾生，以無思議行，悉了玄事，感動以慧。九者、感動分別諸定。十者、以金剛定，以玄化正受，覺悟以慧。菩薩以此十定之行，具滿諸種也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩於十感動，而致度無極。何謂十？一者、謂成佛感動，若如虛空。二者、盡於法際。三者、以菩薩感動，至於無毀，於毀自在，而度無極。四者、菩薩之行，大願感動。五者、行入如來行，佛事度無極。六者、於諸土感動，現一切種種閑居之行。七者、動搖一切諸土，依於明顯。八者、感動一切眾生，以無思議行，悉了玄事，感動以慧。九者、感動分別諸定。十者、以金剛定，以玄化正受，覺悟以慧。菩薩以此十定之行，具滿諸種也。

「又復族姓子！菩薩能化為佛，能住如佛，能化法輪，建立應化，普現如來之光明，度志大乘，於彼而降化，於心尊大，神足感動，而度無極，於菩薩中而尊大。明了菩薩無著慧定，以無得之得，億百千以諸法門感動，而轉法輪。菩薩無罣礙，明知一切行，皆曉知無想念，以其明慧，一時悉能曉了，現感動三世，亦無罣礙。以此十事，而大感動，諸佛菩薩所行，而致度無極。是族姓子！菩薩大士分別身行，所可依住而致，大德權定之慧達也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復族姓子！菩薩能化為佛，能住如佛，能化法輪，建立應化，普現如來之光明，度志大乘，於彼而降化，於心尊大，神足感動，而度無極，於菩薩中而尊大。明了菩薩無著慧定，以無得之得，億百千以諸法門感動，而轉法輪。菩薩無罣礙，明知一切行，皆曉知無想念，以其明慧，一時悉能曉了，現感動三世，亦無罣礙。以此十事，而大感動，諸佛菩薩所行，而致度無極。是族姓子！菩薩大士分別身行，所可依住而致，大德權定之慧達也。