等目菩薩所問三昧經
西晉 竺法護譯3卷CBETA T0288大于一万字 4 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
等目菩薩所問三昧經卷上 (一名普賢菩薩定意)
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西晉月氏國三藏竺法護譯
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大感動品第一
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聞如是：
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一時，世尊遊於摩竭境界法靜道場。初始得佛，光煒明曜，宣真諦藏，演如來慧，暢三世要，布無罣礙道寶之定。
一時，世尊遊於摩竭境界法靜道場。初始得佛，光煒明曜，宣真諦藏，演如來慧，暢三世要，布無罣礙道寶之定。
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佛時以此普智無極㸌然正受——其定惔怕，忽無形像，亦無中外，靜無見聞——所居正受，乃大曠蕩，汪洋無極，難遇難聞，億世之遇，時逮此定。佛定無量，無不昞徹，以悉通慧，得普智力。無限清淨，斑讚如來，以無巢窟，陶現佛身。得大空寂微妙之句，乃弘無極佛諸感動，等無所住而轉慧行，名稱普世光揚如來。應時之興，為現佛土，以其一相，了達無相，無相無行亦復無相。威炎亘然，照于十方，無上佛定，震曜如斯！盡極諸土，同時現變，都世一切，莫不雅奇。
佛時以此普智無極㸌然正受——其定惔怕，忽無形像，亦無中外，靜無見聞——所居正受，乃大曠蕩，汪洋無極，難遇難聞，億世之遇，時逮此定。佛定無量，無不昞徹，以悉通慧，得普智力。無限清淨，斑讚如來，以無巢窟，陶現佛身。得大空寂微妙之句，乃弘無極佛諸感動，等無所住而轉慧行，名稱普世光揚如來。應時之興，為現佛土，以其一相，了達無相，無相無行亦復無相。威炎亘然，照于十方，無上佛定，震曜如斯！盡極諸土，同時現變，都世一切，莫不雅奇。
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爾時，會場有一菩薩，名曰普賢，承佛聖旨，而自念曰：「今日如來，所現感變，從往古來，所未聞覩。如是瑞應，必有殊特無盡之要，當使他方諸大菩薩咸共受持。」即如其像而為正受，放大金光，照十方土。於光明中，散天華香，而作天樂，其樂柔和，同一洪音。普賢菩薩告諸族姓子：「釋迦文佛！今日當演未曾有法，族姓子等！所欲者成。」尋頃之時，菩薩大士！如塵之數，普悉來會。
爾時，會場有一菩薩，名曰普賢，承佛聖旨，而自念曰：「今日如來，所現感變，從往古來，所未聞覩。如是瑞應，必有殊特無盡之要，當使他方諸大菩薩咸共受持。」即如其像而為正受，放大金光，照十方土。於光明中，散天華香，而作天樂，其樂柔和，同一洪音。普賢菩薩告諸族姓子：「釋迦文佛！今日當演未曾有法，族姓子等！所欲者成。」尋頃之時，菩薩大士！如塵之數，普悉來會。
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是時，世尊以大正受，靡不貫焉！覩於諸眾，無不明盡，生者終者，及其成滅，以所正受，悉無不達。曠定普至，無窈不徹，察眾來會，純悉菩薩，皆大童真，為摩訶薩，如十方土，塵埃之數。志悉高妙，獨步殊特，悉在最署，封拜無上。法身無量，而皆具足，名流顯稱，普至十方。各住要行，所住如佛，勢力無敵，猛喻師子。得金剛志，慧無罣礙，智德純厚，重過須彌。心喻虛空，而不可量，攬總持慧，而自娛樂。曉了諸法本無之界，盡得諸佛相好莊嚴。皆能分身十方現化，悉於極世如佛感動。遊步無侶，威神獨尊，能於十方，大師子吼。以金剛志，陷碎魔怨，伏之以慈，降順唯德。却眾外道，進退自由，道德正想，祐濟一切。皆雷法鼓，已舉法幡，震鳴法珂，列竪法幢，其所遊居，莫不信解。
是時，世尊以大正受，靡不貫焉！覩於諸眾，無不明盡，生者終者，及其成滅，以所正受，悉無不達。曠定普至，無窈不徹，察眾來會，純悉菩薩，皆大童真，為摩訶薩，如十方土，塵埃之數。志悉高妙，獨步殊特，悉在最署，封拜無上。法身無量，而皆具足，名流顯稱，普至十方。各住要行，所住如佛，勢力無敵，猛喻師子。得金剛志，慧無罣礙，智德純厚，重過須彌。心喻虛空，而不可量，攬總持慧，而自娛樂。曉了諸法本無之界，盡得諸佛相好莊嚴。皆能分身十方現化，悉於極世如佛感動。遊步無侶，威神獨尊，能於十方，大師子吼。以金剛志，陷碎魔怨，伏之以慈，降順唯德。却眾外道，進退自由，道德正想，祐濟一切。皆雷法鼓，已舉法幡，震鳴法珂，列竪法幢，其所遊居，莫不信解。
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爾時，於是來會菩薩，各隨行立字。其名曰：剛意菩薩、過意菩薩、說意菩薩、上意菩薩、施意菩薩、龍意菩薩、果意菩薩、調意菩薩、力意菩薩、曠意菩薩、無限意菩薩、解意菩薩、最意菩薩、天意菩薩、祠意菩薩、處意菩薩、事意菩薩、尊意菩薩、法意菩薩、寂意菩薩、德意菩薩、一意菩薩、一相菩薩、善意菩薩、幻意菩薩、大意菩薩、勢意菩薩、人意菩薩、佛意菩薩、達意菩薩、長意菩薩、無思菩薩、無邊菩薩、嚴志菩薩、無際菩薩、嚴本菩薩、深界菩薩、普便菩薩、龍明菩薩、持曜菩薩、佛土菩薩、心王菩薩、一行菩薩、昇通菩薩、達慧菩薩、福行菩薩、法熾菩薩、明世菩薩、持世菩薩、興安菩薩、最上菩薩、無上菩薩、無比菩薩、無等菩薩、明光菩薩、光曜菩薩、美光菩薩、一王菩薩、勢業菩薩、法雨菩薩、持妙菩薩、普嚴菩薩、慧眼菩薩、法首菩薩、慧雲菩薩、持地菩薩、法王菩薩、善建菩薩、最願菩薩、行妙菩薩、慧藏菩薩、意王菩薩、修內意菩薩、普智菩薩、持過地力菩薩、土力勢菩薩、善月菩薩、大山頂首菩薩、寶山頂菩薩、放光菩薩、上場王菩薩、無當勢場菩薩、無勝威菩薩、大龍首菩薩、道首菩薩、普調菩薩、無退進菩薩、持佛英輪菩薩、無惑菩薩、威行菩薩、無思意菩薩、無量意菩薩、佛變菩薩、無盡藏菩薩、慧首菩薩、法耀菩薩、慧茂藏菩薩、雨覺雨菩薩、邊現菩薩、無愚現菩薩、剛通菩薩、慧剛菩薩、金剛耀菩薩、慧剛意菩薩普目菩薩、廣目菩薩、吉首菩薩、如佛威菩薩、持佛金剛菩薩、嚴普智菩薩、慧莊菩薩、普賢慧藏菩薩。如是等十方佛土，如虛空等塵菩薩摩訶薩，一切悉與墮樓近菩薩(丹本隨樓延菩薩)宿共等行，修菩薩德，德皆具足。
爾時，於是來會菩薩，各隨行立字。其名曰：剛意菩薩、過意菩薩、說意菩薩、上意菩薩、施意菩薩、龍意菩薩、果意菩薩、調意菩薩、力意菩薩、曠意菩薩、無限意菩薩、解意菩薩、最意菩薩、天意菩薩、祠意菩薩、處意菩薩、事意菩薩、尊意菩薩、法意菩薩、寂意菩薩、德意菩薩、一意菩薩、一相菩薩、善意菩薩、幻意菩薩、大意菩薩、勢意菩薩、人意菩薩、佛意菩薩、達意菩薩、長意菩薩、無思菩薩、無邊菩薩、嚴志菩薩、無際菩薩、嚴本菩薩、深界菩薩、普便菩薩、龍明菩薩、持曜菩薩、佛土菩薩、心王菩薩、一行菩薩、昇通菩薩、達慧菩薩、福行菩薩、法熾菩薩、明世菩薩、持世菩薩、興安菩薩、最上菩薩、無上菩薩、無比菩薩、無等菩薩、明光菩薩、光曜菩薩、美光菩薩、一王菩薩、勢業菩薩、法雨菩薩、持妙菩薩、普嚴菩薩、慧眼菩薩、法首菩薩、慧雲菩薩、持地菩薩、法王菩薩、善建菩薩、最願菩薩、行妙菩薩、慧藏菩薩、意王菩薩、修內意菩薩、普智菩薩、持過地力菩薩、土力勢菩薩、善月菩薩、大山頂首菩薩、寶山頂菩薩、放光菩薩、上場王菩薩、無當勢場菩薩、無勝威菩薩、大龍首菩薩、道首菩薩、普調菩薩、無退進菩薩、持佛英輪菩薩、無惑菩薩、威行菩薩、無思意菩薩、無量意菩薩、佛變菩薩、無盡藏菩薩、慧首菩薩、法耀菩薩、慧茂藏菩薩、雨覺雨菩薩、邊現菩薩、無愚現菩薩、剛通菩薩、慧剛菩薩、金剛耀菩薩、慧剛意菩薩普目菩薩、廣目菩薩、吉首菩薩、如佛威菩薩、持佛金剛菩薩、嚴普智菩薩、慧莊菩薩、普賢慧藏菩薩。如是等十方佛土，如虛空等塵菩薩摩訶薩，一切悉與墮樓近菩薩(丹本隨樓延菩薩)宿共等行，修菩薩德，德皆具足。
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爾時，等目菩薩承佛威神，忽從坐起，偏袒右肩，右膝著地，向佛叉手，白世尊曰：「欲問如來平等正覺，若當聽許，乃敢自陳？」
爾時，等目菩薩承佛威神，忽從坐起，偏袒右肩，右膝著地，向佛叉手，白世尊曰：「欲問如來平等正覺，若當聽許，乃敢自陳？」
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佛告等目：「隨若所問，恣問如來。佛從汝意，當為發遣，令汝歡喜。」
佛告等目：「隨若所問，恣問如來。佛從汝意，當為發遣，令汝歡喜。」
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於時等目尋白佛言：「云何，世尊！菩薩為以幾無思議之定，得應普賢菩薩之行，而致與等勇世誓願。及其所修莊嚴定行，於定自在而以娛樂，以其定力感動諸定？唯願如來解說議歸。」
於時等目尋白佛言：「云何，世尊！菩薩為以幾無思議之定，得應普賢菩薩之行，而致與等勇世誓願。及其所修莊嚴定行，於定自在而以娛樂，以其定力感動諸定？唯願如來解說議歸。」
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於是，世尊告等目曰：「善哉善哉！等目菩薩！乃為去來現在諸佛菩薩廣其道場，宣暢要議而質是問耳！若是等目！普賢菩薩今在此會，得無思議菩薩感動，為修無量菩薩之行；得無思議菩薩變化，已淨菩薩難值之願。致無退還菩薩生行，修諸無量廣德淨行，等越無量，辯才無礙。以大悲於諸無厭；以諸願於際無擾。咸當共請此彼，當說諸定正受卓變之行。」
於是，世尊告等目曰：「善哉善哉！等目菩薩！乃為去來現在諸佛菩薩廣其道場，宣暢要議而質是問耳！若是等目！普賢菩薩今在此會，得無思議菩薩感動，為修無量菩薩之行；得無思議菩薩變化，已淨菩薩難值之願。致無退還菩薩生行，修諸無量廣德淨行，等越無量，辯才無礙。以大悲於諸無厭；以諸願於際無擾。咸當共請此彼，當說諸定正受卓變之行。」
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於時眾會，聞彼正士所入名稱，皆與恭敬，普有瞻望，欲見普賢菩薩而不覩之，不聞言音及坐處所。所以者何？如來威神、普賢菩薩力之所致。
於時眾會，聞彼正士所入名稱，皆與恭敬，普有瞻望，欲見普賢菩薩而不覩之，不聞言音及坐處所。所以者何？如來威神、普賢菩薩力之所致。
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爾時，等目菩薩前白佛言：「普賢菩薩今所遊在？」
爾時，等目菩薩前白佛言：「普賢菩薩今所遊在？」
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佛告之曰：「普賢菩薩在斯會場，吾膝左右遊居不動。」
佛告之曰：「普賢菩薩在斯會場，吾膝左右遊居不動。」
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時，等目菩薩及與大眾，以其神力悉觀察之，不知所在，重白佛言：「吾等不覩普賢菩薩及其坐處。」
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世尊告曰：「如是，族姓子！汝等不見普賢菩薩身及坐處。所以者何？其普賢菩薩處深行故不可得，以其慧行住無礙，得如師子強猛之故，得佛無上感變，寂無礙際，住佛十力法界首藏，致佛威神，嚴無毀慧，於三世等，諸佛法身，普賢菩薩淨一心界。」
世尊告曰：「如是，族姓子！汝等不見普賢菩薩身及坐處。所以者何？其普賢菩薩處深行故不可得，以其慧行住無礙，得如師子強猛之故，得佛無上感變，寂無礙際，住佛十力法界首藏，致佛威神，嚴無毀慧，於三世等，諸佛法身，普賢菩薩淨一心界。」
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時，等目菩薩於如來所，聞普賢菩薩德行，修菩薩十定，皆願見普賢菩薩，思僥推求。等目菩薩及一切眾，都不見普賢菩薩。
時，等目菩薩於如來所，聞普賢菩薩德行，修菩薩十定，皆願見普賢菩薩，思僥推求。等目菩薩及一切眾，都不見普賢菩薩。
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時，等目菩薩從定寤起，而白佛言：「吾以十無數千三昧而正受，亦不見普賢菩薩身口意行及其處所，亦復不覩所住遊行之地。」
時，等目菩薩從定寤起，而白佛言：「吾以十無數千三昧而正受，亦不見普賢菩薩身口意行及其處所，亦復不覩所住遊行之地。」
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佛告等目：「如是如是！汝等不見普賢菩薩。所以者何？已學菩薩行無盡地。又是等目！其於明慧幻化字說，寧可分別慧幻色不？」
佛告等目：「如是如是！汝等不見普賢菩薩。所以者何？已學菩薩行無盡地。又是等目！其於明慧幻化字說，寧可分別慧幻色不？」
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曰：「不可。世尊！其幻化不可處別。」
曰：「不可。世尊！其幻化不可處別。」
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「況其普賢菩薩！身口意行，見可入處？所以者何？以其深邃無思議德備之故，亦以無量敷演無盡故，解達金剛之慧。取要言之，曉了無量諸法性界，於諸剎土而無所著；於一切身，解無體行、無所入、無所有法等。吾我神足境界，而無毀壞諸住際者，而無著財，以神通解本無。諸族姓子！欲見普賢菩薩者，彼無蔽礙、聞亦無礙、禮敬無礙、心敬無礙、意念無礙、趣向無礙、覩見無礙、修入無礙、求索無礙，普賢菩薩志願，彼無縛礙。」
「況其普賢菩薩！身口意行，見可入處？所以者何？以其深邃無思議德備之故，亦以無量敷演無盡故，解達金剛之慧。取要言之，曉了無量諸法性界，於諸剎土而無所著；於一切身，解無體行、無所入、無所有法等。吾我神足境界，而無毀壞諸住際者，而無著財，以神通解本無。諸族姓子！欲見普賢菩薩者，彼無蔽礙、聞亦無礙、禮敬無礙、心敬無礙、意念無礙、趣向無礙、覩見無礙、修入無礙、求索無礙，普賢菩薩志願，彼無縛礙。」
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時，等目菩薩及諸菩薩眾，咸悕樂欲見普賢菩薩，並共叉手向頂，作是言曰：「自歸諸佛、自歸普賢。」三稱如是。
時，等目菩薩及諸菩薩眾，咸悕樂欲見普賢菩薩，並共叉手向頂，作是言曰：「自歸諸佛、自歸普賢。」三稱如是。
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於是世尊告等目曰：「當察此菩薩大會。吾告勅汝，汝當請普賢菩薩！都向諸方，以其明目，正在身中，以求索普賢；以諸法本，而定正受，解法無欲。當以一心，向普賢菩薩；當解本無之際，身之吾我使立諸土；當分別諸根，普使所至，永致普賢。作是行者，乃見普賢。」
於是世尊告等目曰：「當察此菩薩大會。吾告勅汝，汝當請普賢菩薩！都向諸方，以其明目，正在身中，以求索普賢；以諸法本，而定正受，解法無欲。當以一心，向普賢菩薩；當解本無之際，身之吾我使立諸土；當分別諸根，普使所至，永致普賢。作是行者，乃見普賢。」
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時，等目菩薩及會大眾，從世尊聞，即以頭面為禮，咸請普賢。其請之頃，普賢菩薩興為感動，使其大眾咸見普賢，於世尊足左右坐大蓮華上。其此眾會一切菩薩，出現其身中；於諸國土，莫不見者，其去來普土諸佛展轉相見，諸佛之音，暢三世慧。
時，等目菩薩及會大眾，從世尊聞，即以頭面為禮，咸請普賢。其請之頃，普賢菩薩興為感動，使其大眾咸見普賢，於世尊足左右坐大蓮華上。其此眾會一切菩薩，出現其身中；於諸國土，莫不見者，其去來普土諸佛展轉相見，諸佛之音，暢三世慧。
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爾時，等目及菩薩眾見是變化，咸悅歡喜，率禮普賢。爾時，以佛威神亦普賢菩薩宿德所致，天雨眾華，紛紛而降，諸天瓔珞，箜篌樂器，相和而鳴，天雨澤香，遍諸佛界，於虛空中，有天鸞音，諸三惡趣，一時休息。無量大脫菩薩之眾，登時悉解普賢菩薩諸德之行。
爾時，等目及菩薩眾見是變化，咸悅歡喜，率禮普賢。爾時，以佛威神亦普賢菩薩宿德所致，天雨眾華，紛紛而降，諸天瓔珞，箜篌樂器，相和而鳴，天雨澤香，遍諸佛界，於虛空中，有天鸞音，諸三惡趣，一時休息。無量大脫菩薩之眾，登時悉解普賢菩薩諸德之行。
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爾時等目而白佛言：「此普賢菩薩之德，為無有量不可限行、為無稱限之行、為無斷行、為無轉行、普流之行、為無所不周至、為無迴還之行、分別諸法行明無分別隨一切方便之行、等過口行。」
爾時等目而白佛言：「此普賢菩薩之德，為無有量不可限行、為無稱限之行、為無斷行、為無轉行、普流之行、為無所不周至、為無迴還之行、分別諸法行明無分別隨一切方便之行、等過口行。」
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世尊告曰：「如是！等目！如爾之言。普賢菩薩以淨無數眾生，無極清淨、無量功德，興無數福、修無數相、德備無限，行無等倫，名流無外。無得之行，普益三世，有佛名譽，普而流著。普賢菩薩行績若斯。」
世尊告曰：「如是！等目！如爾之言。普賢菩薩以淨無數眾生，無極清淨、無量功德，興無數福、修無數相、德備無限，行無等倫，名流無外。無得之行，普益三世，有佛名譽，普而流著。普賢菩薩行績若斯。」
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等目菩薩說行定品第二
等目菩薩說行定品第二
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爾時，佛告普賢菩薩：「當為發遣等目菩薩所欲，并諸菩薩暢諸菩薩場，當說菩薩摩訶薩十定方便，普賢菩薩本行功德，咸修當行。何等十？一曰、得初始大德之明，菩薩摩訶薩方便之善。二名、悅向大定之行，得菩薩摩訶薩方便之行。三名、明度諸剎之清淨。四名、修內性之清淨。五名、過去藏之清淨。六名、照明慧藏。七名、諸佛慧音清淨之聲徹諸佛土。八名、分別一切眾生身行法界而得自在。九名、得無著曠蕩之行。十名、得致菩薩摩訶薩大行方便。此為菩薩摩訶薩十大定，此為去來現在諸佛所說，已說今說當說。
爾時，佛告普賢菩薩：「當為發遣等目菩薩所欲，并諸菩薩暢諸菩薩場，當說菩薩摩訶薩十定方便，普賢菩薩本行功德，咸修當行。何等十？一曰、得初始大德之明，菩薩摩訶薩方便之善。二名、悅向大定之行，得菩薩摩訶薩方便之行。三名、明度諸剎之清淨。四名、修內性之清淨。五名、過去藏之清淨。六名、照明慧藏。七名、諸佛慧音清淨之聲徹諸佛土。八名、分別一切眾生身行法界而得自在。九名、得無著曠蕩之行。十名、得致菩薩摩訶薩大行方便。此為菩薩摩訶薩十大定，此為去來現在諸佛所說，已說今說當說。
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「其諸菩薩能行十定，心入是者，此名為覺、此名為正覺、此謂如來為持十力、此名為導師、名為大師、名為普智、名為顯現、名無盡行、名無限行、名最法導。其得是三昧，為普現諸佛國，於諸國土遊樂自在。彼則督住眾生之界，為達眾生所入；為致無疑之藏；為入法界要行；為覺明無量法界；為達去來現在諸如來行；為見諸如來法；為述解達諸言說利偶；為得音聲字句之行；為具足菩薩清淨之行；為得住菩薩諸願之行。
「其諸菩薩能行十定，心入是者，此名為覺、此名為正覺、此謂如來為持十力、此名為導師、名為大師、名為普智、名為顯現、名無盡行、名無限行、名最法導。其得是三昧，為普現諸佛國，於諸國土遊樂自在。彼則督住眾生之界，為達眾生所入；為致無疑之藏；為入法界要行；為覺明無量法界；為達去來現在諸如來行；為見諸如來法；為述解達諸言說利偶；為得音聲字句之行；為具足菩薩清淨之行；為得住菩薩諸願之行。
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「彼於三世，明一時行，了一切無二之行，能說諸佛法，以方便行轉諸法輪而不迴還，悉覺去來現在諸佛之要行。以一佛之覺寤，說諸佛之要，此則諸菩薩法要。彼覺此慧，明了普智，無勝踰者，為具足普賢之行；為明利菩薩諸定慧行，得諸總持，分別三世。得覩去來現在諸佛，成立一切於普智之慧。此則菩薩諸土清淨；此則得覩諸佛行處。
「彼於三世，明一時行，了一切無二之行，能說諸佛法，以方便行轉諸法輪而不迴還，悉覺去來現在諸佛之要行。以一佛之覺寤，說諸佛之要，此則諸菩薩法要。彼覺此慧，明了普智，無勝踰者，為具足普賢之行；為明利菩薩諸定慧行，得諸總持，分別三世。得覩去來現在諸佛，成立一切於普智之慧。此則菩薩諸土清淨；此則得覩諸佛行處。
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「菩薩得是法要者，於菩薩法界而有強力。以此十定，暢無邊德，德如虛空，為無限之邊際，明照無量，為世法王，普於眾生，得無量慧，廣分十力，明暢閑居，修靜之心，普入於寂靜之行。以大慈如師子，為慧丈夫、為顯法炬，諸德之名而無斷盡，普世聲聞緣覺而無思議，通達法界，已住法積，曉種種說權方便行；明達一切諸音聲說。得持無像，解像方便，得淨所生，則淨佛種。分別法等則與慧等，曉解法施，入常方便暢有順實，普化慧道，明淨內性，能普受眾行，興諸道場，慧寤覺道。於菩薩處而無限盡，普能示現諸大變化，明普智行，覺寤方便，此謂普賢之說。是為菩薩十定廣普之行分別之說，此謂菩薩之要行。」
「菩薩得是法要者，於菩薩法界而有強力。以此十定，暢無邊德，德如虛空，為無限之邊際，明照無量，為世法王，普於眾生，得無量慧，廣分十力，明暢閑居，修靜之心，普入於寂靜之行。以大慈如師子，為慧丈夫、為顯法炬，諸德之名而無斷盡，普世聲聞緣覺而無思議，通達法界，已住法積，曉種種說權方便行；明達一切諸音聲說。得持無像，解像方便，得淨所生，則淨佛種。分別法等則與慧等，曉解法施，入常方便暢有順實，普化慧道，明淨內性，能普受眾行，興諸道場，慧寤覺道。於菩薩處而無限盡，普能示現諸大變化，明普智行，覺寤方便，此謂普賢之說。是為菩薩十定廣普之行分別之說，此謂菩薩之要行。」
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於是，等目菩薩從佛聞知當應請。其彼菩薩咸樂等目菩薩所與，告諸菩薩眾：「是族姓子等！有十正受，為應菩薩無餘之法。何謂十？興於佛法以順慧行。化度眾生順入慧行。明諸國土了聲慧行。惟法界慧。受菩薩方便慧行。入不退轉菩薩之慧。為諸眾生觀法慧便。制持心力方便之慧。廣入菩薩心行之慧。諸佛普智法興願之慧。是族姓子！此謂菩薩摩訶薩十無餘蕩盡之法。
於是，等目菩薩從佛聞知當應請。其彼菩薩咸樂等目菩薩所與，告諸菩薩眾：「是族姓子等！有十正受，為應菩薩無餘之法。何謂十？興於佛法以順慧行。化度眾生順入慧行。明諸國土了聲慧行。惟法界慧。受菩薩方便慧行。入不退轉菩薩之慧。為諸眾生觀法慧便。制持心力方便之慧。廣入菩薩心行之慧。諸佛普智法興願之慧。是族姓子！此謂菩薩摩訶薩十無餘蕩盡之法。
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「又族姓子！復有菩薩摩訶薩十法興無量心慧。何謂十？謂為明解眾生境界，度諸興起，自了心起。謂過諸佛，興無數心，奉諸佛德，興心眾養。謂覩佛而有無量，目所見者，興無量心。謂遇諸佛所入音聲，而受度之顯無數心。謂諸佛之限，分別遇其方便之慧，是謂賢聖興無數心。謂如來道入無著之力，為興無數心。謂普智力，當行微妙，興致佛法，以善分布，興無量心曠蕩之行。謂佛境界，而無有量普入之行，為興無數明心之行。謂佛辯才，內性所願，皆獲而致，求諸佛法興無數心。謂如來會場，普而入現諸身處興無數心。是族姓子！菩薩大士興十無數心。
「又族姓子！復有菩薩摩訶薩十法興無量心慧。何謂十？謂為明解眾生境界，度諸興起，自了心起。謂過諸佛，興無數心，奉諸佛德，興心眾養。謂覩佛而有無量，目所見者，興無量心。謂遇諸佛所入音聲，而受度之顯無數心。謂諸佛之限，分別遇其方便之慧，是謂賢聖興無數心。謂如來道入無著之力，為興無數心。謂普智力，當行微妙，興致佛法，以善分布，興無量心曠蕩之行。謂佛境界，而無有量普入之行，為興無數明心之行。謂佛辯才，內性所願，皆獲而致，求諸佛法興無數心。謂如來會場，普而入現諸身處興無數心。是族姓子！菩薩大士興十無數心。
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「又族姓子！菩薩大士復有十德入定意慧。何謂為十？一者、在東正受，忽南起寤。二者、處南正受，在東覺寤。三者、東北正受，西南而寤。四者、西南正定，東北為寤。五者、在南慧定，忽北現寤。六者、於北現定，出南而覺。七者、西北入定，東南現寤。八者、東南而定，西北興寤。九者、居下正受，忽上方寤。十者、上方正受，下方亘寤。是族姓子！菩薩大士入十定意分別之慧。
「又族姓子！菩薩大士復有十德入定意慧。何謂為十？一者、在東正受，忽南起寤。二者、處南正受，在東覺寤。三者、東北正受，西南而寤。四者、西南正定，東北為寤。五者、在南慧定，忽北現寤。六者、於北現定，出南而覺。七者、西北入定，東南現寤。八者、東南而定，西北興寤。九者、居下正受，忽上方寤。十者、上方正受，下方亘寤。是族姓子！菩薩大士入十定意分別之慧。
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「又族姓子！菩薩大士有十大定方便之慧。何謂為十？是族姓子！菩薩大士現三千大千之土在一蓮華之上，自見己身在其華上結加趺坐，於三千大千而現其身，於三千大千而現其明。於一一方，而立其身，以一一之身入三千大千之土。於諸剎土，一一四天下，現億百千菩薩。於一一菩薩行，現億億順度之化。於一一所化，復現億億分別，具滿諸根。於一一分別諸根，而得具滿億千菩薩，皆是不退轉法者，不為一身、亦不多身、亦不入正受、亦不覺寤。
「又族姓子！菩薩大士有十大定方便之慧。何謂為十？是族姓子！菩薩大士現三千大千之土在一蓮華之上，自見己身在其華上結加趺坐，於三千大千而現其身，於三千大千而現其明。於一一方，而立其身，以一一之身入三千大千之土。於諸剎土，一一四天下，現億百千菩薩。於一一菩薩行，現億億順度之化。於一一所化，復現億億分別，具滿諸根。於一一分別諸根，而得具滿億千菩薩，皆是不退轉法者，不為一身、亦不多身、亦不入正受、亦不覺寤。
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「譬如族姓子！阿須輪王其本身長七百由延，神力現身六十八百千由延。立于大海，出現半身，頭與須彌山為齊。所現化身，六十八百千由延，於其本體，不有毀減。如本王體，四大之身，亦無疑惑。又於大體，想若他身，於本身者，不想終沒。以所王身，懀然一常；以化為樂，化為曠力；以尊能化，所現不疑，亦復無惑。彼阿須倫懷有貪婬瞋恚愚癡垢毒諸穢，興邪、貢高，處于大海，止有宮殿，由能興立化身如是，況其菩薩，大士之等！曉了幻化諸法要者，明解覩世皆如夢耳！知諸佛興，明達普世，悉了了之，亦如化矣。解諸音聲，皆如響耳！觀於諸法，而順度之；又如法身，本之清淨，曉入諸法，亦復如是！明了身心，曠無所有，解無數身所入之處，皆發為佛，行道清淨，其得住于斯大定者，豈應有疑？況當惑哉？何得聞耶？
「譬如族姓子！阿須輪王其本身長七百由延，神力現身六十八百千由延。立于大海，出現半身，頭與須彌山為齊。所現化身，六十八百千由延，於其本體，不有毀減。如本王體，四大之身，亦無疑惑。又於大體，想若他身，於本身者，不想終沒。以所王身，懀然一常；以化為樂，化為曠力；以尊能化，所現不疑，亦復無惑。彼阿須倫懷有貪婬瞋恚愚癡垢毒諸穢，興邪、貢高，處于大海，止有宮殿，由能興立化身如是，況其菩薩，大士之等！曉了幻化諸法要者，明解覩世皆如夢耳！知諸佛興，明達普世，悉了了之，亦如化矣。解諸音聲，皆如響耳！觀於諸法，而順度之；又如法身，本之清淨，曉入諸法，亦復如是！明了身心，曠無所有，解無數身所入之處，皆發為佛，行道清淨，其得住于斯大定者，豈應有疑？況當惑哉？何得聞耶？
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「其行如是，致大定場，覩世現身，身入普世。如彼水神，立于本位，因所受體，變化大身。譬如族姓子！比丘觀身，內外不淨，亦觀色識悉皆如之，精勤修行。菩薩大士亦復如是，以觀法身而建顯行，其所入者，彼悉覩世，亦見世法，於其世法，淨無所著。此則菩薩感動境界，由斯大士得正定故。是族姓子！菩薩大士！入于普世，世所不動也。
「其行如是，致大定場，覩世現身，身入普世。如彼水神，立于本位，因所受體，變化大身。譬如族姓子！比丘觀身，內外不淨，亦觀色識悉皆如之，精勤修行。菩薩大士亦復如是，以觀法身而建顯行，其所入者，彼悉覩世，亦見世法，於其世法，淨無所著。此則菩薩感動境界，由斯大士得正定故。是族姓子！菩薩大士！入于普世，世所不動也。
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等目菩薩神變品第三
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「又族姓子！菩薩大士現三千大千土其數如塵，一一塵土，入而現身；于一一身，現明普照；於一一明，現眾色像；復一一相，現有宣暢；一一宣暢，現化眾生。而於彼此，菩薩悉知諸土所有，解土欲著，明土清淨，曉入諸土，知土所處，了土住止，明曉諸土，知諸土行。如其菩薩入土如之，如其土菩薩入如之，不以想土，而現所生；不以法本，有所毀土。
「又族姓子！菩薩大士現三千大千土其數如塵，一一塵土，入而現身；于一一身，現明普照；於一一明，現眾色像；復一一相，現有宣暢；一一宣暢，現化眾生。而於彼此，菩薩悉知諸土所有，解土欲著，明土清淨，曉入諸土，知土所處，了土住止，明曉諸土，知諸土行。如其菩薩入土如之，如其土菩薩入如之，不以想土，而現所生；不以法本，有所毀土。
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「譬如族姓子！日欲出時，日光先照於七寶山，其七寶山繞須彌山者，明復次徹七山之間，日炎轉㸌，山之金精，其明展轉，相晃昱昱。夫日行照，從次悉明，日之宮殿，普遍明昺；又日宮殿，弗有其限，亦無所礙，不念所照，亦無所照；又其日光不著于山，亦不離山，其日明者，不在虛空、不離虛空。
「譬如族姓子！日欲出時，日光先照於七寶山，其七寶山繞須彌山者，明復次徹七山之間，日炎轉㸌，山之金精，其明展轉，相晃昱昱。夫日行照，從次悉明，日之宮殿，普遍明昺；又日宮殿，弗有其限，亦無所礙，不念所照，亦無所照；又其日光不著于山，亦不離山，其日明者，不在虛空、不離虛空。
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「如是族姓子！菩薩大士以此之明，人普等住於大定者，斯須一時、一日一夜、半月一月、一歲百歲，及劫興衰，有著無著、廣狹麁細，喜有佛世及菩薩眾！有遇佛時，一切所止佛土清淨，諸所住處，種種類行，普無數眾，生死無量，不可思議。有去來見、無去來見，及種種寶，至無量寶，種罪種罪復報，應清淨人。彼國土處，普念諸土，諸所有土，極于眾剎人，是菩薩盡悉現之，都入了現，遊之教之。
「如是族姓子！菩薩大士以此之明，人普等住於大定者，斯須一時、一日一夜、半月一月、一歲百歲，及劫興衰，有著無著、廣狹麁細，喜有佛世及菩薩眾！有遇佛時，一切所止佛土清淨，諸所住處，種種類行，普無數眾，生死無量，不可思議。有去來見、無去來見，及種種寶，至無量寶，種罪種罪復報，應清淨人。彼國土處，普念諸土，諸所有土，極于眾剎人，是菩薩盡悉現之，都入了現，遊之教之。
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「如是族姓子！菩薩大士以住此定，於諸土不想所止；於諸法不離法本；亦不入土；亦無所想人。彼菩薩不想剎外、不想有土、不想無土、不壞土想；亦無所毀。又彼菩薩於諸法，不一想、不非想、亦不求法；亦不毀法。法界本無皆悉了之。
「如是族姓子！菩薩大士以住此定，於諸土不想所止；於諸法不離法本；亦不入土；亦無所想人。彼菩薩不想剎外、不想有土、不想無土、不壞土想；亦無所毀。又彼菩薩於諸法，不一想、不非想、亦不求法；亦不毀法。法界本無皆悉了之。
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等目菩薩幻事品第四
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「譬如族姓子！幻名帝父。帝界所行，其有善學行此幻者，明曉術已，於四幻道，現此帝父大幻之事。普眾咸住，共觀視之，諸天都聚，在于一處，現一日七日、半月一月、一歲百歲；復現城墎、縣邑聚落；復現江湖淵海、河流諸水，現雲興雨，作此大變。現嚴諸土，不以所現，與歲月諍毀。所現幻化，興天歡樂，而於幻體，亦無所損；諸天見之，亦無疑怪。是菩薩大士之等，以此大定而為正受，於一剎土現無數土，有其諸大，地水火風。如海寶山，及須彌山，鐵圍山、大鐵圍山，盡人境界，城墎縣邑，及諸聚落，像天宮殿。諸龍宮室，眾神所處，香神所居，水神所遊，癭神所之，伎神所樂，恬神所安；又像極世諸所宮殿，及欲色界，至無色界；又小千土中千土、三千大千土，有罪無福，一切眾類，轉身生死，明達盡之。於彼等念，入以明慧，審見無見；於諸剎土，不有疲勞，棄此剎勞，不有斯勞。棄諸土行，無土無行。所以者何？伏入法故。
「譬如族姓子！幻名帝父。帝界所行，其有善學行此幻者，明曉術已，於四幻道，現此帝父大幻之事。普眾咸住，共觀視之，諸天都聚，在于一處，現一日七日、半月一月、一歲百歲；復現城墎、縣邑聚落；復現江湖淵海、河流諸水，現雲興雨，作此大變。現嚴諸土，不以所現，與歲月諍毀。所現幻化，興天歡樂，而於幻體，亦無所損；諸天見之，亦無疑怪。是菩薩大士之等，以此大定而為正受，於一剎土現無數土，有其諸大，地水火風。如海寶山，及須彌山，鐵圍山、大鐵圍山，盡人境界，城墎縣邑，及諸聚落，像天宮殿。諸龍宮室，眾神所處，香神所居，水神所遊，癭神所之，伎神所樂，恬神所安；又像極世諸所宮殿，及欲色界，至無色界；又小千土中千土、三千大千土，有罪無福，一切眾類，轉身生死，明達盡之。於彼等念，入以明慧，審見無見；於諸剎土，不有疲勞，棄此剎勞，不有斯勞。棄諸土行，無土無行。所以者何？伏入法故。
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「又彼菩薩於諸法入無著法；於諸法界，不想有念，空無所行；於諸剎土，不想空行；於諸受身，亦無壽行，因緣諸法，如審諦見，亦無命行；於諸起滅，化轉以法；於化無化，菩薩以法，具願入故；菩薩行寂，諸法靜故；菩薩行化，不想化故；普度眾生，等如來法之清淨故；菩薩法界行無思議，法無取故；菩薩行悲，普悉善權化眾生故。菩薩如是處于一剎，明無數剎所住行處；了無數類眾生身行。現于無數菩薩修立，念于無數佛之興顯，受諸如來平等正覺法要之說。
「又彼菩薩於諸法入無著法；於諸法界，不想有念，空無所行；於諸剎土，不想空行；於諸受身，亦無壽行，因緣諸法，如審諦見，亦無命行；於諸起滅，化轉以法；於化無化，菩薩以法，具願入故；菩薩行寂，諸法靜故；菩薩行化，不想化故；普度眾生，等如來法之清淨故；菩薩法界行無思議，法無取故；菩薩行悲，普悉善權化眾生故。菩薩如是處于一剎，明無數剎所住行處；了無數類眾生身行。現于無數菩薩修立，念于無數佛之興顯，受諸如來平等正覺法要之說。
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「於彼自修菩薩行；於此寂沒，而彼等現；於彼寂沒，忽此等現。行不毀吾，入于法界，明入寂靜，憶念于慧，以益於冥。如彼幻師住于此地而現幻化，不以現幻有損於地，所現幻事依因於地。幻不念晝夜、不壞時節！菩薩如是，以無剎界而入于土；以無國土明了於國；又以國土而曉無國；以無色處現住于色。不以一而毀於二；亦不以二而毀於一。譬如幻名解普土法，入于法幻，明入慧幻；已入慧幻，曉入行幻；已入行幻，而興慧幻，而以慧幻，了別諸行。如彼幻士，不於地外而現其幻，亦不在眾觀人之外。菩薩如是！不以虛空入諸國土；不以土外而入虛空。所以者何？土入虛空而無毀故，能入國土則入虛空。
「於彼自修菩薩行；於此寂沒，而彼等現；於彼寂沒，忽此等現。行不毀吾，入于法界，明入寂靜，憶念于慧，以益於冥。如彼幻師住于此地而現幻化，不以現幻有損於地，所現幻事依因於地。幻不念晝夜、不壞時節！菩薩如是，以無剎界而入于土；以無國土明了於國；又以國土而曉無國；以無色處現住于色。不以一而毀於二；亦不以二而毀於一。譬如幻名解普土法，入于法幻，明入慧幻；已入慧幻，曉入行幻；已入行幻，而興慧幻，而以慧幻，了別諸行。如彼幻士，不於地外而現其幻，亦不在眾觀人之外。菩薩如是！不以虛空入諸國土；不以土外而入虛空。所以者何？土入虛空而無毀故，能入國土則入虛空。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「是彼菩薩普嚴莊挍，以土境界入文諸行。等見無見，致以無壞，修明解了，行而觀之。一彈指頃，遍無數土，悉了諸所生。於劫過劫，所可行者，以一時間，於無量劫，復過是數。過所興積，不有惟想，此之過劫。一彈指頃，廣所現作，不以意念，樂慧幻故。是菩薩學明度無極，以過慧幻、達入世幻、明越法幻。與世幻無諍，普遍慧行，幻極三世而過無數。幻過通慧，入于心幻，過億無限，過諸佛幻，普度無極。菩薩如是！解入諸土，都土都悉曉了，永無所著，都亦無念。如彼幻士！因帝網幻，普現諸幻，不處于幻，亦無所惑。菩薩如是！得入諸法度無極者！不念入法，入法不惑，是菩薩名廣普大定。
「是彼菩薩普嚴莊挍，以土境界入文諸行。等見無見，致以無壞，修明解了，行而觀之。一彈指頃，遍無數土，悉了諸所生。於劫過劫，所可行者，以一時間，於無量劫，復過是數。過所興積，不有惟想，此之過劫。一彈指頃，廣所現作，不以意念，樂慧幻故。是菩薩學明度無極，以過慧幻、達入世幻、明越法幻。與世幻無諍，普遍慧行，幻極三世而過無數。幻過通慧，入于心幻，過億無限，過諸佛幻，普度無極。菩薩如是！解入諸土，都土都悉曉了，永無所著，都亦無念。如彼幻士！因帝網幻，普現諸幻，不處于幻，亦無所惑。菩薩如是！得入諸法度無極者！不念入法，入法不惑，是菩薩名廣普大定。
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等目菩薩經菩薩樂定品第五
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「又復諸族姓子！等目菩薩摩訶薩！東方去此，過無數佛剎。於彼有土，名最上度無極；於彼有定正受，號無上度無極。如其所過本土，乃得最上之土。其土或有土而正受、或早時、或中時、或復晡時、或西時、或晚時；或念之頃、或斯須之頃、或時節之頃；或五夜間、或十五日間、或一月間、或復一歲間、或百歲間、或千歲間；或千萬歲時、或億萬歲時、或億百千萬歲時、或億那術百千萬歲時；或一劫時、或百劫時、或千劫時、或百千劫、或億千那術劫時、或無數劫時、或無量劫時、或無邊幅劫、或復無限劫、或無盡劫時、或無思議劫時、或無限如虛空劫時、或有無限念劫時、或有無限量而過量劫時。而彼菩薩！不以法之時故有住而有欲想；亦不以時節之住而有欲想。又彼菩薩！不以種種之時而起疲勞想；亦不於中而起想；亦無二行、亦無吾作、亦不有念、亦不無念、亦無想念、亦不念坐定、亦不有起想；以一切諸法無限量故。譬如日天子與諸天而有所照道。日者行之，諸天亦無行止，日亦不夜出、亦不念晝，日日已沒，乃知耳！亦非彼天所知也，亦不壞敗於夜。菩薩摩訶薩亦如是，以通此定，於無數國土而定正受，亦無時節之念；亦無其念想。是謂族姓子！菩薩摩訶薩所名土最上度無極之定，為無上無比權慧之行也。
「又復諸族姓子！等目菩薩摩訶薩！東方去此，過無數佛剎。於彼有土，名最上度無極；於彼有定正受，號無上度無極。如其所過本土，乃得最上之土。其土或有土而正受、或早時、或中時、或復晡時、或西時、或晚時；或念之頃、或斯須之頃、或時節之頃；或五夜間、或十五日間、或一月間、或復一歲間、或百歲間、或千歲間；或千萬歲時、或億萬歲時、或億百千萬歲時、或億那術百千萬歲時；或一劫時、或百劫時、或千劫時、或百千劫、或億千那術劫時、或無數劫時、或無量劫時、或無邊幅劫、或復無限劫、或無盡劫時、或無思議劫時、或無限如虛空劫時、或有無限念劫時、或有無限量而過量劫時。而彼菩薩！不以法之時故有住而有欲想；亦不以時節之住而有欲想。又彼菩薩！不以種種之時而起疲勞想；亦不於中而起想；亦無二行、亦無吾作、亦不有念、亦不無念、亦無想念、亦不念坐定、亦不有起想；以一切諸法無限量故。譬如日天子與諸天而有所照道。日者行之，諸天亦無行止，日亦不夜出、亦不念晝，日日已沒，乃知耳！亦非彼天所知也，亦不壞敗於夜。菩薩摩訶薩亦如是，以通此定，於無數國土而定正受，亦無時節之念；亦無其念想。是謂族姓子！菩薩摩訶薩所名土最上度無極之定，為無上無比權慧之行也。
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等目菩薩大權慧定品第六
等目菩薩大權慧定品第六
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「又族姓子！菩薩摩訶薩於一切眾生之身、佛身，而等解之。彼以此多觀如來於無數國土，如塵數；於諸如來，一切而供養；一切眾花、一切極世眾寶以供養；一切眾寶供養，散其上；一切眾飾供養，種種經行之處供養。以無央數一切摩尼寶，起塔精舍而供養，所可供養，過天之所作，所為供養，皆佛之威神。一切佛土清淨，種種供養，皆佛所念佐接，而以此供養佛，亦以供養諸佛。禮足彼諸如來，以盡身之化而𢯵，以其恭肅而問諸佛法，願說諸佛平等法，敷演諸佛大法，入諸佛要行。行於大悲，入於無限順行等力，思諸佛入諸眾生要。明入本積，亦不知佛之興；亦不覺諸如來滅。譬心之興念，亦不知所由起，亦不知其所歸。菩薩亦不覺如來起，亦不覺如來滅。
「又族姓子！菩薩摩訶薩於一切眾生之身、佛身，而等解之。彼以此多觀如來於無數國土，如塵數；於諸如來，一切而供養；一切眾花、一切極世眾寶以供養；一切眾寶供養，散其上；一切眾飾供養，種種經行之處供養。以無央數一切摩尼寶，起塔精舍而供養，所可供養，過天之所作，所為供養，皆佛之威神。一切佛土清淨，種種供養，皆佛所念佐接，而以此供養佛，亦以供養諸佛。禮足彼諸如來，以盡身之化而𢯵，以其恭肅而問諸佛法，願說諸佛平等法，敷演諸佛大法，入諸佛要行。行於大悲，入於無限順行等力，思諸佛入諸眾生要。明入本積，亦不知佛之興；亦不覺諸如來滅。譬心之興念，亦不知所由起，亦不知其所歸。菩薩亦不覺如來起，亦不覺如來滅。
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「譬如於晝日時，野馬之河，亦不由陰有；亦不出於彼泉；亦不處於地；亦不從東嵎來；亦不有、亦不無；亦不善、亦不不善；亦不清亦不濁、亦不可飲、亦不可污、亦不有、亦不無、亦不味、亦不可味。有形如水之像，緣此而興念；如野馬之河，便有河想之念。此去想念，而遠於近，而無所毀；野馬之河，亦不可處。菩薩亦如是！於諸如來不興，亦不識如來興，亦不識如來滅，以相想諸佛有耳！以無相而無想。
「譬如於晝日時，野馬之河，亦不由陰有；亦不出於彼泉；亦不處於地；亦不從東嵎來；亦不有、亦不無；亦不善、亦不不善；亦不清亦不濁、亦不可飲、亦不可污、亦不有、亦不無、亦不味、亦不可味。有形如水之像，緣此而興念；如野馬之河，便有河想之念。此去想念，而遠於近，而無所毀；野馬之河，亦不可處。菩薩亦如是！於諸如來不興，亦不識如來興，亦不識如來滅，以相想諸佛有耳！以無相而無想。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「是諸族姓子！諸菩薩大士！名曰清淨之定。以此定正受而覺寤，而不失其定。譬如明了人寢寐，於夢中所行，知皆無因緣，悟以皆識知之。菩薩大士亦如是見諸佛而忘其識。持諸佛法，知諸如來眾坐之場，勝致諸佛土清淨，解了誼理，明了分別諸法之要，廣顯諸法之因緣，顯益佛種，行淨諸佛威神，廣演諸佛辯才。是族姓子！諸菩薩大士大定之權慧也。
「是諸族姓子！諸菩薩大士！名曰清淨之定。以此定正受而覺寤，而不失其定。譬如明了人寢寐，於夢中所行，知皆無因緣，悟以皆識知之。菩薩大士亦如是見諸佛而忘其識。持諸佛法，知諸如來眾坐之場，勝致諸佛土清淨，解了誼理，明了分別諸法之要，廣顯諸法之因緣，顯益佛種，行淨諸佛威神，廣演諸佛辯才。是族姓子！諸菩薩大士大定之權慧也。
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等目菩薩無量如品第七
等目菩薩無量如品第七
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「又族姓子！菩薩大士行，念過去諸佛如來興度無極，至劫過劫，過諸土盡無極。明知諸土盡劫過劫，當明知諸佛之興，盡劫過劫。明了諸佛，興敷說經，度無極法，從劫過劫，說法度無極。明知意行度無極，明諸情度無極，於情度無極，知行種種，乃明了種種如來壽命；彼此皆知，於諸壽命，過歲億那術，彼此皆知。彼以此慧而行，知無量如來賢行，本無無量賢；明知過去諸土，本無無量；明知過去諸劫，本無無量；如過去明知如法，本無無量；如知過去心，本無無量；如知過去脫，本無無量；如知過去眾生行，本無無量；如知過去所說，本無無量；如知過去起，本無無量；如以其定正受，名曰過莊嚴藏。
「又族姓子！菩薩大士行，念過去諸佛如來興度無極，至劫過劫，過諸土盡無極。明知諸土盡劫過劫，當明知諸佛之興，盡劫過劫。明了諸佛，興敷說經，度無極法，從劫過劫，說法度無極。明知意行度無極，明諸情度無極，於情度無極，知行種種，乃明了種種如來壽命；彼此皆知，於諸壽命，過歲億那術，彼此皆知。彼以此慧而行，知無量如來賢行，本無無量賢；明知過去諸土，本無無量；明知過去諸劫，本無無量；如過去明知如法，本無無量；如知過去心，本無無量；如知過去脫，本無無量；如知過去眾生行，本無無量；如知過去所說，本無無量；如知過去起，本無無量；如以其定正受，名曰過莊嚴藏。
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「以發一心，能過百千劫本無無量。以其心過億百千那術劫、復過無數劫、復無思議劫、復過無稱限劫、復無邊劫、復無量劫、復過阿僧祇劫、復過不可思議劫、復過無望劫無望、復過無望劫，其因緣而無有滅，過去無所因定正受，而立其十法，為彼定。復有悟，亦立其十法。於諸如來，得入不思議，亦清淨而起；亦無住修立。得之督致之，受滿奉持，求平等入三場。何謂十？一者、解了本癡之行。二者、辯解無盡法。三者、分別無毀無諍。四者、分別無住。五者、辯才無動。六者、已所說而至誠。七者、為一切依住。八者、悅向三界。九者、為諸德本之上。十者、於諸法而無輕慢。
「以發一心，能過百千劫本無無量。以其心過億百千那術劫、復過無數劫、復無思議劫、復過無稱限劫、復無邊劫、復無量劫、復過阿僧祇劫、復過不可思議劫、復過無望劫無望、復過無望劫，其因緣而無有滅，過去無所因定正受，而立其十法，為彼定。復有悟，亦立其十法。於諸如來，得入不思議，亦清淨而起；亦無住修立。得之督致之，受滿奉持，求平等入三場。何謂十？一者、解了本癡之行。二者、辯解無盡法。三者、分別無毀無諍。四者、分別無住。五者、辯才無動。六者、已所說而至誠。七者、為一切依住。八者、悅向三界。九者、為諸德本之上。十者、於諸法而無輕慢。
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「此族姓子！是為十無限定之行，其是十定而悟。譬如族姓子！身在胞胎，當應生者，神識已入，其此時間，菩薩亦如是從定悟，以此十而流注於法。其時得是，族姓子！菩薩大士，得過去清淨也。
「此族姓子！是為十無限定之行，其是十定而悟。譬如族姓子！身在胞胎，當應生者，神識已入，其此時間，菩薩亦如是從定悟，以此十而流注於法。其時得是，族姓子！菩薩大士，得過去清淨也。
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等目菩薩經卷上
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