等目菩薩所問三昧經卷上 (一名普賢菩薩定意) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等目菩薩所問三昧經卷上 (一名普賢菩薩定意)

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

大感動品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大感動品第一

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，世尊遊於摩竭境界法靜道場。初始得佛，光煒明曜，宣真諦藏，演如來慧，暢三世要，布無罣礙道寶之定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊遊於摩竭境界法靜道場。初始得佛，光煒明曜，宣真諦藏，演如來慧，暢三世要，布無罣礙道寶之定。

佛時以此普智無極㸌然正受——其定惔怕，忽無形像，亦無中外，靜無見聞——所居正受，乃大曠蕩，汪洋無極，難遇難聞，億世之遇，時逮此定。佛定無量，無不昞徹，以悉通慧，得普智力。無限清淨，斑讚如來，以無巢窟，陶現佛身。得大空寂微妙之句，乃弘無極佛諸感動，等無所住而轉慧行，名稱普世光揚如來。應時之興，為現佛土，以其一相，了達無相，無相無行亦復無相。威炎亘然，照于十方，無上佛定，震曜如斯！盡極諸土，同時現變，都世一切，莫不雅奇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時以此普智無極㸌然正受——其定惔怕，忽無形像，亦無中外，靜無見聞——所居正受，乃大曠蕩，汪洋無極，難遇難聞，億世之遇，時逮此定。佛定無量，無不昞徹，以悉通慧，得普智力。無限清淨，斑讚如來，以無巢窟，陶現佛身。得大空寂微妙之句，乃弘無極佛諸感動，等無所住而轉慧行，名稱普世光揚如來。應時之興，為現佛土，以其一相，了達無相，無相無行亦復無相。威炎亘然，照于十方，無上佛定，震曜如斯！盡極諸土，同時現變，都世一切，莫不雅奇。

爾時，會場有一菩薩，名曰普賢，承佛聖旨，而自念曰：「今日如來，所現感變，從往古來，所未聞覩。如是瑞應，必有殊特無盡之要，當使他方諸大菩薩咸共受持。」即如其像而為正受，放大金光，照十方土。於光明中，散天華香，而作天樂，其樂柔和，同一洪音。普賢菩薩告諸族姓子：「釋迦文佛！今日當演未曾有法，族姓子等！所欲者成。」尋頃之時，菩薩大士！如塵之數，普悉來會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會場有一菩薩，名曰普賢，承佛聖旨，而自念曰：「今日如來，所現感變，從往古來，所未聞覩。如是瑞應，必有殊特無盡之要，當使他方諸大菩薩咸共受持。」即如其像而為正受，放大金光，照十方土。於光明中，散天華香，而作天樂，其樂柔和，同一洪音。普賢菩薩告諸族姓子：「釋迦文佛！今日當演未曾有法，族姓子等！所欲者成。」尋頃之時，菩薩大士！如塵之數，普悉來會。

是時，世尊以大正受，靡不貫焉！覩於諸眾，無不明盡，生者終者，及其成滅，以所正受，悉無不達。曠定普至，無窈不徹，察眾來會，純悉菩薩，皆大童真，為摩訶薩，如十方土，塵埃之數。志悉高妙，獨步殊特，悉在最署，封拜無上。法身無量，而皆具足，名流顯稱，普至十方。各住要行，所住如佛，勢力無敵，猛喻師子。得金剛志，慧無罣礙，智德純厚，重過須彌。心喻虛空，而不可量，攬總持慧，而自娛樂。曉了諸法本無之界，盡得諸佛相好莊嚴。皆能分身十方現化，悉於極世如佛感動。遊步無侶，威神獨尊，能於十方，大師子吼。以金剛志，陷碎魔怨，伏之以慈，降順唯德。却眾外道，進退自由，道德正想，祐濟一切。皆雷法鼓，已舉法幡，震鳴法珂，列竪法幢，其所遊居，莫不信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊以大正受，靡不貫焉！覩於諸眾，無不明盡，生者終者，及其成滅，以所正受，悉無不達。曠定普至，無窈不徹，察眾來會，純悉菩薩，皆大童真，為摩訶薩，如十方土，塵埃之數。志悉高妙，獨步殊特，悉在最署，封拜無上。法身無量，而皆具足，名流顯稱，普至十方。各住要行，所住如佛，勢力無敵，猛喻師子。得金剛志，慧無罣礙，智德純厚，重過須彌。心喻虛空，而不可量，攬總持慧，而自娛樂。曉了諸法本無之界，盡得諸佛相好莊嚴。皆能分身十方現化，悉於極世如佛感動。遊步無侶，威神獨尊，能於十方，大師子吼。以金剛志，陷碎魔怨，伏之以慈，降順唯德。却眾外道，進退自由，道德正想，祐濟一切。皆雷法鼓，已舉法幡，震鳴法珂，列竪法幢，其所遊居，莫不信解。

爾時，於是來會菩薩，各隨行立字。其名曰：剛意菩薩、過意菩薩、說意菩薩、上意菩薩、施意菩薩、龍意菩薩、果意菩薩、調意菩薩、力意菩薩、曠意菩薩、無限意菩薩、解意菩薩、最意菩薩、天意菩薩、祠意菩薩、處意菩薩、事意菩薩、尊意菩薩、法意菩薩、寂意菩薩、德意菩薩、一意菩薩、一相菩薩、善意菩薩、幻意菩薩、大意菩薩、勢意菩薩、人意菩薩、佛意菩薩、達意菩薩、長意菩薩、無思菩薩、無邊菩薩、嚴志菩薩、無際菩薩、嚴本菩薩、深界菩薩、普便菩薩、龍明菩薩、持曜菩薩、佛土菩薩、心王菩薩、一行菩薩、昇通菩薩、達慧菩薩、福行菩薩、法熾菩薩、明世菩薩、持世菩薩、興安菩薩、最上菩薩、無上菩薩、無比菩薩、無等菩薩、明光菩薩、光曜菩薩、美光菩薩、一王菩薩、勢業菩薩、法雨菩薩、持妙菩薩、普嚴菩薩、慧眼菩薩、法首菩薩、慧雲菩薩、持地菩薩、法王菩薩、善建菩薩、最願菩薩、行妙菩薩、慧藏菩薩、意王菩薩、修內意菩薩、普智菩薩、持過地力菩薩、土力勢菩薩、善月菩薩、大山頂首菩薩、寶山頂菩薩、放光菩薩、上場王菩薩、無當勢場菩薩、無勝威菩薩、大龍首菩薩、道首菩薩、普調菩薩、無退進菩薩、持佛英輪菩薩、無惑菩薩、威行菩薩、無思意菩薩、無量意菩薩、佛變菩薩、無盡藏菩薩、慧首菩薩、法耀菩薩、慧茂藏菩薩、雨覺雨菩薩、邊現菩薩、無愚現菩薩、剛通菩薩、慧剛菩薩、金剛耀菩薩、慧剛意菩薩普目菩薩、廣目菩薩、吉首菩薩、如佛威菩薩、持佛金剛菩薩、嚴普智菩薩、慧莊菩薩、普賢慧藏菩薩。如是等十方佛土，如虛空等塵菩薩摩訶薩，一切悉與墮樓近菩薩(丹本隨樓延菩薩)宿共等行，修菩薩德，德皆具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，於是來會菩薩，各隨行立字。其名曰：剛意菩薩、過意菩薩、說意菩薩、上意菩薩、施意菩薩、龍意菩薩、果意菩薩、調意菩薩、力意菩薩、曠意菩薩、無限意菩薩、解意菩薩、最意菩薩、天意菩薩、祠意菩薩、處意菩薩、事意菩薩、尊意菩薩、法意菩薩、寂意菩薩、德意菩薩、一意菩薩、一相菩薩、善意菩薩、幻意菩薩、大意菩薩、勢意菩薩、人意菩薩、佛意菩薩、達意菩薩、長意菩薩、無思菩薩、無邊菩薩、嚴志菩薩、無際菩薩、嚴本菩薩、深界菩薩、普便菩薩、龍明菩薩、持曜菩薩、佛土菩薩、心王菩薩、一行菩薩、昇通菩薩、達慧菩薩、福行菩薩、法熾菩薩、明世菩薩、持世菩薩、興安菩薩、最上菩薩、無上菩薩、無比菩薩、無等菩薩、明光菩薩、光曜菩薩、美光菩薩、一王菩薩、勢業菩薩、法雨菩薩、持妙菩薩、普嚴菩薩、慧眼菩薩、法首菩薩、慧雲菩薩、持地菩薩、法王菩薩、善建菩薩、最願菩薩、行妙菩薩、慧藏菩薩、意王菩薩、修內意菩薩、普智菩薩、持過地力菩薩、土力勢菩薩、善月菩薩、大山頂首菩薩、寶山頂菩薩、放光菩薩、上場王菩薩、無當勢場菩薩、無勝威菩薩、大龍首菩薩、道首菩薩、普調菩薩、無退進菩薩、持佛英輪菩薩、無惑菩薩、威行菩薩、無思意菩薩、無量意菩薩、佛變菩薩、無盡藏菩薩、慧首菩薩、法耀菩薩、慧茂藏菩薩、雨覺雨菩薩、邊現菩薩、無愚現菩薩、剛通菩薩、慧剛菩薩、金剛耀菩薩、慧剛意菩薩普目菩薩、廣目菩薩、吉首菩薩、如佛威菩薩、持佛金剛菩薩、嚴普智菩薩、慧莊菩薩、普賢慧藏菩薩。如是等十方佛土，如虛空等塵菩薩摩訶薩，一切悉與墮樓近菩薩(丹本隨樓延菩薩)宿共等行，修菩薩德，德皆具足。

爾時，等目菩薩承佛威神，忽從坐起，偏袒右肩，右膝著地，向佛叉手，白世尊曰：「欲問如來平等正覺，若當聽許，乃敢自陳？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，等目菩薩承佛威神，忽從坐起，偏袒右肩，右膝著地，向佛叉手，白世尊曰：「欲問如來平等正覺，若當聽許，乃敢自陳？」

佛告等目：「隨若所問，恣問如來。佛從汝意，當為發遣，令汝歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告等目：「隨若所問，恣問如來。佛從汝意，當為發遣，令汝歡喜。」

於時等目尋白佛言：「云何，世尊！菩薩為以幾無思議之定，得應普賢菩薩之行，而致與等勇世誓願。及其所修莊嚴定行，於定自在而以娛樂，以其定力感動諸定？唯願如來解說議歸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時等目尋白佛言：「云何，世尊！菩薩為以幾無思議之定，得應普賢菩薩之行，而致與等勇世誓願。及其所修莊嚴定行，於定自在而以娛樂，以其定力感動諸定？唯願如來解說議歸。」

於是，世尊告等目曰：「善哉善哉！等目菩薩！乃為去來現在諸佛菩薩廣其道場，宣暢要議而質是問耳！若是等目！普賢菩薩今在此會，得無思議菩薩感動，為修無量菩薩之行；得無思議菩薩變化，已淨菩薩難值之願。致無退還菩薩生行，修諸無量廣德淨行，等越無量，辯才無礙。以大悲於諸無厭；以諸願於際無擾。咸當共請此彼，當說諸定正受卓變之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊告等目曰：「善哉善哉！等目菩薩！乃為去來現在諸佛菩薩廣其道場，宣暢要議而質是問耳！若是等目！普賢菩薩今在此會，得無思議菩薩感動，為修無量菩薩之行；得無思議菩薩變化，已淨菩薩難值之願。致無退還菩薩生行，修諸無量廣德淨行，等越無量，辯才無礙。以大悲於諸無厭；以諸願於際無擾。咸當共請此彼，當說諸定正受卓變之行。」

於時眾會，聞彼正士所入名稱，皆與恭敬，普有瞻望，欲見普賢菩薩而不覩之，不聞言音及坐處所。所以者何？如來威神、普賢菩薩力之所致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時眾會，聞彼正士所入名稱，皆與恭敬，普有瞻望，欲見普賢菩薩而不覩之，不聞言音及坐處所。所以者何？如來威神、普賢菩薩力之所致。

爾時，等目菩薩前白佛言：「普賢菩薩今所遊在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，等目菩薩前白佛言：「普賢菩薩今所遊在？」

佛告之曰：「普賢菩薩在斯會場，吾膝左右遊居不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告之曰：「普賢菩薩在斯會場，吾膝左右遊居不動。」

時，等目菩薩及與大眾，以其神力悉觀察之，不知所在，重白佛言：「吾等不覩普賢菩薩及其坐處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，等目菩薩及與大眾，以其神力悉觀察之，不知所在，重白佛言：「吾等不覩普賢菩薩及其坐處。」

世尊告曰：「如是，族姓子！汝等不見普賢菩薩身及坐處。所以者何？其普賢菩薩處深行故不可得，以其慧行住無礙，得如師子強猛之故，得佛無上感變，寂無礙際，住佛十力法界首藏，致佛威神，嚴無毀慧，於三世等，諸佛法身，普賢菩薩淨一心界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是，族姓子！汝等不見普賢菩薩身及坐處。所以者何？其普賢菩薩處深行故不可得，以其慧行住無礙，得如師子強猛之故，得佛無上感變，寂無礙際，住佛十力法界首藏，致佛威神，嚴無毀慧，於三世等，諸佛法身，普賢菩薩淨一心界。」

時，等目菩薩於如來所，聞普賢菩薩德行，修菩薩十定，皆願見普賢菩薩，思僥推求。等目菩薩及一切眾，都不見普賢菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，等目菩薩於如來所，聞普賢菩薩德行，修菩薩十定，皆願見普賢菩薩，思僥推求。等目菩薩及一切眾，都不見普賢菩薩。

時，等目菩薩從定寤起，而白佛言：「吾以十無數千三昧而正受，亦不見普賢菩薩身口意行及其處所，亦復不覩所住遊行之地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，等目菩薩從定寤起，而白佛言：「吾以十無數千三昧而正受，亦不見普賢菩薩身口意行及其處所，亦復不覩所住遊行之地。」

佛告等目：「如是如是！汝等不見普賢菩薩。所以者何？已學菩薩行無盡地。又是等目！其於明慧幻化字說，寧可分別慧幻色不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告等目：「如是如是！汝等不見普賢菩薩。所以者何？已學菩薩行無盡地。又是等目！其於明慧幻化字說，寧可分別慧幻色不？」

曰：「不可。世尊！其幻化不可處別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「不可。世尊！其幻化不可處別。」

「況其普賢菩薩！身口意行，見可入處？所以者何？以其深邃無思議德備之故，亦以無量敷演無盡故，解達金剛之慧。取要言之，曉了無量諸法性界，於諸剎土而無所著；於一切身，解無體行、無所入、無所有法等。吾我神足境界，而無毀壞諸住際者，而無著財，以神通解本無。諸族姓子！欲見普賢菩薩者，彼無蔽礙、聞亦無礙、禮敬無礙、心敬無礙、意念無礙、趣向無礙、覩見無礙、修入無礙、求索無礙，普賢菩薩志願，彼無縛礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「況其普賢菩薩！身口意行，見可入處？所以者何？以其深邃無思議德備之故，亦以無量敷演無盡故，解達金剛之慧。取要言之，曉了無量諸法性界，於諸剎土而無所著；於一切身，解無體行、無所入、無所有法等。吾我神足境界，而無毀壞諸住際者，而無著財，以神通解本無。諸族姓子！欲見普賢菩薩者，彼無蔽礙、聞亦無礙、禮敬無礙、心敬無礙、意念無礙、趣向無礙、覩見無礙、修入無礙、求索無礙，普賢菩薩志願，彼無縛礙。」

時，等目菩薩及諸菩薩眾，咸悕樂欲見普賢菩薩，並共叉手向頂，作是言曰：「自歸諸佛、自歸普賢。」三稱如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，等目菩薩及諸菩薩眾，咸悕樂欲見普賢菩薩，並共叉手向頂，作是言曰：「自歸諸佛、自歸普賢。」三稱如是。

於是世尊告等目曰：「當察此菩薩大會。吾告勅汝，汝當請普賢菩薩！都向諸方，以其明目，正在身中，以求索普賢；以諸法本，而定正受，解法無欲。當以一心，向普賢菩薩；當解本無之際，身之吾我使立諸土；當分別諸根，普使所至，永致普賢。作是行者，乃見普賢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊告等目曰：「當察此菩薩大會。吾告勅汝，汝當請普賢菩薩！都向諸方，以其明目，正在身中，以求索普賢；以諸法本，而定正受，解法無欲。當以一心，向普賢菩薩；當解本無之際，身之吾我使立諸土；當分別諸根，普使所至，永致普賢。作是行者，乃見普賢。」

時，等目菩薩及會大眾，從世尊聞，即以頭面為禮，咸請普賢。其請之頃，普賢菩薩興為感動，使其大眾咸見普賢，於世尊足左右坐大蓮華上。其此眾會一切菩薩，出現其身中；於諸國土，莫不見者，其去來普土諸佛展轉相見，諸佛之音，暢三世慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，等目菩薩及會大眾，從世尊聞，即以頭面為禮，咸請普賢。其請之頃，普賢菩薩興為感動，使其大眾咸見普賢，於世尊足左右坐大蓮華上。其此眾會一切菩薩，出現其身中；於諸國土，莫不見者，其去來普土諸佛展轉相見，諸佛之音，暢三世慧。

爾時，等目及菩薩眾見是變化，咸悅歡喜，率禮普賢。爾時，以佛威神亦普賢菩薩宿德所致，天雨眾華，紛紛而降，諸天瓔珞，箜篌樂器，相和而鳴，天雨澤香，遍諸佛界，於虛空中，有天鸞音，諸三惡趣，一時休息。無量大脫菩薩之眾，登時悉解普賢菩薩諸德之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，等目及菩薩眾見是變化，咸悅歡喜，率禮普賢。爾時，以佛威神亦普賢菩薩宿德所致，天雨眾華，紛紛而降，諸天瓔珞，箜篌樂器，相和而鳴，天雨澤香，遍諸佛界，於虛空中，有天鸞音，諸三惡趣，一時休息。無量大脫菩薩之眾，登時悉解普賢菩薩諸德之行。

爾時等目而白佛言：「此普賢菩薩之德，為無有量不可限行、為無稱限之行、為無斷行、為無轉行、普流之行、為無所不周至、為無迴還之行、分別諸法行明無分別隨一切方便之行、等過口行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時等目而白佛言：「此普賢菩薩之德，為無有量不可限行、為無稱限之行、為無斷行、為無轉行、普流之行、為無所不周至、為無迴還之行、分別諸法行明無分別隨一切方便之行、等過口行。」

世尊告曰：「如是！等目！如爾之言。普賢菩薩以淨無數眾生，無極清淨、無量功德，興無數福、修無數相、德備無限，行無等倫，名流無外。無得之行，普益三世，有佛名譽，普而流著。普賢菩薩行績若斯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是！等目！如爾之言。普賢菩薩以淨無數眾生，無極清淨、無量功德，興無數福、修無數相、德備無限，行無等倫，名流無外。無得之行，普益三世，有佛名譽，普而流著。普賢菩薩行績若斯。」

等目菩薩說行定品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等目菩薩說行定品第二

爾時，佛告普賢菩薩：「當為發遣等目菩薩所欲，并諸菩薩暢諸菩薩場，當說菩薩摩訶薩十定方便，普賢菩薩本行功德，咸修當行。何等十？一曰、得初始大德之明，菩薩摩訶薩方便之善。二名、悅向大定之行，得菩薩摩訶薩方便之行。三名、明度諸剎之清淨。四名、修內性之清淨。五名、過去藏之清淨。六名、照明慧藏。七名、諸佛慧音清淨之聲徹諸佛土。八名、分別一切眾生身行法界而得自在。九名、得無著曠蕩之行。十名、得致菩薩摩訶薩大行方便。此為菩薩摩訶薩十大定，此為去來現在諸佛所說，已說今說當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告普賢菩薩：「當為發遣等目菩薩所欲，并諸菩薩暢諸菩薩場，當說菩薩摩訶薩十定方便，普賢菩薩本行功德，咸修當行。何等十？一曰、得初始大德之明，菩薩摩訶薩方便之善。二名、悅向大定之行，得菩薩摩訶薩方便之行。三名、明度諸剎之清淨。四名、修內性之清淨。五名、過去藏之清淨。六名、照明慧藏。七名、諸佛慧音清淨之聲徹諸佛土。八名、分別一切眾生身行法界而得自在。九名、得無著曠蕩之行。十名、得致菩薩摩訶薩大行方便。此為菩薩摩訶薩十大定，此為去來現在諸佛所說，已說今說當說。

「其諸菩薩能行十定，心入是者，此名為覺、此名為正覺、此謂如來為持十力、此名為導師、名為大師、名為普智、名為顯現、名無盡行、名無限行、名最法導。其得是三昧，為普現諸佛國，於諸國土遊樂自在。彼則督住眾生之界，為達眾生所入；為致無疑之藏；為入法界要行；為覺明無量法界；為達去來現在諸如來行；為見諸如來法；為述解達諸言說利偶；為得音聲字句之行；為具足菩薩清淨之行；為得住菩薩諸願之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其諸菩薩能行十定，心入是者，此名為覺、此名為正覺、此謂如來為持十力、此名為導師、名為大師、名為普智、名為顯現、名無盡行、名無限行、名最法導。其得是三昧，為普現諸佛國，於諸國土遊樂自在。彼則督住眾生之界，為達眾生所入；為致無疑之藏；為入法界要行；為覺明無量法界；為達去來現在諸如來行；為見諸如來法；為述解達諸言說利偶；為得音聲字句之行；為具足菩薩清淨之行；為得住菩薩諸願之行。

「彼於三世，明一時行，了一切無二之行，能說諸佛法，以方便行轉諸法輪而不迴還，悉覺去來現在諸佛之要行。以一佛之覺寤，說諸佛之要，此則諸菩薩法要。彼覺此慧，明了普智，無勝踰者，為具足普賢之行；為明利菩薩諸定慧行，得諸總持，分別三世。得覩去來現在諸佛，成立一切於普智之慧。此則菩薩諸土清淨；此則得覩諸佛行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼於三世，明一時行，了一切無二之行，能說諸佛法，以方便行轉諸法輪而不迴還，悉覺去來現在諸佛之要行。以一佛之覺寤，說諸佛之要，此則諸菩薩法要。彼覺此慧，明了普智，無勝踰者，為具足普賢之行；為明利菩薩諸定慧行，得諸總持，分別三世。得覩去來現在諸佛，成立一切於普智之慧。此則菩薩諸土清淨；此則得覩諸佛行處。

「菩薩得是法要者，於菩薩法界而有強力。以此十定，暢無邊德，德如虛空，為無限之邊際，明照無量，為世法王，普於眾生，得無量慧，廣分十力，明暢閑居，修靜之心，普入於寂靜之行。以大慈如師子，為慧丈夫、為顯法炬，諸德之名而無斷盡，普世聲聞緣覺而無思議，通達法界，已住法積，曉種種說權方便行；明達一切諸音聲說。得持無像，解像方便，得淨所生，則淨佛種。分別法等則與慧等，曉解法施，入常方便暢有順實，普化慧道，明淨內性，能普受眾行，興諸道場，慧寤覺道。於菩薩處而無限盡，普能示現諸大變化，明普智行，覺寤方便，此謂普賢之說。是為菩薩十定廣普之行分別之說，此謂菩薩之要行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩得是法要者，於菩薩法界而有強力。以此十定，暢無邊德，德如虛空，為無限之邊際，明照無量，為世法王，普於眾生，得無量慧，廣分十力，明暢閑居，修靜之心，普入於寂靜之行。以大慈如師子，為慧丈夫、為顯法炬，諸德之名而無斷盡，普世聲聞緣覺而無思議，通達法界，已住法積，曉種種說權方便行；明達一切諸音聲說。得持無像，解像方便，得淨所生，則淨佛種。分別法等則與慧等，曉解法施，入常方便暢有順實，普化慧道，明淨內性，能普受眾行，興諸道場，慧寤覺道。於菩薩處而無限盡，普能示現諸大變化，明普智行，覺寤方便，此謂普賢之說。是為菩薩十定廣普之行分別之說，此謂菩薩之要行。」

於是，等目菩薩從佛聞知當應請。其彼菩薩咸樂等目菩薩所與，告諸菩薩眾：「是族姓子等！有十正受，為應菩薩無餘之法。何謂十？興於佛法以順慧行。化度眾生順入慧行。明諸國土了聲慧行。惟法界慧。受菩薩方便慧行。入不退轉菩薩之慧。為諸眾生觀法慧便。制持心力方便之慧。廣入菩薩心行之慧。諸佛普智法興願之慧。是族姓子！此謂菩薩摩訶薩十無餘蕩盡之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，等目菩薩從佛聞知當應請。其彼菩薩咸樂等目菩薩所與，告諸菩薩眾：「是族姓子等！有十正受，為應菩薩無餘之法。何謂十？興於佛法以順慧行。化度眾生順入慧行。明諸國土了聲慧行。惟法界慧。受菩薩方便慧行。入不退轉菩薩之慧。為諸眾生觀法慧便。制持心力方便之慧。廣入菩薩心行之慧。諸佛普智法興願之慧。是族姓子！此謂菩薩摩訶薩十無餘蕩盡之法。

「又族姓子！復有菩薩摩訶薩十法興無量心慧。何謂十？謂為明解眾生境界，度諸興起，自了心起。謂過諸佛，興無數心，奉諸佛德，興心眾養。謂覩佛而有無量，目所見者，興無量心。謂遇諸佛所入音聲，而受度之顯無數心。謂諸佛之限，分別遇其方便之慧，是謂賢聖興無數心。謂如來道入無著之力，為興無數心。謂普智力，當行微妙，興致佛法，以善分布，興無量心曠蕩之行。謂佛境界，而無有量普入之行，為興無數明心之行。謂佛辯才，內性所願，皆獲而致，求諸佛法興無數心。謂如來會場，普而入現諸身處興無數心。是族姓子！菩薩大士興十無數心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又族姓子！復有菩薩摩訶薩十法興無量心慧。何謂十？謂為明解眾生境界，度諸興起，自了心起。謂過諸佛，興無數心，奉諸佛德，興心眾養。謂覩佛而有無量，目所見者，興無量心。謂遇諸佛所入音聲，而受度之顯無數心。謂諸佛之限，分別遇其方便之慧，是謂賢聖興無數心。謂如來道入無著之力，為興無數心。謂普智力，當行微妙，興致佛法，以善分布，興無量心曠蕩之行。謂佛境界，而無有量普入之行，為興無數明心之行。謂佛辯才，內性所願，皆獲而致，求諸佛法興無數心。謂如來會場，普而入現諸身處興無數心。是族姓子！菩薩大士興十無數心。

「又族姓子！菩薩大士復有十德入定意慧。何謂為十？一者、在東正受，忽南起寤。二者、處南正受，在東覺寤。三者、東北正受，西南而寤。四者、西南正定，東北為寤。五者、在南慧定，忽北現寤。六者、於北現定，出南而覺。七者、西北入定，東南現寤。八者、東南而定，西北興寤。九者、居下正受，忽上方寤。十者、上方正受，下方亘寤。是族姓子！菩薩大士入十定意分別之慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又族姓子！菩薩大士復有十德入定意慧。何謂為十？一者、在東正受，忽南起寤。二者、處南正受，在東覺寤。三者、東北正受，西南而寤。四者、西南正定，東北為寤。五者、在南慧定，忽北現寤。六者、於北現定，出南而覺。七者、西北入定，東南現寤。八者、東南而定，西北興寤。九者、居下正受，忽上方寤。十者、上方正受，下方亘寤。是族姓子！菩薩大士入十定意分別之慧。

「又族姓子！菩薩大士有十大定方便之慧。何謂為十？是族姓子！菩薩大士現三千大千之土在一蓮華之上，自見己身在其華上結加趺坐，於三千大千而現其身，於三千大千而現其明。於一一方，而立其身，以一一之身入三千大千之土。於諸剎土，一一四天下，現億百千菩薩。於一一菩薩行，現億億順度之化。於一一所化，復現億億分別，具滿諸根。於一一分別諸根，而得具滿億千菩薩，皆是不退轉法者，不為一身、亦不多身、亦不入正受、亦不覺寤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又族姓子！菩薩大士有十大定方便之慧。何謂為十？是族姓子！菩薩大士現三千大千之土在一蓮華之上，自見己身在其華上結加趺坐，於三千大千而現其身，於三千大千而現其明。於一一方，而立其身，以一一之身入三千大千之土。於諸剎土，一一四天下，現億百千菩薩。於一一菩薩行，現億億順度之化。於一一所化，復現億億分別，具滿諸根。於一一分別諸根，而得具滿億千菩薩，皆是不退轉法者，不為一身、亦不多身、亦不入正受、亦不覺寤。

「譬如族姓子！阿須輪王其本身長七百由延，神力現身六十八百千由延。立于大海，出現半身，頭與須彌山為齊。所現化身，六十八百千由延，於其本體，不有毀減。如本王體，四大之身，亦無疑惑。又於大體，想若他身，於本身者，不想終沒。以所王身，懀然一常；以化為樂，化為曠力；以尊能化，所現不疑，亦復無惑。彼阿須倫懷有貪婬瞋恚愚癡垢毒諸穢，興邪、貢高，處于大海，止有宮殿，由能興立化身如是，況其菩薩，大士之等！曉了幻化諸法要者，明解覩世皆如夢耳！知諸佛興，明達普世，悉了了之，亦如化矣。解諸音聲，皆如響耳！觀於諸法，而順度之；又如法身，本之清淨，曉入諸法，亦復如是！明了身心，曠無所有，解無數身所入之處，皆發為佛，行道清淨，其得住于斯大定者，豈應有疑？況當惑哉？何得聞耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如族姓子！阿須輪王其本身長七百由延，神力現身六十八百千由延。立于大海，出現半身，頭與須彌山為齊。所現化身，六十八百千由延，於其本體，不有毀減。如本王體，四大之身，亦無疑惑。又於大體，想若他身，於本身者，不想終沒。以所王身，懀然一常；以化為樂，化為曠力；以尊能化，所現不疑，亦復無惑。彼阿須倫懷有貪婬瞋恚愚癡垢毒諸穢，興邪、貢高，處于大海，止有宮殿，由能興立化身如是，況其菩薩，大士之等！曉了幻化諸法要者，明解覩世皆如夢耳！知諸佛興，明達普世，悉了了之，亦如化矣。解諸音聲，皆如響耳！觀於諸法，而順度之；又如法身，本之清淨，曉入諸法，亦復如是！明了身心，曠無所有，解無數身所入之處，皆發為佛，行道清淨，其得住于斯大定者，豈應有疑？況當惑哉？何得聞耶？

「其行如是，致大定場，覩世現身，身入普世。如彼水神，立于本位，因所受體，變化大身。譬如族姓子！比丘觀身，內外不淨，亦觀色識悉皆如之，精勤修行。菩薩大士亦復如是，以觀法身而建顯行，其所入者，彼悉覩世，亦見世法，於其世法，淨無所著。此則菩薩感動境界，由斯大士得正定故。是族姓子！菩薩大士！入于普世，世所不動也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其行如是，致大定場，覩世現身，身入普世。如彼水神，立于本位，因所受體，變化大身。譬如族姓子！比丘觀身，內外不淨，亦觀色識悉皆如之，精勤修行。菩薩大士亦復如是，以觀法身而建顯行，其所入者，彼悉覩世，亦見世法，於其世法，淨無所著。此則菩薩感動境界，由斯大士得正定故。是族姓子！菩薩大士！入于普世，世所不動也。

等目菩薩神變品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等目菩薩神變品第三

「又族姓子！菩薩大士現三千大千土其數如塵，一一塵土，入而現身；于一一身，現明普照；於一一明，現眾色像；復一一相，現有宣暢；一一宣暢，現化眾生。而於彼此，菩薩悉知諸土所有，解土欲著，明土清淨，曉入諸土，知土所處，了土住止，明曉諸土，知諸土行。如其菩薩入土如之，如其土菩薩入如之，不以想土，而現所生；不以法本，有所毀土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又族姓子！菩薩大士現三千大千土其數如塵，一一塵土，入而現身；于一一身，現明普照；於一一明，現眾色像；復一一相，現有宣暢；一一宣暢，現化眾生。而於彼此，菩薩悉知諸土所有，解土欲著，明土清淨，曉入諸土，知土所處，了土住止，明曉諸土，知諸土行。如其菩薩入土如之，如其土菩薩入如之，不以想土，而現所生；不以法本，有所毀土。

「譬如族姓子！日欲出時，日光先照於七寶山，其七寶山繞須彌山者，明復次徹七山之間，日炎轉㸌，山之金精，其明展轉，相晃昱昱。夫日行照，從次悉明，日之宮殿，普遍明昺；又日宮殿，弗有其限，亦無所礙，不念所照，亦無所照；又其日光不著于山，亦不離山，其日明者，不在虛空、不離虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如族姓子！日欲出時，日光先照於七寶山，其七寶山繞須彌山者，明復次徹七山之間，日炎轉㸌，山之金精，其明展轉，相晃昱昱。夫日行照，從次悉明，日之宮殿，普遍明昺；又日宮殿，弗有其限，亦無所礙，不念所照，亦無所照；又其日光不著于山，亦不離山，其日明者，不在虛空、不離虛空。

「如是族姓子！菩薩大士以此之明，人普等住於大定者，斯須一時、一日一夜、半月一月、一歲百歲，及劫興衰，有著無著、廣狹麁細，喜有佛世及菩薩眾！有遇佛時，一切所止佛土清淨，諸所住處，種種類行，普無數眾，生死無量，不可思議。有去來見、無去來見，及種種寶，至無量寶，種罪種罪復報，應清淨人。彼國土處，普念諸土，諸所有土，極于眾剎人，是菩薩盡悉現之，都入了現，遊之教之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是族姓子！菩薩大士以此之明，人普等住於大定者，斯須一時、一日一夜、半月一月、一歲百歲，及劫興衰，有著無著、廣狹麁細，喜有佛世及菩薩眾！有遇佛時，一切所止佛土清淨，諸所住處，種種類行，普無數眾，生死無量，不可思議。有去來見、無去來見，及種種寶，至無量寶，種罪種罪復報，應清淨人。彼國土處，普念諸土，諸所有土，極于眾剎人，是菩薩盡悉現之，都入了現，遊之教之。

「如是族姓子！菩薩大士以住此定，於諸土不想所止；於諸法不離法本；亦不入土；亦無所想人。彼菩薩不想剎外、不想有土、不想無土、不壞土想；亦無所毀。又彼菩薩於諸法，不一想、不非想、亦不求法；亦不毀法。法界本無皆悉了之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是族姓子！菩薩大士以住此定，於諸土不想所止；於諸法不離法本；亦不入土；亦無所想人。彼菩薩不想剎外、不想有土、不想無土、不壞土想；亦無所毀。又彼菩薩於諸法，不一想、不非想、亦不求法；亦不毀法。法界本無皆悉了之。

等目菩薩幻事品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等目菩薩幻事品第四

「譬如族姓子！幻名帝父。帝界所行，其有善學行此幻者，明曉術已，於四幻道，現此帝父大幻之事。普眾咸住，共觀視之，諸天都聚，在于一處，現一日七日、半月一月、一歲百歲；復現城墎、縣邑聚落；復現江湖淵海、河流諸水，現雲興雨，作此大變。現嚴諸土，不以所現，與歲月諍毀。所現幻化，興天歡樂，而於幻體，亦無所損；諸天見之，亦無疑怪。是菩薩大士之等，以此大定而為正受，於一剎土現無數土，有其諸大，地水火風。如海寶山，及須彌山，鐵圍山、大鐵圍山，盡人境界，城墎縣邑，及諸聚落，像天宮殿。諸龍宮室，眾神所處，香神所居，水神所遊，癭神所之，伎神所樂，恬神所安；又像極世諸所宮殿，及欲色界，至無色界；又小千土中千土、三千大千土，有罪無福，一切眾類，轉身生死，明達盡之。於彼等念，入以明慧，審見無見；於諸剎土，不有疲勞，棄此剎勞，不有斯勞。棄諸土行，無土無行。所以者何？伏入法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如族姓子！幻名帝父。帝界所行，其有善學行此幻者，明曉術已，於四幻道，現此帝父大幻之事。普眾咸住，共觀視之，諸天都聚，在于一處，現一日七日、半月一月、一歲百歲；復現城墎、縣邑聚落；復現江湖淵海、河流諸水，現雲興雨，作此大變。現嚴諸土，不以所現，與歲月諍毀。所現幻化，興天歡樂，而於幻體，亦無所損；諸天見之，亦無疑怪。是菩薩大士之等，以此大定而為正受，於一剎土現無數土，有其諸大，地水火風。如海寶山，及須彌山，鐵圍山、大鐵圍山，盡人境界，城墎縣邑，及諸聚落，像天宮殿。諸龍宮室，眾神所處，香神所居，水神所遊，癭神所之，伎神所樂，恬神所安；又像極世諸所宮殿，及欲色界，至無色界；又小千土中千土、三千大千土，有罪無福，一切眾類，轉身生死，明達盡之。於彼等念，入以明慧，審見無見；於諸剎土，不有疲勞，棄此剎勞，不有斯勞。棄諸土行，無土無行。所以者何？伏入法故。

「又彼菩薩於諸法入無著法；於諸法界，不想有念，空無所行；於諸剎土，不想空行；於諸受身，亦無壽行，因緣諸法，如審諦見，亦無命行；於諸起滅，化轉以法；於化無化，菩薩以法，具願入故；菩薩行寂，諸法靜故；菩薩行化，不想化故；普度眾生，等如來法之清淨故；菩薩法界行無思議，法無取故；菩薩行悲，普悉善權化眾生故。菩薩如是處于一剎，明無數剎所住行處；了無數類眾生身行。現于無數菩薩修立，念于無數佛之興顯，受諸如來平等正覺法要之說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼菩薩於諸法入無著法；於諸法界，不想有念，空無所行；於諸剎土，不想空行；於諸受身，亦無壽行，因緣諸法，如審諦見，亦無命行；於諸起滅，化轉以法；於化無化，菩薩以法，具願入故；菩薩行寂，諸法靜故；菩薩行化，不想化故；普度眾生，等如來法之清淨故；菩薩法界行無思議，法無取故；菩薩行悲，普悉善權化眾生故。菩薩如是處于一剎，明無數剎所住行處；了無數類眾生身行。現于無數菩薩修立，念于無數佛之興顯，受諸如來平等正覺法要之說。

「於彼自修菩薩行；於此寂沒，而彼等現；於彼寂沒，忽此等現。行不毀吾，入于法界，明入寂靜，憶念于慧，以益於冥。如彼幻師住于此地而現幻化，不以現幻有損於地，所現幻事依因於地。幻不念晝夜、不壞時節！菩薩如是，以無剎界而入于土；以無國土明了於國；又以國土而曉無國；以無色處現住于色。不以一而毀於二；亦不以二而毀於一。譬如幻名解普土法，入于法幻，明入慧幻；已入慧幻，曉入行幻；已入行幻，而興慧幻，而以慧幻，了別諸行。如彼幻士，不於地外而現其幻，亦不在眾觀人之外。菩薩如是！不以虛空入諸國土；不以土外而入虛空。所以者何？土入虛空而無毀故，能入國土則入虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼自修菩薩行；於此寂沒，而彼等現；於彼寂沒，忽此等現。行不毀吾，入于法界，明入寂靜，憶念于慧，以益於冥。如彼幻師住于此地而現幻化，不以現幻有損於地，所現幻事依因於地。幻不念晝夜、不壞時節！菩薩如是，以無剎界而入于土；以無國土明了於國；又以國土而曉無國；以無色處現住于色。不以一而毀於二；亦不以二而毀於一。譬如幻名解普土法，入于法幻，明入慧幻；已入慧幻，曉入行幻；已入行幻，而興慧幻，而以慧幻，了別諸行。如彼幻士，不於地外而現其幻，亦不在眾觀人之外。菩薩如是！不以虛空入諸國土；不以土外而入虛空。所以者何？土入虛空而無毀故，能入國土則入虛空。

「是彼菩薩普嚴莊挍，以土境界入文諸行。等見無見，致以無壞，修明解了，行而觀之。一彈指頃，遍無數土，悉了諸所生。於劫過劫，所可行者，以一時間，於無量劫，復過是數。過所興積，不有惟想，此之過劫。一彈指頃，廣所現作，不以意念，樂慧幻故。是菩薩學明度無極，以過慧幻、達入世幻、明越法幻。與世幻無諍，普遍慧行，幻極三世而過無數。幻過通慧，入于心幻，過億無限，過諸佛幻，普度無極。菩薩如是！解入諸土，都土都悉曉了，永無所著，都亦無念。如彼幻士！因帝網幻，普現諸幻，不處于幻，亦無所惑。菩薩如是！得入諸法度無極者！不念入法，入法不惑，是菩薩名廣普大定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是彼菩薩普嚴莊挍，以土境界入文諸行。等見無見，致以無壞，修明解了，行而觀之。一彈指頃，遍無數土，悉了諸所生。於劫過劫，所可行者，以一時間，於無量劫，復過是數。過所興積，不有惟想，此之過劫。一彈指頃，廣所現作，不以意念，樂慧幻故。是菩薩學明度無極，以過慧幻、達入世幻、明越法幻。與世幻無諍，普遍慧行，幻極三世而過無數。幻過通慧，入于心幻，過億無限，過諸佛幻，普度無極。菩薩如是！解入諸土，都土都悉曉了，永無所著，都亦無念。如彼幻士！因帝網幻，普現諸幻，不處于幻，亦無所惑。菩薩如是！得入諸法度無極者！不念入法，入法不惑，是菩薩名廣普大定。

等目菩薩經菩薩樂定品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等目菩薩經菩薩樂定品第五

「又復諸族姓子！等目菩薩摩訶薩！東方去此，過無數佛剎。於彼有土，名最上度無極；於彼有定正受，號無上度無極。如其所過本土，乃得最上之土。其土或有土而正受、或早時、或中時、或復晡時、或西時、或晚時；或念之頃、或斯須之頃、或時節之頃；或五夜間、或十五日間、或一月間、或復一歲間、或百歲間、或千歲間；或千萬歲時、或億萬歲時、或億百千萬歲時、或億那術百千萬歲時；或一劫時、或百劫時、或千劫時、或百千劫、或億千那術劫時、或無數劫時、或無量劫時、或無邊幅劫、或復無限劫、或無盡劫時、或無思議劫時、或無限如虛空劫時、或有無限念劫時、或有無限量而過量劫時。而彼菩薩！不以法之時故有住而有欲想；亦不以時節之住而有欲想。又彼菩薩！不以種種之時而起疲勞想；亦不於中而起想；亦無二行、亦無吾作、亦不有念、亦不無念、亦無想念、亦不念坐定、亦不有起想；以一切諸法無限量故。譬如日天子與諸天而有所照道。日者行之，諸天亦無行止，日亦不夜出、亦不念晝，日日已沒，乃知耳！亦非彼天所知也，亦不壞敗於夜。菩薩摩訶薩亦如是，以通此定，於無數國土而定正受，亦無時節之念；亦無其念想。是謂族姓子！菩薩摩訶薩所名土最上度無極之定，為無上無比權慧之行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復諸族姓子！等目菩薩摩訶薩！東方去此，過無數佛剎。於彼有土，名最上度無極；於彼有定正受，號無上度無極。如其所過本土，乃得最上之土。其土或有土而正受、或早時、或中時、或復晡時、或西時、或晚時；或念之頃、或斯須之頃、或時節之頃；或五夜間、或十五日間、或一月間、或復一歲間、或百歲間、或千歲間；或千萬歲時、或億萬歲時、或億百千萬歲時、或億那術百千萬歲時；或一劫時、或百劫時、或千劫時、或百千劫、或億千那術劫時、或無數劫時、或無量劫時、或無邊幅劫、或復無限劫、或無盡劫時、或無思議劫時、或無限如虛空劫時、或有無限念劫時、或有無限量而過量劫時。而彼菩薩！不以法之時故有住而有欲想；亦不以時節之住而有欲想。又彼菩薩！不以種種之時而起疲勞想；亦不於中而起想；亦無二行、亦無吾作、亦不有念、亦不無念、亦無想念、亦不念坐定、亦不有起想；以一切諸法無限量故。譬如日天子與諸天而有所照道。日者行之，諸天亦無行止，日亦不夜出、亦不念晝，日日已沒，乃知耳！亦非彼天所知也，亦不壞敗於夜。菩薩摩訶薩亦如是，以通此定，於無數國土而定正受，亦無時節之念；亦無其念想。是謂族姓子！菩薩摩訶薩所名土最上度無極之定，為無上無比權慧之行也。

等目菩薩大權慧定品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等目菩薩大權慧定品第六

「又族姓子！菩薩摩訶薩於一切眾生之身、佛身，而等解之。彼以此多觀如來於無數國土，如塵數；於諸如來，一切而供養；一切眾花、一切極世眾寶以供養；一切眾寶供養，散其上；一切眾飾供養，種種經行之處供養。以無央數一切摩尼寶，起塔精舍而供養，所可供養，過天之所作，所為供養，皆佛之威神。一切佛土清淨，種種供養，皆佛所念佐接，而以此供養佛，亦以供養諸佛。禮足彼諸如來，以盡身之化而𢯵，以其恭肅而問諸佛法，願說諸佛平等法，敷演諸佛大法，入諸佛要行。行於大悲，入於無限順行等力，思諸佛入諸眾生要。明入本積，亦不知佛之興；亦不覺諸如來滅。譬心之興念，亦不知所由起，亦不知其所歸。菩薩亦不覺如來起，亦不覺如來滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又族姓子！菩薩摩訶薩於一切眾生之身、佛身，而等解之。彼以此多觀如來於無數國土，如塵數；於諸如來，一切而供養；一切眾花、一切極世眾寶以供養；一切眾寶供養，散其上；一切眾飾供養，種種經行之處供養。以無央數一切摩尼寶，起塔精舍而供養，所可供養，過天之所作，所為供養，皆佛之威神。一切佛土清淨，種種供養，皆佛所念佐接，而以此供養佛，亦以供養諸佛。禮足彼諸如來，以盡身之化而𢯵，以其恭肅而問諸佛法，願說諸佛平等法，敷演諸佛大法，入諸佛要行。行於大悲，入於無限順行等力，思諸佛入諸眾生要。明入本積，亦不知佛之興；亦不覺諸如來滅。譬心之興念，亦不知所由起，亦不知其所歸。菩薩亦不覺如來起，亦不覺如來滅。

「譬如於晝日時，野馬之河，亦不由陰有；亦不出於彼泉；亦不處於地；亦不從東嵎來；亦不有、亦不無；亦不善、亦不不善；亦不清亦不濁、亦不可飲、亦不可污、亦不有、亦不無、亦不味、亦不可味。有形如水之像，緣此而興念；如野馬之河，便有河想之念。此去想念，而遠於近，而無所毀；野馬之河，亦不可處。菩薩亦如是！於諸如來不興，亦不識如來興，亦不識如來滅，以相想諸佛有耳！以無相而無想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如於晝日時，野馬之河，亦不由陰有；亦不出於彼泉；亦不處於地；亦不從東嵎來；亦不有、亦不無；亦不善、亦不不善；亦不清亦不濁、亦不可飲、亦不可污、亦不有、亦不無、亦不味、亦不可味。有形如水之像，緣此而興念；如野馬之河，便有河想之念。此去想念，而遠於近，而無所毀；野馬之河，亦不可處。菩薩亦如是！於諸如來不興，亦不識如來興，亦不識如來滅，以相想諸佛有耳！以無相而無想。

「是諸族姓子！諸菩薩大士！名曰清淨之定。以此定正受而覺寤，而不失其定。譬如明了人寢寐，於夢中所行，知皆無因緣，悟以皆識知之。菩薩大士亦如是見諸佛而忘其識。持諸佛法，知諸如來眾坐之場，勝致諸佛土清淨，解了誼理，明了分別諸法之要，廣顯諸法之因緣，顯益佛種，行淨諸佛威神，廣演諸佛辯才。是族姓子！諸菩薩大士大定之權慧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸族姓子！諸菩薩大士！名曰清淨之定。以此定正受而覺寤，而不失其定。譬如明了人寢寐，於夢中所行，知皆無因緣，悟以皆識知之。菩薩大士亦如是見諸佛而忘其識。持諸佛法，知諸如來眾坐之場，勝致諸佛土清淨，解了誼理，明了分別諸法之要，廣顯諸法之因緣，顯益佛種，行淨諸佛威神，廣演諸佛辯才。是族姓子！諸菩薩大士大定之權慧也。

等目菩薩無量如品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等目菩薩無量如品第七

「又族姓子！菩薩大士行，念過去諸佛如來興度無極，至劫過劫，過諸土盡無極。明知諸土盡劫過劫，當明知諸佛之興，盡劫過劫。明了諸佛，興敷說經，度無極法，從劫過劫，說法度無極。明知意行度無極，明諸情度無極，於情度無極，知行種種，乃明了種種如來壽命；彼此皆知，於諸壽命，過歲億那術，彼此皆知。彼以此慧而行，知無量如來賢行，本無無量賢；明知過去諸土，本無無量；明知過去諸劫，本無無量；如過去明知如法，本無無量；如知過去心，本無無量；如知過去脫，本無無量；如知過去眾生行，本無無量；如知過去所說，本無無量；如知過去起，本無無量；如以其定正受，名曰過莊嚴藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又族姓子！菩薩大士行，念過去諸佛如來興度無極，至劫過劫，過諸土盡無極。明知諸土盡劫過劫，當明知諸佛之興，盡劫過劫。明了諸佛，興敷說經，度無極法，從劫過劫，說法度無極。明知意行度無極，明諸情度無極，於情度無極，知行種種，乃明了種種如來壽命；彼此皆知，於諸壽命，過歲億那術，彼此皆知。彼以此慧而行，知無量如來賢行，本無無量賢；明知過去諸土，本無無量；明知過去諸劫，本無無量；如過去明知如法，本無無量；如知過去心，本無無量；如知過去脫，本無無量；如知過去眾生行，本無無量；如知過去所說，本無無量；如知過去起，本無無量；如以其定正受，名曰過莊嚴藏。

「以發一心，能過百千劫本無無量。以其心過億百千那術劫、復過無數劫、復無思議劫、復過無稱限劫、復無邊劫、復無量劫、復過阿僧祇劫、復過不可思議劫、復過無望劫無望、復過無望劫，其因緣而無有滅，過去無所因定正受，而立其十法，為彼定。復有悟，亦立其十法。於諸如來，得入不思議，亦清淨而起；亦無住修立。得之督致之，受滿奉持，求平等入三場。何謂十？一者、解了本癡之行。二者、辯解無盡法。三者、分別無毀無諍。四者、分別無住。五者、辯才無動。六者、已所說而至誠。七者、為一切依住。八者、悅向三界。九者、為諸德本之上。十者、於諸法而無輕慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以發一心，能過百千劫本無無量。以其心過億百千那術劫、復過無數劫、復無思議劫、復過無稱限劫、復無邊劫、復無量劫、復過阿僧祇劫、復過不可思議劫、復過無望劫無望、復過無望劫，其因緣而無有滅，過去無所因定正受，而立其十法，為彼定。復有悟，亦立其十法。於諸如來，得入不思議，亦清淨而起；亦無住修立。得之督致之，受滿奉持，求平等入三場。何謂十？一者、解了本癡之行。二者、辯解無盡法。三者、分別無毀無諍。四者、分別無住。五者、辯才無動。六者、已所說而至誠。七者、為一切依住。八者、悅向三界。九者、為諸德本之上。十者、於諸法而無輕慢。

「此族姓子！是為十無限定之行，其是十定而悟。譬如族姓子！身在胞胎，當應生者，神識已入，其此時間，菩薩亦如是從定悟，以此十而流注於法。其時得是，族姓子！菩薩大士，得過去清淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此族姓子！是為十無限定之行，其是十定而悟。譬如族姓子！身在胞胎，當應生者，神識已入，其此時間，菩薩亦如是從定悟，以此十而流注於法。其時得是，族姓子！菩薩大士，得過去清淨也。