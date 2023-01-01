十住經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住經卷第四

後秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦三藏鳩摩羅什譯

妙善地第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙善地第九

佛子演說此， 八地妙義時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子演說此， 八地妙義時，

以佛神力故， 震動無量國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛神力故， 震動無量國。

一切智身出， 無量微妙光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智身出， 無量微妙光，

遍照十方界， 眾生得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照十方界， 眾生得安樂。

千萬數菩薩， 住於虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千萬數菩薩， 住於虛空中，

設眾妙供養， 諸天所無有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設眾妙供養， 諸天所無有。

大自在天王， 并及他化王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大自在天王， 并及他化王，

歡喜眾妙供， 大海功德佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜眾妙供， 大海功德佛。

天女數千萬， 恭敬咸歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女數千萬， 恭敬咸歡喜，

同以微妙音， 歌歎佛功德： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同以微妙音， 歌歎佛功德：

「以佛神力故， 出如是妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以佛神力故， 出如是妙法，

善行寂滅者， 無有諸惡心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善行寂滅者， 無有諸惡心。

各在於其地， 善修菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各在於其地， 善修菩薩行，

利益世間故， 遍遊於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益世間故， 遍遊於十方。

示眾以佛道， 心同空無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾以佛道， 心同空無礙，

諸菩薩神力， 上妙供養具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩神力， 上妙供養具。

勝十方人天， 福德之所致， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝十方人天， 福德之所致，

佛子樂智者， 以此示佛力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子樂智者， 以此示佛力。

於一國不動， 而現一切處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一國不動， 而現一切處，

利益於世間， 如滿月明淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益於世間， 如滿月明淨。

滅一切音聲、 語言、諸想念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅一切音聲、 語言、諸想念，

而以諸音聲， 說法猶如響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而以諸音聲， 說法猶如響。

隨眾生下劣， 其心厭沒者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眾生下劣， 其心厭沒者，

示說聲聞道， 令出於眾苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示說聲聞道， 令出於眾苦；

隨所有眾生， 諸根少利者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所有眾生， 諸根少利者，

樂於因緣法， 為說辟支佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂於因緣法， 為說辟支佛；

隨所有利根， 利益眾生者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所有利根， 利益眾生者，

有大慈悲心， 為說菩薩法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有大慈悲心， 為說菩薩法；

若無上大心， 決定樂大事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無上大心， 決定樂大事，

為示於佛身， 說無量佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為示於佛身， 說無量佛法。

譬如幻化師， 示種種身色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如幻化師， 示種種身色，

如是諸身相， 皆無有實事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸身相， 皆無有實事。

如是諸佛子， 善知智慧術， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸佛子， 善知智慧術，

能示一切行， 心離於有無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能示一切行， 心離於有無。」

諸天女千萬， 微妙音歌歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天女千萬， 微妙音歌歎，

如是歌歎已， 默然而視佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是歌歎已， 默然而視佛。

又解脫月言： 「佛子！大會淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又解脫月言： 「佛子！大會淨，

一心願樂聞， 過八地正行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心願樂聞， 過八地正行。」

金剛藏菩薩言：「佛子！諸菩薩摩訶薩以如是無量智善觀佛道，欲更求轉勝深寂滅解脫、欲轉勝思惟如來智慧、欲入如來深密法中、欲選擇取不可思議大智慧、欲選擇諸陀羅尼三昧重令清淨、欲令諸神通廣大、欲隨順世間差別行，欲修諸力、無畏、佛不共法無能壞者，欲順行諸佛轉法輪力、欲不捨所受大悲大願，得入第九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「佛子！諸菩薩摩訶薩以如是無量智善觀佛道，欲更求轉勝深寂滅解脫、欲轉勝思惟如來智慧、欲入如來深密法中、欲選擇取不可思議大智慧、欲選擇諸陀羅尼三昧重令清淨、欲令諸神通廣大、欲隨順世間差別行，欲修諸力、無畏、佛不共法無能壞者，欲順行諸佛轉法輪力、欲不捨所受大悲大願，得入第九地。

「諸菩薩住此地中，如實知起善、不善、無記法行，知有漏、無漏法行，世間、出世間法行，思議、不可思議法行，定、不定法行，聲聞、辟支佛法行，菩薩道法行、如來地法行，有為法、無為法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩住此地中，如實知起善、不善、無記法行，知有漏、無漏法行，世間、出世間法行，思議、不可思議法行，定、不定法行，聲聞、辟支佛法行，菩薩道法行、如來地法行，有為法、無為法行。

「隨順如是智慧，如實知菩提心所行難、知諸煩惱難、業難、諸根難、願樂難、性難、志心難、深心難、生難、殘氣難、三聚差別難。知眾生諸心差別相、心雜相、心輕轉相、心壞不壞相、心無形相、心無邊遍自在相、心清淨差別相、心垢相、心無垢相、心縛相、心解相、心諂曲相、心質直相、心隨道相，皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨順如是智慧，如實知菩提心所行難、知諸煩惱難、業難、諸根難、願樂難、性難、志心難、深心難、生難、殘氣難、三聚差別難。知眾生諸心差別相、心雜相、心輕轉相、心壞不壞相、心無形相、心無邊遍自在相、心清淨差別相、心垢相、心無垢相、心縛相、心解相、心諂曲相、心質直相、心隨道相，皆如實知。

「是菩薩知煩惱深相、知淺相，知煩惱心伴相、不離相，知使纏差別相，知是心相應、不相應相，知是生時得果報相、知是三界中差別相、知愛癡見深入如箭相、知憍慢癡重罪相、知是三業因緣不斷相，略說乃至如實知入八萬四千煩惱行差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩知煩惱深相、知淺相，知煩惱心伴相、不離相，知使纏差別相，知是心相應、不相應相，知是生時得果報相、知是三界中差別相、知愛癡見深入如箭相、知憍慢癡重罪相、知是三業因緣不斷相，略說乃至如實知入八萬四千煩惱行差別相。

「是菩薩知諸業善不善無記相、分別未分別相、心伴相、不離相、自然盡相、行道盡相、種相、集相、不失果報相、次第相、有報相、無報相、黑黑報相、白白報相、黑白黑白報相、非黑非白能盡業相、知業起處相、受業法別異相、知無量因緣起業相、知世間業出世間業差別相、現報相、生報相、後報相、隨諸業定相、不定相，略說乃至如實知八萬四千諸業差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩知諸業善不善無記相、分別未分別相、心伴相、不離相、自然盡相、行道盡相、種相、集相、不失果報相、次第相、有報相、無報相、黑黑報相、白白報相、黑白黑白報相、非黑非白能盡業相、知業起處相、受業法別異相、知無量因緣起業相、知世間業出世間業差別相、現報相、生報相、後報相、隨諸業定相、不定相，略說乃至如實知八萬四千諸業差別相。

「是菩薩知諸根軟中利差別相、知先際後際別異相、不別異相、知上中下相、知煩惱伴相、不相離相、隨諸乘定相、不定相、淳熟相、未淳熟相、隨心行相、易壞相、深取相、增上相、不可壞相、轉相、不轉相、三世差別相、深隱共生差別相，略說乃至如實知八萬四千諸根差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩知諸根軟中利差別相、知先際後際別異相、不別異相、知上中下相、知煩惱伴相、不相離相、隨諸乘定相、不定相、淳熟相、未淳熟相、隨心行相、易壞相、深取相、增上相、不可壞相、轉相、不轉相、三世差別相、深隱共生差別相，略說乃至如實知八萬四千諸根差別相。

「是菩薩知眾生諸欲樂軟中利相，略說乃至如實知八萬四千欲樂差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩知眾生諸欲樂軟中利相，略說乃至如實知八萬四千欲樂差別相。

「是菩薩知諸性軟中利相，略說乃至如實知八萬四千諸性差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩知諸性軟中利相，略說乃至如實知八萬四千諸性差別相。

「是菩薩知深心軟中利相，略說乃至如實知八萬四千深心差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩知深心軟中利相，略說乃至如實知八萬四千深心差別相。

「是菩薩分別知諸結使，有伴共心生、不共心生，心相應、心不相應深入相，無始來隨惱眾生相與一切禪定、解脫、神通相違，堅繫縛，三界繫無量心而不現前，開諸業門而無所知可對治相、無所有相、無定事相、不異聖道相、滅動相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩分別知諸結使，有伴共心生、不共心生，心相應、心不相應深入相，無始來隨惱眾生相與一切禪定、解脫、神通相違，堅繫縛，三界繫無量心而不現前，開諸業門而無所知可對治相、無所有相、無定事相、不異聖道相、滅動相。

「是菩薩如實知諸生差別相，所謂地獄、畜生、餓鬼、阿修羅、人、天差別，色界、無色界差別，有想、無想差別。業是田、愛是水、無明是黑闇、覆識是種子、後身是生牙、名色共生而不相離，有癡愛相、續相，欲生、欲作、欲愛，不離樂眾生相、分別三界差別相、三有相續相，皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩如實知諸生差別相，所謂地獄、畜生、餓鬼、阿修羅、人、天差別，色界、無色界差別，有想、無想差別。業是田、愛是水、無明是黑闇、覆識是種子、後身是生牙、名色共生而不相離，有癡愛相、續相，欲生、欲作、欲愛，不離樂眾生相、分別三界差別相、三有相續相，皆如實知。

「是菩薩如實知諸習氣，若有餘、若無餘，隨所生處有習氣、隨共眾生住有習氣、隨業煩惱有習氣、善不善無記有習氣、離欲有習氣、隨後身有習氣、次第隨逐有習氣。深入道斷相、持煩惱相，離則無法，皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩如實知諸習氣，若有餘、若無餘，隨所生處有習氣、隨共眾生住有習氣、隨業煩惱有習氣、善不善無記有習氣、離欲有習氣、隨後身有習氣、次第隨逐有習氣。深入道斷相、持煩惱相，離則無法，皆如實知。

「是菩薩如實知眾生定不定相、正定相、邪定相、不定相、邪見中邪定相、正見中正定相，離此二無定相。一一五逆是邪定相、五根是正定相，邪位是邪定、正位是正定，更不作故，離此二位是不定相。深入邪聚有難得轉相、令修無上道因緣相、不定聚、邪定聚、眾生守護相，皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩如實知眾生定不定相、正定相、邪定相、不定相、邪見中邪定相、正見中正定相，離此二無定相。一一五逆是邪定相、五根是正定相，邪位是邪定、正位是正定，更不作故，離此二位是不定相。深入邪聚有難得轉相、令修無上道因緣相、不定聚、邪定聚、眾生守護相，皆如實知。

「佛子！諸菩薩摩訶薩隨如是智，名為安住妙善地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！諸菩薩摩訶薩隨如是智，名為安住妙善地。

「菩薩住是地，知眾生如是諸行差別相，隨其解脫而與因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住是地，知眾生如是諸行差別相，隨其解脫而與因緣。

「是菩薩知化眾生法、知度眾生法，如實知而為說法；聲聞乘相、辟支佛乘相、菩薩乘相、如來地相如實知，隨眾生因緣而為說法。隨心、隨根、隨欲樂差別而為說法；又隨行處、隨智慧處而為說法；知一切行處，隨而說法；隨眾生性，深入難處而為說法；隨道、隨生、隨煩惱、隨習氣轉故說法；隨乘令解脫故說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩知化眾生法、知度眾生法，如實知而為說法；聲聞乘相、辟支佛乘相、菩薩乘相、如來地相如實知，隨眾生因緣而為說法。隨心、隨根、隨欲樂差別而為說法；又隨行處、隨智慧處而為說法；知一切行處，隨而說法；隨眾生性，深入難處而為說法；隨道、隨生、隨煩惱、隨習氣轉故說法；隨乘令解脫故說法。

「是菩薩住此地中為大法師，守護諸佛法藏，墮在大法師深妙義中，用無量慧方便、四無礙智起菩薩言辭說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩住此地中為大法師，守護諸佛法藏，墮在大法師深妙義中，用無量慧方便、四無礙智起菩薩言辭說法。

「是菩薩常隨四無礙智而不分別。何等為四？一、法無礙，二、義無礙，三、辭無礙，四、樂說無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩常隨四無礙智而不分別。何等為四？一、法無礙，二、義無礙，三、辭無礙，四、樂說無礙。

「是菩薩用法無礙智知諸法自相，以義無礙智知諸法差別，以辭無礙智知無分別說諸法，以樂說無礙智知諸法次第不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩用法無礙智知諸法自相，以義無礙智知諸法差別，以辭無礙智知無分別說諸法，以樂說無礙智知諸法次第不斷。

「復次，以法無礙智知諸法無體性，以義無礙智知諸法生滅相，以辭無礙智知諸法假名而不斷假名說，以樂說無礙智隨假名不壞無邊說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以法無礙智知諸法無體性，以義無礙智知諸法生滅相，以辭無礙智知諸法假名而不斷假名說，以樂說無礙智隨假名不壞無邊說。

「復次，以法無礙智知現在諸法差別相，以義無礙智知過去、未來諸法差別相，以辭無礙智知過去、未來、現在諸法以無分別說，以樂說無礙智於一一世得無邊法相故說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以法無礙智知現在諸法差別相，以義無礙智知過去、未來諸法差別相，以辭無礙智知過去、未來、現在諸法以無分別說，以樂說無礙智於一一世得無邊法相故說。

「復次，以法無礙智知諸法差別，以義無礙智知諸法義差別，以辭無礙智隨諸言音而為說法，以樂說無礙智隨所樂解而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以法無礙智知諸法差別，以義無礙智知諸法義差別，以辭無礙智隨諸言音而為說法，以樂說無礙智隨所樂解而為說法。

「復次，以法無礙智以法智知諸法差別，以方便知諸法無差別；以義無礙智以比智如實知諸法差別；以辭無礙智以世智說諸法差別；以樂說無礙智知善說第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以法無礙智以法智知諸法差別，以方便知諸法無差別；以義無礙智以比智如實知諸法差別；以辭無礙智以世智說諸法差別；以樂說無礙智知善說第一義。

「復次，以法無礙智知諸法一相不壞；以義無礙智善入陰入界諦因緣法；以辭無礙智，一切世間之所歸趣，以微妙音故；以樂說無礙智所說轉勝，能令眾生得無邊法明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以法無礙智知諸法一相不壞；以義無礙智善入陰入界諦因緣法；以辭無礙智，一切世間之所歸趣，以微妙音故；以樂說無礙智所說轉勝，能令眾生得無邊法明。

「復次，以法無礙智知諸法無有分別，攝在一乘；以義無礙智入分別諸法差別門；以辭無礙智能說諸乘無分別義；以樂說無礙智以一法門說無邊法明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以法無礙智知諸法無有分別，攝在一乘；以義無礙智入分別諸法差別門；以辭無礙智能說諸乘無分別義；以樂說無礙智以一法門說無邊法明。

「復次，以法無礙智能入一切菩薩行、智行、法行、隨智行；以義無礙智能分別說十地義差別；以辭無礙智不分別說隨順諸地道；以樂說無礙智說一切行無邊相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以法無礙智能入一切菩薩行、智行、法行、隨智行；以義無礙智能分別說十地義差別；以辭無礙智不分別說隨順諸地道；以樂說無礙智說一切行無邊相。

「復次，以法無礙智知一切佛於一念中得菩提，以義無礙智知種種時處差別，以辭無礙智隨諸佛得道事差別說，以樂說無礙智於一句法無邊劫說而不窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以法無礙智知一切佛於一念中得菩提，以義無礙智知種種時處差別，以辭無礙智隨諸佛得道事差別說，以樂說無礙智於一句法無邊劫說而不窮盡。

「復次，以法無礙智知一切佛說、一切佛力、無所畏、不共法、大慈大悲、無礙智轉法輪等，隨順一切智；以義無礙智隨如來音聲出八萬四千，隨眾生心、隨根、隨欲樂差別；以辭無礙智以如來音聲不分別說一切諸行；以樂說無礙智以諸佛智慧力隨眾生所樂音聲說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，以法無礙智知一切佛說、一切佛力、無所畏、不共法、大慈大悲、無礙智轉法輪等，隨順一切智；以義無礙智隨如來音聲出八萬四千，隨眾生心、隨根、隨欲樂差別；以辭無礙智以如來音聲不分別說一切諸行；以樂說無礙智以諸佛智慧力隨眾生所樂音聲說。

「諸佛子！菩薩摩訶薩如是善知無礙智、安住第九地，名為得諸佛法藏，能為大法師，得眾義陀羅尼、眾法陀羅尼、起智陀羅尼、眾明陀羅尼、善意陀羅尼、眾財陀羅尼、名聞陀羅尼、威德陀羅尼、無礙陀羅尼、無邊旋陀羅尼、雜義藏陀羅尼，得如是等百萬阿僧祇陀羅尼，隨應方便說如是無量樂說差別門演法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩摩訶薩如是善知無礙智、安住第九地，名為得諸佛法藏，能為大法師，得眾義陀羅尼、眾法陀羅尼、起智陀羅尼、眾明陀羅尼、善意陀羅尼、眾財陀羅尼、名聞陀羅尼、威德陀羅尼、無礙陀羅尼、無邊旋陀羅尼、雜義藏陀羅尼，得如是等百萬阿僧祇陀羅尼，隨應方便說如是無量樂說差別門演法。

「是菩薩得如是無量陀羅尼門，能於無量諸佛所聽法，聞已不忘，如所聞法能以無量差別門為人演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩得如是無量陀羅尼門，能於無量諸佛所聽法，聞已不忘，如所聞法能以無量差別門為人演說。

「是菩薩於一佛所以百萬阿僧祇陀羅尼聽受法，如從一佛聽法，餘無量無邊諸佛亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩於一佛所以百萬阿僧祇陀羅尼聽受法，如從一佛聽法，餘無量無邊諸佛亦如是。

「是菩薩於禮敬佛時所聞法明門，非多學聲聞得陀羅尼力於十萬劫所能受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩於禮敬佛時所聞法明門，非多學聲聞得陀羅尼力於十萬劫所能受持。

「是菩薩得如是陀羅尼力、諸無礙智、樂說力，以說法故，在於法座，遍三千大千世界眾生隨意說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩得如是陀羅尼力、諸無礙智、樂說力，以說法故，在於法座，遍三千大千世界眾生隨意說法。

「是菩薩在法座上——唯除諸佛及受職菩薩——於一切中最為殊勝，心中得無量法明。是菩薩處於法座，或以一音令一切大眾悉得解了、即得解了；或以種種音聲令一切大眾各得開解、即得開解；或以默然、但放光明，令一切大眾各得解法、即得解法；或一切毛孔皆出法音、或三千大千世界所有色、無色物皆出法音、或以一音周滿世性，悉令得解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩在法座上——唯除諸佛及受職菩薩——於一切中最為殊勝，心中得無量法明。是菩薩處於法座，或以一音令一切大眾悉得解了、即得解了；或以種種音聲令一切大眾各得開解、即得開解；或以默然、但放光明，令一切大眾各得解法、即得解法；或一切毛孔皆出法音、或三千大千世界所有色、無色物皆出法音、或以一音周滿世性，悉令得解。

「是菩薩，三千大千世界所有眾生一時問難，一眾生以無量無邊音聲差別問難，如一人所問、餘者異問，是菩薩於一念中悉受如是問難，但以一音皆令開解。如是，二三千大千世界、三、四、五、十、二十、三十、四十、五十、若百三千大千世界、若千三千大千世界、若萬、十萬、百萬、若億三千大千世界、若十億百千萬億那由他、乃至不可說不可說三千大千世界滿中眾生廣為說法時，承佛神力，能為眾生廣作佛事，倍復精勤，攝取如是智明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩，三千大千世界所有眾生一時問難，一眾生以無量無邊音聲差別問難，如一人所問、餘者異問，是菩薩於一念中悉受如是問難，但以一音皆令開解。如是，二三千大千世界、三、四、五、十、二十、三十、四十、五十、若百三千大千世界、若千三千大千世界、若萬、十萬、百萬、若億三千大千世界、若十億百千萬億那由他、乃至不可說不可說三千大千世界滿中眾生廣為說法時，承佛神力，能為眾生廣作佛事，倍復精勤，攝取如是智明。

「若於一毫末中，有不可說不可說世界微塵數大會，佛在此中而為說法，佛隨若干眾生心說法，令一一眾生心中得若干無量諸法；如一佛，一切佛在大會中說法皆亦如是。如一毛頭，一切十方世界皆亦如是，於是中應生大憶念力，於一念中從一切佛所受一切法明而不失一句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於一毫末中，有不可說不可說世界微塵數大會，佛在此中而為說法，佛隨若干眾生心說法，令一一眾生心中得若干無量諸法；如一佛，一切佛在大會中說法皆亦如是。如一毛頭，一切十方世界皆亦如是，於是中應生大憶念力，於一念中從一切佛所受一切法明而不失一句。

「如上大會滿中眾生聽法，或於是中以決定清淨法明演說令得開解，於一念中令爾所眾生皆得歡喜，何況若干世界中眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如上大會滿中眾生聽法，或於是中以決定清淨法明演說令得開解，於一念中令爾所眾生皆得歡喜，何況若干世界中眾生？

「是菩薩住是地中，善根轉勝，晝夜更無餘念，深入諸佛行處，常與一切佛會，深入菩薩解脫。菩薩隨順如是智，常見諸佛，而於一一劫中無量無邊百千萬億以妙供具供養諸佛，於諸佛所種種問難，通達諸陀羅尼，是菩薩善根轉勝明淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩住是地中，善根轉勝，晝夜更無餘念，深入諸佛行處，常與一切佛會，深入菩薩解脫。菩薩隨順如是智，常見諸佛，而於一一劫中無量無邊百千萬億以妙供具供養諸佛，於諸佛所種種問難，通達諸陀羅尼，是菩薩善根轉勝明淨。

「如是，佛子！如成鍊金具足莊嚴轉輪聖王寶冠，若在瓔珞，一切小王、四天下人無能奪者。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住此妙善地中，諸善根轉勝明淨，無能壞者——聲聞、辟支佛及諸地菩薩所不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，佛子！如成鍊金具足莊嚴轉輪聖王寶冠，若在瓔珞，一切小王、四天下人無能奪者。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住此妙善地中，諸善根轉勝明淨，無能壞者——聲聞、辟支佛及諸地菩薩所不能壞。

「是菩薩善根轉明，能照眾生煩惱難處，照已還攝。佛子！譬如大梵王，三千大千世界一切所有難處皆悉能照；菩薩亦如是。住是菩薩妙善地中，善根明淨，照眾生煩惱難處，照已還攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩善根轉明，能照眾生煩惱難處，照已還攝。佛子！譬如大梵王，三千大千世界一切所有難處皆悉能照；菩薩亦如是。住是菩薩妙善地中，善根明淨，照眾生煩惱難處，照已還攝。

「諸佛子！是名略說菩薩摩訶薩第九菩薩妙善地，若廣說則無量無邊劫不可得盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是名略說菩薩摩訶薩第九菩薩妙善地，若廣說則無量無邊劫不可得盡。

「菩薩摩訶薩住是地中，多作大梵王，典領三千大千世界，無有能勝。如實解義者，於自在中而得自在，善能宣說聲聞、辟支佛、菩薩波羅蜜，眾生問難無能窮盡。所作善業，若布施、若愛語、若利益、若同事，皆不離念佛、念法、念菩薩伴，乃至不離念一切種智。常生是心：『我當何時於眾生中為首、為尊，乃至於一切眾生中為依止者？』是菩薩若欲如是勤行精進，於一念中得百萬阿僧祇三千大千世界微塵數三昧，乃至能示百萬阿僧祇三千大千世界微塵數菩薩眷屬——若以願力，神通自在復過是數，百千萬億那由他劫不可稱說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩住是地中，多作大梵王，典領三千大千世界，無有能勝。如實解義者，於自在中而得自在，善能宣說聲聞、辟支佛、菩薩波羅蜜，眾生問難無能窮盡。所作善業，若布施、若愛語、若利益、若同事，皆不離念佛、念法、念菩薩伴，乃至不離念一切種智。常生是心：『我當何時於眾生中為首、為尊，乃至於一切眾生中為依止者？』是菩薩若欲如是勤行精進，於一念中得百萬阿僧祇三千大千世界微塵數三昧，乃至能示百萬阿僧祇三千大千世界微塵數菩薩眷屬——若以願力，神通自在復過是數，百千萬億那由他劫不可稱說。」

爾時，金剛藏菩薩欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩欲重明此義而說偈言：

「諸菩薩隨順， 無量深智力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩隨順， 無量深智力，

第一最微妙， 一切世難知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一最微妙， 一切世難知，

利益眾生者， 能至第九地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益眾生者， 能至第九地，

得入於諸佛， 秘密之藏處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得入於諸佛， 秘密之藏處。

得微妙最上， 三昧陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得微妙最上， 三昧陀羅尼，

廣大神通力， 善入世間相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大神通力， 善入世間相。

智慧力決定， 能觀諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧力決定， 能觀諸佛法，

大願悲心淨， 得入第九地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大願悲心淨， 得入第九地。

順行此上地， 持諸佛藏者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順行此上地， 持諸佛藏者，

即能通諸法， 善、不善、無記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即能通諸法， 善、不善、無記，

是有漏、無漏， 世間、出世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是有漏、無漏， 世間、出世間，

是則可思議、 是不可思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則可思議、 是不可思議，

知法定、不定， 三乘具足相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法定、不定， 三乘具足相，

思惟分別此， 有為、無為相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟分別此， 有為、無為相。

起知如是法， 破諸無明闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起知如是法， 破諸無明闇，

隨順是智心， 則為第一妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順是智心， 則為第一妙。

悉知諸眾生， 嶮難諸雜心、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉知諸眾生， 嶮難諸雜心、

輕躁易轉心、 無邊自在心、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輕躁易轉心、 無邊自在心、

煩惱深淺相、 心伴不離心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱深淺相、 心伴不離心。

又知使纏相， 隨順相續有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又知使纏相， 隨順相續有，

知業種種雜、 各各差別相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知業種種雜、 各各差別相，

因滅果不失， 通達如是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因滅果不失， 通達如是事。

又知於眾生， 諸根軟中利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又知於眾生， 諸根軟中利，

廣大差別等， 先際、後際相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大差別等， 先際、後際相，

上、中、下差別、 及諸欲樂等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上、中、下差別、 及諸欲樂等，

乃至能悉知， 八萬四千種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至能悉知， 八萬四千種。

世間性亦爾， 煩惱見難處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間性亦爾， 煩惱見難處，

無始來不斷， 諸心一切使， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始來不斷， 諸心一切使，

皆與心共行， 縛心難可斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆與心共行， 縛心難可斷。

知諸結使等， 但妄想分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸結使等， 但妄想分別，

無有方處所、 亦無定事相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有方處所、 亦無定事相，

亦不離於身， 又亦難得知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不離於身， 又亦難得知，

禪定力能遮， 金剛道能斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定力能遮， 金剛道能斷。

又能知眾生， 入六道差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又能知眾生， 入六道差別，

愛水癡闇覆， 業田識是種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛水癡闇覆， 業田識是種，

生於後身牙， 名色共增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生於後身牙， 名色共增長，

無始生死來， 相續在三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始生死來， 相續在三界。

及知天、龍等， 煩惱諸業心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及知天、龍等， 煩惱諸業心，

若離於心者， 是則無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離於心者， 是則無所有。

一切諸眾生， 皆在三聚中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸眾生， 皆在三聚中，

或沒諸邪見， 或在於智道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或沒諸邪見， 或在於智道。

菩薩住是地， 悉知眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 悉知眾生心，

諸根及欲樂， 種種差別等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根及欲樂， 種種差別等。

深心善思惟， 隨宜而說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心善思惟， 隨宜而說法，

通達無礙智， 善以言辭說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達無礙智， 善以言辭說。

菩薩為法師， 猶如師子王、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩為法師， 猶如師子王、

牛王、如山王， 安住無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牛王、如山王， 安住無所畏。

普於諸世界， 雨美甘露味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於諸世界， 雨美甘露味，

猶如大龍王， 能雨滿大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大龍王， 能雨滿大海。

是菩薩善知， 法義辭無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩善知， 法義辭無礙，

善能隨順行， 具足樂說力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能隨順行， 具足樂說力。

能得於百萬， 阿僧祇總持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得於百萬， 阿僧祇總持，

能受諸佛法， 如海受龍雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能受諸佛法， 如海受龍雨。

菩薩得如是， 諸深妙清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得如是， 諸深妙清淨，

無量陀羅尼， 諸三昧力故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量陀羅尼， 諸三昧力故，

能於一念中， 得見無量佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一念中， 得見無量佛，

聞已淨梵音， 演說妙法寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已淨梵音， 演說妙法寶。

是菩薩或教， 大千界眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩或教， 大千界眾生，

隨心根所好， 說法令歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心根所好， 說法令歡喜。

如是等無量， 三千大千國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等無量， 三千大千國，

轉深勤精進， 而作是思惟： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉深勤精進， 而作是思惟：

『或於一毛頭， 無量佛說法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『或於一毛頭， 無量佛說法。』

佛為種種人， 演說於妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為種種人， 演說於妙法，

是菩薩皆受， 如地受諸種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩皆受， 如地受諸種。

復作如是願： 『十方諸所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復作如是願： 『十方諸所有，

國土中眾生， 皆合為一會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土中眾生， 皆合為一會。

應於一念中， 皆悉知其心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應於一念中， 皆悉知其心，

以一音說法， 悉令斷疑網。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一音說法， 悉令斷疑網。』

菩薩住是地， 人天中法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 人天中法王，

為大說法師， 隨順眾生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為大說法師， 隨順眾生心。

常於日夜中， 與諸佛共會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於日夜中， 與諸佛共會，

能住甚深妙， 寂滅智解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能住甚深妙， 寂滅智解脫。

供養無量佛， 善根轉明淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養無量佛， 善根轉明淨，

猶如轉輪王， 真金嚴寶冠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如轉輪王， 真金嚴寶冠。

光明照眾生， 煩惱嶮難處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照眾生， 煩惱嶮難處，

如梵王光明， 照於大千界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如梵王光明， 照於大千界。

菩薩住是地， 作三千大千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 作三千大千，

世界大梵王， 諸根悉猛利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界大梵王， 諸根悉猛利。

善以三乘法， 示悟諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善以三乘法， 示悟諸眾生，

所作諸善業， 皆順於正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作諸善業， 皆順於正念。

能在一念中， 而得於無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能在一念中， 而得於無量，

世界微塵數， 諸深妙三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界微塵數， 諸深妙三昧。

得見十方佛， 微妙音說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見十方佛， 微妙音說法，

見佛大神力， 更發無量願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛大神力， 更發無量願。

如是第九地， 大智所行處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是第九地， 大智所行處，

深妙難知見， 今已略說竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深妙難知見， 今已略說竟。」

法雲地第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法雲地第十

說諸大菩薩， 所行無上事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸大菩薩， 所行無上事，

無數那由他， 首陀會諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數那由他， 首陀會諸天，

於上虛空中， 心皆大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上虛空中， 心皆大歡喜，

咸以恭敬心， 眾妙供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸以恭敬心， 眾妙供養佛。

那由他菩薩， 歡悅無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那由他菩薩， 歡悅無有量，

燒諸奇妙香， 滅除諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒諸奇妙香， 滅除諸煩惱。

他化自在王， 與諸天大眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他化自在王， 與諸天大眾，

住在虛空中， 心皆大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住在虛空中， 心皆大歡喜，

咸以恭敬心， 種種設供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸以恭敬心， 種種設供養，

各散眾寶衣， 空中旋轉下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各散眾寶衣， 空中旋轉下。

無量億天女， 諸根欣悅豫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億天女， 諸根欣悅豫，

於上虛空中， 敬心供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上虛空中， 敬心供養佛，

同作無量億， 那由他伎樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同作無量億， 那由他伎樂，

於諸眾物中， 皆出如是音： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾物中， 皆出如是音：

「佛坐於此處， 悉遍於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛坐於此處， 悉遍於一切，

十方國土中， 皆亦有佛現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土中， 皆亦有佛現。

無量億種種， 相好莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億種種， 相好莊嚴身，

姝妙無有比， 充滿於世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姝妙無有比， 充滿於世界。

於一毛孔中， 出無量光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一毛孔中， 出無量光明，

滅除於一切， 世間煩惱火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除於一切， 世間煩惱火。

十方微塵數， 不可得計量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方微塵數， 不可得計量，

一毛孔光明， 亦復不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛孔光明， 亦復不可盡。

各見有佛身， 以三十二相、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各見有佛身， 以三十二相、

八十好莊嚴， 轉於無上輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十好莊嚴， 轉於無上輪。

或見佛種種， 為眾而說法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見佛種種， 為眾而說法；

或見在兜率， 教化於諸天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見在兜率， 教化於諸天。

或見從兜率， 來下處胞胎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見從兜率， 來下處胞胎，

或見初生時， 或見夜出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見初生時， 或見夜出家，

或見坐道場， 而成無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見坐道場， 而成無上道，

或見轉法輪， 或見入涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見轉法輪， 或見入涅槃，

於無量國土， 種種而示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量國土， 種種而示現，

欲度眾生故， 皆有如是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲度眾生故， 皆有如是事。

譬如巧幻師， 善知於幻術， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如巧幻師， 善知於幻術，

多示諸眾生， 種種諸異身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多示諸眾生， 種種諸異身。

如是佛慧中， 善巧於示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛慧中， 善巧於示現，

變化一切身， 周遍諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變化一切身， 周遍諸世間。

如諸法空寂， 先來無性相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸法空寂， 先來無性相，

同若如虛空， 大師亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同若如虛空， 大師亦如是。

得入第一義， 微妙之性相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得入第一義， 微妙之性相，

隨於法性相， 示佛大神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨於法性相， 示佛大神力。

諸佛所行性， 一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所行性， 一切諸眾生，

皆在是性中， 相可相同相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆在是性中， 相可相同相。

一切諸法等， 入在於第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法等， 入在於第一，

寂滅義趣中， 悉皆無有相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅義趣中， 悉皆無有相。

若欲得佛智， 應離諸想念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲得佛智， 應離諸想念，

有無俱通達， 疾作天人師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無俱通達， 疾作天人師。」

諸天婇女眾， 皆出如是等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天婇女眾， 皆出如是等，

千萬種妙音， 寂然而觀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千萬種妙音， 寂然而觀佛。

解脫月菩薩， 見眾皆寂然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩， 見眾皆寂然，

請金剛藏言： 「大名稱佛子！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 請金剛藏言： 「大名稱佛子！

菩薩從九地， 至於第十地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩從九地， 至於第十地，

諸大神通力， 願今為略說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大神通力， 願今為略說。」

爾時，金剛藏菩薩言：「佛子！諸菩薩摩訶薩如是無量智慧、善修行佛道乃至九地，善集諸白法、集無量助道法，大功德智慧所護，廣行大悲，深知分別世間性差別、深入眾生難處、至諸如來行處，念隨順如來寂滅行處，趣向諸佛力、無所畏、不共法等，堅持不捨，得至一切智慧位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩言：「佛子！諸菩薩摩訶薩如是無量智慧、善修行佛道乃至九地，善集諸白法、集無量助道法，大功德智慧所護，廣行大悲，深知分別世間性差別、深入眾生難處、至諸如來行處，念隨順如來寂滅行處，趣向諸佛力、無所畏、不共法等，堅持不捨，得至一切智慧位。

「諸佛子！菩薩摩訶薩隨行如是智近佛位地，則得菩薩離垢三昧而現在前。又，入法性差別三昧、莊嚴道場三昧、雨一切世間華光三昧、海藏三昧、海印三昧、虛空廣三昧、觀擇一切法性三昧、隨一切眾生心行三昧、如實擇一切法三昧、得如來智信三昧，如是等百萬阿僧祇三昧皆現在前。是菩薩悉入此三昧，善知其中功用差別。最後三昧名益一切智位，是三昧現在前時，大寶蓮花王出，周圓如百萬三千大千世界，一切眾寶間錯莊嚴，過一切世間所有，出世間善根所生，行諸法如幻，性空慧所成，光明能照一切世界。大寶琉璃為莖，勝一切諸天所有，不可量；栴檀王為臺、大馬瑙寶為鬚、閻浮檀金光為葉；中有無量光明，一切妙寶皆在其內；寶網覆上，滿十三千大千世界微塵數蓮花為眷屬。爾時，菩薩其身姝妙，稱可華座。是菩薩得益一切智位三昧力故，身現在大蓮華座上。即時諸眷屬蓮華上皆有菩薩圍遶之，一一菩薩坐蓮華上即得百萬三昧，皆一心恭敬瞻仰大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩摩訶薩隨行如是智近佛位地，則得菩薩離垢三昧而現在前。又，入法性差別三昧、莊嚴道場三昧、雨一切世間華光三昧、海藏三昧、海印三昧、虛空廣三昧、觀擇一切法性三昧、隨一切眾生心行三昧、如實擇一切法三昧、得如來智信三昧，如是等百萬阿僧祇三昧皆現在前。是菩薩悉入此三昧，善知其中功用差別。最後三昧名益一切智位，是三昧現在前時，大寶蓮花王出，周圓如百萬三千大千世界，一切眾寶間錯莊嚴，過一切世間所有，出世間善根所生，行諸法如幻，性空慧所成，光明能照一切世界。大寶琉璃為莖，勝一切諸天所有，不可量；栴檀王為臺、大馬瑙寶為鬚、閻浮檀金光為葉；中有無量光明，一切妙寶皆在其內；寶網覆上，滿十三千大千世界微塵數蓮花為眷屬。爾時，菩薩其身姝妙，稱可華座。是菩薩得益一切智位三昧力故，身現在大蓮華座上。即時諸眷屬蓮華上皆有菩薩圍遶之，一一菩薩坐蓮華上即得百萬三昧，皆一心恭敬瞻仰大菩薩。

「是菩薩昇蓮華座時，十方現在一切世界皆大震動，一切惡道皆悉休息，光明普照十方世界，一切世界皆悉嚴淨、皆得見聞一切諸佛大會。何以故？是菩薩坐大蓮華座上，即時足下出百萬阿僧祇光明，照十方阿鼻地獄等，滅眾生苦惱；兩膝上放若干光明，悉照十方一切畜生，滅除苦惱；臍放若干光明照十方一切餓鬼，滅除苦惱；左右脇放若干光明照十方人身，安隱快樂；兩手放若干光明照十方諸天、阿修羅宮殿；兩肩放若干光明照十方聲聞人；項放若干光明照十方辟支佛；口放若干光明照十方世界諸菩薩身乃至住九地者；白毫放若干光明照十方得位菩薩身，一切魔宮隱蔽不現；頂上放百萬阿僧祇三千大千世界微塵數光明照十方諸佛大會，圍遶世界十匝，住於虛空成光明網，高大明淨，供養諸佛。如是供養，從初發心乃至九地菩薩所作供養百分不及一、乃至百千萬億分不及一、乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩昇蓮華座時，十方現在一切世界皆大震動，一切惡道皆悉休息，光明普照十方世界，一切世界皆悉嚴淨、皆得見聞一切諸佛大會。何以故？是菩薩坐大蓮華座上，即時足下出百萬阿僧祇光明，照十方阿鼻地獄等，滅眾生苦惱；兩膝上放若干光明，悉照十方一切畜生，滅除苦惱；臍放若干光明照十方一切餓鬼，滅除苦惱；左右脇放若干光明照十方人身，安隱快樂；兩手放若干光明照十方諸天、阿修羅宮殿；兩肩放若干光明照十方聲聞人；項放若干光明照十方辟支佛；口放若干光明照十方世界諸菩薩身乃至住九地者；白毫放若干光明照十方得位菩薩身，一切魔宮隱蔽不現；頂上放百萬阿僧祇三千大千世界微塵數光明照十方諸佛大會，圍遶世界十匝，住於虛空成光明網，高大明淨，供養諸佛。如是供養，從初發心乃至九地菩薩所作供養百分不及一、乃至百千萬億分不及一、乃至算數譬喻所不能及。

「是大光明網勝十方世界所有華香、末香、燒香、塗香、衣服、幡蓋、眾寶、瓔珞、摩尼寶珠、供養之具，以從出世善根生故。一一佛大會上皆雨眾寶，狀如大雲。若有眾生覺知如是供養者，當知皆是必定無上大道。如是諸光雨大供養已，還繞諸佛大會十匝入諸佛足下。爾時，諸佛及大菩薩知某世界中某甲菩薩摩訶薩行如是道，成就受職。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是大光明網勝十方世界所有華香、末香、燒香、塗香、衣服、幡蓋、眾寶、瓔珞、摩尼寶珠、供養之具，以從出世善根生故。一一佛大會上皆雨眾寶，狀如大雲。若有眾生覺知如是供養者，當知皆是必定無上大道。如是諸光雨大供養已，還繞諸佛大會十匝入諸佛足下。爾時，諸佛及大菩薩知某世界中某甲菩薩摩訶薩行如是道，成就受職。

「諸佛子！即時十方無邊菩薩乃至住九地者皆來圍遶，設大供養，一心恭敬瞻禮，各得萬三昧。諸得職菩薩摩訶薩於金剛莊嚴胸出一大光，名破魔賊，有無量百千萬光以為眷屬，照十方世界示無量神力，亦來入是大菩薩胸。此光明滅已，是菩薩即時得大勢力，神通智慧百千萬倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！即時十方無邊菩薩乃至住九地者皆來圍遶，設大供養，一心恭敬瞻禮，各得萬三昧。諸得職菩薩摩訶薩於金剛莊嚴胸出一大光，名破魔賊，有無量百千萬光以為眷屬，照十方世界示無量神力，亦來入是大菩薩胸。此光明滅已，是菩薩即時得大勢力，神通智慧百千萬倍。

「諸佛子！爾時諸佛出眉間白毫相光，名益一切智位，有無量無邊光明眷屬，照一切十方世界無有遺餘，十匝圍遶一切世界，示於諸佛大神通力，勸進無量無邊百千萬億諸菩薩，一切十方世界六種震動，滅除一切惡道苦惱，一切魔宮皆蔽不現；示一切諸佛得道之處；示一切諸佛大會莊嚴事，廣大如法性，究竟如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！爾時諸佛出眉間白毫相光，名益一切智位，有無量無邊光明眷屬，照一切十方世界無有遺餘，十匝圍遶一切世界，示於諸佛大神通力，勸進無量無邊百千萬億諸菩薩，一切十方世界六種震動，滅除一切惡道苦惱，一切魔宮皆蔽不現；示一切諸佛得道之處；示一切諸佛大會莊嚴事，廣大如法性，究竟如虛空。

「照明一切世界已，集在虛空，右遶，示大神通莊嚴之事，入是菩薩頂上；其諸眷屬光明入諸眷屬蓮華菩薩頂上，即時諸菩薩各得先所未得十千三昧。是光明入此菩薩頂，如一佛光；一切佛光皆亦如是。一切十方佛光明入是菩薩頂時，名為得職、名為入諸佛境界，為具佛十力、當墮在佛數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「照明一切世界已，集在虛空，右遶，示大神通莊嚴之事，入是菩薩頂上；其諸眷屬光明入諸眷屬蓮華菩薩頂上，即時諸菩薩各得先所未得十千三昧。是光明入此菩薩頂，如一佛光；一切佛光皆亦如是。一切十方佛光明入是菩薩頂時，名為得職、名為入諸佛境界，為具佛十力、當墮在佛數。

「諸佛子！譬如轉輪聖王長子，大夫人所生，成就轉輪王相。轉輪聖王令子在白象寶閻浮檀金座上取四大海水，上張羅幔，種種莊嚴幢幡、伎樂，執金鍾香水灌子頂上，即名為灌頂大王，具足轉十善道故，得名轉輪聖王。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，受職時，諸佛以智水灌是菩薩頂，名灌頂法王，具足佛十力故，墮在佛數。諸佛子！是名諸菩薩摩訶薩大智慧職。以是職故，諸菩薩摩訶薩受無量百千億萬苦行難事。是菩薩得是職已，住菩薩法雲地，無量功德、智慧轉增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！譬如轉輪聖王長子，大夫人所生，成就轉輪王相。轉輪聖王令子在白象寶閻浮檀金座上取四大海水，上張羅幔，種種莊嚴幢幡、伎樂，執金鍾香水灌子頂上，即名為灌頂大王，具足轉十善道故，得名轉輪聖王。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，受職時，諸佛以智水灌是菩薩頂，名灌頂法王，具足佛十力故，墮在佛數。諸佛子！是名諸菩薩摩訶薩大智慧職。以是職故，諸菩薩摩訶薩受無量百千億萬苦行難事。是菩薩得是職已，住菩薩法雲地，無量功德、智慧轉增。

「諸佛子！菩薩住是法雲地，如實知集欲界、集色界、集無色界，如實知集世間性、集眾生性、集識性、集有為性、集無為性、集虛空性、集法性、集涅槃性、集邪見諸煩惱性，如實知諸世間行法、還法，如實知集聲聞道、集辟支佛道、集菩薩道，集諸佛力、無畏、不共法，集色身、法身、集一切智慧。如是，集得佛道、集轉法輪、集示滅度。舉要言之，如實知示集一切法差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩住是法雲地，如實知集欲界、集色界、集無色界，如實知集世間性、集眾生性、集識性、集有為性、集無為性、集虛空性、集法性、集涅槃性、集邪見諸煩惱性，如實知諸世間行法、還法，如實知集聲聞道、集辟支佛道、集菩薩道，集諸佛力、無畏、不共法，集色身、法身、集一切智慧。如是，集得佛道、集轉法輪、集示滅度。舉要言之，如實知示集一切法差別。

「是菩薩以如是智慧隨順菩提行，如實轉深入，知眾生化、業化、煩惱化、諸見化、世性化、法性化、聲聞化、辟支、佛化、菩薩化、如來化、一切化、分別無分別化，皆如實入。是菩薩爾時如實知佛力所持、如實知法處持、如實知業持、煩惱持、時持、願持、先世持、行持、劫壽持、智持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩以如是智慧隨順菩提行，如實轉深入，知眾生化、業化、煩惱化、諸見化、世性化、法性化、聲聞化、辟支、佛化、菩薩化、如來化、一切化、分別無分別化，皆如實入。是菩薩爾時如實知佛力所持、如實知法處持、如實知業持、煩惱持、時持、願持、先世持、行持、劫壽持、智持。

「是菩薩住十地中，諸佛所有微細行智，所謂細微生死智、細微世智、細微出家智、細微得道智、細微神力自在智、細微轉法輪智、細微持壽命智、細微示涅槃智、細微法久住智，如是等細微智皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩住十地中，諸佛所有微細行智，所謂細微生死智、細微世智、細微出家智、細微得道智、細微神力自在智、細微轉法輪智、細微持壽命智、細微示涅槃智、細微法久住智，如是等細微智皆如實知。

「又，諸佛密處，所謂身密、口密、意密、籌量時非時密、與菩薩受記密、攝伏眾生密、諸乘差別密、八萬四千諸根差別密、業如實所作密、行密、得菩提密，如是等密皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，諸佛密處，所謂身密、口密、意密、籌量時非時密、與菩薩受記密、攝伏眾生密、諸乘差別密、八萬四千諸根差別密、業如實所作密、行密、得菩提密，如是等密皆如實知。

「是菩薩，諸佛所有入劫智，所謂一劫攝阿僧祇劫、阿僧祇劫攝一劫、有數攝無數、無數攝有數、一念攝無量世、無量世攝一念、劫攝非劫、非劫攝劫、有佛劫攝無佛劫、無佛劫攝有佛劫、過去未來劫攝現在劫、現在劫攝過去未來劫、未來過去劫攝現在劫、現在劫攝未來過去劫、長劫攝短劫、短劫攝長劫，諸劫攝想皆如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩，諸佛所有入劫智，所謂一劫攝阿僧祇劫、阿僧祇劫攝一劫、有數攝無數、無數攝有數、一念攝無量世、無量世攝一念、劫攝非劫、非劫攝劫、有佛劫攝無佛劫、無佛劫攝有佛劫、過去未來劫攝現在劫、現在劫攝過去未來劫、未來過去劫攝現在劫、現在劫攝未來過去劫、長劫攝短劫、短劫攝長劫，諸劫攝想皆如實知。

「是菩薩，諸佛所入毛道智、若入微塵智、若國土智、身心智、得道智、若眾生身心得道智、若眾生行智、得道智、遍行佛道智、順行示智、逆行示智、不可思議智，世間能知、聲聞能知、辟支佛能知、菩薩能知、有不能知但如來能知，皆如實入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩，諸佛所入毛道智、若入微塵智、若國土智、身心智、得道智、若眾生身心得道智、若眾生行智、得道智、遍行佛道智、順行示智、逆行示智、不可思議智，世間能知、聲聞能知、辟支佛能知、菩薩能知、有不能知但如來能知，皆如實入。

「諸佛子！諸佛智廣大，無量無邊，菩薩住是地則能得入如是智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！諸佛智廣大，無量無邊，菩薩住是地則能得入如是智慧。

「諸佛子！是菩薩摩訶薩隨是地行，得菩薩不可思議解脫、得菩薩無礙解脫、淨行解脫、普門明解脫、如來藏解脫、隨無礙論解脫、入三世解脫、法性藏解脫、解脫明解脫、離差別解脫。諸佛子！是菩薩，十解脫為首，如是等無量無邊百千萬億阿僧祇解脫皆於此地得；得百千萬無量阿僧祇三昧、百千萬無量阿僧祇陀羅尼、百千萬無量阿僧祇神通，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是菩薩摩訶薩隨是地行，得菩薩不可思議解脫、得菩薩無礙解脫、淨行解脫、普門明解脫、如來藏解脫、隨無礙論解脫、入三世解脫、法性藏解脫、解脫明解脫、離差別解脫。諸佛子！是菩薩，十解脫為首，如是等無量無邊百千萬億阿僧祇解脫皆於此地得；得百千萬無量阿僧祇三昧、百千萬無量阿僧祇陀羅尼、百千萬無量阿僧祇神通，亦復如是。

「是菩薩成就如是智慧，隨順於菩提，成就無量念力，能於一念頃至十方無量佛所受無量法明、無量法雨，皆能受持。譬如娑伽羅龍王所澍大雨，唯除大海，餘地不能堪受。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，受大法雨故，能入如來密處。是大法雨，一切眾生、聲聞、辟支佛皆不能受，從初地乃至九地菩薩亦不能受持，唯此菩薩摩訶薩住法雲地悉能受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩成就如是智慧，隨順於菩提，成就無量念力，能於一念頃至十方無量佛所受無量法明、無量法雨，皆能受持。譬如娑伽羅龍王所澍大雨，唯除大海，餘地不能堪受。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，受大法雨故，能入如來密處。是大法雨，一切眾生、聲聞、辟支佛皆不能受，從初地乃至九地菩薩亦不能受持，唯此菩薩摩訶薩住法雲地悉能受持。

「諸佛子！譬如大海，一龍王起大雲雨皆能堪受，若二龍王、三、四、五、十、二十、三十、四十、五十、若百龍王、若千、若萬、若億、若百億、若千萬億那由他龍王，乃至無量無邊大龍王起雲所雨，一時澍下皆能受持。所以者何？大海是無量器故。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住法雲地，於一佛所能受大法明雨，二佛、三、四、五、十、百、千、萬、億，乃至無量無邊、不可稱不可說、無有限、過諸算數，於一念中皆能堪受如是諸佛大法雲雨。是故，此地名法雲地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！譬如大海，一龍王起大雲雨皆能堪受，若二龍王、三、四、五、十、二十、三十、四十、五十、若百龍王、若千、若萬、若億、若百億、若千萬億那由他龍王，乃至無量無邊大龍王起雲所雨，一時澍下皆能受持。所以者何？大海是無量器故。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住法雲地，於一佛所能受大法明雨，二佛、三、四、五、十、百、千、萬、億，乃至無量無邊、不可稱不可說、無有限、過諸算數，於一念中皆能堪受如是諸佛大法雲雨。是故，此地名法雲地。」

問言：「佛子！是菩薩於一念中為能堪受幾所佛法明大雨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「佛子！是菩薩於一念中為能堪受幾所佛法明大雨？」

答言：「不可以算數所知，但以譬喻可說。諸佛子！譬如十方所有不可說百千萬億那由他世界中微塵，爾所微塵世界中眾生假使皆得聞持陀羅尼、為佛侍者、為大聲聞，多聞第一，譬如金剛蓮花上佛有大擇比丘多聞第一。其一眾生成就如是多聞之力，餘若干眾生皆亦如是。其一人所受法，第二人不重受，如是一切各各不同。諸佛子！於意云何？是一切眾生受持多聞力為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不可以算數所知，但以譬喻可說。諸佛子！譬如十方所有不可說百千萬億那由他世界中微塵，爾所微塵世界中眾生假使皆得聞持陀羅尼、為佛侍者、為大聲聞，多聞第一，譬如金剛蓮花上佛有大擇比丘多聞第一。其一眾生成就如是多聞之力，餘若干眾生皆亦如是。其一人所受法，第二人不重受，如是一切各各不同。諸佛子！於意云何？是一切眾生受持多聞力為多不？」

答言：「無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「無量。」

「諸佛子！我今當為汝說，是菩薩住此法雲地，於一念一時、於一佛所，能堪受三世法性藏，名曰大法明雨——上一切眾生多聞之力，比此百分不及一，千分、萬分、千萬億那由他，乃至算數譬喻所不能及。如一佛所聞，十方若干世界所有微塵諸佛皆能堪受大法明雨，復能過此無量無邊，於一念一時悉能堪受大法明雨，是故名為法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！我今當為汝說，是菩薩住此法雲地，於一念一時、於一佛所，能堪受三世法性藏，名曰大法明雨——上一切眾生多聞之力，比此百分不及一，千分、萬分、千萬億那由他，乃至算數譬喻所不能及。如一佛所聞，十方若干世界所有微塵諸佛皆能堪受大法明雨，復能過此無量無邊，於一念一時悉能堪受大法明雨，是故名為法雲地。

「復次，佛子！菩薩摩訶薩住是大法雲地，自從願力，生大慈悲放大法雷音、諸通明無畏以為電光、發大智慧以為疾風、大福德善根以為密雲、現種種身色為雜色雲、說法降魔以為雷音，一念一時能於上所說微塵世界皆悉周普，無有遺餘，復過此數。以雨善法、甘露法雨故，滅眾生隨心所樂、無明所起煩惱塵焰，是故名為法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！菩薩摩訶薩住是大法雲地，自從願力，生大慈悲放大法雷音、諸通明無畏以為電光、發大智慧以為疾風、大福德善根以為密雲、現種種身色為雜色雲、說法降魔以為雷音，一念一時能於上所說微塵世界皆悉周普，無有遺餘，復過此數。以雨善法、甘露法雨故，滅眾生隨心所樂、無明所起煩惱塵焰，是故名為法雲地。

「復次，諸佛子！菩薩摩訶薩住是法雲地，於一世界中從兜率天上來下乃至示大涅槃、一切佛事，隨所度眾生皆現神力；若二三千世界，乃至如上微塵數世界，又復過是百千萬億阿僧祇世界，從兜率來下乃至示大涅槃、一切佛事，隨所度眾生皆現神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸佛子！菩薩摩訶薩住是法雲地，於一世界中從兜率天上來下乃至示大涅槃、一切佛事，隨所度眾生皆現神力；若二三千世界，乃至如上微塵數世界，又復過是百千萬億阿僧祇世界，從兜率來下乃至示大涅槃、一切佛事，隨所度眾生皆現神力。

「是菩薩住在此地，於智慧中得上自在力、善擇大智慧，或以狹國為廣、廣國為狹、或以垢國為淨。如是，一切世間性皆有神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩住在此地，於智慧中得上自在力、善擇大智慧，或以狹國為廣、廣國為狹、或以垢國為淨。如是，一切世間性皆有神力。

「是菩薩或於一微塵中有一三千大千世界鐵圍山川而不迫隘，或二、三、四、五、十、二十、三十、四十、五十、若百、若千、萬、億、無量不可說不可說世界諸莊嚴事皆示入一微塵。若以一世界莊嚴事示不可說不可說世界、或以乃至不可說不可說世界眾生置一世界中亦不迫隘、或以一世界眾生置不可說不可說世界中、或以不可說不可說世界示著一毛頭而不惱眾生、或於一毛中示一切佛神通力莊嚴之事。或以十方所有不可說不可說世界微塵，於一念中現如是等身；於一身中示若干無量手，以此手勤心供養十方諸佛；以一一手捉恒河沙等蓮華聚以散諸佛，塗香、雜香、末香、衣服、幡蓋、寶物亦復如是，一切莊嚴之具皆以手執供養諸佛；於一一身皆亦如是。又，一一身化有爾所塵數頭，於一一頭有爾所塵數舌，以是神力讚歎諸佛。如是等事於念念中遍滿十方，於念念中以神通力於無量世界示得佛道、轉於法輪，乃至大般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩或於一微塵中有一三千大千世界鐵圍山川而不迫隘，或二、三、四、五、十、二十、三十、四十、五十、若百、若千、萬、億、無量不可說不可說世界諸莊嚴事皆示入一微塵。若以一世界莊嚴事示不可說不可說世界、或以乃至不可說不可說世界眾生置一世界中亦不迫隘、或以一世界眾生置不可說不可說世界中、或以不可說不可說世界示著一毛頭而不惱眾生、或於一毛中示一切佛神通力莊嚴之事。或以十方所有不可說不可說世界微塵，於一念中現如是等身；於一身中示若干無量手，以此手勤心供養十方諸佛；以一一手捉恒河沙等蓮華聚以散諸佛，塗香、雜香、末香、衣服、幡蓋、寶物亦復如是，一切莊嚴之具皆以手執供養諸佛；於一一身皆亦如是。又，一一身化有爾所塵數頭，於一一頭有爾所塵數舌，以是神力讚歎諸佛。如是等事於念念中遍滿十方，於念念中以神通力於無量世界示得佛道、轉於法輪，乃至大般涅槃。

「於三世中以神通力示現無量身、於自身中現佛無量無邊佛土莊嚴事、於自身中示一切世界成壞事、或令一切諸風皆於一毛孔出而不惱眾生。或欲以無量無邊世界為一海水，此海水中作大蓮華，形色光明遍照無量無邊世界，於中示得菩提莊嚴妙事乃至示得一切種智。自身中所有一方光明摩尼寶珠、電光、日、月、星宿諸光明，乃至十方世界所有光明諸物，皆於身中現。以口噓氣能令一切十方無量無邊世界震動，而不令眾生有驚畏想。示十方世界水劫盡，風劫、火劫盡，而眾生身隨意莊嚴。或欲於自身示作如來身、如來身作自身、如來身作己佛國、己佛國作如來身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於三世中以神通力示現無量身、於自身中現佛無量無邊佛土莊嚴事、於自身中示一切世界成壞事、或令一切諸風皆於一毛孔出而不惱眾生。或欲以無量無邊世界為一海水，此海水中作大蓮華，形色光明遍照無量無邊世界，於中示得菩提莊嚴妙事乃至示得一切種智。自身中所有一方光明摩尼寶珠、電光、日、月、星宿諸光明，乃至十方世界所有光明諸物，皆於身中現。以口噓氣能令一切十方無量無邊世界震動，而不令眾生有驚畏想。示十方世界水劫盡，風劫、火劫盡，而眾生身隨意莊嚴。或欲於自身示作如來身、如來身作自身、如來身作己佛國、己佛國作如來身。

「諸佛子！菩薩摩訶薩在此菩薩法雲地神變如是。又，餘無量神力自在奇異示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩摩訶薩在此菩薩法雲地神變如是。又，餘無量神力自在奇異示現。」

爾時，會中有諸菩薩、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋提桓因、梵天王、四天王、自在天子、淨居天等，各作是念：「若菩薩神通力、智慧力如是無量無邊，佛復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有諸菩薩、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋提桓因、梵天王、四天王、自在天子、淨居天等，各作是念：「若菩薩神通力、智慧力如是無量無邊，佛復云何？」

爾時，解脫月菩薩摩訶薩知大眾心所念，問金剛藏菩薩言：「佛子！今諸大眾皆有所疑，聞是菩薩大神通智慧力，墮在疑網。汝今當斷一切疑惑，示菩薩神通莊嚴妙事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解脫月菩薩摩訶薩知大眾心所念，問金剛藏菩薩言：「佛子！今諸大眾皆有所疑，聞是菩薩大神通智慧力，墮在疑網。汝今當斷一切疑惑，示菩薩神通莊嚴妙事。」

即時金剛藏菩薩入一切佛國體性三昧。時諸大眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋提桓因、梵天王、護世天王、自在天子、淨居天等大眾，皆自見知入金剛藏菩薩身中，於其身內見有三千大千世界莊嚴眾事，若滿一劫說不可盡。於中見佛道場樹，其莖周圍十萬三千大千世界、高百萬三千大千世界、覆蔭三千億三千大千世界。稱樹高廣，有師子座，其座上有佛號一切智王如來。一切大眾咸皆見佛坐在座上，其中所有莊嚴上妙供養之具，滿一劫說亦不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時金剛藏菩薩入一切佛國體性三昧。時諸大眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋提桓因、梵天王、護世天王、自在天子、淨居天等大眾，皆自見知入金剛藏菩薩身中，於其身內見有三千大千世界莊嚴眾事，若滿一劫說不可盡。於中見佛道場樹，其莖周圍十萬三千大千世界、高百萬三千大千世界、覆蔭三千億三千大千世界。稱樹高廣，有師子座，其座上有佛號一切智王如來。一切大眾咸皆見佛坐在座上，其中所有莊嚴上妙供養之具，滿一劫說亦不可盡。

金剛藏菩薩示現如是大神力已，還令大眾各在本處。爾時，一切眾會生希有想，默然一心觀金剛藏菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩示現如是大神力已，還令大眾各在本處。爾時，一切眾會生希有想，默然一心觀金剛藏菩薩。

爾時，解脫月菩薩問金剛藏菩薩言：「佛子！甚為希有，是三昧有大勢力。是三昧者名為何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解脫月菩薩問金剛藏菩薩言：「佛子！甚為希有，是三昧有大勢力。是三昧者名為何等？」

答言：「是三昧者，名為一切佛國體性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「是三昧者，名為一切佛國體性。」

問言：「是三昧所有勢力為齊幾所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「是三昧所有勢力為齊幾所？」

答言：「佛子！若菩薩摩訶薩善修成是三昧力者，能以如是無量恒河沙世界微塵數三千大千世界於身中現，復過是數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！若菩薩摩訶薩善修成是三昧力者，能以如是無量恒河沙世界微塵數三千大千世界於身中現，復過是數。

「佛子！菩薩摩訶薩在此法雲地，得如是諸菩薩三昧無量無邊百千萬億。以是故，此菩薩住是地中，身身業難可測知、口口業難可測知、意意業難可測知、神力自在難可測知、觀三世法難可測知、諸三昧行入難可測知、智力難可測知、遊戲諸解脫難可測知、變化所作、神力所作、勢力所作難可測知，略說乃至舉足下足，乃至小王子、菩薩住妙善地者不能測知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩摩訶薩在此法雲地，得如是諸菩薩三昧無量無邊百千萬億。以是故，此菩薩住是地中，身身業難可測知、口口業難可測知、意意業難可測知、神力自在難可測知、觀三世法難可測知、諸三昧行入難可測知、智力難可測知、遊戲諸解脫難可測知、變化所作、神力所作、勢力所作難可測知，略說乃至舉足下足，乃至小王子、菩薩住妙善地者不能測知。

「諸佛子！菩薩法雲地如是無量，今已略說。若廣說者，無量無邊阿僧祇劫不能得盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩法雲地如是無量，今已略說。若廣說者，無量無邊阿僧祇劫不能得盡。」

問言：「佛子！若菩薩行處力神通力如是者，佛行處力神通力復云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「佛子！若菩薩行處力神通力如是者，佛行處力神通力復云何？」

答言：「佛子！譬如有人取四天下中二、三塊土，作是言：『無邊世界地性為多此耶？』汝所問者，我謂如是。如來無量智慧云何以菩薩智慧而欲測量？諸佛子！如人取四天下中少地性，餘在極多。諸菩薩法雲地於無量劫但可說耳，何況如來地？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！譬如有人取四天下中二、三塊土，作是言：『無邊世界地性為多此耶？』汝所問者，我謂如是。如來無量智慧云何以菩薩智慧而欲測量？諸佛子！如人取四天下中少地性，餘在極多。諸菩薩法雲地於無量劫但可說耳，何況如來地？

「諸佛子！我今唱說，令汝知之，佛現在為證。如一一方無量無邊世界微塵等諸佛世界，十地菩薩皆滿其中——譬如稻、麻、叢林——是諸菩薩有無量無邊業，修習菩薩功德、智慧、禪定，於如來功德智慧力百分不及一、百千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！我今唱說，令汝知之，佛現在為證。如一一方無量無邊世界微塵等諸佛世界，十地菩薩皆滿其中——譬如稻、麻、叢林——是諸菩薩有無量無邊業，修習菩薩功德、智慧、禪定，於如來功德智慧力百分不及一、百千萬億分不及一，乃至算數譬喻所不能及。

「諸佛子！是菩薩隨如是智慧順如來身、口、意，亦不捨諸菩薩三昧，而勤心供養諸佛，於一一劫以一切麁現(丹本微妙)供養具供養無量無邊諸佛，而能具受諸佛神力，轉復明勝。是菩薩於法性問難無能勝者，乃至無量無邊百千萬億劫不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是菩薩隨如是智慧順如來身、口、意，亦不捨諸菩薩三昧，而勤心供養諸佛，於一一劫以一切麁現(丹本微妙)供養具供養無量無邊諸佛，而能具受諸佛神力，轉復明勝。是菩薩於法性問難無能勝者，乃至無量無邊百千萬億劫不可窮盡。

「佛子！譬如大金師善治此金為莊嚴物，以無上摩尼寶珠間錯其中，安置自在天王頸上，其餘諸天無能奪者。又，諸天人莊嚴之具無能及者。諸佛子！菩薩住十地中，智慧、功德、善根，從初地至九地諸菩薩摩訶薩所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如大金師善治此金為莊嚴物，以無上摩尼寶珠間錯其中，安置自在天王頸上，其餘諸天無能奪者。又，諸天人莊嚴之具無能及者。諸佛子！菩薩住十地中，智慧、功德、善根，從初地至九地諸菩薩摩訶薩所不能及。

「菩薩住是地中得大智照明故，能隨順一切智慧，其餘智慧之明所不能壞。譬如，佛子！大自在天王光明一切生處，眾生光明所不能及，能令眾生身心涼冷。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住是法雲地中，智慧、光明，一切聲聞、辟支佛所不能及，從初地乃至九地菩薩摩訶薩亦不能及。是菩薩住是地中，能令無量眾生住一切智道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住是地中得大智照明故，能隨順一切智慧，其餘智慧之明所不能壞。譬如，佛子！大自在天王光明一切生處，眾生光明所不能及，能令眾生身心涼冷。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住是法雲地中，智慧、光明，一切聲聞、辟支佛所不能及，從初地乃至九地菩薩摩訶薩亦不能及。是菩薩住是地中，能令無量眾生住一切智道。

「諸佛子！菩薩摩訶薩住是地中，諸十方佛為說智慧令通達三世，正知法性相，以智普覆一切世間，照一切世間性，大悲大慈普覆一切眾生，正遍見知一切諸法。舉要言之，具足為說至一切智道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩摩訶薩住是地中，諸十方佛為說智慧令通達三世，正知法性相，以智普覆一切世間，照一切世間性，大悲大慈普覆一切眾生，正遍見知一切諸法。舉要言之，具足為說至一切智道。

「佛子！是名菩薩摩訶薩第十菩薩法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是名菩薩摩訶薩第十菩薩法雲地。

「菩薩摩訶薩住是地中，多作摩醯首羅天王，智慧明達，善說聲聞、辟支佛、菩薩波羅蜜，於法性中有問難者無能令盡。所作善業，若布施、若愛語、若利益、若同事，皆不離念佛、念法、念菩薩伴、念菩薩行、念諸波羅蜜、念諸地行，不離念十力、念無所畏、念不共法，乃至不離念具足一切種智。常作是念：『我當何時於眾生中為首、為勝、為大、為妙、為上、為無上、為導、為將、為師、為尊，乃至於一切眾生中為依止者？』若欲如是勤行精進，於一念中得無量百千萬億那由他不可說不可說世界微塵數三昧，乃至示爾所微塵數菩薩眷屬，若以願力，神通自在復過是數——所謂諸行上妙供具，信解起業，若身、若口、若光明、若諸根、若如意、若音聲、若行處，乃至若干百千萬億劫不可稱數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩住是地中，多作摩醯首羅天王，智慧明達，善說聲聞、辟支佛、菩薩波羅蜜，於法性中有問難者無能令盡。所作善業，若布施、若愛語、若利益、若同事，皆不離念佛、念法、念菩薩伴、念菩薩行、念諸波羅蜜、念諸地行，不離念十力、念無所畏、念不共法，乃至不離念具足一切種智。常作是念：『我當何時於眾生中為首、為勝、為大、為妙、為上、為無上、為導、為將、為師、為尊，乃至於一切眾生中為依止者？』若欲如是勤行精進，於一念中得無量百千萬億那由他不可說不可說世界微塵數三昧，乃至示爾所微塵數菩薩眷屬，若以願力，神通自在復過是數——所謂諸行上妙供具，信解起業，若身、若口、若光明、若諸根、若如意、若音聲、若行處，乃至若干百千萬億劫不可稱數。

「諸佛子！是名菩薩摩訶薩地次第順行趣向一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是名菩薩摩訶薩地次第順行趣向一切種智。

「佛子！譬如從阿耨達池四河流出，滿足四天下，轉增無有窮盡乃入大海。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，從菩薩出於善根大願之水，以四攝法滿足眾生而不窮盡，轉更增長乃至一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如從阿耨達池四河流出，滿足四天下，轉增無有窮盡乃入大海。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，從菩薩出於善根大願之水，以四攝法滿足眾生而不窮盡，轉更增長乃至一切種智。

「諸佛子！是諸菩薩十地，因佛智故而有差別。譬如因大地故，有十大山王。何等為十？所謂雪山王、香山王、軻梨羅山王、仙聖山王、由乾陀羅山王、馬耳山王、尼民陀羅山王、斫迦婆羅山王、眾相山王、須彌山王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是諸菩薩十地，因佛智故而有差別。譬如因大地故，有十大山王。何等為十？所謂雪山王、香山王、軻梨羅山王、仙聖山王、由乾陀羅山王、馬耳山王、尼民陀羅山王、斫迦婆羅山王、眾相山王、須彌山王。

「佛子！如雪山王，一切藥草集在其中，取不可盡。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住在菩薩歡喜地，一切世間經書、伎藝、文頌、呪術集在其中，無有窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如雪山王，一切藥草集在其中，取不可盡。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住在菩薩歡喜地，一切世間經書、伎藝、文頌、呪術集在其中，無有窮盡。

「諸佛子！如香山王，一切諸香聚在其中而不可盡；菩薩摩訶薩亦如是，住菩薩離垢地中，持戒頭陀、威儀、助法集在其中，無有窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如香山王，一切諸香聚在其中而不可盡；菩薩摩訶薩亦如是，住菩薩離垢地中，持戒頭陀、威儀、助法集在其中，無有窮盡。

「諸佛子！如軻梨羅伽山王但以寶成，集諸妙華，取不可盡。諸佛子！菩薩亦如是，住於明地，集一切世間禪定、神通、解脫三昧門不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如軻梨羅伽山王但以寶成，集諸妙華，取不可盡。諸佛子！菩薩亦如是，住於明地，集一切世間禪定、神通、解脫三昧門不可盡。

「諸佛子！如仙聖山王但以寶成，多有五神通聖人，不可窮盡。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住菩薩焰地中，集令眾生入道因緣，種種問難不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如仙聖山王但以寶成，多有五神通聖人，不可窮盡。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住菩薩焰地中，集令眾生入道因緣，種種問難不可窮盡。

「諸佛子！如由乾陀羅山王但以寶成，集夜叉大神、夜叉羅剎眾，不可窮盡。諸佛子！菩薩亦如是，住菩薩難勝地中，集一切自在、如意神通，說不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如由乾陀羅山王但以寶成，集夜叉大神、夜叉羅剎眾，不可窮盡。諸佛子！菩薩亦如是，住菩薩難勝地中，集一切自在、如意神通，說不可盡。

「諸佛子！如馬耳山王但以寶成，集眾妙果，取不可盡。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住現前地中，集深因緣法說聲聞果，不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如馬耳山王但以寶成，集眾妙果，取不可盡。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住現前地中，集深因緣法說聲聞果，不可窮盡。

「諸佛子！如尼民陀羅山王但以寶成，集諸一切大力龍神不可窮盡。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住菩薩遠行地中，集種種方便智慧說辟支佛道，不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如尼民陀羅山王但以寶成，集諸一切大力龍神不可窮盡。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住菩薩遠行地中，集種種方便智慧說辟支佛道，不可窮盡。

「諸佛子！如斫迦婆羅山王但以寶成，集心自在者不可窮盡。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住無動地，集一切菩薩自在道說世間性，不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如斫迦婆羅山王但以寶成，集心自在者不可窮盡。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住無動地，集一切菩薩自在道說世間性，不可窮盡。

「諸佛子！如眾相山王但以寶成，集大神力、諸阿修羅無有窮盡。諸佛子！菩薩亦如是，住菩薩妙善地中，集轉眾生行智說世間相，不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如眾相山王但以寶成，集大神力、諸阿修羅無有窮盡。諸佛子！菩薩亦如是，住菩薩妙善地中，集轉眾生行智說世間相，不可窮盡。

「諸佛子！如須彌山王但以寶成，集諸天神無有窮盡。諸佛子！菩薩亦如是，住法雲地中，集如來十力、四無所畏說諸佛法，不可窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如須彌山王但以寶成，集諸天神無有窮盡。諸佛子！菩薩亦如是，住法雲地中，集如來十力、四無所畏說諸佛法，不可窮盡。

「諸佛子！是十寶山同在大海，因大海水有差別相；諸菩薩摩訶薩十地亦如是，同在佛智，因一切智故，有差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是十寶山同在大海，因大海水有差別相；諸菩薩摩訶薩十地亦如是，同在佛智，因一切智故，有差別相。

「諸佛子！譬如大海，以十相故，數名大海，無有能壞。何等為十？一、漸次深，二、不共死屍宿，三、餘水失本名，四、一味，五、多寶聚，六、極深難入，七、廣大無量，八、多有大身眾生依住，九、不過常限，十、能受一切大雨無有盈溢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！譬如大海，以十相故，數名大海，無有能壞。何等為十？一、漸次深，二、不共死屍宿，三、餘水失本名，四、一味，五、多寶聚，六、極深難入，七、廣大無量，八、多有大身眾生依住，九、不過常限，十、能受一切大雨無有盈溢。

「諸佛子！諸菩薩行亦如是，以十因緣故，得名無有能壞。何等為十？歡喜地中，漸次生堅固願；離垢地中，不與破戒者共宿；明地中，捨諸世間假名；焰地中，於佛所得一心不壞信淨；難勝地中，生世間無量方便神通起世間事；現前地中，觀甚深因緣法；遠行地中，以廣大心善擇諸法；無動地中，能起大莊嚴事示現；妙善地中，能得深解脫，通達世間行，如實不過；法雲地中，能受一切諸佛大法明雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！諸菩薩行亦如是，以十因緣故，得名無有能壞。何等為十？歡喜地中，漸次生堅固願；離垢地中，不與破戒者共宿；明地中，捨諸世間假名；焰地中，於佛所得一心不壞信淨；難勝地中，生世間無量方便神通起世間事；現前地中，觀甚深因緣法；遠行地中，以廣大心善擇諸法；無動地中，能起大莊嚴事示現；妙善地中，能得深解脫，通達世間行，如實不過；法雲地中，能受一切諸佛大法明雨。

「諸佛子！譬如大摩尼寶珠，有十事能與眾生一切寶物。何等為十？一、出大海，二、巧匠加治，三、轉精細，四、除其垢穢，五、以火鍊治，六、眾寶莊嚴，七、貫以寶縷，八、置在琉璃高柱，九、光明四照，十、隨王意雨眾寶物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！譬如大摩尼寶珠，有十事能與眾生一切寶物。何等為十？一、出大海，二、巧匠加治，三、轉精細，四、除其垢穢，五、以火鍊治，六、眾寶莊嚴，七、貫以寶縷，八、置在琉璃高柱，九、光明四照，十、隨王意雨眾寶物。

「諸佛子！菩薩摩訶薩發菩提心寶亦有十事。何等為十？一、初發心布施離慳，二、修持戒頭陀苦行，三、以諸禪定解脫三昧令轉精妙，四、以道行清淨，五、練以方便神通，六、以深因緣法莊嚴，七、以種種深方便智慧貫穿，八、置以神通自在幢上，九、觀眾生行放多聞智慧光明，十、諸佛授智職，爾時於一切眾生能為佛事，墮在薩婆若數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩摩訶薩發菩提心寶亦有十事。何等為十？一、初發心布施離慳，二、修持戒頭陀苦行，三、以諸禪定解脫三昧令轉精妙，四、以道行清淨，五、練以方便神通，六、以深因緣法莊嚴，七、以種種深方便智慧貫穿，八、置以神通自在幢上，九、觀眾生行放多聞智慧光明，十、諸佛授智職，爾時於一切眾生能為佛事，墮在薩婆若數。

「諸佛子！是諸菩薩所行集一切智慧功德法門品，若不深種善根者不能得聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是諸菩薩所行集一切智慧功德法門品，若不深種善根者不能得聞。」

問言：「若得聞者，是人為得幾許福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問言：「若得聞者，是人為得幾許福？」

答言：「隨諸佛所有智慧慧力，如是發薩婆若心所緣攝福德，是人得聞此法門所得福德亦復如是。何以故？若無菩薩心，聞是法門不能信解、受持，何況以身修習、能成是事？諸佛子！以是故當知，是人隨順一切種智，得聞、信解、受持、修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「隨諸佛所有智慧慧力，如是發薩婆若心所緣攝福德，是人得聞此法門所得福德亦復如是。何以故？若無菩薩心，聞是法門不能信解、受持，何況以身修習、能成是事？諸佛子！以是故當知，是人隨順一切種智，得聞、信解、受持、修行。」

說是經時，以佛神力，十方世界、十億佛國、微塵數世界六種十八相動。又，法應震動。諸天雨華，如雲而下，雨諸香、瓔珞、天寶衣、天幡蓋、天寶物、天莊嚴身具，雨天伎樂歌頌而下。更有大音讚歎十地殊勝之事，此他化自在天王宮四天下中，如是，十方一切世界周遍皆說十地經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是經時，以佛神力，十方世界、十億佛國、微塵數世界六種十八相動。又，法應震動。諸天雨華，如雲而下，雨諸香、瓔珞、天寶衣、天幡蓋、天寶物、天莊嚴身具，雨天伎樂歌頌而下。更有大音讚歎十地殊勝之事，此他化自在天王宮四天下中，如是，十方一切世界周遍皆說十地經。

以佛神力故，十方過十億佛國微塵數世界有十億佛國微塵數諸菩薩來，遍滿十方虛空，皆作是言：「善哉善哉！金剛藏！佛子善說諸菩薩摩訶薩住諸地相。佛子！我等皆亦名金剛藏，從金剛德世界金剛幢佛所來，所經歷處皆說是經，眾會亦如是、言辭亦如是、義趣亦如是，不增不減。佛子！我等以佛力故，到此大眾來證是事。諸佛子！如我等來至此眾，如是，十方一切世界一一世間種性、四天下上他化自在天王宮摩尼寶殿，皆有十億佛國微塵數菩薩往為作證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛神力故，十方過十億佛國微塵數世界有十億佛國微塵數諸菩薩來，遍滿十方虛空，皆作是言：「善哉善哉！金剛藏！佛子善說諸菩薩摩訶薩住諸地相。佛子！我等皆亦名金剛藏，從金剛德世界金剛幢佛所來，所經歷處皆說是經，眾會亦如是、言辭亦如是、義趣亦如是，不增不減。佛子！我等以佛力故，到此大眾來證是事。諸佛子！如我等來至此眾，如是，十方一切世界一一世間種性、四天下上他化自在天王宮摩尼寶殿，皆有十億佛國微塵數菩薩往為作證。」

爾時，金剛藏菩薩觀察十方、觀一切大眾、觀深法性，讚歎助發薩婆若心，示眾生菩薩大力。欲淨諸菩薩行、攝一切眾生、隨順薩婆若、除一切世間之垢、與諸眾生一切種智因緣，示不可思議智慧莊嚴妙事，說一切菩薩功德差別相。欲令此義轉勝明、顯示眾生故，承佛神力而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩觀察十方、觀一切大眾、觀深法性，讚歎助發薩婆若心，示眾生菩薩大力。欲淨諸菩薩行、攝一切眾生、隨順薩婆若、除一切世間之垢、與諸眾生一切種智因緣，示不可思議智慧莊嚴妙事，說一切菩薩功德差別相。欲令此義轉勝明、顯示眾生故，承佛神力而說偈言：

「諸菩薩所行， 樂於善寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩所行， 樂於善寂滅，

其心無所著， 猶若如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無所著， 猶若如虛空，

除貪、恚、癡垢， 安住道智中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除貪、恚、癡垢， 安住道智中，

如是無上行， 願樂欲聽聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無上行， 願樂欲聽聞。

如是諸菩薩， 在於無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 在於無量劫，

勤心常修習， 萬億種善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤心常修習， 萬億種善根，

供養無量佛、 辟支、阿羅漢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養無量佛、 辟支、阿羅漢，

為利眾生故， 乃生菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利眾生故， 乃生菩提心。

精勤持戒行， 頭陀除罪垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精勤持戒行， 頭陀除罪垢，

修善忍轉妙， 慚愧威德滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修善忍轉妙， 慚愧威德滿。

福慧因緣故， 高勝心明淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福慧因緣故， 高勝心明淨，

深樂於佛智， 同佛生菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深樂於佛智， 同佛生菩提。

供養於一切， 十方三世佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養於一切， 十方三世佛，

如虛空等國， 悉皆令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空等國， 悉皆令清淨。

一切法平等， 善悉通達故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法平等， 善悉通達故，

為度一切眾， 生於菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度一切眾， 生於菩提心。

諸菩薩如是， 生是無量心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩如是， 生是無量心，

至於歡喜地， 息惡樂布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至於歡喜地， 息惡樂布施。

得諸本願力， 慈悲心偏多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得諸本願力， 慈悲心偏多，

深行十善道， 能到離垢地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深行十善道， 能到離垢地。

戒聞功德富， 慈心愍世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒聞功德富， 慈心愍世間，

永離諸垢穢， 深心常清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離諸垢穢， 深心常清淨，

普觀諸世間， 三毒火熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普觀諸世間， 三毒火熾然，

如是之大士， 能入三明地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之大士， 能入三明地。

觀三界皆空， 無常亦如病、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀三界皆空， 無常亦如病、

如癰、如瘡箭， 百種苦常然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如癰、如瘡箭， 百種苦常然，

見諸有為過， 貪著佛功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸有為過， 貪著佛功德，

得佛智明焰， 得入於焰地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛智明焰， 得入於焰地。

成就於念慧， 得至道智中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就於念慧， 得至道智中，

在此地供養， 百千種諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在此地供養， 百千種諸佛，

常能思惟念， 諸佛無量德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能思惟念， 諸佛無量德，

得入於一切， 世間難勝地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得入於一切， 世間難勝地。

能以慧方便， 種種而示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以慧方便， 種種而示現，

諸有所為作， 以利於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有所為作， 以利於世間，

供養於諸佛， 作益眾生事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養於諸佛， 作益眾生事，

無生法在前， 得入現前地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生法在前， 得入現前地。

菩薩諸所行， 一切世難知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩諸所行， 一切世難知，

常無有我心， 離有亦離無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常無有我心， 離有亦離無。

諸法先空寂， 十二緣故行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法先空寂， 十二緣故行，

善了此微細， 能入遠行地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善了此微細， 能入遠行地。

行慧方便等， 得法寂滅相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行慧方便等， 得法寂滅相，

如是之大士， 難知難可及； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之大士， 難知難可及；

為欲令世間， 得善寂滅故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲令世間， 得善寂滅故，

還起修諸行， 種種福德事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還起修諸行， 種種福德事；

普入於眾生， 種種心行處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入於眾生， 種種心行處，

如是能得入， 等空不動地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是能得入， 等空不動地。

大智諸菩薩， 悉善能具行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智諸菩薩， 悉善能具行，

種種諸智業， 得十自在力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種諸智業， 得十自在力；

能以無有量， 無邊限諸身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以無有量， 無邊限諸身，

普現十方界， 而為說妙法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現十方界， 而為說妙法；

善達世間性， 及諸眾生性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善達世間性， 及諸眾生性，

如是大慈悲， 能入妙善地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大慈悲， 能入妙善地。

第一妙淨智， 善觀諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一妙淨智， 善觀諸世間，

縷練煩惱業， 深曲險難處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 縷練煩惱業， 深曲險難處，

為度是等故， 得諸佛法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度是等故， 得諸佛法藏，

善說第一義， 悉無所違錯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說第一義， 悉無所違錯。

如是次第行， 具足諸善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是次第行， 具足諸善法，

乃至到九地， 所修集福慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至到九地， 所修集福慧。

欲得諸佛力， 第一深妙利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得諸佛力， 第一深妙利，

乃於一切佛， 能得受智職。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃於一切佛， 能得受智職。

先得無數定， 智行極廣大； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先得無數定， 智行極廣大；

末後得難壞， 諸智職三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末後得難壞， 諸智職三昧。

若能得如是， 一切職三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能得如是， 一切職三昧，

一切寶莊嚴， 大蓮花即出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切寶莊嚴， 大蓮花即出。

菩薩稱蓮花， 現身坐其上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩稱蓮花， 現身坐其上，

餘花諸菩薩， 咸共一心視。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘花諸菩薩， 咸共一心視。

爾時大菩薩， 從身放無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大菩薩， 從身放無量，

百千億光明， 滅諸世間苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千億光明， 滅諸世間苦。

然後頂上出， 百千億光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後頂上出， 百千億光明，

普照十方界， 諸佛大會眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照十方界， 諸佛大會眾。

於上虛空中， 化成光明網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上虛空中， 化成光明網，

供養諸佛已， 入諸佛足下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸佛已， 入諸佛足下。

時諸一切佛， 及諸大菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸一切佛， 及諸大菩薩，

各知其菩薩， 得受於智職。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各知其菩薩， 得受於智職。

如是一切佛， 報以眉間光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切佛， 報以眉間光，

名曰一切職， 入此菩薩頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名曰一切職， 入此菩薩頂。

一切無量佛， 與此菩薩職， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無量佛， 與此菩薩職，

猶如轉輪王， 假授太子位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如轉輪王， 假授太子位。

時諸十方界， 普皆大震動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸十方界， 普皆大震動，

乃至阿鼻等， 諸苦皆除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至阿鼻等， 諸苦皆除滅。

菩薩為一切， 智慧得是職， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩為一切， 智慧得是職，

如是名為到， 無上法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是名為到， 無上法雲地。

住於是地中， 智慧無邊限， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於是地中， 智慧無邊限，

善知度一切， 世間諸因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知度一切， 世間諸因緣。

入色無色法， 欲色無色界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入色無色法， 欲色無色界，

能知眾生性、 國土性、法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知眾生性、 國土性、法性，

又能入可數、 不可數法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又能入可數、 不可數法中，

乃至能觀擇， 虛空無量性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至能觀擇， 虛空無量性。

入此地悉具， 菩薩變化事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入此地悉具， 菩薩變化事，

諸佛威神力， 微細智密事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛威神力， 微細智密事。

又能悉通達， 一切諸劫數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又能悉通達， 一切諸劫數，

於一毛端中， 觀見世間性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一毛端中， 觀見世間性。

一切諸如來， 於此無上地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 於此無上地，

初生及出家、 得道、轉法輪、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初生及出家、 得道、轉法輪、

示入於涅槃， 皆隨順於智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示入於涅槃， 皆隨順於智，

寂滅妙解脫， 悉於此地得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅妙解脫， 悉於此地得。

此地諸大士， 憶念力大故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地諸大士， 憶念力大故，

諸佛大法雨， 皆悉能受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大法雨， 皆悉能受持。

譬如大海水， 能持龍王雨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海水， 能持龍王雨；

諸佛大法雨， 菩薩受亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大法雨， 菩薩受亦爾。

若於一佛所， 一時聽受法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於一佛所， 一時聽受法，

十方無量土， 微塵數眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無量土， 微塵數眾生，

皆得聞總持， 成於聲聞乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆得聞總持， 成於聲聞乘，

不如是菩薩， 算數所不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如是菩薩， 算數所不及。

大智慧力故， 及生大願力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智慧力故， 及生大願力，

能於一念中， 遍滿無量國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一念中， 遍滿無量國。

雨甘露法水， 滅諸煩惱火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨甘露法水， 滅諸煩惱火，

是故諸佛名， 此地為法雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故諸佛名， 此地為法雲。

大士住此地， 供養諸佛具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士住此地， 供養諸佛具，

過諸天所有， 普示大神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過諸天所有， 普示大神力。

示眾轉勝力， 過是數無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示眾轉勝力， 過是數無量，

若人欲思量， 迷悶不能解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲思量， 迷悶不能解。

大智住此地， 舉足下足事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智住此地， 舉足下足事，

及餘諸菩薩、 乃至於九地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘諸菩薩、 乃至於九地，

皆悉不能知， 何況餘眾生、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉不能知， 何況餘眾生、

三世諸聲聞、 及與辟支佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸聲聞、 及與辟支佛？

住此諸佛示， 一切智慧事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此諸佛示， 一切智慧事，

亦與令通達， 三世無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦與令通達， 三世無礙智，

亦示法性寂、 亦示種種變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦示法性寂、 亦示種種變，

一切諸世界， 所有眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世界， 所有眾生類，

所行一切法、 深微隱妙事、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行一切法、 深微隱妙事、

一切佛功德， 次第示令知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛功德， 次第示令知。

菩薩住此地， 能以大供具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此地， 能以大供具，

供養十方佛， 遍滿一切方； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養十方佛， 遍滿一切方；

一切諸世間， 所有眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 所有眾生類，

其餘諸供具， 皆所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餘諸供具， 皆所不能及。

智者住此地， 皆能破一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者住此地， 皆能破一切，

無明諸闇冥， 開示以佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明諸闇冥， 開示以佛道。

如自在天王， 光滅眾熱惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如自在天王， 光滅眾熱惱；

佛子智光明， 滅眾惱亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子智光明， 滅眾惱亦爾。

住是地皆作， 三界自在王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住是地皆作， 三界自在王，

通達諸智慧， 善以三乘化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達諸智慧， 善以三乘化。

能於一念中， 得無量三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一念中， 得無量三昧，

能見十方佛， 其數亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見十方佛， 其數亦如是。」

金剛藏菩薩， 告諸大士言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩， 告諸大士言：

「我今略解說， 十地妙行已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今略解說， 十地妙行已，

若廣演說者， 千億劫不盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若廣演說者， 千億劫不盡，

是則名清淨， 諸大菩薩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則名清淨， 諸大菩薩地。

為得佛智故， 住於此地中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為得佛智故， 住於此地中，

安住不移動， 猶如大山王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住不移動， 猶如大山王。

初地具一切， 經書、諸伎術， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初地具一切， 經書、諸伎術，

猶如雪山王， 積聚眾藥草； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如雪山王， 積聚眾藥草；

持戒及多聞， 在於二地中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒及多聞， 在於二地中，

猶如香山王， 集諸一切香； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如香山王， 集諸一切香；

如軻梨羅山， 多積諸寶花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如軻梨羅山， 多積諸寶花，

明地集聞智， 其喻亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明地集聞智， 其喻亦如是；

焰地多積聚， 道法寶不壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰地多積聚， 道法寶不壞，

如仙聖山中， 善寂人不少； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如仙聖山中， 善寂人不少；

五地諸神通， 無能得及者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五地諸神通， 無能得及者，

如由乾陀山， 夜叉神不少； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如由乾陀山， 夜叉神不少；

六地善分別， 諸果無窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六地善分別， 諸果無窮盡，

猶如馬耳山， 諸果無有量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如馬耳山， 諸果無有量；

七地中大慧， 無有能及者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七地中大慧， 無有能及者，

如尼民陀山， 諸龍王不少； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如尼民陀山， 諸龍王不少；

住於八地中， 自在智無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於八地中， 自在智無量，

如斫迦羅山， 多心自在者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如斫迦羅山， 多心自在者；

九地心清淨， 說法無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九地心清淨， 說法無障礙，

猶如眾相山， 阿修羅不少； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如眾相山， 阿修羅不少；

十地中諸佛， 功德無窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地中諸佛， 功德無窮盡，

如須彌山王， 多諸天神眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如須彌山王， 多諸天神眾。

又復初地中， 發於廣大願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復初地中， 發於廣大願，

二地持戒品， 三地行功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二地持戒品， 三地行功德，

第四地專一， 五地眾妙事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四地專一， 五地眾妙事，

六地甚深相， 七地廣大心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六地甚深相， 七地廣大心，

八地中種種， 莊嚴諸神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八地中種種， 莊嚴諸神通，

九地思妙智， 能過一切世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九地思妙智， 能過一切世，

十地能受持， 諸佛大法雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地能受持， 諸佛大法雨。

菩薩行大海， 難動不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行大海， 難動不可盡，

發心出世間， 得入於初地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心出世間， 得入於初地，

二地淨持戒， 三地修諸禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二地淨持戒， 三地修諸禪，

四地道行淨， 五練方便慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四地道行淨， 五練方便慧，

六因緣莊嚴， 七深方便慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六因緣莊嚴， 七深方便慧，

八到琉璃幢， 九地行眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八到琉璃幢， 九地行眾生，

一切險難處， 智慧光普照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切險難處， 智慧光普照，

十地受智職， 猶如國王許； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地受智職， 猶如國王許；

如是次第淨， 菩提心妙寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是次第淨， 菩提心妙寶。

十方諸世界， 所有微塵數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸世界， 所有微塵數，

可於一念中， 計知其多少； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可於一念中， 計知其多少；

可以一毛頭， 數知於虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可以一毛頭， 數知於虛空；

諸佛大功德， 無量不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛大功德， 無量不可盡。」

說是十住經時，自在天王及諸天眾，解脫月菩薩及諸菩薩，一切世間，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是十住經時，自在天王及諸天眾，解脫月菩薩及諸菩薩，一切世間，皆大歡喜，信受奉行。