十住經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住經卷第三

後秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦三藏鳩摩羅什譯

現前地第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現前地第六

諸菩薩聞說， 上地之行相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩聞說， 上地之行相，

在於虛空中， 雨眾妙珍寶、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於虛空中， 雨眾妙珍寶、

放清淨光明， 供養於世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放清淨光明， 供養於世尊，

咸讚言：「善哉， 善哉！金剛藏！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸讚言：「善哉， 善哉！金剛藏！」

時有無量億， 諸天皆歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有無量億， 諸天皆歡喜，

於上虛空中， 雨眾寶末香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上虛空中， 雨眾寶末香，

光明相綺錯， 微妙甚可樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明相綺錯， 微妙甚可樂，

眾香華瓔珞、 幡蓋雨佛上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾香華瓔珞、 幡蓋雨佛上。

他化自在王， 與諸眷屬等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他化自在王， 與諸眷屬等，

雨眾妙寶物， 雰雰如雲下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨眾妙寶物， 雰雰如雲下，

歌頌供養佛， 稱歎金剛藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歌頌供養佛， 稱歎金剛藏，

咸讚言：「善哉， 善哉，快說此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸讚言：「善哉， 善哉，快說此。」

千萬億天女， 於上虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千萬億天女， 於上虛空中，

作眾天音樂， 歌歎佛功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作眾天音樂， 歌歎佛功德，

咸作如是言： 「如來之所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸作如是言： 「如來之所說，

微妙無有量， 能滅諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙無有量， 能滅諸煩惱。

諸法本性空， 無有毫末相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法本性空， 無有毫末相，

空無有分別， 同若如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空無有分別， 同若如虛空。

無有去住相， 亦無有戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有去住相， 亦無有戲論，

本來常清淨， 如如無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本來常清淨， 如如無分別。

若人能通達， 一切諸法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人能通達， 一切諸法性，

於有於無中， 其心不動搖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於有於無中， 其心不動搖。

但以大悲心， 為度諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但以大悲心， 為度諸眾生，

是名諸佛子， 從佛口法生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名諸佛子， 從佛口法生。

常行於布施， 利益諸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行於布施， 利益諸眾生；

本來雖善淨， 持戒而堅心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本來雖善淨， 持戒而堅心；

雖知法無傷， 而行於忍辱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知法無傷， 而行於忍辱；

雖知法性離， 而行於精進； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知法性離， 而行於精進；

雖先滅煩惱， 而入於諸禪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖先滅煩惱， 而入於諸禪；

雖先解法空， 而選擇諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖先解法空， 而選擇諸法。

寂滅智雖多， 而求利世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅智雖多， 而求利世間，

能滅諸惡者， 名之為大人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滅諸惡者， 名之為大人。」

如是諸天女， 百千種妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸天女， 百千種妙音，

稱讚歌頌已， 皆默然觀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱讚歌頌已， 皆默然觀佛。

解脫月菩薩， 請金剛藏言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩， 請金剛藏言：

「當以何相貌， 得成第六地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當以何相貌， 得成第六地？」

金剛藏菩薩言：「諸佛子！菩薩摩訶薩已能具足五地行、欲入六地，當以十平等法得入於六地。何等為十？一、以無性故，一切法平等；二、以無想故，一切法平等；三、以無生故，一切法平等；四、以無滅故，一切法平等；五、以本來清淨故，一切法平等；六、以無戲論故，一切法平等；七、以不取不捨故，一切法平等；八、以離故，一切法平等；九、以幻夢影響、水中月、鏡像焰化故，一切法平等；十、以有無不二故，一切法平等。諸佛子！諸菩薩摩訶薩具足五地行，以是十平等法能入第六地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「諸佛子！菩薩摩訶薩已能具足五地行、欲入六地，當以十平等法得入於六地。何等為十？一、以無性故，一切法平等；二、以無想故，一切法平等；三、以無生故，一切法平等；四、以無滅故，一切法平等；五、以本來清淨故，一切法平等；六、以無戲論故，一切法平等；七、以不取不捨故，一切法平等；八、以離故，一切法平等；九、以幻夢影響、水中月、鏡像焰化故，一切法平等；十、以有無不二故，一切法平等。諸佛子！諸菩薩摩訶薩具足五地行，以是十平等法能入第六地。

「諸佛子！若菩薩摩訶薩能如是觀一切法性、能忍隨順，得第六地；無生法忍，雖未現前，心已明利，成就順忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！若菩薩摩訶薩能如是觀一切法性、能忍隨順，得第六地；無生法忍，雖未現前，心已明利，成就順忍。

「是菩薩觀一切法如是相，大悲為首，增長具足，更以勝觀觀世間生滅相。故作是念：『世間所有受身生處皆以貪著我故，若離著我則無世間生處。諸凡夫人愚癡所盲，貪著於我，常樂求有，恒隨邪念行邪妄道，習起三行——罪行、福行、不動行——以是行故，起熱心種子。有漏、有取心故，起生死身，所謂業為地、識為種子、無明覆蔽、愛水為潤，我心溉灌，種種諸見令得增長，生名色牙；因名色故，生諸根；諸根合故，有觸生；從觸生受；樂受故，生渴愛；渴愛增長故，有四取；四取因緣故，起業於有；起五陰身名為生、五陰衰變名為老、衰變滅名為死，老死因緣有憂、悲、熱惱眾苦聚集。是十二因緣無有集者，自然而集；無有散者，自然而散。因緣合則有，因緣散則無。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩觀一切法如是相，大悲為首，增長具足，更以勝觀觀世間生滅相。故作是念：『世間所有受身生處皆以貪著我故，若離著我則無世間生處。諸凡夫人愚癡所盲，貪著於我，常樂求有，恒隨邪念行邪妄道，習起三行——罪行、福行、不動行——以是行故，起熱心種子。有漏、有取心故，起生死身，所謂業為地、識為種子、無明覆蔽、愛水為潤，我心溉灌，種種諸見令得增長，生名色牙；因名色故，生諸根；諸根合故，有觸生；從觸生受；樂受故，生渴愛；渴愛增長故，有四取；四取因緣故，起業於有；起五陰身名為生、五陰衰變名為老、衰變滅名為死，老死因緣有憂、悲、熱惱眾苦聚集。是十二因緣無有集者，自然而集；無有散者，自然而散。因緣合則有，因緣散則無。』

「菩薩摩訶薩如是於六地中隨順觀十二因緣，又作是念：『不如實知諸諦第一義故，有無明覆心；無明業果是名諸行，依諸行有初識；與識共生有四取陰，依止取陰有名色；名色成就有六入，諸根行塵故有識，從是和合生有漏觸；觸共生有受；貪樂於受名為愛；愛增長名為取；從取起有漏業；有業、有果報五陰名為生；五陰熟名為老熟；五陰壞名為死。死別離時，愚人貪著心熱名為憂悲、發聲啼哭。五識名為苦、意識名憂、憂苦轉多名為惱，如是，但生大苦樹、大苦聚。如是，十二因緣苦聚，無我、無我所，無作者、無使作者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩如是於六地中隨順觀十二因緣，又作是念：『不如實知諸諦第一義故，有無明覆心；無明業果是名諸行，依諸行有初識；與識共生有四取陰，依止取陰有名色；名色成就有六入，諸根行塵故有識，從是和合生有漏觸；觸共生有受；貪樂於受名為愛；愛增長名為取；從取起有漏業；有業、有果報五陰名為生；五陰熟名為老熟；五陰壞名為死。死別離時，愚人貪著心熱名為憂悲、發聲啼哭。五識名為苦、意識名憂、憂苦轉多名為惱，如是，但生大苦樹、大苦聚。如是，十二因緣苦聚，無我、無我所，無作者、無使作者。』

「菩薩作是念：『若有作者，則有作事；若無作者，則無作事。第一義中，無作者、無作事。』又作是念：『三界虛妄，但是心作。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩作是念：『若有作者，則有作事；若無作者，則無作事。第一義中，無作者、無作事。』又作是念：『三界虛妄，但是心作。』

「如來說所有十二因緣分是皆依心。所以者何？隨事生貪欲心，是心即是識。事是行，行誑心故，名無明；識所依處名名色；以入生貪心名六入；三事和合有觸；觸共生名受；貪著所受名為渴愛；渴愛不捨名為取；是和合故，名為有；此有更有有相續，名為生；生變熟，名為老；老壞，名為死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來說所有十二因緣分是皆依心。所以者何？隨事生貪欲心，是心即是識。事是行，行誑心故，名無明；識所依處名名色；以入生貪心名六入；三事和合有觸；觸共生名受；貪著所受名為渴愛；渴愛不捨名為取；是和合故，名為有；此有更有有相續，名為生；生變熟，名為老；老壞，名為死。

「此中無明有二種作：一者、緣中癡，二者、為生諸行因。行亦有二種作：一者、生未來世果報，二者、與識作因。識亦有二種作：一者、能令有相續，二者、與名色作因。名色亦有二種作：一者、互相助成，二者、與六入作因。六入亦有二種作：一者、能緣六塵，二者、能與觸作因。觸亦有二種作：一者、能觸所緣，二者、能與受作因。受亦有二種作：一者、覺憎愛事，二者、與愛作因。愛亦有二種作：一者、所可染中生貪心，二者、與取作因。取亦有二種作：一者、能增長煩惱，二者、與有作因。有亦有二種作：一者、能於餘道中生，二者、與生作因。生亦有二種作：一者、能起五陰，二者、與老作因。老亦有二種作：一者、令諸根熟，二者、與死作因。死亦有二種作：一者、壞五陰身，二者、以不見知故，而令相續不絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此中無明有二種作：一者、緣中癡，二者、為生諸行因。行亦有二種作：一者、生未來世果報，二者、與識作因。識亦有二種作：一者、能令有相續，二者、與名色作因。名色亦有二種作：一者、互相助成，二者、與六入作因。六入亦有二種作：一者、能緣六塵，二者、能與觸作因。觸亦有二種作：一者、能觸所緣，二者、能與受作因。受亦有二種作：一者、覺憎愛事，二者、與愛作因。愛亦有二種作：一者、所可染中生貪心，二者、與取作因。取亦有二種作：一者、能增長煩惱，二者、與有作因。有亦有二種作：一者、能於餘道中生，二者、與生作因。生亦有二種作：一者、能起五陰，二者、與老作因。老亦有二種作：一者、令諸根熟，二者、與死作因。死亦有二種作：一者、壞五陰身，二者、以不見知故，而令相續不絕。

「是中，無明緣諸行者，無明令行不斷，助成行故；行緣識者令識不斷，助成識故；識緣名色者，令名色不斷，助成名色故；乃至生緣老、死、憂、悲、苦惱，生不斷相續助成故。無明滅故則諸行滅，乃至老、死，憂、悲、苦惱亦如是。是中無明若無，諸行亦無，因滅則果滅，餘分亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是中，無明緣諸行者，無明令行不斷，助成行故；行緣識者令識不斷，助成識故；識緣名色者，令名色不斷，助成名色故；乃至生緣老、死、憂、悲、苦惱，生不斷相續助成故。無明滅故則諸行滅，乃至老、死，憂、悲、苦惱亦如是。是中無明若無，諸行亦無，因滅則果滅，餘分亦如是。

「是中無明、愛、取是三分，不斷煩惱道；諸行及有不斷業道；餘因緣分不斷苦道。先際後際相續不斷故，是三道不斷；是三道離我、我所而有生滅，如二竹相對而住，不堅似堅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是中無明、愛、取是三分，不斷煩惱道；諸行及有不斷業道；餘因緣分不斷苦道。先際後際相續不斷故，是三道不斷；是三道離我、我所而有生滅，如二竹相對而住，不堅似堅。

「無明因緣諸行者，即是過去世事；識、名色、六入、觸受是現在事；愛、取、有、生、老、死是未來世事，於是有三世出。無明滅故諸行滅，名為斷相續說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無明因緣諸行者，即是過去世事；識、名色、六入、觸受是現在事；愛、取、有、生、老、死是未來世事，於是有三世出。無明滅故諸行滅，名為斷相續說。

「十二因緣說名三苦：無明、行、識、名色、六入名為行苦；觸受名為苦苦；愛、取、有、生、死，憂、悲、苦惱名為壞苦。無明滅故，諸行滅，乃至老、死，名為斷三苦相續說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十二因緣說名三苦：無明、行、識、名色、六入名為行苦；觸受名為苦苦；愛、取、有、生、死，憂、悲、苦惱名為壞苦。無明滅故，諸行滅，乃至老、死，名為斷三苦相續說。

「因無明，諸行生；餘亦如是。無明滅，諸行滅，以諸行體性空故；餘亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因無明，諸行生；餘亦如是。無明滅，諸行滅，以諸行體性空故；餘亦如是。

「無明因緣諸行，以生縛說；餘亦如是。無明滅故，諸行滅，以滅縛說；餘亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無明因緣諸行，以生縛說；餘亦如是。無明滅故，諸行滅，以滅縛說；餘亦如是。

「無明因緣諸行，是隨順無所有觀說；無明滅，諸行滅，是隨順盡觀說；餘亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無明因緣諸行，是隨順無所有觀說；無明滅，諸行滅，是隨順盡觀說；餘亦如是。

「如是，逆順十種觀十二因緣法，所謂因緣分次第、身心所攝、自助成法、不相捨離、隨三道行、分別先後際故、三苦差別故、從因緣起、生滅縛故、無所有盡觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，逆順十種觀十二因緣法，所謂因緣分次第、身心所攝、自助成法、不相捨離、隨三道行、分別先後際故、三苦差別故、從因緣起、生滅縛故、無所有盡觀故。

「爾時，菩薩隨十二因緣觀無我、無眾生、無壽命者，無人性空、離作者、使作者，無主屬眾、因緣無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩隨十二因緣觀無我、無眾生、無壽命者，無人性空、離作者、使作者，無主屬眾、因緣無所有。

「如是觀時，空解脫門現在前；滅此事，餘不相續故，名無相解脫門現在前；知此二種更不樂生，唯除大悲心教化眾生，無願解脫門現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是觀時，空解脫門現在前；滅此事，餘不相續故，名無相解脫門現在前；知此二種更不樂生，唯除大悲心教化眾生，無願解脫門現在前。

「菩薩修行是三解脫門，離彼我相、離作者受者相、離有無相，悲心轉增。以重悲心故，勤行精進，未滿助菩提法欲令滿足。菩薩作是念：『有為和合故增，離散則滅；眾緣具故增，不具故滅。我今知有為法多過故，不應具和合因緣，亦不畢竟滅有為法，為教化眾生故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩修行是三解脫門，離彼我相、離作者受者相、離有無相，悲心轉增。以重悲心故，勤行精進，未滿助菩提法欲令滿足。菩薩作是念：『有為和合故增，離散則滅；眾緣具故增，不具故滅。我今知有為法多過故，不應具和合因緣，亦不畢竟滅有為法，為教化眾生故。』

「諸佛子！菩薩如是知有為法多過無性，離堅固相，無生、無滅，與大慈悲和合，不捨眾生，即時得無障礙般若波羅蜜，光明現在前。得如是智慧具足修集，取阿耨多羅三藐三菩提因緣而不與有為法共住，觀有為法性寂滅相亦不住其中，欲具足無上菩提分故。菩薩住現前地中，得快空三昧、性空三昧、第一義空三昧、第一空三昧、大空三昧、合空三昧、生空三昧、如實不分別空三昧、攝空三昧、離不離空三昧。如是等萬空三昧門現在前；無相、無願三昧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩如是知有為法多過無性，離堅固相，無生、無滅，與大慈悲和合，不捨眾生，即時得無障礙般若波羅蜜，光明現在前。得如是智慧具足修集，取阿耨多羅三藐三菩提因緣而不與有為法共住，觀有為法性寂滅相亦不住其中，欲具足無上菩提分故。菩薩住現前地中，得快空三昧、性空三昧、第一義空三昧、第一空三昧、大空三昧、合空三昧、生空三昧、如實不分別空三昧、攝空三昧、離不離空三昧。如是等萬空三昧門現在前；無相、無願三昧亦如是。

「是菩薩住現前地中，志心、決定心、妙心、深心、不轉心、不捨心、廣心、無邊心、樂智心、慧方便和合心，如是等心轉勝增長故，隨順阿耨多羅三藐三菩提，一切外道論師不能傾動；入於智地，轉聲聞、辟支佛，決定向佛智，一切眾魔及諸煩惱所不能制。安住菩薩智慧明中，善修應空、無相、無願解脫門，專以慧方便行助菩提法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩住現前地中，志心、決定心、妙心、深心、不轉心、不捨心、廣心、無邊心、樂智心、慧方便和合心，如是等心轉勝增長故，隨順阿耨多羅三藐三菩提，一切外道論師不能傾動；入於智地，轉聲聞、辟支佛，決定向佛智，一切眾魔及諸煩惱所不能制。安住菩薩智慧明中，善修應空、無相、無願解脫門，專以慧方便行助菩提法。

「是菩薩住現前地，於般若波羅蜜中得轉勝行、得第三上順忍。以順是法無有違逆故，菩薩住是現前地中得見數百、數千佛、乃至數百千萬億佛，供養、恭敬、尊重、讚歎，衣服、飲食、臥具、醫藥，親近諸佛，於諸佛所聽法；聽法已，如實隨智慧光明故如所說行，令諸佛歡喜。是人轉勝知諸佛法藏，乃至無量百千萬億劫諸善根轉妙明淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩住現前地，於般若波羅蜜中得轉勝行、得第三上順忍。以順是法無有違逆故，菩薩住是現前地中得見數百、數千佛、乃至數百千萬億佛，供養、恭敬、尊重、讚歎，衣服、飲食、臥具、醫藥，親近諸佛，於諸佛所聽法；聽法已，如實隨智慧光明故如所說行，令諸佛歡喜。是人轉勝知諸佛法藏，乃至無量百千萬億劫諸善根轉妙明淨。

「諸佛子！譬如真金，以琉璃磨瑩，光色轉勝。菩薩住此現前地，以慧方便故，善根轉勝，明淨寂滅，餘地所不及。諸佛子！譬如月明能令眾生身得清淨，四種風吹不能遏絕。菩薩摩訶薩住是現前地，善根轉勝，能滅無量眾生煩惱之火，四種惡魔所不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！譬如真金，以琉璃磨瑩，光色轉勝。菩薩住此現前地，以慧方便故，善根轉勝，明淨寂滅，餘地所不及。諸佛子！譬如月明能令眾生身得清淨，四種風吹不能遏絕。菩薩摩訶薩住是現前地，善根轉勝，能滅無量眾生煩惱之火，四種惡魔所不能壞。

「諸佛子！是名諸菩薩摩訶薩現前地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是名諸菩薩摩訶薩現前地。

「菩薩住是地中，多作善化自在天王，智慧猛利，能破一切增上慢者，聲聞問難不能窮盡。有所施作，布施、愛語、利益、同事，皆不離念佛、念法、念諸菩薩伴，乃至不離念一切種智。常發願言：『我於一切眾生為首、為尊，乃至於一切眾生為依止者。』是菩薩若欲勤行精進，於須臾間得十萬億三昧，乃至能示十萬億菩薩眷屬——若以願力，能過是數，不可稱計若干百千萬億劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住是地中，多作善化自在天王，智慧猛利，能破一切增上慢者，聲聞問難不能窮盡。有所施作，布施、愛語、利益、同事，皆不離念佛、念法、念諸菩薩伴，乃至不離念一切種智。常發願言：『我於一切眾生為首、為尊，乃至於一切眾生為依止者。』是菩薩若欲勤行精進，於須臾間得十萬億三昧，乃至能示十萬億菩薩眷屬——若以願力，能過是數，不可稱計若干百千萬億劫。」

爾時，金剛藏菩薩欲令此義明了故，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩欲令此義明了故，而說偈言：

「諸菩薩已得， 具足行五地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩已得， 具足行五地，

知諸法無相， 無相無生滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸法無相， 無相無生滅，

本來常清淨， 無有諸戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本來常清淨， 無有諸戲論，

修集如是智， 得入第六地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修集如是智， 得入第六地。

諸法常離相， 不取亦不捨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法常離相， 不取亦不捨；

性空猶如幻， 離二無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性空猶如幻， 離二無分別。

若能順如是， 微妙之理趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能順如是， 微妙之理趣，

心無有違逆， 得入第六地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無有違逆， 得入第六地。

住於利順忍， 智慧得力故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於利順忍， 智慧得力故，

觀察於一切， 世間生滅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察於一切， 世間生滅相。

悉知諸世間， 皆從癡闇出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉知諸世間， 皆從癡闇出，

癡闇若滅者， 則無諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡闇若滅者， 則無諸世間。

觀擇因緣法， 隨順第一義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀擇因緣法， 隨順第一義，

而不壞緣報， 所作及假名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不壞緣報， 所作及假名。

如實無作者， 亦無有受者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實無作者， 亦無有受者，

如是觀有為， 如雲無實事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀有為， 如雲無實事。

不知真諦義， 名之為無明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知真諦義， 名之為無明，

從是則生思， 身口行得報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是則生思， 身口行得報。

從行故有識， 即生於名色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從行故有識， 即生於名色，

如是生世間， 至生、死、苦聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是生世間， 至生、死、苦聚。

了知於三界， 但從心而有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知於三界， 但從心而有；

知十二因緣， 在於一心中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知十二因緣， 在於一心中。

如是則生、死， 但從心而出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是則生、死， 但從心而出，

心若得滅者， 生、死則亦滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心若得滅者， 生、死則亦滅。

無明二種作， 作癡、作於業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明二種作， 作癡、作於業，

乃至於老、死， 破散壞五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至於老、死， 破散壞五陰。

從於此事邊， 具出於苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從於此事邊， 具出於苦惱，

是事若盡者， 苦惱則亦盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是事若盡者， 苦惱則亦盡。

無明若具足， 相續則不斷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明若具足， 相續則不斷；

因緣若不具， 則斷於相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣若不具， 則斷於相續。

無明及愛、取， 即是煩惱道、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明及愛、取， 即是煩惱道、

行、有是業道， 餘則是苦道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行、有是業道， 餘則是苦道。

癡至於六入， 是名為行苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡至於六入， 是名為行苦，

觸受是苦苦， 餘分是壞苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觸受是苦苦， 餘分是壞苦，

滅三苦相續， 則更無有我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅三苦相續， 則更無有我。

無明及諸行， 則是過去世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明及諸行， 則是過去世；

識與及於受， 是則為現在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識與及於受， 是則為現在；

從愛而生苦， 則是未來世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從愛而生苦， 則是未來世；

無明若滅者， 是則無有苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無明若滅者， 是則無有苦。

癡從眾緣生， 則生於諸縛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡從眾緣生， 則生於諸縛；

眾緣若滅者， 則滅於諸縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾緣若滅者， 則滅於諸縛。

從因而生果， 因滅則果滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從因而生果， 因滅則果滅，

如是觀諸法， 自性則皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀諸法， 自性則皆空。

隨順於無明， 則有世間出； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順於無明， 則有世間出；

若逆於無明， 是則斷於有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若逆於無明， 是則斷於有。

從是則有是， 是無則無是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是則有是， 是無則無是，

如是十種觀， 甚深因緣法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十種觀， 甚深因緣法。

觀因緣相續， 去來及現在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀因緣相續， 去來及現在，

不離一心中， 分別有三道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離一心中， 分別有三道。

從三種苦觀， 及以生滅法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從三種苦觀， 及以生滅法，

無所有而盡， 能行逆順觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有而盡， 能行逆順觀。

菩薩如是入， 十二因緣法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是入， 十二因緣法，

知空猶如幻， 如夢亦如影， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知空猶如幻， 如夢亦如影，

如焰亦如化， 虛誑無作者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如焰亦如化， 虛誑無作者，

亦無有受者， 但誑於愚人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有受者， 但誑於愚人。

如是觀因緣， 智者所修空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀因緣， 智者所修空，

無緣則無相， 知此二虛假。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無緣則無相， 知此二虛假。

其諸一切有， 於中無所願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其諸一切有， 於中無所願，

但以大悲心， 愍度眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但以大悲心， 愍度眾生故。

如是諸大士， 修習解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸大士， 修習解脫門，

悲心愛樂佛， 無量諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲心愛樂佛， 無量諸功德。

知諸有為法， 皆從和合有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸有為法， 皆從和合有，

即得萬空定， 無相願亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即得萬空定， 無相願亦爾。

智慧轉增進， 入於上順忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧轉增進， 入於上順忍，

得於諸菩薩， 無為智解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得於諸菩薩， 無為智解脫。

如是諸善根， 轉勝明淨利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸善根， 轉勝明淨利，

供養無量佛， 諸佛所稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養無量佛， 諸佛所稱讚。

常於諸佛所， 出家學佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於諸佛所， 出家學佛道，

到諸佛法藏， 善根轉增長； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到諸佛法藏， 善根轉增長；

猶以琉璃寶， 瑩磨於真金， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶以琉璃寶， 瑩磨於真金，

光明轉清淨， 其喻亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明轉清淨， 其喻亦如是。

如於虛空中， 滿月光清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如於虛空中， 滿月光清淨，

四種風所吹， 不能令遏絕； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種風所吹， 不能令遏絕；

菩薩智慧光， 滅諸煩惱熱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩智慧光， 滅諸煩惱熱，

四魔不能制， 其喻亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四魔不能制， 其喻亦如是。

菩薩住是地， 多作善化王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 多作善化王，

諸根悉猛利， 能破增上慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根悉猛利， 能破增上慢。

所作諸善業， 皆隨順智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作諸善業， 皆隨順智慧，

聲聞諸問難， 不能得窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞諸問難， 不能得窮盡。

是佛子若欲， 如是勤精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是佛子若欲， 如是勤精進，

能得於百千， 億數諸三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得於百千， 億數諸三昧，

得見於百千， 億數十方佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見於百千， 億數十方佛，

如春清了時， 日光明則淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如春清了時， 日光明則淨。

如是第六地， 深妙難知見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是第六地， 深妙難知見，

聲聞所不了， 大士略說竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞所不了， 大士略說竟。」

遠行地第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠行地第七

爾時諸天眾， 在於虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸天眾， 在於虛空中，

雨香花、珍寶， 如雲散佛上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨香花、珍寶， 如雲散佛上。

踊躍發妙音， 咸讚言：「善哉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 踊躍發妙音， 咸讚言：「善哉，

善哉！金剛藏！ 善知第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉！金剛藏！ 善知第一義。

無量功德聚， 人中之蓮花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量功德聚， 人中之蓮花，

說此上妙行， 利益諸世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此上妙行， 利益諸世間。」

他化自在王， 雨光明華香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他化自在王， 雨光明華香，

雰雰而供養， 除憂煩惱者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雰雰而供養， 除憂煩惱者。

諸天及天王， 發妙音聲言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天及天王， 發妙音聲言：

「若聞此地義， 則為得大利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若聞此地義， 則為得大利。」

時作百千種， 上妙諸伎樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時作百千種， 上妙諸伎樂，

諸天女善歌， 承佛神力故： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天女善歌， 承佛神力故：

「佛是最寂滅， 能令惡為善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛是最寂滅， 能令惡為善，

一切諸世間， 皆所共恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 皆所共恭敬。

雖出過世間， 而示世間法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖出過世間， 而示世間法；

知身同實相， 而示種種身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知身同實相， 而示種種身；

雖以諸言音， 演說寂滅法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖以諸言音， 演說寂滅法，

而知於語言， 無有音聲相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而知於語言， 無有音聲相。

能過百千土， 上妙供諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能過百千土， 上妙供諸佛，

知身佛國土， 捨相智自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知身佛國土， 捨相智自在。

雖教化眾生， 而無彼我想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖教化眾生， 而無彼我想，

廣集大功德， 不於中起著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣集大功德， 不於中起著。

以見取相故， 三毒火然世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以見取相故， 三毒火然世；

不取一切相， 慈悲起精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取一切相， 慈悲起精進。」

諸天及天女， 歡喜設供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天及天女， 歡喜設供養，

如是讚歎已， 默然而觀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是讚歎已， 默然而觀佛。

爾時解脫月， 請金剛藏言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時解脫月， 請金剛藏言：

「大眾皆清淨， 願說七地相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大眾皆清淨， 願說七地相。」

金剛藏菩薩言：「諸佛子！菩薩摩訶薩已具足第六地行、若欲入第七菩薩地者，從方便慧起十妙行。何等為十？是菩薩善修空、無相、無願，而以慈悲心處在眾生；隨諸佛平等法，而不捨供養諸佛；常樂思惟空智門，而廣修集福德資糧；遠離三界，而能莊嚴三界；畢竟寂滅諸煩惱焰，而能為眾生起滅貪、恚、癡煩惱焰法；隨順諸法——如幻、如夢、如影、如響、如化、如水中月、鏡中像——不二相，而起分別種種煩惱及不失業果報；知一切佛國土空如虛空、諸國土皆是離相，而起淨佛國土行；知一切佛法身無身，而起色身三十二相、八十種好以自莊嚴；知諸佛音聲不可說相、信解如來音聲本來寂滅相，而隨一切眾生起種種莊嚴音聲；知諸佛於一念頃通達三世事，而知種種相、種種時、種種劫，得阿耨多羅三藐三菩提，隨眾生心信解故，作如是說。諸佛子！是名從慧方便生十妙行。菩薩摩訶薩具足六地行已，修此妙行得入七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「諸佛子！菩薩摩訶薩已具足第六地行、若欲入第七菩薩地者，從方便慧起十妙行。何等為十？是菩薩善修空、無相、無願，而以慈悲心處在眾生；隨諸佛平等法，而不捨供養諸佛；常樂思惟空智門，而廣修集福德資糧；遠離三界，而能莊嚴三界；畢竟寂滅諸煩惱焰，而能為眾生起滅貪、恚、癡煩惱焰法；隨順諸法——如幻、如夢、如影、如響、如化、如水中月、鏡中像——不二相，而起分別種種煩惱及不失業果報；知一切佛國土空如虛空、諸國土皆是離相，而起淨佛國土行；知一切佛法身無身，而起色身三十二相、八十種好以自莊嚴；知諸佛音聲不可說相、信解如來音聲本來寂滅相，而隨一切眾生起種種莊嚴音聲；知諸佛於一念頃通達三世事，而知種種相、種種時、種種劫，得阿耨多羅三藐三菩提，隨眾生心信解故，作如是說。諸佛子！是名從慧方便生十妙行。菩薩摩訶薩具足六地行已，修此妙行得入七地。

「諸佛子！如是，方便慧現前，故名為入七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如是，方便慧現前，故名為入七地。

「是菩薩住七地中，入無量眾生性、入無量諸佛教化眾生法、入無量世間性、入諸佛無量清淨國土、入無量諸法差別、入無量諸佛智得無上道、入無量諸劫算數、入無量諸佛通達三世、入無量眾生信樂差別、入無量諸佛色身別異、入無量諸佛眾生志行根差別、入無量諸佛音聲語言令眾生歡喜、入諸佛無量眾生心心所行差別、入無量諸佛隨智慧行、入示無量聲聞乘信解、入諸佛無量說道因緣令眾生信解、入無量辟支佛智慧習成、入諸佛無量甚深智慧所說、入諸菩薩無量所行道、入諸佛無量所說大乘集成事令眾生得入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩住七地中，入無量眾生性、入無量諸佛教化眾生法、入無量世間性、入諸佛無量清淨國土、入無量諸法差別、入無量諸佛智得無上道、入無量諸劫算數、入無量諸佛通達三世、入無量眾生信樂差別、入無量諸佛色身別異、入無量諸佛眾生志行根差別、入無量諸佛音聲語言令眾生歡喜、入諸佛無量眾生心心所行差別、入無量諸佛隨智慧行、入示無量聲聞乘信解、入諸佛無量說道因緣令眾生信解、入無量辟支佛智慧習成、入諸佛無量甚深智慧所說、入諸菩薩無量所行道、入諸佛無量所說大乘集成事令眾生得入。

「諸菩薩作是念：『如是諸佛世尊有無量無邊大勢力，不可以若干百千萬億劫算數所知。如是諸佛勢力我皆應集，不以強分別此彼得成，以不分別、不取相故成。』此菩薩如是智慧善思惟，常修習大方便慧，令其安住佛道智中，以不動法故。若欲常起種種度眾生道，無有障礙，來時亦起、去時亦起，坐、臥、住、立皆能起道，度脫眾生離諸陰蓋，住諸威儀常不離如是想念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩作是念：『如是諸佛世尊有無量無邊大勢力，不可以若干百千萬億劫算數所知。如是諸佛勢力我皆應集，不以強分別此彼得成，以不分別、不取相故成。』此菩薩如是智慧善思惟，常修習大方便慧，令其安住佛道智中，以不動法故。若欲常起種種度眾生道，無有障礙，來時亦起、去時亦起，坐、臥、住、立皆能起道，度脫眾生離諸陰蓋，住諸威儀常不離如是想念。

「是菩薩於念念中具足菩薩十波羅蜜及菩薩十地。何以故？是菩薩摩訶薩於念念中以大悲心為首修習一切佛法，皆迴向如來智慧故。十波羅蜜者：以菩薩求佛道所修善根與一切眾生故，是檀波羅蜜；能滅一切煩惱熱，是尸羅波羅蜜；慈悲為首，於一切眾生中無所傷，是羼提波羅蜜；求轉勝善根無厭足，是毘梨耶波羅蜜；修道心不馳散，常向一切智，是禪波羅蜜；忍諸法先來不生門，是般若波羅蜜；能起無量智門，是方便波羅蜜；期轉勝智慧，是願波羅蜜；一切外道諸魔不能沮壞，是力波羅蜜；於一切法相如實成故，是智波羅蜜。如是，念念中具足十波羅蜜。是菩薩具足十波羅蜜時，念念中亦具足四攝法、三十七菩提分法、三解脫門。舉要言之，一切助阿耨多羅三藐三菩提法於念念中皆悉具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩於念念中具足菩薩十波羅蜜及菩薩十地。何以故？是菩薩摩訶薩於念念中以大悲心為首修習一切佛法，皆迴向如來智慧故。十波羅蜜者：以菩薩求佛道所修善根與一切眾生故，是檀波羅蜜；能滅一切煩惱熱，是尸羅波羅蜜；慈悲為首，於一切眾生中無所傷，是羼提波羅蜜；求轉勝善根無厭足，是毘梨耶波羅蜜；修道心不馳散，常向一切智，是禪波羅蜜；忍諸法先來不生門，是般若波羅蜜；能起無量智門，是方便波羅蜜；期轉勝智慧，是願波羅蜜；一切外道諸魔不能沮壞，是力波羅蜜；於一切法相如實成故，是智波羅蜜。如是，念念中具足十波羅蜜。是菩薩具足十波羅蜜時，念念中亦具足四攝法、三十七菩提分法、三解脫門。舉要言之，一切助阿耨多羅三藐三菩提法於念念中皆悉具足。」

爾時，解脫月菩薩問金剛藏菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩但於七地中具足助菩提法？一切諸地中亦具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解脫月菩薩問金剛藏菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩但於七地中具足助菩提法？一切諸地中亦具足？」

金剛藏菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩於十地中悉具足助菩提法，但第七地勝故得名。何以故？諸菩薩摩訶薩於七地中功行具足，入智慧神通道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「佛子！菩薩摩訶薩於十地中悉具足助菩提法，但第七地勝故得名。何以故？諸菩薩摩訶薩於七地中功行具足，入智慧神通道故。

「佛子！菩薩於初地中發願，緣一切佛法故，具足助菩提法；第二地中，除心惡垢故，具足助菩提法；第三地中，願轉增長得法明故，具足助菩提法；第四地中，得入道故，具足助菩提法；第五地中，隨順行世間法故，具足助菩提法；第六地中，入甚深法門故，具足助菩提法；此第七地中，起一切佛法故，具足助菩提法。何以故？諸佛子！菩薩摩訶薩於此地中得諸智慧所得道，以是力故，第八地自然得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩於初地中發願，緣一切佛法故，具足助菩提法；第二地中，除心惡垢故，具足助菩提法；第三地中，願轉增長得法明故，具足助菩提法；第四地中，得入道故，具足助菩提法；第五地中，隨順行世間法故，具足助菩提法；第六地中，入甚深法門故，具足助菩提法；此第七地中，起一切佛法故，具足助菩提法。何以故？諸佛子！菩薩摩訶薩於此地中得諸智慧所得道，以是力故，第八地自然得成。

「佛子！譬如二三千大千世界，一定清淨、一定垢穢，是二中間難可得過；但以大精進力、大神通力、大願力故，乃能過。諸佛子！諸菩薩如是行於雜道，難可得過；但以大願力、大智慧力、大方便力故，乃可得過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如二三千大千世界，一定清淨、一定垢穢，是二中間難可得過；但以大精進力、大神通力、大願力故，乃能過。諸佛子！諸菩薩如是行於雜道，難可得過；但以大願力、大智慧力、大方便力故，乃可得過。」

解脫月菩薩言：「第七菩薩地為是淨行？為是垢行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩言：「第七菩薩地為是淨行？為是垢行？」

金剛藏菩薩言：「從初歡喜地來，菩薩所行皆離煩惱罪業。何以故？迴向阿耨多羅三藐三菩提故，隨地所行清淨，不名為過。佛子！譬如轉輪聖王乘大寶象遊四天下，知有貧窮苦惱者，而過不在王，然王未免人身；若捨王身生於梵世、住梵天宮、遊行千世界示梵王威力，爾時乃離人身。諸佛子！菩薩亦如是，從初地來，在諸波羅蜜乘，知一切眾生心所行事及煩惱垢，而不為煩惱垢之所污，以乘善道故而不名為過；若菩薩捨一切所修功行道，從七地入八地，爾時名為乘菩薩清淨乘，悉知一切世間諸煩惱垢而不為諸煩惱所污，亦名為過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「從初歡喜地來，菩薩所行皆離煩惱罪業。何以故？迴向阿耨多羅三藐三菩提故，隨地所行清淨，不名為過。佛子！譬如轉輪聖王乘大寶象遊四天下，知有貧窮苦惱者，而過不在王，然王未免人身；若捨王身生於梵世、住梵天宮、遊行千世界示梵王威力，爾時乃離人身。諸佛子！菩薩亦如是，從初地來，在諸波羅蜜乘，知一切眾生心所行事及煩惱垢，而不為煩惱垢之所污，以乘善道故而不名為過；若菩薩捨一切所修功行道，從七地入八地，爾時名為乘菩薩清淨乘，悉知一切世間諸煩惱垢而不為諸煩惱所污，亦名為過。

「諸佛子！菩薩住是七地，多過貪欲等諸煩惱眾。在此七地，不名有煩惱者、不名無煩惱者。何以故？一切煩惱不發起故，不名有煩惱者；貪求如來智慧、未滿願故，不名無煩惱者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩住是七地，多過貪欲等諸煩惱眾。在此七地，不名有煩惱者、不名無煩惱者。何以故？一切煩惱不發起故，不名有煩惱者；貪求如來智慧、未滿願故，不名無煩惱者。

「菩薩住是七地，成就深淨身業、深淨口業、深淨意業。是菩薩，所有不善業道，諸佛所呵，隨煩惱垢者，如是諸業悉已得過；所有善業道，諸佛所讚，是則常行。又，世間經書、伎藝，如五地中說，自然而得，於三千大千世界中最為希有、得為大師，唯除如來、入八地菩薩，無有眾生深心妙行能與等者。是菩薩所有禪定、神通、解脫三昧雖未得果報，所生而隨意自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住是七地，成就深淨身業、深淨口業、深淨意業。是菩薩，所有不善業道，諸佛所呵，隨煩惱垢者，如是諸業悉已得過；所有善業道，諸佛所讚，是則常行。又，世間經書、伎藝，如五地中說，自然而得，於三千大千世界中最為希有、得為大師，唯除如來、入八地菩薩，無有眾生深心妙行能與等者。是菩薩所有禪定、神通、解脫三昧雖未得果報，所生而隨意自在。

「菩薩住是遠行地，於念念中具足修集方便慧力及一切助菩提法轉勝具足。住是遠行地中，能入善擇菩薩三昧、善思義三昧、益意三昧、分別義藏三昧、如實擇法三昧、堅根安住三昧、知神通門三昧、法性三昧、如來利三昧、種種義藏三昧、不向生死涅槃三昧。如是具足百萬菩薩三昧，能淨治此地。是菩薩得是三昧，智慧方便、善清淨故、深得大悲力故，名為過聲聞辟支佛地趣佛智地。是菩薩住是地，無量身業無相行、無量口業無相行、無量意業無相行，是菩薩清淨行故，顯照無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住是遠行地，於念念中具足修集方便慧力及一切助菩提法轉勝具足。住是遠行地中，能入善擇菩薩三昧、善思義三昧、益意三昧、分別義藏三昧、如實擇法三昧、堅根安住三昧、知神通門三昧、法性三昧、如來利三昧、種種義藏三昧、不向生死涅槃三昧。如是具足百萬菩薩三昧，能淨治此地。是菩薩得是三昧，智慧方便、善清淨故、深得大悲力故，名為過聲聞辟支佛地趣佛智地。是菩薩住是地，無量身業無相行、無量口業無相行、無量意業無相行，是菩薩清淨行故，顯照無生法忍。」

解脫月菩薩言：「佛子！若菩薩住初地，有無量身業、無量口業、無量意業，已能過一切聲聞辟支佛地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩言：「佛子！若菩薩住初地，有無量身業、無量口業、無量意業，已能過一切聲聞辟支佛地？」

金剛藏菩薩言：「緣大法故，能過，非是實行力；此第七地，自實行力故，一切聲聞、辟支佛所不能壞。佛子！譬如生在王家，即勝一切群臣百官。何以故？豪尊力故。身既長大、智慧成立，真實得勝。諸佛子！菩薩摩訶薩初發心時已勝一切聲聞、辟支佛，以發大願、深心清淨故；今住此地自以智力故勝。諸佛子！菩薩住在七地，得甚深遠離無行身、口、意業，轉求勝法而不捨離。以是轉勝心故，雖行實際而不證實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「緣大法故，能過，非是實行力；此第七地，自實行力故，一切聲聞、辟支佛所不能壞。佛子！譬如生在王家，即勝一切群臣百官。何以故？豪尊力故。身既長大、智慧成立，真實得勝。諸佛子！菩薩摩訶薩初發心時已勝一切聲聞、辟支佛，以發大願、深心清淨故；今住此地自以智力故勝。諸佛子！菩薩住在七地，得甚深遠離無行身、口、意業，轉求勝法而不捨離。以是轉勝心故，雖行實際而不證實際。」

解脫月言：「佛子！菩薩摩訶薩從何地來能入寂滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月言：「佛子！菩薩摩訶薩從何地來能入寂滅？」

金剛藏言：「菩薩摩訶薩從第六地來能入寂滅。今住此地，於念念中能入寂滅而不證寂滅，是名菩薩成就不可思議身口意業行實際而不證實際。佛子！譬如有人乘船入於大海，善為行法、善知水相，不為水患所害。如是，菩薩摩訶薩住此七地，乘諸波羅蜜船，能行實際而不證實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏言：「菩薩摩訶薩從第六地來能入寂滅。今住此地，於念念中能入寂滅而不證寂滅，是名菩薩成就不可思議身口意業行實際而不證實際。佛子！譬如有人乘船入於大海，善為行法、善知水相，不為水患所害。如是，菩薩摩訶薩住此七地，乘諸波羅蜜船，能行實際而不證實際。

「菩薩如是以大願力故、得智慧力故、從禪定智慧生大方便力故，雖深愛涅槃而現身生死、雖眷屬圍繞而心常遠離、以願力受生三界而不為世法所污。心常善寂，以方便力故而還熾然，雖然不燒。隨行佛智轉聲聞、辟支佛地，得至諸佛法藏而現於魔界；雖過四魔道而現行魔行；雖現諸外道行而深心不捨佛法；雖現身一切世間而心常在出世間法；所有莊嚴之事勝諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、四天王、釋提桓因、梵天王，而不捨樂法、愛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是以大願力故、得智慧力故、從禪定智慧生大方便力故，雖深愛涅槃而現身生死、雖眷屬圍繞而心常遠離、以願力受生三界而不為世法所污。心常善寂，以方便力故而還熾然，雖然不燒。隨行佛智轉聲聞、辟支佛地，得至諸佛法藏而現於魔界；雖過四魔道而現行魔行；雖現諸外道行而深心不捨佛法；雖現身一切世間而心常在出世間法；所有莊嚴之事勝諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、四天王、釋提桓因、梵天王，而不捨樂法、愛法。

「菩薩成就如是智慧住是遠行地中，值百千億萬那由他諸佛，供養、恭敬、尊重、讚歎，衣服、飲食、臥具、醫藥供養諸佛已，護持諸佛法，諸聲聞、辟支佛智慧問難所不能壞。是菩薩憐愍眾生故，法忍轉得清淨；是菩薩無量百千萬億那由他劫善根轉勝清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩成就如是智慧住是遠行地中，值百千億萬那由他諸佛，供養、恭敬、尊重、讚歎，衣服、飲食、臥具、醫藥供養諸佛已，護持諸佛法，諸聲聞、辟支佛智慧問難所不能壞。是菩薩憐愍眾生故，法忍轉得清淨；是菩薩無量百千萬億那由他劫善根轉勝清淨。

「佛子！譬如成鍊真金，以諸好寶莊飾間錯，轉勝明好，餘寶不及。諸佛子！菩薩亦如是。住菩薩遠行地中，諸善根從方便智慧生，轉勝明淨，無能壞者。佛子！譬如日光，一切星宿、月光所不能及，閻浮提內所有泥水悉能乾竭。菩薩亦如是，住遠行地善根轉勝，一切聲聞、辟支佛所不能及，又能乾竭眾生煩惱污泥。諸佛子！是名菩薩摩訶薩第七遠行地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如成鍊真金，以諸好寶莊飾間錯，轉勝明好，餘寶不及。諸佛子！菩薩亦如是。住菩薩遠行地中，諸善根從方便智慧生，轉勝明淨，無能壞者。佛子！譬如日光，一切星宿、月光所不能及，閻浮提內所有泥水悉能乾竭。菩薩亦如是，住遠行地善根轉勝，一切聲聞、辟支佛所不能及，又能乾竭眾生煩惱污泥。諸佛子！是名菩薩摩訶薩第七遠行地。

「菩薩摩訶薩住是地中，多作他化自在天王，諸根猛利，能發眾生悟道善緣。所作善業，若布施、若愛語、若利益、若同事，皆不離念佛、不離念法、不離念諸菩薩摩訶薩伴，乃至不離念具足一切種智。常生是心：『我何時當於一切眾生中為首、為尊，乃至於一切眾生為依止者？』是菩薩若欲如是勤行精進，於須臾間得百千億那由他三昧，乃至能示現百千億那由他菩薩眷屬——菩薩若以願力，自在示現過於此數，百千萬億那由他劫不可計知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩住是地中，多作他化自在天王，諸根猛利，能發眾生悟道善緣。所作善業，若布施、若愛語、若利益、若同事，皆不離念佛、不離念法、不離念諸菩薩摩訶薩伴，乃至不離念具足一切種智。常生是心：『我何時當於一切眾生中為首、為尊，乃至於一切眾生為依止者？』是菩薩若欲如是勤行精進，於須臾間得百千億那由他三昧，乃至能示現百千億那由他菩薩眷屬——菩薩若以願力，自在示現過於此數，百千萬億那由他劫不可計知。」

爾時，金剛藏菩薩欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩欲重明此義而說偈言：

「深智慧定心， 具行六地已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「深智慧定心， 具行六地已，

一時生方便， 智慧入七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時生方便， 智慧入七地。

行空無相願， 而修慈悲心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行空無相願， 而修慈悲心；

順佛平等法， 而供養諸佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順佛平等法， 而供養諸佛；

雖以智觀空， 而修福無厭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖以智觀空， 而修福無厭；

然後能得入， 第七遠行地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後能得入， 第七遠行地。

雖能嚴三界， 而心樂遠離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖能嚴三界， 而心樂遠離；

雖心常寂滅， 而滅煩惱者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖心常寂滅， 而滅煩惱者；

行空不二法， 如幻如夢等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行空不二法， 如幻如夢等，

而行慈悲心， 得入第七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而行慈悲心， 得入第七地。

雖觀一切土， 空若如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖觀一切土， 空若如虛空，

而能善莊嚴， 清淨諸佛土； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能善莊嚴， 清淨諸佛土；

雖知諸佛身， 同法相無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知諸佛身， 同法相無相，

而種三十二、 八十諸相好； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而種三十二、 八十諸相好；

雖知於諸佛， 不可言說相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知於諸佛， 不可言說相，

而嚴佛音聲， 令世歡喜故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而嚴佛音聲， 令世歡喜故；

雖知於諸佛， 一念中成道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖知於諸佛， 一念中成道，

而示時劫數， 引導諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而示時劫數， 引導諸眾生。

如是知於法， 則得法照明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知於法， 則得法照明，

菩薩如是者， 即入第七地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是者， 即入第七地。

住是地能觀， 無量眾生行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住是地能觀， 無量眾生行；

亦知於諸佛， 勢力亦無量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知於諸佛， 勢力亦無量；

世間及劫數， 法性皆無量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間及劫數， 法性皆無量；

又知諸眾生， 所欲之所樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又知諸眾生， 所欲之所樂；

知說三乘法， 皆悉是無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知說三乘法， 皆悉是無量。

『我當應教化， 成就是眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『我當應教化， 成就是眾生。』

以如是思惟， 方便慧和合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如是思惟， 方便慧和合，

於四威儀中， 常行如是道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於四威儀中， 常行如是道。

於一一念中， 能具助菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一一念中， 能具助菩提，

所謂是十種， 波羅蜜等法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂是十種， 波羅蜜等法：

如是諸菩薩， 所修之福德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 所修之福德，

皆與諸眾生， 名檀波羅蜜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆與諸眾生， 名檀波羅蜜；

滅除心惡垢， 名尸波羅蜜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除心惡垢， 名尸波羅蜜；

不為六塵傷， 羼提波羅蜜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為六塵傷， 羼提波羅蜜；

能起轉勝法， 精進波羅蜜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能起轉勝法， 精進波羅蜜；

於是道不動， 名禪波羅蜜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是道不動， 名禪波羅蜜；

無生忍是名， 般若波羅蜜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生忍是名， 般若波羅蜜；

迴向佛道名， 方便波羅蜜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向佛道名， 方便波羅蜜；

求於轉勝法， 名願波羅蜜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求於轉勝法， 名願波羅蜜；

無有能壞者， 名力波羅蜜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有能壞者， 名力波羅蜜；

能解如實說， 名智波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能解如實說， 名智波羅蜜。

是助菩提法， 念念皆能攝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是助菩提法， 念念皆能攝，

發於廣大願， 緣於大事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發於廣大願， 緣於大事故。

初地中功德， 名之為具足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初地中功德， 名之為具足；

第二地名為， 除諸心惡垢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二地名為， 除諸心惡垢；

第三願增明； 第四地住道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三願增明； 第四地住道；

第五隨世行； 第六入深法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五隨世行； 第六入深法，

得無生相分， 漸漸而增長； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無生相分， 漸漸而增長；

第七集一切， 具菩提分法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七集一切， 具菩提分法，

能起諸功德， 及以一切願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能起諸功德， 及以一切願。

如是諸功德， 令後八地中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸功德， 令後八地中，

一切諸所行， 自然得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸所行， 自然得清淨。

遠行地難過， 大智力所能， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠行地難過， 大智力所能，

如二國中間， 難可得過度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如二國中間， 難可得過度。

在於七地中， 不污如聖王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於七地中， 不污如聖王；

住於此道中， 不名一切過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於此道中， 不名一切過。

若到於第八， 菩薩智慧地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若到於第八， 菩薩智慧地，

爾時過意界， 住於智業中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時過意界， 住於智業中。

如梵王觀世， 不得名為人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如梵王觀世， 不得名為人；

菩薩罪不污， 如蓮花在水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩罪不污， 如蓮花在水。

菩薩住是地， 過種種煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 過種種煩惱，

不名有煩惱、 不名盡煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不名有煩惱、 不名盡煩惱。

入是正道中， 無有諸煩惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入是正道中， 無有諸煩惱；

願求佛道故， 不名盡煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願求佛道故， 不名盡煩惱。

於諸世間中， 經書、伎藝事、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸世間中， 經書、伎藝事、

文頌、呪術等， 自然能了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文頌、呪術等， 自然能了知。

修習諸禪定， 及諸神通等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習諸禪定， 及諸神通等，

無量心利世， 是事皆能起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量心利世， 是事皆能起。

爾時此菩薩， 過於二乘行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時此菩薩， 過於二乘行，

安住第七地， 菩薩諸行中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住第七地， 菩薩諸行中。

以初發心時， 大願力故勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以初發心時， 大願力故勝；

今於此地中， 智慧力故勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今於此地中， 智慧力故勝。

猶如國王子， 小時豪性勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如國王子， 小時豪性勝；

後以功德成， 於諸人中勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後以功德成， 於諸人中勝。

住此得深智， 轉發勝精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此得深智， 轉發勝精進，

念念入寂滅， 而亦不取證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念入寂滅， 而亦不取證。

猶如人乘船， 入於大海中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如人乘船， 入於大海中，

雖行深水難， 不為水所害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖行深水難， 不為水所害。

菩薩行轉勝， 方便智慧故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行轉勝， 方便智慧故，

功德悉備足， 諸世所難知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德悉備足， 諸世所難知。

供養無量佛， 其心清淨故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養無量佛， 其心清淨故，

如真金雜寶， 間錯而莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如真金雜寶， 間錯而莊嚴。

得佛智慧光， 乾諸愛水潤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛智慧光， 乾諸愛水潤，

猶如日光明， 消涸於泥潦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如日光明， 消涸於泥潦。

菩薩住是地， 他化自在王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 他化自在王，

諸根悉猛利， 通達諸道果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根悉猛利， 通達諸道果。

若欲勤精進， 見十萬千億， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲勤精進， 見十萬千億，

那由他諸佛， 願力過是數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那由他諸佛， 願力過是數。

七地智慧淨， 一切世二乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七地智慧淨， 一切世二乘，

皆所共難知， 今已略說竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆所共難知， 今已略說竟。」

不動地第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動地第八

他化自在王， 諸天及菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他化自在王， 諸天及菩薩，

聞說此上行， 心皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞說此上行， 心皆大歡喜。

供養佛、佛子， 雨上妙華香、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養佛、佛子， 雨上妙華香、

瓔珞、眾幡蓋、 末香、諸寶衣、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瓔珞、眾幡蓋、 末香、諸寶衣、

真妙摩尼珠、 莊嚴身諸物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真妙摩尼珠、 莊嚴身諸物，

如雲空中下， 散佛及大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如雲空中下， 散佛及大眾。

天女於空中， 作種種伎樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女於空中， 作種種伎樂，

供養於如來， 并及諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養於如來， 并及諸菩薩。

同以微妙音， 歌頌諸功德： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同以微妙音， 歌頌諸功德：

「一切智慧者， 眾生中最尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切智慧者， 眾生中最尊。

憐愍世間故， 佛現神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍世間故， 佛現神通力，

華香珍寶等， 皆出如是音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華香珍寶等， 皆出如是音；

所有毛塵沙， 各示那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有毛塵沙， 各示那由他，

無量數諸佛， 於中而說法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量數諸佛， 於中而說法；

於一毛頭中， 見無量佛國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一毛頭中， 見無量佛國，

須彌、鐵圍、海， 世間不迫隘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌、鐵圍、海， 世間不迫隘；

於一毛頭中， 具有三惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一毛頭中， 具有三惡道，

天、人、阿修羅， 各各受業報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天、人、阿修羅， 各各受業報；

見諸佛國中， 一切佛妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸佛國中， 一切佛妙音，

轉無上法輪， 隨起眾生念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉無上法輪， 隨起眾生念；

諸佛世界中， 眾生身種種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世界中， 眾生身種種，

國有眾生身、 眾生身有國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國有眾生身、 眾生身有國。

一切諸天、人， 悉皆離共住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸天、人， 悉皆離共住，

佛先觀察已， 然後為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛先觀察已， 然後為說法。

微塵中國土， 眾生心想細， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微塵中國土， 眾生心想細，

以國土麁故， 眾生心想麁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以國土麁故， 眾生心想麁。

佛現如是等， 種種神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛現如是等， 種種神通力，

若為眾生說， 是事不可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為眾生說， 是事不可盡。」

如是以妙音， 稱歎於世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是以妙音， 稱歎於世尊，

心皆大歡喜， 默然而觀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心皆大歡喜， 默然而觀佛。

解脫月菩薩， 請金剛藏言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩， 請金剛藏言：

「佛子今可說， 入於八地相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子今可說， 入於八地相。」

金剛藏菩薩言：「佛子！諸菩薩摩訶薩已習七地微妙行、慧方便道、淨善集助道法，大願力故，心住不滅。諸佛神力所護，善根得力，常念隨順如來力、無畏、不共法，樂心、深心，善淨成就福德智力。大慈悲心故，不捨一切眾生，修行無量智道，能入諸法。本來無生、無滅，無相、不出，不失、不去，不還、無所有性；初中後平等，不異如來無分別智。一切心意識、憶想分別無所貪著，入一切法如虛空性，是名菩薩得無生法忍入第八地，即時得是第八不動地，名為深行菩薩。難可得知、無能分別，離一切相、離一切想、一切貪著，無量無邊不可思議，一切聲聞、辟支佛所不能壞，深大遠離而現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩言：「佛子！諸菩薩摩訶薩已習七地微妙行、慧方便道、淨善集助道法，大願力故，心住不滅。諸佛神力所護，善根得力，常念隨順如來力、無畏、不共法，樂心、深心，善淨成就福德智力。大慈悲心故，不捨一切眾生，修行無量智道，能入諸法。本來無生、無滅，無相、不出，不失、不去，不還、無所有性；初中後平等，不異如來無分別智。一切心意識、憶想分別無所貪著，入一切法如虛空性，是名菩薩得無生法忍入第八地，即時得是第八不動地，名為深行菩薩。難可得知、無能分別，離一切相、離一切想、一切貪著，無量無邊不可思議，一切聲聞、辟支佛所不能壞，深大遠離而現在前。

「諸佛子！譬如比丘得於神通，心得自在，次第乃入滅盡定，一切動心、憶想分別、心所行事皆悉盡滅。菩薩亦如是，住是遠行地，即時一切怱務都滅，得無身、口、意務，住大遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！譬如比丘得於神通，心得自在，次第乃入滅盡定，一切動心、憶想分別、心所行事皆悉盡滅。菩薩亦如是，住是遠行地，即時一切怱務都滅，得無身、口、意務，住大遠離。

「諸佛子！如人夢中欲渡深水，是人爾時發大精進、施大方便，欲渡此水；未渡之間，廓然便覺所渡方便乃怱遽事，即皆放捨。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，從初已來發大精進、廣修行道至不動地，一切遽事皆悉放捨，不行二心，諸所憶想不復現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如人夢中欲渡深水，是人爾時發大精進、施大方便，欲渡此水；未渡之間，廓然便覺所渡方便乃怱遽事，即皆放捨。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，從初已來發大精進、廣修行道至不動地，一切遽事皆悉放捨，不行二心，諸所憶想不復現前。

「譬如生梵世者，欲界煩惱不現在前。如是，諸佛子！菩薩住是不動地，一切心意識不現在前，乃至佛心、菩提心、涅槃心尚不現前，何況當生世間心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如生梵世者，欲界煩惱不現在前。如是，諸佛子！菩薩住是不動地，一切心意識不現在前，乃至佛心、菩提心、涅槃心尚不現前，何況當生世間心？

「諸佛子！是菩薩摩訶薩隨順是地，以本願力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是菩薩摩訶薩隨順是地，以本願力故。

「又，諸佛為現其身，住在諸地法流水中，如來智慧為作因緣。諸佛皆作是言：『善哉善哉！善男子！汝得是第一忍，順一切諸佛法。善男子！我有佛十力、四無所畏、十八不共法，汝今未得。當為得是諸功德故，加勤精進，亦莫捨此忍門。善男子！汝雖得此第一甚深寂滅解脫，凡夫眾生不善、非寂滅、常發種種煩惱、為種種覺觀所害，汝當愍此眾生。又，善男子！汝應念本所願，欲大利益眾生、欲得不可思議智慧門。又，善男子！一切法性、一切法相，若有佛、若無佛，常住不異。諸如來不以得此法故，說名為佛，聲聞、辟支佛亦能得此寂滅無分別法。善男子！汝觀我等無量清淨身相、無量智慧、無量清淨國土，起無量智慧、無量方便、無量圓光、無量淨音，汝今應起如是等事。又，善男子！汝今適得此一法明，所謂一切法寂滅無有分別無生法明。我等所得，無量無邊，若干億劫算數所不能知。汝為得此故，應起此法。善男子！汝觀十方無量國土、無量眾生、無量諸法差別，汝應如實通達是事、隨順如是智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，諸佛為現其身，住在諸地法流水中，如來智慧為作因緣。諸佛皆作是言：『善哉善哉！善男子！汝得是第一忍，順一切諸佛法。善男子！我有佛十力、四無所畏、十八不共法，汝今未得。當為得是諸功德故，加勤精進，亦莫捨此忍門。善男子！汝雖得此第一甚深寂滅解脫，凡夫眾生不善、非寂滅、常發種種煩惱、為種種覺觀所害，汝當愍此眾生。又，善男子！汝應念本所願，欲大利益眾生、欲得不可思議智慧門。又，善男子！一切法性、一切法相，若有佛、若無佛，常住不異。諸如來不以得此法故，說名為佛，聲聞、辟支佛亦能得此寂滅無分別法。善男子！汝觀我等無量清淨身相、無量智慧、無量清淨國土，起無量智慧、無量方便、無量圓光、無量淨音，汝今應起如是等事。又，善男子！汝今適得此一法明，所謂一切法寂滅無有分別無生法明。我等所得，無量無邊，若干億劫算數所不能知。汝為得此故，應起此法。善男子！汝觀十方無量國土、無量眾生、無量諸法差別，汝應如實通達是事、隨順如是智。』

「是菩薩，諸佛與如是等無量無邊起智慧因緣門；以此無量門故，是菩薩能起無量智、差別業，皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩，諸佛與如是等無量無邊起智慧因緣門；以此無量門故，是菩薩能起無量智、差別業，皆悉成就。

「諸佛子！我今為汝說，若諸佛不令此菩薩住如是智慧門者，是菩薩爾時畢竟則取涅槃，捨利益一切眾生；以諸佛與此菩薩如是無量無邊起智慧因緣故，於一念中所生智慧，比從初地已來乃至竟第七地百分不及一，千萬億分、百千萬億那由他、乃至無量無邊阿僧祇分不及一，乃至算數譬喻所不能及。所以者何？先以一身行道修集功德，今此地中得無量身修菩薩道，以無量音聲，以無量智慧、無量生處、無量清淨國土、無量教化眾生，供養給侍無量諸佛故、隨順無量佛法故、無量神通力故、無量大會差別故、無量身口意業集一切菩薩所行道，以不動法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！我今為汝說，若諸佛不令此菩薩住如是智慧門者，是菩薩爾時畢竟則取涅槃，捨利益一切眾生；以諸佛與此菩薩如是無量無邊起智慧因緣故，於一念中所生智慧，比從初地已來乃至竟第七地百分不及一，千萬億分、百千萬億那由他、乃至無量無邊阿僧祇分不及一，乃至算數譬喻所不能及。所以者何？先以一身行道修集功德，今此地中得無量身修菩薩道，以無量音聲，以無量智慧、無量生處、無量清淨國土、無量教化眾生，供養給侍無量諸佛故、隨順無量佛法故、無量神通力故、無量大會差別故、無量身口意業集一切菩薩所行道，以不動法故。

「佛子！譬如乘船欲入大海，未得大海，多用功力、或以手力；若至大海，不復用力，但以風力而去。若本功力，於大海中一日之行，於百千歲不能得及。諸佛子！諸菩薩摩訶薩亦如是，多集善根資糧，乘大乘船到菩薩所行大智慧海，於須臾間，不施功力能近一切諸佛智慧，本所施功若一劫、若百千萬劫不能得及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如乘船欲入大海，未得大海，多用功力、或以手力；若至大海，不復用力，但以風力而去。若本功力，於大海中一日之行，於百千歲不能得及。諸佛子！諸菩薩摩訶薩亦如是，多集善根資糧，乘大乘船到菩薩所行大智慧海，於須臾間，不施功力能近一切諸佛智慧，本所施功若一劫、若百千萬劫不能得及。

「諸佛子！菩薩摩訶薩得至第八地，從本方便慧生無功用心，在菩薩道思惟諸佛智慧勢力，所謂：知世界生、世界滅、世界壞、世界成，知以何業因緣滅故世界壞、知以何業因緣集故世界成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩摩訶薩得至第八地，從本方便慧生無功用心，在菩薩道思惟諸佛智慧勢力，所謂：知世界生、世界滅、世界壞、世界成，知以何業因緣滅故世界壞、知以何業因緣集故世界成。

「是菩薩知地性小相、知地性大相、知地性無量相、知地性差別相；知水、火、風性小相、大相、無量相、差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩知地性小相、知地性大相、知地性無量相、知地性差別相；知水、火、風性小相、大相、無量相、差別相。

「知微塵細相、知微塵差別相，於一世界中所有微塵差別皆悉能知，此一世界所有地若干微塵皆悉能知；若干水、火、風微塵皆悉能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知微塵細相、知微塵差別相，於一世界中所有微塵差別皆悉能知，此一世界所有地若干微塵皆悉能知；若干水、火、風微塵皆悉能知。

「知若干寶物斤兩微塵、若干眾生身微塵、世界中萬物微塵差別，分別眾生麁身、細身，從若干微塵生地獄身、從若干微塵生畜生身、以若干微塵生餓鬼身、以若干微塵生阿修羅身、以若干微塵生天身、以若干微塵生人身，皆悉了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知若干寶物斤兩微塵、若干眾生身微塵、世界中萬物微塵差別，分別眾生麁身、細身，從若干微塵生地獄身、從若干微塵生畜生身、以若干微塵生餓鬼身、以若干微塵生阿修羅身、以若干微塵生天身、以若干微塵生人身，皆悉了知。

「是菩薩入如是分別微塵智中，知欲界壞、知欲界成，知色界壞、知色界成，知無色界壞、知無色界成；知欲界、色界、無色界成壞。知欲界小相、知欲界大相、知欲界無量相、知欲界差別相；知色界、無色界小相、大相、無量相、差別相。如是知三界，是名菩薩教化眾生助智明分。善知分別眾生身、善觀所應生處，隨眾生生處、隨眾生身而為受身。是菩薩現身遍滿三千大千世界，隨眾生身各各差別，如日於一切水皆現其像，若二三千大千世界、三、四、五、十、二十、三十、四十、五十、百三千大千世界、若千、若萬、若百萬、若千萬、若億、若百千萬億那由他世界，身遍其中；乃至無量無邊不可思議、不可說三千大千世界，身遍滿其中，隨眾生身差別而為受身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩入如是分別微塵智中，知欲界壞、知欲界成，知色界壞、知色界成，知無色界壞、知無色界成；知欲界、色界、無色界成壞。知欲界小相、知欲界大相、知欲界無量相、知欲界差別相；知色界、無色界小相、大相、無量相、差別相。如是知三界，是名菩薩教化眾生助智明分。善知分別眾生身、善觀所應生處，隨眾生生處、隨眾生身而為受身。是菩薩現身遍滿三千大千世界，隨眾生身各各差別，如日於一切水皆現其像，若二三千大千世界、三、四、五、十、二十、三十、四十、五十、百三千大千世界、若千、若萬、若百萬、若千萬、若億、若百千萬億那由他世界，身遍其中；乃至無量無邊不可思議、不可說三千大千世界，身遍滿其中，隨眾生身差別而為受身。

「是菩薩成就如是智慧，於一世界身不動搖，乃至不可說諸佛世界隨眾生身、隨所信樂，於諸佛大會而現身像。若於沙門會中示沙門形色、婆羅門眾中示婆羅門形色、剎利眾中示剎利形色、居士眾中示居士形色、四天王眾中、帝釋眾中、魔眾中、梵天眾中示梵天形色、乃至阿迦膩吒天眾中示阿迦膩吒形色；以聲聞乘度者，示聲聞形色；以辟支佛乘度者，示辟支佛形色；以菩薩乘度者，示菩薩形色；以佛身度者，示佛身形色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩成就如是智慧，於一世界身不動搖，乃至不可說諸佛世界隨眾生身、隨所信樂，於諸佛大會而現身像。若於沙門會中示沙門形色、婆羅門眾中示婆羅門形色、剎利眾中示剎利形色、居士眾中示居士形色、四天王眾中、帝釋眾中、魔眾中、梵天眾中示梵天形色、乃至阿迦膩吒天眾中示阿迦膩吒形色；以聲聞乘度者，示聲聞形色；以辟支佛乘度者，示辟支佛形色；以菩薩乘度者，示菩薩形色；以佛身度者，示佛身形色。

「諸佛子！所有不可說諸佛國中，隨眾生身信樂差別現為受身，而實遠離身相差別，常住諸身平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！所有不可說諸佛國中，隨眾生身信樂差別現為受身，而實遠離身相差別，常住諸身平等。

「是菩薩知眾生身、知國土身、知業報身、知聲聞身、知辟支佛身、知菩薩身、知如來身、知智身、知法身、知虛空身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩知眾生身、知國土身、知業報身、知聲聞身、知辟支佛身、知菩薩身、知如來身、知智身、知法身、知虛空身。

「菩薩如是知眾生深心所樂，若於眾生身作己身，若於眾生身作國土身、業報身、聲聞身、辟支佛身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身，若於國土身作己身、業報身乃至虛空身，若於業報身作己身乃至虛空身，若於己身作眾生身、國土身、業報身、聲聞身、辟支佛身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是知眾生深心所樂，若於眾生身作己身，若於眾生身作國土身、業報身、聲聞身、辟支佛身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身，若於國土身作己身、業報身乃至虛空身，若於業報身作己身乃至虛空身，若於己身作眾生身、國土身、業報身、聲聞身、辟支佛身、菩薩身、如來身、智身、法身、虛空身。

「是菩薩知眾生集業身、報身、煩惱身、色身、無色身，諸佛國土小相、大相、垢相、淨相、無量相、廣相、倒相、平相、曲相、方相、方差別相，知業報身假名差別、聲聞身假名差別、辟支佛身假名差別、菩薩身假名差別、如來身差別。菩提身、願身、化身、受神力身、相好莊嚴身、勢力身、意生身、福德身、智身、法身善分別，如實說諸身相。知諸法身平等不壞相，知虛空身無量相、周遍相、無形相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩知眾生集業身、報身、煩惱身、色身、無色身，諸佛國土小相、大相、垢相、淨相、無量相、廣相、倒相、平相、曲相、方相、方差別相，知業報身假名差別、聲聞身假名差別、辟支佛身假名差別、菩薩身假名差別、如來身差別。菩提身、願身、化身、受神力身、相好莊嚴身、勢力身、意生身、福德身、智身、法身善分別，如實說諸身相。知諸法身平等不壞相，知虛空身無量相、周遍相、無形相。

「是菩薩善知起如是諸身，則得命自在、心自在、財物自在、業自在、生自在、願自在、信解自在、如意自在、智自在、法自在。是菩薩得是菩薩十自在，即時為不可思議智者、無量智者、廣智者、不可壞智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩善知起如是諸身，則得命自在、心自在、財物自在、業自在、生自在、願自在、信解自在、如意自在、智自在、法自在。是菩薩得是菩薩十自在，即時為不可思議智者、無量智者、廣智者、不可壞智者。

「菩薩隨如是智慧畢竟常淨，起無罪身業、口業、意業，身業隨智行、口業隨智行、意業隨智行，般若波羅蜜為增上，大悲為首，善修方便、善起諸願、善為諸佛神通所護，常不捨行利益眾生智，悉知無邊世界中差別事。諸佛子！舉要言之，菩薩住無動地，身、口、意業所作皆能集一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩隨如是智慧畢竟常淨，起無罪身業、口業、意業，身業隨智行、口業隨智行、意業隨智行，般若波羅蜜為增上，大悲為首，善修方便、善起諸願、善為諸佛神通所護，常不捨行利益眾生智，悉知無邊世界中差別事。諸佛子！舉要言之，菩薩住無動地，身、口、意業所作皆能集一切佛法。

「是菩薩到此地中，離一切煩惱故，善住淨心力中；心常不離道故，善住深心力中；不捨眾生故，善住大悲力中；救一切世間故，善住大慈力中；不忘所聞法故，善住陀羅尼力中；分別選擇一切佛法故，善住一切樂說力中；行無邊差別世界故，善住神通力中；不捨一切菩薩所行故，善住願力中；修集一切佛法故，安住波羅蜜力中；善起一切種智故，安住如來力中。是菩薩得如是智力，示一切所作無有過咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩到此地中，離一切煩惱故，善住淨心力中；心常不離道故，善住深心力中；不捨眾生故，善住大悲力中；救一切世間故，善住大慈力中；不忘所聞法故，善住陀羅尼力中；分別選擇一切佛法故，善住一切樂說力中；行無邊差別世界故，善住神通力中；不捨一切菩薩所行故，善住願力中；修集一切佛法故，安住波羅蜜力中；善起一切種智故，安住如來力中。是菩薩得如是智力，示一切所作無有過咎。

「諸佛子！諸菩薩摩訶薩此地不可壞故，名為不動地；智慧不轉故，名為不轉地；一切世間難測知故，名威德地；無家過故，名王子地；隨意自在故，名菩薩生地；更不作故，名為成地；善擇知故，名為究竟地；善發大願故，名為變化地；不懷諸法故，名為勝處地；善修起先道故，名為無功力地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！諸菩薩摩訶薩此地不可壞故，名為不動地；智慧不轉故，名為不轉地；一切世間難測知故，名威德地；無家過故，名王子地；隨意自在故，名菩薩生地；更不作故，名為成地；善擇知故，名為究竟地；善發大願故，名為變化地；不懷諸法故，名為勝處地；善修起先道故，名為無功力地。

「諸佛子！諸菩薩摩訶薩得如是智慧，名為得入佛境界、名為佛功德所照明、名為隨佛威儀行，趣向佛法，常為諸佛神力善護、常為四天王、釋提桓因、梵天王等所奉迎、常為密迹金剛神之所侍衛。善能生諸深禪定，常能作無量諸身差別，於諸身中皆有勢力，得大果報、神通力，於無邊三昧中得自在，能受無量記，隨眾生成就處示成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！諸菩薩摩訶薩得如是智慧，名為得入佛境界、名為佛功德所照明、名為隨佛威儀行，趣向佛法，常為諸佛神力善護、常為四天王、釋提桓因、梵天王等所奉迎、常為密迹金剛神之所侍衛。善能生諸深禪定，常能作無量諸身差別，於諸身中皆有勢力，得大果報、神通力，於無邊三昧中得自在，能受無量記，隨眾生成就處示成阿耨多羅三藐三菩提。

「是菩薩入如是大智慧，善通達諸法，常放大慧光明，度無障礙法性道，善知世間法道差別，能示一切諸功德，隨意自在，善解先際、後際。能入迴轉魔道智中、入如來所行境界中，能於無邊世界行菩薩道，以不轉相故。是故，此地名為不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩入如是大智慧，善通達諸法，常放大慧光明，度無障礙法性道，善知世間法道差別，能示一切諸功德，隨意自在，善解先際、後際。能入迴轉魔道智中、入如來所行境界中，能於無邊世界行菩薩道，以不轉相故。是故，此地名為不動。

「諸佛子！諸菩薩摩訶薩在不動地，善生禪定力故，常不離見無邊諸佛，而不捨麁供養供給諸佛。是菩薩於一一劫、一切世界中，見數百千萬億那由他無量無邊阿僧祇佛，供養、恭敬、尊重、讚歎，具一切供養事而用供養，親近諸佛，從諸佛受世間別異等諸法明。是人轉深入如來法藏，問世間性差別事中無能盡者，乃至百千萬億劫說不可盡。又，諸善根轉勝明淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！諸菩薩摩訶薩在不動地，善生禪定力故，常不離見無邊諸佛，而不捨麁供養供給諸佛。是菩薩於一一劫、一切世界中，見數百千萬億那由他無量無邊阿僧祇佛，供養、恭敬、尊重、讚歎，具一切供養事而用供養，親近諸佛，從諸佛受世間別異等諸法明。是人轉深入如來法藏，問世間性差別事中無能盡者，乃至百千萬億劫說不可盡。又，諸善根轉勝明淨。

「譬如成鍊真金，巧匠雜寶作瓔珞已，繫四天下主頸，閻浮提人無能奪者。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住是無動地，諸善根轉勝明淨，一切聲聞、辟支佛、乃至七地菩薩所不能壞。菩薩住是地，以善分別智門故，智慧光明滅眾生惱熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如成鍊真金，巧匠雜寶作瓔珞已，繫四天下主頸，閻浮提人無能奪者。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住是無動地，諸善根轉勝明淨，一切聲聞、辟支佛、乃至七地菩薩所不能壞。菩薩住是地，以善分別智門故，智慧光明滅眾生惱熱。

「譬如，佛子！若千世界主大梵天王，能於一時流布慈心滿千世界，亦能放光遍照其中。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住無動地中，能放身光照十萬三千大千世界微塵數等世界眾生，次能滅諸惱熱令得清涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如，佛子！若千世界主大梵天王，能於一時流布慈心滿千世界，亦能放光遍照其中。諸佛子！菩薩摩訶薩亦如是，住無動地中，能放身光照十萬三千大千世界微塵數等世界眾生，次能滅諸惱熱令得清涼。

「諸佛子！是名略說菩薩摩訶薩不動地，若廣說者，無量劫數所不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是名略說菩薩摩訶薩不動地，若廣說者，無量劫數所不能盡。

「菩薩住是地中，多作大梵天王主千世界，諸根猛利。與諸眾生、聲聞、辟支佛、菩薩波羅蜜道因緣，無有窮盡；說世間性差別中，無能壞者。所作善業，若布施、若愛語、若利益、若同事，皆不離念佛、念法、念諸菩薩伴，乃至不離念一切種智。常生是心：『我當何時於眾生中為首、為尊，乃至於一切眾生為依止者？』是菩薩若欲勤行精進，於須臾間得百萬三千大千世界微塵數諸三昧，乃至能示百萬三千大千世界微塵數菩薩眷屬——若以願力，神通自在能過是數，若干百千萬億劫不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住是地中，多作大梵天王主千世界，諸根猛利。與諸眾生、聲聞、辟支佛、菩薩波羅蜜道因緣，無有窮盡；說世間性差別中，無能壞者。所作善業，若布施、若愛語、若利益、若同事，皆不離念佛、念法、念諸菩薩伴，乃至不離念一切種智。常生是心：『我當何時於眾生中為首、為尊，乃至於一切眾生為依止者？』是菩薩若欲勤行精進，於須臾間得百萬三千大千世界微塵數諸三昧，乃至能示百萬三千大千世界微塵數菩薩眷屬——若以願力，神通自在能過是數，若干百千萬億劫不可稱計。」

爾時，金剛藏菩薩欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩欲重明此義而說偈言：

「菩薩住七地， 慧方便已得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住七地， 慧方便已得，

善集助道法， 大願之所繫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善集助道法， 大願之所繫，

諸佛神力護， 善根悉成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛神力護， 善根悉成就，

求於勝智故， 能入第八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求於勝智故， 能入第八地。

善集於福德， 而有深慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善集於福德， 而有深慈悲，

離諸有量心， 心同如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸有量心， 心同如虛空。

如所說法中， 心得決定力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所說法中， 心得決定力，

如是得寂滅， 微妙無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是得寂滅， 微妙無生忍。

諸法從本來， 無生亦無滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法從本來， 無生亦無滅，

無相亦無出， 不失亦不行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相亦無出， 不失亦不行；

諸法初中後， 與如無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法初中後， 與如無分別，

無有心意行， 同若如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有心意行， 同若如虛空。

成就如是忍， 無有諸戲論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就如是忍， 無有諸戲論，

得是不動地， 甚深寂滅行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是不動地， 甚深寂滅行。

一切諸世間， 不能得測量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世間， 不能得測量；

一切諸心相， 皆悉已壞盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸心相， 皆悉已壞盡。

菩薩住是地， 心識無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 心識無分別，

如入滅盡定， 無念想分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如入滅盡定， 無念想分別。

猶如人夢中， 遽欲行渡水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如人夢中， 遽欲行渡水，

覺則心廓然， 自知無所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺則心廓然， 自知無所作。

得是深忍已， 一切想念滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是深忍已， 一切想念滅，

亦如諸梵王， 無欲界煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如諸梵王， 無欲界煩惱。

先以願力護， 諸佛今勸言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先以願力護， 諸佛今勸言：

『如是第一忍， 是諸佛職位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『如是第一忍， 是諸佛職位。

我等深智力、 無畏、不共法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等深智力、 無畏、不共法，

汝既無有此， 當加勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝既無有此， 當加勤精進。

汝今雖得滅， 一切煩惱火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今雖得滅， 一切煩惱火，

當觀諸世間， 煩惱常熾然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當觀諸世間， 煩惱常熾然。

當念本所願， 欲利諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當念本所願， 欲利諸眾生，

悉遍知諸法， 廣度於一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉遍知諸法， 廣度於一切。

諸法實性相， 常住無變異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法實性相， 常住無變異，

二乘亦得此， 不以得名佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二乘亦得此， 不以得名佛；

但以得無礙， 甚深微妙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但以得無礙， 甚深微妙智，

通達三世故， 乃得名為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達三世故， 乃得名為佛。

是諸無等等， 天人所恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸無等等， 天人所恭敬，

開是眾智門， 令入諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開是眾智門， 令入諸佛法。

成就無邊底， 無量妙智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就無邊底， 無量妙智慧，

先所行諸法， 不及今一念。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先所行諸法， 不及今一念。』

如是諸菩薩， 得妙智慧地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 得妙智慧地，

能在一念中， 身遍於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能在一念中， 身遍於十方。

入是智慧門， 行道疾無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入是智慧門， 行道疾無礙，

如行於大海， 風力令去疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如行於大海， 風力令去疾。

離諸功用心， 但在於智業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸功用心， 但在於智業，

觀十方世界， 成、壞及與住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀十方世界， 成、壞及與住；

能知四大一， 亦知種種異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知四大一， 亦知種種異，

小、大、無量相， 種種諸差別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小、大、無量相， 種種諸差別；

能數知三千， 大千界微塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能數知三千， 大千界微塵，

亦知眾生身， 四大微塵數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知眾生身， 四大微塵數；

諸天身眾寶， 微塵數差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天身眾寶， 微塵數差別，

皆悉遍照了， 餘亦如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉遍照了， 餘亦如是知。

智慧因緣故， 心轉得調柔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧因緣故， 心轉得調柔，

為利諸眾生， 遍諸世界身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利諸眾生， 遍諸世界身；

能於眾生身， 而自作己身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於眾生身， 而自作己身，

及諸佛世界， 諸餘種種身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸佛世界， 諸餘種種身。

如日、月隨風， 影現一切水； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日、月隨風， 影現一切水；

菩薩亦如是， 隨順智慧風， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩亦如是， 隨順智慧風，

常住於法性， 湛然不移動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住於法性， 湛然不移動，

於淨心眾生， 各現其身像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於淨心眾生， 各現其身像。

隨諸心所樂， 而現為受生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸心所樂， 而現為受生，

於諸人天會， 悉皆示其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸人天會， 悉皆示其身。

菩薩於因緣， 和合中自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於因緣， 和合中自在，

乃至能隨意， 而為現佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至能隨意， 而為現佛身。

眾生、國土身、 業報賢聖身、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生、國土身、 業報賢聖身、

智身與法身， 知皆同平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智身與法身， 知皆同平等。

以是因緣故， 得如意神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣故， 得如意神通，

為令世歡喜， 而現種種身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令世歡喜， 而現種種身。

能得於十種， 妙大自在智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得於十種， 妙大自在智，

所作隨智行， 順於慈悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作隨智行， 順於慈悲心。

諸佛所有法， 皆能善修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所有法， 皆能善修習，

住三淨業中， 不動如須彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住三淨業中， 不動如須彌。

能得大菩薩， 所有十種力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得大菩薩， 所有十種力，

一切諸魔眾， 皆所不能轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸魔眾， 皆所不能轉。

常為諸佛護、 釋梵所敬禮、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為諸佛護、 釋梵所敬禮、

密迹金剛神， 常隨而侍衛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密迹金剛神， 常隨而侍衛。

菩薩得是地， 功德無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得是地， 功德無有量，

百千萬億劫， 說之不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千萬億劫， 說之不可盡。

得近無數佛， 增益諸善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得近無數佛， 增益諸善根，

如真金雜寶， 莊嚴在王頸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如真金雜寶， 莊嚴在王頸。

菩薩在是地， 多作大梵王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩在是地， 多作大梵王，

典領千國土， 功德富無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 典領千國土， 功德富無量。

能以三乘教， 而無有窮盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以三乘教， 而無有窮盡，

慈心光普照， 破諸煩惱熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心光普照， 破諸煩惱熱。

若欲於須臾， 能得百三千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲於須臾， 能得百三千，

大千世界數， 微塵諸三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大千世界數， 微塵諸三昧。

能見十方佛， 其數亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見十方佛， 其數亦如是，

若以其願力， 過是無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以其願力， 過是無有量。

今已略解說， 第八地妙相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今已略解說， 第八地妙相，

若廣演說者， 千億劫不盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若廣演說者， 千億劫不盡。」