十住經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住經卷第二

後秦三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦三藏鳩摩羅什譯

明地第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明地第三

諸菩薩聞是， 不可思議行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩聞是， 不可思議行，

心皆大歡喜， 恭敬無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心皆大歡喜， 恭敬無有量。

即時虛空中， 雨眾名華香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時虛空中， 雨眾名華香，

如雲而垂下， 供養金剛藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如雲而垂下， 供養金剛藏。

咸讚言：「善哉， 善哉！金剛藏！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸讚言：「善哉， 善哉！金剛藏！

善說諸大人， 護持淨戒行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說諸大人， 護持淨戒行。

於諸眾生中， 深有憐愍心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生中， 深有憐愍心，

敷演解說是， 第二地行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敷演解說是， 第二地行處。

菩薩微妙行， 真實無有異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩微妙行， 真實無有異，

是諸菩薩等， 清淨之行處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩等， 清淨之行處，

為一切眾生， 常求諸好事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一切眾生， 常求諸好事，

第二淨明地， 今已解說竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二淨明地， 今已解說竟。

天人恭敬者！ 願說第三地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人恭敬者！ 願說第三地，

善示智所作、 菩薩之所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善示智所作、 菩薩之所行。

願說諸大人， 云何行布施、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說諸大人， 云何行布施、

持戒及忍辱、 精進、行禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒及忍辱、 精進、行禪定，

智慧與方便、 并及慈悲心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧與方便、 并及慈悲心？

云何行是法， 清淨於佛行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何行是法， 清淨於佛行？」

解脫月菩薩， 語金剛藏言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩， 語金剛藏言：

「菩薩至三地， 當以何等心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩至三地， 當以何等心？」

金剛藏菩薩摩訶薩語解脫月菩薩言：「佛子！諸菩薩摩訶薩深淨心行第二地已、欲得第三地，當以十心得入第三地。何等為十？一、淨心，二、猛利心，三、厭心，四、離心，五、不退心，六、堅心，七、明盛心，八、無足心，九、快心，十、大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩摩訶薩語解脫月菩薩言：「佛子！諸菩薩摩訶薩深淨心行第二地已、欲得第三地，當以十心得入第三地。何等為十？一、淨心，二、猛利心，三、厭心，四、離心，五、不退心，六、堅心，七、明盛心，八、無足心，九、快心，十、大心。

「諸佛子！是菩薩摩訶薩以是十心得入第三地，能觀一切有為法如實相，所謂：無常苦空、無我不淨、不久敗壞、不可信相、念念生滅又不生不滅，不從前際來、不去至後際、現在不住。菩薩如是觀一切有為法真實相，知此諸法無作、無起，無來、無去。而諸眾生憂、悲、苦惱、憎愛所繫，無有停積、無定生處，但為貪、恚、癡火所然，增長後世苦惱火聚，無有實性、猶如幻化。見如是已，於一切有為法轉復厭離，趣佛智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是菩薩摩訶薩以是十心得入第三地，能觀一切有為法如實相，所謂：無常苦空、無我不淨、不久敗壞、不可信相、念念生滅又不生不滅，不從前際來、不去至後際、現在不住。菩薩如是觀一切有為法真實相，知此諸法無作、無起，無來、無去。而諸眾生憂、悲、苦惱、憎愛所繫，無有停積、無定生處，但為貪、恚、癡火所然，增長後世苦惱火聚，無有實性、猶如幻化。見如是已，於一切有為法轉復厭離，趣佛智慧。

「是菩薩知如來智慧不可思議、不可稱量、有大勢力、無能勝者、無有雜相、無有衰惱憂悲之苦，能至無畏安隱大城不復轉還、能救無量苦惱眾生。如是，見知佛智無量、見有為法無量苦惱，於一切眾生轉生殊勝十心。何等為十？眾生可愍、孤獨無救、貧窮無所依止、三毒之火熾然不息、閉在三有牢固之獄、常住煩惱諸惡刺林、無正觀力、於善法中欲樂心薄、失諸佛妙法而常隨順生死水行、驚畏涅槃。是菩薩見眾生如是多諸衰惱，發大精進：『是諸眾生我應救、我應解、應令清淨、應令得脫、應著善處、應令安住、應令歡喜、應知所宜、應令得度、應使滅苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩知如來智慧不可思議、不可稱量、有大勢力、無能勝者、無有雜相、無有衰惱憂悲之苦，能至無畏安隱大城不復轉還、能救無量苦惱眾生。如是，見知佛智無量、見有為法無量苦惱，於一切眾生轉生殊勝十心。何等為十？眾生可愍、孤獨無救、貧窮無所依止、三毒之火熾然不息、閉在三有牢固之獄、常住煩惱諸惡刺林、無正觀力、於善法中欲樂心薄、失諸佛妙法而常隨順生死水行、驚畏涅槃。是菩薩見眾生如是多諸衰惱，發大精進：『是諸眾生我應救、我應解、應令清淨、應令得脫、應著善處、應令安住、應令歡喜、應知所宜、應令得度、應使滅苦。』

「菩薩如是善遠離一切有為法，深念一切眾生，見諸佛一切智有無量利益，即時欲具佛智慧救度眾生故，勤行菩薩道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是善遠離一切有為法，深念一切眾生，見諸佛一切智有無量利益，即時欲具佛智慧救度眾生故，勤行菩薩道。

「作是思惟：『以何因緣、以何方便，是諸眾生墮在大苦諸煩惱中，當拔出之，使得永住畢竟常樂？』即時知住無礙解脫智慧中者乃可得此。是無礙智慧解脫，不離通達諸法如實智、無行行慧。『如是智慧之明從何而得？當知不離多聞決定智慧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是思惟：『以何因緣、以何方便，是諸眾生墮在大苦諸煩惱中，當拔出之，使得永住畢竟常樂？』即時知住無礙解脫智慧中者乃可得此。是無礙智慧解脫，不離通達諸法如實智、無行行慧。『如是智慧之明從何而得？當知不離多聞決定智慧。』

「復作是念：『無礙解脫等諸佛法以何為本？不離聞法為本。』菩薩如是念已，一切求法時轉加精進，日夜常樂聽法，無有厭足，心無休息。喜法、愛法、依法、隨法、重法、究竟法、歸法、救法、隨順行法，菩薩如是方便求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是念：『無礙解脫等諸佛法以何為本？不離聞法為本。』菩薩如是念已，一切求法時轉加精進，日夜常樂聽法，無有厭足，心無休息。喜法、愛法、依法、隨法、重法、究竟法、歸法、救法、隨順行法，菩薩如是方便求法。

「所有珍寶、財物、金銀……等庫藏無所匱惜，於此物中不生難想，但於說法者生難遭想。為求法故，於內外物無不能捨。世間所有可布施者——所謂國土、人民、眷屬、田業、財物、摩尼寶珠、金銀庫藏、象馬輦輿、眾寶瓔珞、諸嚴身之具、妻子、男女，及支節、手、足、耳、目、鼻、舌，舉身施與無所愛惜。又為求法故，於說法者盡心恭敬、供養、給侍，破除憍慢、我慢、大慢諸惡苦惱，無理等事悉能忍受。深求法故，若得一句未曾聞法，勝得滿三千大千世界珍寶；得聞正法一偈，勝得轉輪聖王、釋提桓因、梵天王處無量劫住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所有珍寶、財物、金銀……等庫藏無所匱惜，於此物中不生難想，但於說法者生難遭想。為求法故，於內外物無不能捨。世間所有可布施者——所謂國土、人民、眷屬、田業、財物、摩尼寶珠、金銀庫藏、象馬輦輿、眾寶瓔珞、諸嚴身之具、妻子、男女，及支節、手、足、耳、目、鼻、舌，舉身施與無所愛惜。又為求法故，於說法者盡心恭敬、供養、給侍，破除憍慢、我慢、大慢諸惡苦惱，無理等事悉能忍受。深求法故，若得一句未曾聞法，勝得滿三千大千世界珍寶；得聞正法一偈，勝得轉輪聖王、釋提桓因、梵天王處無量劫住。

「是菩薩，若有人來作是言：『我與汝佛所說法一句，能淨菩薩所行道，令汝得聞。若能入大火坑受大苦者，當以相與。』是菩薩作是念：『我受一句法故，尚於三千大千世界火坑從梵天投下，何況墮小火坑？我等求法應盡受一切，諸地獄苦猶應求法，何況人中諸小苦惱？』為求法故，發如是心。又，如所聞法，心常喜樂，悉能正觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩，若有人來作是言：『我與汝佛所說法一句，能淨菩薩所行道，令汝得聞。若能入大火坑受大苦者，當以相與。』是菩薩作是念：『我受一句法故，尚於三千大千世界火坑從梵天投下，何況墮小火坑？我等求法應盡受一切，諸地獄苦猶應求法，何況人中諸小苦惱？』為求法故，發如是心。又，如所聞法，心常喜樂，悉能正觀。

「是菩薩聞諸法已，降伏其心，於空閑處心作是念：『如說行者乃得佛法，不可但以口之所言。』菩薩如是能住明地，即離諸欲、惡不善法，有覺、有觀，離生喜樂，入初禪；滅覺觀，內清淨、心一處，無覺無觀，定生喜樂，入二禪；離喜故，行捨心、念安慧、身受樂，諸賢聖能說、能捨，常念受樂，入三禪；斷苦斷樂故、先滅憂喜故，不苦、不樂，行捨念淨，入四禪。是菩薩過一切色相，滅一切有對相，不念一切別異相故，知無邊虛空，即入虛空無色定處；過一切虛空相，知無邊識，即入識無色定處；過一切識相，知無所有，即入無所有無色定處；過一切無所有處，知非有想非無想安隱，即入無色非有想非無想處；但隨順諸法行故而不樂著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩聞諸法已，降伏其心，於空閑處心作是念：『如說行者乃得佛法，不可但以口之所言。』菩薩如是能住明地，即離諸欲、惡不善法，有覺、有觀，離生喜樂，入初禪；滅覺觀，內清淨、心一處，無覺無觀，定生喜樂，入二禪；離喜故，行捨心、念安慧、身受樂，諸賢聖能說、能捨，常念受樂，入三禪；斷苦斷樂故、先滅憂喜故，不苦、不樂，行捨念淨，入四禪。是菩薩過一切色相，滅一切有對相，不念一切別異相故，知無邊虛空，即入虛空無色定處；過一切虛空相，知無邊識，即入識無色定處；過一切識相，知無所有，即入無所有無色定處；過一切無所有處，知非有想非無想安隱，即入無色非有想非無想處；但隨順諸法行故而不樂著。

「是菩薩以慈心高廣無量，無瞋、無恨、無惱害，以信解力遍滿一方、二方、三方、四方，四維上下亦復如是。悲心、喜心、捨心高廣無量，無瞋恨、無惱害，以信解力遍滿一方、第二、三、四方，四維上下亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩以慈心高廣無量，無瞋、無恨、無惱害，以信解力遍滿一方、二方、三方、四方，四維上下亦復如是。悲心、喜心、捨心高廣無量，無瞋恨、無惱害，以信解力遍滿一方、第二、三、四方，四維上下亦復如是。

「是菩薩有種種神通力：能動大地、一身為多身、多身為一身、現滅還出、石壁山障皆能徹過如行虛空、於虛空中加趺而去猶如飛鳥，入出於地如水無異，履水如地、身出烟焰如大火聚、日月有大神德威力而能以手捫摸摩之、身力自在乃至梵世。是菩薩以清淨天耳過於人耳，悉聞人天音聲遠近。是菩薩以他心智如實知他心，染心如實知染心、離染心如實知離染心、瞋心離瞋心、癡心離癡心、垢心離垢心、小心大心、散亂心如實知散亂心、定心不定心、縛心解心、有上心無上心如實知有上心無上心；如是，以自心知他心。是菩薩念知宿命諸所生處，所謂一世、二世，三、四、五世，乃至十、二十、三十、四十、五十，乃至百世、千世、萬世、百千萬億那由他世。一劫、二劫，乃至百千萬億那由他無量劫數，其中諸劫無量成壞、於諸劫中所經因緣，悉能念知，我生彼處、如是種族、如是姓名、如是飲食、如是苦樂、如是久住，我於彼死生於此間、於此間死生於彼間。如是，種種相貌因緣悉能念知。是菩薩天眼清淨過於人眼，見眾生生死，形色好醜、善惡、貧賤富貴、趣善惡道、隨業受報，皆如實知，所謂是諸眾生成就身惡業、成就口惡業、成就意惡業、距逆賢聖、受邪見教，起罪業因緣故，身死墮惡道、生在地獄；是諸眾生成就善身業、善口業、善意業、不逆賢聖、信受正見，行善業因緣故，死後生善處天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩有種種神通力：能動大地、一身為多身、多身為一身、現滅還出、石壁山障皆能徹過如行虛空、於虛空中加趺而去猶如飛鳥，入出於地如水無異，履水如地、身出烟焰如大火聚、日月有大神德威力而能以手捫摸摩之、身力自在乃至梵世。是菩薩以清淨天耳過於人耳，悉聞人天音聲遠近。是菩薩以他心智如實知他心，染心如實知染心、離染心如實知離染心、瞋心離瞋心、癡心離癡心、垢心離垢心、小心大心、散亂心如實知散亂心、定心不定心、縛心解心、有上心無上心如實知有上心無上心；如是，以自心知他心。是菩薩念知宿命諸所生處，所謂一世、二世，三、四、五世，乃至十、二十、三十、四十、五十，乃至百世、千世、萬世、百千萬億那由他世。一劫、二劫，乃至百千萬億那由他無量劫數，其中諸劫無量成壞、於諸劫中所經因緣，悉能念知，我生彼處、如是種族、如是姓名、如是飲食、如是苦樂、如是久住，我於彼死生於此間、於此間死生於彼間。如是，種種相貌因緣悉能念知。是菩薩天眼清淨過於人眼，見眾生生死，形色好醜、善惡、貧賤富貴、趣善惡道、隨業受報，皆如實知，所謂是諸眾生成就身惡業、成就口惡業、成就意惡業、距逆賢聖、受邪見教，起罪業因緣故，身死墮惡道、生在地獄；是諸眾生成就善身業、善口業、善意業、不逆賢聖、信受正見，行善業因緣故，死後生善處天上。

「是菩薩於諸禪定解脫三昧能入、能出，而不隨生，但見何處有助菩提法處，以願力故，能生其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩於諸禪定解脫三昧能入、能出，而不隨生，但見何處有助菩提法處，以願力故，能生其中。

「是菩薩住明地中，見數百千萬億那由他諸佛，恭敬、供養、尊重、讚歎衣服、飲食、臥具、醫藥，親近諸佛聽受經法；聽受法已，隨力而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩住明地中，見數百千萬億那由他諸佛，恭敬、供養、尊重、讚歎衣服、飲食、臥具、醫藥，親近諸佛聽受經法；聽受法已，隨力而行。

「是菩薩爾時觀諸法不生不滅，眾緣而有。於百千萬億劫所集欲縛漸得微薄，一切有縛、一切無明縛皆悉微薄，不復積集；不積集故，斷於邪貪、邪瞋、邪癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩爾時觀諸法不生不滅，眾緣而有。於百千萬億劫所集欲縛漸得微薄，一切有縛、一切無明縛皆悉微薄，不復積集；不積集故，斷於邪貪、邪瞋、邪癡。

「諸佛子！譬如真金，巧師鍊治轉更精好，光明倍勝；菩薩亦如是，住在明地、不集三縛故，斷於邪貪、邪瞋、邪癡，諸善根轉增明淨。是菩薩忍辱心、柔軟心、美妙心、不壞心、不動心、不濁心、不高心、不下心、一切所作不望報心、他少有作當生報心、不諂曲心、不染亂心轉勝明淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！譬如真金，巧師鍊治轉更精好，光明倍勝；菩薩亦如是，住在明地、不集三縛故，斷於邪貪、邪瞋、邪癡，諸善根轉增明淨。是菩薩忍辱心、柔軟心、美妙心、不壞心、不動心、不濁心、不高心、不下心、一切所作不望報心、他少有作當生報心、不諂曲心、不染亂心轉勝明淨。

「爾時，菩薩於四攝法中愛語利益偏多，十波羅蜜中忍辱波羅蜜、精進波羅蜜轉多，餘助菩提法皆轉明淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩於四攝法中愛語利益偏多，十波羅蜜中忍辱波羅蜜、精進波羅蜜轉多，餘助菩提法皆轉明淨。

「諸佛子！是名諸菩薩第三明地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是名諸菩薩第三明地。

「菩薩摩訶薩住是地中，多作釋提桓因，智慧猛利，能以方便因緣轉諸眾生，令離淫欲。所作善業，若布施、若愛語、若利益、若同事，皆不離念佛、念法、乃至不離念具足一切種智。常生是心：『我當何時於眾生中為首、為尊、乃至於一切眾生為依止者？』是人若欲勤加精進，於須臾間能得十萬三昧，乃至能示十萬菩薩以為眷屬——隨其願力，神通自在不可算數，若干百千萬億那由他劫不可計知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩住是地中，多作釋提桓因，智慧猛利，能以方便因緣轉諸眾生，令離淫欲。所作善業，若布施、若愛語、若利益、若同事，皆不離念佛、念法、乃至不離念具足一切種智。常生是心：『我當何時於眾生中為首、為尊、乃至於一切眾生為依止者？』是人若欲勤加精進，於須臾間能得十萬三昧，乃至能示十萬菩薩以為眷屬——隨其願力，神通自在不可算數，若干百千萬億那由他劫不可計知。」

爾時，金剛藏菩薩欲令此義轉明故而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩欲令此義轉明故而說偈言：

「菩薩以是心， 能得第三地： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩以是心， 能得第三地：

淨心、猛、厭心、 離心、不退心、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心、猛、厭心、 離心、不退心、

堅心、堪、受心、 快心及大心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅心、堪、受心、 快心及大心，

以如是等心， 得入於三地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如是等心， 得入於三地。

智者住明地， 觀有為作法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者住明地， 觀有為作法，

不淨無常苦， 無我壞敗相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨無常苦， 無我壞敗相，

無有牢固性， 不久念念滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有牢固性， 不久念念滅，

如是思惟知， 無有來去相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是思惟知， 無有來去相。

見諸有為法， 如病如癰瘡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸有為法， 如病如癰瘡，

愛心所纏縛， 生諸憂悲苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛心所纏縛， 生諸憂悲苦。

但為貪恚癡， 猛火所焚燒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但為貪恚癡， 猛火所焚燒，

從無始世來， 熾然常不息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無始世來， 熾然常不息。

即時於一切， 三界生厭離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時於一切， 三界生厭離，

惡賤有為法， 心無所貪著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡賤有為法， 心無所貪著。

但求諸佛智， 無量無邊限， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但求諸佛智， 無量無邊限，

甚深難思議， 清淨無諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深難思議， 清淨無諸苦。

如是見佛智， 無諸苦惱已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是見佛智， 無諸苦惱已，

哀愍諸眾生， 貧窮無福慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哀愍諸眾生， 貧窮無福慧，

三毒火常然， 無有救護者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三毒火常然， 無有救護者；

墮在地獄中， 百種苦所切； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮在地獄中， 百種苦所切；

放逸凡夫人， 沒諸煩惱聚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放逸凡夫人， 沒諸煩惱聚；

盲冥無所見， 失諸佛法寶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盲冥無所見， 失諸佛法寶；

常隨生死水， 無怖空怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常隨生死水， 無怖空怖畏。

我於是眾生， 當勤度脫之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於是眾生， 當勤度脫之，

精進求智慧， 為作饒益者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進求智慧， 為作饒益者。

思惟何方便， 可以得救護？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟何方便， 可以得救護？

唯有諸如來， 深妙無礙智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有諸如來， 深妙無礙智。

此智何為因？ 唯從智慧生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此智何為因？ 唯從智慧生。

思惟是智慧， 但從多聞生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟是智慧， 但從多聞生，

如是籌量已， 勤求多聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是籌量已， 勤求多聞法。

日夜常精進， 聽受無厭惓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日夜常精進， 聽受無厭惓，

讀誦愛樂法， 唯法以為貴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讀誦愛樂法， 唯法以為貴。

為欲求法故， 以諸珍寶等、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲求法故， 以諸珍寶等、

所親愛妻子、 隨意諸眷屬、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所親愛妻子、 隨意諸眷屬、

國土及城邑、 資生諸好物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土及城邑、 資生諸好物，

歡喜而施與， 心無所戀惜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜而施與， 心無所戀惜。

頭目耳鼻舌、 牙齒及手足、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭目耳鼻舌、 牙齒及手足、

支節身血肉、 心肝及髓腦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 支節身血肉、 心肝及髓腦，

以此等施人， 猶不以為難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此等施人， 猶不以為難；

若得聞正法， 是為最甚難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得聞正法， 是為最甚難。

假令有一人， 語此菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假令有一人， 語此菩薩言：

『汝今若能入， 是大猛火聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『汝今若能入， 是大猛火聚，

然後當與汝， 諸佛所說法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後當與汝， 諸佛所說法。』

聞已即歡喜， 自投於火聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已即歡喜， 自投於火聚。

『設使大千界， 火聚滿其中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『設使大千界， 火聚滿其中，

須彌梵世下， 不足以為難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌梵世下， 不足以為難；

若為求一句， 諸佛所說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若為求一句， 諸佛所說法，

救諸苦惱者， 得之甚為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救諸苦惱者， 得之甚為難。

始從初發心， 乃至成佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始從初發心， 乃至成佛道，

我於其中間， 盡此諸劫數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於其中間， 盡此諸劫數，

為欲求諸法， 備受阿鼻苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲求諸法， 備受阿鼻苦，

何況於人間， 小小諸苦惱？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況於人間， 小小諸苦惱？』

以聽法因緣， 能得正憶念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聽法因緣， 能得正憶念；

正憶念因緣， 能生諸禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正憶念因緣， 能生諸禪定，

深妙等三昧， 及五神通事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深妙等三昧， 及五神通事，

次第皆能起， 自在不隨生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第皆能起， 自在不隨生。

菩薩住是地， 能以決定心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 能以決定心，

多供養諸佛， 聽受所說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多供養諸佛， 聽受所說法。

斷邪、愛、恚等， 餘煩惱微薄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷邪、愛、恚等， 餘煩惱微薄，

猶如成鍊金， 調和得其所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如成鍊金， 調和得其所。

菩薩住是地， 功德藏充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 功德藏充滿，

多作忉利王， 自在化婬欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多作忉利王， 自在化婬欲。

愛佛功德故， 化導無量眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛佛功德故， 化導無量眾，

悉能令得住， 無上佛道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能令得住， 無上佛道中。

菩薩住是地， 能以柔軟心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 能以柔軟心，

勤行於精進， 得百千三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤行於精進， 得百千三昧。

悉得見諸佛， 相好莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉得見諸佛， 相好莊嚴身，

其心轉猛利， 願力者殊勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心轉猛利， 願力者殊勝。

常為諸眾生， 勤求好事者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為諸眾生， 勤求好事者，

分別解說此， 第三明地已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別解說此， 第三明地已。」

焰地第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰地第四

諸佛子聞說， 如是地相義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子聞說， 如是地相義，

深妙無有量， 心皆大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深妙無有量， 心皆大歡喜，

散眾名花香， 供養於如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散眾名花香， 供養於如來。

地及大海水， 悉皆大震動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地及大海水， 悉皆大震動，

天諸婇女等， 於上虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天諸婇女等， 於上虛空中，

同以微妙音， 歌頌此上法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同以微妙音， 歌頌此上法。

他化自在王， 聞以大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他化自在王， 聞以大歡喜，

雨摩尼珠寶， 以散於佛上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨摩尼珠寶， 以散於佛上，

踊躍稱讚言： 「善哉，佛出世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 踊躍稱讚言： 「善哉，佛出世，

功德藏流布， 利益於我等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德藏流布， 利益於我等。

我今聞說此， 菩薩地相義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今聞說此， 菩薩地相義，

是事百千劫， 難聞而得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是事百千劫， 難聞而得聞。

願更說後地， 利益諸天人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願更說後地， 利益諸天人，

僉皆喜欲聞， 得地諸行相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僉皆喜欲聞， 得地諸行相。」

解脫月菩薩， 重請金剛藏： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩， 重請金剛藏：

「願為諸菩薩， 說至四地行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願為諸菩薩， 說至四地行。」

爾時，金剛藏菩薩摩訶薩語解脫月菩薩言：「佛子！諸菩薩摩訶薩具足清淨行第三地已、欲得第四地者，當以十法明門得入此四地。何等為十？一、思量眾生性，二、思量法性，三、思量世界性，四、思量虛空性，五、思量識性，六、思量欲界性，七、思量色界性，八、思量無色界性，九、思量快信解性，十、思量大心性。諸佛子！菩薩以此十法明門能從三地入第四地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩摩訶薩語解脫月菩薩言：「佛子！諸菩薩摩訶薩具足清淨行第三地已、欲得第四地者，當以十法明門得入此四地。何等為十？一、思量眾生性，二、思量法性，三、思量世界性，四、思量虛空性，五、思量識性，六、思量欲界性，七、思量色界性，八、思量無色界性，九、思量快信解性，十、思量大心性。諸佛子！菩薩以此十法明門能從三地入第四地。

「諸佛子！菩薩摩訶薩若得第四菩薩焰地，即於如來家轉有勢力，得內法故，有十種智。何等為十？一、不退轉心，二、於三寶中得不壞信清淨畢竟智，三、修習觀生滅，四、修習諸法本來不生，五、常修習轉還世間行，六、修習知業因緣故有生，七、修習分別生死涅槃門差別，八、修習眾生業差別，九、修習前際後際差別，十、修習現在常滅不住行。是十智心則生佛家，轉得勢力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩摩訶薩若得第四菩薩焰地，即於如來家轉有勢力，得內法故，有十種智。何等為十？一、不退轉心，二、於三寶中得不壞信清淨畢竟智，三、修習觀生滅，四、修習諸法本來不生，五、常修習轉還世間行，六、修習知業因緣故有生，七、修習分別生死涅槃門差別，八、修習眾生業差別，九、修習前際後際差別，十、修習現在常滅不住行。是十智心則生佛家，轉得勢力。

「復次，佛子！菩薩摩訶薩住是菩薩第四地，觀內身循身觀，精勤一心除世間貪憂；觀外身循身觀，精勤一心除世間貪憂；觀內外身循身觀，精勤一心除世間貪憂；觀內受、外受、內外受，內心、外心、內外心，內法、外法、內外法循法觀，精勤一心除世間貪憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！菩薩摩訶薩住是菩薩第四地，觀內身循身觀，精勤一心除世間貪憂；觀外身循身觀，精勤一心除世間貪憂；觀內外身循身觀，精勤一心除世間貪憂；觀內受、外受、內外受，內心、外心、內外心，內法、外法、內外法循法觀，精勤一心除世間貪憂。

「是菩薩，未生惡不善法，為不生故，欲生勤精進，發心正斷；已生諸惡不善法，為斷故，欲生勤精進，發心正斷；未生諸善法，為生故，欲生勤精進，發心正行；已生諸善法，為住不失、修增廣故，欲生勤精進，發心正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩，未生惡不善法，為不生故，欲生勤精進，發心正斷；已生諸惡不善法，為斷故，欲生勤精進，發心正斷；未生諸善法，為生故，欲生勤精進，發心正行；已生諸善法，為住不失、修增廣故，欲生勤精進，發心正行。

「是菩薩修行四如意分：欲定斷行成就修如意分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨；精進定斷行成就修如意分、心定斷行成就修如意分、思惟定斷行成就修如意分，依止厭、離、滅，迴向於捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩修行四如意分：欲定斷行成就修如意分，依止厭、依止離、依止滅，迴向於捨；精進定斷行成就修如意分、心定斷行成就修如意分、思惟定斷行成就修如意分，依止厭、離、滅，迴向於捨。

「是菩薩修行信根，依止厭、離、滅，迴向於捨；精進根、念根、定根、修行慧根，依止厭、離、滅，迴向於捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩修行信根，依止厭、離、滅，迴向於捨；精進根、念根、定根、修行慧根，依止厭、離、滅，迴向於捨。

「是菩薩修行信力，依止厭、離、滅，迴向於捨；精進力、念力、定力、修行慧力，依止厭、離、滅，迴向於捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩修行信力，依止厭、離、滅，迴向於捨；精進力、念力、定力、修行慧力，依止厭、離、滅，迴向於捨。

「是菩薩修行念覺分，依止厭、離、滅，迴向於捨；擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除覺分、定覺分、修行捨覺分，依止厭、離、滅，迴向於捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩修行念覺分，依止厭、離、滅，迴向於捨；擇法覺分、精進覺分、喜覺分、除覺分、定覺分、修行捨覺分，依止厭、離、滅，迴向於捨。

「是菩薩修行正見，依止厭、離、滅，迴向於捨；正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、修行正定，依止厭、離、滅，迴向於捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩修行正見，依止厭、離、滅，迴向於捨；正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、修行正定，依止厭、離、滅，迴向於捨。

「是菩薩以不捨眾生心故行；以本願力故，大悲為首、大慈合行；為攝一切智、為莊嚴佛國，為具佛諸力、無畏、不共法、三十二相、八十種好、具足音聲，為隨順佛深解脫、為思惟大智慧方便故行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩以不捨眾生心故行；以本願力故，大悲為首、大慈合行；為攝一切智、為莊嚴佛國，為具佛諸力、無畏、不共法、三十二相、八十種好、具足音聲，為隨順佛深解脫、為思惟大智慧方便故行。

「諸佛子！諸菩薩摩訶薩住菩薩焰地，所有身見著等：著我、著眾生、著人壽者，知者、見者，著五陰、十二入、十八界，所起屈伸卷舒出沒，推求心所行，愛著寶重所見，為歸、為洲，皆悉斷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！諸菩薩摩訶薩住菩薩焰地，所有身見著等：著我、著眾生、著人壽者，知者、見者，著五陰、十二入、十八界，所起屈伸卷舒出沒，推求心所行，愛著寶重所見，為歸、為洲，皆悉斷滅。

「是菩薩轉倍精進慧方便所生助道法，隨所修行，心轉柔和堪任有用。心無疲惓轉求上法，增益智慧救一切世間。隨順諸師，恭敬受教，如所說行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩轉倍精進慧方便所生助道法，隨所修行，心轉柔和堪任有用。心無疲惓轉求上法，增益智慧救一切世間。隨順諸師，恭敬受教，如所說行。

「是菩薩爾時知恩、知報恩，心轉和善，同止安樂，直心、軟心。無有邪曲，行正定行；無有憍慢，則易與語。隨順教誨，得說者意。如是，具足善心、軟心、寂滅心、忍辱心，淨地諸法思惟修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩爾時知恩、知報恩，心轉和善，同止安樂，直心、軟心。無有邪曲，行正定行；無有憍慢，則易與語。隨順教誨，得說者意。如是，具足善心、軟心、寂滅心、忍辱心，淨地諸法思惟修行。

「是菩薩爾時成不轉精進者，不捨精進、不壞精進、不厭精進、不惓精進、廣大精進、無邊精進、猛利精進、無等等精進、救一切眾生精進、分別是道非道精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩爾時成不轉精進者，不捨精進、不壞精進、不厭精進、不惓精進、廣大精進、無邊精進、猛利精進、無等等精進、救一切眾生精進、分別是道非道精進。

「是菩薩心志清淨，不失深心，信解明利，諸善根增長。遠離世間垢濁，不信、疑悔等皆已滅盡。無疑、無悔，現前具足，於一切佛大信解事中不厭、不捨，自然習樂，無量之心常現在前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩心志清淨，不失深心，信解明利，諸善根增長。遠離世間垢濁，不信、疑悔等皆已滅盡。無疑、無悔，現前具足，於一切佛大信解事中不厭、不捨，自然習樂，無量之心常現在前。

「菩薩住是第四焰地能見諸佛，數百、數千、數千萬億那由他佛，供養、恭敬、尊重、讚歎衣服、飲食、臥具、醫藥，親近諸佛，一心聽法；聽受法已，能信奉持，多於佛所出家修道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住是第四焰地能見諸佛，數百、數千、數千萬億那由他佛，供養、恭敬、尊重、讚歎衣服、飲食、臥具、醫藥，親近諸佛，一心聽法；聽受法已，能信奉持，多於佛所出家修道。

「是菩薩樂心、深心清淨，信解平等轉更明了，住壽多劫——若干百千萬億那由他劫——善根轉勝明利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩樂心、深心清淨，信解平等轉更明了，住壽多劫——若干百千萬億那由他劫——善根轉勝明利。

「諸佛子！如上，真金以為莊嚴，餘金不及；如是，諸菩薩摩訶薩住此菩薩焰地，諸善根轉增明利，下地菩薩所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如上，真金以為莊嚴，餘金不及；如是，諸菩薩摩訶薩住此菩薩焰地，諸善根轉增明利，下地菩薩所不能及。

「譬如摩尼珠光明清淨能照四方，餘寶不及，雨漬水澆光明不滅；菩薩住焰地中，下地菩薩所不能及，一切諸魔及諸煩惱皆不能壞其智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如摩尼珠光明清淨能照四方，餘寶不及，雨漬水澆光明不滅；菩薩住焰地中，下地菩薩所不能及，一切諸魔及諸煩惱皆不能壞其智慧。

「諸佛子！是名略說諸菩薩摩訶薩第四焰地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是名略說諸菩薩摩訶薩第四焰地。

「菩薩摩訶薩住是地中，多作須夜磨天王，多教化眾生破於我心。所作善業，若布施、若愛語、若利益、若同事，皆不離念佛、不離念法、不離念諸菩薩摩訶薩為伴，乃至不離念具足一切種智。常生是心：『我當何時於一切眾生中為首、為尊，乃至於一切眾生中為依止者？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩住是地中，多作須夜磨天王，多教化眾生破於我心。所作善業，若布施、若愛語、若利益、若同事，皆不離念佛、不離念法、不離念諸菩薩摩訶薩為伴，乃至不離念具足一切種智。常生是心：『我當何時於一切眾生中為首、為尊，乃至於一切眾生中為依止者？』

「是菩薩摩訶薩若欲如是勤行精進，須臾之間得百億三昧，乃至示現百億菩薩以為眷屬——若以願力，自在示現過於此數，若干百千萬億那由他不可計劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩摩訶薩若欲如是勤行精進，須臾之間得百億三昧，乃至示現百億菩薩以為眷屬——若以願力，自在示現過於此數，若干百千萬億那由他不可計劫。」

爾時，金剛藏菩薩欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩欲重明此義而說偈言：

「諸菩薩具足， 修治明地已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩具足， 修治明地已，

觀諸眾生性、 法性、世間性、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸眾生性、 法性、世間性、

虛空性、識性、 三界性，信解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空性、識性、 三界性，信解，

深心清淨故， 得入第四地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心清淨故， 得入第四地。

即於如來家， 增長得勢力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於如來家， 增長得勢力，

不退於佛道， 三寶不壞信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退於佛道， 三寶不壞信。

觀生滅無作， 知世間轉行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀生滅無作， 知世間轉行，

從業而有生， 生死涅槃異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從業而有生， 生死涅槃異。

知眾生諸業， 觀法先後際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生諸業， 觀法先後際，

不住常滅相， 佛家生勢力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住常滅相， 佛家生勢力。

諸大菩薩等， 得如是法已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸大菩薩等， 得如是法已，

憐愍諸眾生， 習身受心法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍諸眾生， 習身受心法。

內外四念處， 依止於厭、離、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外四念處， 依止於厭、離、

亦依止寂滅， 迴向於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦依止寂滅， 迴向於涅槃。

除滅惡法故， 善法得增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅惡法故， 善法得增長，

習行四正法、 修四如意分、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習行四正法、 修四如意分、

習行於五根、 及以修五力、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習行於五根、 及以修五力、

修習七覺意、 行於八聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習七覺意、 行於八聖道，

修習如是法， 皆為眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習如是法， 皆為眾生故。

本願之所助， 慈悲心為首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本願之所助， 慈悲心為首，

求覓一切智； 為淨諸佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求覓一切智； 為淨諸佛土，

成十力功德、 無畏、不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成十力功德、 無畏、不共法。

諸音聲言說， 甚深妙道法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸音聲言說， 甚深妙道法，

及無礙解脫， 大智慧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及無礙解脫， 大智慧方便。

從身見為首， 六十二見等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從身見為首， 六十二見等，

眾生見、人見、 命者、知者見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見、人見、 命者、知者見，

於諸陰界入， 之所貪著處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸陰界入， 之所貪著處，

得是第四地， 皆悉已除斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是第四地， 皆悉已除斷。

隨斷煩惱業， 其心亦隨淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨斷煩惱業， 其心亦隨淨，

諸所作善業， 皆為救世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸所作善業， 皆為救世間。

菩薩柔軟心， 常不為放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩柔軟心， 常不為放逸，

堪用心、直心、 求利眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪用心、直心、 求利眾生心，

如此所求事， 皆為無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此所求事， 皆為無上道。

大智慧職位， 利益世間故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智慧職位， 利益世間故，

深心敬養師， 如說樂修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心敬養師， 如說樂修行。

知恩報恩者， 易化無瞋恨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知恩報恩者， 易化無瞋恨，

無有邪曲心， 柔和同止樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有邪曲心， 柔和同止樂，

修習如是法， 精進不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習如是法， 精進不退轉。

菩薩住是地， 深心及直心、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 深心及直心、

淨心與信解， 皆轉得明淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心與信解， 皆轉得明淨，

增長諸善根； 垢濁、疑、悔法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長諸善根； 垢濁、疑、悔法，

如是等諸事， 皆悉得除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸事， 皆悉得除滅。

諸菩薩住是， 第四焰地中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩住是， 第四焰地中，

得值無量佛， 諮受所說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得值無量佛， 諮受所說法，

於是諸佛所， 出家難沮壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是諸佛所， 出家難沮壞，

如真金莊嚴， 餘金所不及； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如真金莊嚴， 餘金所不及；

菩薩住是地， 諸功德深心、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 諸功德深心、

智慧及方便， 所行清淨道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧及方便， 所行清淨道，

乃至千億魔， 皆所不能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至千億魔， 皆所不能壞。

如真妙明珠， 不為水雨敗； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如真妙明珠， 不為水雨敗；

菩薩住是地， 天人所供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 天人所供養，

多作夜摩王， 能轉諸邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多作夜摩王， 能轉諸邪見，

所作諸善業， 皆為佛智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作諸善業， 皆為佛智慧，

其心常堅固， 不可得動轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心常堅固， 不可得動轉。

若勤行精進， 得百億三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若勤行精進， 得百億三昧，

能見百億佛， 願力則過是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見百億佛， 願力則過是。

如是第四地， 清淨名為焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是第四地， 清淨名為焰。

無量福慧者！ 今已解說竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量福慧者！ 今已解說竟。」

難勝地第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難勝地第五

諸菩薩聞是， 第四地行法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩聞是， 第四地行法，

心皆大歡喜， 踊躍無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心皆大歡喜， 踊躍無有量。

雨天眾寶花， 雰雰如雪下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨天眾寶花， 雰雰如雪下，

咸讚言：「善哉！ 金剛藏大士！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸讚言：「善哉！ 金剛藏大士！」

他化自在王， 與諸眷屬等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他化自在王， 與諸眷屬等，

於上虛空中， 心皆大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上虛空中， 心皆大歡喜，

放眾妙光明， 作天諸伎樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放眾妙光明， 作天諸伎樂，

歌歎佛功德， 并及菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歌歎佛功德， 并及菩薩眾。

天諸婇女等， 各以清妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天諸婇女等， 各以清妙音，

同聲稱讚佛， 而說如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同聲稱讚佛， 而說如是言：

「世尊久遠來， 勤苦所求願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊久遠來， 勤苦所求願，

無上正真道， 於今始乃得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上正真道， 於今始乃得。

利益天人者， 久乃今得見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益天人者， 久乃今得見；

釋迦牟尼佛， 今至於天宮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦牟尼佛， 今至於天宮；

從久遠已來， 今始異相動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從久遠已來， 今始異相動；

久遠世已來， 今始放妙光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久遠世已來， 今始放妙光；

眾生從久來， 今始得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生從久來， 今始得安樂。

久來方得聞， 大慈悲德音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久來方得聞， 大慈悲德音；

度諸功德岸， 久遠今乃值。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度諸功德岸， 久遠今乃值。

聖王能悉破， 憍慢我心等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖王能悉破， 憍慢我心等，

無比可供養， 而今得供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無比可供養， 而今得供養，

能開諸天道， 使得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能開諸天道， 使得一切智。

世尊甚清淨， 無量如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊甚清淨， 無量如虛空，

不染於世法， 如蓮花在水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染於世法， 如蓮花在水。

處世最高大， 猶如大海中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處世最高大， 猶如大海中，

須彌金山王， 是故歡喜禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌金山王， 是故歡喜禮。」

如是諸天女， 各以眾妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸天女， 各以眾妙音，

敬心歌頌已， 默然而觀佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬心歌頌已， 默然而觀佛。

解脫月菩薩， 請金剛藏言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩， 請金剛藏言，

菩薩得五地， 相貌之因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩得五地， 相貌之因緣。

金剛藏菩薩摩訶薩語解脫月菩薩言：「佛子！諸菩薩摩訶薩已具足第四地、欲得第五地，以十平等心能入第五地。何等為十？一、過去佛法平等，二、未來佛法平等，三、現在佛法平等，四、戒淨平等，五、心淨平等，六、除見疑悔淨平等，七、知道非道淨平等，八、行知見淨平等，九、諸菩提分法轉勝淨平等，十、等化眾生淨平等。諸佛子！諸菩薩摩訶薩以是十平等淨心具足得入於五地，善修菩提法故、深心清淨故、求轉勝道故，則能得佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩摩訶薩語解脫月菩薩言：「佛子！諸菩薩摩訶薩已具足第四地、欲得第五地，以十平等心能入第五地。何等為十？一、過去佛法平等，二、未來佛法平等，三、現在佛法平等，四、戒淨平等，五、心淨平等，六、除見疑悔淨平等，七、知道非道淨平等，八、行知見淨平等，九、諸菩提分法轉勝淨平等，十、等化眾生淨平等。諸佛子！諸菩薩摩訶薩以是十平等淨心具足得入於五地，善修菩提法故、深心清淨故、求轉勝道故，則能得佛道。

「是菩薩得大願力，以慈悲心不捨於一切，以得念慧心道理之勢力修習於福慧不捨。起方便，欲得轉勝道上地；明觀法，受諸佛神力所護；生定不退心，如實知是苦聖諦、是苦集諦、是苦滅諦、是至滅苦道諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩得大願力，以慈悲心不捨於一切，以得念慧心道理之勢力修習於福慧不捨。起方便，欲得轉勝道上地；明觀法，受諸佛神力所護；生定不退心，如實知是苦聖諦、是苦集諦、是苦滅諦、是至滅苦道諦。

「是菩薩善知世諦、善知第一義諦、善知相諦、善知差別諦、善知示成諦、善知事諦、善知生起諦、善知盡無生諦、善知令入道諦，次第成菩薩諸地故，善知習如來智諦。爾時，菩薩常在一乘故，善知第一義諦；隨眾生意、令歡喜故，知世諦；分別諸法自相故，知相諦；諸法各異故，知差別諦；分別諸陰界入故，知示成諦；以身心苦惱故，知苦諦；諸道生相續故，知集諦；畢竟滅一切惱熱故，知滅諦；起不二法故，知道諦。以一切種智知一切法次第、成一切菩薩地故，善知習如來智諦；以信解力故，知非得無盡諦智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩善知世諦、善知第一義諦、善知相諦、善知差別諦、善知示成諦、善知事諦、善知生起諦、善知盡無生諦、善知令入道諦，次第成菩薩諸地故，善知習如來智諦。爾時，菩薩常在一乘故，善知第一義諦；隨眾生意、令歡喜故，知世諦；分別諸法自相故，知相諦；諸法各異故，知差別諦；分別諸陰界入故，知示成諦；以身心苦惱故，知苦諦；諸道生相續故，知集諦；畢竟滅一切惱熱故，知滅諦；起不二法故，知道諦。以一切種智知一切法次第、成一切菩薩地故，善知習如來智諦；以信解力故，知非得無盡諦智。

「菩薩如是，以此諸諦智如實知一切有為法虛偽、誑詐、敗壞相，假住須臾誑惑凡夫人。菩薩爾時於眾生中大悲轉勝而現在前，能生大慈光明，得如是智慧力，不捨一切眾生，常求佛智慧，如實觀一切有為法先際、後際。知眾生從先際無明有愛故生，流轉生死；於五陰歸處不能動發，增大苦惱聚。是中無我、無我所，無眾生、無人，無知者、無壽命者；後際亦如是。如是無所有而愚癡、貪著不斷，不知無邊有出、無出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是，以此諸諦智如實知一切有為法虛偽、誑詐、敗壞相，假住須臾誑惑凡夫人。菩薩爾時於眾生中大悲轉勝而現在前，能生大慈光明，得如是智慧力，不捨一切眾生，常求佛智慧，如實觀一切有為法先際、後際。知眾生從先際無明有愛故生，流轉生死；於五陰歸處不能動發，增大苦惱聚。是中無我、無我所，無眾生、無人，無知者、無壽命者；後際亦如是。如是無所有而愚癡、貪著不斷，不知無邊有出、無出。

「爾時作是念：『凡夫眾生甚為可怪，無明癡故，有無量無邊阿僧祇身，已滅、今滅、當滅。如是常受生死，不能於身生厭離想，轉更增長機關苦身，常為生死水漂，不能得返歸五陰舍、不能捨離、不畏四大毒蛇、不能拔出憍慢見箭、不能滅除貪恚癡焰、不能破壞無明愚闇、不能乾竭愛著大海、不求十力大聖導師，常隨魔意於生死城中，多為諸惡覺觀所轉。如是苦惱孤窮眾生無有救者、無有舍者、無有究竟道者，唯我一人，獨無等侶，修集福德智慧，以是資糧令此一切眾生得住畢竟清淨，乃至使得一切法中佛無礙智力。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時作是念：『凡夫眾生甚為可怪，無明癡故，有無量無邊阿僧祇身，已滅、今滅、當滅。如是常受生死，不能於身生厭離想，轉更增長機關苦身，常為生死水漂，不能得返歸五陰舍、不能捨離、不畏四大毒蛇、不能拔出憍慢見箭、不能滅除貪恚癡焰、不能破壞無明愚闇、不能乾竭愛著大海、不求十力大聖導師，常隨魔意於生死城中，多為諸惡覺觀所轉。如是苦惱孤窮眾生無有救者、無有舍者、無有究竟道者，唯我一人，獨無等侶，修集福德智慧，以是資糧令此一切眾生得住畢竟清淨，乃至使得一切法中佛無礙智力。』

「如是思惟，從正觀生於智力，發願所作一切善根皆為度諸眾生故、為一切眾生求好事故、求安樂故、為利益一切眾生故、為解脫一切眾生故、為一切眾生無苦惱故、為一切眾生無麁惡故、為一切眾生心清淨故、為調伏一切眾生故、為滅一切眾生諸憂惱苦、滿其願故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是思惟，從正觀生於智力，發願所作一切善根皆為度諸眾生故、為一切眾生求好事故、求安樂故、為利益一切眾生故、為解脫一切眾生故、為一切眾生無苦惱故、為一切眾生無麁惡故、為一切眾生心清淨故、為調伏一切眾生故、為滅一切眾生諸憂惱苦、滿其願故。

「是菩薩爾時住此第五難勝地中，不忘諸法故，名為念者；決定智慧故，名為智者；知經書意次第故，名為有道者；自護護彼故，名為有慚愧者；不捨持戒故，名為堅心者；善思惟是處非處故，名為覺者；不隨他故，名為隨智者；善分別諸法章句義故，名為隨慧者；善修禪定故，名為得神通者；隨世間法行故，名為方便者；善集福德資糧故，名為無厭足者；常求智慧因緣故，名為不捨者；集大慈大悲因緣故，名為無疲惓者；常正憶念故，名為遠離破戒者；深心求佛十力、四無所畏、十八不共法故，名為常念佛法者；常令眾生離惡修善故，名為莊嚴佛國者；種諸福德莊嚴三十二相、八十種好故，名為行種種善業者；求莊嚴佛身口意故，名為常行精進者；供養一切說法菩薩故，名為樂大恭敬者；一切菩薩諸世間方便中，心無瞋礙故，名為心無礙者；常樂教化眾生故，名為晝夜遠離餘心者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩爾時住此第五難勝地中，不忘諸法故，名為念者；決定智慧故，名為智者；知經書意次第故，名為有道者；自護護彼故，名為有慚愧者；不捨持戒故，名為堅心者；善思惟是處非處故，名為覺者；不隨他故，名為隨智者；善分別諸法章句義故，名為隨慧者；善修禪定故，名為得神通者；隨世間法行故，名為方便者；善集福德資糧故，名為無厭足者；常求智慧因緣故，名為不捨者；集大慈大悲因緣故，名為無疲惓者；常正憶念故，名為遠離破戒者；深心求佛十力、四無所畏、十八不共法故，名為常念佛法者；常令眾生離惡修善故，名為莊嚴佛國者；種諸福德莊嚴三十二相、八十種好故，名為行種種善業者；求莊嚴佛身口意故，名為常行精進者；供養一切說法菩薩故，名為樂大恭敬者；一切菩薩諸世間方便中，心無瞋礙故，名為心無礙者；常樂教化眾生故，名為晝夜遠離餘心者。

「菩薩如是行時，布施，亦教化眾生；愛語、利益、同事，亦教化眾生。又以色身示現，亦教化眾生；亦以說法教化眾生、亦示菩薩行事教化眾生、亦示諸佛大事教化眾生、亦示生死過惡教化眾生、亦示諸佛智慧利益教化眾生。菩薩如是修習，以大神力，種種因緣方便道，教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是行時，布施，亦教化眾生；愛語、利益、同事，亦教化眾生。又以色身示現，亦教化眾生；亦以說法教化眾生、亦示菩薩行事教化眾生、亦示諸佛大事教化眾生、亦示生死過惡教化眾生、亦示諸佛智慧利益教化眾生。菩薩如是修習，以大神力，種種因緣方便道，教化眾生。

「是菩薩雖種種因緣方便，心常在佛智而不退失善根，又復常求轉勝利益眾生法。是人利益眾生故，世間所有經書、伎藝、文章、算數、名性經書、治病醫方，所謂治乾消病、小兒病、鬼著病、蠱毒病、癩病等，伎樂歌舞、戲笑歡娛經書；國土、城郭、聚落、室宅、園觀池泉、華果、藥草、林樹、金銀、摩尼珠、琉璃、珊瑚、虎魄、車𤦲、馬碯，示諸寶聚；日、月、五星、二十八宿、占相吉凶、地動夢書怪相；身中諸相，布施、持戒、攝伏其心、禪定神通、四禪、四無量心、四無色定，凡諸不惱眾生事、安樂眾生事，憐愍眾生故，出令入諸佛無上之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩雖種種因緣方便，心常在佛智而不退失善根，又復常求轉勝利益眾生法。是人利益眾生故，世間所有經書、伎藝、文章、算數、名性經書、治病醫方，所謂治乾消病、小兒病、鬼著病、蠱毒病、癩病等，伎樂歌舞、戲笑歡娛經書；國土、城郭、聚落、室宅、園觀池泉、華果、藥草、林樹、金銀、摩尼珠、琉璃、珊瑚、虎魄、車𤦲、馬碯，示諸寶聚；日、月、五星、二十八宿、占相吉凶、地動夢書怪相；身中諸相，布施、持戒、攝伏其心、禪定神通、四禪、四無量心、四無色定，凡諸不惱眾生事、安樂眾生事，憐愍眾生故，出令入諸佛無上之法。

「菩薩住是難勝地，值數百、數千、數萬億佛，供養、尊重、讚歎衣服、飲食、臥具、醫藥，親近聽法；聽法已，出家；出家已，於諸佛所聽受經法而為法師，說法利益得轉勝多聞積三昧，乃至過百千萬億劫不忘此事，是菩薩爾時一切福德善根轉勝明淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住是難勝地，值數百、數千、數萬億佛，供養、尊重、讚歎衣服、飲食、臥具、醫藥，親近聽法；聽法已，出家；出家已，於諸佛所聽受經法而為法師，說法利益得轉勝多聞積三昧，乃至過百千萬億劫不忘此事，是菩薩爾時一切福德善根轉勝明淨。

「佛子！譬如成鍊真金，以車𤦲磨瑩，其光轉勝。菩薩住是地中，方便智慧力故，功德善根轉淨明勝，下地所不及。又如日、月、星宿、諸天宮殿，風持令去，不失法度。如是，佛子！菩薩住難勝地，以方便思惟故，福德善根轉倍明淨，而不取證亦不疾至佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如成鍊真金，以車𤦲磨瑩，其光轉勝。菩薩住是地中，方便智慧力故，功德善根轉淨明勝，下地所不及。又如日、月、星宿、諸天宮殿，風持令去，不失法度。如是，佛子！菩薩住難勝地，以方便思惟故，福德善根轉倍明淨，而不取證亦不疾至佛道。

「諸佛子！是名諸菩薩摩訶薩難勝地，今已略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是名諸菩薩摩訶薩難勝地，今已略說。

「菩薩摩訶薩住是地中，多作兜率陀天王，諸根猛利，能摧伏一切外道。有所作業，若布施、愛語、利益、同事，皆不離念佛、念法、念菩薩伴，乃至不離念具足一切種智。『我當何時於眾生中為首、為尊、乃至於一切眾生中為依止者？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩住是地中，多作兜率陀天王，諸根猛利，能摧伏一切外道。有所作業，若布施、愛語、利益、同事，皆不離念佛、念法、念菩薩伴，乃至不離念具足一切種智。『我當何時於眾生中為首、為尊、乃至於一切眾生中為依止者？』

「諸佛子！是菩薩若欲如是勤行精進，須臾之間能得千億三昧，乃至示千億菩薩以為眷屬——若以願力，神力自在復過是數，若干百千萬億不可得知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是菩薩若欲如是勤行精進，須臾之間能得千億三昧，乃至示千億菩薩以為眷屬——若以願力，神力自在復過是數，若干百千萬億不可得知。」

爾時，金剛藏菩薩欲明此義故，重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩欲明此義故，重說偈言：

「諸菩薩具足， 四地行法已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩具足， 四地行法已，

思惟三世佛， 戒等、心亦等、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟三世佛， 戒等、心亦等、

除見疑悔等、 道非道、行等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除見疑悔等、 道非道、行等，

觀諸平等已， 得入第五地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸平等已， 得入第五地。

四念處為弓、 諸根為利箭、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四念處為弓、 諸根為利箭、

四正勤為馬、 四如意為車、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四正勤為馬、 四如意為車、

五力以為鎧， 破諸煩惱賊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五力以為鎧， 破諸煩惱賊，

勇健不退轉， 直入第五地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇健不退轉， 直入第五地。

慚愧無垢衣、 淨戒以為香、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慚愧無垢衣、 淨戒以為香、

七覺為華鬘、 禪定為塗香、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺為華鬘、 禪定為塗香、

智慧與方便， 種種念莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧與方便， 種種念莊嚴，

如是得入諸， 陀羅尼園林。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是得入諸， 陀羅尼園林。

四如意為足、 正念為頭項、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四如意為足、 正念為頭項、

慈悲明淨眼、 利智慧為牙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲明淨眼、 利智慧為牙，

以空無我吼， 破諸煩惱賊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以空無我吼， 破諸煩惱賊，

如是人師子， 能入第五地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是人師子， 能入第五地。

是菩薩得至， 住於第五地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩得至， 住於第五地，

轉修勝淨法， 皆為佛道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉修勝淨法， 皆為佛道故。

常行慈悲心， 未曾有厭惓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行慈悲心， 未曾有厭惓，

但為修習此， 第五地行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但為修習此， 第五地行法。

深集二資糧， 福德及智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深集二資糧， 福德及智慧，

種種方便力， 欲得上明觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便力， 欲得上明觀。

常為佛所護， 得成於念慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為佛所護， 得成於念慧，

次第能善觀， 如實知諸諦： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第能善觀， 如實知諸諦：

第一諦、世諦、 差別諦、成諦、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一諦、世諦、 差別諦、成諦、

事、生、滅、道諦、 至無障礙諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事、生、滅、道諦、 至無障礙諦，

如是觀諸諦， 心微妙清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀諸諦， 心微妙清淨。

雖為未能得， 無障礙解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖為未能得， 無障礙解脫，

以能有智慧， 及與信力故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以能有智慧， 及與信力故，

得勝於一切， 世間諸智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得勝於一切， 世間諸智慧。

如是觀諸諦， 悉知有為法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀諸諦， 悉知有為法，

虛妄偽詐誑， 無有一堅實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄偽詐誑， 無有一堅實。

能得於諸佛， 慈悲光明分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得於諸佛， 慈悲光明分，

為諸眾生故， 專心求佛慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生故， 專心求佛慧。

知有為先後， 眾生甚可愍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知有為先後， 眾生甚可愍，

墮在無明闇， 愛因緣所繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮在無明闇， 愛因緣所繫。

是菩薩能拔， 世間之苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩能拔， 世間之苦惱，

知法無壽者， 猶如草木等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法無壽者， 猶如草木等。

眾生常以二， 煩惱因緣故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生常以二， 煩惱因緣故，

從於先世來， 後世亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從於先世來， 後世亦如是。

相續不斷絕， 不能盡苦邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相續不斷絕， 不能盡苦邊，

於此生愍傷， 我當度脫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此生愍傷， 我當度脫之。

不出五陰舍、 不畏四大害、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不出五陰舍、 不畏四大害、

不拔諸邪箭、 不滅三毒焰、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不拔諸邪箭、 不滅三毒焰、

不破無明闇、 墮在大愛海、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不破無明闇、 墮在大愛海、

無有智慧明、 離大導師故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有智慧明、 離大導師故，

知如是事已， 轉加勤精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知如是事已， 轉加勤精進，

有所作起業， 皆為度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有所作起業， 皆為度眾生。

常念正念慧， 修道有慚愧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常念正念慧， 修道有慚愧，

堅心與智慧， 轉更令增益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅心與智慧， 轉更令增益。

修福慧無厭， 持戒不羸弱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修福慧無厭， 持戒不羸弱，

求多聞無倦， 正修淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求多聞無倦， 正修淨佛土。

種相好音聲， 因緣無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種相好音聲， 因緣無厭足，

所作諸善業， 皆為利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作諸善業， 皆為利眾生。

為利世間故， 造立經書等、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利世間故， 造立經書等、

名姓鬼病方、 歌舞戲笑等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名姓鬼病方、 歌舞戲笑等；

堂閣園林法、 衣服、諸飲食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堂閣園林法、 衣服、諸飲食，

示種種寶聚， 令眾得歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示種種寶聚， 令眾得歡喜；

占日、月、五星、 二十八宿等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 占日、月、五星、 二十八宿等，

地動吉凶相， 夢書諸怪事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地動吉凶相， 夢書諸怪事；

布施、持戒等， 離欲修禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施、持戒等， 離欲修禪定，

四無量神通， 安樂世間故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無量神通， 安樂世間故。

大智慧菩薩， 得此難勝地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智慧菩薩， 得此難勝地，

供養數億佛， 從佛而聽法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養數億佛， 從佛而聽法，

而修諸善根， 皆悉得明淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而修諸善根， 皆悉得明淨。

猶如車𤦲寶， 瑩磨於真金； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如車𤦲寶， 瑩磨於真金；

譬如寶宮殿， 隨風不失法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如寶宮殿， 隨風不失法；

世法利不染， 如蓮華在水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世法利不染， 如蓮華在水。

菩薩住是地， 多作兜率王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 多作兜率王，

諸根轉猛利， 破諸外道見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根轉猛利， 破諸外道見。

所作諸善業， 皆為佛智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作諸善業， 皆為佛智慧，

得佛力無畏， 能度諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛力無畏， 能度諸眾生。

是菩薩勤修， 轉勝精進力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩勤修， 轉勝精進力，

能得千萬億， 諸深妙三昧、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得千萬億， 諸深妙三昧、

供養千億佛、 能動千世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養千億佛、 能動千世界，

隨其所願力， 過是數無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所願力， 過是數無量。

如是第五地， 種種諸方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是第五地， 種種諸方便，

上智慧大人， 如法解說竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上智慧大人， 如法解說竟。」