十住經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住經卷第一

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

歡喜地第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜地第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在他化自在天王宮摩尼寶殿上，與大菩薩眾俱，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，從他方界俱來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在他化自在天王宮摩尼寶殿上，與大菩薩眾俱，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，從他方界俱來集會。

此諸菩薩一切菩薩智慧行處悉得自在，諸如來智慧入處悉皆得入，善能教化一切世間，隨時普示神通等事。於念念中皆能成辦具足一切菩薩所願，於一切世界、一切劫、一切國土常修諸菩薩行。具足一切菩薩所有福德智慧而無窮盡，能為一切而作饒益、能到一切菩薩智慧方便彼岸、能示眾生生死及涅槃門。不斷一切菩薩所行，善遊一切菩薩禪定解脫三昧、神通明慧，諸所施為善能示現，一切菩薩無作神足皆悉已得，於一念頃能至十方諸佛大會，勸發諮請受持法輪。常以大心供養諸佛，常能修習諸大菩薩所行事業。其身普現無量世界；其音遍聞，無所不至；其心通達，明見三世一切菩薩。所有功德具足修習。如是，諸菩薩摩訶薩功德無量無邊，於無數劫說不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸菩薩一切菩薩智慧行處悉得自在，諸如來智慧入處悉皆得入，善能教化一切世間，隨時普示神通等事。於念念中皆能成辦具足一切菩薩所願，於一切世界、一切劫、一切國土常修諸菩薩行。具足一切菩薩所有福德智慧而無窮盡，能為一切而作饒益、能到一切菩薩智慧方便彼岸、能示眾生生死及涅槃門。不斷一切菩薩所行，善遊一切菩薩禪定解脫三昧、神通明慧，諸所施為善能示現，一切菩薩無作神足皆悉已得，於一念頃能至十方諸佛大會，勸發諮請受持法輪。常以大心供養諸佛，常能修習諸大菩薩所行事業。其身普現無量世界；其音遍聞，無所不至；其心通達，明見三世一切菩薩。所有功德具足修習。如是，諸菩薩摩訶薩功德無量無邊，於無數劫說不可盡。

其名曰：金剛藏菩薩摩訶薩、寶藏菩薩、蓮華藏菩薩、德藏菩薩、蓮華德藏菩薩、日藏菩薩、月藏菩薩、淨月藏菩薩、照一切世間莊嚴藏菩薩、智慧照明藏菩薩、妙德藏菩薩、栴檀德藏菩薩、華德藏菩薩、優鉢羅華德藏菩薩、天德藏菩薩、福德藏菩薩、無閡清淨智德藏菩薩、功德藏菩薩、那羅延德藏菩薩、無垢藏菩薩、離垢藏菩薩、種種樂說莊嚴藏菩薩、大光明網藏菩薩、淨明威德王藏菩薩、大金山光明威德王藏菩薩、一切相莊嚴淨德藏菩薩、金剛焰德相莊嚴藏菩薩、焰熾藏菩薩、宿王光照藏菩薩、虛空無閡妙音藏菩薩、陀羅尼功德持一切世間願藏菩薩、海莊嚴藏菩薩、須彌德藏菩薩、淨一切功德藏菩薩、如來藏菩薩、佛德藏菩薩、解脫月菩薩。如是等菩薩摩訶薩，無量無邊、不可思議、不可稱說，金剛藏菩薩摩訶薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其名曰：金剛藏菩薩摩訶薩、寶藏菩薩、蓮華藏菩薩、德藏菩薩、蓮華德藏菩薩、日藏菩薩、月藏菩薩、淨月藏菩薩、照一切世間莊嚴藏菩薩、智慧照明藏菩薩、妙德藏菩薩、栴檀德藏菩薩、華德藏菩薩、優鉢羅華德藏菩薩、天德藏菩薩、福德藏菩薩、無閡清淨智德藏菩薩、功德藏菩薩、那羅延德藏菩薩、無垢藏菩薩、離垢藏菩薩、種種樂說莊嚴藏菩薩、大光明網藏菩薩、淨明威德王藏菩薩、大金山光明威德王藏菩薩、一切相莊嚴淨德藏菩薩、金剛焰德相莊嚴藏菩薩、焰熾藏菩薩、宿王光照藏菩薩、虛空無閡妙音藏菩薩、陀羅尼功德持一切世間願藏菩薩、海莊嚴藏菩薩、須彌德藏菩薩、淨一切功德藏菩薩、如來藏菩薩、佛德藏菩薩、解脫月菩薩。如是等菩薩摩訶薩，無量無邊、不可思議、不可稱說，金剛藏菩薩摩訶薩而為上首。

爾時，金剛藏菩薩摩訶薩承佛威神，入菩薩大智慧光明三昧，即時十方世界於一方過十億佛土微塵數世界，乃有如來名金剛藏；如是次第，十億佛土微塵數諸佛皆現其身名金剛藏；十方世界皆亦如是。同聲讚言：「善哉善哉！金剛藏！乃能入是菩薩大智慧光明三昧。如是，十方世界微塵數等諸佛皆同一號，加汝威神，又盧舍那佛本願力故、又汝有大智慧故、又與一切菩薩不可思議諸佛法明——所謂令入智慧地故、攝一切善根故、善分別選擇一切佛法故、廣知諸法故、決定說諸法故、無分別智善分別故、一切世間法不能污故、出世間善根清淨故、得不可思議智力故、得一切智人智處故、又得菩薩十地故、如實說菩薩十地差別故、分別說無漏法不著故、大智慧光明善擇以自莊嚴故、令入具足智門故、隨所應住次第說故、得無閡樂說光明故、具足大無閡智地不忘失菩薩心故、教化成就一切眾生性故、得一切遍至決定智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩摩訶薩承佛威神，入菩薩大智慧光明三昧，即時十方世界於一方過十億佛土微塵數世界，乃有如來名金剛藏；如是次第，十億佛土微塵數諸佛皆現其身名金剛藏；十方世界皆亦如是。同聲讚言：「善哉善哉！金剛藏！乃能入是菩薩大智慧光明三昧。如是，十方世界微塵數等諸佛皆同一號，加汝威神，又盧舍那佛本願力故、又汝有大智慧故、又與一切菩薩不可思議諸佛法明——所謂令入智慧地故、攝一切善根故、善分別選擇一切佛法故、廣知諸法故、決定說諸法故、無分別智善分別故、一切世間法不能污故、出世間善根清淨故、得不可思議智力故、得一切智人智處故、又得菩薩十地故、如實說菩薩十地差別故、分別說無漏法不著故、大智慧光明善擇以自莊嚴故、令入具足智門故、隨所應住次第說故、得無閡樂說光明故、具足大無閡智地不忘失菩薩心故、教化成就一切眾生性故、得一切遍至決定智故。

「又，金剛藏！汝當說此法門差別，所謂諸佛神力故、汝能堪受如來神力故、自善根清淨故、清淨法性性故、饒益眾生性故、令眾生得清淨法身智身故、於一切佛得受記故、得一切世間最高大身故、過一切世間道故、出世間善根清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，金剛藏！汝當說此法門差別，所謂諸佛神力故、汝能堪受如來神力故、自善根清淨故、清淨法性性故、饒益眾生性故、令眾生得清淨法身智身故、於一切佛得受記故、得一切世間最高大身故、過一切世間道故、出世間善根清淨故。」

即時十方諸佛示金剛藏真實無上佛身，與無障礙樂說之辯、與善分別清淨智慧、與善憶念不忘、與善決定意、與遍至一切智處、與諸佛無壞力、與諸佛無所畏不怯弱、與諸佛無礙智分別諸法善開法門、與一切諸佛上妙身口意所作。何以故？以得菩薩大智慧光明三昧法故，亦是菩薩本願力故、志心清淨故、智慧明白故、善集助道法故、善修本事故、能持無量念故、信解清淨光明法故、善得陀羅尼門無分別故、以智印善印法性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時十方諸佛示金剛藏真實無上佛身，與無障礙樂說之辯、與善分別清淨智慧、與善憶念不忘、與善決定意、與遍至一切智處、與諸佛無壞力、與諸佛無所畏不怯弱、與諸佛無礙智分別諸法善開法門、與一切諸佛上妙身口意所作。何以故？以得菩薩大智慧光明三昧法故，亦是菩薩本願力故、志心清淨故、智慧明白故、善集助道法故、善修本事故、能持無量念故、信解清淨光明法故、善得陀羅尼門無分別故、以智印善印法性故。

爾時，十方諸佛皆伸右手摩金剛藏菩薩頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方諸佛皆伸右手摩金剛藏菩薩頂。

金剛藏菩薩即從三昧起，起已，告諸菩薩言：「諸佛子！是諸菩薩事先皆善自決定，無有過、無分別，清淨明了，廣大如法性、究竟如虛空，遍覆一切十方諸佛世界眾生，為救度一切世間、為一切諸佛神力所護。何以故？諸菩薩摩訶薩入過去諸佛智地，亦入未來、現在諸佛智地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩即從三昧起，起已，告諸菩薩言：「諸佛子！是諸菩薩事先皆善自決定，無有過、無分別，清淨明了，廣大如法性、究竟如虛空，遍覆一切十方諸佛世界眾生，為救度一切世間、為一切諸佛神力所護。何以故？諸菩薩摩訶薩入過去諸佛智地，亦入未來、現在諸佛智地。

「諸佛子！何等是諸菩薩摩訶薩智地？諸佛子！菩薩摩訶薩智地有十。過去、未來、現在諸佛已說、今說、當說，為是地故，我如是說。何等為十？一名喜地，二名淨地，三名明地，四名焰地，五名難勝地，六名現前地，七名深遠地，八名不動地，九名善慧地，十名法雲地。諸佛子！是十地者，三世諸佛已說、今說、當說，我不見有諸佛國土不說是菩薩十地者。何以故？此十地是菩薩最上妙道、最上明淨法門，所謂分別十住事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！何等是諸菩薩摩訶薩智地？諸佛子！菩薩摩訶薩智地有十。過去、未來、現在諸佛已說、今說、當說，為是地故，我如是說。何等為十？一名喜地，二名淨地，三名明地，四名焰地，五名難勝地，六名現前地，七名深遠地，八名不動地，九名善慧地，十名法雲地。諸佛子！是十地者，三世諸佛已說、今說、當說，我不見有諸佛國土不說是菩薩十地者。何以故？此十地是菩薩最上妙道、最上明淨法門，所謂分別十住事。

「諸佛子！是事不可思議，所謂菩薩摩訶薩隨順諸地智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是事不可思議，所謂菩薩摩訶薩隨順諸地智慧。」

是時金剛藏菩薩摩訶薩說諸菩薩十地名已，默然而住，不復分別義趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時金剛藏菩薩摩訶薩說諸菩薩十地名已，默然而住，不復分別義趣。

爾時，一切菩薩眾聞說菩薩十地名已，咸皆渴仰，欲聞解釋，各作是念：「何因何緣金剛藏菩薩說菩薩十地名已默然而住，不更解釋？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切菩薩眾聞說菩薩十地名已，咸皆渴仰，欲聞解釋，各作是念：「何因何緣金剛藏菩薩說菩薩十地名已默然而住，不更解釋？」

時大菩薩眾中有菩薩摩訶薩名解脫月，知諸菩薩心之所念，以偈問金剛藏菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大菩薩眾中有菩薩摩訶薩名解脫月，知諸菩薩心之所念，以偈問金剛藏菩薩言：

「淨智念慧人！ 何故說菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨智念慧人！ 何故說菩薩，

諸地名號已， 默然不解釋？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸地名號已， 默然不解釋？

今諸大菩薩， 心皆懷猶豫： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今諸大菩薩， 心皆懷猶豫：

『何故說是名， 而不演其義？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『何故說是名， 而不演其義？』

大智諸菩薩， 咸皆欲聽聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智諸菩薩， 咸皆欲聽聞，

如是諸地義， 願為分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸地義， 願為分別說。

是諸菩薩眾， 清淨無瑕穢、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩眾， 清淨無瑕穢、

安住堅實法、 具足智功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住堅實法、 具足智功德，

皆以恭敬心， 瞻仰於仁者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆以恭敬心， 瞻仰於仁者，

願欲聞所說， 如渴思甘露。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願欲聞所說， 如渴思甘露。」

金剛藏菩薩， 聞說是事已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩， 聞說是事已，

欲令大眾悅， 即時說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令大眾悅， 即時說頌言：

「諸菩薩所行， 第一難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸菩薩所行， 第一難思議，

分別是諸地， 諸佛之根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別是諸地， 諸佛之根本。

微妙甚難見， 非心所能及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙甚難見， 非心所能及，

從佛智慧出， 若聞則迷沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從佛智慧出， 若聞則迷沒。

持心如金剛， 深信佛智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持心如金剛， 深信佛智慧，

以為第一妙， 心無有疑難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為第一妙， 心無有疑難，

遠離計我心， 及心所行地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離計我心， 及心所行地，

如是諸菩薩， 爾乃能聽聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 爾乃能聽聞。

寂滅無漏智， 分別說甚難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅無漏智， 分別說甚難，

如畫於虛空、 如執空中風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如畫於虛空、 如執空中風。

我念佛智慧， 第一難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我念佛智慧， 第一難思議，

眾生少能信， 是故我默然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生少能信， 是故我默然。」

解脫月菩薩聞說此已，語金剛藏菩薩言：「佛子！是大菩薩眾深心清淨，善行菩薩道、善集助道法、善能供養恭敬諸佛，於無量佛多種善根，成就無量深厚功德，離癡、疑、悔，無有貪著及諸結閡，深心信解，安住不動，於是法中不隨他教。是故，佛子！當承佛力敷演此義，是諸菩薩於是深法皆能證知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩聞說此已，語金剛藏菩薩言：「佛子！是大菩薩眾深心清淨，善行菩薩道、善集助道法、善能供養恭敬諸佛，於無量佛多種善根，成就無量深厚功德，離癡、疑、悔，無有貪著及諸結閡，深心信解，安住不動，於是法中不隨他教。是故，佛子！當承佛力敷演此義，是諸菩薩於是深法皆能證知。」

時解脫月欲重宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時解脫月欲重宣此義而說偈言：

「願說安隱法， 菩薩無上行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願說安隱法， 菩薩無上行，

分別於諸地， 令智慧清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別於諸地， 令智慧清淨。

眾智淨無垢， 安住深信解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾智淨無垢， 安住深信解，

於諸無量佛， 證知十地義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸無量佛， 證知十地義。」

爾時，金剛藏菩薩言：「佛子！是諸大眾雖皆清淨，離癡、疑、悔，於此事中不隨他教，其餘樂小法者，聞是甚深難思議事或生疑、悔，是人長夜受諸衰惱，我愍此等是故默然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩言：「佛子！是諸大眾雖皆清淨，離癡、疑、悔，於此事中不隨他教，其餘樂小法者，聞是甚深難思議事或生疑、悔，是人長夜受諸衰惱，我愍此等是故默然。」

爾時，金剛藏菩薩欲明了此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩欲明了此義而說偈言：

「是眾雖清淨， 深智離疑悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是眾雖清淨， 深智離疑悔，

其心已決定， 不復隨他教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心已決定， 不復隨他教，

無動如須彌、 不亂如大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無動如須彌、 不亂如大海。

其餘不久行， 智慧未明了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餘不久行， 智慧未明了，

隨識不隨智， 聞已生疑悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨識不隨智， 聞已生疑悔，

彼將墜惡趣， 愍念故不說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼將墜惡趣， 愍念故不說。」

解脫月菩薩言：「佛子！願承佛力善分別此不可思議法、佛所護念事，令人易信解。所以者何？善說十地義，十方諸佛法應護念，一切菩薩護是事故，勤行精進。何以故？是菩薩最上所行，得至一切諸佛法故。譬如所有經書皆初章所攝，初章為本，無有一字不入初章者。如是，佛子！十地者，是一切佛法之根本，菩薩具足行是十地，能得一切智慧。是故，佛子！願說此義。諸佛護念，加以神力，令人信受，不可破壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月菩薩言：「佛子！願承佛力善分別此不可思議法、佛所護念事，令人易信解。所以者何？善說十地義，十方諸佛法應護念，一切菩薩護是事故，勤行精進。何以故？是菩薩最上所行，得至一切諸佛法故。譬如所有經書皆初章所攝，初章為本，無有一字不入初章者。如是，佛子！十地者，是一切佛法之根本，菩薩具足行是十地，能得一切智慧。是故，佛子！願說此義。諸佛護念，加以神力，令人信受，不可破壞。」

爾時，解脫月菩薩欲顯此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解脫月菩薩欲顯此義而說偈言：

「善哉智慧子！ 清淨行具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉智慧子！ 清淨行具足。

願說十地行， 所入十地法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說十地行， 所入十地法，

具足於智慧， 得以成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足於智慧， 得以成菩提。

所有十方佛， 最勝人中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有十方佛， 最勝人中尊，

皆共護念汝， 說是十地義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆共護念汝， 說是十地義。

十地為根本， 是名智行處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地為根本， 是名智行處，

亦為究竟道， 佛無量法聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為究竟道， 佛無量法聚。

譬如諸文字， 皆攝在初章； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如諸文字， 皆攝在初章；

諸佛功德智， 十地為根本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛功德智， 十地為根本。」

爾時，諸菩薩一時同聲以偈請金剛藏菩薩言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩一時同聲以偈請金剛藏菩薩言：

「上妙智慧人！ 樂說無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上妙智慧人！ 樂說無有量，

德重如山王， 哀愍說十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德重如山王， 哀愍說十地。

戒念慧清淨， 說是十地義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒念慧清淨， 說是十地義，

十力之根本， 無閡智本行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力之根本， 無閡智本行。

戒定慧功德， 集在仁者心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒定慧功德， 集在仁者心，

憍慢諸邪見， 皆悉已滅盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憍慢諸邪見， 皆悉已滅盡。

是眾無疑心， 唯願聞善說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是眾無疑心， 唯願聞善說，

譬如渴思水、 如飢思美食、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如渴思水、 如飢思美食、

如病思良醫、 如蜂欲食蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如病思良醫、 如蜂欲食蜜，

我等亦如是， 聞甘露法味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等亦如是， 聞甘露法味。

是故曠大意， 願開初地門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故曠大意， 願開初地門，

乃至第十地， 次第為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至第十地， 次第為我說。」

爾時，釋迦牟尼佛從眉間白毫相放菩薩力明光焰，百千阿僧祇光以為眷屬。放斯光已，普照十方諸佛世界靡不周遍，三惡道苦皆得休息，悉照十方諸佛大會說法之眾，顯現如來不思議力。是光明遍照十方諸佛大會諸菩薩身已，於上虛空中成大光明雲臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼佛從眉間白毫相放菩薩力明光焰，百千阿僧祇光以為眷屬。放斯光已，普照十方諸佛世界靡不周遍，三惡道苦皆得休息，悉照十方諸佛大會說法之眾，顯現如來不思議力。是光明遍照十方諸佛大會諸菩薩身已，於上虛空中成大光明雲臺。

十方諸佛亦復如是，從眉間白毫相俱放菩薩力明光焰，百千阿僧祇光以為眷屬，普現如來不思議力，悉照一切諸佛大會及照娑婆世界釋迦牟尼佛、大眾、并照金剛藏菩薩摩訶薩及師子座。照已，於上虛空中成大光明雲臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛亦復如是，從眉間白毫相俱放菩薩力明光焰，百千阿僧祇光以為眷屬，普現如來不思議力，悉照一切諸佛大會及照娑婆世界釋迦牟尼佛、大眾、并照金剛藏菩薩摩訶薩及師子座。照已，於上虛空中成大光明雲臺。

時諸大光明雲臺中，諸佛神力故，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大光明雲臺中，諸佛神力故，而說偈言：

「無等等諸佛， 功德如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無等等諸佛， 功德如虛空，

十力無畏等， 最尊世間主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力無畏等， 最尊世間主。

於釋迦佛前， 而現此神力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於釋迦佛前， 而現此神力，

以佛力開現， 法王師子藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛力開現， 法王師子藏。

說諸地所行、 諸地義差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說諸地所行、 諸地義差別，

承諸佛力說， 無有能壞者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承諸佛力說， 無有能壞者。

若人聞法寶， 則為諸佛護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞法寶， 則為諸佛護，

漸次具諸地， 得以成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次具諸地， 得以成佛道。

若人堪任聞， 雖在於大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人堪任聞， 雖在於大海，

及劫盡火中， 必得聞此經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及劫盡火中， 必得聞此經；

若人癡疑悔， 終不能得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人癡疑悔， 終不能得聞。

是故今佛子， 說諸地智道、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故今佛子， 說諸地智道、

入勢力觀法， 次第而修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入勢力觀法， 次第而修行，

得至於餘地， 各得所利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得至於餘地， 各得所利益。

利一切世間， 願說勿令斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利一切世間， 願說勿令斷。」

爾時，金剛藏菩薩觀察十方，欲令大眾增益信敬而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩觀察十方，欲令大眾增益信敬而說偈言：

「諸佛聖主道， 微妙甚難解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛聖主道， 微妙甚難解，

非思量所得， 唯智者行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非思量所得， 唯智者行處。

其性從本來， 寂然無生滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其性從本來， 寂然無生滅；

從本以來空， 滅除諸苦惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從本以來空， 滅除諸苦惱；

遠離於諸趣， 等同涅槃相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於諸趣， 等同涅槃相。

無中亦無後， 非言辭所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無中亦無後， 非言辭所說，

出過於三世， 其相如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出過於三世， 其相如虛空。

諸佛所行處， 清淨深寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所行處， 清淨深寂滅，

言說所難及； 地行亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說所難及； 地行亦如是，

說之猶尚難， 何況以示人？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說之猶尚難， 何況以示人？

諸佛之智慧， 離諸心數道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛之智慧， 離諸心數道，

不可得思議， 非有陰界入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可得思議， 非有陰界入，

但以智可知， 非識之所及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但以智可知， 非識之所及。

如空迹難說， 何可示其相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空迹難說， 何可示其相？

十地義如是， 非無邊心知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地義如是， 非無邊心知。

是事雖為難， 發願行慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是事雖為難， 發願行慈悲，

漸次具諸地， 非心所能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次具諸地， 非心所能及。

如是諸地行， 微妙甚難見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸地行， 微妙甚難見，

不可以心知， 當承佛力說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可以心知， 當承佛力說。

汝等當恭敬， 咸共一心聽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等當恭敬， 咸共一心聽，

諸地相入行， 修習出法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸地相入行， 修習出法門。

於無量億劫， 說之不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量億劫， 說之不可盡，

今如實略說， 其義無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今如實略說， 其義無有餘。

一心恭敬待， 今承佛力說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心恭敬待， 今承佛力說，

大音唱因喻， 義名不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大音唱因喻， 義名不相違。

佛神力無量， 今皆在我身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛神力無量， 今皆在我身，

我之所說者， 如大海一渧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我之所說者， 如大海一渧。」

金剛藏菩薩說此偈已，告於大眾：「諸佛子！若眾生厚集善根、修諸善行、善集助道法、供養諸佛、集諸清白法、為善知識所護、入深廣心、信樂大法心、多向慈悲、好求佛智慧，如是眾生乃能發阿耨多羅三藐三菩提心，為得一切種智故、為得十力故、為得大無畏故、為得具足佛法故、為救一切世間故、為淨大慈悲心故、為向十方無餘無閡智故、為淨一切佛國令無餘故、為於一念中知三世事故、為自在轉大法輪廣示現佛神力故，諸菩薩摩訶薩生如是心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩說此偈已，告於大眾：「諸佛子！若眾生厚集善根、修諸善行、善集助道法、供養諸佛、集諸清白法、為善知識所護、入深廣心、信樂大法心、多向慈悲、好求佛智慧，如是眾生乃能發阿耨多羅三藐三菩提心，為得一切種智故、為得十力故、為得大無畏故、為得具足佛法故、為救一切世間故、為淨大慈悲心故、為向十方無餘無閡智故、為淨一切佛國令無餘故、為於一念中知三世事故、為自在轉大法輪廣示現佛神力故，諸菩薩摩訶薩生如是心。

「諸佛子！是心以大悲為首、智慧增上、方便所護、直心深心淳至，量同佛力，善籌量眾生力、佛力，趣向無閡智、隨順自然智，能受一切佛法，以智慧教化，廣大如法性、究竟如虛空，盡於後際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是心以大悲為首、智慧增上、方便所護、直心深心淳至，量同佛力，善籌量眾生力、佛力，趣向無閡智、隨順自然智，能受一切佛法，以智慧教化，廣大如法性、究竟如虛空，盡於後際。

「諸佛子！菩薩生如是心，即時過凡夫地、入菩薩位、生在佛家、種姓無可譏嫌、過一切世間道、入出世間道、住菩薩法中、在諸菩薩數等、入三世如來種中，畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提。菩薩住如是法，名住歡喜地，以不動法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩生如是心，即時過凡夫地、入菩薩位、生在佛家、種姓無可譏嫌、過一切世間道、入出世間道、住菩薩法中、在諸菩薩數等、入三世如來種中，畢定究竟阿耨多羅三藐三菩提。菩薩住如是法，名住歡喜地，以不動法故。

「諸佛子！菩薩摩訶薩住是歡喜地，多喜、多信、多清淨、多踊悅、多調柔、多堪受，不好鬪諍、不好惱亂眾生、不好瞋恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩摩訶薩住是歡喜地，多喜、多信、多清淨、多踊悅、多調柔、多堪受，不好鬪諍、不好惱亂眾生、不好瞋恨。

「諸佛子！諸菩薩住是歡喜地，念諸佛故生歡喜心、念諸佛法故生歡喜心、念諸菩薩摩訶薩故生歡喜心、念諸菩薩所行故生歡喜心、念諸波羅蜜清淨相故生歡喜心、念諸菩薩與眾殊勝故生歡喜心、念諸菩薩力不可壞故生歡喜心、念諸如來教化法故生歡喜心、念能為利益眾生故生歡喜心、念一切佛一切菩薩所入智慧門方便故生歡喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！諸菩薩住是歡喜地，念諸佛故生歡喜心、念諸佛法故生歡喜心、念諸菩薩摩訶薩故生歡喜心、念諸菩薩所行故生歡喜心、念諸波羅蜜清淨相故生歡喜心、念諸菩薩與眾殊勝故生歡喜心、念諸菩薩力不可壞故生歡喜心、念諸如來教化法故生歡喜心、念能為利益眾生故生歡喜心、念一切佛一切菩薩所入智慧門方便故生歡喜心。

「諸佛子！菩薩復作是念：『我轉離一切世間界生歡喜心、入一切佛平等中生歡喜心、遠離凡夫地生歡喜心、近到智慧地生歡喜心、斷一切惡道生歡喜心、與一切眾生作依止生歡喜心、近見一切諸佛生歡喜心、生諸佛境界生歡喜心、入一切諸菩薩數生歡喜心、我離一切驚怖毛竪等生歡喜心。』所以者何？是菩薩摩訶薩得歡喜地，所有諸怖畏即皆遠離，所謂不活畏、惡名畏、死畏、墮惡道畏、大眾威德畏，離如是等一切諸畏。何以故？是菩薩離我相故，尚不貪身，何況所用之事？是故，無有不活畏也。心不悕望供養恭敬——我應供養眾生、供給所須——是故無有惡名畏也。離我見、無我相故，無有死畏。又作是念：『我若死已，生必不離諸佛、菩薩。』是故無有墮惡道畏。『我所志樂無與等者，何況有勝？』是故無有大眾威德畏也。諸佛子！如是，菩薩離諸驚怖毛竪等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩復作是念：『我轉離一切世間界生歡喜心、入一切佛平等中生歡喜心、遠離凡夫地生歡喜心、近到智慧地生歡喜心、斷一切惡道生歡喜心、與一切眾生作依止生歡喜心、近見一切諸佛生歡喜心、生諸佛境界生歡喜心、入一切諸菩薩數生歡喜心、我離一切驚怖毛竪等生歡喜心。』所以者何？是菩薩摩訶薩得歡喜地，所有諸怖畏即皆遠離，所謂不活畏、惡名畏、死畏、墮惡道畏、大眾威德畏，離如是等一切諸畏。何以故？是菩薩離我相故，尚不貪身，何況所用之事？是故，無有不活畏也。心不悕望供養恭敬——我應供養眾生、供給所須——是故無有惡名畏也。離我見、無我相故，無有死畏。又作是念：『我若死已，生必不離諸佛、菩薩。』是故無有墮惡道畏。『我所志樂無與等者，何況有勝？』是故無有大眾威德畏也。諸佛子！如是，菩薩離諸驚怖毛竪等事。

「諸佛子！是菩薩以大悲為首，深大心堅固，轉復勤修一切善根，所謂：以信心增上多行淨心、解心清淨多以信心。分別起悲愍心成就大慈，心不疲懈，以慚愧莊嚴成就忍辱柔和。敬順諸佛教法，信重尊貴，日夜常修善根無厭；親近善知識，常愛樂法，求多聞無厭。如所觀法正觀，心不貪著，不求利養、名聞、恭敬，一切資生之物心無慳悋，常生實心無有厭足。貪樂一切智地，常欲得諸佛力、無畏、不共法，求助諸波羅蜜法，離諸諂曲。如說能行，常行實語，不污諸佛家，不捨菩薩學戒，生薩婆若。心不動如大山王，不樂一切世間諸事，成就出世間善根，集助菩提分法無有厭足，常求勝中勝道。諸佛子！菩薩摩訶薩成就如是淨治地法，名為安住菩薩歡喜地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是菩薩以大悲為首，深大心堅固，轉復勤修一切善根，所謂：以信心增上多行淨心、解心清淨多以信心。分別起悲愍心成就大慈，心不疲懈，以慚愧莊嚴成就忍辱柔和。敬順諸佛教法，信重尊貴，日夜常修善根無厭；親近善知識，常愛樂法，求多聞無厭。如所觀法正觀，心不貪著，不求利養、名聞、恭敬，一切資生之物心無慳悋，常生實心無有厭足。貪樂一切智地，常欲得諸佛力、無畏、不共法，求助諸波羅蜜法，離諸諂曲。如說能行，常行實語，不污諸佛家，不捨菩薩學戒，生薩婆若。心不動如大山王，不樂一切世間諸事，成就出世間善根，集助菩提分法無有厭足，常求勝中勝道。諸佛子！菩薩摩訶薩成就如是淨治地法，名為安住菩薩歡喜地。

「菩薩如是安住歡喜地，發諸大願，生如是決定心，所謂：我當供養一切諸佛，皆無有餘，一切供養之具隨意供養，心解清淨，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來際、盡供養一切劫中所有諸佛，以大供養具無有休息。又，一切諸佛所說經法皆悉受持，攝一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提故，一切諸佛所教化法悉皆隨順、一切諸佛法皆能守護，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來際、盡皆守護一切劫中一切佛法，無有休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是安住歡喜地，發諸大願，生如是決定心，所謂：我當供養一切諸佛，皆無有餘，一切供養之具隨意供養，心解清淨，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來際、盡供養一切劫中所有諸佛，以大供養具無有休息。又，一切諸佛所說經法皆悉受持，攝一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提故，一切諸佛所教化法悉皆隨順、一切諸佛法皆能守護，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來際、盡皆守護一切劫中一切佛法，無有休息。

「又，一切世界一切諸佛從兜率天來下入胎，及在胎中、初生時、出家時、成佛道時，悉當勸請轉大法輪、示入大涅槃。我於爾時盡往供養，攝法為首，三時轉故，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來際、盡一切劫奉迎供養一切諸佛，無有休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，一切世界一切諸佛從兜率天來下入胎，及在胎中、初生時、出家時、成佛道時，悉當勸請轉大法輪、示入大涅槃。我於爾時盡往供養，攝法為首，三時轉故，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來際、盡一切劫奉迎供養一切諸佛，無有休息。

「又，一切諸菩薩所行，廣大高遠無量、不可壞、無有分別，諸波羅蜜所攝、諸地所淨，生諸助道法，有相、無相，道有成、有壞；一切菩薩所行、諸地道及諸波羅蜜本行教化，令其受行，心得增長，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來際、盡一切劫中諸菩薩所行，以法教化成熟眾生，無有休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，一切諸菩薩所行，廣大高遠無量、不可壞、無有分別，諸波羅蜜所攝、諸地所淨，生諸助道法，有相、無相，道有成、有壞；一切菩薩所行、諸地道及諸波羅蜜本行教化，令其受行，心得增長，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來際、盡一切劫中諸菩薩所行，以法教化成熟眾生，無有休息。

「又，一切眾生，若有色、若無色，若有想、若無想，若非有想、非無想，若卵生、若胎生，若濕生、若化生，三界繫入於六道，在一切生處名色所攝，為教化成熟一切眾生、斷一切世間道、令住佛法、集一切智慧使無有餘，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來際、盡一切劫，教化一切眾生，無有休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，一切眾生，若有色、若無色，若有想、若無想，若非有想、非無想，若卵生、若胎生，若濕生、若化生，三界繫入於六道，在一切生處名色所攝，為教化成熟一切眾生、斷一切世間道、令住佛法、集一切智慧使無有餘，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來際、盡一切劫，教化一切眾生，無有休息。

「又，一切世間廣狹極高，無量不可分別、不可移動、不可說麁細，正住、倒住，首足相對、平坦圓方；隨入如是世間，智如帝網，經幻事差別，如是，十方世界差別皆現前知。發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來世、盡一切劫，如是世界皆現前淨知，無有休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，一切世間廣狹極高，無量不可分別、不可移動、不可說麁細，正住、倒住，首足相對、平坦圓方；隨入如是世間，智如帝網，經幻事差別，如是，十方世界差別皆現前知。發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來世、盡一切劫，如是世界皆現前淨知，無有休息。

「又，以一切佛土入一佛土、一佛土入一切佛土，一一佛土無量光明莊嚴、離諸垢穢、具足清淨道，有無量智慧眾生悉滿其中，常有諸佛大神通力隨眾生心而為示現，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來際、盡一切劫清淨如是國土，無有休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，以一切佛土入一佛土、一佛土入一切佛土，一一佛土無量光明莊嚴、離諸垢穢、具足清淨道，有無量智慧眾生悉滿其中，常有諸佛大神通力隨眾生心而為示現，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來際、盡一切劫清淨如是國土，無有休息。

「又，一切菩薩同心同學，共集諸善，無有怨嫉，俱緣一事，等心和合，常不相離。隨意能現佛身，自於心中悉能解知諸佛神力、智力。常得隨意神通，悉能遊行一切國土，一切佛會皆現身相、一切生處普生其中，有如是不可思議大智慧、具足菩薩行。發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來世、盡一切劫行如是大智慧道，無有休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，一切菩薩同心同學，共集諸善，無有怨嫉，俱緣一事，等心和合，常不相離。隨意能現佛身，自於心中悉能解知諸佛神力、智力。常得隨意神通，悉能遊行一切國土，一切佛會皆現身相、一切生處普生其中，有如是不可思議大智慧、具足菩薩行。發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來世、盡一切劫行如是大智慧道，無有休息。

「又，乘不退輪行一切菩薩道，身、口、意業所作不空，眾生見者即必定佛法、聞我音聲即得真實智慧道、有見我者心即歡喜，離諸煩惱，如大藥樹王。為得如是心，行諸菩薩道，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來世、盡一切劫行不退道，所作不空，無有休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，乘不退輪行一切菩薩道，身、口、意業所作不空，眾生見者即必定佛法、聞我音聲即得真實智慧道、有見我者心即歡喜，離諸煩惱，如大藥樹王。為得如是心，行諸菩薩道，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來世、盡一切劫行不退道，所作不空，無有休息。

「又，於一切世界皆得阿耨多羅三藐三菩提，於一毛頭示身入胎、出家、坐道場、成佛道、轉法輪、度眾生、示大涅槃。現諸如來大神智力，隨一切眾生所應度者，念念中得佛道、度眾生、滅苦惱，知一切法如涅槃相。以一音聲令一切眾生皆使歡喜，示大涅槃而不斷菩薩所行，示眾生大智地，使知一切法皆是假偽。大智慧、大神通自在變化故，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來際、盡一切劫得佛道事，求大智慧、大神通等，無有休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，於一切世界皆得阿耨多羅三藐三菩提，於一毛頭示身入胎、出家、坐道場、成佛道、轉法輪、度眾生、示大涅槃。現諸如來大神智力，隨一切眾生所應度者，念念中得佛道、度眾生、滅苦惱，知一切法如涅槃相。以一音聲令一切眾生皆使歡喜，示大涅槃而不斷菩薩所行，示眾生大智地，使知一切法皆是假偽。大智慧、大神通自在變化故，發如是大願，廣大如法性、究竟如虛空，盡未來際、盡一切劫得佛道事，求大智慧、大神通等，無有休息。

「諸佛子！菩薩住歡喜地，以十願為首，生如是等百萬阿僧祇大願。以十不可盡法而生是願，為滿此願勤行精進。何等為十？一、眾生不可盡，二、世間不可盡，三、虛空不可盡，四、法性不可盡，五、涅槃不可盡，六、佛出世不可盡，七、諸佛智慧不可盡，八、心緣不可盡，九、起智不可盡，十、世間道種、法道種、智慧道種不可盡。如眾生盡，我願乃盡；如世間盡、如虛空盡、如法性盡、如涅槃盡、如佛出世盡、如諸佛智慧盡、如心緣盡、如起智慧盡、如道種盡，我願乃盡。而眾生實不可盡，世間、虛空、法性、涅槃、佛出世、諸佛智慧、心緣、起智、道種實不可盡，我是諸願福德亦不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩住歡喜地，以十願為首，生如是等百萬阿僧祇大願。以十不可盡法而生是願，為滿此願勤行精進。何等為十？一、眾生不可盡，二、世間不可盡，三、虛空不可盡，四、法性不可盡，五、涅槃不可盡，六、佛出世不可盡，七、諸佛智慧不可盡，八、心緣不可盡，九、起智不可盡，十、世間道種、法道種、智慧道種不可盡。如眾生盡，我願乃盡；如世間盡、如虛空盡、如法性盡、如涅槃盡、如佛出世盡、如諸佛智慧盡、如心緣盡、如起智慧盡、如道種盡，我願乃盡。而眾生實不可盡，世間、虛空、法性、涅槃、佛出世、諸佛智慧、心緣、起智、道種實不可盡，我是諸願福德亦不可盡。

「諸佛子！菩薩決定發是大願，則得利安心、柔軟心、調順心、善心、寂滅心、和潤心、直心、不亂心、不嬈心、不濁心。如是則成信者，樂心信相，分別功德。信諸佛本所行道、信行諸波羅蜜而得增長、信善入諸地得殊勝功德、信得成佛十力、信具足四無所畏、信不共法不可壞、信諸佛法不可思議、信諸佛力無中無邊、信諸如來無量行門、信從因緣以成果報。舉要言之，信諸菩薩普行諸佛功德、智慧、威神力等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩決定發是大願，則得利安心、柔軟心、調順心、善心、寂滅心、和潤心、直心、不亂心、不嬈心、不濁心。如是則成信者，樂心信相，分別功德。信諸佛本所行道、信行諸波羅蜜而得增長、信善入諸地得殊勝功德、信得成佛十力、信具足四無所畏、信不共法不可壞、信諸佛法不可思議、信諸佛力無中無邊、信諸如來無量行門、信從因緣以成果報。舉要言之，信諸菩薩普行諸佛功德、智慧、威神力等。

「諸佛子！菩薩作是念：『諸佛正法，如是甚深、如是離相、如是寂滅、如是空、如是無相、如是無作、如是無染、如是無量、如是廣大、如是難壞。而諸凡夫心墮邪見、為無明癡冥蔽其慧眼、常立憍慢幢、墮在渴愛網、隨順諂曲、常懷慳嫉，而作後身生處因緣。多集貪欲、瞋恚、愚癡，起諸重業，嫌恨猛風吹罪心火，常令熾盛，有所施作皆與顛倒相應。欲流、有流、無明流、見流相續，起心意識種，於三界地生苦惱牙，所謂：名色和合，增長六入；諸入外塵，相對生觸；觸因緣故，生諸受；深樂受故，生渴愛；渴愛增益故，生取；取增長故，復起後有；有因緣故，有生、老、死，憂、悲、苦惱。如是因緣集諸苦聚，眾生受諸苦惱，是中無我、無我所，無作者、無受者、無知者，如草木、瓦石、又亦如影。凡夫可愍，不知不覺而受苦惱。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩作是念：『諸佛正法，如是甚深、如是離相、如是寂滅、如是空、如是無相、如是無作、如是無染、如是無量、如是廣大、如是難壞。而諸凡夫心墮邪見、為無明癡冥蔽其慧眼、常立憍慢幢、墮在渴愛網、隨順諂曲、常懷慳嫉，而作後身生處因緣。多集貪欲、瞋恚、愚癡，起諸重業，嫌恨猛風吹罪心火，常令熾盛，有所施作皆與顛倒相應。欲流、有流、無明流、見流相續，起心意識種，於三界地生苦惱牙，所謂：名色和合，增長六入；諸入外塵，相對生觸；觸因緣故，生諸受；深樂受故，生渴愛；渴愛增益故，生取；取增長故，復起後有；有因緣故，有生、老、死，憂、悲、苦惱。如是因緣集諸苦聚，眾生受諸苦惱，是中無我、無我所，無作者、無受者、無知者，如草木、瓦石、又亦如影。凡夫可愍，不知不覺而受苦惱。』

「菩薩於此見諸眾生不免諸苦，即生大悲智慧：『是諸眾生，我等應救。』又欲令住畢竟佛道之樂，即生大慈智慧。菩薩摩訶薩隨順如是大慈悲法，以深妙心住在初地，於一切物無所貪惜。尊重諸佛大妙智故，學行大捨，即時所有可施之物盡能施與，所謂：穀麥、庫藏、金銀、摩尼珠、車𤦲、馬瑙、琉璃、珊瑚、琥珀、珂貝、瓔珞、嚴身之具、諸珍寶等，及象馬車乘、輦輿、人民、奴婢、眷屬、國土、城邑、聚落、廬舍、園林遊觀、妻子、男女、一切所愛，皆悉捨與，頭、目、耳、鼻、支節、手、足舉身皆與，深重佛智故而不貪惜，菩薩摩訶薩住於初地能行大捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩於此見諸眾生不免諸苦，即生大悲智慧：『是諸眾生，我等應救。』又欲令住畢竟佛道之樂，即生大慈智慧。菩薩摩訶薩隨順如是大慈悲法，以深妙心住在初地，於一切物無所貪惜。尊重諸佛大妙智故，學行大捨，即時所有可施之物盡能施與，所謂：穀麥、庫藏、金銀、摩尼珠、車𤦲、馬瑙、琉璃、珊瑚、琥珀、珂貝、瓔珞、嚴身之具、諸珍寶等，及象馬車乘、輦輿、人民、奴婢、眷屬、國土、城邑、聚落、廬舍、園林遊觀、妻子、男女、一切所愛，皆悉捨與，頭、目、耳、鼻、支節、手、足舉身皆與，深重佛智故而不貪惜，菩薩摩訶薩住於初地能行大捨。

「是菩薩以大悲心、大捨心救一切眾生故，轉勤推求世間、出世間利益勝事，心無疲懈，是故，菩薩生無疲惓功德。於諸經書能自開解，是故生知經書功德。得如是知經書智慧，善能籌量應作、不應作，於上中下眾生隨宜而行，隨有依止來親近者隨力利益，是故，菩薩生世智功德。得世智功德則知時、知量，慚愧莊嚴，修習自利利彼之道，是故則生慚愧功德。如是功德行中精勤修行，心不懈退，是精進不退功德，即時得堪受力；得堪受力已，勤行供養諸佛，隨佛所說，如說而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩以大悲心、大捨心救一切眾生故，轉勤推求世間、出世間利益勝事，心無疲懈，是故，菩薩生無疲惓功德。於諸經書能自開解，是故生知經書功德。得如是知經書智慧，善能籌量應作、不應作，於上中下眾生隨宜而行，隨有依止來親近者隨力利益，是故，菩薩生世智功德。得世智功德則知時、知量，慚愧莊嚴，修習自利利彼之道，是故則生慚愧功德。如是功德行中精勤修行，心不懈退，是精進不退功德，即時得堪受力；得堪受力已，勤行供養諸佛，隨佛所說，如說而行。

「諸佛子！是菩薩悉知生起如是清淨地法，所謂：信、慈、悲、捨、不疲惓、知諸經書、善解世法、慚愧、堪受力、供養諸佛、如所說行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是菩薩悉知生起如是清淨地法，所謂：信、慈、悲、捨、不疲惓、知諸經書、善解世法、慚愧、堪受力、供養諸佛、如所說行。

「又，是菩薩住歡喜地，以發願故，廣見於諸佛，數百、數千、數萬億那由他佛。菩薩見諸佛時，心大歡喜，深心愛敬，以菩薩樂具供養諸佛及供養僧，以是福德皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩因供養諸佛故，生教化眾生法，多以二攝攝取眾生——所謂布施、愛語——後二攝法，但以信解力，行未善通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，是菩薩住歡喜地，以發願故，廣見於諸佛，數百、數千、數萬億那由他佛。菩薩見諸佛時，心大歡喜，深心愛敬，以菩薩樂具供養諸佛及供養僧，以是福德皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩因供養諸佛故，生教化眾生法，多以二攝攝取眾生——所謂布施、愛語——後二攝法，但以信解力，行未善通達。

「是菩薩隨所供養諸佛、教化眾生，皆能受行清淨地法，如是諸功德皆自然迴向薩婆若，轉益明顯，堪任有用。譬如，佛子！金師鍊金，隨以火力調柔可用，增益光色。如是，菩薩隨供養諸佛、教化眾生、受行清淨諸地之法，此諸功德皆自然迴向薩婆若，轉益明顯，隨意所用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩隨所供養諸佛、教化眾生，皆能受行清淨地法，如是諸功德皆自然迴向薩婆若，轉益明顯，堪任有用。譬如，佛子！金師鍊金，隨以火力調柔可用，增益光色。如是，菩薩隨供養諸佛、教化眾生、受行清淨諸地之法，此諸功德皆自然迴向薩婆若，轉益明顯，隨意所用。

「又，諸佛子！菩薩摩訶薩於初地中相貌、得果，應從諸佛、菩薩、善知識所諮受請問成地之法，不應厭廢。是菩薩住初地中，應於諸佛菩薩、善知識所諮受、請問第二地中相貌、得果，無有厭足；如是，第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十地中相貌、得果，應從諸佛、菩薩、善知識所諮受、請問成十地法，無有廢厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，諸佛子！菩薩摩訶薩於初地中相貌、得果，應從諸佛、菩薩、善知識所諮受請問成地之法，不應厭廢。是菩薩住初地中，應於諸佛菩薩、善知識所諮受、請問第二地中相貌、得果，無有厭足；如是，第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十地中相貌、得果，應從諸佛、菩薩、善知識所諮受、請問成十地法，無有廢厭。

「是菩薩悉應善知諸地逆順法、善知諸地成壞、善知諸地相貌因果、善知諸地得捨、善知諸地清淨行分、善知諸地從一地至一地行、善知諸地是處非是處、善知諸地轉所住處、善知諸地初事後事差別、善知諸地得不退轉相，乃至善知一切菩薩清淨地法、善知入如來智地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩悉應善知諸地逆順法、善知諸地成壞、善知諸地相貌因果、善知諸地得捨、善知諸地清淨行分、善知諸地從一地至一地行、善知諸地是處非是處、善知諸地轉所住處、善知諸地初事後事差別、善知諸地得不退轉相，乃至善知一切菩薩清淨地法、善知入如來智地。

「諸佛子！如是，諸菩薩善知諸地相——未發、初地乃至十地——知無障閡，得諸地智慧光明故，能得諸佛智慧光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如是，諸菩薩善知諸地相——未發、初地乃至十地——知無障閡，得諸地智慧光明故，能得諸佛智慧光明。

「諸佛子！如大商主多將賈人欲至大城，應先問道路、退還過咎、在道利害。未發初處知道宿時，乃至善知到彼城事，能以智慧思惟籌量，具諸資用令無所乏，正導人眾得至大城，於險道中免諸患難，身及諸人皆無憂惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！如大商主多將賈人欲至大城，應先問道路、退還過咎、在道利害。未發初處知道宿時，乃至善知到彼城事，能以智慧思惟籌量，具諸資用令無所乏，正導人眾得至大城，於險道中免諸患難，身及諸人皆無憂惱。

「諸佛子！菩薩摩訶薩亦復如是，住初地而善知諸地逆順法，乃至善知淨一切菩薩清淨地法、善知入如來智地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩摩訶薩亦復如是，住初地而善知諸地逆順法，乃至善知淨一切菩薩清淨地法、善知入如來智地。

「爾時，菩薩集大福德智慧資糧，為眾生商主隨宜教化，令出生死險難惡處，示安隱道，乃至令住薩婆若智慧大城，無諸衰惱。是故，諸佛子！菩薩摩訶薩常應心不疲惓，勤修諸地本行，乃至善知入如來智地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，菩薩集大福德智慧資糧，為眾生商主隨宜教化，令出生死險難惡處，示安隱道，乃至令住薩婆若智慧大城，無諸衰惱。是故，諸佛子！菩薩摩訶薩常應心不疲惓，勤修諸地本行，乃至善知入如來智地。

「諸佛子！是名『略說菩薩摩訶薩入歡喜地門』，廣說則有無量百千萬億阿僧祇事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是名『略說菩薩摩訶薩入歡喜地門』，廣說則有無量百千萬億阿僧祇事。

「菩薩摩訶薩住在此地多作閻浮提王，豪貴自在，常護正法，能以布施攝取眾生，善除眾生慳貪之垢，常行大施而不窮匱。所作善業——若布施、若愛語、若利益、若同事——是諸福德皆不離念佛、不離念法、不離念諸菩薩摩訶薩伴、不離念諸菩薩所行道、不離念諸波羅蜜、不離念十地，不離念諸力、無畏、不共法，乃至不離念具足一切種智。常生是心：『我當於一切眾生之中為首、為勝、為大、為妙、為上、為無上、為導、為將、為師、為尊，乃至於一切眾生中為依止者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩摩訶薩住在此地多作閻浮提王，豪貴自在，常護正法，能以布施攝取眾生，善除眾生慳貪之垢，常行大施而不窮匱。所作善業——若布施、若愛語、若利益、若同事——是諸福德皆不離念佛、不離念法、不離念諸菩薩摩訶薩伴、不離念諸菩薩所行道、不離念諸波羅蜜、不離念十地，不離念諸力、無畏、不共法，乃至不離念具足一切種智。常生是心：『我當於一切眾生之中為首、為勝、為大、為妙、為上、為無上、為導、為將、為師、為尊，乃至於一切眾生中為依止者。』

「諸佛子！是菩薩摩訶薩若欲捨家勤行精進，須臾之間於佛法中便能捨家、妻子、五欲。得出家已，勤行精進，須臾之間得百三昧，得見百佛、知百佛神力、能動百佛世界、能飛過百佛世界、能照百佛世界、能教化百佛世界眾生、能住壽百劫、能知過去未來世各百劫事、能善入百法門、能變身為百，於一一身能示百菩薩以為眷屬——若以願力，自在示現過於此數，若干百千萬億那由他不可計知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是菩薩摩訶薩若欲捨家勤行精進，須臾之間於佛法中便能捨家、妻子、五欲。得出家已，勤行精進，須臾之間得百三昧，得見百佛、知百佛神力、能動百佛世界、能飛過百佛世界、能照百佛世界、能教化百佛世界眾生、能住壽百劫、能知過去未來世各百劫事、能善入百法門、能變身為百，於一一身能示百菩薩以為眷屬——若以願力，自在示現過於此數，若干百千萬億那由他不可計知。」

爾時，金剛藏菩薩摩訶薩欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩摩訶薩欲重明此義而說偈言：

「若有諸眾生， 厚修集善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有諸眾生， 厚修集善根，

成就於白法， 親近於諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就於白法， 親近於諸佛，

清淨信力大， 隨順慈悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨信力大， 隨順慈悲心，

如是人能發， 無量之佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是人能發， 無量之佛智。

諸佛一切智， 無量力清淨、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛一切智， 無量力清淨、

堪受力堅牢， 成就諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪受力堅牢， 成就諸佛法。

悲心救世間， 淨修諸佛國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲心救世間， 淨修諸佛國，

敷演轉法輪， 發此無上願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敷演轉法輪， 發此無上願。

一念知三世， 而無有別異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念知三世， 而無有別異，

種種時差別， 以示於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種時差別， 以示於世間。

略說則盡求， 諸佛之功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說則盡求， 諸佛之功德，

發於廣大心， 猶若如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發於廣大心， 猶若如虛空。

悲心智慧首， 方便合修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲心智慧首， 方便合修行，

淨信深心故， 其力無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨信深心故， 其力無有量。

心向無障礙， 而不隨他教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心向無障礙， 而不隨他教，

同諸佛平等， 而生於大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同諸佛平等， 而生於大心。

諸佛子當生， 如是之實心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子當生， 如是之實心，

即離凡夫行， 入於佛所行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即離凡夫行， 入於佛所行；

即生如來家， 無有可譏嫌； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即生如來家， 無有可譏嫌；

則同於諸佛， 必成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則同於諸佛， 必成無上道。

生如是心時， 即便得初地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生如是心時， 即便得初地，

其心不可動， 猶若如山王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心不可動， 猶若如山王。

是菩薩便有， 大喜相顯現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩便有， 大喜相顯現，

其心常清淨， 堪受於大事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心常清淨， 堪受於大事。

心不樂鬪訟、 不好惱眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不樂鬪訟、 不好惱眾生，

無有瞋恨心， 樂慚愧恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有瞋恨心， 樂慚愧恭敬。

又習行直心， 守護於諸根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又習行直心， 守護於諸根，

常念救世間、 念求諸佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常念救世間、 念求諸佛智。

心生於歡喜， 我當得此事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心生於歡喜， 我當得此事，

得於歡喜地， 即過五恐怖： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得於歡喜地， 即過五恐怖：

不活畏、死畏、 及與惡名畏、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不活畏、死畏、 及與惡名畏、

三惡道怖畏、 大眾威德畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三惡道怖畏、 大眾威德畏。

以不貪著我， 及與我所故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不貪著我， 及與我所故，

是諸佛子等， 遠離諸怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸佛子等， 遠離諸怖畏。

常行慈悲心， 恒有信恭敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行慈悲心， 恒有信恭敬，

慚愧功德備， 晝夜增善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慚愧功德備， 晝夜增善法。

樂功德實利， 不樂於諸欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂功德實利， 不樂於諸欲，

如有所聞法， 能常善思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有所聞法， 能常善思惟。

無有貪著行， 斷諸利養心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有貪著行， 斷諸利養心，

常樂於菩提， 一心求佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂於菩提， 一心求佛智。

行諸波羅蜜， 離於諂曲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行諸波羅蜜， 離於諂曲心，

隨說而能行， 安住實語中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨說而能行， 安住實語中。

不污諸佛家、 不捨菩薩學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不污諸佛家、 不捨菩薩學，

遠世間事業， 樂利於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠世間事業， 樂利於世間。

求善法無厭， 精進轉增益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求善法無厭， 精進轉增益，

諸菩薩如是， 好樂諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩如是， 好樂諸功德，

而發於大願， 求欲見諸佛、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而發於大願， 求欲見諸佛、

護法至佛所、 行菩薩妙行、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護法至佛所、 行菩薩妙行、

化一切眾生、 淨一切佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化一切眾生、 淨一切佛土。

我佛國土中， 滿諸大菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我佛國土中， 滿諸大菩薩，

諸菩薩同心， 見聞皆不空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩同心， 見聞皆不空。

一切微塵中， 諸佛成佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切微塵中， 諸佛成佛道，

發於如是等， 無量無邊願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發於如是等， 無量無邊願，

是願無窮盡， 如虛空、眾生、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是願無窮盡， 如虛空、眾生、

法性、世、涅槃、 諸佛出、智慧、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法性、世、涅槃、 諸佛出、智慧、

心緣、起智、種， 我願如是住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心緣、起智、種， 我願如是住。

如是發大願， 心柔軟調順， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是發大願， 心柔軟調順，

能信佛功德， 而觀於眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能信佛功德， 而觀於眾生。

知從因緣起， 則生慈悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知從因緣起， 則生慈悲心，

即於苦眾生， 我當救度之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於苦眾生， 我當救度之。

為是眾生故， 而行種種施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為是眾生故， 而行種種施，

所謂妙國土、 上妙諸珍寶、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂妙國土、 上妙諸珍寶、

象馬及車乘、 眷屬與人民、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 象馬及車乘、 眷屬與人民、

頭目及手足、 肌肉施無悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭目及手足、 肌肉施無悔。

求種種經書， 心無有疲惓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求種種經書， 心無有疲惓，

得解其義趣， 能隨世而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得解其義趣， 能隨世而行。

慚愧堪受心， 漸令得增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慚愧堪受心， 漸令得增長，

能以恭敬心， 供養無量佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以恭敬心， 供養無量佛。

智者於日夜， 如是常修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者於日夜， 如是常修行，

善根得明了， 猶若成鍊金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善根得明了， 猶若成鍊金。

菩薩住是地， 能了知十住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 能了知十住，

展轉修行時， 無有諸障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 展轉修行時， 無有諸障礙。

譬如賈客主， 欲利諸商人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如賈客主， 欲利諸商人，

先問道路中， 諸險艱難事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先問道路中， 諸險艱難事。

菩薩住初地， 應知諸地行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住初地， 應知諸地行，

而無有障礙， 能至於佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而無有障礙， 能至於佛地。

住是初地中， 多作閻浮王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住是初地中， 多作閻浮王，

善知於諸法， 常行慈悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知於諸法， 常行慈悲心。

如法而化導， 一切皆信敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法而化導， 一切皆信敬，

勸令行布施， 以求佛智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸令行布施， 以求佛智慧。

菩薩若捨國， 佛法中出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩若捨國， 佛法中出家，

勤行於精進， 即得百三昧、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤行於精進， 即得百三昧、

及見百諸佛、 震動百國土、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及見百諸佛、 震動百國土、

光明照百國、 飛行亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照百國、 飛行亦如是，

化百土眾生、 入於百法門、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化百土眾生、 入於百法門、

念知百劫事、 示現百種身、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念知百劫事、 示現百種身、

能以百菩薩， 眷屬而示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以百菩薩， 眷屬而示現，

若以其願力， 過是數無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以其願力， 過是數無量。

今明初地義， 但以略解說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今明初地義， 但以略解說，

若欲廣說者， 億劫不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲廣說者， 億劫不能盡。

是初菩薩地， 名之為歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是初菩薩地， 名之為歡喜，

利益眾生者， 今已分別說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益眾生者， 今已分別說。」

離垢地第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢地第二

一切菩薩眾， 聞說上地義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切菩薩眾， 聞說上地義，

其心皆清淨， 歡喜無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心皆清淨， 歡喜無有量。

各於所坐處， 踊住虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各於所坐處， 踊住虛空中，

脫身上妙衣， 以散金剛藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫身上妙衣， 以散金剛藏。

咸皆稱讚言： 「善哉，金剛藏！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸皆稱讚言： 「善哉，金剛藏！

大智無所畏， 善說菩薩地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智無所畏， 善說菩薩地。」

解脫月大士， 知眾心清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫月大士， 知眾心清淨，

欲聞第二地， 相貌之所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲聞第二地， 相貌之所說，

即請金剛藏： 「大智！願解說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即請金剛藏： 「大智！願解說，

第二地相貌， 一切皆欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二地相貌， 一切皆欲聞。」

爾時，金剛藏菩薩摩訶薩語解脫月菩薩言：「佛子！諸菩薩摩訶薩已具足初地、欲得第二地者，當生十心。何等為十？一、柔軟心，二、調和心，三、堪受心，四、善心，五、寂滅心，六、真心，七、不雜心，八、無貪悋心，九、快心，十、大心。若諸菩薩摩訶薩已具足初地、欲得二地者，先當生是十心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩摩訶薩語解脫月菩薩言：「佛子！諸菩薩摩訶薩已具足初地、欲得第二地者，當生十心。何等為十？一、柔軟心，二、調和心，三、堪受心，四、善心，五、寂滅心，六、真心，七、不雜心，八、無貪悋心，九、快心，十、大心。若諸菩薩摩訶薩已具足初地、欲得二地者，先當生是十心。

「諸佛子！菩薩欲住是離垢地，從本已來離一切殺生、捨棄刀杖、無瞋恨心、有慚有愧。於一切眾生起慈悲心、常求樂事，尚不惡心惱於眾生，何況麁惡？離諸劫盜，資生之物常自滿足，不壞他財。若物屬他、他所受用、他所攝者，於是物中，一草、一葉不與不取，何況過者？離於邪婬，自足妻色，不求外欲、屬他女人；尚不生心，何況從事？離於妄語，常真語、實語、諦語、隨語，不作憎惡妄語；乃至夢中尚不妄語，何況故作妄語？離於兩舌，無破壞心，此聞不向彼說、彼聞不向此說，於鬪諍離散人中常好和合。離於惡口，所有言語麁䵃、苦惡、令他瞋惱，又以瞋慢令他怖畏、惱熱、不愛、不喜，自壞其身亦壞於他，如是等語皆悉捨離。所有言語甚可喜樂、美妙悅耳、能化人心、和柔具足、多人愛念、能令他人歡喜悅樂，常出如是之語。離於綺語，常自守護，所可言說應作、不作，常知時語、實語、利益語、順法語、籌量語、不為戲樂語，乃至戲笑尚不綺語，何況故作？不貪他物，若有屬他、他所貪著、他所攝用，不作是念：『我當取之。』離瞋害心、嫌恨心、迫熱心等，常於眾生求好事心、愛潤心、利益心、慈悲心。離於占相，習行正見，決定深信罪福因緣，離於諂曲，誠信三寶，生決定心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！菩薩欲住是離垢地，從本已來離一切殺生、捨棄刀杖、無瞋恨心、有慚有愧。於一切眾生起慈悲心、常求樂事，尚不惡心惱於眾生，何況麁惡？離諸劫盜，資生之物常自滿足，不壞他財。若物屬他、他所受用、他所攝者，於是物中，一草、一葉不與不取，何況過者？離於邪婬，自足妻色，不求外欲、屬他女人；尚不生心，何況從事？離於妄語，常真語、實語、諦語、隨語，不作憎惡妄語；乃至夢中尚不妄語，何況故作妄語？離於兩舌，無破壞心，此聞不向彼說、彼聞不向此說，於鬪諍離散人中常好和合。離於惡口，所有言語麁䵃、苦惡、令他瞋惱，又以瞋慢令他怖畏、惱熱、不愛、不喜，自壞其身亦壞於他，如是等語皆悉捨離。所有言語甚可喜樂、美妙悅耳、能化人心、和柔具足、多人愛念、能令他人歡喜悅樂，常出如是之語。離於綺語，常自守護，所可言說應作、不作，常知時語、實語、利益語、順法語、籌量語、不為戲樂語，乃至戲笑尚不綺語，何況故作？不貪他物，若有屬他、他所貪著、他所攝用，不作是念：『我當取之。』離瞋害心、嫌恨心、迫熱心等，常於眾生求好事心、愛潤心、利益心、慈悲心。離於占相，習行正見，決定深信罪福因緣，離於諂曲，誠信三寶，生決定心。

「菩薩如是常護善道，作是思惟：『眾生墮諸惡道者皆由十不善道因緣。我今當自住十善法，亦當為人說諸善法、示正行處。何以故？若人自不行善，為他說法、令住善者，無有是處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是常護善道，作是思惟：『眾生墮諸惡道者皆由十不善道因緣。我今當自住十善法，亦當為人說諸善法、示正行處。何以故？若人自不行善，為他說法、令住善者，無有是處。』

「又，是菩薩復深思惟：『行十不善道因緣故，則墮地獄、畜生、餓鬼；行十善道因緣故，則生人處，乃至有頂處生。』又，是十善道與智慧和合修行。心劣弱者，樂少功德、厭畏三界、大悲心薄，從他聞法至聲聞乘。復有人行是十善道，不從他聞、自然得知，不能具足大悲方便，而能深入眾因緣法至辟支佛乘。復有人行是十善道，清淨具足，其心廣大，無量無邊。於眾生中起大慈悲、有方便力，志願堅固——不捨一切眾生故、求佛大智慧故、清淨菩薩諸地故、能淨諸波羅蜜故——能入深廣大行。又，能清淨行是十善道乃至能得佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、乃至具足一切種智、集諸佛法。是故，我等應行十善道，常求一切智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，是菩薩復深思惟：『行十不善道因緣故，則墮地獄、畜生、餓鬼；行十善道因緣故，則生人處，乃至有頂處生。』又，是十善道與智慧和合修行。心劣弱者，樂少功德、厭畏三界、大悲心薄，從他聞法至聲聞乘。復有人行是十善道，不從他聞、自然得知，不能具足大悲方便，而能深入眾因緣法至辟支佛乘。復有人行是十善道，清淨具足，其心廣大，無量無邊。於眾生中起大慈悲、有方便力，志願堅固——不捨一切眾生故、求佛大智慧故、清淨菩薩諸地故、能淨諸波羅蜜故——能入深廣大行。又，能清淨行是十善道乃至能得佛十力、四無所畏、四無礙智、大慈大悲、乃至具足一切種智、集諸佛法。是故，我等應行十善道，常求一切智慧。

「是菩薩復作是思惟：『此十不善道，上者、地獄因緣，中者、畜生因緣，下者、餓鬼因緣。於中，殺生之罪能令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、短命，二者、多病。劫盜之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼道，若生人中得二種果報：一者、貧窮，二者、共財不得自在。邪婬之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼道，若生人中得二種果報：一者、婦不貞良，二者、得不隨意眷屬。妄語之罪，亦令眾生墮三惡道，若生人中得二種果報：一者、多被誹謗，二者、恒為多人所誑。兩舌之罪亦令眾生墮三惡道，若生人中得二種果報：一者、得弊惡眷屬，二者、得不和眷屬。惡口之罪亦令眾生墮三惡道，若生人中得二種果報：一者、常聞惡音，二者、所可言說恒有諍訟。綺語之罪亦令眾生墮三惡道，若生人中得二種果報：一者、所有言語人不信受，二者、有所言說不能分了。貪欲之罪亦令眾生墮三惡道，若生人中得二種果報：一者、多欲，二者、無有厭足。瞋惱之罪亦令眾生墮三惡道，若生人中得二種果報：一者、常為他人求其長短，二者、常為他所惱害。邪見之罪亦令眾生墮三惡道，若生人中得二種果報：一者、常生邪見之家，二者、其心諂曲。』諸佛子！如是，十不善道皆是眾苦大聚因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩復作是思惟：『此十不善道，上者、地獄因緣，中者、畜生因緣，下者、餓鬼因緣。於中，殺生之罪能令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼，若生人中得二種果報：一者、短命，二者、多病。劫盜之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼道，若生人中得二種果報：一者、貧窮，二者、共財不得自在。邪婬之罪亦令眾生墮於地獄、畜生、餓鬼道，若生人中得二種果報：一者、婦不貞良，二者、得不隨意眷屬。妄語之罪，亦令眾生墮三惡道，若生人中得二種果報：一者、多被誹謗，二者、恒為多人所誑。兩舌之罪亦令眾生墮三惡道，若生人中得二種果報：一者、得弊惡眷屬，二者、得不和眷屬。惡口之罪亦令眾生墮三惡道，若生人中得二種果報：一者、常聞惡音，二者、所可言說恒有諍訟。綺語之罪亦令眾生墮三惡道，若生人中得二種果報：一者、所有言語人不信受，二者、有所言說不能分了。貪欲之罪亦令眾生墮三惡道，若生人中得二種果報：一者、多欲，二者、無有厭足。瞋惱之罪亦令眾生墮三惡道，若生人中得二種果報：一者、常為他人求其長短，二者、常為他所惱害。邪見之罪亦令眾生墮三惡道，若生人中得二種果報：一者、常生邪見之家，二者、其心諂曲。』諸佛子！如是，十不善道皆是眾苦大聚因緣。

「菩薩復作是念：『我等何故不遠離是十不善道、行十善道、亦令他人行此善道？』如是念已，即離十不善道、安住十善道，亦令他人發心住於善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復作是念：『我等何故不遠離是十不善道、行十善道、亦令他人行此善道？』如是念已，即離十不善道、安住十善道，亦令他人發心住於善道。

「是菩薩爾時於一切眾生中生安隱心、樂心、慈心、悲心、憐愍心、利益心、守護心、師心、大師心、我所有心，作是念：『是諸眾生墮於邪見、隨逐邪心、行邪險道，甚可憐愍，我等應令是眾生住正見道、如實法中。是諸眾生常共瞋恨鬪諍、分別彼我，我等應令是眾生住無上大慈中。是諸眾生無有厭足、常貪他人財物、恒以邪命自活，我等應令是眾生住於清淨身、口、意業。是諸眾生隨逐貪欲、瞋恚、愚癡因緣，常為種種煩惱大火之所燒然，不求得出方便。我等應令是眾生滅諸煩惱大火，安置清涼之處。是諸眾生常為無明黑闇所覆，入大黑闇遠離智慧光明、入於生死大險道中，隨逐種種邪見。我等應令是眾生使得無礙清淨慧眼，以是眼故，知一切法如實相，得不隨他教一切如實無障礙智。是諸眾生墮在生死險道中，將墮地獄、畜生、餓鬼深坑、入惡邪見網中、為種種愚癡叢林所覆、隨逐虛妄邪道逕路、常為愚癡之所盲冥、遠離有智導師、非是出道謂為出要，墮惡魔道、隨順魔意、遠離佛意。我等應令是眾生度於生死險道、艱難安處，令住一切智人無畏大城，無諸衰惱。是諸眾生為諸煩惱暴水所沒，常為欲流、有流、見流、無明流所漂；常隨生死相續不絕，入大愛河，為諸煩惱勢力所食，不能得求出要之道；常為欲覺、瞋覺、惱覺惡虫所害；又為身見水虫羅剎所執，入於五欲深流洄澓諸難之中；為喜愛淤泥之所染污、我慢陸地之所燋枯，無所歸趣；於十二入怨賊聚落不能得出，不遇導師、能正度者。我等應於是眾生生大慈悲，以大善根力而拔濟之，得安隱處，離諸驚怖隱沒，住一切智慧寶洲。是諸眾生深心貪著，多有憂、悲、苦惱患難，憎愛所縛、欲械所繫，入於三界無明稠林。我等應令是眾生遠離一切三界所著，令住離相無礙涅槃。是諸眾生深著我、我所，於五陰樔窟不能自出、常隨四倒、依六入空聚、為四大毒蛇之所侵害、為諸煩惱眾賊所殺。受此無量諸苦惱者，我等應令是眾生離一切貪著、令住空無我智道，所謂涅槃，斷一切障礙。是諸眾生其心狹劣，樂於小法，遠離無上一切智慧。以是貪著小乘心故，不求無底大乘出法。我等應令是眾生住廣大心無量無邊諸佛法中，所謂無上大乘。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩爾時於一切眾生中生安隱心、樂心、慈心、悲心、憐愍心、利益心、守護心、師心、大師心、我所有心，作是念：『是諸眾生墮於邪見、隨逐邪心、行邪險道，甚可憐愍，我等應令是眾生住正見道、如實法中。是諸眾生常共瞋恨鬪諍、分別彼我，我等應令是眾生住無上大慈中。是諸眾生無有厭足、常貪他人財物、恒以邪命自活，我等應令是眾生住於清淨身、口、意業。是諸眾生隨逐貪欲、瞋恚、愚癡因緣，常為種種煩惱大火之所燒然，不求得出方便。我等應令是眾生滅諸煩惱大火，安置清涼之處。是諸眾生常為無明黑闇所覆，入大黑闇遠離智慧光明、入於生死大險道中，隨逐種種邪見。我等應令是眾生使得無礙清淨慧眼，以是眼故，知一切法如實相，得不隨他教一切如實無障礙智。是諸眾生墮在生死險道中，將墮地獄、畜生、餓鬼深坑、入惡邪見網中、為種種愚癡叢林所覆、隨逐虛妄邪道逕路、常為愚癡之所盲冥、遠離有智導師、非是出道謂為出要，墮惡魔道、隨順魔意、遠離佛意。我等應令是眾生度於生死險道、艱難安處，令住一切智人無畏大城，無諸衰惱。是諸眾生為諸煩惱暴水所沒，常為欲流、有流、見流、無明流所漂；常隨生死相續不絕，入大愛河，為諸煩惱勢力所食，不能得求出要之道；常為欲覺、瞋覺、惱覺惡虫所害；又為身見水虫羅剎所執，入於五欲深流洄澓諸難之中；為喜愛淤泥之所染污、我慢陸地之所燋枯，無所歸趣；於十二入怨賊聚落不能得出，不遇導師、能正度者。我等應於是眾生生大慈悲，以大善根力而拔濟之，得安隱處，離諸驚怖隱沒，住一切智慧寶洲。是諸眾生深心貪著，多有憂、悲、苦惱患難，憎愛所縛、欲械所繫，入於三界無明稠林。我等應令是眾生遠離一切三界所著，令住離相無礙涅槃。是諸眾生深著我、我所，於五陰樔窟不能自出、常隨四倒、依六入空聚、為四大毒蛇之所侵害、為諸煩惱眾賊所殺。受此無量諸苦惱者，我等應令是眾生離一切貪著、令住空無我智道，所謂涅槃，斷一切障礙。是諸眾生其心狹劣，樂於小法，遠離無上一切智慧。以是貪著小乘心故，不求無底大乘出法。我等應令是眾生住廣大心無量無邊諸佛法中，所謂無上大乘。』

「諸佛子！是菩薩如是隨順持戒力，善能廣生大慈悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是菩薩如是隨順持戒力，善能廣生大慈悲心。

「是菩薩住離垢地，得見數百佛、數千萬億那由他諸佛；見諸佛已，以衣被、飲食、臥具、醫藥、資生之物供養諸佛，於諸佛所生恭敬心，復受十善道；受已，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，終不中失。是菩薩若干多百、多千、乃至多百千萬億劫，遠離慳、貪、破戒垢故，淨修布施、持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩住離垢地，得見數百佛、數千萬億那由他諸佛；見諸佛已，以衣被、飲食、臥具、醫藥、資生之物供養諸佛，於諸佛所生恭敬心，復受十善道；受已，乃至得阿耨多羅三藐三菩提，終不中失。是菩薩若干多百、多千、乃至多百千萬億劫，遠離慳、貪、破戒垢故，淨修布施、持戒。

「諸佛子！譬如成鍊真金在礬石中，諸一切垢盡，轉復明淨；菩薩亦如是，住是離垢菩薩地中，多百、多千、乃至無量百千萬劫離慳、貪、破戒垢故，淨修布施、持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！譬如成鍊真金在礬石中，諸一切垢盡，轉復明淨；菩薩亦如是，住是離垢菩薩地中，多百、多千、乃至無量百千萬劫離慳、貪、破戒垢故，淨修布施、持戒。

「菩薩爾時於四攝法中，愛語偏多；十波羅蜜中，戒波羅蜜偏勝——餘波羅蜜非不修集，但隨地增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩爾時於四攝法中，愛語偏多；十波羅蜜中，戒波羅蜜偏勝——餘波羅蜜非不修集，但隨地增長。

「諸佛子！是名菩薩摩訶薩第二離垢地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是名菩薩摩訶薩第二離垢地。

「菩薩住是地中，多作轉輪聖王，為大法王，廣得法力、七寶成就，有力自在，能除一切眾生慳、貪、破戒之垢，以善方便令眾生住於十善道中，為大布施而不窮盡。所作善業——若布施、若愛語、若利益、若同事——皆不離念佛、不離念法、不離念諸菩薩摩訶薩伴、不離念諸菩薩所行道、不離念諸波羅蜜、不離念十地，不離念諸力、無畏、不共法，乃至不離念具足一切種智。常生是心：『我當於一切眾生之中為首、為勝、為大、為妙、為上、為無上、為導、為將、為師、為尊，乃至於一切眾生中為依止者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩住是地中，多作轉輪聖王，為大法王，廣得法力、七寶成就，有力自在，能除一切眾生慳、貪、破戒之垢，以善方便令眾生住於十善道中，為大布施而不窮盡。所作善業——若布施、若愛語、若利益、若同事——皆不離念佛、不離念法、不離念諸菩薩摩訶薩伴、不離念諸菩薩所行道、不離念諸波羅蜜、不離念十地，不離念諸力、無畏、不共法，乃至不離念具足一切種智。常生是心：『我當於一切眾生之中為首、為勝、為大、為妙、為上、為無上、為導、為將、為師、為尊，乃至於一切眾生中為依止者。』

「諸佛子！是菩薩摩訶薩若欲捨家勤行精進，須臾之間於佛法中便能捨家、妻子、五欲。得出家已，勤行精進，須臾之間得千三昧、得見千佛、知千佛神力、能動千佛世界、能飛過千佛世界、能照千佛世界、能教化千世界眾生、能住壽千劫、能知過去未來世各千劫事、能善入千法門、能變身為千，於一一身能示千菩薩以為眷屬——若以願力，自在示現過於此數，若干百千萬億那由他不可計知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛子！是菩薩摩訶薩若欲捨家勤行精進，須臾之間於佛法中便能捨家、妻子、五欲。得出家已，勤行精進，須臾之間得千三昧、得見千佛、知千佛神力、能動千佛世界、能飛過千佛世界、能照千佛世界、能教化千世界眾生、能住壽千劫、能知過去未來世各千劫事、能善入千法門、能變身為千，於一一身能示千菩薩以為眷屬——若以願力，自在示現過於此數，若干百千萬億那由他不可計知。」

爾時，金剛藏菩薩摩訶薩欲重明此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛藏菩薩摩訶薩欲重明此義而說偈言：

「菩薩柔軟心、 調和、堪受心、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩柔軟心、 調和、堪受心、

善心、寂滅心、 真心、不雜心、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善心、寂滅心、 真心、不雜心、

無有貪悋心、 快心與大心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有貪悋心、 快心與大心，

得是十心已， 入於第二地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是十心已， 入於第二地。

菩薩住是地， 成就諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住是地， 成就諸功德，

常離於殺生、 不惱於一切、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常離於殺生、 不惱於一切、

常離於劫盜、 不生邪婬心、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常離於劫盜、 不生邪婬心、

實語不兩舌、 不惡口、綺語、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實語不兩舌、 不惡口、綺語、

他人所有物， 不生於貪心、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他人所有物， 不生於貪心、

不惱於眾生、 直心行正見、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惱於眾生、 直心行正見、

無有憍慢心、 亦無諂曲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有憍慢心、 亦無諂曲心，

柔軟不放逸， 護持諸佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柔軟不放逸， 護持諸佛教。

『所有劇苦惱， 地獄與畜生、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『所有劇苦惱， 地獄與畜生、

餓鬼熾然身， 皆從惡心有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餓鬼熾然身， 皆從惡心有。

我今已永離， 如是諸惡事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今已永離， 如是諸惡事，

行於真實理， 寂滅之善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行於真實理， 寂滅之善法。

從人至有頂， 所有受樂處、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從人至有頂， 所有受樂處、

禪樂、三乘樂， 皆從十善生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪樂、三乘樂， 皆從十善生。』

如是思惟已， 心常不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是思惟已， 心常不放逸，

身自持淨戒， 亦教人令持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身自持淨戒， 亦教人令持。

遍觀諸眾生， 種種受苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍觀諸眾生， 種種受苦惱，

如是愍念已， 轉生深悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是愍念已， 轉生深悲心。

『凡夫甚可愍， 墮在諸邪見、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『凡夫甚可愍， 墮在諸邪見、

心多懷瞋恨、 常好起諍訟、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心多懷瞋恨、 常好起諍訟、

常樂於五欲、 貪求無有厭、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂於五欲、 貪求無有厭、

起三毒因緣， 我應度此等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起三毒因緣， 我應度此等；

深覆愚癡闇、 墜生死險道、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深覆愚癡闇、 墜生死險道、

入大邪見網、 墜於世籠檻、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入大邪見網、 墜於世籠檻、

常為諸魔賊、 煩惱之所壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為諸魔賊、 煩惱之所壞，

此等甚可愍， 我應度脫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等甚可愍， 我應度脫之。

沒深煩惱水、 四流所漂漫、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沒深煩惱水、 四流所漂漫、

具受於三界， 百種諸苦毒、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具受於三界， 百種諸苦毒、

住五陰深樔、 生我我所心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住五陰深樔、 生我我所心，

我為度此苦， 當勤修行道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為度此苦， 當勤修行道。』

捨無上佛慧， 生於下劣心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨無上佛慧， 生於下劣心，

令住佛大智， 發無量精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令住佛大智， 發無量精進。

菩薩住此地， 集無量功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此地， 集無量功德，

得值遇諸佛， 承事而供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得值遇諸佛， 承事而供養。

以是因緣故， 善根轉明淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣故， 善根轉明淨，

猶如好真金， 鍊之以礬石。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如好真金， 鍊之以礬石。

佛子住此地， 常作轉輪王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住此地， 常作轉輪王，

令諸眾生等， 住於十善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸眾生等， 住於十善道。

從初發心來， 所修集諸福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從初發心來， 所修集諸福，

願以救世間， 令得佛十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以救世間， 令得佛十力。

若欲捨王位， 出家行學道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲捨王位， 出家行學道，

勤心行精進， 得入千三昧、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤心行精進， 得入千三昧、

得見數千佛， 供養聽受法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見數千佛， 供養聽受法。

菩薩住此地， 能示如是事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住此地， 能示如是事，

若以其願力， 示諸神通事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以其願力， 示諸神通事，

度脫於眾生， 過此數無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫於眾生， 過此數無量。

常為諸世間， 勤求好事者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為諸世間， 勤求好事者，

具足解說此， 第二地已竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足解說此， 第二地已竟。」