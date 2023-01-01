漸備一切智德經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸備一切智德經卷第五

西晉月支三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支三藏竺法護譯

金剛藏問菩薩住品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏問菩薩住品第十

金剛藏菩薩大士，謂解脫月菩薩：「於是佛子菩薩大士，其聖慧意，巍巍無量，如是行業，乃至第九。嚴淨道地，具足清淨鮮明之法，而無邊際，積功累德，每生自克，無益眾生，以何方便，救濟三界，善諦攝受。無極慧德，其無盡哀，所入弘廣，靡不周流。分別世界，明了無邊，入眾生界，寂寞迴旋，終而復始。開第一藏如來道業，所思惟念，力無所畏，諸佛經典，空無無量，及一切敏慧，具足成得阿惟顏，此之謂也。又諸佛子！入如是聖菩薩之業，近阿惟顏，適住此已有三昧名其號無垢，菩薩親具宣布法界，菩薩道場，名莊嚴淨，名巨海藏，又名海印，名廣如虛空，名積一切法自然，名眾生心行，如是等類，得近百千阿僧祇定意正法，適能逮得此諸定意，而以正受親眾善德三昧定，施眾方便。以斯因緣，如是定意，乃為究暢一切敏智，而有殊特，爾乃名近阿惟顏菩薩三昧。這得近已，以是三昧，十三千土，而自然生百千無極無窮奇寶，清淨蓮華，一切之宅，自然道寶，以得超越一切法界，奉行道義至真正法，具足度世眾德之本，究竟成就，達玄自然。又其法界，善修清淨，演聖光明，其莖甚大，琉璃明月珠合，以越諸天。無量栴檀，珍寶相挍，無極馬瑙，紫磨真金，生為華葉，其明光光，不可計限。蓮華照燿，皆以眾寶，而合成之。其上虛空，琦珍之縵，化交露帳，具足充滿十三千大千之土，滿中塵眾，不可稱計，百千蓮華，羅列周遍十方虛空，其香甘美，勳諸菩薩大士身形，備一切智。若逮致此阿惟顏住三昧定者，尋則現坐斯大蓮華，這坐已竟，乃復周遍，所化一切，自然羅列。諸大蓮華，不可稱載，諸菩薩等，眷屬圍繞，坐諸蓮華，周匝巍巍，一一菩薩，逮萬百千三昧，而以正受。觀諸菩薩，這正受已，十方一切無有邊際，諸佛剎土，自然清淨。諸如來等，在會道場，以成教照。所以者何？又彼菩薩，這坐斯諸大蓮華上，其下足底，出十不可計阿僧祇光，照於十方至無擇獄大泥犁中，滅於眾生苦惱之患。左右膝，亦如所演光明這等無異，皆悉照燿餓鬼、畜生，勤苦痛息。左右之脇，各出無限若干光明，照十方人，皆為蒙燿。二手掌中，各演光明，照於諸天、阿須倫宮。其二肩肘，出二品光，照眾聲聞。背腦戶頸各演光明，照於十方諸緣覺心。其口面門，演妙光明，照於十方諸第九住菩薩之眾。眉間白毫，演大威燿，照於十方一切魔宮，皆令蔽冥。以阿惟顏菩薩之身，遂上虛空，照於十方不可計百千三千佛土，滿中塵數十方如來，眾會道場繞佛十匝，在虛空中，成大光明，珠交露帳，名曰大光。暉曜灼灼，以用進奉，供養 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩大士，謂解脫月菩薩：「於是佛子菩薩大士，其聖慧意，巍巍無量，如是行業，乃至第九。嚴淨道地，具足清淨鮮明之法，而無邊際，積功累德，每生自克，無益眾生，以何方便，救濟三界，善諦攝受。無極慧德，其無盡哀，所入弘廣，靡不周流。分別世界，明了無邊，入眾生界，寂寞迴旋，終而復始。開第一藏如來道業，所思惟念，力無所畏，諸佛經典，空無無量，及一切敏慧，具足成得阿惟顏，此之謂也。又諸佛子！入如是聖菩薩之業，近阿惟顏，適住此已有三昧名其號無垢，菩薩親具宣布法界，菩薩道場，名莊嚴淨，名巨海藏，又名海印，名廣如虛空，名積一切法自然，名眾生心行，如是等類，得近百千阿僧祇定意正法，適能逮得此諸定意，而以正受親眾善德三昧定，施眾方便。以斯因緣，如是定意，乃為究暢一切敏智，而有殊特，爾乃名近阿惟顏菩薩三昧。這得近已，以是三昧，十三千土，而自然生百千無極無窮奇寶，清淨蓮華，一切之宅，自然道寶，以得超越一切法界，奉行道義至真正法，具足度世眾德之本，究竟成就，達玄自然。又其法界，善修清淨，演聖光明，其莖甚大，琉璃明月珠合，以越諸天。無量栴檀，珍寶相挍，無極馬瑙，紫磨真金，生為華葉，其明光光，不可計限。蓮華照燿，皆以眾寶，而合成之。其上虛空，琦珍之縵，化交露帳，具足充滿十三千大千之土，滿中塵眾，不可稱計，百千蓮華，羅列周遍十方虛空，其香甘美，勳諸菩薩大士身形，備一切智。若逮致此阿惟顏住三昧定者，尋則現坐斯大蓮華，這坐已竟，乃復周遍，所化一切，自然羅列。諸大蓮華，不可稱載，諸菩薩等，眷屬圍繞，坐諸蓮華，周匝巍巍，一一菩薩，逮萬百千三昧，而以正受。觀諸菩薩，這正受已，十方一切無有邊際，諸佛剎土，自然清淨。諸如來等，在會道場，以成教照。所以者何？又彼菩薩，這坐斯諸大蓮華上，其下足底，出十不可計阿僧祇光，照於十方至無擇獄大泥犁中，滅於眾生苦惱之患。左右膝，亦如所演光明這等無異，皆悉照燿餓鬼、畜生，勤苦痛息。左右之脇，各出無限若干光明，照十方人，皆為蒙燿。二手掌中，各演光明，照於諸天、阿須倫宮。其二肩肘，出二品光，照眾聲聞。背腦戶頸各演光明，照於十方諸緣覺心。其口面門，演妙光明，照於十方諸第九住菩薩之眾。眉間白毫，演大威燿，照於十方一切魔宮，皆令蔽冥。以阿惟顏菩薩之身，遂上虛空，照於十方不可計百千三千佛土，滿中塵數十方如來，眾會道場繞佛十匝，在虛空中，成大光明，珠交露帳，名曰大光。暉曜灼灼，以用進奉，供養

如來，遂增功勳。緣是供養，從初發意，至第九住，奉順如來，寂然隨時，百千億倍，不可為喻。其大光明珠交露帳，巍巍光明，乃至十方一切境土，普布眾華，香華雜香，擣香，衣服，幢蓋幡綵，布以寶瑛，明月珠珍，周遍十方一切世界，成為普世。其善本德無上正真，雨大眾華，一一悉雨若干種物，供養眾會一切道場，供養奉進十方如來，眾生之類，敢有見知，咸發無上正真道意。斯雨眾華，微妙如是。光繞諸佛眾會道場，十匝已竟，入佛足下，華光忽然，照諸如來眾菩薩，見其佛世界，立行如斯諸菩薩號。其逮阿惟顏，十方無際諸菩薩，眾九住菩薩，俱來會者。斯諸菩薩及與眷屬，修大供養，觀見此以三昧正受，至於十方，覩阿惟顏眾菩薩等，莊嚴元首，名曰首幻，豎立金剛，降伏魔怨，其一光曜，演百千明，各出無數晃昱營從，照於十方無邊佛土，顯大變化。其光奄忽，入於首幻，莊嚴菩薩元首。這沒未久，即時菩薩，蒙其暉曜，威神力勢，遂更茂盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來，遂增功勳。緣是供養，從初發意，至第九住，奉順如來，寂然隨時，百千億倍，不可為喻。其大光明珠交露帳，巍巍光明，乃至十方一切境土，普布眾華，香華雜香，擣香，衣服，幢蓋幡綵，布以寶瑛，明月珠珍，周遍十方一切世界，成為普世。其善本德無上正真，雨大眾華，一一悉雨若干種物，供養眾會一切道場，供養奉進十方如來，眾生之類，敢有見知，咸發無上正真道意。斯雨眾華，微妙如是。光繞諸佛眾會道場，十匝已竟，入佛足下，華光忽然，照諸如來眾菩薩，見其佛世界，立行如斯諸菩薩號。其逮阿惟顏，十方無際諸菩薩，眾九住菩薩，俱來會者。斯諸菩薩及與眷屬，修大供養，觀見此以三昧正受，至於十方，覩阿惟顏眾菩薩等，莊嚴元首，名曰首幻，豎立金剛，降伏魔怨，其一光曜，演百千明，各出無數晃昱營從，照於十方無邊佛土，顯大變化。其光奄忽，入於首幻，莊嚴菩薩元首。這沒未久，即時菩薩，蒙其暉曜，威神力勢，遂更茂盛。

「彼時佛子，復有大光，名一切慧，神通聖君，出諸如來、至真、等正覺，眉間毫相，各演無限光明眷屬，照於十方無邊世界，繞諸佛土，十匝竟已，顯諸如來無極神足感動變化。告諸無數億百千兆姟諸菩薩眾，諸佛國土，六反震動，皆悉消滅一切惡趣，蔽魔宮殿，十方諸佛，皆自然現。普現一切至真正覺眾會道場，威神嚴淨，法界第一，周遍虛空，咸照一切十方世界，光尋迴還，上虛空中，右繞一切諸菩薩眾，現大嚴淨，此眾光明，忽然在上，尋入聚會諸菩薩頂。光明這沒，此諸菩薩，前未所更，所不蒙定，承佛威光，輒即逮得百萬三昧。此諸光明，稱量時節，墮菩薩上，一切如來，等無有異。光明這沒，諸菩薩成阿惟顏，名曰如來至真境界也。具十種力平等正覺，平若虛空，猶如佛子，轉輪聖王第一太子，從尊真后，懷胎而生，其相具足，應為聖王。時轉輪王，坐天寶象紫金床上，取四大海，致海水來，執大蓋覆，幢幡伎樂，而嚴莊之。取金澡瓶，轉輪聖王，以四海水，洗太子首體，適洗浴已，應時名曰聖頂蓋王。轉輪王者，具十善本，故謂神帝，為轉輪聖，是為佛子菩薩大士成就大慧。所以菩薩，行無央數，百千勤苦，如是備悉，其功勳慧。轉復增進，所立道地，名曰法雨，菩薩所住。菩薩若住法雨道地，解達欲界，審從如有，所習色界，習無色界，眾生之界，無識之界，有為無為界，虛空之界，習于法界，解了泥洹，知審如有。曉知諸見邪網遮羅五趣塵勞，習諸生滅，眾聲聞行，緣覺之行，諸菩薩行，如來十力，四無所畏，色身法身，及一切智，成最正覺，而轉法輪，示現滅度，常以平等，入一切法，分別越度，解達諸習，審如從興。以入此慧，其意轉上，使眾生類，無自大業，又如審諦，超越得度，塵勞之元，不為憍慢，在於俗法，不懷恐畏，若在道法，不以自大，不捨大慈，若聲聞緣覺之法，諸菩薩法，諸如來法，不以自大。於眾瞋恚歡悅之中，不以增減，至真得度。亦復審知，佛所建立，經典事業，若在塵勞，順時誓願，供養眾行，思惟劫數，建立聖慧，審如有知，無所不達。其諸如來、至真、等正覺，所入玄妙，謂慧微遠，生死周旋，曉了微妙，現出生時，棄國捐王，成最正覺。變化開度，解微妙慧，轉于法輪，壽限長短，心所建立，至于滅度，法立多少，悉微妙慧。又悉曉了，諸平等正覺佛道藏處，身口心藏，有時無時，所行祕密。菩薩受決，恩流眾生，而救攝之。若干種品，眾生蔽匿，群黎所行，諸根分部，執持造業，正覺所行，威神聖藏。亦復曉知所在劫數，出入多少，一劫百劫，千劫無央數劫，悉識知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼時佛子，復有大光，名一切慧，神通聖君，出諸如來、至真、等正覺，眉間毫相，各演無限光明眷屬，照於十方無邊世界，繞諸佛土，十匝竟已，顯諸如來無極神足感動變化。告諸無數億百千兆姟諸菩薩眾，諸佛國土，六反震動，皆悉消滅一切惡趣，蔽魔宮殿，十方諸佛，皆自然現。普現一切至真正覺眾會道場，威神嚴淨，法界第一，周遍虛空，咸照一切十方世界，光尋迴還，上虛空中，右繞一切諸菩薩眾，現大嚴淨，此眾光明，忽然在上，尋入聚會諸菩薩頂。光明這沒，此諸菩薩，前未所更，所不蒙定，承佛威光，輒即逮得百萬三昧。此諸光明，稱量時節，墮菩薩上，一切如來，等無有異。光明這沒，諸菩薩成阿惟顏，名曰如來至真境界也。具十種力平等正覺，平若虛空，猶如佛子，轉輪聖王第一太子，從尊真后，懷胎而生，其相具足，應為聖王。時轉輪王，坐天寶象紫金床上，取四大海，致海水來，執大蓋覆，幢幡伎樂，而嚴莊之。取金澡瓶，轉輪聖王，以四海水，洗太子首體，適洗浴已，應時名曰聖頂蓋王。轉輪王者，具十善本，故謂神帝，為轉輪聖，是為佛子菩薩大士成就大慧。所以菩薩，行無央數，百千勤苦，如是備悉，其功勳慧。轉復增進，所立道地，名曰法雨，菩薩所住。菩薩若住法雨道地，解達欲界，審從如有，所習色界，習無色界，眾生之界，無識之界，有為無為界，虛空之界，習于法界，解了泥洹，知審如有。曉知諸見邪網遮羅五趣塵勞，習諸生滅，眾聲聞行，緣覺之行，諸菩薩行，如來十力，四無所畏，色身法身，及一切智，成最正覺，而轉法輪，示現滅度，常以平等，入一切法，分別越度，解達諸習，審如從興。以入此慧，其意轉上，使眾生類，無自大業，又如審諦，超越得度，塵勞之元，不為憍慢，在於俗法，不懷恐畏，若在道法，不以自大，不捨大慈，若聲聞緣覺之法，諸菩薩法，諸如來法，不以自大。於眾瞋恚歡悅之中，不以增減，至真得度。亦復審知，佛所建立，經典事業，若在塵勞，順時誓願，供養眾行，思惟劫數，建立聖慧，審如有知，無所不達。其諸如來、至真、等正覺，所入玄妙，謂慧微遠，生死周旋，曉了微妙，現出生時，棄國捐王，成最正覺。變化開度，解微妙慧，轉于法輪，壽限長短，心所建立，至于滅度，法立多少，悉微妙慧。又悉曉了，諸平等正覺佛道藏處，身口心藏，有時無時，所行祕密。菩薩受決，恩流眾生，而救攝之。若干種品，眾生蔽匿，群黎所行，諸根分部，執持造業，正覺所行，威神聖藏。亦復曉知所在劫數，出入多少，一劫百劫，千劫無央數劫，悉識知

之。無央數劫，能入一劫，又計數無數，計念識之，不可計數，閑靜劫限，悉識念之。閑靜之劫，有劫無劫無念，有劫有念，有無之念，悉識念之。成正覺無正覺最正覺，悉識念之，去來現在，去來當來，過去今現在事，悉識念之，現在去來未來當來，長劫短劫，現平等事，咸亦悉知。一切諸劫，近遠年歲，天地成敗，不可稱載，悉亦解達。諸如來等，在所感動，執如毫毛，又如微塵剎土諸身，最正覺慧，眾生身心，所覺成慧，一切普入最正覺慧。顯示究竟，現柔順慧，知可思議不可思議，諸佛世界，聲聞所知，緣覺所解，菩薩所達，及所不逮如來道明，所下聖慧，而悉了之，是為佛子諸等正覺慧不可量寬弘無際。菩薩住此無限道地，入無窮慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之。無央數劫，能入一劫，又計數無數，計念識之，不可計數，閑靜劫限，悉識念之。閑靜之劫，有劫無劫無念，有劫有念，有無之念，悉識念之。成正覺無正覺最正覺，悉識念之，去來現在，去來當來，過去今現在事，悉識念之，現在去來未來當來，長劫短劫，現平等事，咸亦悉知。一切諸劫，近遠年歲，天地成敗，不可稱載，悉亦解達。諸如來等，在所感動，執如毫毛，又如微塵剎土諸身，最正覺慧，眾生身心，所覺成慧，一切普入最正覺慧。顯示究竟，現柔順慧，知可思議不可思議，諸佛世界，聲聞所知，緣覺所解，菩薩所達，及所不逮如來道明，所下聖慧，而悉了之，是為佛子諸等正覺慧不可量寬弘無際。菩薩住此無限道地，入無窮慧。

「又彼佛子，菩薩以入如是道地，入於菩薩不可思議所立脫門，有名無蓋門，淨境界門，有名普照脫門。又號如來藏，號莫能當藏，號入三世，號法界藏，號解脫道場光明照遠，號遍入至無餘菩薩脫門，是為菩薩造十脫門，不可稱計。至阿僧祇百千脫門，若有菩薩，住十道地，尋即逮得如是三昧，至億百千，總持神通無限。彼以是慧，意了所入，遊遍無量，所思方便，眾德備悉。彼已一時，受於十方無量諸佛所宣道義，演不可限聖法光明，法典暉曜，而雨法澤，尋即受持，猶如佛子，海中諸龍欲雨之時餘不能任唯大海受。如是佛子，若入如來諸佛祕藏，爾時輒能雨大法澤，其餘眾生，不能任受，有報應緣，執持眾行，至第九住菩薩之業，無能執任。十住菩薩，住此道地，雨法潤澤，執持一切眾生心意，猶如佛子。大海之中，有大雨雲，名勝諦無極，懷抱二乘，一時須臾，咸放甘雨，周遍國土，悉潤天下無際普地，及諸大城州域大國。所以者何？其大海者，不可限量。如是佛子菩薩大士住是法雨，如來一身，懷抱法雨，勸化二乘，乃至無限諸如來慧，而無央數，不可思議，不可稱不可量，無邊無際，超出無表，不可引喻，諸如來身。一時之間，振大光明聖法之雨，遍潤十方，誰能計知彼法雨數？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼佛子，菩薩以入如是道地，入於菩薩不可思議所立脫門，有名無蓋門，淨境界門，有名普照脫門。又號如來藏，號莫能當藏，號入三世，號法界藏，號解脫道場光明照遠，號遍入至無餘菩薩脫門，是為菩薩造十脫門，不可稱計。至阿僧祇百千脫門，若有菩薩，住十道地，尋即逮得如是三昧，至億百千，總持神通無限。彼以是慧，意了所入，遊遍無量，所思方便，眾德備悉。彼已一時，受於十方無量諸佛所宣道義，演不可限聖法光明，法典暉曜，而雨法澤，尋即受持，猶如佛子，海中諸龍欲雨之時餘不能任唯大海受。如是佛子，若入如來諸佛祕藏，爾時輒能雨大法澤，其餘眾生，不能任受，有報應緣，執持眾行，至第九住菩薩之業，無能執任。十住菩薩，住此道地，雨法潤澤，執持一切眾生心意，猶如佛子。大海之中，有大雨雲，名勝諦無極，懷抱二乘，一時須臾，咸放甘雨，周遍國土，悉潤天下無際普地，及諸大城州域大國。所以者何？其大海者，不可限量。如是佛子菩薩大士住是法雨，如來一身，懷抱法雨，勸化二乘，乃至無限諸如來慧，而無央數，不可思議，不可稱不可量，無邊無際，超出無表，不可引喻，諸如來身。一時之間，振大光明聖法之雨，遍潤十方，誰能計知彼法雨數？」

又問：「寧有能計此菩薩行，在幾佛所，論其法雨多少數乎？須臾了耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「寧有能計此菩薩行，在幾佛所，論其法雨多少數乎？須臾了耶？」

報曰：「不能稱限合集引喻節限，猶如佛子，十方佛國，不可稱計百千億姟諸佛世界，滿中眾塵，眾生之類，其數如是，如此塵限，令不減少，一一眾生，皆使博聞，逮得總持，悉為如來元首侍者也。為大弟子，極尊博聞，猶金剛上蓮華如來至真，有一比丘，名曰大明，建如是像，博聞方便，勢力堅強，一一之人智各如斯，普十方界眾生之類，盡使如此，功勳智慧，巍巍無量，各各咸受一切法澤，於佛子意，所趣云何？此諸眾生，博聞寧增多乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報曰：「不能稱限合集引喻節限，猶如佛子，十方佛國，不可稱計百千億姟諸佛世界，滿中眾塵，眾生之類，其數如是，如此塵限，令不減少，一一眾生，皆使博聞，逮得總持，悉為如來元首侍者也。為大弟子，極尊博聞，猶金剛上蓮華如來至真，有一比丘，名曰大明，建如是像，博聞方便，勢力堅強，一一之人智各如斯，普十方界眾生之類，盡使如此，功勳智慧，巍巍無量，各各咸受一切法澤，於佛子意，所趣云何？此諸眾生，博聞寧增多乎？」

答曰：「無限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「無限。」

金剛藏曰：「吾囑累仁，慇懃告勅。菩薩得此大法雨住開士道地，一時須臾，一如來身，法界所雨，演三世藏無極道法，是法光明，斯之前喻，博聞方便，百倍千倍，萬倍千億萬倍，不可為喻，如一如來，十方國土，諸佛世界，滿中眾塵，亦復如是。諸佛之數，若此塵限，乃復過是，從不可計諸如來尊，一時之間，振大法雨光明之燿，不可比喻彼之法澤。又復佛子，菩薩住此法雨道地，在兜術天，至大滅度，皆是如來己身誓願，威神勢力，興大慈哀，無極法澤，放大法光，發聖經雷，承六神通，三達之智，四無所畏，普有所照，以無極燿，消眾垢冥，以大功德聖慧之明，斷眾疑網。在若干眾，示現諸身，稱舉大法，不捨眾會，除諸陰蓋，消滅十方一切然熾。如本前說，諸佛世界所有塵數，億百千姟諸佛之土，從是以往，雨大甘露，隨眾生心，性行所在，消塵勞垢，滅然熾火，承彼法澤，靡不永安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏曰：「吾囑累仁，慇懃告勅。菩薩得此大法雨住開士道地，一時須臾，一如來身，法界所雨，演三世藏無極道法，是法光明，斯之前喻，博聞方便，百倍千倍，萬倍千億萬倍，不可為喻，如一如來，十方國土，諸佛世界，滿中眾塵，亦復如是。諸佛之數，若此塵限，乃復過是，從不可計諸如來尊，一時之間，振大法雨光明之燿，不可比喻彼之法澤。又復佛子，菩薩住此法雨道地，在兜術天，至大滅度，皆是如來己身誓願，威神勢力，興大慈哀，無極法澤，放大法光，發聖經雷，承六神通，三達之智，四無所畏，普有所照，以無極燿，消眾垢冥，以大功德聖慧之明，斷眾疑網。在若干眾，示現諸身，稱舉大法，不捨眾會，除諸陰蓋，消滅十方一切然熾。如本前說，諸佛世界所有塵數，億百千姟諸佛之土，從是以往，雨大甘露，隨眾生心，性行所在，消塵勞垢，滅然熾火，承彼法澤，靡不永安。

「又復佛子，菩薩得立此大道地，演以法雨，從一世界，至兜率天大滅度地，建立一切如來之業，隨眾生心，如應開化，一一世界，所有眾塵，如是比數，億百千姟諸佛世界，下兜率天，至大滅度，一切普立如來之業。隨眾生心，應當開化，慧得自在，以變神通聖明至達，發意之頃，近小國土，建立廣大，其廣世界，能現令小，發意之頃，穢濁世界，變令清淨，清淨世界，現使穢濁，一切世界，亦復如是。建立所部，發意之頃，以用一塵，現一佛土，普建一切鐵圍，大鐵圍，眾塹谿㵎，一二三至十、五十、一百，乃至無數諸佛世界，而建立之。入在一塵，雖在一塵，亦不廣大，不增不減，以是所造，而所示現。發意之頃，一佛世界，嚴淨顯示，一一佛國土，乃至無限一切世界，而現其身，亦一念頃，遍於十方一切眾生，不嬈一國一佛世界，眾生之類，亦復如是，至不可計諸佛世界，周入十方無際佛土，現入一毛，無所嬈害，一發意頃，一切佛界，現入一毛，顯示嚴淨，一發意頃，一時化已，其數多少，如無央數，諸佛世界滿中眾塵，一一所化，變現己身，如是無量，現在手掌，以是手掌，精進供養十方諸佛，一一手掌，示江河沙華，在諸裓上，以用供養諸佛世尊。眾香華飾，雜香擣香，衣被幢蓋繒綵，如是一切嚴淨之業，而建立之。一一諸身，亦化若干頭，一一諸頭，化若干舌，諮嗟諸佛十方世尊。發意之頃，周遍十方，一心念頃，令不可計成最正覺乃至建立清淨之業大滅度矣。在於三世，建立無數無量諸身，則以己身，現無央數諸佛世尊，無限佛土，建立清淨。又現己身，變於一切諸佛國土，散壞合成，己身建立一切普具，諸佛之土，著一毛孔，不嬈眾生，發意之頃，變現無際諸佛國土，成為大海，在於其中，建眾蓮華。又彼蓮華，光明清淨，照不可計周遍佛土。又於其中，化諸佛土，乃至巍巍一切敏慧，其身普至十方佛土，日月周照，一切建立光明道門，所向一一，諸有方面，建立得見無量世界，不畏眾生，乃至十方散壞之時。現是散壞，風災變，火災變，水災變，發意之頃，示諸眾生，如其所願，建化色身，嚴莊志性，能以己身，現如來身，以如來身，現為己身，以如來身，建立己身。在佛土中，以己身土，建在佛身。佛子具聽！若有菩薩，住法雨道地之業，現此變化及餘無數百千神變。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復佛子，菩薩得立此大道地，演以法雨，從一世界，至兜率天大滅度地，建立一切如來之業，隨眾生心，如應開化，一一世界，所有眾塵，如是比數，億百千姟諸佛世界，下兜率天，至大滅度，一切普立如來之業。隨眾生心，應當開化，慧得自在，以變神通聖明至達，發意之頃，近小國土，建立廣大，其廣世界，能現令小，發意之頃，穢濁世界，變令清淨，清淨世界，現使穢濁，一切世界，亦復如是。建立所部，發意之頃，以用一塵，現一佛土，普建一切鐵圍，大鐵圍，眾塹谿㵎，一二三至十、五十、一百，乃至無數諸佛世界，而建立之。入在一塵，雖在一塵，亦不廣大，不增不減，以是所造，而所示現。發意之頃，一佛世界，嚴淨顯示，一一佛國土，乃至無限一切世界，而現其身，亦一念頃，遍於十方一切眾生，不嬈一國一佛世界，眾生之類，亦復如是，至不可計諸佛世界，周入十方無際佛土，現入一毛，無所嬈害，一發意頃，一切佛界，現入一毛，顯示嚴淨，一發意頃，一時化已，其數多少，如無央數，諸佛世界滿中眾塵，一一所化，變現己身，如是無量，現在手掌，以是手掌，精進供養十方諸佛，一一手掌，示江河沙華，在諸裓上，以用供養諸佛世尊。眾香華飾，雜香擣香，衣被幢蓋繒綵，如是一切嚴淨之業，而建立之。一一諸身，亦化若干頭，一一諸頭，化若干舌，諮嗟諸佛十方世尊。發意之頃，周遍十方，一心念頃，令不可計成最正覺乃至建立清淨之業大滅度矣。在於三世，建立無數無量諸身，則以己身，現無央數諸佛世尊，無限佛土，建立清淨。又現己身，變於一切諸佛國土，散壞合成，己身建立一切普具，諸佛之土，著一毛孔，不嬈眾生，發意之頃，變現無際諸佛國土，成為大海，在於其中，建眾蓮華。又彼蓮華，光明清淨，照不可計周遍佛土。又於其中，化諸佛土，乃至巍巍一切敏慧，其身普至十方佛土，日月周照，一切建立光明道門，所向一一，諸有方面，建立得見無量世界，不畏眾生，乃至十方散壞之時。現是散壞，風災變，火災變，水災變，發意之頃，示諸眾生，如其所願，建化色身，嚴莊志性，能以己身，現如來身，以如來身，現為己身，以如來身，建立己身。在佛土中，以己身土，建在佛身。佛子具聽！若有菩薩，住法雨道地之業，現此變化及餘無數百千神變。」

爾時彼場諸會菩薩，諸天龍神，揵沓和，阿須倫，迦留羅，真陀羅，摩睺勒，釋梵四天王大神妙天王，淨居天人，各心念言：「假使菩薩，神足道化，無量巍巍之德，乃如是者，遊步亘然，如來至真，所建威化，何所比乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼場諸會菩薩，諸天龍神，揵沓和，阿須倫，迦留羅，真陀羅，摩睺勒，釋梵四天王大神妙天王，淨居天人，各心念言：「假使菩薩，神足道化，無量巍巍之德，乃如是者，遊步亘然，如來至真，所建威化，何所比乎？」

於是解脫月菩薩，知眾會者心之所念，問金剛藏菩薩大士：「唯願佛子，眾會疑網，以時斷結，善哉決之。菩薩清淨之所顯變化而無等倫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是解脫月菩薩，知眾會者心之所念，問金剛藏菩薩大士：「唯願佛子，眾會疑網，以時斷結，善哉決之。菩薩清淨之所顯變化而無等倫。」

時金剛藏菩薩，取一切佛土自然身威三昧，而以正受。這定意已，應時一切諸菩薩眾，諸天龍神，揵沓和，阿須倫，迦留羅，真陀羅，摩睺勒，釋梵四天王，大神妙天王，淨居天王，自見己身，在金剛藏菩薩體中。又復覩察三千大千世界，亦在其體。在彼所作清淨之業，不能周體，億劫之中，修精進行，在彼佛樹，其佛樹廣長，三十萬里，若百若三千，廣普無邊具足。亦如三千億剎，懸逈極遠，斯佛樹下道場師子座，巍巍如是。彼有菩薩，名諸神通，當成如來，號曰意王，詣樹道場。於是會者，悉遙見之，所見莊嚴，具足億劫，嗟歎其德，不能究竟。以現此變，尋還眾會，復在故處。時普眾會，怪未曾有，默然無言，察眾菩薩寂然而住。時解脫月菩薩，問金剛藏：「至未曾有！佛子！此三昧定，威燿乃爾，境界英妙，是菩薩定，所號云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏菩薩，取一切佛土自然身威三昧，而以正受。這定意已，應時一切諸菩薩眾，諸天龍神，揵沓和，阿須倫，迦留羅，真陀羅，摩睺勒，釋梵四天王，大神妙天王，淨居天王，自見己身，在金剛藏菩薩體中。又復覩察三千大千世界，亦在其體。在彼所作清淨之業，不能周體，億劫之中，修精進行，在彼佛樹，其佛樹廣長，三十萬里，若百若三千，廣普無邊具足。亦如三千億剎，懸逈極遠，斯佛樹下道場師子座，巍巍如是。彼有菩薩，名諸神通，當成如來，號曰意王，詣樹道場。於是會者，悉遙見之，所見莊嚴，具足億劫，嗟歎其德，不能究竟。以現此變，尋還眾會，復在故處。時普眾會，怪未曾有，默然無言，察眾菩薩寂然而住。時解脫月菩薩，問金剛藏：「至未曾有！佛子！此三昧定，威燿乃爾，境界英妙，是菩薩定，所號云何？」

答曰：「號一切佛土自然身威。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「號一切佛土自然身威。」

又問：「斯三昧定，以何遊行，境界嚴淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「斯三昧定，以何遊行，境界嚴淨？」

答曰：「能備悉行，假使族姓子，若有菩薩，善修斯定，如是像類江河沙等，三千大千世界遍中眾塵，諸菩薩等，周滿諸三千世界，自現其身。若復得是法雨道地，若有菩薩，住此道地，獲不可計百千定意，無能限知。諸菩薩等，所現身數，及諸菩薩之所奉行，其善哉妙意，菩薩之住，不知身行，口言心念，其神足力，亦不能知，察其三世三昧所入，聖慧境界，變化之法，所建立法，不可限知。常可所行，舉足下足，無能知者。至精進行，菩薩行業，住善哉妙意，菩薩道地。如是佛子！其此法雨菩薩道地，說平等時，其義廣大，不可限量，所演正真，不可思議。班宣正辭，百千無際，不可為喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「能備悉行，假使族姓子，若有菩薩，善修斯定，如是像類江河沙等，三千大千世界遍中眾塵，諸菩薩等，周滿諸三千世界，自現其身。若復得是法雨道地，若有菩薩，住此道地，獲不可計百千定意，無能限知。諸菩薩等，所現身數，及諸菩薩之所奉行，其善哉妙意，菩薩之住，不知身行，口言心念，其神足力，亦不能知，察其三世三昧所入，聖慧境界，變化之法，所建立法，不可限知。常可所行，舉足下足，無能知者。至精進行，菩薩行業，住善哉妙意，菩薩道地。如是佛子！其此法雨菩薩道地，說平等時，其義廣大，不可限量，所演正真，不可思議。班宣正辭，百千無際，不可為喻。」

又問：「佛子！諸如來行，境界玄妙，為如何乎？今諸菩薩，建立所行，境界神化，無邊若斯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「佛子！諸如來行，境界玄妙，為如何乎？今諸菩薩，建立所行，境界神化，無邊若斯。」

答曰：「猶如佛子，而有丈夫，示其身形，如四方域，取之大杖，如四方域，若二若三，手持大杖，手執至石，以受此石，口說此言，我以投石，如十方塵諸佛世界，乃至無限，滿中眾塵，寧可計知此塵數。得此無極，悉了所有，無所不達，是乃名曰平等之謂。成就法雨菩薩道地，乃為無量，過是眾喻，諸如來慧，至不可計喻，爾乃成至真正覺，則等修諸菩薩法。又復佛子！猶如有人，取如四方域，少所有土其餘無限，如是佛子，今吾宣說是法雨菩薩道地，歌頌少所，無數劫中，諮歎功德，欲盡其福，不可暢竟，何況如來之道地也。吾今囑累，慇懃告勅，於今住在如來之前，取要言之，假使佛子，一一方域，不可稱計諸佛世界，滿中眾塵，若干佛土，皆令逮得如是道住。菩薩滿中，猶若甘蔗竹葦稻麻叢林，是無數劫，成菩薩行，合集此德，以為菩薩一聖明慧，比如來智，百倍千倍，萬億倍巨億萬倍，不可為喻，是為佛子菩薩以入如是聖慧。如來至真，身口心行，無有二也，菩薩不捨諸三昧力也，親見諸佛，供養奉事，於一一劫中，供奉諸佛，不可稱載。一切供養，無所乏少，入受道化，稽歸諸佛，所建立教，於彼行增而無等倫。諮問，法界，不可計限，乃至巨億百千姟劫。猶如佛子，金師絕工，作天寶冠，造大瓔珞，治大寶珠，自在天王，著在其頸，而無等倫，及餘天人，瑰異寶瓔，終不能逮莊嚴妙好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「猶如佛子，而有丈夫，示其身形，如四方域，取之大杖，如四方域，若二若三，手持大杖，手執至石，以受此石，口說此言，我以投石，如十方塵諸佛世界，乃至無限，滿中眾塵，寧可計知此塵數。得此無極，悉了所有，無所不達，是乃名曰平等之謂。成就法雨菩薩道地，乃為無量，過是眾喻，諸如來慧，至不可計喻，爾乃成至真正覺，則等修諸菩薩法。又復佛子！猶如有人，取如四方域，少所有土其餘無限，如是佛子，今吾宣說是法雨菩薩道地，歌頌少所，無數劫中，諮歎功德，欲盡其福，不可暢竟，何況如來之道地也。吾今囑累，慇懃告勅，於今住在如來之前，取要言之，假使佛子，一一方域，不可稱計諸佛世界，滿中眾塵，若干佛土，皆令逮得如是道住。菩薩滿中，猶若甘蔗竹葦稻麻叢林，是無數劫，成菩薩行，合集此德，以為菩薩一聖明慧，比如來智，百倍千倍，萬億倍巨億萬倍，不可為喻，是為佛子菩薩以入如是聖慧。如來至真，身口心行，無有二也，菩薩不捨諸三昧力也，親見諸佛，供養奉事，於一一劫中，供奉諸佛，不可稱載。一切供養，無所乏少，入受道化，稽歸諸佛，所建立教，於彼行增而無等倫。諮問，法界，不可計限，乃至巨億百千姟劫。猶如佛子，金師絕工，作天寶冠，造大瓔珞，治大寶珠，自在天王，著在其頸，而無等倫，及餘天人，瑰異寶瓔，終不能逮莊嚴妙好。

「如是，如是！佛子！若有菩薩，逮得十住，以是菩薩淨修慧行，超絕無侶，乃過逮成第九道地，住此道地菩薩，道光巍巍，乃成一切敏慧，其行無比，如是聖器，莫不蒙濟，猶大神妙天王光明，超越一切所生諸天之位，照於眾生心性所行，菩薩如是，以逮得立第十道地法雨地住聖慧光明，一切聲聞緣覺菩薩，所不能逮。至第九住，亦不能及。建立乃到一切敏慧，導利眾生，立于道義。又是菩薩，以能得入如是聖慧諸佛世尊通達三世無窮之慧，法界聖慧，普遍一切諸佛世界，皆照一切諸佛國土而建立之，悉知諸法一切眾生之剎土也，常以平等至一切智，逮所普解，眾生悉聞。是為佛子，菩薩大士，名曰法雨開士十住。菩薩住斯，假使得作大神妙天，若為天王，說諸聲聞緣覺菩薩所度無極，所問法界，則無有侶。所修諸業，布施愛敬利益之理，等利之義，一切不離諸佛之念，乃至備足一切智念，當以何致一切眾生之最上尊，導御普智，發意之頃，如是色像，勤修精進，一時須臾，至不可計億百千姟諸佛國土，滿中眾塵，三昧正受；十不可計億百千姟諸佛國土，見諸菩薩國土滿中塵數，亦等無異，眷屬圍繞，從其中願，菩薩勢力，殊特弘誓，變化神足，諮嗟功德，不可稱載。所行嚴淨，篤信喜樂，若有所行，身所現行，其眼神足，音聲種姓，乃至若干億百千姟劫，悉見曉了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，如是！佛子！若有菩薩，逮得十住，以是菩薩淨修慧行，超絕無侶，乃過逮成第九道地，住此道地菩薩，道光巍巍，乃成一切敏慧，其行無比，如是聖器，莫不蒙濟，猶大神妙天王光明，超越一切所生諸天之位，照於眾生心性所行，菩薩如是，以逮得立第十道地法雨地住聖慧光明，一切聲聞緣覺菩薩，所不能逮。至第九住，亦不能及。建立乃到一切敏慧，導利眾生，立于道義。又是菩薩，以能得入如是聖慧諸佛世尊通達三世無窮之慧，法界聖慧，普遍一切諸佛世界，皆照一切諸佛國土而建立之，悉知諸法一切眾生之剎土也，常以平等至一切智，逮所普解，眾生悉聞。是為佛子，菩薩大士，名曰法雨開士十住。菩薩住斯，假使得作大神妙天，若為天王，說諸聲聞緣覺菩薩所度無極，所問法界，則無有侶。所修諸業，布施愛敬利益之理，等利之義，一切不離諸佛之念，乃至備足一切智念，當以何致一切眾生之最上尊，導御普智，發意之頃，如是色像，勤修精進，一時須臾，至不可計億百千姟諸佛國土，滿中眾塵，三昧正受；十不可計億百千姟諸佛國土，見諸菩薩國土滿中塵數，亦等無異，眷屬圍繞，從其中願，菩薩勢力，殊特弘誓，變化神足，諮嗟功德，不可稱載。所行嚴淨，篤信喜樂，若有所行，身所現行，其眼神足，音聲種姓，乃至若干億百千姟劫，悉見曉了。

「又有佛子，菩薩十住入一切智漸成道門，猶如阿耨達大池流水四河之頂，乘經水門，充潤四域，增長遂盛，而不可盡，乃入巨海，若如大海無有邊際，菩薩如是，所願善本，由敘徑志，以四恩義，充滿眾生，而開化之，功不可盡，轉上增進，至一切智行無邊際。又此佛子，菩薩十住，緣致佛慧，猶如十大山王，因於大地，而得自立。何謂為十？一曰、雪山；二曰、香勳；三曰、抲陀利；四曰、嫉妬山；五曰、執持眴；六曰、馬耳山；七曰、眴持；八曰、鐵圍；九曰、英意；十曰、大鐵圍須彌山王。其雪山者，因一切藥，以為屋宅，療眾生藥草，不可限計；菩薩如是，住悅豫地，造立行業，皆了一切世間之行，傳頌經典神呪之語。所立俗術，化無邊際。其香勳山，生一切香，流眾香室，則無有量；菩薩如是，住離垢地，成為舍宅，戒聞之香，守護禁法，而不可限，將養戒義。其抲陀利山，清淨淳寶，以為屋室，生一切華，其花無限，普受眾華；菩薩如是，住興光地，為眾屋室，處在於世，禪定脫門，三昧正受，則而無限，能問一切定意之宜。其嫉妬山，清淨寶城，是為五神通之屋宅也，無限仙人所殿居耳，若干品山；菩薩如是，住暉耀地，為之屋宅，講說道度，名無限路，諮問諸慧。其執持眴山王，真淨之寶，鬼神神足之所屋室，諸鬼無限，若干品種；菩薩如是，住難勝地，一切神足，在所變化，布說無限無限神通。馬耳山王，淳以寶成，因為屋室，生一切果，受無數寶；菩薩如是，住近目見菩薩道地，則為屋宅，宣布度故，諸聲聞等，無際果實，隨時之宜。其眴持山王，是大龍神所居之室，諸龍無際，有若干品；菩薩如是，住玄妙地，是其屋室，宣布(丹注：諸本此處玄妙地合詞不盡，無動地喻文全闕，請驗異譯即知脫略)；菩薩如是，住於無動開士道地，為諸菩薩自在屋室，所行獨步，諮問無量十方世界也，咸共啟受。英意山王，淳以淨寶，為阿須倫眾大神居宅，不可計數，諸阿須倫；菩薩如是，住善哉意地，成就眾生，以為屋宅，所現佛身，無有邊際，十方來受，究竟慧行，諮問無始，眾生本末，輪轉無際無邊之業。其須彌山王，淳用眾寶，諸神足天所居之宅，諸阿須倫，不可稱計；菩薩如是，住在法雨開士道地，如來十力，四無所畏，現不可限諸佛之身。是故佛子，十寶諸山，周圍大海。菩薩如是，住是十地平等普智，奉一切敏，猶如大海，以十事成而無有侶。何謂為十？一曰、漸備具足，二曰、不與死屍而俱雜錯也，三曰、異門降眾，四曰、一味之業，五曰、無數眾寶，六曰、受深遠色，七曰、廣無邊際，八曰、受諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有佛子，菩薩十住入一切智漸成道門，猶如阿耨達大池流水四河之頂，乘經水門，充潤四域，增長遂盛，而不可盡，乃入巨海，若如大海無有邊際，菩薩如是，所願善本，由敘徑志，以四恩義，充滿眾生，而開化之，功不可盡，轉上增進，至一切智行無邊際。又此佛子，菩薩十住，緣致佛慧，猶如十大山王，因於大地，而得自立。何謂為十？一曰、雪山；二曰、香勳；三曰、抲陀利；四曰、嫉妬山；五曰、執持眴；六曰、馬耳山；七曰、眴持；八曰、鐵圍；九曰、英意；十曰、大鐵圍須彌山王。其雪山者，因一切藥，以為屋宅，療眾生藥草，不可限計；菩薩如是，住悅豫地，造立行業，皆了一切世間之行，傳頌經典神呪之語。所立俗術，化無邊際。其香勳山，生一切香，流眾香室，則無有量；菩薩如是，住離垢地，成為舍宅，戒聞之香，守護禁法，而不可限，將養戒義。其抲陀利山，清淨淳寶，以為屋室，生一切華，其花無限，普受眾華；菩薩如是，住興光地，為眾屋室，處在於世，禪定脫門，三昧正受，則而無限，能問一切定意之宜。其嫉妬山，清淨寶城，是為五神通之屋宅也，無限仙人所殿居耳，若干品山；菩薩如是，住暉耀地，為之屋宅，講說道度，名無限路，諮問諸慧。其執持眴山王，真淨之寶，鬼神神足之所屋室，諸鬼無限，若干品種；菩薩如是，住難勝地，一切神足，在所變化，布說無限無限神通。馬耳山王，淳以寶成，因為屋室，生一切果，受無數寶；菩薩如是，住近目見菩薩道地，則為屋宅，宣布度故，諸聲聞等，無際果實，隨時之宜。其眴持山王，是大龍神所居之室，諸龍無際，有若干品；菩薩如是，住玄妙地，是其屋室，宣布(丹注：諸本此處玄妙地合詞不盡，無動地喻文全闕，請驗異譯即知脫略)；菩薩如是，住於無動開士道地，為諸菩薩自在屋室，所行獨步，諮問無量十方世界也，咸共啟受。英意山王，淳以淨寶，為阿須倫眾大神居宅，不可計數，諸阿須倫；菩薩如是，住善哉意地，成就眾生，以為屋宅，所現佛身，無有邊際，十方來受，究竟慧行，諮問無始，眾生本末，輪轉無際無邊之業。其須彌山王，淳用眾寶，諸神足天所居之宅，諸阿須倫，不可稱計；菩薩如是，住在法雨開士道地，如來十力，四無所畏，現不可限諸佛之身。是故佛子，十寶諸山，周圍大海。菩薩如是，住是十地平等普智，奉一切敏，猶如大海，以十事成而無有侶。何謂為十？一曰、漸備具足，二曰、不與死屍而俱雜錯也，三曰、異門降眾，四曰、一味之業，五曰、無數眾寶，六曰、受深遠色，七曰、廣無邊際，八曰、受諸

大身，九曰、隨於住時不越故岸，十曰、受一切雨而無厭足。菩薩如是行十事業，則無雙比。何等為十？乃修悅豫道行之地，漸備誓願，導化群黎，離垢地業，不與犯戒而俱同居。興光之地，降伏世間殺生之事。暉曜之地，篤信佛道，莫能壞者，常修等行。難勝之地，善權神通，不可限量，誘化世俗，隨其所樂。目見之地，深妙因緣，觀察眾生玄妙之地，解如審諦，眾行無為。無動之地，則能勸導無極如來嚴淨之行。善哉意地，深妙脫門，猶如佛子，大明月珠，越十寶種，所著之處，靡不明曜，絕工之師，善權合之磨治晃昱，合貫清淨光之鮮明，永使究竟，琦珍為繩，以諦了達，貫之通之，為作直琉璃衡，著高幢頭，演其光明，照於遠近，帝王所有，為諸眾生，攝護此寶，使得蒙光，出前奉現。菩薩如是，發一切智，心便得通，入十賢聖種，一智止足，樂在閑居，諦曉合德一心脫門。三昧正受，諦曉合集此三清淨修治道業正法之事。善修純清，善權神通，剖判逮了十二緣起若干品行，善權智慧，執持聖幢，而得自在。因演光明，以慧之宜，觀眾生行，至阿惟顏，成近得辦最正覺道。建立眾生，使住十地，爾乃名曰一切智耳，是為積累菩薩之行，合集功勳一切敏慧法門之品。若有眾生，無有德本，終不得聞此大道業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大身，九曰、隨於住時不越故岸，十曰、受一切雨而無厭足。菩薩如是行十事業，則無雙比。何等為十？乃修悅豫道行之地，漸備誓願，導化群黎，離垢地業，不與犯戒而俱同居。興光之地，降伏世間殺生之事。暉曜之地，篤信佛道，莫能壞者，常修等行。難勝之地，善權神通，不可限量，誘化世俗，隨其所樂。目見之地，深妙因緣，觀察眾生玄妙之地，解如審諦，眾行無為。無動之地，則能勸導無極如來嚴淨之行。善哉意地，深妙脫門，猶如佛子，大明月珠，越十寶種，所著之處，靡不明曜，絕工之師，善權合之磨治晃昱，合貫清淨光之鮮明，永使究竟，琦珍為繩，以諦了達，貫之通之，為作直琉璃衡，著高幢頭，演其光明，照於遠近，帝王所有，為諸眾生，攝護此寶，使得蒙光，出前奉現。菩薩如是，發一切智，心便得通，入十賢聖種，一智止足，樂在閑居，諦曉合德一心脫門。三昧正受，諦曉合集此三清淨修治道業正法之事。善修純清，善權神通，剖判逮了十二緣起若干品行，善權智慧，執持聖幢，而得自在。因演光明，以慧之宜，觀眾生行，至阿惟顏，成近得辦最正覺道。建立眾生，使住十地，爾乃名曰一切智耳，是為積累菩薩之行，合集功勳一切敏慧法門之品。若有眾生，無有德本，終不得聞此大道業。」

月解脫又問：「若有聞聲，得值此誼，為曾積累何所功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月解脫又問：「若有聞聲，得值此誼，為曾積累何所功德？」

答曰：「其功德福，宿本往時，曾以奉行，順一切智，聖慧以斯不能順照，照不能遠，不行大慈愍於一切，周流如斯，恩施普護。緣致積德，逮法門品，其明若茲，覩現功勳，通入積功。所以者何，乃得解此？又有佛子，自非菩薩，不能得聞是法門品，亦不篤信受持諷誦，況復奉行，精進勤修，降伏成就。是故佛子！入一切智功勳之德，等類之人，乃受持斯。若得聞此法門之品，聞之則信，思惟奉行，勤修精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「其功德福，宿本往時，曾以奉行，順一切智，聖慧以斯不能順照，照不能遠，不行大慈愍於一切，周流如斯，恩施普護。緣致積德，逮法門品，其明若茲，覩現功勳，通入積功。所以者何，乃得解此？又有佛子，自非菩薩，不能得聞是法門品，亦不篤信受持諷誦，況復奉行，精進勤修，降伏成就。是故佛子！入一切智功勳之德，等類之人，乃受持斯。若得聞此法門之品，聞之則信，思惟奉行，勤修精進。」

時佛威神，應時十方十億佛國，如滿中塵，諸佛世界，六反震動，興大雷音，承佛聖旨，法典恩養，尋雨天華，薰流名香。天之莊飾，天衣天寶，天之瓔珞幢幡，諸天伎樂，不鼓自鳴。簫笛琴瑟，自然出聲，過諸天物。一切智聖，以得親近，無為之地，雨微妙供，如此世界，四方之域，乃至他化自在天宮，自在天王，其天宮殿，如是一切天下世界，周遍十方。是法之說，靡不流普，承佛威神，其於十方十億佛國，滿中眾塵，世界若干十億佛土，滿中眾塵諸菩薩等，其數如是，各來聚會，周遍十方，各自讚言：「善哉，善哉！佛子！仁乃興講是菩薩道地法典之要，吾等亦復皆同一號，為金剛藏，從金剛首世界而來至此國土，其佛名號金剛幢，從彼佛來，一切諸佛，皆亦轉是經典之要佛之聖旨。其諸眾會，亦復如是。若斯章句，義理微妙，形像如是，其義亦然，利養之行，無異不別，亦無猗他，吾等證明，承佛威神，至此眾會，如吾到此佛之國土，十方無量一切世界，亦復如斯。一一佛土，四方之域，上至他化自在天宮，自在天王，天王之宮，明月之珠，寶藏宮殿，如十億佛土滿中眾塵，諸菩薩數，如是來會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛威神，應時十方十億佛國，如滿中塵，諸佛世界，六反震動，興大雷音，承佛聖旨，法典恩養，尋雨天華，薰流名香。天之莊飾，天衣天寶，天之瓔珞幢幡，諸天伎樂，不鼓自鳴。簫笛琴瑟，自然出聲，過諸天物。一切智聖，以得親近，無為之地，雨微妙供，如此世界，四方之域，乃至他化自在天宮，自在天王，其天宮殿，如是一切天下世界，周遍十方。是法之說，靡不流普，承佛威神，其於十方十億佛國，滿中眾塵，世界若干十億佛土，滿中眾塵諸菩薩等，其數如是，各來聚會，周遍十方，各自讚言：「善哉，善哉！佛子！仁乃興講是菩薩道地法典之要，吾等亦復皆同一號，為金剛藏，從金剛首世界而來至此國土，其佛名號金剛幢，從彼佛來，一切諸佛，皆亦轉是經典之要佛之聖旨。其諸眾會，亦復如是。若斯章句，義理微妙，形像如是，其義亦然，利養之行，無異不別，亦無猗他，吾等證明，承佛威神，至此眾會，如吾到此佛之國土，十方無量一切世界，亦復如斯。一一佛土，四方之域，上至他化自在天宮，自在天王，天王之宮，明月之珠，寶藏宮殿，如十億佛土滿中眾塵，諸菩薩數，如是來會。」

時金剛藏，察於十方諸菩薩等，觀眾部會，顧眄法界，諮嗟發起一切智心，覩眾菩薩行力清淨，受一切智，班宣道行，消除世垢，導利普智，示現變通，不可思議諸菩薩業功勳之德。宣布此道，承佛聖旨，則說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏，察於十方諸菩薩等，觀眾部會，顧眄法界，諮嗟發起一切智心，覩眾菩薩行力清淨，受一切智，班宣道行，消除世垢，導利普智，示現變通，不可思議諸菩薩業功勳之德。宣布此道，承佛聖旨，則說頌曰：

「寂寞無所樂， 靜定心專精； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寂寞無所樂， 靜定心專精；

等猶如虛空， 平正若惶慌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等猶如虛空， 平正若惶慌。

以離患厭垢， 而住於道慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以離患厭垢， 而住於道慧；

聞行有殊特， 諸菩薩至尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞行有殊特， 諸菩薩至尊。

千部眾善德， 其心行億劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千部眾善德， 其心行億劫；

供養至大聖， 諸佛有百千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養至大聖， 諸佛有百千。

最勝由自在， 奉敬不可量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝由自在， 奉敬不可量；

愍傷眾群生， 興菩薩之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍傷眾群生， 興菩薩之心。

精進念外路， 忍辱長仁和； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進念外路， 忍辱長仁和；

慚愧盛元首， 功勳慧為最。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慚愧盛元首， 功勳慧為最。

其意無垢穢， 佛聖性慧明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其意無垢穢， 佛聖性慧明；

勝力永平等， 勸發菩薩心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝力永平等， 勸發菩薩心。

諸眾祐三世， 供義第一最； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾祐三世， 供義第一最；

限猶如虛空， 一切國清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 限猶如虛空， 一切國清淨。

平等順佛義， 乃至一切法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等順佛義， 乃至一切法；

度脫利眾生， 降伏至道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫利眾生， 降伏至道場。

得為尊道地， 發心無等倫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得為尊道地， 發心無等倫；

歡悅以離垢， 消除一切惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡悅以離垢， 消除一切惡。

行微妙勢力， 因成清白法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行微妙勢力， 因成清白法；

奉行慈哀心， 轉進入上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉行慈哀心， 轉進入上道。

戒禁聞德富， 慈心愍眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒禁聞德富， 慈心愍眾生；

捨垢無所懷， 則成清淨志。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨垢無所懷， 則成清淨志。

觀一切世間， 三火為熾然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀一切世間， 三火為熾然；

第三其志廣， 超越利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三其志廣， 超越利眾生。

苦惱無吾我， 及疾病瘡痏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦惱無吾我， 及疾病瘡痏；

寂滅三處苦， 常消諸熾然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅三處苦， 常消諸熾然。

慕樂佛功勳， 造修見瑕穢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慕樂佛功勳， 造修見瑕穢；

慧弘廣照曜， 以過踰眾明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧弘廣照曜， 以過踰眾明。

心意行平淨， 以逮道聖智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意行平淨， 以逮道聖智；

善供於是住， 諸佛億百千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善供於是住， 諸佛億百千。

等奉人中上， 心寂諸功勳； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等奉人中上， 心寂諸功勳；

降伏一切眾， 以越難得勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏一切眾， 以越難得勝。

聖明為善權， 所修智慧意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖明為善權， 所修智慧意；

所造不可量， 降伏利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所造不可量， 降伏利眾生。

供養於十力， 以道化群黎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養於十力， 以道化群黎；

親近無所生， 得入第六地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近無所生， 得入第六地。

眾生皆難了， 進普迴世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生皆難了， 進普迴世間；

用身故無患， 受解知有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用身故無患， 受解知有無。

諸法本淨空， 從十二品生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法本淨空， 從十二品生；

下劣念微妙， 便得入第七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下劣念微妙， 便得入第七。

智慧及善權， 逮得清明心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧及善權， 逮得清明心；

遠遊難可勝， 大志難得喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠遊難可勝， 大志難得喻。

寂然本清淨， 心利志變故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂然本清淨， 心利志變故；

諸苦悉平等， 超越不可動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苦悉平等， 超越不可動。

作福罪若干， 慧聖無數品； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作福罪若干， 慧聖無數品；

人中上為勝， 建立於寂然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中上為勝， 建立於寂然。

遭治十自然， 遊行眾生界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遭治十自然， 遊行眾生界；

用群萌之故， 入善戒道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用群萌之故， 入善戒道意。

於是第一微， 進步一切世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是第一微， 進步一切世；

救攝眾生等， 行解垢塵勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救攝眾生等， 行解垢塵勞。

此等奉律教， 則入功勳富； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等奉律教， 則入功勳富；

所行猶妙華， 宣布上我慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行猶妙華， 宣布上我慧。

受如是行已， 本宿行清白； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受如是行已， 本宿行清白；

至逮第九住， 獲致功德慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至逮第九住， 獲致功德慧。

諸勝勸施力， 慕樂上正宜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸勝勸施力， 慕樂上正宜；

以近慧功勳， 一切逮佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以近慧功勳， 一切逮佛道。

有諸十百千， 三昧之無為； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸十百千， 三昧之無為；

以得弘廣明， 遊居慧甚大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以得弘廣明， 遊居慧甚大。

然後乃逮成， 普慧阿惟顏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後乃逮成， 普慧阿惟顏；

其境界寬博， 三昧致無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其境界寬博， 三昧致無盡。

猶如成究竟， 親近一切慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如成究竟， 親近一切慧；

大蓮華無限， 眾寶若干種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大蓮華無限， 眾寶若干種。

其身長無極， 而坐在中間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身長無極， 而坐在中間；

最勝子眷屬， 住立而察之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝子眷屬， 住立而察之。

其德無數千， 光明無量億； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其德無數千， 光明無量億；

消滅於十方， 眾惱諸苦患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消滅於十方， 眾惱諸苦患。

然後元首勝， 光耀億百千； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後元首勝， 光耀億百千；

人中尊眾會， 越度入十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中尊眾會， 越度入十方。

在於上虛空， 化光交露帳； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於上虛空， 化光交露帳；

即受佛眾行， 隨順供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即受佛眾行， 隨順供養佛。

於彼覩諸佛， 一切解道最； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼覩諸佛， 一切解道最；

佛子阿惟顏， 逮得上法宜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子阿惟顏， 逮得上法宜。

佛子靡不普， 周旋用供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子靡不普， 周旋用供養；

阿惟顏如是， 放演尊光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿惟顏如是， 放演尊光明。

人中上眉間， 以成一切智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中上眉間， 以成一切智；

受光踰諸燿， 逮入於斯頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受光踰諸燿， 逮入於斯頂。

說寂滅無量， 震動一切世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說寂滅無量， 震動一切世；

無擇獄眾苦， 爾時尋消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無擇獄眾苦， 爾時尋消滅。

猶如吾所歸， 一切諸佛道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如吾所歸， 一切諸佛道；

亦若最帝王， 尊上之太子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦若最帝王， 尊上之太子。

吾成就亦然， 一切慧究竟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾成就亦然， 一切慧究竟；

如是趣逮致， 法雨豪道場。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是趣逮致， 法雨豪道場。

至仁住在斯， 慧行不可量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至仁住在斯， 慧行不可量；

眾生共嗟歎， 立此覺成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生共嗟歎， 立此覺成佛。

色界無色界， 欲界所諷誦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色界無色界， 欲界所諷誦；

群黎之國土， 法界之所讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 群黎之國土， 法界之所讚。

有為及無為， 并無身之界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為及無為， 并無身之界；

一切以選擇， 諮嗟皆以法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切以選擇， 諮嗟皆以法。

於是加無極， 一切無慢業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是加無極， 一切無慢業；

建立如是行， 諸佛微妙慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立如是行， 諸佛微妙慧。

人中尊祕密， 解達無數劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中尊祕密， 解達無數劫；

猶如毛沙數， 普入諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如毛沙數， 普入諸世界。

人中人所生， 覺了聖捨家； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中人所生， 覺了聖捨家；

回繞鐵圍山， 成就而示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 回繞鐵圍山， 成就而示現。

一切歸所趣， 至寂然脫門； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切歸所趣， 至寂然脫門；

其志所獲致， 一切皆入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其志所獲致， 一切皆入道。

志弘以住此， 諸勝演法雨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志弘以住此， 諸勝演法雨；

一切普周旋， 攝持其心意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切普周旋， 攝持其心意。

雨一切眾生， 猶如風持水； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨一切眾生， 猶如風持水；

諸佛之法雨， 所攬亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛之法雨， 所攬亦如是。

安住以一法， 弘音令得聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住以一法， 弘音令得聞；

於十方佛土， 無數眾生種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於十方佛土， 無數眾生種。

聞眾祐奉持， 一切為聲聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞眾祐奉持， 一切為聲聞；

無數眾時行， 是菩薩博聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數眾時行， 是菩薩博聞。

行慧至勢力， 蒙惟宿本行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行慧至勢力， 蒙惟宿本行；

一時須臾間， 周遍億佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時須臾間， 周遍億佛土。

雨放甘露渧， 樂滅眾塵勞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨放甘露渧， 樂滅眾塵勞；

所造性仁和， 諸佛之法雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所造性仁和， 諸佛之法雨。

六通以住此， 造越至天宮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六通以住此， 造越至天宮；

人中上境界， 示現諸十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中上境界， 示現諸十方。

展轉變改異， 無數億千劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 展轉變改異， 無數億千劫；

梵天通眾生， 其心行佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天通眾生， 其心行佛道。

聖明以立斯， 舉足一步中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖明以立斯， 舉足一步中；

輒至第九住， 所住不可移。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輒至第九住， 所住不可移。

總持慧功勳， 況復畏眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持慧功勳， 況復畏眾生；

一切三界眾， 成聲聞緣覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三界眾， 成聲聞緣覺。

最勝立在是， 亦復普示現； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝立在是， 亦復普示現；

三界無所礙， 曉了法界慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界無所礙， 曉了法界慧。

皆遍一切國， 眾生法無餘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆遍一切國， 眾生法無餘；

諸佛悉功勳， 亦復依三尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛悉功勳， 亦復依三尊。

聖達住於此， 遵習奉事佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖達住於此， 遵習奉事佛；

一切十方土， 周旋諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方土， 周旋諸法界。

現目前供養， 奉敬眾徒類； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現目前供養， 奉敬眾徒類；

一切成功勳， 如天服莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切成功勳， 如天服莊嚴。

賢聖以住此， 照眾之慧光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖以住此， 照眾之慧光；

消滅眾愚冥， 為示法之日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消滅眾愚冥， 為示法之日。

自在明最勝， 消除眾世亂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在明最勝， 消除眾世亂；

諸佛子如是， 光明消塵勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子如是， 光明消塵勞。

住此在三世， 普世之上尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此在三世， 普世之上尊；

解道為極雄， 宣布三乘業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解道為極雄， 宣布三乘業。

一時須臾間， 逮無數三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時須臾間， 逮無數三昧；

所在十方土， 見不可限佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所在十方土， 見不可限佛。

諸佛子如是， 粗舉說道地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子如是， 粗舉說道地；

若干百千劫， 廣歎德無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若干百千劫， 廣歎德無盡。

離垢德如是， 其地平等覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢德如是， 其地平等覺；

所依猶如華， 若太山因地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所依猶如華， 若太山因地。

諸佛子第一， 覩怨無瞋恨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛子第一， 覩怨無瞋恨；

譬山頂積雪， 而中眾生藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬山頂積雪， 而中眾生藥。

明解戒禁聞， 如名香流薰； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明解戒禁聞， 如名香流薰；

猶如池蓮華， 因是生由然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如池蓮華， 因是生由然。

道寶無能亂， 輒逮聖光明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道寶無能亂， 輒逮聖光明；

若仙處山中， 樂居猶自娛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若仙處山中， 樂居猶自娛。

鬼神之妙香， 逮得五神通； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼神之妙香， 逮得五神通；

講論六報果， 若如馬耳珍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講論六報果， 若如馬耳珍。

其七殊勝覺， 如龍執瑞應； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其七殊勝覺， 如龍執瑞應；

以致八自在， 猶如大鐵圍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以致八自在， 猶如大鐵圍。

以入第九住， 微妙最上乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以入第九住， 微妙最上乘；

諸佛十功勳， 如須彌照曜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛十功勳， 如須彌照曜。

具足第一願， 宿布戒禁香； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足第一願， 宿布戒禁香；

行第三功勳， 如是行第四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行第三功勳， 如是行第四。

第五之清淨， 第六行玄妙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五之清淨， 第六行玄妙；

七意無所著， 說八無央數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七意無所著， 說八無央數。

以受第九聖， 其心求微慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以受第九聖， 其心求微慧；

於行在眾生， 爾乃入聖慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於行在眾生， 爾乃入聖慧。

諸佛十事身， 因總持諸法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛十事身， 因總持諸法；

如是行大海， 菩薩心無瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行大海， 菩薩心無瞋。

以得通十行， 猶因本發心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以得通十行， 猶因本發心；

修十二至行， 一心定第三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修十二至行， 一心定第三。

清淨第四地， 則便照第五； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨第四地， 則便照第五；

第六壞下苦， 因輒至七住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六壞下苦， 因輒至七住。

自在執正幢， 第八為太和； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在執正幢， 第八為太和；

第九受眾行， 慧光明遠照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九受眾行， 慧光明遠照。

第十阿惟顏， 曉了最殊勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十阿惟顏， 曉了最殊勝；

功勳寶清和， 本曾行如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功勳寶清和， 本曾行如是。

能壞十方國， 一切悉計數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能壞十方國， 一切悉計數；

能以一心覩， 普解眾生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以一心覩， 普解眾生心。

尚可以一毛， 量盡於虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚可以一毛， 量盡於虛空；

歎億百千劫， 不能盡佛德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歎億百千劫， 不能盡佛德。」

金剛藏曰：「所以名曰大光定意，道慧已具，成阿惟顏，便備佛道，一切蒙安，猶如日明，天下戴仰，十方諸佛，皆由中生，因其得成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏曰：「所以名曰大光定意，道慧已具，成阿惟顏，便備佛道，一切蒙安，猶如日明，天下戴仰，十方諸佛，皆由中生，因其得成。」

佛謂諸菩薩：「善哉，善哉！金剛藏！嗟歎講說此十住事，眾開士等，所當施行。從初發意，至阿惟顏，猶月初生，十五日滿，眾星獨明，菩薩如是，漸備眾行，五戒十善，四等四恩，六度無極，大慈大哀，善權方便，自致成佛。潤澤眾生，猶如種樹，生根莖節，枝葉華實，眾人服食，除其飢虛。菩薩如是，從初發意，自致成佛，莫不蒙濟，普得至道。猶如百穀，草木果實眾藥，皆因地生，菩薩如是，行此十住，自致成佛度脫十方。猶如大海出眾妙寶，無量之珍，益於天下。此經如是，成就菩薩十住道地，乃使得佛。德過虛空，猶如日月，忽照四域，天下戴仰，菩薩行此，自致佛道，眾生蒙恩，除生老病死無量之難，悉昇道堂。猶如醫王，療眾人病，無不除愈。此經如是，消眾生類婬怒癡病，使至正真。如轉輪王，教化四方，莫不順命，菩薩如是，四等四恩，化授吾我，猗四大者，至無所畏，四事不護，心病永除。猶須彌山四方之中，此經如是，眾典之英，道德弘明，志平等正，解達無身，乃至無上正真之道，度脫一切生死老病終始之患，去來今佛之所由生。諸經之淵海，道德之宮，藏諸菩薩行，所會道堂，三界眾人，所求福糧。其婬怒癡，忽自消亡，猶如虛空，含受一切諸有形類，生之長之，靡不因之，此經如是，諸菩薩等，去來今佛之所由生，善權智慧，開化聲聞諸緣覺眾，皆令得度，三界黎庶，悉得蒙濟，三苦脫難，咸得解縛，普發道意，入深法藏，無窮法身，開化十方。十方恒沙諸佛國土滿中七寶，供十方佛，不如受是，以諷誦說，宣示同學，報去來今諸佛之恩。諸佛之地，一切十方，聖道德無，虛空尚可度，十方海可知渧數，學此經典，德無能限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛謂諸菩薩：「善哉，善哉！金剛藏！嗟歎講說此十住事，眾開士等，所當施行。從初發意，至阿惟顏，猶月初生，十五日滿，眾星獨明，菩薩如是，漸備眾行，五戒十善，四等四恩，六度無極，大慈大哀，善權方便，自致成佛。潤澤眾生，猶如種樹，生根莖節，枝葉華實，眾人服食，除其飢虛。菩薩如是，從初發意，自致成佛，莫不蒙濟，普得至道。猶如百穀，草木果實眾藥，皆因地生，菩薩如是，行此十住，自致成佛度脫十方。猶如大海出眾妙寶，無量之珍，益於天下。此經如是，成就菩薩十住道地，乃使得佛。德過虛空，猶如日月，忽照四域，天下戴仰，菩薩行此，自致佛道，眾生蒙恩，除生老病死無量之難，悉昇道堂。猶如醫王，療眾人病，無不除愈。此經如是，消眾生類婬怒癡病，使至正真。如轉輪王，教化四方，莫不順命，菩薩如是，四等四恩，化授吾我，猗四大者，至無所畏，四事不護，心病永除。猶須彌山四方之中，此經如是，眾典之英，道德弘明，志平等正，解達無身，乃至無上正真之道，度脫一切生死老病終始之患，去來今佛之所由生。諸經之淵海，道德之宮，藏諸菩薩行，所會道堂，三界眾人，所求福糧。其婬怒癡，忽自消亡，猶如虛空，含受一切諸有形類，生之長之，靡不因之，此經如是，諸菩薩等，去來今佛之所由生，善權智慧，開化聲聞諸緣覺眾，皆令得度，三界黎庶，悉得蒙濟，三苦脫難，咸得解縛，普發道意，入深法藏，無窮法身，開化十方。十方恒沙諸佛國土滿中七寶，供十方佛，不如受是，以諷誦說，宣示同學，報去來今諸佛之恩。諸佛之地，一切十方，聖道德無，虛空尚可度，十方海可知渧數，學此經典，德無能限。」

金剛藏菩薩，說法如是，如來悅可。一切菩薩，諸天龍神，揵沓惒，阿須倫，釋梵四天王，大神妙天，淨居天，他化自在，第六天宮，所住猶行，明月寶堂，從初發心，而修悅豫，從一至二，三至四上，五六至七，八九至十，成最正覺；一切會者，聞金剛藏菩薩所說，莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏菩薩，說法如是，如來悅可。一切菩薩，諸天龍神，揵沓惒，阿須倫，釋梵四天王，大神妙天，淨居天，他化自在，第六天宮，所住猶行，明月寶堂，從初發心，而修悅豫，從一至二，三至四上，五六至七，八九至十，成最正覺；一切會者，聞金剛藏菩薩所說，莫不歡喜。

漸備經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸備經卷第五