漸備一切智德經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸備一切智德經卷第四

西晉月支三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支三藏竺法護譯

玄妙住品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄妙住品第七

金剛藏曰：「惟佛子！菩薩大士，以能淨治第六道地，具足安住，入第七地行善權智，則有十事修玄妙道。何謂為十？謂行空事無相無願，所遵真諦，成就忍力，愍傷慈哀，念于眾生，奉行佛法，樂供如來，篤信無違，心抱慧門，常順空義，積累功德，無窮之福。解三界虛，在於三世，勸化群黎，永以消穢。所由恬怕，除一切塵熾然之炎，欲消眾生一切貪婬瞋恚愚癡，曉諸所有，如幻如化，如夢影響，野馬水中之月，而無有二。罪福之事，終不腐朽，意念國土，猶如虛空，開導眾生，莊嚴國土，法身清淨。壞來至義，得入一切諸佛名號，具悉色身諸相種好而自莊嚴，行無所著，離於音響，信如來聲，本寂清淨，解群黎音，導利莊嚴，一時之間覺了三世，入於諸佛世尊之業。又能普入若干時劫，分別諸數，剖判眾生志性所行，是為十事。修殊特道，從六道地，至於十住，名曰玄妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏曰：「惟佛子！菩薩大士，以能淨治第六道地，具足安住，入第七地行善權智，則有十事修玄妙道。何謂為十？謂行空事無相無願，所遵真諦，成就忍力，愍傷慈哀，念于眾生，奉行佛法，樂供如來，篤信無違，心抱慧門，常順空義，積累功德，無窮之福。解三界虛，在於三世，勸化群黎，永以消穢。所由恬怕，除一切塵熾然之炎，欲消眾生一切貪婬瞋恚愚癡，曉諸所有，如幻如化，如夢影響，野馬水中之月，而無有二。罪福之事，終不腐朽，意念國土，猶如虛空，開導眾生，莊嚴國土，法身清淨。壞來至義，得入一切諸佛名號，具悉色身諸相種好而自莊嚴，行無所著，離於音響，信如來聲，本寂清淨，解群黎音，導利莊嚴，一時之間覺了三世，入於諸佛世尊之業。又能普入若干時劫，分別諸數，剖判眾生志性所行，是為十事。修殊特道，從六道地，至於十住，名曰玄妙。

「是菩薩大士，當勤修學善權方便智度無極，因便得入第七道地住第七地，勸化無數眾生之類，以用諸佛無限之法，教授無量眾生之惱，入不可計諸佛世界。嚴淨無數諸佛國土，入不可議若干品藏經典之教，入不可計諸佛正覺聖慧道業，下入無量不可計劫，入不可計諸佛所行去來今世，勸不可計眾生之類，令入篤信殊特之行，入不可計諸佛色身現若干形，解不可計眾生根性，入不可計諸佛所宣音聲言教可悅一切，入不可計眾生所思若干心行，入不可計諸佛大聖導利慧堂，入不可計諸佛應時化利聲聞所歸篤信，樂不可計諸佛所宣好入導教，尊習開化不可計數緣覺之眾使得成就，入不可計諸佛至聖深要之慧所演道門，入不可計諸菩薩眾開士之行，班宣諸佛不可稱計大乘之業，所布導慧斯等自謂是不可計，乃逮佛名諸平等覺玄妙之地，所行殊特，不可稱限，乃至若干無央數劫億百千姟，乃能積累如是佛法，自謂我等建立此道，不貪財業，無想不想，具足眾行，如斯諦觀，緣神通慧，常行精進，入於道行，善權智慧，善住聖道，所行無動，一時閑靜，奉行道教，未曾懈廢，自恣所欲。其行如是，巍巍之業，坐起經行，臥寐言談，默然無蓋，常立威儀，不忘一切，不離若斯念道之行。彼發意頃心一念間，備積菩薩十度無極，普累功勳。所以者何？菩薩大士，奉修如是所在發心，興無極哀以為元首，合聚佛法，勸如來慧，以是德本，施於眾生。習於佛道，是施度無極；燒滅眾塵，是戒度無極；若能愍慈無盡之慧，知眾生無，是忍度無極；若能勤行眾德之本，習念救濟一切眾生，行是方便，是為進度無極；其不捨道向一切智，是禪度無極；若了本淨自然之行，無所生門，逮得法忍，是智度無極；若能導利，無量聖慧，益於十方，是權方便所度無極；若能修行極上妙智，宣于道業，是為誓願而度無極；降除一切諸外異學，伏魔兵眾，是為勢力而度無極；審如至誠，越一切法，發悲義行，是為慧度無極。以是具足斯十度無極，輒能宣備四恩之業，具悉三十七道品之法，至三脫門，常平等心，一念之頃，漸備普備，成立如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是菩薩大士，當勤修學善權方便智度無極，因便得入第七道地住第七地，勸化無數眾生之類，以用諸佛無限之法，教授無量眾生之惱，入不可計諸佛世界。嚴淨無數諸佛國土，入不可議若干品藏經典之教，入不可計諸佛正覺聖慧道業，下入無量不可計劫，入不可計諸佛所行去來今世，勸不可計眾生之類，令入篤信殊特之行，入不可計諸佛色身現若干形，解不可計眾生根性，入不可計諸佛所宣音聲言教可悅一切，入不可計眾生所思若干心行，入不可計諸佛大聖導利慧堂，入不可計諸佛應時化利聲聞所歸篤信，樂不可計諸佛所宣好入導教，尊習開化不可計數緣覺之眾使得成就，入不可計諸佛至聖深要之慧所演道門，入不可計諸菩薩眾開士之行，班宣諸佛不可稱計大乘之業，所布導慧斯等自謂是不可計，乃逮佛名諸平等覺玄妙之地，所行殊特，不可稱限，乃至若干無央數劫億百千姟，乃能積累如是佛法，自謂我等建立此道，不貪財業，無想不想，具足眾行，如斯諦觀，緣神通慧，常行精進，入於道行，善權智慧，善住聖道，所行無動，一時閑靜，奉行道教，未曾懈廢，自恣所欲。其行如是，巍巍之業，坐起經行，臥寐言談，默然無蓋，常立威儀，不忘一切，不離若斯念道之行。彼發意頃心一念間，備積菩薩十度無極，普累功勳。所以者何？菩薩大士，奉修如是所在發心，興無極哀以為元首，合聚佛法，勸如來慧，以是德本，施於眾生。習於佛道，是施度無極；燒滅眾塵，是戒度無極；若能愍慈無盡之慧，知眾生無，是忍度無極；若能勤行眾德之本，習念救濟一切眾生，行是方便，是為進度無極；其不捨道向一切智，是禪度無極；若了本淨自然之行，無所生門，逮得法忍，是智度無極；若能導利，無量聖慧，益於十方，是權方便所度無極；若能修行極上妙智，宣于道業，是為誓願而度無極；降除一切諸外異學，伏魔兵眾，是為勢力而度無極；審如至誠，越一切法，發悲義行，是為慧度無極。以是具足斯十度無極，輒能宣備四恩之業，具悉三十七道品之法，至三脫門，常平等心，一念之頃，漸備普備，成立如是。」

有一菩薩，名曰解脫月致究暢，時問金剛藏大士：「菩薩之行，以何等業，一切具足第七道地？欲悉能備成菩薩道，必當學進至十住乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一菩薩，名曰解脫月致究暢，時問金剛藏大士：「菩薩之行，以何等業，一切具足第七道地？欲悉能備成菩薩道，必當學進至十住乎？」

答曰：「佛子！一切菩薩，菩薩行道，皆當具足十住道地，因是濟脫，何況於斯七住菩薩。所以者何？又是佛子菩薩道地行以具足，入神通慧，普能具足一切道品，亦復成就一切十住。具足十住勉力解脫，從一發意，備斯七住。所以者何？是為佛子菩薩道住具足諸行備慧神通。又有佛子從初發意，始第一住，一切誓願，漸以親近具足道品，心好第二，次至第三弘要之業，逮法光曜第四道地順從之業，第五光明隨俗之行，入於第六深妙之法，勸立一切諸佛之法。所以者何？若有菩薩成就七住，入神通慧，輒在八住，具足究暢無家業地，猶如佛子有二世界，一者瑕疵，二者清淨，本際平坦，一等清淨，所度一等，其兩界間，不可越度，以大神通，至力願力，乃可越矣。如是佛子！菩薩當以至勤清淨開士之行，乃能究暢，不以輕懈，唯以弘誓善權智慧神通之力，乃能普備。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「佛子！一切菩薩，菩薩行道，皆當具足十住道地，因是濟脫，何況於斯七住菩薩。所以者何？又是佛子菩薩道地行以具足，入神通慧，普能具足一切道品，亦復成就一切十住。具足十住勉力解脫，從一發意，備斯七住。所以者何？是為佛子菩薩道住具足諸行備慧神通。又有佛子從初發意，始第一住，一切誓願，漸以親近具足道品，心好第二，次至第三弘要之業，逮法光曜第四道地順從之業，第五光明隨俗之行，入於第六深妙之法，勸立一切諸佛之法。所以者何？若有菩薩成就七住，入神通慧，輒在八住，具足究暢無家業地，猶如佛子有二世界，一者瑕疵，二者清淨，本際平坦，一等清淨，所度一等，其兩界間，不可越度，以大神通，至力願力，乃可越矣。如是佛子！菩薩當以至勤清淨開士之行，乃能究暢，不以輕懈，唯以弘誓善權智慧神通之力，乃能普備。」

又問：「云何在第七住，寧復親慕塵勞行乎？諸菩薩業，當以何察？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「云何在第七住，寧復親慕塵勞行乎？諸菩薩業，當以何察？」

答曰：「佛子！從始發意，住菩薩地，乃至十住，咸悉消除一切塵勞禍福之業，勸助道元，當作是觀。猶如佛子別知同道，義無所越度，故名曰七。猶如佛子轉輪聖王，乘大寶象，遊四天下，曉了是非，與諸貧窮苦惱之患，塵勞雜居，解眾雜垢，不為瑕穢所見污染，亦無所犯，成人威德，捨人間性，生于梵天，昇梵天宮，覩見千界，住在梵天，顯現光耀，不入人間。如是佛子！從初發意，在菩薩住，乘度無極，皆知一切眾生之行，不為塵穢之所污染，升奉道堂，亦無所犯，乃名曰七。假使能棄一切諸行，因從第七，至第八住，亦承清淨菩薩之乘，悉了一切眾生之行，不著塵勞，瑕穢不染，永無所犯，輒得超度，入玄妙法。是故佛子！菩薩若逮此第七住，若在婬種，越一切欲，住在彼欲，行清淨法，不當謂之有塵無塵，雖習在欲，則無塵勞，願如來慧，未具所願，不當謂之離塵勞也。住此地已，志性清淨，身行清白，究竟鮮潔，口所言辭，心所念行，本末清淨，其心一切所可念事，皆度眾生，諮嗟誹謗如來至真，有形無形，諸平等覺，所可言教，皆悉順從，未曾違之。無復慕樂世俗所有工匠異術，猶如第五住菩薩道，不好世間，普為師友，多所悅可，一切所好，至未曾有，樂至真法，住于三千大千世界如來、至真、等正覺及第八住菩薩道行，無等侶，志性所行，常懷仁和，其意所乘，以恒進定，及與神通三脫之門，皆修專精，奉行道門，無所希望，尚未成就第八菩薩道地。住斯地已，一切發意，遵承權慧咸以具足，遂修道品，以得菩薩普具足業七住道地，逮成開士善擇三昧正受，次名善念義定，意勝定，分別義定，審宣法定，善住本定，慧通門定，修法誡定，若干義藏定，生死無為定門。菩薩逮此三昧正受，如是備悉百萬定意，道地清淨，因其正受，以斯定意，逮淨權慧，又入大哀無窮之力，過聲聞地，越緣覺地，近行慧門，以住此定，持順無量身行之業，進誦瑞應，口言心念，亦不可限。見諦清淨，光明巍巍，無所從生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「佛子！從始發意，住菩薩地，乃至十住，咸悉消除一切塵勞禍福之業，勸助道元，當作是觀。猶如佛子別知同道，義無所越度，故名曰七。猶如佛子轉輪聖王，乘大寶象，遊四天下，曉了是非，與諸貧窮苦惱之患，塵勞雜居，解眾雜垢，不為瑕穢所見污染，亦無所犯，成人威德，捨人間性，生于梵天，昇梵天宮，覩見千界，住在梵天，顯現光耀，不入人間。如是佛子！從初發意，在菩薩住，乘度無極，皆知一切眾生之行，不為塵穢之所污染，升奉道堂，亦無所犯，乃名曰七。假使能棄一切諸行，因從第七，至第八住，亦承清淨菩薩之乘，悉了一切眾生之行，不著塵勞，瑕穢不染，永無所犯，輒得超度，入玄妙法。是故佛子！菩薩若逮此第七住，若在婬種，越一切欲，住在彼欲，行清淨法，不當謂之有塵無塵，雖習在欲，則無塵勞，願如來慧，未具所願，不當謂之離塵勞也。住此地已，志性清淨，身行清白，究竟鮮潔，口所言辭，心所念行，本末清淨，其心一切所可念事，皆度眾生，諮嗟誹謗如來至真，有形無形，諸平等覺，所可言教，皆悉順從，未曾違之。無復慕樂世俗所有工匠異術，猶如第五住菩薩道，不好世間，普為師友，多所悅可，一切所好，至未曾有，樂至真法，住于三千大千世界如來、至真、等正覺及第八住菩薩道行，無等侶，志性所行，常懷仁和，其意所乘，以恒進定，及與神通三脫之門，皆修專精，奉行道門，無所希望，尚未成就第八菩薩道地。住斯地已，一切發意，遵承權慧咸以具足，遂修道品，以得菩薩普具足業七住道地，逮成開士善擇三昧正受，次名善念義定，意勝定，分別義定，審宣法定，善住本定，慧通門定，修法誡定，若干義藏定，生死無為定門。菩薩逮此三昧正受，如是備悉百萬定意，道地清淨，因其正受，以斯定意，逮淨權慧，又入大哀無窮之力，過聲聞地，越緣覺地，近行慧門，以住此定，持順無量身行之業，進誦瑞應，口言心念，亦不可限。見諦清淨，光明巍巍，無所從生法忍。」

又問：「其初發意，得第一住，其身口意，不普越度聲聞緣覺乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「其初發意，得第一住，其身口意，不普越度聲聞緣覺乎？」

答曰：「以故勤修弘廣之心，行至七住，乃能逮成自在己行，而無等侶，猶如有人，生於王家，乃為王子，有殊異德，為諸群臣所見奉敬，不以自己而放恣行。假使長大，承己身力，超諸臣下所論國位。菩薩如是，這初發意，過諸聲聞緣覺之地，心性柔和，寬弘無極，是為菩薩七住之地。己慧自在，入七住菩薩，甚為深也，亦寂然也，至無行也，身口心也，逮得道業，不復重進更求義也，何所望捨，不望不捨，乃為大道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「以故勤修弘廣之心，行至七住，乃能逮成自在己行，而無等侶，猶如有人，生於王家，乃為王子，有殊異德，為諸群臣所見奉敬，不以自己而放恣行。假使長大，承己身力，超諸臣下所論國位。菩薩如是，這初發意，過諸聲聞緣覺之地，心性柔和，寬弘無極，是為菩薩七住之地。己慧自在，入七住菩薩，甚為深也，亦寂然也，至無行也，身口心也，逮得道業，不復重進更求義也，何所望捨，不望不捨，乃為大道也。」

又問：「佛子！何謂菩薩所住道地也？乃至菩薩寂滅成就正真之行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「佛子！何謂菩薩所住道地也？乃至菩薩寂滅成就正真之行？」

答曰：「已逮六住，能行斯法，乃致菩薩七住道地，一時發心，心數數念，輒致寂滅成就正行，不當謂之證於滅盡，以是之故，身口心行，不可思議，從其所作，此之謂也。若有菩薩，遊于本際，而不取證，猶如佛子。時彼丈夫乘大舟船，入於大海，將船之師，工有方便，知水之宜，既行大海，不遭水難。如是佛子！菩薩立行，逮第七住，乘度無極道法之船，遊行本際，而不取證，以逮如是聖慧勢力，承三昧力，成就諸行，解覺道意，以大善權智慧之力，現生死門，遊輒滅度，心性自然，已現其身，與眷屬俱，往來圍繞，在憒閙中，而常專精，逮致寂定。本願之故，生在三界，不為世俗之所污染，出入進退，寂寞惔怕，善權光明，靡所不耀，無所燋然。逮致佛慧，退捨聲聞緣覺之地。獲佛藏界，現在魔界，已過四魔，遊在其部，行度魔事。現在異學，一切諸邪，九十六種，六十二見，開化外異，令捨邪學，不違佛道。現在一切世間俗業，以等導利，度世之法，示在一切天、龍、鬼神、揵沓和、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒、人與非人，釋梵四天王，隨其習俗，莊嚴居服，清淨好妙，其心不捨法樂之娛，斯慧如是，具足究暢菩薩道地，住於深遠，難逮巍巍玄逈之法，如是供養，無量不可計數百千億垓諸佛大聖，貢上衣食床臥之具，病瘦醫藥，所用為安，歸命稽首斯等如來，奉受諸佛之道化，過眾聲聞緣覺法，獨步無侶所問以時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「已逮六住，能行斯法，乃致菩薩七住道地，一時發心，心數數念，輒致寂滅成就正行，不當謂之證於滅盡，以是之故，身口心行，不可思議，從其所作，此之謂也。若有菩薩，遊于本際，而不取證，猶如佛子。時彼丈夫乘大舟船，入於大海，將船之師，工有方便，知水之宜，既行大海，不遭水難。如是佛子！菩薩立行，逮第七住，乘度無極道法之船，遊行本際，而不取證，以逮如是聖慧勢力，承三昧力，成就諸行，解覺道意，以大善權智慧之力，現生死門，遊輒滅度，心性自然，已現其身，與眷屬俱，往來圍繞，在憒閙中，而常專精，逮致寂定。本願之故，生在三界，不為世俗之所污染，出入進退，寂寞惔怕，善權光明，靡所不耀，無所燋然。逮致佛慧，退捨聲聞緣覺之地。獲佛藏界，現在魔界，已過四魔，遊在其部，行度魔事。現在異學，一切諸邪，九十六種，六十二見，開化外異，令捨邪學，不違佛道。現在一切世間俗業，以等導利，度世之法，示在一切天、龍、鬼神、揵沓和、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒、人與非人，釋梵四天王，隨其習俗，莊嚴居服，清淨好妙，其心不捨法樂之娛，斯慧如是，具足究暢菩薩道地，住於深遠，難逮巍巍玄逈之法，如是供養，無量不可計數百千億垓諸佛大聖，貢上衣食床臥之具，病瘦醫藥，所用為安，歸命稽首斯等如來，奉受諸佛之道化，過眾聲聞緣覺法，獨步無侶所問以時。

「又彼菩薩，用攝眾生，法忍清淨，遂轉顯燿，其善德本，無央數億百千姟劫，乃復益茂，清淨赫盛，猶如佛子。而有琦珍，於眾寶中，光獨明炤，巍巍無侶。如是佛子！菩薩住斯妙法難逮開士道業，以是德本，逮成善權智度無極，遂更名顯成無上道。聲聞緣覺，所不能逮，猶如佛子日之弘光，月之臺宮，光明所照，普遍天下，皆使豐熟，亦能乾燥污泥之地，日月之光，亦無蔽礙，莫不能通利。如是佛子，菩薩住斯玄妙難逮開士道業，其功德本無能逮者，德轉巍巍，皆化一切聲聞緣覺，令懷羞恥，除眾塵勞，使性清淨，是為佛子菩薩大士玄妙難逮第七道住。菩薩大士，若成七住，益得自在，若為天王，以隨時慧，諸所興立，行精進業，若行布施，愛敬仁慈，有所勸利，等惠利義，心常念佛，未曾忘捨，乃至普慧，一智慜智，心初不念何時不逮成佛最正覺，處眾生中，而最聖尊，導利眾生，示一切智。發心之頃，如是比像，精進超絕，一時須臾，逮致百千億兆姟三昧正受，覩諸菩薩，億百千姟眷屬圍繞，以斯誓力，承於菩薩，所顯殊特，因顯神變，莫能稱計，以若干億百千姟劫，所修德義不可限量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又彼菩薩，用攝眾生，法忍清淨，遂轉顯燿，其善德本，無央數億百千姟劫，乃復益茂，清淨赫盛，猶如佛子。而有琦珍，於眾寶中，光獨明炤，巍巍無侶。如是佛子！菩薩住斯妙法難逮開士道業，以是德本，逮成善權智度無極，遂更名顯成無上道。聲聞緣覺，所不能逮，猶如佛子日之弘光，月之臺宮，光明所照，普遍天下，皆使豐熟，亦能乾燥污泥之地，日月之光，亦無蔽礙，莫不能通利。如是佛子，菩薩住斯玄妙難逮開士道業，其功德本無能逮者，德轉巍巍，皆化一切聲聞緣覺，令懷羞恥，除眾塵勞，使性清淨，是為佛子菩薩大士玄妙難逮第七道住。菩薩大士，若成七住，益得自在，若為天王，以隨時慧，諸所興立，行精進業，若行布施，愛敬仁慈，有所勸利，等惠利義，心常念佛，未曾忘捨，乃至普慧，一智慜智，心初不念何時不逮成佛最正覺，處眾生中，而最聖尊，導利眾生，示一切智。發心之頃，如是比像，精進超絕，一時須臾，逮致百千億兆姟三昧正受，覩諸菩薩，億百千姟眷屬圍繞，以斯誓力，承於菩薩，所顯殊特，因顯神變，莫能稱計，以若干億百千姟劫，所修德義不可限量。」

時金剛藏說是法已，重欲散義，即說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏說是法已，重欲散義，即說偈曰：

「玄妙之聖慧， 順第一句義； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「玄妙之聖慧， 順第一句義；

心了第六住， 謹順己身行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心了第六住， 謹順己身行。

勤修於道教， 應善權智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修於道教， 應善權智慧；

輒善逮入尊， 第七之道地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輒善逮入尊， 第七之道地。

遵空無相願， 志行慈愍哀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遵空無相願， 志行慈愍哀；

若奉行供養， 諸佛之道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若奉行供養， 諸佛之道法。

曉知眾聖慧， 於德力無厭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉知眾聖慧， 於德力無厭；

由是行之故， 入第七道地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是行之故， 入第七道地。

而在於三界， 大亂中寂靜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而在於三界， 大亂中寂靜；

消滅諸群黎， 寂凝塵勞炎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消滅諸群黎， 寂凝塵勞炎。

如影照幻化， 在夢因行法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如影照幻化， 在夢因行法；

以入第七住， 顯示愍傷業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以入第七住， 顯示愍傷業。

嚴淨佛土空， 世性無有想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴淨佛土空， 世性無有想；

備悉最勝相， 捨於動搖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 備悉最勝相， 捨於動搖法。

以致妙音響， 除眾生瑕穢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以致妙音響， 除眾生瑕穢；

思惟慧本空， 最勝等導利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟慧本空， 最勝等導利。

以修行此法， 逮致斯顯明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以修行此法， 逮致斯顯明；

通在殊勝地， 為眾生所樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通在殊勝地， 為眾生所樂。

已住於是地， 眾生行無量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已住於是地， 眾生行無量；

選觀安住法， 數察不可限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 選觀安住法， 數察不可限。

若干無數國， 眾念想各異； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若干無數國， 眾念想各異；

志性懷篤信， 心行若干品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志性懷篤信， 心行若干品。

宣布三乘教， 導利等無量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣布三乘教， 導利等無量；

吾等皆當進， 誦讀化斯黨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾等皆當進， 誦讀化斯黨。

如是等慧心， 逮致殊妙道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等慧心， 逮致殊妙道；

威儀有四事， 遵善權智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威儀有四事， 遵善權智慧。

心念一切頃， 逮獲道功勳； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心念一切頃， 逮獲道功勳；

則能具足此， 十度無極業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則能具足此， 十度無極業。

若以發意念， 是施勸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以發意念， 是施勸眾生；

戒滅眾塵勞， 忍無所思念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒滅眾塵勞， 忍無所思念。

精進勤遵修， 轉上增行業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進勤遵修， 轉上增行業；

道不可動搖， 慧功德立意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道不可動搖， 慧功德立意。

無所從生忍， 離垢慧聖尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所從生忍， 離垢慧聖尊；

願勸助善權， 永無復狐疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願勸助善權， 永無復狐疑。

周旋有勢力， 以聖明普濟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周旋有勢力， 以聖明普濟；

道功勳如是， 一切隨時授。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道功勳如是， 一切隨時授。

先行如是著， 名顯以具足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先行如是著， 名顯以具足；

拔去心之垢， 斷絕鬪訟源。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔去心之垢， 斷絕鬪訟源。

等四等奉道， 造立第五業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等四等奉道， 造立第五業；

無起不分別， 乃長成第六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無起不分別， 乃長成第六。

是逮第七住， 彼成時功勳； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是逮第七住， 彼成時功勳；

能遵若干行， 誓願不可計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能遵若干行， 誓願不可計。

用何等之故， 受此聖慧業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用何等之故， 受此聖慧業；

因逮第八住， 一切悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因逮第八住， 一切悉清淨。

玄微行難逮， 慧無無央數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玄微行難逮， 慧無無央數；

猶入第二國， 超越於中間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶入第二國， 超越於中間。

修行七住法， 無著如錠燎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行七住法， 無著如錠燎；

若住於道義， 勇猛越一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住於道義， 勇猛越一切。

得入第八住， 前乃聖慧地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得入第八住， 前乃聖慧地；

以越心念境， 住在慧之業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以越心念境， 住在慧之業。

在梵天常觀， 不倚世民間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在梵天常觀， 不倚世民間；

賢聖行如是， 無著猶蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢聖行如是， 無著猶蓮華。

住是若干品， 越度眾塵勞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住是若干品， 越度眾塵勞；

此無塵勞行， 亦無所盡滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無塵勞行， 亦無所盡滅。

如是至道住， 無塵勞穢行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是至道住， 無塵勞穢行；

最勝幻無本， 以慧消滅瑕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝幻無本， 以慧消滅瑕。

於世若干品， 工匠所修業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於世若干品， 工匠所修業；

明達是一切， 化住世尊教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明達是一切， 化住世尊教。

一心為神通， 諮受奉行力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心為神通， 諮受奉行力；

遵御若干品， 增進三品定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遵御若干品， 增進三品定。

超越諸聲聞， 緣覺行如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超越諸聲聞， 緣覺行如是；

其住第七業， 修菩薩之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其住第七業， 修菩薩之行。

住本心性行， 致此真慧明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住本心性行， 致此真慧明；

成就諸聖子， 猶長養道力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就諸聖子， 猶長養道力。

遂增精勤行， 得入深微妙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遂增精勤行， 得入深微妙；

心歸趣滅盡， 亦不造取證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心歸趣滅盡， 亦不造取證。

猶如入大海， 而住舟船前； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如入大海， 而住舟船前；

觀見一切水， 不增亦不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀見一切水， 不增亦不減。

若能勤受行， 殊勝權智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能勤受行， 殊勝權智慧；

一切眾生類， 不能限德藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 不能限德藏。

供養億載佛， 益更淨道業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養億載佛， 益更淨道業；

猶若干瓔珞， 無央數珍寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶若干瓔珞， 無央數珍寶。

賢明住此行， 殊勝智慧光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢明住此行， 殊勝智慧光；

消竭愛欲源， 亦如月盛燿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消竭愛欲源， 亦如月盛燿。

已入住此地， 自在為聖王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已入住此地， 自在為聖王；

造修最道義， 宣布慧果實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造修最道義， 宣布慧果實。

而發意之頃， 強治精進力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而發意之頃， 強治精進力；

見佛諸佛千， 億百之姟數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛諸佛千， 億百之姟數。

善修順己身， 普見諸十方； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善修順己身， 普見諸十方；

加增在至願， 功勳尊無限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加增在至願， 功勳尊無限。

普世難可了， 自由行道緣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普世難可了， 自由行道緣；

是為第七住， 嚴淨善權慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為第七住， 嚴淨善權慧。」

諸菩薩眾位尊，神妙巍巍，無量天龍，無數人民，聞其所說，莫不歡喜，供養安住華香幢幡，雜成擣香，珍寶衣服，竚立眾蓋不可稱載；雨諸瓔珞，諸天在上，宣揚妙聲柔軟之音，自然演暢美柔和聲，以奉眾祐及諸佛子：「諮嗟能仁世尊無量，皆見至聖人中之上，覩佛境界，愍傷眾生，其音若雨，布大雷響，伎樂簫成，演若干聲，諸佛無限億百千姟，帝王國土，亦如恒沙，供養諸佛。剎土無侶，最為豪富，威力能化，入一毛孔。諸佛班宣離垢無窮之法，如演一毛，豈復難乎！國土處所，及四方域，若干種品，泉源大海，億載鐵圍及須彌山，皆自然現，無所逼迮，悉入毛孔，在中自恣。地獄餓鬼，及與畜生，諸天人民，鬼神眾魅，阿須倫，罪福各異，俱來會在諸佛境界，遊一切國在諸郡縣，自然成現尊妙法輪，講說柔軟，安住音響，眾生心念，如所修行；群黎若干，其身各異，眾祐國土，群黎有身，所在成體，生天人間，各各別異，一切如佛所宣法教，消除微想眾垢之穢，興懷道念，廣大佛土，諸佛神足，如是變異，一切世人，稱不能暢，諸佛如是道慧無窮。磬暢柔和微妙之音，時來眾會，寂然歡喜，咸共觀敬，最殊特聖，以智眾會，寂寞靜思，猶如月蝕，其光還復，唯復欲聞第八住也，願時演之，行者所入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩眾位尊，神妙巍巍，無量天龍，無數人民，聞其所說，莫不歡喜，供養安住華香幢幡，雜成擣香，珍寶衣服，竚立眾蓋不可稱載；雨諸瓔珞，諸天在上，宣揚妙聲柔軟之音，自然演暢美柔和聲，以奉眾祐及諸佛子：「諮嗟能仁世尊無量，皆見至聖人中之上，覩佛境界，愍傷眾生，其音若雨，布大雷響，伎樂簫成，演若干聲，諸佛無限億百千姟，帝王國土，亦如恒沙，供養諸佛。剎土無侶，最為豪富，威力能化，入一毛孔。諸佛班宣離垢無窮之法，如演一毛，豈復難乎！國土處所，及四方域，若干種品，泉源大海，億載鐵圍及須彌山，皆自然現，無所逼迮，悉入毛孔，在中自恣。地獄餓鬼，及與畜生，諸天人民，鬼神眾魅，阿須倫，罪福各異，俱來會在諸佛境界，遊一切國在諸郡縣，自然成現尊妙法輪，講說柔軟，安住音響，眾生心念，如所修行；群黎若干，其身各異，眾祐國土，群黎有身，所在成體，生天人間，各各別異，一切如佛所宣法教，消除微想眾垢之穢，興懷道念，廣大佛土，諸佛神足，如是變異，一切世人，稱不能暢，諸佛如是道慧無窮。磬暢柔和微妙之音，時來眾會，寂然歡喜，咸共觀敬，最殊特聖，以智眾會，寂寞靜思，猶如月蝕，其光還復，唯復欲聞第八住也，願時演之，行者所入。」

漸備經不動住品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸備經不動住品第八

金剛藏曰：「唯聽佛子！菩薩大士，若能暢成第七住，以慕諦志求清淨之業善權智慧，謹順眾行，樂在所施，無極弘誓，依承如來所建立旨，蒙宿德本，逮得勢力，如來十力，四無所畏，思念正覺，十八不共，諸佛之法。志性仁和，念其清淨，功德聖慧，威勢轉上，興大悲哀，愍眾生界，不捨法樂，通入無量一切諸法，至無所生，而無有相，不有合成，不失慧明，無所究暢，亦無所滅，然無所有，等入元本，轉上得度，普除一切心念識想，等攝志性本淨惶慌，因是超越，應時逮得無所從生法忍，此之謂也。菩薩以逮如是法忍，這得是住菩薩地，不可傾動，獲致菩薩，深要之行難知玄妙，無能壞者，消一切想，皆攝眾念，而究竟矣。無量無侶，一切聲聞緣覺之眾，永不能逮其寂寞事，以淳淑矣。自然現哉，猶如佛子神足比丘，所念自在，稍漸進前，乃至寂滅三昧正受，悉除一切所欲妄想。菩薩如是，適逮此住，捨眾俗業，致無業財至真之法，離身、口、意之所習樂，住於寂寞，猶如佛子假使在夢，逮大功德即自知之，因在於彼大精進力，普以越度，逮則解覺，彼修方便，夙夜思念，以除好樂。如是佛子！菩薩大士，無極精進，適逮此已，住菩薩地，如是不動，遠一切業，稍習諸宜，於行無二。又等修行，無所親近，猶如佛子，若生梵天，住于梵宮，不著欲行，亦無塵勞。菩薩如是，住此道地，其心普遊諸所習行，雖在是行，不以是行有所染污，彼意曉了所在作行。菩薩之行，在泥洹行，不以為行，何況俗行。菩薩大士，以入是地本願力故，至如來覺無極大聖，是法典門，道如來法，造立聖慧，如是辭曰：『善哉，善哉！族姓子！是諸正士第一法忍，歸於佛法。又族姓子！佛十種力，四無所畏，佛法尊位，仁則未有，以是勤行，慕求精進，慎莫違失。是道忍門，為眾生故，而尊修行。又族姓子！仁寧逮此，若斯寂行，而愚凡夫，失不寂靜，習在無數塵勞之行，為若干想之所危害。又族姓子！眾生設憶念本宿願，哀念在冥，故為求道，奉行靜寞不可思議聖慧道門，終不懈廢。又族姓子！是諸法本，從法發來，興成如來，以立如來，住在法界，如來至真，不別行是，一切聲聞及與緣覺，不能逮至斯不相法。又族姓子！且觀我身不可稱限慧莫能論，土不可量，明不可量，道場不可量，音響清淨亦不可量，以是之故，仁慈所行，因顯發業。又族姓子！所可定言，光明之謂，云一切法，無所想念，乃為光明。諸族姓子，法明若斯，如來所行，行無邊際，眷屬無底，斯等所入，從發行來，巍巍如是。又族姓子！仁且觀此十方無量諸佛國土眾生無限 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏曰：「唯聽佛子！菩薩大士，若能暢成第七住，以慕諦志求清淨之業善權智慧，謹順眾行，樂在所施，無極弘誓，依承如來所建立旨，蒙宿德本，逮得勢力，如來十力，四無所畏，思念正覺，十八不共，諸佛之法。志性仁和，念其清淨，功德聖慧，威勢轉上，興大悲哀，愍眾生界，不捨法樂，通入無量一切諸法，至無所生，而無有相，不有合成，不失慧明，無所究暢，亦無所滅，然無所有，等入元本，轉上得度，普除一切心念識想，等攝志性本淨惶慌，因是超越，應時逮得無所從生法忍，此之謂也。菩薩以逮如是法忍，這得是住菩薩地，不可傾動，獲致菩薩，深要之行難知玄妙，無能壞者，消一切想，皆攝眾念，而究竟矣。無量無侶，一切聲聞緣覺之眾，永不能逮其寂寞事，以淳淑矣。自然現哉，猶如佛子神足比丘，所念自在，稍漸進前，乃至寂滅三昧正受，悉除一切所欲妄想。菩薩如是，適逮此住，捨眾俗業，致無業財至真之法，離身、口、意之所習樂，住於寂寞，猶如佛子假使在夢，逮大功德即自知之，因在於彼大精進力，普以越度，逮則解覺，彼修方便，夙夜思念，以除好樂。如是佛子！菩薩大士，無極精進，適逮此已，住菩薩地，如是不動，遠一切業，稍習諸宜，於行無二。又等修行，無所親近，猶如佛子，若生梵天，住于梵宮，不著欲行，亦無塵勞。菩薩如是，住此道地，其心普遊諸所習行，雖在是行，不以是行有所染污，彼意曉了所在作行。菩薩之行，在泥洹行，不以為行，何況俗行。菩薩大士，以入是地本願力故，至如來覺無極大聖，是法典門，道如來法，造立聖慧，如是辭曰：『善哉，善哉！族姓子！是諸正士第一法忍，歸於佛法。又族姓子！佛十種力，四無所畏，佛法尊位，仁則未有，以是勤行，慕求精進，慎莫違失。是道忍門，為眾生故，而尊修行。又族姓子！仁寧逮此，若斯寂行，而愚凡夫，失不寂靜，習在無數塵勞之行，為若干想之所危害。又族姓子！眾生設憶念本宿願，哀念在冥，故為求道，奉行靜寞不可思議聖慧道門，終不懈廢。又族姓子！是諸法本，從法發來，興成如來，以立如來，住在法界，如來至真，不別行是，一切聲聞及與緣覺，不能逮至斯不相法。又族姓子！且觀我身不可稱限慧莫能論，土不可量，明不可量，道場不可量，音響清淨亦不可量，以是之故，仁慈所行，因顯發業。又族姓子！所可定言，光明之謂，云一切法，無所想念，乃為光明。諸族姓子，法明若斯，如來所行，行無邊際，眷屬無底，斯等所入，從發行來，巍巍如是。又族姓子！仁且觀此十方無量諸佛國土眾生無限

，分別經典而不可計，普入一切，言行相應。如是佛子，佛天中天，菩薩行是，如斯比類，不可限量導利道門，用開化眾，若有菩薩，分別解說無量聖慧，具足成就導眾之業。諸佛子等！吾囑累汝，假使諸佛，化此菩薩，入眾生中導利道門，由是之故，致于滅度眾生之事，自然舒暢。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，分別經典而不可計，普入一切，言行相應。如是佛子，佛天中天，菩薩行是，如斯比類，不可限量導利道門，用開化眾，若有菩薩，分別解說無量聖慧，具足成就導眾之業。諸佛子等！吾囑累汝，假使諸佛，化此菩薩，入眾生中導利道門，由是之故，致于滅度眾生之事，自然舒暢。』

「諸佛世尊，勸化於斯，諸菩薩法，無量慧業，乃令一時，所導利眾，因其聖業，以為元首。從初發意，計七住竟，合集方便，由此功勳，百倍千倍，萬倍巨億萬倍，終不與等，無以為喻。所以者何？以是宿命，一身導眾，致導利業，逮得此住，誘進平等諸菩薩行，分別身事，行力成就，宣暢布散無量音聲正法之教，修慧無量，導利無量，所生之處，嚴淨無量，諸佛國土，開化無量。又眾生類，供養遵奉，無量諸佛，發覺無量。諸法道門，神通之力，不可限量，剖判開化眾生厄難，廣令無量。眾會道場，所可遊居，亦不可量。持身、口、意，積累菩薩一切要行，亦不可量。猶如佛子大舶舟船，欲入大海，安無放逸，庠序進前，致無量寶珍琦璝異，適到大海，望風舉帆，其風和順，一日之中，超越大海，一切財寶所得利入無央數藏，皆為充滿，用不可盡。菩薩如是，積成無極廣大德本，合集大乘逮菩薩行道法慧海，一時須臾，致聖明財無極道寶，入一切智，前宿所積世俗財寶，不可比之，思惟計校百劫千劫，萬劫無央數劫，不以為喻。又佛子！菩薩若立第八道地，遵大善權智度無極，宣布勸化，無財業義。若菩薩解奉一切智，遍知十方諸成佛土，亦復分別壞散佛土，若以覩知世界散壞，若世合成，用何因故世界散壞？以何緣故世界合成？悉能見知，地種少，地種多，地種有限，地種無量，悉別知之；水種火種風種，亦復如是。皆曉了知多少大小，有限無限，諸塵微妙，分別所在，諸塵限數，隨時悉解，若干世界，有若干種，無限眾塵微妙難了，普悉知別，若干品塵，自然合成，諸佛世界所有塵限，悉能知之。眾生之數，國土形數，其身長短大小，悉能知之。地獄處所，𤢌獸餓鬼性行，何因墮此，皆知所行多少。諸塵合數，阿須倫行，諸天所居，世人所處，悉能知之。合會教化，欲界合散，色界無色界合散，皆悉知之。少多大小，有限無限，而悉知之。遊居三界取捨之義，開化眾生，彼能成就。曉了眾生諸身方便，諸身形像，所在之處，悉曉明之。所行生處，諸佛所遊，如眾生類，所生安居，身所積行，隨其身行，而建立之。己身國土，隨立己身，其意無盡，己身建立，無身之身，己身國身，罪福之身，乃須建立，罪福報身，建立己身，無盡身意，無身之身，己身無盡，眾生類身，國土身，緣報應身，聲聞身，緣覺身，菩薩身，如來聖慧身，法身，隨時建立。顯此諸身，悉解眾生，罪福身，報應身，塵勞身，色身，無色身，國土身，多少大小，穢濁清淨，廣大無量，減損平正，導利平等，講說報應，皆悉知之。罪福身行，所當獲報 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛世尊，勸化於斯，諸菩薩法，無量慧業，乃令一時，所導利眾，因其聖業，以為元首。從初發意，計七住竟，合集方便，由此功勳，百倍千倍，萬倍巨億萬倍，終不與等，無以為喻。所以者何？以是宿命，一身導眾，致導利業，逮得此住，誘進平等諸菩薩行，分別身事，行力成就，宣暢布散無量音聲正法之教，修慧無量，導利無量，所生之處，嚴淨無量，諸佛國土，開化無量。又眾生類，供養遵奉，無量諸佛，發覺無量。諸法道門，神通之力，不可限量，剖判開化眾生厄難，廣令無量。眾會道場，所可遊居，亦不可量。持身、口、意，積累菩薩一切要行，亦不可量。猶如佛子大舶舟船，欲入大海，安無放逸，庠序進前，致無量寶珍琦璝異，適到大海，望風舉帆，其風和順，一日之中，超越大海，一切財寶所得利入無央數藏，皆為充滿，用不可盡。菩薩如是，積成無極廣大德本，合集大乘逮菩薩行道法慧海，一時須臾，致聖明財無極道寶，入一切智，前宿所積世俗財寶，不可比之，思惟計校百劫千劫，萬劫無央數劫，不以為喻。又佛子！菩薩若立第八道地，遵大善權智度無極，宣布勸化，無財業義。若菩薩解奉一切智，遍知十方諸成佛土，亦復分別壞散佛土，若以覩知世界散壞，若世合成，用何因故世界散壞？以何緣故世界合成？悉能見知，地種少，地種多，地種有限，地種無量，悉別知之；水種火種風種，亦復如是。皆曉了知多少大小，有限無限，諸塵微妙，分別所在，諸塵限數，隨時悉解，若干世界，有若干種，無限眾塵微妙難了，普悉知別，若干品塵，自然合成，諸佛世界所有塵限，悉能知之。眾生之數，國土形數，其身長短大小，悉能知之。地獄處所，𤢌獸餓鬼性行，何因墮此，皆知所行多少。諸塵合數，阿須倫行，諸天所居，世人所處，悉能知之。合會教化，欲界合散，色界無色界合散，皆悉知之。少多大小，有限無限，而悉知之。遊居三界取捨之義，開化眾生，彼能成就。曉了眾生諸身方便，諸身形像，所在之處，悉曉明之。所行生處，諸佛所遊，如眾生類，所生安居，身所積行，隨其身行，而建立之。己身國土，隨立己身，其意無盡，己身建立，無身之身，己身國身，罪福之身，乃須建立，罪福報身，建立己身，無盡身意，無身之身，己身無盡，眾生類身，國土身，緣報應身，聲聞身，緣覺身，菩薩身，如來聖慧身，法身，隨時建立。顯此諸身，悉解眾生，罪福身，報應身，塵勞身，色身，無色身，國土身，多少大小，穢濁清淨，廣大無量，減損平正，導利平等，講說報應，皆悉知之。罪福身行，所當獲報

，合散成別，亦復了之。聲聞乘，緣覺乘，菩薩乘，所行業，合散所歸，而悉知之。如來聖體，成最正覺，所誓願身，及滅度身，所建立身，色像相好，所莊嚴身，其行者身，可意身，自大身，謙恪身，功德身，聖慧身，報應身，謹慎行業聖慧之身，所歸度脫，皆悉知之。法身平等無身之身，不可限量一切普入，有身無身靡不分別，一一暢解。其身以逮如是行業，致壽自在，心得由己用度所為，自恣無難，所行無拘，所生從己，本願所致，篤信之故，神足之恩，蒙聖慧行，因法所將，而逮致此，以是菩薩十事自在。適得自在，成無量慧明不可思弘普之聖，聖無有侶，以入如是，究竟永在無所生身。轉所習行，永無生故以轉諸行，慧為元首習轉身行，以慧為首轉口習行，取要言之，智度無極，為大錠光，大哀為首。分別曉了善權方便，不棄至願，為諸如來威神所立，不應休息，其慧以應一切眾生，遊於無際諸佛世界，宣義散結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，合散成別，亦復了之。聲聞乘，緣覺乘，菩薩乘，所行業，合散所歸，而悉知之。如來聖體，成最正覺，所誓願身，及滅度身，所建立身，色像相好，所莊嚴身，其行者身，可意身，自大身，謙恪身，功德身，聖慧身，報應身，謹慎行業聖慧之身，所歸度脫，皆悉知之。法身平等無身之身，不可限量一切普入，有身無身靡不分別，一一暢解。其身以逮如是行業，致壽自在，心得由己用度所為，自恣無難，所行無拘，所生從己，本願所致，篤信之故，神足之恩，蒙聖慧行，因法所將，而逮致此，以是菩薩十事自在。適得自在，成無量慧明不可思弘普之聖，聖無有侶，以入如是，究竟永在無所生身。轉所習行，永無生故以轉諸行，慧為元首習轉身行，以慧為首轉口習行，取要言之，智度無極，為大錠光，大哀為首。分別曉了善權方便，不棄至願，為諸如來威神所立，不應休息，其慧以應一切眾生，遊於無際諸佛世界，宣義散結。

「佛子！又省菩薩常修平等所逮道住，不可動搖，積累一切諸佛法典，身、口、意行轉增進業，以獲此住，其力志性，則輒堅住。皆以消除一切塵勞，心懷仁和，力勢堅強，在於元首。恣化群生大哀之力，所可建立，用眾生故無所望捨，益加建立大慈之力。將護一切眾生之類，總持要力而得堅住，不捨眾生，其誓願力，而諦得住一切佛法。選擇分別，善諦建立，神通之力住無限世，於諸行本，擁護一切，眾生之類，堅住願力，遵習一切菩薩道業，而無所捨。度無極力，其行堅住，合集一切諸佛經典，正住如來所建立力，成就正覺一切敏知。以入此行，如是力勢，普現一切神變無窮，輒往生於一切所趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！又省菩薩常修平等所逮道住，不可動搖，積累一切諸佛法典，身、口、意行轉增進業，以獲此住，其力志性，則輒堅住。皆以消除一切塵勞，心懷仁和，力勢堅強，在於元首。恣化群生大哀之力，所可建立，用眾生故無所望捨，益加建立大慈之力。將護一切眾生之類，總持要力而得堅住，不捨眾生，其誓願力，而諦得住一切佛法。選擇分別，善諦建立，神通之力住無限世，於諸行本，擁護一切，眾生之類，堅住願力，遵習一切菩薩道業，而無所捨。度無極力，其行堅住，合集一切諸佛經典，正住如來所建立力，成就正覺一切敏知。以入此行，如是力勢，普現一切神變無窮，輒往生於一切所趣。」

金剛藏曰：「是為佛子諸菩薩業住於慧地，而不可動，是謂無侶，亦復號曰不退轉地。慧不迴還，則謂難當，一切眾生所不能逮，則童真地，為無所生為所生地，所願自在為滅具地，無所造作究竟之地，積累真慧則無為地，善修志願為建立地，度無所作為無財業，宿世所行，眾苦消去，邪以降伏。如是佛子！菩薩大士，以入佛種承佛功勳威神遠照，由歸如來威儀至業佛境界門，常為如來之所建立，得入釋梵四天王宮，金剛力士，常隨侍後，逮致定力，其身無限，降伏色藏，散無量結，以皆永離。諸身行力，具威無極，大神通力，所行報應，而得自在。無限定意，受莂無量，自恣由己，而無所礙，如其淳淑，覺度眾生，所示現義。以入是行，得入道場，無極大慧，以行大慧神通之業，常演大聖智慧光明，施與章句，無罣礙界。分別世界十方國土所宣章句，現一切業功勳之德，發心自在，而諦思惟，解去來今，迴轉一切眾魔徑路。下于聖慧，遊入如來，州郡境界，無際國土，所處講堂，奉菩薩行，其所誘進，無能退轉，以故名曰入無動地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏曰：「是為佛子諸菩薩業住於慧地，而不可動，是謂無侶，亦復號曰不退轉地。慧不迴還，則謂難當，一切眾生所不能逮，則童真地，為無所生為所生地，所願自在為滅具地，無所造作究竟之地，積累真慧則無為地，善修志願為建立地，度無所作為無財業，宿世所行，眾苦消去，邪以降伏。如是佛子！菩薩大士，以入佛種承佛功勳威神遠照，由歸如來威儀至業佛境界門，常為如來之所建立，得入釋梵四天王宮，金剛力士，常隨侍後，逮致定力，其身無限，降伏色藏，散無量結，以皆永離。諸身行力，具威無極，大神通力，所行報應，而得自在。無限定意，受莂無量，自恣由己，而無所礙，如其淳淑，覺度眾生，所示現義。以入是行，得入道場，無極大慧，以行大慧神通之業，常演大聖智慧光明，施與章句，無罣礙界。分別世界十方國土所宣章句，現一切業功勳之德，發心自在，而諦思惟，解去來今，迴轉一切眾魔徑路。下于聖慧，遊入如來，州郡境界，無際國土，所處講堂，奉菩薩行，其所誘進，無能退轉，以故名曰入無動地。」

金剛藏曰：「是故佛子！菩薩逮得無動轉地，常在無際，見諸如來不可稱限，未曾違遠，彼行究竟，成三昧定，威力所入，見佛供養，奉事歸命，終不忘捨。於一一劫中一一世界，所見講堂，各現諸佛，咸各供養無央數億百千姟佛。一切施安，稽首歸命，以禮如來，曉了世界，以為元首，慕導道明啟受法教，重復加增，逮佛滅度，行無等侶，巍巍超絕，與眾殊異，諮受世界。講問宣傳，遵無央數億百千姟所積德本，轉進顯燿。猶如，佛子！此閻浮利上明月珠，又其價直，一閻浮提，以用著頸，為無等倫，一切天下人民之眾，所著瓔珞，無能及者。如是佛子！菩薩住是不動轉地，以此德本，成其大明，一切聲聞及緣覺眾，所不能逮。及於七住菩薩行業，菩薩以入此道地者，承無極慧，消除眾生一切塵勞，剖判聖慧微妙道門，猶如佛子，主于梵天，所行慈心，遍大千界，其光普照。菩薩大士，亦復如是。住此菩薩無動轉地，照耀百千諸佛剎土滿中塵數，光明悉周無量佛國，照盡一切眾生塵勞，稍漸滅除心之毒垢，是為佛子，菩薩住是不動轉行所宣平正，菩薩功德第八道地。弘普諮嗟，諸劫無際，不可究竟，菩薩所住，因為梵天大梵天王，主千世界，聲聞緣覺，菩薩所行，真正莫能逮者，而度無極，分別世界，修無等倫，聞所講說，所興因緣，方便之業，布施敬愛，利人等利，一切救濟，常思念佛，未曾違捨，眾行具足，至一切智。專惟大道，以何修行，為眾生尊，一切殊特。將順普聖，覆護十方，發意之頃，遵如是像。勤奉精進，一時須臾逮具足成十千世界百千剎土，滿中諸塵三昧正受，及見十千百千三千世界滿中塵數諸菩薩等，眷屬圍繞，從是發願，菩薩力勢所誓殊特，靡不感動，智慧明了，不可稱計。如是思之，億百千姟不可限載行無量劫，功勳無底，無以為喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏曰：「是故佛子！菩薩逮得無動轉地，常在無際，見諸如來不可稱限，未曾違遠，彼行究竟，成三昧定，威力所入，見佛供養，奉事歸命，終不忘捨。於一一劫中一一世界，所見講堂，各現諸佛，咸各供養無央數億百千姟佛。一切施安，稽首歸命，以禮如來，曉了世界，以為元首，慕導道明啟受法教，重復加增，逮佛滅度，行無等侶，巍巍超絕，與眾殊異，諮受世界。講問宣傳，遵無央數億百千姟所積德本，轉進顯燿。猶如，佛子！此閻浮利上明月珠，又其價直，一閻浮提，以用著頸，為無等倫，一切天下人民之眾，所著瓔珞，無能及者。如是佛子！菩薩住是不動轉地，以此德本，成其大明，一切聲聞及緣覺眾，所不能逮。及於七住菩薩行業，菩薩以入此道地者，承無極慧，消除眾生一切塵勞，剖判聖慧微妙道門，猶如佛子，主于梵天，所行慈心，遍大千界，其光普照。菩薩大士，亦復如是。住此菩薩無動轉地，照耀百千諸佛剎土滿中塵數，光明悉周無量佛國，照盡一切眾生塵勞，稍漸滅除心之毒垢，是為佛子，菩薩住是不動轉行所宣平正，菩薩功德第八道地。弘普諮嗟，諸劫無際，不可究竟，菩薩所住，因為梵天大梵天王，主千世界，聲聞緣覺，菩薩所行，真正莫能逮者，而度無極，分別世界，修無等倫，聞所講說，所興因緣，方便之業，布施敬愛，利人等利，一切救濟，常思念佛，未曾違捨，眾行具足，至一切智。專惟大道，以何修行，為眾生尊，一切殊特。將順普聖，覆護十方，發意之頃，遵如是像。勤奉精進，一時須臾逮具足成十千世界百千剎土，滿中諸塵三昧正受，及見十千百千三千世界滿中塵數諸菩薩等，眷屬圍繞，從是發願，菩薩力勢所誓殊特，靡不感動，智慧明了，不可稱計。如是思之，億百千姟不可限載行無量劫，功勳無底，無以為喻。」

時金剛藏菩薩大士，復欲重散分別此義，即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏菩薩大士，復欲重散分別此義，即說頌曰：

「漸備七住地， 智淨行善權； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「漸備七住地， 智淨行善權；

諦將護導業， 結立無極願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦將護導業， 結立無極願。

積功而累德， 堅住人中上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積功而累德， 堅住人中上；

志樂于聖慧， 輒入第八住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志樂于聖慧， 輒入第八住。

殖德大聖慧， 精進行慈愍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殖德大聖慧， 精進行慈愍；

其心無限量， 意念猶虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心無限量， 意念猶虛空。

聞法能曉了， 入大聖勢力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法能曉了， 入大聖勢力；

忍力無所生， 寂寞順微妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍力無所生， 寂寞順微妙。

所受無所起， 不生無有相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所受無所起， 不生無有相；

不滅無所壞， 亦無所究暢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不滅無所壞， 亦無所究暢。

處所為自然， 無本藏捨念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處所為自然， 無本藏捨念；

已離心意性， 其思等如空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離心意性， 其思等如空。

斯忍以如是， 所行無放逸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯忍以如是， 所行無放逸；

行深要感動， 逮致惔怕行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行深要感動， 逮致惔怕行。

眾生無能解， 由閑居行業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無能解， 由閑居行業；

執持心所想， 曉了眾行念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執持心所想， 曉了眾行念。

其意立若斯， 心無有思想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其意立若斯， 心無有思想；

如比丘消滅， 逮得無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如比丘消滅， 逮得無所著。

心之所想念， 猶夢所見覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心之所想念， 猶夢所見覺；

若梵天具足， 欲界亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若梵天具足， 欲界亦如是。

安住本立願， 數數而勸眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住本立願， 數數而勸眾；

是為第一忍， 得致阿惟顏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為第一忍， 得致阿惟顏。

我等慧玄逈， 勢力意解法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等慧玄逈， 勢力意解法；

彼則無我所， 精進勤修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼則無我所， 精進勤修行。

所可奉寂寞， 消一切愛網； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所可奉寂寞， 消一切愛網；

滅于大然熾， 世俗塵勞火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅于大然熾， 世俗塵勞火。

自識本宿願， 行愍哀眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自識本宿願， 行愍哀眾生；

以慧利造立， 用度脫黎庶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以慧利造立， 用度脫黎庶。

常能尊此法， 住本無無想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能尊此法， 住本無無想；

佛解一切住， 越聲聞緣覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛解一切住， 越聲聞緣覺。

世間俗威勢， 無及此十力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間俗威勢， 無及此十力；

唯智無能限， 三世無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯智無能限， 三世無罣礙。

無等倫如是， 天人所奉敬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無等倫如是， 天人所奉敬；

合集以導化， 行無數慧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合集以導化， 行無數慧門。

成就最勝法， 入無量彼岸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就最勝法， 入無量彼岸；

前世行佛道， 假使順隨時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前世行佛道， 假使順隨時。

如是致賢明， 逮入殊聖地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是致賢明， 逮入殊聖地；

一時普周遍， 至于十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時普周遍， 至于十方界。

以致慧所歸， 逮得諸神通； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以致慧所歸， 逮得諸神通；

猶如大海水， 諸天華神器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大海水， 諸天華神器。

心貪以永除， 得立慧道業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心貪以永除， 得立慧道業；

選擇諸剎土， 住在曉分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 選擇諸剎土， 住在曉分別。

四種之境界， 離若干貪利； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種之境界， 離若干貪利；

微細及麁獷， 等入識解義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微細及麁獷， 等入識解義。

一切三千界， 滿中眾塵數； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三千界， 滿中眾塵數；

分別眾生本， 四大所生身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別眾生本， 四大所生身。

計數諸慕樂， 六趣限如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計數諸慕樂， 六趣限如是；

解散慧境界， 不可稱限量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解散慧境界， 不可稱限量。

慧剖判心意， 至于一切心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧剖判心意， 至于一切心；

彼修己身行， 故將導眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼修己身行， 故將導眾生。

一切三千界， 周普若干色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三千界， 周普若干色；

徹見眾品形， 然在無限世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徹見眾品形， 然在無限世。

猶如日周行， 在上虛空行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如日周行， 在上虛空行；

已斯殿舍進， 光明普照燿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已斯殿舍進， 光明普照燿。

御以本無慧， 在法界不動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 御以本無慧， 在法界不動；

黎庶性清淨， 道明所遍照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黎庶性清淨， 道明所遍照。

如眾生本性， 其身各所在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如眾生本性， 其身各所在；

顯現一切眾， 照化天世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現一切眾， 照化天世間。

己身得自在， 勝降無性行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己身得自在， 勝降無性行；

示現安住身， 莊嚴諸相好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現安住身， 莊嚴諸相好。

眾生土如是， 從罪福受身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生土如是， 從罪福受身；

若干種聖性， 成法之慧體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若干種聖性， 成法之慧體。

虛無為身界， 受以平等業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛無為身界， 受以平等業；

現神足諸變， 消黎庶眾穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現神足諸變， 消黎庶眾穢。

十力廣自在， 因慧廣無極； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力廣自在， 因慧廣無極；

造聖逮慧明， 興發愍順哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造聖逮慧明， 興發愍順哀。

一切最勝教， 以法生道業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切最勝教， 以法生道業；

謹慎護三事， 無動如須彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謹慎護三事， 無動如須彌。

諸眾祐號力， 柔士勢無恚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾祐號力， 柔士勢無恚；

是士無迴轉， 眾魔莫能當。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是士無迴轉， 眾魔莫能當。

佛之所建立， 釋梵咸奉敬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛之所建立， 釋梵咸奉敬；

其金剛力士， 以力勢常侍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其金剛力士， 以力勢常侍。

於是土地處， 合德不可量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是土地處， 合德不可量；

億百千劫中， 不能盡其限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億百千劫中， 不能盡其限。

稽首歸諸佛， 其億數那術； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首歸諸佛， 其億數那術；

成就最上道， 猶嚴王者服。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就最上道， 猶嚴王者服。

極是道地處， 菩薩斯集會； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極是道地處， 菩薩斯集會；

得為大梵天， 若干界功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得為大梵天， 若干界功德。

宣布三乘業， 逮得無限侶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣布三乘業， 逮得無限侶；

慈心為清淨， 光明慧消塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心為清淨， 光明慧消塵。

一時發心頃， 至百千佛土； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時發心頃， 至百千佛土；

逮諸定意元， 如滿剎土塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮諸定意元， 如滿剎土塵。

勇猛覩處所， 十方化眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛覩處所， 十方化眾生；

所願亦如是， 莊嚴尊無限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所願亦如是， 莊嚴尊無限。

此說取要言， 第八勝自在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此說取要言， 第八勝自在；

具足億千劫， 皆不能盡極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足億千劫， 皆不能盡極。」

說此第八住時，應時震動百億佛土，佛之威神之所建立，不可思議功德巍巍。不可限量演妙光明，普現一切諸身形類，照諸國土，安諸眾生。無央數千諸菩薩眾，住於虛空，所供養具，超天上物。所貢上佛，玄絕殊特，大神妙天，與其眷屬自在天人，亦咸悅豫，以若干品，而供養尊，奉事德海。諸天玉女，無數億千，歡喜踊躍，諸根和悅，以妙伎樂，鼓天倡樂，供養大聖。斯諸伎樂，樂大神聖，出如是輩百千音聲，其響柔和，寂寞惔怕，消諸患厭，離眾穢垢。捨于土地，所行至真，而有卓然，用眾生故，遊到十方，大通所顯，現最上行，志若虛空，心亦如之。天中之尊，人中為上，覺了最明，玄妙境界，無底功勳，十方嚴淨，奉事道門，眾祐諸子，以道顯示，不可限量佛之功勳。遵行聖慧，不慕徑迹，於一剎土而不動移，皆周諸國無有塵垢，遍趣愍傷眾生之類，為之元首。滅一切嚮，無所想念，所言暢音，辭百千種。若有聞教不肖眾生，心在下劣，其意自歸。彼若聞聲，至聖所現，隨其本行，而開化之。若有眾生，諸根明達，心好因緣，無所志樂，為現離垢慧明之義。若有眾生，心抱愍哀，意懷慈仁，佛在彼處，勤示正行。若有眾生，志在上尊，意樂斯法，在彼顯示無量佛身，因其化現，猶如幻師。所周旋處，導無央數億千姟身。佛子如是，樂于慧幻，現一切行離諸所有，如是音聲，其數百千，班宣柔軟，仁和之嚮。天人玉女，在世歸伏，默然樂寂，眾會欣豫，歌頌安住，功勳德稱，巍巍無量，不可講論。說此菩薩，第八道地，奉行正法，通至大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此第八住時，應時震動百億佛土，佛之威神之所建立，不可思議功德巍巍。不可限量演妙光明，普現一切諸身形類，照諸國土，安諸眾生。無央數千諸菩薩眾，住於虛空，所供養具，超天上物。所貢上佛，玄絕殊特，大神妙天，與其眷屬自在天人，亦咸悅豫，以若干品，而供養尊，奉事德海。諸天玉女，無數億千，歡喜踊躍，諸根和悅，以妙伎樂，鼓天倡樂，供養大聖。斯諸伎樂，樂大神聖，出如是輩百千音聲，其響柔和，寂寞惔怕，消諸患厭，離眾穢垢。捨于土地，所行至真，而有卓然，用眾生故，遊到十方，大通所顯，現最上行，志若虛空，心亦如之。天中之尊，人中為上，覺了最明，玄妙境界，無底功勳，十方嚴淨，奉事道門，眾祐諸子，以道顯示，不可限量佛之功勳。遵行聖慧，不慕徑迹，於一剎土而不動移，皆周諸國無有塵垢，遍趣愍傷眾生之類，為之元首。滅一切嚮，無所想念，所言暢音，辭百千種。若有聞教不肖眾生，心在下劣，其意自歸。彼若聞聲，至聖所現，隨其本行，而開化之。若有眾生，諸根明達，心好因緣，無所志樂，為現離垢慧明之義。若有眾生，心抱愍哀，意懷慈仁，佛在彼處，勤示正行。若有眾生，志在上尊，意樂斯法，在彼顯示無量佛身，因其化現，猶如幻師。所周旋處，導無央數億千姟身。佛子如是，樂于慧幻，現一切行離諸所有，如是音聲，其數百千，班宣柔軟，仁和之嚮。天人玉女，在世歸伏，默然樂寂，眾會欣豫，歌頌安住，功勳德稱，巍巍無量，不可講論。說此菩薩，第八道地，奉行正法，通至大乘。

漸備經善哉意住品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸備經善哉意住品第九

金剛藏曰：「且聽佛子！菩薩大士，諸佛慧行，無量如是。轉復增加，遊于寂寞，志在脫門，諸如來慧，長益至德，又以仁意，所可修行，如來祕密。因可遊入斯大道慧不可思議選擇至要總持清淨三昧正受，放捨眾非，清淨之業導利一切，成大神通，弘廣殊遠，分別世界，教令黎庶，隻行獨步。十力無畏，諸佛之法，十八不共，而無等倫。嚴治道本，如來至真，轉于法輪歸趣境土。建立大哀，住於大願，不捨十方，入於菩薩第九道地。住此地已，有不決行，善惡之心，知如審諦。供養經典，奉事至真，以及有漏無漏之法，各順俗法度世之法。修行所思，不可思議，遵承究竟，不決了法。順從聲聞緣覺之法，奉行菩薩，敬重斯道，要誓隨時如來道地。以時歸至，有為之法，親近志在無為之法，知如審諦。如是慧明，覺了所歸，如審解知眾生心行，所可取捨，塵勞之垢，所受禍福，攝取諸根所行，篤信諸種歸趣心性眾結造行之處，所生受處所居止處，決了三聚。業所至奏，知如審諦。察眾生心，所行是非，若干品心，其心須臾而有進退，若合若散，其心無身，心不可限，一切普興，心為顯耀，其心若塵，若無塵勞，若有縛心，及與解心，亦如幻化曉了其心，所歸住止因緣進退，又其塵勞，玄絕遠遊，療治當來，等類無業，諸結因緣，所遊居處，心之合會，在一處所。若有別離，有所生處，周旋現在，進止行來，分別三界恩愛無明諸見病痛自大愚癡，無極罪殃，斷截滅除，三藏之珍，曉了審知。入至計常，八萬四千，眾塵勞行，未決罪福善不善義，教告無明，使亂心黨，令無異業，思惟眾祐，以致報應，積聚眾利，所親造行，不失果實。所報無報，黑冥清明，無闇結白，如是辭語，所行緣報，而有齊限。罪福田地，則無有量，賢聖處世，所行治事，現在罪福，當來所習，方可更歷。解乘所趣，不了所趣，曉解分別方便隨時。常等識知八萬四千若干品罪，知審所由所趣。彼達諸根柔劣中間明了之本，取要言之，隨眾生本，前世宿命，毀壞之事，不壞之業，微妙中間，下劣之行，塵勞伴黨，無有財業。從本行心，能以決了，若不決了開化真厚，諸根羅網，分別退轉，攝取眾想。諸相豪劣，周旋往來，進退無迴，解暢三世，遠遊無窮，獨步無侶，於若干品，常以平等，八萬四千若干種根，悉能知之。取要言之，其篤信樂，柔劣中間，諸根明達，常隨諸根八萬四千，所懷篤信，而悉暢了。若干種品諸眾生行，其界柔劣，中間明達，隨從諸根八萬四千，諸種四大，上中下心，性行善惡，解暢諸根之所歸趣，彼心性行，心意伴侶，志造𬿆黨，其心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏曰：「且聽佛子！菩薩大士，諸佛慧行，無量如是。轉復增加，遊于寂寞，志在脫門，諸如來慧，長益至德，又以仁意，所可修行，如來祕密。因可遊入斯大道慧不可思議選擇至要總持清淨三昧正受，放捨眾非，清淨之業導利一切，成大神通，弘廣殊遠，分別世界，教令黎庶，隻行獨步。十力無畏，諸佛之法，十八不共，而無等倫。嚴治道本，如來至真，轉于法輪歸趣境土。建立大哀，住於大願，不捨十方，入於菩薩第九道地。住此地已，有不決行，善惡之心，知如審諦。供養經典，奉事至真，以及有漏無漏之法，各順俗法度世之法。修行所思，不可思議，遵承究竟，不決了法。順從聲聞緣覺之法，奉行菩薩，敬重斯道，要誓隨時如來道地。以時歸至，有為之法，親近志在無為之法，知如審諦。如是慧明，覺了所歸，如審解知眾生心行，所可取捨，塵勞之垢，所受禍福，攝取諸根所行，篤信諸種歸趣心性眾結造行之處，所生受處所居止處，決了三聚。業所至奏，知如審諦。察眾生心，所行是非，若干品心，其心須臾而有進退，若合若散，其心無身，心不可限，一切普興，心為顯耀，其心若塵，若無塵勞，若有縛心，及與解心，亦如幻化曉了其心，所歸住止因緣進退，又其塵勞，玄絕遠遊，療治當來，等類無業，諸結因緣，所遊居處，心之合會，在一處所。若有別離，有所生處，周旋現在，進止行來，分別三界恩愛無明諸見病痛自大愚癡，無極罪殃，斷截滅除，三藏之珍，曉了審知。入至計常，八萬四千，眾塵勞行，未決罪福善不善義，教告無明，使亂心黨，令無異業，思惟眾祐，以致報應，積聚眾利，所親造行，不失果實。所報無報，黑冥清明，無闇結白，如是辭語，所行緣報，而有齊限。罪福田地，則無有量，賢聖處世，所行治事，現在罪福，當來所習，方可更歷。解乘所趣，不了所趣，曉解分別方便隨時。常等識知八萬四千若干品罪，知審所由所趣。彼達諸根柔劣中間明了之本，取要言之，隨眾生本，前世宿命，毀壞之事，不壞之業，微妙中間，下劣之行，塵勞伴黨，無有財業。從本行心，能以決了，若不決了開化真厚，諸根羅網，分別退轉，攝取眾想。諸相豪劣，周旋往來，進退無迴，解暢三世，遠遊無窮，獨步無侶，於若干品，常以平等，八萬四千若干種根，悉能知之。取要言之，其篤信樂，柔劣中間，諸根明達，常隨諸根八萬四千，所懷篤信，而悉暢了。若干種品諸眾生行，其界柔劣，中間明達，隨從諸根八萬四千，諸種四大，上中下心，性行善惡，解暢諸根之所歸趣，彼心性行，心意伴侶，志造𬿆黨，其心

合會，或有別離。玄逈遠遊，若有自大，無有自大，其意調順，無有眾厭，亦不懈廢。皆承一心脫門三昧正受神通之宜，而無合會，縛著三界，願至實心，不習眾行，習入道門，無言教矣。不倚伴黨，無財業事，無異無侶，修治道門，審諦知正。眾生之行，有若干品，所生處行，其行而住，生地獄餓鬼畜生之中。阿須倫諸天人民之所歸處，色無色所生處，想無想所生處，悉了知之。罪福報由恩愛情欲，無明闇冥精神種類，還復迴生，名色為侶，用無道業，生死愚騃，親近恩好，則致貪欲，慕求情愛，若不慕榮，眾生所樂，於三界趣，意懷至實，無所傷害，悉審諦知志行所居。所當行者，如來歸趣，繫習所在，從眾生行，各由罪福，而習塵勞。善惡未宣，本末所作，轉輪無際，復轉迴旋。歸本所行，未有遠遊難斷難斷，欲拔淫塵，貪嫉虛事，不可卒清。心明開達，乃能超出，於所作事，至無所有，悉審諦知。於眾生行，究決不決，志在邪業，馳趣反見，愚惑之業，在於正見，定在正業，除眾恐畏，莫不究竟。又有五逆中間之難，悉以究暢五根達趣正真之行，以捨恐畏，及無究竟。曉了邪滅，及正寂滅，并所犯事，令趣寂業，還無所歸。而墮邪業，迴行退轉，導示賢聖無上正道，若不決了，隨時散結，將護業耶。當所宣布，悉當知諦，是為佛子若歸此慧菩薩大士則得安立善哉意地菩薩之住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合會，或有別離。玄逈遠遊，若有自大，無有自大，其意調順，無有眾厭，亦不懈廢。皆承一心脫門三昧正受神通之宜，而無合會，縛著三界，願至實心，不習眾行，習入道門，無言教矣。不倚伴黨，無財業事，無異無侶，修治道門，審諦知正。眾生之行，有若干品，所生處行，其行而住，生地獄餓鬼畜生之中。阿須倫諸天人民之所歸處，色無色所生處，想無想所生處，悉了知之。罪福報由恩愛情欲，無明闇冥精神種類，還復迴生，名色為侶，用無道業，生死愚騃，親近恩好，則致貪欲，慕求情愛，若不慕榮，眾生所樂，於三界趣，意懷至實，無所傷害，悉審諦知志行所居。所當行者，如來歸趣，繫習所在，從眾生行，各由罪福，而習塵勞。善惡未宣，本末所作，轉輪無際，復轉迴旋。歸本所行，未有遠遊難斷難斷，欲拔淫塵，貪嫉虛事，不可卒清。心明開達，乃能超出，於所作事，至無所有，悉審諦知。於眾生行，究決不決，志在邪業，馳趣反見，愚惑之業，在於正見，定在正業，除眾恐畏，莫不究竟。又有五逆中間之難，悉以究暢五根達趣正真之行，以捨恐畏，及無究竟。曉了邪滅，及正寂滅，并所犯事，令趣寂業，還無所歸。而墮邪業，迴行退轉，導示賢聖無上正道，若不決了，隨時散結，將護業耶。當所宣布，悉當知諦，是為佛子若歸此慧菩薩大士則得安立善哉意地菩薩之住。

「已住此地，皆能曉了一切眾生，如是行業，隨其積行，應當解脫而開化之。能明眾生，應時教導，知以勸誘聲聞緣覺，化諸菩薩說如來地，從其眾生，而為說法，導利度脫，如其性行。從本根元，應當解脫而為說法，因其所行，更歷本末，而為開化。如所乘法，修思脫門，因其脫門，班宣道法。住此道地，覩大法師之所興隆，擁護如來無極法藏。彼若往詣法師所，諮入無量，曉了聖慧，奉行宣布，四分別辯，菩薩所行。隨其說法，彼常修行，無所破壞。菩薩大士，四分別辯，遊不退轉。何謂為四？一曰、分別法，二曰、曉了義，三曰、順次第，四曰、解辯才。彼所謂言分別法者，明宣諸法自然之相；曉了義者，能解暢法之所歸趣；順次第者，說無所壞剖判諸法深遠之慧；解辯才者，無所結縛，知法無斷。分別辯法，曉了法者，謂法自然，自然之身。曉了義者，知以照燿，咸歸經典。順次第者，暢一切法，當可講宣無能斷絕。分別辯者，如其道教，無所希望，演布無際。解暢法者，達現在法，所宣歸趣。曉了義者，知去來法報應之理。順次第者，說解一切去來今法，無所破壞。分別辯者，一一所說，而無二心無有邊際，振法光明，解暢法音，能識諸法，剖判眾事。曉了義者，分別諸義，靡不蒙慈。順次第者，從眾生音言辭遠近，而為說法。分別辯者，觀察一切心性所行，因為演經。解暢法者，曉知方便，明散法慧，不壞眾善。曉了義者，明通本無住無二慧，而為黎元，各各了之。順次第者，而講說業，聖慧財富，不可破壞。分別辯者，解暢眾理隨時之義，曉了本末。解暢法者，知一切法其元為一，失其本源，隨流生死輪轉無際。曉了義者，則能越度五陰四大，又十八種諸衰眾入，方便解脫，明十二因緣，悉無端緒。順次第者，宣說一切眾生之元，五趣周旋，志性和雅，音聲柔軟，聞者普受。分別辯者，演要言教，其明轉增，而無邊際，光明遠照，去眾愚冥，莫不蒙燿。解暢法者，導利一品，無有若干菩薩大士，興無極慈，立無盡哀，開發大乘。曉了義者，分別諸乘，度眾齊限，弘逈之行，坦然無侶，獨步眾會。順次第者，班宣一切所志諸乘，上中下學，無所破壞，稍引誘進，入于大道。分別辯者，而為一乘無有邊際，宣布正法，炎照三界苦惱之厄，除去陰蓋，逮致三昧。解暢法者，奉諸菩薩聖慧之業，遵修法行，道明超越，巍巍無量。曉了義者，敷演十住所處本末，開解學者各得其所，不失志行，得度世俗靡所不通。順次第者，宣布法禁，各從慕求，婉孌道教，無所破壞。分別辯者，宣一切行，而無邊際，講說本業，至成正真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已住此地，皆能曉了一切眾生，如是行業，隨其積行，應當解脫而開化之。能明眾生，應時教導，知以勸誘聲聞緣覺，化諸菩薩說如來地，從其眾生，而為說法，導利度脫，如其性行。從本根元，應當解脫而為說法，因其所行，更歷本末，而為開化。如所乘法，修思脫門，因其脫門，班宣道法。住此道地，覩大法師之所興隆，擁護如來無極法藏。彼若往詣法師所，諮入無量，曉了聖慧，奉行宣布，四分別辯，菩薩所行。隨其說法，彼常修行，無所破壞。菩薩大士，四分別辯，遊不退轉。何謂為四？一曰、分別法，二曰、曉了義，三曰、順次第，四曰、解辯才。彼所謂言分別法者，明宣諸法自然之相；曉了義者，能解暢法之所歸趣；順次第者，說無所壞剖判諸法深遠之慧；解辯才者，無所結縛，知法無斷。分別辯法，曉了法者，謂法自然，自然之身。曉了義者，知以照燿，咸歸經典。順次第者，暢一切法，當可講宣無能斷絕。分別辯者，如其道教，無所希望，演布無際。解暢法者，達現在法，所宣歸趣。曉了義者，知去來法報應之理。順次第者，說解一切去來今法，無所破壞。分別辯者，一一所說，而無二心無有邊際，振法光明，解暢法音，能識諸法，剖判眾事。曉了義者，分別諸義，靡不蒙慈。順次第者，從眾生音言辭遠近，而為說法。分別辯者，觀察一切心性所行，因為演經。解暢法者，曉知方便，明散法慧，不壞眾善。曉了義者，明通本無住無二慧，而為黎元，各各了之。順次第者，而講說業，聖慧財富，不可破壞。分別辯者，解暢眾理隨時之義，曉了本末。解暢法者，知一切法其元為一，失其本源，隨流生死輪轉無際。曉了義者，則能越度五陰四大，又十八種諸衰眾入，方便解脫，明十二因緣，悉無端緒。順次第者，宣說一切眾生之元，五趣周旋，志性和雅，音聲柔軟，聞者普受。分別辯者，演要言教，其明轉增，而無邊際，光明遠照，去眾愚冥，莫不蒙燿。解暢法者，導利一品，無有若干菩薩大士，興無極慈，立無盡哀，開發大乘。曉了義者，分別諸乘，度眾齊限，弘逈之行，坦然無侶，獨步眾會。順次第者，班宣一切所志諸乘，上中下學，無所破壞，稍引誘進，入于大道。分別辯者，而為一乘無有邊際，宣布正法，炎照三界苦惱之厄，除去陰蓋，逮致三昧。解暢法者，奉諸菩薩聖慧之業，遵修法行，道明超越，巍巍無量。曉了義者，敷演十住所處本末，開解學者各得其所，不失志行，得度世俗靡所不通。順次第者，宣布法禁，各從慕求，婉孌道教，無所破壞。分別辯者，宣一切行，而無邊際，講說本業，至成正真，

不在二乘聲聞緣覺。解暢法者，心自然達，一切如來，皆為一佛，諸力無量，覺了此義，由是之故，因轉法輪，至一切智，而有所度。曉了義者，又能知識若干種類，制住正真，須臾分別，當所歸趣，道俗是非，靡不宣布。順次第者，如其正覺，剖判言說，觀其根本，上中下行，心之深淺，而開化之。分別辯者，所班宣法，一一章句，演若干義慧無邊際，不可斷絕，飽滿飢虛。解暢法者，普請如來，所布言誨，一切十力，及無所畏，諸佛之法，十八不共，修于大哀，而轉法輪，暢達無窮一切敏慧。曉了義者，識知眾生八萬四千若干品行，從其志性，察彼根源，隨如信樂，宣如來音，而為散結。順次第者，於一切行，無所破壞，為師子吼，出如來音，八部之聲，聞于十方，徹覩無表。分別辯者，暢如來慧威神光明，消除眾冥闇昧盲塞，自以己行道場之力，隨其信樂，而開化之，各令得所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不在二乘聲聞緣覺。解暢法者，心自然達，一切如來，皆為一佛，諸力無量，覺了此義，由是之故，因轉法輪，至一切智，而有所度。曉了義者，又能知識若干種類，制住正真，須臾分別，當所歸趣，道俗是非，靡不宣布。順次第者，如其正覺，剖判言說，觀其根本，上中下行，心之深淺，而開化之。分別辯者，所班宣法，一一章句，演若干義慧無邊際，不可斷絕，飽滿飢虛。解暢法者，普請如來，所布言誨，一切十力，及無所畏，諸佛之法，十八不共，修于大哀，而轉法輪，暢達無窮一切敏慧。曉了義者，識知眾生八萬四千若干品行，從其志性，察彼根源，隨如信樂，宣如來音，而為散結。順次第者，於一切行，無所破壞，為師子吼，出如來音，八部之聲，聞于十方，徹覩無表。分別辯者，暢如來慧威神光明，消除眾冥闇昧盲塞，自以己行道場之力，隨其信樂，而開化之，各令得所。」

金剛藏曰：「如是佛子！第九菩薩，立九住者，其惠德本，巍巍如是。辯才若茲，逮得如來無極道藏，為大法師，造立義器，為義之君，獲致義句，玄妙總持，攝救三界，法主總持。取要言之，聖慧神通而用拔濟，照明總持照于十方，善意總持攝一切意，如地總持行猶虛空，威神難逮帝主總持之要無極法門。所向總持所遊無量，迴轉總持周旋往來也，逮若干種方便總持，如是等類具足備悉。逮十不可計百千總持，音聲隨宜無所不達所分別門不可限量，班宣經典莫能稱載，如是總持不可限載正法道門。聞不可計諸佛世尊現身演法聞之不忘，所聽班宣不可講論，在於一一如來之所，諮受諷誦十不可計百千總持。如一如來所可開化，無有邊限如來至真無上之法，亦復如是等無有異。彼稽首頃轉復增加，於無央數至真等正覺，受道法門，聲聞緣覺不能稱載，所修博聞受音總持。逮此總持者，建立恩施，以德總持，於百千劫，逮如是持，獲致辯才，而以建立。如斯巍巍，法與聖眾，若合會時，周滿一切三千大千世界，隨眾生心所應當化，而為說法。處于法座，而於法座承如來旨，逮得十住阿惟顏地，於餘一切自在自在，尊無有侶，致于光明靡所不燿，處于法座，須臾之間，適發意頃，則以一音，演若干嚮，普告眾會，一時之間，光從口出，其諸毛孔，宣一切音，演布道化，無所不解。照于三千大千世界及與有色無色之界，咸演法音。爾時於彼大千世界，所在眾生，一時皆來，難問義理，各各講說，質無數事，不再重啟，各得開解。彼時菩薩，一時須臾，悉受眾嚮，所宣諸音，以一言教，普告一切。取要言之，遍二三千大千世界，三四五十，二十五十，乃至周百三千大千，不可稱計大千世界。光作法事，建立如來威神聖旨，常以應時，為諸眾生，興作佛事。發起得立，轉復增進，如是聖慧，受振光明，而行精進。假使一一從諸毛孔，如無邊際諸佛世界滿中眾塵，覩若干數不可限量諸佛國土，及其眾會，集在道場，班宣經典，一一如來，與無央數眾生之類，若干群黎，而為散結。一一眾生，心性所懷，不可稱載，心各各異，勸導利法，因開化之，如一如來之所度脫。一切如來，亦復如是等無有異，猶一毛孔，一切亦然，悉演法音，吾等於學亦當如之，廣然其志，思方等誼，將導不逮，一切如來，一時之間，普現其身，悉受法明，斯皆一音，恣其所樂，順所稱歎。諸眾生會，充滿道場，欲聽法者，具足備悉，吾等於彼，亦當復然。智慧光明，辯才通徹，清淨之業，一時須臾，悅解眾生，其身周旋，若干世界，所有眾生，以逮此住菩薩道地。夙夜轉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏曰：「如是佛子！第九菩薩，立九住者，其惠德本，巍巍如是。辯才若茲，逮得如來無極道藏，為大法師，造立義器，為義之君，獲致義句，玄妙總持，攝救三界，法主總持。取要言之，聖慧神通而用拔濟，照明總持照于十方，善意總持攝一切意，如地總持行猶虛空，威神難逮帝主總持之要無極法門。所向總持所遊無量，迴轉總持周旋往來也，逮若干種方便總持，如是等類具足備悉。逮十不可計百千總持，音聲隨宜無所不達所分別門不可限量，班宣經典莫能稱載，如是總持不可限載正法道門。聞不可計諸佛世尊現身演法聞之不忘，所聽班宣不可講論，在於一一如來之所，諮受諷誦十不可計百千總持。如一如來所可開化，無有邊限如來至真無上之法，亦復如是等無有異。彼稽首頃轉復增加，於無央數至真等正覺，受道法門，聲聞緣覺不能稱載，所修博聞受音總持。逮此總持者，建立恩施，以德總持，於百千劫，逮如是持，獲致辯才，而以建立。如斯巍巍，法與聖眾，若合會時，周滿一切三千大千世界，隨眾生心所應當化，而為說法。處于法座，而於法座承如來旨，逮得十住阿惟顏地，於餘一切自在自在，尊無有侶，致于光明靡所不燿，處于法座，須臾之間，適發意頃，則以一音，演若干嚮，普告眾會，一時之間，光從口出，其諸毛孔，宣一切音，演布道化，無所不解。照于三千大千世界及與有色無色之界，咸演法音。爾時於彼大千世界，所在眾生，一時皆來，難問義理，各各講說，質無數事，不再重啟，各得開解。彼時菩薩，一時須臾，悉受眾嚮，所宣諸音，以一言教，普告一切。取要言之，遍二三千大千世界，三四五十，二十五十，乃至周百三千大千，不可稱計大千世界。光作法事，建立如來威神聖旨，常以應時，為諸眾生，興作佛事。發起得立，轉復增進，如是聖慧，受振光明，而行精進。假使一一從諸毛孔，如無邊際諸佛世界滿中眾塵，覩若干數不可限量諸佛國土，及其眾會，集在道場，班宣經典，一一如來，與無央數眾生之類，若干群黎，而為散結。一一眾生，心性所懷，不可稱載，心各各異，勸導利法，因開化之，如一如來之所度脫。一切如來，亦復如是等無有異，猶一毛孔，一切亦然，悉演法音，吾等於學亦當如之，廣然其志，思方等誼，將導不逮，一切如來，一時之間，普現其身，悉受法明，斯皆一音，恣其所樂，順所稱歎。諸眾生會，充滿道場，欲聽法者，具足備悉，吾等於彼，亦當復然。智慧光明，辯才通徹，清淨之業，一時須臾，悅解眾生，其身周旋，若干世界，所有眾生，以逮此住菩薩道地。夙夜轉

進，所念無異，入佛道行，逮得如來平等之教，致于菩薩深妙脫門。以入斯惠，常見諸佛，未曾違離，一一劫中，覩無央數億百千姟諸如來尊，供養奉事。問諸如來，諮受所演，執持經典，而班宣之。其功德本，遂更滋茂，超無等侶，猶如佛子工師絕伎，能成瓔珞，治文飾好，以用進上轉輪聖王。尊玉女寶，繫在頸著，巍巍無比，晃然煒煒，暮處一切高臺樓上，普照天下諸四方域。眾生瓔珞，掩蔽不現，以獨顯燿。如是佛子菩薩大士，逮得行此，善哉意開士道住。其功德本，轉更茂盛，超無等倫，過諸聲聞緣覺之乘。越初發意七八住表，其德本明，消滅眾生諸塵勞心，咸能炤之。從是得恩，迴惡就善，捨俗入道，猶如佛子，大梵天光，周於一切三千國土，明無不至，眾人蒙燿。菩薩如是，住此善哉開士道地，一切德本光明之燿，普照眾生，聖明遠達，以道法耀，消眾冥塵，咸令一切迴俗就道。是為，佛子！諸菩薩大士，名曰善哉意第九道住平等之教玄曠之業。宣講其德，無央數劫不可究竟，無能窮極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進，所念無異，入佛道行，逮得如來平等之教，致于菩薩深妙脫門。以入斯惠，常見諸佛，未曾違離，一一劫中，覩無央數億百千姟諸如來尊，供養奉事。問諸如來，諮受所演，執持經典，而班宣之。其功德本，遂更滋茂，超無等侶，猶如佛子工師絕伎，能成瓔珞，治文飾好，以用進上轉輪聖王。尊玉女寶，繫在頸著，巍巍無比，晃然煒煒，暮處一切高臺樓上，普照天下諸四方域。眾生瓔珞，掩蔽不現，以獨顯燿。如是佛子菩薩大士，逮得行此，善哉意開士道住。其功德本，轉更茂盛，超無等倫，過諸聲聞緣覺之乘。越初發意七八住表，其德本明，消滅眾生諸塵勞心，咸能炤之。從是得恩，迴惡就善，捨俗入道，猶如佛子，大梵天光，周於一切三千國土，明無不至，眾人蒙燿。菩薩如是，住此善哉開士道地，一切德本光明之燿，普照眾生，聖明遠達，以道法耀，消眾冥塵，咸令一切迴俗就道。是為，佛子！諸菩薩大士，名曰善哉意第九道住平等之教玄曠之業。宣講其德，無央數劫不可究竟，無能窮極。

「菩薩大士，以住此地，若為梵天，若大梵王，居三千世界，而得自在。造立聲聞緣覺之法菩薩之行，講度無極，明無有侶，諮問眾生志性本末，所為道業，布施惠人，愛敬仁和，利人饒益，等勸財共，以是四恩，普濟一切。以斯積德，常感念佛，心不違遠，乃至備悉，成一切智。思念不忘，云何逮致於諸眾生最尊無極，至于普聖，將導不逮，發意之頃，如是色像。勤修精進，須臾一時，具足充備十無央數百千佛土滿中諸塵定意正受。見諸菩薩，亦如十不可計諸佛國土塵數大士眷屬集會，以上妙願道力所致，諸菩薩等所願殊特，感動變化，無能稱載，至不可計億百千姟無限之劫，皆不可議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩大士，以住此地，若為梵天，若大梵王，居三千世界，而得自在。造立聲聞緣覺之法菩薩之行，講度無極，明無有侶，諮問眾生志性本末，所為道業，布施惠人，愛敬仁和，利人饒益，等勸財共，以是四恩，普濟一切。以斯積德，常感念佛，心不違遠，乃至備悉，成一切智。思念不忘，云何逮致於諸眾生最尊無極，至于普聖，將導不逮，發意之頃，如是色像。勤修精進，須臾一時，具足充備十無央數百千佛土滿中諸塵定意正受。見諸菩薩，亦如十不可計諸佛國土塵數大士眷屬集會，以上妙願道力所致，諸菩薩等所願殊特，感動變化，無能稱載，至不可計億百千姟無限之劫，皆不可議。」

時金剛藏，欲廣此義，重散其意，即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏，欲廣此義，重散其意，即說頌曰：

「斯力不可量， 奉行佛要道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斯力不可量， 奉行佛要道；

微妙慧第一， 眾生難曉了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙慧第一， 眾生難曉了。

如是處祕藏， 眾祐面執持； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是處祕藏， 眾祐面執持；

為眾生之故， 得入第九住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾生之故， 得入第九住。

以是逮總持， 三昧無極尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是逮總持， 三昧無極尊；

廣普神通業， 又周遍國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣普神通業， 又周遍國土。

決解聖慧力， 最勝現處所； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決解聖慧力， 最勝現處所；

志願心愍哀， 正住入第九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志願心愍哀， 正住入第九。

以通此道地， 上勝攝持藏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以通此道地， 上勝攝持藏；

真妙之法要， 不分別義德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真妙之法要， 不分別義德。

其在有漏行， 及世賢聖身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其在有漏行， 及世賢聖身；

斯心不可議， 尊覺了至義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯心不可議， 尊覺了至義。

分別暢諸法， 所思惟究竟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別暢諸法， 所思惟究竟；

成就三乘事， 稱量計所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就三乘事， 稱量計所作。

有為若無為， 體解所當行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為若無為， 體解所當行；

二事俱造有， 順世而隨入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二事俱造有， 順世而隨入。

以入如是慧， 意微妙殊特； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以入如是慧， 意微妙殊特；

攝受眾生心， 思求其本末。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝受眾生心， 思求其本末。

心若干猶畫， 遠移而迴轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心若干猶畫， 遠移而迴轉；

其神識無限， 晃耀皆遍入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其神識無限， 晃耀皆遍入。

諸塵勞之門， 伴侶難療治； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸塵勞之門， 伴侶難療治；

眾結受處所， 周旋親近患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾結受處所， 周旋親近患。

所作若干種， 入於剖判業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作若干種， 入於剖判業；

等下無果報， 因緣以消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等下無果報， 因緣以消滅。

有入明達根， 軟劣及中間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有入明達根， 軟劣及中間；

壞除諸過去， 下通當來義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壞除諸過去， 下通當來義。

篤信無央數， 清淨不清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 篤信無央數， 清淨不清淨；

通周八萬行， 又邊四千事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通周八萬行， 又邊四千事。

若入於諸種， 成騃邪見塵； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入於諸種， 成騃邪見塵；

由是受馳騁， 無邊不可斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是受馳騁， 無邊不可斷。

其心之結縛， 黨侶而俱遊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心之結縛， 黨侶而俱遊；

斯心等思惟， 縛束無窮竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯心等思惟， 縛束無窮竟。

志性之徑路， 眾結猶覆月； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志性之徑路， 眾結猶覆月；

永無有處所， 亦不止宿居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永無有處所， 亦不止宿居。

以故會難化， 人界不反源； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以故會難化， 人界不反源；

以金剛斷截， 其道而無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以金剛斷截， 其道而無異。

分部隨行入， 生在六趣處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分部隨行入， 生在六趣處；

欲情為愛潤， 無明罪福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲情為愛潤， 無明罪福田。

神識為下種， 造行為名色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神識為下種， 造行為名色；

在於三界中， 所遊無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於三界中， 所遊無邊際。

至于天坐處， 隨塵勞心行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至于天坐處， 隨塵勞心行；

一切遍周遊， 故復還生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切遍周遊， 故復還生死。

眾生處三品， 故使有往反； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生處三品， 故使有往反；

諸邪見之火， 便種神識迹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸邪見之火， 便種神識迹。

以至如斯行， 因住此道地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以至如斯行， 因住此道地；

從眾生心性， 諸根順應解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從眾生心性， 諸根順應解。

為其說經法， 班宣分別事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為其說經法， 班宣分別事；

剖判斯義理， 善權真辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剖判斯義理， 善權真辯才。

若詣法師所， 輒以到所居； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若詣法師所， 輒以到所居；

言說無所著， 猶如須彌山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說無所著， 猶如須彌山。

雨為柔軟澤， 甘露普潤眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨為柔軟澤， 甘露普潤眾；

覺意之根力， 充滿猶如海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺意之根力， 充滿猶如海。

曉了善義慧， 解法亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了善義慧， 解法亦如是；

一切皆滅盡， 逮得至辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆滅盡， 逮得至辯才。

獲明無央數， 一萬諸總持； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲明無央數， 一萬諸總持；

以執眾法要， 如雨於大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以執眾法要， 如雨於大海。

如是有總持， 逮清淨三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是有總持， 逮清淨三昧；

一時見無數， 諸佛億百千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時見無數， 諸佛億百千。

以聞於法寶， 數數而班宣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞於法寶， 數數而班宣；

言辭暢清白， 自然妙音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言辭暢清白， 自然妙音聲。

須臾發意頃， 知三千世界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須臾發意頃， 知三千世界；

眾會一黎庶， 若干種所念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會一黎庶， 若干種所念。

可悅一切眾， 如其心諸根； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可悅一切眾， 如其心諸根；

所入等亦如， 四方域大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所入等亦如， 四方域大海。

其德復超此， 總要致精進； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其德復超此， 總要致精進；

思惟如恒沙， 實為不可限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟如恒沙， 實為不可限。

安住唯說法， 化凡夫眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住唯說法， 化凡夫眾生；

聞之尋受持， 猶下種于地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞之尋受持， 猶下種于地。

假使諸眾生， 處在十方界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使諸眾生， 處在十方界；

普令此眾生， 悉會坐一處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令此眾生， 悉會坐一處。

斯等性行念， 皆能周遍至； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等性行念， 皆能周遍至；

則能一音聲， 普以充飽足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則能一音聲， 普以充飽足。

人中尊住斯， 最上之法王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中尊住斯， 最上之法王；

轉進悉國土， 成就世尊子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉進悉國土， 成就世尊子。

恒以夙夜寧， 得勝合志願； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒以夙夜寧， 得勝合志願；

住在深妙寂， 勇猛慧脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住在深妙寂， 勇猛慧脫門。

奉事專供養， 禮諸佛億姟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉事專供養， 禮諸佛億姟；

成如道巍巍， 莊嚴如輪轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成如道巍巍， 莊嚴如輪轉。

光耀消塵勞， 所受演威明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光耀消塵勞， 所受演威明；

猶如梵天光， 照三千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如梵天光， 照三千世界。

功勳住於斯， 持無極梵天； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功勳住於斯， 持無極梵天；

佛分別說解， 造立於三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛分別說解， 造立於三乘。

有所勤修行， 愍哀於群黎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有所勤修行， 愍哀於群黎；

以入一切智， 逮得聖慧德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以入一切智， 逮得聖慧德。

國土不可計， 乃至王舍城； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土不可計， 乃至王舍城；

威勢一時思， 三昧遍十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威勢一時思， 三昧遍十方。

覩見十方佛， 眾祐音柔軟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩見十方佛， 眾祐音柔軟；

興造微妙願， 其心無限際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興造微妙願， 其心無限際。

是為第九住， 深微妙難解； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為第九住， 深微妙難解；

安住已自演， 大乘之行業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住已自演， 大乘之行業。」

淨居諸天億載來會，聞如是行無上正教，住於虛空，心懷踊躍，恭敬謙下，承事安住。諸菩薩眾，無量億姟，處于虛無，心中欣豫，雨眾華香，可悅無限，炙然眾生塵勞之穢。自在天王，甚大歡然，住於其上，億千眾俱，恭恪之心，散諸妙衣，梵天等，寂然琦珍，一心自歸。諸玉女眾，無數悅顏，鼓諸伎樂，億百千姟，亦復作禮。一切普演如是像音，眾祐眷屬，坐遍佛國，其光明燿，皆照諸剎。諸身億載，若干柔軟，周遍法界，靡不悉達。如來至真，一毛光燿，其光晃然，滅眾生塵。尚可數盡，剎土之塵，此會人數，不可稱計。有時佛身，微妙諸相，而以咸覩，諸轉輪王，復遊他國，所行最上，甚好巍巍，見天人聖諸大神尊，處兜術天，現下母胎，復以出生，雖在胎中，現無數億國，適生墮地，現其佛土，導師本願，用眾生故而復出家，得成佛道，為最正覺，轉于法輪，現諸佛土。無數億載，猶如幻師，善學術呪，將順壽命，現無數術。世尊如是，修學智慧，用眾生故，而復出家，空無寂寞，本淨無相，諸法平等，猶如虛空。佛之教戒，最利本無，示現殊勝，佛之遊居，諸安住行，皆為自然。愍哀眾生，逮成經典，諸相之相，見平等相一切諸法，第一無相諸眾祐義，聖慧所從，悉棄眾相，有想無想所行，等解諸行，速得成就眾人之上。如是音響，無數億千，宣仁和聲，在世降伏眾魔天女，以知眾會。至真寂寞，如月盛猛，照於天下。又金剛藏，演若干品時，諸佛子，修于大乘十事之業，當可施行，諸室宅行，功勳之業，見瑞應來，心懷悅豫，上人聖慧，咸悉歌詠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨居諸天億載來會，聞如是行無上正教，住於虛空，心懷踊躍，恭敬謙下，承事安住。諸菩薩眾，無量億姟，處于虛無，心中欣豫，雨眾華香，可悅無限，炙然眾生塵勞之穢。自在天王，甚大歡然，住於其上，億千眾俱，恭恪之心，散諸妙衣，梵天等，寂然琦珍，一心自歸。諸玉女眾，無數悅顏，鼓諸伎樂，億百千姟，亦復作禮。一切普演如是像音，眾祐眷屬，坐遍佛國，其光明燿，皆照諸剎。諸身億載，若干柔軟，周遍法界，靡不悉達。如來至真，一毛光燿，其光晃然，滅眾生塵。尚可數盡，剎土之塵，此會人數，不可稱計。有時佛身，微妙諸相，而以咸覩，諸轉輪王，復遊他國，所行最上，甚好巍巍，見天人聖諸大神尊，處兜術天，現下母胎，復以出生，雖在胎中，現無數億國，適生墮地，現其佛土，導師本願，用眾生故而復出家，得成佛道，為最正覺，轉于法輪，現諸佛土。無數億載，猶如幻師，善學術呪，將順壽命，現無數術。世尊如是，修學智慧，用眾生故，而復出家，空無寂寞，本淨無相，諸法平等，猶如虛空。佛之教戒，最利本無，示現殊勝，佛之遊居，諸安住行，皆為自然。愍哀眾生，逮成經典，諸相之相，見平等相一切諸法，第一無相諸眾祐義，聖慧所從，悉棄眾相，有想無想所行，等解諸行，速得成就眾人之上。如是音響，無數億千，宣仁和聲，在世降伏眾魔天女，以知眾會。至真寂寞，如月盛猛，照於天下。又金剛藏，演若干品時，諸佛子，修于大乘十事之業，當可施行，諸室宅行，功勳之業，見瑞應來，心懷悅豫，上人聖慧，咸悉歌詠。