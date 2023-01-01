漸備一切智德經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸備一切智德經卷第三

西晉月支三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支三藏竺法護譯

難勝住品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難勝住品第五

金剛藏曰：「又有佛子菩薩大士，已能備治第四之住；四住已成，轉得前進第五住地，當行十意，乃得通達。何等為十？念於過去，諸佛之法；亦思將來諸佛之法；復惟現在諸佛之法；修戒清淨；其心鮮明；消滅諸見六十二疑；曉了求道，亦行清淨；所行聖慧，悉見清淨；剖判一切三十七品上妙之法，亦復清淨；開化眾生，所行清淨；是為十事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏曰：「又有佛子菩薩大士，已能備治第四之住；四住已成，轉得前進第五住地，當行十意，乃得通達。何等為十？念於過去，諸佛之法；亦思將來諸佛之法；復惟現在諸佛之法；修戒清淨；其心鮮明；消滅諸見六十二疑；曉了求道，亦行清淨；所行聖慧，悉見清淨；剖判一切三十七品上妙之法，亦復清淨；開化眾生，所行清淨；是為十事。」

金剛藏曰：「又有佛子菩薩大士得第五住，然後乃成修善妙業，有行三十七品，心甚清淨；道業益勝，所誓寬弘，因所願力，親近如來；慈愍群生，未曾忘捨，積功累德，合集聖慧；精進慇懃，而不懈廢，善權方便，將導不逮，而常好樂，住妙暉曜；密喜如來所建立義，己意已入佛之勢力；所念專惟不退轉，如審解了是四聖諦，是為苦諦、習諦、盡諦、道諦；彼能究竟至誠名德，分別聖諦，達其原際；曉了諸相，真正聖諦；其無方便，隨順宣布，解了真正，分別是諦；因行聖諦也，剖判其事，所度聖諦；有復能行，悉解知事，正業聖諦。次復宣布，行道聖諦，敷演其意，盡無生諦，體解得入諦智道業，皆已普入諸菩薩住；成就逮近，乃至辯才，如來大慧，散去結惱，班宣聖諦。又復能化他心念，咸令可悅，曉了隨時，究暢聖諦，已能得入一因道義，轉便曉了，達斯源際真正聖諦也。覺解己相，則能曉解諸相聖諦，解知志性之所歸趣，則達五陰諸種，眾衰情蓋，別處所生，因聖諦，度了興身眾惱之患。曉苦聖諦，更歷周旋，縛結拘閉，然後乃解習諸諦源，一切永滅諸熱焚燒，然後乃解諸盡聖諦也。初無二言，所宣如義，然後乃解道之聖慧，皆已覺了，至如來慧，然後乃解真習聖諦，信明慧力，曉諸不盡，令苦無餘，彼若分別諦計，如是方便，降伏生死之源，解達一切所從生處。因由斯法，虛偽愚癡，所為不真，諦解本末，益愍眾生，親近大哀，在世興發無極之慈，已能致此慧力道財，普護群生，好樂佛慧，觀本昔來，生死所趣，察其始原，眾生所從，致是無明，三處恩愛，漂生死流，陰蓋所著，為之動轉，增益苦陰。若能解達，無有眾生，無我無人，無壽無命，已離吾我，皆悉了是，如過去事，當來現在，亦復如是。慕樂虛無愚癡之業，生死周遊，而無斷息，永無邊際，無將護者，復無所知。彼無師友，雖有師友，不受道教，乃為無智，癡冥凡夫，眠蓋所縛，不可稱計。自滅諸我，方盡當盡，不復起身，亦無所生，不信佛道，轉復長益。勤苦惱患，有為生死，所見漂流，不捨陰蓋，不厭四大，不拔貢高，諸見瘡病，不別婬怒，不消無明。窈冥之室，不竭愛欲淵池之難，不求十力導師之業，入在魔行，墮于生死反覆之海。無善之想，去於自在，如是苦患，不可稱計。永而無護，無所歸，無救濟，無利義，一己身，無輩伴，當以修行，如是像業，積功累德，每生自克，因能修慧，已能逮解一切眾生，究竟本淨，乃成十力。暢無為慧，巍巍明曜，如是要慧，意已覺了，得道成就，所可造行。積功累德，皆為眾生，而興立護，愍傷群黎，普 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏曰：「又有佛子菩薩大士得第五住，然後乃成修善妙業，有行三十七品，心甚清淨；道業益勝，所誓寬弘，因所願力，親近如來；慈愍群生，未曾忘捨，積功累德，合集聖慧；精進慇懃，而不懈廢，善權方便，將導不逮，而常好樂，住妙暉曜；密喜如來所建立義，己意已入佛之勢力；所念專惟不退轉，如審解了是四聖諦，是為苦諦、習諦、盡諦、道諦；彼能究竟至誠名德，分別聖諦，達其原際；曉了諸相，真正聖諦；其無方便，隨順宣布，解了真正，分別是諦；因行聖諦也，剖判其事，所度聖諦；有復能行，悉解知事，正業聖諦。次復宣布，行道聖諦，敷演其意，盡無生諦，體解得入諦智道業，皆已普入諸菩薩住；成就逮近，乃至辯才，如來大慧，散去結惱，班宣聖諦。又復能化他心念，咸令可悅，曉了隨時，究暢聖諦，已能得入一因道義，轉便曉了，達斯源際真正聖諦也。覺解己相，則能曉解諸相聖諦，解知志性之所歸趣，則達五陰諸種，眾衰情蓋，別處所生，因聖諦，度了興身眾惱之患。曉苦聖諦，更歷周旋，縛結拘閉，然後乃解習諸諦源，一切永滅諸熱焚燒，然後乃解諸盡聖諦也。初無二言，所宣如義，然後乃解道之聖慧，皆已覺了，至如來慧，然後乃解真習聖諦，信明慧力，曉諸不盡，令苦無餘，彼若分別諦計，如是方便，降伏生死之源，解達一切所從生處。因由斯法，虛偽愚癡，所為不真，諦解本末，益愍眾生，親近大哀，在世興發無極之慈，已能致此慧力道財，普護群生，好樂佛慧，觀本昔來，生死所趣，察其始原，眾生所從，致是無明，三處恩愛，漂生死流，陰蓋所著，為之動轉，增益苦陰。若能解達，無有眾生，無我無人，無壽無命，已離吾我，皆悉了是，如過去事，當來現在，亦復如是。慕樂虛無愚癡之業，生死周遊，而無斷息，永無邊際，無將護者，復無所知。彼無師友，雖有師友，不受道教，乃為無智，癡冥凡夫，眠蓋所縛，不可稱計。自滅諸我，方盡當盡，不復起身，亦無所生，不信佛道，轉復長益。勤苦惱患，有為生死，所見漂流，不捨陰蓋，不厭四大，不拔貢高，諸見瘡病，不別婬怒，不消無明。窈冥之室，不竭愛欲淵池之難，不求十力導師之業，入在魔行，墮于生死反覆之海。無善之想，去於自在，如是苦患，不可稱計。永而無護，無所歸，無救濟，無利義，一己身，無輩伴，當以修行，如是像業，積功累德，每生自克，因能修慧，已能逮解一切眾生，究竟本淨，乃成十力。暢無為慧，巍巍明曜，如是要慧，意已覺了，得道成就，所可造行。積功累德，皆為眾生，而興立護，愍傷群黎，普

安眾生，垂哀一切，欲度脫之。無嬈害心，不誹謗之，勸化眾生，靡不歡悅。為之導師，而令滅度，彼勤修已，住於第五難勝之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安眾生，垂哀一切，欲度脫之。無嬈害心，不誹謗之，勸化眾生，靡不歡悅。為之導師，而令滅度，彼勤修已，住於第五難勝之地。

「由得自在，心無所忘，曉達善行處處之業，志意堅強，善分別慧，其意普至，解經次敘，章句之誼，意懷羞慚，彼我皆護，其意勇猛。將養禁戒，隨無所犯，意中明了，宣布處處，所當正行，周入眾聖，無所戴仰。往返智慧，以宣暢義，隨時散布，得神通行。詰誳方便，而顯道化，修行善權，隨俗而導，積功累德，常不厭足，慕求道慧，未曾懈廢，奉無極慈，合集愍哀，意不怠惓，求于道業。不以閑退，精進殷勤，務佛十力無所畏慧。諸佛之法十八不共，常以善行，思惟深入莊嚴佛土。立若干行，合集積累諸相種好，常行精進，志求如來莊嚴清淨身口意行，修無極業，敬尊奉戒，順諸菩薩，重眾法師，無所危害。以諸菩薩善權方便，普遊世間，夙夜一心，捨他之念，常以道法，勤化眾生，能修如斯。以布施業，勸導眾生，愛敬利言，大利濟彼，等救群黎。乃復示現色身之形，為班宣法，因而遵行菩薩如來大業，以開化眾，乃復覩見生死瑕穢，稱揚諸佛聖慧功勳，能行如是。以大神足，變化感動，以若干種善權之誼，唱導眾生，而教化之。已能精進，如是化者，入於佛慧，心性行道，以不退轉，修眾德本，勤求殊特正真法矣。愍傷眾生，其有遊行，處於世間，書疏經典，印綬眾會，計校守府，諸身種大，所應療治，醫藥眾病，寒熱羸瘦，鬼神所嬈，中毒狂病，若有追逐，所在療形，合偶伎術，跳越謿說，多所歡悅，郡國縣邑，江河泉池，樹木華實，所生藥草。金銀明月，珠玉水精，琉璃所現，眾寶日月，𨽁邑村落，居家田地，地動眠寐，所夢怪應，所入一切眾身形像所在。諸相所應，所當修治，謹慎遵行，財業貨物，神通無色，以無放逸，四等心行，所造專精，而無危害。愍哀眾生，因修永安，彼以此行，愍傷世間，稍漸立之，諸佛正法，能化立之。難勝菩薩，道地供養，奉事無央數億百千兆載諸佛，衣被餅食，床褥臥具，病瘦醫藥。在如來所，棄捨家業，出為沙門，於諸如來，聽受經典，成為法師。又復重聞，逮得總持無數億姟百千劫中，興顯德本，究竟清淨；又如佛子妙寶車𤦲，共合相近，轉相照曜。菩薩如是住於難勝開士之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由得自在，心無所忘，曉達善行處處之業，志意堅強，善分別慧，其意普至，解經次敘，章句之誼，意懷羞慚，彼我皆護，其意勇猛。將養禁戒，隨無所犯，意中明了，宣布處處，所當正行，周入眾聖，無所戴仰。往返智慧，以宣暢義，隨時散布，得神通行。詰誳方便，而顯道化，修行善權，隨俗而導，積功累德，常不厭足，慕求道慧，未曾懈廢，奉無極慈，合集愍哀，意不怠惓，求于道業。不以閑退，精進殷勤，務佛十力無所畏慧。諸佛之法十八不共，常以善行，思惟深入莊嚴佛土。立若干行，合集積累諸相種好，常行精進，志求如來莊嚴清淨身口意行，修無極業，敬尊奉戒，順諸菩薩，重眾法師，無所危害。以諸菩薩善權方便，普遊世間，夙夜一心，捨他之念，常以道法，勤化眾生，能修如斯。以布施業，勸導眾生，愛敬利言，大利濟彼，等救群黎。乃復示現色身之形，為班宣法，因而遵行菩薩如來大業，以開化眾，乃復覩見生死瑕穢，稱揚諸佛聖慧功勳，能行如是。以大神足，變化感動，以若干種善權之誼，唱導眾生，而教化之。已能精進，如是化者，入於佛慧，心性行道，以不退轉，修眾德本，勤求殊特正真法矣。愍傷眾生，其有遊行，處於世間，書疏經典，印綬眾會，計校守府，諸身種大，所應療治，醫藥眾病，寒熱羸瘦，鬼神所嬈，中毒狂病，若有追逐，所在療形，合偶伎術，跳越謿說，多所歡悅，郡國縣邑，江河泉池，樹木華實，所生藥草。金銀明月，珠玉水精，琉璃所現，眾寶日月，𨽁邑村落，居家田地，地動眠寐，所夢怪應，所入一切眾身形像所在。諸相所應，所當修治，謹慎遵行，財業貨物，神通無色，以無放逸，四等心行，所造專精，而無危害。愍哀眾生，因修永安，彼以此行，愍傷世間，稍漸立之，諸佛正法，能化立之。難勝菩薩，道地供養，奉事無央數億百千兆載諸佛，衣被餅食，床褥臥具，病瘦醫藥。在如來所，棄捨家業，出為沙門，於諸如來，聽受經典，成為法師。又復重聞，逮得總持無數億姟百千劫中，興顯德本，究竟清淨；又如佛子妙寶車𤦲，共合相近，轉相照曜。菩薩如是住於難勝開士之地。

「以此德本，修善權慧，道義遂高，加大乘，應造功勳，所行無侶，猶如佛子村落之中，有夜光珠，普照田地如雲風遍，吹浮遊轉諸天宮殿，菩薩如是得難勝住。以是德本善權智慧，心行普入，常處在世，無能亂者，是諸菩薩大士之業，第五住。菩薩住此，多所悅可，若為天王，降伏一切眾邪異學，有興立者，布施愛敬，饒益等利，見眾生念，未曾心離諸佛行法。乃復普憶，思念諸聖一切智業，以何方便，蒙濟眾生，乃至巍巍無極道堂，發意之頃，須臾精進，一時之間，逮不可計億千三昧，見眾菩薩無數百千，眷屬圍旋，論經說誼，於彼得度，建立誓力，咸成菩薩殊特變化，無能稱計限量其德，乃至如是億百千劫，莫能諮嗟暢其功勳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此德本，修善權慧，道義遂高，加大乘，應造功勳，所行無侶，猶如佛子村落之中，有夜光珠，普照田地如雲風遍，吹浮遊轉諸天宮殿，菩薩如是得難勝住。以是德本善權智慧，心行普入，常處在世，無能亂者，是諸菩薩大士之業，第五住。菩薩住此，多所悅可，若為天王，降伏一切眾邪異學，有興立者，布施愛敬，饒益等利，見眾生念，未曾心離諸佛行法。乃復普憶，思念諸聖一切智業，以何方便，蒙濟眾生，乃至巍巍無極道堂，發意之頃，須臾精進，一時之間，逮不可計億千三昧，見眾菩薩無數百千，眷屬圍旋，論經說誼，於彼得度，建立誓力，咸成菩薩殊特變化，無能稱計限量其德，乃至如是億百千劫，莫能諮嗟暢其功勳。」

時金剛藏菩薩大士，欲重散此經典之業，便說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏菩薩大士，欲重散此經典之業，便說頌曰：

「第四暉曜住， 甚清淨如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四暉曜住， 甚清淨如是；

其意已平等， 思惟三世事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其意已平等， 思惟三世事。

斯心行業戒， 道德修清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯心行業戒， 道德修清淨；

發意頃離結， 轉入第五住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發意頃離結， 轉入第五住。

而意念諸根， 若聞不迴轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而意念諸根， 若聞不迴轉；

以有四意止， 道御樂章句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以有四意止， 道御樂章句。

已超遊五力， 一切無所壞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已超遊五力， 一切無所壞；

則勇猛周旋， 因得第五住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則勇猛周旋， 因得第五住。

慚愧為衣服， 清淨禁戒香； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慚愧為衣服， 清淨禁戒香；

覺意成華鬘， 禪思為塗薰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺意成華鬘， 禪思為塗薰。

遵奉智慧業， 道尊自嚴容； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遵奉智慧業， 道尊自嚴容；

總持為苑囿， 定意平等行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持為苑囿， 定意平等行。

四神足遊步， 意淨為腦戶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四神足遊步， 意淨為腦戶；

慈心愍哀眼， 殊妙見聖慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心愍哀眼， 殊妙見聖慧。

攝持無吾我， 其意伏塵勞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝持無吾我， 其意伏塵勞；

便得入第五， 人中師子住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便得入第五， 人中師子住。

適得入第五， 特異之道地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 適得入第五， 特異之道地；

道業以清淨， 修行轉復上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道業以清淨， 修行轉復上。

若能淨志性， 輒求最勝誼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能淨志性， 輒求最勝誼；

憐傷厭眾患， 思惟離意念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐傷厭眾患， 思惟離意念。

積累功德本， 尊慧亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積累功德本， 尊慧亦如是；

興發無數眾， 照顯行道地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興發無數眾， 照顯行道地。

為佛所建立， 念無慢聖意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為佛所建立， 念無慢聖意；

曉了自然解， 不廢正四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了自然解， 不廢正四諦。

究暢真諦誼， 將養護眾根； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究暢真諦誼， 將養護眾根；

若分別真正， 轉復度諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若分別真正， 轉復度諸佛。

如是消著意， 并及行道諦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是消著意， 并及行道諦；

等志而道明， 乃至無罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等志而道明， 乃至無罣礙。

以微真雅心， 修治若斯諦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以微真雅心， 修治若斯諦；

智慧脫門尊， 不惱無陰蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧脫門尊， 不惱無陰蓋。

已修功勳本， 行慧甚廣遠； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已修功勳本， 行慧甚廣遠；

超度眾因緣， 濟一切群黎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超度眾因緣， 濟一切群黎。

其懷真實意， 成就如是諦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其懷真實意， 成就如是諦；

親自暢解之， 達本淨無安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親自暢解之， 達本淨無安。

慈愍無所得， 爾乃為安住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈愍無所得， 爾乃為安住；

因眾生勞患， 求眾祐道慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因眾生勞患， 求眾祐道慧。

勤觀其造始， 本源之所從； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤觀其造始， 本源之所從；

愚癡由闇冥， 閉在恩愛種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡由闇冥， 閉在恩愛種。

眾生貪取陰， 便成苦惱身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生貪取陰， 便成苦惱身；

已逮無吾我， 察之如草木。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已逮無吾我， 察之如草木。

從勞塵致有， 數數往諸趣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從勞塵致有， 數數往諸趣；

猶輪轉無際， 眾苦患慼惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶輪轉無際， 眾苦患慼惱。

嗚呼亡失已， 眾人可愍傷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗚呼亡失已， 眾人可愍傷；

愚戇之所憔， 生死流不返。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚戇之所憔， 生死流不返。

五陰情猶牛， 諸種邪見瘡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰情猶牛， 諸種邪見瘡；

火然燒其心， 志貴於闇冥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火然燒其心， 志貴於闇冥。

墮于愛欲河， 方慕求明顯； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮于愛欲河， 方慕求明顯；

處在勤苦江， 明求最導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處在勤苦江， 明求最導師。

以見如是難， 當修無放逸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以見如是難， 當修無放逸；

諸所遵行業， 皆用度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸所遵行業， 皆用度眾生。

志強性行安， 遊步有氣勢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志強性行安， 遊步有氣勢；

既勇懷慚愧， 曉了成智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既勇懷慚愧， 曉了成智慧。

積功德無厭， 聖尊行如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積功德無厭， 聖尊行如是；

清白法無惓， 力勢是其意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清白法無惓， 力勢是其意。

是最勝福田， 宣音覺意相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是最勝福田， 宣音覺意相；

所作無飽滿， 精進哀眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作無飽滿， 精進哀眾生。

欲化眾生故， 因往入工匠； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲化眾生故， 因往入工匠；

或畫師刻印， 計數人療疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或畫師刻印， 計數人療疾。

像如鬼邪嬈， 由以轉除病； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 像如鬼邪嬈， 由以轉除病；

立之於經要， 解覺樂慈愍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立之於經要， 解覺樂慈愍。

合偶作賦頌， 若干種戲笑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合偶作賦頌， 若干種戲笑；

流河及園囿， 浴池樹華實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流河及園囿， 浴池樹華實。

建立無數業， 以用安眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立無數業， 以用安眾生；

現無量像色， 眾珍寶若干。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現無量像色， 眾珍寶若干。

取地令動搖， 則覩日月光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取地令動搖， 則覩日月光；

眾生之有相， 遊諸國處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生之有相， 遊諸國處所。

無色財為勝， 神通不可量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色財為勝， 神通不可量；

欲以修愍哀， 普安于眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲以修愍哀， 普安于眾生。

於斯謂難勝， 殊妙智慧業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於斯謂難勝， 殊妙智慧業；

供養億載佛， 同聽受經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養億載佛， 同聽受經典。

彼等修性仁， 清白行遂顯； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼等修性仁， 清白行遂顯；

猶紫金車𤦲， 磨治平明好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶紫金車𤦲， 磨治平明好。

其宅眾寶成， 宮殿轉遊行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其宅眾寶成， 宮殿轉遊行；

此風轉之前， 無有違護者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此風轉之前， 無有違護者。

如行世俗法， 然悉為眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如行世俗法， 然悉為眾生；

遊是覺朋侶， 譬蓮華在水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊是覺朋侶， 譬蓮華在水。

於是處興術， 所建造豪尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是處興術， 所建造豪尊；

違捨異學術， 覩修歡悅事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 違捨異學術， 覩修歡悅事。

所行眾善德， 皆由最勝慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行眾善德， 皆由最勝慧；

救護于群黎， 因致十種力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救護于群黎， 因致十種力。

等尊逮威勢， 精進為無上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等尊逮威勢， 精進為無上；

見若干億千， 安住天中天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見若干億千， 安住天中天。

得殊妙三昧， 觀察億國土； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得殊妙三昧， 觀察億國土；

所願差特故， 復過是功勳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所願差特故， 復過是功勳。

是第五住地， 若干億品術； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是第五住地， 若干億品術；

御化眾邪術， 顯已曜眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 御化眾邪術， 顯已曜眾生。」

時諸佛子，聞班宣此諸菩薩行，從地踊上，住虛空中，歡喜雨華，明月珠寶，瓔珞衣服，光明清淨，供散佛上，口歎善哉。一切神明，處虛空中，百千之眾，莫不踊躍。時諸天下殊妙雜寶，貢奉眾祐，香華塗香，繒幡幢蓋，諸魔眷屬，自在天子，諸天俱來，在於其上，遊步虛無，雨諸寶華，其心悅豫，供養最勝，意抱無量，口宣善哉。諸佛之子眾神皆集，無數億千，亦住於上，鼓眾妓樂，其音清和，又一切妓，暢如斯音，佛響仁和，棄散惡塵，本淨空寂，消眾法想，猶如虛無，等無思念，行步清淨，住立成就，不著於俗，永無放逸，無本平等，而悉真正，法無想念，若有曉了，諸法悉無，則成無本，無所有業，輒無所思，愍傷眾生，精修救度，是為佛子法王諸子修布施行，皆捨相著，其戒堅固，心性恬怕，為眾生忍，無盡法慧，授精進力，令諸法寂，入禪定門，淨除眾塵，察諸萬物，信解空無，聖慧力成，為一切護。是諸佛子，高德除穢，如是聲有百千，自然宣柔和音，最勝大聖。尋默然時諸天玉女，眾如食息，還復天上，金剛藏歎志勇猛，化得行成第五住地，遂致究竟，莫能廢哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸佛子，聞班宣此諸菩薩行，從地踊上，住虛空中，歡喜雨華，明月珠寶，瓔珞衣服，光明清淨，供散佛上，口歎善哉。一切神明，處虛空中，百千之眾，莫不踊躍。時諸天下殊妙雜寶，貢奉眾祐，香華塗香，繒幡幢蓋，諸魔眷屬，自在天子，諸天俱來，在於其上，遊步虛無，雨諸寶華，其心悅豫，供養最勝，意抱無量，口宣善哉。諸佛之子眾神皆集，無數億千，亦住於上，鼓眾妓樂，其音清和，又一切妓，暢如斯音，佛響仁和，棄散惡塵，本淨空寂，消眾法想，猶如虛無，等無思念，行步清淨，住立成就，不著於俗，永無放逸，無本平等，而悉真正，法無想念，若有曉了，諸法悉無，則成無本，無所有業，輒無所思，愍傷眾生，精修救度，是為佛子法王諸子修布施行，皆捨相著，其戒堅固，心性恬怕，為眾生忍，無盡法慧，授精進力，令諸法寂，入禪定門，淨除眾塵，察諸萬物，信解空無，聖慧力成，為一切護。是諸佛子，高德除穢，如是聲有百千，自然宣柔和音，最勝大聖。尋默然時諸天玉女，眾如食息，還復天上，金剛藏歎志勇猛，化得行成第五住地，遂致究竟，莫能廢哉。

漸備經目前住品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸備經目前住品第六

金剛藏曰：「諸佛子聽！菩薩大士，以能修成第五住者，輒超進入第六住地，則行十法。何謂為十？了一切法皆無有想，而普平等；諸相平坦，永無形類；悉無所生，超絕無侶；皆無所起，故曰平等；為甚清淨，調定真正；皆無放逸，不為馳騁；無應不應，無䨥無隻；寂寞坦然，而無倫匹；猶幻夢影，山中呼響，水月現像等亦如化；所行道業，而無二意；是為十法。從第五地，逮第六住，作是行已，自然觀是一切諸法，計校思惟，反覆察之，不令錯亂近第六住。自然目見，以逮成此，則得通利，柔順法忍。不從迷惑，尚未逮近無所從生法忍，稍以近之能致自然，入於一切諸法處所，轉能進前，致於大哀，為尊元首，顯燿大哀，具無極悲。解世五趣，有無合散，以觀如是，名第六住。乃暢世習所可由生，皆從倚已，吾我所致，以覺欲事。世無所有，懷愚意者，倚著吾我，因其無智，而成癡冥。慕樂生處，習不順業，志務犇逸，反邪之行，積累若干，罪福興衰。萬物無常，由無益生，解是所行，心善自修，消除諸漏，至真本無；其發善德，故當還返，周遊生死報應之地，所作是田，神識是種，無明之本，則是闇冥；愛是潤澤，貢高自大是其志性，長養諸見羅網眾結；使因得是，自生名色；轉增名色，則成諸根；諸根已成，起若干種所更習事；習事以起，便有痛痒；從痛痒故，便有喜樂，則益所受；以益所受，輒成所有；發意合成以成發念，因成五陰五體之形；尋至五趣，漸稍生著，以至諸著；眾猗悉備，由是發起惱熱燒炙一切憂慼啼哭之苦。諸不善業，本空無形，不了得習，無亂別者；皆復自然，稍習無蓋，故致得此；有解斯義，便無所慕。菩薩如是，樂于柔順，觀十二緣，則自思惟，以是至誠，是所生識。究竟無慧，無明之業，本為清淨，成行報應。所行以成，神識在先，神識之侶，有受四陰，則致名色迷惑之事。諸衰六入，諸根境界，輒成神識。因為同伴，與諸漏更，更成痛痒，因愛適長，益於所受。以御所受，則成漏業，從所作生興生身陰，斯生之內，因致老羸，身陰散壞，致於死亡。與愚冥俱，甚可恐畏。此從危害，至住結網，致口言辭，是生五根，苦起意根，從其憂愁，多所戚患，因成受有，以是緣故，退生苦樹，造立所作，被自思察，由倚所作，用知所作，方當作者，計彼有作，則無所作，本末無相也，亦不可得。又復思惟，其三界者，心之所為，其計於斯十二緣起。五趣所歸，如來至真之所解暢，又此一切一種一心，同時俱成。所以者何？若諸根等，心生貪欲，悉由神識生死之癡，因從無明，其名色者，心為伴侶，而 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏曰：「諸佛子聽！菩薩大士，以能修成第五住者，輒超進入第六住地，則行十法。何謂為十？了一切法皆無有想，而普平等；諸相平坦，永無形類；悉無所生，超絕無侶；皆無所起，故曰平等；為甚清淨，調定真正；皆無放逸，不為馳騁；無應不應，無䨥無隻；寂寞坦然，而無倫匹；猶幻夢影，山中呼響，水月現像等亦如化；所行道業，而無二意；是為十法。從第五地，逮第六住，作是行已，自然觀是一切諸法，計校思惟，反覆察之，不令錯亂近第六住。自然目見，以逮成此，則得通利，柔順法忍。不從迷惑，尚未逮近無所從生法忍，稍以近之能致自然，入於一切諸法處所，轉能進前，致於大哀，為尊元首，顯燿大哀，具無極悲。解世五趣，有無合散，以觀如是，名第六住。乃暢世習所可由生，皆從倚已，吾我所致，以覺欲事。世無所有，懷愚意者，倚著吾我，因其無智，而成癡冥。慕樂生處，習不順業，志務犇逸，反邪之行，積累若干，罪福興衰。萬物無常，由無益生，解是所行，心善自修，消除諸漏，至真本無；其發善德，故當還返，周遊生死報應之地，所作是田，神識是種，無明之本，則是闇冥；愛是潤澤，貢高自大是其志性，長養諸見羅網眾結；使因得是，自生名色；轉增名色，則成諸根；諸根已成，起若干種所更習事；習事以起，便有痛痒；從痛痒故，便有喜樂，則益所受；以益所受，輒成所有；發意合成以成發念，因成五陰五體之形；尋至五趣，漸稍生著，以至諸著；眾猗悉備，由是發起惱熱燒炙一切憂慼啼哭之苦。諸不善業，本空無形，不了得習，無亂別者；皆復自然，稍習無蓋，故致得此；有解斯義，便無所慕。菩薩如是，樂于柔順，觀十二緣，則自思惟，以是至誠，是所生識。究竟無慧，無明之業，本為清淨，成行報應。所行以成，神識在先，神識之侶，有受四陰，則致名色迷惑之事。諸衰六入，諸根境界，輒成神識。因為同伴，與諸漏更，更成痛痒，因愛適長，益於所受。以御所受，則成漏業，從所作生興生身陰，斯生之內，因致老羸，身陰散壞，致於死亡。與愚冥俱，甚可恐畏。此從危害，至住結網，致口言辭，是生五根，苦起意根，從其憂愁，多所戚患，因成受有，以是緣故，退生苦樹，造立所作，被自思察，由倚所作，用知所作，方當作者，計彼有作，則無所作，本末無相也，亦不可得。又復思惟，其三界者，心之所為，其計於斯十二緣起。五趣所歸，如來至真之所解暢，又此一切一種一心，同時俱成。所以者何？若諸根等，心生貪欲，悉由神識生死之癡，因從無明，其名色者，心為伴侶，而

立迷惑，從其名色，名色以成，為六衰入，從致所更，為痛痒侶，痛痒意愛，所以有愛，從不捨受，發起眾難，由此緣合，而致所有，因倚致生，其興羅網，誓願老死，從神識中，因致此有，別知名色緣對；而其名色，各各有趣，六情衰入，已覩已界，能入寂寞，更習緣故；從其更習，意念致之，生痛痒緣；從痛痒故，便復作行，善惡好醜；從恩愛緣，致樂塵勞貪婬之事；從愛緣故，致結縛獄；從有緣故，致於他生，生現在處，不可解從；生緣因發，生五陰本，致老之緣，以致老耄，諸根便熟，則致死亡。以至死者，有十二事，發緣起處，其身陰壞，而不能斷，未曾永絕。從無明緣，則致眾行、名色、六入、習更、痛、愛、受、有、生、老病死愁憂啼哭。無明緣故，無有斷絕，不可究暢，如是有餘。無明適消，眾行便滅，由是有耳，如是有餘。彼以無明恩愛所受，長益塵勞，無斷絕時，及行所作，往返報應，報應展轉，根無拔時，盡其餘殃者，苦痛輒轉，亦無休息，以無明矣。為去來今，見縛流布，宜當斷絕，如是三轉，三轉無我，以離吾我，無明滅去，自然之業無有處所。猶如葦屋，若池清淨，若苦眾惱，無明之故，則有行矣，是為本宿，未曾諸痛，因其識故，乃致痛痒，是為現在之痛痒行也。從愛致有，是為將來痛痒之原，從此以上，則無所生。無明適消，眾行便滅，亦為斷絕，有苦三患，十二報應，從因緣起，彼從無明，致于六入，是能滅行。眾行已滅，因是別致，眾行如是，有餘二事，自縛苦更痛痒。尚有餘盡別離之苦，無明適消，諸行便滅，三苦永斷。從無明故，致諸行矣，從作緣故，致眾行耳，如是有餘。無明適消，眾行便滅，是為所有，一切諸行，有是餘故。有無明行，以權方便，開解大縛，有是餘故，而有輪轉。彼當以故觀十二緣起滅所趣，反覆察之，由從因有，勤勤倚著，御身口意，因自作緣，供養所致，無有生業，其三迴轉，使不復轉，宿本無痛，習更三苦，修行報應諸緣起耳。假如有人，舉其負債，而在解縛，觀察無盡，無所有盡。彼觀此緣，緣適起時，識當來事，悉當了之。無我無人，無壽無命，自然為空，寂然恬怕有所造作，因遭得報，遵空脫門。心性懷此，如是滅盡，以無有餘，現在之處所也。思惟專志，無相脫門，以故知之，無所慕樂，唯志大哀，教授開化宿本眾生，是為心抱無願脫門，以能奉行，是三脫門，則以消除彼我之行及見作相，去於有無諸相之著，復加進抱，大哀為無，益便精進，化諸凡夫未成道者，使得究暢。以能成就，輒達法會，轉通法會，不復退還。具備和同，以進仁和，成就 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立迷惑，從其名色，名色以成，為六衰入，從致所更，為痛痒侶，痛痒意愛，所以有愛，從不捨受，發起眾難，由此緣合，而致所有，因倚致生，其興羅網，誓願老死，從神識中，因致此有，別知名色緣對；而其名色，各各有趣，六情衰入，已覩已界，能入寂寞，更習緣故；從其更習，意念致之，生痛痒緣；從痛痒故，便復作行，善惡好醜；從恩愛緣，致樂塵勞貪婬之事；從愛緣故，致結縛獄；從有緣故，致於他生，生現在處，不可解從；生緣因發，生五陰本，致老之緣，以致老耄，諸根便熟，則致死亡。以至死者，有十二事，發緣起處，其身陰壞，而不能斷，未曾永絕。從無明緣，則致眾行、名色、六入、習更、痛、愛、受、有、生、老病死愁憂啼哭。無明緣故，無有斷絕，不可究暢，如是有餘。無明適消，眾行便滅，由是有耳，如是有餘。彼以無明恩愛所受，長益塵勞，無斷絕時，及行所作，往返報應，報應展轉，根無拔時，盡其餘殃者，苦痛輒轉，亦無休息，以無明矣。為去來今，見縛流布，宜當斷絕，如是三轉，三轉無我，以離吾我，無明滅去，自然之業無有處所。猶如葦屋，若池清淨，若苦眾惱，無明之故，則有行矣，是為本宿，未曾諸痛，因其識故，乃致痛痒，是為現在之痛痒行也。從愛致有，是為將來痛痒之原，從此以上，則無所生。無明適消，眾行便滅，亦為斷絕，有苦三患，十二報應，從因緣起，彼從無明，致于六入，是能滅行。眾行已滅，因是別致，眾行如是，有餘二事，自縛苦更痛痒。尚有餘盡別離之苦，無明適消，諸行便滅，三苦永斷。從無明故，致諸行矣，從作緣故，致眾行耳，如是有餘。無明適消，眾行便滅，是為所有，一切諸行，有是餘故。有無明行，以權方便，開解大縛，有是餘故，而有輪轉。彼當以故觀十二緣起滅所趣，反覆察之，由從因有，勤勤倚著，御身口意，因自作緣，供養所致，無有生業，其三迴轉，使不復轉，宿本無痛，習更三苦，修行報應諸緣起耳。假如有人，舉其負債，而在解縛，觀察無盡，無所有盡。彼觀此緣，緣適起時，識當來事，悉當了之。無我無人，無壽無命，自然為空，寂然恬怕有所造作，因遭得報，遵空脫門。心性懷此，如是滅盡，以無有餘，現在之處所也。思惟專志，無相脫門，以故知之，無所慕樂，唯志大哀，教授開化宿本眾生，是為心抱無願脫門，以能奉行，是三脫門，則以消除彼我之行及見作相，去於有無諸相之著，復加進抱，大哀為無，益便精進，化諸凡夫未成道者，使得究暢。以能成就，輒達法會，轉通法會，不復退還。具備和同，以進仁和，成就

不退。若覩如是，所生瞋結瑕穢之病，由此合會，適以合會致此眾患，猶如江水流無休息，心自念言：『不用餘行，永修寂然，開化眾生。』如是佛子！若能行此，處在無恨，殃毒惡世，導御自然。觀本淨者，不起不滅，遵奉大哀，化順眾生，行智度無極，號無礙慧門，漸修熟志，學至照曜，合會道明，成慧如是。正道大業，道利應時，服食道義，不與邪業而俱合會。因僉觀察，自然寂滅，亦不往彼道品具足，親自覩解，目前道地，便入於空。惟解定意，其定意名入空自然空定，究竟空定，第一空定，為無極空定意，為合會空定意，所奉行空定意，真無念空定意，為等察空定意，離業無物空定意。如是比像，逮得一萬三昧門，自然目前，無相無願，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退。若覩如是，所生瞋結瑕穢之病，由此合會，適以合會致此眾患，猶如江水流無休息，心自念言：『不用餘行，永修寂然，開化眾生。』如是佛子！若能行此，處在無恨，殃毒惡世，導御自然。觀本淨者，不起不滅，遵奉大哀，化順眾生，行智度無極，號無礙慧門，漸修熟志，學至照曜，合會道明，成慧如是。正道大業，道利應時，服食道義，不與邪業而俱合會。因僉觀察，自然寂滅，亦不往彼道品具足，親自覩解，目前道地，便入於空。惟解定意，其定意名入空自然空定，究竟空定，第一空定，為無極空定意，為合會空定意，所奉行空定意，真無念空定意，為等察空定意，離業無物空定意。如是比像，逮得一萬三昧門，自然目前，無相無願，亦復如是。

「轉復進修，親近逮至諸菩薩住，其心充滿，性不可壞，心性了了，性行真正，其性深遠，意不可轉，意無休息，其意弘廣，心思無限，意慕樂慧，其意集會，善權智慧，爾乃備悉。此菩薩性，遂致淳和，在如來道，永不迴轉，能化異學一切邪術等順慧地，不墮弟子緣覺之地，專一增進，目見佛慧，而無等倫，捨塵勞行，得堅固志，住菩薩慧。而熟修奉空無相願，遵承法教，隨時應宜，善權智慧，不復毀散道品法行。彼住菩薩，目見道地，智度無極，益復超異，今日成就，通利應道，疾逮第三忍，名曰柔順，是謂道法；轉而順從，彼以住此目見菩薩第六道地。見不可計億百千姟兆載諸佛，尋時供養，下意奉事，進其衣食，床臥坐具，病瘦醫藥，在諸佛所，出家捐業，行作沙門，受聽經典，如所聞之，奉行智慧，勤修聖達，所行求義，即能逮致，轉修覺進如來法藏。逮大法明，在不可數億百千劫兆載無限，成功德本，遂顯巍巍，猶如佛子上寶琉璃，洗治發明，其光灼灼，菩薩如斯，住是目前菩薩道地，其德日增，行善權智，益加顯發，以此德本，轉增寂然，遊步無侶，猶如佛子。其月大光，照眾生心，使各坦然，其四大風，所御宮殿，獨而無侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「轉復進修，親近逮至諸菩薩住，其心充滿，性不可壞，心性了了，性行真正，其性深遠，意不可轉，意無休息，其意弘廣，心思無限，意慕樂慧，其意集會，善權智慧，爾乃備悉。此菩薩性，遂致淳和，在如來道，永不迴轉，能化異學一切邪術等順慧地，不墮弟子緣覺之地，專一增進，目見佛慧，而無等倫，捨塵勞行，得堅固志，住菩薩慧。而熟修奉空無相願，遵承法教，隨時應宜，善權智慧，不復毀散道品法行。彼住菩薩，目見道地，智度無極，益復超異，今日成就，通利應道，疾逮第三忍，名曰柔順，是謂道法；轉而順從，彼以住此目見菩薩第六道地。見不可計億百千姟兆載諸佛，尋時供養，下意奉事，進其衣食，床臥坐具，病瘦醫藥，在諸佛所，出家捐業，行作沙門，受聽經典，如所聞之，奉行智慧，勤修聖達，所行求義，即能逮致，轉修覺進如來法藏。逮大法明，在不可數億百千劫兆載無限，成功德本，遂顯巍巍，猶如佛子上寶琉璃，洗治發明，其光灼灼，菩薩如斯，住是目前菩薩道地，其德日增，行善權智，益加顯發，以此德本，轉增寂然，遊步無侶，猶如佛子。其月大光，照眾生心，使各坦然，其四大風，所御宮殿，獨而無侶。

「菩薩如是，以住目前菩薩道地，德本日增，照除無數眾生塵勞，拔愛欲瑕，總四魔徑，獨步無侶，是為佛子菩薩大士以近目前第六菩薩所逮道地。遵修住此，善能變化，設為天王，其四大者，覩之降息，獨步三界而無疇匹，聲聞、緣覺不敢諮問，所行德本，布施愛敬，利益等利，化眾生心，不捨佛道至皆具足。念一切智，何所陳生，最第一願，勢力堅強，導御開化，成其普智，發意之頃，如是比像，無極精進，須臾之頃，逮致億百千諸三昧定。開化無數億百千姟諸菩薩眾，覩諸眷屬菩薩願力，而有殊特，有所感動莫能稱計行若干億百千姟劫，不可為喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是，以住目前菩薩道地，德本日增，照除無數眾生塵勞，拔愛欲瑕，總四魔徑，獨步無侶，是為佛子菩薩大士以近目前第六菩薩所逮道地。遵修住此，善能變化，設為天王，其四大者，覩之降息，獨步三界而無疇匹，聲聞、緣覺不敢諮問，所行德本，布施愛敬，利益等利，化眾生心，不捨佛道至皆具足。念一切智，何所陳生，最第一願，勢力堅強，導御開化，成其普智，發意之頃，如是比像，無極精進，須臾之頃，逮致億百千諸三昧定。開化無數億百千姟諸菩薩眾，覩諸眷屬菩薩願力，而有殊特，有所感動莫能稱計行若干億百千姟劫，不可為喻。」

時金剛藏菩薩大士，欲廣解散此義所歸，即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏菩薩大士，欲廣解散此義所歸，即說頌曰：

「以能具備悉， 第五之道地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以能具備悉， 第五之道地；

因法為瑞應， 無相無所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因法為瑞應， 無相無所生。

不起甚清淨， 以為無放逸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起甚清淨， 以為無放逸；

奉行聖慧意， 便入第六住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉行聖慧意， 便入第六住。

諸法為寂寞， 靜然無想念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法為寂寞， 靜然無想念；

自然猶幻化， 解脫於生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然猶幻化， 解脫於生死。

以致柔順忍， 法自無所亂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以致柔順忍， 法自無所亂；

其慧轉殊勝， 則勤修六住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其慧轉殊勝， 則勤修六住。

聰達住柔順， 頻入明慧力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聰達住柔順， 頻入明慧力；

觀察一切世， 從習而有報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察一切世， 從習而有報。

由愚癡盲冥， 而有己人物； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由愚癡盲冥， 而有己人物；

欲度脫斯等， 故興修勤行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲度脫斯等， 故興修勤行。

從選擇因緣， 本末悉為空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從選擇因緣， 本末悉為空；

所作緣報應， 和會致諍亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作緣報應， 和會致諍亂。

猶若有所作， 便覩造所見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶若有所作， 便覩造所見；

選擇親近眾， 猶如蜂採華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 選擇親近眾， 猶如蜂採華。

假使慧察之， 本末為明冥； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使慧察之， 本末為明冥；

思想緣罪福， 得報以癡果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思想緣罪福， 得報以癡果。

從思想已故， 名色為伴侶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從思想已故， 名色為伴侶；

如是致有難， 乃成五陰苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是致有難， 乃成五陰苦。

因其我心所， 墮入在三界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因其我心所， 墮入在三界；

又是諸所趣， 十二悉一心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又是諸所趣， 十二悉一心。

從貪婬而生， 心行亦如之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從貪婬而生， 心行亦如之；

有盡亦如斯， 復為心所誤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有盡亦如斯， 復為心所誤。

由無明癡故， 造立十二苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由無明癡故， 造立十二苦；

愚冥之因緣， 數施諸想念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚冥之因緣， 數施諸想念。

如是之所致， 老病俱散身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之所致， 老病俱散身；

又一切諸患， 由當盡冥壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又一切諸患， 由當盡冥壞。

從癡無明緣， 因是無斷絕； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從癡無明緣， 因是無斷絕；

思想若消滅， 因緣則斷除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思想若消滅， 因緣則斷除。

以起愚恩愛， 而緣致塵勞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以起愚恩愛， 而緣致塵勞；

勤苦之惱患， 想念有餘害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤苦之惱患， 想念有餘害。

從諸入致癡， 故有生死苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從諸入致癡， 故有生死苦；

更樂及痛痒， 從苦復至苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更樂及痛痒， 從苦復至苦。

有復餘受身， 展轉復長苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有復餘受身， 展轉復長苦；

斷除諸苦惱， 則乃無吾我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除諸苦惱， 則乃無吾我。

本無有痛痒， 亦無諸想念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本無有痛痒， 亦無諸想念；

其神識所更， 現在而往返。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其神識所更， 現在而往返。

用當來受行， 故成諸苦惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用當來受行， 故成諸苦惱；

又所消滅者， 觀之所永盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又所消滅者， 觀之所永盡。

由愚癡因緣， 自然成覺了； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由愚癡因緣， 自然成覺了；

因其患厭故， 滅除諸因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因其患厭故， 滅除諸因緣。

因其因緣故， 於是斷諸緣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因其因緣故， 於是斷諸緣；

觀諸卑賤士， 自然為永空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸卑賤士， 自然為永空。

柔順及愚冥， 承其行業意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柔順及愚冥， 承其行業意；

逮之乃盡癡， 蒙此皆斷緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮之乃盡癡， 蒙此皆斷緣。

深妙之因緣， 解之虛無相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深妙之因緣， 解之虛無相；

察省十事分， 了其不可別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 察省十事分， 了其不可別。

有計諸所趣， 罪福處未來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有計諸所趣， 罪福處未來；

其財業三品， 從本來展轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其財業三品， 從本來展轉。

剖判三苦行， 起滅之處所； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剖判三苦行， 起滅之處所；

無所有陰盡， 柔順解因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有陰盡， 柔順解因緣。

因緣起如是， 所入暢平等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣起如是， 所入暢平等；

譬如現幻化， 愛欲業若斯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如現幻化， 愛欲業若斯。

如夢之所覩， 形影亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如夢之所覩， 形影亦如是；

冥騃愚癡類， 自然猶野馬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冥騃愚癡類， 自然猶野馬。

其解如是行， 彼智乃了空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其解如是行， 彼智乃了空；

諸緣為恍惚， 奉此無堅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸緣為恍惚， 奉此無堅相。

以能了如此， 亦無有志願； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以能了如此， 亦無有志願；

唯欲願愍傷， 一切眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯欲願愍傷， 一切眾生類。

其大志寬弘， 如是行脫門； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其大志寬弘， 如是行脫門；

心轉加慈愍， 思樂佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心轉加慈愍， 思樂佛功德。

勤修憂眾生， 實思察其元； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修憂眾生， 實思察其元；

無諸情慼患， 逮無量功勳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諸情慼患， 逮無量功勳。

承空三昧具， 識本百千劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承空三昧具， 識本百千劫；

勇猛士如是， 無相亦無願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛士如是， 無相亦無願。

建立斯道業， 柔順尊法忍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立斯道業， 柔順尊法忍；

其慧應無為， 脫門為善寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其慧應無為， 脫門為善寶。

如是性寬弘， 供養於大聖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是性寬弘， 供養於大聖；

應寂然除憒， 志順最勝命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應寂然除憒， 志順最勝命。

逮成覺意定， 益增加清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮成覺意定， 益增加清淨；

猶琉璃紫金， 彫治益光榮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶琉璃紫金， 彫治益光榮。

以照眾生意， 猶月之弘光； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以照眾生意， 猶月之弘光；

四品風遊行， 獨步無等倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四品風遊行， 獨步無等倫。

因越魔徑路， 最勝光美妙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因越魔徑路， 最勝光美妙；

消滅眾塵勞， 燋炙諸苦痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消滅眾塵勞， 燋炙諸苦痛。

天師大錠鐐， 宣布此慧住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天師大錠鐐， 宣布此慧住；

善化立道意， 變消心懷風。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善化立道意， 變消心懷風。

所可奉聖慧， 演章句所講； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所可奉聖慧， 演章句所講；

勇士已超越， 聲聞所不逮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇士已超越， 聲聞所不逮。

發意須精進， 已逮安住業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發意須精進， 已逮安住業；

宿世已獲致， 億百千三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿世已獲致， 億百千三昧。

須臾見無數， 十方諸現佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須臾見無數， 十方諸現佛；

其德照曜世， 猶日秋時月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其德照曜世， 猶日秋時月。

微妙深難了， 勝聲聞不及； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙深難了， 勝聲聞不及；

眾雄自由講， 第六之道地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾雄自由講， 第六之道地。」

於時諸天，聞所說法，心中坦然，住虛空中，雨若干種，華香珍寶。稱揚諮嗟，柔軟妙音，口宣清淨具足可敬功勳之聲：「善哉上最思惟利義，累功積德，慧得自在，殊勝之行，為最巍巍。猶如蓮華，愍傷群生，其行超絕，不可稱量。」大神妙天，在虛空中，散雨殊妙眾雜華香，消除麁細塵勞憂冥，頒宣琦異上好音響：「逮最清淨第一之利。我等以聞所暢道地。」時諸伎樂，出悲音聲，諸天玉女，心懷踊躍，於彼諸天，承佛聖旨，令諸門戶皆自為開，除眾闇冥，心解如日，奉最尊法。於是彼世無數之眾，俗間賢人，皆超越世，顯示方俗第一微妙，遙見其身，寂然恬怕，而現其形無身之身，自歸於法，消滅調定，使無想念。有其音響，眼目大明，越無央數諸佛國土，供養諸佛，奉眾導師，自察其身，憶如最勝，棄諸瑕穢，慧得自在，開化眾生，無彼我想，奉精進行，應所行業。諸天玉女一切皆樂寂默之義，觀人中尊，眾會悅豫，啟白眾祐：「為供養佛，身自在已，願說殊特正法言教，功勳如海，唯時宣之，顯第七住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時諸天，聞所說法，心中坦然，住虛空中，雨若干種，華香珍寶。稱揚諮嗟，柔軟妙音，口宣清淨具足可敬功勳之聲：「善哉上最思惟利義，累功積德，慧得自在，殊勝之行，為最巍巍。猶如蓮華，愍傷群生，其行超絕，不可稱量。」大神妙天，在虛空中，散雨殊妙眾雜華香，消除麁細塵勞憂冥，頒宣琦異上好音響：「逮最清淨第一之利。我等以聞所暢道地。」時諸伎樂，出悲音聲，諸天玉女，心懷踊躍，於彼諸天，承佛聖旨，令諸門戶皆自為開，除眾闇冥，心解如日，奉最尊法。於是彼世無數之眾，俗間賢人，皆超越世，顯示方俗第一微妙，遙見其身，寂然恬怕，而現其形無身之身，自歸於法，消滅調定，使無想念。有其音響，眼目大明，越無央數諸佛國土，供養諸佛，奉眾導師，自察其身，憶如最勝，棄諸瑕穢，慧得自在，開化眾生，無彼我想，奉精進行，應所行業。諸天玉女一切皆樂寂默之義，觀人中尊，眾會悅豫，啟白眾祐：「為供養佛，身自在已，願說殊特正法言教，功勳如海，唯時宣之，顯第七住。」