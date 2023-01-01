漸備一切智德經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸備一切智德經卷第二

西晉月支三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月支三藏竺法護譯

興光住品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興光住品第三

金剛藏曰：「佛子！菩薩大士，已得究暢第二住地，便入第三，尋當思惟，性行十事。何謂為十？一曰、志性清淨；二曰、性行明達通利；三曰、消滅淡泊其意；四曰、心懷無垢瑕穢；五曰、志念永不退轉；六曰、其心堅固而不怯劣；七曰、其念極上無窮；八曰、性行輕便而不遲鈍；九曰、其行微妙巍巍高玄；十曰、其心弘廣不協局迮。假使菩薩住第三地，觀諸萬物一切無常、苦、空、不淨、不可保信，悉歸壞敗不久存立，適起尋滅，本無所成，當來未至，現在無住；察於一切萬物所有，皆歸沒盡，已得入此無所有地，悉是憂惱，危厄眾難患害合會，結在憎愛之業，多有愁慼，咸以無常，婬怒癡火，甚為熾盛，因為成立，無所依怙，察此一切猶如幻化；一切萬物，悉為恐懼，無有救護，心數動移，便以違失本之慧。見如來慧不可思議，不可限量，不可稱載，極遠巍巍，無有雜碎，亦無眾厄，無為常存，無畏第一，不復退轉多所濟護。所見平等，已見如來無量聖慧，覩眾危厄，益加愍哀念于眾生，心行十事。何謂為十？一曰、心念將濟孤獨危困；二曰、常化貧乏使入道法；三曰、消于婬怒癡火所然熾盛；四曰、其心周旋生死而不造亂；五曰、其心常欲蠲除塵勞之穢覺未覺者；六曰、其心顯燿令習自在；七曰、勸導離善法者使樂大雅；八曰、其心忘失佛法令入正道；九曰、其心迷惑隨生死流使返其源；十曰、其心見在愚徑而懷恐懼令立無畏。彼已覩察眾生無數危厄，三界之患，輒修精進，吾當將濟一切群黎，度之解脫令致清淨，使得超越，化之立之，勸之寤之，開之示之，令至滅度。已能如是，達至無為，普入萬性，如斯將濟一切眾生，所化若茲具一切智如來聖慧，心念勤修，擁護眾生。又自思之：『以何因緣，以何方便，化此無數眾生之類，墮在苦惱塵勞之厄，所遭焚燒，使立永安，令無復異，住在無礙三脫之門？』已立斯法，開化他人，以無罣礙三脫慧門，無復異行，解一切法，知無所行，了本真諦，導之為行，行無所行；以此慧明，不復觀聽，猗他之義，唯學佛道。又心念言：『何所為具一切佛法之根本也？』唯以博聞分別義理，以觀此慧益加增修。勤求正法，專精奉行，夙夜思法，欲聽受之，不以為厭；樂法不廢，發生好法、求法、導法、志法、由法、流法、歸法、救法、護法、行法，善求道法；不慕世間無限寶物，無用諸藏盈滿之珍，已得自在，發意布施；不念有難唯思法師，於世難值甚為希有，以用法故無所愛惜，內外所有咸以布施；所可惠施，若施眷屬、田地、財寶、帑藏、珍琦、瓔珞、妻子、男女、頭目、手足、耳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏曰：「佛子！菩薩大士，已得究暢第二住地，便入第三，尋當思惟，性行十事。何謂為十？一曰、志性清淨；二曰、性行明達通利；三曰、消滅淡泊其意；四曰、心懷無垢瑕穢；五曰、志念永不退轉；六曰、其心堅固而不怯劣；七曰、其念極上無窮；八曰、性行輕便而不遲鈍；九曰、其行微妙巍巍高玄；十曰、其心弘廣不協局迮。假使菩薩住第三地，觀諸萬物一切無常、苦、空、不淨、不可保信，悉歸壞敗不久存立，適起尋滅，本無所成，當來未至，現在無住；察於一切萬物所有，皆歸沒盡，已得入此無所有地，悉是憂惱，危厄眾難患害合會，結在憎愛之業，多有愁慼，咸以無常，婬怒癡火，甚為熾盛，因為成立，無所依怙，察此一切猶如幻化；一切萬物，悉為恐懼，無有救護，心數動移，便以違失本之慧。見如來慧不可思議，不可限量，不可稱載，極遠巍巍，無有雜碎，亦無眾厄，無為常存，無畏第一，不復退轉多所濟護。所見平等，已見如來無量聖慧，覩眾危厄，益加愍哀念于眾生，心行十事。何謂為十？一曰、心念將濟孤獨危困；二曰、常化貧乏使入道法；三曰、消于婬怒癡火所然熾盛；四曰、其心周旋生死而不造亂；五曰、其心常欲蠲除塵勞之穢覺未覺者；六曰、其心顯燿令習自在；七曰、勸導離善法者使樂大雅；八曰、其心忘失佛法令入正道；九曰、其心迷惑隨生死流使返其源；十曰、其心見在愚徑而懷恐懼令立無畏。彼已覩察眾生無數危厄，三界之患，輒修精進，吾當將濟一切群黎，度之解脫令致清淨，使得超越，化之立之，勸之寤之，開之示之，令至滅度。已能如是，達至無為，普入萬性，如斯將濟一切眾生，所化若茲具一切智如來聖慧，心念勤修，擁護眾生。又自思之：『以何因緣，以何方便，化此無數眾生之類，墮在苦惱塵勞之厄，所遭焚燒，使立永安，令無復異，住在無礙三脫之門？』已立斯法，開化他人，以無罣礙三脫慧門，無復異行，解一切法，知無所行，了本真諦，導之為行，行無所行；以此慧明，不復觀聽，猗他之義，唯學佛道。又心念言：『何所為具一切佛法之根本也？』唯以博聞分別義理，以觀此慧益加增修。勤求正法，專精奉行，夙夜思法，欲聽受之，不以為厭；樂法不廢，發生好法、求法、導法、志法、由法、流法、歸法、救法、護法、行法，善求道法；不慕世間無限寶物，無用諸藏盈滿之珍，已得自在，發意布施；不念有難唯思法師，於世難值甚為希有，以用法故無所愛惜，內外所有咸以布施；所可惠施，若施眷屬、田地、財寶、帑藏、珍琦、瓔珞、妻子、男女、頭目、手足、耳

鼻、肌肉、支體、衣食，及己身命，用經典故，無所貪悋，皆能惠施。用法典故，極重愛樂，所用安已，明珠、如意、貴價璝琦；布施之時，謙下卑言，所可放施，不懷悔恨，身心不惱；其有受者，因是令度，所不聞法，聞之欣然，勝得三千大千國土滿中珍寶，寧聞一偈不用梵釋轉輪王位，修無央數百千劫行；或有來謂：『卿今所興習，是平等正覺之業，菩薩淨行，假欲得聞此大正法，自投大火，更無極苦苦惱之患；越斯大火，若使己身，遭是困厄，乃成佛道。』即念言：『今我身求經，道寧愛樂一句法，不用此身，正使此三千世界滿中火至梵天，求法故自投中，況小火也；設命墮在一切地獄，苦痛不安，故當勤慕，求于法典，況復值遇人間之惱。』以此方便，求于經典，若使聞法，如法觀察，一心解達；彼若聽經，自伏己心，念志上道，識如是意，在於經典，而行要法，慕樂佛道，終不唐舉；口言清淨，照察如是，住菩薩地，寂除情欲；消滅諸惡不善之法，專惟善業，歡悅安隱，成第一禪。又除想念，其內寂然，而心一矣，無復思想，隨時順行，歡悅安隱，成第二禪。又好喜離，欲造恬泊行，其心寂默，身意快然，猶如眾聖所言，觀察其心，安隱行第三禪。又除其樂，棄捐眾苦消竭前本，無樂無苦，專精永然其心清淨，行第四禪。彼則越度一切色想，已超色想，逮有無想；入于名號，因時思念若干名想，輒以修行無量虛空虛空之想；彼已越度諸虛空想，因修奉行無量識慧之想，彼則越度諸虛空想，便無所著，修無所有；已度一切無所有業，因修無想，亦不離想，則不樂餘；所興發處，唯奉道法，因修慈心，廣大無際，不可限量，無怨不恨，欲護眾生，一志普周，遵行悅豫，慈念十方，哀喜行護，亦復如是。其心廣大，愍護無際，無怨不恨，欲濟眾生，救護十方，具四等心，一切蒙安。又彼修成若干變化，神足示現，震動天地，以一身化為無數身，以無數身，還合一身；徹越虛空，通過牆壁，入出太山，須彌鐵圍，無所罣礙，如遊虛空，虛空中坐；猶如飛鳥出沒于地，如入在水，履水上行如行于地，身出烟火如大炬然；察是日月，神足巍巍，威神無極，遊行四域，消除闇冥，以手捫摸日月宮殿，其身遠超，上至梵天。耳之徹聽，清淨洞達，過於天人；聞其言聲諸天人民。又復了知眾生心念，所念如是，知有欲心無欲之心，有恚心無恚心，有癡心無癡心，有塵勞心，無塵勞心，小心大心，多心少心，要心無要心，亂心正心，定心不定心，解脫心無脫心，最上心無上心，審見本末，皆悉知之；如是一切分別眾生諸心所念，善惡禍福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鼻、肌肉、支體、衣食，及己身命，用經典故，無所貪悋，皆能惠施。用法典故，極重愛樂，所用安已，明珠、如意、貴價璝琦；布施之時，謙下卑言，所可放施，不懷悔恨，身心不惱；其有受者，因是令度，所不聞法，聞之欣然，勝得三千大千國土滿中珍寶，寧聞一偈不用梵釋轉輪王位，修無央數百千劫行；或有來謂：『卿今所興習，是平等正覺之業，菩薩淨行，假欲得聞此大正法，自投大火，更無極苦苦惱之患；越斯大火，若使己身，遭是困厄，乃成佛道。』即念言：『今我身求經，道寧愛樂一句法，不用此身，正使此三千世界滿中火至梵天，求法故自投中，況小火也；設命墮在一切地獄，苦痛不安，故當勤慕，求于法典，況復值遇人間之惱。』以此方便，求于經典，若使聞法，如法觀察，一心解達；彼若聽經，自伏己心，念志上道，識如是意，在於經典，而行要法，慕樂佛道，終不唐舉；口言清淨，照察如是，住菩薩地，寂除情欲；消滅諸惡不善之法，專惟善業，歡悅安隱，成第一禪。又除想念，其內寂然，而心一矣，無復思想，隨時順行，歡悅安隱，成第二禪。又好喜離，欲造恬泊行，其心寂默，身意快然，猶如眾聖所言，觀察其心，安隱行第三禪。又除其樂，棄捐眾苦消竭前本，無樂無苦，專精永然其心清淨，行第四禪。彼則越度一切色想，已超色想，逮有無想；入于名號，因時思念若干名想，輒以修行無量虛空虛空之想；彼已越度諸虛空想，因修奉行無量識慧之想，彼則越度諸虛空想，便無所著，修無所有；已度一切無所有業，因修無想，亦不離想，則不樂餘；所興發處，唯奉道法，因修慈心，廣大無際，不可限量，無怨不恨，欲護眾生，一志普周，遵行悅豫，慈念十方，哀喜行護，亦復如是。其心廣大，愍護無際，無怨不恨，欲濟眾生，救護十方，具四等心，一切蒙安。又彼修成若干變化，神足示現，震動天地，以一身化為無數身，以無數身，還合一身；徹越虛空，通過牆壁，入出太山，須彌鐵圍，無所罣礙，如遊虛空，虛空中坐；猶如飛鳥出沒于地，如入在水，履水上行如行于地，身出烟火如大炬然；察是日月，神足巍巍，威神無極，遊行四域，消除闇冥，以手捫摸日月宮殿，其身遠超，上至梵天。耳之徹聽，清淨洞達，過於天人；聞其言聲諸天人民。又復了知眾生心念，所念如是，知有欲心無欲之心，有恚心無恚心，有癡心無癡心，有塵勞心，無塵勞心，小心大心，多心少心，要心無要心，亂心正心，定心不定心，解脫心無脫心，最上心無上心，審見本末，皆悉知之；如是一切分別眾生諸心所念，善惡禍福，

道俗真偽，靡所不達。又識無限前宿所居，一生十生，百生千生，不可稱載宿命時事，悉識別之；劫壞劫成，悉知無數不可計會天地成敗；吾曾更歷國土處所，名姓如是，所遊飲食，壽命長短，衣服好醜，所遭苦樂，彼沒生此，此沒生彼，此沒生此，彼沒生彼，周遍沒來生，尋復還返；以是比類，曉知無限前宿所更，已復清淨。清淨天眼，過諸天眼，見人生死善惡所歸，尊卑貴賤，如所作受，又此眾生身行善，口言善，心念善，不謗聖賢，奉修正見，壽盡身散，得上天生；又若眾生，身行惡，口言惡，心念惡，誹謗聖賢，或於邪見，壽盡身散，墮于地獄；以淨天眼，普見天人，蜎飛蠕動蚑行之類，所行禍福善惡所趣。又以一心三昧正受，若從定起，不用此德，有所向生，唯覩具足菩薩道品，願有所濟，故示現生；住于菩薩興光之地，見於十方無數億千兆載諸佛，奉事供養，衣服飲食，床褥臥具，病瘦醫藥；歸命諸佛，聽所演法，已聞受法，隨器授與，未曾越法，不毀佛教；各各觀察，益以愍哀，普如己身，親族無異，欲解諸縛，於無央數億百千劫兆載姟限，斷邪見欲，心不在言，亦除邪瞋愚癡之態；如金寶師工治寶矣，以作臂釧，釵鐶，瓔珞，㻉瑤之屬，無不成好。菩薩如是，住興光地，則以無言，消諸所見，諸婬怒癡；以是德本，增行巍巍，清白日甚，漸備仁和忍辱之原，將順戒禁而無所犯，心不懷恨不抱怒亂，志性無諂，心懷詳序，而不卒暴；一切所作，不以究竟，所作成辦，不行諛諂；無虛偽時，性無所受，行甚清淨；彼以四恩，而宣愛敬，行益利義；內志篤厚，十度無極，忍辱精進，所度無極，慇懃修此；亦復勸化餘諸菩薩，謹慎清淨，是為菩薩諸大士等第三住法，名曰興光。菩薩住此，諸根通達，若作天王，執權方便，有所造立，若行布施，作行敬愛，設修利益，其心常一；念佛不捨，致普具，念一切智業：『以何等行，為諸眾生，致于最尊；得普敏達，為眾導師乎？』發意之頃，精進超絕，一時悉逮百千三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道俗真偽，靡所不達。又識無限前宿所居，一生十生，百生千生，不可稱載宿命時事，悉識別之；劫壞劫成，悉知無數不可計會天地成敗；吾曾更歷國土處所，名姓如是，所遊飲食，壽命長短，衣服好醜，所遭苦樂，彼沒生此，此沒生彼，此沒生此，彼沒生彼，周遍沒來生，尋復還返；以是比類，曉知無限前宿所更，已復清淨。清淨天眼，過諸天眼，見人生死善惡所歸，尊卑貴賤，如所作受，又此眾生身行善，口言善，心念善，不謗聖賢，奉修正見，壽盡身散，得上天生；又若眾生，身行惡，口言惡，心念惡，誹謗聖賢，或於邪見，壽盡身散，墮于地獄；以淨天眼，普見天人，蜎飛蠕動蚑行之類，所行禍福善惡所趣。又以一心三昧正受，若從定起，不用此德，有所向生，唯覩具足菩薩道品，願有所濟，故示現生；住于菩薩興光之地，見於十方無數億千兆載諸佛，奉事供養，衣服飲食，床褥臥具，病瘦醫藥；歸命諸佛，聽所演法，已聞受法，隨器授與，未曾越法，不毀佛教；各各觀察，益以愍哀，普如己身，親族無異，欲解諸縛，於無央數億百千劫兆載姟限，斷邪見欲，心不在言，亦除邪瞋愚癡之態；如金寶師工治寶矣，以作臂釧，釵鐶，瓔珞，㻉瑤之屬，無不成好。菩薩如是，住興光地，則以無言，消諸所見，諸婬怒癡；以是德本，增行巍巍，清白日甚，漸備仁和忍辱之原，將順戒禁而無所犯，心不懷恨不抱怒亂，志性無諂，心懷詳序，而不卒暴；一切所作，不以究竟，所作成辦，不行諛諂；無虛偽時，性無所受，行甚清淨；彼以四恩，而宣愛敬，行益利義；內志篤厚，十度無極，忍辱精進，所度無極，慇懃修此；亦復勸化餘諸菩薩，謹慎清淨，是為菩薩諸大士等第三住法，名曰興光。菩薩住此，諸根通達，若作天王，執權方便，有所造立，若行布施，作行敬愛，設修利益，其心常一；念佛不捨，致普具，念一切智業：『以何等行，為諸眾生，致于最尊；得普敏達，為眾導師乎？』發意之頃，精進超絕，一時悉逮百千三昧。」

時金剛藏菩薩大士，欲復重散此義所歸，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛藏菩薩大士，欲復重散此義所歸，說此頌曰：

「斯等性清淨， 德室心通達； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斯等性清淨， 德室心通達；

貪欲患消除， 成不退轉業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲患消除， 成不退轉業。

興發堅固志， 強勇進微妙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興發堅固志， 強勇進微妙；

其意甚廣大， 因是入三住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其意甚廣大， 因是入三住。

已立於此地， 宣布光曜住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已立於此地， 宣布光曜住；

說非常苦空， 不淨毀散法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說非常苦空， 不淨毀散法。

為不得久存， 須臾虛無聲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為不得久存， 須臾虛無聲；

選擇悉有為， 無來無所往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 選擇悉有為， 無來無所往。

由是致疾病， 遭愁憂涕泣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是致疾病， 遭愁憂涕泣；

與眾惱俱合， 受結著恩愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與眾惱俱合， 受結著恩愛。

苦患不可意， 常熾然三火； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦患不可意， 常熾然三火；

以見有為業， 發起無限難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以見有為業， 發起無限難。

若厭於三處， 其心無所慕； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若厭於三處， 其心無所慕；

欲求諸佛慧， 其意不變異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求諸佛慧， 其意不變異。

無量不可思， 所度無等倫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量不可思， 所度無等倫；

覩彼眾滅度， 諸最勝聖慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩彼眾滅度， 諸最勝聖慧。

已見於諸佛， 永無眾患厄； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已見於諸佛， 永無眾患厄；

無救離依怙， 扶濟使得出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無救離依怙， 扶濟使得出。

常貧於道法， 為三火所災； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常貧於道法， 為三火所災；

犯所有苦惱， 百種縛其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 犯所有苦惱， 百種縛其心。

重敬眾塵勞， 無明志下賤； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重敬眾塵勞， 無明志下賤；

已失威神力， 違安住道寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已失威神力， 違安住道寶。

流墮生死淵， 恐怖求解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流墮生死淵， 恐怖求解脫；

我應擁護之， 堅強等精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我應擁護之， 堅強等精進。

志樂於尊慧， 不貪世人榮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志樂於尊慧， 不貪世人榮；

觀察何等宜， 逮致至解道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察何等宜， 逮致至解道。

無他諸罣礙， 成諸如來慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無他諸罣礙， 成諸如來慧；

其慧為智明， 是眾安住樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其慧為智明， 是眾安住樂。

以聞智專惟， 成菩薩聖慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以聞智專惟， 成菩薩聖慧；

適聽所說法， 尋精進奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 適聽所說法， 尋精進奉行。

夙夜欲啟受， 無餘因緣業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夙夜欲啟受， 無餘因緣業；

以法而樂義， 以法廣救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法而樂義， 以法廣救護。

明月珠眾寶， 所愛敬親里； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明月珠眾寶， 所愛敬親里；

國土廣無極， 具足豐盛尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土廣無極， 具足豐盛尊。

妻子及男女， 眷屬諸走使； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妻子及男女， 眷屬諸走使；

以經典之故， 布施不悋此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以經典之故， 布施不悋此。

頭目及手足， 己身之肌肉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭目及手足， 己身之肌肉；

目見而口言， 施血如流江。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目見而口言， 施血如流江。

見害屠割刑， 所重髓布施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見害屠割刑， 所重髓布施；

不以此為苦， 不聞法為患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不以此為苦， 不聞法為患。

假使有來者， 口宣如是辭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使有來者， 口宣如是辭；

猶如火所起， 自投炎赫盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如火所起， 自投炎赫盛。

若聽安住說， 微妙法要寶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聽安住說， 微妙法要寶；

聞之甚思惟， 功勳義章句； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞之甚思惟， 功勳義章句；

一句法義故， 頂戴須彌山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一句法義故， 頂戴須彌山。

設使三千世， 滿火至梵天； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設使三千世， 滿火至梵天；

我聞法善利， 其意達玄妙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞法善利， 其意達玄妙；

若人聞致是， 任如是苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞致是， 任如是苦惱。

正使於中死， 求得道慧明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正使於中死， 求得道慧明；

雖遭此眾難， 忍苦不以患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖遭此眾難， 忍苦不以患。

何況人身苦， 若干之厄難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況人身苦， 若干之厄難；

我之所戀慕， 惟志求聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我之所戀慕， 惟志求聞法。

若得數聞法， 隨時而思惟； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得數聞法， 隨時而思惟；

四禪四等心， 悅豫三昧定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四禪四等心， 悅豫三昧定。

承於五神通， 漸備具足行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承於五神通， 漸備具足行；

以是由自在， 不墮所向生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是由自在， 不墮所向生。

住立此軌德， 順無數億佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住立此軌德， 順無數億佛；

意常奉供養， 聽受斯經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意常奉供養， 聽受斯經典。

曉了離邪住， 啟顙清淨行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了離邪住， 啟顙清淨行；

猶若金無垢， 號曰為紫磨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶若金無垢， 號曰為紫磨。

住是雅功勳， 報處忉利宮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住是雅功勳， 報處忉利宮；

造立為豪尊， 迴轉處魔天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造立為豪尊， 迴轉處魔天。

魔天若干會， 功德諸章句； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔天若干會， 功德諸章句；

以住無以意， 唯求佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以住無以意， 唯求佛功德。

佛子已住此， 慇懃慕精進； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子已住此， 慇懃慕精進；

逮致三昧定， 其數各百千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮致三昧定， 其數各百千。

覩見諸佛最， 相好若干種； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩見諸佛最， 相好若干種；

加益極微妙， 功勳尊無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加益極微妙， 功勳尊無量。

是為第三住， 安住身自說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為第三住， 安住身自說；

普愍諸世間， 諸菩薩無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普愍諸世間， 諸菩薩無上。」

時諸天人聞大行， 微妙巍巍所住地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸天人聞大行， 微妙巍巍所住地；

眾祐諸子懷踊躍， 則以天華散佛上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾祐諸子懷踊躍， 則以天華散佛上。

會在地樹持衣被， 嗟歎稱揚此經典； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會在地樹持衣被， 嗟歎稱揚此經典；

魔后可敬柔軟好， 鼓樂歌頌勝妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔后可敬柔軟好， 鼓樂歌頌勝妙法。

「其自在天歡悅句， 以月明寶貢安住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其自在天歡悅句， 以月明寶貢安住；

口宣我等故有佛， 興發德時度彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口宣我等故有佛， 興發德時度彼岸。

其最法勝何故然， 獨歎菩薩行第一； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其最法勝何故然， 獨歎菩薩行第一；

我今得聽妙道地， 於百千劫難得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今得聽妙道地， 於百千劫難得聞。

益加宣布愍諸天， 諸佛之子行殊勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 益加宣布愍諸天， 諸佛之子行殊勝；

得聞此軟聖眾會， 當得服行寂無地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞此軟聖眾會， 當得服行寂無地。

如月除患盛， 已興安住談； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如月除患盛， 已興安住談；

第四所遊行， 演行最為上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四所遊行， 演行最為上。」

漸備經暉曜住品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸備經暉曜住品第四

金剛藏復曰：「佛子復聽！菩薩大士已能清淨住第三地，便進入在第四地住，輒得超越，入十明曜。何等為十？一曰、遊在眾生之界；二曰、周行通諸法界；三曰、遍察三千世界；四曰、觀于無窮虛空之界；五曰、普省眾神識源；六曰、流布在於欲界之處；七曰、周旋往來於色界中；八曰、優遊而化於無色界；九曰、志在上最微妙解脫；十曰、其性弘寬心和柔軟；是為十。菩薩大士！復有十法，逮法光明，從第三住，入第四住。且聽佛子！其菩薩業，第四行住，名曰暉曜，適逮此已，則能將護如來種姓，致于內法，教化十慧。何等為十？一曰、其心性行得不迴轉；二曰、篤信三寶莫能壞者，逮所遊處而悉究竟；三曰、勤修清淨玄妙之業；四曰、解自然興故行尊道；五曰、分別世間從因緣生成敗之事；六曰、曉了一切悉從罪福致所生處；七曰、敷演生死泥洹之源；八曰、覺知眾生國土之本；九曰、宣暢散意過去當來；十曰、能剖判說無所盡行，因得成就如來種姓；是為十。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏復曰：「佛子復聽！菩薩大士已能清淨住第三地，便進入在第四地住，輒得超越，入十明曜。何等為十？一曰、遊在眾生之界；二曰、周行通諸法界；三曰、遍察三千世界；四曰、觀于無窮虛空之界；五曰、普省眾神識源；六曰、流布在於欲界之處；七曰、周旋往來於色界中；八曰、優遊而化於無色界；九曰、志在上最微妙解脫；十曰、其性弘寬心和柔軟；是為十。菩薩大士！復有十法，逮法光明，從第三住，入第四住。且聽佛子！其菩薩業，第四行住，名曰暉曜，適逮此已，則能將護如來種姓，致于內法，教化十慧。何等為十？一曰、其心性行得不迴轉；二曰、篤信三寶莫能壞者，逮所遊處而悉究竟；三曰、勤修清淨玄妙之業；四曰、解自然興故行尊道；五曰、分別世間從因緣生成敗之事；六曰、曉了一切悉從罪福致所生處；七曰、敷演生死泥洹之源；八曰、覺知眾生國土之本；九曰、宣暢散意過去當來；十曰、能剖判說無所盡行，因得成就如來種姓；是為十。」

金剛藏曰：「又佛子聽！若有菩薩，住第四地，自觀內身，而行寂然，自御其意，不懷俗法；亦觀外法，而行寂然，亦御其意，不懷俗法；重察內外，亦無所起，永無所壞。觀內痛痒，察其心法；亦觀本法，法之所行；觀內外法，而行寂然；自御其意，不懷俗法；眾惡諸法，不善未起，將使不生；精進攝心，成就方便令永斷絕，不善法起尋消除之；諸善德法，若不興者，方便精進，志樂興勸；功勳之法，令立不失，進使廣大。勤修道地，從行具足，自攝己心，未曾懈廢；永除眾穢，定意離貪，修行為首，念行神足，成就閑靜究竟無欲，乃至滅盡。勸助功福，精進以定，備悉眾行，以斷心定，便安眾行；斷識定意，輒行神足，成就閑靜究竟無欲之宜，乃至滅盡。勸助功福，念行信根，精進勤劬，念根、定根、慧根，成就閑靜，而無眾欲。滅盡眾塵，勸德念行，信力、精進力、念力、定力、慧力，成就閑靜，無欲滅盡。勸德定念覺意，修法覺意，精進覺意，歡悅覺意，篤信覺意，觀護覺意，成就閑靜，令其無欲。滅盡眾塵，勸德念行，正見、正念、正言、正業、正命、正便、正意、正定，成就閑靜，令其無欲。滅盡眾塵，普察勸德，目見一切眾生所在，為其宣暢本宿世願，志無極哀，興發大慈，使疾逮得一切智矣。令速究竟淨治佛國，具足如來十力、無畏、諸佛之法，諸相種好，音聲言辭，念尊最上殊特之業，普使具足。求學深妙，聽佛脫門，而行無極善權方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛藏曰：「又佛子聽！若有菩薩，住第四地，自觀內身，而行寂然，自御其意，不懷俗法；亦觀外法，而行寂然，亦御其意，不懷俗法；重察內外，亦無所起，永無所壞。觀內痛痒，察其心法；亦觀本法，法之所行；觀內外法，而行寂然；自御其意，不懷俗法；眾惡諸法，不善未起，將使不生；精進攝心，成就方便令永斷絕，不善法起尋消除之；諸善德法，若不興者，方便精進，志樂興勸；功勳之法，令立不失，進使廣大。勤修道地，從行具足，自攝己心，未曾懈廢；永除眾穢，定意離貪，修行為首，念行神足，成就閑靜究竟無欲，乃至滅盡。勸助功福，精進以定，備悉眾行，以斷心定，便安眾行；斷識定意，輒行神足，成就閑靜究竟無欲之宜，乃至滅盡。勸助功福，念行信根，精進勤劬，念根、定根、慧根，成就閑靜，而無眾欲。滅盡眾塵，勸德念行，信力、精進力、念力、定力、慧力，成就閑靜，無欲滅盡。勸德定念覺意，修法覺意，精進覺意，歡悅覺意，篤信覺意，觀護覺意，成就閑靜，令其無欲。滅盡眾塵，勸德念行，正見、正念、正言、正業、正命、正便、正意、正定，成就閑靜，令其無欲。滅盡眾塵，普察勸德，目見一切眾生所在，為其宣暢本宿世願，志無極哀，興發大慈，使疾逮得一切智矣。令速究竟淨治佛國，具足如來十力、無畏、諸佛之法，諸相種好，音聲言辭，念尊最上殊特之業，普使具足。求學深妙，聽佛脫門，而行無極善權方便。

「又佛子聽！菩薩若住此暉曜地，前本所習，自見貪身，猗於吾我，而計有人，依形壽命，諸陰種大，貪住眾入，浮沒高下，撰擇狐疑，疲極之態，謂言我所，恃怙財業，實有處所，一切永除。如是猗著，皆亦斷去，一切思念，誹謗之事，親忍塵勞，勤學立志，善權智慧，在在所遊，以道為寶；遵興道教，其心潤澤，心懷柔軟，抱仁和意，心常愍哀，心不厭惓。求最上心，志好思慕殊特慧心，將護化育諸眾生心，尊敬師友順應器心，如所聞之輒奉行心；逮玄妙慧，所作甚快，仁慈柔軟，所居安隱，止頓賢和，志性質直，行無所受，不以自大、不以憍慢而受其教，歸命無違。彼行是已，所受修行，寂然若斯，為上道地，清淨住法，專精思惟，習合會行，奉行勤修不退轉。精進不休，而不懈惓，遵不迴還，所奉廣遠，所行無量，最上精進。求無等侶，皆護眾生，所勸不毀。又其菩薩，心性清淨，志分和賢，無有可不。成信諸界，意性長益諸功德本，永以消除貪妬慢恣；離於猶豫，親近貢高，已得具足無疑脫門；因合會法，無厭不懈，已得速近建立如來，將順其心，令無限量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又佛子聽！菩薩若住此暉曜地，前本所習，自見貪身，猗於吾我，而計有人，依形壽命，諸陰種大，貪住眾入，浮沒高下，撰擇狐疑，疲極之態，謂言我所，恃怙財業，實有處所，一切永除。如是猗著，皆亦斷去，一切思念，誹謗之事，親忍塵勞，勤學立志，善權智慧，在在所遊，以道為寶；遵興道教，其心潤澤，心懷柔軟，抱仁和意，心常愍哀，心不厭惓。求最上心，志好思慕殊特慧心，將護化育諸眾生心，尊敬師友順應器心，如所聞之輒奉行心；逮玄妙慧，所作甚快，仁慈柔軟，所居安隱，止頓賢和，志性質直，行無所受，不以自大、不以憍慢而受其教，歸命無違。彼行是已，所受修行，寂然若斯，為上道地，清淨住法，專精思惟，習合會行，奉行勤修不退轉。精進不休，而不懈惓，遵不迴還，所奉廣遠，所行無量，最上精進。求無等侶，皆護眾生，所勸不毀。又其菩薩，心性清淨，志分和賢，無有可不。成信諸界，意性長益諸功德本，永以消除貪妬慢恣；離於猶豫，親近貢高，已得具足無疑脫門；因合會法，無厭不懈，已得速近建立如來，將順其心，令無限量。

「其住在此暉曜菩薩道地者，值見無數億百千姟兆載諸佛，普以供養衣被飲食，床敷臥具，病瘦醫藥，奉所宣法，啟受尊行；又諸佛所，出家為道，行作沙門，益增勤修；心性仁和，信解習淨，於無央數億百千姟，不廢德本；一切轉加，巍巍遂高，豐赫弘茂，猶如寶師工作眾物，成諸瓔珞，所合無比，釵鐶㻉瑤，靡不成好。菩薩大士，亦復如是，住暉曜地，其功德本，轉以加增，越諸下地諸菩薩住，猶如佛子如意明珠，光曜清淨，其暉遠照，明無等倫；其餘諸寶，雖在其邊，光蔽不現。菩薩如是，逮暉曜住，則無等侶，諸下地菩薩，功德不現，眾魔塵勞，悉為消滅，是為佛子菩薩大士住於第四暉曜地者。所在遊立，弘坦和雅，若處天位，為天王時，開化眾生；諸貪身者，所造立業，惠施仁愛，利人等利；一切救濟，合聚群黎，常念諸佛，未曾忘捨也。乃至普具一切智道，何因得為眾生最尊，咸致一切無極聖慧，為眾生護，導之利之，發意之頃，慇懃精進，須臾一時，逮億百千諸三昧定；覩眾菩薩億百千垓眷屬圍繞，菩薩之力，度於所願，所願殊特，變化自在，億百千姟兆載計劫，無能計限，功德威神。」於時金剛藏菩薩，重欲分別義之所歸，便說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其住在此暉曜菩薩道地者，值見無數億百千姟兆載諸佛，普以供養衣被飲食，床敷臥具，病瘦醫藥，奉所宣法，啟受尊行；又諸佛所，出家為道，行作沙門，益增勤修；心性仁和，信解習淨，於無央數億百千姟，不廢德本；一切轉加，巍巍遂高，豐赫弘茂，猶如寶師工作眾物，成諸瓔珞，所合無比，釵鐶㻉瑤，靡不成好。菩薩大士，亦復如是，住暉曜地，其功德本，轉以加增，越諸下地諸菩薩住，猶如佛子如意明珠，光曜清淨，其暉遠照，明無等倫；其餘諸寶，雖在其邊，光蔽不現。菩薩如是，逮暉曜住，則無等侶，諸下地菩薩，功德不現，眾魔塵勞，悉為消滅，是為佛子菩薩大士住於第四暉曜地者。所在遊立，弘坦和雅，若處天位，為天王時，開化眾生；諸貪身者，所造立業，惠施仁愛，利人等利；一切救濟，合聚群黎，常念諸佛，未曾忘捨也。乃至普具一切智道，何因得為眾生最尊，咸致一切無極聖慧，為眾生護，導之利之，發意之頃，慇懃精進，須臾一時，逮億百千諸三昧定；覩眾菩薩億百千垓眷屬圍繞，菩薩之力，度於所願，所願殊特，變化自在，億百千姟兆載計劫，無能計限，功德威神。」於時金剛藏菩薩，重欲分別義之所歸，便說頌曰：

「修治至光明， 第三之住地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修治至光明， 第三之住地；

眾生處世間， 各各周流行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生處世間， 各各周流行。

其第三之住， 等猶如虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其第三之住， 等猶如虛空；

其志性篤信， 清淨行無犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其志性篤信， 清淨行無犯。

適獲致光曜， 大威無極住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 適獲致光曜， 大威無極住；

將養世尊種， 至誠而迴轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將養世尊種， 至誠而迴轉。

住佛無懷疑， 法聖眾亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住佛無懷疑， 法聖眾亦然；

立清白之行， 唯覩見品類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立清白之行， 唯覩見品類。

在世尊吉祥， 從緣報往生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在世尊吉祥， 從緣報往生；

因隨於生死， 眾生之國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因隨於生死， 眾生之國土。

以法為無始， 所興無盡際； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法為無始， 所興無盡際；

奉行常謹勅， 逮歸世尊種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉行常謹勅， 逮歸世尊種。

積累法如是， 愍哀于群黎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積累法如是， 愍哀于群黎；

其身遵道行， 心法消痛痒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身遵道行， 心法消痛痒。

內外行相應， 思惟正其意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外行相應， 思惟正其意；

專精修言教， 棄捐於所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專精修言教， 棄捐於所有。

已除盡眾惡， 長成諸善法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已除盡眾惡， 長成諸善法；

這消化諸非， 便修第四業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 這消化諸非， 便修第四業。

奉行四神足， 五根并五力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉行四神足， 五根并五力；

微妙覺意寶， 遵八路如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙覺意寶， 遵八路如是。

道念諸群萌， 意寂然眷屬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道念諸群萌， 意寂然眷屬；

近辦所誓願， 因由本行慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近辦所誓願， 因由本行慈。

志願一切智， 以成治佛土； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志願一切智， 以成治佛土；

其力上最豪， 心思惟章句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其力上最豪， 心思惟章句。

又勇猛無畏， 與法俱教化； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又勇猛無畏， 與法俱教化；

慇懃志慕求， 樂佛殊妙聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慇懃志慕求， 樂佛殊妙聲。

深遠之道寶， 脫門之處所； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深遠之道寶， 脫門之處所；

積德而惟念， 大善權方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積德而惟念， 大善權方便。

已離于貪身， 消六十二見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離于貪身， 消六十二見；

永除內所猗， 及其計有命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永除內所猗， 及其計有命。

無五陰四大， 諸種處亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無五陰四大， 諸種處亦然；

已得第四住， 皆除是諸礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得第四住， 皆除是諸礙。

咸離棄貢高， 安住悉無慢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸離棄貢高， 安住悉無慢；

不復求貪樂， 所生之罪勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不復求貪樂， 所生之罪勞。

已消眾瑕垢， 性行甚清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已消眾瑕垢， 性行甚清淨；

精進修道德， 修善不求身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進修道德， 修善不求身。

其心甚柔軟， 所行無放逸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心甚柔軟， 所行無放逸；

心仁和質直， 賢雅而愍哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心仁和質直， 賢雅而愍哀。

求慕上利義， 一切不患厭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求慕上利義， 一切不患厭；

樂喜於聖慧， 為眾生行業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂喜於聖慧， 為眾生行業。

恭敬奉師長， 遠離求愛欲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬奉師長， 遠離求愛欲；

作人有反復， 無諂順教命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作人有反復， 無諂順教命。

無慢無所愛， 心性常樂快； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無慢無所愛， 心性常樂快；

精進不迴還， 奉尊等合集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進不迴還， 奉尊等合集。

其行以得立， 第三微妙住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其行以得立， 第三微妙住；

內性無不可， 治心令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內性無不可， 治心令清淨。

覩見喜信樂， 增長清白法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩見喜信樂， 增長清白法；

去眾垢穢濁， 一切化癡結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去眾垢穢濁， 一切化癡結。

菩薩已住此， 殊勝無所著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩已住此， 殊勝無所著；

供養諸眾祐， 無央數億姟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸眾祐， 無央數億姟。

出家作沙門， 專精聞受法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家作沙門， 專精聞受法；

成道無等倫， 紫金成瓔珞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成道無等倫， 紫金成瓔珞。

已能住是義， 功勳志性和； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能住是義， 功勳志性和；

善權智慧俱， 修行清淨業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善權智慧俱， 修行清淨業。

若億百千姟， 魔眾不迴轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若億百千姟， 魔眾不迴轉；

奉行殊妙寶， 猶如魔為侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉行殊妙寶， 猶如魔為侶。

已得住斯義， 供養人中上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得住斯義， 供養人中上；

致成寂然道， 極尊法行句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 致成寂然道， 極尊法行句。

因能蠲眾生， 六十二諸見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因能蠲眾生， 六十二諸見；

若能行殊特， 為最勝慧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能行殊特， 為最勝慧故。

精進而志學， 億百人中尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進而志學， 億百人中尊；

見佛無他念， 安和廣大業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛無他念， 安和廣大業。

又無數上妙， 將養無量劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又無數上妙， 將養無量劫；

願樂誓慧堂， 尊功勳之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願樂誓慧堂， 尊功勳之行。

是為第四住， 清妙清淨行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為第四住， 清妙清淨行；

名德應慧義， 真安住所演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名德應慧義， 真安住所演。」

時諸會者，皆咸得聞第四住地最勝之子知解諸法，歡喜踊躍，心中欣然，住在虛空，雨散天華。善哉佛子！宣揚無極，其魔雖尊，與諸天俱，踊在虛空，悉抱悅豫，供養眾祐，若干妙雲雨柔軟華，貢上安住，諸根坦然；琴瑟箜篌，暢悲哀音：「諸天集會，欲奉世尊。覩最勝像，及所建立，一切舉聲，演如是音；面目充滿，性行巍巍行道甚久，今乃獲願。久來不見天人之尊，諸天已到，現能仁前，久未得察，動大海者演淨光來，為甚大久，眾生久來，今乃獲安。甚久以來，聞悲音響，別來長逈，不詣大聖，獲一切德勳所度無極。棄捐貢高，寂靜致上，供養尊敬於大沙門，此間供養，經還天上，於此供養，趣安無限，能供養者盡一切苦，能供養者逮佛聖慧。眾祐清淨猶如虛空，不著世俗如水蓮華，超照高遠堅如須彌，心中歡喜奉敬最勝。」演是音已心懷喜悅：「降諸魔子，不可稱載，喜笑瞻覩如是眾德，當爾之時，咸悉寂然。宣布大財，如月毀復，勇猛無畏，散第四住，最勝願說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸會者，皆咸得聞第四住地最勝之子知解諸法，歡喜踊躍，心中欣然，住在虛空，雨散天華。善哉佛子！宣揚無極，其魔雖尊，與諸天俱，踊在虛空，悉抱悅豫，供養眾祐，若干妙雲雨柔軟華，貢上安住，諸根坦然；琴瑟箜篌，暢悲哀音：「諸天集會，欲奉世尊。覩最勝像，及所建立，一切舉聲，演如是音；面目充滿，性行巍巍行道甚久，今乃獲願。久來不見天人之尊，諸天已到，現能仁前，久未得察，動大海者演淨光來，為甚大久，眾生久來，今乃獲安。甚久以來，聞悲音響，別來長逈，不詣大聖，獲一切德勳所度無極。棄捐貢高，寂靜致上，供養尊敬於大沙門，此間供養，經還天上，於此供養，趣安無限，能供養者盡一切苦，能供養者逮佛聖慧。眾祐清淨猶如虛空，不著世俗如水蓮華，超照高遠堅如須彌，心中歡喜奉敬最勝。」演是音已心懷喜悅：「降諸魔子，不可稱載，喜笑瞻覩如是眾德，當爾之時，咸悉寂然。宣布大財，如月毀復，勇猛無畏，散第四住，最勝願說。」