佛說菩薩十住經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說菩薩十住經一卷

東晉三藏祇多蜜譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉三藏祇多蜜譯

佛說菩薩戒十二時竟。文殊師利白佛言：「菩薩用何功德得是十住？唯願天中天分別說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說菩薩戒十二時竟。文殊師利白佛言：「菩薩用何功德得是十住？唯願天中天分別說之。」

佛言：「善哉，善哉！文殊師利菩薩摩訶薩！多所憂念、多所安隱。吾當為汝具說其要，諦聽諦受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！文殊師利菩薩摩訶薩！多所憂念、多所安隱。吾當為汝具說其要，諦聽諦受。」

文殊師利言：「受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「受教。」

佛言：「有十住菩薩功德，各有高下，自有次第。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有十住菩薩功德，各有高下，自有次第。」

文殊師利言：「何等為十？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「何等為十？」

「一、住波藍質兜波菩薩法住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一、住波藍質兜波菩薩法住。」

佛言：「上頭見佛端正無比，視面色無有厭、無有逮者，尊貴無有能過者，所教授無有能踰者。見佛威神儀法如是，便稍稍入佛道中。轉開導之，皆隨其意教度脫之，見勤苦皆愍傷之。稍稍解曉佛語，信向之。新發起意學佛道，悉欲得了知佛智十難處，悉欲逮得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「上頭見佛端正無比，視面色無有厭、無有逮者，尊貴無有能過者，所教授無有能踰者。見佛威神儀法如是，便稍稍入佛道中。轉開導之，皆隨其意教度脫之，見勤苦皆愍傷之。稍稍解曉佛語，信向之。新發起意學佛道，悉欲得了知佛智十難處，悉欲逮得之。

「何等為十難處？佛十種力是也。一者、當供養佛，二者、當隨其所樂當教語之，三者、所生處皆尊貴，四者、天上天下無有能及者，五者、佛智慧悉逮得，六者、世世所生處得見無央數佛。七者、佛經悉逮得，八者、悉過度諸生死，九者、今脫去不久，十者、悉度脫十方人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為十難處？佛十種力是也。一者、當供養佛，二者、當隨其所樂當教語之，三者、所生處皆尊貴，四者、天上天下無有能及者，五者、佛智慧悉逮得，六者、世世所生處得見無央數佛。七者、佛經悉逮得，八者、悉過度諸生死，九者、今脫去不久，十者、悉度脫十方人。

「二、住何等為阿闍浮菩薩法住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二、住何等為阿闍浮菩薩法住？」

佛言：「有十意念十方人。何等為十意？一者、悉念世間善，二者、潔淨心，三者、皆安隱心，四者、柔軟心，五者、悉愛等，六者、心念但欲布施與人，七者、心悉常等護，八者、念人與我身無異，九者、心念十方人，視如視師，十者、心念十方人，視如視佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有十意念十方人。何等為十意？一者、悉念世間善，二者、潔淨心，三者、皆安隱心，四者、柔軟心，五者、悉愛等，六者、心念但欲布施與人，七者、心悉常等護，八者、念人與我身無異，九者、心念十方人，視如視師，十者、心念十方人，視如視佛。

「阿闍浮菩薩法當多學經；多學經已，當獨處止；獨處止已，常當與善師從事，當在善師邊易使。當隨時，隨時所作為勇；所作為既勇，當學人慧。中以所受法當悉持，當不忘也；既不忘者，當安隱處止。所以者何？益於十方人故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿闍浮菩薩法當多學經；多學經已，當獨處止；獨處止已，常當與善師從事，當在善師邊易使。當隨時，隨時所作為勇；所作為既勇，當學人慧。中以所受法當悉持，當不忘也；既不忘者，當安隱處止。所以者何？益於十方人故。

「三、住何等為喻阿闍菩薩法住者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三、住何等為喻阿闍菩薩法住者？」

佛言：「入於諸法中用十事。何等為十事？一者、謂所有皆無常，二者、謂所有皆勤苦，三者、謂所有皆虛空，四者、謂所有皆非我所，五者、謂所有皆無所住，六者、謂所有皆無所利，七者、謂所有皆無所止，八者、謂所有皆無有處，九者、謂所有皆無所著，十者、一切無所有。諸法悉入一法中、一法悉入諸法中，是為喻阿闍菩薩教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「入於諸法中用十事。何等為十事？一者、謂所有皆無常，二者、謂所有皆勤苦，三者、謂所有皆虛空，四者、謂所有皆非我所，五者、謂所有皆無所住，六者、謂所有皆無所利，七者、謂所有皆無所止，八者、謂所有皆無有處，九者、謂所有皆無所著，十者、一切無所有。諸法悉入一法中、一法悉入諸法中，是為喻阿闍菩薩教法。

「四、住何等為闍摩期菩薩法住者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四、住何等為闍摩期菩薩法住者？」

佛言：「常願於佛處生。有十事。一者、不復還，二者、多深思於佛，三者、深思於法，四者、意念比丘僧視十方人慈心，五者、思惟萬物皆無所有，六者、十方佛剎皆虛空，七者、宿命所作了無所有，八者、諸所有如幻皆虛空，九者、諸所勤苦無所有，十者、泥洹虛空亦無所有。用是故，生於佛法中，是為闍摩期菩薩教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「常願於佛處生。有十事。一者、不復還，二者、多深思於佛，三者、深思於法，四者、意念比丘僧視十方人慈心，五者、思惟萬物皆無所有，六者、十方佛剎皆虛空，七者、宿命所作了無所有，八者、諸所有如幻皆虛空，九者、諸所勤苦無所有，十者、泥洹虛空亦無所有。用是故，生於佛法中，是為闍摩期菩薩教法。

「五、住何等為波俞三般菩薩法住者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五、住何等為波俞三般菩薩法住者？」

佛言：「所作功德悉度十方人。有十事。一者、悉護十方人，二者、悉念十方人善，三者、悉念十方人令安隱，四者、悉愛十方人，五者、悉哀念十方人，六者、悉念十方人莫使作惡，七者、悉引十方人著菩薩道中，八者、悉清淨於十方人，九者、悉度脫十方人，十者、悉使十方人般泥洹。是為波俞三般菩薩法教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所作功德悉度十方人。有十事。一者、悉護十方人，二者、悉念十方人善，三者、悉念十方人令安隱，四者、悉愛十方人，五者、悉哀念十方人，六者、悉念十方人莫使作惡，七者、悉引十方人著菩薩道中，八者、悉清淨於十方人，九者、悉度脫十方人，十者、悉使十方人般泥洹。是為波俞三般菩薩法教。

「六、住何等為阿耆三般菩薩法住者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六、住何等為阿耆三般菩薩法住者？」

佛言：「有十法深哀慈心。一者、有人說佛善惡，心無有異；二者、說法善惡，心無有異；三者、說菩薩善惡，心無有異；四者、求菩薩道人共相導善惡，心無有異；五者、有人言十方人有多少，心無有異；六者、覩十方人展轉相導善惡，心無有異；七者、中有人說言十方人易脫難脫，心無有異；八者、若有人說法多少，心無有異；九者、有人說法壞不壞心無有異；十者、有法處無法處，心無有異。是為阿耆三般菩薩教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有十法深哀慈心。一者、有人說佛善惡，心無有異；二者、說法善惡，心無有異；三者、說菩薩善惡，心無有異；四者、求菩薩道人共相導善惡，心無有異；五者、有人言十方人有多少，心無有異；六者、覩十方人展轉相導善惡，心無有異；七者、中有人說言十方人易脫難脫，心無有異；八者、若有人說法多少，心無有異；九者、有人說法壞不壞心無有異；十者、有法處無法處，心無有異。是為阿耆三般菩薩教法。

「七、住何等為阿惟越致菩薩法住者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七、住何等為阿惟越致菩薩法住者？」

佛言：「菩薩有十事堅住不動。一者、言有佛、無有佛心不動還；二者、有法、無法不動還；三者、有菩薩、無菩薩不動還；四者、有求索菩薩道、無求索菩薩道者不動還；五者、持是法得、持是法不得不動還；六者、有諸過去佛、無過去佛不動還；七者、有諸當來佛、無當來佛不動還；八者、有現在佛、無現在佛不動還；九者、佛智慧盡、不盡不動還；十者、當來過去現在世事乎若干種、若一種不動還。是為阿惟越致菩薩教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩有十事堅住不動。一者、言有佛、無有佛心不動還；二者、有法、無法不動還；三者、有菩薩、無菩薩不動還；四者、有求索菩薩道、無求索菩薩道者不動還；五者、持是法得、持是法不得不動還；六者、有諸過去佛、無過去佛不動還；七者、有諸當來佛、無當來佛不動還；八者、有現在佛、無現在佛不動還；九者、佛智慧盡、不盡不動還；十者、當來過去現在世事乎若干種、若一種不動還。是為阿惟越致菩薩教法。

「八、住何等為鳩摩羅浮童男菩薩法住者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八、住何等為鳩摩羅浮童男菩薩法住者？」

佛言：「菩薩於十事中住。一者、身所行、口所言、心所念悉淨潔，二者、無有能得長短者，三者、一反念在所欲生何所，四者、十方人知誰慈心者，五者、十方所信用悉知，六者、十方人若干種悉知，七者、十方人所作為悉知，八者、十方諸佛剎土成敗悉知，九者、得神足念飛在所至到，十者、諸法悉淨潔。是為鳩摩羅浮童男菩薩教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩於十事中住。一者、身所行、口所言、心所念悉淨潔，二者、無有能得長短者，三者、一反念在所欲生何所，四者、十方人知誰慈心者，五者、十方所信用悉知，六者、十方人若干種悉知，七者、十方人所作為悉知，八者、十方諸佛剎土成敗悉知，九者、得神足念飛在所至到，十者、諸法悉淨潔。是為鳩摩羅浮童男菩薩教法。

「九、住何等為俞羅闍菩薩法住者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九、住何等為俞羅闍菩薩法住者？」

佛言：「用十事得。一者、十方人所出生悉知，二者、十方人所繫恩愛悉知，三者、十方人所念本末所從來悉知，四者、十方人所作宿命、所趣向悉知，五者、十方人若干種諸法悉知，六者、十方人所念若干種變化悉知，七者、諸佛剎善惡壞敗悉知，八者、過去當來現在無央數世事悉知，九者、十方人等不等悉知，十者、教授十方人說虛空法悉知。是為俞羅闍菩薩教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「用十事得。一者、十方人所出生悉知，二者、十方人所繫恩愛悉知，三者、十方人所念本末所從來悉知，四者、十方人所作宿命、所趣向悉知，五者、十方人若干種諸法悉知，六者、十方人所念若干種變化悉知，七者、諸佛剎善惡壞敗悉知，八者、過去當來現在無央數世事悉知，九者、十方人等不等悉知，十者、教授十方人說虛空法悉知。是為俞羅闍菩薩教法。

「十、住何等為阿惟顏菩薩法住者？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十、住何等為阿惟顏菩薩法住者？」

佛言：「菩薩入於十智中能分別知。有十事。一者、何因當感動十方諸佛剎；二者、當明無央數佛剎中事；三者、我日日當署置無央數佛剎中菩薩；四者、我日日當度脫無央數佛剎中人民；五者、我當安隱無央數佛剎中眾生；六者、十方人莫不聞我聲歡喜、得度脫者；七者、悉令十方人民使得佛道，皆捨家作沙門；八者、十方人所思想善惡我悉知之；九者、十方人我悉當內著佛道中，悉使發菩薩意；十者、十方人我悉當度脫之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩入於十智中能分別知。有十事。一者、何因當感動十方諸佛剎；二者、當明無央數佛剎中事；三者、我日日當署置無央數佛剎中菩薩；四者、我日日當度脫無央數佛剎中人民；五者、我當安隱無央數佛剎中眾生；六者、十方人莫不聞我聲歡喜、得度脫者；七者、悉令十方人民使得佛道，皆捨家作沙門；八者、十方人所思想善惡我悉知之；九者、十方人我悉當內著佛道中，悉使發菩薩意；十者、十方人我悉當度脫之。

「是阿俞羅闍菩薩了不能及知阿惟顏身所行、口所言、心所念、所作為，了不能及知阿惟顏菩薩事；亦不能知神足念、不能知飛行；亦不能逮知阿惟顏菩薩當來過去今現在事，是為阿惟顏菩薩教法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是阿俞羅闍菩薩了不能及知阿惟顏身所行、口所言、心所念、所作為，了不能及知阿惟顏菩薩事；亦不能知神足念、不能知飛行；亦不能逮知阿惟顏菩薩當來過去今現在事，是為阿惟顏菩薩教法。」

佛說是時，和輪調菩薩等七萬二千人皆大踊躍歡喜，各現光明，展轉相照。各各起正衣服，前以頭腦著地，為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，和輪調菩薩等七萬二千人皆大踊躍歡喜，各現光明，展轉相照。各各起正衣服，前以頭腦著地，為佛作禮而去。