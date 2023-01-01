諸菩薩求佛本業經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩求佛本業經一卷

西晉優婆塞聶道真譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉優婆塞聶道真譯

若那師利菩薩問文殊師利菩薩：「菩薩何因，身有所行不令他人得長短、口所言不令他人得長短、心所念不令他人得長短？何緣身不法他人長短、口不說他人長短、心不念他人長短？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若那師利菩薩問文殊師利菩薩：「菩薩何因，身有所行不令他人得長短、口所言不令他人得長短、心所念不令他人得長短？何緣身不法他人長短、口不說他人長短、心不念他人長短？

「持是身所行、口所言、心所念，眾阿羅漢、辟支佛，及諸天、人世間人民，所不能及知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持是身所行、口所言、心所念，眾阿羅漢、辟支佛，及諸天、人世間人民，所不能及知。

「身所行、口所言、心所念無能逮者、無有能動轉者；身所行、口所言、心所念無有能害者；身所行、口所言、心所念皆成就遂意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身所行、口所言、心所念無能逮者、無有能動轉者；身所行、口所言、心所念無有能害者；身所行、口所言、心所念皆成就遂意。

「身所行事淨潔、口所言淨潔、心所念淨潔；身所行無瑕穢、口所言無瑕穢、心所念無瑕穢；身所行智慧在上頭、口所言智慧在上頭、心所念智慧在上頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身所行事淨潔、口所言淨潔、心所念淨潔；身所行無瑕穢、口所言無瑕穢、心所念無瑕穢；身所行智慧在上頭、口所言智慧在上頭、心所念智慧在上頭。

「生時端正、生時智慧、生時布施、生時種類中好、生時於尊貴家、生時面色好、生時善相與眾異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生時端正、生時智慧、生時布施、生時種類中好、生時於尊貴家、生時面色好、生時善相與眾異。

「意所念皆強，多所護持不忘，無所愛惜。高才猛健，猛中尊、猛中貴、猛中勇、猛中勇猛、猛中無有比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意所念皆強，多所護持不忘，無所愛惜。高才猛健，猛中尊、猛中貴、猛中勇、猛中勇猛、猛中無有比。

「所識為無有能斟量者，所議無有央數、所議為不可計，無有邊幅、無有能勝者，慈愛於佛經，皆前世筋力行所致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所識為無有能斟量者，所議無有央數、所議為不可計，無有邊幅、無有能勝者，慈愛於佛經，皆前世筋力行所致。

「多所出入語者人皆信用之，無有不敬附者；身所行無有不淨潔者；諸所視經無有不了知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多所出入語者人皆信用之，無有不敬附者；身所行無有不淨潔者；諸所視經無有不了知者。

「一心降意，思惟明曉。迴念入禪，出入五音中、入於四事中、入於三事中、入於十二事中、過去當來今現在所出生福祐功德中、入於七覺意中、入於虛空無常無所罣礙中、入於六波羅蜜經中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一心降意，思惟明曉。迴念入禪，出入五音中、入於四事中、入於三事中、入於十二事中、過去當來今現在所出生福祐功德中、入於七覺意中、入於虛空無常無所罣礙中、入於六波羅蜜經中。

「悉具足念善慈愛愍傷等，心悉無所憎愛。入於十種力慧中，為諸天、梵釋、阿須輪、鬼神、龍所供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「悉具足念善慈愛愍傷等，心悉無所憎愛。入於十種力慧中，為諸天、梵釋、阿須輪、鬼神、龍所供養。

「悉愛護十方人——諸有驚怖者皆歸仰得解，諸有恐懼急緣者無不得安隱者——明於十方，如燈火、如炬火、如大火、如日月；過度諸世間人，如船佐、如船中人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「悉愛護十方人——諸有驚怖者皆歸仰得解，諸有恐懼急緣者無不得安隱者——明於十方，如燈火、如炬火、如大火、如日月；過度諸世間人，如船佐、如船中人。

「有尊師於諸天、世間人民、蜎飛蠕動之類，極善極豪，都於大眾中最獨尊，雄中復重雄，極上無有與等者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有尊師於諸天、世間人民、蜎飛蠕動之類，極善極豪，都於大眾中最獨尊，雄中復重雄，極上無有與等者。

「如是法當何以致之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是法當何以致之？」

文殊師利菩薩謂若那師利菩薩言：「善哉，善哉！佛子所問乃爾，極大慈愛、多所度脫，乃作是發意問。所問者皆有佛子菩薩身所行、有口所言、有心所念。有意所念道，諸所施行功德悉可得，未曾增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩謂若那師利菩薩言：「善哉，善哉！佛子所問乃爾，極大慈愛、多所度脫，乃作是發意問。所問者皆有佛子菩薩身所行、有口所言、有心所念。有意所念道，諸所施行功德悉可得，未曾增減。

「佛經時，過去當來今現在佛悉受得之，皆從是起成、皆使世間人民悉安隱、諸所說經悉諦受、諸所有宿命惡悉消盡、諸經悉受得之、諸所有皆快、諸所有皆好，無有與等者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛經時，過去當來今現在佛悉受得之，皆從是起成、皆使世間人民悉安隱、諸所說經悉諦受、諸所有宿命惡悉消盡、諸經悉受得之、諸所有皆快、諸所有皆好，無有與等者。

「如是，佛子！行於大道者悉皆得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，佛子！行於大道者悉皆得之。

「菩薩居家法，心念言：『十方天下人皆使莫為愛欲所拘繫，悉入虛空法中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩居家法，心念言：『十方天下人皆使莫為愛欲所拘繫，悉入虛空法中。』

「菩薩孝順供養父母時，心念言：『十方天下人皆使早得佛道，以當度脫十方天下人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩孝順供養父母時，心念言：『十方天下人皆使早得佛道，以當度脫十方天下人。』

「菩薩妻子共居時，心念言：『十方天下人皆使諸有愛欲悉消去。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩妻子共居時，心念言：『十方天下人皆使諸有愛欲悉消去。』

「菩薩居家有所思時，心念言：『十方天下人皆使脫於愛欲中，得道極過度。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩居家有所思時，心念言：『十方天下人皆使脫於愛欲中，得道極過度。』

「菩薩居家相娛樂作音樂時，心念言：『十方天下人皆使聽受諸經，悉得聞如是作音樂時欲聽聞。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩居家相娛樂作音樂時，心念言：『十方天下人皆使聽受諸經，悉得聞如是作音樂時欲聽聞。』

「菩薩著七寶時，心念言：『十方天下人皆使脫於重擔去，悉得止休息。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩著七寶時，心念言：『十方天下人皆使脫於重擔去，悉得止休息。』

「菩薩在婇女中相娛樂時，心念言：『十方天下人皆使悉入佛經中，拔棄於婬泆。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩在婇女中相娛樂時，心念言：『十方天下人皆使悉入佛經中，拔棄於婬泆。』

「菩薩在樓上時，心念言：『十方天下人皆使上佛經講堂上，悉受諸經，無有與等者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩在樓上時，心念言：『十方天下人皆使上佛經講堂上，悉受諸經，無有與等者。』

「菩薩布施時，心念言：『十方天下人皆使諸所有但欲施與人，無有貪愛者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩布施時，心念言：『十方天下人皆使諸所有但欲施與人，無有貪愛者。』

「菩薩與妻子恩愛時，心念言：『十方天下人皆使早脫去，於婬泆惡露悉棄捐，令覺知入虛空中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩與妻子恩愛時，心念言：『十方天下人皆使早脫去，於婬泆惡露悉棄捐，令覺知入虛空中。』

「菩薩患厭家中時，心念言：『十方天下人皆使早得脫解，無所復拘著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩患厭家中時，心念言：『十方天下人皆使早得脫解，無所復拘著。』

「菩薩棄家行學道時，心念言：『十方天下人皆使得出去，莫復還入愛欲中，無所復貪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩棄家行學道時，心念言：『十方天下人皆使得出去，莫復還入愛欲中，無所復貪。』

「若菩薩到佛寺時，心念言：『十方天下人皆使但念佛，悉入諸經中，無所復罣礙。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若菩薩到佛寺時，心念言：『十方天下人皆使但念佛，悉入諸經中，無所復罣礙。』

「菩薩至師和上所時，心念言：『十方天下人皆使心所念善無有不得者，悉入正經中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩至師和上所時，心念言：『十方天下人皆使心所念善無有不得者，悉入正經中。』

「菩薩索作沙門時，心念言：『十方天下人皆使所至到，悉令得成就，莫復中悔止。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩索作沙門時，心念言：『十方天下人皆使所至到，悉令得成就，莫復中悔止。』

「菩薩去白衣時，心念言：『十方天下人皆使極照明於功德中，莫令有懈怠。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩去白衣時，心念言：『十方天下人皆使極照明於功德中，莫令有懈怠。』

「菩薩受袈裟時，心念言：『十方天下人皆使無所沾污，持心如佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩受袈裟時，心念言：『十方天下人皆使無所沾污，持心如佛。』

「菩薩剃頭髮時，心念言：『十方天下人皆使垢濁悉除去，莫復與共會。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩剃頭髮時，心念言：『十方天下人皆使垢濁悉除去，莫復與共會。』

「菩薩作大沙門時，心念言：『十方天下人皆使還漚和拘舍羅波羅蜜悉得經。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩作大沙門時，心念言：『十方天下人皆使還漚和拘舍羅波羅蜜悉得經。』

「菩薩作沙門時，心念言：『十方天下人皆使作沙門時，令如佛悉度十方天下人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩作沙門時，心念言：『十方天下人皆使作沙門時，令如佛悉度十方天下人。』

「菩薩持戒時，心念言：『十方天下人皆使護持禁戒，莫令犯如法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩持戒時，心念言：『十方天下人皆使護持禁戒，莫令犯如法。』

「菩薩受和上時，心念言：『十方天下人皆使念所知禪極過度，無所一罣礙。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩受和上時，心念言：『十方天下人皆使念所知禪極過度，無所一罣礙。』

「菩薩受師時，心念言：『十方天下人皆使所作悉為狎習，如所教法持不失。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩受師時，心念言：『十方天下人皆使所作悉為狎習，如所教法持不失。』

「菩薩自歸於佛時，心念言：『十方天下人皆使無不歡樂於佛法，悉生極好處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩自歸於佛時，心念言：『十方天下人皆使無不歡樂於佛法，悉生極好處。』

「菩薩自歸於經時，心念言：『十方天下人皆使無不得深經藏，所得智慧如大海。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩自歸於經時，心念言：『十方天下人皆使無不得深經藏，所得智慧如大海。』

「菩薩自歸於僧時，心念言：『十方天下人皆使無不得依度，如比丘僧有所依度，樂於佛道德。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩自歸於僧時，心念言：『十方天下人皆使無不得依度，如比丘僧有所依度，樂於佛道德。』

「菩薩開戶時，心念言：『十方天下人皆使早開天門、入佛經門，莫復厭還者，及自到佛泥洹道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩開戶時，心念言：『十方天下人皆使早開天門、入佛經門，莫復厭還者，及自到佛泥洹道。』

「菩薩入室中時，心念言：『十方天下人皆使得度脫，所居止處早如佛所止處；早逮得深經，眾阿羅漢、辟支佛所不能及。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩入室中時，心念言：『十方天下人皆使得度脫，所居止處早如佛所止處；早逮得深經，眾阿羅漢、辟支佛所不能及。』

「菩薩閉戶時，心念言：『十方天下人皆使早閉塞惡道門，諸所有宿命惡悉燒盡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩閉戶時，心念言：『十方天下人皆使早閉塞惡道門，諸所有宿命惡悉燒盡。』

「菩薩敷床時，心念言：『十方天下人皆使早入至深經中，悉視十方人虛空。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩敷床時，心念言：『十方天下人皆使早入至深經中，悉視十方人虛空。』

「菩薩坐時，心念言：『十方天下人皆使坐安，如佛坐於師子座上時，莫令心有所著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩坐時，心念言：『十方天下人皆使坐安，如佛坐於師子座上時，莫令心有所著。』

「菩薩正坐時，心念言：『十方天下人皆使入正功德中，無令有狐疑增減佛經中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩正坐時，心念言：『十方天下人皆使入正功德中，無令有狐疑增減佛經中。』

「菩薩喘息時，心念言：『十方天下人皆使喘息定，成止足。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩喘息時，心念言：『十方天下人皆使喘息定，成止足。』

「菩薩佪念觀時，心念言：『十方天下人皆使當作是念：「見無常法。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩佪念觀時，心念言：『十方天下人皆使當作是念：「見無常法。」』

「菩薩起坐時，心念言：『十方天下人皆使所見虛空法無有不了知者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩起坐時，心念言：『十方天下人皆使所見虛空法無有不了知者。』

「菩薩足蹈地時，心念言：『十方天下人皆使住安隱，不復動搖。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩足蹈地時，心念言：『十方天下人皆使住安隱，不復動搖。』

「菩薩著泥洹僧時，心念言：『十方天下人皆使撿持功德，悉愧於世間諸所有，早令得佛道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩著泥洹僧時，心念言：『十方天下人皆使撿持功德，悉愧於世間諸所有，早令得佛道。』

「菩薩繫帶時，心念言：『十方天下人皆使結諸功德悉令堅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩繫帶時，心念言：『十方天下人皆使結諸功德悉令堅。』

「菩薩被安和時，心念言：『十方天下人皆使重益得諸功德，悉入諸經中，極過度去。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩被安和時，心念言：『十方天下人皆使重益得諸功德，悉入諸經中，極過度去。』

「菩薩被震越時，心念言：『十方天下人皆使常樂喜於佛經，未曾有離時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩被震越時，心念言：『十方天下人皆使常樂喜於佛經，未曾有離時。』

「菩薩持楊枝時，心念言：『十方天下人皆使學諸經，悉淨潔得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩持楊枝時，心念言：『十方天下人皆使學諸經，悉淨潔得。』

「菩薩漱齒洗口時，心念言：『十方天下人皆使諸垢濁悉淨潔，去清淨住。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩漱齒洗口時，心念言：『十方天下人皆使諸垢濁悉淨潔，去清淨住。』

「菩薩左右時，心念言：『十方天下人皆使棄眾惡，斷絕婬泆、瞋恚、愚癡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩左右時，心念言：『十方天下人皆使棄眾惡，斷絕婬泆、瞋恚、愚癡。』

「菩薩行至水時，心念言：『十方天下人皆使上佛經悉淨潔。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩行至水時，心念言：『十方天下人皆使上佛經悉淨潔。』

「菩薩持水行時，心念言：『十方天下人皆使無不謹勅，軟好心淨潔。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩持水行時，心念言：『十方天下人皆使無不謹勅，軟好心淨潔。』

「菩薩澡手時，心念言：『十方天下人皆使軟好手取諸經道法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩澡手時，心念言：『十方天下人皆使軟好手取諸經道法。』

「菩薩洗面時，心念言：『十方天下人皆使入佛經道，面門莫令有瑕穢。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩洗面時，心念言：『十方天下人皆使入佛經道，面門莫令有瑕穢。』

「菩薩向出門時，心念言：『十方天下人皆使逮所求索悉疾得，無所復罣礙。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩向出門時，心念言：『十方天下人皆使逮所求索悉疾得，無所復罣礙。』

「菩薩向道時，心念言：『十方天下人皆使早得佛，莫復令還。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩向道時，心念言：『十方天下人皆使早得佛，莫復令還。』

「菩薩行道時，心念言：『十方天下人皆使入無底經中，悉深入經，淨潔身體，無所罣礙。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩行道時，心念言：『十方天下人皆使入無底經中，悉深入經，淨潔身體，無所罣礙。』

「菩薩行道上坂時，心念言：『十方天下人皆使喜樂佛經，無有厭極時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩行道上坂時，心念言：『十方天下人皆使喜樂佛經，無有厭極時。』

「菩薩行道下坂時，心念言：『十方天下人皆使入佛大道中，悉貫諸智慧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩行道下坂時，心念言：『十方天下人皆使入佛大道中，悉貫諸智慧。』

「菩薩行曲道中時，心念言：『十方天下人皆使莫有邪念，無令有惡口。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩行曲道中時，心念言：『十方天下人皆使莫有邪念，無令有惡口。』

「菩薩行直道中時，心念言：『十方天下人皆使心念正道，無令有諛諂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩行直道中時，心念言：『十方天下人皆使心念正道，無令有諛諂。』

「菩薩見揚塵滿道時，心念言：『十方天下人皆使諸欲去，常得明經。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見揚塵滿道時，心念言：『十方天下人皆使諸欲去，常得明經。』

「菩薩見淹塵滿道時，心念言：『十方天下人皆使常柔軟心，悉得諸慈哀。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見淹塵滿道時，心念言：『十方天下人皆使常柔軟心，悉得諸慈哀。』

「菩薩見陰涼樹時，心念言：『十方天下人皆使諸所惡法悉除去，通利入佛經中悉覺知。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見陰涼樹時，心念言：『十方天下人皆使諸所惡法悉除去，通利入佛經中悉覺知。』

「菩薩見講堂精舍時，心念言：『十方天下人皆使聽受諸經悉入中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見講堂精舍時，心念言：『十方天下人皆使聽受諸經悉入中。』

「菩薩見林大樹時，心念言：『十方天下人皆使無不歸仰供養者，天上世間皆悉然。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見林大樹時，心念言：『十方天下人皆使無不歸仰供養者，天上世間皆悉然。』

「菩薩見山時，心念言：『十方天下人皆使心念高才，明諸功德法，無有能勝者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見山時，心念言：『十方天下人皆使心念高才，明諸功德法，無有能勝者。』

「菩薩見棘樹時，心念言：『十方天下人皆使疾遠離於婬泆、瞋怒、愚癡。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見棘樹時，心念言：『十方天下人皆使疾遠離於婬泆、瞋怒、愚癡。』

「菩薩見葉樹時，心念言：『十方天下人皆使道覆蓋得禪，迴入三昧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見葉樹時，心念言：『十方天下人皆使道覆蓋得禪，迴入三昧。』

「菩薩見華樹時，心念言：『十方天下人皆使莊身得三十二相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見華樹時，心念言：『十方天下人皆使莊身得三十二相。』

「菩薩見實樹時，心念言：『十方天下人皆使得華實，悉具足於佛經中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見實樹時，心念言：『十方天下人皆使得華實，悉具足於佛經中。』

「菩薩見流水時，心念言：『十方天下人皆使入佛經流淵中，悉得佛智。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見流水時，心念言：『十方天下人皆使入佛經流淵中，悉得佛智。』

「菩薩見井時，心念言：『十方天下人皆使早開經門，一味無有異。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見井時，心念言：『十方天下人皆使早開經門，一味無有異。』

「菩薩見汲水時，心念言：『十方天下人皆使所道智悉具足，開入功德法中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見汲水時，心念言：『十方天下人皆使所道智悉具足，開入功德法中。』

「菩薩見泉水時，心念言：『十方天下人皆使所問慧者多所解，悉會於佛經道中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見泉水時，心念言：『十方天下人皆使所問慧者多所解，悉會於佛經道中。』

「菩薩見大水時，心念言：『十方天下人皆使悉重持諸功德法無有盡𣩠，時無有能過者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見大水時，心念言：『十方天下人皆使悉重持諸功德法無有盡𣩠，時無有能過者。』

「菩薩見橋梁時，心念言：『十方天下人皆使得諸經極過度人，如橋梁過人，無有極止時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見橋梁時，心念言：『十方天下人皆使得諸經極過度人，如橋梁過人，無有極止時。』

「菩薩見宅舍時，心念言：『十方天下人皆使遠離於愛欲，十方人心所念者皆悉知。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見宅舍時，心念言：『十方天下人皆使遠離於愛欲，十方人心所念者皆悉知。』

「菩薩見園時，心念言：『十方天下人皆使心無所拘著，不樂於五音樂、五所思。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見園時，心念言：『十方天下人皆使心無所拘著，不樂於五音樂、五所思。』

「菩薩見果園時，心念言：『十方天下人皆使心無所愁憂，悉得深智本根。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見果園時，心念言：『十方天下人皆使心無所愁憂，悉得深智本根。』

「菩薩見戲園時，心念言：『十方天下人皆使無不精進者，莫令離於佛諸經。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見戲園時，心念言：『十方天下人皆使無不精進者，莫令離於佛諸經。』

「菩薩見莊嚴大眾出時，心念言：『十方天下人皆使莊嚴，於三十二相悉逮得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見莊嚴大眾出時，心念言：『十方天下人皆使莊嚴，於三十二相悉逮得。』

「菩薩見人愁憂時，心念言：『十方天下人皆使莫復愁憂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見人愁憂時，心念言：『十方天下人皆使莫復愁憂。』

「菩薩見人樂時，心念言：『十方天下人皆使樂喜深經。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見人樂時，心念言：『十方天下人皆使樂喜深經。』

「菩薩見人不樂時，心念言：『十方天下人皆使恩愛無所著。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見人不樂時，心念言：『十方天下人皆使恩愛無所著。』

「菩薩見人安隱時，心念言：『十方天下人皆使安隱，逮得如佛安隱。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見人安隱時，心念言：『十方天下人皆使安隱，逮得如佛安隱。』

「菩薩見人勤苦時，心念言：『十方天下人皆使滅𣩠諸勤苦，悉見正真道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見人勤苦時，心念言：『十方天下人皆使滅𣩠諸勤苦，悉見正真道。』

「菩薩見人強健時，心念言：『十方天下人皆使強健，如佛時身強健。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見人強健時，心念言：『十方天下人皆使強健，如佛時身強健。』

「菩薩見人病時，心念言：『十方天下人皆使念無常，悉入虛空中，盡究竟於佛經莫復還。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見人病時，心念言：『十方天下人皆使念無常，悉入虛空中，盡究竟於佛經莫復還。』

「菩薩見端正人時，心念言：『十方天下人皆使愛樂於佛經。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見端正人時，心念言：『十方天下人皆使愛樂於佛經。』

「菩薩見醜人時，心念言：『十方天下人皆使莫墮醜惡中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見醜人時，心念言：『十方天下人皆使莫墮醜惡中。』

「菩薩見報恩時，心念言：『十方天下人皆使報恩於諸菩薩。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見報恩時，心念言：『十方天下人皆使報恩於諸菩薩。』

「菩薩見不報恩人時，心念言：『十方天下人皆使無有慳貪，悉示人於正道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見不報恩人時，心念言：『十方天下人皆使無有慳貪，悉示人於正道。』

「菩薩見沙門時，心念言：『十方天下人皆使受諸經，悉究竟得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見沙門時，心念言：『十方天下人皆使受諸經，悉究竟得。』

「菩薩見異道人時，心念言：『十方天下人皆使諸惡根本悉消盡儩，究竟諸經。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見異道人時，心念言：『十方天下人皆使諸惡根本悉消盡儩，究竟諸經。』

「菩薩見仙人時，心念言：『十方天下人皆使所求願盡悉得，所作為皆成足。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見仙人時，心念言：『十方天下人皆使所求願盡悉得，所作為皆成足。』

「菩薩見被鎧人時，心念言：『十方天下人皆使受鎧，悉具足於佛經。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見被鎧人時，心念言：『十方天下人皆使受鎧，悉具足於佛經。』

「菩薩見愚鈍時，心念言：『十方天下人皆使黠健，所作為莫墮眾惡中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見愚鈍時，心念言：『十方天下人皆使黠健，所作為莫墮眾惡中。』

「菩薩見講經時，心念言：『十方天下人皆使所聞知無不解慧者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見講經時，心念言：『十方天下人皆使所聞知無不解慧者。』

「菩薩見帝王時，心念言：『十方天下人皆使自致為經中王，自然轉經，說道無有休絕時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見帝王時，心念言：『十方天下人皆使自致為經中王，自然轉經，說道無有休絕時。』

「菩薩見太子時，心念言：『十方天下人皆使作佛子，常化生於經中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見太子時，心念言：『十方天下人皆使作佛子，常化生於經中。』

「菩薩見公卿時，心念言：『十方天下人皆使明於深經中，所問慧莫不解遣承用者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見公卿時，心念言：『十方天下人皆使明於深經中，所問慧莫不解遣承用者。』

「菩薩見旁臣長吏時，心念言：『十方天下人皆使念正，莫用有惡，無令遠離於諸菩薩。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見旁臣長吏時，心念言：『十方天下人皆使念正，莫用有惡，無令遠離於諸菩薩。』

「菩薩見城時，心念言：『十方天下人皆使身體無有與等者，悉令人善無有能過者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見城時，心念言：『十方天下人皆使身體無有與等者，悉令人善無有能過者。』

「菩薩見宮闕時，心念言：『十方天下人皆使樂明於心，常念與善功德相值。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見宮闕時，心念言：『十方天下人皆使樂明於心，常念與善功德相值。』

「菩薩見持錫杖時，心念言：『十方天下人皆使常作善，為人所仰，常欲施與人，教人為善法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見持錫杖時，心念言：『十方天下人皆使常作善，為人所仰，常欲施與人，教人為善法。』

「菩薩持鉢時，心念言：『十方天下人皆使多所饋遺，悉受所供養，皆入於無底功德中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩持鉢時，心念言：『十方天下人皆使多所饋遺，悉受所供養，皆入於無底功德中。』

「菩薩行分越時，心念言：『十方天下人皆使入佛法處，無有忘誤時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩行分越時，心念言：『十方天下人皆使入佛法處，無有忘誤時。』

「菩薩至人家門時，心念言：『十方天下人皆使至佛經門。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩至人家門時，心念言：『十方天下人皆使至佛經門。』

「菩薩入門內時，心念言：『十方天下人皆使入佛智慧內。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩入門內時，心念言：『十方天下人皆使入佛智慧內。』

「菩薩未受飯食時，心念言：『十方天下人皆使無有逆難，悉入般若波羅蜜經中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩未受飯食時，心念言：『十方天下人皆使無有逆難，悉入般若波羅蜜經中。』

「菩薩未得飯時，心念言：『十方天下人皆使莫復墮泥犁、禽獸、薜荔、監樓、惡道中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩未得飯時，心念言：『十方天下人皆使莫復墮泥犁、禽獸、薜荔、監樓、惡道中。』

「菩薩見空鉢時，心念言：『十方天下人皆使空於愛欲中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見空鉢時，心念言：『十方天下人皆使空於愛欲中。』

「菩薩見滿鉢時，心念言：『十方天下人皆使滿諸功德中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見滿鉢時，心念言：『十方天下人皆使滿諸功德中。』

「菩薩見受飯鉢時，心念言：『十方天下人皆使奉行佛道事。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見受飯鉢時，心念言：『十方天下人皆使奉行佛道事。』

「菩薩見慚愧人時，心念言：『十方天下人皆使無不慚愧於愛欲者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見慚愧人時，心念言：『十方天下人皆使無不慚愧於愛欲者。』

「菩薩見不慚愧人時，心念言：『十方天下人皆使心所念惡悉棄捐，莫不慈哀者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見不慚愧人時，心念言：『十方天下人皆使心所念惡悉棄捐，莫不慈哀者。』

「菩薩得美食時，心念言：『十方天下人皆使所願無不悉得者，心無沾污。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩得美食時，心念言：『十方天下人皆使所願無不悉得者，心無沾污。』

「菩薩得麁飯食時，心念言：『十方天下人皆使柔軟心，無不愍傷者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩得麁飯食時，心念言：『十方天下人皆使柔軟心，無不愍傷者。』

「菩薩飯時，心念言：『十方天下人皆使如禪食足，常飽於經。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩飯時，心念言：『十方天下人皆使如禪食足，常飽於經。』

「菩薩食味時，心念言：『十方天下人皆使飽味，如佛喉咽所化味時，悉令逮得於甘露名經。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩食味時，心念言：『十方天下人皆使飽味，如佛喉咽所化味時，悉令逮得於甘露名經。』

「菩薩飽已時，心念言：『十方天下人皆使所作為悉成足，入佛經極過去。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩飽已時，心念言：『十方天下人皆使所作為悉成足，入佛經極過去。』

「菩薩說經呪願時，心念言：『十方天下人皆說所道無有盡時，悉入佛諸深經中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩說經呪願時，心念言：『十方天下人皆說所道無有盡時，悉入佛諸深經中。』

「菩薩說經呪願已出去時，心念言：『十方天下人皆使出於三處色無常空中，悉受得佛智慧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩說經呪願已出去時，心念言：『十方天下人皆使出於三處色無常空中，悉受得佛智慧。』

「菩薩入水時，心念言：『十方天下人皆使入佛智慧中，過去當來今現在悉平等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩入水時，心念言：『十方天下人皆使入佛智慧中，過去當來今現在悉平等。』

「菩薩浴時，心念言：『十方天下人皆使洗除心垢，悉令去明極照至邊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩浴時，心念言：『十方天下人皆使洗除心垢，悉令去明極照至邊。』

「菩薩見熱時，心念言：『十方天下人皆使遠離於熱，極過度去。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見熱時，心念言：『十方天下人皆使遠離於熱，極過度去。』

「菩薩見寒時，心念言：『十方天下人皆使作人中將，得極明涼好處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見寒時，心念言：『十方天下人皆使作人中將，得極明涼好處。』

「菩薩見誦經時，心念言：『十方天下人皆使解於諸經處，盡求索智，悉攬持諸慧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見誦經時，心念言：『十方天下人皆使解於諸經處，盡求索智，悉攬持諸慧。』

「菩薩見佛時，心念言：『十方天下人皆使與諸佛共會，心無所罣礙。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見佛時，心念言：『十方天下人皆使與諸佛共會，心無所罣礙。』

「菩薩上向視佛時，心念言：『十方天下人皆使眼所視無所罣礙，見無極處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩上向視佛時，心念言：『十方天下人皆使眼所視無所罣礙，見無極處。』

「菩薩為佛禮拜頭腦著地時，心念言：『十方天下人皆使無有能逮見佛頭上者，天上天下。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩為佛禮拜頭腦著地時，心念言：『十方天下人皆使無有能逮見佛頭上者，天上天下。』

「菩薩拜起正視佛時，心念言：『十方天下人皆使行經無有與等者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩拜起正視佛時，心念言：『十方天下人皆使行經無有與等者。』

「菩薩繞佛一匝時，心念言：『十方天下人皆使繞極善所作，為皆究竟賜經明。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩繞佛一匝時，心念言：『十方天下人皆使繞極善所作，為皆究竟賜經明。』

「菩薩繞佛三匝時，心念言：『十方天下人皆使所作為心常勇，未甞遠離於佛道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩繞佛三匝時，心念言：『十方天下人皆使所作為心常勇，未甞遠離於佛道。』

「菩薩稱譽佛功德威神時，心念言：『十方天下人皆使所作為功德不可計、威神不可計，功中極過度。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩稱譽佛功德威神時，心念言：『十方天下人皆使所作為功德不可計、威神不可計，功中極過度。』

「菩薩洗足時，心念言：『十方天下人皆使悉得佛神足念飛，無所復罣礙，悉入具。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩洗足時，心念言：『十方天下人皆使悉得佛神足念飛，無所復罣礙，悉入具。』

「菩薩稱譽佛相時，心念言：『十方天下人皆使身體悉具足，如佛經身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩稱譽佛相時，心念言：『十方天下人皆使身體悉具足，如佛經身。』

「菩薩臥坐時，心念言：『十方天下人皆使不復繫於愛欲，勤苦中悉淨潔。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩臥坐時，心念言：『十方天下人皆使不復繫於愛欲，勤苦中悉淨潔。』

「菩薩覺起時，心念言：『十方天下人皆使得佛智慧、得十力。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩覺起時，心念言：『十方天下人皆使得佛智慧、得十力。』

「是為菩薩常所行道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是為菩薩常所行道。」

是釋迦文佛剎凡有百億釋提桓因坻，皆忉利天上，悉各思想欲請佛。諸釋提桓因坻皆為佛於紫紺正殿上，施七寶師子座，以天所有名好劫波育雜色、若干種絕殊好，皆敷著座上，皆施絕好交露帳、皆各於適已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是釋迦文佛剎凡有百億釋提桓因坻，皆忉利天上，悉各思想欲請佛。諸釋提桓因坻皆為佛於紫紺正殿上，施七寶師子座，以天所有名好劫波育雜色、若干種絕殊好，皆敷著座上，皆施絕好交露帳、皆各於適已。

佛即悉知之。佛便分身威神，悉皆在百億忉利天上釋提桓因坻外門。一一釋提桓因坻皆有一佛，凡有百億佛，皆與諸菩薩等俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即悉知之。佛便分身威神，悉皆在百億忉利天上釋提桓因坻外門。一一釋提桓因坻皆有一佛，凡有百億佛，皆與諸菩薩等俱。

諸釋提桓因坻皆大歡喜，悉出迎，為佛作禮，請佛入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸釋提桓因坻皆大歡喜，悉出迎，為佛作禮，請佛入。

佛即與諸菩薩等俱入，至紫紺正殿上帳中坐。諸菩薩等悉各於一一七寶蓮華師子座交露帳中坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即與諸菩薩等俱入，至紫紺正殿上帳中坐。諸菩薩等悉各於一一七寶蓮華師子座交露帳中坐。

佛續在是百億小國土與諸菩薩共坐，威神不動。十方諸菩薩大復來會——曇昧摩提菩薩、復有曇昧摩提菩薩、師利摩提菩薩、俱那摩提菩薩、墮夜摩提菩薩、沙頭摩提菩薩、若那摩提菩薩、沙遮摩提菩薩、阿迦摩提菩薩、沙羅摩提菩薩、薩和摩提菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛續在是百億小國土與諸菩薩共坐，威神不動。十方諸菩薩大復來會——曇昧摩提菩薩、復有曇昧摩提菩薩、師利摩提菩薩、俱那摩提菩薩、墮夜摩提菩薩、沙頭摩提菩薩、若那摩提菩薩、沙遮摩提菩薩、阿迦摩提菩薩、沙羅摩提菩薩、薩和摩提菩薩。