佛說菩薩本業經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說菩薩本業經一卷

吳月氏優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊於摩竭道場，初始得佛，光景甚明，自然蓮華寶師子座，古昔諸佛所坐皆爾，道德威儀相好如一，身意清淨，福行普具，明所徹照人剎法處，去來現在無復罣礙，成興於世，一切悉等。時會菩薩，盡一生補處，神通妙達，周遍十方，導利眾生，開佛法藏，示泥洹要，都入人根，宿命智德，善權方便，訓化以漸，解內外法，終始不搖，等諸佛土，無所分別，讚揚佛名，不可稱極，三塗之事，靡不貫達，至皆歎曰：「佛念吾等，建立大志，能悉現我諸佛世界所有好惡，殊勝之國，佛所遊居，興隆道化，光明神足，教訓天人，啟示法意，佛之本業，十地十智，十行十投，十藏十願，十明十定，十現十印，斷我瑕疵及諸疑妄，悉為我現佛行佛智，佛神佛力佛定，無量變化隨時，四事不護，四無所畏，十八不絕，一切敏慧，無上道德，眾事敷露。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊於摩竭道場，初始得佛，光景甚明，自然蓮華寶師子座，古昔諸佛所坐皆爾，道德威儀相好如一，身意清淨，福行普具，明所徹照人剎法處，去來現在無復罣礙，成興於世，一切悉等。時會菩薩，盡一生補處，神通妙達，周遍十方，導利眾生，開佛法藏，示泥洹要，都入人根，宿命智德，善權方便，訓化以漸，解內外法，終始不搖，等諸佛土，無所分別，讚揚佛名，不可稱極，三塗之事，靡不貫達，至皆歎曰：「佛念吾等，建立大志，能悉現我諸佛世界所有好惡，殊勝之國，佛所遊居，興隆道化，光明神足，教訓天人，啟示法意，佛之本業，十地十智，十行十投，十藏十願，十明十定，十現十印，斷我瑕疵及諸疑妄，悉為我現佛行佛智，佛神佛力佛定，無量變化隨時，四事不護，四無所畏，十八不絕，一切敏慧，無上道德，眾事敷露。」

東去無極， 有香林剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東去無極， 有香林剎，

佛名入精進， 菩薩字敬首； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名入精進， 菩薩字敬首；

南去無極， 有樂林剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南去無極， 有樂林剎，

佛名不捨樂， 菩薩字覺首； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名不捨樂， 菩薩字覺首；

西去無極， 有華林剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西去無極， 有華林剎，

佛名習精進， 菩薩字寶首； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名習精進， 菩薩字寶首；

北去無極， 有道林剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北去無極， 有道林剎，

佛名行精進， 菩薩字慧首； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名行精進， 菩薩字慧首；

東北無極， 有青蓮剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北無極， 有青蓮剎，

佛名悲精進， 菩薩字德首； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名悲精進， 菩薩字德首；

東南無極， 有金林剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南無極， 有金林剎，

佛名盡精進， 菩薩字目首； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名盡精進， 菩薩字目首；

西南無極， 有寶林剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西南無極， 有寶林剎，

佛名上精進， 菩薩字明首； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名上精進， 菩薩字明首；

西北無極， 有金剛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北無極， 有金剛剎，

佛名一乘度， 菩薩字法首； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名一乘度， 菩薩字法首；

下方無極， 有水精剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下方無極， 有水精剎，

佛名梵精進， 菩薩字智首； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名梵精進， 菩薩字智首；

上方無極， 有欲林剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方無極， 有欲林剎，

佛名至精進， 菩薩字賢首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名至精進， 菩薩字賢首。

是賢首等，皆彼第一，各與無數上人俱來，稽首佛足，坐一面蓮華上。彼時敬首菩薩，承佛聖旨，歎曰：「快哉，今上人會，為未曾有，觀其所止，佛國清淨，至於被服如來德戒，修行微妙成覺根力，演說經法，得佛威神，隨剎清濁，度人無極，分流道化，靡不周匝，於此佛土，國殊別者億百千姟，賢愚好醜，長短壽夭，種種言異，皆聞佛德，各自名之，或有名佛為大聖人，或有名佛為大沙門，或號眾祐，或號神人，或稱勇智，或稱世尊，或謂能儒，或謂昇仙，或呼天師，或呼最勝，如是十方諸天人民，所稱名佛億萬無數，此皆佛本發意以來，班宣道化，所誨之徒也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是賢首等，皆彼第一，各與無數上人俱來，稽首佛足，坐一面蓮華上。彼時敬首菩薩，承佛聖旨，歎曰：「快哉，今上人會，為未曾有，觀其所止，佛國清淨，至於被服如來德戒，修行微妙成覺根力，演說經法，得佛威神，隨剎清濁，度人無極，分流道化，靡不周匝，於此佛土，國殊別者億百千姟，賢愚好醜，長短壽夭，種種言異，皆聞佛德，各自名之，或有名佛為大聖人，或有名佛為大沙門，或號眾祐，或號神人，或稱勇智，或稱世尊，或謂能儒，或謂昇仙，或呼天師，或呼最勝，如是十方諸天人民，所稱名佛億萬無數，此皆佛本發意以來，班宣道化，所誨之徒也。」

是時，佛放足下相輪光明，悉照佛界諸小國土，一小國土者，一須彌山日月運繞照四天下，東弗于逮，南閻浮提，西拘耶尼，北欝單越，四周大海，鐵垣圍表，上有二十八天，如此者為一小國土，周匝十方合有百億。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛放足下相輪光明，悉照佛界諸小國土，一小國土者，一須彌山日月運繞照四天下，東弗于逮，南閻浮提，西拘耶尼，北欝單越，四周大海，鐵垣圍表，上有二十八天，如此者為一小國土，周匝十方合有百億。

是時悉現百億須彌山，百億日月，及四天王天、忉利天、炎天、兜術天、不憍樂天、化應聲天、梵天、梵眾天、梵輔天、大梵天、清明天、水行天、水微天、水無量天、水音天、約淨天、遍淨天、淨明天、守妙天、微妙天、廣妙天、極妙天、福愛天、愛勝天、近際天、善觀天、快見天、無結愛天、識慧天、無所念慧天，至二十八無色天，各有百億。此為一佛剎，號曰忍世界，釋迦文佛，分身百億，悉遍其中。於時天人，覩眾小國，諸佛菩薩，若近相見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時悉現百億須彌山，百億日月，及四天王天、忉利天、炎天、兜術天、不憍樂天、化應聲天、梵天、梵眾天、梵輔天、大梵天、清明天、水行天、水微天、水無量天、水音天、約淨天、遍淨天、淨明天、守妙天、微妙天、廣妙天、極妙天、福愛天、愛勝天、近際天、善觀天、快見天、無結愛天、識慧天、無所念慧天，至二十八無色天，各有百億。此為一佛剎，號曰忍世界，釋迦文佛，分身百億，悉遍其中。於時天人，覩眾小國，諸佛菩薩，若近相見。

願行品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願行品第二

智首菩薩問敬首曰：「本何修行？成佛聖道，身口意淨，不念人惡，亦使天下不得其短，仁慈至大，內性明了，殊過弟子別覺之上，一切眾邪莫能迴動，出生端正，色相無比，族姓尊貴，知重佛法，自守志強，常行四等，高才敏達，精進勇健，習眾德本，諸度無極，所為無量，恒生福地，言見信用，降心正意，攝念入禪，曉空無想不願之法，出入四大，五陰六入，十二緣起，七覺不閡，通十力智，博入諸道，濟危解厄，為釋梵所敬，除闇冥如燭火，明天下如日月，度眾人如船師，賢過三界而為上首，欲成斯道，當何修行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智首菩薩問敬首曰：「本何修行？成佛聖道，身口意淨，不念人惡，亦使天下不得其短，仁慈至大，內性明了，殊過弟子別覺之上，一切眾邪莫能迴動，出生端正，色相無比，族姓尊貴，知重佛法，自守志強，常行四等，高才敏達，精進勇健，習眾德本，諸度無極，所為無量，恒生福地，言見信用，降心正意，攝念入禪，曉空無想不願之法，出入四大，五陰六入，十二緣起，七覺不閡，通十力智，博入諸道，濟危解厄，為釋梵所敬，除闇冥如燭火，明天下如日月，度眾人如船師，賢過三界而為上首，欲成斯道，當何修行？」

敬首答曰：「善哉佛子！志仰高遠，極大慈哀，愍傷十方。若族姓子族姓女，欲成佛道者，當先正身，言念相應，口習經典，心思可行，改往修來，不釋道意，積德累善，施恩不惓，然則所問悉可得也。為菩薩者，必諦受學，如佛法教，無得增減，以誓自要，念安世間，奉戒行願，以立德本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬首答曰：「善哉佛子！志仰高遠，極大慈哀，愍傷十方。若族姓子族姓女，欲成佛道者，當先正身，言念相應，口習經典，心思可行，改往修來，不釋道意，積德累善，施恩不惓，然則所問悉可得也。為菩薩者，必諦受學，如佛法教，無得增減，以誓自要，念安世間，奉戒行願，以立德本。

「居家奉戒， 當願眾生， 貪欲意解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「居家奉戒， 當願眾生， 貪欲意解，

入空法中。 孝事父母， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入空法中。 孝事父母， 當願眾生，

一切護視， 使得佛道。 順教妻子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切護視， 使得佛道。 順教妻子，

當願眾生， 令出愛獄， 無戀慕心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 令出愛獄， 無戀慕心。

若得五欲， 當願眾生， 皆入清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得五欲， 當願眾生， 皆入清淨，

心無所著。 若在伎樂， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無所著。 若在伎樂， 當願眾生，

悉得法樂， 歡喜之忍。 著寶瓔珞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉得法樂， 歡喜之忍。 著寶瓔珞，

當願眾生， 解去重擔， 無綺可意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 解去重擔， 無綺可意。

見諸婇女， 當願眾生， 棄捐色愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸婇女， 當願眾生， 棄捐色愛，

無婬妷態。 若上樓閣， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無婬妷態。 若上樓閣， 當願眾生，

皆昇法堂， 受佛諸經。 身在房室， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆昇法堂， 受佛諸經。 身在房室，

當願眾生， 覺知惡露， 無有更樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 覺知惡露， 無有更樂。

布施所有， 當願眾生， 興福救之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施所有， 當願眾生， 興福救之，

莫墮慳貪。 若患厭家， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫墮慳貪。 若患厭家， 當願眾生，

疾得解脫， 無所拘綴。 若棄家出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾得解脫， 無所拘綴。 若棄家出，

當願眾生， 離苦惱罪， 從正得安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 離苦惱罪， 從正得安。

入佛宗廟， 當願眾生， 近佛行法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入佛宗廟， 當願眾生， 近佛行法，

無復罣礙。 詣師友所， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無復罣礙。 詣師友所， 當願眾生，

開達入正， 悉得如願。 請求捨罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開達入正， 悉得如願。 請求捨罪，

當願眾生， 得成就志， 學不中悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 得成就志， 學不中悔。

脫去白衣， 當願眾生， 解道修德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫去白衣， 當願眾生， 解道修德，

無有懈怠。 受著袈裟， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有懈怠。 受著袈裟， 當願眾生，

被法服行， 心無沾污。 除剔鬚髮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被法服行， 心無沾污。 除剔鬚髮，

當願眾生， 除捐飾好， 無有眾勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 除捐飾好， 無有眾勞。

已作沙門， 當願眾生， 受行佛意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已作沙門， 當願眾生， 受行佛意，

開導天下。 受成就戒， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開導天下。 受成就戒， 當願眾生，

得道方便， 慧度無極。 守護道禁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得道方便， 慧度無極。 守護道禁，

當願眾生， 皆奉法律， 不犯法教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 皆奉法律， 不犯法教。

始受和上， 當願眾生， 令如禪意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始受和上， 當願眾生， 令如禪意，

思惟解脫。 受大小師， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟解脫。 受大小師， 當願眾生，

承佛聖教， 所受不忘。 自歸於佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承佛聖教， 所受不忘。 自歸於佛，

當願眾生， 體解大道， 發無上意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 體解大道， 發無上意。

自歸於法， 當願眾生， 深入經藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自歸於法， 當願眾生， 深入經藏，

智慧如海。 自歸於僧， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧如海。 自歸於僧， 當願眾生，

依附聖眾， 從正得度。 凡開門戶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依附聖眾， 從正得度。 凡開門戶，

當願眾生， 開現道法， 至於泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 開現道法， 至於泥洹。

關閉門戶， 當願眾生， 閉塞惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 關閉門戶， 當願眾生， 閉塞惡道，

罪得除盡。 入室當願， 一切眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罪得除盡。 入室當願， 一切眾生，

安隱寂寞， 得止觀意。 敷床當願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安隱寂寞， 得止觀意。 敷床當願，

一切眾生， 入大乘道， 濟安天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生， 入大乘道， 濟安天下。

宴坐當願， 一切眾生， 坐佛道樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宴坐當願， 一切眾生， 坐佛道樹，

心無所猗。 入眾當願， 一切眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無所猗。 入眾當願， 一切眾生，

成戒定慧， 解度知見。 數息當願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成戒定慧， 解度知見。 數息當願，

一切眾生， 得捨家中， 無世間念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生， 得捨家中， 無世間念。

守意當願， 一切眾生， 心不放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守意當願， 一切眾生， 心不放逸，

無有雜念。 早起當願， 一切眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有雜念。 早起當願， 一切眾生，

覺識非常， 興精進意， 下床當願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺識非常， 興精進意， 下床當願，

一切眾生， 履踐佛迹， 心不動搖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生， 履踐佛迹， 心不動搖。

著裳當願， 一切眾生， 常知慚愧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著裳當願， 一切眾生， 常知慚愧，

攝意守道。 結帶當願， 一切眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝意守道。 結帶當願， 一切眾生，

束帶修善， 志無解已。 次著中衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 束帶修善， 志無解已。 次著中衣，

當願眾生， 恭敬畏慎， 無有慢墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 恭敬畏慎， 無有慢墮。

被上法服， 當願眾生， 服聖表式， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 被上法服， 當願眾生， 服聖表式，

敏於道行。 左右便利， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敏於道行。 左右便利， 當願眾生，

蠲除污穢， 無婬怒癡。 已而就水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蠲除污穢， 無婬怒癡。 已而就水，

當願眾生， 柔和軟弱， 清淨謹飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 柔和軟弱， 清淨謹飾。

用水既淨， 當願眾生， 以法自洗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用水既淨， 當願眾生， 以法自洗，

無復惡態。 手執楊枝， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無復惡態。 手執楊枝， 當願眾生，

學以法句， 擿去諸垢。 澡漱口齒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學以法句， 擿去諸垢。 澡漱口齒，

當願眾生， 蕩滌情性， 如清淨住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 蕩滌情性， 如清淨住。

盥手當願， 一切眾生， 得軟淨掌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盥手當願， 一切眾生， 得軟淨掌，

執受經道。 澡面當願， 一切眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執受經道。 澡面當願， 一切眾生，

常向清淨， 心無瑕疵。 出門當願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常向清淨， 心無瑕疵。 出門當願，

一切眾生， 如佛所欲， 出度三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生， 如佛所欲， 出度三界。

向道當願， 一切眾生， 向無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 向道當願， 一切眾生， 向無上道，

志不退轉， 行道當願， 一切眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志不退轉， 行道當願， 一切眾生，

遊於無際， 不中休息。 上坂當願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊於無際， 不中休息。 上坂當願，

一切眾生， 樂昇上道， 無所疑難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生， 樂昇上道， 無所疑難。

下坂當願， 一切眾生， 深入廣博， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下坂當願， 一切眾生， 深入廣博，

微妙法中。 行於曲路， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙法中。 行於曲路， 當願眾生，

棄邪曲意， 行不忮忮。 行於直路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄邪曲意， 行不忮忮。 行於直路，

當願眾生， 得中正意， 言無諛諂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 得中正意， 言無諛諂。

見風揚塵， 當願眾生， 經明行修， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見風揚塵， 當願眾生， 經明行修，

心不紛亂。 見雨淹塵， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不紛亂。 見雨淹塵， 當願眾生，

大慈伏意， 不起諸想。 涼息樹下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈伏意， 不起諸想。 涼息樹下，

當願眾生， 伏心在道， 經意不疲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 伏心在道， 經意不疲。

入林澤中， 當願眾生， 學為儒林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入林澤中， 當願眾生， 學為儒林，

養徒以德。 行見高山， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 養徒以德。 行見高山， 當願眾生，

志仰高大， 積德無厭， 行見刺棘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志仰高大， 積德無厭， 行見刺棘，

當願眾生， 三毒消滅， 無賊害心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 三毒消滅， 無賊害心。

得好葉樹， 當願眾生， 以道自蔭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得好葉樹， 當願眾生， 以道自蔭，

入禪三昧。 樹華繁熾， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入禪三昧。 樹華繁熾， 當願眾生，

三十二相， 諸好滿具。 果蓏盛好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十二相， 諸好滿具。 果蓏盛好，

當願眾生， 起道樹行， 成無上果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 起道樹行， 成無上果。

覩諸流水， 當願眾生， 得正溝流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩諸流水， 當願眾生， 得正溝流，

入佛海智。 覩諸陂池， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入佛海智。 覩諸陂池， 當願眾生，

一切功德， 慧行充滿， 若見泉水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切功德， 慧行充滿， 若見泉水，

當願眾生， 入佛淵智， 所問無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 入佛淵智， 所問無窮。

遙望江海， 當願眾生， 入深佛藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遙望江海， 當願眾生， 入深佛藏，

無盡之法。 見人汲井， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡之法。 見人汲井， 當願眾生，

開心受法， 得一味道。 過度橋梁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開心受法， 得一味道。 過度橋梁，

當願眾生， 興造法橋， 度人不休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 興造法橋， 度人不休。

見修園圃， 當願眾生， 耘除穢惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見修園圃， 當願眾生， 耘除穢惡，

不生欲根。 見田稻穀， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生欲根。 見田稻穀， 當願眾生，

廣殖福德， 不為災患。 見好園圃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣殖福德， 不為災患。 見好園圃，

當願眾生， 得周滿持， 道法備具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 得周滿持， 道法備具。

見丘聚舍， 當願眾生， 常處仁智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見丘聚舍， 當願眾生， 常處仁智，

道無危殆。 見精學堂， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道無危殆。 見精學堂， 當願眾生，

講誦經道， 日進不衰。 見人眾聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講誦經道， 日進不衰。 見人眾聚，

當願眾生， 功滿得佛， 成弟子眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 功滿得佛， 成弟子眾。

見人閑居， 當願眾生， 恬惔無為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見人閑居， 當願眾生， 恬惔無為，

遊志典籍。 得見沙門， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊志典籍。 得見沙門， 當願眾生，

多聞戒具， 誨人不惓。 見異道人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞戒具， 誨人不惓。 見異道人，

當願眾生， 遠去邪見， 入八正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 遠去邪見， 入八正道。

得見仙人， 當願眾生， 意行具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見仙人， 當願眾生， 意行具足，

所欲者成。 行到城郭， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所欲者成。 行到城郭， 當願眾生，

持戒完具， 心無虧缺。 望見宮闕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒完具， 心無虧缺。 望見宮闕，

當願眾生， 聰明遠照， 諸善普立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 聰明遠照， 諸善普立。

若見帝王， 當願眾生， 得奉聖化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見帝王， 當願眾生， 得奉聖化，

如正道教。 見帝王子， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如正道教。 見帝王子， 當願眾生，

履佛子行， 化生法中。 若見公卿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 履佛子行， 化生法中。 若見公卿，

當願眾生， 明於道理， 助利天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 明於道理， 助利天下。

見諸臣吏， 當願眾生， 忠正順善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸臣吏， 當願眾生， 忠正順善，

無固賊心。 見被鎧甲， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無固賊心。 見被鎧甲， 當願眾生，

誓被法鎧， 不違本願。 見魯鈍人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓被法鎧， 不違本願。 見魯鈍人，

當願眾生， 勇於道義， 成四無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 勇於道義， 成四無畏。

見憂愁人， 當願眾生， 離諸恐怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見憂愁人， 當願眾生， 離諸恐怖，

無復憂戚。 見喜笑人， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無復憂戚。 見喜笑人， 當願眾生，

捨非常樂， 五欲自娛。 見勤苦人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨非常樂， 五欲自娛。 見勤苦人，

當願眾生， 得泥洹道， 免度諸厄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 得泥洹道， 免度諸厄。

見安樂人， 當願眾生， 安快如佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見安樂人， 當願眾生， 安快如佛，

惔怕無患。 見疾病人， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惔怕無患。 見疾病人， 當願眾生，

知空非身， 無苦痛意。 見強健人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知空非身， 無苦痛意。 見強健人，

當願眾生， 得金剛形， 無有衰耗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 得金剛形， 無有衰耗，

見醜陋人， 當願眾生， 去醜惡行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見醜陋人， 當願眾生， 去醜惡行，

以善自嚴。 見端正人， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以善自嚴。 見端正人， 當願眾生，

意行質直， 愛好道法。 見報恩人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意行質直， 愛好道法。 見報恩人，

當願眾生， 念佛恩德， 行菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 念佛恩德， 行菩薩行。

見背恩人， 當願眾生， 降心伏意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見背恩人， 當願眾生， 降心伏意，

棄捐諸惡。 見貪欲人， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捐諸惡。 見貪欲人， 當願眾生，

法施天下， 無慳貪意。 行持錫杖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法施天下， 無慳貪意。 行持錫杖，

當願眾生， 依仗於法， 分流德化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 依仗於法， 分流德化。

挾持應器， 當願眾生， 受而知施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 挾持應器， 當願眾生， 受而知施，

修六重法。 入里分衛， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修六重法。 入里分衛， 當願眾生，

如戒法求， 無得疑妄。 到人門戶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如戒法求， 無得疑妄。 到人門戶，

當願眾生， 入總持門， 悉見諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 入總持門， 悉見諸法。

入人堂室， 當願眾生， 昇佛聖堂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入人堂室， 當願眾生， 昇佛聖堂，

深行微妙。 人不與食， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深行微妙。 人不與食， 當願眾生，

得般若意， 無望無惜。 主人未辦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得般若意， 無望無惜。 主人未辦，

當願眾生， 離三惡道， 無飢渴想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 離三惡道， 無飢渴想。

授空應器， 當願眾生， 皆得至空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授空應器， 當願眾生， 皆得至空，

無欲之性。 受滿應器， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無欲之性。 受滿應器， 當願眾生，

一切成滿， 道品之法。 擎持鉢飯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切成滿， 道品之法。 擎持鉢飯，

當願眾生， 為法供養， 志在大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 為法供養， 志在大道。

與廉人坐， 當願眾生， 廉潔知恥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與廉人坐， 當願眾生， 廉潔知恥，

所作不妄。 坐有貪人， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作不妄。 坐有貪人， 當願眾生，

無有強顏， 貪鄙之心。 得香美食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有強顏， 貪鄙之心。 得香美食，

當願眾生， 知節少欲， 情無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 知節少欲， 情無所著。

得不美食， 當願眾生， 知身幻法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不美食， 當願眾生， 知身幻法，

好惡無異。 舉飯向口， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好惡無異。 舉飯向口， 當願眾生，

悉得諸經， 諸佛法味。 所噉雜味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉得諸經， 諸佛法味。 所噉雜味，

當願眾生， 味味如佛， 化成甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 味味如佛， 化成甘露。

飯食已訖， 當願眾生， 德行充盈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飯食已訖， 當願眾生， 德行充盈，

成十種力。 講經說法， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成十種力。 講經說法， 當願眾生，

志意開達， 聞法即寤。 呪願達嚫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志意開達， 聞法即寤。 呪願達嚫，

當願眾生， 悉令通佛， 十二部經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 悉令通佛， 十二部經。

罷坐退去， 當願眾生， 一切究竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罷坐退去， 當願眾生， 一切究竟，

得三甘露。 若欲入水， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得三甘露。 若欲入水， 當願眾生，

身口意淨， 等於三塗。 澡浴身體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意淨， 等於三塗。 澡浴身體，

當願眾生， 蕩除心垢， 見生死際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 蕩除心垢， 見生死際。

盛暑熱極， 當願眾生， 得清涼定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盛暑熱極， 當願眾生， 得清涼定，

滅一切苦。 冰凍寒甚， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅一切苦。 冰凍寒甚， 當願眾生，

心冷愛除， 無復情欲。 誦讀經偈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心冷愛除， 無復情欲。 誦讀經偈，

當願眾生， 博解諸法， 無復漏忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 博解諸法， 無復漏忘。

若得見佛， 當願眾生， 常與佛會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得見佛， 當願眾生， 常與佛會，

行七覺意。 見佛圖像， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行七覺意。 見佛圖像， 當願眾生，

悉覩十方， 眼無障蔽。 拜謁佛時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉覩十方， 眼無障蔽。 拜謁佛時，

當願眾生， 得道如佛， 莫能見頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 得道如佛， 莫能見頂。

稽首而起， 當願眾生， 皆如佛意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首而起， 當願眾生， 皆如佛意，

尊貴無上。 始欲旋塔， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊貴無上。 始欲旋塔， 當願眾生，

施行福祐， 究暢道意。 繞塔三匝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施行福祐， 究暢道意。 繞塔三匝，

當願眾生， 得一向意， 不斷四喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 得一向意， 不斷四喜。

行詠歌經， 當願眾生， 念佛恩德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行詠歌經， 當願眾生， 念佛恩德，

行法供養。 畢住讚佛， 當願眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行法供養。 畢住讚佛， 當願眾生，

光明神德， 如佛法身。 暮將洗足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明神德， 如佛法身。 暮將洗足，

當願眾生， 得四神足， 周遍十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當願眾生， 得四神足， 周遍十方。

昏夜寢息， 當願眾生， 離於闇冥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昏夜寢息， 當願眾生， 離於闇冥，

無復五蓋。 臥覺當願， 都使眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無復五蓋。 臥覺當願， 都使眾生，

得佛十八， 不絕之法。 是為菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得佛十八， 不絕之法。 是為菩薩，

誡願俱行， 兼愛博施， 不捨十方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誡願俱行， 兼愛博施， 不捨十方。」

十地品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地品第三

於是忍世界百億天帝釋，皆於忉利紫紺殿上，化作七寶師子之座，施交露帳，席以綵縶已，各稽首請佛。佛意悉知，即為分身，遍諸釋殿，一一佛者，從眾菩薩，一切天帝，莫不悅豫；其下百億小國，續自見佛，如故不減。時十方剎，復來雲集，法意菩薩、首意菩薩、賢意菩薩、勤意菩薩，思意、知意、審意、專意、重意、盡意菩薩等，各從十方，與無數上人俱來，稽首佛足坐一面蓮華上。法意菩薩即如其像，正坐定意，入於無量會見三昧，悉見十方無數諸佛，各伸右手摩其頭，俱言：「善哉！法意！菩薩勇健，乃得是定，十方如來，及釋迦牟尼佛，已皆拜汝成立功德，修微妙辯，知空無著行，究暢法要，通諸佛語，知眾生意。汝行已備，得佛不久，今使汝說菩薩十住，令諸學者普知所行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是忍世界百億天帝釋，皆於忉利紫紺殿上，化作七寶師子之座，施交露帳，席以綵縶已，各稽首請佛。佛意悉知，即為分身，遍諸釋殿，一一佛者，從眾菩薩，一切天帝，莫不悅豫；其下百億小國，續自見佛，如故不減。時十方剎，復來雲集，法意菩薩、首意菩薩、賢意菩薩、勤意菩薩，思意、知意、審意、專意、重意、盡意菩薩等，各從十方，與無數上人俱來，稽首佛足坐一面蓮華上。法意菩薩即如其像，正坐定意，入於無量會見三昧，悉見十方無數諸佛，各伸右手摩其頭，俱言：「善哉！法意！菩薩勇健，乃得是定，十方如來，及釋迦牟尼佛，已皆拜汝成立功德，修微妙辯，知空無著行，究暢法要，通諸佛語，知眾生意。汝行已備，得佛不久，今使汝說菩薩十住，令諸學者普知所行。」

於是法意菩薩，得佛辯辭，明哲至真，不忘不難，從定意覺而言曰：「諸族姓子！欲求佛者，有十地住，往古來今，皆由此成，眾祐所歎，是合無量，具陳演說，如佛所言。何等為十？第一發意，第二治地，第三應行，第四生貴，第五修成，第六行登，第七不退，第八童真，第九了生，第十補處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是法意菩薩，得佛辯辭，明哲至真，不忘不難，從定意覺而言曰：「諸族姓子！欲求佛者，有十地住，往古來今，皆由此成，眾祐所歎，是合無量，具陳演說，如佛所言。何等為十？第一發意，第二治地，第三應行，第四生貴，第五修成，第六行登，第七不退，第八童真，第九了生，第十補處。

「何謂發意？菩薩法住，有十事，謂初見佛，十功德起：一見佛端正，二身色相具，三神足現化，四道德深奧，五儀法無比，六謂知人意，七出經教明，八所言諦解，九見生死苦，十體樂佛法，稍稍開解，便發道意。欲曉了佛十力之智，其學有十：當知禮事諸佛，當曉說菩薩德，當諦了生死本，當願修貴治福，當令行勝三界，當學諸佛功德業，當求更見諸佛，當習行諸深三昧，當悲念諸罪苦人，當從生死輪還，是為上頭初發意之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂發意？菩薩法住，有十事，謂初見佛，十功德起：一見佛端正，二身色相具，三神足現化，四道德深奧，五儀法無比，六謂知人意，七出經教明，八所言諦解，九見生死苦，十體樂佛法，稍稍開解，便發道意。欲曉了佛十力之智，其學有十：當知禮事諸佛，當曉說菩薩德，當諦了生死本，當願修貴治福，當令行勝三界，當學諸佛功德業，當求更見諸佛，當習行諸深三昧，當悲念諸罪苦人，當從生死輪還，是為上頭初發意之地。

「何謂治地？菩薩法住，有十事，以次學：一念人善，二淨潔心，三柔軟意，四安靜志，五常布施，六行慈愛，七利天下，八助平均，九視彼如己，十敬人如師。復有十學：當多諷經，當遠鄉土，當近明師，當學善言，當知時，當精進，當入要，當曉行，當不忘，當安志，是為次第治地之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂治地？菩薩法住，有十事，以次學：一念人善，二淨潔心，三柔軟意，四安靜志，五常布施，六行慈愛，七利天下，八助平均，九視彼如己，十敬人如師。復有十學：當多諷經，當遠鄉土，當近明師，當學善言，當知時，當精進，當入要，當曉行，當不忘，當安志，是為次第治地之行。

「何謂應行？菩薩法住，有十事，入如經：一見無常，二見生苦，三見行空，四見非身，五見無主，六無所貪，七無所著，八無為，九無欲，十無求。復有十學：當念人，當念剎，當念法，當念地種，當念水種，當念火種，當念風種，當念欲界，當念色界，當念無色界，心無戀慕，是為分別應行之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂應行？菩薩法住，有十事，入如經：一見無常，二見生苦，三見行空，四見非身，五見無主，六無所貪，七無所著，八無為，九無欲，十無求。復有十學：當念人，當念剎，當念法，當念地種，當念水種，當念火種，當念風種，當念欲界，當念色界，當念無色界，心無戀慕，是為分別應行之地。

「何謂生貴？菩薩法住，有十事，隨佛行：一不還邪道，二專心向佛，三思惟法意，四觀功德行，五見人如化，六見剎如夢，七見殃福空，八見諸法如幻，九苦樂無異，十解泥洹淨。復有十學：當知思念，去佛意空，來佛意空，今佛意空，去佛法淨，來佛法淨，今佛法淨，去佛自然，來佛自然，今佛自然，諸佛興等，皆無所異，是為平等生貴之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂生貴？菩薩法住，有十事，隨佛行：一不還邪道，二專心向佛，三思惟法意，四觀功德行，五見人如化，六見剎如夢，七見殃福空，八見諸法如幻，九苦樂無異，十解泥洹淨。復有十學：當知思念，去佛意空，來佛意空，今佛意空，去佛法淨，來佛法淨，今佛法淨，去佛自然，來佛自然，今佛自然，諸佛興等，皆無所異，是為平等生貴之地。

「何謂修成？菩薩法住，有十事，行濟人：一為人方便，二令人安隱，三賑救天下人，四慈念一切，五悲傷眾生，六令人歡喜，七護視人物，八勸令隨道，九為現清淨，十令得泥洹。復有十學：當知眾生，無有要，無有種，無有數，無有造，無有正，不可思，不可稱，不可度，不可具說，為一切空，是為聖行修成之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂修成？菩薩法住，有十事，行濟人：一為人方便，二令人安隱，三賑救天下人，四慈念一切，五悲傷眾生，六令人歡喜，七護視人物，八勸令隨道，九為現清淨，十令得泥洹。復有十學：當知眾生，無有要，無有種，無有數，無有造，無有正，不可思，不可稱，不可度，不可具說，為一切空，是為聖行修成之地。

「何謂行登？菩薩法住，有十事，度輒成：一聞稱佛譏佛心無異，二聞譽法毀法心無異，三聞菩薩善菩薩惡心無異，四聞人相評論心無異，五聞人眾人寡心無異，六聞經多經少心無異，七聞生苦生樂心無異，八聞人難度人易度心無異，九聞法興法衰心無異，十遭有道遭無道心無異。復有十學：心無想，不受想，不計身，無我所，無有見，無有主，無有受，為如化，為不成，無所有，是為盡信行登之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂行登？菩薩法住，有十事，度輒成：一聞稱佛譏佛心無異，二聞譽法毀法心無異，三聞菩薩善菩薩惡心無異，四聞人相評論心無異，五聞人眾人寡心無異，六聞經多經少心無異，七聞生苦生樂心無異，八聞人難度人易度心無異，九聞法興法衰心無異，十遭有道遭無道心無異。復有十學：心無想，不受想，不計身，無我所，無有見，無有主，無有受，為如化，為不成，無所有，是為盡信行登之地。

「何謂不退轉？菩薩法住，有十事，志牢強：一言有佛無佛不退轉，二言有法無法不退轉，三言有菩薩無菩薩不退轉，四言有求佛無求佛不退轉，五有得佛無得佛不退轉，六曰古有聖道無聖道不退轉，七今有聖道無聖道不退轉，八後有聖道無聖道不退轉，九言三塗同三塗異不退轉，十言佛智有盡佛智無盡不退轉。復有十學：開微慧入大智，開大智入微慧，現一法入眾經，現眾經入一法，解眾生入空要，解空要入眾生，釋有想入寂定，釋寂定入有想，說少淨入多想，說多想入少淨，是為轉進不退之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂不退轉？菩薩法住，有十事，志牢強：一言有佛無佛不退轉，二言有法無法不退轉，三言有菩薩無菩薩不退轉，四言有求佛無求佛不退轉，五有得佛無得佛不退轉，六曰古有聖道無聖道不退轉，七今有聖道無聖道不退轉，八後有聖道無聖道不退轉，九言三塗同三塗異不退轉，十言佛智有盡佛智無盡不退轉。復有十學：開微慧入大智，開大智入微慧，現一法入眾經，現眾經入一法，解眾生入空要，解空要入眾生，釋有想入寂定，釋寂定入有想，說少淨入多想，說多想入少淨，是為轉進不退之地。

「何謂童真？菩薩法住，有十事，隨所入：一身口意不犯，二一切無瑕疵，三志壹在所生，四見人知內慈，五知人心所信，六知人意所解，七不受彼雜想，八知諸剎成敗，九神足疾遍到十方，十周滿持諸法。復有十事：學知佛世界，學如佛智能，學現佛神足行，學莊嚴諸佛剎，學遍遊諸國土，學法答眾問，學化無不現，學佛聲出諸法，學轉頃匝十方，學作一念見無數佛，是為清淨童真之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂童真？菩薩法住，有十事，隨所入：一身口意不犯，二一切無瑕疵，三志壹在所生，四見人知內慈，五知人心所信，六知人意所解，七不受彼雜想，八知諸剎成敗，九神足疾遍到十方，十周滿持諸法。復有十事：學知佛世界，學如佛智能，學現佛神足行，學莊嚴諸佛剎，學遍遊諸國土，學法答眾問，學化無不現，學佛聲出諸法，學轉頃匝十方，學作一念見無數佛，是為清淨童真之地。

「何謂了生？菩薩法住，有十事，受慧見：一知一切生何道，二知眾生所習縛，三知人本所更來，四知人所行殃福之報，五知人受行何法，六知人心所入好惡，七知人意念若干變，八知十方國清濁，九知三塗無量慧，十知諦要說如應。復有十事：學法王正行，學法王禮儀，學法王興立，學法王出入，學法王周旋，學法王威嚴，學法王坐起，學法王教令，學法王拜人，學法王巡行剎土，是為受決了生之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂了生？菩薩法住，有十事，受慧見：一知一切生何道，二知眾生所習縛，三知人本所更來，四知人所行殃福之報，五知人受行何法，六知人心所入好惡，七知人意念若干變，八知十方國清濁，九知三塗無量慧，十知諦要說如應。復有十事：學法王正行，學法王禮儀，學法王興立，學法王出入，學法王周旋，學法王威嚴，學法王坐起，學法王教令，學法王拜人，學法王巡行剎土，是為受決了生之地。

「何謂補處？菩薩法住，有十事，智難及：一當念感動無數國，二當為無數國現明，三當為無數國立法，四當為開度無數國，五當利安無數國，六當聲曉無數人，七當觀察知眾生意，八當知眾生無極念，九當令無數人入法，十以次第現人慧了。生所不能及補處者十：不能知其身事志行，神足定念，達古知今，見後明處，及修剎法，聖意之事，補處所欲。又有十事：學佛三塗無際之慧，學具足諸佛法，學法法無所著，學諸佛無底藏，學神智成其剎，學光明照十方，學佛定感動諸國，學權道隨意化，學遍教令成就，學合會轉法輪。所以學者，欲一切知，已一切敏，無所復學，是名為補處。從十十法成，現世得紹代無上正真之道，為最正覺，度脫天下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂補處？菩薩法住，有十事，智難及：一當念感動無數國，二當為無數國現明，三當為無數國立法，四當為開度無數國，五當利安無數國，六當聲曉無數人，七當觀察知眾生意，八當知眾生無極念，九當令無數人入法，十以次第現人慧了。生所不能及補處者十：不能知其身事志行，神足定念，達古知今，見後明處，及修剎法，聖意之事，補處所欲。又有十事：學佛三塗無際之慧，學具足諸佛法，學法法無所著，學諸佛無底藏，學神智成其剎，學光明照十方，學佛定感動諸國，學權道隨意化，學遍教令成就，學合會轉法輪。所以學者，欲一切知，已一切敏，無所復學，是名為補處。從十十法成，現世得紹代無上正真之道，為最正覺，度脫天下。」

佛言：「善哉，善哉！法意菩薩，可謂佛子。一切十方去來現佛，皆由此興，是法無際，所照無量，度人無極，智心無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！法意菩薩，可謂佛子。一切十方去來現佛，皆由此興，是法無際，所照無量，度人無極，智心無盡。」

佛說是已，皆大歡喜，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已，皆大歡喜，為佛作禮。