佛說兜沙經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說兜沙經一卷

後漢月氏三藏支婁迦讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢月氏三藏支婁迦讖譯

一切諸佛威神恩，諸過去、當來、今現在亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛威神恩，諸過去、當來、今現在亦爾。

佛在摩竭提國時，法清淨處，其處號曰在所問清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在摩竭提國時，法清淨處，其處號曰在所問清淨。

始作佛時，光景甚明。自然金剛蓮華，周匝甚大。自然師子座，諸佛過去時亦悉於上坐，儀法等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始作佛時，光景甚明。自然金剛蓮華，周匝甚大。自然師子座，諸佛過去時亦悉於上坐，儀法等無有異。

極相法中，出生極過度已。諸佛身體行，悉等具足，明無所復罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極相法中，出生極過度已。諸佛身體行，悉等具足，明無所復罣礙。

不可計佛處、不可計法處、不可計諸大十方人民處、不可計佛剎處，過去、當來、今現在佛等所出生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可計佛處、不可計法處、不可計諸大十方人民處、不可計佛剎處，過去、當來、今現在佛等所出生也。

諸菩薩等各各從異國土來都大會，其數如十佛剎塵。一塵為一菩薩，如是為限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩等各各從異國土來都大會，其數如十佛剎塵。一塵為一菩薩，如是為限。

諸菩薩賜一生補處，皆入十方人民典安隱、皆入法處、皆入十方諸剎土、皆入十方泥洹慧、皆入十方所作世間人宿命、皆入稍稍增深菩薩、皆入諸慧法中、皆入內外法中、皆入不動不搖法中、皆入過去當來今現在法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩賜一生補處，皆入十方人民典安隱、皆入法處、皆入十方諸剎土、皆入十方泥洹慧、皆入十方所作世間人宿命、皆入稍稍增深菩薩、皆入諸慧法中、皆入內外法中、皆入不動不搖法中、皆入過去當來今現在法中。

諸菩薩輩議如是：「佛愛我曹等輩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩輩議如是：「佛愛我曹等輩。」

諸菩薩等所念：「示現我等諸佛剎，如佛所行居處阿。彼聞所有，現我等諸佛剎清淨、現我等如佛法清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩等所念：「示現我等諸佛剎，如佛所行居處阿。彼聞所有，現我等諸佛剎清淨、現我等如佛法清淨。

「佛所說法，悉皆使我曹見矣；現我等佛剎成敗時，使我曹悉見矣。現我曹等諸佛起出時、現我等佛剎所有善惡，佛所有悉示我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛所說法，悉皆使我曹見矣；現我等佛剎成敗時，使我曹悉見矣。現我曹等諸佛起出時、現我等佛剎所有善惡，佛所有悉示我。

「示現我曹十方諸有剎土、現我等諸不可計佛所說、現我等菩薩十法住、現我等菩薩十法所行、現我等菩薩十法悔過經、現我等菩薩十道地、現我菩薩十鎮、現我等菩薩十居處所願、現我菩薩十黠、現我菩薩十三昧、現我菩薩十飛法、現我菩薩十印、現我菩薩悉飛來時、現我佛名無有盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「示現我曹十方諸有剎土、現我等諸不可計佛所說、現我等菩薩十法住、現我等菩薩十法所行、現我等菩薩十法悔過經、現我等菩薩十道地、現我菩薩十鎮、現我等菩薩十居處所願、現我菩薩十黠、現我菩薩十三昧、現我菩薩十飛法、現我菩薩十印、現我菩薩悉飛來時、現我佛名無有盡。

「時佛使我皆護世間人民，十方佛諸有剎土悉清淨無瑕穢。現我佛諸所知有無有也、現我諸惡根本，悉使清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時佛使我皆護世間人民，十方佛諸有剎土悉清淨無瑕穢。現我佛諸所知有無有也、現我諸惡根本，悉使清淨。

「諸法悉為我說、諸所疑難皆為解之——悉為解狐疑，皆過度矣——諸所有欲斷之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法悉為我說、諸所疑難皆為解之——悉為解狐疑，皆過度矣——諸所有欲斷之。

「現我佛所止處、現我佛諸法所部界、現我佛威神、現我佛所行、現我佛筋力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現我佛所止處、現我佛諸法所部界、現我佛威神、現我佛所行、現我佛筋力。

「現我佛四事不護、現我佛三昧所入處、現我佛所變化在所為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現我佛四事不護、現我佛三昧所入處、現我佛所變化在所為。

「現我佛無有過勝者、現我佛所有尊號，無有能及逮者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現我佛無有過勝者、現我佛所有尊號，無有能及逮者。

「現我佛所根、現我佛飛、現我佛光明、現我佛智慧、現我佛四事無所畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現我佛所根、現我佛飛、現我佛光明、現我佛智慧、現我佛四事無所畏。」

佛悉知諸菩薩心所念，佛悉現光明威神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛悉知諸菩薩心所念，佛悉現光明威神。

東方極遠不可計佛剎有佛，佛名阿逝墮，其剎名訖連桓。文殊師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——數如十方剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方極遠不可計佛剎有佛，佛名阿逝墮，其剎名訖連桓。文殊師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——數如十方剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。

南方極遠不可計佛剎有佛，佛名阿泥羅墮羅，其剎名樓耆洹。佛陀師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方極遠不可計佛剎有佛，佛名阿泥羅墮羅，其剎名樓耆洹。佛陀師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。

西方極遠不可計佛剎有佛，佛名阿斯墮陀，其剎名波頭洹。羅隣師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方極遠不可計佛剎有佛，佛名阿斯墮陀，其剎名波頭洹。羅隣師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。

北方極遠不可計佛剎有佛，佛名阿闍墮，其剎名占倍洹。檀那師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方極遠不可計佛剎有佛，佛名阿闍墮，其剎名占倍洹。檀那師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。

東北方極遠不可計佛剎有佛，佛名阿輸那墮國陀，其剎名優彼洹。群那師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北方極遠不可計佛剎有佛，佛名阿輸那墮國陀，其剎名優彼洹。群那師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。

東南方極遠不可計佛剎有佛，佛名阿旃陀墮陀，其剎名犍闍洹。那涅羅師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南方極遠不可計佛剎有佛，佛名阿旃陀墮陀，其剎名犍闍洹。那涅羅師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。

西南方極遠不可計佛剎有佛，佛名欝沈墮大，其剎名羅憐洹。惟闍師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西南方極遠不可計佛剎有佛，佛名欝沈墮大，其剎名羅憐洹。惟闍師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。

西北方極遠不可計佛剎有佛，佛名阿波羅墮，其剎名活逸洹。曇摩師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北方極遠不可計佛剎有佛，佛名阿波羅墮，其剎名活逸洹。曇摩師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。

下方極遠不可計佛剎有佛，佛名楓摩墮羅，其剎名潘利洹。𢜪那師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下方極遠不可計佛剎有佛，佛名楓摩墮羅，其剎名潘利洹。𢜪那師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。

上方極遠不可計佛剎有佛，佛名墮色，其剎名儨提拾洹。那軷陀師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方極遠不可計佛剎有佛，佛名墮色，其剎名儨提拾洹。那軷陀師利菩薩從是剎來，與諸菩薩俱——其數如十佛剎塵——皆前為佛作禮，各各於自然師子座交路帳中坐。

文殊師利菩薩持佛威神，悉遍視諸菩薩，皆遍以便舉慧言：「諸菩薩大眾會，何甚快耶？不可復計諸佛剎——佛所居處、諸所處；諸所被服佛法——佛說法、佛剎威神、佛所行、佛筋力、佛剎善惡、不可計佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩持佛威神，悉遍視諸菩薩，皆遍以便舉慧言：「諸菩薩大眾會，何甚快耶？不可復計諸佛剎——佛所居處、諸所處；諸所被服佛法——佛說法、佛剎威神、佛所行、佛筋力、佛剎善惡、不可計佛法。

「何因耶？十方諸佛剎土所說道、所度脫十方人，諸法甚深無極，如虛空了無所罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何因耶？十方諸佛剎土所說道、所度脫十方人，諸法甚深無極，如虛空了無所罣礙。

「何因耶？是蔡呵祇剎土四面種種人——各各異身體、各各異名、各各異色、各各有長短、各各有壽命、各各有形類、各各有思想、各各有念、各各異有聲——各各有聞佛聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何因耶？是蔡呵祇剎土四面種種人——各各異身體、各各異名、各各異色、各各有長短、各各有壽命、各各有形類、各各有思想、各各有念、各各異有聲——各各有聞佛聲。

「何因是國土名波迦私提？四面中有呼佛名曰勝達、中有呼世世慢陀、中有呼夷阿那坭提、中有呼釋迦文尼、中有呼鼓師薩沈、中有呼墮樓延、中有呼俱䜖滑提、中有呼摩呵沙門、中有呼晨那愁樓提、中有呼質多愁樓提等。為四面如是輩，各各呼釋迦文佛名，合為萬字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何因是國土名波迦私提？四面中有呼佛名曰勝達、中有呼世世慢陀、中有呼夷阿那坭提、中有呼釋迦文尼、中有呼鼓師薩沈、中有呼墮樓延、中有呼俱䜖滑提、中有呼摩呵沙門、中有呼晨那愁樓提、中有呼質多愁樓提等。為四面如是輩，各各呼釋迦文佛名，合為萬字。

「如是十方極過去不可復計諸佛剎——都人民種種各異語——共呼釋迦文佛名、佛字。一一佛剎，凡各十億萬字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是十方極過去不可復計諸佛剎——都人民種種各異語——共呼釋迦文佛名、佛字。一一佛剎，凡各十億萬字。

「釋迦文佛從本未造學道已來，諸所教授弟子等輩時人如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋迦文佛從本未造學道已來，諸所教授弟子等輩時人如是。」

佛放光明。先從足下出，照一佛界中極明，現十億閻浮利天南、十億大海、十億須彌山、十億遮加惒山、十億弗于逮天東、十億俱耶匿天西、十億欝單曰天北、十億照頭摩羅天、十億忉利天、十億鹽天、十億兜術天、十億泥摩羅提羅鄰優天、十億波羅蜜和耶拔致天、十億梵天、十億梵迦夷天、十億梵弗還天、十億梵迦產天、十億摩訶梵天、十億廅天、十億波梨陀天、十億廅波摩那天、十億阿會亘羞天、十億波栗羞訶天、十億阿波摩羞天、十億羞訖天、十億權呵天、十億波栗推呵天、十億阿波墮訶天、十億惟于潘天、十億阿惟潘天、十億阿陀波天、十億須𨅐(音武)天、十億呵迦膩吒天、十億阿惟先惟先尼𦱕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛放光明。先從足下出，照一佛界中極明，現十億閻浮利天南、十億大海、十億須彌山、十億遮加惒山、十億弗于逮天東、十億俱耶匿天西、十億欝單曰天北、十億照頭摩羅天、十億忉利天、十億鹽天、十億兜術天、十億泥摩羅提羅鄰優天、十億波羅蜜和耶拔致天、十億梵天、十億梵迦夷天、十億梵弗還天、十億梵迦產天、十億摩訶梵天、十億廅天、十億波梨陀天、十億廅波摩那天、十億阿會亘羞天、十億波栗羞訶天、十億阿波摩羞天、十億羞訖天、十億權呵天、十億波栗推呵天、十億阿波墮訶天、十億惟于潘天、十億阿惟潘天、十億阿陀波天、十億須𨅐(音武)天、十億呵迦膩吒天、十億阿惟先惟先尼𦱕。

如是等，各各照見諸天上人所止處。敢是佛界中，悉皆照明，釋迦文佛都所典主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等，各各照見諸天上人所止處。敢是佛界中，悉皆照明，釋迦文佛都所典主。

十方國一一方，各有一億小國土，皆有一大海、一須彌山；上至三十三天，一小國土，如是所部。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國一一方，各有一億小國土，皆有一大海、一須彌山；上至三十三天，一小國土，如是所部。

凡有十億小國土，合為一佛剎，名為蔡呵祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡有十億小國土，合為一佛剎，名為蔡呵祇。

佛分身悉遍至十億小國土。一一小國土皆有一佛，凡有十億佛，皆與諸菩薩，共坐十億小國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛分身悉遍至十億小國土。一一小國土皆有一佛，凡有十億佛，皆與諸菩薩，共坐十億小國土。

諸天人民皆悉見佛，諸菩薩、諸天人民皆持佛威神，相視如迎，相見文殊師利菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天人民皆悉見佛，諸菩薩、諸天人民皆持佛威神，相視如迎，相見文殊師利菩薩。

復有文殊師利菩薩、 羅鄰師利菩薩、 檀那師利菩薩、 群那師利菩薩、 佛陀師利菩薩、 涅羅師利菩薩、 惟闍師利菩薩、 𢜪那師利菩薩、 軷陀師利菩薩、 曇摩師利菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有文殊師利菩薩、 羅鄰師利菩薩、 檀那師利菩薩、 群那師利菩薩、 佛陀師利菩薩、 涅羅師利菩薩、 惟闍師利菩薩、 𢜪那師利菩薩、 軷陀師利菩薩、 曇摩師利菩薩。

如是等菩薩其所止佛剎，剎極快好，其剎皆各各自有名： 阿栴墮還佛、 阿泥羅墮還佛、 阿闍陀墮還佛、 阿樓那墮還佛、 阿栴陀墮還佛、 欝沈墮還佛、 伊豆羅墮還佛、 梵摩墮還佛、 惟夷羅還佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等菩薩其所止佛剎，剎極快好，其剎皆各各自有名： 阿栴墮還佛、 阿泥羅墮還佛、 阿闍陀墮還佛、 阿樓那墮還佛、 阿栴陀墮還佛、 欝沈墮還佛、 伊豆羅墮還佛、 梵摩墮還佛、 惟夷羅還佛。