大乘方廣總持經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘方廣總持經一卷

隋天竺三藏毘尼多流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏毘尼多流支譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾六萬二千人俱，菩薩摩訶薩八十億眾，摩伽陀國優婆塞六十億百千人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾六萬二千人俱，菩薩摩訶薩八十億眾，摩伽陀國優婆塞六十億百千人。

爾時，世尊夏安居已，臨涅槃時入如法三昧。入三昧已，是時三千大千世界普遍莊嚴——懸繒幡蓋，置寶香瓶，眾香塗飾，處處遍散千葉蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊夏安居已，臨涅槃時入如法三昧。入三昧已，是時三千大千世界普遍莊嚴——懸繒幡蓋，置寶香瓶，眾香塗飾，處處遍散千葉蓮花。

爾時，此三千大千世界億百千眾、諸梵天王及億百千眷屬來詣佛所。到佛所已，頭面禮足，合掌向佛，却住一面。復有億百千淨居天子、自在天王、大自在天王、龍王、夜叉王、阿修羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王，各與億百千眷屬來詣佛所。到佛所已，頭面禮足，合掌向佛，却住一面。爾時，十方如恒河沙大威德菩薩摩訶薩來詣佛所。到佛所已，頭面禮足，合掌向佛，却住一面。爾時，此三千大千世界乃至有頂皆悉來集，大眾充滿，間無空處。爾時，復有餘大威力天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，此三千大千世界億百千眾、諸梵天王及億百千眷屬來詣佛所。到佛所已，頭面禮足，合掌向佛，却住一面。復有億百千淨居天子、自在天王、大自在天王、龍王、夜叉王、阿修羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王，各與億百千眷屬來詣佛所。到佛所已，頭面禮足，合掌向佛，却住一面。爾時，十方如恒河沙大威德菩薩摩訶薩來詣佛所。到佛所已，頭面禮足，合掌向佛，却住一面。爾時，此三千大千世界乃至有頂皆悉來集，大眾充滿，間無空處。爾時，復有餘大威力天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等皆來集會。

爾時，世尊正念現前，從三昧起，遍觀大眾。欠呿頻申，如師子王，如是至三。爾時，世尊從其面門出廣長舌，遍覆三千大千世界。是時，如來現神通已，復觀大眾。爾時，一切大眾即從坐起，合掌作禮，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊正念現前，從三昧起，遍觀大眾。欠呿頻申，如師子王，如是至三。爾時，世尊從其面門出廣長舌，遍覆三千大千世界。是時，如來現神通已，復觀大眾。爾時，一切大眾即從坐起，合掌作禮，默然而住。

爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩言：「阿逸多！如來不久當入涅槃。汝於諸法有所疑者，我今現在，欲有所問今正是時。佛滅度後，勿生憂悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩言：「阿逸多！如來不久當入涅槃。汝於諸法有所疑者，我今現在，欲有所問今正是時。佛滅度後，勿生憂悔。」

爾時，彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「唯然，世尊！善自知時。諸佛如來於一切法皆悉究竟，惟願宣說，令此法眼久住於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩白佛言：「唯然，世尊！善自知時。諸佛如來於一切法皆悉究竟，惟願宣說，令此法眼久住於世。」

爾時，會中有大自在天子及八十億淨居天眾眷屬圍遶，頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：「世尊！此大乘方廣總持法門，過去無量諸佛、如來、應供、正遍知已曾宣說。惟願世尊今復敷演利益，安樂無量人天，能令佛法久住世間。」爾時，世尊默然而許。是時，大自在天子知佛許已，歡喜踊躍，合掌作禮，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有大自在天子及八十億淨居天眾眷屬圍遶，頂禮佛足，合掌恭敬而白佛言：「世尊！此大乘方廣總持法門，過去無量諸佛、如來、應供、正遍知已曾宣說。惟願世尊今復敷演利益，安樂無量人天，能令佛法久住世間。」爾時，世尊默然而許。是時，大自在天子知佛許已，歡喜踊躍，合掌作禮，却住一面。

爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩言：「阿逸多！此大乘方廣總持法門，非我獨說，過去、未來及今現在十方世界無量諸佛亦常宣說。若有眾生於佛所說，言非佛說，及謗法、僧，而此謗者當墮惡道，受地獄苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩言：「阿逸多！此大乘方廣總持法門，非我獨說，過去、未來及今現在十方世界無量諸佛亦常宣說。若有眾生於佛所說，言非佛說，及謗法、僧，而此謗者當墮惡道，受地獄苦。」

爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩言：「若有善男子、善女人發菩提心，於此大乘方廣總持經典受持讀誦，復為人說，當知是人不墮惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告彌勒菩薩摩訶薩言：「若有善男子、善女人發菩提心，於此大乘方廣總持經典受持讀誦，復為人說，當知是人不墮惡道。」

爾時，世尊復告彌勒菩薩摩訶薩言：「阿逸多！我從成佛夜乃至將入無餘涅槃，於其中間佛身、口、意所作、所說、所念、所思惟頗有忘失，起惡業不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告彌勒菩薩摩訶薩言：「阿逸多！我從成佛夜乃至將入無餘涅槃，於其中間佛身、口、意所作、所說、所念、所思惟頗有忘失，起惡業不？」

彌勒菩薩言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩言：「不也。世尊！」

佛言：「彌勒！如汝所說。我從成道乃至涅槃，於其中間所言所說皆悉真實，無有虛妄。若有愚人不解如來方便所說，而作是言：『是法如是，是法不如是。』誹謗正法及佛菩薩，我說是輩趣向地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彌勒！如汝所說。我從成道乃至涅槃，於其中間所言所說皆悉真實，無有虛妄。若有愚人不解如來方便所說，而作是言：『是法如是，是法不如是。』誹謗正法及佛菩薩，我說是輩趣向地獄。」

佛言：「阿逸多！於我滅後五濁世中，若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，實非菩薩自謂菩薩，是外道人。曾於過去供養諸佛發願力故，於佛法律而得出家。隨所至處，多求親友、名聞利養、恣行穢污、棄捨信心、成就惡行、不自禁制、不自調伏、貪諸利養，於一切法門及出生堅固三昧，皆悉遠離，實無所知。為親屬故，妄稱知解，住於諂曲，口說異言、身行異行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿逸多！於我滅後五濁世中，若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，實非菩薩自謂菩薩，是外道人。曾於過去供養諸佛發願力故，於佛法律而得出家。隨所至處，多求親友、名聞利養、恣行穢污、棄捨信心、成就惡行、不自禁制、不自調伏、貪諸利養，於一切法門及出生堅固三昧，皆悉遠離，實無所知。為親屬故，妄稱知解，住於諂曲，口說異言、身行異行。

「阿逸多！我菩提道於一切眾生皆悉平等，安住大悲，以善方便正念不忘。如來安住無等等力，無障無礙而為說法。若有眾生作如是言：『佛為聲聞所說經典，諸菩薩等不應習學、不應聽受，此非正法、此非正道；辟支佛法亦不應學。』復作是言：『諸菩薩等所修行法，聲聞之人亦不應學、不應聽受；辟支佛法亦復如是。』復作是言：『諸菩薩等所有言說，聲聞、辟支佛不應聽受。彼此言行更相違背，不與修多羅相應。』於如實說、真解脫法不能信受，依彼法者不得生天，何況解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！我菩提道於一切眾生皆悉平等，安住大悲，以善方便正念不忘。如來安住無等等力，無障無礙而為說法。若有眾生作如是言：『佛為聲聞所說經典，諸菩薩等不應習學、不應聽受，此非正法、此非正道；辟支佛法亦不應學。』復作是言：『諸菩薩等所修行法，聲聞之人亦不應學、不應聽受；辟支佛法亦復如是。』復作是言：『諸菩薩等所有言說，聲聞、辟支佛不應聽受。彼此言行更相違背，不與修多羅相應。』於如實說、真解脫法不能信受，依彼法者不得生天，何況解脫？

「阿逸多！我今說法，隨其信心而調伏之，如恒河沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！我今說法，隨其信心而調伏之，如恒河沙。

「阿逸多！我今欲往十方世界隨順說法，利益眾生。不為實非菩薩而作菩薩相者，亦不為毒惡、欺誑、少聞之人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！我今欲往十方世界隨順說法，利益眾生。不為實非菩薩而作菩薩相者，亦不為毒惡、欺誑、少聞之人。

「於我法中作二說者，其二說人或作是言：『是菩薩應學，是不應學。』謗佛、法、僧，是人身壞命終墮於地獄，多百千劫不可得出。設令得出，生貧窮家。至於後時雖得授記，五濁惡世成等正覺，如我今日於是生死五濁世中成於佛道。以是因緣，汝應諦聽，應當信知，隨順惡友，所行如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於我法中作二說者，其二說人或作是言：『是菩薩應學，是不應學。』謗佛、法、僧，是人身壞命終墮於地獄，多百千劫不可得出。設令得出，生貧窮家。至於後時雖得授記，五濁惡世成等正覺，如我今日於是生死五濁世中成於佛道。以是因緣，汝應諦聽，應當信知，隨順惡友，所行如是。

「阿逸多！我念過去無央數劫，彼時有佛名曰無垢焰稱起王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊出現於世。是時彼佛壽命八萬那由他歲，為眾說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！我念過去無央數劫，彼時有佛名曰無垢焰稱起王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊出現於世。是時彼佛壽命八萬那由他歲，為眾說法。

「爾時，無垢焰稱起王如來法中，有一比丘名曰淨命。總持諸經十四億部、大乘經典六百萬部，為大法師。言辭清美，辯才無礙，利益無量無邊眾生，示教利喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，無垢焰稱起王如來法中，有一比丘名曰淨命。總持諸經十四億部、大乘經典六百萬部，為大法師。言辭清美，辯才無礙，利益無量無邊眾生，示教利喜。

「爾時，無垢焰稱起王如來臨涅槃時，告彼比丘淨命言：『未來世中，汝當護持我正法眼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，無垢焰稱起王如來臨涅槃時，告彼比丘淨命言：『未來世中，汝當護持我正法眼。』

「爾時，淨命受佛教已，於佛滅後千萬歲中守護流通諸佛祕藏。於此方廣總持法門受持讀誦，深解義趣；於彼世界八萬城中所有眾生，隨其願樂廣為宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，淨命受佛教已，於佛滅後千萬歲中守護流通諸佛祕藏。於此方廣總持法門受持讀誦，深解義趣；於彼世界八萬城中所有眾生，隨其願樂廣為宣說。

「爾時，有一大城名曰跋陀。往彼城中為八十億家，隨其所樂而為說法。是時，城中八十億人獲淨信心——一億人眾住菩提道、七十九億人住聲聞乘而得調伏。爾時，淨命法師復與十千比丘眾相隨俱，往修菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，有一大城名曰跋陀。往彼城中為八十億家，隨其所樂而為說法。是時，城中八十億人獲淨信心——一億人眾住菩提道、七十九億人住聲聞乘而得調伏。爾時，淨命法師復與十千比丘眾相隨俱，往修菩提行。

「爾時，跋陀城中復有比丘名曰達摩。於大乘經方廣正典受持千部，獲得四禪。唯以方廣空法化彼城中一切眾生，不能以善方便隨欲而說。作如是言：『一切諸法悉皆空寂，我所說者真是佛說。彼淨命比丘所說雜穢不淨，此比丘實非淨命而稱淨命。何以故？而此比丘所受諸華不持供養而自受用，塗香、末香亦復如是。淨命比丘愚癡無智，不能知我久修梵行。彼既年少，出家未久，我慢無信，多諸放逸。是諸人等無所知曉，謂是淨命持戒比丘。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，跋陀城中復有比丘名曰達摩。於大乘經方廣正典受持千部，獲得四禪。唯以方廣空法化彼城中一切眾生，不能以善方便隨欲而說。作如是言：『一切諸法悉皆空寂，我所說者真是佛說。彼淨命比丘所說雜穢不淨，此比丘實非淨命而稱淨命。何以故？而此比丘所受諸華不持供養而自受用，塗香、末香亦復如是。淨命比丘愚癡無智，不能知我久修梵行。彼既年少，出家未久，我慢無信，多諸放逸。是諸人等無所知曉，謂是淨命持戒比丘。』

「爾時，達摩以其惡心謗持法者，身壞命終墮於地獄，經七十劫具受眾苦。滿七十劫已，墮畜生中。過六十劫後，值遇香寶光佛，於彼法中發菩提心。於九萬世猶生畜生中。過九萬世已，得生人中，於六萬世貧窮下賤，恒無舌根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，達摩以其惡心謗持法者，身壞命終墮於地獄，經七十劫具受眾苦。滿七十劫已，墮畜生中。過六十劫後，值遇香寶光佛，於彼法中發菩提心。於九萬世猶生畜生中。過九萬世已，得生人中，於六萬世貧窮下賤，恒無舌根。

「其淨命比丘於諸法中得淨信心，為人說法。彼於後時得值六十三那由他佛，恒為法師，具足五通，勸請彼佛轉妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其淨命比丘於諸法中得淨信心，為人說法。彼於後時得值六十三那由他佛，恒為法師，具足五通，勸請彼佛轉妙法輪。

「阿逸多！汝今當知，過去淨命比丘者豈異人乎？莫作異觀，今阿彌陀佛是。阿逸多！汝今當知，過去達摩比丘者豈異人乎？莫作異觀，今我身是。由我過去愚癡、無智、毀謗他故，受苦如是。我以此業因緣故，處五濁世成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！汝今當知，過去淨命比丘者豈異人乎？莫作異觀，今阿彌陀佛是。阿逸多！汝今當知，過去達摩比丘者豈異人乎？莫作異觀，今我身是。由我過去愚癡、無智、毀謗他故，受苦如是。我以此業因緣故，處五濁世成等正覺。

「是故，阿逸多！若有菩薩於諸法中作二說者，以是因緣，後五濁世成於佛道。其佛國中有諸魔等，於說法時恒作障難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，阿逸多！若有菩薩於諸法中作二說者，以是因緣，後五濁世成於佛道。其佛國中有諸魔等，於說法時恒作障難。」

爾時，大眾聞佛說已，皆悉悲泣，涕淚交流，俱發是言：「願於佛法莫作二說如達摩比丘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾聞佛說已，皆悉悲泣，涕淚交流，俱發是言：「願於佛法莫作二說如達摩比丘。」

爾時，會中有百菩薩即從座起，右膝著地，悲號墮淚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有百菩薩即從座起，右膝著地，悲號墮淚。

爾時，世尊知而故問彼菩薩言：「善男子！汝等何為悲號如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知而故問彼菩薩言：「善男子！汝等何為悲號如是？」

爾時，諸菩薩等異口同音，俱白佛言：「世尊！我等自觀，亦應有此諸惡業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸菩薩等異口同音，俱白佛言：「世尊！我等自觀，亦應有此諸惡業障。」

爾時，世尊作如是言：「如是，如是！汝亦曾於過去然燈佛所，在彼法中出家修道。是然燈佛滅度之後，時有比丘名曰智積，汝等爾時謗是比丘。因是已來，不得見佛、不能發菩提心、不得陀羅尼及諸三昧，後共汝等同時安住菩提之道。汝等善男子！此賢劫最後佛所，當獲無生法忍，復於後時過三阿僧祇劫行菩薩道，當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊作如是言：「如是，如是！汝亦曾於過去然燈佛所，在彼法中出家修道。是然燈佛滅度之後，時有比丘名曰智積，汝等爾時謗是比丘。因是已來，不得見佛、不能發菩提心、不得陀羅尼及諸三昧，後共汝等同時安住菩提之道。汝等善男子！此賢劫最後佛所，當獲無生法忍，復於後時過三阿僧祇劫行菩薩道，當得阿耨多羅三藐三菩提。

「是故，善男子！若菩薩見餘菩薩，不應生於彼此之心，當如塔想、如見佛想。是故，菩薩見餘菩薩，莫作異念、謂非佛想。若起異念為自侵欺，當受持此莫作異想，共相和合：『我今觀初發心菩薩不如佛想者，我便欺誑十方現在一切無量阿僧祇諸佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善男子！若菩薩見餘菩薩，不應生於彼此之心，當如塔想、如見佛想。是故，菩薩見餘菩薩，莫作異念、謂非佛想。若起異念為自侵欺，當受持此莫作異想，共相和合：『我今觀初發心菩薩不如佛想者，我便欺誑十方現在一切無量阿僧祇諸佛。』

「是故，善男子！菩薩未來於五濁世中得陀羅尼三昧者，一切皆是佛之威力。是故，善男子！若有誹謗其法師者，即為謗佛，等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，善男子！菩薩未來於五濁世中得陀羅尼三昧者，一切皆是佛之威力。是故，善男子！若有誹謗其法師者，即為謗佛，等無有異。

「善男子！佛滅度後，若有法師善隨樂欲，為人說法，能令菩薩學大乘者，及諸大眾有發一毛歡喜之心乃至暫下一渧淚者，當知皆是佛之神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！佛滅度後，若有法師善隨樂欲，為人說法，能令菩薩學大乘者，及諸大眾有發一毛歡喜之心乃至暫下一渧淚者，當知皆是佛之神力。

「若有愚人實非菩薩假稱菩薩，謗真菩薩及所行法，復作是言：『彼何所知？彼何所解？』彌勒！我憶過去於閻浮提學菩薩時，愛重法故，為一句一偈棄捨所愛頭、目、妻子及捨王位。何以故？以求法故。如彼愚人專為名聞、耽著利養，自恃少能，不往如來傳法人所聽受正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有愚人實非菩薩假稱菩薩，謗真菩薩及所行法，復作是言：『彼何所知？彼何所解？』彌勒！我憶過去於閻浮提學菩薩時，愛重法故，為一句一偈棄捨所愛頭、目、妻子及捨王位。何以故？以求法故。如彼愚人專為名聞、耽著利養，自恃少能，不往如來傳法人所聽受正法。

「彌勒！若彼此和合則能住持流通我法，若彼此違諍則正法不行。阿逸多！汝可觀此謗法之人，成就如是極大罪業，墮三惡道難可出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒！若彼此和合則能住持流通我法，若彼此違諍則正法不行。阿逸多！汝可觀此謗法之人，成就如是極大罪業，墮三惡道難可出離。

「復次，彌勒！我初成佛以妙智慧廣為眾生宣說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，彌勒！我初成佛以妙智慧廣為眾生宣說正法。

「若有愚人於佛所說而不信受，如彼達摩比丘雖復讀誦千部大乘，為人解說，獲得四禪，以謗他故，七十劫中受大苦惱。況彼愚癡下劣之人，實無所知，而作是言：『我是法師，明解大乘，能廣流布。』謗正法師言無所解，亦謗佛法而自貢高。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有愚人於佛所說而不信受，如彼達摩比丘雖復讀誦千部大乘，為人解說，獲得四禪，以謗他故，七十劫中受大苦惱。況彼愚癡下劣之人，實無所知，而作是言：『我是法師，明解大乘，能廣流布。』謗正法師言無所解，亦謗佛法而自貢高。

「若彼愚人於佛大乘乃至誹謗一四句偈，當知是業定墮地獄。何以故？毀謗佛法及法師故。以是因緣，常處惡道，永不見佛。以曾誹謗佛、法、僧故，亦於初發菩提心者，能作障礙令退正道。當知是人以大罪業而自莊嚴，於無量劫，身墮地獄受大苦報；以惡眼視發菩提心人故，得無眼報；以惡口謗發菩提心人故，得無舌報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若彼愚人於佛大乘乃至誹謗一四句偈，當知是業定墮地獄。何以故？毀謗佛法及法師故。以是因緣，常處惡道，永不見佛。以曾誹謗佛、法、僧故，亦於初發菩提心者，能作障礙令退正道。當知是人以大罪業而自莊嚴，於無量劫，身墮地獄受大苦報；以惡眼視發菩提心人故，得無眼報；以惡口謗發菩提心人故，得無舌報。

「阿逸多！我更不見有一惡法能過毀破發菩提心罪之重也。以此罪故，墮於惡道，況復毀謗餘菩薩等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！我更不見有一惡法能過毀破發菩提心罪之重也。以此罪故，墮於惡道，況復毀謗餘菩薩等？

「若有菩薩為諸眾生能如實說，不起斷、常，言諸眾生定有定無，亦不專執諸法有無。阿逸多！學菩薩者應如是住。如是住者，是諸菩薩清淨善業，凡所修集皆不取著。若有眾生起執著者，當知是人生五濁世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有菩薩為諸眾生能如實說，不起斷、常，言諸眾生定有定無，亦不專執諸法有無。阿逸多！學菩薩者應如是住。如是住者，是諸菩薩清淨善業，凡所修集皆不取著。若有眾生起執著者，當知是人生五濁世。

「復有菩薩善隨根欲，能為眾生種種說法。阿逸多！菩薩如是具足修行六波羅蜜，乃能成就無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有菩薩善隨根欲，能為眾生種種說法。阿逸多！菩薩如是具足修行六波羅蜜，乃能成就無上菩提。

「彼愚癡人信己自執，作如是說：『菩薩惟學般若波羅蜜，勿學餘波羅蜜，以般若波羅蜜最殊勝故。』作是說者，是義不然。何以故？阿逸多！往昔迦尸迦王學菩薩時，捨所愛身、頭、目、髓、腦。爾時此王豈無智慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼愚癡人信己自執，作如是說：『菩薩惟學般若波羅蜜，勿學餘波羅蜜，以般若波羅蜜最殊勝故。』作是說者，是義不然。何以故？阿逸多！往昔迦尸迦王學菩薩時，捨所愛身、頭、目、髓、腦。爾時此王豈無智慧？」

彌勒白佛言：「世尊！誠如聖說，實有智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒白佛言：「世尊！誠如聖說，實有智慧。」

佛告阿逸多：「我從昔來經無量時，具足修行六波羅蜜。若不具修六波羅蜜，終不得成無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸多：「我從昔來經無量時，具足修行六波羅蜜。若不具修六波羅蜜，終不得成無上菩提。」

「如是，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，世尊！」

佛告阿逸多：「如汝所說。我曾往昔於六十劫行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，各六十劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸多：「如汝所說。我曾往昔於六十劫行檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪那波羅蜜、般若波羅蜜，各六十劫。

「彼愚癡人妄作是說，『唯修一般若波羅蜜得成菩提』，無有是處。彼懷空見，故作如是不淨說法。作此說者，身、口、意業與法相違。雖解空法，為人宣說，而於空法不如說行。以無行故，去空義遠，心懷嫉妬，深著利養，踰於親戚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼愚癡人妄作是說，『唯修一般若波羅蜜得成菩提』，無有是處。彼懷空見，故作如是不淨說法。作此說者，身、口、意業與法相違。雖解空法，為人宣說，而於空法不如說行。以無行故，去空義遠，心懷嫉妬，深著利養，踰於親戚。

「阿逸多！我於往昔作轉輪王，捨諸珍寶、頭、目、手、足，猶不得成無上菩提；況彼愚人為飲食故，緣歷他家，有所宣說唯讚空法，言己所說是菩提道、是菩薩行；唯此法是，餘法皆非？復作是言：『而我所解，無量法師悉皆證知。』彼為名聞，自讚己能憎妬明解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！我於往昔作轉輪王，捨諸珍寶、頭、目、手、足，猶不得成無上菩提；況彼愚人為飲食故，緣歷他家，有所宣說唯讚空法，言己所說是菩提道、是菩薩行；唯此法是，餘法皆非？復作是言：『而我所解，無量法師悉皆證知。』彼為名聞，自讚己能憎妬明解。

「阿逸多！我見彼心規求利養以自活命，雖有善行經於百劫，尚不能得少法忍心，何況能成無上菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！我見彼心規求利養以自活命，雖有善行經於百劫，尚不能得少法忍心，何況能成無上菩提？

「阿逸多！我不為心口相違誑惑之人而說菩提、不為嫉妬之人而說菩提、不為傲慢不敬之人而說菩提、不為無信之人而說菩提、不為不調伏人而說菩提、不為邪婬之人而說菩提、不為自是非他之人而說菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！我不為心口相違誑惑之人而說菩提、不為嫉妬之人而說菩提、不為傲慢不敬之人而說菩提、不為無信之人而說菩提、不為不調伏人而說菩提、不為邪婬之人而說菩提、不為自是非他之人而說菩提。

「阿逸多！彼愚癡人以我慢故，自謂勝佛，謗佛所說大乘經典，言是聲聞小乘所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！彼愚癡人以我慢故，自謂勝佛，謗佛所說大乘經典，言是聲聞小乘所說。」

爾時，佛告尊者須菩提：「不應為二見人說般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告尊者須菩提：「不應為二見人說般若波羅蜜。」

須菩提白佛言：「唯然，世尊！如佛所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提白佛言：「唯然，世尊！如佛所說。」

佛言：「如是，須菩提！以無著心施是名菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，須菩提！以無著心施是名菩提。」

須菩提言：「如是，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，世尊！」

佛言：「須菩提！不自讚毀他施是名菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！不自讚毀他施是名菩提。」

須菩提言：「如是，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提言：「如是，世尊！」

佛言：「須菩提！汝觀愚人起我、我見，無慚無愧，為愛親戚，貪求活命，好受他施。當知是人專造惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！汝觀愚人起我、我見，無慚無愧，為愛親戚，貪求活命，好受他施。當知是人專造惡業。

「復次，阿逸多！菩薩於一切法、於一切菩薩法莫生恐怖，於一切辟支佛法亦莫恐怖，於一切聲聞法亦莫恐怖，於一切凡夫法亦莫恐怖，於一切煩惱法亦莫恐怖，於一切盡法亦莫恐怖，於難精進亦莫恐怖，於是於非亦莫恐怖，於作不作亦莫恐怖，於畏不畏亦莫恐怖，於有於無亦莫恐怖，於心非心亦莫恐怖，於覺不覺亦莫恐怖，於業非業亦莫恐怖，於善不善亦莫恐怖，於安不安亦莫恐怖，於解脫不解脫亦莫恐怖，於修不修亦莫恐怖，於法非法亦莫恐怖，於靜於亂亦莫恐怖，於假於實亦莫恐怖，於信不信亦莫恐怖，於善念不善念亦莫恐怖，於住不住亦莫恐怖。如是，菩薩於一切法莫生恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿逸多！菩薩於一切法、於一切菩薩法莫生恐怖，於一切辟支佛法亦莫恐怖，於一切聲聞法亦莫恐怖，於一切凡夫法亦莫恐怖，於一切煩惱法亦莫恐怖，於一切盡法亦莫恐怖，於難精進亦莫恐怖，於是於非亦莫恐怖，於作不作亦莫恐怖，於畏不畏亦莫恐怖，於有於無亦莫恐怖，於心非心亦莫恐怖，於覺不覺亦莫恐怖，於業非業亦莫恐怖，於善不善亦莫恐怖，於安不安亦莫恐怖，於解脫不解脫亦莫恐怖，於修不修亦莫恐怖，於法非法亦莫恐怖，於靜於亂亦莫恐怖，於假於實亦莫恐怖，於信不信亦莫恐怖，於善念不善念亦莫恐怖，於住不住亦莫恐怖。如是，菩薩於一切法莫生恐怖。

「阿逸多！我於往昔修如是等無畏法故，得成正覺，悉能了知一切眾生心之境界，而於所知不起知相。以我所證隨機演說，能令聞法諸菩薩等獲得光明陀羅尼印，得法印故永不退轉。若於此法不如實知，言無善巧，終不得成無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！我於往昔修如是等無畏法故，得成正覺，悉能了知一切眾生心之境界，而於所知不起知相。以我所證隨機演說，能令聞法諸菩薩等獲得光明陀羅尼印，得法印故永不退轉。若於此法不如實知，言無善巧，終不得成無上菩提。

「阿逸多！我為四天下眾生說此法時，是諸眾生以佛神力，各自見釋迦如來為我說法。如是次第，乃至阿迦尼吒天，彼諸眾生亦謂『如來唯為我說』；如一四天下、乃至三千大千世界，亦復如是，此諸眾生咸作是念：『釋迦如來獨生我國，唯為於我轉大法輪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！我為四天下眾生說此法時，是諸眾生以佛神力，各自見釋迦如來為我說法。如是次第，乃至阿迦尼吒天，彼諸眾生亦謂『如來唯為我說』；如一四天下、乃至三千大千世界，亦復如是，此諸眾生咸作是念：『釋迦如來獨生我國，唯為於我轉大法輪。』

「阿逸多！我以如是大方便力，能於無量無邊世界，常於晨朝遍觀眾生所應化者而為說法；於中及暮恒以法眼等觀眾生，於彼世界而為眾生說一切法。如是無量諸佛境界，所有眾生學菩薩者應如是修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！我以如是大方便力，能於無量無邊世界，常於晨朝遍觀眾生所應化者而為說法；於中及暮恒以法眼等觀眾生，於彼世界而為眾生說一切法。如是無量諸佛境界，所有眾生學菩薩者應如是修。

「若彼愚人於佛所說謗誹正法，妄執自解用為真實。若謗法者，則不信佛，以此惡業墮於地獄，具受眾苦，永不聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若彼愚人於佛所說謗誹正法，妄執自解用為真實。若謗法者，則不信佛，以此惡業墮於地獄，具受眾苦，永不聞法。

「復次，阿逸多！汝當受持如來密教，以善方便廣為人說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿逸多！汝當受持如來密教，以善方便廣為人說。」

爾時，文殊師利童子、福光平等菩薩、無疑惑菩薩、定發心菩薩、妙心開意菩薩、光明菩薩、歡喜王菩薩、無畏菩薩、心念遍到無邊佛剎菩薩、觀世音菩薩、香象菩薩、滅一切惡業菩薩、住定菩薩、百千功德莊嚴菩薩、妙音遠聞菩薩、一切智不忘菩薩、大名遠震寶幢莊嚴菩薩、求一切法菩薩、住佛境界菩薩、月光莊嚴菩薩、一切世間大眾莊嚴菩薩，如是等菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是，如是！誠如聖說。我等於此東方過六十恒河沙佛剎，於諸佛所恭敬禮拜。一一佛剎，唯見釋迦如來出現於世。我等於其七日之中遍遊十方，亦見釋迦如來出現於世，不覩餘佛。遍遊歷已，還歸本土，聽受正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子、福光平等菩薩、無疑惑菩薩、定發心菩薩、妙心開意菩薩、光明菩薩、歡喜王菩薩、無畏菩薩、心念遍到無邊佛剎菩薩、觀世音菩薩、香象菩薩、滅一切惡業菩薩、住定菩薩、百千功德莊嚴菩薩、妙音遠聞菩薩、一切智不忘菩薩、大名遠震寶幢莊嚴菩薩、求一切法菩薩、住佛境界菩薩、月光莊嚴菩薩、一切世間大眾莊嚴菩薩，如是等菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是，如是！誠如聖說。我等於此東方過六十恒河沙佛剎，於諸佛所恭敬禮拜。一一佛剎，唯見釋迦如來出現於世。我等於其七日之中遍遊十方，亦見釋迦如來出現於世，不覩餘佛。遍遊歷已，還歸本土，聽受正法。」

爾時，佛告文殊師利童子：「汝今諦觀如來智慧不可思議，如來境界亦不可思議。如是無等等是如來法，彼愚癡人作如是說：『唯一般若波羅蜜是如來行、是菩薩行、是甘露行。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告文殊師利童子：「汝今諦觀如來智慧不可思議，如來境界亦不可思議。如是無等等是如來法，彼愚癡人作如是說：『唯一般若波羅蜜是如來行、是菩薩行、是甘露行。』」

佛告文殊師利：「作此說者，與法相違。何以故？菩薩行法具足甚難。無著行是菩薩行、無我我行是菩薩行、空行是菩薩行、無相行是菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「作此說者，與法相違。何以故？菩薩行法具足甚難。無著行是菩薩行、無我我行是菩薩行、空行是菩薩行、無相行是菩薩行。

「文殊師利！如是等行是菩薩行，學菩薩者如是受持。若彼愚人心懷邪見，當知是人不了我法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是等行是菩薩行，學菩薩者如是受持。若彼愚人心懷邪見，當知是人不了我法。

「文殊師利！汝等諸菩薩守護身口，於不善法勿令放逸，堅固其心使不退轉，為諸眾生具足說法，亦當自身住於法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！汝等諸菩薩守護身口，於不善法勿令放逸，堅固其心使不退轉，為諸眾生具足說法，亦當自身住於法中。

「我從久遠阿僧祇劫具足成就無上菩提，以善方便廣為人說，令諸眾生遠離惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我從久遠阿僧祇劫具足成就無上菩提，以善方便廣為人說，令諸眾生遠離惡趣。

「文殊師利！若有愚人謗微妙法，即是謗佛，亦名謗僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有愚人謗微妙法，即是謗佛，亦名謗僧。

「又作是說：『此法是，彼法非。』如是說者，亦名謗法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又作是說：『此法是，彼法非。』如是說者，亦名謗法。

「『此法為菩薩說，此法為聲聞說。』作是說者，亦名謗法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此法為菩薩說，此法為聲聞說。』作是說者，亦名謗法。

「『此是菩薩學，此非菩薩學。』作是說者，亦名謗法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是菩薩學，此非菩薩學。』作是說者，亦名謗法。

「復作是言：『過去佛已滅、未來佛未至、現在佛無住，唯我獲得陀羅尼法。』作此說者，亦名謗法。以謗法故，言得陀羅尼者是不淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復作是言：『過去佛已滅、未來佛未至、現在佛無住，唯我獲得陀羅尼法。』作此說者，亦名謗法。以謗法故，言得陀羅尼者是不淨法。

「於真法師毀謗所修，復謗法師雖有解慧不如說行、復謗法師行違於道、復謗法師身不持戒、復謗法師心無智慧、復謗法師意無明解、復謗法師言無辯了、復於如來所說文字心無信受，復作是言：『此修多羅是，此修多羅非；此偈經是，此偈經非；此法可信，此法不可信；見正說者妄作異論，於聽正法者為作留礙；此是行，此非行；此成就，此非成就；此是時，此非時。』諸如此說，皆名謗法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於真法師毀謗所修，復謗法師雖有解慧不如說行、復謗法師行違於道、復謗法師身不持戒、復謗法師心無智慧、復謗法師意無明解、復謗法師言無辯了、復於如來所說文字心無信受，復作是言：『此修多羅是，此修多羅非；此偈經是，此偈經非；此法可信，此法不可信；見正說者妄作異論，於聽正法者為作留礙；此是行，此非行；此成就，此非成就；此是時，此非時。』諸如此說，皆名謗法。

「復次，文殊師利！若聲聞說法、若菩薩說法，當知皆是如來威神護念力故，令諸菩薩等作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利！若聲聞說法、若菩薩說法，當知皆是如來威神護念力故，令諸菩薩等作如是說。

「文殊師利！如彼愚人於佛現在猶生誹謗，況我滅後，受持我法諸法師等而不被謗？何以故？魔眷屬故。當知是人墮於惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如彼愚人於佛現在猶生誹謗，況我滅後，受持我法諸法師等而不被謗？何以故？魔眷屬故。當知是人墮於惡道。

「如彼愚人貪求利養，以活親屬，於如來法心無信念，而復破壞如來教法。彼人親戚以朋黨心往婆羅門家及長者所，作如是說讚彼愚人：『於法於義能知能解，明達根欲善為人說。』受他信施曾無慚愧，以謗法故，身及眷屬俱墮地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如彼愚人貪求利養，以活親屬，於如來法心無信念，而復破壞如來教法。彼人親戚以朋黨心往婆羅門家及長者所，作如是說讚彼愚人：『於法於義能知能解，明達根欲善為人說。』受他信施曾無慚愧，以謗法故，身及眷屬俱墮地獄。

「文殊師利！我終不為無信之人說菩薩行、亦不為貪著在家之人說清淨法、不為二見之人說解脫法、不為一見之人說出苦法、不為樂世之人說真淨法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！我終不為無信之人說菩薩行、亦不為貪著在家之人說清淨法、不為二見之人說解脫法、不為一見之人說出苦法、不為樂世之人說真淨法。

「文殊師利！我於恒河沙等法門，以無著心為人演說；又於恒河沙等法門，以有著心為眾生說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！我於恒河沙等法門，以無著心為人演說；又於恒河沙等法門，以有著心為眾生說。

「若有樂空眾生，為說空法；若有樂智眾生，為說智法；若有樂無相眾生，為說無相法；若有樂有相眾生，說有相法；若有樂慈眾生，為說慈法；若有樂因緣眾生，說因緣法；若有樂無因緣眾生，說無因緣法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有樂空眾生，為說空法；若有樂智眾生，為說智法；若有樂無相眾生，為說無相法；若有樂有相眾生，說有相法；若有樂慈眾生，為說慈法；若有樂因緣眾生，說因緣法；若有樂無因緣眾生，說無因緣法。

「『此是有威儀法，此是無威儀法；此是空法，此是有法；此是有為法，此是無為法；此是攝受法，此是覆蓋法；此是凡夫法，此是聖人法；此是色法，此是不善法；此是愚人法，此是定法。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此是有威儀法，此是無威儀法；此是空法，此是有法；此是有為法，此是無為法；此是攝受法，此是覆蓋法；此是凡夫法，此是聖人法；此是色法，此是不善法；此是愚人法，此是定法。』」

佛告文殊師利：「如是等一切法是般若波羅蜜道，彼愚癡人在所言說，不依如來真淨教法，謗佛正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如是等一切法是般若波羅蜜道，彼愚癡人在所言說，不依如來真淨教法，謗佛正法。」

爾時，文殊師利童子白佛言：「世尊！如佛所說，如是愚人以近惡友現身起謗。如是，世尊！以何因緣能免斯咎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子白佛言：「世尊！如佛所說，如是愚人以近惡友現身起謗。如是，世尊！以何因緣能免斯咎？」

佛告文殊師利：「我於往昔七年之中，晝夜六時懺悔身、口及與意業所作重罪，從是已後，乃得清淨。經十劫已，獲得法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「我於往昔七年之中，晝夜六時懺悔身、口及與意業所作重罪，從是已後，乃得清淨。經十劫已，獲得法忍。

「文殊師利！當知此經是菩薩乘，未覺悟者能令覺悟。聞說此經若不信受，以此謗因墮於惡道。是諸菩薩明受我法，然後乃可為人宣說，如是受持能遠惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！當知此經是菩薩乘，未覺悟者能令覺悟。聞說此經若不信受，以此謗因墮於惡道。是諸菩薩明受我法，然後乃可為人宣說，如是受持能遠惡趣。」

佛告文殊師利：「有四平等法，菩薩當學。云何為四？一者、菩薩於一切眾生平等，二者、於一切法平等，三者、於菩提平等，四者、於說法平等。如是等四法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「有四平等法，菩薩當學。云何為四？一者、菩薩於一切眾生平等，二者、於一切法平等，三者、於菩提平等，四者、於說法平等。如是等四法。

「菩薩當知是四種法。菩薩知已，為眾生說。若有信者，遠離惡趣；若不信者，當墮惡道。若善男子、善女人住此四法，當知是人不墮惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩當知是四種法。菩薩知已，為眾生說。若有信者，遠離惡趣；若不信者，當墮惡道。若善男子、善女人住此四法，當知是人不墮惡趣。

「復有四法。云何為四？一者、於諸眾生心無退轉，二者、於諸法師而不輕毀，三者、於諸智人心不生謗，四者、於諸如來一切所說恒生尊重。如是四法，若有善男子、善女人能善修學，終不墮於諸惡趣中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四法。云何為四？一者、於諸眾生心無退轉，二者、於諸法師而不輕毀，三者、於諸智人心不生謗，四者、於諸如來一切所說恒生尊重。如是四法，若有善男子、善女人能善修學，終不墮於諸惡趣中。

「復次，文殊師利！菩薩以恒河沙等諸佛剎土滿中七寶，於恒河沙劫日日奉施恒河沙等諸佛世尊。若有善男子、善女人能於如是大乘方廣微妙經典，乃至一句一偈讀誦三遍，所獲功德勝前布施所得功德；若有誦持此經典者，所獲功德倍多於彼。設復有人修行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六波羅蜜，所得功德亦不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利！菩薩以恒河沙等諸佛剎土滿中七寶，於恒河沙劫日日奉施恒河沙等諸佛世尊。若有善男子、善女人能於如是大乘方廣微妙經典，乃至一句一偈讀誦三遍，所獲功德勝前布施所得功德；若有誦持此經典者，所獲功德倍多於彼。設復有人修行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六波羅蜜，所得功德亦不能及。

「文殊師利！如此經典，名義廣大無與等者。汝諸菩薩摩訶薩應善修學、受持、讀誦，廣為眾生分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如此經典，名義廣大無與等者。汝諸菩薩摩訶薩應善修學、受持、讀誦，廣為眾生分別解說。」

爾時，一切大眾乃至十方諸來菩薩摩訶薩等俱白佛言：「世尊！如是，如是！如佛所說，我等受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切大眾乃至十方諸來菩薩摩訶薩等俱白佛言：「世尊！如是，如是！如佛所說，我等受持。」

說此法時，三十恒河沙諸菩薩等得無生法忍、七十恒河沙諸菩薩等於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，三十恒河沙諸菩薩等得無生法忍、七十恒河沙諸菩薩等於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

復有六十三億百千那由他三千大千世界一切大眾，聞佛所說心生歡喜，於八十劫度生死流；復於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，經六十三劫已，具足成就無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有六十三億百千那由他三千大千世界一切大眾，聞佛所說心生歡喜，於八十劫度生死流；復於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，經六十三劫已，具足成就無上菩提。

彼諸菩薩及一切大眾——天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等——聞佛所說，皆大歡喜，作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩及一切大眾——天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等——聞佛所說，皆大歡喜，作禮奉行。