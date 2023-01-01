金剛三昧經序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛三昧經序品第一

北涼失譯人名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼失譯人名

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍大城耆闍崛山中，與大比丘眾一萬人俱，皆得阿羅漢道，其名曰舍利弗、大目犍連、須菩提，如是眾等阿羅漢；復有菩薩摩訶薩二千人俱，其名曰解脫菩薩、心王菩薩、無住菩薩，如是等菩薩；復有長者八萬人俱，其名曰梵行長者、大梵行長者、樹提長者，如是等長者；復有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等六十萬億。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍大城耆闍崛山中，與大比丘眾一萬人俱，皆得阿羅漢道，其名曰舍利弗、大目犍連、須菩提，如是眾等阿羅漢；復有菩薩摩訶薩二千人俱，其名曰解脫菩薩、心王菩薩、無住菩薩，如是等菩薩；復有長者八萬人俱，其名曰梵行長者、大梵行長者、樹提長者，如是等長者；復有天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等六十萬億。

爾時，尊者大眾圍遶，為諸大眾說大乘經，名一味真實無相無生決定實際本覺利行。若聞是經，乃至受持一四句偈，是人則為入佛智地，能以方便教化眾生，為一切眾生作大知識。佛說此經已，結加趺坐，即入金剛三昧，身心不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者大眾圍遶，為諸大眾說大乘經，名一味真實無相無生決定實際本覺利行。若聞是經，乃至受持一四句偈，是人則為入佛智地，能以方便教化眾生，為一切眾生作大知識。佛說此經已，結加趺坐，即入金剛三昧，身心不動。

爾時，眾中有一比丘，名曰阿伽陀，從座而起，合掌䠒跪，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一比丘，名曰阿伽陀，從座而起，合掌䠒跪，欲重宣此義，而說偈言：

「大慈滿足尊， 智慧通無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大慈滿足尊， 智慧通無礙，

廣度眾生故， 說於一諦義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣度眾生故， 說於一諦義。

皆以一味道， 終不以小乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆以一味道， 終不以小乘，

所說義味處， 皆悉離不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說義味處， 皆悉離不實。

入佛諸智地， 決定真實際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入佛諸智地， 決定真實際，

聞者皆出世， 無有不解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞者皆出世， 無有不解脫。

無量諸菩薩， 皆悉度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸菩薩， 皆悉度眾生，

為眾廣深問， 知法寂滅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾廣深問， 知法寂滅相。

入於決定處， 如來智方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於決定處， 如來智方便，

當為入實說， 隨順皆一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為入實說， 隨順皆一乘。

無有諸雜味， 猶如一雨潤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有諸雜味， 猶如一雨潤，

眾草皆悉榮， 隨其性各異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾草皆悉榮， 隨其性各異。

一味之法潤， 普充於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一味之法潤， 普充於一切，

如彼一雨潤， 皆長菩提芽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼一雨潤， 皆長菩提芽。

入於金剛味， 證法真實定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於金剛味， 證法真實定，

決定斷疑悔， 一法之印成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定斷疑悔， 一法之印成。」

金剛三昧經無相法品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛三昧經無相法品第二

爾時，尊者從三昧起，而說是言：「諸佛智地入實法相，決定性故，方便神通皆無相利。一覺了義難解難入，非諸二乘之所知見，唯佛菩薩乃能知之，可度眾生皆說一味。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者從三昧起，而說是言：「諸佛智地入實法相，決定性故，方便神通皆無相利。一覺了義難解難入，非諸二乘之所知見，唯佛菩薩乃能知之，可度眾生皆說一味。」

爾時，解脫菩薩即從座起，合掌䠒跪而白佛言：「尊者！若佛滅後，正法去世、像法住世，於末劫中，五濁眾生多諸惡業，輪迴三界無有出時。願佛慈悲，為後世眾生宣說一味決定真實，令彼眾生等同解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解脫菩薩即從座起，合掌䠒跪而白佛言：「尊者！若佛滅後，正法去世、像法住世，於末劫中，五濁眾生多諸惡業，輪迴三界無有出時。願佛慈悲，為後世眾生宣說一味決定真實，令彼眾生等同解脫。」

佛言：「善男子！汝能問我出世之因，欲化眾生，令彼眾生獲得出世之果。是一大事不可思議，以大慈故、以大悲故，我若不說即墮慳貪。汝等一心諦聽諦聽，為汝宣說。善男子！若化眾生，無生於化，不生無化，其化大焉。令彼眾生皆離心我，一切心我本來空寂，若得空心，心不幻化。無幻、無化即得無生，無生之心在於無化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝能問我出世之因，欲化眾生，令彼眾生獲得出世之果。是一大事不可思議，以大慈故、以大悲故，我若不說即墮慳貪。汝等一心諦聽諦聽，為汝宣說。善男子！若化眾生，無生於化，不生無化，其化大焉。令彼眾生皆離心我，一切心我本來空寂，若得空心，心不幻化。無幻、無化即得無生，無生之心在於無化。」

解脫菩薩而白佛言：「尊者！眾生之心性本空寂，空寂之心體無色相。云何修習得本空心？願佛慈悲為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫菩薩而白佛言：「尊者！眾生之心性本空寂，空寂之心體無色相。云何修習得本空心？願佛慈悲為我宣說。」

佛言：「菩薩！一切心相本來無本，本無本處空寂無生，若心無生即入空寂，空寂心地即得心空。善男子！無相之心無心、無我，一切法相亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩！一切心相本來無本，本無本處空寂無生，若心無生即入空寂，空寂心地即得心空。善男子！無相之心無心、無我，一切法相亦復如是。」

解脫菩薩而白佛言：「尊者！一切眾生若有我者、若有心者，以何法覺令彼眾生出離斯縛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫菩薩而白佛言：「尊者！一切眾生若有我者、若有心者，以何法覺令彼眾生出離斯縛？」

佛言：「善男子！若有我者，令觀十二因緣。十二因緣本從因果，因果所起興於心行。心尚不有，何況有身？若有我者，令滅有見；若無我者，令滅無見。若心生者，令滅滅性；若心滅者，令滅生性。滅是見性，即入實際。何以故？本生不滅、本滅不生，不滅不生、不生不滅，一切諸法亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若有我者，令觀十二因緣。十二因緣本從因果，因果所起興於心行。心尚不有，何況有身？若有我者，令滅有見；若無我者，令滅無見。若心生者，令滅滅性；若心滅者，令滅生性。滅是見性，即入實際。何以故？本生不滅、本滅不生，不滅不生、不生不滅，一切諸法亦復如是。」

解脫菩薩而白佛言：「尊者！若有眾生見法生時，令滅何見？見法滅時，令滅何見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫菩薩而白佛言：「尊者！若有眾生見法生時，令滅何見？見法滅時，令滅何見？」

佛言：「菩薩！若有眾生見法生時，令滅無見；見法滅時，令滅有見。若滅是見得法真無，入決定性決定無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩！若有眾生見法生時，令滅無見；見法滅時，令滅有見。若滅是見得法真無，入決定性決定無生。」

解脫菩薩而白佛言：「尊者！令彼眾生住於無生是無生也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫菩薩而白佛言：「尊者！令彼眾生住於無生是無生也。」

佛言：「住於無生即是有生。何以故？無住、無生，乃是無生。菩薩！若生無生，以生滅生，生滅俱滅，本生不生。心常空寂，空性無住，心無有住乃是無生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「住於無生即是有生。何以故？無住、無生，乃是無生。菩薩！若生無生，以生滅生，生滅俱滅，本生不生。心常空寂，空性無住，心無有住乃是無生。」

解脫菩薩而白佛言：「尊者！心無有住有何修學？為有學也？為無學也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫菩薩而白佛言：「尊者！心無有住有何修學？為有學也？為無學也？」

佛言：「菩薩！無生之心，心無出入，本如來藏性寂不動，亦非有學，亦非無學。無有學不學，是即無學；非無有學是為所學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩！無生之心，心無出入，本如來藏性寂不動，亦非有學，亦非無學。無有學不學，是即無學；非無有學是為所學。」

解脫菩薩而白佛言：「尊者！云何如來藏性寂不動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫菩薩而白佛言：「尊者！云何如來藏性寂不動？」

佛言：「如來藏者，生滅慮知相隱理不顯，是如來藏性寂不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如來藏者，生滅慮知相隱理不顯，是如來藏性寂不動。」

解脫菩薩而白佛言：「尊者！云何生滅慮知相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫菩薩而白佛言：「尊者！云何生滅慮知相？」

佛言：「菩薩！理無可不。若有可不，即生諸念，千思萬慮，是生滅相。菩薩！觀本性相理自滿足，千思萬慮不益道理，徒為動亂，失本心王。若無思慮，則無生滅。如實不起，諸識安寂，流注不生，得五法淨，是謂大乘。菩薩！入五法淨，心即無妄；若無有妄，即入如來自覺聖智之地；入智地者，善知一切從本不生；知本不生，即無妄想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩！理無可不。若有可不，即生諸念，千思萬慮，是生滅相。菩薩！觀本性相理自滿足，千思萬慮不益道理，徒為動亂，失本心王。若無思慮，則無生滅。如實不起，諸識安寂，流注不生，得五法淨，是謂大乘。菩薩！入五法淨，心即無妄；若無有妄，即入如來自覺聖智之地；入智地者，善知一切從本不生；知本不生，即無妄想。」

解脫菩薩而白佛言：「尊者！無妄想者，應無止息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫菩薩而白佛言：「尊者！無妄想者，應無止息。」

佛言：「菩薩！妄本不生，無妄可息；知心無心，無心可止。無分、無別，現識不生，無生可止，是則無止，亦非無止。何以故？止無止故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩！妄本不生，無妄可息；知心無心，無心可止。無分、無別，現識不生，無生可止，是則無止，亦非無止。何以故？止無止故。」

解脫菩薩而白佛言：「尊者！若止無止，止即是生，何謂無生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫菩薩而白佛言：「尊者！若止無止，止即是生，何謂無生？」

佛言：「菩薩！當止是生，止已無止，亦不住於無止、亦不住於無住，云何是生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩！當止是生，止已無止，亦不住於無止、亦不住於無住，云何是生？」

解脫菩薩而白佛言：「尊者！無生之心，有何取捨？住何法相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫菩薩而白佛言：「尊者！無生之心，有何取捨？住何法相？」

佛言：「無生之心，不取、不捨；住於不心、住於不法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無生之心，不取、不捨；住於不心、住於不法。」

解脫菩薩而白佛言：「尊者！云何住於不心、住於不法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫菩薩而白佛言：「尊者！云何住於不心、住於不法？」

佛言：「不生於心，是住不心；不生於法，是住不法。善男子！不生心法，即無依止。不住諸行，心常空寂，無有異相。譬彼虛空無有動住，無起、無作、無彼、無此，得空心眼、得法空身，五陰、六入悉皆空寂。善男子！修空法者，不依三界、不住戒相；清淨無念，無攝、無放；性等金剛，不壞三寶；空心不動，具六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不生於心，是住不心；不生於法，是住不法。善男子！不生心法，即無依止。不住諸行，心常空寂，無有異相。譬彼虛空無有動住，無起、無作、無彼、無此，得空心眼、得法空身，五陰、六入悉皆空寂。善男子！修空法者，不依三界、不住戒相；清淨無念，無攝、無放；性等金剛，不壞三寶；空心不動，具六波羅蜜。」

解脫菩薩而白佛言：「尊者！六波羅蜜者，皆是有相。有相之法，能出世也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫菩薩而白佛言：「尊者！六波羅蜜者，皆是有相。有相之法，能出世也？」

佛言：「善男子！我所說六波羅蜜者，無相、無為。何以故？若人離欲，心常清淨，實語方便，本利利人，是檀波羅蜜。志念堅固，心常無住，清淨無染，不著三界，是尸波羅蜜。修空斷結，不依諸有，寂靜三業，不住身心，是羼提波羅蜜。遠離名數，斷空有見，深入陰空，是毘梨耶波羅蜜。俱離空寂，不住諸空，心處無住，不住大空，是禪波羅蜜。心無心相，不取虛空，諸行不生，不證寂滅；心無出入，性常平等，諸法實際，皆決定性，不依諸地、不住智慧，是般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！我所說六波羅蜜者，無相、無為。何以故？若人離欲，心常清淨，實語方便，本利利人，是檀波羅蜜。志念堅固，心常無住，清淨無染，不著三界，是尸波羅蜜。修空斷結，不依諸有，寂靜三業，不住身心，是羼提波羅蜜。遠離名數，斷空有見，深入陰空，是毘梨耶波羅蜜。俱離空寂，不住諸空，心處無住，不住大空，是禪波羅蜜。心無心相，不取虛空，諸行不生，不證寂滅；心無出入，性常平等，諸法實際，皆決定性，不依諸地、不住智慧，是般若波羅蜜。

「善男子！是六波羅蜜者，皆獲本利，入決定性，超然出世，無礙解脫。善男子！如是解脫法相，皆無相行，亦無解、不解，是名解脫。何以故？解脫之相，無相、無行、無動、無亂，寂靜涅槃，亦不取涅槃相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是六波羅蜜者，皆獲本利，入決定性，超然出世，無礙解脫。善男子！如是解脫法相，皆無相行，亦無解、不解，是名解脫。何以故？解脫之相，無相、無行、無動、無亂，寂靜涅槃，亦不取涅槃相。」

解脫菩薩聞是語已，心大欣懌，得未曾有，欲宣義意，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫菩薩聞是語已，心大欣懌，得未曾有，欲宣義意，而說偈言：

「大覺滿足尊， 為眾敷演法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大覺滿足尊， 為眾敷演法，

皆說於一乘， 無有二乘道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆說於一乘， 無有二乘道。

一味無相利， 猶如太虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一味無相利， 猶如太虛空，

無有不容受， 隨其性各異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有不容受， 隨其性各異。

皆得於本處， 如彼離心我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆得於本處， 如彼離心我，

一法之所成， 諸有同異行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一法之所成， 諸有同異行。

悉獲於本利， 滅絕二相見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉獲於本利， 滅絕二相見，

寂靜之涅槃， 亦不住取證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜之涅槃， 亦不住取證。

入於決定處， 無相無有行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於決定處， 無相無有行，

空心寂滅地， 寂滅心無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空心寂滅地， 寂滅心無生。

同彼金剛性， 不壞於三寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同彼金剛性， 不壞於三寶，

具六波羅蜜， 度諸一切生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具六波羅蜜， 度諸一切生。

超然出三界， 皆不以小乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超然出三界， 皆不以小乘，

一味之法印， 一乘之所成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一味之法印， 一乘之所成。」

爾時，大眾聞說是義，心大欣懌，得離心我，入空無相，恢廓曠蕩，皆得決定，斷結盡漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾聞說是義，心大欣懌，得離心我，入空無相，恢廓曠蕩，皆得決定，斷結盡漏。

金剛三昧經無生行品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛三昧經無生行品第三

爾時，心王菩薩聞佛說法，出三界外不可思議，從座而起，叉手合掌，以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，心王菩薩聞佛說法，出三界外不可思議，從座而起，叉手合掌，以偈問曰：

「如來所說義， 出世無有相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來所說義， 出世無有相。

可有一切生， 皆得盡有漏？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可有一切生， 皆得盡有漏？

斷結空心我， 是則無有生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷結空心我， 是則無有生。

云何無有生， 而得無生忍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無有生， 而得無生忍？」

爾時，佛告心王菩薩言：「善男子！無生法忍法本無生，諸行無生非無生行，得無生忍即為虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告心王菩薩言：「善男子！無生法忍法本無生，諸行無生非無生行，得無生忍即為虛妄。」

心王菩薩言：「尊者！得無生忍即為虛妄？無得無忍應非虛妄！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心王菩薩言：「尊者！得無生忍即為虛妄？無得無忍應非虛妄！」

佛言：「不也。何以故？無得無忍是則有得，有得有忍是則有生。有生於得，有所得法，並為虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。何以故？無得無忍是則有得，有得有忍是則有生。有生於得，有所得法，並為虛妄。」

心王菩薩言：「尊者！云何無忍無生心而非虛妄？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心王菩薩言：「尊者！云何無忍無生心而非虛妄？」

佛言：「無忍無生心者，心無形段，猶如火性，雖處木中其在無所，決定性故。但名、但字，性不可得，欲詮其理假說為名，名不可得；心相亦爾，不見處所，知心如是，則無生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無忍無生心者，心無形段，猶如火性，雖處木中其在無所，決定性故。但名、但字，性不可得，欲詮其理假說為名，名不可得；心相亦爾，不見處所，知心如是，則無生心。

「善男子！是心性相又如阿摩勒果，本不自生、不從他生，不共生、不因生、不無生。何以故？緣代謝故。緣起非生、緣謝非滅，隱顯無相，根理寂滅。在無有處，不見所住，決定性故。是決定性，亦不一、不異，不斷、不常，不入、不出，不生、不滅，離諸四謗言語道斷；無生心性亦復如是。云何說生不生、有忍無忍？若有說心有得、有住及以見者，即為不得阿耨多羅三藐三菩提。般若是為長夜了別心性者，知心性如是；性亦如是，無生、無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是心性相又如阿摩勒果，本不自生、不從他生，不共生、不因生、不無生。何以故？緣代謝故。緣起非生、緣謝非滅，隱顯無相，根理寂滅。在無有處，不見所住，決定性故。是決定性，亦不一、不異，不斷、不常，不入、不出，不生、不滅，離諸四謗言語道斷；無生心性亦復如是。云何說生不生、有忍無忍？若有說心有得、有住及以見者，即為不得阿耨多羅三藐三菩提。般若是為長夜了別心性者，知心性如是；性亦如是，無生、無行。」

心王菩薩言：「尊者！心若本如無生於行，諸行無生。生行不生，不生無行，即無生行也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心王菩薩言：「尊者！心若本如無生於行，諸行無生。生行不生，不生無行，即無生行也。」

佛言：「善男子！汝以無生而證無生行也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝以無生而證無生行也？」

心王菩薩言：「不也。何以故？如無生行，性相空寂，無見、無聞，無得、無失，無言、無說，無知、無相，無取、無捨，云何取證？若取證者，即為諍論。無諍、無論，乃無生行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心王菩薩言：「不也。何以故？如無生行，性相空寂，無見、無聞，無得、無失，無言、無說，無知、無相，無取、無捨，云何取證？若取證者，即為諍論。無諍、無論，乃無生行。」

佛言：「汝得阿耨多羅三藐三菩提也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝得阿耨多羅三藐三菩提也。」

心王菩薩言：「尊者！我無得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩提性中無得、無失，無覺、無知，無分別相，無分別中即清淨性。性無間雜，無有言說，非有、非無，非知、非不知；諸可法行亦復如是。何以故？一切法行，不見處所，決定性故。本無有得、不得，云何得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心王菩薩言：「尊者！我無得阿耨多羅三藐三菩提。何以故？菩提性中無得、無失，無覺、無知，無分別相，無分別中即清淨性。性無間雜，無有言說，非有、非無，非知、非不知；諸可法行亦復如是。何以故？一切法行，不見處所，決定性故。本無有得、不得，云何得阿耨多羅三藐三菩提？」

佛言：「如是，如是。如汝所言，一切心行，不過無相體寂無生，可有諸識亦復如是。何以故？眼、眼觸悉皆空寂，識亦空寂，無有動、不動相，內無三受，三受寂滅；耳、鼻、舌、身、心意意識，及以末那、阿梨耶識亦復如是，皆亦不生寂滅之心及無生心。若生寂滅心、若生無生心，是有生行，非無生行。菩薩內生三受、三行、三戒，若已寂滅，生心不生。心常寂滅，無功、無用，不證寂滅相，亦不住於無證，可處無住總持無相，則無三受、三行、三戒，悉皆寂滅清淨無住，不入三昧、不住坐禪，無生、無行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。如汝所言，一切心行，不過無相體寂無生，可有諸識亦復如是。何以故？眼、眼觸悉皆空寂，識亦空寂，無有動、不動相，內無三受，三受寂滅；耳、鼻、舌、身、心意意識，及以末那、阿梨耶識亦復如是，皆亦不生寂滅之心及無生心。若生寂滅心、若生無生心，是有生行，非無生行。菩薩內生三受、三行、三戒，若已寂滅，生心不生。心常寂滅，無功、無用，不證寂滅相，亦不住於無證，可處無住總持無相，則無三受、三行、三戒，悉皆寂滅清淨無住，不入三昧、不住坐禪，無生、無行。」

心王菩薩言：「禪能攝動，定諸幻亂。云何不禪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心王菩薩言：「禪能攝動，定諸幻亂。云何不禪？」

佛言：「菩薩禪即是動，不動、不禪是無生禪。禪性無生，離生禪相；禪性無住，離住禪動。若知禪性無有動靜，即得無生；無生般若亦不依住，心亦不動；以是智故，故得無生般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩禪即是動，不動、不禪是無生禪。禪性無生，離生禪相；禪性無住，離住禪動。若知禪性無有動靜，即得無生；無生般若亦不依住，心亦不動；以是智故，故得無生般若波羅蜜。」

心王菩薩言：「尊者！無生般若於一切處無住，於一切處無離，心無住處，無處住心，無住無心，心無生住。如此住心，即無生住。尊者！心無生住不可思議！不思議中可不可說！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心王菩薩言：「尊者！無生般若於一切處無住，於一切處無離，心無住處，無處住心，無住無心，心無生住。如此住心，即無生住。尊者！心無生住不可思議！不思議中可不可說！」

佛言：「如是，如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。」

心王菩薩聞如是言，歎未曾有，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心王菩薩聞如是言，歎未曾有，而說偈言：

「滿足大智尊， 廣說無生法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「滿足大智尊， 廣說無生法，

聞所未曾聞， 未說而今說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞所未曾聞， 未說而今說。

猶如淨甘露， 時時乃一出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如淨甘露， 時時乃一出，

難遇難思議， 聞者亦復難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難遇難思議， 聞者亦復難。

無上良福田、 最上勝妙藥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上良福田、 最上勝妙藥，

為度眾生故， 而今為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度眾生故， 而今為宣說。」

爾時，眾中聞說此已，皆得無生無生般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中聞說此已，皆得無生無生般若。

金剛三昧經本覺利品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛三昧經本覺利品第四

爾時，無住菩薩聞佛所說一味真實不可思議，從遠近來，親如來座，專念諦聽，入清白處，身心不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無住菩薩聞佛所說一味真實不可思議，從遠近來，親如來座，專念諦聽，入清白處，身心不動。

爾時，佛告無住菩薩言：「汝從何來？今至何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告無住菩薩言：「汝從何來？今至何所？」

無住菩薩言：「尊者！我從無本來，今至無本所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩言：「尊者！我從無本來，今至無本所。」

佛言：「汝本不從來，今本不至所。汝得本利不可思議，是大菩薩摩訶薩。」即放大光遍照千界，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝本不從來，今本不至所。汝得本利不可思議，是大菩薩摩訶薩。」即放大光遍照千界，而說偈言：

「大哉菩薩！ 智慧滿足。 常以本利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大哉菩薩！ 智慧滿足。 常以本利，

利益眾生。 於四威儀， 常住本利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益眾生。 於四威儀， 常住本利，

導諸群庶， 不來不去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導諸群庶， 不來不去。」

爾時，無住菩薩而白佛言：「尊者！以何利轉而轉眾生一切情識入庵摩羅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無住菩薩而白佛言：「尊者！以何利轉而轉眾生一切情識入庵摩羅？」

佛言：「諸佛如來常以一覺而轉諸識入庵摩羅。何以故？一切眾生本覺，常以一覺覺諸眾生，令彼眾生皆得本覺，覺諸情識空寂無生。何以故？決定本性本無有動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸佛如來常以一覺而轉諸識入庵摩羅。何以故？一切眾生本覺，常以一覺覺諸眾生，令彼眾生皆得本覺，覺諸情識空寂無生。何以故？決定本性本無有動。」

無住菩薩言：「可一八識皆緣境起，如何不動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩言：「可一八識皆緣境起，如何不動？」

佛言：「一切境本空，一切識本空，空無緣性，如何緣起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切境本空，一切識本空，空無緣性，如何緣起？」

無住菩薩言：「一切境空，如何有見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩言：「一切境空，如何有見？」

佛言：「見即為妄。何以故？一切萬有，無生、無相，本不自名，悉皆空寂；一切法相亦復如是；一切眾生身亦如是。身尚不有，云何有見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「見即為妄。何以故？一切萬有，無生、無相，本不自名，悉皆空寂；一切法相亦復如是；一切眾生身亦如是。身尚不有，云何有見？」

無住菩薩言：「一切境空、一切身空、一切識空，覺亦應空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩言：「一切境空、一切身空、一切識空，覺亦應空。」

佛言：「可一覺者，不毀、不壞，決定性故，非空、非不空，無空不空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「可一覺者，不毀、不壞，決定性故，非空、非不空，無空不空。」

無住菩薩言：「諸境亦然，非空相、非無空相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩言：「諸境亦然，非空相、非無空相。」

佛言：「如是。彼可境者，性本決定，決定性根，無有處所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。彼可境者，性本決定，決定性根，無有處所。」

無住菩薩言：「覺亦如是，無有處所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩言：「覺亦如是，無有處所。」

佛言：「如是。覺無處故清淨，清淨無覺；物無處故清淨，清淨無色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。覺無處故清淨，清淨無覺；物無處故清淨，清淨無色。」

無住菩薩言：「心、眼、識亦復如是。不可思議！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩言：「心、眼、識亦復如是。不可思議！」

佛言：「心、眼、識亦復如是。不可思議！何以故？色無處所，清淨無名，不入於內；眼無處所，清淨無見，不出於外；心無處所，清淨無止，無有起處；識無處所，清淨無動，無有緣別。性皆空寂，性無有覺，覺則為覺。善男子！覺知無覺，諸識則入。何以故？金剛智地解脫道斷，斷已入無住地，無有出入。心處無在決定性地，其地清淨如淨琉璃，性常平等如彼大地，覺妙觀察如慧日光，利成得本如大法雨。入是智者，是入佛智地，入智地者，諸識不生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「心、眼、識亦復如是。不可思議！何以故？色無處所，清淨無名，不入於內；眼無處所，清淨無見，不出於外；心無處所，清淨無止，無有起處；識無處所，清淨無動，無有緣別。性皆空寂，性無有覺，覺則為覺。善男子！覺知無覺，諸識則入。何以故？金剛智地解脫道斷，斷已入無住地，無有出入。心處無在決定性地，其地清淨如淨琉璃，性常平等如彼大地，覺妙觀察如慧日光，利成得本如大法雨。入是智者，是入佛智地，入智地者，諸識不生。」

無住菩薩言：「如來所說，一覺聖力，四弘智地，即一切眾生本根覺利。何以故？一切眾生即此身中本來滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩言：「如來所說，一覺聖力，四弘智地，即一切眾生本根覺利。何以故？一切眾生即此身中本來滿足。」

佛言：「如是。何以故？一切眾生本來無漏，諸善利本，今有欲刺，為未降伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。何以故？一切眾生本來無漏，諸善利本，今有欲刺，為未降伏。」

無住菩薩言：「若有眾生未得本利，猶有採集。云何降伏難伏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩言：「若有眾生未得本利，猶有採集。云何降伏難伏？」

佛言：「若集、若獨行，分別及以染，迴神住空窟，降伏難調伏，解脫魔所縛，超然露地坐，識陰般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若集、若獨行，分別及以染，迴神住空窟，降伏難調伏，解脫魔所縛，超然露地坐，識陰般涅槃。」

無住菩薩言：「心得涅槃獨一無伴，常住涅槃，應當解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩言：「心得涅槃獨一無伴，常住涅槃，應當解脫。」

佛言：「常住涅槃是涅槃縛。何以故？涅槃本覺利、利本覺涅槃，涅槃覺分即本覺分。覺性不異，涅槃無異；覺本無生，涅槃無生；覺本無滅，涅槃無滅。涅槃本故，無得涅槃、涅槃無得，云何有住？善男子！覺者不住涅槃。何以故？覺本無生，離眾生垢；覺本無寂，離涅槃動。住如是地，心無所住、無有出入，入庵摩羅識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「常住涅槃是涅槃縛。何以故？涅槃本覺利、利本覺涅槃，涅槃覺分即本覺分。覺性不異，涅槃無異；覺本無生，涅槃無生；覺本無滅，涅槃無滅。涅槃本故，無得涅槃、涅槃無得，云何有住？善男子！覺者不住涅槃。何以故？覺本無生，離眾生垢；覺本無寂，離涅槃動。住如是地，心無所住、無有出入，入庵摩羅識。」

無住菩薩言：「庵摩羅識，是有入處，處有所得，是得法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩言：「庵摩羅識，是有入處，處有所得，是得法也。」

佛言：「不也。何以故？譬如迷子，手執金錢而不知有。遊行十方經五十年，貧窮困苦，專事求索而以養身，而不充足。其父見子有如是事，而謂子言：『汝執金錢何不取用？隨意所須皆得充足。』其子醒已，而得金錢，心大歡喜，而謂得錢。其父謂言：『迷子！汝勿欣懌，所得金錢是汝本物，汝非有得，云何可喜？』善男子！庵摩羅者亦復如是。本無出相，今即非入。昔迷故非無，今覺故非入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不也。何以故？譬如迷子，手執金錢而不知有。遊行十方經五十年，貧窮困苦，專事求索而以養身，而不充足。其父見子有如是事，而謂子言：『汝執金錢何不取用？隨意所須皆得充足。』其子醒已，而得金錢，心大歡喜，而謂得錢。其父謂言：『迷子！汝勿欣懌，所得金錢是汝本物，汝非有得，云何可喜？』善男子！庵摩羅者亦復如是。本無出相，今即非入。昔迷故非無，今覺故非入。」

無住菩薩言：「彼父知其子迷，云何經五十年、十方遊歷、貧窮困苦，方始告言？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩言：「彼父知其子迷，云何經五十年、十方遊歷、貧窮困苦，方始告言？」

佛言：「經五十年者，一念心動；十方遊歷，遠行遍計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「經五十年者，一念心動；十方遊歷，遠行遍計。」

無住菩薩言：「云何一念心動？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩言：「云何一念心動？」

佛言：「一念心動五陰俱生，五陰生中具五十惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一念心動五陰俱生，五陰生中具五十惡。」

無住菩薩言：「遠行遍計，遊歷十方，一念心生，具五十惡。云何令彼眾生無生一念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩言：「遠行遍計，遊歷十方，一念心生，具五十惡。云何令彼眾生無生一念？」

佛言：「令彼眾生安坐心神，住金剛地靜念無起，心常安泰即無一念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「令彼眾生安坐心神，住金剛地靜念無起，心常安泰即無一念。」

無住菩薩言：「不可思議！覺念不生，其心安泰，即本覺利。利無有動，常在不無，無有不無，不無不覺。覺知無覺，本利、本覺，覺者清淨無染、無着，不變、不易。決定性故，不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩言：「不可思議！覺念不生，其心安泰，即本覺利。利無有動，常在不無，無有不無，不無不覺。覺知無覺，本利、本覺，覺者清淨無染、無着，不變、不易。決定性故，不可思議。」

佛言：「如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。」

無住菩薩聞是語已，得未曾有，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住菩薩聞是語已，得未曾有，而說偈言：

「尊者大覺尊， 說生無念法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尊者大覺尊， 說生無念法，

無念無生心， 心常生不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無念無生心， 心常生不滅。

一覺本覺利， 利諸本覺者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一覺本覺利， 利諸本覺者，

如彼得金錢， 所得即非得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼得金錢， 所得即非得。」

爾時，大眾聞說是語，皆得本覺利般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾聞說是語，皆得本覺利般若波羅蜜。

金剛三昧經入實際品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛三昧經入實際品第五

於是，如來作如是言：「諸菩薩等本利深入，可度眾生。若後非時，應如說法時說利，不但順不順說，非同、非異，相應如說。引諸情智，流入薩婆若海，無令可眾挹彼虛風，悉令彼庶一味神乳，世間、非世間，住非住處，五空出入無有取捨。何以故？諸法空相，性非有、無，非無、不無，不無、不有，無決定性，不住有、無，非彼有無。凡聖之智，而能測隱，諸菩薩等若知是利，即得菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，如來作如是言：「諸菩薩等本利深入，可度眾生。若後非時，應如說法時說利，不但順不順說，非同、非異，相應如說。引諸情智，流入薩婆若海，無令可眾挹彼虛風，悉令彼庶一味神乳，世間、非世間，住非住處，五空出入無有取捨。何以故？諸法空相，性非有、無，非無、不無，不無、不有，無決定性，不住有、無，非彼有無。凡聖之智，而能測隱，諸菩薩等若知是利，即得菩提。」

爾時，眾中有一菩薩名曰大力，即從座起，前白佛言：「尊者！如佛所說，五空出入無有取捨。云何五空而不取捨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩名曰大力，即從座起，前白佛言：「尊者！如佛所說，五空出入無有取捨。云何五空而不取捨？」

佛言：「菩薩！五空者：三有是空、六道影是空、法相是空、名相是空、心識義是空。菩薩！如是等空，空不住空，空無空相，無相之法，有何取捨？入無取地，則入三空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩！五空者：三有是空、六道影是空、法相是空、名相是空、心識義是空。菩薩！如是等空，空不住空，空無空相，無相之法，有何取捨？入無取地，則入三空。」

大力菩薩言：「云何三空？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「云何三空？」

佛言：「三空者：空相亦空、空空亦空、所空亦空。如是等空，不住三相、不無真實，文言道斷，不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「三空者：空相亦空、空空亦空、所空亦空。如是等空，不住三相、不無真實，文言道斷，不可思議。」

大力菩薩言：「不無真實，是相應有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「不無真實，是相應有。」

佛言：「無不住無、有不住有，不無、不有。不有之法，不即住無；不無之相，不即住有，非以有無而詮得理。菩薩！無名義相，不可思議。何以故？無名之名，不無於名；無義之義，不無於義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無不住無、有不住有，不無、不有。不有之法，不即住無；不無之相，不即住有，非以有無而詮得理。菩薩！無名義相，不可思議。何以故？無名之名，不無於名；無義之義，不無於義。」

大力菩薩言：「如是名義，真實如相。如來如相，如不住如，如無如相。相無如故，非不如來。眾生心相，相亦如來；眾生之心，應無別境。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「如是名義，真實如相。如來如相，如不住如，如無如相。相無如故，非不如來。眾生心相，相亦如來；眾生之心，應無別境。」

佛言：「如是。眾生之心，實無別境。何以故？心本淨故、理無穢故，以染塵故，名為三界。三界之心，名為別境。是境虛妄，從心化生；心若無妄，即無別境。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。眾生之心，實無別境。何以故？心本淨故、理無穢故，以染塵故，名為三界。三界之心，名為別境。是境虛妄，從心化生；心若無妄，即無別境。」

大力菩薩言：「心若在淨，諸境不生。此心淨時，應無三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「心若在淨，諸境不生。此心淨時，應無三界。」

佛言：「如是。菩薩！心不生境，境不生心。何以故？所見諸境唯所見心，心不幻化則無所見。菩薩！內無眾生，三性空寂，則無己眾、亦無他眾，乃至二入，亦不生心。得如是利，則無三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。菩薩！心不生境，境不生心。何以故？所見諸境唯所見心，心不幻化則無所見。菩薩！內無眾生，三性空寂，則無己眾、亦無他眾，乃至二入，亦不生心。得如是利，則無三界。」

大力菩薩言：「云何二入不生於心？心本不生，云何有入？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「云何二入不生於心？心本不生，云何有入？」

佛言：「二入者：一謂理入、二謂行入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「二入者：一謂理入、二謂行入。

「理入者深信眾生不異真性，不一、不共，但以客塵之所翳障，不去、不來。凝住覺觀，諦觀佛性，不有、不無，無己、無他，凡聖不二。金剛心地，堅住不移，寂靜無為，無有分別，是名理入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「理入者深信眾生不異真性，不一、不共，但以客塵之所翳障，不去、不來。凝住覺觀，諦觀佛性，不有、不無，無己、無他，凡聖不二。金剛心地，堅住不移，寂靜無為，無有分別，是名理入。

「行入者心不傾倚，影無流易，於所有處，靜念無求，風鼓不動，猶如大地。捐離心我，救度眾生，無生、無相，不取、不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行入者心不傾倚，影無流易，於所有處，靜念無求，風鼓不動，猶如大地。捐離心我，救度眾生，無生、無相，不取、不捨。

「菩薩！心無出入，無出入心，入不入故，故名為入。菩薩！如是入法，法相不空。不空之法，法不虛棄。何以故？不無之法，具足功德，非心、非影，法爾清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩！心無出入，無出入心，入不入故，故名為入。菩薩！如是入法，法相不空。不空之法，法不虛棄。何以故？不無之法，具足功德，非心、非影，法爾清淨。」

大力菩薩言：「云何非心、非影，法爾清淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「云何非心、非影，法爾清淨？」

佛言：「空如之法，非心識法，非心使所有法，非空相法，非色相法，非心有為不相應法，非心無為是相應法，非所現影、非所顯示，非自性、非差別，非名、非相、非義。何以故？義無如故。無如之法，亦無無如，無有、無如，非無如有。何以故？根理之法，非理、非根，離諸諍論，不見其相。菩薩！如是淨法，非生之所生生、非滅之所滅滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「空如之法，非心識法，非心使所有法，非空相法，非色相法，非心有為不相應法，非心無為是相應法，非所現影、非所顯示，非自性、非差別，非名、非相、非義。何以故？義無如故。無如之法，亦無無如，無有、無如，非無如有。何以故？根理之法，非理、非根，離諸諍論，不見其相。菩薩！如是淨法，非生之所生生、非滅之所滅滅。」

大力菩薩言：「不可思議！如是法相，不合成、不獨成，不羇、不絆，不聚、不散，不生、不滅，亦無來相及以去住。不可思議！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「不可思議！如是法相，不合成、不獨成，不羇、不絆，不聚、不散，不生、不滅，亦無來相及以去住。不可思議！」

佛言：「如是。不可思議！不思議心，心亦如是。何以故？如不異心，心本如故；眾生佛性，不一、不異。眾生之性，本無生滅，生滅之性，性本涅槃。性相本如，如無動故，一切法相，從緣無起；起相性如，如無所動，因緣性相，相本空無。緣緣空空，無有緣起，一切緣法，惑心妄見。現本不生，緣本無故，心如法理，自體空無。如彼空王，本無住處，凡夫之心，妄分別見。如如之相，本不有無，有無之相，見唯心識。菩薩！如是心法，不無自體，自體不有，不有、不無。菩薩！無不無相，非言說地。何以故？真如之法，虛曠無相，非二乘所及。虛空境界，內外不測，六行之士，乃能知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。不可思議！不思議心，心亦如是。何以故？如不異心，心本如故；眾生佛性，不一、不異。眾生之性，本無生滅，生滅之性，性本涅槃。性相本如，如無動故，一切法相，從緣無起；起相性如，如無所動，因緣性相，相本空無。緣緣空空，無有緣起，一切緣法，惑心妄見。現本不生，緣本無故，心如法理，自體空無。如彼空王，本無住處，凡夫之心，妄分別見。如如之相，本不有無，有無之相，見唯心識。菩薩！如是心法，不無自體，自體不有，不有、不無。菩薩！無不無相，非言說地。何以故？真如之法，虛曠無相，非二乘所及。虛空境界，內外不測，六行之士，乃能知之。」

大力菩薩言：「云何六行？願為說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「云何六行？願為說之。」

佛言：「一者、十信行，二者、十住行，三者、十行行，四者、十迴向行，五者、十地行，六者、等覺行。如是行者，乃能知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一者、十信行，二者、十住行，三者、十行行，四者、十迴向行，五者、十地行，六者、等覺行。如是行者，乃能知之。」

大力菩薩言：「實際覺利無有出入。何等法心得入實際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「實際覺利無有出入。何等法心得入實際？」

佛言：「實際之法，法無有際，無際之心，則入實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「實際之法，法無有際，無際之心，則入實際。」

大力菩薩言：「無際心智，其智無崖；無崖之心，心得自在；自在之智，得入實際。如彼凡夫、軟心眾生，其心多喘。以何法御，令得堅心，得入實際？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「無際心智，其智無崖；無崖之心，心得自在；自在之智，得入實際。如彼凡夫、軟心眾生，其心多喘。以何法御，令得堅心，得入實際？」

佛言：「菩薩！彼心喘者，以內外使，隨使流注，滴瀝成海，大風鼓浪，大龍驚駭，驚駭之心，故令多喘。菩薩！令彼眾生存三守一入如來禪。以禪定故，心則無喘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩！彼心喘者，以內外使，隨使流注，滴瀝成海，大風鼓浪，大龍驚駭，驚駭之心，故令多喘。菩薩！令彼眾生存三守一入如來禪。以禪定故，心則無喘。」

大力菩薩言：「何謂存三守一入如來禪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「何謂存三守一入如來禪？」

佛言：「存三者，存三解脫。守一者，守一心如。入如來禪者，理觀心淨如，入如是心地，即入實際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「存三者，存三解脫。守一者，守一心如。入如來禪者，理觀心淨如，入如是心地，即入實際。」

大力菩薩言：「三解脫法是何等事？理觀三昧，從何法入？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「三解脫法是何等事？理觀三昧，從何法入？」

佛言：「三解脫者：虛空解脫、金剛解脫、般若解脫。理觀者心如理淨，無可不心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「三解脫者：虛空解脫、金剛解脫、般若解脫。理觀者心如理淨，無可不心。」

大力菩薩言：「云何存用？云何觀之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「云何存用？云何觀之？」

佛言：「心事不二，是名存用。內行、外行，出入不二，不住一相。心無得失，一不一地，淨心流入，是名觀之。菩薩！如是之人，不在二相。雖不出家，不住在家；雖無法服，不具持波羅提木叉戒，不入布薩，能以自心無為自恣，而獲聖果。不住二乘，入菩薩道，後當滿地成佛菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「心事不二，是名存用。內行、外行，出入不二，不住一相。心無得失，一不一地，淨心流入，是名觀之。菩薩！如是之人，不在二相。雖不出家，不住在家；雖無法服，不具持波羅提木叉戒，不入布薩，能以自心無為自恣，而獲聖果。不住二乘，入菩薩道，後當滿地成佛菩提。」

大力菩薩言：「不可思議！如是之人，非出家、非不出家。何以故？入涅槃宅、著如來衣、坐菩提座，如是之人，乃至沙門宜應敬養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「不可思議！如是之人，非出家、非不出家。何以故？入涅槃宅、著如來衣、坐菩提座，如是之人，乃至沙門宜應敬養。」

佛言：「如是。何以故？入涅槃宅，心越三界；著如來衣，入法空處；坐菩提座，登正覺一地。如是之人心超二我，何況沙門而不敬養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。何以故？入涅槃宅，心越三界；著如來衣，入法空處；坐菩提座，登正覺一地。如是之人心超二我，何況沙門而不敬養？」

大力菩薩言：「如彼一地及與空海，二乘之人為不見也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「如彼一地及與空海，二乘之人為不見也。」

佛言：「如是。彼二乘人，味著三昧。得三昧身於彼空海一地，如得酒病惛醉不醒，乃至數劫猶不得覺，酒消始悟方修是行，後得佛身。如彼人者，從捨闡提即入六行，於行地所一念淨心，決定明白金剛智力，阿鞞跋致，度脫眾生，慈悲無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。彼二乘人，味著三昧。得三昧身於彼空海一地，如得酒病惛醉不醒，乃至數劫猶不得覺，酒消始悟方修是行，後得佛身。如彼人者，從捨闡提即入六行，於行地所一念淨心，決定明白金剛智力，阿鞞跋致，度脫眾生，慈悲無盡。」

大力菩薩言：「如是之人應不持戒，於彼沙門應不敬仰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「如是之人應不持戒，於彼沙門應不敬仰。」

佛言：「為說戒者，不善慢故、海波浪故。如彼心地，八識海澄、九識流淨，風不能動、波浪不起，戒性等空，持者迷倒。如彼之人，七六不生、諸集滅定，不離三佛而發菩提，三無相中順心玄入，深敬三寶，不失威儀，於彼沙門不無恭敬。菩薩！彼仁者不住世間動不動法，入三空聚滅三有心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「為說戒者，不善慢故、海波浪故。如彼心地，八識海澄、九識流淨，風不能動、波浪不起，戒性等空，持者迷倒。如彼之人，七六不生、諸集滅定，不離三佛而發菩提，三無相中順心玄入，深敬三寶，不失威儀，於彼沙門不無恭敬。菩薩！彼仁者不住世間動不動法，入三空聚滅三有心。」

大力菩薩言：「彼仁者於果足滿德佛、如來藏佛、形像佛如是佛所發菩提心，入三聚戒；不住其相，滅三界心；不居寂地、不捨可眾，入不調地不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力菩薩言：「彼仁者於果足滿德佛、如來藏佛、形像佛如是佛所發菩提心，入三聚戒；不住其相，滅三界心；不居寂地、不捨可眾，入不調地不可思議。」

爾時，舍利弗從座而起，前說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗從座而起，前說偈言：

「具足波若海， 不住涅槃城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具足波若海， 不住涅槃城，

如彼妙蓮華， 高原非所出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼妙蓮華， 高原非所出。

諸佛無量劫， 不捨諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛無量劫， 不捨諸煩惱，

度世然後得， 如泥華所出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度世然後得， 如泥華所出。

如彼六行地， 菩薩之所修； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼六行地， 菩薩之所修；

如彼三空聚， 菩提之真道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼三空聚， 菩提之真道。

我今住不住， 如佛之所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今住不住， 如佛之所說，

來所還復來， 具足然後出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來所還復來， 具足然後出。

復令諸眾生， 如我一無二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復令諸眾生， 如我一無二，

前來後來者， 悉令登正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前來後來者， 悉令登正覺。」

爾時，佛告舍利弗言：「不可思議！汝當於後成菩提道，無量眾生超生死苦海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗言：「不可思議！汝當於後成菩提道，無量眾生超生死苦海。」

爾時，大眾皆悟菩提，諸小眾等入五空海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾皆悟菩提，諸小眾等入五空海。

金剛三昧經真性空品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛三昧經真性空品第六

爾時，舍利弗而白佛言：「尊者！修菩薩道無有名相，三戒無儀。云何攝受為眾生說？願佛慈悲，為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗而白佛言：「尊者！修菩薩道無有名相，三戒無儀。云何攝受為眾生說？願佛慈悲，為我宣說。」

佛言：「善男子！汝今諦聽，為汝宣說。善男子！善不善法，從心化生。一切境界，意言分別，制之一處，眾緣斷滅。何以故？善男子！一本不起，三用無施；住於如理，六道門杜；四緣如順，三戒具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝今諦聽，為汝宣說。善男子！善不善法，從心化生。一切境界，意言分別，制之一處，眾緣斷滅。何以故？善男子！一本不起，三用無施；住於如理，六道門杜；四緣如順，三戒具足。」

舍利弗言：「云何四緣如順，三戒具足？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何四緣如順，三戒具足？」

佛言：「四緣者：一謂作擇滅力取緣，攝律儀戒；二謂本利淨根力所集起緣，攝善法戒；三謂本慧大悲力緣，攝眾生戒；四謂一覺通智力緣，順於如住；是謂四緣。善男子！如是四大緣力，不住事相，不無功用，離於一處，則不可求。善男子！如是一事通攝六行，是佛菩提薩婆若海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「四緣者：一謂作擇滅力取緣，攝律儀戒；二謂本利淨根力所集起緣，攝善法戒；三謂本慧大悲力緣，攝眾生戒；四謂一覺通智力緣，順於如住；是謂四緣。善男子！如是四大緣力，不住事相，不無功用，離於一處，則不可求。善男子！如是一事通攝六行，是佛菩提薩婆若海。」

舍利弗言：「不住事相，不無功用，是法真空，常樂我淨。超於二我，大般涅槃，其心不繫，是大力觀。是觀覺中，應具三十七道品法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不住事相，不無功用，是法真空，常樂我淨。超於二我，大般涅槃，其心不繫，是大力觀。是觀覺中，應具三十七道品法。」

佛言：「如是，具三十七道品法。何以故？四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道等，多名一義，不一、不異。以名數故，但名、但字，法不可得。不得之法一義無文，無文相義，真實空性。空性之義如實如如，如如之理具一切法。善男子！住如理者，過三苦海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，具三十七道品法。何以故？四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道等，多名一義，不一、不異。以名數故，但名、但字，法不可得。不得之法一義無文，無文相義，真實空性。空性之義如實如如，如如之理具一切法。善男子！住如理者，過三苦海。」

舍利弗言：「一切萬法，皆悉言文。言文之相，即非為義；如實之義，不可言議。今者如來云何說法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「一切萬法，皆悉言文。言文之相，即非為義；如實之義，不可言議。今者如來云何說法？」

佛言：「我說法者，以汝眾生在生說故。說不可說，是故說之。我所說者，義語非文；眾生說者，文語非義。非義語者，皆悉空無。空無之言，無言於義。不言義者，皆是妄語。如義語者，實空不空，空實不實，離於二相，中間不中。不中之法離於三相，不見處所。如如如說，如無無有，無有於無，如無有無，有無於有，如有無不在。說不在說故，不在於如，如不有如，不無如說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我說法者，以汝眾生在生說故。說不可說，是故說之。我所說者，義語非文；眾生說者，文語非義。非義語者，皆悉空無。空無之言，無言於義。不言義者，皆是妄語。如義語者，實空不空，空實不實，離於二相，中間不中。不中之法離於三相，不見處所。如如如說，如無無有，無有於無，如無有無，有無於有，如有無不在。說不在說故，不在於如，如不有如，不無如說。」

舍利弗言：「一切眾生從一闡提。闡提之心住何等位，得至如來如來實相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「一切眾生從一闡提。闡提之心住何等位，得至如來如來實相？」

佛言：「從闡提心乃至如來，如來實相住五等位。一者、信位。信此身中真如種子為妄所翳，捨離妄心，淨心清白，知諸境界意言分別。二者、思位。思者，觀諸境界唯是意言，意言分別隨意顯現，所見境界非我本識，知此本識非法、非義，非所取、非能取。三者、修位。修者，常起、能起，起修同時，先以智導，排諸障難，出離蓋纏。四者、行位。行者，離諸行地，心無取捨，極淨根利，不動心如，決定實性，大般涅槃，唯性空大。五者、捨位。捨者，不住性空，正智流易，大悲如相，相不住如，三藐三菩提虛心不證，心無邊際，不見處所，是至如來。善男子！五位一覺從本利入，若化眾生從其本處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從闡提心乃至如來，如來實相住五等位。一者、信位。信此身中真如種子為妄所翳，捨離妄心，淨心清白，知諸境界意言分別。二者、思位。思者，觀諸境界唯是意言，意言分別隨意顯現，所見境界非我本識，知此本識非法、非義，非所取、非能取。三者、修位。修者，常起、能起，起修同時，先以智導，排諸障難，出離蓋纏。四者、行位。行者，離諸行地，心無取捨，極淨根利，不動心如，決定實性，大般涅槃，唯性空大。五者、捨位。捨者，不住性空，正智流易，大悲如相，相不住如，三藐三菩提虛心不證，心無邊際，不見處所，是至如來。善男子！五位一覺從本利入，若化眾生從其本處。」

舍利弗言：「云何從其本處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何從其本處？」

佛言：「本來無本，處於無處，空際入實，發菩提心，而滿成聖道。何以故？善男子！如手執彼空，不得非不得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「本來無本，處於無處，空際入實，發菩提心，而滿成聖道。何以故？善男子！如手執彼空，不得非不得。」

舍利弗言：「如尊所說，在事之先，取以本利，是念寂滅，寂滅是如。總持諸德，該羅萬法，圓融不二。不可思議！當知是法即是摩訶般若波羅蜜，是大神呪、是大明呪、是無上呪、是無等等呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如尊所說，在事之先，取以本利，是念寂滅，寂滅是如。總持諸德，該羅萬法，圓融不二。不可思議！當知是法即是摩訶般若波羅蜜，是大神呪、是大明呪、是無上呪、是無等等呪。」

佛言：「如是，如是。真如空性，性空智火燒滅諸結。平等平等，等覺三地，妙覺三身，於九識中晈然明淨，無有諸影。善男子！是法非因、非緣，智自用故；非動、非靜，用性空故；義非有無，空相空故。善男子！若化眾生，令彼眾生觀入是義，入是義者是見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。真如空性，性空智火燒滅諸結。平等平等，等覺三地，妙覺三身，於九識中晈然明淨，無有諸影。善男子！是法非因、非緣，智自用故；非動、非靜，用性空故；義非有無，空相空故。善男子！若化眾生，令彼眾生觀入是義，入是義者是見如來。」

舍利弗言：「如來義觀不住諸流，應離四禪而超有頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如來義觀不住諸流，應離四禪而超有頂。」

佛言：「如是。何以故？一切法名數，四禪亦如是。若見如來者，如來心自在，常在滅盡處，不出亦不入，內外平等故。善男子！如彼諸禪觀，皆為想空定，是如非復彼。何以故？以如觀如，實不見觀，如相諸相，相已寂滅，寂滅即如義。如彼想禪定，是動非是禪。何以故？禪性離諸動，非染、非所染，非法、非影，離諸分別，本利義故。善男子！如是觀定，乃名為禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。何以故？一切法名數，四禪亦如是。若見如來者，如來心自在，常在滅盡處，不出亦不入，內外平等故。善男子！如彼諸禪觀，皆為想空定，是如非復彼。何以故？以如觀如，實不見觀，如相諸相，相已寂滅，寂滅即如義。如彼想禪定，是動非是禪。何以故？禪性離諸動，非染、非所染，非法、非影，離諸分別，本利義故。善男子！如是觀定，乃名為禪。」

舍利弗言：「不可思議！如來常以如實而化眾生。如是實義，多文廣義，利根眾生乃可修之，鈍根眾生難以措意。云何方便令彼鈍根得入是諦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不可思議！如來常以如實而化眾生。如是實義，多文廣義，利根眾生乃可修之，鈍根眾生難以措意。云何方便令彼鈍根得入是諦？」

佛言：「令彼鈍根受持一四句偈，即入實諦。一切佛法，攝在一四偈中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「令彼鈍根受持一四句偈，即入實諦。一切佛法，攝在一四偈中。」

舍利弗言：「云何一四句偈？願為說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「云何一四句偈？願為說之。」

於是，尊者而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，尊者而說偈言：

「因緣所生義， 是義滅非生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因緣所生義， 是義滅非生；

滅諸生滅義， 是義生非滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅諸生滅義， 是義生非滅。」

爾時，大眾聞說是偈，僉大歡喜，皆得滅生滅生般若性空智海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾聞說是偈，僉大歡喜，皆得滅生滅生般若性空智海。

金剛三昧經如來藏品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛三昧經如來藏品第七

爾時，梵行長者從本際起，而白佛言：「尊者！生義不滅、滅義不生，如是如義即佛菩提。菩提之性則無分別，無分別智分別無窮。無窮之相唯分別滅，如是義相不可思議，不思議中乃無分別。尊者！一切法數無量無邊，無邊法相一實義性唯住一性。其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，梵行長者從本際起，而白佛言：「尊者！生義不滅、滅義不生，如是如義即佛菩提。菩提之性則無分別，無分別智分別無窮。無窮之相唯分別滅，如是義相不可思議，不思議中乃無分別。尊者！一切法數無量無邊，無邊法相一實義性唯住一性。其事云何？」

佛言：「長者！不可思議！我說諸法為迷者故、方便導故，一切法相一實義智。何以故？譬如一市開四大門，是四門中皆歸一市，如彼眾庶隨意所入；種種法味亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！不可思議！我說諸法為迷者故、方便導故，一切法相一實義智。何以故？譬如一市開四大門，是四門中皆歸一市，如彼眾庶隨意所入；種種法味亦復如是。」

梵行長者言：「法若如是，我住一味，應攝一切諸味。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行長者言：「法若如是，我住一味，應攝一切諸味。」

佛言：「如是，如是。何以故？一味實義如一大海，一切眾流無有不入。長者！一切法味猶彼眾流，名數雖殊，其水不異。若住大海則括眾流，住於一味則攝諸味。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是。何以故？一味實義如一大海，一切眾流無有不入。長者！一切法味猶彼眾流，名數雖殊，其水不異。若住大海則括眾流，住於一味則攝諸味。」

梵行長者言：「諸法一味。云何三乘道其智有異？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行長者言：「諸法一味。云何三乘道其智有異？」

佛言：「長者！譬如江、河、淮、海，大小異故、深淺殊故、名文別故，水在江中名為江水、水在淮中名為淮水、水在河中名為河水、俱在海中唯名海水。法亦如是，俱在真如，唯名佛道。長者！住一佛道，即達三行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長者！譬如江、河、淮、海，大小異故、深淺殊故、名文別故，水在江中名為江水、水在淮中名為淮水、水在河中名為河水、俱在海中唯名海水。法亦如是，俱在真如，唯名佛道。長者！住一佛道，即達三行。」

梵行長者言：「云何三行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行長者言：「云何三行？」

佛言：「一、隨事取行，二、隨識取行，三、隨如取行。長者！如是三行總攝眾門，一切法門無不此入。入是行者，不生空相；如是入者，可謂入如來藏；入如來藏者，入不入故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一、隨事取行，二、隨識取行，三、隨如取行。長者！如是三行總攝眾門，一切法門無不此入。入是行者，不生空相；如是入者，可謂入如來藏；入如來藏者，入不入故。」

梵行長者言：「不可思議！入如來藏，如苗成實，無有入處。本根利力，利成得本，得本實際，其智幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行長者言：「不可思議！入如來藏，如苗成實，無有入處。本根利力，利成得本，得本實際，其智幾何？」

佛言：「其智無窮。略而言之，其智有四。何者為四？一者、定智，所謂隨如，二者、不定智，所謂方便破病，三者、涅槃智，所謂除電覺際，四者、究竟智，所謂入實具足佛道。長者！如是四大事用，過去諸佛所說，是大橋梁、是大津濟。若化眾生，應用是智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「其智無窮。略而言之，其智有四。何者為四？一者、定智，所謂隨如，二者、不定智，所謂方便破病，三者、涅槃智，所謂除電覺際，四者、究竟智，所謂入實具足佛道。長者！如是四大事用，過去諸佛所說，是大橋梁、是大津濟。若化眾生，應用是智。

「長者！用是大用，復有三大事。一者、於三三昧內外不相奪，二者、於大義科隨道擇滅，三者、於如慧定以悲俱利。如是三事，成就菩提；不行是事，則不能流入彼四智海，為諸大魔所得其便。長者！汝等大眾，乃至成佛，常當修習勿令暫失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者！用是大用，復有三大事。一者、於三三昧內外不相奪，二者、於大義科隨道擇滅，三者、於如慧定以悲俱利。如是三事，成就菩提；不行是事，則不能流入彼四智海，為諸大魔所得其便。長者！汝等大眾，乃至成佛，常當修習勿令暫失。」

梵行長者言：「云何三三昧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行長者言：「云何三三昧？」

佛言：「三三昧者，所謂空三昧、無相三昧、無作三昧，如是三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「三三昧者，所謂空三昧、無相三昧、無作三昧，如是三昧。」

梵行長者言：「云何於大義科？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行長者言：「云何於大義科？」

佛言：「大謂四大、義謂陰界入等、科謂本識，是謂於大義科。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大謂四大、義謂陰界入等、科謂本識，是謂於大義科。」

梵行長者言：「不可思議！如是智事，自利利人，過三界地，不住涅槃，入菩薩道。如是法相，是生滅法，以分別故；若離分別，法應不滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行長者言：「不可思議！如是智事，自利利人，過三界地，不住涅槃，入菩薩道。如是法相，是生滅法，以分別故；若離分別，法應不滅。」

爾時，如來欲宣此義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來欲宣此義而說偈言：

「法從分別生， 還從分別滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法從分別生， 還從分別滅，

滅諸分別法， 是法非生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅諸分別法， 是法非生滅。」

爾時，梵行長者聞說是偈，心大欣懌，欲宣其義而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，梵行長者聞說是偈，心大欣懌，欲宣其義而說偈言：

「諸法本寂滅， 寂滅亦無生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法本寂滅， 寂滅亦無生，

是諸生滅法， 是法非無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸生滅法， 是法非無生。

彼則不共此， 為有斷常故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼則不共此， 為有斷常故，

此則離於二， 亦不在一住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此則離於二， 亦不在一住。

若說法有一， 是相如毛輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說法有一， 是相如毛輪，

如焰水迷倒， 為諸虛妄故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如焰水迷倒， 為諸虛妄故；

若見於法無， 是法同於空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見於法無， 是法同於空，

如盲無日倒， 說法如龜毛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如盲無日倒， 說法如龜毛。

我今聞佛說， 知法非二見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今聞佛說， 知法非二見，

亦不依中住， 故從無住取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不依中住， 故從無住取。

如來所說法， 悉從於無住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所說法， 悉從於無住，

我從無住處， 是處禮如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從無住處， 是處禮如來。

敬禮如來相， 等空不動智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮如來相， 等空不動智，

不著無處所， 敬禮無住身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著無處所， 敬禮無住身。

我於一切處， 常見諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於一切處， 常見諸如來，

唯願諸如來， 為我說常法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願諸如來， 為我說常法。」

爾時，如來而作是言：「諸善男子！汝等諦聽，為汝眾等說於常法。善男子！常法非常法，非說亦非字，非諦、非解脫，非無、非境界，離諸妄斷際。是法非無常，離諸常斷見，了見識為常，是識常寂滅，寂滅亦寂滅。善男子！知法寂滅者，不寂滅心，心常寂滅；得寂滅者，心常真觀，知諸名色，唯是癡心；癡心分別，分別諸法，更無異事出於名色。知法如是不隨文語，心心於義不分別我，知我假名即得寂滅。若得寂滅，即得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來而作是言：「諸善男子！汝等諦聽，為汝眾等說於常法。善男子！常法非常法，非說亦非字，非諦、非解脫，非無、非境界，離諸妄斷際。是法非無常，離諸常斷見，了見識為常，是識常寂滅，寂滅亦寂滅。善男子！知法寂滅者，不寂滅心，心常寂滅；得寂滅者，心常真觀，知諸名色，唯是癡心；癡心分別，分別諸法，更無異事出於名色。知法如是不隨文語，心心於義不分別我，知我假名即得寂滅。若得寂滅，即得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，長者梵行聞說是語而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，長者梵行聞說是語而說偈言：

「名相分別事， 及法名為三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名相分別事， 及法名為三，

真如正妙智， 及彼成於五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如正妙智， 及彼成於五。

我今知是法， 斷常之所繫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今知是法， 斷常之所繫，

入於生滅道， 是斷非是常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於生滅道， 是斷非是常。

如來說空法， 遠離於斷常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說空法， 遠離於斷常，

因緣無不生， 不生故不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣無不生， 不生故不滅。

因緣執為有， 如採空中華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣執為有， 如採空中華，

猶取石女子， 畢竟不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶取石女子， 畢竟不可得。

離諸因緣取， 亦不從他滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸因緣取， 亦不從他滅，

及於己義大， 依如故得實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及於己義大， 依如故得實。

是故真如法， 常自在如如， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故真如法， 常自在如如，

一切諸萬法， 非如識所化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸萬法， 非如識所化。

離識法即空， 故從空處說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離識法即空， 故從空處說，

滅諸生滅法， 而住於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅諸生滅法， 而住於涅槃。

大悲之所奪， 涅槃滅不住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲之所奪， 涅槃滅不住，

轉所取能取， 入於如來藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉所取能取， 入於如來藏。」

爾時，大眾聞說是義，皆得正命，入於如來如來藏海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾聞說是義，皆得正命，入於如來如來藏海。

金剛三昧經總持品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛三昧經總持品第八

爾時，地藏菩薩從眾中起至于佛前，合掌䠒跪而白佛言：「尊者！我觀大眾心有疑事，猶未得決。今者如來欲為除疑，我今為眾隨疑所問，願佛慈悲垂哀聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩從眾中起至于佛前，合掌䠒跪而白佛言：「尊者！我觀大眾心有疑事，猶未得決。今者如來欲為除疑，我今為眾隨疑所問，願佛慈悲垂哀聽許。」

佛言：「菩薩摩訶薩！汝能如是救度眾生，是大悲愍不可思議。汝當廣問，為汝宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩摩訶薩！汝能如是救度眾生，是大悲愍不可思議。汝當廣問，為汝宣說。」

地藏菩薩言：「一切諸法云何不緣生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地藏菩薩言：「一切諸法云何不緣生？」

爾時，如來欲宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來欲宣此義，而說偈言：

「若法緣所生， 離緣可無法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法緣所生， 離緣可無法。

云何法性無， 而緣可生法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何法性無， 而緣可生法？」

爾時，地藏菩薩言：「法若無生，云何說法，法從心生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩言：「法若無生，云何說法，法從心生？」

於是尊者而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是尊者而說偈言：

「是心所生法， 是法能所取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是心所生法， 是法能所取，

如醉眼空華， 是法然非彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如醉眼空華， 是法然非彼。」

爾時，地藏菩薩言：「法若如是，法則無待，無待之法，法應自成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩言：「法若如是，法則無待，無待之法，法應自成。」

於是尊者而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是尊者而說偈言：

「法本無有無， 自他亦復爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法本無有無， 自他亦復爾，

不始亦不終， 成敗則不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不始亦不終， 成敗則不住。」

爾時，地藏菩薩言：「一切諸法相即本涅槃，涅槃及空相亦如是。無是等法，是法應如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩言：「一切諸法相即本涅槃，涅槃及空相亦如是。無是等法，是法應如。」

佛言：「無如是法，是法是如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「無如是法，是法是如。」

地藏菩薩言：「不可思議！如是如相，非共、不共，意取、業取，即皆空寂。空寂心法，俱不可取，亦應寂滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地藏菩薩言：「不可思議！如是如相，非共、不共，意取、業取，即皆空寂。空寂心法，俱不可取，亦應寂滅。」

於是尊者而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是尊者而說偈言：

「一切空寂法， 是法寂不空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切空寂法， 是法寂不空，

彼心不空時， 是得心不有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼心不空時， 是得心不有。」

爾時，地藏菩薩言：「是法非三諦，色空心亦滅，是法本滅時，是法應是滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩言：「是法非三諦，色空心亦滅，是法本滅時，是法應是滅。」

於是尊者而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是尊者而說偈言：

「法本無自性， 由彼之所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法本無自性， 由彼之所生，

不於如是處， 而有彼如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不於如是處， 而有彼如是。」

爾時，地藏菩薩言：「一切諸法無生、無滅。云何不一？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩言：「一切諸法無生、無滅。云何不一？」

於是尊者而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是尊者而說偈言：

「法住處無在， 相數空故無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法住處無在， 相數空故無，

名說二與法， 是則能所取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名說二與法， 是則能所取。」

爾時，地藏菩薩言：「一切諸法相，不住於二岸，亦不住中流；心識亦如是。云何諸境界，從識之所生？若識能有生，是識亦從生。云何無生識，能生有所生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩言：「一切諸法相，不住於二岸，亦不住中流；心識亦如是。云何諸境界，從識之所生？若識能有生，是識亦從生。云何無生識，能生有所生？」

於是尊者而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是尊者而說偈言：

「所生能生二， 是二能所緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所生能生二， 是二能所緣，

俱本各自無， 取有空華幻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱本各自無， 取有空華幻。

識生於未時， 境不是時生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識生於未時， 境不是時生，

於境生未時， 是時識亦滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於境生未時， 是時識亦滅。

彼即本俱無， 亦不有無有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即本俱無， 亦不有無有，

無生識亦無， 云何境從有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生識亦無， 云何境從有？」

爾時，地藏菩薩言：「法相如是，內外俱空。境智二眾，本來寂滅。如來所說實相真空，如是之法即非集也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩言：「法相如是，內外俱空。境智二眾，本來寂滅。如來所說實相真空，如是之法即非集也。」

佛言：「如是。如實之法，無色，無住，非所集、非能集，非義、非大，一本利法，深功德聚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。如實之法，無色，無住，非所集、非能集，非義、非大，一本利法，深功德聚。」

地藏菩薩言：「不可思議！不思議聚，七五不生，八六寂滅，九相空無，有空無有，無空無有。如尊者所說法義皆空，入空無行不失諸業。無我我所，能所身見，內外結使，悉皆寂靜，故願亦息。如是理觀，慧定真如。尊者常說寔如空法，即良藥也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地藏菩薩言：「不可思議！不思議聚，七五不生，八六寂滅，九相空無，有空無有，無空無有。如尊者所說法義皆空，入空無行不失諸業。無我我所，能所身見，內外結使，悉皆寂靜，故願亦息。如是理觀，慧定真如。尊者常說寔如空法，即良藥也。」

佛言：「如是。何以故？法性空故。空性無生，心常無生；空性無滅，心常無滅；空性無住，心亦無住；空性無為，心亦無為。空無出入，離諸得失，界陰入等皆悉亦無；心如不著，亦復如是。菩薩！我說空法，破諸有故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。何以故？法性空故。空性無生，心常無生；空性無滅，心常無滅；空性無住，心亦無住；空性無為，心亦無為。空無出入，離諸得失，界陰入等皆悉亦無；心如不著，亦復如是。菩薩！我說空法，破諸有故。」

地藏菩薩言：「尊者！知有非實如陽焰水、知實非無如火性生，如是觀者是人智也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地藏菩薩言：「尊者！知有非實如陽焰水、知實非無如火性生，如是觀者是人智也。」

佛言：「如是。何以故？是人真觀，觀一寂滅，相與不相等以空，取空以修空故，不失見佛；以見佛故，不順三流於大乘中。三解脫道一體無性，以其無性故空；空故無相；無相故無作；無作故無求；無求故無願；無願故以是知業，故須淨心；以心淨故便得見佛；以見佛故當生淨土。菩薩！於是深法三化勤修，慧定圓成，即超三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。何以故？是人真觀，觀一寂滅，相與不相等以空，取空以修空故，不失見佛；以見佛故，不順三流於大乘中。三解脫道一體無性，以其無性故空；空故無相；無相故無作；無作故無求；無求故無願；無願故以是知業，故須淨心；以心淨故便得見佛；以見佛故當生淨土。菩薩！於是深法三化勤修，慧定圓成，即超三界。」

地藏菩薩言：「如來所說，無生、無滅，即是無常。滅是生滅，生滅滅已，寂滅為常，常故不斷，是不斷法。離諸三界，動不動法，於有為法，如避火坑。依何等法而自呵責，入彼一門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地藏菩薩言：「如來所說，無生、無滅，即是無常。滅是生滅，生滅滅已，寂滅為常，常故不斷，是不斷法。離諸三界，動不動法，於有為法，如避火坑。依何等法而自呵責，入彼一門？」

佛言：「菩薩！於三大事呵責其心，於三大諦而入其行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「菩薩！於三大事呵責其心，於三大諦而入其行。」

地藏菩薩言：「云何三事而責其心？云何三諦而入一行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地藏菩薩言：「云何三事而責其心？云何三諦而入一行？」

佛言：「三大事者：一謂因、二謂果、三謂識。如是三事，從本空無，非我真我。云何於是而生愛染？觀是三事，為繫所縛飄流苦海，以如是事，常自呵責。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「三大事者：一謂因、二謂果、三謂識。如是三事，從本空無，非我真我。云何於是而生愛染？觀是三事，為繫所縛飄流苦海，以如是事，常自呵責。

「三大諦者：一、謂菩提之道，是平等諦，非不平等諦，二、謂大覺正智得諦，非邪智得諦，三、謂慧定無異行入諦，非雜行入諦。以是三諦而修佛道，是人於是法無不得正覺。得正覺智，流大極慈，己他俱利，成佛菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三大諦者：一、謂菩提之道，是平等諦，非不平等諦，二、謂大覺正智得諦，非邪智得諦，三、謂慧定無異行入諦，非雜行入諦。以是三諦而修佛道，是人於是法無不得正覺。得正覺智，流大極慈，己他俱利，成佛菩提。」

地藏菩薩言：「尊者！如是之法則無因緣；若無緣法，因則不起。云何不動法入如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地藏菩薩言：「尊者！如是之法則無因緣；若無緣法，因則不起。云何不動法入如來？」

爾時，如來欲宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來欲宣此義，而說偈言：

「一切諸法相， 性空無不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸法相， 性空無不動，

是法於是時， 不於是時起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法於是時， 不於是時起。

法無有異時， 不於異時起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無有異時， 不於異時起，

法無動不動， 性空故寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無動不動， 性空故寂滅。

性空寂滅時， 是法是時現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性空寂滅時， 是法是時現，

離相故寂住， 寂住故不緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離相故寂住， 寂住故不緣。

是諸緣起法， 是法緣不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸緣起法， 是法緣不生，

因緣生滅無， 生滅性空寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣生滅無， 生滅性空寂。

緣性能所緣， 是緣本緣起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣性能所緣， 是緣本緣起，

故法起非緣， 緣無起亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故法起非緣， 緣無起亦爾。

因緣所生法， 是法是因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣所生法， 是法是因緣，

因緣生滅相， 彼則無生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣生滅相， 彼則無生滅。

彼如真實相， 本不於出沒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼如真實相， 本不於出沒，

諸法於是時， 自生於出沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法於是時， 自生於出沒。

是故極淨本， 本不因眾力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故極淨本， 本不因眾力，

即於後得處， 得彼於本得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於後得處， 得彼於本得。」

爾時，地藏菩薩聞佛所說心地快然——時諸眾等無有疑者——知眾心已，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，地藏菩薩聞佛所說心地快然——時諸眾等無有疑者——知眾心已，而說偈言：

「我知眾心疑， 所以殷固問， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我知眾心疑， 所以殷固問，

如來大慈善， 分別無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來大慈善， 分別無有餘。

是諸二眾等， 皆悉得明了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸二眾等， 皆悉得明了，

我今於了處， 普化諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今於了處， 普化諸眾生。

如來之大悲， 不捨於本願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來之大悲， 不捨於本願，

故於一子地， 而住於煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故於一子地， 而住於煩惱。」

爾時，如來而告眾言：「是菩薩者不可思議，恒以大慈拔眾生苦。若有眾生持是經法、持是菩薩名者，即不墮於惡趣，一切障難皆悉除滅。若有眾生無餘雜念，專念是經如法修習，爾時菩薩常作化身而為說法，擁護是人終不暫捨，令是人等速得阿耨多羅三藐三菩提。汝等菩薩，若化眾生，皆令修習如是大乘決定了義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來而告眾言：「是菩薩者不可思議，恒以大慈拔眾生苦。若有眾生持是經法、持是菩薩名者，即不墮於惡趣，一切障難皆悉除滅。若有眾生無餘雜念，專念是經如法修習，爾時菩薩常作化身而為說法，擁護是人終不暫捨，令是人等速得阿耨多羅三藐三菩提。汝等菩薩，若化眾生，皆令修習如是大乘決定了義。」

爾時，阿難從座而起，前白佛言：「如來所說大乘福聚，決定斷結，無生覺利，不可思議。如是之法，名為何經？受持是經得幾所福？願佛慈悲，為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難從座而起，前白佛言：「如來所說大乘福聚，決定斷結，無生覺利，不可思議。如是之法，名為何經？受持是經得幾所福？願佛慈悲，為我宣說。」

佛言：「善男子！是經名者不可思議，過去諸佛之所護念能入如來一切智海。若有眾生持是經者，則於一切經中無所悕求。是經典法總持眾法，攝諸經要；是諸經法，法之繫宗。是經名者，名『攝大乘經』、又名『金剛三昧』、又名『無量義宗』。若有人受持是經典者，即名受持百千諸佛如是功德，譬如虛空無有邊際不可思議。我所囑累唯是經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！是經名者不可思議，過去諸佛之所護念能入如來一切智海。若有眾生持是經者，則於一切經中無所悕求。是經典法總持眾法，攝諸經要；是諸經法，法之繫宗。是經名者，名『攝大乘經』、又名『金剛三昧』、又名『無量義宗』。若有人受持是經典者，即名受持百千諸佛如是功德，譬如虛空無有邊際不可思議。我所囑累唯是經典。」

阿難言：「云何心行、云何人者受持是經？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「云何心行、云何人者受持是經？」

佛言：「善男子！受持是經者，是人心無得失，常修梵行。若於戲論，常樂靜心；入於聚落，心常在定；若處居家，不著三有。是人現世有五種福：一者、眾所尊敬，二者、身不橫夭，三者、辯答邪論，四者、樂度眾生，五者、能入聖道。如是人者受持是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！受持是經者，是人心無得失，常修梵行。若於戲論，常樂靜心；入於聚落，心常在定；若處居家，不著三有。是人現世有五種福：一者、眾所尊敬，二者、身不橫夭，三者、辯答邪論，四者、樂度眾生，五者、能入聖道。如是人者受持是經。」

阿難言：「如彼人者，度諸眾生，得受供養不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「如彼人者，度諸眾生，得受供養不？」

佛言：「如是人者，能為眾生作大福田，常行大智，權實俱演，是四依僧。於諸供養，乃至頭目髓腦，亦皆得受，何況衣食而不得受？善男子！如是人者，是汝知識，是汝橋梁，何況凡夫而不供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是人者，能為眾生作大福田，常行大智，權實俱演，是四依僧。於諸供養，乃至頭目髓腦，亦皆得受，何況衣食而不得受？善男子！如是人者，是汝知識，是汝橋梁，何況凡夫而不供養？」

阿難言：「於彼人所受持是經、供養是人，得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「於彼人所受持是經、供養是人，得幾所福？」

佛言：「若復有人，持以滿城金銀而以布施，不如於是人所受持是經一四句偈。供養是人不可思議。善男子！令諸眾生持是經者，心常在定，不失本心；若失本心，當即懺悔。懺悔之法是為清涼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若復有人，持以滿城金銀而以布施，不如於是人所受持是經一四句偈。供養是人不可思議。善男子！令諸眾生持是經者，心常在定，不失本心；若失本心，當即懺悔。懺悔之法是為清涼。」

阿難言：「懺悔先罪不入於過去也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「懺悔先罪不入於過去也。」

佛言：「如是。猶如暗室，若遇明燈，暗即滅矣。善男子！無說悔先所有諸罪，而以為說入於過去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。猶如暗室，若遇明燈，暗即滅矣。善男子！無說悔先所有諸罪，而以為說入於過去。」

阿難言：「云何名為懺悔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「云何名為懺悔？」

佛言：「依此經教入真實觀，一入觀時諸罪悉滅，離諸惡趣，當生淨土，速成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「依此經教入真實觀，一入觀時諸罪悉滅，離諸惡趣，當生淨土，速成阿耨多羅三藐三菩提。」

佛說是經已，爾時阿難，及諸菩薩、四部大眾，皆大歡喜，心得決定，頂禮佛足，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，爾時阿難，及諸菩薩、四部大眾，皆大歡喜，心得決定，頂禮佛足，歡喜奉行。