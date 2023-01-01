佛說菩薩行方便境界神通變化經

佛說菩薩行方便境界神通變化經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說菩薩行方便境界神通變化經卷下

宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯

「復次，大王！是沙門瞿曇，成就十八不共佛法。大王！何等十八不共佛法？大王！是佛如來，無有錯亂，口無言說，無有失念，無有異想，無不定心，無不知己，捨欲無退減，進無退減，念無退減，慧無退減，解脫無退減，解脫知見亦無退減，一切身業以智為首隨於智行，一切口業以智為首隨於智行，一切意業以智為首隨於智行，知於過去無礙知見，知於未來無礙知見，知於現在無礙知見。大王！是名如來十八不共佛法成就，是故無過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大王！是沙門瞿曇，成就十八不共佛法。大王！何等十八不共佛法？大王！是佛如來，無有錯亂，口無言說，無有失念，無有異想，無不定心，無不知己，捨欲無退減，進無退減，念無退減，慧無退減，解脫無退減，解脫知見亦無退減，一切身業以智為首隨於智行，一切口業以智為首隨於智行，一切意業以智為首隨於智行，知於過去無礙知見，知於未來無礙知見，知於現在無礙知見。大王！是名如來十八不共佛法成就，是故無過。」

如說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈曰：

「世尊無錯亂， 口無有言說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊無錯亂， 口無有言說，

其念無有失， 是故彼無過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其念無有失， 是故彼無過。

無有於異想， 正智心不亂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有於異想， 正智心不亂；

隨時不生捨， 一切智無過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨時不生捨， 一切智無過。

欲無有退減， 善誓進無減； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲無有退減， 善誓進無減；

其念無有失， 彼無能毀者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其念無有失， 彼無能毀者。

慧無損退減， 解無有退減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧無損退減， 解無有退減，

解知見無減， 彼智無有惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解知見無減， 彼智無有惱。

一切諸身業， 口業及意業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸身業， 口業及意業，

以智力自在， 智亦無有失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智力自在， 智亦無有失。

知於過去世， 彼智無有礙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知於過去世， 彼智無有礙；

未來亦無礙， 現在世無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來亦無礙， 現在世無礙。

有如是功德， 是沙門瞿曇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有如是功德， 是沙門瞿曇；

復過是無量， 非我說能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復過是無量， 非我說能盡。」

爾時栴茶鉢樹提王，聞如來如是不可思議諸功德已，甚適其意，歡喜踊躍生於愛樂。於是薩遮尼乾子所，得無量歡喜，得不可思議想，得世尊想，得善知識想，得示菩提想，得度到彼一切智想，得啟請想，得於念想，又得菩薩不可思議解脫之想。得於如是諸想心已，以價直百千真珠瓔珞，又復以上無價之衣，供養薩遮尼乾子已。如是讚言：「善哉，善哉！薩遮尼乾子，善說次第方便之法。」又言：「薩遮！汝所說法順一切智，汝所說法到一切智，汝所說法出於生死，汝所說法滅結使垢，汝所說法破嫉妬門，汝所說法擊大施鼓，汝所說法能破壞魔大憍慢山，汝所說法能乾愛海，汝所說法照愚癡林，汝所說法，教化眾生不過失時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時栴茶鉢樹提王，聞如來如是不可思議諸功德已，甚適其意，歡喜踊躍生於愛樂。於是薩遮尼乾子所，得無量歡喜，得不可思議想，得世尊想，得善知識想，得示菩提想，得度到彼一切智想，得啟請想，得於念想，又得菩薩不可思議解脫之想。得於如是諸想心已，以價直百千真珠瓔珞，又復以上無價之衣，供養薩遮尼乾子已。如是讚言：「善哉，善哉！薩遮尼乾子，善說次第方便之法。」又言：「薩遮！汝所說法順一切智，汝所說法到一切智，汝所說法出於生死，汝所說法滅結使垢，汝所說法破嫉妬門，汝所說法擊大施鼓，汝所說法能破壞魔大憍慢山，汝所說法能乾愛海，汝所說法照愚癡林，汝所說法，教化眾生不過失時。」

王說是已，薩遮尼乾子語大王言：「如是，大王！菩薩威儀無不調伏諸眾生者，無有說法逆大乘者，若不能增益一切智，若不能盡一切結使，若不能示生死過患，若其不能到於涅槃，若不能近菩薩之行，若不能到自利利他及俱利者，無有是處。大王！若有一切初發意時，便到自利利他俱利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王說是已，薩遮尼乾子語大王言：「如是，大王！菩薩威儀無不調伏諸眾生者，無有說法逆大乘者，若不能增益一切智，若不能盡一切結使，若不能示生死過患，若其不能到於涅槃，若不能近菩薩之行，若不能到自利利他及俱利者，無有是處。大王！若有一切初發意時，便到自利利他俱利。」

薩遮尼乾說是事時，栴茶鉢樹提王，得斷疑信，得不壞信；十六王子，得於歡喜信行之界；八千天子獲得三昧，名莊嚴佛行。是王宮中所坐尼乾有萬三千，發於無上正真道心，各各脫衣供養薩遮尼乾子已，作如是言：「我等今者得於善利，見是薩遮大善男子，又聞演說是隨順法。」復言：「薩遮！可與俱往，欲見世尊，是佛如來今在我園。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮尼乾說是事時，栴茶鉢樹提王，得斷疑信，得不壞信；十六王子，得於歡喜信行之界；八千天子獲得三昧，名莊嚴佛行。是王宮中所坐尼乾有萬三千，發於無上正真道心，各各脫衣供養薩遮尼乾子已，作如是言：「我等今者得於善利，見是薩遮大善男子，又聞演說是隨順法。」復言：「薩遮！可與俱往，欲見世尊，是佛如來今在我園。」

薩遮答言：「一切悉來和合共往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「一切悉來和合共往。」

爾時大王與其眷屬大臣人民設大莊嚴，爾時大王遍城行令唱如是言：「若不至於如來所者，當斬殺之。」舉城一切男子、女人、童男、童女，聞王令已，各各持諸華鬘、塗香、末香、種種伎樂，出於優禪大城外已，向園而住待於大王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大王與其眷屬大臣人民設大莊嚴，爾時大王遍城行令唱如是言：「若不至於如來所者，當斬殺之。」舉城一切男子、女人、童男、童女，聞王令已，各各持諸華鬘、塗香、末香、種種伎樂，出於優禪大城外已，向園而住待於大王。

爾時鉢樹提王，與薩遮尼乾子，諸大臣等，王子兵眾，內宮婇女，國土人民，騎乘圍遶，大王威德，王大神力，王大變化，王大遊戲，擎幢幡蓋，百千音樂，歌舞唱伎，簫笛擊節出種種妙音；象馬槃戲百千吉瓨，在前行列，以金鎖莊挍象車、馬車，九十八億人眾圍遶，趣向自園詣世尊所。到已，頂禮佛足右遶三匝却住一面。薩遮尼乾及其眷屬，頂禮佛足右遶無量百千匝已，住立合掌觀佛不眴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時鉢樹提王，與薩遮尼乾子，諸大臣等，王子兵眾，內宮婇女，國土人民，騎乘圍遶，大王威德，王大神力，王大變化，王大遊戲，擎幢幡蓋，百千音樂，歌舞唱伎，簫笛擊節出種種妙音；象馬槃戲百千吉瓨，在前行列，以金鎖莊挍象車、馬車，九十八億人眾圍遶，趣向自園詣世尊所。到已，頂禮佛足右遶三匝却住一面。薩遮尼乾及其眷屬，頂禮佛足右遶無量百千匝已，住立合掌觀佛不眴。

爾時大德舍利弗，見薩遮尼乾子佛前觀佛目不暫眴，見是事已作是思惟：「薩遮尼乾子何緣來此？」如是思已，語薩遮尼乾子言：「薩遮！汝何緣故詣如來所，欲見如來為欲聽法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德舍利弗，見薩遮尼乾子佛前觀佛目不暫眴，見是事已作是思惟：「薩遮尼乾子何緣來此？」如是思已，語薩遮尼乾子言：「薩遮！汝何緣故詣如來所，欲見如來為欲聽法？」

薩遮尼乾子言：「大德舍利弗！我不見佛、不為聽法。大德舍利弗！我今不用一切法故詣如來所。何以故？大德舍利弗！見色不名見於如來，見受相、行、識，亦不名為見於如來。不見地大、水、火、風大名見如來，不見於我名見如來，不見眾生、不見壽命、不見養育名見如來，不見丈夫名見如來，不見我勝、我所勝名見如來，不見於想名見如來。大德舍利弗！不見一切相者名見如來，不見執著名見如來，見無有物名見如來，見於性故名見如來，見本際故名見如來，見眼色離欲名見如來，見耳聲無教名見如來，見鼻香不和合名見如來，見舌味無知名見如來，見身觸無覺名見如來，見意法無分別名見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮尼乾子言：「大德舍利弗！我不見佛、不為聽法。大德舍利弗！我今不用一切法故詣如來所。何以故？大德舍利弗！見色不名見於如來，見受相、行、識，亦不名為見於如來。不見地大、水、火、風大名見如來，不見於我名見如來，不見眾生、不見壽命、不見養育名見如來，不見丈夫名見如來，不見我勝、我所勝名見如來，不見於想名見如來。大德舍利弗！不見一切相者名見如來，不見執著名見如來，見無有物名見如來，見於性故名見如來，見本際故名見如來，見眼色離欲名見如來，見耳聲無教名見如來，見鼻香不和合名見如來，見舌味無知名見如來，見身觸無覺名見如來，見意法無分別名見如來。」

舍利弗言：「薩遮！以如是相見如來者，云何見如來耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「薩遮！以如是相見如來者，云何見如來耶？」

薩遮答言：「大德舍利弗！非以種故見於如來，不以性故見於如來，非相非無相，非法非無法，非實非不實，非境界非不境界，非思惟非不思惟，非分別非不分別，非有為非無為，非物非不物，非聚非散，非色、非受、非想、非行、非識，非取非不取，名見如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「大德舍利弗！非以種故見於如來，不以性故見於如來，非相非無相，非法非無法，非實非不實，非境界非不境界，非思惟非不思惟，非分別非不分別，非有為非無為，非物非不物，非聚非散，非色、非受、非想、非行、非識，非取非不取，名見如來。」

舍利弗言：「薩遮！以如是相見如來者，汝善丈夫，云何得見於如來耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「薩遮！以如是相見如來者，汝善丈夫，云何得見於如來耶？」

薩遮答言：「大德舍利弗！我非到色見於如來，亦不離色見於如來，亦不壞色見於如來；如是受、想、行、識，非到於識見於如來，不離於識見於如來，亦不壞識見於如來。非現世分見於如來，非過世分見於如來；非以陰分見於如來，非以界分見於如來；我以如是見於如來。我見一切言說非言說，名見如來。我非見非不見，非有非不有，非分別非不分別，非憶想、非諍、非惱、非起、非取、非捨、非戲論，非作想非不作想，非作物非不作物，非動發非不動發，非作見非無作見，非境界見非不境界見，非言語非不言語，見於如來。離於一切所有言語、談論、音聲，名見如來，亦無所見。大德舍利弗！菩薩如是見於如來，我亦如是見於如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「大德舍利弗！我非到色見於如來，亦不離色見於如來，亦不壞色見於如來；如是受、想、行、識，非到於識見於如來，不離於識見於如來，亦不壞識見於如來。非現世分見於如來，非過世分見於如來；非以陰分見於如來，非以界分見於如來；我以如是見於如來。我見一切言說非言說，名見如來。我非見非不見，非有非不有，非分別非不分別，非憶想、非諍、非惱、非起、非取、非捨、非戲論，非作想非不作想，非作物非不作物，非動發非不動發，非作見非無作見，非境界見非不境界見，非言語非不言語，見於如來。離於一切所有言語、談論、音聲，名見如來，亦無所見。大德舍利弗！菩薩如是見於如來，我亦如是見於如來。」

舍利弗言：「汝以如是見於如來，汝復云何聞說法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「汝以如是見於如來，汝復云何聞說法耶？」

薩遮答言：「大德舍利弗！若我聽於如來說法，若生法想非是法想。何以故？大德舍利弗！菩薩一切所有言說皆出於法，然不執著，亦不生想。何以故？離法想故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「大德舍利弗！若我聽於如來說法，若生法想非是法想。何以故？大德舍利弗！菩薩一切所有言說皆出於法，然不執著，亦不生想。何以故？離法想故。」

舍利弗言：「汝今薩遮，不求聽法詣如來耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「汝今薩遮，不求聽法詣如來耶？」

薩遮答言：「大德舍利弗！我非求法、非不求法詣如來耶？何以故。大德舍利弗！夫求法者，名不求於一切諸法。大德舍利弗！夫求法者，不著佛求，不著法求，不著僧求，不知苦求，非斷集求，非修道求，非證滅求，非過欲界，非過色界、無色界求，非生死求，非涅槃求。大德舍利弗！汝當知，我都不求於一切法故，詣如來所。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「大德舍利弗！我非求法、非不求法詣如來耶？何以故。大德舍利弗！夫求法者，名不求於一切諸法。大德舍利弗！夫求法者，不著佛求，不著法求，不著僧求，不知苦求，非斷集求，非修道求，非證滅求，非過欲界，非過色界、無色界求，非生死求，非涅槃求。大德舍利弗！汝當知，我都不求於一切法故，詣如來所。」

舍利弗言：「以何緣故作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「以何緣故作如是說？」

薩遮答言：「大德舍利弗！一切諸法無因緣故，我如是說。又法界性，無有因緣、非無因緣，俱不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「大德舍利弗！一切諸法無因緣故，我如是說。又法界性，無有因緣、非無因緣，俱不可得故。」

舍利弗言：「汝今流轉於諸道耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「汝今流轉於諸道耶？」

薩遮答言：「大德舍利弗！若有道者我則流轉，若有生者我則有生，若有去者我則有死。大德舍利弗！一切諸法無去無生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「大德舍利弗！若有道者我則流轉，若有生者我則有生，若有去者我則有死。大德舍利弗！一切諸法無去無生死。」

舍利弗言：「薩遮！如佛所說，汝等比丘生、老、病、死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「薩遮！如佛所說，汝等比丘生、老、病、死。」

薩遮答言：「大德舍利弗！一切眾生依止有道及憍慢故，為壞依止。如來世尊作如是說：『佛法如性，無有如是生老病死。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「大德舍利弗！一切眾生依止有道及憍慢故，為壞依止。如來世尊作如是說：『佛法如性，無有如是生老病死。』」

舍利弗言：「善哉，善哉！薩遮！汝說大乘知分別義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善哉，善哉！薩遮！汝說大乘知分別義。」

薩遮答言：「大德舍利弗！汝今能知云何是義？云何分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「大德舍利弗！汝今能知云何是義？云何分別？」

舍利弗言：「善男子！我非說者，我今欲聽。善男子！汝當演說，云何是義？云何分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！我非說者，我今欲聽。善男子！汝當演說，云何是義？云何分別？」

薩遮答言：「大德舍利弗！義者謂無言說，若有言說名為分別。又復義者，謂不可說，若有言說名為分別。又復義者，名謂默然，若有言說名為分別。又復義者，謂無動搖無諸戲論，無有分別無有莊嚴，非有非物，無有我想。非勇，不可取不可見，無有居止，離於一切居止言說。又分別者，謂思量數觀往至他心。又復義者，名謂義辯。分別者，謂法辯、辭辯、樂說之辯。大德舍利弗！是名略說義及分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「大德舍利弗！義者謂無言說，若有言說名為分別。又復義者，謂不可說，若有言說名為分別。又復義者，名謂默然，若有言說名為分別。又復義者，謂無動搖無諸戲論，無有分別無有莊嚴，非有非物，無有我想。非勇，不可取不可見，無有居止，離於一切居止言說。又分別者，謂思量數觀往至他心。又復義者，名謂義辯。分別者，謂法辯、辭辯、樂說之辯。大德舍利弗！是名略說義及分別。」

爾時世尊讚薩遮尼乾子：「善哉，善哉！善男子！如汝所說。」說此法時三千天子，得無生法忍，二萬眾生聞此大辯，發於無上正真道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚薩遮尼乾子：「善哉，善哉！善男子！如汝所說。」說此法時三千天子，得無生法忍，二萬眾生聞此大辯，發於無上正真道心。

爾時大德目連白佛言：「世尊！是薩遮善男子，作是外道尼乾子服，化幾眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德目連白佛言：「世尊！是薩遮善男子，作是外道尼乾子服，化幾眾生？」

佛告目連：「若聞此事，一切天人皆當迷惑，唯除菩薩摩訶薩等。目連諦聽，我今演說，薩遮尼乾子種種形服色像威儀，教化眾生少分之事。目連！是薩遮善男子，作外道服，教化須彌塵數眾生，令發無上正真道心。作遮勒形服，化四天下塵數眾生，發於無上正真道心。作餘異道出家之像，化八十四恒河沙等眾生，發於無上正真道心。現聲聞形，化十恒河沙等眾生；示聲聞乘已，然後復化，令發無上正真道心。作緣覺像，教化眾生復過是數。菩薩形服，教化眾生復過是數。復作釋像，復作梵像，復作轉輪大王之像，復作護世像，復作緊那羅像，復作阿修羅像，復作迦樓羅像，復作摩睺羅像，復作人像，復作非人像，復作男子像，復作女人像，復作童子像，復作童女像，復作地天像，復作即化生天像，復作仙人像，復作年少婆羅門像，復作比丘像，復作比丘尼像，復作優婆塞像，復作優婆斯像。目連！薩遮善男子，教化眾生如是甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「若聞此事，一切天人皆當迷惑，唯除菩薩摩訶薩等。目連諦聽，我今演說，薩遮尼乾子種種形服色像威儀，教化眾生少分之事。目連！是薩遮善男子，作外道服，教化須彌塵數眾生，令發無上正真道心。作遮勒形服，化四天下塵數眾生，發於無上正真道心。作餘異道出家之像，化八十四恒河沙等眾生，發於無上正真道心。現聲聞形，化十恒河沙等眾生；示聲聞乘已，然後復化，令發無上正真道心。作緣覺像，教化眾生復過是數。菩薩形服，教化眾生復過是數。復作釋像，復作梵像，復作轉輪大王之像，復作護世像，復作緊那羅像，復作阿修羅像，復作迦樓羅像，復作摩睺羅像，復作人像，復作非人像，復作男子像，復作女人像，復作童子像，復作童女像，復作地天像，復作即化生天像，復作仙人像，復作年少婆羅門像，復作比丘像，復作比丘尼像，復作優婆塞像，復作優婆斯像。目連！薩遮善男子，教化眾生如是甚多。」

爾時目連白佛言：「世尊！是薩遮尼乾子，奉事供養幾如來耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時目連白佛言：「世尊！是薩遮尼乾子，奉事供養幾如來耶？」

佛告目連：「假量虛空可得其邊，無有能得薩遮善男子以種種形供養奉事諸佛如來得其邊者。目連！假令能得地界、水界、火界、風界、眾生界邊，無有能得是薩遮善男子奉事供養諸佛如來得其邊者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「假量虛空可得其邊，無有能得薩遮善男子以種種形供養奉事諸佛如來得其邊者。目連！假令能得地界、水界、火界、風界、眾生界邊，無有能得是薩遮善男子奉事供養諸佛如來得其邊者。」

爾時大德大迦葉，語薩遮善男子言：「善男子！汝多奉事供養諸佛，汝之功德具足成就，何故不成無上正真道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大德大迦葉，語薩遮善男子言：「善男子！汝多奉事供養諸佛，汝之功德具足成就，何故不成無上正真道？」

薩遮答言：「大德迦葉！若有菩提，有覺菩提者，我當覺於無上正道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「大德迦葉！若有菩提，有覺菩提者，我當覺於無上正道。」

大德迦葉，語薩遮言：「恒河沙等菩薩摩訶薩發菩提願，覺於無上正真之道，已覺、今覺、當覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德迦葉，語薩遮言：「恒河沙等菩薩摩訶薩發菩提願，覺於無上正真之道，已覺、今覺、當覺。」

薩遮答言：「大德迦葉！為憍慢眾生作如是數，第一義中，無有菩提，無覺菩提者。何以故？大德迦葉！菩提是無為，離一切數，菩提非色，不可見故。菩提非青、非黃、非赤、非白、非紫、非頗梨色，無有形像，無貌、無相，過一切相；無有居止，斷一切居止；非有，離一切有；非相，離一切相；無有言說，口業不及故；非見、非聚、亦非有物，非闇、非明、無形、無體，不可言說非不可說，非觸、非知、非聞、非聲、非句，非繫、非縛、非解、非染，非瞋、非癡、非一切事，非假名非不假名。大德迦葉！菩提性爾。又菩提者，非身所覺。又菩提者，非心所覺。何以故？大德迦葉！身癡無智，猶如草木，牆壁，土塊，是故不能覺。於菩提心者非色，又不可見；是亦不能覺於菩提，亦無眾生可覺菩提。大德迦葉！一切法性皆悉如是。汝云何言：『汝何不成無上正道？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「大德迦葉！為憍慢眾生作如是數，第一義中，無有菩提，無覺菩提者。何以故？大德迦葉！菩提是無為，離一切數，菩提非色，不可見故。菩提非青、非黃、非赤、非白、非紫、非頗梨色，無有形像，無貌、無相，過一切相；無有居止，斷一切居止；非有，離一切有；非相，離一切相；無有言說，口業不及故；非見、非聚、亦非有物，非闇、非明、無形、無體，不可言說非不可說，非觸、非知、非聞、非聲、非句，非繫、非縛、非解、非染，非瞋、非癡、非一切事，非假名非不假名。大德迦葉！菩提性爾。又菩提者，非身所覺。又菩提者，非心所覺。何以故？大德迦葉！身癡無智，猶如草木，牆壁，土塊，是故不能覺。於菩提心者非色，又不可見；是亦不能覺於菩提，亦無眾生可覺菩提。大德迦葉！一切法性皆悉如是。汝云何言：『汝何不成無上正道？』」

爾時菩薩，大聲聞眾，優婆塞、優婆斯，及釋梵護世，如是思惟：「世尊！如實知眾生心，如所解知。如來當斷我等疑惑、猶豫之心，當說薩遮善男子記，幾時當成無上正道？世界何名？得菩提已，名號何等？住壽幾何？大眾有幾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩，大聲聞眾，優婆塞、優婆斯，及釋梵護世，如是思惟：「世尊！如實知眾生心，如所解知。如來當斷我等疑惑、猶豫之心，當說薩遮善男子記，幾時當成無上正道？世界何名？得菩提已，名號何等？住壽幾何？大眾有幾？」

爾時世尊，知諸菩薩、聲聞、優婆塞、優婆斯、釋梵護世心之所念，即告文殊師利：「是薩遮善男子，此賢劫過已，然後復過於算數劫，當得作佛，號實意相王如來、應供、正遍知，其佛世界名善觀稱，劫名滅刺。文殊師利！是善觀稱世界，端嚴甚可愛樂，七寶莊嚴周匝百千，七寶垣牆以為莊嚴，有百千塹，七種香水充滿其中。復有百千高大臺觀，七種琉璃大寶所成。有百千萬閻浮檀金網，以為莊嚴而遍覆之。有百千萬摩尼之寶間錯臺，有百千萬過師子摩尼寶，莊嚴牖響。有百千萬師子幢摩尼寶莊嚴寶座；有百千萬大幢摩尼寶，照明一切。百千萬鈴網，出於和適軟妙音聲，遍滿其中。懸百千萬珠寶金網，竪立百千萬種相幢。文殊師利！是善觀稱世界，地平如掌，寶樹遍覆，生柔軟草，其草右旋，如難提跋旦孔雀項色，觸如天衣，是草普遍善觀稱界。有百千萬園以為莊嚴，其一一園，復以百千萬園圍遶莊嚴。有百千萬池周遍莊嚴，是一一池，以八楞摩尼寶而間錯之。閻浮檀金以為梯橙，底布金沙，滿八味水，寶華遍布，有鵝鴈鴛鴦相和而鳴。文殊師利！善觀稱世界，百千萬國及城邑、村落周遍莊嚴，其一一大城，復有百千萬城，周匝莊嚴，諸村邑聚落，亦復如是；是一切國城邑村落男女充滿。文殊師利！是善觀稱世界之中有四天下，名適意見，甚為殊特，極妙端嚴極盛豐樂，男女甚多，彼實意相王如來、應供、正遍知，當生其中。文殊師利！是實意相王如來出婆羅門種，母名勇猛，如今我母名曰摩耶；父名梵摩婆秀，如我父王名曰淨飯；彼當有子名曰遍聲，如今我子名羅睺羅；有妻勝后名曰大意，如今我妻瞿婆伽釋種童女；當有乳母名曰大稱，如我乳母名摩訶波闍波提瞿曇彌。彼佛世尊當有侍使名常順行，如我侍使名曰闡陀；彼佛如來，有大馬王名曰大力，實意相王當乘出家，如今我馬王名建持迦；彼佛如來當有道場，名曰法勇，彼佛如來於是場上，當成無上正真之道，當有八十億菩提樹周匝莊嚴。文殊師利！彼佛爾時，無魔、無魔天眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，知諸菩薩、聲聞、優婆塞、優婆斯、釋梵護世心之所念，即告文殊師利：「是薩遮善男子，此賢劫過已，然後復過於算數劫，當得作佛，號實意相王如來、應供、正遍知，其佛世界名善觀稱，劫名滅刺。文殊師利！是善觀稱世界，端嚴甚可愛樂，七寶莊嚴周匝百千，七寶垣牆以為莊嚴，有百千塹，七種香水充滿其中。復有百千高大臺觀，七種琉璃大寶所成。有百千萬閻浮檀金網，以為莊嚴而遍覆之。有百千萬摩尼之寶間錯臺，有百千萬過師子摩尼寶，莊嚴牖響。有百千萬師子幢摩尼寶莊嚴寶座；有百千萬大幢摩尼寶，照明一切。百千萬鈴網，出於和適軟妙音聲，遍滿其中。懸百千萬珠寶金網，竪立百千萬種相幢。文殊師利！是善觀稱世界，地平如掌，寶樹遍覆，生柔軟草，其草右旋，如難提跋旦孔雀項色，觸如天衣，是草普遍善觀稱界。有百千萬園以為莊嚴，其一一園，復以百千萬園圍遶莊嚴。有百千萬池周遍莊嚴，是一一池，以八楞摩尼寶而間錯之。閻浮檀金以為梯橙，底布金沙，滿八味水，寶華遍布，有鵝鴈鴛鴦相和而鳴。文殊師利！善觀稱世界，百千萬國及城邑、村落周遍莊嚴，其一一大城，復有百千萬城，周匝莊嚴，諸村邑聚落，亦復如是；是一切國城邑村落男女充滿。文殊師利！是善觀稱世界之中有四天下，名適意見，甚為殊特，極妙端嚴極盛豐樂，男女甚多，彼實意相王如來、應供、正遍知，當生其中。文殊師利！是實意相王如來出婆羅門種，母名勇猛，如今我母名曰摩耶；父名梵摩婆秀，如我父王名曰淨飯；彼當有子名曰遍聲，如今我子名羅睺羅；有妻勝后名曰大意，如今我妻瞿婆伽釋種童女；當有乳母名曰大稱，如我乳母名摩訶波闍波提瞿曇彌。彼佛世尊當有侍使名常順行，如我侍使名曰闡陀；彼佛如來，有大馬王名曰大力，實意相王當乘出家，如今我馬王名建持迦；彼佛如來當有道場，名曰法勇，彼佛如來於是場上，當成無上正真之道，當有八十億菩提樹周匝莊嚴。文殊師利！彼佛爾時，無魔、無魔天眾。

「文殊師利！彼當來世，實意相王，成於無上正真道時，彼佛世界所有眾生，悉以一切諸華香鬘、種種伎樂，作眾伎樂。當共往詣法勇道場，上至阿迦膩吒天眾一切來集，龍眾、夜叉眾、乾闥婆眾、阿修羅眾、迦樓羅眾、緊那羅眾、摩睺羅伽眾，皆當來集，東西南北諸大菩薩皆當來集。文殊師利！是實意相王，初覺菩提已，在大眾中，說此《菩薩行方便境界神通變化經》，無量百千億經而圍遶之。文殊師利！彼實意相王如來說此經時，恒河沙等眾生，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。文殊師利！是實意相王如來，不說於三乘法，彼佛世界，無聲聞、緣覺，惟皆一乘妙解眾生，生彼世界。文殊師利！彼實意相王如來世尊，初會說法，當有恒河沙等菩薩得不退轉。第二大會，有八十那由他菩薩當得一生。第三大會，當有六十頻婆羅數菩薩。自是以後，當有過於算數菩薩，安住不退無上正真道。文殊師利！彼實意相王佛，得成道已，壽六十中劫。佛涅槃後，正法住世八十億百千那由他歲，當廣流布佛之舍利，所調眾生其數如先。文殊師利！彼佛臨欲入滅度時，授於大相菩薩記已，後乃滅度。此大相菩薩，次於我後，當得成於無上正真道，號大莊嚴如來、應供、正遍知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！彼當來世，實意相王，成於無上正真道時，彼佛世界所有眾生，悉以一切諸華香鬘、種種伎樂，作眾伎樂。當共往詣法勇道場，上至阿迦膩吒天眾一切來集，龍眾、夜叉眾、乾闥婆眾、阿修羅眾、迦樓羅眾、緊那羅眾、摩睺羅伽眾，皆當來集，東西南北諸大菩薩皆當來集。文殊師利！是實意相王，初覺菩提已，在大眾中，說此《菩薩行方便境界神通變化經》，無量百千億經而圍遶之。文殊師利！彼實意相王如來說此經時，恒河沙等眾生，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。文殊師利！是實意相王如來，不說於三乘法，彼佛世界，無聲聞、緣覺，惟皆一乘妙解眾生，生彼世界。文殊師利！彼實意相王如來世尊，初會說法，當有恒河沙等菩薩得不退轉。第二大會，有八十那由他菩薩當得一生。第三大會，當有六十頻婆羅數菩薩。自是以後，當有過於算數菩薩，安住不退無上正真道。文殊師利！彼實意相王佛，得成道已，壽六十中劫。佛涅槃後，正法住世八十億百千那由他歲，當廣流布佛之舍利，所調眾生其數如先。文殊師利！彼佛臨欲入滅度時，授於大相菩薩記已，後乃滅度。此大相菩薩，次於我後，當得成於無上正真道，號大莊嚴如來、應供、正遍知。」

時此大眾，心生驚疑：「誰是爾時大相菩薩，次彼世尊當成無上正真之道，號大莊嚴如來、應供、正遍知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此大眾，心生驚疑：「誰是爾時大相菩薩，次彼世尊當成無上正真之道，號大莊嚴如來、應供、正遍知？」

爾時世尊，知大眾心，即告文殊師利童子：「是薩遮善男子前坐外道小童子者，名實歡喜，得勝一切諸餘童子，彼當成佛，號大莊嚴如來、應供、正遍知，彼佛世界所莊嚴事如彼實意相王如來等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，知大眾心，即告文殊師利童子：「是薩遮善男子前坐外道小童子者，名實歡喜，得勝一切諸餘童子，彼當成佛，號大莊嚴如來、應供、正遍知，彼佛世界所莊嚴事如彼實意相王如來等無有異。」

此眾聞彼佛剎功德莊嚴威德，會中六十億百千那由他諸菩薩等，發心願生彼佛世界，白佛言：「世尊！是實意相王，得成佛時，我等當生彼佛世界。」世尊即記當生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此眾聞彼佛剎功德莊嚴威德，會中六十億百千那由他諸菩薩等，發心願生彼佛世界，白佛言：「世尊！是實意相王，得成佛時，我等當生彼佛世界。」世尊即記當生彼國。

有八十億諸尼乾等，同聲唱言：「世尊！我等亦當生彼佛土。」佛一切記當生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有八十億諸尼乾等，同聲唱言：「世尊！我等亦當生彼佛土。」佛一切記當生彼國。

於上空中，有九十億百千那由他諸天子等，說如是言：「世尊！彼實意相王佛得菩提時，我等當生彼善觀稱世界之中，當見如是功德莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上空中，有九十億百千那由他諸天子等，說如是言：「世尊！彼實意相王佛得菩提時，我等當生彼善觀稱世界之中，當見如是功德莊嚴。」

佛即記言：「汝等天子亦當生彼善觀稱界奉事彼佛。汝諸天子，亦當於彼善觀稱界成於無上正真之道，各有異名等同壽命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即記言：「汝等天子亦當生彼善觀稱界奉事彼佛。汝諸天子，亦當於彼善觀稱界成於無上正真之道，各有異名等同壽命。」

即時三千大千世界六種震動，其地自然勇出無量百千億那由他大寶蓮華，閻浮檀金為葉，天紺琉璃摩尼為臺，車𤦲為鬚，琉璃為莖，諸蓮華中有菩薩現，結加趺坐相好嚴身恭敬禮佛，以於種種瓔珞雲網，供佛世尊，皆言：「我等各各在於異佛世界，遙聞《說此不可思議菩薩功德經》，故來至此，見佛世尊禮敬右遶，亦為見薩遮善男子及諸大眾。」又言：「世尊！有不可思議諸佛剎土無數眾生，聞此經已，皆得不退無上正道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時三千大千世界六種震動，其地自然勇出無量百千億那由他大寶蓮華，閻浮檀金為葉，天紺琉璃摩尼為臺，車𤦲為鬚，琉璃為莖，諸蓮華中有菩薩現，結加趺坐相好嚴身恭敬禮佛，以於種種瓔珞雲網，供佛世尊，皆言：「我等各各在於異佛世界，遙聞《說此不可思議菩薩功德經》，故來至此，見佛世尊禮敬右遶，亦為見薩遮善男子及諸大眾。」又言：「世尊！有不可思議諸佛剎土無數眾生，聞此經已，皆得不退無上正道。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「聽我說此義， 一心勿亂念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聽我說此義， 一心勿亂念；

如來語無虛， 調御無異說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來語無虛， 調御無異說。

薩遮佛出世， 過算數億劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮佛出世， 過算數億劫，

號實意相王， 劫淨無垢刺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號實意相王， 劫淨無垢刺，

無有婬欲刺， 無有多過咎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有婬欲刺， 無有多過咎，

亦無愚癡刺， 彼劫無有刺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無愚癡刺， 彼劫無有刺，

世界善觀稱， 雜色妙莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界善觀稱， 雜色妙莊嚴。

人天喜樂觀， 調御世當有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天喜樂觀， 調御世當有，

遊寶高臺觀， 當有普嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊寶高臺觀， 當有普嚴淨。

閻浮金網覆， 妙軟聲適意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮金網覆， 妙軟聲適意，

竪師子寶幢， 懸珍寶金網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竪師子寶幢， 懸珍寶金網，

珍寶高牆壁， 當有天宮殿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珍寶高牆壁， 當有天宮殿，

當有江池井， 當一切莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當有江池井， 當一切莊嚴。

青白蓮遍布， 八味水溢滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青白蓮遍布， 八味水溢滿，

當中四天下， 名曰適意見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當中四天下， 名曰適意見。

善逝所生城， 出婆羅門種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝所生城， 出婆羅門種，

母名曰勇猛， 父梵摩婆秀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 母名曰勇猛， 父梵摩婆秀，

子曰遍名聲， 如我子羅睺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子曰遍名聲， 如我子羅睺。

彼善逝勝后， 其名曰大意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼善逝勝后， 其名曰大意，

如我后瞿婆， 乳母名大稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我后瞿婆， 乳母名大稱，

如今我乳母， 名曰瞿曇彌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如今我乳母， 名曰瞿曇彌。

侍使名順行， 當為調御使， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍使名順行， 當為調御使，

供給於善逝， 如我使闡陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供給於善逝， 如我使闡陀。

二足尊馬王， 當名曰大力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二足尊馬王， 當名曰大力，

負善逝出家， 如我健持迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 負善逝出家， 如我健持迦。

彼如來道場， 當名曰法勇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼如來道場， 當名曰法勇，

八十億百千， 樹周匝圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十億百千， 樹周匝圍遶。

人尊坐此已， 實意自無等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人尊坐此已， 實意自無等，

無上無憂道， 道樹下善覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上無憂道， 道樹下善覺。

無魔無魔眾， 終無有魔業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無魔無魔眾， 終無有魔業。

善逝土無刺， 有無等丈夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善逝土無刺， 有無等丈夫。

彼界有眾生， 作人天功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼界有眾生， 作人天功德，

華鬘諸伎樂， 出詣世尊所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華鬘諸伎樂， 出詣世尊所。

調御知眾集， 知畢竟心淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御知眾集， 知畢竟心淨，

當說此經王， 有億經圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當說此經王， 有億經圍遶。

聞於此勝經， 二足尊說時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞於此勝經， 二足尊說時，

多億恒沙眾， 有不退佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多億恒沙眾， 有不退佛智。

終不聞下乘， 亦無緣覺乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不聞下乘， 亦無緣覺乘，

慧健諸菩薩， 彼佛世界有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧健諸菩薩， 彼佛世界有。

二足尊初會， 當有恒河沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二足尊初會， 當有恒河沙，

功德海不退， 菩薩大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德海不退， 菩薩大名稱，

二會八十那由他， 悉皆得住於一生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二會八十那由他， 悉皆得住於一生，

三會六十頻婆羅， 諸善菩薩多利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三會六十頻婆羅， 諸善菩薩多利益。

滿六十中劫， 善逝所壽命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿六十中劫， 善逝所壽命，

人調御滅已， 正法廣流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人調御滅已， 正法廣流布。

八十億千歲， 法住那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十億千歲， 法住那由他，

舍利廣流布， 亦多調眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利廣流布， 亦多調眾生。

世調滅度時， 記大相菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世調滅度時， 記大相菩薩，

汝當調御世， 號名大莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當調御世， 號名大莊嚴，

彼莊嚴亦爾， 利眾生亦等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼莊嚴亦爾， 利眾生亦等，

當作調世覺， 無上無塵道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當作調世覺， 無上無塵道。

我知見無上， 知當無量劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我知見無上， 知當無量劫；

何況現在前， 一切智無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況現在前， 一切智無礙。

信我語無量， 如來語無空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信我語無量， 如來語無空；

諦住於我教， 取我所說語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦住於我教， 取我所說語。

聞善逝說已， 大眾生喜勇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞善逝說已， 大眾生喜勇；

發願彼世界， 我等當生彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發願彼世界， 我等當生彼。

世調御說記， 生彼無垢剎； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世調御說記， 生彼無垢剎；

汝當覺勝道， 廣利來眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當覺勝道， 廣利來眾生。

說此經王時， 大地六種動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此經王時， 大地六種動；

華中出菩薩， 合掌禮調御， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華中出菩薩， 合掌禮調御，

善哉覺丈夫， 善說法不斷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善哉覺丈夫， 善說法不斷；

佛說法我聞， 遠來此為法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說法我聞， 遠來此為法。」

當于爾時，一切大眾甚適其意，歡喜踊躍，愛樂受持，唯留一衣，餘衣悉以奉上供佛。說如是言：「世尊出世再轉法輪，於波羅㮈初轉法輪，今復更轉最大法輪。」咸言：「世尊！願令我等常不離於如此法寶，亦常不離此善丈夫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當于爾時，一切大眾甚適其意，歡喜踊躍，愛樂受持，唯留一衣，餘衣悉以奉上供佛。說如是言：「世尊出世再轉法輪，於波羅㮈初轉法輪，今復更轉最大法輪。」咸言：「世尊！願令我等常不離於如此法寶，亦常不離此善丈夫。」

時上空中作種種天樂，雨大青、黃、赤、白蓮華於佛足前，諸天天衣於虛空中而自迴轉，唱如是言：「是善丈夫，於當來世成就不可思議功德，所謂若有受持此經，讀誦通利，為他廣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時上空中作種種天樂，雨大青、黃、赤、白蓮華於佛足前，諸天天衣於虛空中而自迴轉，唱如是言：「是善丈夫，於當來世成就不可思議功德，所謂若有受持此經，讀誦通利，為他廣說。」

說是語已，文殊師利白佛言：「世尊！是善男子善女人等，書寫此經，受持讀誦令通利已，為他廣說得幾所功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語已，文殊師利白佛言：「世尊！是善男子善女人等，書寫此經，受持讀誦令通利已，為他廣說得幾所功德？」

如是問已，佛言：「文殊師利！若有一善男子、善女人，三千大千世界之中，所有眾生，有色、無色、有想、無想，有眾生界，唯佛能知諸有一切，未得人身悉得人身，成於無上正真道已，是一善男子、善女人，恭敬供養尊重禮拜，是一切佛，施諸所安，壽命一劫。文殊師利！於汝意云何？是善男子、善女人，以是因緣得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是問已，佛言：「文殊師利！若有一善男子、善女人，三千大千世界之中，所有眾生，有色、無色、有想、無想，有眾生界，唯佛能知諸有一切，未得人身悉得人身，成於無上正真道已，是一善男子、善女人，恭敬供養尊重禮拜，是一切佛，施諸所安，壽命一劫。文殊師利！於汝意云何？是善男子、善女人，以是因緣得福多不？」

文殊師利答言：「甚多，世尊！甚多，善逝！無有能數無有計量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「甚多，世尊！甚多，善逝！無有能數無有計量。」

佛言：「文殊師利！是善男子、善女人，書寫受持讀誦通利為他廣說，福多於彼善男子、善女人供諸佛者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！是善男子、善女人，書寫受持讀誦通利為他廣說，福多於彼善男子、善女人供諸佛者。」

文殊師利言：「世尊！未曾有也，世尊利益一切世間，說此經典。世尊！此經當於閻浮提中流布幾時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！未曾有也，世尊利益一切世間，說此經典。世尊！此經當於閻浮提中流布幾時？」

佛言：「文殊師利！我涅槃後，我之舍利，當廣流布。爾時八王，當以寶箱分我舍利，作八分已，各各自國造作大塔，阿闍世王，取我舍利第八之分，盛寶香籨，王舍城外穿鑿於地，而藏隱之，安置種種眾妙雜香，竪立種種幢幡寶蓋，散眾寶華然百歲燈，藏舍利箱。待阿叔迦王，於金葉上書此經王，并藏去之。文殊師利！我涅槃後百歲，當有阿叔迦王，是王當出於莫剎利種，王閻浮提，得自在住四渚轉輪，彼王爾時修念我行，於佛法中得清淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！我涅槃後，我之舍利，當廣流布。爾時八王，當以寶箱分我舍利，作八分已，各各自國造作大塔，阿闍世王，取我舍利第八之分，盛寶香籨，王舍城外穿鑿於地，而藏隱之，安置種種眾妙雜香，竪立種種幢幡寶蓋，散眾寶華然百歲燈，藏舍利箱。待阿叔迦王，於金葉上書此經王，并藏去之。文殊師利！我涅槃後百歲，當有阿叔迦王，是王當出於莫剎利種，王閻浮提，得自在住四渚轉輪，彼王爾時修念我行，於佛法中得清淨心。

「爾時有比丘名因陀舍摩，得大神通有大威德，攝持《正法持方等經》，是王種出家，出入阿叔迦大王宮中。文殊師利！阿叔迦王，為廣流布我舍利故，大多將從諸貴人等，大王威德而自莊嚴，持諸華鬘、末香、塗香、種種伎樂，到王舍城大設供養，墾掘其地取舍利箱，七日之中設種種供養，以一切華、一切鬘、一切末香、一切塗香、一切伎樂，作於如是大供養已。然後隨於種種多人所居止處，一日一時安起八萬四千大塔。爾時因陀舍摩法師，從於寶箱出此經已，安置北方多人住處，此經又無多人識知，無多人解，無多人受，少人受持讀誦此經。文殊師利！此經多隱在箱篋中。何以故？無人受故，非真器故。文殊師利！當知此經，難解難信，難得其底，非是常人所能信受，非凡下人能讀能入。文殊師利！後五十歲時，若復有人，聞此經典信解恭敬。文殊師利！不應作疑，當知是人供養多佛，善行於此大乘經典，有真實器。若有書寫、受持此經，讀誦通利，是眾生等應當自知，我等已見恒河沙等諸佛如來，奉事、供養、右遶禮拜，亦見於我在此園中，說是經時及見大眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時有比丘名因陀舍摩，得大神通有大威德，攝持《正法持方等經》，是王種出家，出入阿叔迦大王宮中。文殊師利！阿叔迦王，為廣流布我舍利故，大多將從諸貴人等，大王威德而自莊嚴，持諸華鬘、末香、塗香、種種伎樂，到王舍城大設供養，墾掘其地取舍利箱，七日之中設種種供養，以一切華、一切鬘、一切末香、一切塗香、一切伎樂，作於如是大供養已。然後隨於種種多人所居止處，一日一時安起八萬四千大塔。爾時因陀舍摩法師，從於寶箱出此經已，安置北方多人住處，此經又無多人識知，無多人解，無多人受，少人受持讀誦此經。文殊師利！此經多隱在箱篋中。何以故？無人受故，非真器故。文殊師利！當知此經，難解難信，難得其底，非是常人所能信受，非凡下人能讀能入。文殊師利！後五十歲時，若復有人，聞此經典信解恭敬。文殊師利！不應作疑，當知是人供養多佛，善行於此大乘經典，有真實器。若有書寫、受持此經，讀誦通利，是眾生等應當自知，我等已見恒河沙等諸佛如來，奉事、供養、右遶禮拜，亦見於我在此園中，說是經時及見大眾。」

爾時佛告阿難：「汝受此經讀誦通利，汝慎勿於廝下人前說此經典，不知根故。何以故？阿難！是如來功德，是如來密處，是如來說，純無雜法。是如來印，是如來堅法，是如來勝財。阿難！汝當堅持勿妄與人，唯除我長子，持我法藏，護我法藏與是等人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「汝受此經讀誦通利，汝慎勿於廝下人前說此經典，不知根故。何以故？阿難！是如來功德，是如來密處，是如來說，純無雜法。是如來印，是如來堅法，是如來勝財。阿難！汝當堅持勿妄與人，唯除我長子，持我法藏，護我法藏與是等人。」

阿難白言：「我持此經已。世尊！此經何名？云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「我持此經已。世尊！此經何名？云何受持？」

佛言：「阿難！此經名曰『說菩薩行方便境界神通變化經』，亦名『如來密處』，亦名『如來說純無雜法』，亦名『如來說出一乘』，亦名『文殊師利所問』，亦名『薩遮受記』，亦名『薩遮品』，如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！此經名曰『說菩薩行方便境界神通變化經』，亦名『如來密處』，亦名『如來說純無雜法』，亦名『如來說出一乘』，亦名『文殊師利所問』，亦名『薩遮受記』，亦名『薩遮品』，如是受持。」

如來演說此經法時，有三十那由他諸眾生等，本未曾發無上道心，今悉發心；六萬菩薩得無生法忍；無量眾生必定無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來演說此經法時，有三十那由他諸眾生等，本未曾發無上道心，今悉發心；六萬菩薩得無生法忍；無量眾生必定無上正真之道。

佛說是經已，大德阿難歡喜適意；文殊師利童子，一切菩薩，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆斯，釋梵護世天及世人，聞佛說已，歡喜信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，大德阿難歡喜適意；文殊師利童子，一切菩薩，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆斯，釋梵護世天及世人，聞佛說已，歡喜信受。