佛說菩薩行方便境界神通變化經

佛說菩薩行方便境界神通變化經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說菩薩行方便境界神通變化經卷中

宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯

「文殊師利！如轉輪王小功德成有盡德聚，有貪、有瞋、有癡、有取、有結、有使，是轉輪王，一切無有作怨敵者。所以者何？文殊師利！是轉輪王無有諍惱。文殊師利！豈況如來轉大法輪，無量大智，功德莊嚴具足成就，得無斷大悲，遊行無漏法虛空中，七助菩提法寶成就，以不忘法，轉大法輪，外有諍訟諸怨敵怖，無有是處。文殊師利當知！若見此佛剎土外道出家，汝善男子當知，一切安住一道，所謂佛道。文殊師利！喻諸禽獸無力能住師子王前。如是文殊師利！諸外道出家無能便入如來境界，亦不能與如來諍論，大人師子，持於十力，得四無畏，在其前吼，無有是處，惟除如來之所加持。文殊師利！喻日宮出放光明網，一切螢火皆悉隱蔽，一切珍寶火光星宿悉無照明。如是文殊師利！無上如來大日宮出時，放大智光明，諸外道出家皆悉隱蔽，無有照明。文殊師利！喻勝鐵王隨其地分所出之處，一切諸鐵無有住者，以諸鐵聚不共相故。如是文殊師利！若有佛土有佛出世，當知一切諸外道等無出家行。何以故？不共相佛出於世故。文殊師利！喻如意寶王隨所出處，不生一切偽摩尼寶。如是文殊師利！如來大智寶所出處，當知是處不出外道。文殊師利！喻如寶性有出閻浮檀金之處，是處不出下賤銅等。如是文殊師利！若有世界有佛出世，是處不出一切外道。文殊師利！當知方便隨佛出處，不應出諸外道出家。文殊師利！汝今當知，如來受持不可思議方便境界，以是緣故，此佛剎土現諸一切外道出家。所以者何？一切外道上首，皆是住於不可思議解脫，從般若波羅蜜出，遊戲方便，亦不捨離念佛、法、僧，教化眾生到於彼岸，如來受持化眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如轉輪王小功德成有盡德聚，有貪、有瞋、有癡、有取、有結、有使，是轉輪王，一切無有作怨敵者。所以者何？文殊師利！是轉輪王無有諍惱。文殊師利！豈況如來轉大法輪，無量大智，功德莊嚴具足成就，得無斷大悲，遊行無漏法虛空中，七助菩提法寶成就，以不忘法，轉大法輪，外有諍訟諸怨敵怖，無有是處。文殊師利當知！若見此佛剎土外道出家，汝善男子當知，一切安住一道，所謂佛道。文殊師利！喻諸禽獸無力能住師子王前。如是文殊師利！諸外道出家無能便入如來境界，亦不能與如來諍論，大人師子，持於十力，得四無畏，在其前吼，無有是處，惟除如來之所加持。文殊師利！喻日宮出放光明網，一切螢火皆悉隱蔽，一切珍寶火光星宿悉無照明。如是文殊師利！無上如來大日宮出時，放大智光明，諸外道出家皆悉隱蔽，無有照明。文殊師利！喻勝鐵王隨其地分所出之處，一切諸鐵無有住者，以諸鐵聚不共相故。如是文殊師利！若有佛土有佛出世，當知一切諸外道等無出家行。何以故？不共相佛出於世故。文殊師利！喻如意寶王隨所出處，不生一切偽摩尼寶。如是文殊師利！如來大智寶所出處，當知是處不出外道。文殊師利！喻如寶性有出閻浮檀金之處，是處不出下賤銅等。如是文殊師利！若有世界有佛出世，是處不出一切外道。文殊師利！當知方便隨佛出處，不應出諸外道出家。文殊師利！汝今當知，如來受持不可思議方便境界，以是緣故，此佛剎土現諸一切外道出家。所以者何？一切外道上首，皆是住於不可思議解脫，從般若波羅蜜出，遊戲方便，亦不捨離念佛、法、僧，教化眾生到於彼岸，如來受持化眾生故。」

說是法時，八千天子依聲聞乘者，聞說一乘，發於無上正真道心；五百比丘得一乘燈三昧，千二百菩薩，得無生法忍。普此三千大千世界六種震動，天於空中雨天青、黃、赤、白蓮華，雨天末栴檀，於佛之前，百千天子，住虛空中，發聲唱呼，天衣空中而自迴轉。諸天作樂說如是言：「本未曾聞是經出世。世尊，令此經典久行於閻浮提，八百比丘、比丘尼，脫優多羅僧以奉上佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，八千天子依聲聞乘者，聞說一乘，發於無上正真道心；五百比丘得一乘燈三昧，千二百菩薩，得無生法忍。普此三千大千世界六種震動，天於空中雨天青、黃、赤、白蓮華，雨天末栴檀，於佛之前，百千天子，住虛空中，發聲唱呼，天衣空中而自迴轉。諸天作樂說如是言：「本未曾聞是經出世。世尊，令此經典久行於閻浮提，八百比丘、比丘尼，脫優多羅僧以奉上佛。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「方便境界不思議， 文殊師利當知我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方便境界不思議， 文殊師利當知我；

我精練時覺菩提， 我又示現如此時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我精練時覺菩提， 我又示現如此時，

時節過咎我所無， 常恒有於妙法時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時節過咎我所無， 常恒有於妙法時，

眾生聞我法過度， 眾生過患我所無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生聞我法過度， 眾生過患我所無。

精練劫殘功德物， 精練福田淨無垢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精練劫殘功德物， 精練福田淨無垢；

我精練時得菩提， 是故知我無有濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我精練時得菩提， 是故知我無有濁。

我已從久多億劫， 成就無量佛智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已從久多億劫， 成就無量佛智慧，

如我得道命亦爾， 於是中間無滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我得道命亦爾， 於是中間無滅度。

我方便現示滅度， 有常想故示無常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我方便現示滅度， 有常想故示無常，

我今示現於餘殘， 我壽命等未來劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今示現於餘殘， 我壽命等未來劫。

我惟一乘一滅度， 我差別乘不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我惟一乘一滅度， 我差別乘不可得，

作如是三說三乘， 當知方便之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作如是三說三乘， 當知方便之境界。

有懈怠心及小心， 聞即生於驚怖畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有懈怠心及小心， 聞即生於驚怖畏，

為是等故示三乘， 惟有一乘無有二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為是等故示三乘， 惟有一乘無有二。

我隨欲於法者說， 入於佛道法事故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我隨欲於法者說， 入於佛道法事故，

以是一乘演說三， 然於此乘無傷損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是一乘演說三， 然於此乘無傷損。

如巧智度到彼岸， 以是智示現於三， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如巧智度到彼岸， 以是智示現於三，

世尊亦爾知勝法， 以是一乘演說三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊亦爾知勝法， 以是一乘演說三。

等心調御諸眾生， 我都無有於異想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心調御諸眾生， 我都無有於異想，

我意喜敬於下乘， 我則有於慳悋咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我意喜敬於下乘， 我則有於慳悋咎。

紺琉璃寶眾寶上， 隨其所在住止處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紺琉璃寶眾寶上， 隨其所在住止處，

一切皆同作一色， 而是紺色無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆同作一色， 而是紺色無差別。

調御智寶亦如是， 一切佛土普放光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御智寶亦如是， 一切佛土普放光，

一切眾生作一色， 菩提心色無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生作一色， 菩提心色無差別。

猶如小火之所燒， 漸漸增長成大焰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如小火之所燒， 漸漸增長成大焰，

聲聞智焰亦如是， 斯亦放佛功德光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞智焰亦如是， 斯亦放佛功德光。

須彌山王歸向者， 以威德故同一色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌山王歸向者， 以威德故同一色，

歸依十力亦如是， 柔忍者得菩提色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依十力亦如是， 柔忍者得菩提色。

喻如一切眾蜂口， 採拾種種眾淨妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻如一切眾蜂口， 採拾種種眾淨妙，

一切眾物共和合， 皆悉作於一蜜相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾物共和合， 皆悉作於一蜜相。

知世讚世亦如是， 示現作於三乘已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知世讚世亦如是， 示現作於三乘已，

一切白淨和合已， 作菩提想無異想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切白淨和合已， 作菩提想無異想。

轉輪人王無憂惱， 無有餘方怨敵故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉輪人王無憂惱， 無有餘方怨敵故，

我以法界普告勅， 云何當有外道界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以法界普告勅， 云何當有外道界？

猶如日宮初出時， 隱蔽螢火諸星宿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如日宮初出時， 隱蔽螢火諸星宿，

智慧宮出亦如是， 蔽諸外道無明照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧宮出亦如是， 蔽諸外道無明照。

隨有勝鐵所住處， 一切餘鐵無能行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨有勝鐵所住處， 一切餘鐵無能行，

若有國土如來行， 是處無有外道行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有國土如來行， 是處無有外道行。

隨有金玉所出處， 是處不出生餘銅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨有金玉所出處， 是處不出生餘銅，

若有剎土證菩提， 是處不雜外道眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有剎土證菩提， 是處不雜外道眾。

意珠偽珠不和雜， 過去未來亦不雜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意珠偽珠不和雜， 過去未來亦不雜，

佛寶外道亦如是， 一剎土中常不雜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛寶外道亦如是， 一剎土中常不雜。

禪定神通忍自在， 一切智門此外道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定神通忍自在， 一切智門此外道，

慧方便行智慧者， 示現種種諸變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧方便行智慧者， 示現種種諸變化。

聞於方便境界已， 爾時佛子甚歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞於方便境界已， 爾時佛子甚歡喜，

生於慶樂喜無量， 散華供養於調御， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生於慶樂喜無量， 散華供養於調御，

此地六種大震動， 空中伎樂而鼓作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地六種大震動， 空中伎樂而鼓作，

億天虛空中合掌， 讚言善哉調御說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億天虛空中合掌， 讚言善哉調御說。」

說此偈時，薩遮尼乾子與八十億諸尼乾俱，從南方次第遊行於諸國界，向優禪尼大城之所，百千大眾圍遶莊嚴唱叫喚呼。爾時旃茶鉢樹提王，遙見薩遮尼乾子來，於是薩遮，生愛樂心，生清淨心，與諸大臣內宮眷屬，國土人民，子息四兵，大王威德，大王神力，百千滿瓨以用莊嚴；鼓百千伎樂，擎幢幡寶蓋以為莊嚴，即出往迎薩遮尼乾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此偈時，薩遮尼乾子與八十億諸尼乾俱，從南方次第遊行於諸國界，向優禪尼大城之所，百千大眾圍遶莊嚴唱叫喚呼。爾時旃茶鉢樹提王，遙見薩遮尼乾子來，於是薩遮，生愛樂心，生清淨心，與諸大臣內宮眷屬，國土人民，子息四兵，大王威德，大王神力，百千滿瓨以用莊嚴；鼓百千伎樂，擎幢幡寶蓋以為莊嚴，即出往迎薩遮尼乾。

爾時薩遮尼乾子，遙見旃茶鉢樹提王，柔軟愛語：「善來大王！汝國界中無有怨敵相逼切也，無有病患苦惱熱也。是國臣屬諸伎卒，惡不肖之人，守羅關稅，是等不亂壞國土不？大王！汝國沙門諸婆羅門安樂行不？大王！汝常安法治理國不？大王！不應害於眾生獵張魚捕逼諸眾生。何以故？大王當知！一切眾生皆悉愛命。是故大王！應受不殺，不應偷奪，於自國封應生知足，不應邪婬自足妻色，終不妄語真實而言，不應兩舌有異言說，不應惡口常柔軟語，不應綺語隨所念語，於他財封勿生貪心。大王！應當離於瞋恚，以慈莊嚴於身、口、意。大王！不應生於邪見，行聖正見。大王！汝今不應放逸，善觀無常。大王當知！壽命短促速至他世。大王！汝今應怖畏後世，應信業報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薩遮尼乾子，遙見旃茶鉢樹提王，柔軟愛語：「善來大王！汝國界中無有怨敵相逼切也，無有病患苦惱熱也。是國臣屬諸伎卒，惡不肖之人，守羅關稅，是等不亂壞國土不？大王！汝國沙門諸婆羅門安樂行不？大王！汝常安法治理國不？大王！不應害於眾生獵張魚捕逼諸眾生。何以故？大王當知！一切眾生皆悉愛命。是故大王！應受不殺，不應偷奪，於自國封應生知足，不應邪婬自足妻色，終不妄語真實而言，不應兩舌有異言說，不應惡口常柔軟語，不應綺語隨所念語，於他財封勿生貪心。大王！應當離於瞋恚，以慈莊嚴於身、口、意。大王！不應生於邪見，行聖正見。大王！汝今不應放逸，善觀無常。大王當知！壽命短促速至他世。大王！汝今應怖畏後世，應信業報。」

重說勝偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重說勝偈：

「人主常應不放逸， 護持境土不放逸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人主常應不放逸， 護持境土不放逸；

若放逸者墮惡道， 若不放逸生善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若放逸者墮惡道， 若不放逸生善道。

亦莫抂斷眾生命， 一切眾生愛壽命； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦莫抂斷眾生命， 一切眾生愛壽命；

慧者不應害眾生， 愛護眾生如己身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者不應害眾生， 愛護眾生如己身。

常應遠離於偷盜， 常不應說於妄語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常應遠離於偷盜， 常不應說於妄語，

常應護持實言誓， 大王當來生善趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常應護持實言誓， 大王當來生善趣。

所說言語耳樂聞， 不應說強麁惡語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說言語耳樂聞， 不應說強麁惡語，

常應愛語柔軟語， 大王不應說兩舌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常應愛語柔軟語， 大王不應說兩舌，

人主不應說綺語， 有所言說隨順說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人主不應說綺語， 有所言說隨順說；

離於瞋恚過患惡， 如大象王生善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於瞋恚過患惡， 如大象王生善道。

王不應行於邪婬， 於他妻女離欲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王不應行於邪婬， 於他妻女離欲心，

於自妻色常知足， 汝當來生於善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於自妻色常知足， 汝當來生於善道。

大王不應懷於見， 當安住於妙善見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王不應懷於見， 當安住於妙善見；

當修行於如是法， 大王受天娛樂樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當修行於如是法， 大王受天娛樂樂。

持戒沙門婆羅門， 及孝順供於父母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒沙門婆羅門， 及孝順供於父母，

得遠離於惡道已， 當受天中歡喜樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得遠離於惡道已， 當受天中歡喜樂。」

是薩遮尼乾子，以此不放逸法，勸鉢樹提王已。爾時栴茶鉢樹提王，向薩遮尼乾子，說於愛軟安樂之語，自言：「不作如是之事，汝婆羅門可至我家。何以故？我今請汝及諸眷屬，欲設飯食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是薩遮尼乾子，以此不放逸法，勸鉢樹提王已。爾時栴茶鉢樹提王，向薩遮尼乾子，說於愛軟安樂之語，自言：「不作如是之事，汝婆羅門可至我家。何以故？我今請汝及諸眷屬，欲設飯食。」

尼乾子言：「善哉，善哉！當如是作。何以故？大王！我來道遠飢乏所須，大王如是，如汝所請。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尼乾子言：「善哉，善哉！當如是作。何以故？大王！我來道遠飢乏所須，大王如是，如汝所請。」

爾時大王，在薩遮尼乾子眷屬後行，前入王宮，入已薩遮尼乾坐御座，餘諸尼乾隨次而坐。爾時彼王善心恭敬手自料理，薩遮尼乾及其眷屬，食充足已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大王，在薩遮尼乾子眷屬後行，前入王宮，入已薩遮尼乾坐御座，餘諸尼乾隨次而坐。爾時彼王善心恭敬手自料理，薩遮尼乾及其眷屬，食充足已。

爾時此王如是思惟：「我今當少問是薩遮尼乾子，於如來所有信敬不？」王思是已，取小卑床，坐於薩遮尼乾子前，作如是言：「婆羅門！我欲少論，若聽許者，我當問汝，汝為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時此王如是思惟：「我今當少問是薩遮尼乾子，於如來所有信敬不？」王思是已，取小卑床，坐於薩遮尼乾子前，作如是言：「婆羅門！我欲少論，若聽許者，我當問汝，汝為我說。」

薩遮尼乾語大王言：「隨汝所欲自恣而問，我當善答悅可汝心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮尼乾語大王言：「隨汝所欲自恣而問，我當善答悅可汝心。」

王聞聽已，問言：「婆羅門！世眾生中頗有眾生慧者明了無亂心智，然有過耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞聽已，問言：「婆羅門！世眾生中頗有眾生慧者明了無亂心智，然有過耶？」

薩遮答言：「實有，大王！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「實有，大王！」

王又問言：「婆羅門！此是誰也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問言：「婆羅門！此是誰也？」

薩遮答言：「跋沙婆羅門是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「跋沙婆羅門是。」

王又問言：「跋沙婆羅門有何過耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問言：「跋沙婆羅門有何過耶？」

薩遮答言：「跋沙婆羅門，善瞻星曆，善知節會，善學唱說，善知月蝕，善知地動，善知豐儉，善知世俗會，善學瞻相，然實邪婬愛他妻婦。大王！慧人不應行於邪婬。何以故？大王！行邪婬者，現世來世得大苦法，乃至天人之所呵責。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「跋沙婆羅門，善瞻星曆，善知節會，善學唱說，善知月蝕，善知地動，善知豐儉，善知世俗會，善學瞻相，然實邪婬愛他妻婦。大王！慧人不應行於邪婬。何以故？大王！行邪婬者，現世來世得大苦法，乃至天人之所呵責。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「貪欲他婦女， 不護惡境界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貪欲他婦女， 不護惡境界；

不足自妻色， 世所有呵責。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不足自妻色， 世所有呵責。」

王言：「婆羅門！世眾生中復有眾生慧者明了無亂心智，然有過耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「婆羅門！世眾生中復有眾生慧者明了無亂心智，然有過耶？」

薩遮答言：「實有，大王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「實有，大王。」

王言：「誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「誰是？」

薩遮答言：「此頗羅墮婆羅門是慧者明了知時非時，彼有過患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「此頗羅墮婆羅門是慧者明了知時非時，彼有過患。」

王又問言：「有何過耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問言：「有何過耶？」

答言：「大王！此婆羅門多所睡眠。大王！慧者不應多於睡眠。何以故？大王！睡眠退失世出世法若智若斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此婆羅門多所睡眠。大王！慧者不應多於睡眠。何以故？大王！睡眠退失世出世法若智若斷。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「若多樂睡眠， 懈怠所覆蔽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若多樂睡眠， 懈怠所覆蔽，

睡眠放逸覆， 凡夫退諸利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睡眠放逸覆， 凡夫退諸利。」

王復問言：「婆羅門！世眾生中復有眾生成就如是諸法然有過耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王復問言：「婆羅門！世眾生中復有眾生成就如是諸法然有過耶？」

薩遮答言：「實有，大王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「實有，大王。」

王言：「誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「誰是？」

答言：「大王，黑王子是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王，黑王子是。」

王又問言：「是黑王子有何過耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問言：「是黑王子有何過耶？」

答言：「大王！多於嫉妬。大王！慧者不應多於嫉妬。何以故？大王！若得成就於封邑，行於嫉妬，是人封邑不得堅牢，空手而死，死已便墮於餓鬼界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！多於嫉妬。大王！慧者不應多於嫉妬。何以故？大王！若得成就於封邑，行於嫉妬，是人封邑不得堅牢，空手而死，死已便墮於餓鬼界。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「嫉妬覆蔽心， 彼人成封邑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嫉妬覆蔽心， 彼人成封邑，

彼有空手死， 墮在餓鬼界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有空手死， 墮在餓鬼界。」

王又問言：「復有眾生成就如是上功德法，有過患耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問言：「復有眾生成就如是上功德法，有過患耶？」

薩遮答言：「實有，大王！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「實有，大王！」

王言：「誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「誰是？」

答言：「大王！此吉軍王子是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此吉軍王子是。」

王又問言：「吉軍王子有何過耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問言：「吉軍王子有何過耶？」

答言：「大王！是吉軍王子甚嬉殺生。大王！慧者不應好嬉殺生。何以故？殺生短壽，當墮地獄餓鬼畜生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！是吉軍王子甚嬉殺生。大王！慧者不應好嬉殺生。何以故？殺生短壽，當墮地獄餓鬼畜生。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「人王殺生者， 少力及短命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人王殺生者， 少力及短命，

命終墮地獄， 是故不害生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命終墮地獄， 是故不害生。」

王又問言：「婆羅門復有眾生慧者明了無亂心智，有過患耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問言：「婆羅門復有眾生慧者明了無亂心智，有過患耶？」

薩遮答言：「實有，大王！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「實有，大王！」

王言：「誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「誰是？」

答言：「大王！此即無畏王子是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此即無畏王子是也。」

王又問言：「無畏王子有何過耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問言：「無畏王子有何過耶？」

答言：「大王！多悲愍他。大王！慧者不應多悲愍他。何以故？大王！多悲愍他，若自在者，是國多賊，難可降伏，多有過患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！多悲愍他。大王！慧者不應多悲愍他。何以故？大王！多悲愍他，若自在者，是國多賊，難可降伏，多有過患。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「多悲愍於他， 若人自在者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多悲愍於他， 若人自在者，

不能降伏是， 不能執短己。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能降伏是， 不能執短己。」

王又問言：「頗眾生中復有眾生慧者慧讚，有過患耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問言：「頗眾生中復有眾生慧者慧讚，有過患耶？」

薩遮答言：「實有，大王。」王言：「誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「實有，大王。」王言：「誰是？」

答言：「大王！此天力王子是，慧者慧讚，然實有過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此天力王子是，慧者慧讚，然實有過。」

王言：「婆羅門！天力王子有何過耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「婆羅門！天力王子有何過耶？」

答言：「大王！天力王子飲酒放逸。大王！慧者不應多飲酒也。何以故？大王！酒多失念障礙上義，亦失於世及出世義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！天力王子飲酒放逸。大王！慧者不應多飲酒也。何以故？大王！酒多失念障礙上義，亦失於世及出世義。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「常作放逸， 一切王事， 酒放逸蔽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常作放逸， 一切王事， 酒放逸蔽，

退出世義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退出世義。」

王又問言：「婆羅門！復有眾生慧者慧讚，有過患耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問言：「婆羅門！復有眾生慧者慧讚，有過患耶？」

薩遮答言：「實有，大王！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「實有，大王！」

王言：「誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「誰是？」

答言：「大王！此天勳王子是，慧者慧讚，然有過患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此天勳王子是，慧者慧讚，然有過患。」

王言：「婆羅門！天勳王子有何過患？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「婆羅門！天勳王子有何過患？」

答言：「大王！天勳王子長思慮過。大王！慧者不應有長思慮。何以故？大王！長思慮者妨廢失利，令重事起不得寂靜。是故，大王！大聰慧者不應長思。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！天勳王子長思慮過。大王！慧者不應有長思慮。何以故？大王！長思慮者妨廢失利，令重事起不得寂靜。是故，大王！大聰慧者不應長思。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「若有長思慮， 事失不吉利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有長思慮， 事失不吉利，

以是善莊嚴， 妨廢發意事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是善莊嚴， 妨廢發意事。」

王又問言：「薩遮！復有眾生慧者慧讚，有過患耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問言：「薩遮！復有眾生慧者慧讚，有過患耶？」

薩遮答言：「實有，大王！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「實有，大王！」

王言：「誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「誰是？」

答言：「大王！此大軍王子是，慧者慧讚，然有過患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此大軍王子是，慧者慧讚，然有過患。」

王又問言：「大軍王子有何過耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問言：「大軍王子有何過耶？」

答言：「大王！有大慳惡覆蔽之過，劫奪他財。大王！慧者不應有大慳惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！有大慳惡覆蔽之過，劫奪他財。大王！慧者不應有大慳惡。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「若人主有慳， 得封不知足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人主有慳， 得封不知足，

是所聚集財， 至他世憂愁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是所聚集財， 至他世憂愁。」

王又問言：「薩遮！復有慧者慧讚，然有過患？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問言：「薩遮！復有慧者慧讚，然有過患？」

薩遮答言：「實有，大王！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「實有，大王！」

王言：「誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「誰是？」

答言：「大王！波斯匿王，慧者慧讚，然有過患。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！波斯匿王，慧者慧讚，然有過患。」

王言：「婆羅門！波斯匿王有何過患？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「婆羅門！波斯匿王有何過患？」

答言：「大王！波斯匿王有多食過。大王！夫有慧者不應多食。何以故？大王！若有多食，懶怠身重所食難消。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！波斯匿王有多食過。大王！夫有慧者不應多食。何以故？大王！若有多食，懶怠身重所食難消。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「人主多食， 懶怠身重， 又損覺知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人主多食， 懶怠身重， 又損覺知，

顏狀不鮮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顏狀不鮮。」

王又問言：「婆羅門！世眾生中復有慧者慧讚，然有過患？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問言：「婆羅門！世眾生中復有慧者慧讚，然有過患？」

薩遮答言：「實有，大王！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「實有，大王！」

王言：「誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「誰是？」

答言：「大王！汝是。世間慧者慧讚，汝亦有過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！汝是。世間慧者慧讚，汝亦有過。」

王言：「婆羅門！我有何過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「婆羅門！我有何過？」

答言：「大王！汝多暴虐惡性卒急麁獷無慈。大王！夫有慧者不應麁暴，若慧者麁暴，人不多附，乃至父母亦不適意，況餘眾生。大王！若聰慧者不應麁暴。大王！有慧之人應深長思。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！汝多暴虐惡性卒急麁獷無慈。大王！夫有慧者不應麁暴，若慧者麁暴，人不多附，乃至父母亦不適意，況餘眾生。大王！若聰慧者不應麁暴。大王！有慧之人應深長思。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「若有麁暴， 不長覺思， 必有呵責， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有麁暴， 不長覺思， 必有呵責，

無人親附。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無人親附。」

爾時栴茶鉢樹提王，面聞自過，瞋恚忿惱，不適其意，不能忍耐。語薩遮尼乾子言：「汝應於是大眾之中呵責我耶？」以瞋恚故，勅令斬殺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時栴茶鉢樹提王，面聞自過，瞋恚忿惱，不適其意，不能忍耐。語薩遮尼乾子言：「汝應於是大眾之中呵責我耶？」以瞋恚故，勅令斬殺。

爾時薩遮驚怖，向王說如是言：「大王！不應作是卒暴，施我無畏，聽我所白。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薩遮驚怖，向王說如是言：「大王！不應作是卒暴，施我無畏，聽我所白。」

王言：「與汝無畏，汝欲何說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「與汝無畏，汝欲何說？」

「大王！我亦有過，我王面前說王過惡，言多暴虐，惡性卒急，麁獷無慈，如實而說。大王！慧者不應於一切時說他實事。大王！慧者應當知時非時。何以故？大王！如實說他，多不適意，人不親附，無慧者呵。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！我亦有過，我王面前說王過惡，言多暴虐，惡性卒急，麁獷無慈，如實而說。大王！慧者不應於一切時說他實事。大王！慧者應當知時非時。何以故？大王！如實說他，多不適意，人不親附，無慧者呵。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「如實說人王， 凡夫者所毀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如實說人王， 凡夫者所毀，

是以智慧者， 思量然後說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以智慧者， 思量然後說。」

爾時此王歎言善說，復重問論：「婆羅門！世眾生中，頗有眾生慧者明了，無亂心智，無過咎耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時此王歎言善說，復重問論：「婆羅門！世眾生中，頗有眾生慧者明了，無亂心智，無過咎耶？」

薩遮答言：「實有，大王！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮答言：「實有，大王！」

王言：「誰是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「誰是？」

答言：「大王！此沙門瞿曇，是釋王種釋種出家，如我等所瞻，彼無過咎。其種貴故無有過咎，生於轉輪王種姓故，無有過咎。不生廝下種姓中故，無有過咎。釋種生故，無有過咎。色貌威德極端嚴故，無有過咎。相好莊嚴故，無有過咎。以是義故，無有過咎。是釋瞿曇若不出家，當作於大轉輪王，七寶成就：所謂輪寶、象寶、馬寶、摩尼寶、女寶、藏臣寶、主兵寶，千子具足勇健端正，能壞他眾，亦皆成就轉輪王相，於四天下統領自在。正法之王，兵仗不用，正法治國。既出家已，苦行六年，日日食於一麻一米，坐菩提樹降伏魔眾。既降伏已，一念心慧，如所知，如所得，如所觸，如所覺，如所證，一切覺知，無有眾生與等等者，何況有勝。是沙門瞿曇無有等者，故無過咎。何以故？大王！是沙門瞿曇家種無等，端正威德無與等者，智慧威德無與等者，是故無過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大王！此沙門瞿曇，是釋王種釋種出家，如我等所瞻，彼無過咎。其種貴故無有過咎，生於轉輪王種姓故，無有過咎。不生廝下種姓中故，無有過咎。釋種生故，無有過咎。色貌威德極端嚴故，無有過咎。相好莊嚴故，無有過咎。以是義故，無有過咎。是釋瞿曇若不出家，當作於大轉輪王，七寶成就：所謂輪寶、象寶、馬寶、摩尼寶、女寶、藏臣寶、主兵寶，千子具足勇健端正，能壞他眾，亦皆成就轉輪王相，於四天下統領自在。正法之王，兵仗不用，正法治國。既出家已，苦行六年，日日食於一麻一米，坐菩提樹降伏魔眾。既降伏已，一念心慧，如所知，如所得，如所觸，如所覺，如所證，一切覺知，無有眾生與等等者，何況有勝。是沙門瞿曇無有等者，故無過咎。何以故？大王！是沙門瞿曇家種無等，端正威德無與等者，智慧威德無與等者，是故無過。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「持於三十二相好， 出生釋種人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持於三十二相好， 出生釋種人師子，

是淨飯王之太子， 世尊一切智無咎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是淨飯王之太子， 世尊一切智無咎。」

薩遮尼乾子如是說已，鉢樹提王言：「大婆羅門！汝今當說，何等是如來三十二大丈夫相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩遮尼乾子如是說已，鉢樹提王言：「大婆羅門！汝今當說，何等是如來三十二大丈夫相？」

婆羅門言：「我今當說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「我今當說。」

王言：「何謂也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「何謂也？」

「大王！是沙門瞿曇，善安跱立，足下平滿，輪輻圓足，手足柔軟，指長𦟛䑎，手足網鞔。是沙門瞿曇，足跟𦟛平，足骨鉤鎖。是沙門瞿曇，其𨄔鹿𨄔。是沙門瞿曇，其身端正。是沙門瞿曇，陰藏隱密。是沙門瞿曇，其毛一一右旋。是沙門瞿曇，毛悉上靡。是沙門瞿曇，其髮紺青。是沙門瞿曇，皮膚金色極上細軟。是沙門瞿曇，七處圓滿。是沙門瞿曇，身體𦟛滿。是沙門瞿曇，極好支節。是沙門瞿曇。身不逶迤。是沙門瞿曇，身極長廣。是沙門瞿曇，周身團圓如尼拘陀樹。是沙門瞿曇，身如師子王。是沙門瞿曇，具四十齒。是沙門瞿曇，其齒密緻。是沙門瞿曇，牙齒齊平。是沙門瞿曇，牙齒鮮白。是沙門瞿曇，得上勝味。是沙門瞿曇，其舌廣長。是沙門瞿曇，有梵音聲。是沙門瞿曇，眴則俱眴。是沙門瞿曇，其目紺青。是沙門瞿曇，白毫相具。是沙門瞿曇，其頂有髻。大王！是沙門瞿曇，具三十二大丈夫相，以是義故，無有過咎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！是沙門瞿曇，善安跱立，足下平滿，輪輻圓足，手足柔軟，指長𦟛䑎，手足網鞔。是沙門瞿曇，足跟𦟛平，足骨鉤鎖。是沙門瞿曇，其𨄔鹿𨄔。是沙門瞿曇，其身端正。是沙門瞿曇，陰藏隱密。是沙門瞿曇，其毛一一右旋。是沙門瞿曇，毛悉上靡。是沙門瞿曇，其髮紺青。是沙門瞿曇，皮膚金色極上細軟。是沙門瞿曇，七處圓滿。是沙門瞿曇，身體𦟛滿。是沙門瞿曇，極好支節。是沙門瞿曇。身不逶迤。是沙門瞿曇，身極長廣。是沙門瞿曇，周身團圓如尼拘陀樹。是沙門瞿曇，身如師子王。是沙門瞿曇，具四十齒。是沙門瞿曇，其齒密緻。是沙門瞿曇，牙齒齊平。是沙門瞿曇，牙齒鮮白。是沙門瞿曇，得上勝味。是沙門瞿曇，其舌廣長。是沙門瞿曇，有梵音聲。是沙門瞿曇，眴則俱眴。是沙門瞿曇，其目紺青。是沙門瞿曇，白毫相具。是沙門瞿曇，其頂有髻。大王！是沙門瞿曇，具三十二大丈夫相，以是義故，無有過咎。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「出生釋種頂有髻， 其髮紺青而右旋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「出生釋種頂有髻， 其髮紺青而右旋，

目如青蓮牛王眴， 是故世尊無過咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目如青蓮牛王眴， 是故世尊無過咎。

迦陵頻伽梵音聲， 其舌長廣淨鮮薄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦陵頻伽梵音聲， 其舌長廣淨鮮薄，

人中世尊齒齊密， 含齒四十而白淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中世尊齒齊密， 含齒四十而白淨，

一切世人及諸天， 瞻覩其美皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世人及諸天， 瞻覩其美皆歡喜。

佛世尊舌遍覆面， 是故眾生無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊舌遍覆面， 是故眾生無與等，

一切眾味悉和集， 世尊舌相之所出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾味悉和集， 世尊舌相之所出，

一切眾味作一味， 是故世尊無過咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾味作一味， 是故世尊無過咎。

如師子身頻婆脣， 其肩端嚴廣滿好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如師子身頻婆脣， 其肩端嚴廣滿好，

世尊身如尼拘樹， 周匝團圓善安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊身如尼拘樹， 周匝團圓善安住。

世尊莊嚴身端直， 人師子身極長廣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊莊嚴身端直， 人師子身極長廣，

七處旋滿無與等， 上妙金色善鮮淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七處旋滿無與等， 上妙金色善鮮淨。

人師子毛而上靡， 其體皮膚極細軟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人師子毛而上靡， 其體皮膚極細軟，

其髻各各合螺成， 是故眾生無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其髻各各合螺成， 是故眾生無與等。

又師子跱不曲垂， 陰藏隱密如馬王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又師子跱不曲垂， 陰藏隱密如馬王，

髀𦟛圓滿鹿王𨄔， 其誰瞻視不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 髀𦟛圓滿鹿王𨄔， 其誰瞻視不歡喜。

世尊手足有網曼， 其指纖長赤銅爪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊手足有網曼， 其指纖長赤銅爪，

足跟𦟛平鉤鎖骨， 足下平滿無高下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 足跟𦟛平鉤鎖骨， 足下平滿無高下。

世尊手足莊柔軟， 纖長指普有輪相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊手足莊柔軟， 纖長指普有輪相，

人尊足安而平跱， 履行地時不傾動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人尊足安而平跱， 履行地時不傾動。

無與等者如是相， 世燈如是善莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無與等者如是相， 世燈如是善莊嚴，

處在大眾甚尊妙， 猶如月王處眾星。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處在大眾甚尊妙， 猶如月王處眾星。

是大丈夫色如是， 世尊為世作燈明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是大丈夫色如是， 世尊為世作燈明，

何況其餘無漏法， 以是法故自然覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況其餘無漏法， 以是法故自然覺。

「大王！是沙門瞿曇，其色尊妙，一切眾生無與等者，以是義故無有過咎。大王！是沙門瞿曇大慈力成，於諸眾生其心無礙，常行大慈無礙無著，自然普到一切世界入諸眾生。大王！如摩尼寶能清濁水，寶性淨故，能令一切濁水清淨。大王！沙門瞿曇亦復如是，內清淨故，能淨一切眾生結使濁污淤泥，是故無過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！是沙門瞿曇，其色尊妙，一切眾生無與等者，以是義故無有過咎。大王！是沙門瞿曇大慈力成，於諸眾生其心無礙，常行大慈無礙無著，自然普到一切世界入諸眾生。大王！如摩尼寶能清濁水，寶性淨故，能令一切濁水清淨。大王！沙門瞿曇亦復如是，內清淨故，能淨一切眾生結使濁污淤泥，是故無過。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「慈心普遍世， 三世諸世界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慈心普遍世， 三世諸世界；

一切眾生心， 一切智普慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生心， 一切智普慈。

無處不普至， 是慈無與等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無處不普至， 是慈無與等；

普覆虛空界， 一切智無過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普覆虛空界， 一切智無過。

善淨摩尼寶， 能淨淤濁水； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善淨摩尼寶， 能淨淤濁水；

世尊淨諸有， 淨眾生結垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊淨諸有， 淨眾生結垢。

「大王！是沙門瞿曇，成三十二大悲之行。何等三十二？見世眾生沒愚癡闇，是沙門瞿曇，於是眾生行於大悲。見世眾生在大無明㲉，是沙門瞿曇，於是眾生行於大悲。見世眾生墮在於大生死輪迴，是沙門瞿曇，於是眾生行於大悲。見世眾生常勤行於不善寂法，是沙門瞿曇，於是眾生行於大悲。見世眾生隨於大流順流而去，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生墮於大山大苦逼切，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生離於聖道墮於邪道，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生閉大牢獄自然纏縛，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生貪於色、聲、香、味、觸故無厭無滿，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生是愛奴僕常繫屬他，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生老死逼切羸劣困悴，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生常病逼切，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生為三火燒常觸燋熾，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生下纏所纏增長生死，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生心常驚怖，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生貪嗜少味不見過患，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生久眠放逸，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生墮大飢餓常互相害，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生常在衰損互相劫奪，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生無明所盲常不明了，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生共相鬪諍惱亂不息，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生如芒草滋萁，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生不淨交會離於清淨，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生行於諸難離於無難，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生多於疑惑著諸邪見，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生如兜羅華依種種見，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生想心見倒，無常常想，苦有樂想，不淨淨想，無我我想，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生擔負重擔常受苦乏，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生依止羸劣不堅牢想，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生常在垢污，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生繫縛欲有而心貪著，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生利養覆蔽常求於利，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生墮在種種病苦，憂悲啼哭愁惱，眾苦大聚，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。大王！此沙門瞿曇，成就如是三十二種大悲行故，是故無過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！是沙門瞿曇，成三十二大悲之行。何等三十二？見世眾生沒愚癡闇，是沙門瞿曇，於是眾生行於大悲。見世眾生在大無明㲉，是沙門瞿曇，於是眾生行於大悲。見世眾生墮在於大生死輪迴，是沙門瞿曇，於是眾生行於大悲。見世眾生常勤行於不善寂法，是沙門瞿曇，於是眾生行於大悲。見世眾生隨於大流順流而去，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生墮於大山大苦逼切，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生離於聖道墮於邪道，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生閉大牢獄自然纏縛，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生貪於色、聲、香、味、觸故無厭無滿，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生是愛奴僕常繫屬他，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生老死逼切羸劣困悴，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生常病逼切，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生為三火燒常觸燋熾，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生下纏所纏增長生死，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生心常驚怖，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生貪嗜少味不見過患，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生久眠放逸，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生墮大飢餓常互相害，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生常在衰損互相劫奪，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生無明所盲常不明了，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生共相鬪諍惱亂不息，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生如芒草滋萁，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生不淨交會離於清淨，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生行於諸難離於無難，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生多於疑惑著諸邪見，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生如兜羅華依種種見，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生想心見倒，無常常想，苦有樂想，不淨淨想，無我我想，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生擔負重擔常受苦乏，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生依止羸劣不堅牢想，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生常在垢污，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生繫縛欲有而心貪著，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生利養覆蔽常求於利，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。見世眾生墮在種種病苦，憂悲啼哭愁惱，眾苦大聚，是沙門瞿曇，於是眾生而起大悲。大王！此沙門瞿曇，成就如是三十二種大悲行故，是故無過。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「無明愚癡大闇黑， 見無明㲉蔽眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無明愚癡大闇黑， 見無明㲉蔽眾生，

見眾生趣生死獄， 是故人尊生大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見眾生趣生死獄， 是故人尊生大悲。

眾生常勤造眾行， 正覺見眾生流漂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生常勤造眾行， 正覺見眾生流漂；

恒常隨順此流漂， 十力常生大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒常隨順此流漂， 十力常生大悲心。

墜墮於極高大山， 見眾生行於邪道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墜墮於極高大山， 見眾生行於邪道，

善安止於聖道中， 安寂靜處無煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善安止於聖道中， 安寂靜處無煩惱。

諸邪見者所繫縛， 愛怒境界無滿足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸邪見者所繫縛， 愛怒境界無滿足，

為生老死之所沒， 是故十力有大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為生老死之所沒， 是故十力有大悲。

種種眾苦所逼切， 見世三火燒熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種眾苦所逼切， 見世三火燒熾然，

驚怖畏之被鹿皮， 以是緣故十力悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驚怖畏之被鹿皮， 以是緣故十力悲。

眾生貪著嗜於味， 放逸貪著於境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生貪著嗜於味， 放逸貪著於境界，

見其墮於飢餓道， 調御能救於怨害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見其墮於飢餓道， 調御能救於怨害。

見諸眾生互相害， 為無明闇所覆蔽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生互相害， 為無明闇所覆蔽，

猶如芒草蔓滋萁， 以是緣故十力悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如芒草蔓滋萁， 以是緣故十力悲。

婬欲所生諸繫縛， 見諸眾生行難行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婬欲所生諸繫縛， 見諸眾生行難行，

行於邪見稠林中， 以是緣故十力悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行於邪見稠林中， 以是緣故十力悲。

於不淨中有淨想， 無常有常無我我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於不淨中有淨想， 無常有常無我我，

見諸眾生厭重擔， 是故十力生於悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生厭重擔， 是故十力生於悲。

見擔負於大重擔， 凡夫常依止羸劣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見擔負於大重擔， 凡夫常依止羸劣，

常為諸結所污染， 是故十力有大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為諸結所污染， 是故十力有大悲。

見為利養所覆蔽， 復次境界無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見為利養所覆蔽， 復次境界無厭足，

墮於欲有之大海， 是故十力有大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮於欲有之大海， 是故十力有大悲。

多於種種憂愁病， 見諸眾生苦惱已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多於種種憂愁病， 見諸眾生苦惱已，

為是一切諸苦惱， 是故十力有大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為是一切諸苦惱， 是故十力有大悲。

知於非有亦非無， 彼常有於大悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知於非有亦非無， 彼常有於大悲心，

一切眾生普遍心， 是故一切智無過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生普遍心， 是故一切智無過。

「大王！今復略說，是沙門瞿曇成就四念處，四正勤，四如意足，四禪，五根，五力，七助道法，八聖道分。成就具足，是故，大王！是沙門瞿曇，無有過咎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！今復略說，是沙門瞿曇成就四念處，四正勤，四如意足，四禪，五根，五力，七助道法，八聖道分。成就具足，是故，大王！是沙門瞿曇，無有過咎。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「常勤精進修念處， 大覺善知於正斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常勤精進修念處， 大覺善知於正斷，

大仙禪定得自在， 勝出眾生無過咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙禪定得自在， 勝出眾生無過咎。

調御世成諸神通， 諸辯自在到彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御世成諸神通， 諸辯自在到彼岸，

如來善知解脫呪， 大覺善通達諸諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來善知解脫呪， 大覺善通達諸諦。

於梵行處得自在， 修於慈悲及喜捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於梵行處得自在， 修於慈悲及喜捨，

善安止住於定慧， 是故常無眾過咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善安止住於定慧， 是故常無眾過咎。

大仙善知助菩提， 如來善知八聖道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大仙善知助菩提， 如來善知八聖道，

見眾生苦於聖道， 究竟安止安樂渚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見眾生苦於聖道， 究竟安止安樂渚。

一切世界無眾生， 有與世調齊等者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世界無眾生， 有與世調齊等者，

一切智成一切德， 恒常不毀呰於他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智成一切德， 恒常不毀呰於他。

「大王！是沙門瞿曇，成就十力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！是沙門瞿曇，成就十力。」

王言：「大婆羅門！何等是名如來十力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王言：「大婆羅門！何等是名如來十力？」

「大王！是佛如來，是處如實知是處、非處如實知非處；去來現在，作業受業，住處因報如實而知；無量諸界種種世界如實知之；若諸餘人餘眾生等種種所解如實而知；若餘眾生餘人等根，勝非勝根如實而知；一切至道如實而知；若餘眾生餘人諸根諸力，助道諸禪解脫定次第定，一切結使污染白淨，隨各各處如實了知；念於無量種種宿命，若於一生若無量生，如其所行如其所說如實而知；天眼清淨過於人眼，見諸眾生種種生死，乃至生於善道惡道如實而知；諸漏盡無漏心解脫及慧解脫如實而知。大王！是名如來十力成就。具足力故，名持十力，名無降伏，是故無過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！是佛如來，是處如實知是處、非處如實知非處；去來現在，作業受業，住處因報如實而知；無量諸界種種世界如實知之；若諸餘人餘眾生等種種所解如實而知；若餘眾生餘人等根，勝非勝根如實而知；一切至道如實而知；若餘眾生餘人諸根諸力，助道諸禪解脫定次第定，一切結使污染白淨，隨各各處如實了知；念於無量種種宿命，若於一生若無量生，如其所行如其所說如實而知；天眼清淨過於人眼，見諸眾生種種生死，乃至生於善道惡道如實而知；諸漏盡無漏心解脫及慧解脫如實而知。大王！是名如來十力成就。具足力故，名持十力，名無降伏，是故無過。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「是處非處， 如實而知； 實說大人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是處非處， 如實而知； 實說大人，

彼無有過， 過去無障， 彼有智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼無有過， 過去無障， 彼有智慧，

未來現在， 知不失之。 善知業報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來現在， 知不失之。 善知業報，

知有因緣， 如實不錯， 世調御知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知有因緣， 如實不錯， 世調御知。

知於無量， 種種諸界， 善知諸界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知於無量， 種種諸界， 善知諸界，

世人無等。 世種種解， 無量諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世人無等。 世種種解， 無量諸佛，

照世明知， 如實不異。 知於鈍根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照世明知， 如實不異。 知於鈍根，

亦知中根， 又知熟根， 到於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知中根， 又知熟根， 到於彼岸。

一切至道， 如實而知； 根力助道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切至道， 如實而知； 根力助道，

神通解脫， 污染白淨， 各各了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通解脫， 污染白淨， 各各了知。

無有障礙， 知見無礙， 念於平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有障礙， 知見無礙， 念於平等，

無量稱實。 自身及他， 如實不異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量稱實。 自身及他， 如實不異。

天眼清淨， 過於人眼， 生死眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天眼清淨， 過於人眼， 生死眾生，

調御悉見。 知諸漏盡， 亦知解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御悉見。 知諸漏盡， 亦知解脫，

無漏有異， 亦悉知見。 是人尊力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏有異， 亦悉知見。 是人尊力，

覺了自在， 是一念有， 心無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺了自在， 是一念有， 心無分別。

動發非發， 自然而有， 始初轉輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 動發非發， 自然而有， 始初轉輪，

無分別行。 一心而知 諸眾生思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分別行。 一心而知 諸眾生思，

及眾生心， 無有二相。 是故無過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及眾生心， 無有二相。 是故無過，

佛得自在， 一切善法， 出諸德事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛得自在， 一切善法， 出諸德事。

「大王！是沙門瞿曇，成就四無畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！是沙門瞿曇，成就四無畏。」

王又問言：「大婆羅門！何等如來四無畏也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王又問言：「大婆羅門！何等如來四無畏也？」

「大王！是沙門瞿曇自言：『我得於正遍知。』若有沙門、諸婆羅門、魔梵及世言：『汝於諸法不正遍知，我不見是相，不見相故得安隱行，得無畏行。』自言：『我得最勝處行，在大眾中，正師子吼，能轉梵輪。沙門、婆羅門及餘諸世，無有能轉是正法者。』佛自誓言：『我諸漏盡。』若有說言：『汝漏未盡。』佛不見是相，不見相故，如來得於安樂之行，得無畏行，得勝處行，在大眾中，正師子吼，能轉梵輪。沙門、婆羅門及餘諸世，無有能轉是正法者。佛說障道法。若有說言：『親近是法無有障礙。』佛不見是相，不見相故得安樂行，得無畏行，得勝處行。在大眾中，正師子吼，轉於梵輪。沙門婆羅門及餘諸世，無有能轉是正法者。我說聖出道。若有說言：『親近是者不能出世。』佛不見是相，不見相故，得安樂行，得無畏行，得勝處行，在大眾中，正師子吼，能轉梵輪。沙門婆羅門及餘諸世，無有能轉是正法輪。大王！此是如來四無所畏，如來成就是四無畏，在大眾中，正師子吼，是故無過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！是沙門瞿曇自言：『我得於正遍知。』若有沙門、諸婆羅門、魔梵及世言：『汝於諸法不正遍知，我不見是相，不見相故得安隱行，得無畏行。』自言：『我得最勝處行，在大眾中，正師子吼，能轉梵輪。沙門、婆羅門及餘諸世，無有能轉是正法者。』佛自誓言：『我諸漏盡。』若有說言：『汝漏未盡。』佛不見是相，不見相故，如來得於安樂之行，得無畏行，得勝處行，在大眾中，正師子吼，能轉梵輪。沙門、婆羅門及餘諸世，無有能轉是正法者。佛說障道法。若有說言：『親近是法無有障礙。』佛不見是相，不見相故得安樂行，得無畏行，得勝處行。在大眾中，正師子吼，轉於梵輪。沙門婆羅門及餘諸世，無有能轉是正法者。我說聖出道。若有說言：『親近是者不能出世。』佛不見是相，不見相故，得安樂行，得無畏行，得勝處行，在大眾中，正師子吼，能轉梵輪。沙門婆羅門及餘諸世，無有能轉是正法輪。大王！此是如來四無所畏，如來成就是四無畏，在大眾中，正師子吼，是故無過。」

如說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說偈言：

「眾中師子吼， 人調無所畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾中師子吼， 人調無所畏；

更無與我等， 況眾生有過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更無與我等， 況眾生有過。

若我所覺法， 是真實不虛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我所覺法， 是真實不虛，

是正遍知見， 鹿王師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是正遍知見， 鹿王師子吼。

若有違逆者， 不見有彼相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有違逆者， 不見有彼相；

以不見相故， 人調無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不見相故， 人調無所畏。

我一切漏盡， 我身是無漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我一切漏盡， 我身是無漏，

無有似等者， 諸天及世人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有似等者， 諸天及世人，

有是障礙法， 世調御所說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有是障礙法， 世調御所說；

是真實空虛， 無有可變異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是真實空虛， 無有可變異。

我說出道法， 自覺已演說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說出道法， 自覺已演說；

修行此法者， 無有於障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行此法者， 無有於障礙。

大健知是已， 如來得安樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大健知是已， 如來得安樂；

得於無畏樂， 勝大丈夫行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得於無畏樂， 勝大丈夫行。

轉於梵法輪， 餘無有能轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉於梵法輪， 餘無有能轉；

世間所不轉， 惟除兩足尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間所不轉， 惟除兩足尊。