佛說菩薩行方便境界神通變化經

佛說菩薩行方便境界神通變化經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說菩薩行方便境界神通變化經卷上

宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在優禪延國，住旃茶鉢樹提王園，其中多有諸娑羅樹、多羅樹、迦尼迦羅樹、尼拘羅樹、博叉樹、優曇鉢羅樹；復有婆師華、陀膩迦華、阿提目多華、瞻婆華，阿叔迦樹、波吒羅樹，以為莊嚴；又有泉井、池沼、江河、清流莊嚴；又有青、黃、赤、白蓮華遍諸水上；鵝鴈、鴛鴦、拘那羅鳥、鉢吒軍陀、鸚鵡、鸜鵒、命命諸鳥出種種音；多諸黑蜂出妙音聲；多軟深草遍布大林。與大比丘眾十二億俱，大德舍利弗、大目揵連、摩訶迦葉、阿尼揵陀、須菩提、大迦旃延、摩訶劫賓那、離波多、波賓那、難提翅那、那提迦葉、伽耶迦葉、富樓那彌多羅尼子、憍梵波提、那陀翅那、周梨槃特、闥婆摩羅子、呿陀婆林、難陀、摩訶拘絺羅、羅睺羅、大德阿難等，而為上首；十二億俱，一切入一法界處行，進入一切諸法如性行虛空行，無依止處無依止行，離諸一切所起覆蓋障礙結纏，入度如來，無有法界近一法界，向一切智道而不休廢，欲一切智心無退轉，智慧了別得到彼岸，勤進修行方便境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在優禪延國，住旃茶鉢樹提王園，其中多有諸娑羅樹、多羅樹、迦尼迦羅樹、尼拘羅樹、博叉樹、優曇鉢羅樹；復有婆師華、陀膩迦華、阿提目多華、瞻婆華，阿叔迦樹、波吒羅樹，以為莊嚴；又有泉井、池沼、江河、清流莊嚴；又有青、黃、赤、白蓮華遍諸水上；鵝鴈、鴛鴦、拘那羅鳥、鉢吒軍陀、鸚鵡、鸜鵒、命命諸鳥出種種音；多諸黑蜂出妙音聲；多軟深草遍布大林。與大比丘眾十二億俱，大德舍利弗、大目揵連、摩訶迦葉、阿尼揵陀、須菩提、大迦旃延、摩訶劫賓那、離波多、波賓那、難提翅那、那提迦葉、伽耶迦葉、富樓那彌多羅尼子、憍梵波提、那陀翅那、周梨槃特、闥婆摩羅子、呿陀婆林、難陀、摩訶拘絺羅、羅睺羅、大德阿難等，而為上首；十二億俱，一切入一法界處行，進入一切諸法如性行虛空行，無依止處無依止行，離諸一切所起覆蓋障礙結纏，入度如來，無有法界近一法界，向一切智道而不休廢，欲一切智心無退轉，智慧了別得到彼岸，勤進修行方便境界。

摩訶波闍波提，耶輸陀羅等，與八億比丘尼俱，一切成就白淨之法，皆悉善行，一切智道近一切智，善行進入無有法性，觀一切法無有性相，自解諸法實際無際，得於無礙解脫智慧，隨應眾生，所應調伏，善能示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶波闍波提，耶輸陀羅等，與八億比丘尼俱，一切成就白淨之法，皆悉善行，一切智道近一切智，善行進入無有法性，觀一切法無有性相，自解諸法實際無際，得於無礙解脫智慧，隨應眾生，所應調伏，善能示現。

復與七十二億大菩薩眾，其名曰大力菩薩、大力持菩薩、大變化菩薩、大變化王菩薩、大進趣菩薩、大進揵菩薩、大吼菩薩、大吼意菩薩、大眾主菩薩、大香象菩薩、大月菩薩、善月菩薩、功德月菩薩、寶月菩薩、普照月菩薩、法無垢月菩薩、月照菩薩、妙名月菩薩、放光月菩薩、滿月菩薩、梵音菩薩、梵主雷音菩薩、地音菩薩、法界音聲菩薩、降一切魔場音菩薩、妙音聲菩薩、普告音菩薩、無妄想分別音菩薩、地輪音菩薩、一切無障音菩薩、普藏菩薩、無垢普藏菩薩、德藏菩薩、照藏菩薩、寶藏菩薩、月藏菩薩、日藏菩薩、熾藏菩薩、蓮華藏菩薩、蓮華德藏菩薩、大意菩薩、益意菩薩、妙意菩薩、好意菩薩、勝意菩薩、增意菩薩、無邊意菩薩、廣意菩薩、覺意菩薩、無盡意菩薩、須彌燈菩薩、大燈菩薩、法炬燈菩薩、照一切方燈菩薩、普燈菩薩、滅一切闇燈菩薩、照一切道燈菩薩、一照明燈菩薩、月燈菩薩、日燈菩薩、離一切惡道菩薩、魔不降伏菩薩、大魔不降伏菩薩、威德菩薩、無降伏菩薩、無能測菩薩、威德覺乾惡菩薩、得大勢菩薩、觀世音菩薩、彌勒菩薩、文殊師利童子菩薩摩訶薩等，七十二億俱，皆是一生，得陀羅尼，得諸三昧，得無邊樂說，得無礙無所畏，獲得神通到於彼岸，能過無邊佛之剎土，遊於神通身心解脫，諸礙無礙智見成就，無佛世界現佛出世，善轉法輪無有錯謬，隨於一切眾生所解，而為說法說無作法，於法性中無有動發非不動發，其心入度到於彼岸，演說空法吼大師子吼，降伏破壞一切外道，伏魔怨敵，得諸菩薩所行神通，斷離愛瞋其心平等，如地、水、火、風，入於一切如來密處，為一切眾生而作佛事，常為諸佛之所讚歎，受持一切未來世劫，受持一切如來法性，雨於法寶，歎其所有一切功德，不可窮盡，為世界主本願成就，行於如來解脫之行，先已善修行於大乘，信眼清淨無有垢污，常恒勤進供養給事諸佛如來，能善莊嚴不退莊嚴趣向大悲，其心解性無可比喻，超度疑佛猶豫惑心，為過諸佛之所護持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與七十二億大菩薩眾，其名曰大力菩薩、大力持菩薩、大變化菩薩、大變化王菩薩、大進趣菩薩、大進揵菩薩、大吼菩薩、大吼意菩薩、大眾主菩薩、大香象菩薩、大月菩薩、善月菩薩、功德月菩薩、寶月菩薩、普照月菩薩、法無垢月菩薩、月照菩薩、妙名月菩薩、放光月菩薩、滿月菩薩、梵音菩薩、梵主雷音菩薩、地音菩薩、法界音聲菩薩、降一切魔場音菩薩、妙音聲菩薩、普告音菩薩、無妄想分別音菩薩、地輪音菩薩、一切無障音菩薩、普藏菩薩、無垢普藏菩薩、德藏菩薩、照藏菩薩、寶藏菩薩、月藏菩薩、日藏菩薩、熾藏菩薩、蓮華藏菩薩、蓮華德藏菩薩、大意菩薩、益意菩薩、妙意菩薩、好意菩薩、勝意菩薩、增意菩薩、無邊意菩薩、廣意菩薩、覺意菩薩、無盡意菩薩、須彌燈菩薩、大燈菩薩、法炬燈菩薩、照一切方燈菩薩、普燈菩薩、滅一切闇燈菩薩、照一切道燈菩薩、一照明燈菩薩、月燈菩薩、日燈菩薩、離一切惡道菩薩、魔不降伏菩薩、大魔不降伏菩薩、威德菩薩、無降伏菩薩、無能測菩薩、威德覺乾惡菩薩、得大勢菩薩、觀世音菩薩、彌勒菩薩、文殊師利童子菩薩摩訶薩等，七十二億俱，皆是一生，得陀羅尼，得諸三昧，得無邊樂說，得無礙無所畏，獲得神通到於彼岸，能過無邊佛之剎土，遊於神通身心解脫，諸礙無礙智見成就，無佛世界現佛出世，善轉法輪無有錯謬，隨於一切眾生所解，而為說法說無作法，於法性中無有動發非不動發，其心入度到於彼岸，演說空法吼大師子吼，降伏破壞一切外道，伏魔怨敵，得諸菩薩所行神通，斷離愛瞋其心平等，如地、水、火、風，入於一切如來密處，為一切眾生而作佛事，常為諸佛之所讚歎，受持一切未來世劫，受持一切如來法性，雨於法寶，歎其所有一切功德，不可窮盡，為世界主本願成就，行於如來解脫之行，先已善修行於大乘，信眼清淨無有垢污，常恒勤進供養給事諸佛如來，能善莊嚴不退莊嚴趣向大悲，其心解性無可比喻，超度疑佛猶豫惑心，為過諸佛之所護持。

復有無量優婆塞、優婆斯，於此三千大千世界威德無喻；諸天、天主，諸龍、龍主，夜叉、夜叉主，乾闥婆、乾闥婆主，阿修羅、阿修羅主，迦樓羅、迦樓羅主，摩睺羅、摩睺羅主，緊那羅、緊那羅主，人非人、人非人主，一切各與百千眷屬皆來會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量優婆塞、優婆斯，於此三千大千世界威德無喻；諸天、天主，諸龍、龍主，夜叉、夜叉主，乾闥婆、乾闥婆主，阿修羅、阿修羅主，迦樓羅、迦樓羅主，摩睺羅、摩睺羅主，緊那羅、緊那羅主，人非人、人非人主，一切各與百千眷屬皆來會坐。

爾時世尊，無量百千大眾圍繞，坐於德藏師子之座，蔽諸大眾身光猛盛照明無垢。猶如須彌顯于大海映蔽諸山照明挺特；世尊亦爾，坐師子座覆蔽一切諸天世人，殊特猛盛照明無垢。猶十五日月盛滿已，隱蔽眾星照明清淨；世尊亦爾，隱蔽一切諸天世人，照明清淨。猶如虛空清明淨潔無有雲翳，日放明網，隱蔽山光螢火闇已極照明淨；世尊亦爾，坐師子座，降伏隱蔽諸天世人極為照明，亦復隱蔽釋梵護世等光。猶如闇夜於高山頂熾然大火照明清淨；世尊亦爾，處師子座，降伏隱蔽諸天世人，光極照明清淨無垢。如師子獸王降伏一切諸小禽獸；世尊亦爾，處師子座，降伏隱蔽一切天人。如毘琉璃如意寶珠八楞無垢放淨光明；世尊亦爾，處師子座，端嚴殊妙明照十方。如轉輪王降伏四域所有眾生；世尊亦爾，處師子座，降伏隱蔽諸天世人。如釋提桓因著釋迦毘楞伽寶瓔珞已，處善法堂降伏隱蔽諸天光明；世尊亦爾，處師子座，降伏隱蔽諸天世人，照明清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，無量百千大眾圍繞，坐於德藏師子之座，蔽諸大眾身光猛盛照明無垢。猶如須彌顯于大海映蔽諸山照明挺特；世尊亦爾，坐師子座覆蔽一切諸天世人，殊特猛盛照明無垢。猶十五日月盛滿已，隱蔽眾星照明清淨；世尊亦爾，隱蔽一切諸天世人，照明清淨。猶如虛空清明淨潔無有雲翳，日放明網，隱蔽山光螢火闇已極照明淨；世尊亦爾，坐師子座，降伏隱蔽諸天世人極為照明，亦復隱蔽釋梵護世等光。猶如闇夜於高山頂熾然大火照明清淨；世尊亦爾，處師子座，降伏隱蔽諸天世人，光極照明清淨無垢。如師子獸王降伏一切諸小禽獸；世尊亦爾，處師子座，降伏隱蔽一切天人。如毘琉璃如意寶珠八楞無垢放淨光明；世尊亦爾，處師子座，端嚴殊妙明照十方。如轉輪王降伏四域所有眾生；世尊亦爾，處師子座，降伏隱蔽諸天世人。如釋提桓因著釋迦毘楞伽寶瓔珞已，處善法堂降伏隱蔽諸天光明；世尊亦爾，處師子座，降伏隱蔽諸天世人，照明清淨。

爾時文殊師利童子，知大眾心已，見如來身威德隆盛，作是思惟：「是何光瑞，世尊今坐於師子座，極為光明清淨殊特大會甚多？我今當問如來是義。」爾時文殊師利童子即從座起，正於衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子，知大眾心已，見如來身威德隆盛，作是思惟：「是何光瑞，世尊今坐於師子座，極為光明清淨殊特大會甚多？我今當問如來是義。」爾時文殊師利童子即從座起，正於衣服，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，以偈讚曰：

「十力照光明， 降伏天世人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十力照光明， 降伏天世人，

三有無與等， 眾生無有過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有無與等， 眾生無有過。

如須彌天居， 悉照明諸方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如須彌天居， 悉照明諸方，

降伏蔽諸山， 勇出照眾山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏蔽諸山， 勇出照眾山。

佛持德亦爾， 智山勇出世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛持德亦爾， 智山勇出世，

降伏蔽諸眾， 常恒淨照明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏蔽諸眾， 常恒淨照明。

如月處虛空， 日月功德照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如月處虛空， 日月功德照，

盛滿極圓足， 降伏蔽諸宿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盛滿極圓足， 降伏蔽諸宿。

十力亦如是， 弟子星圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力亦如是， 弟子星圍遶，

放淨月光明， 能照人天世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放淨月光明， 能照人天世。

喻如日宮殿， 照明降一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喻如日宮殿， 照明降一切，

人尊主如是， 降伏人天世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人尊主如是， 降伏人天世。

猶如山頂火， 闇夜照諸方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如山頂火， 闇夜照諸方，

智光明如是， 調御放妙光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智光明如是， 調御放妙光。

如師子獸王， 顯威德降獸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如師子獸王， 顯威德降獸，

外道眾如是， 顯照明降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道眾如是， 顯照明降伏。

人主轉輪王， 威德降伏世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人主轉輪王， 威德降伏世，

世調御如是， 降伏照諸世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世調御如是， 降伏照諸世。

三十三天王， 降伏勝諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三天王， 降伏勝諸天，

無等亦如是， 降伏照諸眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無等亦如是， 降伏照諸眾。」

爾時文殊師利童子，偈讚佛已，合掌白佛言：「惟願世尊，今為此眾，說《菩薩行方便境界神通變化經》，若眾生聞趣上行者，當發阿耨多羅三藐三菩提心；向下行者得上勝進；已發無上菩提心者，增益無上菩提境界；懈怠眾生發大欲樂；退道眾生安菩提道；趣菩提道諸眾生等，具足莊嚴如來智度。」文殊師利如是請已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子，偈讚佛已，合掌白佛言：「惟願世尊，今為此眾，說《菩薩行方便境界神通變化經》，若眾生聞趣上行者，當發阿耨多羅三藐三菩提心；向下行者得上勝進；已發無上菩提心者，增益無上菩提境界；懈怠眾生發大欲樂；退道眾生安菩提道；趣菩提道諸眾生等，具足莊嚴如來智度。」文殊師利如是請已。

佛告文殊師利：「如來、應供、正遍知所說難解，當何緣說？何緣進入？難知、難覺、難可測量、難教、難度，諸天世人壞威儀者，及破戒者，不能解知；下眾生等所不能解；諸壞心者所不能信；為惡知識之所攝者，所不能入；離善知識者，所不能知；不為諸佛所護持者，不能聽受，況當解趣，無有是處，惟除諸佛所護持者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「如來、應供、正遍知所說難解，當何緣說？何緣進入？難知、難覺、難可測量、難教、難度，諸天世人壞威儀者，及破戒者，不能解知；下眾生等所不能解；諸壞心者所不能信；為惡知識之所攝者，所不能入；離善知識者，所不能知；不為諸佛所護持者，不能聽受，況當解趣，無有是處，惟除諸佛所護持者。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「文殊！聽我說， 汝所問事義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊！聽我說， 汝所問事義，

下暗不能行， 不知此法性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下暗不能行， 不知此法性；

於先佛不行， 調御世不護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於先佛不行， 調御世不護。

若聞此法者， 無有恭敬心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此法者， 無有恭敬心，

惡知識所攝， 離善知識人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡知識所攝， 離善知識人，

若聞如是法， 疾退墮大山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞如是法， 疾退墮大山。

小心無進行， 無有勝妙心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小心無進行， 無有勝妙心，

下人無信解， 是等聞不喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下人無信解， 是等聞不喜。

佛悲彼不說， 勿嬈彼眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛悲彼不說， 勿嬈彼眾生，

不信此法故， 長夜無利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不信此法故， 長夜無利益。」

爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！此所集眾皆悉清淨，先有善行，多供給事過去諸佛，善知識攝，善淨信根，恭敬出世解脫之法，善知淨心，畢竟善解善教，如此等眾皆悉集會，能知能解如此之法。善哉，世尊！願今演說，攝取利益諸眾生故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！此所集眾皆悉清淨，先有善行，多供給事過去諸佛，善知識攝，善淨信根，恭敬出世解脫之法，善知淨心，畢竟善解善教，如此等眾皆悉集會，能知能解如此之法。善哉，世尊！願今演說，攝取利益諸眾生故。」

重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重說偈言：

「此多眾生求法利， 善知解了此法性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此多眾生求法利， 善知解了此法性；

過去諸佛所修行， 是故說法調御師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去諸佛所修行， 是故說法調御師。

悉皆恭敬合掌住， 瞻視諦觀世調御， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆恭敬合掌住， 瞻視諦觀世調御，

調御為此生悲心， 大覺願說勝妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御為此生悲心， 大覺願說勝妙法。

我今咸請於法王， 願當演說勝妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今咸請於法王， 願當演說勝妙法，

為利攝取菩薩故， 人尊願開善法藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利攝取菩薩故， 人尊願開善法藏。」

文殊師利如是請已，佛即讚言：「善哉，善哉！文殊師利！汝問如來、應供、正遍知如是之義。文殊師利！汝今悉知一切法行，於諸法中無有疑惑，汝已善覺智慧方便。文殊師利！汝多利益諸眾生行。文殊師利！汝為未來諸菩薩等作大光明。文殊師利！汝今諦聽，善思念之，吾今當說《菩薩所行方便境界神通變化經》。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利如是請已，佛即讚言：「善哉，善哉！文殊師利！汝問如來、應供、正遍知如是之義。文殊師利！汝今悉知一切法行，於諸法中無有疑惑，汝已善覺智慧方便。文殊師利！汝多利益諸眾生行。文殊師利！汝為未來諸菩薩等作大光明。文殊師利！汝今諦聽，善思念之，吾今當說《菩薩所行方便境界神通變化經》。」

文殊師利諸菩薩言：「如是，世尊！當至心聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利諸菩薩言：「如是，世尊！當至心聽。」

佛言：「善男子！若有成就十二功德法，是善男子、善女人等，能發阿耨多羅三藐三菩提心。何等十二？有妙解性離下解行，有性行悲生於白淨，有心專行堅受無為，有善莊嚴久修善行，有善恭敬供養諸佛善集白淨法，有身業、口業、意業無作離一切惡，有遠惡知識近善知識，有如說如作無有諛諂，有善覺知法不貪於味節量而食，有如來護持離魔所持，有常一切諸眾生中生於悲心，亦不放捨一切眾生，心亦不貪，有因緣力功德莊嚴。善男子！是名成就十二功德法。善男子、善女人，發於阿耨多羅三藐三菩提心，是利益心，能與一切眾生樂故；哀愍心，不作諸惡故；大悲心，堪任荷負諸眾生故；大慈心，消滅一切諸惡道故；白淨心，不求餘乘故；無愛心，離於一切結使濁故；是淨心，其性淨故；如幻心，無有物故；無所有心，離所有故；堅固心，不動搖故；不退轉心，達諸法故；度於一切眾生之心，如說作故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！若有成就十二功德法，是善男子、善女人等，能發阿耨多羅三藐三菩提心。何等十二？有妙解性離下解行，有性行悲生於白淨，有心專行堅受無為，有善莊嚴久修善行，有善恭敬供養諸佛善集白淨法，有身業、口業、意業無作離一切惡，有遠惡知識近善知識，有如說如作無有諛諂，有善覺知法不貪於味節量而食，有如來護持離魔所持，有常一切諸眾生中生於悲心，亦不放捨一切眾生，心亦不貪，有因緣力功德莊嚴。善男子！是名成就十二功德法。善男子、善女人，發於阿耨多羅三藐三菩提心，是利益心，能與一切眾生樂故；哀愍心，不作諸惡故；大悲心，堪任荷負諸眾生故；大慈心，消滅一切諸惡道故；白淨心，不求餘乘故；無愛心，離於一切結使濁故；是淨心，其性淨故；如幻心，無有物故；無所有心，離所有故；堅固心，不動搖故；不退轉心，達諸法故；度於一切眾生之心，如說作故。」

爾時世尊，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，而說偈言：

「若有佛子善修行， 清淨之法滿足心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有佛子善修行， 清淨之法滿足心，

一切眾生慈悲心， 柔軟之心為菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生慈悲心， 柔軟之心為菩提。

本先遠離惡知識， 近示菩提善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本先遠離惡知識， 近示菩提善知識，

誓願勤進菩提果， 生於覺知菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓願勤進菩提果， 生於覺知菩提心。

恒常不生疲厭心， 所修行行如本際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒常不生疲厭心， 所修行行如本際，

猶如金剛不退心， 如是等生菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如金剛不退心， 如是等生菩提心。

於諸眾生慈悲心， 安諸眾生住樂故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生慈悲心， 安諸眾生住樂故；

遠離一切諸惡故， 是等疾生菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切諸惡故， 是等疾生菩提心。

慧者不求於餘乘， 思惟菩提勝功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者不求於餘乘， 思惟菩提勝功德，

淨心無垢亦無愛， 如是等欲菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心無垢亦無愛， 如是等欲菩提心。

離物悲物無有愛， 其性猶如電幻等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離物悲物無有愛， 其性猶如電幻等，

離一切物無有相， 佛說菩提心等是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切物無有相， 佛說菩提心等是。

離一切使一切惡， 無垢明了如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切使一切惡， 無垢明了如虛空，

一切文字不可見， 此說菩提心清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切文字不可見， 此說菩提心清淨。

是菩提根勝妙行， 亦陀羅尼諸辯者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩提根勝妙行， 亦陀羅尼諸辯者，

亦是諸根及眾好， 此是得佛諸功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦是諸根及眾好， 此是得佛諸功德。」

佛告文殊師利：「菩薩安住，見於如是十二功德，勤進修行檀波羅蜜。何等十二？見菩提道安和調適，勤進修行檀波羅蜜；見大富族，勤進修行檀波羅蜜；見生可愛種姓中故，勤進修行檀波羅蜜；見離慳垢，勤進修行檀波羅蜜；見施心具足，勤進修行檀波羅蜜；見關閉於餓鬼門故，勤進修行檀波羅蜜；見財多共欲求堅固，勤進修行檀波羅蜜；見諸所須自在具足，勤進修行檀波羅蜜；見修習行一切捨已，勤進修行檀波羅蜜；見離貪惜捨一切物，勤進修行檀波羅蜜；見我當滿檀波羅蜜故，勤進修行檀波羅蜜；見應慎行如來教勅故，勤進修行檀波羅蜜，所有布施悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是名菩薩見於如是十二功德勤進修行檀波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「菩薩安住，見於如是十二功德，勤進修行檀波羅蜜。何等十二？見菩提道安和調適，勤進修行檀波羅蜜；見大富族，勤進修行檀波羅蜜；見生可愛種姓中故，勤進修行檀波羅蜜；見離慳垢，勤進修行檀波羅蜜；見施心具足，勤進修行檀波羅蜜；見關閉於餓鬼門故，勤進修行檀波羅蜜；見財多共欲求堅固，勤進修行檀波羅蜜；見諸所須自在具足，勤進修行檀波羅蜜；見修習行一切捨已，勤進修行檀波羅蜜；見離貪惜捨一切物，勤進修行檀波羅蜜；見我當滿檀波羅蜜故，勤進修行檀波羅蜜；見應慎行如來教勅故，勤進修行檀波羅蜜，所有布施悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是名菩薩見於如是十二功德勤進修行檀波羅蜜。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「施求無等一切智， 手足淨目頭骨髓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「施求無等一切智， 手足淨目頭骨髓，

不惜內外一切捨， 後無貪惜增益德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惜內外一切捨， 後無貪惜增益德。

當成妙封生勝家， 後增菩提降貪垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當成妙封生勝家， 後增菩提降貪垢，

得自在滿於檀度， 一切諸佛所讚施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得自在滿於檀度， 一切諸佛所讚施；

慧見是諸功德利， 我當修行一切捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧見是諸功德利， 我當修行一切捨。

「復次，諸善男子！若菩薩見如是十二功德事故，勤精進修行尸波羅蜜。何等十二？見我當護持攝成就戒，勤進修行尸波羅蜜；見我當向菩薩道故，勤進修行尸波羅蜜；見我當緩結使縛故，勤進修行尸波羅蜜；見我當離一切惡道，勤進修行尸波羅蜜；見我當淨一切惡道，勤進修行尸波羅蜜；見我當成於身、口、意無作業故，勤進修行尸波羅蜜；見我當為慧者不訶，勤進修行尸波羅蜜；見我當習不放逸戒，勤進修行尸波羅蜜；見我當施一切眾生無所畏故，勤進修行尸波羅蜜；見我當得身、口、意戒，勤進修行尸波羅蜜；見我當於一切法中得自在故，勤進修行尸波羅蜜；見我當學無上如來戒，勤進修行尸波羅蜜。善男子！是名菩薩見於十二功德事故勤進修行尸波羅蜜，是戒迴向於一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸善男子！若菩薩見如是十二功德事故，勤精進修行尸波羅蜜。何等十二？見我當護持攝成就戒，勤進修行尸波羅蜜；見我當向菩薩道故，勤進修行尸波羅蜜；見我當緩結使縛故，勤進修行尸波羅蜜；見我當離一切惡道，勤進修行尸波羅蜜；見我當淨一切惡道，勤進修行尸波羅蜜；見我當成於身、口、意無作業故，勤進修行尸波羅蜜；見我當為慧者不訶，勤進修行尸波羅蜜；見我當習不放逸戒，勤進修行尸波羅蜜；見我當施一切眾生無所畏故，勤進修行尸波羅蜜；見我當得身、口、意戒，勤進修行尸波羅蜜；見我當於一切法中得自在故，勤進修行尸波羅蜜；見我當學無上如來戒，勤進修行尸波羅蜜。善男子！是名菩薩見於十二功德事故勤進修行尸波羅蜜，是戒迴向於一切智。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「我當得緩結使縛， 我當關於惡道門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我當得緩結使縛， 我當關於惡道門，

我當思量勝妙事， 我當護戒牛愛尾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當思量勝妙事， 我當護戒牛愛尾，

我當如佛所教住， 我當慧者所稱讚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當如佛所教住， 我當慧者所稱讚，

我當護持常不離， 我當有住戒功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當護持常不離， 我當有住戒功德，

我當身口得無作， 我當行意無作法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當身口得無作， 我當行意無作法，

我當善護身口意， 我當不復行惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當善護身口意， 我當不復行惡道，

若不放逸善逝讚， 是諸一切善業本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不放逸善逝讚， 是諸一切善業本。

我當常住於是處， 捨離一切諸放逸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當常住於是處， 捨離一切諸放逸；

我當行尸波羅蜜， 我當成就於佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當行尸波羅蜜， 我當成就於佛法，

我當淨於如來戒， 是一切戒勝無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當淨於如來戒， 是一切戒勝無上。

不悕望求此功德， 若菩提薩求勝道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不悕望求此功德， 若菩提薩求勝道，

護戒猶如氂牛尾， 當得一切功德利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護戒猶如氂牛尾， 當得一切功德利。

「復次，諸善男子！菩薩念於是十三行，修行於忍。何等十三？一切行空修行於忍；不得我故修行於忍；不得眾生修行於忍；不偏自他修行於忍；究竟無瞋修行於忍；覆蔽結使修行於忍；永斷貪、瞋修行於忍；成就相好修行於忍；欲生梵世修行於忍；離他逼切修行於忍；欲得盡智無生智故修行於忍；欲降諸魔修行於忍；欲知見如來無量身故修行於忍。以是忍辱，悉用迴向於一切智。善男子！是名菩薩見十三行修行於忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸善男子！菩薩念於是十三行，修行於忍。何等十三？一切行空修行於忍；不得我故修行於忍；不得眾生修行於忍；不偏自他修行於忍；究竟無瞋修行於忍；覆蔽結使修行於忍；永斷貪、瞋修行於忍；成就相好修行於忍；欲生梵世修行於忍；離他逼切修行於忍；欲得盡智無生智故修行於忍；欲降諸魔修行於忍；欲知見如來無量身故修行於忍。以是忍辱，悉用迴向於一切智。善男子！是名菩薩見十三行修行於忍。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「此法空無有， 求不得眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此法空無有， 求不得眾生，

解知於此法， 安住忍功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解知於此法， 安住忍功德。

俱遠離二邊， 自他無有瞋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱遠離二邊， 自他無有瞋，

慧者修忍力， 大悲如是示； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者修忍力， 大悲如是示；

究竟無有瞋， 進修忍無憂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟無有瞋， 進修忍無憂，

覺知於盡故， 修忍寂結使； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺知於盡故， 修忍寂結使；

相好色嚴淨， 是生於梵宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好色嚴淨， 是生於梵宮，

堅進近忍力， 樂思惟吉忍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅進近忍力， 樂思惟吉忍；

無大忍力等， 令魔力非力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無大忍力等， 令魔力非力，

一切德來歸， 是故修妙忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切德來歸， 是故修妙忍。

「復次！諸善男子！菩薩有於十二莊嚴，莊嚴修進。何等十二莊嚴？覺了一切佛法，勤修行進莊嚴；往詣一切佛所，勤修行進莊嚴；供給一切如來，勤修行進莊嚴；教化一切眾生，勤修行進莊嚴；安住一切眾生於佛法中，勤修行進莊嚴；滅諸眾生無明，勤修行進莊嚴；施諸眾生佛智，勤修行進莊嚴；淨於一切佛土，勤修行進莊嚴；盡於未來際劫，修菩薩行而不疲厭，勤修行進莊嚴；欲於一彈指頃遍至一切佛之世界，勤修行進莊嚴；一切佛之世界，成無上道轉妙法輪，勤修行進。諸善男子！是名菩薩十二莊嚴勤修行進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次！諸善男子！菩薩有於十二莊嚴，莊嚴修進。何等十二莊嚴？覺了一切佛法，勤修行進莊嚴；往詣一切佛所，勤修行進莊嚴；供給一切如來，勤修行進莊嚴；教化一切眾生，勤修行進莊嚴；安住一切眾生於佛法中，勤修行進莊嚴；滅諸眾生無明，勤修行進莊嚴；施諸眾生佛智，勤修行進莊嚴；淨於一切佛土，勤修行進莊嚴；盡於未來際劫，修菩薩行而不疲厭，勤修行進莊嚴；欲於一彈指頃遍至一切佛之世界，勤修行進莊嚴；一切佛之世界，成無上道轉妙法輪，勤修行進。諸善男子！是名菩薩十二莊嚴勤修行進。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「無上勇進無懈怠， 是佛子向勝菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無上勇進無懈怠， 是佛子向勝菩提；

往多佛剎猶復斷， 是所行處無疲厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往多佛剎猶復斷， 是所行處無疲厭。

為化眾生堅精進， 堪百千億劫苦聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為化眾生堅精進， 堪百千億劫苦聚，

常恒勤進無懈怠， 施與眾生滅度樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常恒勤進無懈怠， 施與眾生滅度樂。

我願修淨諸佛剎， 盡悉覺知一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我願修淨諸佛剎， 盡悉覺知一切法，

我諸世界中勝輪， 轉已多億眾生調。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我諸世界中勝輪， 轉已多億眾生調。

一念心覺勝菩提， 遣化多剎調伏故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念心覺勝菩提， 遣化多剎調伏故，

佛子常度進彼岸， 現眾莊嚴為眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子常度進彼岸， 現眾莊嚴為眾生。

「復次，諸善男子！菩薩十二行修於禪定。何等十二？燋結使行，究竟不發故；正心住行，不隨境界故；無依止行，離欲界、色界、無色界故；出過世行，降伏非聖凡夫定故；增益勝行，無我心故；次第定行，分別禪故；無所有行，離有想故；無邊之行，呵責有邊三昧禪故；以是定行，善寂靜故；調心行，無不知故；寂靜之行，護諸根故；方便境界行，菩薩修禪，不捨、不發、非慧、非慢、非見、非愛、非念修故；是故菩薩降伏一切諸修禪者。諸善男子！是名菩薩見十二行修於禪定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸善男子！菩薩十二行修於禪定。何等十二？燋結使行，究竟不發故；正心住行，不隨境界故；無依止行，離欲界、色界、無色界故；出過世行，降伏非聖凡夫定故；增益勝行，無我心故；次第定行，分別禪故；無所有行，離有想故；無邊之行，呵責有邊三昧禪故；以是定行，善寂靜故；調心行，無不知故；寂靜之行，護諸根故；方便境界行，菩薩修禪，不捨、不發、非慧、非慢、非見、非愛、非念修故；是故菩薩降伏一切諸修禪者。諸善男子！是名菩薩見十二行修於禪定。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「此禪定尊貴， 是彼菩薩行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此禪定尊貴， 是彼菩薩行；

燋一切結使， 究竟不復發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燋一切結使， 究竟不復發。

專修寂定禪， 不修逐境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專修寂定禪， 不修逐境界，

若有不住心， 勸令住於定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有不住心， 勸令住於定。

修無依止禪， 彼無所依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修無依止禪， 彼無所依止，

欲色無色界， 思惟無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲色無色界， 思惟無所著。

是禪超出世， 是菩薩所知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是禪超出世， 是菩薩所知；

是故降一切， 諸非聖定者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故降一切， 諸非聖定者。

行於次第禪， 欲得自在故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行於次第禪， 欲得自在故；

是故捨禪定， 還生於欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故捨禪定， 還生於欲界。

增益勝妙行， 智慧者修禪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增益勝妙行， 智慧者修禪；

是無我心禪， 為於菩薩說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是無我心禪， 為於菩薩說。

無量無邊行， 修行最上禪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊行， 修行最上禪；

是故少分禪， 照明令降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故少分禪， 照明令降伏。

智慧方便俱， 修禪大名稱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧方便俱， 修禪大名稱；

都無所見得， 一向白淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 都無所見得， 一向白淨行。

無所依止故， 亦不住於物； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所依止故， 亦不住於物；

智慧者修禪， 捨離於物相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧者修禪， 捨離於物相。

行如是等行， 智慧者修禪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行如是等行， 智慧者修禪；

於緣覺自在， 是故無所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於緣覺自在， 是故無所行。

「諸善男子！菩薩十二行智入般若波羅蜜。何等十二？明了行，不闇蔽故；大炬行，照明一切諸結使故；放智明網行，離無智故；智慧鉤行，拔無明根故；善利槊行，破愛網故；金剛行，破結山故；日宮行，乾燋結泥故；火大行，燒生樹故；摩尼寶行，不迷惑故；是空行，無有物故；無相行，無有相故；無願行，過三界故。善男子！是名菩薩十二行智入般若波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！菩薩十二行智入般若波羅蜜。何等十二？明了行，不闇蔽故；大炬行，照明一切諸結使故；放智明網行，離無智故；智慧鉤行，拔無明根故；善利槊行，破愛網故；金剛行，破結山故；日宮行，乾燋結泥故；火大行，燒生樹故；摩尼寶行，不迷惑故；是空行，無有物故；無相行，無有相故；無願行，過三界故。善男子！是名菩薩十二行智入般若波羅蜜。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「此慧勝世間， 作光滅諸闇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此慧勝世間， 作光滅諸闇；

日炬甚清淨， 照諸結使眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日炬甚清淨， 照諸結使眾。

慧利滅無明， 覺知破壞愛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧利滅無明， 覺知破壞愛；

破諸結使山， 天主金剛杵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破諸結使山， 天主金剛杵。

破壞阿修羅， 所有諸軍眾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破壞阿修羅， 所有諸軍眾；

得照明離闇， 慧示現如燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得照明離闇， 慧示現如燈。

猶日乾燋泥， 勝慧猶如日； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶日乾燋泥， 勝慧猶如日；

度結海彼岸， 猶如船渡水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度結海彼岸， 猶如船渡水。

拔斷無知樹， 如刀斬諸樹； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔斷無知樹， 如刀斬諸樹；

得不迷摩尼， 空無物性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不迷摩尼， 空無物性相。

常離於覺觀， 不依諸有道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常離於覺觀， 不依諸有道；

得破壞疑惑， 能論出言說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得破壞疑惑， 能論出言說；

示生死過患， 示現涅槃炬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示生死過患， 示現涅槃炬。

此慧調世眼， 現無迷相事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此慧調世眼， 現無迷相事，

因慧菩薩健， 離闇行菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因慧菩薩健， 離闇行菩提。

「諸善男子！是菩薩知見十二境界示現方便。何等十二？善男子！是菩薩到涅槃境界，方便示現生死境界；到寂靜境界，方便示現在眾閙中；到禪境界，方便示現后宮婇女；到無作境界，方便示現諸作境界；到無生境界，方便示現生死境界；離四魔境界，方便示現降伏諸魔；到聖人境界，方便示現近非聖境界；離世境界，方便示現世間境界；得智境界，方便示現凡夫境界；現了見於實際境界，方便示現不墮聲聞、緣覺境界；達解得到無相法界，方便示現相好嚴身；為化眾生境界故入佛境界，方便示現諸魔境界。諸善男子！是名菩薩知見十二境界方便示現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！是菩薩知見十二境界示現方便。何等十二？善男子！是菩薩到涅槃境界，方便示現生死境界；到寂靜境界，方便示現在眾閙中；到禪境界，方便示現后宮婇女；到無作境界，方便示現諸作境界；到無生境界，方便示現生死境界；離四魔境界，方便示現降伏諸魔；到聖人境界，方便示現近非聖境界；離世境界，方便示現世間境界；得智境界，方便示現凡夫境界；現了見於實際境界，方便示現不墮聲聞、緣覺境界；達解得到無相法界，方便示現相好嚴身；為化眾生境界故入佛境界，方便示現諸魔境界。諸善男子！是名菩薩知見十二境界方便示現。」

爾時世尊，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，以偈頌曰：

「是方便境界， 菩薩淨眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是方便境界， 菩薩淨眾生，

是住於境界， 示一切境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是住於境界， 示一切境界。

得涅槃境界， 方便現有為； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得涅槃境界， 方便現有為；

又到是境界， 無二過患污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又到是境界， 無二過患污。

得到寂靜處， 方便現眾閙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得到寂靜處， 方便現眾閙；

於二俱無著， 無著行如蜂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於二俱無著， 無著行如蜂。

示現婇女中， 宮中貪娛樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現婇女中， 宮中貪娛樂；

彼得於寂靜， 持德者方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼得於寂靜， 持德者方便。

不退於禪定， 方便現亂心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退於禪定， 方便現亂心；

見無諸怱務， 方便智示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見無諸怱務， 方便智示現。

亦無有恭敬， 無妄相戲論； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有恭敬， 無妄相戲論；

非妄妄想界， 方便智示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非妄妄想界， 方便智示現。

不生亦不死， 不生法豪貴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生亦不死， 不生法豪貴；

示現於生死， 方便智勇健。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現於生死， 方便智勇健。

出過魔境界， 住威德佛界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出過魔境界， 住威德佛界；

而現魔境界， 是佛子方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而現魔境界， 是佛子方便。

到聖功德頂， 方便凡夫行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到聖功德頂， 方便凡夫行；

淨智力眾生， 方便智變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨智力眾生， 方便智變化。

一切法無際， 知於本際空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無際， 知於本際空；

不求於滅度， 是方便所持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求於滅度， 是方便所持。

一切法無相， 是達空無有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無相， 是達空無有；

以化眾生故， 示現相好身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以化眾生故， 示現相好身。

是方便境界， 大威德佛子！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是方便境界， 大威德佛子！

是佛子安住， 示現百變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是佛子安住， 示現百變化。

「諸善男子！汝今當知，如來方便，出生十二功德成就，精練佛土，成於無上正真道已，示現劫濁、見濁、眾生濁、煩惱濁、命濁，現差別乘，示現佛土污穢不淨，現眾生鈍，現說法異，現眾生異，現異道諍訟，現魔魔業，都無過咎，當知一切是如來方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！汝今當知，如來方便，出生十二功德成就，精練佛土，成於無上正真道已，示現劫濁、見濁、眾生濁、煩惱濁、命濁，現差別乘，示現佛土污穢不淨，現眾生鈍，現說法異，現眾生異，現異道諍訟，現魔魔業，都無過咎，當知一切是如來方便。」

佛說是已，爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！願說十二功德成就精練佛土，諸佛世尊，於是功德精練佛土，成於無上正真之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已，爾時文殊師利童子白佛言：「世尊！願說十二功德成就精練佛土，諸佛世尊，於是功德精練佛土，成於無上正真之道。」

佛言：「文殊師利！是精練佛土，有精練劫成就具足，不捨精練諸功德故。諸佛世尊，即於是處，成於無上正真之道。是精練佛土，有精練時成就具足，不違失於行法時故。是精練佛土，有於精練眾生成就，無不知法故。是精練佛土，有於精練福田成就，善妙淨故。是精練佛土，有於精練易解眾生成就具足，不頑鈍故。是精練佛土，有精練乘成就具足，出一乘故。是精練佛土，有於精練妙地成就，無有物故。是精練佛土，有於精練妙地成就，一切不外行道法故。是精練佛土，有於精練功德成就，無諛諂故。是精練佛土，有精練心畢竟成就，是白淨性眾生住故。是精練佛土，有於精練聖人成就，福田不空故。是精練佛土，有於精練道場成就，往古先佛所住處故。文殊師利！是名十二功德成就精練佛土，是處一切諸佛如來，成於無上正真之道。文殊師利！汝今當知！我此都無聲聞、緣覺所安止處。何以故？如來捨離諸異相故。文殊師利！若其如來，或有欲於眾生大乘，或有欲於眾生小乘，則是如來有不淨心，有不等心，有執著過，有小分大悲，有異想咎，我便有於悋惜法咎。文殊師利！我若為眾生有所說法，皆趣菩提，皆趣大乘，入一切智得到一切智，以是義故，無有異乘所止住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！是精練佛土，有精練劫成就具足，不捨精練諸功德故。諸佛世尊，即於是處，成於無上正真之道。是精練佛土，有精練時成就具足，不違失於行法時故。是精練佛土，有於精練眾生成就，無不知法故。是精練佛土，有於精練福田成就，善妙淨故。是精練佛土，有於精練易解眾生成就具足，不頑鈍故。是精練佛土，有精練乘成就具足，出一乘故。是精練佛土，有於精練妙地成就，無有物故。是精練佛土，有於精練妙地成就，一切不外行道法故。是精練佛土，有於精練功德成就，無諛諂故。是精練佛土，有精練心畢竟成就，是白淨性眾生住故。是精練佛土，有於精練聖人成就，福田不空故。是精練佛土，有於精練道場成就，往古先佛所住處故。文殊師利！是名十二功德成就精練佛土，是處一切諸佛如來，成於無上正真之道。文殊師利！汝今當知！我此都無聲聞、緣覺所安止處。何以故？如來捨離諸異相故。文殊師利！若其如來，或有欲於眾生大乘，或有欲於眾生小乘，則是如來有不淨心，有不等心，有執著過，有小分大悲，有異想咎，我便有於悋惜法咎。文殊師利！我若為眾生有所說法，皆趣菩提，皆趣大乘，入一切智得到一切智，以是義故，無有異乘所止住處。」

文殊師利白佛言：「世尊！若其無有異乘住處，何故如來序說三乘為眾生說法，此是聲聞乘，此是緣覺乘，此是大乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！若其無有異乘住處，何故如來序說三乘為眾生說法，此是聲聞乘，此是緣覺乘，此是大乘？」

佛言：「文殊師利！乘止住處，如來為作安止地耳，非乘止處，非法相作安止住處，如來為人作安止處，若少莊嚴無量莊嚴彼安止處，是乘無差法界無別故。文殊師利！如來演說無障礙門，次第到於所住止處。文殊師利！猶工初學，從善巧師，到巧智岸，種種方便，隨於弟子所欲學事，令其巧智，示現種種精勤之事，是巧智一也。文殊師利！如來世尊亦復如是，善法巧師，是一切智，作三種說。文殊師利！猶如少火漸漸增長能燒至劫。文殊師利！是一切智明亦復如是，漸次增長，乃至得到如來大智，智慧之明，燒於一切眾生結使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！乘止住處，如來為作安止地耳，非乘止處，非法相作安止住處，如來為人作安止處，若少莊嚴無量莊嚴彼安止處，是乘無差法界無別故。文殊師利！如來演說無障礙門，次第到於所住止處。文殊師利！猶工初學，從善巧師，到巧智岸，種種方便，隨於弟子所欲學事，令其巧智，示現種種精勤之事，是巧智一也。文殊師利！如來世尊亦復如是，善法巧師，是一切智，作三種說。文殊師利！猶如少火漸漸增長能燒至劫。文殊師利！是一切智明亦復如是，漸次增長，乃至得到如來大智，智慧之明，燒於一切眾生結使。

「文殊師利！須彌山王無所分別，若有眾生，往到其所，一切同色，謂一金色。文殊師利！是無上如來大智須彌，亦復如是無所分別。若有觀於如來法性，皆同一色，謂一切智。文殊師利！喻如紺青大摩尼寶在所住處，是摩尼寶境界之內，有異色光，謂種種色種種異形。是摩尼寶威德力故，皆為一色，所謂青色。文殊師利！如來無上紺摩尼寶亦復如是，若有眾生觸如來光，一切一色，一切智色。文殊師利！喻如大海，雖種種門眾水流入，入已一味，所謂醎味，以常住故。文殊師利！大海者，謂如來大智，種種水入，謂諸一切聲聞、緣覺、菩薩法也，入已一味，所謂一乘無差別故。文殊師利！以是方便，當知如來，安虛妄地，名如來分別引導說作安止，入如來法安住處故，如來示現次第入於佛法中故。令小莊嚴大莊嚴者安住佛法，如來以是方便智辯，種種變化說於出世，是第一義者一乘無二。文殊師利！此佛剎土，若諸外道有出家行，如來是中現方便行如來護持自在引導。何以故？文殊師利！如來善能降伏一切諸怨敵故，如來一切常無怨敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！須彌山王無所分別，若有眾生，往到其所，一切同色，謂一金色。文殊師利！是無上如來大智須彌，亦復如是無所分別。若有觀於如來法性，皆同一色，謂一切智。文殊師利！喻如紺青大摩尼寶在所住處，是摩尼寶境界之內，有異色光，謂種種色種種異形。是摩尼寶威德力故，皆為一色，所謂青色。文殊師利！如來無上紺摩尼寶亦復如是，若有眾生觸如來光，一切一色，一切智色。文殊師利！喻如大海，雖種種門眾水流入，入已一味，所謂醎味，以常住故。文殊師利！大海者，謂如來大智，種種水入，謂諸一切聲聞、緣覺、菩薩法也，入已一味，所謂一乘無差別故。文殊師利！以是方便，當知如來，安虛妄地，名如來分別引導說作安止，入如來法安住處故，如來示現次第入於佛法中故。令小莊嚴大莊嚴者安住佛法，如來以是方便智辯，種種變化說於出世，是第一義者一乘無二。文殊師利！此佛剎土，若諸外道有出家行，如來是中現方便行如來護持自在引導。何以故？文殊師利！如來善能降伏一切諸怨敵故，如來一切常無怨敵。