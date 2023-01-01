大法鼓經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法鼓經卷下

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏求那跋陀羅譯

爾時世尊告大迦葉：「譬如有王能行布施，彼王國中多出伏藏。所以者何？以彼國王種種周給貧苦眾生，是故伏藏自然發出。如是，迦葉！大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故，得此甚深離非法經——謂空無相無作相應經——復得如是如來常住及有如來藏經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告大迦葉：「譬如有王能行布施，彼王國中多出伏藏。所以者何？以彼國王種種周給貧苦眾生，是故伏藏自然發出。如是，迦葉！大方便菩薩廣為眾生說甚深法寶故，得此甚深離非法經——謂空無相無作相應經——復得如是如來常住及有如來藏經。

「迦葉！如欝單越，自然之食，眾共取之，無有損減。所以者何？以彼盡壽，無我所想及慳貪想。如是，迦葉！此閻浮提比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷得此深經，書持讀誦，究竟通利，廣為人說，終不疲厭、不疑、不謗，以佛神力，常得自然如意供養，乃至菩提無乏無盡，除定報業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！如欝單越，自然之食，眾共取之，無有損減。所以者何？以彼盡壽，無我所想及慳貪想。如是，迦葉！此閻浮提比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷得此深經，書持讀誦，究竟通利，廣為人說，終不疲厭、不疑、不謗，以佛神力，常得自然如意供養，乃至菩提無乏無盡，除定報業。

「如持戒比丘不緩持戒，終身天神隨侍供養。若彼能於如是深經乃至不起一念謗想，當得如來藏如來常住，常見諸佛親近供養。如轉輪聖王，凡所遊行七寶常隨。如是安慰說者所住之處，如是比經常與彼俱。如轉輪聖王所住之處，七寶隨住不住餘處，其非真寶住於餘處。如是安慰說者現在所住，如是比經悉從他方來至其所，諸不了義空相應經於餘處住。如是安慰說者所住至方，此經常隨；如轉輪聖王所遊之處，諸餘眾生隨順王者，作如是念：『彼王所住我亦應去。』如是安慰說者所住之處，如是比經亦復常隨。如轉輪聖王出於世時，七寶隨出。如是安慰說者出于世間，如是比經亦隨出現。如轉輪聖王所有七寶，若失一寶，彼王尋求，必至寶所。如是安慰說者，為聞此經，處處尋求，要至經所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如持戒比丘不緩持戒，終身天神隨侍供養。若彼能於如是深經乃至不起一念謗想，當得如來藏如來常住，常見諸佛親近供養。如轉輪聖王，凡所遊行七寶常隨。如是安慰說者所住之處，如是比經常與彼俱。如轉輪聖王所住之處，七寶隨住不住餘處，其非真寶住於餘處。如是安慰說者現在所住，如是比經悉從他方來至其所，諸不了義空相應經於餘處住。如是安慰說者所住至方，此經常隨；如轉輪聖王所遊之處，諸餘眾生隨順王者，作如是念：『彼王所住我亦應去。』如是安慰說者所住之處，如是比經亦復常隨。如轉輪聖王出於世時，七寶隨出。如是安慰說者出于世間，如是比經亦隨出現。如轉輪聖王所有七寶，若失一寶，彼王尋求，必至寶所。如是安慰說者，為聞此經，處處尋求，要至經所。

「復次，如轉輪聖王不出世時，諸餘小王力轉輪王，和合諸王各現於世。如是，諸方無人演說此深經處，餘雜說者說諸雜經——所謂正不正雜經——彼諸眾生亦如是隨學。彼隨學時，聞此如來藏如來常住究竟深經，心生疑惑。於安慰說者生恚害心，輕賤嗤笑，不生愛念，罵辱不忍，作如是說：『此將文筆，魔之所說。』謂為毀法，悉棄捨去各還本處，更相破壞犯戒邪見，終不能得如是比經。所以者何？安慰說者所住之處，此經隨住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，如轉輪聖王不出世時，諸餘小王力轉輪王，和合諸王各現於世。如是，諸方無人演說此深經處，餘雜說者說諸雜經——所謂正不正雜經——彼諸眾生亦如是隨學。彼隨學時，聞此如來藏如來常住究竟深經，心生疑惑。於安慰說者生恚害心，輕賤嗤笑，不生愛念，罵辱不忍，作如是說：『此將文筆，魔之所說。』謂為毀法，悉棄捨去各還本處，更相破壞犯戒邪見，終不能得如是比經。所以者何？安慰說者所住之處，此經隨住故。

「爾時，世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗。莫生恐畏。所以者何？五濁世時，正法損減，多有眾生謗摩訶衍。如七家村中必出茶夷尼鬼。如是，比經所行之處，七人眾中必有謗者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世間多有眾生見聞摩訶衍經而生誹謗。莫生恐畏。所以者何？五濁世時，正法損減，多有眾生謗摩訶衍。如七家村中必出茶夷尼鬼。如是，比經所行之處，七人眾中必有謗者。

「迦葉！譬如同戒之人相見歡喜。彼亦如是，各各毀戒，於說法眾中聞是經時，更相瞻視，作戲笑言：『何者眾生界？何者為常？』瞻彼顏色作是思惟：『彼是我伴。』更相慈愍。如是作已，守性而住、守性而去。如婆羅門長者種性，生子習惡，父母訓誡，曾不改悔。捨家而去，隨逐惡友，鬪諸鳥獸，以為戲樂。如是展轉，乃至他國，要結同類，共為非法，是為同行。不樂此經者亦復如是，見他誦說而反戲笑。所以者何？爾時眾生並多懈怠，持戒寬緩，為法留難，彼諸同行相隨誹謗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！譬如同戒之人相見歡喜。彼亦如是，各各毀戒，於說法眾中聞是經時，更相瞻視，作戲笑言：『何者眾生界？何者為常？』瞻彼顏色作是思惟：『彼是我伴。』更相慈愍。如是作已，守性而住、守性而去。如婆羅門長者種性，生子習惡，父母訓誡，曾不改悔。捨家而去，隨逐惡友，鬪諸鳥獸，以為戲樂。如是展轉，乃至他國，要結同類，共為非法，是為同行。不樂此經者亦復如是，見他誦說而反戲笑。所以者何？爾時眾生並多懈怠，持戒寬緩，為法留難，彼諸同行相隨誹謗。」

迦葉白佛言：「嗚呼！真是惡時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「嗚呼！真是惡時。」

佛告迦葉：「至於爾時安慰說者，當如之何？迦葉！譬如城邑邊近路之田，為諸人眾象馬侵食。彼時田主使一人監視，監視之人不勤守護，復更增足二、三、四、五、若十、二十、乃至百人。守者逾多，取者彌眾。最後一人作是思惟：『如此守視非一切護，當善方便令無侵害。』即取田苗手自惠施，彼生感愧田苗得全。迦葉！若能如是善方便者，於我滅後能護此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「至於爾時安慰說者，當如之何？迦葉！譬如城邑邊近路之田，為諸人眾象馬侵食。彼時田主使一人監視，監視之人不勤守護，復更增足二、三、四、五、若十、二十、乃至百人。守者逾多，取者彌眾。最後一人作是思惟：『如此守視非一切護，當善方便令無侵害。』即取田苗手自惠施，彼生感愧田苗得全。迦葉！若能如是善方便者，於我滅後能護此經。」

迦葉白佛言：「世尊！我終不能攝彼惡人，寧以兩肩荷負須彌至百千劫，不能堪忍聽彼惡人犯戒、滅法、謗法、污法，如是諸惡非法音聲。世尊！我寧屬他為其僕使，不能堪忍聽彼惡人犯戒、背法、遠法、壞法，如是諸惡非法音聲。世尊！我寧頂戴大地山海經百千劫，不能堪忍聽彼惡人犯戒滅法，自高毀他，如是諸惡非法音聲。世尊！我寧恒受聾盲瘖啞，不能堪忍聽彼惡人毀犯淨戒，為利出家受他信施，如是諸惡非法音聲。世尊！我寧捨身疾般涅槃，不能堪忍聽彼惡人犯毀淨戒，䗍聲之行而身行諂曲、口言虛妄，如是諸惡非法音聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！我終不能攝彼惡人，寧以兩肩荷負須彌至百千劫，不能堪忍聽彼惡人犯戒、滅法、謗法、污法，如是諸惡非法音聲。世尊！我寧屬他為其僕使，不能堪忍聽彼惡人犯戒、背法、遠法、壞法，如是諸惡非法音聲。世尊！我寧頂戴大地山海經百千劫，不能堪忍聽彼惡人犯戒滅法，自高毀他，如是諸惡非法音聲。世尊！我寧恒受聾盲瘖啞，不能堪忍聽彼惡人毀犯淨戒，為利出家受他信施，如是諸惡非法音聲。世尊！我寧捨身疾般涅槃，不能堪忍聽彼惡人犯毀淨戒，䗍聲之行而身行諂曲、口言虛妄，如是諸惡非法音聲。」

佛告迦葉：「汝般涅槃是聲聞般涅槃，非為究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「汝般涅槃是聲聞般涅槃，非為究竟。」

迦葉白佛：「言若聲聞緣覺般涅槃非究竟者，世尊何故說有三乘——聲聞乘、辟支佛乘、佛乘？世尊云何已般涅槃復般涅槃耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛：「言若聲聞緣覺般涅槃非究竟者，世尊何故說有三乘——聲聞乘、辟支佛乘、佛乘？世尊云何已般涅槃復般涅槃耶？」

佛告迦葉：「聲聞以聲聞般涅槃而般涅槃，非為究竟；辟支佛以辟支佛般涅槃而般涅槃，亦非究竟；乃至得一切種功德一切種智大乘般涅槃，然後究竟無異究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「聲聞以聲聞般涅槃而般涅槃，非為究竟；辟支佛以辟支佛般涅槃而般涅槃，亦非究竟；乃至得一切種功德一切種智大乘般涅槃，然後究竟無異究竟。」

迦葉白佛言：「世尊！此義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！此義云何？」

佛告迦葉：「譬如從乳出酪、酪出生酥、生酥出熟酥、熟酥出醍醐。凡夫邪見如初生乳，乳血共雜；受三歸者猶如純乳；隨信行等及初發心菩薩住解行地，猶如成酪；七種學人及七地住菩薩猶如生酥；意生身阿羅漢、辟支佛、得自在力及九住十住菩薩猶如熟酥；如來、應供、等正覺猶如醍醐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如從乳出酪、酪出生酥、生酥出熟酥、熟酥出醍醐。凡夫邪見如初生乳，乳血共雜；受三歸者猶如純乳；隨信行等及初發心菩薩住解行地，猶如成酪；七種學人及七地住菩薩猶如生酥；意生身阿羅漢、辟支佛、得自在力及九住十住菩薩猶如熟酥；如來、應供、等正覺猶如醍醐。」

迦葉白佛言：「世尊！如來云何說有三乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！如來云何說有三乘？」

佛告迦葉：「譬如導師勇猛雄傑，將諸親屬及餘人眾，從其所住欲至他方。經由曠野嶮難惡道，作是思惟：『此眾疲乏，將恐退還。』為令諸人得止息故，於其前路化作大城，遙以指示語諸大眾：『前有大城，當速至彼。』諸眾悉見漸近彼城，各相謂言：『是我息處。』即共入城休息快樂，樂於中住不欲前進。爾時，導師作是思惟：『此諸大眾得此小樂便以為足，羸劣休懈無前進意。』爾時導師即滅化城。彼諸大眾見城滅已，白導師言：『此為何等？為幻為夢？為真實耶？』導師聞已，即告大眾：『向者大城為止息故，我化作耳。更有餘城，今所應往，宜速至彼快樂安隱。』大眾答言：『唯然受教。何緣樂此鄙陋小處？當共前進安樂大城。』導師告言：『善哉當行。』即共前進。復告大眾：『所往大城先相已現，汝當觀察，彼前大城極甚豐樂。』以漸前行見彼大城。爾時導師告諸大眾：『諸仁當知此是大城。』時諸大眾遙見大城安隱豐樂，心得歡喜，各共相視生希有心：『此城為實？為復虛妄？』導師答言：『此城真實，一切奇特，安隱豐樂。』即告彼眾：『入此大城，此則第一究竟大城，過此處已更無餘城。』彼諸大眾俱入城已，生希有心，心得歡喜，歎彼導師：『善哉，善哉！真實大智，大悲方便，哀愍我等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如導師勇猛雄傑，將諸親屬及餘人眾，從其所住欲至他方。經由曠野嶮難惡道，作是思惟：『此眾疲乏，將恐退還。』為令諸人得止息故，於其前路化作大城，遙以指示語諸大眾：『前有大城，當速至彼。』諸眾悉見漸近彼城，各相謂言：『是我息處。』即共入城休息快樂，樂於中住不欲前進。爾時，導師作是思惟：『此諸大眾得此小樂便以為足，羸劣休懈無前進意。』爾時導師即滅化城。彼諸大眾見城滅已，白導師言：『此為何等？為幻為夢？為真實耶？』導師聞已，即告大眾：『向者大城為止息故，我化作耳。更有餘城，今所應往，宜速至彼快樂安隱。』大眾答言：『唯然受教。何緣樂此鄙陋小處？當共前進安樂大城。』導師告言：『善哉當行。』即共前進。復告大眾：『所往大城先相已現，汝當觀察，彼前大城極甚豐樂。』以漸前行見彼大城。爾時導師告諸大眾：『諸仁當知此是大城。』時諸大眾遙見大城安隱豐樂，心得歡喜，各共相視生希有心：『此城為實？為復虛妄？』導師答言：『此城真實，一切奇特，安隱豐樂。』即告彼眾：『入此大城，此則第一究竟大城，過此處已更無餘城。』彼諸大眾俱入城已，生希有心，心得歡喜，歎彼導師：『善哉，善哉！真實大智，大悲方便，哀愍我等。』

「迦葉當知，彼初化城謂聲聞緣覺乘清淨智慧，空無相無作解脫之智；真實大城是如來解脫。是故，如來開示三乘，現二涅槃，又說一乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉當知，彼初化城謂聲聞緣覺乘清淨智慧，空無相無作解脫之智；真實大城是如來解脫。是故，如來開示三乘，現二涅槃，又說一乘。」

佛告迦葉：「若有說言無此經者，非我弟子，我非彼師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「若有說言無此經者，非我弟子，我非彼師。」

迦葉白佛言：「世尊！諸摩訶衍經多說空義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！諸摩訶衍經多說空義。」

佛告迦葉：「一切空經是有餘說，唯有此經是無上說，非有餘說。復次，迦葉！如波斯匿王常十一月設大施會，先食餓鬼、孤獨、貧乞，次施沙門及婆羅門，甘饍眾味隨其所欲。諸佛世尊亦復如是，隨順眾生種種欲樂，而為演說種種經法。若有眾生懈怠犯戒，不勤修習，捨如來藏常住妙典，好樂修學種種空經，或隨句字說、或增異句字。所以者何？彼如是言：『一切佛經皆說無我。』而彼不知空無我義，彼無慧人趣向滅盡。然空無我說亦是佛語。所以者何？無量塵垢諸煩惱藏常空涅槃，如是涅槃是一切句；彼常住安樂是佛所得大般涅槃句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「一切空經是有餘說，唯有此經是無上說，非有餘說。復次，迦葉！如波斯匿王常十一月設大施會，先食餓鬼、孤獨、貧乞，次施沙門及婆羅門，甘饍眾味隨其所欲。諸佛世尊亦復如是，隨順眾生種種欲樂，而為演說種種經法。若有眾生懈怠犯戒，不勤修習，捨如來藏常住妙典，好樂修學種種空經，或隨句字說、或增異句字。所以者何？彼如是言：『一切佛經皆說無我。』而彼不知空無我義，彼無慧人趣向滅盡。然空無我說亦是佛語。所以者何？無量塵垢諸煩惱藏常空涅槃，如是涅槃是一切句；彼常住安樂是佛所得大般涅槃句。」

迦葉白佛言：「世尊！云何離於斷常？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！云何離於斷常？」

佛告迦葉：「乃至眾生輪迴生死，我不自在，是故我為說無我義。然諸佛所得大般涅槃常住安樂，以是義故，壞彼斷常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「乃至眾生輪迴生死，我不自在，是故我為說無我義。然諸佛所得大般涅槃常住安樂，以是義故，壞彼斷常。」

迦葉白佛言：「世尊！再轉無我轉我久矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！再轉無我轉我久矣。」

佛告迦葉：「為破世間我，故說無我義。若不如是說者，云何令彼受大師法？佛說無我，彼諸眾生生奇特想，聞所未聞，來詣佛所，然後以百千因緣令入佛法。入佛法已，信心增長，勤修精進善學空法，然後為說常住安樂有色解脫。復次，或有世俗說有是解脫，為壞彼故，說言解脫悉無所有。若不如是說，云何令彼受大師法？是故百千因緣為說解脫，滅盡無我。然後，我復見彼眾生見畢竟滅以為解脫，彼無慧人趣向滅盡，然後我復百千因緣說解脫是有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「為破世間我，故說無我義。若不如是說者，云何令彼受大師法？佛說無我，彼諸眾生生奇特想，聞所未聞，來詣佛所，然後以百千因緣令入佛法。入佛法已，信心增長，勤修精進善學空法，然後為說常住安樂有色解脫。復次，或有世俗說有是解脫，為壞彼故，說言解脫悉無所有。若不如是說，云何令彼受大師法？是故百千因緣為說解脫，滅盡無我。然後，我復見彼眾生見畢竟滅以為解脫，彼無慧人趣向滅盡，然後我復百千因緣說解脫是有。」

迦葉白佛言：「世尊！得解脫自在者，當知眾生必應有常。譬如見煙必知有火，若有我者必有解脫。若說有我，則為已說解脫有色，非世俗身見，亦非說斷常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！得解脫自在者，當知眾生必應有常。譬如見煙必知有火，若有我者必有解脫。若說有我，則為已說解脫有色，非世俗身見，亦非說斷常。」

迦葉復白佛言：「世尊！云何如來不般涅槃示般涅槃、不生示生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉復白佛言：「世尊！云何如來不般涅槃示般涅槃、不生示生？」

佛告迦葉：「為壞眾生計常想故，如來不般涅槃示般涅槃、不生示生。所以者何？眾生謂佛尚有終沒不得自在，何況我等有我我所？譬如有王為隣國所執，繫縛枷鎖，作是思惟：『我今復是王、是主耶？我今非王非主。何緣乃致如是諸難？由放逸故。』如是，眾生乃至生死輪迴，我不自在；不自在故，說無我義。譬如有人為賊所逐，舉刀欲害，作是思惟：『我今無力當得免此死難，以不如是生老病死種種眾苦成就眾生思想，願作帝釋梵王。』如來為壞彼思想故，示現有死。如來是天中之天，若般涅槃悉磨滅者，世間應滅；若不滅者，則常住安樂。常住安樂，則必有我，如煙有火。若復無我而有我者，世間應滿實有我非；無我亦不壞，若實無我，我則不成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「為壞眾生計常想故，如來不般涅槃示般涅槃、不生示生。所以者何？眾生謂佛尚有終沒不得自在，何況我等有我我所？譬如有王為隣國所執，繫縛枷鎖，作是思惟：『我今復是王、是主耶？我今非王非主。何緣乃致如是諸難？由放逸故。』如是，眾生乃至生死輪迴，我不自在；不自在故，說無我義。譬如有人為賊所逐，舉刀欲害，作是思惟：『我今無力當得免此死難，以不如是生老病死種種眾苦成就眾生思想，願作帝釋梵王。』如來為壞彼思想故，示現有死。如來是天中之天，若般涅槃悉磨滅者，世間應滅；若不滅者，則常住安樂。常住安樂，則必有我，如煙有火。若復無我而有我者，世間應滿實有我非；無我亦不壞，若實無我，我則不成。」

迦葉白佛言：「世尊！有者何耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！有者何耶？」

佛告迦葉：「有者，二十五有眾生行；非有者，無思之物。若非有是眾生者，應從他來。設有思之物壞者，眾生當減；若非有是眾生者，則應充滿。以眾生不生不壞故，不減不滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「有者，二十五有眾生行；非有者，無思之物。若非有是眾生者，應從他來。設有思之物壞者，眾生當減；若非有是眾生者，則應充滿。以眾生不生不壞故，不減不滿。」

迦葉白佛言：「世尊！若有我者，云何生彼煩惱諸垢？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！若有我者，云何生彼煩惱諸垢？」

佛告迦葉：「善哉，善哉！應以是問，問於如來。譬如金師見彼金性，作是思惟：『如此金性何由生垢？今當推尋生垢之本。』彼人云何為得本不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「善哉，善哉！應以是問，問於如來。譬如金師見彼金性，作是思惟：『如此金性何由生垢？今當推尋生垢之本。』彼人云何為得本不？」

迦葉白言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白言：「不也。世尊！」

佛告迦葉：「若盡壽思惟尋初因相，乃至無始得本際不？既不得本，亦不得金。若巧方便，精勤不懈，除彼金垢，爾乃得金。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「若盡壽思惟尋初因相，乃至無始得本際不？既不得本，亦不得金。若巧方便，精勤不懈，除彼金垢，爾乃得金。」

佛告迦葉：「如是我者，生客煩惱。欲見我者，作是思惟：『今當推尋我及垢本。』彼人云何為得本不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如是我者，生客煩惱。欲見我者，作是思惟：『今當推尋我及垢本。』彼人云何為得本不？」

迦葉白佛言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「不也。世尊！」

佛告迦葉：「若勤方便除煩惱垢，爾乃得我。謂聞如是比經，深心信樂，不緩不急，善巧方便，專精三業。以是因緣，爾乃得我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「若勤方便除煩惱垢，爾乃得我。謂聞如是比經，深心信樂，不緩不急，善巧方便，專精三業。以是因緣，爾乃得我。」

迦葉復白佛言：「世尊！若有我者，何故不見？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉復白佛言：「世尊！若有我者，何故不見？」

佛告迦葉：「今當說譬。譬如初學，學五字句，界成句偈。欲先知義，然後乃學。當得知不？要當先學，然後乃知。彼善學已，然後師教界成句義，引譬示之，彼能聽受。緣師得解界成句義故，則能信樂。如是，我今為煩惱藏所覆眾生說言：『善男子！如來藏如是如是。』彼便欲見。當得見不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「今當說譬。譬如初學，學五字句，界成句偈。欲先知義，然後乃學。當得知不？要當先學，然後乃知。彼善學已，然後師教界成句義，引譬示之，彼能聽受。緣師得解界成句義故，則能信樂。如是，我今為煩惱藏所覆眾生說言：『善男子！如來藏如是如是。』彼便欲見。當得見不？」

迦葉白言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白言：「不也。世尊！」

佛告迦葉：「如彼不知界成句義，當緣師信。如是，迦葉當知，如來是誠實語者，以誠實語說有眾生。汝後當知，如彼學成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如彼不知界成句義，當緣師信。如是，迦葉當知，如來是誠實語者，以誠實語說有眾生。汝後當知，如彼學成。

「今當為汝更說譬喻，如四種眾生界隱覆譬喻，所謂膚瞖覆眼、重雲隱月、如人穿井、瓶中燈焰，當知此四有佛藏因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今當為汝更說譬喻，如四種眾生界隱覆譬喻，所謂膚瞖覆眼、重雲隱月、如人穿井、瓶中燈焰，當知此四有佛藏因緣。

「一切眾生悉有佛性，無量相好，莊嚴照明，以彼性故，一切眾生得般涅槃。如彼眼翳是可治病，未遇良醫，其目常冥；既遇良醫，疾得見色。如是，無量煩惱藏翳障如來性，乃至未遇諸佛聲聞緣覺，計我、非我、我所為我；若遇諸佛聲聞緣覺，乃知真我，如治病愈，其目開明。翳者謂諸煩惱，眼者謂如來性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切眾生悉有佛性，無量相好，莊嚴照明，以彼性故，一切眾生得般涅槃。如彼眼翳是可治病，未遇良醫，其目常冥；既遇良醫，疾得見色。如是，無量煩惱藏翳障如來性，乃至未遇諸佛聲聞緣覺，計我、非我、我所為我；若遇諸佛聲聞緣覺，乃知真我，如治病愈，其目開明。翳者謂諸煩惱，眼者謂如來性。

「如雲覆月，月不明淨；諸煩惱藏覆如來性，性不明淨。若離一切煩惱雲覆，如來之性淨如滿月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如雲覆月，月不明淨；諸煩惱藏覆如來性，性不明淨。若離一切煩惱雲覆，如來之性淨如滿月。

「如人穿井，若得乾土知水尚遠；得濕土埿知水漸近；若得水者，則為究竟。如是，值遇諸佛聲聞緣覺，修習善行，掘煩惱土，得如來性水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如人穿井，若得乾土知水尚遠；得濕土埿知水漸近；若得水者，則為究竟。如是，值遇諸佛聲聞緣覺，修習善行，掘煩惱土，得如來性水。

「如瓶中燈焰，其明不現，於眾生無用；若壞去瓶，其光普炤。如是，諸煩惱瓶覆如來藏燈，相好莊嚴則不明淨，於眾生無用；若離一切諸煩惱藏，彼如來性煩惱永盡，相好照明施作佛事，如破瓶燈眾生受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如瓶中燈焰，其明不現，於眾生無用；若壞去瓶，其光普炤。如是，諸煩惱瓶覆如來藏燈，相好莊嚴則不明淨，於眾生無用；若離一切諸煩惱藏，彼如來性煩惱永盡，相好照明施作佛事，如破瓶燈眾生受用。

「如此四種譬喻因緣，如我有眾生界。當知一切眾生，皆亦如是，彼眾生界無邊明淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如此四種譬喻因緣，如我有眾生界。當知一切眾生，皆亦如是，彼眾生界無邊明淨。」

迦葉白佛言：「世尊！若一切眾生有如來藏一性一乘者，如來何故說有三乘——聲聞乘、緣覺乘、佛乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！若一切眾生有如來藏一性一乘者，如來何故說有三乘——聲聞乘、緣覺乘、佛乘？」

佛告迦葉：「今當說譬。如巨富長者，唯有一子，隨乳母行，於大眾中亡失所在。長者臨終作是思惟：『我唯一子久已亡失，更無餘子、父母、親屬，若我一旦終沒之後，一切財物王悉取去。』於思惟頃，本所失子遊行乞求，到其本家，而不自知是其父舍。所以者何？幼少失故。父見識之，而不言子。所以者何？慮怖走故。多與財物，而語之言：『我無子息，為我作子，勿復餘行。』彼子答言：『不堪住此。所以者何？住此常苦，如被繫縛。』長者謂言：『汝欲何作？』子復答言：『寧除眾穢，放牧田作。』長者念言：『此子薄福，我當知時，且隨彼意。』即令除糞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「今當說譬。如巨富長者，唯有一子，隨乳母行，於大眾中亡失所在。長者臨終作是思惟：『我唯一子久已亡失，更無餘子、父母、親屬，若我一旦終沒之後，一切財物王悉取去。』於思惟頃，本所失子遊行乞求，到其本家，而不自知是其父舍。所以者何？幼少失故。父見識之，而不言子。所以者何？慮怖走故。多與財物，而語之言：『我無子息，為我作子，勿復餘行。』彼子答言：『不堪住此。所以者何？住此常苦，如被繫縛。』長者謂言：『汝欲何作？』子復答言：『寧除眾穢，放牧田作。』長者念言：『此子薄福，我當知時，且隨彼意。』即令除糞。

「其子久後見大長者五欲自娛，心生欣樂，作是思惟：『願大長者時見哀納，多賜財寶，以我為子。』作是念已，不勤作務。長者見已，作是思惟：『如是不久，必為我子。』是時長者尋告之曰：『汝今云何起異心想，不勤作務？』彼即答言：『願欲作子，生如是心。』長者言：『善。我是汝父，汝是我子。我實汝父，而汝不知，所有庫藏悉以付汝。』於大眾中唱如是言：『此是我子，我失來久，今遇還家，而不自知。我命為子，而復不肯，今日自求，為我作子。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其子久後見大長者五欲自娛，心生欣樂，作是思惟：『願大長者時見哀納，多賜財寶，以我為子。』作是念已，不勤作務。長者見已，作是思惟：『如是不久，必為我子。』是時長者尋告之曰：『汝今云何起異心想，不勤作務？』彼即答言：『願欲作子，生如是心。』長者言：『善。我是汝父，汝是我子。我實汝父，而汝不知，所有庫藏悉以付汝。』於大眾中唱如是言：『此是我子，我失來久，今遇還家，而不自知。我命為子，而復不肯，今日自求，為我作子。』

「迦葉！如彼長者方便誘引志意下劣子，先令除糞，然後付財。於大眾中唱如是言：『此本我子，亡失來久，今幸自來，為我作子。』迦葉！如是不樂一乘者，為說三乘。所以者何？此是如來善巧方便。是諸聲聞悉是我子，如除糞者今始自知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！如彼長者方便誘引志意下劣子，先令除糞，然後付財。於大眾中唱如是言：『此本我子，亡失來久，今幸自來，為我作子。』迦葉！如是不樂一乘者，為說三乘。所以者何？此是如來善巧方便。是諸聲聞悉是我子，如除糞者今始自知。」

迦葉白佛言：「嗚呼異哉！是聲聞乘，何鄙之甚？實是佛子，而不識父。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「嗚呼異哉！是聲聞乘，何鄙之甚？實是佛子，而不識父。」

佛告迦葉：「應如是學。若汝不堪呵責毀罵，則應捨離。彼後熟時，汝當知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「應如是學。若汝不堪呵責毀罵，則應捨離。彼後熟時，汝當知之。

「復次，迦葉！聲聞、大乘常相違反——世俗、無漏，愚癡、黠慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！聲聞、大乘常相違反——世俗、無漏，愚癡、黠慧。

「復次，迦葉！若謗此經者，應當攝取。所以者何？彼以謗故，捨身當墮無邊黑闇。哀愍彼故，當設方便，以大乘法而成熟之。若不可治者，當墮地獄；若有信者，彼自當信；其餘眾生應以攝事攝令解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！若謗此經者，應當攝取。所以者何？彼以謗故，捨身當墮無邊黑闇。哀愍彼故，當設方便，以大乘法而成熟之。若不可治者，當墮地獄；若有信者，彼自當信；其餘眾生應以攝事攝令解脫。

「復次，迦葉！若有士夫初得熱病，不應與藥及餘眾治。所以者何？時未至故。要待時至，然後乃治，二處不知是則敗醫。是故病熟，然後應治；若未熟者，要待時至。如是，眾生謗此經者，過患熟時，深自悔責：『嗚呼苦哉！我之所作，今始覺知。』至於爾時，應以攝事而救攝之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！若有士夫初得熱病，不應與藥及餘眾治。所以者何？時未至故。要待時至，然後乃治，二處不知是則敗醫。是故病熟，然後應治；若未熟者，要待時至。如是，眾生謗此經者，過患熟時，深自悔責：『嗚呼苦哉！我之所作，今始覺知。』至於爾時，應以攝事而救攝之。

「復次，迦葉！如有士夫，度大曠野，聞合群鳥鳴。時彼士夫思是鳥聲，謂有劫賊，異道而去，入空澤中，至虎狼處，為虎所食。如是，迦葉！彼當來世比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於有我無我聲，畏有我聲，入於大空斷見，修習無我，於如是如來藏諸佛常住甚深經典不生信樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！如有士夫，度大曠野，聞合群鳥鳴。時彼士夫思是鳥聲，謂有劫賊，異道而去，入空澤中，至虎狼處，為虎所食。如是，迦葉！彼當來世比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，於有我無我聲，畏有我聲，入於大空斷見，修習無我，於如是如來藏諸佛常住甚深經典不生信樂。

「復次，迦葉！汝所問我為阿難說：『有有有苦樂，無有無苦樂。』汝今諦聽。迦葉！如來者，非有、非眾生，亦不壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！汝所問我為阿難說：『有有有苦樂，無有無苦樂。』汝今諦聽。迦葉！如來者，非有、非眾生，亦不壞。」

迦葉白佛言：「云何？世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「云何？世尊！」

佛告迦葉：「如雪山下有出淨光摩尼寶性。有人善知摩尼寶相，見相則知，即取持去。如鍊金法消除滓穢，離垢清淨，隨所著處，本垢不污。所以者何？譬如士夫持燈而行，隨所至處闇冥悉除，燈光特明。彼摩尼寶亦復如是，如鍊真金塵垢不污，星月光照則雨淨水，日光所照尋即出火。如是，迦葉！如來、應供、等正覺出興于世，永離一切生老病死，煩惱習垢一切悉滅，常大照明，如彼明珠，一切不污；如淨蓮華，塵水不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如雪山下有出淨光摩尼寶性。有人善知摩尼寶相，見相則知，即取持去。如鍊金法消除滓穢，離垢清淨，隨所著處，本垢不污。所以者何？譬如士夫持燈而行，隨所至處闇冥悉除，燈光特明。彼摩尼寶亦復如是，如鍊真金塵垢不污，星月光照則雨淨水，日光所照尋即出火。如是，迦葉！如來、應供、等正覺出興于世，永離一切生老病死，煩惱習垢一切悉滅，常大照明，如彼明珠，一切不污；如淨蓮華，塵水不著。

「復次，迦葉！如來如是如是時、如是如是像類出於世間，隨其所應，示現凡身，不為彼彼凡品生處垢穢所染，亦復不受世間苦樂。樂者人天五欲功德，彼即是苦，唯有解脫，究竟常樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！如來如是如是時、如是如是像類出於世間，隨其所應，示現凡身，不為彼彼凡品生處垢穢所染，亦復不受世間苦樂。樂者人天五欲功德，彼即是苦，唯有解脫，究竟常樂。」

迦葉白佛言：「善哉，善哉！世尊！我自惟省，今始出家受具足戒，得比丘分成阿羅漢。當於如來知恩報恩——以如來昔日分我半坐；今日復於四大眾中，以大乘法水而灌我頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「善哉，善哉！世尊！我自惟省，今始出家受具足戒，得比丘分成阿羅漢。當於如來知恩報恩——以如來昔日分我半坐；今日復於四大眾中，以大乘法水而灌我頂。」

爾時，眾中有持比丘色像儀式者、或持優婆塞色像儀式者、或持非優婆塞色像儀式者，傾側低仰，一切皆是魔之所為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有持比丘色像儀式者、或持優婆塞色像儀式者、或持非優婆塞色像儀式者，傾側低仰，一切皆是魔之所為。

爾時，阿難白佛言：「世尊！今此大眾離諸糟糠，堅固真實，如栴檀林。如是眾中，彼云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難白佛言：「世尊！今此大眾離諸糟糠，堅固真實，如栴檀林。如是眾中，彼云何住？」

佛告阿難：「問大迦葉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「問大迦葉。」

阿難言：「唯。善哉當問。」即問迦葉：「於此眾中，彼云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「唯。善哉當問。」即問迦葉：「於此眾中，彼云何住？」

迦葉答言：「彼愚癡人是魔眷屬，與魔俱來。是故，阿難！我先說言：『不能堪任於如來滅後善巧方便護持正法，如善守田。』是故先言：『寧負大地』，廣說如上。爾時世尊即告我言：『於我滅後，汝當堪忍護持正法，至于法盡。』我時白佛：『我當堪能四十年中護持正法。』時佛責言：『何以懈怠，不能護法至於法盡也？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉答言：「彼愚癡人是魔眷屬，與魔俱來。是故，阿難！我先說言：『不能堪任於如來滅後善巧方便護持正法，如善守田。』是故先言：『寧負大地』，廣說如上。爾時世尊即告我言：『於我滅後，汝當堪忍護持正法，至于法盡。』我時白佛：『我當堪能四十年中護持正法。』時佛責言：『何以懈怠，不能護法至於法盡也？』」

佛告迦葉：「汝且求魔。若能得者，堪任護法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「汝且求魔。若能得者，堪任護法。」

迦葉即以天眼觀察而不能見。如舍衛國有一野人亡失其子，於大眾中求子不得，疲乏而歸。迦葉天眼於大眾中求魔不得，亦復如是。即白佛言：「我不堪任求覓惡魔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉即以天眼觀察而不能見。如舍衛國有一野人亡失其子，於大眾中求子不得，疲乏而歸。迦葉天眼於大眾中求魔不得，亦復如是。即白佛言：「我不堪任求覓惡魔。」

如是八十諸大聲聞皆曰：「不堪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是八十諸大聲聞皆曰：「不堪。」

復令賢護等五百菩薩——除一菩薩名一切世間樂見——推覓惡魔，亦復不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復令賢護等五百菩薩——除一菩薩名一切世間樂見——推覓惡魔，亦復不得。

爾時，世尊復告迦葉：「汝不堪任法欲滅時餘八十年護持正法。南方菩薩當能護持，汝當於賢護菩薩五百眾中最後求之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告迦葉：「汝不堪任法欲滅時餘八十年護持正法。南方菩薩當能護持，汝當於賢護菩薩五百眾中最後求之。」

迦葉答言：「善哉當求，求得一切世間樂見離車童子。世尊！一切世間樂見離車童子，則是其人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉答言：「善哉當求，求得一切世間樂見離車童子。世尊！一切世間樂見離車童子，則是其人。」

佛告迦葉：「汝往勸請，令覓惡魔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「汝往勸請，令覓惡魔。」

爾時，迦葉即與八十諸大聲聞及賢護等五百菩薩，俱共勸請一切世間樂見離車童子：「汝童子！世尊所舉，堪覓惡魔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦葉即與八十諸大聲聞及賢護等五百菩薩，俱共勸請一切世間樂見離車童子：「汝童子！世尊所舉，堪覓惡魔。」

爾時，童子於大眾中白迦葉言：「我今堪任推覓惡魔。然有八十諸大聲聞、賢護等五百菩薩摩訶薩，及文殊師利、觀世音、得大勢、滅諸惡趣、彌勒菩薩等，何故不覓，令我覓耶？宜令彼先，然後及我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，童子於大眾中白迦葉言：「我今堪任推覓惡魔。然有八十諸大聲聞、賢護等五百菩薩摩訶薩，及文殊師利、觀世音、得大勢、滅諸惡趣、彌勒菩薩等，何故不覓，令我覓耶？宜令彼先，然後及我。」

迦葉謂言：「降伏惡魔為無福耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉謂言：「降伏惡魔為無福耶？」

答言：「迦葉！汝知有福，宜自為之；我今不能。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「迦葉！汝知有福，宜自為之；我今不能。」

爾時迦葉以此白佛。佛告迦葉：「此童子語為何所說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦葉以此白佛。佛告迦葉：「此童子語為何所說？」

迦葉白佛：「童子說言：『先諸大德，然後及我。我是俗人，性復下劣。是諸大德、八十聲聞、及賢護等五百上首，彼悉在先，然後次我。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛：「童子說言：『先諸大德，然後及我。我是俗人，性復下劣。是諸大德、八十聲聞、及賢護等五百上首，彼悉在先，然後次我。』」

時諸聲聞及賢護等一切推覓，悉不能得——如彼野人求子不獲——皆曰：「不堪。」於一面立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸聲聞及賢護等一切推覓，悉不能得——如彼野人求子不獲——皆曰：「不堪。」於一面立。

爾時，世尊復告迦葉：「汝今聞此大法鼓經，於我滅後四十年中，當善護持如今正法，當擊大法鼓、吹大法䗍、設大法會、建大法幢。然後，一切世間樂見離車童子於正法欲滅餘八十年，當以五繫縛彼惡魔及其眷屬如縛小兔，廣當宣唱大法鼓經、當擊大法鼓、吹大法䗍、設大法會、建大法幢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告迦葉：「汝今聞此大法鼓經，於我滅後四十年中，當善護持如今正法，當擊大法鼓、吹大法䗍、設大法會、建大法幢。然後，一切世間樂見離車童子於正法欲滅餘八十年，當以五繫縛彼惡魔及其眷屬如縛小兔，廣當宣唱大法鼓經、當擊大法鼓、吹大法䗍、設大法會、建大法幢。」

迦葉白佛言：「當於何時？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「當於何時？」

佛告迦葉：「正法欲滅餘八十年。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「正法欲滅餘八十年。」

迦葉白佛言：「世尊！欲見惡魔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！欲見惡魔。」

佛告童子：「速以惡魔示諸大眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告童子：「速以惡魔示諸大眾。」

爾時，童子瞻仰世尊，即指示言：「觀此惡魔，從異方來，如諸菩薩作比丘像，於眾中坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，童子瞻仰世尊，即指示言：「觀此惡魔，從異方來，如諸菩薩作比丘像，於眾中坐。」

大眾悉見，見被五繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾悉見，見被五繫。

魔言：「童子！我於此經不復作礙。」如是三說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔言：「童子！我於此經不復作礙。」如是三說。

爾時，世尊告一切世間樂見離車童子等菩薩眾言：「摩訶迦葉已能於我滅度之後四十年中護持正法，汝等誰能於我滅後最後護法？」如是三說，無能堪者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告一切世間樂見離車童子等菩薩眾言：「摩訶迦葉已能於我滅度之後四十年中護持正法，汝等誰能於我滅後最後護法？」如是三說，無能堪者。

佛告大眾：「汝等勿得起輕劣想。我此眾中多有弟子，於我滅後能護正法、說此經者。賢護等五百菩薩最後一人——一切世間樂見離車童子——於我滅後，當擊大法鼓、吹大法䗍、設大法會、建大法幢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「汝等勿得起輕劣想。我此眾中多有弟子，於我滅後能護正法、說此經者。賢護等五百菩薩最後一人——一切世間樂見離車童子——於我滅後，當擊大法鼓、吹大法䗍、設大法會、建大法幢。」

爾時童子即放弊魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時童子即放弊魔。

時諸大眾語童子言：「汝已授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾語童子言：「汝已授記。」

爾時，世尊復告大迦葉言：「今汝迦葉！如守田夫無善方便，不能堪任護持此經。今此童子聞此經已，能善誦讀，現前護持，為人演說，常能示現為凡夫身，住於七地。正法欲滅餘八十年，在於南方文荼羅國大波利村善方便河邊迦耶梨姓中生。當作比丘持我名，如善方便守護田苗，於我慢緩懈怠眾中離俗出家，以四攝法而攝彼眾。得此深經，誦讀通利，令僧清淨，捨先所受本不淨物。為說大法鼓經，第二為說大乘空經，第三為說眾生界如來常住大法鼓經，擊大法鼓、吹大法䗍、設大法會、建大法幢。當於我前被弘誓鎧，盡百年壽常雨法雨，演說此經。滿百年已，現大神力示般涅槃，說如是記：『釋迦牟尼佛今來至此，悉當瞻仰，恭敬禮拜。』如是，如來常住安樂，諸仁當觀真實常樂，如我所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告大迦葉言：「今汝迦葉！如守田夫無善方便，不能堪任護持此經。今此童子聞此經已，能善誦讀，現前護持，為人演說，常能示現為凡夫身，住於七地。正法欲滅餘八十年，在於南方文荼羅國大波利村善方便河邊迦耶梨姓中生。當作比丘持我名，如善方便守護田苗，於我慢緩懈怠眾中離俗出家，以四攝法而攝彼眾。得此深經，誦讀通利，令僧清淨，捨先所受本不淨物。為說大法鼓經，第二為說大乘空經，第三為說眾生界如來常住大法鼓經，擊大法鼓、吹大法䗍、設大法會、建大法幢。當於我前被弘誓鎧，盡百年壽常雨法雨，演說此經。滿百年已，現大神力示般涅槃，說如是記：『釋迦牟尼佛今來至此，悉當瞻仰，恭敬禮拜。』如是，如來常住安樂，諸仁當觀真實常樂，如我所說。」

爾時，空中十方諸佛皆悉現身說如是言：「如是，如是！如汝所說，一切皆當信其善說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，空中十方諸佛皆悉現身說如是言：「如是，如是！如汝所說，一切皆當信其善說。」

迦葉白佛言：「世尊！菩薩成就幾德能見如來常住不壞法身，臨命終時現大神力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！菩薩成就幾德能見如來常住不壞法身，臨命終時現大神力？」

佛告迦葉：「菩薩摩訶薩成就八功德者，能現前見如來常住不壞法身。何等為八？一者、說此深經心不懈怠。二者、說彼三乘三種之說亦不懈倦。三者、所應化者終不棄捨。四者、若僧壞者和合一味。五者、終不親近比丘尼、女人、黃門。六者、遠離親近國王及大力者。七者、常樂禪定。八者、思惟觀察不淨無我。是為成就八種功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「菩薩摩訶薩成就八功德者，能現前見如來常住不壞法身。何等為八？一者、說此深經心不懈怠。二者、說彼三乘三種之說亦不懈倦。三者、所應化者終不棄捨。四者、若僧壞者和合一味。五者、終不親近比丘尼、女人、黃門。六者、遠離親近國王及大力者。七者、常樂禪定。八者、思惟觀察不淨無我。是為成就八種功德。

「復有四事。何等為四？一者、善能持法。二者、常自欣慶：『善哉！我今所作快樂大善。』三者、能自歸依，作是思惟：『我得善利。』四者、於如來常住決定無疑，日夜常念如來功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四事。何等為四？一者、善能持法。二者、常自欣慶：『善哉！我今所作快樂大善。』三者、能自歸依，作是思惟：『我得善利。』四者、於如來常住決定無疑，日夜常念如來功德。

「以是因緣，現前得見常住法身現大神力，然後命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是因緣，現前得見常住法身現大神力，然後命終。

「迦葉！如是善男子、善女人，隨所住處城邑聚落，我為是等示現法身而說是言：『善男子！善女人！如來常住。汝從今日常應受持讀誦此經，為人解說，作如是語：「當知如來常住安樂，正心悕望勿為諂曲；當知世尊如是常住，淨悕望者我當現身。」』汝大迦葉當信、當審，若不如是修行法者，何由見我？云何能得神通示現？如我為聲聞乘說，比丘能捨一法者，我為保任得阿那含果。謂彼所行功德成就亦復如是。如我先說持戒比丘，終身天神常隨供事，是故汝等勿貪利養，當修厭離住身念處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！如是善男子、善女人，隨所住處城邑聚落，我為是等示現法身而說是言：『善男子！善女人！如來常住。汝從今日常應受持讀誦此經，為人解說，作如是語：「當知如來常住安樂，正心悕望勿為諂曲；當知世尊如是常住，淨悕望者我當現身。」』汝大迦葉當信、當審，若不如是修行法者，何由見我？云何能得神通示現？如我為聲聞乘說，比丘能捨一法者，我為保任得阿那含果。謂彼所行功德成就亦復如是。如我先說持戒比丘，終身天神常隨供事，是故汝等勿貪利養，當修厭離住身念處。

「復次，迦葉！持我名比丘常令僧淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！持我名比丘常令僧淨。」

迦葉白佛言：「世尊！此為云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！此為云何？」

佛告迦葉：「行攝取時，滿足犯戒貪烏之眾，如彼巧便守護四法。賢護等五百菩薩先不堪任，是等今者猶故不堪於我滅後最後護法。持我名比丘行攝法時，攝諸寬縱懈怠比丘，習近供養，與其經卷，消息將護。如養牛法，知可伏時，然後調伏。若攝取調伏而不改者，則便棄捨，不令毒箭塗傷善淨。彼復當作如是思惟：『莫令淨行比丘因彼犯戒。彼說非法、行惡行者，不應致敬共同法集布薩自恣羯磨僧事，悉不應同。』如王摧敵，彼亦如是。如是方便調伏彼已，於百年中常雨法雨、擊大法鼓、吹大法䗍、設大法會、建大法幢、示大神力，命終涅槃。過千佛已六十二劫，經百千緣覺及八如來般涅槃後，乃成佛道，名智積光明如來、應供、等正覺。彼時持我名比丘者，即是一切世間樂見離車童子，當於此土成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「行攝取時，滿足犯戒貪烏之眾，如彼巧便守護四法。賢護等五百菩薩先不堪任，是等今者猶故不堪於我滅後最後護法。持我名比丘行攝法時，攝諸寬縱懈怠比丘，習近供養，與其經卷，消息將護。如養牛法，知可伏時，然後調伏。若攝取調伏而不改者，則便棄捨，不令毒箭塗傷善淨。彼復當作如是思惟：『莫令淨行比丘因彼犯戒。彼說非法、行惡行者，不應致敬共同法集布薩自恣羯磨僧事，悉不應同。』如王摧敵，彼亦如是。如是方便調伏彼已，於百年中常雨法雨、擊大法鼓、吹大法䗍、設大法會、建大法幢、示大神力，命終涅槃。過千佛已六十二劫，經百千緣覺及八如來般涅槃後，乃成佛道，名智積光明如來、應供、等正覺。彼時持我名比丘者，即是一切世間樂見離車童子，當於此土成等正覺。

「迦葉當知，無上菩提，如是難得。迦葉！為是凡人所能得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉當知，無上菩提，如是難得。迦葉！為是凡人所能得不？」

迦葉白佛言：「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「不也，世尊！」

佛告迦葉：「一佛國土一佛施作佛事，第二、第三亦復如是。如一芥子中有眾多世界，周旋往返而不自知。誰持來去？誰安我此？隨所應知，隨順為作。如是，或有知我者、或不知者。此一世界耆闍崛山中，有釋迦牟尼佛，即於此中有阿逸多佛；於此世界或現劫燒、或現說法，如是奇特，甚為希有。復有何等最上奇特？謂一切世間樂見童子不於凡俗家生，其所生家悉是菩薩。迦葉當知，彼供養給侍者，悉皆歡喜，宗親愛念，皆作是言：『我種姓中有如是人生。』此諸人等，一切皆是我之所遣。迦葉當知，彼菩薩摩訶薩，若餘四眾為作眷屬，悉聞說此大法鼓經，一切皆當得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「一佛國土一佛施作佛事，第二、第三亦復如是。如一芥子中有眾多世界，周旋往返而不自知。誰持來去？誰安我此？隨所應知，隨順為作。如是，或有知我者、或不知者。此一世界耆闍崛山中，有釋迦牟尼佛，即於此中有阿逸多佛；於此世界或現劫燒、或現說法，如是奇特，甚為希有。復有何等最上奇特？謂一切世間樂見童子不於凡俗家生，其所生家悉是菩薩。迦葉當知，彼供養給侍者，悉皆歡喜，宗親愛念，皆作是言：『我種姓中有如是人生。』此諸人等，一切皆是我之所遣。迦葉當知，彼菩薩摩訶薩，若餘四眾為作眷屬，悉聞說此大法鼓經，一切皆當得無上菩提。

「迦葉！我於過去久遠世時，在毘舍離城作轉輪王，名難提斯那。爾時，毘舍離城如四天王下閻浮提、如忍世界，其餘天下亦復如是，如是三千大千世界。我時壽命不可思議。我作如是轉輪聖王，行阿僧祇殊勝布施及諸功德，持戒清淨修諸善行，合集如是無量福德。若善男子、善女人聞說一乘大法鼓經，戲笑而往，乃至一念，所得功德勝前福業，不可稱記，算數譬喻所不能計。如有呪王名曰焰炤，一說此呪，四月善護。迦葉當知，世間凡呪勢力如是，何況一讀大法鼓經而力不能盡壽為護？是故，有能供養此經者，是諸眾生為無上菩提作決定因，乃至究竟菩提不離是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！我於過去久遠世時，在毘舍離城作轉輪王，名難提斯那。爾時，毘舍離城如四天王下閻浮提、如忍世界，其餘天下亦復如是，如是三千大千世界。我時壽命不可思議。我作如是轉輪聖王，行阿僧祇殊勝布施及諸功德，持戒清淨修諸善行，合集如是無量福德。若善男子、善女人聞說一乘大法鼓經，戲笑而往，乃至一念，所得功德勝前福業，不可稱記，算數譬喻所不能計。如有呪王名曰焰炤，一說此呪，四月善護。迦葉當知，世間凡呪勢力如是，何況一讀大法鼓經而力不能盡壽為護？是故，有能供養此經者，是諸眾生為無上菩提作決定因，乃至究竟菩提不離是經。」

時諸大眾同聲唱言：「善哉，善哉！甚奇，世尊！今此童子當為持佛名比丘，若般涅槃者，祇洹林神無所依怙。所以者何？彼從南方來至佛所而般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾同聲唱言：「善哉，善哉！甚奇，世尊！今此童子當為持佛名比丘，若般涅槃者，祇洹林神無所依怙。所以者何？彼從南方來至佛所而般涅槃。」

佛告大眾：「彼亦不來，我自往彼，示現其身，先遣此經，然後乃往。所以者何？若此經不往至彼手中，則彼生退心。若彼有眾生應調伏者，我與大眾往住其前。彼見我已，當即還往迎，便般涅槃，隨其所欲度眾生處而般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「彼亦不來，我自往彼，示現其身，先遣此經，然後乃往。所以者何？若此經不往至彼手中，則彼生退心。若彼有眾生應調伏者，我與大眾往住其前。彼見我已，當即還往迎，便般涅槃，隨其所欲度眾生處而般涅槃。

「爾時，天帝釋子，名阿毘曼儒，當乘神通而來至此。彼雖幼少，真心清淨信樂大乘，唯獨一人無有儔匹。於天人中持此大乘甚深經典，是故彼為說解脫因，得授佛記。時諸大眾同聲說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，天帝釋子，名阿毘曼儒，當乘神通而來至此。彼雖幼少，真心清淨信樂大乘，唯獨一人無有儔匹。於天人中持此大乘甚深經典，是故彼為說解脫因，得授佛記。時諸大眾同聲說偈：

「『奇哉！一切， 世間樂見。 為比丘像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『奇哉！一切， 世間樂見。 為比丘像，

擊大法鼓， 護持佛法， 令得久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擊大法鼓， 護持佛法， 令得久住。

般涅槃後， 世間虛空； 彼滅度後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般涅槃後， 世間虛空； 彼滅度後，

無與等者。 如是比丘， 世間難得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無與等者。 如是比丘， 世間難得，

能為世間， 說究竟道。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能為世間， 說究竟道。』」

爾時，迦葉、阿難、賢護菩薩等無量大眾，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，迦葉、阿難、賢護菩薩等無量大眾，聞佛所說，歡喜奉行。