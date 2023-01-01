大法鼓經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大法鼓經卷上

宋天竺三藏求那跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾五百人俱，復有百千大菩薩眾，復有眾多天、龍、夜叉、健闥婆眾，復有百千諸優婆塞、優婆夷眾，復有娑婆世界主、梵天王、及天帝釋、四天王眾，復有十方世界無量比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷諸菩薩俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾五百人俱，復有百千大菩薩眾，復有眾多天、龍、夜叉、健闥婆眾，復有百千諸優婆塞、優婆夷眾，復有娑婆世界主、梵天王、及天帝釋、四天王眾，復有十方世界無量比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷諸菩薩俱。

爾時，如來於彼四眾說如是法：「有有則有苦樂、無有則無苦樂，是故離苦樂則是涅槃第一之樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來於彼四眾說如是法：「有有則有苦樂、無有則無苦樂，是故離苦樂則是涅槃第一之樂。」

彼五百聲聞比丘——一切皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱；心得自在，譬如大龍，心得好解脫慧、得好解脫；所作已辦，已捨重擔；逮得己利，盡諸有結，正智心解脫——得一切心自在第一波羅蜜。有無量學人皆得須陀洹、斯陀含、阿那含果。有成就有漏法無量比丘眾、有成就無量阿僧祇功德菩薩摩訶薩徒十方來，算數譬喻所不能及，亦非一切聲聞緣覺之所能知。除文殊師利菩薩，及大力菩薩、觀世音菩薩、彌勒菩薩摩訶薩，如是上首菩薩摩訶薩，無量阿僧祇眾，譬如大地所生草木，從諸方來諸菩薩眾亦復如是，不可稱數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼五百聲聞比丘——一切皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱；心得自在，譬如大龍，心得好解脫慧、得好解脫；所作已辦，已捨重擔；逮得己利，盡諸有結，正智心解脫——得一切心自在第一波羅蜜。有無量學人皆得須陀洹、斯陀含、阿那含果。有成就有漏法無量比丘眾、有成就無量阿僧祇功德菩薩摩訶薩徒十方來，算數譬喻所不能及，亦非一切聲聞緣覺之所能知。除文殊師利菩薩，及大力菩薩、觀世音菩薩、彌勒菩薩摩訶薩，如是上首菩薩摩訶薩，無量阿僧祇眾，譬如大地所生草木，從諸方來諸菩薩眾亦復如是，不可稱數。

復有差摩比丘尼與比丘尼眾俱、毘舍佉鹿子母、及末利夫人，各與無量大眷屬俱；須達長者、與諸優婆塞俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有差摩比丘尼與比丘尼眾俱、毘舍佉鹿子母、及末利夫人，各與無量大眷屬俱；須達長者、與諸優婆塞俱。

爾時，世尊於大眾中說有非有法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於大眾中說有非有法門。

爾時，波斯匿王從臥而起，作是思惟：「我今應往至世尊所。」念已即行，擊鼓吹貝，往詣佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波斯匿王從臥而起，作是思惟：「我今應往至世尊所。」念已即行，擊鼓吹貝，往詣佛所。

爾時，世尊知而故問：「阿難！以何等故，有鼓貝聲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知而故問：「阿難！以何等故，有鼓貝聲？」

阿難白佛言：「波斯匿王來詣佛所，是其擊鼓吹貝之聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「波斯匿王來詣佛所，是其擊鼓吹貝之聲。」

佛告阿難：「汝今亦應擊大法鼓，我今當說大法鼓經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝今亦應擊大法鼓，我今當說大法鼓經。」

阿難白佛言：「世尊！是大法鼓經名，我未曾聞。以何等故，名大法鼓經？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！是大法鼓經名，我未曾聞。以何等故，名大法鼓經？」

佛告阿難：「汝何由知？是諸來會大菩薩等悉不能知此大法鼓經六字名號，何況於汝而得聞知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝何由知？是諸來會大菩薩等悉不能知此大法鼓經六字名號，何況於汝而得聞知？」

阿難白佛言：「世尊！未曾有也。此法名號真實難知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！未曾有也。此法名號真實難知。」

「如是，阿難！實爾不異。阿難！此大法鼓經，世間希有，如優曇鉢華。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，阿難！實爾不異。阿難！此大法鼓經，世間希有，如優曇鉢華。」

阿難白佛言：「非一切諸佛有此法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「非一切諸佛有此法耶？」

佛告阿難：「三世諸佛悉有此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「三世諸佛悉有此法。」

阿難白佛言：「若然者，彼諸菩薩人中之雄，何故悉來普集於此？彼諸如來何故自於其國不演說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「若然者，彼諸菩薩人中之雄，何故悉來普集於此？彼諸如來何故自於其國不演說耶？」

佛告阿難：「如有一阿練比丘隱居山窟。至時入村，方欲乞食，道見人獸諸雜死屍。見已生厭，斷食而還：『嗚呼苦哉！吾亦當然。』彼於異時，心得快樂，作是思惟：『我當更往觀察死屍，令增厭離。』復向聚落求見死屍，修不淨想。見已觀察，得阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如有一阿練比丘隱居山窟。至時入村，方欲乞食，道見人獸諸雜死屍。見已生厭，斷食而還：『嗚呼苦哉！吾亦當然。』彼於異時，心得快樂，作是思惟：『我當更往觀察死屍，令增厭離。』復向聚落求見死屍，修不淨想。見已觀察，得阿羅漢果。

「如是他方諸佛不說無常苦空不淨。所以者何？諸佛國土法應如是。彼諸如來為諸菩薩作如是說：『奇哉難行！釋迦牟尼世尊於五濁國土出興于世，為苦惱眾生種種方便說大法鼓經。是故，諸善男子當如是學。』彼諸菩薩咸欲見我，恭敬禮拜，故來會此。既來會已，或得初住、乃至十住。是故，大法鼓經甚難值遇；是故，十方大菩薩眾為聞法故普皆來集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是他方諸佛不說無常苦空不淨。所以者何？諸佛國土法應如是。彼諸如來為諸菩薩作如是說：『奇哉難行！釋迦牟尼世尊於五濁國土出興于世，為苦惱眾生種種方便說大法鼓經。是故，諸善男子當如是學。』彼諸菩薩咸欲見我，恭敬禮拜，故來會此。既來會已，或得初住、乃至十住。是故，大法鼓經甚難值遇；是故，十方大菩薩眾為聞法故普皆來集。」

阿難白佛言：「善哉善哉！一切善來，彼悉得此難得經法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「善哉善哉！一切善來，彼悉得此難得經法。」

佛告阿難：「如是深經，非一切共。是故不應說言：『一切善來。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是深經，非一切共。是故不應說言：『一切善來。』」

阿難白佛言：「何故彼非一切善來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「何故彼非一切善來？」

佛告阿難：「此經典者，是諸如來祕密法藏，甚深微妙，難解難信。是故，阿難！不應說言：『一切善來。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經典者，是諸如來祕密法藏，甚深微妙，難解難信。是故，阿難！不應說言：『一切善來。』」

阿難白佛言：「非如波斯匿王臨陣鬪時擊大戰鼓，其聞聲者一切箭落耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「非如波斯匿王臨陣鬪時擊大戰鼓，其聞聲者一切箭落耶？」

佛告阿難：「波斯匿王擊鼓戰時，非彼一切聞鼓聲喜。有怯弱者，聞而恐怖，若死近死。如是，阿難！此大法鼓經名，是二乘之人不信法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「波斯匿王擊鼓戰時，非彼一切聞鼓聲喜。有怯弱者，聞而恐怖，若死近死。如是，阿難！此大法鼓經名，是二乘之人不信法門。

「是故，阿難！譬如彼王至鬪戰時擊王大鼓；此大法鼓——諸佛祕密——佛出世時，爾乃演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，阿難！譬如彼王至鬪戰時擊王大鼓；此大法鼓——諸佛祕密——佛出世時，爾乃演說。」

爾時，世尊告大迦葉：「此諸比丘清淨純一，真實強力離諸糟糠，堪任聞此大法鼓經不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告大迦葉：「此諸比丘清淨純一，真實強力離諸糟糠，堪任聞此大法鼓經不？」

迦葉白佛言：「若有比丘犯戒違律，是大目連之所呵責。有如是比，我不同行，況復世尊？今此會眾，如栴檀林，清淨純一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「若有比丘犯戒違律，是大目連之所呵責。有如是比，我不同行，況復世尊？今此會眾，如栴檀林，清淨純一。」

佛告迦葉：「今此會眾雖復一切清淨純一，然於隱覆之說有不善解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「今此會眾雖復一切清淨純一，然於隱覆之說有不善解。」

迦葉白佛言：「云何名為隱覆之說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「云何名為隱覆之說？」

佛告迦葉：「隱覆說者，謂言如來畢竟涅槃，而實如來常住不滅，般涅槃者非毀壞法。此修多羅離覆清淨，明顯音聲，百千因緣，分別開示。是故，迦葉！當更觀察此諸大眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「隱覆說者，謂言如來畢竟涅槃，而實如來常住不滅，般涅槃者非毀壞法。此修多羅離覆清淨，明顯音聲，百千因緣，分別開示。是故，迦葉！當更觀察此諸大眾。」

時大迦葉即復觀察彼諸來者云何而來。時剎那頃，下信眾生、及聲聞緣覺、初業菩薩自惟不堪，生退捨心。譬如王家力士眾中，有名千力士者，從座而起，擊鼓唱言：「誰能堪任與我鬪力？」其不堪者，默然而住，心自念言：「我不堪任與彼鬪力，或能傷損以致失命。」於彼眾中無敢敵者，乃名勇健難伏力士，建大勝幡。如是下劣眾生、及聲聞緣覺、初業菩薩作是念言：「我不堪任聽受，如來已般涅槃，而復說言常住不滅。於大眾中聞所未聞。」從坐而去。所以者何？彼人長夜於般涅槃修習空見，聞離隱覆清淨經故，從坐而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大迦葉即復觀察彼諸來者云何而來。時剎那頃，下信眾生、及聲聞緣覺、初業菩薩自惟不堪，生退捨心。譬如王家力士眾中，有名千力士者，從座而起，擊鼓唱言：「誰能堪任與我鬪力？」其不堪者，默然而住，心自念言：「我不堪任與彼鬪力，或能傷損以致失命。」於彼眾中無敢敵者，乃名勇健難伏力士，建大勝幡。如是下劣眾生、及聲聞緣覺、初業菩薩作是念言：「我不堪任聽受，如來已般涅槃，而復說言常住不滅。於大眾中聞所未聞。」從坐而去。所以者何？彼人長夜於般涅槃修習空見，聞離隱覆清淨經故，從坐而去。

彼十方來聲聞、緣覺、初業菩薩——百千萬億阿僧祇分——餘一分住，謂彼菩薩摩訶薩信解法身常住不變者，爾乃安住受持一切如來藏經，亦能解說安慰世間解知一切隱覆之說。善觀一切了義不了義經，悉能降伏毀禁眾生，尊敬承順清淨有德，於摩訶衍得大淨信，不於二乘起奇特想。除如是等方廣大經，不說餘經，唯說如來常住及有如來藏，而不捨空，亦非身見空，空彼一切有為自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼十方來聲聞、緣覺、初業菩薩——百千萬億阿僧祇分——餘一分住，謂彼菩薩摩訶薩信解法身常住不變者，爾乃安住受持一切如來藏經，亦能解說安慰世間解知一切隱覆之說。善觀一切了義不了義經，悉能降伏毀禁眾生，尊敬承順清淨有德，於摩訶衍得大淨信，不於二乘起奇特想。除如是等方廣大經，不說餘經，唯說如來常住及有如來藏，而不捨空，亦非身見空，空彼一切有為自性。

佛告迦葉：「汝更問大眾：『咸欲得聞此大法鼓方廣一乘，所謂大乘難信經不？』如是至三。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「汝更問大眾：『咸欲得聞此大法鼓方廣一乘，所謂大乘難信經不？』如是至三。」

迦葉白佛言：「善哉，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「善哉，世尊！」

即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，頂禮佛足。右遶三匝已，告諸大眾：「咸欲聞此大法鼓經不？如來今當普為汝等演說一乘——所謂大乘，過一切聲聞緣覺境界。」如是三說，彼悉答言：「願樂欲聞。唯大迦葉！我等悉為聞法故來。善哉哀愍，當為我說大法鼓經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即從坐起，偏袒右肩，右膝著地，頂禮佛足。右遶三匝已，告諸大眾：「咸欲聞此大法鼓經不？如來今當普為汝等演說一乘——所謂大乘，過一切聲聞緣覺境界。」如是三說，彼悉答言：「願樂欲聞。唯大迦葉！我等悉為聞法故來。善哉哀愍，當為我說大法鼓經。」

迦葉復言：「汝等云何信？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉復言：「汝等云何信？」

彼即答言：「譬如士夫年甫二十有百歲子。若佛如是說者，我等亦當如是隨信。況說正法而不信受？所以者何？如來如說而行。如來淨眼圓照無閡，以佛眼觀知我等心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即答言：「譬如士夫年甫二十有百歲子。若佛如是說者，我等亦當如是隨信。況說正法而不信受？所以者何？如來如說而行。如來淨眼圓照無閡，以佛眼觀知我等心。」

迦葉嘆言：「善哉，善哉！諸賢汝等！堪任聽大法鼓經，若持若說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉嘆言：「善哉，善哉！諸賢汝等！堪任聽大法鼓經，若持若說。」

佛告迦葉：「譬如士夫年甫二十有百歲子，大法鼓經亦復如是。所以者何？如來涅槃而復常住，一切無我而復說我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬如士夫年甫二十有百歲子，大法鼓經亦復如是。所以者何？如來涅槃而復常住，一切無我而復說我。」

彼即白言：「唯佛能知。如世尊所說，我等如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即白言：「唯佛能知。如世尊所說，我等如是受持。」

迦葉白佛：「唯願世尊說大法鼓經、擊大法鼓、吹大法䗍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛：「唯願世尊說大法鼓經、擊大法鼓、吹大法䗍。」

佛言：「善哉，善哉！迦葉！汝今聽說大法鼓經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！迦葉！汝今聽說大法鼓經。」

迦葉白佛言：「唯然受教。何以故？是我境界故。是故如來大見敬待。云何為敬？曾告我言：『汝來共坐。』以是因緣，我應知恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「唯然受教。何以故？是我境界故。是故如來大見敬待。云何為敬？曾告我言：『汝來共坐。』以是因緣，我應知恩。」

佛言：「善哉，迦葉！以是義故，我敬待汝。迦葉！譬如波斯匿王善養四兵，若鬪戰時，擊大戰鼓、吹大戰䗍，對敵堅住。緣斯恩養，戰無遺力，能勝怨敵，國境安寧。如是，比丘！我般涅槃後，摩訶迦葉當護持此大法鼓經。以是義故，我分半坐。是故彼當行我所行，於我滅後，堪任廣宣大法鼓經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，迦葉！以是義故，我敬待汝。迦葉！譬如波斯匿王善養四兵，若鬪戰時，擊大戰鼓、吹大戰䗍，對敵堅住。緣斯恩養，戰無遺力，能勝怨敵，國境安寧。如是，比丘！我般涅槃後，摩訶迦葉當護持此大法鼓經。以是義故，我分半坐。是故彼當行我所行，於我滅後，堪任廣宣大法鼓經。」

迦葉白佛言：「我是世尊口生長子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「我是世尊口生長子。」

佛告比丘：「譬如波斯匿王教諸王子學諸明處，彼於後世堪紹王種。如是，比丘！於我滅後，迦葉比丘護持此經亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「譬如波斯匿王教諸王子學諸明處，彼於後世堪紹王種。如是，比丘！於我滅後，迦葉比丘護持此經亦復如是。

「復次，迦葉！如波斯匿王多與諸王共為怨敵，更相攻伐。於彼彼時，其諸戰士——象馬車步四種兵眾——聞大鼓聲，心不恐怖，堅持甲仗。時王恩䘏，多所賜賚。及當戰時，加賜珍寶及以城邑。若能剋敵，冠以素繒，封以為王。如是，迦葉！我諸聲聞、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷如戒隨學波羅提木叉成就，善住律儀，如來則與人天安樂。其有大功降四魔者，以四真諦解脫素繒，而冠其首。若有增上信解、求佛藏大我常住法身者，如來爾時以薩婆若水而灌其頂，以大乘素繒而冠其首。大迦葉！我今亦復如是，以大乘素繒用冠汝首，汝於未來無量佛所當護持此經。迦葉當知，汝於我滅後堪任護持如是經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，迦葉！如波斯匿王多與諸王共為怨敵，更相攻伐。於彼彼時，其諸戰士——象馬車步四種兵眾——聞大鼓聲，心不恐怖，堅持甲仗。時王恩䘏，多所賜賚。及當戰時，加賜珍寶及以城邑。若能剋敵，冠以素繒，封以為王。如是，迦葉！我諸聲聞、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷如戒隨學波羅提木叉成就，善住律儀，如來則與人天安樂。其有大功降四魔者，以四真諦解脫素繒，而冠其首。若有增上信解、求佛藏大我常住法身者，如來爾時以薩婆若水而灌其頂，以大乘素繒而冠其首。大迦葉！我今亦復如是，以大乘素繒用冠汝首，汝於未來無量佛所當護持此經。迦葉當知，汝於我滅後堪任護持如是經典。」

迦葉白佛言：「當如尊教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「當如尊教。」

復白佛言：「我從今日及滅度後，常當護持、廣說此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復白佛言：「我從今日及滅度後，常當護持、廣說此經。」

佛告迦葉：「善哉，善哉！今當為汝說大法鼓經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「善哉，善哉！今當為汝說大法鼓經。」

時虛空中諸天龍眾同聲嘆言：「善哉，善哉！迦葉！今日諸天大雨天華、諸龍王眾雨甘露水及細末香，安慰悅樂一切眾生，應為世尊之所建立為法長子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時虛空中諸天龍眾同聲嘆言：「善哉，善哉！迦葉！今日諸天大雨天華、諸龍王眾雨甘露水及細末香，安慰悅樂一切眾生，應為世尊之所建立為法長子。」

時天龍眾同聲說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時天龍眾同聲說偈：

「王於舍衛城， 伐鼓吹戰䗍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王於舍衛城， 伐鼓吹戰䗍；

法王祇洹林， 擊于大法鼓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王祇洹林， 擊于大法鼓。」

佛告迦葉：「汝今當以問難之桴擊大法鼓，如來法王當為汝說，天中之天當決汝疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「汝今當以問難之桴擊大法鼓，如來法王當為汝說，天中之天當決汝疑。」

爾時，世尊告大迦葉：「有比丘名信大方廣，若有四眾聞其名者，貪恚癡箭悉皆拔出。所以者何？迦葉！譬如波斯匿王有耆婆子，名曰上藥。若波斯匿王與敵國戰時，告上藥言：『汝今速持能為眾生拔箭藥來。』爾時上藥即持消毒藥，王以塗戰鼓，若塗、若熏、若打。若彼眾生被毒箭者，聞其鼓聲，若一由旬、若二由旬，箭悉拔出。如是，迦葉！若有聞信方廣比丘名者，貪恚癡箭悉皆拔出。所以者何？彼因此經增廣正法，以彼現法成就故，得此大果。大迦葉！汝當觀彼無心凡鼓，以無心藥，若塗、若熏、若打，有如是力，饒益眾生；況復聞彼菩薩摩訶薩信方廣比丘名，而不能除眾生三毒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告大迦葉：「有比丘名信大方廣，若有四眾聞其名者，貪恚癡箭悉皆拔出。所以者何？迦葉！譬如波斯匿王有耆婆子，名曰上藥。若波斯匿王與敵國戰時，告上藥言：『汝今速持能為眾生拔箭藥來。』爾時上藥即持消毒藥，王以塗戰鼓，若塗、若熏、若打。若彼眾生被毒箭者，聞其鼓聲，若一由旬、若二由旬，箭悉拔出。如是，迦葉！若有聞信方廣比丘名者，貪恚癡箭悉皆拔出。所以者何？彼因此經增廣正法，以彼現法成就故，得此大果。大迦葉！汝當觀彼無心凡鼓，以無心藥，若塗、若熏、若打，有如是力，饒益眾生；況復聞彼菩薩摩訶薩信方廣比丘名，而不能除眾生三毒？」

迦葉白佛言：「若聞菩薩名者，能除眾生三種毒箭，況稱世尊名號功德、言南無釋迦牟尼？若稱歎釋迦牟尼名號功德，能拔眾生三種毒箭，況復聞此大法鼓經，安慰演說若偈若句？況復廣說，而不能拔三種毒箭？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「若聞菩薩名者，能除眾生三種毒箭，況稱世尊名號功德、言南無釋迦牟尼？若稱歎釋迦牟尼名號功德，能拔眾生三種毒箭，況復聞此大法鼓經，安慰演說若偈若句？況復廣說，而不能拔三種毒箭？」

佛告迦葉：「如我先說，淨戒比丘隨心所欲，以本願故。一切諸佛皆有是法，所謂不作不起不滅大法鼓經。是故，迦葉！汝於來世亦當如我。所以者何？若有四眾聞汝名者，三種毒箭悉得拔出。是故，迦葉！汝今當問大法鼓經，於我滅後，久於世間護持宣布。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如我先說，淨戒比丘隨心所欲，以本願故。一切諸佛皆有是法，所謂不作不起不滅大法鼓經。是故，迦葉！汝於來世亦當如我。所以者何？若有四眾聞汝名者，三種毒箭悉得拔出。是故，迦葉！汝今當問大法鼓經，於我滅後，久於世間護持宣布。」

迦葉白佛言：「善哉，世尊！今當為我說大法鼓經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「善哉，世尊！今當為我說大法鼓經。」

佛告迦葉：「汝於大法鼓經應少諮問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「汝於大法鼓經應少諮問。」

爾時迦葉即白佛言：「善哉，世尊！當請所疑。如世尊所說，若有有則有苦樂、無有則無苦樂，此有何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦葉即白佛言：「善哉，世尊！當請所疑。如世尊所說，若有有則有苦樂、無有則無苦樂，此有何義？」

佛告迦葉：「若無有者，謂般涅槃第一之樂，是故離苦樂得般涅槃第一之樂。若苦、若樂，彼則是有。若無有者，則無苦樂。是故欲得般涅槃者，當求斷有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「若無有者，謂般涅槃第一之樂，是故離苦樂得般涅槃第一之樂。若苦、若樂，彼則是有。若無有者，則無苦樂。是故欲得般涅槃者，當求斷有。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「一切有無常， 亦無不變異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切有無常， 亦無不變異，

彼有有苦樂， 無有無苦樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有有苦樂， 無有無苦樂。

不為無苦樂， 為則有苦樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為無苦樂， 為則有苦樂，

莫樂諸有為， 亦勿更習近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫樂諸有為， 亦勿更習近。

若人得安樂， 還復墜於苦； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人得安樂， 還復墜於苦；

若不到涅槃， 不住安樂處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不到涅槃， 不住安樂處。」

爾時迦葉以偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦葉以偈答言：

「眾生不為有， 涅槃第一樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生不為有， 涅槃第一樂，

彼則名字樂， 無有受樂者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼則名字樂， 無有受樂者。」

爾時世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復說偈言：

「常解脫非名， 妙色湛然住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常解脫非名， 妙色湛然住，

非聲聞緣覺、 菩薩之境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非聲聞緣覺、 菩薩之境界。」

迦葉白佛言：「世尊！云何言色而復常住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！云何言色而復常住？」

佛告迦葉：「今當說譬。譬如士夫從南方摩頭邏來。有人問彼：『汝從何來？』士夫答言：『從摩頭邏來。』即復問言：『摩頭邏為在何方？』時彼士夫即指南方。迦葉！非為彼人於此得信耶？所以者何？以是士夫自見彼來故。如是，迦葉！以我見故，汝當信我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「今當說譬。譬如士夫從南方摩頭邏來。有人問彼：『汝從何來？』士夫答言：『從摩頭邏來。』即復問言：『摩頭邏為在何方？』時彼士夫即指南方。迦葉！非為彼人於此得信耶？所以者何？以是士夫自見彼來故。如是，迦葉！以我見故，汝當信我。」

爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說偈言：

「譬如有士夫， 以手指虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如有士夫， 以手指虛空，

我今亦如是， 名字說解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今亦如是， 名字說解脫。

譬如彼士夫， 遠自南方來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如彼士夫， 遠自南方來，

今我亦如是， 從彼涅槃出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我亦如是， 從彼涅槃出。

「然彼，迦葉！若見義者，則不須因緣；若不見義，則須因緣。如是，迦葉！諸佛世尊常以無量因緣顯示解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然彼，迦葉！若見義者，則不須因緣；若不見義，則須因緣。如是，迦葉！諸佛世尊常以無量因緣顯示解脫。」

迦葉白佛言：「云何為因？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「云何為因？」

佛告迦葉：「因者是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「因者是事。」

迦葉白佛言：「云何為緣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「云何為緣？」

佛告迦葉：「緣者是依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「緣者是依。」

迦葉白佛言：「願更顯示，其譬云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「願更顯示，其譬云何？」

佛告迦葉：「如由父母而生其子，母則是因，父則是緣。是故，父母因緣生子。如是說因緣生法，是名為成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如由父母而生其子，母則是因，父則是緣。是故，父母因緣生子。如是說因緣生法，是名為成。」

迦葉白佛言：「成者有何義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「成者有何義？」

佛告迦葉：「成者，世間成。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「成者，世間成。」

迦葉白佛言：「云何世間？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「云何世間？」

佛告迦葉：「眾生和合施設。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「眾生和合施設。」

迦葉白佛言：「云何眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「云何眾生？」

佛告迦葉：「法集施設。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「法集施設。」

迦葉白佛言：「云何為法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「云何為法？」

佛告迦葉：「非法亦法，法亦非法。法者復有二種。何等為二？有為及無為、色及非色，更無第三法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「非法亦法，法亦非法。法者復有二種。何等為二？有為及無為、色及非色，更無第三法。」

迦葉白佛言：「法何像類？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「法何像類？」

佛告迦葉：「法者，非色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「法者，非色。」

迦葉白佛言：「非法何類？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「非法何類？」

佛告迦葉：「非法者，亦非色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「非法者，亦非色。」

迦葉白佛言：「若法、非法非色無相，云何是法？云何非法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「若法、非法非色無相，云何是法？云何非法？」

佛告迦葉：「法者是涅槃，非法者是有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「法者是涅槃，非法者是有。」

迦葉白佛言：「若法、非法非色無相者，彼慧者云何知？何所知？何故知彼相耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「若法、非法非色無相者，彼慧者云何知？何所知？何故知彼相耶？」

佛告迦葉：「眾生生生死中，習種種福德，清淨善根，是其正行。若彼行如是法，一切淨相生；若行此法者，是法眾生。眾生生生死中，行種種非福惡不善業。若彼行如是非法，一切惡不淨相生；若行此非法者，是非法眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「眾生生生死中，習種種福德，清淨善根，是其正行。若彼行如是法，一切淨相生；若行此法者，是法眾生。眾生生生死中，行種種非福惡不善業。若彼行如是非法，一切惡不淨相生；若行此非法者，是非法眾生。」

迦葉白佛言：「世尊！云何眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！云何眾生？」

佛告迦葉：「眾生者，四界攝施設，謂內地界、水界、火界、風界，及入處五根，乃至十三緣起支(《無盡意經》中云：『從不正思惟生無明。』故十三支)，受、想、思，心意識——是名眾生法。迦葉當知，是名一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「眾生者，四界攝施設，謂內地界、水界、火界、風界，及入處五根，乃至十三緣起支(《無盡意經》中云：『從不正思惟生無明。』故十三支)，受、想、思，心意識——是名眾生法。迦葉當知，是名一切法。」

迦葉白佛言：「是中何等法是眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「是中何等法是眾生？」

佛告迦葉：「是中非一法名為眾生。所以者何？迦葉！譬如波斯匿王鼓，何等為鼓？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「是中非一法名為眾生。所以者何？迦葉！譬如波斯匿王鼓，何等為鼓？」

迦葉白佛言：「所言鼓者，皮、木、及捊，此三法和合，是名為鼓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「所言鼓者，皮、木、及捊，此三法和合，是名為鼓。」

佛告迦葉：「如是和合施設，名為眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如是和合施設，名為眾生。」

迦葉白佛言：「聲鼓者，非鼓耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「聲鼓者，非鼓耶？」

佛告迦葉：「離聲鼓者，鼓亦有聲，以風動故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「離聲鼓者，鼓亦有聲，以風動故。」

迦葉白佛言：「鼓者，為是法、為是非法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「鼓者，為是法、為是非法耶？」

佛告迦葉：「鼓者，非法非非法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「鼓者，非法非非法。」

迦葉白佛言：「名為何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「名為何等？」

佛告迦葉：「非法非非法者，名為無記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「非法非非法者，名為無記。」

迦葉白佛言：「有無記法者，世間應有三法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「有無記法者，世間應有三法。」

佛告迦葉：「無記相者，如非男、非女。非男、非女，名為不男，彼亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「無記相者，如非男、非女。非男、非女，名為不男，彼亦如是。」

迦葉白佛言：「如世尊說，父母和合而生其子。若父母無眾生種子者，不為父母因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「如世尊說，父母和合而生其子。若父母無眾生種子者，不為父母因緣。」

佛告迦葉：「彼無眾生種子者，名為涅槃。大常不男，亦復如是。所以者何？譬如波斯匿王與敵國戰時，彼諸戰士，食丈夫祿。不勇猛者，不名丈夫。如是，無眾生種子者，不名父母。常不男者，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「彼無眾生種子者，名為涅槃。大常不男，亦復如是。所以者何？譬如波斯匿王與敵國戰時，彼諸戰士，食丈夫祿。不勇猛者，不名丈夫。如是，無眾生種子者，不名父母。常不男者，亦復如是。」

迦葉白佛言：「世尊！善法、不善法、無記法，何者善法？何者不善法？何者無記法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！善法、不善法、無記法，何者善法？何者不善法？何者無記法？」

佛告迦葉：「樂受是善法、苦受是不善法、不苦不樂受是無記法，此三法眾生常觸。樂受者，謂天人五欲功德。苦受者，謂地獄、畜生、餓鬼、阿修羅。不苦不樂受者，謂白癬等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「樂受是善法、苦受是不善法、不苦不樂受是無記法，此三法眾生常觸。樂受者，謂天人五欲功德。苦受者，謂地獄、畜生、餓鬼、阿修羅。不苦不樂受者，謂白癬等。」

迦葉白佛言：「此則不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「此則不然。」

佛告迦葉：「從樂生苦、從苦生苦，彼為無記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「從樂生苦、從苦生苦，彼為無記。」

迦葉白佛言：「其譬如何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「其譬如何？」

佛告迦葉：「因食生病，食則是樂、病則是苦。彼白癬等，名為無記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「因食生病，食則是樂、病則是苦。彼白癬等，名為無記。」

迦葉白佛言：「若苦樂名無記者，父、母、子亦無記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「若苦樂名無記者，父、母、子亦無記。」

佛告迦葉：「此則不然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「此則不然。」

迦葉白佛言：「其譬如何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「其譬如何？」

佛告迦葉：「如非想非非想等天，乃至無想，則恒住子法；善亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如非想非非想等天，乃至無想，則恒住子法；善亦如是。」

迦葉白佛言：「世尊！如佛所說，受、想是眾生。是故，非想非非想處，應非眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！如佛所說，受、想是眾生。是故，非想非非想處，應非眾生。」

佛告迦葉：「彼有行分。我說此眾生法者，除無想天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「彼有行分。我說此眾生法者，除無想天。」

迦葉白佛言：「眾生為是色、為非色耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「眾生為是色、為非色耶？」

佛告迦葉：「眾生亦非色、亦非非色，然成就彼法名為眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「眾生亦非色、亦非非色，然成就彼法名為眾生。」

迦葉白佛言：「若如是，非眾生成就法，更有異眾生者，不應有無色天。若然者，無二法：世間色及無色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「若如是，非眾生成就法，更有異眾生者，不應有無色天。若然者，無二法：世間色及無色。」

佛告迦葉：「法亦非色，非法亦非色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「法亦非色，非法亦非色。」

迦葉白佛言：「云何為法與解脫俱？為非法與解脫俱？無色天亦有解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「云何為法與解脫俱？為非法與解脫俱？無色天亦有解脫。」

佛告迦葉：「不然，唯有為法、無為法。是故，無色天是有為數，解脫是無為，無色天有色性耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「不然，唯有為法、無為法。是故，無色天是有為數，解脫是無為，無色天有色性耳。」

迦葉白佛言：「世尊！一切有為是色，非色是無為。無色天有色者，是佛境界，非我等境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！一切有為是色，非色是無為。無色天有色者，是佛境界，非我等境界。」

佛告迦葉：「善哉，善哉！是我境界，非汝等境界。如是諸佛世尊到解脫者，彼悉有色，解脫亦有色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「善哉，善哉！是我境界，非汝等境界。如是諸佛世尊到解脫者，彼悉有色，解脫亦有色。」

佛告迦葉：「云何無色天？天處所作汝知不？迦葉！云何有色天？名無色數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「云何無色天？天處所作汝知不？迦葉！云何有色天？名無色數不？」

迦葉白佛言：「非我等境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「非我等境界。」

佛告迦葉：「如是，諸佛世尊到解脫者皆有色，汝當觀察。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如是，諸佛世尊到解脫者皆有色，汝當觀察。」

迦葉白佛言：「世尊！若如是得解脫者，復應受苦樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！若如是得解脫者，復應受苦樂。」

佛告迦葉：「如有病眾生，服藥離病已，還復病耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如有病眾生，服藥離病已，還復病耶？」

迦葉白佛言：「若有業者，則必有病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「若有業者，則必有病。」

佛告迦葉：「無業者，彼有病耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「無業者，彼有病耶？」

迦葉白佛言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「不也。世尊！」

佛告迦葉：「如是，離苦樂是解脫。當知苦樂是病，如丈夫是得涅槃者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如是，離苦樂是解脫。當知苦樂是病，如丈夫是得涅槃者。」

迦葉白佛言：「若離苦樂是解脫者，無業病盡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「若離苦樂是解脫者，無業病盡耶？」

佛告迦葉：「世間樂者，彼則是苦。於彼出離，如是業盡得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「世間樂者，彼則是苦。於彼出離，如是業盡得解脫。」

迦葉白佛言：「不復終盡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「不復終盡耶？」

佛告迦葉：「譬虛空如海，虛空如海耶？虛空無譬，解脫無譬亦復如是。如無色天有色而不可知，亦不可知似此似彼。如是住、如是遊戲，非是聲聞緣覺境界；解脫亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「譬虛空如海，虛空如海耶？虛空無譬，解脫無譬亦復如是。如無色天有色而不可知，亦不可知似此似彼。如是住、如是遊戲，非是聲聞緣覺境界；解脫亦如是。」

迦葉白佛言：「世尊！一切眾生誰之所作？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！一切眾生誰之所作？」

佛告迦葉：「眾生自作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「眾生自作。」

迦葉白佛言：「此義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「此義云何？」

佛告迦葉：「作福者佛，作惡者眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「作福者佛，作惡者眾生。」

迦葉白佛言：「最初眾生誰之所作？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「最初眾生誰之所作？」

佛告迦葉：「非想非非想等無色天，誰之所作？云何活？云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「非想非非想等無色天，誰之所作？云何活？云何住？」

迦葉白佛言：「於彼諸業所不能知，然唯業作。如是，眾生生死黑及涅槃白，誰之所作？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「於彼諸業所不能知，然唯業作。如是，眾生生死黑及涅槃白，誰之所作？」

佛告迦葉：「業之所作，業起無量法，善起無量法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「業之所作，業起無量法，善起無量法。」

迦葉白佛言：「何者業起？何者善起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「何者業起？何者善起？」

佛告迦葉：「業起者有，善起者解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「業起者有，善起者解脫。」

迦葉白佛言：「無生處云何善起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「無生處云何善起？」

佛告迦葉：「如如不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如如不異。」

迦葉白佛言：「若善起者，云何到無生處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「若善起者，云何到無生處？」

佛告迦葉：「行善業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「行善業。」

迦葉白佛言：「誰之所教？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「誰之所教？」

佛告迦葉：「無始佛教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「無始佛教。」

迦葉白佛言：「一切無始，佛誰化？誰教？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「一切無始，佛誰化？誰教？」

佛告迦葉：「無始者，非一切聲聞緣覺思量所知。若有士夫出於世間，智慧多聞如舍利弗，長夜思惟終不能知。佛之無始誰最為先，乃至涅槃、中間，亦不能知。復次，迦葉！如大目連以神通力求最初佛世界，無始終不能得。如是一切聲聞緣覺、十地菩薩——如彌勒等——悉不能知。如佛元起難可得知，眾生元起亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「無始者，非一切聲聞緣覺思量所知。若有士夫出於世間，智慧多聞如舍利弗，長夜思惟終不能知。佛之無始誰最為先，乃至涅槃、中間，亦不能知。復次，迦葉！如大目連以神通力求最初佛世界，無始終不能得。如是一切聲聞緣覺、十地菩薩——如彌勒等——悉不能知。如佛元起難可得知，眾生元起亦復如是。」

迦葉白佛言：「是故，世尊！無有作者，無有受者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「是故，世尊！無有作者，無有受者。」

佛告迦葉：「因是作者、受者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「因是作者、受者。」

迦葉白佛言：「世間為有盡耶？為無盡乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世間為有盡耶？為無盡乎？」

佛告迦葉：「世間未曾盡、無所盡、無盡時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「世間未曾盡、無所盡、無盡時。」

佛告迦葉：「如以一毛渧大海水，能令盡不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如以一毛渧大海水，能令盡不？」

迦葉白佛言：「唯然能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「唯然能盡。」

佛告迦葉：「乃往過去無量阿僧祇大劫時，有佛名雞羅婆，出興於世，廣說法教。爾時城中有離車童子，名一切世間樂見，作轉輪聖王，正法治化。王與百千大眷屬俱往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，供養畢已，而白佛言：『我當久如得菩薩道？』佛告大王：『轉輪聖王即是菩薩，更無有異。所以者何？無有餘人作帝釋梵王及轉輪聖王。若菩薩者，即是釋梵轉輪聖王，先作眾多帝釋梵王，然後乃作轉輪聖王正法治化。汝已曾作恒沙阿僧祇帝釋梵王，今作轉輪聖王。』時王白言：『帝釋梵王何所像類？』佛告大王：『釋梵天王亦如汝今首著天冠，而彼端嚴則不及汝；如佛色像端嚴殊特，非聲聞緣覺菩薩所及。如佛端嚴，汝亦如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「乃往過去無量阿僧祇大劫時，有佛名雞羅婆，出興於世，廣說法教。爾時城中有離車童子，名一切世間樂見，作轉輪聖王，正法治化。王與百千大眷屬俱往詣佛所，頂禮佛足，右遶三匝，供養畢已，而白佛言：『我當久如得菩薩道？』佛告大王：『轉輪聖王即是菩薩，更無有異。所以者何？無有餘人作帝釋梵王及轉輪聖王。若菩薩者，即是釋梵轉輪聖王，先作眾多帝釋梵王，然後乃作轉輪聖王正法治化。汝已曾作恒沙阿僧祇帝釋梵王，今作轉輪聖王。』時王白言：『帝釋梵王何所像類？』佛告大王：『釋梵天王亦如汝今首著天冠，而彼端嚴則不及汝；如佛色像端嚴殊特，非聲聞緣覺菩薩所及。如佛端嚴，汝亦如是。』

「迦葉！爾時聖王復問佛言：『我於久如當得成佛？』佛言：『大王！凡得佛者，時大久遠。所以者何？假令大王捨其福德，還為凡人。而以一毛渧大海水，乃至將竭，餘如牛跡，當有如來出興于世，名曰燈光如來、應供、等正覺。時有國王名地自在，燈光如來為王授記當得作佛。汝於爾時當為彼王第一長子，亦俱授記。時彼如來當如是說：「大王！汝此長子從昔暨今，大海將盡，生為汝子。於其中間，不為小王，或為釋梵轉輪聖王正法治化。汝此長子勇猛精進如是。」地自在！菩提難得，以是因緣故說此譬。地自在！汝此長子有六萬婇女——端正姝好，瓔珞莊嚴，狀如天女——棄之如唾。知欲無常，危脆不堅。「我當出家。」作是語已，信家非家，捨家學道。是故，彼佛記此童子：「當來有佛，名釋迦牟尼，世界名忍。汝童子名一切世間樂見離車童子，佛涅槃後，正法欲滅餘八十年作比丘，持佛名宣揚此經，不顧身命。百年壽終，生安樂國，得大神力，住第八地，一身住兜率天，一身住安樂國，復化一身問阿逸多佛此修多羅。」』時地自在王聞子授記，歡喜踊躍：『今日如來記說我子，得八住地。』時彼童子聞授記聲，勤加精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦葉！爾時聖王復問佛言：『我於久如當得成佛？』佛言：『大王！凡得佛者，時大久遠。所以者何？假令大王捨其福德，還為凡人。而以一毛渧大海水，乃至將竭，餘如牛跡，當有如來出興于世，名曰燈光如來、應供、等正覺。時有國王名地自在，燈光如來為王授記當得作佛。汝於爾時當為彼王第一長子，亦俱授記。時彼如來當如是說：「大王！汝此長子從昔暨今，大海將盡，生為汝子。於其中間，不為小王，或為釋梵轉輪聖王正法治化。汝此長子勇猛精進如是。」地自在！菩提難得，以是因緣故說此譬。地自在！汝此長子有六萬婇女——端正姝好，瓔珞莊嚴，狀如天女——棄之如唾。知欲無常，危脆不堅。「我當出家。」作是語已，信家非家，捨家學道。是故，彼佛記此童子：「當來有佛，名釋迦牟尼，世界名忍。汝童子名一切世間樂見離車童子，佛涅槃後，正法欲滅餘八十年作比丘，持佛名宣揚此經，不顧身命。百年壽終，生安樂國，得大神力，住第八地，一身住兜率天，一身住安樂國，復化一身問阿逸多佛此修多羅。」』時地自在王聞子授記，歡喜踊躍：『今日如來記說我子，得八住地。』時彼童子聞授記聲，勤加精進。」

迦葉白佛言：「是故，世尊！毛渧大海猶尚可盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「是故，世尊！毛渧大海猶尚可盡。」

佛告迦葉：「此義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「此義云何？」

迦葉白佛言：「世尊！譬如商人計數金錢置一器中，其子啼時授與一錢，彼器中錢日日損減。如是，菩薩摩訶薩於大海水渧渧損減悉能知之，亦知餘在，況復世尊於眾生大聚盡而不知？但諸眾生無有減盡，一切聲聞緣覺所不能知，唯佛世尊乃能知耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「世尊！譬如商人計數金錢置一器中，其子啼時授與一錢，彼器中錢日日損減。如是，菩薩摩訶薩於大海水渧渧損減悉能知之，亦知餘在，況復世尊於眾生大聚盡而不知？但諸眾生無有減盡，一切聲聞緣覺所不能知，唯佛世尊乃能知耳。」

佛告迦葉：「善哉，善哉！如汝所說，眾生大聚無有盡時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「善哉，善哉！如汝所說，眾生大聚無有盡時。」

迦葉白佛言：「眾生般涅槃者，為有盡耶？為無盡耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「眾生般涅槃者，為有盡耶？為無盡耶？」

佛告迦葉：「眾生無有盡也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「眾生無有盡也。」

迦葉白佛言：「云何眾生不盡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「云何眾生不盡？」

佛告迦葉：「若眾生盡者，應有損減，此修多羅則為無義。是故，迦葉！諸佛世尊般涅槃者，悉皆常住。以是義故，諸佛世尊般涅槃者，然不磨滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「若眾生盡者，應有損減，此修多羅則為無義。是故，迦葉！諸佛世尊般涅槃者，悉皆常住。以是義故，諸佛世尊般涅槃者，然不磨滅。」

迦葉白佛言：「云何諸佛般涅槃不畢竟滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦葉白佛言：「云何諸佛般涅槃不畢竟滅？」

佛告迦葉：「如是，如是！舍壞則為虛空；如是，如是！諸佛涅槃即是解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告迦葉：「如是，如是！舍壞則為虛空；如是，如是！諸佛涅槃即是解脫。」