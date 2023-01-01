佛說廣博嚴淨不退轉輪經

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第六

宋涼州沙門智嚴譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋涼州沙門智嚴譯

爾時阿難白佛言：「世尊！甚為希有，是諸菩薩摩訶薩，決定善說菩提之法。世尊！為是自三昧力，為是佛威神力，為是此經三昧力，能作是說耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！甚為希有，是諸菩薩摩訶薩，決定善說菩提之法。世尊！為是自三昧力，為是佛威神力，為是此經三昧力，能作是說耶？」

佛告阿難：「是諸善男子，曾於六十億那由他諸佛所，聞說是經無有增減，如我今者說微密語，等無有異。彼不以三昧力故能作是說。所以者何？彼於此經現見通達故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是諸善男子，曾於六十億那由他諸佛所，聞說是經無有增減，如我今者說微密語，等無有異。彼不以三昧力故能作是說。所以者何？彼於此經現見通達故。」

爾時阿難白佛言：「世尊！若有聞此經能信能解不生疑惑者。世尊！是善男子、善女人得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！若有聞此經能信能解不生疑惑者。世尊！是善男子、善女人得幾所福？」

佛告阿難：「若善男子、善女人，欲求阿耨多羅三藐三菩提，以滿閻浮提七寶施諸如來，若有善男子、善女人，得聞是經信解不疑，阿難當知！其所得福甚多甚多。阿難！置閻浮提，假使以恒河沙世界滿中七寶施諸如來，若有得聞此經信解不疑，其福勝彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若善男子、善女人，欲求阿耨多羅三藐三菩提，以滿閻浮提七寶施諸如來，若有善男子、善女人，得聞是經信解不疑，阿難當知！其所得福甚多甚多。阿難！置閻浮提，假使以恒河沙世界滿中七寶施諸如來，若有得聞此經信解不疑，其福勝彼。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「若以閻浮提， 滿中七寶施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以閻浮提， 滿中七寶施；

奉諸佛如來， 慈悲導世者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉諸佛如來， 慈悲導世者。

亦如恒河沙， 數等諸世界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如恒河沙， 數等諸世界；

滿中諸珍寶， 以奉上諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿中諸珍寶， 以奉上諸佛。

若有聞此經， 能信能解者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞此經， 能信能解者；

亦不生疑惑， 其福勝於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不生疑惑， 其福勝於彼。」

爾時阿難白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，得聞是經能信能解，能信解已，復能受持讀誦通利，是善男子，善女人得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！若有善男子、善女人，得聞是經能信能解，能信解已，復能受持讀誦通利，是善男子，善女人得幾所福？」

佛告阿難：「若善男子、善女人，求阿耨多羅三藐三菩提，遠離是經，於百劫中，行檀波羅蜜奉施諸佛，如是於百劫中，護戒、忍辱、精進、禪定，起五神通修行智慧，以遠離此經故，不如善男、善女，得聞是經信解不疑，受持讀誦悉令通利，其福勝彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若善男子、善女人，求阿耨多羅三藐三菩提，遠離是經，於百劫中，行檀波羅蜜奉施諸佛，如是於百劫中，護戒、忍辱、精進、禪定，起五神通修行智慧，以遠離此經故，不如善男、善女，得聞是經信解不疑，受持讀誦悉令通利，其福勝彼。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「若滿百劫中， 以種種餚饍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若滿百劫中， 以種種餚饍；

以供導世師， 未名供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以供導世師， 未名供養佛。

若能持此經， 是名供養佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持此經， 是名供養佛；

諸佛敬法故， 是無上恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛敬法故， 是無上恭敬。

若滿百劫中， 以種種衣散； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若滿百劫中， 以種種衣散；

救世大精進， 未名供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救世大精進， 未名供養佛。

若能持此經， 是最勝供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持此經， 是最勝供養；

是名供養佛， 勝前以衣施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名供養佛， 勝前以衣施。

若滿百劫中， 以種種華散； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若滿百劫中， 以種種華散；

救世大精進， 未名供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救世大精進， 未名供養佛。

欲以最勝供， 供養諸佛者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲以最勝供， 供養諸佛者；

應當持此經， 不染著諸果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當持此經， 不染著諸果。

此供是大供， 諸供中最上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此供是大供， 諸供中最上；

若能持此經， 而不計於我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持此經， 而不計於我。

若滿百劫中， 堅固守淨戒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若滿百劫中， 堅固守淨戒；

若不持此經， 彼皆無名稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不持此經， 彼皆無名稱。

若能持此經， 此戒有名稱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持此經， 此戒有名稱；

於諸戒中上， 勝先行戒施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸戒中上， 勝先行戒施。

雖有純淨戒， 無量難思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖有純淨戒， 無量難思議；

應當常勤求， 受持如是經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當常勤求， 受持如是經。

如此經中說， 善修戒行者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此經中說， 善修戒行者；

不名為惡戒， 亦不名破戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不名為惡戒， 亦不名破戒。

若持此經戒， 名持菩提戒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持此經戒， 名持菩提戒；

持菩提定戒， 具足無作戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持菩提定戒， 具足無作戒。

如是等諸戒， 皆於此經說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸戒， 皆於此經說；

若能持此經， 具足一切戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持此經， 具足一切戒。

若人滿百劫， 能行大忍辱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人滿百劫， 能行大忍辱；

眾生惡口罵， 其心皆能忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生惡口罵， 其心皆能忍。

若截其手足， 其身不擾動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若截其手足， 其身不擾動；

未曾起惡心， 瞋恨於他人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾起惡心， 瞋恨於他人。

行如是忍辱， 如忍辱仙人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行如是忍辱， 如忍辱仙人；

雖經百劫中， 其忍不為上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖經百劫中， 其忍不為上。

若有聞此經， 信解能堪忍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞此經， 信解能堪忍；

是忍名為上， 是忍名賢善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是忍名為上， 是忍名賢善。

是忍名最勝， 是忍無有上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是忍名最勝， 是忍無有上；

若能持此經， 而無所染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持此經， 而無所染著。

欲求無染著， 諸佛無上智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求無染著， 諸佛無上智；

不應生染著， 速受持此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應生染著， 速受持此經。

若滿百劫中， 常立不坐臥； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若滿百劫中， 常立不坐臥；

除却諸睡眠， 勤行大精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除却諸睡眠， 勤行大精進。

智者勤精進， 流布如是經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者勤精進， 流布如是經；

是人到無畏， 勝彼大精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人到無畏， 勝彼大精進。

若滿百劫中， 能起五神通； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若滿百劫中， 能起五神通；

不得聞此經， 其智不為上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得聞此經， 其智不為上。

若能持是經， 通達無依義； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持是經， 通達無依義；

於諸神通中， 是神通最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸神通中， 是神通最上。

若滿百劫中， 修行諸智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若滿百劫中， 修行諸智慧；

此慧是世間， 分別世間法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此慧是世間， 分別世間法。

若不學此經， 不名為明慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不學此經， 不名為明慧；

若能學是經， 是名堅固慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能學是經， 是名堅固慧。

若有聞此經， 信樂無有上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞此經， 信樂無有上；

是人名為慧， 亦名通達者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人名為慧， 亦名通達者。

欲以如是慧， 能知諸法如； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲以如是慧， 能知諸法如；

應宣說此經， 當得如是慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應宣說此經， 當得如是慧。

慧者所行法， 皆此經中說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧者所行法， 皆此經中說；

應當勤精進， 受持於此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當勤精進， 受持於此經。」

爾時阿難，即於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，即於佛前，而說偈言：

「應往一由旬， 乃至百由旬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應往一由旬， 乃至百由旬；

聽受如是經， 能捨離諸果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽受如是經， 能捨離諸果。

設有大火坑， 縱廣一由旬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有大火坑， 縱廣一由旬；

智者從中往， 聽受如是經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者從中往， 聽受如是經。

欲得諸聖戒， 於諸戒中上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得諸聖戒， 於諸戒中上；

應流布是經， 能淨於戒身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應流布是經， 能淨於戒身。

欲得諸聖禪， 於諸禪中上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得諸聖禪， 於諸禪中上；

應流布是經， 燒一切煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應流布是經， 燒一切煩惱。

欲得諸聖慧， 於諸慧中上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得諸聖慧， 於諸慧中上；

應流布是經， 能淨諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應流布是經， 能淨諸法界。

欲往詣諸方， 嚴淨諸世界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲往詣諸方， 嚴淨諸世界；

其界名喜樂， 應流布是經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其界名喜樂， 應流布是經。

欲見阿閦佛， 諸牟尼中尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲見阿閦佛， 諸牟尼中尊；

應當持是經， 廣為眾生說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當持是經， 廣為眾生說。

若欲淨菩薩， 種種之所行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲淨菩薩， 種種之所行；

應流布是經， 得往安樂界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應流布是經， 得往安樂界。

得見彌陀佛， 光明不可議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得見彌陀佛， 光明不可議；

應流布是經， 諸佛之所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應流布是經， 諸佛之所說。」

爾時世尊告阿難言：「善哉，善哉！如汝所言。所以者何？若善男子、善女人，以不散心讀誦此經為他解說，欲見諸佛即皆得見，若以散亂心讀誦此經為他解說，其人命欲終時，眼見百千諸佛。所以者何？一切諸佛皆守護是善男子、善女人故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「善哉，善哉！如汝所言。所以者何？若善男子、善女人，以不散心讀誦此經為他解說，欲見諸佛即皆得見，若以散亂心讀誦此經為他解說，其人命欲終時，眼見百千諸佛。所以者何？一切諸佛皆守護是善男子、善女人故。」

爾時會中有一童女，名曰師子，與五百童女俱即從坐起，偏袒右肩右膝著地，一心合掌白佛言：「若有女人，受持此經讀誦通利有何功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有一童女，名曰師子，與五百童女俱即從坐起，偏袒右肩右膝著地，一心合掌白佛言：「若有女人，受持此經讀誦通利有何功德？」

爾時世尊告師子言：「若有女人，欲求阿耨多羅三藐三菩提，受持是經讀誦通利，當知是身最是後邊。所以者何？若有女人，以不散亂心受持是經讀誦通利，所有煩惱受女人身者不現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告師子言：「若有女人，欲求阿耨多羅三藐三菩提，受持是經讀誦通利，當知是身最是後邊。所以者何？若有女人，以不散亂心受持是經讀誦通利，所有煩惱受女人身者不現在前。」

師子白佛言：「世尊！何等煩惱能受女身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子白佛言：「世尊！何等煩惱能受女身？」

佛告師子：「凡諸女人見他女人形容端正，以金、銀、珍寶種種珠璣，嚴飾其身受眾快樂，見已生愛著心，不能如實觀察此身，但是糞聚臭穢不淨，假以綵色眾香塗熏，惑愚者眼便生染著，起諸煩惱故受女身。復次，師子！女人之性多諸慳嫉，言說時異，心思時異，現前語異，屏處語異，為氣味故，有諸女人不為正法，瞋恚所弊睡眠所蓋樂喜談說，以是緣故不能受持此經。又於晝夜多染污心少出要心，成就如是諸惱心故，恒受女身不能令止。是故師子！若女人欲不起煩惱不受女身者，應當受持讀誦此經為他解說。所以者何？此經能除女人諸煩惱故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告師子：「凡諸女人見他女人形容端正，以金、銀、珍寶種種珠璣，嚴飾其身受眾快樂，見已生愛著心，不能如實觀察此身，但是糞聚臭穢不淨，假以綵色眾香塗熏，惑愚者眼便生染著，起諸煩惱故受女身。復次，師子！女人之性多諸慳嫉，言說時異，心思時異，現前語異，屏處語異，為氣味故，有諸女人不為正法，瞋恚所弊睡眠所蓋樂喜談說，以是緣故不能受持此經。又於晝夜多染污心少出要心，成就如是諸惱心故，恒受女身不能令止。是故師子！若女人欲不起煩惱不受女身者，應當受持讀誦此經為他解說。所以者何？此經能除女人諸煩惱故。」

師子復白佛言：「世尊！若有女人，不為離女身受持此經讀誦通利者，當受女身不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子復白佛言：「世尊！若有女人，不為離女身受持此經讀誦通利者，當受女身不？」

佛告師子：「若有女人，雖不為離女身，受持此經讀誦通利，當知此身最是後邊，除其神足現女身者。師子！譬如有人投大火聚，而作是言：『莫燒我身燒我膚色。』於意云何？是人所語得稱意不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告師子：「若有女人，雖不為離女身，受持此經讀誦通利，當知此身最是後邊，除其神足現女身者。師子！譬如有人投大火聚，而作是言：『莫燒我身燒我膚色。』於意云何？是人所語得稱意不？」

師子白佛言：「不也。世尊。所以者何？火性壞人形色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子白佛言：「不也。世尊。所以者何？火性壞人形色。」

佛告師子：「此經亦爾，燒諸煩惱令無有餘。是故師子！若有女人，欲不受女身，欲速得一切佛法，欲得見無量無邊諸佛，欲得無礙辯才，欲以慈心遍緣一切眾生者，應受持此經讀誦通利為他解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告師子：「此經亦爾，燒諸煩惱令無有餘。是故師子！若有女人，欲不受女身，欲速得一切佛法，欲得見無量無邊諸佛，欲得無礙辯才，欲以慈心遍緣一切眾生者，應受持此經讀誦通利為他解說。」

爾時師子及五百童女白佛言：「世尊！我等於燃燈佛所受持是經！如是展轉至于今日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時師子及五百童女白佛言：「世尊！我等於燃燈佛所受持是經！如是展轉至于今日。」

爾時阿難白佛言：「世尊！是師子童女，未盡女身分耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！是師子童女，未盡女身分耶？」

佛告阿難：「於意云何，汝謂師子是女人耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「於意云何，汝謂師子是女人耶？」

阿難白佛言：「如是，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「如是，世尊！」

佛告阿難：「莫作是言。所以者何？是師子及五百童女，以神通力現為女身，憐愍饒益未來世中諸女人故。所以者何？一切男子不得隨意入諸家中。是故阿難！師子童女，以神通力現受女身，而此女人，無女人法，無男子法，無非男非女法。所以者何？女人法、男子法、非男非女法不可得故。阿難！是師子於此法中不得一切法，成就法忍逮大照明。是故阿難！一切女人應當隨學，如師子童女受持是經讀誦通利為他解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「莫作是言。所以者何？是師子及五百童女，以神通力現為女身，憐愍饒益未來世中諸女人故。所以者何？一切男子不得隨意入諸家中。是故阿難！師子童女，以神通力現受女身，而此女人，無女人法，無男子法，無非男非女法。所以者何？女人法、男子法、非男非女法不可得故。阿難！是師子於此法中不得一切法，成就法忍逮大照明。是故阿難！一切女人應當隨學，如師子童女受持是經讀誦通利為他解說。」

爾時會中有五千比丘尼，即從坐起偏袒右肩右膝著地，一心合掌白佛言：「世尊！我從今日受持是經讀誦通利為他解說。所以者何？我不願樂更受女身。受持是經，若不究竟讀誦通利，終不坐臥亦不睡眠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有五千比丘尼，即從坐起偏袒右肩右膝著地，一心合掌白佛言：「世尊！我從今日受持是經讀誦通利為他解說。所以者何？我不願樂更受女身。受持是經，若不究竟讀誦通利，終不坐臥亦不睡眠。」

佛告諸比丘尼：「善哉，善哉！作如是言。發大莊嚴而自莊嚴，以大精進而自精進。所以者何？汝等不樂女身樂求佛法，是故汝等倍加精進，堅心受持讀誦是經，悉令通利為他解說，當知汝等所受女身最是後邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘尼：「善哉，善哉！作如是言。發大莊嚴而自莊嚴，以大精進而自精進。所以者何？汝等不樂女身樂求佛法，是故汝等倍加精進，堅心受持讀誦是經，悉令通利為他解說，當知汝等所受女身最是後邊。」

爾時諸比丘尼，聞佛所說歡喜踊躍，各各脫身所著欝多羅僧，以散佛上，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸比丘尼，聞佛所說歡喜踊躍，各各脫身所著欝多羅僧，以散佛上，而說偈言：

「佛無有二語， 必成男子身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛無有二語， 必成男子身；

說我等作佛， 我志願滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說我等作佛， 我志願滿足。」

爾時會中有五千居士婦，從諸比丘尼聞是偈已，即從坐起偏袒右肩右膝著地，一心合掌白佛言：「世尊！我等今者受持是經，讀誦通利為他解說。所以者何？我等今者欲得遠離不自在身，視人顏色猶如婢妾，女人之身雖生王家長養，令大娉與他王不得自在，盡其形壽奉事其夫，懷妊十月受種種苦，以是事故，我等從今勤加精進，受持是經為他解說。受一食法奉持齋戒，脇不觸地，乃至奪命，誓不與夫携手親近，要當受持讀誦是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有五千居士婦，從諸比丘尼聞是偈已，即從坐起偏袒右肩右膝著地，一心合掌白佛言：「世尊！我等今者受持是經，讀誦通利為他解說。所以者何？我等今者欲得遠離不自在身，視人顏色猶如婢妾，女人之身雖生王家長養，令大娉與他王不得自在，盡其形壽奉事其夫，懷妊十月受種種苦，以是事故，我等從今勤加精進，受持是經為他解說。受一食法奉持齋戒，脇不觸地，乃至奪命，誓不與夫携手親近，要當受持讀誦是經。」

爾時世尊告諸居士婦言：「善哉，善哉！諸善女人，快說此言。汝等從今更不屬他，常得自在，不視他顏色，無懷妊苦，不更處胎，生無婬欲無女人處諸佛世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告諸居士婦言：「善哉，善哉！諸善女人，快說此言。汝等從今更不屬他，常得自在，不視他顏色，無懷妊苦，不更處胎，生無婬欲無女人處諸佛世界。」

爾時阿難白佛言：「世尊！此諸姊等所生之處，世界何名佛號何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！此諸姊等所生之處，世界何名佛號何等？」

佛告阿難：「世界名眾寶華光，佛號放眾寶摩尼王光如來等正覺，今現在說法，此諸女人當生彼國。諸居士婦，受持是經故得見彼佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「世界名眾寶華光，佛號放眾寶摩尼王光如來等正覺，今現在說法，此諸女人當生彼國。諸居士婦，受持是經故得見彼佛。」

爾時諸居士婦，聞說是已，皆生歡喜，踊躍無量，即解頸十千真珠瓔珞，持用散佛，即於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸居士婦，聞說是已，皆生歡喜，踊躍無量，即解頸十千真珠瓔珞，持用散佛，即於佛前，而說偈言：

「我等獲善利， 得遠離女身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等獲善利， 得遠離女身；

佛無有二語， 所說皆真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無有二語， 所說皆真實。

永棄如是身， 卑陋女人相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永棄如是身， 卑陋女人相；

但誑無智人， 不能如實知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但誑無智人， 不能如實知。

更不如婢妾， 屬他不自在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更不如婢妾， 屬他不自在；

亦不復十月， 懷妊受眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不復十月， 懷妊受眾苦。

終不復更受， 處胎諸惡法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不復更受， 處胎諸惡法；

已得離胎智， 此智無有上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得離胎智， 此智無有上。」

爾時諸居士婦說此偈已，頭面禮佛右遶三匝，去佛不遠皆共就坐，一心觀佛目不暫瞬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸居士婦說此偈已，頭面禮佛右遶三匝，去佛不遠皆共就坐，一心觀佛目不暫瞬。

爾時釋提桓因，以天拘藪摩花而散佛上，作如是言：「世尊！我當受持是經讀誦通利為他解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因，以天拘藪摩花而散佛上，作如是言：「世尊！我當受持是經讀誦通利為他解說。」

佛告釋提桓因：「憍尸迦！汝若如是，終不更與阿修羅戰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「憍尸迦！汝若如是，終不更與阿修羅戰。」

爾時文殊師利法王子，欲令百千眾生所有善根轉明淨故，白佛言：「世尊！如來昔者從我聞說是經發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子，欲令百千眾生所有善根轉明淨故，白佛言：「世尊！如來昔者從我聞說是經發菩提心。」

佛告文殊師利：「以是事故，汝於百千萬億那由他菩薩眾中，最為明照，於十方世界開悟眾生，如日光明。」即時大地震動，天雨眾華，遶佛世尊積至于膝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「以是事故，汝於百千萬億那由他菩薩眾中，最為明照，於十方世界開悟眾生，如日光明。」即時大地震動，天雨眾華，遶佛世尊積至于膝。

爾時阿難白佛言：「世尊！以何因緣大地震動，散眾天華積至于膝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！以何因緣大地震動，散眾天華積至于膝。」

佛告阿難：「今百千萬億那由他諸天，從文殊師利聞說此言，歡喜踊躍散眾天華，皆發是言：『我等當受持讀誦是經為他解說，如文殊師利法王子快說是言，我等亦當隨學；如文殊師利照明世間，我等亦當如是照明。』說此語時，皆得憶念是經如現在前，是故心生歡喜踊躍無量，復聞我從文殊師利得聞此經。阿難！是故大地震動天雨眾華。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「今百千萬億那由他諸天，從文殊師利聞說此言，歡喜踊躍散眾天華，皆發是言：『我等當受持讀誦是經為他解說，如文殊師利法王子快說是言，我等亦當隨學；如文殊師利照明世間，我等亦當如是照明。』說此語時，皆得憶念是經如現在前，是故心生歡喜踊躍無量，復聞我從文殊師利得聞此經。阿難！是故大地震動天雨眾華。」

爾時阿難白佛言：「世尊！此經成就諸大功德，此經成就未曾有功德，非是成就少善根眾生得聞此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！此經成就諸大功德，此經成就未曾有功德，非是成就少善根眾生得聞此經。」

佛告阿難：「如是，如是！如汝所言。若善男子、善女人，供養無量百千諸佛乃聞是經，聞已信解受持讀誦為他解說。阿難！此善男子，在天人中當知如塔，若有受持讀誦是經者，其人所住方面便有明正法人。復次，阿難！若有受持是經讀誦通利為他解說，乃至書寫經卷而供養者，當知是人離諸惡趣，已能降伏惡魔波旬，建立法幢能行法施，燃大法炬破無明闇，吹大法䗍趣向道場，擊大法鼓開甘露門降大法雨，充足一切樂求法者。開諸法藏諸佛所聚出大法財，知一切法遠離諸想，所謂色、受、想、行、識想，眼、耳、鼻、舌、身、意想，色、聲、香、味、觸、法想，遠離一切諸法想，乃至佛、法、僧想。阿難！若有從我聞此經者，受持讀誦，當知是人便是我子，從佛口生從法身生。是故阿難！若有眾生，欲食如來食，欲坐道場欲說正法，如我今者，應受持是經讀誦通利為他解說，乃至書寫經卷受持供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是，如是！如汝所言。若善男子、善女人，供養無量百千諸佛乃聞是經，聞已信解受持讀誦為他解說。阿難！此善男子，在天人中當知如塔，若有受持讀誦是經者，其人所住方面便有明正法人。復次，阿難！若有受持是經讀誦通利為他解說，乃至書寫經卷而供養者，當知是人離諸惡趣，已能降伏惡魔波旬，建立法幢能行法施，燃大法炬破無明闇，吹大法䗍趣向道場，擊大法鼓開甘露門降大法雨，充足一切樂求法者。開諸法藏諸佛所聚出大法財，知一切法遠離諸想，所謂色、受、想、行、識想，眼、耳、鼻、舌、身、意想，色、聲、香、味、觸、法想，遠離一切諸法想，乃至佛、法、僧想。阿難！若有從我聞此經者，受持讀誦，當知是人便是我子，從佛口生從法身生。是故阿難！若有眾生，欲食如來食，欲坐道場欲說正法，如我今者，應受持是經讀誦通利為他解說，乃至書寫經卷受持供養。」

爾時阿難白佛言：「世尊！未來世中受持是經讀誦通利為他解說，乃至書寫經卷而供養者，皆是今日受持讀誦是經者耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！未來世中受持是經讀誦通利為他解說，乃至書寫經卷而供養者，皆是今日受持讀誦是經者耶？」

佛告阿難：「如是，如是！所以者何？我未曾見諸餘世間，天人、魔梵、沙門、婆羅門、人及非人，於未來世能說是經，令他聞者無有是處。阿難！能於今日積聚法財，於未來世隨意受用。譬如居士若居士子，其家大富多饒財寶，金、銀、琉璃、真珠、摩尼，珂貝、璧玉倉庫盈溢，奴婢、僮僕、象、馬、牛、羊如是眾多，往至餘方遊戲觀看，其人後時還至財所得受用不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是，如是！所以者何？我未曾見諸餘世間，天人、魔梵、沙門、婆羅門、人及非人，於未來世能說是經，令他聞者無有是處。阿難！能於今日積聚法財，於未來世隨意受用。譬如居士若居士子，其家大富多饒財寶，金、銀、琉璃、真珠、摩尼，珂貝、璧玉倉庫盈溢，奴婢、僮僕、象、馬、牛、羊如是眾多，往至餘方遊戲觀看，其人後時還至財所得受用不？」

阿難白佛言：「世尊！自在受用，是其財故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！自在受用，是其財故。」

「如是阿難！若於我前得聞此經，於未來世亦復得聞，受持讀誦如是經典，而設供養猶如今日。阿難！我以佛眼見有信解受持是經讀誦通利為他解說，乃至書寫經卷如今，阿難！而供養者，亦見誹謗不信受者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是阿難！若於我前得聞此經，於未來世亦復得聞，受持讀誦如是經典，而設供養猶如今日。阿難！我以佛眼見有信解受持是經讀誦通利為他解說，乃至書寫經卷如今，阿難！而供養者，亦見誹謗不信受者。」

爾時阿難白佛言：「世尊！若有眾生不信解是經而誹謗者，其人罪報當生何處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！若有眾生不信解是經而誹謗者，其人罪報當生何處？」

佛告阿難：「且止！不須問也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「且止！不須問也。」

阿難白佛言：「世尊！惟願說之，為不信此法眾生生信樂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！惟願說之，為不信此法眾生生信樂故。」

佛告阿難：「其人罪報生處，與五無間業等。阿難！於意云何？假使有人於一日中，悉斷三千大千世界眾生命根，其人生處罪報云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「其人罪報生處，與五無間業等。阿難！於意云何？假使有人於一日中，悉斷三千大千世界眾生命根，其人生處罪報云何？」

阿難白佛言：「甚惡。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「甚惡。世尊！」

佛告阿難：「其人罪報亦與彼等。阿難！於意云何？假使有人，若壞若燒恒河沙諸佛般泥洹後所起塔廟，得罪多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「其人罪報亦與彼等。阿難！於意云何？假使有人，若壞若燒恒河沙諸佛般泥洹後所起塔廟，得罪多不？」

阿難白佛言：「甚多。世尊！眼不應視，耳不應聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「甚多。世尊！眼不應視，耳不應聞。」

佛告阿難：「其人生處罪報云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「其人生處罪報云何？」

阿難白佛言：「世尊！甚惡甚重。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！甚惡甚重。」

佛告阿難：「其人罪報亦與彼等。阿難！於意云何？假使有人，壞亂過去、未來、現在諸佛正法。其罪云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「其人罪報亦與彼等。阿難！於意云何？假使有人，壞亂過去、未來、現在諸佛正法。其罪云何？」

阿難白佛言：「甚重。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「甚重。世尊！」

佛告阿難：「其人罪報亦與彼等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「其人罪報亦與彼等。」

阿難白佛言：「世尊！若有毀呰誹謗令眾生遠離是經。其罪云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！若有毀呰誹謗令眾生遠離是經。其罪云何？」

佛告阿難：「於意云何？三千大千世界眾生，皆行十善求阿耨多羅三藐三菩提，假使有人毀壞其眼。其罪多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「於意云何？三千大千世界眾生，皆行十善求阿耨多羅三藐三菩提，假使有人毀壞其眼。其罪多不？」

阿難白佛言：「甚多。世尊！當於百千萬億那由他劫，在地獄中受諸苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「甚多。世尊！當於百千萬億那由他劫，在地獄中受諸苦惱。」

佛告阿難：「我今語汝，若有眾生毀謗此經，乃至一人令遠離者，當知此罪亦與彼等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我今語汝，若有眾生毀謗此經，乃至一人令遠離者，當知此罪亦與彼等。」

阿難白佛言：「世尊！若有菩薩，欲求阿耨多羅三藐三菩提，於此經中雖有疑心而不誹謗。其罪云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！若有菩薩，欲求阿耨多羅三藐三菩提，於此經中雖有疑心而不誹謗。其罪云何？」

佛告阿難：「若生疑心則逆諸佛而有罪過，經一億劫遠離菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若生疑心則逆諸佛而有罪過，經一億劫遠離菩提。」

阿難白佛言：「世尊！若有眾生誹謗是經，令多眾生而遠離者，所受罪身大小云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！若有眾生誹謗是經，令多眾生而遠離者，所受罪身大小云何？」

佛告阿難：「且止！不須問此罪身大小。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「且止！不須問此罪身大小。」

阿難白佛言：「世尊！惟願說之，令此四眾來世眾生慚愧怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！惟願說之，令此四眾來世眾生慚愧怖畏。」

佛告阿難：「其人罪身長一萬由旬，受無量苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「其人罪身長一萬由旬，受無量苦。」

阿難白佛言：「其人不能護口，所受舌報大小云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「其人不能護口，所受舌報大小云何？」

佛告阿難：「其罪人舌，縱廣一千由旬，五百鐵犁光焰熾燃以耕其舌。復有五百鐵丸，光焰熾燃雨其舌上，以其前世不護口故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「其罪人舌，縱廣一千由旬，五百鐵犁光焰熾燃以耕其舌。復有五百鐵丸，光焰熾燃雨其舌上，以其前世不護口故。」

爾時四眾皆生怖懼身毛皆竪，涕泣流淚舉身投地，皆共同聲作如是言：「世尊！我等今者為彼族姓子、族姓女發露懺悔，願令遠離如是罪身不受眾苦。」會中復有涕泣流淚作如是言：「世尊！我等若於此生，若前百千萬億那由他生，曾起疑心作是眾苦因緣者，我等今於如來等正覺前，及餘百千萬億不可限量諸佛世尊前，發露懺悔。諸佛如來願以佛眼見知我等，我等今者所有罪業，皆悉發露不敢覆藏，我等愚小，無知無覺無有方便，惟願諸佛，以憐愍故受我等悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四眾皆生怖懼身毛皆竪，涕泣流淚舉身投地，皆共同聲作如是言：「世尊！我等今者為彼族姓子、族姓女發露懺悔，願令遠離如是罪身不受眾苦。」會中復有涕泣流淚作如是言：「世尊！我等若於此生，若前百千萬億那由他生，曾起疑心作是眾苦因緣者，我等今於如來等正覺前，及餘百千萬億不可限量諸佛世尊前，發露懺悔。諸佛如來願以佛眼見知我等，我等今者所有罪業，皆悉發露不敢覆藏，我等愚小，無知無覺無有方便，惟願諸佛，以憐愍故受我等悔。」

佛告諸善男子：「善哉，善哉！汝等今於我前不覆藏罪發露懺悔，於我法中便為增益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸善男子：「善哉，善哉！汝等今於我前不覆藏罪發露懺悔，於我法中便為增益。」

阿難白佛言：「世尊！今此會中生疑心者，皆受如是地獄苦耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！今此會中生疑心者，皆受如是地獄苦耶？」

佛告阿難：「今此會中生疑心者，以悔過故其罪甚少。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「今此會中生疑心者，以悔過故其罪甚少。」

阿難白佛言：「彼人受罪為多少耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「彼人受罪為多少耶？」

佛告阿難：「其人欲命終時，身上一一諸毛孔中受無量苦亦不經久。所以者何？以於我前及餘無量無邊諸佛世尊悔過罪故。阿難！是故諸族姓子、族姓女，不欲受如是罪身，如是罪舌，如是眾苦者，應當信解是經莫生疑惑。阿難！若有善男子、善女人，不欲捨佛、捨法、捨比丘僧，不欲捨過去、當來、現在諸佛正法者，應受持是經讀誦通利為他解說，書寫經卷而供養之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「其人欲命終時，身上一一諸毛孔中受無量苦亦不經久。所以者何？以於我前及餘無量無邊諸佛世尊悔過罪故。阿難！是故諸族姓子、族姓女，不欲受如是罪身，如是罪舌，如是眾苦者，應當信解是經莫生疑惑。阿難！若有善男子、善女人，不欲捨佛、捨法、捨比丘僧，不欲捨過去、當來、現在諸佛正法者，應受持是經讀誦通利為他解說，書寫經卷而供養之。」

阿難白佛言：「世尊！如來今者說《不退轉輪經》，以何緣故作如是說『若不捨僧』？不捨何僧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！如來今者說《不退轉輪經》，以何緣故作如是說『若不捨僧』？不捨何僧？」

佛告阿難：「僧者所謂不退轉者說名為僧，為不退轉法來集會者亦名為僧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「僧者所謂不退轉者說名為僧，為不退轉法來集會者亦名為僧。」

阿難白佛言：「退轉菩薩不在僧數中耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「退轉菩薩不在僧數中耶？」

佛告阿難：「若有深發菩提心不見此心者，皆入不退轉僧中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有深發菩提心不見此心者，皆入不退轉僧中。」

阿難白佛言：「希有世尊，諸佛成就大方便力，以方便故說如是法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「希有世尊，諸佛成就大方便力，以方便故說如是法。」

爾時釋提桓因，以天曼陀羅華而散佛上，白佛言：「世尊！願令一切眾生皆成就如是方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因，以天曼陀羅華而散佛上，白佛言：「世尊！願令一切眾生皆成就如是方便。」

佛告釋提桓因：「憍尸迦！若有信解是經者，皆當成就如是方便演說諸法，如我今者等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告釋提桓因：「憍尸迦！若有信解是經者，皆當成就如是方便演說諸法，如我今者等無有異。」

爾時有百千諸天，以天曼陀羅花而散佛上，作是言：「願令一切眾生逮得是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有百千諸天，以天曼陀羅花而散佛上，作是言：「願令一切眾生逮得是經。」

爾時阿難白佛言：「世尊！惟願如來，憐愍未來眾生守護是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！惟願如來，憐愍未來眾生守護是經。」

爾時佛告阿難：「若善男子、善女人，在大海中應聞是經，是善男子、善女人皆悉得聞。所以者何？先佛如來已守護故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「若善男子、善女人，在大海中應聞是經，是善男子、善女人皆悉得聞。所以者何？先佛如來已守護故。」

阿難白佛言：「世尊！先佛如來雖守護是經，如來今者憐愍眾生當守護是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！先佛如來雖守護是經，如來今者憐愍眾生當守護是經。」

爾時大地六變震動，即於佛前有閻浮那提金色天華自然而現，其華有百千萬億葉，出大光明遍照十方恒河沙諸佛世界。是時四眾皆見十方恒河沙世界諸佛世尊，是諸佛前，亦有閻浮那提金色天華，有百千萬億葉自然而現，出大光明遍照十方。爾時釋提桓因，即自化身作居士形，持種種花與諸四眾作如是言：「諸仁！今者可以此花散如來上，亦用供養是經法故。」是時四眾即取其花散如來上。佛神力故所散之花，於諸佛上變成花蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大地六變震動，即於佛前有閻浮那提金色天華自然而現，其華有百千萬億葉，出大光明遍照十方恒河沙諸佛世界。是時四眾皆見十方恒河沙世界諸佛世尊，是諸佛前，亦有閻浮那提金色天華，有百千萬億葉自然而現，出大光明遍照十方。爾時釋提桓因，即自化身作居士形，持種種花與諸四眾作如是言：「諸仁！今者可以此花散如來上，亦用供養是經法故。」是時四眾即取其花散如來上。佛神力故所散之花，於諸佛上變成花蓋。

是時四眾白佛言：「世尊！以何緣故大地震動？是大蓮花於諸佛前自然而現，乃至東方恒河沙諸佛世界，南、西、北方、四維、上、下恒河沙諸佛世界亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時四眾白佛言：「世尊！以何緣故大地震動？是大蓮花於諸佛前自然而現，乃至東方恒河沙諸佛世界，南、西、北方、四維、上、下恒河沙諸佛世界亦復如是。」

佛告四眾：「若先有此相，當知諸佛已守護是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告四眾：「若先有此相，當知諸佛已守護是經。」

爾時阿難白佛言：「世尊！如來今者已守護是經耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！如來今者已守護是經耶？」

佛告阿難：「如是，如是！我已守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是，如是！我已守護。」

阿難白佛言：「唯佛世尊守護是經，餘世界佛亦守護是經耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「唯佛世尊守護是經，餘世界佛亦守護是經耶？」

佛告阿難：「十方恒河沙諸佛世尊亦守護是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「十方恒河沙諸佛世尊亦守護是經。」

阿難白佛言：「世尊！當何名是經？云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！當何名是經？云何受持？」

佛告阿難：「此經名『不著諸果』，亦名『遠離諸果』，亦名『說堅信、堅法、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、聲聞、辟支佛密義』，亦名『降伏遣魔』，亦名『與六波羅蜜相應』。所以者何？若善男子、善女人，信解是經受持讀誦，乃至書寫經卷而供養者，便具足修行六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此經名『不著諸果』，亦名『遠離諸果』，亦名『說堅信、堅法、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、聲聞、辟支佛密義』，亦名『降伏遣魔』，亦名『與六波羅蜜相應』。所以者何？若善男子、善女人，信解是經受持讀誦，乃至書寫經卷而供養者，便具足修行六波羅蜜。」

阿難白佛言：「世尊！云何信解是經受持讀誦，具足修行六波羅蜜耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！云何信解是經受持讀誦，具足修行六波羅蜜耶？」

佛告阿難：「若善男子、善女人，信解是經名檀波羅蜜，不生疑惑名尸波羅蜜，堪任此法名羼提波羅蜜，心無怯弱名精進波羅蜜，心不擾動名禪波羅蜜，不分別一切法名般若波羅蜜。是故阿難！此經名『六波羅蜜相應』，亦名『一切諸佛正說』，亦名『廣大不退轉輪』，亦名『廣博嚴淨不退轉輪』。阿難！如是等名汝當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若善男子、善女人，信解是經名檀波羅蜜，不生疑惑名尸波羅蜜，堪任此法名羼提波羅蜜，心無怯弱名精進波羅蜜，心不擾動名禪波羅蜜，不分別一切法名般若波羅蜜。是故阿難！此經名『六波羅蜜相應』，亦名『一切諸佛正說』，亦名『廣大不退轉輪』，亦名『廣博嚴淨不退轉輪』。阿難！如是等名汝當受持。」

阿難白佛言：「世尊！聞此經名，尚應聽受，何況具聞初、中、後說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！聞此經名，尚應聽受，何況具聞初、中、後說。」

佛告阿難：「如是，如是！如汝所言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是，如是！如汝所言。」

阿難白佛言：「世尊！若有得聞此經名者，能却幾劫生死罪耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！若有得聞此經名者，能却幾劫生死罪耶？」

佛告阿難：「若有得聞《廣博嚴淨不退轉輪經》名者，聞已信解。阿難當知！是諸眾生，得却百千劫生死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有得聞《廣博嚴淨不退轉輪經》名者，聞已信解。阿難當知！是諸眾生，得却百千劫生死。」

阿難白佛言：「世尊！若有眾生，得聞是經，能信解已發菩提心者，逮得何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！若有眾生，得聞是經，能信解已發菩提心者，逮得何法？」

佛告阿難：「如是眾生已逮受記，當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是眾生已逮受記，當得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時四眾，各各自見其所坐前有大蓮華自然而現，其華開敷有百千葉，亦有百千萬億光色。是時四眾心生歡喜踊躍無量，即取是華以散佛上，作如是言：「願使我等於未來世宣說是經，猶如世尊等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四眾，各各自見其所坐前有大蓮華自然而現，其華開敷有百千葉，亦有百千萬億光色。是時四眾心生歡喜踊躍無量，即取是華以散佛上，作如是言：「願使我等於未來世宣說是經，猶如世尊等無有異。」

爾時世尊即便微笑。當爾之時，一切音樂不鼓自鳴，一切眾香自然芬熏，百千萬億虛空諸天，於虛空中作大音樂，復有百千萬億諸天，於虛空中雨天細末栴檀種種天香，天阿迦樓香，細末多摩羅香，復雨天閻浮那提金粟銀粟天摩尼寶，復雨曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，波樓沙華，摩訶波樓沙華，曼殊沙華，摩訶曼殊沙華，迦迦羅華，摩訶迦迦羅華，樓遮摩那華，摩訶樓遮摩那華，輸婆摩那華，摩訶輸婆摩那華，天優鉢羅華，拘物頭華，芬陀利華，如是眾華，而散佛上。種種天香，種種天鬘，乃至諸天所有珍寶皆悉雨之，虛空諸天現身在地，而作音樂以供養佛，世間諸人各各脫身所著上服而散佛上。復有諸人，脫手足瓔珞咽胸瓔珞所著天冠華鬘而散佛上。復有諸人，以金銀天冠，眾寶天冠，眾華天冠，栴檀天冠散佛上者。復有諸人歡喜踊躍稱慶無量。當爾之時，牛馬歡悅出和柔聲，虛空眾鳥出和雅音，地獄畜生離苦獲安，餓鬼充足離飢渴苦，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆悉歡喜踊躍無量。是時眾生皆得慈心，慈心相向無有忿恨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即便微笑。當爾之時，一切音樂不鼓自鳴，一切眾香自然芬熏，百千萬億虛空諸天，於虛空中作大音樂，復有百千萬億諸天，於虛空中雨天細末栴檀種種天香，天阿迦樓香，細末多摩羅香，復雨天閻浮那提金粟銀粟天摩尼寶，復雨曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，波樓沙華，摩訶波樓沙華，曼殊沙華，摩訶曼殊沙華，迦迦羅華，摩訶迦迦羅華，樓遮摩那華，摩訶樓遮摩那華，輸婆摩那華，摩訶輸婆摩那華，天優鉢羅華，拘物頭華，芬陀利華，如是眾華，而散佛上。種種天香，種種天鬘，乃至諸天所有珍寶皆悉雨之，虛空諸天現身在地，而作音樂以供養佛，世間諸人各各脫身所著上服而散佛上。復有諸人，脫手足瓔珞咽胸瓔珞所著天冠華鬘而散佛上。復有諸人，以金銀天冠，眾寶天冠，眾華天冠，栴檀天冠散佛上者。復有諸人歡喜踊躍稱慶無量。當爾之時，牛馬歡悅出和柔聲，虛空眾鳥出和雅音，地獄畜生離苦獲安，餓鬼充足離飢渴苦，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆悉歡喜踊躍無量。是時眾生皆得慈心，慈心相向無有忿恨。

爾時阿難白佛言：「世尊！以何因緣世尊微笑？諸佛如來不以無緣而笑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！以何因緣世尊微笑？諸佛如來不以無緣而笑。」

爾時世尊告阿難言：「今此四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，今於我前得聞此經，及未來世得聞經者，皆於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉，後成佛時宣說是經無有增減，如我今日等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「今此四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，今於我前得聞此經，及未來世得聞經者，皆於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉，後成佛時宣說是經無有增減，如我今日等無有異。」

佛說是經時，有無量無邊不可思議不可限量百千萬億那由他天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。佛說是經已，文殊師利法王子，無邊無量諸菩薩摩訶薩，尊者阿難諸大聲聞，及諸四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，及諸世間聞佛所說，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，有無量無邊不可思議不可限量百千萬億那由他天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉。佛說是經已，文殊師利法王子，無邊無量諸菩薩摩訶薩，尊者阿難諸大聲聞，及諸四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，及諸世間聞佛所說，皆大歡喜。