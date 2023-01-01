佛說廣博嚴淨不退轉輪經

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第四

宋涼州沙門智嚴譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋涼州沙門智嚴譯

爾時阿難白佛言：「世尊！一切世間必生疑惑不能解了，如來等正覺，以何緣故說堅信、堅法乃至辟支佛耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！一切世間必生疑惑不能解了，如來等正覺，以何緣故說堅信、堅法乃至辟支佛耶？」

爾時世尊告阿難言：「阿難當知！若有眾生於先佛所造眾善行，能解如來密語不生疑惑。所以者何？能知如來密語，如幻、如熱時炎、如夢所見、如影、如響。阿難！若如是知密語者不生疑惑。是故阿難！菩薩摩訶薩，於如來等正覺密語應如是知。若有勤行精進不得精進，勤修智慧不得智慧者，不生疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「阿難當知！若有眾生於先佛所造眾善行，能解如來密語不生疑惑。所以者何？能知如來密語，如幻、如熱時炎、如夢所見、如影、如響。阿難！若如是知密語者不生疑惑。是故阿難！菩薩摩訶薩，於如來等正覺密語應如是知。若有勤行精進不得精進，勤修智慧不得智慧者，不生疑惑。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「諸佛導世者， 微密語難知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛導世者， 微密語難知；

為發大莊嚴， 無異菩薩說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為發大莊嚴， 無異菩薩說。

懈怠無智者， 不能解密語； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懈怠無智者， 不能解密語；

應當勤精進， 為解密語故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當勤精進， 為解密語故。

如幻炎夢見， 如電亦如響； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如幻炎夢見， 如電亦如響；

以言說顯現， 如是等諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以言說顯現， 如是等諸法。

如是知諸佛， 所說微密語； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知諸佛， 所說微密語；

能以如是慧， 照淨微密智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能以如是慧， 照淨微密智。

不應如是知， 菩提可宣說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應如是知， 菩提可宣說；

應如是覺知， 無言說故空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應如是覺知， 無言說故空。

空不能知空， 空不分別空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空不能知空， 空不分別空；

斷一切分別， 顯示如是空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷一切分別， 顯示如是空。

虛空無所歸， 亦無有取捨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空無所歸， 亦無有取捨；

以無取捨故， 是故知法空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無取捨故， 是故知法空。」

佛告阿難：「若如是知有為法皆悉如夢，而不放逸者，不生疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若如是知有為法皆悉如夢，而不放逸者，不生疑惑。」

說是法時，五億比丘生堅信想者，即從坐起整其衣服，偏袒右肩右膝著地，一心合掌皆共和合，住於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，五億比丘生堅信想者，即從坐起整其衣服，偏袒右肩右膝著地，一心合掌皆共和合，住於佛前，而說偈言：

「今日牟尼尊， 除我等疑心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今日牟尼尊， 除我等疑心；

得解微密義， 以信求菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得解微密義， 以信求菩提。」

復有五億比丘生堅法想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至合掌，住於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五億比丘生堅法想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至合掌，住於佛前，而說偈言：

「今蒙菩提照， 除我等疑冥； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今蒙菩提照， 除我等疑冥；

得解微密義， 堅法求菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得解微密義， 堅法求菩提。」

復有十億比丘生八人想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十億比丘生八人想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「先住八地心， 今日皆除捨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「先住八地心， 今日皆除捨；

得解微密義， 八人求菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得解微密義， 八人求菩提。」

復有十一億比丘生須陀洹想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十一億比丘生須陀洹想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「今於佛法中， 得斷諸疑網； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今於佛法中， 得斷諸疑網；

解佛微密語， 宣說須陀洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解佛微密語， 宣說須陀洹。」

復有二萬五千比丘生斯陀含想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二萬五千比丘生斯陀含想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「我等本深著， 志樂斯陀含； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等本深著， 志樂斯陀含；

今皆得離著， 寂滅無戲論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今皆得離著， 寂滅無戲論。」

復有五百億比丘生阿那含想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五百億比丘生阿那含想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「今遭救世尊， 遠離諸戲論； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今遭救世尊， 遠離諸戲論；

得菩提光照， 永拔諸果想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得菩提光照， 永拔諸果想。」

復有三萬五千億得四禪比丘生阿羅漢想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有三萬五千億得四禪比丘生阿羅漢想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「我已離煩惱， 通達無異法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我已離煩惱， 通達無異法；

知諸乘平等， 皆悉如幻法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸乘平等， 皆悉如幻法。」

復有二萬比丘生聲聞想者，從諸比丘聞說偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二萬比丘生聲聞想者，從諸比丘聞說偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「離縛牟尼尊， 止我等虛說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離縛牟尼尊， 止我等虛說；

密說聲聞義， 我今皆通達。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 密說聲聞義， 我今皆通達。」

復有五千比丘生辟支佛想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有五千比丘生辟支佛想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「我等今現見， 辟支佛所行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等今現見， 辟支佛所行；

解佛微密義， 難思辟支佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解佛微密義， 難思辟支佛。」

復有一萬比丘尼生須陀洹果想，斯陀含果想，阿那含果想，阿羅漢果想者，從諸比丘聞說偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一萬比丘尼生須陀洹果想，斯陀含果想，阿那含果想，阿羅漢果想者，從諸比丘聞說偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「今知平等法， 永斷女身分； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今知平等法， 永斷女身分；

佛無有異言， 必成人中尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無有異言， 必成人中尊。」

復有八萬八千優婆塞，生須陀洹果想，斯陀含果想，阿那含果想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八萬八千優婆塞，生須陀洹果想，斯陀含果想，阿那含果想者，從諸比丘聞此偈已，即從坐起，乃至和合，住於佛前，而說偈言：

「我等心無垢， 如淨毘琉璃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等心無垢， 如淨毘琉璃；

為修佛法故， 今日當出家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為修佛法故， 今日當出家。」

爾時虛空中，有六十億那由他諸天，以天曼陀羅華而散佛上，散已住立，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時虛空中，有六十億那由他諸天，以天曼陀羅華而散佛上，散已住立，而說偈言：

「本有諸乘想， 亦有諸果想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「本有諸乘想， 亦有諸果想；

今日悉除捨， 必當成菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日悉除捨， 必當成菩提。」

爾時有百千阿羅漢，舍利弗，大目揵連，須菩提，阿泥盧頭，離婆多，劫賓那等，即從坐起整衣服，偏袒右肩，右膝著地，一心合掌，皆共和合，住於佛前而白佛言：「世尊！我等今日志願滿足，能降伏魔摧諸怨敵，具足成就五無間業，我等今日滿足成就五欲功德，我等今日邪見具足遠離正見，我等今日害多百千眾生之命，我等今日已逮菩提，即於今日無餘涅槃而般涅槃。」爾時世尊默無所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有百千阿羅漢，舍利弗，大目揵連，須菩提，阿泥盧頭，離婆多，劫賓那等，即從坐起整衣服，偏袒右肩，右膝著地，一心合掌，皆共和合，住於佛前而白佛言：「世尊！我等今日志願滿足，能降伏魔摧諸怨敵，具足成就五無間業，我等今日滿足成就五欲功德，我等今日邪見具足遠離正見，我等今日害多百千眾生之命，我等今日已逮菩提，即於今日無餘涅槃而般涅槃。」爾時世尊默無所說。

爾時會中有百千眾生皆生疑惑：「我等今者如在闇中，云何諸大羅漢作如是語？何況凡夫，以疑惑故不能從此至彼從彼至此，坐不能立立不能坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有百千眾生皆生疑惑：「我等今者如在闇中，云何諸大羅漢作如是語？何況凡夫，以疑惑故不能從此至彼從彼至此，坐不能立立不能坐。」

爾時尊者阿難，知此百千眾生心之所疑，亦以佛神力故，問文殊師利法王子言：「今此大眾百千眾生，聞諸大德比丘作如是語皆生疑惑，世尊默然而無所說，願文殊師利說其因緣，此諸大德比丘，以何因緣說此密語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難，知此百千眾生心之所疑，亦以佛神力故，問文殊師利法王子言：「今此大眾百千眾生，聞諸大德比丘作如是語皆生疑惑，世尊默然而無所說，願文殊師利說其因緣，此諸大德比丘，以何因緣說此密語？」

爾時文殊師利法王子，語尊者阿難言：「阿難當知！此是不退轉菩薩地事，唯有不退轉菩薩，乃能證知此諸大德比丘密語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子，語尊者阿難言：「阿難當知！此是不退轉菩薩地事，唯有不退轉菩薩，乃能證知此諸大德比丘密語。」

尊者阿難問文殊師利言：「此諸大德比丘，皆是不退轉菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難問文殊師利言：「此諸大德比丘，皆是不退轉菩薩耶？」

文殊師利言：「如是，如是！此諸大德比丘皆是菩薩，已於菩提得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如是，如是！此諸大德比丘皆是菩薩，已於菩提得不退轉。」

阿難請文殊師利言：「願說諸大德比丘微密語義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難請文殊師利言：「願說諸大德比丘微密語義。」

文殊師利言：「無明能生生死，是故名母，斷無明故名為害母。父名不正思惟及以喜愛，彼以永斷名為害父。以諸法不可壞，方便壞眾多想，亦壞諸行名為壞僧。應壞凡夫法名阿羅漢，以不滅方便滅羅漢想名殺羅漢，以不滅方便滅如來想名出佛身血，如是等想已斷已害畢竟無餘。阿難！以是事故，諸大德比丘作如是語：『我等今日具足成就五無間業。』所以者何？於此法中不聚、不散、不減、不滿，是故名為五無間業滿足成就。阿難當知！彼作是說：『我等今日滿足成就五欲功德』者，彼諸比丘於此五欲，了知如夢、如幻、如熱時炎、如影、如響，彼於此智滿足成就，而於五欲無增無減。所以者何？能知此法畢竟而無所有。以無所有故能如實知，而於彼法得如是忍，故名滿足成就五欲功德。阿難！以是事故，彼諸比丘作如是說：『我等今日滿足成就五欲功德。』阿難當知！彼作是說：『我等今日滿足成就邪見遠離正見』者，彼諸比丘知諸法邪、見諸法邪。阿難！邪名有為諸法皆是虛妄，此虛妄法猶若虛空不增不減，亦不住方亦無所屬。所以者何？離自性故。彼知是法皆悉平等，以平等故正見亦等，彼已遠離如是等想。所以者何？若有等想有不等想，彼諸比丘無有等想及不等想。所以者何？諸佛之法離一切想，彼於佛法通達無生，不得無生法。是故阿難！彼諸大德比丘作如是語：『我等今日具足成就邪見遠離正見。』阿難當知！彼作是說：『我等今日害多百千眾生命』者，阿難！彼諸比丘令此時會百千眾生諸天及人，知有為法皆悉如幻、如影、如響，知此法故，離眾生想、離壽想、人想，離一切法想，以一切法不可種方便種菩提善根。諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，從諸比丘聞此密語，亦得離眾生想、壽想、人想，不數數死。所以者何？若著眾生想、壽想、人想則數數死，彼已遠離如是法故畢竟不生。是故阿難！彼諸比丘作如是說：『我等今日害多百千眾生命根。』阿難當知！彼作是說：『我等今日已逮菩提，於無餘涅槃而般涅槃』者，阿難！彼諸比丘，令此大眾百千萬億那由他諸天及人，即於今日得離煩惱得逮菩提。所以者何？此諸大眾皆發阿耨多羅三藐三菩提心，而於今日聞說金剛句法，皆得無生法忍得見菩提，以是事故而作是說：『我等今日逮得菩提，我等今日於無餘涅槃而般涅槃』者，彼不斷煩惱不修佛法無餘煩惱。是故阿難！彼諸比丘作如是說：『我等今日已逮菩提，於無餘涅槃界而般涅槃。』言今日者，阿難當知！即於此日不生亦無所生，故名今日。(天竺正音不生與今日音同也)是故阿難！求菩薩乘若善男子、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「無明能生生死，是故名母，斷無明故名為害母。父名不正思惟及以喜愛，彼以永斷名為害父。以諸法不可壞，方便壞眾多想，亦壞諸行名為壞僧。應壞凡夫法名阿羅漢，以不滅方便滅羅漢想名殺羅漢，以不滅方便滅如來想名出佛身血，如是等想已斷已害畢竟無餘。阿難！以是事故，諸大德比丘作如是語：『我等今日具足成就五無間業。』所以者何？於此法中不聚、不散、不減、不滿，是故名為五無間業滿足成就。阿難當知！彼作是說：『我等今日滿足成就五欲功德』者，彼諸比丘於此五欲，了知如夢、如幻、如熱時炎、如影、如響，彼於此智滿足成就，而於五欲無增無減。所以者何？能知此法畢竟而無所有。以無所有故能如實知，而於彼法得如是忍，故名滿足成就五欲功德。阿難！以是事故，彼諸比丘作如是說：『我等今日滿足成就五欲功德。』阿難當知！彼作是說：『我等今日滿足成就邪見遠離正見』者，彼諸比丘知諸法邪、見諸法邪。阿難！邪名有為諸法皆是虛妄，此虛妄法猶若虛空不增不減，亦不住方亦無所屬。所以者何？離自性故。彼知是法皆悉平等，以平等故正見亦等，彼已遠離如是等想。所以者何？若有等想有不等想，彼諸比丘無有等想及不等想。所以者何？諸佛之法離一切想，彼於佛法通達無生，不得無生法。是故阿難！彼諸大德比丘作如是語：『我等今日具足成就邪見遠離正見。』阿難當知！彼作是說：『我等今日害多百千眾生命』者，阿難！彼諸比丘令此時會百千眾生諸天及人，知有為法皆悉如幻、如影、如響，知此法故，離眾生想、離壽想、人想，離一切法想，以一切法不可種方便種菩提善根。諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，從諸比丘聞此密語，亦得離眾生想、壽想、人想，不數數死。所以者何？若著眾生想、壽想、人想則數數死，彼已遠離如是法故畢竟不生。是故阿難！彼諸比丘作如是說：『我等今日害多百千眾生命根。』阿難當知！彼作是說：『我等今日已逮菩提，於無餘涅槃而般涅槃』者，阿難！彼諸比丘，令此大眾百千萬億那由他諸天及人，即於今日得離煩惱得逮菩提。所以者何？此諸大眾皆發阿耨多羅三藐三菩提心，而於今日聞說金剛句法，皆得無生法忍得見菩提，以是事故而作是說：『我等今日逮得菩提，我等今日於無餘涅槃而般涅槃』者，彼不斷煩惱不修佛法無餘煩惱。是故阿難！彼諸比丘作如是說：『我等今日已逮菩提，於無餘涅槃界而般涅槃。』言今日者，阿難當知！即於此日不生亦無所生，故名今日。(天竺正音不生與今日音同也)是故阿難！求菩薩乘若善男子、

善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法應當漸損，以不可得法發菩提心，於一切法是名為出離菩提想，於一切法是名為入無餘涅槃而般涅槃。阿難！求菩薩乘族姓子，不應深著日想，不應以日而生晝想。阿難！愚小之人以日為晝想，無黠慧故。所以者何？若令此晝是真實、是堅牢、是常住者，應有積聚不應過去，唯應有晝不應有夜。阿難當知！有晝夜想者此是凡小。是故阿難！求菩薩乘族姓子有深心者，為善知識所護，不應生晝夜想。所以者何？求離一切想是菩提道故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者，於一切法應當漸損，以不可得法發菩提心，於一切法是名為出離菩提想，於一切法是名為入無餘涅槃而般涅槃。阿難！求菩薩乘族姓子，不應深著日想，不應以日而生晝想。阿難！愚小之人以日為晝想，無黠慧故。所以者何？若令此晝是真實、是堅牢、是常住者，應有積聚不應過去，唯應有晝不應有夜。阿難當知！有晝夜想者此是凡小。是故阿難！求菩薩乘族姓子有深心者，為善知識所護，不應生晝夜想。所以者何？求離一切想是菩提道故。」

爾時文殊師利法王子，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子，欲重宣此義，而說偈言：

「無明名為母， 能生生死故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無明名為母， 能生生死故；

已拔其根本， 是故名為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已拔其根本， 是故名為害。

不正觀思惟， 喜愛名為父； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不正觀思惟， 喜愛名為父；

彼皆如實知， 畢竟無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼皆如實知， 畢竟無所有。

以知無所有， 而害其根本； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以知無所有， 而害其根本；

不緣無所有， 是故名為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不緣無所有， 是故名為害。

所說羅漢法， 及與凡夫法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說羅漢法， 及與凡夫法；

彼已以智壞， 是故名為害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼已以智壞， 是故名為害。

所有眾多相， 已知其性相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有眾多相， 已知其性相；

以不可壞法， 壞相名壞僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不可壞法， 壞相名壞僧。

本來所分別， 如來諸法想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本來所分別， 如來諸法想；

彼已斷遠離， 知其不生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼已斷遠離， 知其不生滅。

此想次第起， 思量知是空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此想次第起， 思量知是空；

如所說平等， 彼已能證知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所說平等， 彼已能證知。

所說欲功德， 其名有五種； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說欲功德， 其名有五種；

遠離此諸想， 知想皆如幻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離此諸想， 知想皆如幻。

是諸比丘等， 於欲無增減； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸比丘等， 於欲無增減；

於導世師前， 而作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於導世師前， 而作如是說。

知欲性皆空， 猶如夢所見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知欲性皆空， 猶如夢所見；

畢竟無所生， 於此智得滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟無所生， 於此智得滿。

以邪智知法， 虛偽不牢固； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以邪智知法， 虛偽不牢固；

邪名為虛妄， 於此智得滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪名為虛妄， 於此智得滿。

有為法虛妄， 而無有遠近； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為法虛妄， 而無有遠近；

無知無近遠， 如五指摩空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無知無近遠， 如五指摩空。

彼說諸正見， 皆見是平等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼說諸正見， 皆見是平等；

如諸法平等， 知見等亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如諸法平等， 知見等亦然。

凡小多分別， 眾生想故死； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡小多分別， 眾生想故死；

若不得眾生， 亦無有死想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不得眾生， 亦無有死想。

有緣諸眾生， 除其計壽想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有緣諸眾生， 除其計壽想；

知計壽過患， 除其如是想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知計壽過患， 除其如是想。

遠離眾生想， 及與計壽想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離眾生想， 及與計壽想；

彼作如是說， 害多眾生命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼作如是說， 害多眾生命。

已遠離死想， 達無分別法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已遠離死想， 達無分別法；

知不壞菩提， 不增無果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知不壞菩提， 不增無果報。

死生不可聚， 覺了清淨法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 死生不可聚， 覺了清淨法；

一切法無諍， 不生常寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無諍， 不生常寂滅。

不應分別晝， 亦不分別夜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應分別晝， 亦不分別夜；

於不來去法， 而求於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於不來去法， 而求於菩提。

凡小恒分別， 以日用為晝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡小恒分別， 以日用為晝；

欲求菩提者， 莫作是分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求菩提者， 莫作是分別。

彼以是密語， 宣說如是法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼以是密語， 宣說如是法；

以知此法故， 能作如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以知此法故， 能作如是說。」

文殊師利法王子說此偈已，爾時會中百千眾生已拔疑箭，無復疑惑逮大照明，於諸法中得無生法忍，各自脫身所著上服，以奉文殊師利法王子，皆作是言：「願使我等於未來世，說是妙法覺悟眾生，如今文殊師利法王子覺悟眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利法王子說此偈已，爾時會中百千眾生已拔疑箭，無復疑惑逮大照明，於諸法中得無生法忍，各自脫身所著上服，以奉文殊師利法王子，皆作是言：「願使我等於未來世，說是妙法覺悟眾生，如今文殊師利法王子覺悟眾生。」

爾時世尊告文殊師利言：「善哉，善哉！文殊師利！除眾生疑照明佛法，法應如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告文殊師利言：「善哉，善哉！文殊師利！除眾生疑照明佛法，法應如是。」

爾時阿難白佛言：「世尊！今此百千眾生所有疑箭，非是世尊所拔斷耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！今此百千眾生所有疑箭，非是世尊所拔斷耶？」

佛告阿難：「今此百千眾生，皆是文殊師利本所教化成就菩提，聞彼說法皆能信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「今此百千眾生，皆是文殊師利本所教化成就菩提，聞彼說法皆能信解。」

阿難白佛言：「是諸眾生皆於菩提不退轉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「是諸眾生皆於菩提不退轉耶？」

佛告阿難：「如是，如是！是諸眾生已於菩提而不退轉。所以者何？為文殊師利善知識所護念故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是，如是！是諸眾生已於菩提而不退轉。所以者何？為文殊師利善知識所護念故。」

爾時阿難白佛言：「世尊！此諸比丘，生堅信想，生堅法想，生八人想，生須陀洹想，生斯陀含想，生阿那含想，生阿羅漢想，生聲聞想，生辟支佛想者，皆於菩提不退轉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！此諸比丘，生堅信想，生堅法想，生八人想，生須陀洹想，生斯陀含想，生阿那含想，生阿羅漢想，生聲聞想，生辟支佛想者，皆於菩提不退轉耶？」

佛告阿難：「是處難信，樂小法者，懶惰、懈怠、不勤精進、貪著飲食、貪著欲染，親近樂行欲染法者，好喜談說無益之語，亂心失念不具威儀，心意躁擾不攝諸根，輕躁嬉戲愚佷多語，如是眾生信是法難。阿難！著增上慢不能護身貪著身命，遠閑居處捨多聞法，破戒憍慢毀法竊法，不尊重法毀滅正法，貧窮法財喜樂非法，誹謗正法樂行非法，不知恩報恩，不敬佛法僧。阿難！如是眾生信是法難。慳心堅著惡戒瞋心，不解佛法，成就惡慧貧窮智慧，惡友所護遠離善友，不為般若波羅蜜所護，不為諸陀羅尼經王所護，起有得見，深重利養貪著衣鉢，於衣鉢物極生重心，不尊重和上、阿闍梨，於初夜後夜不勤行方便。阿難！如是眾生信是法難。殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、說非時語，貪、瞋、邪見、親近邪見，修行廣布邪方便法，無慚無悔朋黨交遊，獨行無伴離沙門法，行非沙門法，不信空無相無作無為不生不滅一切諸法非破壞相。阿難當知！如是眾生信是法難。」爾時世尊說是語已，即便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是處難信，樂小法者，懶惰、懈怠、不勤精進、貪著飲食、貪著欲染，親近樂行欲染法者，好喜談說無益之語，亂心失念不具威儀，心意躁擾不攝諸根，輕躁嬉戲愚佷多語，如是眾生信是法難。阿難！著增上慢不能護身貪著身命，遠閑居處捨多聞法，破戒憍慢毀法竊法，不尊重法毀滅正法，貧窮法財喜樂非法，誹謗正法樂行非法，不知恩報恩，不敬佛法僧。阿難！如是眾生信是法難。慳心堅著惡戒瞋心，不解佛法，成就惡慧貧窮智慧，惡友所護遠離善友，不為般若波羅蜜所護，不為諸陀羅尼經王所護，起有得見，深重利養貪著衣鉢，於衣鉢物極生重心，不尊重和上、阿闍梨，於初夜後夜不勤行方便。阿難！如是眾生信是法難。殺生、偷盜、邪婬、妄語、兩舌、惡口、說非時語，貪、瞋、邪見、親近邪見，修行廣布邪方便法，無慚無悔朋黨交遊，獨行無伴離沙門法，行非沙門法，不信空無相無作無為不生不滅一切諸法非破壞相。阿難當知！如是眾生信是法難。」爾時世尊說是語已，即便默然。

爾時阿難承佛威神問文殊師利法王子言：「文殊師利！世尊何故默無所說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難承佛威神問文殊師利法王子言：「文殊師利！世尊何故默無所說？」

文殊師利言：「將來惡世眾生，成就如是惡不善法，不能信解如是深法，以是事故世尊默然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「將來惡世眾生，成就如是惡不善法，不能信解如是深法，以是事故世尊默然。」

尊者阿難問文殊師利言：「來世眾生少有信解如是法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難問文殊師利言：「來世眾生少有信解如是法不？」

文殊師利言：「來世眾生信此法者甚少，猶如眾生不識珍寶者多、識者甚少。所以者何？非其智力所及。阿難！眾生亦爾，聞說此法信解者少；設有信解如是法者，不為國土城村人民所敬，國土人民咸共輕賤而遠離之。所以者何？此人先世作法留難業因緣故，今受此報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「來世眾生信此法者甚少，猶如眾生不識珍寶者多、識者甚少。所以者何？非其智力所及。阿難！眾生亦爾，聞說此法信解者少；設有信解如是法者，不為國土城村人民所敬，國土人民咸共輕賤而遠離之。所以者何？此人先世作法留難業因緣故，今受此報。」

阿難請文殊師利言：「惟願為此少信解眾生敷演此義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難請文殊師利言：「惟願為此少信解眾生敷演此義。」

文殊師利言：「此事問佛，佛當演說。」爾時阿難，即便問佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「此事問佛，佛當演說。」爾時阿難，即便問佛。

爾時世尊，四面顧視，即出舌相，遍覆三千大千世界，於其舌相復放光明，遍照十方恒河沙世界，皆令周遍。時四部眾，佛神力故，皆見十方恒河沙諸佛世界諸佛世尊，皆說是法悉得聞知，聞是法已皆共和合勸請世尊：「唯願如來宣說此法莫令斷絕。世尊！今十方諸世界中，無量無邊不可限量諸佛世尊宣說是法，我等悉得見聞，其所說法無有增減，如今世尊等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，四面顧視，即出舌相，遍覆三千大千世界，於其舌相復放光明，遍照十方恒河沙世界，皆令周遍。時四部眾，佛神力故，皆見十方恒河沙諸佛世界諸佛世尊，皆說是法悉得聞知，聞是法已皆共和合勸請世尊：「唯願如來宣說此法莫令斷絕。世尊！今十方諸世界中，無量無邊不可限量諸佛世尊宣說是法，我等悉得見聞，其所說法無有增減，如今世尊等無有異。」

爾時世尊還攝舌相告阿難言：「汝頗曾見不實語人有是廣長舌相不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊還攝舌相告阿難言：「汝頗曾見不實語人有是廣長舌相不耶？」

阿難白佛言：「無也。世尊！此是世尊誠實說于戒定忍辱，憐愍饒益慈悲喜捨，一切智果所得舌相。是故世尊！唯願為此少信眾生族姓男女敷演此義，因是事故，諸不信者以此證知，皆令得信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「無也。世尊！此是世尊誠實說于戒定忍辱，憐愍饒益慈悲喜捨，一切智果所得舌相。是故世尊！唯願為此少信眾生族姓男女敷演此義，因是事故，諸不信者以此證知，皆令得信。」

爾時世尊告阿難言：「今此四眾諸來會者，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞說此法者，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，漸次修行，當得阿耨多羅三藐三菩提，即於此處宣說是法無有增減，如我今日等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「今此四眾諸來會者，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，聞說此法者，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，漸次修行，當得阿耨多羅三藐三菩提，即於此處宣說是法無有增減，如我今日等無有異。」

爾時四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆大歡喜踊躍無量；其中或有以衣散佛者，或以華者，或以諸鬘，所謂須曼那鬘，金鬘銀鬘，毘琉璃鬘，頗梨鬘，車𤦲鬘，馬瑙鬘，象瑙鬘，日光寶鬘，雜七寶鬘，以如是等鬘，而散佛上。諸天以曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，波流沙華，摩訶波流沙華，曼殊沙華，摩訶曼殊沙華，迦迦勒羇華，摩訶迦迦勒羇華，盧遮摩禰華，摩訶盧遮摩禰華，輸娑摩禰華，摩訶輸娑摩禰華，如是等諸華而散佛上。復以天優鉢羅華，波頭摩華，拘物頭華，分陀利華，而散佛上。於虛空中作天伎樂，種種歌頌讚歎佛德。諸龍王等皆雨真珠散於佛上。一切女人即脫身上妙好瓔珞以散佛上，脫身上服以用奉佛，即整衣服右膝著地，一心合掌住於佛前，皆共和合而作是言：「諸佛如來，言無有二智無障礙，記說我等必當作佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆大歡喜踊躍無量；其中或有以衣散佛者，或以華者，或以諸鬘，所謂須曼那鬘，金鬘銀鬘，毘琉璃鬘，頗梨鬘，車𤦲鬘，馬瑙鬘，象瑙鬘，日光寶鬘，雜七寶鬘，以如是等鬘，而散佛上。諸天以曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，波流沙華，摩訶波流沙華，曼殊沙華，摩訶曼殊沙華，迦迦勒羇華，摩訶迦迦勒羇華，盧遮摩禰華，摩訶盧遮摩禰華，輸娑摩禰華，摩訶輸娑摩禰華，如是等諸華而散佛上。復以天優鉢羅華，波頭摩華，拘物頭華，分陀利華，而散佛上。於虛空中作天伎樂，種種歌頌讚歎佛德。諸龍王等皆雨真珠散於佛上。一切女人即脫身上妙好瓔珞以散佛上，脫身上服以用奉佛，即整衣服右膝著地，一心合掌住於佛前，皆共和合而作是言：「諸佛如來，言無有二智無障礙，記說我等必當作佛。」

爾時世尊告阿難言：「如是阿難！是諸女人必於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。所以者何？諸佛世尊，永斷愚癡、貪欲、瞋恚及諸憍慢塵垢黑闇一切染著，燒燃煩惱永盡無餘，成就精進成就諸力，威德尊嚴神足自在光明照曜，眷屬成就尊貴威勢，色族姓處皆悉具足，相好具足光明具足到安隱處，如釋如梵如欲界中尊，威儀具足、戒行具足、觀察具足。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆共尊重恭敬讚歎不染世法，永捨一切諸有為法，成就解脫諸佛之法見聞不虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「如是阿難！是諸女人必於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。所以者何？諸佛世尊，永斷愚癡、貪欲、瞋恚及諸憍慢塵垢黑闇一切染著，燒燃煩惱永盡無餘，成就精進成就諸力，威德尊嚴神足自在光明照曜，眷屬成就尊貴威勢，色族姓處皆悉具足，相好具足光明具足到安隱處，如釋如梵如欲界中尊，威儀具足、戒行具足、觀察具足。天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆共尊重恭敬讚歎不染世法，永捨一切諸有為法，成就解脫諸佛之法見聞不虛。」

阿難白佛言：「世尊！云何諸佛世尊聞不虛耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！云何諸佛世尊聞不虛耶？」

佛告阿難：「汝不知耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝不知耶？」

阿難白佛言：「世尊！實所未知，唯願說之，云何如來聞不虛耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！實所未知，唯願說之，云何如來聞不虛耶？」

佛告阿難：「一心善聽，吾今解說。阿難當知！若有眾生，已聞、今聞、當聞釋迦牟尼佛名者，是諸眾生，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。所以者何？諸佛菩提無虛妄故，亦無貪欲及以瞋恚。阿難！何況今日現於我前能以一華散我上者；若有眾生，我泥洹後形像舍利，能持一華以供養者，如是眾生亦於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「一心善聽，吾今解說。阿難當知！若有眾生，已聞、今聞、當聞釋迦牟尼佛名者，是諸眾生，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。所以者何？諸佛菩提無虛妄故，亦無貪欲及以瞋恚。阿難！何況今日現於我前能以一華散我上者；若有眾生，我泥洹後形像舍利，能持一華以供養者，如是眾生亦於阿耨多羅三藐三菩提不退轉。」

阿難白佛：「若有畜生聞釋迦牟尼佛名者，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「若有畜生聞釋迦牟尼佛名者，皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉耶？」

佛告阿難：「若有畜生聞釋迦牟尼佛名者，是諸眾生皆種阿耨多羅三藐三菩提種子因緣。所以者何？諸佛如來，其有聞者聞必不虛，是故諸佛如來言無有二。阿難！譬如尼拘陀樹枝葉茂盛，能蔭百人至五百人。阿難！於意云何？其樹種子為大小耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若有畜生聞釋迦牟尼佛名者，是諸眾生皆種阿耨多羅三藐三菩提種子因緣。所以者何？諸佛如來，其有聞者聞必不虛，是故諸佛如來言無有二。阿難！譬如尼拘陀樹枝葉茂盛，能蔭百人至五百人。阿難！於意云何？其樹種子為大小耶？」

阿難白佛言：「世尊！其子甚小。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！其子甚小。」

佛告阿難：「是尼拘陀樹種子雖小，得地、水、火、風、虛空眾緣故，而得生長漸次廣大。如是阿難！彼諸眾生種菩提種子漸次增長，當成阿耨多羅三藐三菩提，而不可腐敗不可敗壞。所以者何？以不住一切法作種子故，而不腐敗亦無毀壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是尼拘陀樹種子雖小，得地、水、火、風、虛空眾緣故，而得生長漸次廣大。如是阿難！彼諸眾生種菩提種子漸次增長，當成阿耨多羅三藐三菩提，而不可腐敗不可敗壞。所以者何？以不住一切法作種子故，而不腐敗亦無毀壞。」

爾時阿難白佛言：「世尊！為是諸佛本願之力？為是諸佛法應爾耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！為是諸佛本願之力？為是諸佛法應爾耶？」

佛告阿難：「是我本願，若有聞我名者，必不退轉阿耨多羅三藐三菩提，亦是諸佛法應如是。所以者何？一切諸佛法皆等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是我本願，若有聞我名者，必不退轉阿耨多羅三藐三菩提，亦是諸佛法應如是。所以者何？一切諸佛法皆等故。」

阿難白佛：「若諸佛法等，以何緣故立誓願耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「若諸佛法等，以何緣故立誓願耶？」

佛告阿難：「諸佛世尊宣說法時，會中諸菩薩摩訶薩，聞佛說法即立誓願：『使我將來成佛說法，見聞不虛亦復如是。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「諸佛世尊宣說法時，會中諸菩薩摩訶薩，聞佛說法即立誓願：『使我將來成佛說法，見聞不虛亦復如是。』」

爾時阿難白佛言：「甚奇世尊！成就如此希有之法，復以此法利益眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「甚奇世尊！成就如此希有之法，復以此法利益眾生。」

佛告阿難：「如是，如是！如汝所說。我為利益諸眾生故，遍諸佛土供養諸佛不惜身命，捨一切物無有慳悋，勤修精進積集難得，無所依倚菩提之道，於一切法而無所取，以攝眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是，如是！如汝所說。我為利益諸眾生故，遍諸佛土供養諸佛不惜身命，捨一切物無有慳悋，勤修精進積集難得，無所依倚菩提之道，於一切法而無所取，以攝眾生。」