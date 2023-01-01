佛說廣博嚴淨不退轉輪經

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第二

宋涼州沙門智嚴譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋涼州沙門智嚴譯

爾時阿難白佛言：「文殊師利法王子問佛世尊廣博嚴淨不退轉輪法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「文殊師利法王子問佛世尊廣博嚴淨不退轉輪法耶？」

佛言：「阿難！如是，如是！文殊師利法王子問我廣博嚴淨不退轉輪法。所以者何？諸佛世尊，皆轉廣博嚴淨不退轉輪法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！如是，如是！文殊師利法王子問我廣博嚴淨不退轉輪法。所以者何？諸佛世尊，皆轉廣博嚴淨不退轉輪法。」

阿難白佛言：「以何因緣，世尊說堅信、堅法、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、聲聞、辟支佛耶？世尊！彼之所行是菩薩法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「以何因緣，世尊說堅信、堅法、八人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、聲聞、辟支佛耶？世尊！彼之所行是菩薩法耶？」

佛告阿難：「如是，如是！彼所行者是菩薩法。所以者何？五濁眾生心樂小法不求大乘，是故諸佛以方便力隨眾生性而為說法，以諸眾生多樂小法不堪大乘，如來以方便力觀其深心，令發道意入佛智慧。阿難！如來以如是方便度諸眾生到安隱處，無為無作離心數法，皆悉平等永滅苦樂，無有方所亦無住處，安隱寂靜無餘涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是，如是！彼所行者是菩薩法。所以者何？五濁眾生心樂小法不求大乘，是故諸佛以方便力隨眾生性而為說法，以諸眾生多樂小法不堪大乘，如來以方便力觀其深心，令發道意入佛智慧。阿難！如來以如是方便度諸眾生到安隱處，無為無作離心數法，皆悉平等永滅苦樂，無有方所亦無住處，安隱寂靜無餘涅槃。」

爾時世尊說是語已而便默然。時尊者阿難問文殊師利言：「以何因緣故如來默然？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是語已而便默然。時尊者阿難問文殊師利言：「以何因緣故如來默然？」

文殊師利言：「尊者阿難！以諸眾生聞說是法少能信者，是故默然。世尊說微密之語，唯我能了，今四部眾咸生此疑：『以何緣故，世尊說堅信法乃至聲聞、辟支佛耶？』今此百千萬億那由他諸天，亦有百千萬億那由他諸菩薩摩訶薩，皆生疑心：『世尊何故說堅信、堅法乃至聲聞、辟支佛乘？』以佛默然而不說此難信法故，諸河泉源小大諸水湛然不流，空中諸鳥亭住不飛，日月不行，一切燈炬無復光照，一切眾生無有威光。所以者何？世尊默然而不解說難信法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「尊者阿難！以諸眾生聞說是法少能信者，是故默然。世尊說微密之語，唯我能了，今四部眾咸生此疑：『以何緣故，世尊說堅信法乃至聲聞、辟支佛耶？』今此百千萬億那由他諸天，亦有百千萬億那由他諸菩薩摩訶薩，皆生疑心：『世尊何故說堅信、堅法乃至聲聞、辟支佛乘？』以佛默然而不說此難信法故，諸河泉源小大諸水湛然不流，空中諸鳥亭住不飛，日月不行，一切燈炬無復光照，一切眾生無有威光。所以者何？世尊默然而不解說難信法故。」

爾時世尊所住精舍，一萬蓮華迴旋圍遶者，皆發此言：「唯願世尊說廣博嚴淨不退轉輪法。所以者何？我等曾於此處聞九十二億百千那由他諸佛皆說此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊所住精舍，一萬蓮華迴旋圍遶者，皆發此言：「唯願世尊說廣博嚴淨不退轉輪法。所以者何？我等曾於此處聞九十二億百千那由他諸佛皆說此法。」

是時尊者舍利弗白佛言：「世尊！願說廣博嚴淨不退轉輪法。所以者何？我夜後分與文殊師利法王子，至東方恒河沙佛土，是諸如來皆說此法；南、西、北方、四維、上、下，無量無邊不可計數諸佛世尊皆宣此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者舍利弗白佛言：「世尊！願說廣博嚴淨不退轉輪法。所以者何？我夜後分與文殊師利法王子，至東方恒河沙佛土，是諸如來皆說此法；南、西、北方、四維、上、下，無量無邊不可計數諸佛世尊皆宣此法。」

時虛空中有八十萬五千那由他諸天，白佛言：「世尊！願說廣博嚴淨不退轉輪法。所以者何？我等曾於此處，聞九十二億百千那由他諸佛皆說此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時虛空中有八十萬五千那由他諸天，白佛言：「世尊！願說廣博嚴淨不退轉輪法。所以者何？我等曾於此處，聞九十二億百千那由他諸佛皆說此法。」

爾時尊者阿難白佛言：「世尊！以何因緣說堅信、堅法乃至聲聞、辟支佛？今此四眾咸皆默然，乃至無有謦咳之聲，今此會中百千萬億眾生皆生疑惑：『世尊何故說堅信、堅法乃至聲聞、辟支佛乘？』唯願世尊，拔此大眾心中疑箭，此諸大眾是佛時證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難白佛言：「世尊！以何因緣說堅信、堅法乃至聲聞、辟支佛？今此四眾咸皆默然，乃至無有謦咳之聲，今此會中百千萬億眾生皆生疑惑：『世尊何故說堅信、堅法乃至聲聞、辟支佛乘？』唯願世尊，拔此大眾心中疑箭，此諸大眾是佛時證。」

佛告阿難：「如是，如是！諸佛世尊所說之法皆有時證。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是，如是！諸佛世尊所說之法皆有時證。」

阿難白佛言：「誰是證耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「誰是證耶？」

佛告阿難：「法是我證，諸佛如來以法為證而有所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「法是我證，諸佛如來以法為證而有所說。」

佛告阿難：「諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說，菩薩摩訶薩名曰堅信，乃至名曰辟支佛乘。」時尊者阿難，諸大聲聞，皆悉一心聽佛所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「諦聽！諦聽！善思念之！吾當為汝分別解說，菩薩摩訶薩名曰堅信，乃至名曰辟支佛乘。」時尊者阿難，諸大聲聞，皆悉一心聽佛所說。

佛告阿難：「菩薩摩訶薩，令無量無邊阿僧祇眾生信佛知見，信佛知見已，不著色不著受、想、行、識，以不著色不著受、想、行、識故，是菩薩摩訶薩名為堅法。復次，阿難！菩薩摩訶薩，信諸佛所說法皆悉空寂，信此法者，是菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難！菩薩摩訶薩，信於佛智，便作是念：『我等亦當成就此智，亦不見此智。』是故阿難！菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難！菩薩摩訶薩，於五欲樂不生欣樂成就信力，是故菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難！菩薩摩訶薩作是念：『如佛世尊，以不可思議法施諸眾生，我亦應學以不可思議法施諸眾生。』如是菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難！菩薩摩訶薩心生歡喜捨一切物，乃至自身尚以布施，何況餘物，信行此施而不倚著，於一切處不生慳悋；以此因緣迴向菩提，亦不起菩提見，是菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難！菩薩摩訶薩信心清淨無有怯弱，於佛、法、僧心得淳淨，守護六情無所願求，無信眾生，於佛、法、僧令生信樂，已生信樂心不放逸，發菩提心不著心相，信知六界與法界等。云何信知？所謂此界以諸音聲文字故說，實不可得。信知諸行是無常、苦、空、無我之法，亦信無漏聖戒非戲論法具諸三昧，信一切眾生即是滅界，眾生之相即是滅相，以無依心見諸眾生即是法界，而於此法不見法界。所以者何？法界即是眾生無心之界。菩薩摩訶薩如是信者名為堅信。一切眾生無有住處。所以者何？自性空故。亦復不見眾生形相，見諸眾生同涅槃相。所以者何？眾生界空，是故即見是涅槃相。若有能信如是法者，令多眾生得如是信。是故阿難！菩薩摩訶薩名為堅信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「菩薩摩訶薩，令無量無邊阿僧祇眾生信佛知見，信佛知見已，不著色不著受、想、行、識，以不著色不著受、想、行、識故，是菩薩摩訶薩名為堅法。復次，阿難！菩薩摩訶薩，信諸佛所說法皆悉空寂，信此法者，是菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難！菩薩摩訶薩，信於佛智，便作是念：『我等亦當成就此智，亦不見此智。』是故阿難！菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難！菩薩摩訶薩，於五欲樂不生欣樂成就信力，是故菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難！菩薩摩訶薩作是念：『如佛世尊，以不可思議法施諸眾生，我亦應學以不可思議法施諸眾生。』如是菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難！菩薩摩訶薩心生歡喜捨一切物，乃至自身尚以布施，何況餘物，信行此施而不倚著，於一切處不生慳悋；以此因緣迴向菩提，亦不起菩提見，是菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難！菩薩摩訶薩信心清淨無有怯弱，於佛、法、僧心得淳淨，守護六情無所願求，無信眾生，於佛、法、僧令生信樂，已生信樂心不放逸，發菩提心不著心相，信知六界與法界等。云何信知？所謂此界以諸音聲文字故說，實不可得。信知諸行是無常、苦、空、無我之法，亦信無漏聖戒非戲論法具諸三昧，信一切眾生即是滅界，眾生之相即是滅相，以無依心見諸眾生即是法界，而於此法不見法界。所以者何？法界即是眾生無心之界。菩薩摩訶薩如是信者名為堅信。一切眾生無有住處。所以者何？自性空故。亦復不見眾生形相，見諸眾生同涅槃相。所以者何？眾生界空，是故即見是涅槃相。若有能信如是法者，令多眾生得如是信。是故阿難！菩薩摩訶薩名為堅信。」

爾時世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊欲重宣此義，而說偈言：

「能令諸眾生， 信向佛知見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能令諸眾生， 信向佛知見；

心不生染著， 是名為堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不生染著， 是名為堅信。

信諸佛說法， 其性相皆空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信諸佛說法， 其性相皆空；

能信解此法， 是名為堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能信解此法， 是名為堅信。

信諸佛知見， 是不可思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信諸佛知見， 是不可思議；

發心而勤求， 我應得是智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心而勤求， 我應得是智。

不生信樂心， 貪求五欲樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生信樂心， 貪求五欲樂；

是信力成就， 是名為堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是信力成就， 是名為堅信。

信諸牟尼尊， 以法施眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信諸牟尼尊， 以法施眾生；

我亦應隨學， 是名為堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我亦應隨學， 是名為堅信。

信能行布施， 乃至捨自身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信能行布施， 乃至捨自身；

亦不生施想， 是名為堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不生施想， 是名為堅信。

信能施一切， 不生慳悋心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信能施一切， 不生慳悋心；

盡迴向菩提， 是名為堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡迴向菩提， 是名為堅信。

信向於諸佛， 其心無穢濁； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信向於諸佛， 其心無穢濁；

亦信無心法， 是名為堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦信無心法， 是名為堅信。

能守護六情， 亦不復願求； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能守護六情， 亦不復願求；

已信解此法， 是名為堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已信解此法， 是名為堅信。

諸不信眾生， 以信而建立； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸不信眾生， 以信而建立；

令隨順佛法， 是名為堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令隨順佛法， 是名為堅信。

以此信向心， 盡迴向菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此信向心， 盡迴向菩提；

而不得心相， 是名為堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不得心相， 是名為堅信。

知六界平等， 即與法界同； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知六界平等， 即與法界同；

以音聲分別， 不得諸界性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以音聲分別， 不得諸界性。

信諸行無常， 苦空無有我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信諸行無常， 苦空無有我；

成就是信力， 是名為堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就是信力， 是名為堅信。

信無漏聖戒， 非是論戲法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信無漏聖戒， 非是論戲法；

具戒三昧者， 是名為堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具戒三昧者， 是名為堅信。

信諸眾生界， 即是滅界性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信諸眾生界， 即是滅界性；

能信如是相， 是名信中信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能信如是相， 是名信中信。

眾生無依性， 即是諸法界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無依性， 即是諸法界；

如此諸法界， 其性難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此諸法界， 其性難思議。

若能如是信， 隨順彼法相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是信， 隨順彼法相；

此無畏菩薩， 是名為堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此無畏菩薩， 是名為堅信。

信諸眾生身， 畢竟無所住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信諸眾生身， 畢竟無所住；

其性本空無， 是故無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其性本空無， 是故無處所。

眾生是涅槃， 其性即空故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生是涅槃， 其性即空故；

以是義顯示， 寂靜涅槃相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是義顯示， 寂靜涅槃相。

若能如是信， 名無畏菩薩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是信， 名無畏菩薩；

如是諸眾生， 皆名為堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸眾生， 皆名為堅信。

阿難善受持， 亦如是宣說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難善受持， 亦如是宣說；

若有如是信， 是名為堅信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有如是信， 是名為堅信。

如是等諸法， 餘無量無邊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸法， 餘無量無邊；

佛為諸菩薩， 說是差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為諸菩薩， 說是差別相。

「如是，阿難！如來、應、正等覺，以方便力為聲聞人說菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難，今當為樂此法眾生，復以偈頌說菩薩摩訶薩名堅信義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，阿難！如來、應、正等覺，以方便力為聲聞人說菩薩摩訶薩名為堅信。復次，阿難，今當為樂此法眾生，復以偈頌說菩薩摩訶薩名堅信義。」

爾時世尊，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，即說偈言：

「皆共和合一心聽， 我說佛子諸功德； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皆共和合一心聽， 我說佛子諸功德；

布施持戒及精進， 忍辱禪定智慧身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施持戒及精進， 忍辱禪定智慧身。

信向樂求如是法， 不信者信佛淨智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信向樂求如是法， 不信者信佛淨智；

有如是信名菩薩， 導化世間無厭惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有如是信名菩薩， 導化世間無厭惓。

信解諸法無分別， 其性空寂佛所說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信解諸法無分別， 其性空寂佛所說；

若能善解如是法， 是名菩薩堅信者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能善解如是法， 是名菩薩堅信者。

信佛知見無有量， 發心欲求如是智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信佛知見無有量， 發心欲求如是智；

無上大人所有智， 我當何時得此智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上大人所有智， 我當何時得此智。

不信欲樂是淨法， 不為欲因行惡業； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不信欲樂是淨法， 不為欲因行惡業；

以信力故樂求法， 有此勝信名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以信力故樂求法， 有此勝信名菩薩。

信諸如來以法施， 我亦應當如是學； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信諸如來以法施， 我亦應當如是學；

佛所說法隨順行， 有此勝信名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所說法隨順行， 有此勝信名菩薩。

信能捨此上餚饍， 象馬金寶及奴婢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信能捨此上餚饍， 象馬金寶及奴婢；

男女眷屬所愛妻， 大小村城及國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 男女眷屬所愛妻， 大小村城及國土。

亦以手足支節施， 破骨出髓無所畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦以手足支節施， 破骨出髓無所畏；

耳鼻眼目及以頭， 有此勝信名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耳鼻眼目及以頭， 有此勝信名菩薩。

信知此身內無主， 是故能以惠施他； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信知此身內無主， 是故能以惠施他；

亦復能以妙法施， 以是因緣求佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復能以妙法施， 以是因緣求佛智。

信能捨此無我身， 見來求者心歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信能捨此無我身， 見來求者心歡喜；

如是眾生我善友， 為菩提捨危脆身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾生我善友， 為菩提捨危脆身。

信如是法菩提因， 以清淨心化世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信如是法菩提因， 以清淨心化世間；

聞法不疑佛知見， 有此勝信名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法不疑佛知見， 有此勝信名菩薩。

知眼無常及耳鼻， 舌身及意亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眼無常及耳鼻， 舌身及意亦復然；

知是虛偽不牢固， 為菩提因悉能捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知是虛偽不牢固， 為菩提因悉能捨。

見苦眾生無信手， 化令住信能信施； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見苦眾生無信手， 化令住信能信施；

自住慈心愍世間， 皆令信佛最上智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自住慈心愍世間， 皆令信佛最上智。

見著六塵行惡者， 化令迴心趣佛智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見著六塵行惡者， 化令迴心趣佛智；

不得此心菩提因， 能信菩提無心相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得此心菩提因， 能信菩提無心相。

見諸眾生界無智， 不知六界是平等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生界無智， 不知六界是平等；

此法皆同法界相， 以音聲說不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法皆同法界相， 以音聲說不可得。

見諸眾生在生死， 無常計常癡冥中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生在生死， 無常計常癡冥中；

教信諸行是無常， 令信解空無有我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教信諸行是無常， 令信解空無有我。

見諸眾生行惡戒， 教令信佛無上戒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生行惡戒， 教令信佛無上戒；

自淨戒定諸功德， 有此勝信名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自淨戒定諸功德， 有此勝信名菩薩。

見諸眾生多懶墮， 教令信佛大精進； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生多懶墮， 教令信佛大精進；

知精進力自調伏， 能持此信名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知精進力自調伏， 能持此信名菩薩。

見愚眾生計壽命， 教信陰身無有壽； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見愚眾生計壽命， 教信陰身無有壽；

了知滅界同法界， 若知此法是勝信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知滅界同法界， 若知此法是勝信。

分析此身無去住， 雖復異世業不亡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分析此身無去住， 雖復異世業不亡；

所造善惡諸業因， 終不遠離此法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所造善惡諸業因， 終不遠離此法性。

見眾生性無依法， 此界亦同諸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見眾生性無依法， 此界亦同諸眾生；

法界平等不思議， 無畏菩薩如是信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界平等不思議， 無畏菩薩如是信。

佛說此信無有二， 勤修善行知諸法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此信無有二， 勤修善行知諸法；

亦為他說如是信， 而不染著於三有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為他說如是信， 而不染著於三有。

信如是等眾生性， 無有決定常住處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信如是等眾生性， 無有決定常住處；

空不可取無相法， 能信是法名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空不可取無相法， 能信是法名菩薩。

是諸眾生如空定， 亦不寂靜涅槃界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸眾生如空定， 亦不寂靜涅槃界；

不可說有諸性相， 知是法者名持信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可說有諸性相， 知是法者名持信。

見諸眾生信邊法， 以寂靜法而導之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生信邊法， 以寂靜法而導之；

故於三界得高稱， 亦名持信勝菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故於三界得高稱， 亦名持信勝菩薩。

若有如是妙勝信， 發無畏心樂求法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有如是妙勝信， 發無畏心樂求法；

我法若有黠慧人， 廣向時眾而宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我法若有黠慧人， 廣向時眾而宣說。

已說堅信諸功德， 及餘種種差別相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說堅信諸功德， 及餘種種差別相；

不著三界清淨心， 憐愍眾生良福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著三界清淨心， 憐愍眾生良福田。

長夜布施自調伏， 住清淨戒修忍辱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長夜布施自調伏， 住清淨戒修忍辱；

精進修定及智慧， 行菩薩行心調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進修定及智慧， 行菩薩行心調伏。

以諸相應方便智， 導眾生到安隱處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以諸相應方便智， 導眾生到安隱處；

能令不墮諸惡趣， 有如是智名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令不墮諸惡趣， 有如是智名菩薩。

以真淨心動世界， 震起波踊有六種； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以真淨心動世界， 震起波踊有六種；

光照華上坐菩薩， 皆說寂靜空無法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光照華上坐菩薩， 皆說寂靜空無法。

東方國土及南方， 西方北方亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方國土及南方， 西方北方亦復然；

上方下方及四維， 皆同說此寂靜法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方下方及四維， 皆同說此寂靜法。

寧捨身命不疑佛， 亦教他人信佛智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧捨身命不疑佛， 亦教他人信佛智；

若諸眾生有是信， 佛及行者能證知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若諸眾生有是信， 佛及行者能證知。

「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名為堅法？阿難當知！菩薩摩訶薩，於佛正法終不退轉，受持佛法為他宣說終不毀犯，於不可思議真如法界，應當逮得如是等法，堅心受持而無怯弱；能觀諸法真實之相不生染著故，而於此法無所受持，於法非法亦不生著，應如是持樂求諸法；求已能受，受已能持，持已能說，歡喜調柔易可共住，常樂宣說寂靜之法，不動法界能逮諸法真實之相；於諸法中善得調伏，亦不毀損常住妙身，如此之身常住故妙；應知此身無始無終無聚無散，應如是知；如佛世尊，為諸菩薩分別解說，於此法中亦應逮得，見一切法清淨無垢，善解諸法無可著處；諸法性虛不可得見，以不見故無所受持；宣說法界無相無性，無有言說亦無所有無有思想，遠離思想心不可得，其性寂靜離諸音聲，無有言說非境界法；常樂受持宣說是法，而於是法心無所依，以如是等無所有法，種種差別為菩薩摩訶薩說，而於此法不作合散無種種相，如其所說皆已逮得，已得此法名為性地；性地菩薩摩訶薩，乃至於少法中不生來去想，已能受持不來去法，而於此法不生增減亦無聚散，若能受持不增不減不聚不散，如是等法是名堅法。菩薩摩訶薩於諸法性得無所得，以於此法性無所得故，是菩薩摩訶薩名為堅法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名為堅法？阿難當知！菩薩摩訶薩，於佛正法終不退轉，受持佛法為他宣說終不毀犯，於不可思議真如法界，應當逮得如是等法，堅心受持而無怯弱；能觀諸法真實之相不生染著故，而於此法無所受持，於法非法亦不生著，應如是持樂求諸法；求已能受，受已能持，持已能說，歡喜調柔易可共住，常樂宣說寂靜之法，不動法界能逮諸法真實之相；於諸法中善得調伏，亦不毀損常住妙身，如此之身常住故妙；應知此身無始無終無聚無散，應如是知；如佛世尊，為諸菩薩分別解說，於此法中亦應逮得，見一切法清淨無垢，善解諸法無可著處；諸法性虛不可得見，以不見故無所受持；宣說法界無相無性，無有言說亦無所有無有思想，遠離思想心不可得，其性寂靜離諸音聲，無有言說非境界法；常樂受持宣說是法，而於是法心無所依，以如是等無所有法，種種差別為菩薩摩訶薩說，而於此法不作合散無種種相，如其所說皆已逮得，已得此法名為性地；性地菩薩摩訶薩，乃至於少法中不生來去想，已能受持不來去法，而於此法不生增減亦無聚散，若能受持不增不減不聚不散，如是等法是名堅法。菩薩摩訶薩於諸法性得無所得，以於此法性無所得故，是菩薩摩訶薩名為堅法。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「於諸佛正法， 而無所退轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸佛正法， 而無所退轉；

能持如是法， 是名為堅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持如是法， 是名為堅法。

未曾有毀犯， 不思議法界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾有毀犯， 不思議法界；

能逮如是法， 是名為堅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能逮如是法， 是名為堅法。

久發心受持， 諸佛所說法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久發心受持， 諸佛所說法；

心無有怯弱， 是名為堅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無有怯弱， 是名為堅法。

於一切法性， 正趣而勤求； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切法性， 正趣而勤求；

不生染著心， 是名為堅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生染著心， 是名為堅法。

不著亦不住， 亦能教示他； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著亦不住， 亦能教示他；

能持如是法， 是名為堅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持如是法， 是名為堅法。

調柔易共住， 宣說寂靜法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調柔易共住， 宣說寂靜法；

不動彼法性， 是名為持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動彼法性， 是名為持法。

了知諸法體， 而無有性相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸法體， 而無有性相；

於此法決定， 是名為持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此法決定， 是名為持法。

亦未曾毀損， 常住真妙身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦未曾毀損， 常住真妙身；

當知此身者， 即以法為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知此身者， 即以法為體。

此身無終始， 諸法之所成； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此身無終始， 諸法之所成；

於此無增減， 是名為持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此無增減， 是名為持法。

佛為諸菩薩， 宣說諸法相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為諸菩薩， 宣說諸法相；

能得如是法， 是名為持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能得如是法， 是名為持法。

此界性自空， 於法無染著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此界性自空， 於法無染著；

能持如是法， 是名為持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持如是法， 是名為持法。

觀察一切法， 性空不可見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察一切法， 性空不可見；

以不見法故， 亦復無所持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不見法故， 亦復無所持。

以無所持故， 能顯示法界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無所持故， 能顯示法界；

無性相音聲， 其體無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無性相音聲， 其體無所有。

遠離諸思想， 心亦不可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸思想， 心亦不可得；

以不得心故， 名不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不得心故， 名不可思議。

已遠離心想， 宣示寂靜法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已遠離心想， 宣示寂靜法；

無音聲境界， 名不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無音聲境界， 名不可思議。

能持如是法， 亦復無所信； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持如是法， 亦復無所信；

不依無所信， 不依無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依無所信， 不依無所有。

佛為諸菩薩， 宣說如是法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為諸菩薩， 宣說如是法；

不合亦不散， 亦無種種相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不合亦不散， 亦無種種相。

若說於此行， 得住於性地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說於此行， 得住於性地；

已住於性地， 即名性地人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已住於性地， 即名性地人。

住性地菩薩， 畢竟無所依； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住性地菩薩， 畢竟無所依；

能持如是法， 是名為持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持如是法， 是名為持法。

以是故阿難！ 菩薩摩訶薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故阿難！ 菩薩摩訶薩，

於法無所得， 即名為持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法無所得， 即名為持法。

若有諸眾生， 佛道生遠想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸眾生， 佛道生遠想；

以方便力故， 令到究竟處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以方便力故， 令到究竟處。

如是法及餘， 為諸菩薩說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是法及餘， 為諸菩薩說；

以微妙方便， 顯示佛知見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以微妙方便， 顯示佛知見。

持法大明人， 唯佛能證知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持法大明人， 唯佛能證知；

及修行此法， 無畏諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及修行此法， 無畏諸菩薩。

不可思議智， 說持法差別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議智， 說持法差別；

法非法清淨， 安住是法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法非法清淨， 安住是法中。

「如是，阿難！如來正等覺，以方便力故為聲聞人，說菩薩摩訶薩名為堅法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，阿難！如來正等覺，以方便力故為聲聞人，說菩薩摩訶薩名為堅法。

「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名為八人？阿難當知！菩薩摩訶薩，已過八邪修八解脫不著八正，過凡夫法而無所作，逮平等道過凡夫法，勤求菩提不得菩提；離諸邪見而修正見逮平等道；離自身相，雖未得佛身而求菩提；離眾生想，而修佛想逮平等想；離眾生摷窟法求無摷窟法，於諸法中而無所住。所以者何？不見有法而可住者；過世間法開通聖法已逮滅界，亦不得世間及出世間法，遠離有無是法非法，善能觀察斷常二邊；觀去來現在心相，乃至菩提心相亦不可得。所以者何？已逮眾生心相平等法故；是以毒不能害火不能燒刀不傷身。所以者何？已能遠離諸境界故。雖未得佛行，已於諸趣無有決定。所以者何？菩提離諸趣故。菩提趣者安靜無為，菩提性空無有處所，是以刀不傷身名不可害，其乘速疾名不可害。所以者何？速達此乘無有罣礙，以是事故刀不傷身。亦有遍緣眾生慈菩提行慈，一切眾生界不可得，無所行慈一切法空慈，趣寂靜界慈，離瞋恚慈，行智明慈，能照菩提，眾生界不可得慈，遍緣眾生故刀不能傷，知欲、色、無色界皆悉平等，亦知法界平等如菩提無種種相。不可知不可著，無戲論無垢穢，安隱寂靜離諸音聲，菩薩摩訶薩能了知是界，於諸趣中所有言說音聲皆能了知。所以者何？以於無來去法界中得無住法忍故。善知一切眾生言音，而為解說寂滅之法，不作是念：『我於是時為此眾生說法。』已遠離我想諸音聲故，知諸法寂靜故，於諸法中不取其相，不可得故，不著言說故，是菩薩摩訶薩名為八人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名為八人？阿難當知！菩薩摩訶薩，已過八邪修八解脫不著八正，過凡夫法而無所作，逮平等道過凡夫法，勤求菩提不得菩提；離諸邪見而修正見逮平等道；離自身相，雖未得佛身而求菩提；離眾生想，而修佛想逮平等想；離眾生摷窟法求無摷窟法，於諸法中而無所住。所以者何？不見有法而可住者；過世間法開通聖法已逮滅界，亦不得世間及出世間法，遠離有無是法非法，善能觀察斷常二邊；觀去來現在心相，乃至菩提心相亦不可得。所以者何？已逮眾生心相平等法故；是以毒不能害火不能燒刀不傷身。所以者何？已能遠離諸境界故。雖未得佛行，已於諸趣無有決定。所以者何？菩提離諸趣故。菩提趣者安靜無為，菩提性空無有處所，是以刀不傷身名不可害，其乘速疾名不可害。所以者何？速達此乘無有罣礙，以是事故刀不傷身。亦有遍緣眾生慈菩提行慈，一切眾生界不可得，無所行慈一切法空慈，趣寂靜界慈，離瞋恚慈，行智明慈，能照菩提，眾生界不可得慈，遍緣眾生故刀不能傷，知欲、色、無色界皆悉平等，亦知法界平等如菩提無種種相。不可知不可著，無戲論無垢穢，安隱寂靜離諸音聲，菩薩摩訶薩能了知是界，於諸趣中所有言說音聲皆能了知。所以者何？以於無來去法界中得無住法忍故。善知一切眾生言音，而為解說寂滅之法，不作是念：『我於是時為此眾生說法。』已遠離我想諸音聲故，知諸法寂靜故，於諸法中不取其相，不可得故，不著言說故，是菩薩摩訶薩名為八人。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「已過於八難， 正住八解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已過於八難， 正住八解脫；

不著八正見， 是名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著八正見， 是名為八人。

已過凡夫法， 而不住正道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已過凡夫法， 而不住正道；

處中離二邊， 是名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處中離二邊， 是名為八人。

已過凡夫法， 而離求菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已過凡夫法， 而離求菩提；

不得菩提相， 是名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得菩提相， 是名為八人。

遠離諸邪見， 能修行正見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸邪見， 能修行正見；

逮得平等道， 是名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得平等道， 是名為八人。

遠離自身相， 而不住菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離自身相， 而不住菩提；

雖未得佛身， 是名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖未得佛身， 是名為八人。

除去眾生想， 能修行佛想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除去眾生想， 能修行佛想；

已逮平等相， 是名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已逮平等相， 是名為八人。

離眾生摷窟， 求無摷窟法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離眾生摷窟， 求無摷窟法；

不住於諸法， 是名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住於諸法， 是名為八人。

已過世間法， 而開通聖法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已過世間法， 而開通聖法；

成就於滅界， 是名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就於滅界， 是名為八人。

諸佛所說法， 及餘世間法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所說法， 及餘世間法；

不得此法相， 是名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得此法相， 是名為八人。

見有是一邊， 見無第二邊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見有是一邊， 見無第二邊；

能捨如是見， 是名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能捨如是見， 是名為八人。

觀察中道法， 及與斷常邊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察中道法， 及與斷常邊；

知是平等想， 是名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知是平等想， 是名為八人。

不得過去心， 及與未來心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得過去心， 及與未來心；

現在心不住， 是名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在心不住， 是名為八人。

所說最初心， 能生菩提者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說最初心， 能生菩提者；

此心不可得， 云何得菩提？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此心不可得， 云何得菩提？

若能逮得此， 不得菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能逮得此， 不得菩提心；

故毒火不能， 傷害壞其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故毒火不能， 傷害壞其身。

其趣雖不定， 遍修如是行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其趣雖不定， 遍修如是行；

逮無去來法， 故名不可害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮無去來法， 故名不可害。

菩提無趣相， 以音聲故說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提無趣相， 以音聲故說；

善解音聲相， 故名不可害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解音聲相， 故名不可害。

去相不可得， 來相亦復爾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去相不可得， 來相亦復爾；

音聲說去來， 故名速疾乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音聲說去來， 故名速疾乘。

是故名安隱， 亦名為空無； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故名安隱， 亦名為空無；

亦名速疾乘， 亦名不可害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名速疾乘， 亦名不可害。

如是速疾乘， 菩薩應通達； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是速疾乘， 菩薩應通達；

無能罣礙者， 是故名不害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能罣礙者， 是故名不害。

設以利刃刀， 不能傷其身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設以利刃刀， 不能傷其身；

不見於身相， 故刀不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見於身相， 故刀不能害。

遍緣眾生慈， 及以菩提慈； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍緣眾生慈， 及以菩提慈；

行菩提慈故， 不為刀所害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行菩提慈故， 不為刀所害。

無行無眾生， 不得眾生界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無行無眾生， 不得眾生界；

寂靜無生慈， 遍緣眾生慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜無生慈， 遍緣眾生慈。

遠離瞋恚慈， 及行智明慈； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離瞋恚慈， 及行智明慈；

能照菩提慈， 遍緣諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能照菩提慈， 遍緣諸眾生。

解刀是空法， 善修於身相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解刀是空法， 善修於身相；

未得菩提道， 不為刀所害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未得菩提道， 不為刀所害。

已逮寂靜界， 遠離諸惡趣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已逮寂靜界， 遠離諸惡趣；

惡業不能障， 不為刀所害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡業不能障， 不為刀所害。

遠離於無明， 已證知明法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於無明， 已證知明法；

逮得菩提照， 是名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得菩提照， 是名為八人。

能知欲色界， 無色界是空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知欲色界， 無色界是空；

皆悉是平等， 是名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉是平等， 是名為八人。

界與菩提等， 無有種種相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界與菩提等， 無有種種相；

無智無分別， 清淨無戲論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無智無分別， 清淨無戲論。

已逮此平等， 菩薩無所依； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已逮此平等， 菩薩無所依；

所說諸音聲， 能遍至諸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說諸音聲， 能遍至諸趣。

來去諸音聲， 皆歸於法界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來去諸音聲， 皆歸於法界；

於無住法中， 得此最上忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無住法中， 得此最上忍。

善解眾生音， 為說寂滅法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解眾生音， 為說寂滅法；

不生如是心， 我為彼說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生如是心， 我為彼說法。

已過音聲法， 不取種種相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已過音聲法， 不取種種相；

知諸法寂滅， 是名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸法寂滅， 是名為八人。

已過諸音聲， 通達音聲界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已過諸音聲， 通達音聲界；

不著音聲者， 故名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著音聲者， 故名為八人。

阿難！以是事， 是名為八人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難！以是事， 是名為八人；

雖作如是說， 其實不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖作如是說， 其實不可得。

「如是，阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名為八人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名為八人。

「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名須陀洹？阿難當知！不可思議佛道名須陀洹。菩薩摩訶薩住無所住近於佛道，不受諸法，無所依倚亦無所緣；不住諸法畢竟無生。菩薩摩訶薩為得是道故，堅固精進、堅固思惟無有懈怠；終不違逆心無所依，諸佛所乘無上最勝出要之道，不著此道亦不住中，以如是道推求諸法；雖復推求而無所得，而於彼道不動不住；於道想、生死想、佛想能生平等，於結障法平等、諸法平等、諸佛平等，遠離身見能生佛見開悟諸見，修對治想已過我想。阿難！以是事故，菩薩摩訶薩名須陀洹。不著佛道逮無染道，不疑佛菩提，不選擇戒，乃至不見佛戒；以不見故，不選擇戒不分別戒，永斷三結不住三界，已逮佛道離眾生想，無所依止離依止法，專求佛道得安隱寂靜道。不惜身命，以歡喜心能捨一切物，顏貌和悅無有嚬蹙；為菩提故而行布施，無有少物而不能捨；為濟苦眾生故，令到涅槃故，為修有相法故，得無相法故，離眾生想入眾無畏，說寂靜法淨菩提道；無所怖畏乃至無有死畏。所以者何？以逮得寂靜法，遠離塵垢安住佛道，善修惡趣諸平等想無戲論道。阿難！以是事故，菩薩摩訶薩名須陀洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！云何如來說菩薩摩訶薩名須陀洹？阿難當知！不可思議佛道名須陀洹。菩薩摩訶薩住無所住近於佛道，不受諸法，無所依倚亦無所緣；不住諸法畢竟無生。菩薩摩訶薩為得是道故，堅固精進、堅固思惟無有懈怠；終不違逆心無所依，諸佛所乘無上最勝出要之道，不著此道亦不住中，以如是道推求諸法；雖復推求而無所得，而於彼道不動不住；於道想、生死想、佛想能生平等，於結障法平等、諸法平等、諸佛平等，遠離身見能生佛見開悟諸見，修對治想已過我想。阿難！以是事故，菩薩摩訶薩名須陀洹。不著佛道逮無染道，不疑佛菩提，不選擇戒，乃至不見佛戒；以不見故，不選擇戒不分別戒，永斷三結不住三界，已逮佛道離眾生想，無所依止離依止法，專求佛道得安隱寂靜道。不惜身命，以歡喜心能捨一切物，顏貌和悅無有嚬蹙；為菩提故而行布施，無有少物而不能捨；為濟苦眾生故，令到涅槃故，為修有相法故，得無相法故，離眾生想入眾無畏，說寂靜法淨菩提道；無所怖畏乃至無有死畏。所以者何？以逮得寂靜法，遠離塵垢安住佛道，善修惡趣諸平等想無戲論道。阿難！以是事故，菩薩摩訶薩名須陀洹。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「不思議佛道， 名為須陀洹； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不思議佛道， 名為須陀洹；

若有住此道， 必流入菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有住此道， 必流入菩提。

此道如虛空， 不依一切法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此道如虛空， 不依一切法；

無緣無所住， 所有不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無緣無所住， 所有不可得。

菩薩堅精進， 能逮如是法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩堅精進， 能逮如是法；

諸佛導世者， 無上出要道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛導世者， 無上出要道。

不染著此道， 亦復不住中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不染著此道， 亦復不住中；

以此道推求， 不見一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此道推求， 不見一切法。

此道無動搖， 亦復無住中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此道無動搖， 亦復無住中；

不懈怠如佛， 不逆無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不懈怠如佛， 不逆無所畏。

所說生死相， 佛想亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說生死相， 佛想亦復然；

能於此平等， 知是須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於此平等， 知是須陀洹。

諸結及與障， 能覆佛道者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸結及與障， 能覆佛道者；

皆悉能遠離， 是名須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉能遠離， 是名須陀洹。

能斷於身見， 而生於佛見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷於身見， 而生於佛見；

開悟諸邪見， 善修對治想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開悟諸邪見， 善修對治想。

善修自身想， 知我想過患； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善修自身想， 知我想過患；

是名須陀洹， 不著於佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名須陀洹， 不著於佛道。

設生此猶豫， 我不得菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設生此猶豫， 我不得菩提；

即得無染著， 而求於佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即得無染著， 而求於佛道。

亦不選擇戒， 不願佛尸羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不選擇戒， 不願佛尸羅；

已斷於戒想， 不分別尸羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已斷於戒想， 不分別尸羅。

永斷於三結， 不住於三界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷於三結， 不住於三界；

已逮得佛道， 善修眾生想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已逮得佛道， 善修眾生想。

以無所緣道， 而求於菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無所緣道， 而求於菩提；

已逮寂靜道， 佛無垢菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已逮寂靜道， 佛無垢菩提。

好樂行布施， 和顏無嚬蹙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好樂行布施， 和顏無嚬蹙；

不惜於身命， 為無戲論道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不惜於身命， 為無戲論道。

為苦惱眾生， 一切皆能捨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為苦惱眾生， 一切皆能捨；

令過須陀洹， 妙勝果之上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令過須陀洹， 妙勝果之上。

遠離諸有想， 善通達無相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸有想， 善通達無相；

以是故無有， 惡名諸怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故無有， 惡名諸怖畏。

所說法非法， 二俱能遠離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說法非法， 二俱能遠離；

於中不染著， 無有惡名畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中不染著， 無有惡名畏。

若入大眾時， 其心無所畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若入大眾時， 其心無所畏；

宣說寂滅法， 已淨菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣說寂滅法， 已淨菩提道。

若起眾生想， 能生其真實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若起眾生想， 能生其真實；

以是故無垢， 遠離一切畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故無垢， 遠離一切畏。

已離一切怖， 乃至無所畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離一切怖， 乃至無所畏；

已得寂靜道， 安隱無有上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得寂靜道， 安隱無有上。

知惡趣平等， 而不生怖畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知惡趣平等， 而不生怖畏；

此道現在前， 無有吾我想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此道現在前， 無有吾我想。

菩薩如是法， 名為須陀洹； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩如是法， 名為須陀洹；

為樂小法者， 而作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為樂小法者， 而作如是說。

以微妙方便， 宣說於佛法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以微妙方便， 宣說於佛法；

於道放逸者， 令入如是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於道放逸者， 令入如是法。

諸佛之導師， 捨方便而說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛之導師， 捨方便而說；

為諸久行人， 求最勝道者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸久行人， 求最勝道者。

以是故阿難！ 我說須陀洹； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故阿難！ 我說須陀洹；

黠慧諸眾生， 能解了是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黠慧諸眾生， 能解了是事。

以是故阿難！ 我說須陀洹； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故阿難！ 我說須陀洹；

不黠慧眾生， 謬分別是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不黠慧眾生， 謬分別是事。

凡小無智心， 不解微密語； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡小無智心， 不解微密語；

愚心起諍訟， 不解微妙義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚心起諍訟， 不解微妙義。

滿足多百法， 乃名須陀洹； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿足多百法， 乃名須陀洹；

以須陀洹名， 顯示諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以須陀洹名， 顯示諸佛法。

「如是，阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，阿難！如來等正覺，以方便力為聲聞人，說菩薩摩訶薩名須陀洹。