佛說廣博嚴淨不退轉輪經

佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說廣博嚴淨不退轉輪經卷第一

宋涼州沙門智嚴譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋涼州沙門智嚴譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊於夜後分入無垢光三昧，文殊師利法王子於夜後分入遍照三昧，彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧。爾時尊者舍利弗，於夜後分明相出時，佛神力故從自房出詣文殊師利房。爾時尊者舍利弗，欲入文殊師利房時，遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞，聞大音樂歌頌之聲，彼諸蓮花出大光明，遍照祇洹及舍衛國，乃至三千大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇陀林中給孤獨園精舍，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時世尊於夜後分入無垢光三昧，文殊師利法王子於夜後分入遍照三昧，彌勒菩薩摩訶薩於夜後分入遍炬三昧。爾時尊者舍利弗，於夜後分明相出時，佛神力故從自房出詣文殊師利房。爾時尊者舍利弗，欲入文殊師利房時，遙見佛精舍邊有十千蓮花迴旋圍繞，聞大音樂歌頌之聲，彼諸蓮花出大光明，遍照祇洹及舍衛國，乃至三千大千世界。

爾時尊者舍利弗，便不復見文殊師利房，而自見身在文殊師利前立，見文殊師利結加趺坐而入三昧；即便彈指不能令寤，高聲謦咳亦不能寤。爾時尊者舍利弗，見文殊師利如此神力，自見其身處大海水，欲從其所，以神足力，乘虛還詣本所住房，而不能去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗，便不復見文殊師利房，而自見身在文殊師利前立，見文殊師利結加趺坐而入三昧；即便彈指不能令寤，高聲謦咳亦不能寤。爾時尊者舍利弗，見文殊師利如此神力，自見其身處大海水，欲從其所，以神足力，乘虛還詣本所住房，而不能去。

爾時尊者舍利弗，即於文殊師利前結加趺坐，一心瞻仰目不暫眴。時文殊師利與舍利弗東行，過一恒河沙世界到一佛土，其世界名說不退轉音聲，佛號華光開敷遍身如來，即見彼佛身諸毛孔皆出蓮花，其花遍滿一萬由旬，皆出光明遍照三千大千世界，其華開敷有百千葉，金剛為根，光網為莖，阿牟茶馬瑙為鬚，閻浮那提寶為臺；其花臺上有菩薩坐，已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，得陀羅尼具五神通逮得諸忍，以三十二相而自嚴身，身真金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗，即於文殊師利前結加趺坐，一心瞻仰目不暫眴。時文殊師利與舍利弗東行，過一恒河沙世界到一佛土，其世界名說不退轉音聲，佛號華光開敷遍身如來，即見彼佛身諸毛孔皆出蓮花，其花遍滿一萬由旬，皆出光明遍照三千大千世界，其華開敷有百千葉，金剛為根，光網為莖，阿牟茶馬瑙為鬚，閻浮那提寶為臺；其花臺上有菩薩坐，已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，得陀羅尼具五神通逮得諸忍，以三十二相而自嚴身，身真金色。

爾時華光開敷遍身如來，臍中出一蓮花，光色嚴淨有百千葉，金剛為根，青琉璃為莖，因陀羅網寶為鬚，優勒迦娑羅栴檀寶王為臺，其花明淨塵垢不污，空無坐者。爾時文殊師利，往蓮花臺上結加趺坐，即與花俱上昇虛空乃至有頂，還至佛所右遶三匝頭頂禮敬，還坐花上一心合掌瞻仰世尊。爾時花光開敷遍身如來，知而故問文殊師利：「從何所來？」文殊師利白花光開敷遍身如來言：「我從娑婆世界來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時華光開敷遍身如來，臍中出一蓮花，光色嚴淨有百千葉，金剛為根，青琉璃為莖，因陀羅網寶為鬚，優勒迦娑羅栴檀寶王為臺，其花明淨塵垢不污，空無坐者。爾時文殊師利，往蓮花臺上結加趺坐，即與花俱上昇虛空乃至有頂，還至佛所右遶三匝頭頂禮敬，還坐花上一心合掌瞻仰世尊。爾時花光開敷遍身如來，知而故問文殊師利：「從何所來？」文殊師利白花光開敷遍身如來言：「我從娑婆世界來。」

爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩，一名美音，二名妙音，已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，從蓮華臺下整衣服右膝著地，一心合掌白佛言：「娑婆世界去此近遠？」爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言：「善男子！娑婆世界今在西方，過恒河沙佛土，文殊師利從彼土來。」時二菩薩復白佛言：「娑婆世界現在說法佛名何等？」佛言：「彼佛名釋迦牟尼，今現在說法。」復白佛言：「彼佛世尊為說何法？」佛言：「釋迦牟尼佛說三乘法。」復白佛言：「云何名三乘？」佛言：「三乘者所謂：聲聞乘、辟支佛乘、佛乘。」時二菩薩白佛言：「諸佛說法皆不等耶？」佛言：「諸佛說法皆悉平等。」時二菩薩白佛言：「云何平等？」佛言：「一切諸佛皆說廣博嚴淨不退轉輪法，是故平等。」時二菩薩白佛言：「何故釋迦文佛說三乘法？」佛言：「娑婆世界眾生，心樂小法不堪大乘，諸佛如來以方便力說三乘法；釋迦文佛出五濁世，彼諸眾生不能堪受大乘之法，以方便故分別說三。」時二菩薩白佛言：「釋迦文佛於娑婆世界說法甚難。」佛言：「如是！如是！彼佛說法實為甚難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼佛有二侍菩薩摩訶薩，一名美音，二名妙音，已於阿耨多羅三藐三菩提不退轉，從蓮華臺下整衣服右膝著地，一心合掌白佛言：「娑婆世界去此近遠？」爾時花光開敷遍身如來告二菩薩摩訶薩言：「善男子！娑婆世界今在西方，過恒河沙佛土，文殊師利從彼土來。」時二菩薩復白佛言：「娑婆世界現在說法佛名何等？」佛言：「彼佛名釋迦牟尼，今現在說法。」復白佛言：「彼佛世尊為說何法？」佛言：「釋迦牟尼佛說三乘法。」復白佛言：「云何名三乘？」佛言：「三乘者所謂：聲聞乘、辟支佛乘、佛乘。」時二菩薩白佛言：「諸佛說法皆不等耶？」佛言：「諸佛說法皆悉平等。」時二菩薩白佛言：「云何平等？」佛言：「一切諸佛皆說廣博嚴淨不退轉輪法，是故平等。」時二菩薩白佛言：「何故釋迦文佛說三乘法？」佛言：「娑婆世界眾生，心樂小法不堪大乘，諸佛如來以方便力說三乘法；釋迦文佛出五濁世，彼諸眾生不能堪受大乘之法，以方便故分別說三。」時二菩薩白佛言：「釋迦文佛於娑婆世界說法甚難。」佛言：「如是！如是！彼佛說法實為甚難。」

時二菩薩白佛言：「我等今者獲大善利不生彼國。」佛言：「善男子！莫作是言，應速悔過。」時二菩薩白佛言：「世尊！我聞彼國說法甚難，乃無一念樂生彼國。何故悔過？」佛言：「速捨此語，應當悔過。所以者何？若於此土二十億百千那由他劫種諸善根，不如彼佛世界，以一食頃說諸波羅蜜，教一眾生，受三自歸，奉持五戒，遠離聲聞心，如是菩薩所行甚難；何況以出家正法發菩提心而作饒益，如是菩薩倍為甚難功德無量。所以者何？娑婆世界多穢惡故。」時二菩薩白佛言：「娑婆世界有何穢惡？」佛告美音、妙音：「娑婆世界穢惡之事，以我神口盡汝壽量說不可盡。所以者何？彼土眾生煩惱厚重，多行貪欲、瞋恚、愚癡，無量無邊諸不善法，我以佛智乃能具知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二菩薩白佛言：「我等今者獲大善利不生彼國。」佛言：「善男子！莫作是言，應速悔過。」時二菩薩白佛言：「世尊！我聞彼國說法甚難，乃無一念樂生彼國。何故悔過？」佛言：「速捨此語，應當悔過。所以者何？若於此土二十億百千那由他劫種諸善根，不如彼佛世界，以一食頃說諸波羅蜜，教一眾生，受三自歸，奉持五戒，遠離聲聞心，如是菩薩所行甚難；何況以出家正法發菩提心而作饒益，如是菩薩倍為甚難功德無量。所以者何？娑婆世界多穢惡故。」時二菩薩白佛言：「娑婆世界有何穢惡？」佛告美音、妙音：「娑婆世界穢惡之事，以我神口盡汝壽量說不可盡。所以者何？彼土眾生煩惱厚重，多行貪欲、瞋恚、愚癡，無量無邊諸不善法，我以佛智乃能具知。」

時二菩薩，即三讚歎：「善哉，善哉！釋迦牟尼！善哉，善哉！釋迦師子！善哉，善哉！釋迦仙王！」作是歎已，一心合掌懺悔：「先來諸不善心，若離貪欲、瞋恚、愚癡，無量無邊諸不善法；若曾發心求聲聞、辟支佛，今悉懺悔。」亦欲明淨求佛智心順解脫心，為得佛智故，為一切眾生故，以無著善根相應心，持七寶花，其花皆出百千光色，有百千葉，金剛為根，因陀羅寶網為鬚，優勒迦娑羅栴檀寶王為臺，以一切諸寶王為莖，其花明淨塵垢不污，可以眼識識，不可以手觸，猶如幻化果報，從三昧正觀生，於虛空中遙散釋迦文佛上；所散之花，於虛空中變成花鬘、華雲、華蓋、寶鬘、寶雲、寶蓋、繒鬘、繒雲、繒蓋，供養釋迦牟尼佛。復以百千種色花鬘、末香、塗香、細末、栴檀，遙散釋迦牟尼佛上而以供養。即於彼處五體投地，頂禮釋迦牟尼佛足，作如是言：「南無釋迦牟尼佛及娑婆世界諸菩薩摩訶薩，發大莊嚴成就大精進力諸先舊者，能持正法有大威力，能利益一切眾生而作照明，正求一乘，能守護三世佛法城塹，不斷佛種住娑婆世界者。」作如是言：「我今應往彼土見釋迦牟尼佛，并諸菩薩摩訶薩及餘眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二菩薩，即三讚歎：「善哉，善哉！釋迦牟尼！善哉，善哉！釋迦師子！善哉，善哉！釋迦仙王！」作是歎已，一心合掌懺悔：「先來諸不善心，若離貪欲、瞋恚、愚癡，無量無邊諸不善法；若曾發心求聲聞、辟支佛，今悉懺悔。」亦欲明淨求佛智心順解脫心，為得佛智故，為一切眾生故，以無著善根相應心，持七寶花，其花皆出百千光色，有百千葉，金剛為根，因陀羅寶網為鬚，優勒迦娑羅栴檀寶王為臺，以一切諸寶王為莖，其花明淨塵垢不污，可以眼識識，不可以手觸，猶如幻化果報，從三昧正觀生，於虛空中遙散釋迦文佛上；所散之花，於虛空中變成花鬘、華雲、華蓋、寶鬘、寶雲、寶蓋、繒鬘、繒雲、繒蓋，供養釋迦牟尼佛。復以百千種色花鬘、末香、塗香、細末、栴檀，遙散釋迦牟尼佛上而以供養。即於彼處五體投地，頂禮釋迦牟尼佛足，作如是言：「南無釋迦牟尼佛及娑婆世界諸菩薩摩訶薩，發大莊嚴成就大精進力諸先舊者，能持正法有大威力，能利益一切眾生而作照明，正求一乘，能守護三世佛法城塹，不斷佛種住娑婆世界者。」作如是言：「我今應往彼土見釋迦牟尼佛，并諸菩薩摩訶薩及餘眾生。」

爾時花光開敷遍身如來，聞二菩薩作如是言，又籌量觀察深心所行，復以佛法誡勅安慰告言：「善男子！汝今欲往娑婆世界，見釋迦牟尼佛，并諸菩薩及餘眾生者，當生尊重心、憐愍心、饒益心。所以者何？彼諸菩薩，於甚深法不生怖畏，亦不誹謗，能奉三世諸佛教戒，以無著心種諸善根，不為果報勤行諸波羅蜜。此諸菩薩摩訶薩等，以本願故生彼佛土，為守護諸佛法城塹故，亦欲遍學一切佛法故。汝等今欲往彼見耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時花光開敷遍身如來，聞二菩薩作如是言，又籌量觀察深心所行，復以佛法誡勅安慰告言：「善男子！汝今欲往娑婆世界，見釋迦牟尼佛，并諸菩薩及餘眾生者，當生尊重心、憐愍心、饒益心。所以者何？彼諸菩薩，於甚深法不生怖畏，亦不誹謗，能奉三世諸佛教戒，以無著心種諸善根，不為果報勤行諸波羅蜜。此諸菩薩摩訶薩等，以本願故生彼佛土，為守護諸佛法城塹故，亦欲遍學一切佛法故。汝等今欲往彼見耶？」

時二菩薩白佛言：「世尊！若承佛神力及三世諸佛威勢護助，願欲往見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二菩薩白佛言：「世尊！若承佛神力及三世諸佛威勢護助，願欲往見。」

爾時華光開敷遍身如來告，美音、妙音菩薩摩訶薩：「今欲往者，當與文殊師利法王子俱往。善男子當共汝往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時華光開敷遍身如來告，美音、妙音菩薩摩訶薩：「今欲往者，當與文殊師利法王子俱往。善男子當共汝往。」

爾時美音、妙音菩薩摩訶薩，語文殊師利法王子言：「我今因仁者力，欲往娑婆世界，見釋迦如來并諸菩薩及餘眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時美音、妙音菩薩摩訶薩，語文殊師利法王子言：「我今因仁者力，欲往娑婆世界，見釋迦如來并諸菩薩及餘眾生。」

文殊師利言：「善男子！我今欲往十方世界，多供養恭敬尊重讚歎禮拜諸佛，為令一切眾生入佛菩提得佛智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善男子！我今欲往十方世界，多供養恭敬尊重讚歎禮拜諸佛，為令一切眾生入佛菩提得佛智故。」

時二菩薩語文殊師利言：「我今亦共仁者至十方世界，多供養恭敬尊重讚歎禮拜諸佛。如仁者為一切眾生入佛菩提得佛智故，我亦隨學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二菩薩語文殊師利言：「我今亦共仁者至十方世界，多供養恭敬尊重讚歎禮拜諸佛。如仁者為一切眾生入佛菩提得佛智故，我亦隨學。」

爾時文殊師利，頂禮花光開敷遍身如來，右遶三匝尊重恭敬，與彼菩薩并尊者舍利弗，受佛教已一心瞻仰漸漸却退，以如幻花而用散佛，以眾花鬘聚、塗香末香聚、諸幢幡蓋聚，皆是先佛威神之力，能生歡喜踊躍欣樂，以供養佛，以供養法，為令眾生得解脫故。供養佛已，猶如壯士屈伸臂頃，於彼佛前忽然不現，在東方恒河沙佛前自然而現，皆悉如上說廣博嚴淨不退轉輪法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利，頂禮花光開敷遍身如來，右遶三匝尊重恭敬，與彼菩薩并尊者舍利弗，受佛教已一心瞻仰漸漸却退，以如幻花而用散佛，以眾花鬘聚、塗香末香聚、諸幢幡蓋聚，皆是先佛威神之力，能生歡喜踊躍欣樂，以供養佛，以供養法，為令眾生得解脫故。供養佛已，猶如壯士屈伸臂頃，於彼佛前忽然不現，在東方恒河沙佛前自然而現，皆悉如上說廣博嚴淨不退轉輪法。

彼佛世界無有女人，亦無聲聞、辟支佛乘，世界莊嚴皆如蓮華開敷遍身如來佛土，菩薩莊嚴充滿其國亦復如是。彼國諸佛臍中皆出一大蓮花，文殊師利而坐其上，恭敬供養現諸神變皆亦如上。南、西、北方、四維、上、下亦復如是，一一方面恒河沙諸佛如來，文殊師利而現其前，彼諸世尊，皆說廣博嚴淨不退轉輪法。亦遣侍者菩薩摩訶薩，此諸菩薩下蓮花臺，一心念佛合掌恭敬諮問彼佛：「云何名三乘？」亦欲因文殊師利威神力往娑婆世界見釋迦牟尼佛聽受法教。文殊師利皆悉安慰，十方世界諸菩薩摩訶薩：「我當共汝至娑婆世界，見釋迦牟尼佛。」如是時間於此娑婆世界閻浮提中夜猶未曉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛世界無有女人，亦無聲聞、辟支佛乘，世界莊嚴皆如蓮華開敷遍身如來佛土，菩薩莊嚴充滿其國亦復如是。彼國諸佛臍中皆出一大蓮花，文殊師利而坐其上，恭敬供養現諸神變皆亦如上。南、西、北方、四維、上、下亦復如是，一一方面恒河沙諸佛如來，文殊師利而現其前，彼諸世尊，皆說廣博嚴淨不退轉輪法。亦遣侍者菩薩摩訶薩，此諸菩薩下蓮花臺，一心念佛合掌恭敬諮問彼佛：「云何名三乘？」亦欲因文殊師利威神力往娑婆世界見釋迦牟尼佛聽受法教。文殊師利皆悉安慰，十方世界諸菩薩摩訶薩：「我當共汝至娑婆世界，見釋迦牟尼佛。」如是時間於此娑婆世界閻浮提中夜猶未曉。

爾時尊者阿難從房門孔有光來入，即從床起出自房時，見有光明照祇陀林日猶未出，見祇陀林大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，房舍園林悉皆不現便作是念：「今日必說未曾有法，故現斯瑞。」爾時尊者阿難，舉足入水不沒不濕，心生歡喜詣佛精舍，見一萬蓮花迴旋圍遶世尊精舍，聞大音樂歌頌之聲，彼諸蓮花出大光明，照祇陀林及舍衛國，乃至三千大千世界。佛威神故乃令阿難，心生歡喜，右膝著地一心合掌頂禮世尊，如是時間天已明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難從房門孔有光來入，即從床起出自房時，見有光明照祇陀林日猶未出，見祇陀林大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，房舍園林悉皆不現便作是念：「今日必說未曾有法，故現斯瑞。」爾時尊者阿難，舉足入水不沒不濕，心生歡喜詣佛精舍，見一萬蓮花迴旋圍遶世尊精舍，聞大音樂歌頌之聲，彼諸蓮花出大光明，照祇陀林及舍衛國，乃至三千大千世界。佛威神故乃令阿難，心生歡喜，右膝著地一心合掌頂禮世尊，如是時間天已明了。

爾時佛精舍邊迴旋蓮華中有一蓮華，忽然而來至祇陀林處中而住。尊者阿難見是事已便作此念：「我今應往為佛世尊敷置法座。所以者何？今有此瑞必說大法。」爾時阿難為佛世尊敷置法座，當爾之時，大地六變震動，乃至十方恒沙世界皆亦震動——動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，震、遍震、等遍震，搖、遍搖、等遍搖，踊、遍踊、等遍踊，吼、遍吼、等遍吼。是時天雨優鉢羅華、波頭摩花、拘物頭華、分陀利花，如是等花遍滿三千大千世界，華果諸樹自然而現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛精舍邊迴旋蓮華中有一蓮華，忽然而來至祇陀林處中而住。尊者阿難見是事已便作此念：「我今應往為佛世尊敷置法座。所以者何？今有此瑞必說大法。」爾時阿難為佛世尊敷置法座，當爾之時，大地六變震動，乃至十方恒沙世界皆亦震動——動、遍動、等遍動，起、遍起、等遍起，震、遍震、等遍震，搖、遍搖、等遍搖，踊、遍踊、等遍踊，吼、遍吼、等遍吼。是時天雨優鉢羅華、波頭摩花、拘物頭華、分陀利花，如是等花遍滿三千大千世界，華果諸樹自然而現。

時比丘僧欲出祇陀園門而不能出，見祇陀林大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，房舍園林悉皆不現，唯見大光遍照祇洹，集在房門而作是言：「今現此瑞必說大法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時比丘僧欲出祇陀園門而不能出，見祇陀林大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，房舍園林悉皆不現，唯見大光遍照祇洹，集在房門而作是言：「今現此瑞必說大法。」

爾時世尊從三昧安祥而起，出自精舍，昇所敷座。當爾之時，釋迦牟尼佛及十方佛放大光網，其光皆有百千種色照明正法，令諸眾生生歡喜故。爾時文殊師利，遊諸佛土皆與二菩薩俱，所經佛土皆悉禮拜供養諸佛尊重讚歎，為眾生故，為得佛智故，為攝眾生受教化故，現不可思議神變之事，隨其所樂而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從三昧安祥而起，出自精舍，昇所敷座。當爾之時，釋迦牟尼佛及十方佛放大光網，其光皆有百千種色照明正法，令諸眾生生歡喜故。爾時文殊師利，遊諸佛土皆與二菩薩俱，所經佛土皆悉禮拜供養諸佛尊重讚歎，為眾生故，為得佛智故，為攝眾生受教化故，現不可思議神變之事，隨其所樂而為說法。

時文殊師利法王子，知釋迦牟尼佛已昇法座，與諸菩薩摩訶薩，從地踊出住於佛前，與無量阿僧祇百千萬億那由他菩薩摩訶薩，遶釋迦牟尼佛滿百千匝，持百千萬種種色花。其花有不可思議百千萬葉，皆生歡喜踊躍欣樂以散佛上，所散諸花遍滿三千大千世界。復以優迦娑羅細末栴檀而散佛上，復以種種花香，其香亦有百千種色，常出戒香、忍香、精進香、禪香、慧香、智方便香、神通香、六波羅蜜香、無所著香、具諸道品方便之香，其栴檀香，能生歡喜踊躍欣樂，其香光明，皆是十方諸佛神力之所守護，為供養釋迦牟尼佛故，發大精進、勇猛精進、超勝精進、堅固精進、無等等精進，供養釋迦牟尼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時文殊師利法王子，知釋迦牟尼佛已昇法座，與諸菩薩摩訶薩，從地踊出住於佛前，與無量阿僧祇百千萬億那由他菩薩摩訶薩，遶釋迦牟尼佛滿百千匝，持百千萬種種色花。其花有不可思議百千萬葉，皆生歡喜踊躍欣樂以散佛上，所散諸花遍滿三千大千世界。復以優迦娑羅細末栴檀而散佛上，復以種種花香，其香亦有百千種色，常出戒香、忍香、精進香、禪香、慧香、智方便香、神通香、六波羅蜜香、無所著香、具諸道品方便之香，其栴檀香，能生歡喜踊躍欣樂，其香光明，皆是十方諸佛神力之所守護，為供養釋迦牟尼佛故，發大精進、勇猛精進、超勝精進、堅固精進、無等等精進，供養釋迦牟尼佛。

爾時文殊師利與諸菩薩摩訶薩，便莊嚴此土，化作八楞摩尼寶樹八觚分明；亦有種種寶樹莊嚴，寶蓋幢幡以摩尼寶網，及諸鈴網而嚴飾之；變此大地成摩尼寶，於其地上造諸堂閣，窓牖都欄妙寶牆壁；大小諸河，泉源花池，優鉢羅花、波頭摩花、芬陀利花、摩尼寶花，充滿其中；以甘露水，其水八味流注池中；有種種鳥遊集其上；作是變現為令眾生心歡喜故，為得佛智故，發大堪忍故，發菩薩心故，現如是等無量神變。是諸佛力，亦是文殊師利法王子力，亦是釋迦牟尼佛本願之力。爾時文殊師利及諸菩薩摩訶薩，作是神變已住於佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利與諸菩薩摩訶薩，便莊嚴此土，化作八楞摩尼寶樹八觚分明；亦有種種寶樹莊嚴，寶蓋幢幡以摩尼寶網，及諸鈴網而嚴飾之；變此大地成摩尼寶，於其地上造諸堂閣，窓牖都欄妙寶牆壁；大小諸河，泉源花池，優鉢羅花、波頭摩花、芬陀利花、摩尼寶花，充滿其中；以甘露水，其水八味流注池中；有種種鳥遊集其上；作是變現為令眾生心歡喜故，為得佛智故，發大堪忍故，發菩薩心故，現如是等無量神變。是諸佛力，亦是文殊師利法王子力，亦是釋迦牟尼佛本願之力。爾時文殊師利及諸菩薩摩訶薩，作是神變已住於佛前。

爾時世尊放從法生光，遍照文殊師利及諸菩薩摩訶薩身。為令坐故，佛便微笑身出蓮華，其花有百千種色出，無量百千不可思議光，金剛為根，因陀羅寶為鬚，優勒迦娑羅栴檀寶王為臺，在虛空中。諸菩薩摩訶薩，於其華上結加趺坐。釋迦牟尼佛，於自臍中放一光明，其光名曰照諸眾生最勝金剛王，即此光中有億那由他蓮花，其花亦出若干種色，其色寂靜無量無邊過於日光，清淨香潔遍照十方。其蓮花中自然變成微妙花帳，而是花帳諸佛所護，從法性生安隱寂靜，順解脫門空、無相、無作，不生不滅相應，踰過三世平等眼所見。文殊師利安坐花帳身相顯現，一心合掌正念觀佛，所謂佛能通達一切諸法，能生金剛三昧，於一切法無所得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊放從法生光，遍照文殊師利及諸菩薩摩訶薩身。為令坐故，佛便微笑身出蓮華，其花有百千種色出，無量百千不可思議光，金剛為根，因陀羅寶為鬚，優勒迦娑羅栴檀寶王為臺，在虛空中。諸菩薩摩訶薩，於其華上結加趺坐。釋迦牟尼佛，於自臍中放一光明，其光名曰照諸眾生最勝金剛王，即此光中有億那由他蓮花，其花亦出若干種色，其色寂靜無量無邊過於日光，清淨香潔遍照十方。其蓮花中自然變成微妙花帳，而是花帳諸佛所護，從法性生安隱寂靜，順解脫門空、無相、無作，不生不滅相應，踰過三世平等眼所見。文殊師利安坐花帳身相顯現，一心合掌正念觀佛，所謂佛能通達一切諸法，能生金剛三昧，於一切法無所得三昧。

爾時世尊，知文殊師利及十方諸佛所使菩薩摩訶薩，樂求法者專向一乘，已於先佛種諸善根，為文殊師利之所守護無怯弱心，勤修精進求佛菩提，如是等眾安隱坐已。爾時世尊告阿難：「汝往遍告祇陀林中諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，使集聽法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，知文殊師利及十方諸佛所使菩薩摩訶薩，樂求法者專向一乘，已於先佛種諸善根，為文殊師利之所守護無怯弱心，勤修精進求佛菩提，如是等眾安隱坐已。爾時世尊告阿難：「汝往遍告祇陀林中諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，使集聽法。」

時尊者阿難詣諸比丘房而告之言：「諸大德！世尊今勅汝等來集聽法。」諸比丘言：「大德阿難！我等先見此瑞，不能得往。」阿難言：「以何事故而不能往？」諸比丘言：「我等見祇陀林中大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，大光遍照，房舍園林悉不復現，以是事故不能得往。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者阿難詣諸比丘房而告之言：「諸大德！世尊今勅汝等來集聽法。」諸比丘言：「大德阿難！我等先見此瑞，不能得往。」阿難言：「以何事故而不能往？」諸比丘言：「我等見祇陀林中大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，大光遍照，房舍園林悉不復現，以是事故不能得往。」

時尊者阿難，還至佛所白佛言：「彼諸比丘不能得來。所以者何？彼作是言：『我等見是祇陀林中大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，大光遍照，房舍園林悉不復現，以是事故不能得來。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者阿難，還至佛所白佛言：「彼諸比丘不能得來。所以者何？彼作是言：『我等見是祇陀林中大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，大光遍照，房舍園林悉不復現，以是事故不能得來。』」

佛告阿難：「彼諸比丘，於非水中而作水想，不但於非水中而作水想，亦於非色中而作色想，非受、想、行、識中作受、想、行、識想，非堅信作堅信想，非堅法作堅法想，非八人作八人想，非須陀洹果作須陀洹果想，非斯陀含果作斯陀含果想，非阿那含果作阿那含果想，非阿羅漢果作阿羅漢果想，非聲聞乘作聲聞乘想，非辟支佛乘作辟支佛乘想。阿難！汝往重告諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷來集聽法，此法皆是汝等昔所未聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「彼諸比丘，於非水中而作水想，不但於非水中而作水想，亦於非色中而作色想，非受、想、行、識中作受、想、行、識想，非堅信作堅信想，非堅法作堅法想，非八人作八人想，非須陀洹果作須陀洹果想，非斯陀含果作斯陀含果想，非阿那含果作阿那含果想，非阿羅漢果作阿羅漢果想，非聲聞乘作聲聞乘想，非辟支佛乘作辟支佛乘想。阿難！汝往重告諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷來集聽法，此法皆是汝等昔所未聞。」

時尊者阿難，復往諸比丘所而告之言：「諸大德！世尊告勅汝等來集聽法。」如是音聲遍舍衛國，諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷普聞此聲。時尊者阿難，知四部眾聞此語已，還至佛所而白佛言：「我以遍告四眾來集聽法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者阿難，復往諸比丘所而告之言：「諸大德！世尊告勅汝等來集聽法。」如是音聲遍舍衛國，諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷普聞此聲。時尊者阿難，知四部眾聞此語已，還至佛所而白佛言：「我以遍告四眾來集聽法。」

爾時世尊告大目揵連：「汝速往詣三千大千世界，遍告諸菩薩摩訶薩發大莊嚴者，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，敬信佛法僧久種善根者，集祇陀林聽受正法；此法汝等昔所未聞，天人、阿修羅及餘世間所不能轉，唯於先佛所久種善根，樂求大乘、最勝乘、第一乘、無上乘、無等等乘菩薩摩訶薩，發大莊嚴勤行此法者能受能轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告大目揵連：「汝速往詣三千大千世界，遍告諸菩薩摩訶薩發大莊嚴者，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，敬信佛法僧久種善根者，集祇陀林聽受正法；此法汝等昔所未聞，天人、阿修羅及餘世間所不能轉，唯於先佛所久種善根，樂求大乘、最勝乘、第一乘、無上乘、無等等乘菩薩摩訶薩，發大莊嚴勤行此法者能受能轉。」

時尊者大目揵連受佛教已，即於佛前忽然不現，猶如壯士屈伸臂頃，遍至三千大千世界，菩薩摩訶薩，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，敬佛、法、僧久種善根者，而告之言：「世尊告勅！汝等來集聽法。」爾時大目揵連，承佛威力及己神足，還至佛所白佛言：「諸聽法眾皆悉已集。」爾時四眾普來集會，縱廣一千由旬；在上諸天及餘眾生，住虛空中者，縱廣五千由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者大目揵連受佛教已，即於佛前忽然不現，猶如壯士屈伸臂頃，遍至三千大千世界，菩薩摩訶薩，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人與非人，敬佛、法、僧久種善根者，而告之言：「世尊告勅！汝等來集聽法。」爾時大目揵連，承佛威力及己神足，還至佛所白佛言：「諸聽法眾皆悉已集。」爾時四眾普來集會，縱廣一千由旬；在上諸天及餘眾生，住虛空中者，縱廣五千由旬。

爾時文殊師利法王子白佛言：「世尊！今此四眾諸來集者，一心合掌頂禮如來，供養恭敬，世尊威德未敢就坐，唯願世尊，垂哀聽坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子白佛言：「世尊！今此四眾諸來集者，一心合掌頂禮如來，供養恭敬，世尊威德未敢就坐，唯願世尊，垂哀聽坐。」

爾時世尊，熙怡微笑，是時有無量閻浮那提金色蓮花，從地踊出，各百千葉，尸利迦寶為根，因陀羅尼寶為鬚，赤真珠為臺，七寶為莖，大如車輪；諸來會者，在於佛前皆坐其上。與文殊師利諸來菩薩摩訶薩，三十二相而自莊嚴身真金色，入於三昧身出光明。爾時文殊師利，及諸菩薩摩訶薩，諸來四眾，蓮花臺上曲躬恭敬，一心合掌瞻仰世尊。時文殊師利白佛言：「世尊！今此四眾虛空諸天皆已坐定，唯願如來等正覺，說廣博嚴淨不退轉輪法，今此會眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、百千諸天，皆生須陀洹果想、斯陀含果想、阿那含果想、阿羅漢果想、聲聞乘想、辟支佛乘想。唯願世尊，為除此眾如是諸想，以何因緣，世尊說須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、聲聞乘、辟支佛乘？」世尊默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，熙怡微笑，是時有無量閻浮那提金色蓮花，從地踊出，各百千葉，尸利迦寶為根，因陀羅尼寶為鬚，赤真珠為臺，七寶為莖，大如車輪；諸來會者，在於佛前皆坐其上。與文殊師利諸來菩薩摩訶薩，三十二相而自莊嚴身真金色，入於三昧身出光明。爾時文殊師利，及諸菩薩摩訶薩，諸來四眾，蓮花臺上曲躬恭敬，一心合掌瞻仰世尊。時文殊師利白佛言：「世尊！今此四眾虛空諸天皆已坐定，唯願如來等正覺，說廣博嚴淨不退轉輪法，今此會眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、百千諸天，皆生須陀洹果想、斯陀含果想、阿那含果想、阿羅漢果想、聲聞乘想、辟支佛乘想。唯願世尊，為除此眾如是諸想，以何因緣，世尊說須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、聲聞乘、辟支佛乘？」世尊默然。

時尊者舍利弗白佛言：「世尊！我夜後分明相出時，從自房出詣文殊師利房，欲入房時遙見佛精舍邊，有十千蓮花迴旋圍遶，聞大音樂歌頌之聲，彼諸蓮花出大光明，照祇陀林及舍衛國，乃至三千大千世界，如是之相是何先瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者舍利弗白佛言：「世尊！我夜後分明相出時，從自房出詣文殊師利房，欲入房時遙見佛精舍邊，有十千蓮花迴旋圍遶，聞大音樂歌頌之聲，彼諸蓮花出大光明，照祇陀林及舍衛國，乃至三千大千世界，如是之相是何先瑞？」

佛告舍利弗：「此是文殊師利所請法瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「此是文殊師利所請法瑞。」

爾時阿難白佛言：「世尊！我夜後分房門孔中有光來入，即從床起出自房時，見有光明照祇陀林猶如日出，見祇陀林大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，房舍園林悉皆不現，如是之相是何先瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！我夜後分房門孔中有光來入，即從床起出自房時，見有光明照祇陀林猶如日出，見祇陀林大水盈滿，其水澄清無諸擾濁，房舍園林悉皆不現，如是之相是何先瑞？」

爾時世尊告阿難言：「此是文殊師利所請廣博嚴淨不退轉輪法瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「此是文殊師利所請廣博嚴淨不退轉輪法瑞。」

爾時世尊即為阿難，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即為阿難，而說偈言：

「佛乘無有上， 清淨無濁穢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛乘無有上， 清淨無濁穢；

文殊無畏者， 今問如此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊無畏者， 今問如此事。

是乘無分別， 無漏無戲論； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是乘無分別， 無漏無戲論；

文殊無畏者， 今問如此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊無畏者， 今問如此事。

此乘無所有， 畢竟無所生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此乘無所有， 畢竟無所生；

是處不可著， 文殊今已問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是處不可著， 文殊今已問。

是中終不說， 出生於諸果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中終不說， 出生於諸果；

諸佛導世者， 說此微密語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛導世者， 說此微密語。

菩提無音聲， 亦無來去相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提無音聲， 亦無來去相；

文殊無畏者， 今問如此事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊無畏者， 今問如此事。

雖說諸音聲， 其性不可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說諸音聲， 其性不可得；

文殊所問法， 無音聲文字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊所問法， 無音聲文字。

音聲猶如風， 無性無住處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音聲猶如風， 無性無住處；

文殊所問法， 遠離諸音聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊所問法， 遠離諸音聲。

阿難今善聽， 文殊所問法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難今善聽， 文殊所問法；

諸佛微密語， 宣說菩提空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛微密語， 宣說菩提空。

諸佛菩提法， 皆悉空寂相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩提法， 皆悉空寂相；

無有諸方所， 亦無有住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有諸方所， 亦無有住處。

菩提如虛空， 無生亦無滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提如虛空， 無生亦無滅；

亦無來去相， 唯佛能顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無來去相， 唯佛能顯示。

猶如虛空中， 無有諸相貌； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如虛空中， 無有諸相貌；

文殊今問此， 妙淨菩提法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊今問此， 妙淨菩提法。

去來今諸佛， 等說此菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去來今諸佛， 等說此菩提；

非是可見法， 亦無能見者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是可見法， 亦無能見者。

如此法性相， 以音聲顯現； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此法性相， 以音聲顯現；

法界與菩提， 二俱不相見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界與菩提， 二俱不相見。

淨檀波羅蜜， 尸羅亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨檀波羅蜜， 尸羅亦復然；

能淨忍辱者， 顯現佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨忍辱者， 顯現佛菩提。

能淨於精進， 禪定亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨於精進， 禪定亦復然；

淨慧淨智者， 能顯見菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨慧淨智者， 能顯見菩提。

能淨於方便， 到神通彼岸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨於方便， 到神通彼岸；

無依無猗者， 以聲說菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無依無猗者， 以聲說菩提。

我說三乘法， 諸果差別名； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說三乘法， 諸果差別名；

隨其所樂聞， 分別而為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所樂聞， 分別而為說。

五濁世眾生， 其心多怯弱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五濁世眾生， 其心多怯弱；

畏佛智慧故， 不趣佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畏佛智慧故， 不趣佛菩提。

成就第四果， 名曰阿羅漢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就第四果， 名曰阿羅漢；

從聲得悟者， 是名為聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從聲得悟者， 是名為聲聞。

我說縛解相， 因緣各差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說縛解相， 因緣各差別，

曉了此諸緣， 能現見諸法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了此諸緣， 能現見諸法；

便名阿羅漢， 亦號辟支佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便名阿羅漢， 亦號辟支佛，

通達無生法， 是名為菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達無生法， 是名為菩薩。

空三昧無作， 無相無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空三昧無作， 無相無所有；

從此解脫門， 能入於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此解脫門， 能入於涅槃。

於前中後際， 終不生染著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於前中後際， 終不生染著；

已離於方所， 是故名無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離於方所， 是故名無為。

阿難汝當知， 文殊問甚深； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難汝當知， 文殊問甚深；

能解微密語， 不分別諸果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能解微密語， 不分別諸果。

文殊住一乘， 不分別諸法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊住一乘， 不分別諸法；

以是故問佛， 諸果相所以？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故問佛， 諸果相所以？

三世皆平等， 空寂無性相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世皆平等， 空寂無性相；

遠離語音聲， 不分別菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離語音聲， 不分別菩提。

文殊所教化， 諸來大菩薩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊所教化， 諸來大菩薩；

二十恒河沙， 其數不減少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二十恒河沙， 其數不減少。

今來詣我所， 欲聞菩薩行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今來詣我所， 欲聞菩薩行；

亦欲聽三乘， 種種差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦欲聽三乘， 種種差別相。

文殊無畏者， 為除彼疑心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊無畏者， 為除彼疑心；

是故今問我， 果相及乘相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故今問我， 果相及乘相。

此是佛威神， 亦是本願力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此是佛威神， 亦是本願力；

為拔苦眾生， 分別說三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為拔苦眾生， 分別說三乘。

文殊無畏者， 慇懃勸請我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊無畏者， 慇懃勸請我；

唯願大法王， 說菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願大法王， 說菩薩所行。

百千億諸天， 供養佛世尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千億諸天， 供養佛世尊；

皆著諸果相， 願除此疑心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆著諸果相， 願除此疑心。

今此四部眾， 比丘等來集； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此四部眾， 比丘等來集；

著諸果音聲， 不解微密語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著諸果音聲， 不解微密語。

為除彼疑故， 文殊今問我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為除彼疑故， 文殊今問我；

以是眾因緣， 諸菩薩來集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是眾因緣， 諸菩薩來集。」