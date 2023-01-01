不退轉法輪經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉法輪經卷第四

僧祐錄云安公涼土異經在北涼錄第二譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧祐錄云安公涼土異經在北涼錄第二譯

受記品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受記品第七

佛告：「善男子！復有三菩薩摩訶薩，從東方來，住大乘道，持曼陀羅華百千萬葉，如日初出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告：「善男子！復有三菩薩摩訶薩，從東方來，住大乘道，持曼陀羅華百千萬葉，如日初出。」

阿難見已，一切眾會亦皆同見，生未曾有想。爾時阿難白佛言：「世尊！是三族姓子從何處來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難見已，一切眾會亦皆同見，生未曾有想。爾時阿難白佛言：「世尊！是三族姓子從何處來？」

佛言：「從東方過恒河沙須彌蓮華世界，有佛名雲上功德如來，今現在彼；此中有三善男子，初聞法時於彼國來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「從東方過恒河沙須彌蓮華世界，有佛名雲上功德如來，今現在彼；此中有三善男子，初聞法時於彼國來。」

爾時三菩薩住世尊前，以曼陀蓮華散於佛上。散已作如是言：「我於此法深生信解，無有疑惑。何以故？如來世尊已於此法得無疑滯，是故我今亦無疑滯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三菩薩住世尊前，以曼陀蓮華散於佛上。散已作如是言：「我於此法深生信解，無有疑惑。何以故？如來世尊已於此法得無疑滯，是故我今亦無疑滯。」

爾時是三菩薩其第一者白佛言：「世尊！若有人說：『如來我即如來。』於此法中都無疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時是三菩薩其第一者白佛言：「世尊！若有人說：『如來我即如來。』於此法中都無疑惑。」

第二菩薩復白佛言：「世尊！若有人稱說：『世尊我即世尊。』亦於此法悉無疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二菩薩復白佛言：「世尊！若有人稱說：『世尊我即世尊。』亦於此法悉無疑惑。」

第三菩薩白佛言：「世尊！若有人稱說：『阿羅訶三藐三佛陀，我即阿羅訶三藐三佛陀。』亦於此法悉無疑惑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三菩薩白佛言：「世尊！若有人稱說：『阿羅訶三藐三佛陀，我即阿羅訶三藐三佛陀。』亦於此法悉無疑惑。」

爾時大眾無量百千億眾生，悉皆戰動心不喜樂：「我從昔來，初不聞說於一世界而有二佛；云何今者，是三大士各稱為佛？於世尊前互相指言，唯佛如來天人中尊，於一切法皆得自在，明達三世悉無罣礙，是三菩薩何故今日俱作是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾無量百千億眾生，悉皆戰動心不喜樂：「我從昔來，初不聞說於一世界而有二佛；云何今者，是三大士各稱為佛？於世尊前互相指言，唯佛如來天人中尊，於一切法皆得自在，明達三世悉無罣礙，是三菩薩何故今日俱作是說？」

爾時阿難白佛言：「世尊！是三菩薩名字何等，能於佛前作師子吼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！是三菩薩名字何等，能於佛前作師子吼？」

佛時答言：「其第一者，名樂欲如來聲正住；第二者，名樂欲世尊聲正住；第三者，名樂欲佛聲正住。阿難！以是因緣故，此三大士作如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時答言：「其第一者，名樂欲如來聲正住；第二者，名樂欲世尊聲正住；第三者，名樂欲佛聲正住。阿難！以是因緣故，此三大士作如是說。」

阿難白佛言：「世尊！如是百千萬億眾生，心皆驚駭，以此事故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！如是百千萬億眾生，心皆驚駭，以此事故。」

是諸菩薩更作是說：「復有聞者，心不驚疑增長淨善，譬如年少好自嚴餝，形體淨潔，加復洗浴，香油塗身，以赤栴檀香汁灑體，復倍香潔，其身光澤。若聞此法信受不疑，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩更作是說：「復有聞者，心不驚疑增長淨善，譬如年少好自嚴餝，形體淨潔，加復洗浴，香油塗身，以赤栴檀香汁灑體，復倍香潔，其身光澤。若聞此法信受不疑，亦復如是。」

阿難白佛言：「世尊！云何菩薩作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！云何菩薩作如是說？」

佛言：「此三菩薩善解假名，故作是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此三菩薩善解假名，故作是說。」

阿難言：「如是，如是！此菩薩等，善說假名；惟願世尊，重為我說，亦令大眾蒙法照明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「如是，如是！此菩薩等，善說假名；惟願世尊，重為我說，亦令大眾蒙法照明。」

爾時世尊，便為如是百千萬億眾生，解其疑悔決定善根，即於爾時而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，便為如是百千萬億眾生，解其疑悔決定善根，即於爾時而說偈言：

「若能見過去， 未來亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能見過去， 未來亦復然；

如實知諸法， 是名為如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實知諸法， 是名為如來。

現在亦如是， 去來悉同等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在亦如是， 去來悉同等；

非一亦非異， 究竟寂滅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非一亦非異， 究竟寂滅相。

譬如過去佛， 行施不思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如過去佛， 行施不思議；

彼施亦如是， 是故說假名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼施亦如是， 是故說假名。

譬如過去佛， 住無礙菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如過去佛， 住無礙菩提；

彼住亦復爾， 是名為如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼住亦復爾， 是名為如來。

一切法不住， 菩提亦寂滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法不住， 菩提亦寂滅；

不得菩提相， 是名為如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得菩提相， 是名為如來。

若說過去戒， 未來亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說過去戒， 未來亦如是；

現在皆同等， 是名為如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在皆同等， 是名為如來。

過去世行忍， 菩薩截手足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去世行忍， 菩薩截手足；

彼忍亦如是， 是名住於忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼忍亦如是， 是名住於忍。

若發大精進， 本求於菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若發大精進， 本求於菩提；

得是精進已， 是名為如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是精進已， 是名為如來。

一切法平等， 獲彼如實證； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法平等， 獲彼如實證；

亦不取我相， 是名為如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不取我相， 是名為如來。

不取於諸法， 一切悉平等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取於諸法， 一切悉平等；

知彼平等已， 無相無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知彼平等已， 無相無所有。

如是等三昧， 不取諸法相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等三昧， 不取諸法相；

安住於禪定， 是名為如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於禪定， 是名為如來。

一切法性相， 及所說諸法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法性相， 及所說諸法；

知其性相已， 如實無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知其性相已， 如實無所有。

當知諸法空， 智慧非福田； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知諸法空， 智慧非福田；

知彼非智已， 得到智彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知彼非智已， 得到智彼岸。

若到於彼岸， 智慧不思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若到於彼岸， 智慧不思議；

而不得此智， 到寂滅彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不得此智， 到寂滅彼岸。

如相非到智， 無有此彼岸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如相非到智， 無有此彼岸；

不得如是智， 是名為如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得如是智， 是名為如來。

菩提非如得， 凡愚所不思； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提非如得， 凡愚所不思；

一切法無礙， 是名為如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無礙， 是名為如來。

若得於無礙， 而到大智處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得於無礙， 而到大智處；

一切法無利， 證無礙菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無利， 證無礙菩提。

如本所修道， 救世者濟度； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如本所修道， 救世者濟度；

得彼無依道， 能知於體相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得彼無依道， 能知於體相。

如是修習已， 獲於最勝道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是修習已， 獲於最勝道；

調伏此道已， 知一切皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏此道已， 知一切皆空。

知其初中後， 皆與諸法同； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知其初中後， 皆與諸法同；

此法平等已， 是名為如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法平等已， 是名為如來。

道若如菩提， 是名住菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道若如菩提， 是名住菩提；

猶如虛空相， 是名為如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如虛空相， 是名為如來。

如是說法已， 如悉平等相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說法已， 如悉平等相；

若於此無疑， 是名住菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此無疑， 是名住菩提。

阿難知假名， 言說為如來； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難知假名， 言說為如來；

言說亦如是， 智者所行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說亦如是， 智者所行處。

菩薩無所畏， 明智不退轉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無所畏， 明智不退轉；

一切所行處， 作如是顯說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所行處， 作如是顯說。

阿難是次第， 如來之所說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難是次第， 如來之所說；

為諸菩薩等， 令得於無礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸菩薩等， 令得於無礙。」

爾時阿難作如是言，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難作如是言，而說偈言：

「以何因緣故， 能知諸法相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以何因緣故， 能知諸法相？

是菩薩無礙， 亦名為世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是菩薩無礙， 亦名為世尊。」

世尊答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊答曰：

「於百千萬億， 無量無數劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於百千萬億， 無量無數劫；

爾乃成菩提， 佛道難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾乃成菩提， 佛道難思議。

成就菩提已， 為眾生住世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就菩提已， 為眾生住世；

處處實無上， 是名為世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處實無上， 是名為世尊。

久超輪迴趣， 不受於生死； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久超輪迴趣， 不受於生死；

救度眾生故， 是名為世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救度眾生故， 是名為世尊。

不處輪迴趣， 亦不入生死； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不處輪迴趣， 亦不入生死；

云何拔眾苦， 號世無上尊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何拔眾苦， 號世無上尊？

不念於諸法， 亦不懷危脆； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不念於諸法， 亦不懷危脆；

不得眾生相， 能度諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得眾生相， 能度諸苦惱。

無生死輪轉， 亦不住生死； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生死輪轉， 亦不住生死；

令眾如是住， 是名為世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾如是住， 是名為世尊。

得諸法無畏， 於佛亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得諸法無畏， 於佛亦復然；

無邊無有際， 說法若干種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊無有際， 說法若干種。

諸法究竟空， 佛法之體性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法究竟空， 佛法之體性；

如是成就已， 而不見諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是成就已， 而不見諸法。

若能專修行， 空空之體性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能專修行， 空空之體性；

心得於無畏， 是名知空法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心得於無畏， 是名知空法。

如實知諸法， 一切皆妄想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實知諸法， 一切皆妄想；

顯現無所畏， 如是實法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現無所畏， 如是實法相。

已過怖畏處， 亦離於淨居； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已過怖畏處， 亦離於淨居；

無恐亦無畏， 超度諸惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無恐亦無畏， 超度諸惡道。

勉濟億眾生， 生死之大畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勉濟億眾生， 生死之大畏；

不得於生死， 而能度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得於生死， 而能度眾生。

安置於眾生， 寂滅涅槃岸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安置於眾生， 寂滅涅槃岸；

亦無眾生相， 是名為世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無眾生相， 是名為世尊。

諸法猶虛空， 顯示現眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法猶虛空， 顯示現眾生；

於彼亦無畏， 是名為世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼亦無畏， 是名為世尊。

一切法平等， 顯現若干種； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法平等， 顯現若干種；

菩提無分別， 不得菩提相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提無分別， 不得菩提相。

眾生如是學， 得成於菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生如是學， 得成於菩提；

如說如修行， 則無恐怖想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說如修行， 則無恐怖想。

分別菩提想， 猶如眾生想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別菩提想， 猶如眾生想；

超過一切想， 是名為世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過一切想， 是名為世尊。

滅除一切想， 菩薩則無垢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除一切想， 菩薩則無垢；

不得名字相， 是名為世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得名字相， 是名為世尊。

能知一切法， 同於盡滅離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知一切法， 同於盡滅離；

過去不可得， 是名為世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去不可得， 是名為世尊。

不重名字故， 是以不求名； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不重名字故， 是以不求名；

離著名字者， 而為廣說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離著名字者， 而為廣說法。

菩提離名字， 如彼之所住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提離名字， 如彼之所住；

眾生重名字， 遠離於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生重名字， 遠離於菩提。

名如呼聲響， 分別則多種； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名如呼聲響， 分別則多種；

聲亦無分別， 而恃空名稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲亦無分別， 而恃空名稱。

不著一切聲， 名亦無所依； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著一切聲， 名亦無所依；

菩提無戲論， 是名為世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提無戲論， 是名為世尊。

如是等諸法， 世尊之所說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸法， 世尊之所說；

非菩薩所得， 是名為世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非菩薩所得， 是名為世尊。

若解於修道， 無有能知者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若解於修道， 無有能知者；

安住於菩提， 除礙名無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於菩提， 除礙名無漏。

阿難是假名， 但以言語說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難是假名， 但以言語說；

是以我今稱， 自號為世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以我今稱， 自號為世尊。」

阿難復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復說偈言：

「以何因緣故， 菩薩作是說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以何因緣故， 菩薩作是說？

復以何因緣， 自號稱為佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以何因緣， 自號稱為佛？」

佛答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答言：

「阿難！是佛子， 一切法無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是佛子， 一切法無礙，

覺悟無礙法， 自號稱為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟無礙法， 自號稱為佛。

佛知煩惱過， 不使得自在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知煩惱過， 不使得自在；

已離於結使， 自號稱為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已離於結使， 自號稱為佛。

但以空為佛， 亦無有身相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但以空為佛， 亦無有身相；

此中無真實， 云何身可得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中無真實， 云何身可得？

不堅生堅想， 凡愚計為身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不堅生堅想， 凡愚計為身；

如實覺悟已， 自號稱為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實覺悟已， 自號稱為佛。

覺愚癡無智， 體性無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺愚癡無智， 體性無所有；

明智之所得， 自號稱為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明智之所得， 自號稱為佛。

本有過去想， 覺已得無想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本有過去想， 覺已得無想；

知想及無想， 不令想自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知想及無想， 不令想自在。

覺了於色陰， 本自無生住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺了於色陰， 本自無生住；

凡愚妄分別， 非色非成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡愚妄分別， 非色非成就。

覺知無根本， 本來無有性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺知無根本， 本來無有性；

是故無所受， 一切法無依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故無所受， 一切法無依。

想如熱時炎， 因緣無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想如熱時炎， 因緣無所有；

是故滅除想， 一切法亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故滅除想， 一切法亦然。

不得是身行， 身相不堅固； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得是身行， 身相不堅固；

若知身行空， 是故不著身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知身行空， 是故不著身。

是身及行相， 皆悉如芭蕉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是身及行相， 皆悉如芭蕉；

如是覺真實， 自號稱為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是覺真實， 自號稱為佛。

求識真實相， 不在於身內； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求識真實相， 不在於身內；

亦復不在外， 云何有生處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復不在外， 云何有生處。

是識若無生， 一切法亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是識若無生， 一切法亦然；

悉無其處所， 有為不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉無其處所， 有為不可得。

如是知識已， 畢竟無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知識已， 畢竟無所有；

體性猶如幻， 亦無有生者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體性猶如幻， 亦無有生者。

若不能見識， 眾生亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不能見識， 眾生亦復然；

實無有眾生， 云何能知識？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實無有眾生， 云何能知識？

是識無有實， 諸法畢竟空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是識無有實， 諸法畢竟空；

法及於眾生， 一切無成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法及於眾生， 一切無成就。

一切法無相， 彼已決定覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法無相， 彼已決定覺；

寂滅無戲論， 自號稱為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅無戲論， 自號稱為佛。

證知於佛法， 正覺之所住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證知於佛法， 正覺之所住；

一切法皆無， 自號稱為佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法皆無， 自號稱為佛。

如來猶菩提， 正覺之所住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來猶菩提， 正覺之所住；

佛及菩提相， 究竟不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及菩提相， 究竟不可得。

若生於心處， 亦如住菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生於心處， 亦如住菩提；

心同菩提已， 佛猶如幻化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心同菩提已， 佛猶如幻化。

阿難！是假名， 但以言語說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難！是假名， 但以言語說；

以如名為佛， 我是救世者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如名為佛， 我是救世者。

如是相似生， 同佛音聲說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是相似生， 同佛音聲說；

若得此法音， 安住於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得此法音， 安住於菩提。

不著於菩提， 當作如是知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著於菩提， 當作如是知；

不應起疑意， 一切法無求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應起疑意， 一切法無求。

於諸法無疑， 眾生中最上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸法無疑， 眾生中最上；

如是相似法， 當知真實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是相似法， 當知真實相。

「作如是說：『如來、世尊、佛等三號。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作如是說：『如來、世尊、佛等三號。』」

於是百千億數眾生白佛言：「世尊！我等實蒙光明得除疑悔，菩薩摩訶薩，能作如是種種假名，說為如來、世尊及佛，我今如是知已，如是解已，於一切法逮得忍力。如來世尊，作大利益，猶如父母，以佛神力及智慧手，挽出我等，令不迷亂而無所擾，猶如一切不動。世尊！譬如虛空無能動者。如是世尊！於一切法心得不動，亦復如是。何以故？一切諸法皆同虛空，如佛覺了無有動相。」爾時百千億大眾遶佛三匝，去佛不遠却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是百千億數眾生白佛言：「世尊！我等實蒙光明得除疑悔，菩薩摩訶薩，能作如是種種假名，說為如來、世尊及佛，我今如是知已，如是解已，於一切法逮得忍力。如來世尊，作大利益，猶如父母，以佛神力及智慧手，挽出我等，令不迷亂而無所擾，猶如一切不動。世尊！譬如虛空無能動者。如是世尊！於一切法心得不動，亦復如是。何以故？一切諸法皆同虛空，如佛覺了無有動相。」爾時百千億大眾遶佛三匝，去佛不遠却坐一面。

說是如來、世尊、佛名品時，常照淨根菩薩從坐而起，更整衣服，偏袒右肩右膝著地，持種種華散於佛上，各以偈頌，讚歎世尊： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是如來、世尊、佛名品時，常照淨根菩薩從坐而起，更整衣服，偏袒右肩右膝著地，持種種華散於佛上，各以偈頌，讚歎世尊：

「眾生貪著果， 悉令得解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生貪著果， 悉令得解脫；

成就離果想， 故我禮智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就離果想， 故我禮智者。

能說於諸果， 令知平等想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說於諸果， 令知平等想；

正覺證平等， 歸命禮最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺證平等， 歸命禮最上。

眾生多貪著， 行處種種果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生多貪著， 行處種種果；

佛以解脫故， 我今禮智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以解脫故， 我今禮智者。

顯現於諸法， 安住平等處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現於諸法， 安住平等處；

得覺平等已， 敬禮牟尼尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得覺平等已， 敬禮牟尼尊。

眾生多繫縛， 種種諸果報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生多繫縛， 種種諸果報；

佛悉令解脫， 歸命禮最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛悉令解脫， 歸命禮最上。

成就寂滅道， 不住種種果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就寂滅道， 不住種種果；

善知假名相， 頂禮世智者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知假名相， 頂禮世智者。」

爾時照明淨根菩薩摩訶薩說是偈已，遶佛三匝，去佛不遠，瞻仰尊顏目不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時照明淨根菩薩摩訶薩說是偈已，遶佛三匝，去佛不遠，瞻仰尊顏目不暫捨。

是時蓮華勝藏菩薩摩訶薩，從坐而起，整其衣服，偏袒右肩，右膝著地，以種種華而散佛上，復以偈頌，讚歎於佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時蓮華勝藏菩薩摩訶薩，從坐而起，整其衣服，偏袒右肩，右膝著地，以種種華而散佛上，復以偈頌，讚歎於佛：

「眾生多取想， 能令悉除滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生多取想， 能令悉除滅；

離畏得歡喜， 敬禮牟尼尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離畏得歡喜， 敬禮牟尼尊。

寂滅離諸有， 無畏而說法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅離諸有， 無畏而說法；

是名世雄猛， 敬禮牟尼尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名世雄猛， 敬禮牟尼尊。

知有本空寂， 其體不可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知有本空寂， 其體不可得；

諸有中最妙， 敬禮牟尼尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有中最妙， 敬禮牟尼尊。

永離於三有， 滅除諸結使； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離於三有， 滅除諸結使；

離畏得無畏， 敬禮牟尼尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離畏得無畏， 敬禮牟尼尊。

無畏亦無懼， 施中得最上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏亦無懼， 施中得最上；

出過一切施， 敬禮牟尼尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出過一切施， 敬禮牟尼尊。

離畏得無畏， 拔除憂毒箭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離畏得無畏， 拔除憂毒箭；

解脫於諸法， 敬禮牟尼尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫於諸法， 敬禮牟尼尊。」

爾時蓮華功德藏菩薩，說如是偈讚世尊已，而白佛言：「若有眾生，於後末世得聞是經，心不驚畏，我當禮敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時蓮華功德藏菩薩，說如是偈讚世尊已，而白佛言：「若有眾生，於後末世得聞是經，心不驚畏，我當禮敬。」

爾時離垢意菩薩，於世尊前，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時離垢意菩薩，於世尊前，復說偈言：

「常應散眾華， 智者所修行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常應散眾華， 智者所修行；

得聞是經已， 當令得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞是經已， 當令得解脫。」

爾時離垢意菩薩摩訶薩，於世尊前，復說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時離垢意菩薩摩訶薩，於世尊前，復說偈曰：

「佛法甚深廣， 顯說如是經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛法甚深廣， 顯說如是經；

當有少眾生， 信受不疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當有少眾生， 信受不疑惑。

貪著於我見， 於身取身想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪著於我見， 於身取身想；

不信於此經， 是名無智者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不信於此經， 是名無智者。」

爾時蓮華眼菩薩摩訶薩，於世尊前，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時蓮華眼菩薩摩訶薩，於世尊前，復說偈言：

「實為諸眾生， 開示眼目導； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「實為諸眾生， 開示眼目導；

如是之經法， 唯善者不疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之經法， 唯善者不疑。」

爾時不思議解脫菩薩摩訶薩，於世尊前，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時不思議解脫菩薩摩訶薩，於世尊前，復說偈言：

「世號人中尊， 眾生不思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世號人中尊， 眾生不思議；

說如是等經， 聞則無疑悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說如是等經， 聞則無疑悔。」

爾時常憶念菩薩摩訶薩，於世尊前，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時常憶念菩薩摩訶薩，於世尊前，復說偈言：

「若不憶念者， 數數生死中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不憶念者， 數數生死中；

不著於諸法， 修行則無疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著於諸法， 修行則無疑。」

爾時寶衣解脫菩薩摩訶薩，於世尊前，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時寶衣解脫菩薩摩訶薩，於世尊前，復說偈言：

「多衣滿一億， 淨潔而細緻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多衣滿一億， 淨潔而細緻。

初摩而纏覆， 修行則無疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初摩而纏覆， 修行則無疑。」

爾時施食菩薩摩訶薩，於世尊前，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時施食菩薩摩訶薩，於世尊前，復說偈言：

「所設眾飲食， 具足諸餚饍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所設眾飲食， 具足諸餚饍；

日日應常施， 修行無有疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日日應常施， 修行無有疑。」

爾時悲行菩薩摩訶薩，於世尊前，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時悲行菩薩摩訶薩，於世尊前，復說偈言：

「應悲諸眾生， 數數而號哭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應悲諸眾生， 數數而號哭；

此經甚深妙， 厭惡不修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經甚深妙， 厭惡不修學。

若從地獄來， 則樂處地獄； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若從地獄來， 則樂處地獄；

雖似修功德， 須臾尋生疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖似修功德， 須臾尋生疑。

親近惡知識， 不信甚深法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近惡知識， 不信甚深法；

愚癡網自蔽， 如是生疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡網自蔽， 如是生疑惑。

諸有破戒者， 惡心見其過； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有破戒者， 惡心見其過；

聞經不信受， 誹謗於此行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞經不信受， 誹謗於此行。

懈怠少精進， 不住於菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懈怠少精進， 不住於菩提；

無智心下劣， 不解如是行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無智心下劣， 不解如是行。

眾生多樂著， 我見心自在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生多樂著， 我見心自在；

常處於三界， 無能修行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常處於三界， 無能修行者。

愚癡起惡心， 無智染諸欲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡起惡心， 無智染諸欲；

樂處於憒閙， 作是誹謗行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂處於憒閙， 作是誹謗行。

愚癡少智人， 饕餮嗜飲食； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡少智人， 饕餮嗜飲食；

不修清淨法， 故作誹謗行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不修清淨法， 故作誹謗行。

眾生多貪著， 偏執取妄想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生多貪著， 偏執取妄想；

不識於假名， 唯救世能度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不識於假名， 唯救世能度。」

爾時能遠離解脫菩薩摩訶薩，於世尊前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時能遠離解脫菩薩摩訶薩，於世尊前，而說偈言：

「遠離諸眾生， 如棄於糞穢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遠離諸眾生， 如棄於糞穢；

虛偽猶泥錢， 解脫著果想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛偽猶泥錢， 解脫著果想。

譬如壞死屍， 其惡甚可厭； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如壞死屍， 其惡甚可厭；

若謗如是行， 應疾速遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若謗如是行， 應疾速遠離。

如賊劫村落， 處於曠嶮路； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如賊劫村落， 處於曠嶮路；

聞者悉遠避， 願莫值是惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞者悉遠避， 願莫值是惡。

若見壞爛者， 厭惡如賊害； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見壞爛者， 厭惡如賊害；

有誹謗此經， 如是惡莫見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有誹謗此經， 如是惡莫見。」

爾時阿難白佛言：「世尊！如是菩薩摩訶薩，甚為希有，其意明了，為是自定力耶？為是佛神力乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！如是菩薩摩訶薩，甚為希有，其意明了，為是自定力耶？為是佛神力乎？」

佛言：「皆是乘佛神力能作是說；亦是此經功德威力，逮得無礙。何以故？如是族姓子，以於六十億佛所，從於佛口常聞此法不增不減，亦如從我得聞不異，是故憶念過去一切諸禪定力及佛神力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「皆是乘佛神力能作是說；亦是此經功德威力，逮得無礙。何以故？如是族姓子，以於六十億佛所，從於佛口常聞此法不增不減，亦如從我得聞不異，是故憶念過去一切諸禪定力及佛神力。」

阿難言：「如是，如是！信如所說，此諸菩薩，現可證知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「如是，如是！信如所說，此諸菩薩，現可證知。」

不退轉法輪經現見品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉法輪經現見品第八

爾時阿難白佛言：「世尊！若聞是法，次第信解不生疑惑，如是族姓男女，得成就幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！若聞是法，次第信解不生疑惑，如是族姓男女，得成就幾所福？」

佛告阿難：「若族姓男女，住阿耨多羅三藐三菩提，復以閻浮提滿中七寶供養者，是人功德，不如得聞此經次第句義信解不疑其福甚多。置閻浮提滿中七寶供養諸佛，假設恒河沙世界滿中珍寶供養諸佛，復有善男子、善女人，得聞是經次第句義，信解不疑心亦不悔，是人功德復倍於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「若族姓男女，住阿耨多羅三藐三菩提，復以閻浮提滿中七寶供養者，是人功德，不如得聞此經次第句義信解不疑其福甚多。置閻浮提滿中七寶供養諸佛，假設恒河沙世界滿中珍寶供養諸佛，復有善男子、善女人，得聞是經次第句義，信解不疑心亦不悔，是人功德復倍於彼。」

爾時世尊，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，而說偈言：

「假使三千界， 滿中諸珍寶； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使三千界， 滿中諸珍寶；

供養於如來， 救度於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養於如來， 救度於世間。

若佛說此經， 有能諦聽者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若佛說此經， 有能諦聽者；

智慧得解脫， 其福倍過彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧得解脫， 其福倍過彼。

譬如恒河沙， 於此諸世界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如恒河沙， 於此諸世界；

七寶悉充滿， 盡施一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶悉充滿， 盡施一切智。

於佛之所說， 信受是經典； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛之所說， 信受是經典；

是為解脫智， 其福亦倍彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為解脫智， 其福亦倍彼。」

爾時阿難白佛言：「世尊！若有族姓男女，信解是經受持讀誦復為人說，得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！若有族姓男女，信解是經受持讀誦復為人說，得幾所福？」

佛告阿難：「如是族姓男女，住無上道，於百劫中修行布施，供養如來，遠離此經，百劫持戒百劫，忍辱、精進、禪定、智慧，復於百劫得五神通，修世間智具足戒身，若有遠離此經典者，是則不名尊重供養於諸如來。若有善男子、善女人，信解是經，受持讀誦復為他說，其所得福倍多於上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是族姓男女，住無上道，於百劫中修行布施，供養如來，遠離此經，百劫持戒百劫，忍辱、精進、禪定、智慧，復於百劫得五神通，修世間智具足戒身，若有遠離此經典者，是則不名尊重供養於諸如來。若有善男子、善女人，信解是經，受持讀誦復為他說，其所得福倍多於上。」

爾時世尊，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，而說偈言：

「假使滿百劫， 一切諸餚饍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使滿百劫， 一切諸餚饍；

供養救世者， 不名尊重供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養救世者， 不名尊重供。

若欲供養者， 當受持是經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲供養者， 當受持是經；

捨除福報想， 修行法供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨除福報想， 修行法供養。

如是供養者， 是名真供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是供養者， 是名真供養；

以法為供養， 如來法身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法為供養， 如來法身故。

假使滿百劫， 以衣服供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使滿百劫， 以衣服供養；

救世之世尊， 多諸衣服施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救世之世尊， 多諸衣服施。

不名為供養， 有能持經者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不名為供養， 有能持經者；

是名真供養， 最上之第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名真供養， 最上之第一。

假使滿百劫， 常散諸天華； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使滿百劫， 常散諸天華；

奉上諸世尊， 不名為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉上諸世尊， 不名為供養。

若作第一供， 救世能度者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作第一供， 救世能度者；

應受持此經， 能除果報相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應受持此經， 能除果報相。

若造七寶塔， 為救世建立； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若造七寶塔， 為救世建立；

一切如須彌， 不名供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如須彌， 不名供養佛。

此為最大供， 眾供養中上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此為最大供， 眾供養中上；

能持此經者， 不見我身相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持此經者， 不見我身相。

假使滿百劫， 修持於禁戒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使滿百劫， 修持於禁戒；

而不持此經， 不名為最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不持此經， 不名為最勝。

聽經而持戒， 於戒為最上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽經而持戒， 於戒為最上；

亦於持經中， 而無持經想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦於持經中， 而無持經想。

不名為犯戒， 亦不為破戒； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不名為犯戒， 亦不為破戒；

能學此經者， 如我之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能學此經者， 如我之所說。

若能學此經， 亦善學菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能學此經， 亦善學菩提；

雖同學菩提， 而實無所學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖同學菩提， 而實無所學。

能如是持戒， 此經所顯示； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能如是持戒， 此經所顯示；

於戒得具足， 是名持戒者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於戒得具足， 是名持戒者。

假設滿百劫， 有人修忍辱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假設滿百劫， 有人修忍辱；

撾罵不還報， 一切皆能忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撾罵不還報， 一切皆能忍。

乃至截手足， 而不起異想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至截手足， 而不起異想；

亦不生怨嫌， 一切無所念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不生怨嫌， 一切無所念。

能行是忍者， 具足滿百劫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能行是忍者， 具足滿百劫；

雖修如意忍， 而心不為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖修如意忍， 而心不為勝。

是忍最第一， 亦名為善修； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是忍最第一， 亦名為善修；

若復聞此經， 信解而受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復聞此經， 信解而受持。

是名最勝忍， 第一無有上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名最勝忍， 第一無有上；

若於此經中， 聞已能信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於此經中， 聞已能信解。

欲求於無礙， 無上佛智者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求於無礙， 無上佛智者；

當受持此經， 則能速具得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當受持此經， 則能速具得。

假使滿百劫， 精進常不坐； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使滿百劫， 精進常不坐；

經行已過時， 除去於睡眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經行已過時， 除去於睡眠。

智者修是經， 應為人演說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者修是經， 應為人演說；

則得無所畏， 是名勝精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則得無所畏， 是名勝精進。

假設滿百劫， 而得五神通； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假設滿百劫， 而得五神通；

若不聞此經， 不名勝神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不聞此經， 不名勝神通。

若能持此經， 是名勝神通； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持此經， 是名勝神通；

神通中最上， 知義而不著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通中最上， 知義而不著。

假設滿百劫， 常作明智人； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假設滿百劫， 常作明智人；

成就世間智， 決了於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就世間智， 決了於世間。

若不學此經， 不名為智者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不學此經， 不名為智者；

若能持此經， 乃名為勇健。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持此經， 乃名為勇健。

若能如是知， 是名為智者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是知， 是名為智者；

受持此經典， 聞則能信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持此經典， 聞則能信解。

顯示於此經， 智者所行處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示於此經， 智者所行處；

若能持此經， 應加勤精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持此經， 應加勤精進。」

爾時阿難，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難，復說偈言：

「行滿百由旬， 或至千由旬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行滿百由旬， 或至千由旬；

當詣於智者， 有是經法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當詣於智者， 有是經法處。

常應到彼所， 為聽是經故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常應到彼所， 為聽是經故；

聽已而信解， 其心恒隨順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽已而信解， 其心恒隨順。

假滿世界火， 百千億由旬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假滿世界火， 百千億由旬；

若有此經處， 智者宜疾聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有此經處， 智者宜疾聽。

若求聖禪定， 諸禪中最上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求聖禪定， 諸禪中最上；

當說如是經， 為滅諸結使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當說如是經， 為滅諸結使。

若有欲捨去， 樂著於世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有欲捨去， 樂著於世間；

為顯示此經， 如佛之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為顯示此經， 如佛之所說。

若欲見諸佛， 阿閦為最上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲見諸佛， 阿閦為最上；

於諸受持中， 此經為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸受持中， 此經為第一。

欲得一切樂， 修諸菩薩行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得一切樂， 修諸菩薩行；

應當說此經， 速到安樂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當說此經， 速到安樂處。

欲見三佛陀， 安養難思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲見三佛陀， 安養難思議；

應為演此經， 如佛之所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應為演此經， 如佛之所說。」

爾時佛告阿難：「善哉！善哉！說是經時，族姓男女，若得聞者，心不散亂，讀誦此經，遠離一切諸親近處，亦悉滅除一切想識；若欲見佛即便得見，臨壽終時，則能面見百千諸佛。何以故？如是族姓子等，為一切諸佛之所護念，說是經已，復能受持讀誦信解，亦為他人分別演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「善哉！善哉！說是經時，族姓男女，若得聞者，心不散亂，讀誦此經，遠離一切諸親近處，亦悉滅除一切想識；若欲見佛即便得見，臨壽終時，則能面見百千諸佛。何以故？如是族姓子等，為一切諸佛之所護念，說是經已，復能受持讀誦信解，亦為他人分別演說。」

不退轉法輪經安養國品第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉法輪經安養國品第九

爾時比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷四眾之中，時有童女，名曰師子，與五百童女俱白佛言：「世尊！若有女人讀誦此經，復能為他分別解說，得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷四眾之中，時有童女，名曰師子，與五百童女俱白佛言：「世尊！若有女人讀誦此經，復能為他分別解說，得幾所福？」

佛告師子童女：「若有女人住阿耨多羅三藐三菩提，受持讀誦如是經典，為人能說，當知此等是最後女身，更不復受。何以故？已能受持讀誦此經為他說故，而心無亂，一切結使皆得除滅。若是女人應起結使，亦令不起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告師子童女：「若有女人住阿耨多羅三藐三菩提，受持讀誦如是經典，為人能說，當知此等是最後女身，更不復受。何以故？已能受持讀誦此經為他說故，而心無亂，一切結使皆得除滅。若是女人應起結使，亦令不起。」

師子白佛言：「世尊！云何是女人相能生煩惱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子白佛言：「世尊！云何是女人相能生煩惱？」

佛言：「師子！若有女人，見他端正女人及諸瓔珞摩尼等寶而自莊嚴，受於快樂見是事已，便生染著不解觀察，譬如畫瓶但飾其外；凡愚臭穢亦復如是，不淨所熏屎尿充滿不知觀察；如是等相便生樂著，而起染心，以是因緣常受女身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「師子！若有女人，見他端正女人及諸瓔珞摩尼等寶而自莊嚴，受於快樂見是事已，便生染著不解觀察，譬如畫瓶但飾其外；凡愚臭穢亦復如是，不淨所熏屎尿充滿不知觀察；如是等相便生樂著，而起染心，以是因緣常受女身。」

復告師子言：「一切女人多生嫉妬、欺誑、妄語，心口俱異，或對面語，為乞匃故，往至比丘所而不為法，生瞋恚心及睡調心，但為憒閙，親近俗事，而於此經作不利益，不肯聽受不說不誦，晝夜常起諸煩惱心，遠離解脫。有如是等心故，受女身不得遠離。是故師子！一切女人皆悉應作如是觀察：『我當云何斷諸結使，不令復有如是女人無利益事。』當聽是經，受持讀誦，亦為他說。何以故？得聞是經分別次第，必能離於一切結使。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告師子言：「一切女人多生嫉妬、欺誑、妄語，心口俱異，或對面語，為乞匃故，往至比丘所而不為法，生瞋恚心及睡調心，但為憒閙，親近俗事，而於此經作不利益，不肯聽受不說不誦，晝夜常起諸煩惱心，遠離解脫。有如是等心故，受女身不得遠離。是故師子！一切女人皆悉應作如是觀察：『我當云何斷諸結使，不令復有如是女人無利益事。』當聽是經，受持讀誦，亦為他說。何以故？得聞是經分別次第，必能離於一切結使。」

時師子言：「若有女人，讀誦此經為他解說，求捨女身當可得不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時師子言：「若有女人，讀誦此經為他解說，求捨女身當可得不？」

佛言：「師子！若有女人受持讀誦此經典者，是最後女身更不復受，除其方便神通變化現受女者。師子！譬如有人然大火聚，而自投之，既投火已，復作是言：『莫燒我身，亦使我身莫作異色。』師子！於汝意云何？是人雖作此語，得如所言不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「師子！若有女人受持讀誦此經典者，是最後女身更不復受，除其方便神通變化現受女者。師子！譬如有人然大火聚，而自投之，既投火已，復作是言：『莫燒我身，亦使我身莫作異色。』師子！於汝意云何？是人雖作此語，得如所言不？」

師子答言：「不也。世尊！何以故？是大火聚性能燒物滅除身色。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子答言：「不也。世尊！何以故？是大火聚性能燒物滅除身色。」

佛言：「師子！此經亦復如是，能燒一切結使行薪。若欲捨女身相，即得離欲，成就佛法。欲見無量無數阿僧祇諸佛得無礙辯，欲發慈心一切眾生者，亦當受持讀誦書寫此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「師子！此經亦復如是，能燒一切結使行薪。若欲捨女身相，即得離欲，成就佛法。欲見無量無數阿僧祇諸佛得無礙辯，欲發慈心一切眾生者，亦當受持讀誦書寫此經。」

是時師子及五百童女白佛言：「世尊！我從定光佛所，得聞是經受持讀誦，我今復為無量眾生重說顯示。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時師子及五百童女白佛言：「世尊！我從定光佛所，得聞是經受持讀誦，我今復為無量眾生重說顯示。」

爾時阿難白佛言：「世尊！今此師子及五百童女，何故不轉女身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！今此師子及五百童女，何故不轉女身？」

佛告阿難：「汝今謂是師子及五百童女是實女耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝今謂是師子及五百童女是實女耶？」

阿難言：「如是！世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「如是！世尊。」

佛答阿難：「莫作是語。何以故？如此師子及五百童女，皆示現為女身，非真實也。何以故？但為未來眾生示現變化，憐愍一切諸女人故，現為女像，厭離女身。何以故？若作男形，則不能入一切處故。阿難！此師子等亦非男非女。何以故？一切諸法皆非男非女，出過一切法，無相可得，是真照明。阿難！是師子等隨順世法故受女身，為化諸女隨已修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛答阿難：「莫作是語。何以故？如此師子及五百童女，皆示現為女身，非真實也。何以故？但為未來眾生示現變化，憐愍一切諸女人故，現為女像，厭離女身。何以故？若作男形，則不能入一切處故。阿難！此師子等亦非男非女。何以故？一切諸法皆非男非女，出過一切法，無相可得，是真照明。阿難！是師子等隨順世法故受女身，為化諸女隨已修學。」

爾時有五百比丘尼，從坐而起，頭面禮足白佛言：「世尊！我等從今以往，當受持讀誦書寫此經，為他解說。何以故？我等受此女身無所利益，宜速厭離。自從今日若未解者當令得解，若未聞者當令得聞，初、中、後夜除其睡眠繫念思惟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有五百比丘尼，從坐而起，頭面禮足白佛言：「世尊！我等從今以往，當受持讀誦書寫此經，為他解說。何以故？我等受此女身無所利益，宜速厭離。自從今日若未解者當令得解，若未聞者當令得聞，初、中、後夜除其睡眠繫念思惟。」

佛言：「諸比丘尼！善哉，善哉！汝等發大莊嚴以自莊嚴，興大精進，勇猛第一皆悉厭離樂捨女身；為欲利益一切佛法，受持此經，書寫讀誦，為他演說；汝等皆是最後受於女身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸比丘尼！善哉，善哉！汝等發大莊嚴以自莊嚴，興大精進，勇猛第一皆悉厭離樂捨女身；為欲利益一切佛法，受持此經，書寫讀誦，為他演說；汝等皆是最後受於女身。」

諸比丘尼聞是語已，踊躍歡喜，皆脫上服以供養佛。作是施已，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘尼聞是語已，踊躍歡喜，皆脫上服以供養佛。作是施已，而說偈言：

「我等蒙安慰， 為得男子身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等蒙安慰， 為得男子身；

如來無二言， 人中最上說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無二言， 人中最上說。」

爾時四部眾中，有五百長者夫人，從坐而起整其衣服，右膝著地長跪叉手，白佛言：「世尊！我等亦從今日受持讀誦，書寫解說，但是女身為他所制不得自在，懷妊十月，云何當得免斯苦耶。何以故？若處深宮為王拘攝，或為父母兒婿禁制，從今已往，當勤精進專行修習，乃至終身受持正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四部眾中，有五百長者夫人，從坐而起整其衣服，右膝著地長跪叉手，白佛言：「世尊！我等亦從今日受持讀誦，書寫解說，但是女身為他所制不得自在，懷妊十月，云何當得免斯苦耶。何以故？若處深宮為王拘攝，或為父母兒婿禁制，從今已往，當勤精進專行修習，乃至終身受持正法。」

於是世尊讚歎五百長者夫人：「善哉，善哉！如汝所說，汝等從今永捨女身，不復繼屬承事他人，亦無懷妊十月等苦，離於婬欲及諸胞胎，世世常生淨佛國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊讚歎五百長者夫人：「善哉，善哉！如汝所說，汝等從今永捨女身，不復繼屬承事他人，亦無懷妊十月等苦，離於婬欲及諸胞胎，世世常生淨佛國土。」

爾時阿難白佛言：「世尊！如是諸姊，得離女身生何淨土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！如是諸姊，得離女身生何淨土？」

佛言：「此諸姊等，當生寶藏蓮華光世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此諸姊等，當生寶藏蓮華光世界。」

阿難白佛言：「世尊！如彼世界，佛號何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！如彼世界，佛號何等？」

佛言：「於彼世界有佛，號一切寶如意王光明如來、至真、等正覺，今現在彼，為諸眾生，種種說法。如是族姓女等，悉生彼國，於彼佛所，得聞此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於彼世界有佛，號一切寶如意王光明如來、至真、等正覺，今現在彼，為諸眾生，種種說法。如是族姓女等，悉生彼國，於彼佛所，得聞此經。」

爾時長者夫人，聞佛說已，歡喜踊躍，即解瓔珞價直百千，以奉散佛，如是供養。供養已即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長者夫人，聞佛說已，歡喜踊躍，即解瓔珞價直百千，以奉散佛，如是供養。供養已即說偈言：

「我等蒙安慰， 捨離於女身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等蒙安慰， 捨離於女身；

如來無二言， 所說皆真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無二言， 所說皆真實。

女身為最惡， 當願速捨離； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女身為最惡， 當願速捨離；

凡愚之所迷， 不知真實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡愚之所迷， 不知真實相。

胎生女最惡， 願更不復受； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胎生女最惡， 願更不復受；

得離女胎已， 菩提為無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得離女胎已， 菩提為無上。」

爾時諸長者夫人，瞻仰如來目不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸長者夫人，瞻仰如來目不暫捨。

釋提桓因以天曼陀羅華散於佛上：「我等亦當受持此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋提桓因以天曼陀羅華散於佛上：「我等亦當受持此經。」

佛言：「憍尸迦！汝若與阿修羅戰時，常使得勝，不令退散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「憍尸迦！汝若與阿修羅戰時，常使得勝，不令退散。」

爾時文殊師利法王子，與百千億眾生，皆悉發於善根因緣。文殊師利白佛言：「世尊！如來未發菩提心時，我已轉此不退法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子，與百千億眾生，皆悉發於善根因緣。文殊師利白佛言：「世尊！如來未發菩提心時，我已轉此不退法輪。」

佛言：「文殊師利！十方無量億諸菩薩等，皆發大勝光明猶如日輪，如是大地亦皆六返震動，諸天雨華盈沒於膝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！十方無量億諸菩薩等，皆發大勝光明猶如日輪，如是大地亦皆六返震動，諸天雨華盈沒於膝。」

爾時阿難白佛言：「世尊！以何因緣，大地六返振動，諸天雨華？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！以何因緣，大地六返振動，諸天雨華？」

佛言：「是無量百千億天，聞文殊師利所說，心生歡喜，故雨此華。而作是言：『我等皆當受持書寫讀誦此經，亦願當得如文殊師利說如是法。』得聞經已，心生歡喜，大地一切普皆振動，諸天雨華。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是無量百千億天，聞文殊師利所說，心生歡喜，故雨此華。而作是言：『我等皆當受持書寫讀誦此經，亦願當得如文殊師利說如是法。』得聞經已，心生歡喜，大地一切普皆振動，諸天雨華。」

爾時阿難白佛言：「世尊！是經能成諸大功德，是經甚深最為希有。若有眾生，得聞是經一經耳者，當知是人不從小功德來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！是經能成諸大功德，是經甚深最為希有。若有眾生，得聞是經一經耳者，當知是人不從小功德來。」

佛言：「如是。阿難！當知是族姓男女，皆已供養過去諸佛，是故今於此會得聞是經，心生信解，乃能受持讀誦解說。有此經處即是一切天人中塔，利益無量其福不虛。若是經卷所住之處，及能受持乃至書寫者，皆應供養如世尊想。聞是經者命終皆得不墮惡道，降伏眾魔，建立法幢，常然法炬照諸幽冥，能吹法蠡到菩提樹，擊大法鼓開闡法門，雨大法雨。有求法者皆悉滿足，顯示法界，盡開過去諸佛伏藏。知一切法，除色、受、想、行、識想，遠離眼、耳、鼻、舌、身、意想，離一切法想乃至佛想。若聞是經，信解受持讀誦之者，是真佛子，皆從法生。阿難！若有善男子等，若欲食法味，坐於道場菩提樹下，如我不異，皆當受持讀誦此經，為他人說，乃至手持經卷，恭敬供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是。阿難！當知是族姓男女，皆已供養過去諸佛，是故今於此會得聞是經，心生信解，乃能受持讀誦解說。有此經處即是一切天人中塔，利益無量其福不虛。若是經卷所住之處，及能受持乃至書寫者，皆應供養如世尊想。聞是經者命終皆得不墮惡道，降伏眾魔，建立法幢，常然法炬照諸幽冥，能吹法蠡到菩提樹，擊大法鼓開闡法門，雨大法雨。有求法者皆悉滿足，顯示法界，盡開過去諸佛伏藏。知一切法，除色、受、想、行、識想，遠離眼、耳、鼻、舌、身、意想，離一切法想乃至佛想。若聞是經，信解受持讀誦之者，是真佛子，皆從法生。阿難！若有善男子等，若欲食法味，坐於道場菩提樹下，如我不異，皆當受持讀誦此經，為他人說，乃至手持經卷，恭敬供養。」

阿難白佛言：「世尊！於末劫中，當有人能受持讀誦，手持此經恭敬供養不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！於末劫中，當有人能受持讀誦，手持此經恭敬供養不？」

佛言：「若今聞經明信解了，於將來世，亦能受持讀誦為他解說，手持此經禮拜供養。若有沙門婆羅門天人及阿脩羅，今聞此經，於未來世更不聞者，無有是處。何以故？以今聞法因緣力故，若於後世亦得聞法，必能信解。譬如長者多諸男女，其家大富財寶無量，金銀、琉璃、珊瑚、虎珀、車𤦲、馬瑙、真珠、珂貝，奴婢僮僕象馬車乘，有如是等一切財寶，置之於後遊行他方，還至本處得此寶不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若今聞經明信解了，於將來世，亦能受持讀誦為他解說，手持此經禮拜供養。若有沙門婆羅門天人及阿脩羅，今聞此經，於未來世更不聞者，無有是處。何以故？以今聞法因緣力故，若於後世亦得聞法，必能信解。譬如長者多諸男女，其家大富財寶無量，金銀、琉璃、珊瑚、虎珀、車𤦲、馬瑙、真珠、珂貝，奴婢僮僕象馬車乘，有如是等一切財寶，置之於後遊行他方，還至本處得此寶不？」

阿難言：「得。何以故？此諸財寶本屬已故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「得。何以故？此諸財寶本屬已故。」

佛言：「阿難！如是法寶，今得聞者，即是己法，後還復聞。我今亦以佛眼，見現在世受持讀誦此經典者，後則還得如今無異。若未來世有諸眾生受持此經者，皆以佛眼觀察，如今所見等無有異。若有誹謗此經典者，我以佛眼明見此人，亦如今日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！如是法寶，今得聞者，即是己法，後還復聞。我今亦以佛眼，見現在世受持讀誦此經典者，後則還得如今無異。若未來世有諸眾生受持此經者，皆以佛眼觀察，如今所見等無有異。若有誹謗此經典者，我以佛眼明見此人，亦如今日。」

阿難白佛言：「世尊！若人不信不解誹謗是經，當趣何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！若人不信不解誹謗是經，當趣何所？」

佛言：「止！止！阿難！莫作是問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「止！止！阿難！莫作是問。」

阿難白佛言：「世尊！唯願說之。當使未來眾生有不信者聞斯果報，則便恐怖令生信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！唯願說之。當使未來眾生有不信者聞斯果報，則便恐怖令生信解。」

佛言：「若是誹謗不信果報所受苦痛，與五逆業其罪同等。若以利刀殺害眾生，滿三千大千世界，於意云何，是人罪報當趣何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若是誹謗不信果報所受苦痛，與五逆業其罪同等。若以利刀殺害眾生，滿三千大千世界，於意云何，是人罪報當趣何所？」

阿難言：「是人業報當趣惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「是人業報當趣惡道。」

佛言：「阿難！汝今應當作如是知。若恒河沙諸佛入涅槃後，為供養舍利造作塔廟，有人惡心焚燒毀壞。於意云何，是人當得幾所罪報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！汝今應當作如是知。若恒河沙諸佛入涅槃後，為供養舍利造作塔廟，有人惡心焚燒毀壞。於意云何，是人當得幾所罪報？」

阿難言：「如是人等受報甚苦，則不可說亦不可聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「如是人等受報甚苦，則不可說亦不可聞。」

「若誹謗此經，說其過惡所得罪報，亦復如是不可得聞。何以故？是人毀壞過去、未來、現在諸佛一切法眼故。」佛言：「若見有人受持讀誦此經典者，而起誹謗輕笑毀訾，教他不信，令使是人，不得讀誦如法受持，當知是人其罪甚重復多於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若誹謗此經，說其過惡所得罪報，亦復如是不可得聞。何以故？是人毀壞過去、未來、現在諸佛一切法眼故。」佛言：「若見有人受持讀誦此經典者，而起誹謗輕笑毀訾，教他不信，令使是人，不得讀誦如法受持，當知是人其罪甚重復多於彼。」

阿難言：「若滿三千大千世界眾生，具足十善住菩提道，若有壞如是等人眼者，得幾所罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「若滿三千大千世界眾生，具足十善住菩提道，若有壞如是等人眼者，得幾所罪？」

佛言：「是人當於無量阿僧祇劫，所受諸身則常生盲。於地獄中受苦無間，常挑其目。」佛言：「若有一人於此經中而生誹謗心不信者，我說是人罪亦如彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是人當於無量阿僧祇劫，所受諸身則常生盲。於地獄中受苦無間，常挑其目。」佛言：「若有一人於此經中而生誹謗心不信者，我說是人罪亦如彼。」

阿難言：「若有菩薩住於菩提，信解此經受持不疑，當趣何所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「若有菩薩住於菩提，信解此經受持不疑，當趣何所？」

佛言：「是名隨順供養諸佛等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是名隨順供養諸佛等無有異。」

阿難言：「若復有人不信是經而自誹謗，亦教他人令生誹謗。如此人者，當受何身？受何等苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「若復有人不信是經而自誹謗，亦教他人令生誹謗。如此人者，當受何身？受何等苦？」

佛言：「止！止！阿難！莫作是問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「止！止！阿難！莫作是問。」

阿難言：「惟願世尊，時為解說，令此四眾，若有疑惑生不信者，聞佛說已，當自悔過得生信心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「惟願世尊，時為解說，令此四眾，若有疑惑生不信者，聞佛說已，當自悔過得生信心。」

佛言：「若復有人，不信是經向他誹謗，當得十千由旬身，受如是大形獲無量苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若復有人，不信是經向他誹謗，當得十千由旬身，受如是大形獲無量苦。」

阿難言：「是人不慎舌故，復有何相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「是人不慎舌故，復有何相？」

佛言：「此人罪報，其舌縱廣一千由旬，以五百億大熱鐵犁，而耕其舌；復以五百億大熱鐵丸，雨其舌上。何以故？不慎惡業誹謗過故，受如是苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此人罪報，其舌縱廣一千由旬，以五百億大熱鐵犁，而耕其舌；復以五百億大熱鐵丸，雨其舌上。何以故？不慎惡業誹謗過故，受如是苦。」

爾時四眾聞是語已，身毛皆竪，悲泣盈目自投於地，皆共同聲唱如是言：「世尊！若族姓男女，如是誹謗當獲斯罪，是故我今代其懺悔使滅眾罪，不受如是大惡果報。今於佛前及餘十方無量佛前，我等愚冥不自知過，唯有佛眼實見實證，皆悉懺悔。自今以後不敢重作，猶如嬰兒無所識知，不能曉了分別善根，我今至誠深自咎責。惟願世尊，當垂憐愍受我懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四眾聞是語已，身毛皆竪，悲泣盈目自投於地，皆共同聲唱如是言：「世尊！若族姓男女，如是誹謗當獲斯罪，是故我今代其懺悔使滅眾罪，不受如是大惡果報。今於佛前及餘十方無量佛前，我等愚冥不自知過，唯有佛眼實見實證，皆悉懺悔。自今以後不敢重作，猶如嬰兒無所識知，不能曉了分別善根，我今至誠深自咎責。惟願世尊，當垂憐愍受我懺悔。」

佛言：「善哉！善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！善哉！」

是時四眾各言：「我今誠心自歸，所有諸罪悉皆懺悔不敢覆藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時四眾各言：「我今誠心自歸，所有諸罪悉皆懺悔不敢覆藏。」

佛言：「汝等如是至心懺悔，一切善法無不增長。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝等如是至心懺悔，一切善法無不增長。」

爾時阿難白佛言：「世尊！今此眾中有生疑者，惡業罪障亦如是耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！今此眾中有生疑者，惡業罪障亦如是耶？」

佛時答言：「於此眾中若生疑者，可即懺悔，所有餘罪受報輕微。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時答言：「於此眾中若生疑者，可即懺悔，所有餘罪受報輕微。」

阿難言：「云何受罪輕微？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「云何受罪輕微？」

佛言：「是人臨命終時，諸毛孔中皆悉受苦，喻如泥犁等無有異。何以故？能信如來所說言教，及信無量阿僧祇佛，亦自悔過。阿難！是族姓男女則不捨過去、未來、現在一切佛眼，若彼欲見無量阿僧祇佛，及見無量金剛葉蓮華光明遍照殊勝妙相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是人臨命終時，諸毛孔中皆悉受苦，喻如泥犁等無有異。何以故？能信如來所說言教，及信無量阿僧祇佛，亦自悔過。阿難！是族姓男女則不捨過去、未來、現在一切佛眼，若彼欲見無量阿僧祇佛，及見無量金剛葉蓮華光明遍照殊勝妙相。」

爾時釋提桓因現長者身，以種種華散諸四眾，唱如是言：「當以此華供養於佛，乃至供養如是經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因現長者身，以種種華散諸四眾，唱如是言：「當以此華供養於佛，乃至供養如是經典。」

爾時四眾即取諸華以散佛上變成華蓋，而白佛言：「世尊！以何因緣現是瑞相，今於佛前有是蓮華，及無量恒河沙一切佛前，亦復皆有如是等華？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四眾即取諸華以散佛上變成華蓋，而白佛言：「世尊！以何因緣現是瑞相，今於佛前有是蓮華，及無量恒河沙一切佛前，亦復皆有如是等華？」

佛言：「為說是經功德威力故現此瑞，如是相者當知皆是神力所持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「為說是經功德威力故現此瑞，如是相者當知皆是神力所持。」

爾時阿難白佛言：「世尊！佛威神力乃至如是護持法耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！佛威神力乃至如是護持法耶？」

佛言：「阿難！實我神力護持是法，乃至恒河沙諸佛亦皆護持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！實我神力護持是法，乃至恒河沙諸佛亦皆護持。」

爾時阿難白佛言：「世尊！此經當何名？斯經云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！此經當何名？斯經云何受持？」

佛言：「是經名為『無著果』，無有種種諸雜惡報，如是受持。信行、法行、八輩、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛解是假名無有真實，如是受持。名為『捨魔』，如是受持。亦名『六波羅蜜』，如是受持。何以故？阿難！若有如是信解，受持讀誦，書寫此經為他人說，當知是善男子、善女人，即是具足六波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是經名為『無著果』，無有種種諸雜惡報，如是受持。信行、法行、八輩、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、辟支佛解是假名無有真實，如是受持。名為『捨魔』，如是受持。亦名『六波羅蜜』，如是受持。何以故？阿難！若有如是信解，受持讀誦，書寫此經為他人說，當知是善男子、善女人，即是具足六波羅蜜。」

阿難言：「云何受持讀誦，書寫此經為他人說，即得具足六波羅蜜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「云何受持讀誦，書寫此經為他人說，即得具足六波羅蜜？」

佛言：「若善男子、善女人等，有能信解此經典者，即具足檀波羅蜜；於此法中心不犯戒，是名具足尸波羅蜜；若讀是經心忍不退，是名具足羼提波羅蜜；能於此經心不退沒，是名具足毘離耶波羅蜜；信樂此經心不散亂，是名具足禪波羅蜜；諦了此經無分別相，是名具足般若波羅蜜。是故此經，與六波羅蜜相應。亦名『一切諸佛所說不退法輪廣博嚴淨』。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若善男子、善女人等，有能信解此經典者，即具足檀波羅蜜；於此法中心不犯戒，是名具足尸波羅蜜；若讀是經心忍不退，是名具足羼提波羅蜜；能於此經心不退沒，是名具足毘離耶波羅蜜；信樂此經心不散亂，是名具足禪波羅蜜；諦了此經無分別相，是名具足般若波羅蜜。是故此經，與六波羅蜜相應。亦名『一切諸佛所說不退法輪廣博嚴淨』。」

阿難言：「是經名字不可得聞，何況得見？初、中、後善，具足受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「是經名字不可得聞，何況得見？初、中、後善，具足受持。」

佛言：「如是！如是！實如汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！如是！實如汝說。」

阿難言：「得聞此經，是人生死餘幾所耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「得聞此經，是人生死餘幾所耶？」

佛言：「若人得聞《不退法輪廣博嚴淨方等經》名，此人生死餘則千劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若人得聞《不退法輪廣博嚴淨方等經》名，此人生死餘則千劫。」

阿難言：「若聞此經名字，信解能受發菩提心，是人功德當住何地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「若聞此經名字，信解能受發菩提心，是人功德當住何地？」

佛言：「若有得聞是經名者，則受阿耨多羅三藐三菩提記，得不退轉地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有得聞是經名者，則受阿耨多羅三藐三菩提記，得不退轉地。」

爾時四眾前，皆有蓮華座若干種色，復有百千萬億種葉。時諸四眾踊躍歡喜，各取此華以奉散佛，而作是言：「我等皆當為人廣說如是經典，分別顯示使不斷絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四眾前，皆有蓮華座若干種色，復有百千萬億種葉。時諸四眾踊躍歡喜，各取此華以奉散佛，而作是言：「我等皆當為人廣說如是經典，分別顯示使不斷絕。」

爾時世尊熙怡微笑，作天伎樂，香風時來其氣芬馥，多有諸天於虛空中，亦作無量種種天樂，雨諸天香，細末栴檀，沈水膠香，閻浮檀金末及諸銀末，摩尼寶網羅覆其上，及五種色曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，曼殊沙華，摩訶曼殊沙華，迦迦羅華，摩訶迦迦羅華，一切優鉢羅華，拘物頭華，芬陀利華，及香瓔珞塗香末香，一切諸天所有供養，遍滿虛空。地上人民，亦整衣服散華供養。復有諸餘眾生，皆以臂腳寶環手釧，解頸諸瓔無量寶冠，以奉上佛。復有諸餘眾生，以其金銀散於佛上。復有諸餘眾生心皆歡喜，出大音聲唱言：「善哉！善哉！」及諸象馬出和雅音，虛空諸鳥隨類音聲以用供養，地獄眾生皆得暫樂，畜生眾生更相愛念，如父母想，閻羅王界一切眾生亦暫受樂，餓鬼眾生皆悉得除飢渴苦惱。爾時天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，各受快樂，更相慈愍猶如父子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊熙怡微笑，作天伎樂，香風時來其氣芬馥，多有諸天於虛空中，亦作無量種種天樂，雨諸天香，細末栴檀，沈水膠香，閻浮檀金末及諸銀末，摩尼寶網羅覆其上，及五種色曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，曼殊沙華，摩訶曼殊沙華，迦迦羅華，摩訶迦迦羅華，一切優鉢羅華，拘物頭華，芬陀利華，及香瓔珞塗香末香，一切諸天所有供養，遍滿虛空。地上人民，亦整衣服散華供養。復有諸餘眾生，皆以臂腳寶環手釧，解頸諸瓔無量寶冠，以奉上佛。復有諸餘眾生，以其金銀散於佛上。復有諸餘眾生心皆歡喜，出大音聲唱言：「善哉！善哉！」及諸象馬出和雅音，虛空諸鳥隨類音聲以用供養，地獄眾生皆得暫樂，畜生眾生更相愛念，如父母想，閻羅王界一切眾生亦暫受樂，餓鬼眾生皆悉得除飢渴苦惱。爾時天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，各受快樂，更相慈愍猶如父子。

爾時阿難白佛言：「世尊！如來今者，以何因緣而微笑耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！如來今者，以何因緣而微笑耶？」

爾時佛告阿難：「一切四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，若於今世後世聞此經者，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。能為他人廣說是經無所損減，亦如我今分別解說等無有異。阿難！聞此經已心生信解，即是佛種，何況受持讀誦修行。當知是人去一切種智則為不遠，當得一切智自然智，是故此經名『不退轉法輪之印』，能為諸菩薩等作大利益，亦為一切眾生，發於無上道心因緣。能發心已，便於此經具足成就。阿難！如來以一切智示諸眾生，若復有人，雖離佛智，但聞此經，即得自然智及佛智利，亦即受記，是故此經名為『不退轉法輪廣博嚴淨』，亦名『成就具足善根莊嚴方便為作利益行大乘者』。阿難當知！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「一切四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，若於今世後世聞此經者，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。能為他人廣說是經無所損減，亦如我今分別解說等無有異。阿難！聞此經已心生信解，即是佛種，何況受持讀誦修行。當知是人去一切種智則為不遠，當得一切智自然智，是故此經名『不退轉法輪之印』，能為諸菩薩等作大利益，亦為一切眾生，發於無上道心因緣。能發心已，便於此經具足成就。阿難！如來以一切智示諸眾生，若復有人，雖離佛智，但聞此經，即得自然智及佛智利，亦即受記，是故此經名為『不退轉法輪廣博嚴淨』，亦名『成就具足善根莊嚴方便為作利益行大乘者』。阿難當知！」

爾時如來廣說是經，無量菩薩皆得成就無生法忍；無量無邊阿僧祇等億數眾生，皆悉得住不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來廣說是經，無量菩薩皆得成就無生法忍；無量無邊阿僧祇等億數眾生，皆悉得住不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。

佛說經已，文殊師利、舍利弗阿難等，及諸四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆大歡喜，頂受奉行，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，文殊師利、舍利弗阿難等，及諸四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆大歡喜，頂受奉行，作禮而去。

不退轉法輪經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉法輪經卷第四