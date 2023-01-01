不退轉法輪經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉法輪經卷第三

僧祐錄云安公涼土異經在北涼錄第二譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧祐錄云安公涼土異經在北涼錄第二譯

重釋二乘相品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重釋二乘相品第四

「阿難！如是菩薩摩訶薩現知明無明，知行無行，知識知識相，知名色知名色相，知六入知六入相，知觸知觸相，知受知受相，知愛知愛相，知取知取相，知有知有相，知生知生相，知老死知老死相，修集現見名辟支佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！如是菩薩摩訶薩現知明無明，知行無行，知識知識相，知名色知名色相，知六入知六入相，知觸知觸相，知受知受相，知愛知愛相，知取知取相，知有知有相，知生知生相，知老死知老死相，修集現見名辟支佛。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「現見無明， 而無所知； 亦無成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現見無明， 而無所知； 亦無成就，

如水中影。 明亦不動， 不著於法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如水中影。 明亦不動， 不著於法；

若不著法， 是名明相。 無明如空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不著法， 是名明相。 無明如空，

一切法相； 到於現見， 是名緣覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法相； 到於現見， 是名緣覺。

若說諸行， 非內非外； 亦非從佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說諸行， 非內非外； 亦非從佛，

而起於行。 是行假名， 決定非有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而起於行。 是行假名， 決定非有；

無生無滅， 猶如虛空。 到此現見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生無滅， 猶如虛空。 到此現見，

菩薩無畏； 是名正覺， 緣覺難思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無畏； 是名正覺， 緣覺難思。

知一切法， 皆如幻化； 明如幻已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一切法， 皆如幻化； 明如幻已，

是名現見。 不如實知， 是識行處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名現見。 不如實知， 是識行處；

是想分別， 知識法空。 識智非智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是想分別， 知識法空。 識智非智，

一切不著； 若知於法， 識如幻想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切不著； 若知於法， 識如幻想。

名色因緣， 皆有為相； 無決定體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名色因緣， 皆有為相； 無決定體，

亦無成就。 離於六入， 說六入相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無成就。 離於六入， 說六入相；

言說音聲， 體性皆空。 觸無因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說音聲， 體性皆空。 觸無因緣，

從六入生； 分別是觸， 如幻皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從六入生； 分別是觸， 如幻皆空。

是觸無體， 從妄想生； 觸無真實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是觸無體， 從妄想生； 觸無真實，

亦無住處。 現見於觸， 知無觸相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無住處。 現見於觸， 知無觸相；

成就厭離， 名辟支佛。 若證於受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就厭離， 名辟支佛。 若證於受，

不堅如泡； 性相皆空， 究竟無實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不堅如泡； 性相皆空， 究竟無實。

斷於愛結， 得無愛法； 得盡諸欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷於愛結， 得無愛法； 得盡諸欲，

是名緣覺。 分別於取， 空無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名緣覺。 分別於取， 空無所有；

如熱時炎， 無有成就。 無有作想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如熱時炎， 無有成就。 無有作想，

生想亦爾； 知生體性， 空寂無有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生想亦爾； 知生體性， 空寂無有。

得離於老， 亦不畏死； 無所成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得離於老， 亦不畏死； 無所成就，

不受後有。 現見此法， 無所依止； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不受後有。 現見此法， 無所依止；

以緣覺聲， 實修菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以緣覺聲， 實修菩薩。

「阿難！汝今當知，是如來等正覺為諸菩薩摩訶薩方便說辟支佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝今當知，是如來等正覺為諸菩薩摩訶薩方便說辟支佛。」

爾時阿難即從坐起，整其衣服，合掌向佛而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難即從坐起，整其衣服，合掌向佛而說偈言：

「涅槃非涅槃， 救度於世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「涅槃非涅槃， 救度於世間；

猶如空中結， 以空而自解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如空中結， 以空而自解。

若能如是說， 亦名有所說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是說， 亦名有所說；

世尊善方便， 而說無著法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊善方便， 而說無著法。」

爾時，阿難說是偈已白佛言：「世尊！一切世間愚癡所蔽而自欺誑，不解如來作假名說。信行、法行、八輩等法，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、聲聞、緣覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難說是偈已白佛言：「世尊！一切世間愚癡所蔽而自欺誑，不解如來作假名說。信行、法行、八輩等法，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、聲聞、緣覺。」

爾時佛告阿難：「汝於過去佛不忘假名殖諸善根，以善解假名故，不為愚闇之所劫奪。何以故？假名諸法，如幻、如水中影、如熱時炎、如呼聲響。如是假名，阿難！汝今當知，不為諸惡之所侵害，具足莊嚴而自莊嚴，能知諸法假名因緣，無所忘失成就精進，而亦不取精進之相，無有忘失，得最勝智亦不取智相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「汝於過去佛不忘假名殖諸善根，以善解假名故，不為愚闇之所劫奪。何以故？假名諸法，如幻、如水中影、如熱時炎、如呼聲響。如是假名，阿難！汝今當知，不為諸惡之所侵害，具足莊嚴而自莊嚴，能知諸法假名因緣，無所忘失成就精進，而亦不取精進之相，無有忘失，得最勝智亦不取智相。」

爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說偈言：

「愚癡諸眾生， 懈怠少智者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚癡諸眾生， 懈怠少智者；

則不知假名， 應當勤精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則不知假名， 應當勤精進。

能解於假名， 如實知諸陰； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能解於假名， 如實知諸陰；

救度於世間， 令得真實智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救度於世間， 令得真實智。

知假名空已， 便即菩提覺； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知假名空已， 便即菩提覺；

亦不得菩提， 是名說菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不得菩提， 是名說菩提。

假名即空相， 空不能知空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假名即空相， 空不能知空；

空但有音聲， 離一切諍論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空但有音聲， 離一切諍論。

顯示如是義， 於空無所取； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示如是義， 於空無所取；

亦無可證處， 云何有得者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無可證處， 云何有得者？

是名為空空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為空空。

「如是阿難！當知空法甚深無量，不生放逸亦無所失，是名說辟支佛具足行地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是阿難！當知空法甚深無量，不生放逸亦無所失，是名說辟支佛具足行地。」

爾時眾中有五百億比丘皆得信行，從座而起，在世尊前俱說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有五百億比丘皆得信行，從座而起，在世尊前俱說偈言：

「離疑得正智， 救世無上主； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離疑得正智， 救世無上主；

世尊說假名， 信行住菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說假名， 信行住菩提。」

爾時眾中復有五百億法行比丘，聞說偈已，從座而起，整其衣服，俱說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中復有五百億法行比丘，聞說偈已，從座而起，整其衣服，俱說偈言：

「我等除疑惑， 菩提之照明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等除疑惑， 菩提之照明；

如來說假法， 法行住菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說假法， 法行住菩提。」

爾時眾中復有十億八輩比丘，聞說偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中復有十億八輩比丘，聞說偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言：

「我先離疑悔， 久修於八輩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我先離疑悔， 久修於八輩；

如來說假名， 八輩住菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說假名， 八輩住菩提。」

爾時眾中復有十億須陀洹，聞說偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中復有十億須陀洹，聞說偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言：

「我今蒙照明， 救世之聖主； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今蒙照明， 救世之聖主；

知佛所說法， 開示於假名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知佛所說法， 開示於假名。」

爾時眾中復有二百五萬斯陀含比丘，聞說偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中復有二百五萬斯陀含比丘，聞說偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言：

「我先有取著， 而得斯陀含； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我先有取著， 而得斯陀含；

今離諸妄想， 寂靜無戲論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今離諸妄想， 寂靜無戲論。」

爾時眾中復有十億阿那含，聞說偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中復有十億阿那含，聞說偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言：

「救世無上尊， 令我離戲論； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「救世無上尊， 令我離戲論；

拔離果想已， 照明菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔離果想已， 照明菩提道。」

爾時眾中復有三十五億比丘，皆住四禪得阿羅漢，聞說偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中復有三十五億比丘，皆住四禪得阿羅漢，聞說偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言：

「我今得離垢， 自證於無餘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今得離垢， 自證於無餘；

諸乘入一乘， 如幻無決定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸乘入一乘， 如幻無決定。」

爾時眾中復有二萬比丘，聞說偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中復有二萬比丘，聞說偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言：

「我本著妄說， 世尊說假名； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我本著妄說， 世尊說假名；

自謂為聲聞， 住於假名法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自謂為聲聞， 住於假名法。」

爾時眾中復有五千比丘，住辟支佛乘，聞是偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中復有五千比丘，住辟支佛乘，聞是偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言：

「我今得現見， 為緣覺菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今得現見， 為緣覺菩提；

如來說假名， 緣覺不思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來說假名， 緣覺不思議。」

爾時眾中復有百萬比丘尼，取須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果想，聞說偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中復有百萬比丘尼，取須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果想，聞說偈已，從座而起，住於佛前，俱說偈言：

「願於女身相， 皆入平等法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願於女身相， 皆入平等法；

世尊無異說， 照明為最上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊無異說， 照明為最上。」

爾時眾中復有八百萬優婆塞、優婆夷，皆作須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果想，聞說偈已，從座而起，住於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中復有八百萬優婆塞、優婆夷，皆作須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢果想，聞說偈已，從座而起，住於佛前，而說偈言：

「我今心無垢， 淨如毘琉璃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今心無垢， 淨如毘琉璃；

今始名出家， 得住於佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今始名出家， 得住於佛法。」

爾時虛空中有六十億那由他諸天，以天曼陀羅華而散佛上，於如來前，俱說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時虛空中有六十億那由他諸天，以天曼陀羅華而散佛上，於如來前，俱說偈言：

「我先取乘想， 貪著於諸果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我先取乘想， 貪著於諸果；

我今悉捨離， 始覺菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今悉捨離， 始覺菩提道。」

不退轉法輪經除想品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉法輪經除想品第五

爾時眾中復有無量百千阿羅漢，舍利弗、大目揵連、須菩提、阿那律、阿㝹樓馱、劫賓那、憍梵波提而為上首，從座而起，整其衣服，住世尊前，曲躬恭敬，白佛言：「世尊！我今發真實願，離於妄想摧伏眾魔，具足五逆，具足五欲，具足邪見，離於正見，斷於無量眾生命者，我今當令悉成菩提入無餘涅槃。」爾時世尊默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中復有無量百千阿羅漢，舍利弗、大目揵連、須菩提、阿那律、阿㝹樓馱、劫賓那、憍梵波提而為上首，從座而起，整其衣服，住世尊前，曲躬恭敬，白佛言：「世尊！我今發真實願，離於妄想摧伏眾魔，具足五逆，具足五欲，具足邪見，離於正見，斷於無量眾生命者，我今當令悉成菩提入無餘涅槃。」爾時世尊默然而住。

無量百千在會大眾皆生疑惑：「何故爾耶？而今我等盡皆盲冥無所覺知，諸阿羅漢尚作是說，何況凡夫？」各坐一處而不動搖，一切坐者不能得起，若有立者亦不能坐，皆言：「何故作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量百千在會大眾皆生疑惑：「何故爾耶？而今我等盡皆盲冥無所覺知，諸阿羅漢尚作是說，何況凡夫？」各坐一處而不動搖，一切坐者不能得起，若有立者亦不能坐，皆言：「何故作如是說？」

爾時阿難即為大眾百千萬億眾生故，以佛神力令自知心亦知他心，問文殊師利言：「如是大眾百千億等，聞諸羅漢作是說已，皆生疑惑，唯願文殊為我分別說其因緣。」爾時如來默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難即為大眾百千萬億眾生故，以佛神力令自知心亦知他心，問文殊師利言：「如是大眾百千億等，聞諸羅漢作是說已，皆生疑惑，唯願文殊為我分別說其因緣。」爾時如來默然而住。

文殊師利告阿難言：「是不退轉地菩薩，見諸大德因緣故作如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利告阿難言：「是不退轉地菩薩，見諸大德因緣故作如是說。」

阿難言：「文殊師利！不退轉地是菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「文殊師利！不退轉地是菩提耶？」

文殊師利答言：「如是，如是！不退轉地是諸大德菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「如是，如是！不退轉地是諸大德菩提。」

阿難問言：「諸尊者何故作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問言：「諸尊者何故作如是說？」

爾時文殊師利語阿難言：「無明為母，從行生愛，究竟滅盡悉除怨害；倒想為父，離於顛倒除滅欲愛，作阿羅漢堅固不壞；盡凡夫想及以僧想，壞是想故能修一切無壞法想，乃至不取如來之想，習學無生究竟永離。尊者阿難！諸大德作如是說：『我今云何具足五逆？』何以故？無來去想，是故名為具足五逆。又阿難言：『何者為五欲？』是諸比丘，知於五欲，如夢、如幻、如水上泡、如呼聲響，如是智慧具足。云何具足智慧不增不減？云何五欲亦不增不減？何以故？如是五欲究竟無體無相，如實知已，即五欲相得證智慧，是故名為具足五欲。以是義故，諸大德作如是說：『我今具足五欲。』阿難！何者是具足邪見離於正見？於一切法而皆取著，是名邪見；邪見者是虛妄想，一切諸法非依非無依，猶如虛空無歸無依。何以故？一切法無實可得，應如是知。一切法皆悉平等，除其等想，是名正見。何以故？如是等想，即是惡想。以是義故，諸大德比丘，不見等想，亦不見惡想。何以故？盡一切想，名佛菩提。逮菩提已，而亦不見少法可得。阿難！以是因緣，大德比丘作如是說：『離於正見具足邪見。』阿難！何以故是諸比丘言：『我今實斷百千眾生命。』諸大德出是語時，百千萬億諸天，聞如是說，皆即得解諸法如夢、如幻、如水中影、如呼聲響，得如是解已，便斷眾生、丈夫、壽命及人等想，亦即得解脫無有種，於菩提善根一切諸法，皆無起、無作、無所修習，聞說假名深信無疑，及優婆塞、優婆夷等，皆悉除斷眾生、丈夫、壽命及人等想。除是想已，便得不復數數受生。何以故？斷除眾生、丈夫、壽命人及餓鬼想，有是想故數受生死，離是想已，即得究竟自證無生。以是因緣，諸大德！如是方便善說假名，言斷無量眾生之命，是故說言具足得佛菩提。我今於無餘涅槃而般涅槃，得佛相好，以是教化無量百千萬億眾生，滅諸結使如佛所證。何以故？令諸眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，得無生忍已令得菩提，亦不捨煩惱，不近佛法，從意生煩惱盡滅無餘。以是因緣，諸大德皆言：『我今得到菩提。』阿難！是故今者名為無生。何以故？如是善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，照明諸法，發菩提心已，亦無所得，離菩提相及一切法相，於無餘涅槃入般涅槃。阿難！如是族姓男女乘菩薩乘，不以見日而生晝想，凡夫愚人若見日時便作日想，則非智者。何以故？阿難！若日有體非虛妄者，則可積聚，以虛妄故，亦無過去、未來，夜亦如是。若日作日想，夜作夜想，則是凡愚妄想所見。阿難！是菩薩乘，修行阿耨多羅三藐三菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利語阿難言：「無明為母，從行生愛，究竟滅盡悉除怨害；倒想為父，離於顛倒除滅欲愛，作阿羅漢堅固不壞；盡凡夫想及以僧想，壞是想故能修一切無壞法想，乃至不取如來之想，習學無生究竟永離。尊者阿難！諸大德作如是說：『我今云何具足五逆？』何以故？無來去想，是故名為具足五逆。又阿難言：『何者為五欲？』是諸比丘，知於五欲，如夢、如幻、如水上泡、如呼聲響，如是智慧具足。云何具足智慧不增不減？云何五欲亦不增不減？何以故？如是五欲究竟無體無相，如實知已，即五欲相得證智慧，是故名為具足五欲。以是義故，諸大德作如是說：『我今具足五欲。』阿難！何者是具足邪見離於正見？於一切法而皆取著，是名邪見；邪見者是虛妄想，一切諸法非依非無依，猶如虛空無歸無依。何以故？一切法無實可得，應如是知。一切法皆悉平等，除其等想，是名正見。何以故？如是等想，即是惡想。以是義故，諸大德比丘，不見等想，亦不見惡想。何以故？盡一切想，名佛菩提。逮菩提已，而亦不見少法可得。阿難！以是因緣，大德比丘作如是說：『離於正見具足邪見。』阿難！何以故是諸比丘言：『我今實斷百千眾生命。』諸大德出是語時，百千萬億諸天，聞如是說，皆即得解諸法如夢、如幻、如水中影、如呼聲響，得如是解已，便斷眾生、丈夫、壽命及人等想，亦即得解脫無有種，於菩提善根一切諸法，皆無起、無作、無所修習，聞說假名深信無疑，及優婆塞、優婆夷等，皆悉除斷眾生、丈夫、壽命及人等想。除是想已，便得不復數數受生。何以故？斷除眾生、丈夫、壽命人及餓鬼想，有是想故數受生死，離是想已，即得究竟自證無生。以是因緣，諸大德！如是方便善說假名，言斷無量眾生之命，是故說言具足得佛菩提。我今於無餘涅槃而般涅槃，得佛相好，以是教化無量百千萬億眾生，滅諸結使如佛所證。何以故？令諸眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，得無生忍已令得菩提，亦不捨煩惱，不近佛法，從意生煩惱盡滅無餘。以是因緣，諸大德皆言：『我今得到菩提。』阿難！是故今者名為無生。何以故？如是善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，照明諸法，發菩提心已，亦無所得，離菩提相及一切法相，於無餘涅槃入般涅槃。阿難！如是族姓男女乘菩薩乘，不以見日而生晝想，凡夫愚人若見日時便作日想，則非智者。何以故？阿難！若日有體非虛妄者，則可積聚，以虛妄故，亦無過去、未來，夜亦如是。若日作日想，夜作夜想，則是凡愚妄想所見。阿難！是菩薩乘，修行阿耨多羅三藐三菩提，

有善知識，不應晝生晝想，夜生夜想。何以故？離一切想，能住菩提如來之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有善知識，不應晝生晝想，夜生夜想。何以故？離一切想，能住菩提如來之道。」

爾時文殊師利而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利而說偈言：

「無明以為母， 從行之所生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無明以為母， 從行之所生；

若斷其根本， 是名為除害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若斷其根本， 是名為除害。

喜愛諸倒想， 是說名為父； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜愛諸倒想， 是說名為父；

若能如實知， 究竟無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如實知， 究竟無所有。

知彼悉虛妄， 則斷諸根本； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知彼悉虛妄， 則斷諸根本；

無緣亦無住， 是說名除害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無緣亦無住， 是說名除害。

若說諸羅漢， 凡夫不思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說諸羅漢， 凡夫不思議；

如實不壞相， 是滅名究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實不壞相， 是滅名究竟。

我本著僧想， 如實知是已； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我本著僧想， 如實知是已；

諸法皆無壞， 亦令一切聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法皆無壞， 亦令一切聞。

先取於如來， 是名為虛妄； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先取於如來， 是名為虛妄；

知彼無異想， 平等同一空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知彼無異想， 平等同一空。

拔斷其根本， 是名無生智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔斷其根本， 是名無生智；

若能如是說， 顯現禪定力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是說， 顯現禪定力。

若說具諸欲， 如是五名字； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說具諸欲， 如是五名字；

能離如是想， 猶如於幻夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能離如是想， 猶如於幻夢。

不增亦不減， 是名具五欲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不增亦不減， 是名具五欲；

在於救世前， 彼作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於救世前， 彼作如是說。

知欲本性空， 猶如夢化相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知欲本性空， 猶如夢化相；

畢竟無有生， 具足如實智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢竟無有生， 具足如實智。

知諸邪見過， 虛妄生分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸邪見過， 虛妄生分別；

以此究竟智， 一切皆具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此究竟智， 一切皆具足。

虛妄無取著， 離於和合相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄無取著， 離於和合相；

如是善知已， 無相無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是善知已， 無相無所有。

同智一切過， 邪見正見等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同智一切過， 邪見正見等；

逮得真實法， 邪正相俱滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得真實法， 邪正相俱滅。

眾生生死想， 愚癡妄分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生生死想， 愚癡妄分別；

若不得眾生， 則無有生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不得眾生， 則無有生死。

眾生多方便， 捨離於命想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生多方便， 捨離於命想；

遠離是想已， 知命想最惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離是想已， 知命想最惡。

若離眾生想， 分別壽命等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離眾生想， 分別壽命等；

斷多眾生命， 是彼之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷多眾生命， 是彼之所說。

捨離於死想， 愚癡所分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨離於死想， 愚癡所分別；

究竟得無生， 是名為實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟得無生， 是名為實法。

滅除諸結使， 得證於無相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除諸結使， 得證於無相；

菩提無有色， 無滅亦無果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提無有色， 無滅亦無果。

魔怨不能障， 自覺於菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔怨不能障， 自覺於菩提；

諸法無諍論， 無生性寂滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無諍論， 無生性寂滅。」

爾時文殊師利說是偈已，如是無量百千眾生除諸疑悔，離疑悔已心生歡喜得法照明，各脫上服供養文殊師利，作如是言：「能令我等皆得此法悉作是說，亦令眾生心證諸法，皆得如彼文殊師利所解實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利說是偈已，如是無量百千眾生除諸疑悔，離疑悔已心生歡喜得法照明，各脫上服供養文殊師利，作如是言：「能令我等皆得此法悉作是說，亦令眾生心證諸法，皆得如彼文殊師利所解實相。」

爾時阿難白佛言：「世尊！云何如是百千萬億眾生皆生疑悔，何故如來不自為說令斷疑悔？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！云何如是百千萬億眾生皆生疑悔，何故如來不自為說令斷疑悔？」

於是佛告阿難言：「如是百千萬億眾生，皆從文殊師利發菩提心，於文殊師利而得調伏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛告阿難言：「如是百千萬億眾生，皆從文殊師利發菩提心，於文殊師利而得調伏。」

阿難復言：「皆得阿耨多羅三藐三菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復言：「皆得阿耨多羅三藐三菩提耶？」

佛言：「如是！阿難！一切眾生皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。何以故？皆由文殊師利善知識故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是！阿難！一切眾生皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。何以故？皆由文殊師利善知識故。」

阿難言：「如是等諸比丘，信行、法行、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、聲聞、辟支佛想盡，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「如是等諸比丘，信行、法行、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、聲聞、辟支佛想盡，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提耶？」

佛言：「有難信者，少智下劣者，懈怠、懶惰、少精進者，貪嗜飲食近於五欲，樂處憒閙心不遠離，忘失正念無智慧者，心無正定常驚亂者，增上慢者，取著增上慢者，貪著己身樂於壽命不觀無常，多諸貪嫉愚癡無智，毀破禁戒心生惱害，於佛法中起於疑惑，見無智者，近惡知識遠離善知識，亦不恭敬善知識，不學般若波羅蜜，不修陀羅尼諸經之王，常起妄見，著妄見已得於惡師貪樂衣鉢，於和上阿闍梨無恭敬心，亦不樂親近，於初、中、後夜心生懈怠，兩舌難信好喜妄語，惡口貪嫉親近邪見，習邪見已常修邪觀不好學戒，心無慚愧無所顧畏，親近愚癡樂行外道，不信空、無相、無願、無生、無滅，於一切法不生信心。阿難！如是人等難可解悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「有難信者，少智下劣者，懈怠、懶惰、少精進者，貪嗜飲食近於五欲，樂處憒閙心不遠離，忘失正念無智慧者，心無正定常驚亂者，增上慢者，取著增上慢者，貪著己身樂於壽命不觀無常，多諸貪嫉愚癡無智，毀破禁戒心生惱害，於佛法中起於疑惑，見無智者，近惡知識遠離善知識，亦不恭敬善知識，不學般若波羅蜜，不修陀羅尼諸經之王，常起妄見，著妄見已得於惡師貪樂衣鉢，於和上阿闍梨無恭敬心，亦不樂親近，於初、中、後夜心生懈怠，兩舌難信好喜妄語，惡口貪嫉親近邪見，習邪見已常修邪觀不好學戒，心無慚愧無所顧畏，親近愚癡樂行外道，不信空、無相、無願、無生、無滅，於一切法不生信心。阿難！如是人等難可解悟。」

爾時世尊默然而住。是時阿難承佛神力，問文殊師利言：「如來何故默然而住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊默然而住。是時阿難承佛神力，問文殊師利言：「如來何故默然而住？」

文殊師利答言：「於末法中，後未來世多有眾生，在於彼世成就如是心，不信法不能解了，是故如來默然而住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「於末法中，後未來世多有眾生，在於彼世成就如是心，不信法不能解了，是故如來默然而住。」

阿難言：「復有眾生能信如是法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「復有眾生能信如是法不？」

文殊師利答言：「亦有眾生少能信者。阿難！少有眾生能識於寶，多有眾生不識是寶。阿難！少有眾生能生信解。如是說法城邑聚落，多有眾生棄捨不信。何以故？是彼眾生宿世因緣，本作謗法罪業障故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「亦有眾生少能信者。阿難！少有眾生能識於寶，多有眾生不識是寶。阿難！少有眾生能生信解。如是說法城邑聚落，多有眾生棄捨不信。何以故？是彼眾生宿世因緣，本作謗法罪業障故。」

阿難言：「唯願文殊，當令是諸眾生信解所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「唯願文殊，當令是諸眾生信解所說。」

文殊師利言：「汝當問佛，佛自為汝分別解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「汝當問佛，佛自為汝分別解說。」

爾時阿難白佛言：「惟願世尊，時為我說，族姓男女少信解者，彼得聞已生大歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「惟願世尊，時為我說，族姓男女少信解者，彼得聞已生大歡喜。」

爾時世尊遍觀四方，面門出舌，普覆三千大千世界，從其舌根出大光明，遍照東方恒河沙等諸佛世界，如是南、西、北方、四維、上、下，各於十方恒河沙世界。爾時四眾，以佛神力亦見東方恒河沙世界諸佛同說此法，亦皆遙聞不增不減，如是次第十方世界亦復如是。於是世界諸佛說法如此，大眾皆悉見聞，得見聞已，亦皆一心勸請：「世尊！惟願哀愍，重為我等分別演說，使見無量無邊不可稱數諸佛所說，不增不減不可思議諸佛正法。唯願世尊，時為說之，還攝舌相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊遍觀四方，面門出舌，普覆三千大千世界，從其舌根出大光明，遍照東方恒河沙等諸佛世界，如是南、西、北方、四維、上、下，各於十方恒河沙世界。爾時四眾，以佛神力亦見東方恒河沙世界諸佛同說此法，亦皆遙聞不增不減，如是次第十方世界亦復如是。於是世界諸佛說法如此，大眾皆悉見聞，得見聞已，亦皆一心勸請：「世尊！惟願哀愍，重為我等分別演說，使見無量無邊不可稱數諸佛所說，不增不減不可思議諸佛正法。唯願世尊，時為說之，還攝舌相。」

佛告阿難：「頗有作妄語人能得如是舌相不耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「頗有作妄語人能得如是舌相不耶？」

阿難言：「不也。世尊！若有實語、柔軟語諸有智者，善能調順利益語，慈、悲、喜、捨如是等，乃至一切智人，得是舌相。惟願世尊，為族姓男女有少信者分別解說，亦為憐愍不解者說，當使此輩心生悔恨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「不也。世尊！若有實語、柔軟語諸有智者，善能調順利益語，慈、悲、喜、捨如是等，乃至一切智人，得是舌相。惟願世尊，為族姓男女有少信者分別解說，亦為憐愍不解者說，當使此輩心生悔恨。」

爾時佛告阿難：「四眾已集正身端坐，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、緊那羅、迦樓羅、摩睺羅伽、人非人等，諸來在坐能聽法者，皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心，各於此地而說正法，不增不減如今所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「四眾已集正身端坐，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、緊那羅、迦樓羅、摩睺羅伽、人非人等，諸來在坐能聽法者，皆不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心，各於此地而說正法，不增不減如今所說。」

爾時四眾，及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，心生歡喜，皆脫上服以奉於佛；或散華香，或散華鬘，或以金鬘，或以銀鬘，或以琉璃鬘，或以頗梨鬘，或以馬瑙鬘，或以毘盧旃鬘；或以曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，曼殊沙華，摩訶曼殊沙華，或以所作之華而散佛上；或以天優鉢羅華，拘物頭華，芬陀利華，以散佛上；於虛空中，天樂自鳴，龍雨真珠；諸婦女等，以身瓔珞，各脫上服以供養佛；整其衣服右膝著地，合掌向佛皆共同音，白佛言：「世尊！如來無二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四眾，及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，心生歡喜，皆脫上服以奉於佛；或散華香，或散華鬘，或以金鬘，或以銀鬘，或以琉璃鬘，或以頗梨鬘，或以馬瑙鬘，或以毘盧旃鬘；或以曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，曼殊沙華，摩訶曼殊沙華，或以所作之華而散佛上；或以天優鉢羅華，拘物頭華，芬陀利華，以散佛上；於虛空中，天樂自鳴，龍雨真珠；諸婦女等，以身瓔珞，各脫上服以供養佛；整其衣服右膝著地，合掌向佛皆共同音，白佛言：「世尊！如來無二。」

爾時佛告阿難：「如是！如是！如彼所說，如來無二，永盡愚癡；如來世尊無有悋惜，無一切過；已離過故，離於諸欲，一切塵垢清淨無染，憍慢、貪嫉悉斷無餘；智慧具足覺悟正法，到於彼岸，猶如大梵得大自在，威儀具足究竟諸行，得四具足；天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，而不取著有為無為，不染生死，從佛世尊得正解脫，得具足見、無闕失見，具足親近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告阿難：「如是！如是！如彼所說，如來無二，永盡愚癡；如來世尊無有悋惜，無一切過；已離過故，離於諸欲，一切塵垢清淨無染，憍慢、貪嫉悉斷無餘；智慧具足覺悟正法，到於彼岸，猶如大梵得大自在，威儀具足究竟諸行，得四具足；天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，而不取著有為無為，不染生死，從佛世尊得正解脫，得具足見、無闕失見，具足親近。」

阿難言：「云何如來，得具足見、無闕失見，具足聞佛、具足見佛、具足親近。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「云何如來，得具足見、無闕失見，具足聞佛、具足見佛、具足親近。」

佛告阿難：「汝不知耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝不知耶？」

阿難言：「我實不知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「我實不知。」

佛言：「汝今諦聽！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「汝今諦聽！當為汝說。」

阿難言：「唯然世尊！願為解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「唯然世尊！願為解說。」

「阿難！汝今聞我釋迦牟尼佛，已聞、當聞，如是等，皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提。何以故？一切法身若有所說，其見聞者皆悉利益。阿難！若以一華供養如來，及般涅槃後，為佛舍利起塔供養，亦得不退於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！汝今聞我釋迦牟尼佛，已聞、當聞，如是等，皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提。何以故？一切法身若有所說，其見聞者皆悉利益。阿難！若以一華供養如來，及般涅槃後，為佛舍利起塔供養，亦得不退於阿耨多羅三藐三菩提。」

阿難：「乃至畜生，得聞佛名，亦得阿耨多羅三藐三菩提耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難：「乃至畜生，得聞佛名，亦得阿耨多羅三藐三菩提耶？」

佛言：「阿難！復有人聞釋迦牟尼佛音聲，稱其名號，皆是阿耨多羅三藐三菩提種子。若善男子、善女人聞釋迦牟尼佛名號，如其所說皆實不虛。阿難！譬如尼拘陀樹，若一、若二、若三、若四，乃至五、十、百、千無量等眾，止息其下皆蒙覆蔭。阿難！於汝意云何？尼拘陀子為大小耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！復有人聞釋迦牟尼佛音聲，稱其名號，皆是阿耨多羅三藐三菩提種子。若善男子、善女人聞釋迦牟尼佛名號，如其所說皆實不虛。阿難！譬如尼拘陀樹，若一、若二、若三、若四，乃至五、十、百、千無量等眾，止息其下皆蒙覆蔭。阿難！於汝意云何？尼拘陀子為大小耶？」

阿難言：「尼拘樹子最為甚小。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「尼拘樹子最為甚小。」

佛告阿難：「如是尼拘陀樹，以水雨、糞土、人功因緣，積其日月漸漸長大。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是尼拘陀樹，以水雨、糞土、人功因緣，積其日月漸漸長大。」

阿難言：「如是世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「如是世尊！」

佛告阿難：「以尼拘樹子本甚微小，以水土日月因緣故，漸漸長大。如是阿難！得聞釋迦牟尼佛名，善根種子終不敗壞，不退於阿耨多羅三藐三菩提，亦復如是。何以故？無相種子於一切不住，是故不壞；以不壞故，如是種子不可毀壞，亦不取相，是故於一切法不壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「以尼拘樹子本甚微小，以水土日月因緣故，漸漸長大。如是阿難！得聞釋迦牟尼佛名，善根種子終不敗壞，不退於阿耨多羅三藐三菩提，亦復如是。何以故？無相種子於一切不住，是故不壞；以不壞故，如是種子不可毀壞，亦不取相，是故於一切法不壞。」

阿難白佛言：「世尊！為是如來本願之力，為是諸佛法應爾耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！為是如來本願之力，為是諸佛法應爾耶？」

佛即答言：「以本願力故，若有眾生聞我名者，皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提；一切諸佛法亦如是。何以故？一切佛法皆平等故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即答言：「以本願力故，若有眾生聞我名者，皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提；一切諸佛法亦如是。何以故？一切佛法皆平等故。」

阿難言：「一切佛法平等有何利益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「一切佛法平等有何利益？」

佛言：「能令眾生雖不聞法，以發願力故亦使得同聞法利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「能令眾生雖不聞法，以發願力故亦使得同聞法利益。」

爾時阿難白佛言：「世尊！如來成就未曾有法故，能大利益諸菩薩摩訶薩等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！如來成就未曾有法故，能大利益諸菩薩摩訶薩等。」

佛言：「如是，如是！阿難！我今雖為眾生作大利益，若聞法者，無不得住利益福田；我於過去供養諸佛，不惜身命，一切皆捨，離諸貪嫉，勤修精進，諸根清淨，於一切法，不取不著，無所依止。是故阿難！我成菩提能大利益一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！阿難！我今雖為眾生作大利益，若聞法者，無不得住利益福田；我於過去供養諸佛，不惜身命，一切皆捨，離諸貪嫉，勤修精進，諸根清淨，於一切法，不取不著，無所依止。是故阿難！我成菩提能大利益一切眾生。」

不退轉法輪經降魔品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉法輪經降魔品第六

爾時阿難白佛言：「世尊！說是《不退轉法輪》，能令惡魔使不擾亂。何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！說是《不退轉法輪》，能令惡魔使不擾亂。何以故？」

佛言：「是文殊師利神通之力，能使波旬不令得聞。文殊師利發真實誓，能令惡魔聞空中聲：『釋迦牟尼佛轉不退法輪。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是文殊師利神通之力，能使波旬不令得聞。文殊師利發真實誓，能令惡魔聞空中聲：『釋迦牟尼佛轉不退法輪。』」

爾時波旬，身毛皆竪心生驚怖，作如是言：「見此世界皆非世界。」憂愁涕泣身變朽老，如百歲人髮白面皺。是時魔王，形體膚髮亦皆俱老。爾時魔王，將四種兵魔及魔天，皆詣佛所；亦如如來初成道時，嚴治器杖而來向佛；各見己身皆悉朽老，如百歲人形體攣曲，持杖而行到於佛前。時四種兵及虛空諸天，皆聞釋迦牟尼佛轉不退法輪；而此四兵皆不能進，即住一面心生驚疑，悉不能得隨魔王意。爾時魔王，獨至佛所無有伴黨，而白佛言：「世尊！我今衰老，願賜手力，本所有國皆非我有，如來大悲憐愍一切，寧不與我一人以為手力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波旬，身毛皆竪心生驚怖，作如是言：「見此世界皆非世界。」憂愁涕泣身變朽老，如百歲人髮白面皺。是時魔王，形體膚髮亦皆俱老。爾時魔王，將四種兵魔及魔天，皆詣佛所；亦如如來初成道時，嚴治器杖而來向佛；各見己身皆悉朽老，如百歲人形體攣曲，持杖而行到於佛前。時四種兵及虛空諸天，皆聞釋迦牟尼佛轉不退法輪；而此四兵皆不能進，即住一面心生驚疑，悉不能得隨魔王意。爾時魔王，獨至佛所無有伴黨，而白佛言：「世尊！我今衰老，願賜手力，本所有國皆非我有，如來大悲憐愍一切，寧不與我一人以為手力？」

於是佛告波旬：「我觀眾生界分甚多，譬如恒沙無有量數，日日成佛得般涅槃，若一劫若過一劫，不能令彼眾生界減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛告波旬：「我觀眾生界分甚多，譬如恒沙無有量數，日日成佛得般涅槃，若一劫若過一劫，不能令彼眾生界減。」

爾時魔王白佛言：「世尊！眾生界分雖多無量，我無一人可為手力，或當傾危誰見扶侍？惟願如來慈哀慰喻，令得還宮并諸眷屬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時魔王白佛言：「世尊！眾生界分雖多無量，我無一人可為手力，或當傾危誰見扶侍？惟願如來慈哀慰喻，令得還宮并諸眷屬。」

於是佛告波旬：「顛倒眾生諸不信者皆屬於汝，是汝手力，是卿等侶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛告波旬：「顛倒眾生諸不信者皆屬於汝，是汝手力，是卿等侶。」

爾時波旬甚大喜悅作如是言：「我今當令一切眾生不起信心皆生疑惑，墮疑惑者悉是我力。」爾時波旬白佛言：「唯願世尊，重見慰喻令我歡喜。如佛言曰：『若得聞佛稱其名號，皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提。』唯願如來，默然莫作是說：『若有聞者是諸眾生，當勤精進修於菩提。』唯願世尊，如是慰喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波旬甚大喜悅作如是言：「我今當令一切眾生不起信心皆生疑惑，墮疑惑者悉是我力。」爾時波旬白佛言：「唯願世尊，重見慰喻令我歡喜。如佛言曰：『若得聞佛稱其名號，皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提。』唯願如來，默然莫作是說：『若有聞者是諸眾生，當勤精進修於菩提。』唯願世尊，如是慰喻。」

爾時佛告波旬：「勿生愁惱，歡喜而去，我今當令無一眾生發菩提心；亦無眾生而能動於眾生界者；乃至無一眾生於色動，及受、想、行、識動；乃至無一眾生於身見、疑、戒取等動；亦無眾生於過去、未來、現在想動；無有眾生於殺、盜、婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪欲、瞋恚、邪見等動；乃至不見眾生於諸邪有而能動者；我亦不見眾生修行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧；不見眾生於眾生想，壽命想，父母想，兄弟想，妻子男女想，晝夜想，一月想，半月想，歲數想，劫想，施想，戒想，忍辱想，精進想，禪定想，智慧想，力無畏想，五根想，七覺意想，八正道想，佛想，法想，僧想，菩提想，無礙想，一切法不動想，無有眾生於此諸想而能動者；波旬勿生憂惱，歡喜而去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告波旬：「勿生愁惱，歡喜而去，我今當令無一眾生發菩提心；亦無眾生而能動於眾生界者；乃至無一眾生於色動，及受、想、行、識動；乃至無一眾生於身見、疑、戒取等動；亦無眾生於過去、未來、現在想動；無有眾生於殺、盜、婬、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪欲、瞋恚、邪見等動；乃至不見眾生於諸邪有而能動者；我亦不見眾生修行布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧；不見眾生於眾生想，壽命想，父母想，兄弟想，妻子男女想，晝夜想，一月想，半月想，歲數想，劫想，施想，戒想，忍辱想，精進想，禪定想，智慧想，力無畏想，五根想，七覺意想，八正道想，佛想，法想，僧想，菩提想，無礙想，一切法不動想，無有眾生於此諸想而能動者；波旬勿生憂惱，歡喜而去。」

爾時波旬聞是語已，離諸憂惱，便大歡喜，即於此處還復壯年，并以天華而散佛上，遶佛三匝，於世尊前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波旬聞是語已，離諸憂惱，便大歡喜，即於此處還復壯年，并以天華而散佛上，遶佛三匝，於世尊前，而說偈言：

「我今心歡喜， 救世三佛陀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今心歡喜， 救世三佛陀；

佛所說無異， 真實不虛妄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所說無異， 真實不虛妄。」

爾時波旬說是偈已，歡喜而去，還於本宮五欲自娛，更不復起擾亂之心。魔去不久，爾時大地六種震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波旬說是偈已，歡喜而去，還於本宮五欲自娛，更不復起擾亂之心。魔去不久，爾時大地六種震動。

阿難白佛言：「世尊！今此大地，以何因緣六種震動，非魔力耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！今此大地，以何因緣六種震動，非魔力耶？」

佛言：「是我神力為遣魔故，令此大地六種震動。爾時有六十四百千眾生，得無生法忍，是故大地六種震動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是我神力為遣魔故，令此大地六種震動。爾時有六十四百千眾生，得無生法忍，是故大地六種震動。」

阿難白佛言：「世尊！頗有眾生起疑惑不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！頗有眾生起疑惑不？」

佛言：「復有十億眾生，心生疑惑：『我等今者，無謬聞乎？』各皆迷亂，不識四方，從何而來？以癡冥故，悉不相見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「復有十億眾生，心生疑惑：『我等今者，無謬聞乎？』各皆迷亂，不識四方，從何而來？以癡冥故，悉不相見。」

爾時阿難白佛言：「唯願世尊，當疾哀愍為彼眾生作大照明令離疑惑。如來所說假名法相，若不可知悉墮地獄。」阿難白佛言：「世尊！如來何故令此魔王心得少惱歡喜而去？『都無一人住於菩提，亦無眾生能動眾生界，於色、受、想、行、識亦無能動，乃至身見一切取相六十二見，過去、未來、現在種種相動者，亦無眾生於殺、盜、婬、妄語、惡口、兩舌、綺語、貪、瞋、恚、邪見等動者。』何故如來作如是慰喻魔王波旬言？『無眾生修行布施、持戒、忍辱、精進、禪、智，乃至無眾生、壽命、父母、兄弟、妻子、男女、晝夜等想，亦無一月、半月、歲數、時節、諸劫之想。』如來何故作如是說，慰喻波旬少惱而去？『亦無眾生於菩提心想動，於根、力、無畏想動，根、覺、意、道想動，無佛想、法想、僧想、菩提想、無礙想動，菩薩想動。』如來何故慰喻波旬少惱而去？復言：『當使無一眾生同於法想。』世尊何故作如是說？唯願如來，為此等眾作大照明，當使未來一切眾生得蒙照明，得照明已，當令此法次第相續使不斷壞。若有眾生，深心信解受持是法者，當為是人演其因緣。如來何故作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「唯願世尊，當疾哀愍為彼眾生作大照明令離疑惑。如來所說假名法相，若不可知悉墮地獄。」阿難白佛言：「世尊！如來何故令此魔王心得少惱歡喜而去？『都無一人住於菩提，亦無眾生能動眾生界，於色、受、想、行、識亦無能動，乃至身見一切取相六十二見，過去、未來、現在種種相動者，亦無眾生於殺、盜、婬、妄語、惡口、兩舌、綺語、貪、瞋、恚、邪見等動者。』何故如來作如是慰喻魔王波旬言？『無眾生修行布施、持戒、忍辱、精進、禪、智，乃至無眾生、壽命、父母、兄弟、妻子、男女、晝夜等想，亦無一月、半月、歲數、時節、諸劫之想。』如來何故作如是說，慰喻波旬少惱而去？『亦無眾生於菩提心想動，於根、力、無畏想動，根、覺、意、道想動，無佛想、法想、僧想、菩提想、無礙想動，菩薩想動。』如來何故慰喻波旬少惱而去？復言：『當使無一眾生同於法想。』世尊何故作如是說？唯願如來，為此等眾作大照明，當使未來一切眾生得蒙照明，得照明已，當令此法次第相續使不斷壞。若有眾生，深心信解受持是法者，當為是人演其因緣。如來何故作如是說？」

爾時世尊即為無數百千眾生除諸疑惑，重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即為無數百千眾生除諸疑惑，重說偈言：

「菩提無住處， 亦無能住者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩提無住處， 亦無能住者；

以是因緣故， 說無住菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣故， 說無住菩提。

菩提及眾生， 非一亦非異； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提及眾生， 非一亦非異；

以是因緣故， 說無住菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣故， 說無住菩提。

眾生本不動， 其界亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生本不動， 其界亦復然；

是法無成就， 究竟無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法無成就， 究竟無所得。

眾生體相空， 其界難思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生體相空， 其界難思議；

無有能動者， 惟一切智知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有能動者， 惟一切智知。

如所說諸陰， 眾生無動相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所說諸陰， 眾生無動相；

陰即是眾生， 無二無住相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰即是眾生， 無二無住相。

陰以空為體， 性相即不動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰以空為體， 性相即不動；

若無相可取， 云何有動者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無相可取， 云何有動者？

是故知諸陰， 亦無有動相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故知諸陰， 亦無有動相；

言說永寂滅， 無相亦無體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說永寂滅， 無相亦無體。

身即是陰相， 陰即名行處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身即是陰相， 陰即名行處；

非行處而行， 說陰名為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非行處而行， 說陰名為空。

所說空界者， 不生亦不起； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說空界者， 不生亦不起；

如是同於陰， 是名不可動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是同於陰， 是名不可動。

身見相無體， 亦無法可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身見相無體， 亦無法可得；

不得故無動， 我今如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得故無動， 我今如是說。

不取眾生相， 究竟無所住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取眾生相， 究竟無所住；

亦無有心相， 形處不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有心相， 形處不可得。

若說於諸見， 現示六十二； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若說於諸見， 現示六十二；

如是眾生等， 亦如水中像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾生等， 亦如水中像。

諸見同水像， 六十二亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸見同水像， 六十二亦然；

無我無所有， 其性不可動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無我無所有， 其性不可動。

過去及未來， 現在亦復爾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去及未來， 現在亦復爾；

無相無所有， 皆如炎水像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相無所有， 皆如炎水像。

是名為無我， 不得眾生想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為無我， 不得眾生想；

眾生不可動， 亦無能動者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生不可動， 亦無能動者。

譬如殺生者， 處生死曠野； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如殺生者， 處生死曠野；

亦住於寂滅， 是名為不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦住於寂滅， 是名為不動。

欲令眾生動， 眾生不可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令眾生動， 眾生不可得；

實無有眾生， 是名說不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實無有眾生， 是名說不動。

菩提無有斷， 亦無有能度； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提無有斷， 亦無有能度；

是故當勤修， 不得於動者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故當勤修， 不得於動者。

法施不思議， 度過去眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法施不思議， 度過去眾生；

應當勤修習， 是名不可動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當勤修習， 是名不可動。

度脫於邪欲， 亦不得邪想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫於邪欲， 亦不得邪想；

應當勤修習， 是名不可動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當勤修習， 是名不可動。

妄語諸眾生， 為令得解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄語諸眾生， 為令得解脫；

當發大精進， 如彼不動相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當發大精進， 如彼不動相。

惡口及兩舌， 綺語亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡口及兩舌， 綺語亦復然；

如是平等相， 如炎無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是平等相， 如炎無所有。

諸法皆如是， 亦無依止處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法皆如是， 亦無依止處；

猶如呼聲響， 善知寂滅相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如呼聲響， 善知寂滅相。

過去諸無明， 著我故生憂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去諸無明， 著我故生憂；

若證於無我， 是名為不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若證於無我， 是名為不動。

能知煩惱害， 體性本無相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知煩惱害， 體性本無相；

無相即菩提， 是名為不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相即菩提， 是名為不動。

深證諸邪見， 得修於正智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深證諸邪見， 得修於正智；

離邪見叢林， 是名為不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離邪見叢林， 是名為不動。

若心得無欲， 現受寶女抱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若心得無欲， 現受寶女抱；

乃至諸童女， 智者所遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至諸童女， 智者所遠離。

以邪相持戒， 而不捨正法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以邪相持戒， 而不捨正法；

智者無心意， 惟求於聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者無心意， 惟求於聖道。

是名修法忍， 顯示於外道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名修法忍， 顯示於外道；

無心而行忍， 亦不近涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無心而行忍， 亦不近涅槃。

外道自顯異， 五熱為精進； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道自顯異， 五熱為精進；

非智所修學， 苦行非菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非智所修學， 苦行非菩提。

外道所說定， 取相為行處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道所說定， 取相為行處；

非佛所讚歎， 亦不令他學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非佛所讚歎， 亦不令他學。

菩薩無所畏， 能攝諸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無所畏， 能攝諸眾生；

以是因緣說， 取相所不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣說， 取相所不動。

非取著所攝， 能生菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非取著所攝， 能生菩提心；

菩提不取相， 是故不能動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提不取相， 是故不能動。

父母兄弟等， 姊妹及妻子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母兄弟等， 姊妹及妻子；

譬如於幻化， 是故不能動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如於幻化， 是故不能動。

一切取相法， 皆悉無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切取相法， 皆悉無所有；

若住無所有， 是故不能動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住無所有， 是故不能動。

若有晝夜想， 一月及半月； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有晝夜想， 一月及半月；

如是一切想， 如炎水中像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切想， 如炎水中像。

布施及持戒， 修忍辱精進； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施及持戒， 修忍辱精進；

皆起於取著， 是相則為動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆起於取著， 是相則為動。

菩薩大勢力， 禪定修智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩大勢力， 禪定修智慧；

若有無畏想， 一切想非想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有無畏想， 一切想非想。

覺意及正道， 本有菩提想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺意及正道， 本有菩提想；

愚癡之所起， 智者則遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡之所起， 智者則遠離。

佛及眾法想， 乃至有僧想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及眾法想， 乃至有僧想；

如是種種想， 皆說為動想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種種想， 皆說為動想。

菩提名無想， 種智即菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提名無想， 種智即菩提；

遠離如是想， 菩提難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離如是想， 菩提難思議。

是故作是說， 來者如水像； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故作是說， 來者如水像；

若動彼想已， 則不遠菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若動彼想已， 則不遠菩提。

菩提與眾生， 一切法如如； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提與眾生， 一切法如如；

故我如是說， 不知惡魔心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故我如是說， 不知惡魔心。」

佛次第說遣魔偈已，十億眾生斷除疑惑得法照明，於一切法得無生忍。得是忍已，十億眾生，住於佛前，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛次第說遣魔偈已，十億眾生斷除疑惑得法照明，於一切法得無生忍。得是忍已，十億眾生，住於佛前，而說偈言：

「佛道難思議， 最勝之第一； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛道難思議， 最勝之第一；

故號為世尊， 除疑蒙安慰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故號為世尊， 除疑蒙安慰。

一切皆照明， 安住於佛道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆照明， 安住於佛道；

神光遍十方， 見無數億佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神光遍十方， 見無數億佛。

見佛得聞法， 色相莊嚴身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛得聞法， 色相莊嚴身；

除穢得淨智， 救世能度者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除穢得淨智， 救世能度者。

於億福田中， 佛福田最勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於億福田中， 佛福田最勝；

隨佛所住處， 無上救世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨佛所住處， 無上救世尊。」

爾時十億眾生，聞說偈已，皆以盛服，供養於佛及供養法，作如是言：「當令一切眾生，悉聞是法，皆共來集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十億眾生，聞說偈已，皆以盛服，供養於佛及供養法，作如是言：「當令一切眾生，悉聞是法，皆共來集。」

爾時阿難白佛言：「世尊！轉是遣魔法輪，諸族姓男女得聞是已，皆悉解脫信受無疑得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：「世尊！轉是遣魔法輪，諸族姓男女得聞是已，皆悉解脫信受無疑得幾所福？」

佛言：「阿難！若族姓男女，日初出時，親近供養恭敬尊重讚歎百佛，於中時親近供養百佛，乃至晡時供養百佛，於初夜時供養百佛，於中夜時供養百佛，於後夜時供養百佛；以眾妙樂具最上衣服，於二萬歲供養於佛；日常六時尊重讚歎，行、住、坐、臥修行供養，初不暫息。阿難！於汝意云何？得福多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！若族姓男女，日初出時，親近供養恭敬尊重讚歎百佛，於中時親近供養百佛，乃至晡時供養百佛，於初夜時供養百佛，於中夜時供養百佛，於後夜時供養百佛；以眾妙樂具最上衣服，於二萬歲供養於佛；日常六時尊重讚歎，行、住、坐、臥修行供養，初不暫息。阿難！於汝意云何？得福多不？」

阿難言：「得福甚多，不可以譬喻知其限數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「得福甚多，不可以譬喻知其限數。」

佛言：「阿難！若族姓男女，得聞如是遣魔章句，其義次第聞已，復能信解不生疑惑，是人功德倍多於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！若族姓男女，得聞如是遣魔章句，其義次第聞已，復能信解不生疑惑，是人功德倍多於彼。」

不退轉法輪經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉法輪經卷第三