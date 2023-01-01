不退轉法輪經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉法輪經卷第二

僧祐錄云安公涼土異經在北涼錄第二譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧祐錄云安公涼土異經在北涼錄第二譯

信行品之餘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信行品之餘

「阿難！是名如來多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀為諸菩薩如是方便演說信行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是名如來多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀為諸菩薩如是方便演說信行。」

阿難言：「云何如來復為諸菩薩說於法行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「云何如來復為諸菩薩說於法行？」

佛語阿難：「汝今當知！菩薩摩訶薩不住佛法而能顯示不離法界，究竟不思議界，受持諸法心無下劣；雖說諸法，而於法相無所取著，無念無住；總持諸法如實相性，不取於法不捨非法，非樂於法非不樂法；雖能如是而離諸法相，以善調伏心常安樂，善說諸法而無擾亂，於諸法相不離於身亦不住身，是身前際等法界，如虛空無來無去，同真際如如相，是佛所說菩薩證知清淨無垢，觀一切法空無見無取。何以故？無故、離故、不著故。不見諸法，無所執持無有諍論，顯現法界無言無說，體性本空心行處滅，是心不可得，亦不可思議，但示寂滅無緣境界，護持諸法，無所依止。何以故？一切法無體無相故。是菩薩法一相無相，不可稱譽無果說法，若為他說法相名字一切章句，皆已自證，成就此法名為種性菩薩摩訶薩。得是種性已，於諸法中，無來無去，無取無捨，持一切法，無動無壞，以不壞故，是名法行。成就法故，便見一切諸法無相，得法利故，亦名法行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「汝今當知！菩薩摩訶薩不住佛法而能顯示不離法界，究竟不思議界，受持諸法心無下劣；雖說諸法，而於法相無所取著，無念無住；總持諸法如實相性，不取於法不捨非法，非樂於法非不樂法；雖能如是而離諸法相，以善調伏心常安樂，善說諸法而無擾亂，於諸法相不離於身亦不住身，是身前際等法界，如虛空無來無去，同真際如如相，是佛所說菩薩證知清淨無垢，觀一切法空無見無取。何以故？無故、離故、不著故。不見諸法，無所執持無有諍論，顯現法界無言無說，體性本空心行處滅，是心不可得，亦不可思議，但示寂滅無緣境界，護持諸法，無所依止。何以故？一切法無體無相故。是菩薩法一相無相，不可稱譽無果說法，若為他說法相名字一切章句，皆已自證，成就此法名為種性菩薩摩訶薩。得是種性已，於諸法中，無來無去，無取無捨，持一切法，無動無壞，以不壞故，是名法行。成就法故，便見一切諸法無相，得法利故，亦名法行。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「法無退轉， 諸佛亦爾； 若能持者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法無退轉， 諸佛亦爾； 若能持者，

是名法行。 顯示佛法， 無形無相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名法行。 顯示佛法， 無形無相；

甚深無染， 是名法行。 不離諸界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深無染， 是名法行。 不離諸界，

即不思議； 到於法界， 是名法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即不思議； 到於法界， 是名法行。

護持諸法， 如佛顯示； 心無瑕穢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護持諸法， 如佛顯示； 心無瑕穢，

是名法行。 轉不退輪， 名為無相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名法行。 轉不退輪， 名為無相；

而不取著， 是名法行。 無取無住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不取著， 是名法行。 無取無住，

受持法智； 如是持者， 是名法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持法智； 如是持者， 是名法行。

心常好樂， 求法無厭； 遠離懈怠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常好樂， 求法無厭； 遠離懈怠，

是名法行。 聞法受持， 無漏無依； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名法行。 聞法受持， 無漏無依；

善住安樂， 是名法行。 若說法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住安樂， 是名法行。 若說法者，

不念不著； 無相受持， 是名法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不念不著； 無相受持， 是名法行。

善身善住， 住無處所； 是身非身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善身善住， 住無處所； 是身非身，

名知身相。 無前後際， 等於法性； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名知身相。 無前後際， 等於法性；

無去無來， 名知身相。 亦如諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無去無來， 名知身相。 亦如諸佛，

顯示菩薩； 得是法已， 是名法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示菩薩； 得是法已， 是名法行。

空界性相， 一切無著； 能如是持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空界性相， 一切無著； 能如是持，

是名法行。 又於諸法， 空無所見； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名法行。 又於諸法， 空無所見；

若無所見， 則無障礙。 顯示無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無所見， 則無障礙。 顯示無相，

無有諍論； 無言無說， 亦無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有諍論； 無言無說， 亦無所有。

離諸心相， 而無所得； 若心無得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸心相， 而無所得； 若心無得，

名不思議。 無來無去， 非不顯現； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名不思議。 無來無去， 非不顯現；

無緣無說， 名不思議。 若持是法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無緣無說， 名不思議。 若持是法，

不可依止； 名無所有， 是名持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可依止； 名無所有， 是名持法。

如是法者， 菩薩所說； 無合無散， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是法者， 菩薩所說； 無合無散，

顯示無作。 名為行處， 是種性處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示無作。 名為行處， 是種性處；

得如是利， 名為行處。 從是種性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得如是利， 名為行處。 從是種性，

無可譏呵； 得如是界， 是名持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無可譏呵； 得如是界， 是名持法。

見法無減， 雖行無去； 來而不來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見法無減， 雖行無去； 來而不來，

不見有法。 若來若去， 諸法亦爾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見有法。 若來若去， 諸法亦爾；

如是持法， 亦無動搖。 不增不減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是持法， 亦無動搖。 不增不減，

是無作法； 若無增減， 是名持法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是無作法； 若無增減， 是名持法。

法相如如， 無緣無說； 得此法者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法相如如， 無緣無說； 得此法者，

是名持法。 是故阿難！ 顯示菩薩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名持法。 是故阿難！ 顯示菩薩；

得深法利， 是名持法。 是故阿難！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得深法利， 是名持法。 是故阿難！

顯示持法； 為不信者， 而說是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示持法； 為不信者， 而說是法。

如是分別， 為菩薩說； 皆以方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是分別， 為菩薩說； 皆以方便，

開示佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示佛法。

「如是，阿難！如來正覺為諸菩薩摩訶薩說斯方便顯示持法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，阿難！如來正覺為諸菩薩摩訶薩說斯方便顯示持法。」

佛告阿難：「云何如來為諸菩薩摩訶薩說八正道法？云何菩薩摩訶薩離於八邪、向八解脫，出過凡夫？修八正道，而無到處，遠離諸邊，住於中道；越凡夫地，安住菩提，亦不住菩提相；離諸邪見，修於正見，不取身相，亦復不住菩提之相；佛身無為，離於諸數，修佛相者，則得眾生一相無相；出離眾生生死陰界，安住無為畢竟空舍，見一切法無生無住。何以故？諸法性相皆無住故。遠離世間及出世間，住寂滅處；不染世間，不著出世間；若法非法，有為無為，皆悉遠離；捨於斷常，住平等相，知過去、未來、現在心數無有異相，亦不得菩提心相。何以故？一切諸心皆平等故。身相亦爾，是故不為毒火刀箭之所傷害。何以故？已離一切煩惱毒故。常生淨國離諸惡趣，雖住諸趣而證菩提，常住安隱亦無依止，以如是義，一切刀兵不能加害。何以故？見寂滅菩提空無住處。以無住故一切毒箭皆不能害，是名無縛。乘於疾乘亦不住乘，是名無縛。何以故？無所得故，是故刀箭不害其身。知諸法空求不可得，一切毒害所不能侵。何以故？行普之慈遍覆一切故。行菩提慈不得諸眾生故，行空之慈諸法寂滅故，行無熱慈遠離諸煩惱故。行如是慈能令刀兵皆不害身，欲、色、無色界亦悉平等，知一切界一切法性同於菩提等無異相，若能如是心無思慮，亦無調戲寂滅清淨。菩薩摩訶薩知一切法如呼聲響，離一切相，盡同法界，無歸無趣，善解一切音聲語言，無示無說離音聲相，不自高己離於我想，過於一切言說音聲而無過相，是故悉知一切法寂滅。亦不得一切法相，出過諸法心無所歸，於諸言音亦不染著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「云何如來為諸菩薩摩訶薩說八正道法？云何菩薩摩訶薩離於八邪、向八解脫，出過凡夫？修八正道，而無到處，遠離諸邊，住於中道；越凡夫地，安住菩提，亦不住菩提相；離諸邪見，修於正見，不取身相，亦復不住菩提之相；佛身無為，離於諸數，修佛相者，則得眾生一相無相；出離眾生生死陰界，安住無為畢竟空舍，見一切法無生無住。何以故？諸法性相皆無住故。遠離世間及出世間，住寂滅處；不染世間，不著出世間；若法非法，有為無為，皆悉遠離；捨於斷常，住平等相，知過去、未來、現在心數無有異相，亦不得菩提心相。何以故？一切諸心皆平等故。身相亦爾，是故不為毒火刀箭之所傷害。何以故？已離一切煩惱毒故。常生淨國離諸惡趣，雖住諸趣而證菩提，常住安隱亦無依止，以如是義，一切刀兵不能加害。何以故？見寂滅菩提空無住處。以無住故一切毒箭皆不能害，是名無縛。乘於疾乘亦不住乘，是名無縛。何以故？無所得故，是故刀箭不害其身。知諸法空求不可得，一切毒害所不能侵。何以故？行普之慈遍覆一切故。行菩提慈不得諸眾生故，行空之慈諸法寂滅故，行無熱慈遠離諸煩惱故。行如是慈能令刀兵皆不害身，欲、色、無色界亦悉平等，知一切界一切法性同於菩提等無異相，若能如是心無思慮，亦無調戲寂滅清淨。菩薩摩訶薩知一切法如呼聲響，離一切相，盡同法界，無歸無趣，善解一切音聲語言，無示無說離音聲相，不自高己離於我想，過於一切言說音聲而無過相，是故悉知一切法寂滅。亦不得一切法相，出過諸法心無所歸，於諸言音亦不染著。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「離於八邪， 而修八正； 九次八解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離於八邪， 而修八正； 九次八解，

是名八輩。 出過凡夫， 不住菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名八輩。 出過凡夫， 不住菩提；

法中之雄， 是名八輩。 出過凡夫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法中之雄， 是名八輩。 出過凡夫，

不住菩提； 離菩提相， 是名八輩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住菩提； 離菩提相， 是名八輩。

捨諸邪見， 修行正見； 既到道已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨諸邪見， 修行正見； 既到道已，

是名八輩。 過諸身相， 不住菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名八輩。 過諸身相， 不住菩提；

離證佛身， 是名八輩。 離眾生想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離證佛身， 是名八輩。 離眾生想，

常修佛想； 度禪定想， 是名八輩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修佛想； 度禪定想， 是名八輩。

離眾生窟， 入涅槃城； 諸法無住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離眾生窟， 入涅槃城； 諸法無住，

是名八輩。 出於世間， 開示聖道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名八輩。 出於世間， 開示聖道；

會寂滅界， 是名八輩。 離諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 會寂滅界， 是名八輩。 離諸世間，

說佛法相； 心無所證， 是名八輩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說佛法相； 心無所證， 是名八輩。

無有有際， 亦無無際； 遠離有無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有有際， 亦無無際； 遠離有無，

是名八輩。 寂滅無為， 捨於斷常； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名八輩。 寂滅無為， 捨於斷常；

深入平等， 是名八輩。 不取過去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入平等， 是名八輩。 不取過去，

及未來心； 現在亦爾， 是名八輩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及未來心； 現在亦爾， 是名八輩。

說有初心， 而發菩提； 心相自空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說有初心， 而發菩提； 心相自空，

何名菩提？ 無到無出， 亦無菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何名菩提？ 無到無出， 亦無菩提；

毒火刀箭， 所不能害。 斷於諸趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毒火刀箭， 所不能害。 斷於諸趣，

永離依止； 無來無去， 而無所害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離依止； 無來無去， 而無所害。

無向菩提， 顯說音聲； 自證如實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無向菩提， 顯說音聲； 自證如實，

不由他教。 不得是趣， 及諸非趣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不由他教。 不得是趣， 及諸非趣；

聲念念滅， 大乘速顯。 常說安隱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲念念滅， 大乘速顯。 常說安隱，

第一空法； 若能速證， 是名無縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一空法； 若能速證， 是名無縛。

疾乘是法， 菩薩所記； 心無棄捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾乘是法， 菩薩所記； 心無棄捨，

是名無縛。 刀兵惡趣， 所不侵逼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名無縛。 刀兵惡趣， 所不侵逼；

身得無畏， 毒不能害。 菩薩行慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身得無畏， 毒不能害。 菩薩行慈，

普遍一切； 離於諍訟， 是名無縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遍一切； 離於諍訟， 是名無縛。

不取身相， 善分別身； 到菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取身相， 善分別身； 到菩提道，

棄捨惡趣。 除其愚癡， 神通自在； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨惡趣。 除其愚癡， 神通自在；

得明菩提， 是名八輩。 知欲色界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得明菩提， 是名八輩。 知欲色界，

及與無色； 三界同相， 是名八輩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及與無色； 三界同相， 是名八輩。

諸界平等， 離惱菩提； 妄想無智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸界平等， 離惱菩提； 妄想無智，

所不能染。 出一切相， 無所譏嫌； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所不能染。 出一切相， 無所譏嫌；

若有所說， 皆趣法界。 說無所趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有所說， 皆趣法界。 說無所趣，

同於法界； 心住法忍， 是名八輩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同於法界； 心住法忍， 是名八輩。

若欲修行， 住寂滅法； 不自稱己， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲修行， 住寂滅法； 不自稱己，

而為他說。 出過聲相， 度無聲相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而為他說。 出過聲相， 度無聲相；

不著音聲， 是名八輩。 因聲解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著音聲， 是名八輩。 因聲解脫，

知法無相； 亦無住處， 無趣無出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法無相； 亦無住處， 無趣無出。

阿難當知， 如是八輩； 於諸說中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難當知， 如是八輩； 於諸說中，

最為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最為第一。」

爾時，世尊告阿難言：「汝今當知！如來等正覺為諸菩薩摩訶薩方便說示如是八輩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「汝今當知！如來等正覺為諸菩薩摩訶薩方便說示如是八輩。」

阿難言：「云何如來世尊為諸菩薩摩訶薩說須陀洹？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「云何如來世尊為諸菩薩摩訶薩說須陀洹？」

佛言：「須陀洹者，所為得入聖道流，名不思議佛法。若菩薩摩訶薩，能如是修不見道及所修道，度一切相，流注佛法非色非生，於一切法無著，一切法無處，一切法無緣，一切法無住，一切法無所有，一切法不成就。菩薩摩訶薩若到是道，得堅精進、堅勢力、堅智、堅慧，不生懈怠，安住寂滅，乘如實道，救護眾生最勝無上，不取是道，亦復不住；修如是道求一切法，而無所得，不沒不動，無住想、無道想、無世間想、無佛想；悉皆平等無諸蓋障，智行境界無所罣礙；於一切法及諸邪見住平等相，開佛知見示深法門，分別身見出過我想，是名須陀洹。不取佛道究竟無礙，樂求佛道不著有戒，亦不取佛戒，非戒取戒，非取相戒；三結已離不住三界，如佛所學修行聖道，離一切想不取於緣；無諸障礙入於佛道，心得寂滅，不著壽命、我、人等見；諸根清淨，遠離煩惱；為修菩提而行於施，悉捨一切，救苦眾生，使度四流令立涅槃；盡諸有相顯示無相。若見四眾不生怖畏，志求寂滅淨菩提道，已離怖畏無有死畏。何以故？現證寂滅離諸塵垢，善住佛道知去來趣亦無去來，而善分別眾生之想，心無戲論究竟佛道，是名菩薩摩訶薩須陀洹相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須陀洹者，所為得入聖道流，名不思議佛法。若菩薩摩訶薩，能如是修不見道及所修道，度一切相，流注佛法非色非生，於一切法無著，一切法無處，一切法無緣，一切法無住，一切法無所有，一切法不成就。菩薩摩訶薩若到是道，得堅精進、堅勢力、堅智、堅慧，不生懈怠，安住寂滅，乘如實道，救護眾生最勝無上，不取是道，亦復不住；修如是道求一切法，而無所得，不沒不動，無住想、無道想、無世間想、無佛想；悉皆平等無諸蓋障，智行境界無所罣礙；於一切法及諸邪見住平等相，開佛知見示深法門，分別身見出過我想，是名須陀洹。不取佛道究竟無礙，樂求佛道不著有戒，亦不取佛戒，非戒取戒，非取相戒；三結已離不住三界，如佛所學修行聖道，離一切想不取於緣；無諸障礙入於佛道，心得寂滅，不著壽命、我、人等見；諸根清淨，遠離煩惱；為修菩提而行於施，悉捨一切，救苦眾生，使度四流令立涅槃；盡諸有相顯示無相。若見四眾不生怖畏，志求寂滅淨菩提道，已離怖畏無有死畏。何以故？現證寂滅離諸塵垢，善住佛道知去來趣亦無去來，而善分別眾生之想，心無戲論究竟佛道，是名菩薩摩訶薩須陀洹相。」

不退轉法輪經聲聞辟支佛品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉法輪經聲聞辟支佛品第三

爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說偈言：

「說於四道， 佛難思議； 若有住者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說於四道， 佛難思議； 若有住者，

不退菩提。 猶如虛空， 無所依止； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退菩提。 猶如虛空， 無所依止；

無住無緣， 離於取著。 是名為道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無住無緣， 離於取著。 是名為道，

得堅固意； 乘如是乘， 無上救世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得堅固意； 乘如是乘， 無上救世。

不住彼此， 不處中流； 不著佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住彼此， 不處中流； 不著佛道，

名須陀洹。 一切世間， 及佛餘法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名須陀洹。 一切世間， 及佛餘法；

究竟彼岸， 名須陀洹。 滅諸蓋障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟彼岸， 名須陀洹。 滅諸蓋障，

顯示佛道； 盡一切相， 名須陀洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示佛道； 盡一切相， 名須陀洹。

不高己身， 而起佛法； 開示知見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不高己身， 而起佛法； 開示知見，

入於佛慧。 先起我想， 顛倒眾惡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於佛慧。 先起我想， 顛倒眾惡；

如是知已， 不著佛道。 本疑於佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知已， 不著佛道。 本疑於佛，

為得不得； 究竟無著， 不取道想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為得不得； 究竟無著， 不取道想。

不起戒取， 善住佛戒； 常修正勤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起戒取， 善住佛戒； 常修正勤，

不取戒想。 斷於三結， 不著三界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不取戒想。 斷於三結， 不著三界；

行於佛道， 知眾生想。 雖修菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行於佛道， 知眾生想。 雖修菩提，

而不取想； 心行寂滅， 清淨佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而不取想； 心行寂滅， 清淨佛道。

歡喜布施， 遠離顰蹙； 住於正命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜布施， 遠離顰蹙； 住於正命，

心無戲論。 悉捨一切， 濟苦眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無戲論。 悉捨一切， 濟苦眾生；

得無上施， 名須陀洹。 斷數數生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無上施， 名須陀洹。 斷數數生，

無相無著； 遠離恐怖， 出世間畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相無著； 遠離恐怖， 出世間畏。

法及非法， 一切皆捨； 不著諸陰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法及非法， 一切皆捨； 不著諸陰，

名世間明。 安處四眾， 而無所畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名世間明。 安處四眾， 而無所畏；

顯示寂滅， 淨修佛法。 無眾生想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示寂滅， 淨修佛法。 無眾生想，

亦非實想； 是名無染， 分別怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非實想； 是名無染， 分別怖畏。

離一切畏， 亦無死畏； 處於寂滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切畏， 亦無死畏； 處於寂滅，

離垢安隱。 已過惡趣， 是故不畏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢安隱。 已過惡趣， 是故不畏；

善說諸道， 無漏無相。 菩薩之法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善說諸道， 無漏無相。 菩薩之法，

示須陀洹； 為諸下劣， 故作是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示須陀洹； 為諸下劣， 故作是說。

以巧方便， 顯示佛法； 為放逸者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以巧方便， 顯示佛法； 為放逸者，

故顯此法。 救世世尊， 多方便說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故顯此法。 救世世尊， 多方便說；

隨其本行， 而示佛道。 阿難當知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其本行， 而示佛道。 阿難當知，

是須陀洹； 為小智者， 說如是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是須陀洹； 為小智者， 說如是事。

不解方便， 愚癡狹劣； 不識甚深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不解方便， 愚癡狹劣； 不識甚深，

而生諍論。 以百千法， 示須陀洹； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而生諍論。 以百千法， 示須陀洹；

須陀洹者， 顯菩提法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須陀洹者， 顯菩提法。

「如是，阿難！如來等正覺，為諸菩薩摩訶薩以善方便說須陀洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，阿難！如來等正覺，為諸菩薩摩訶薩以善方便說須陀洹。」

阿難言：「云何名如來等正覺為菩薩摩訶薩說斯陀含？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「云何名如來等正覺為菩薩摩訶薩說斯陀含？」

「阿難當知！菩薩摩訶薩隨順於智，佛智不可思議，修無量因，亦不取因相及菩提智；能斷一切惑而求佛智慧，讚歎金剛三昧出過一切諸禪定上；滅一切結煩惱暗障，悉見於佛，得一切佛法平等正觀；以無量因求無所得，如佛證法不動眾生，亦不動於眾生之界而取法界；無量眾生，於曠劫中多所乏少，不能成就菩提之道，引諸眾生到不退轉，志求於佛，根、力、覺、道，禪定解脫名無色定。我今當以如是等法，開示眾生令得解悟而求佛道，欲坐道場求如實智，通達佛眼不思議眼，為欲利益一切眾生求於佛眼，如是智慧為最為上。悉知諸法甚深之相，而自於智無所分別，安立眾生住於諸法中，使知一切法不住，為得是法而來集會，名斯陀含。來已見眾生界及不思議界通達無礙，不取境界亦無得無到，云何當有成就眾生？不見成就眾生故，於一切法及眾生界，非見非不見，而知眾生，流注法界，明了法界，同於菩提；解於法界，及眾生界，無量佛道，無得無分別，同於道智，近無等智，離垢清淨，得無所得，證無所證，是名真智。菩薩摩訶薩求如是智名斯陀含。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難當知！菩薩摩訶薩隨順於智，佛智不可思議，修無量因，亦不取因相及菩提智；能斷一切惑而求佛智慧，讚歎金剛三昧出過一切諸禪定上；滅一切結煩惱暗障，悉見於佛，得一切佛法平等正觀；以無量因求無所得，如佛證法不動眾生，亦不動於眾生之界而取法界；無量眾生，於曠劫中多所乏少，不能成就菩提之道，引諸眾生到不退轉，志求於佛，根、力、覺、道，禪定解脫名無色定。我今當以如是等法，開示眾生令得解悟而求佛道，欲坐道場求如實智，通達佛眼不思議眼，為欲利益一切眾生求於佛眼，如是智慧為最為上。悉知諸法甚深之相，而自於智無所分別，安立眾生住於諸法中，使知一切法不住，為得是法而來集會，名斯陀含。來已見眾生界及不思議界通達無礙，不取境界亦無得無到，云何當有成就眾生？不見成就眾生故，於一切法及眾生界，非見非不見，而知眾生，流注法界，明了法界，同於菩提；解於法界，及眾生界，無量佛道，無得無分別，同於道智，近無等智，離垢清淨，得無所得，證無所證，是名真智。菩薩摩訶薩求如是智名斯陀含。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「隨順此智者， 是名不思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨順此智者， 是名不思議；

為求佛慧故， 故名斯陀含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求佛慧故， 故名斯陀含。

無量因緣說， 成就菩提道； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量因緣說， 成就菩提道；

修行是法故， 我常往來求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行是法故， 我常往來求。

不動三昧相， 滅除煩惱結； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動三昧相， 滅除煩惱結；

是故專修習， 成就而不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故專修習， 成就而不退。

亦知法非法， 通達無礙相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知法非法， 通達無礙相；

住諸法實際， 修於斯陀含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住諸法實際， 修於斯陀含。

隨順佛所說， 如聞而修行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順佛所說， 如聞而修行；

為得此法故， 我常往來求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為得此法故， 我常往來求。

法界未曾有， 不動於眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界未曾有， 不動於眾生；

是名斯陀含， 寂滅去來相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名斯陀含， 寂滅去來相。

眾生無智慧， 愚癡甚苦惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生無智慧， 愚癡甚苦惱；

為欲安立故， 而求佛智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲安立故， 而求佛智慧。

根力覺道等， 禪定及解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根力覺道等， 禪定及解脫；

勤修三昧相， 而求佛智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤修三昧相， 而求佛智慧。

究竟菩提道， 諸佛之所行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟菩提道， 諸佛之所行；

是名斯陀含， 發行而常求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名斯陀含， 發行而常求。

若得如是法， 佛眼難思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得如是法， 佛眼難思議；

是名斯陀含， 恒求於佛眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名斯陀含， 恒求於佛眼。

如佛所應求， 為救護依止； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛所應求， 為救護依止；

我今所求者， 一切智最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今所求者， 一切智最上。

是智之所知， 諸法相真實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是智之所知， 諸法相真實；

於智無染著， 是智為最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於智無染著， 是智為最上。

是智之所知， 諸法相真實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是智之所知， 諸法相真實；

心常無所染， 恒求如是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常無所染， 恒求如是法。

利安諸眾生， 一切智中上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利安諸眾生， 一切智中上；

是名斯陀含， 往來之所求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名斯陀含， 往來之所求。

諦觀於法界， 眾生不思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀於法界， 眾生不思議；

是名斯陀含， 為求眾生界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名斯陀含， 為求眾生界。

知眾生界已， 不著於眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生界已， 不著於眾生；

是名斯陀含， 而求無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名斯陀含， 而求無所得。

若不得眾生， 一切法無相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不得眾生， 一切法無相；

能作如是知， 開導諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作如是知， 開導諸眾生。

雖觀一切法， 不見觀察相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖觀一切法， 不見觀察相；

執心無亂意， 而求諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執心無亂意， 而求諸佛法。

如是清淨智， 遠離一切垢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是清淨智， 遠離一切垢；

不得是智相， 是名為求道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得是智相， 是名為求道。

開示諸眾生， 菩薩所不譏； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示諸眾生， 菩薩所不譏；

是名究竟智， 為得彼故來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名究竟智， 為得彼故來。

阿難汝當知， 為說斯陀含； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難汝當知， 為說斯陀含；

少智諸眾生， 妄相著是非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少智諸眾生， 妄相著是非。

阿難汝當知， 為說斯陀含； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難汝當知， 為說斯陀含；

使精勤眾生， 令作如是解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使精勤眾生， 令作如是解。

常善修多聞， 決定甚深法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常善修多聞， 決定甚深法；

逮得真實義， 速成於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得真實義， 速成於菩提。

「阿難！是名如來等正覺為諸菩薩摩訶薩方便說斯陀含。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！是名如來等正覺為諸菩薩摩訶薩方便說斯陀含。」

阿難言：「云何名如來等正覺為諸菩薩摩訶薩說阿那含？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「云何名如來等正覺為諸菩薩摩訶薩說阿那含？」

佛告阿難：「菩薩摩訶薩出過一切世間之相，究竟佛行心無行處，雖知去來，而常不取去來之相，知一切法無依住亦不來還。何以故？不見諸法有去無去。出過凡夫除凡夫想，不著佛想逮無住法。何以故？究竟一切寂滅法界，亦不得佛與凡夫差別之相。遠離惡道除其貪欲，不著眾味離於四食，開示知見，不取一切六十二見，不見有相，不著無相，悉離有無；於諸蓋障作涅槃相，無轉無不轉除惡道垢；摧伏眾魔遠離愚癡，拔無明箭竭無明種，害無明怨照除貪瞋，斷諸結使開示諸有，拔愛欲箭除諸憍慢，曉了陰相究竟明處，常樂佛乘不思議乘，到於一切諸法實相。菩薩摩訶薩若能如是出於淤泥，離於繫著得本願藏，亦得過去、未來諸佛之藏，悉於一切伏藏中上，亦為過去諸佛之所建立，而心平等不高不下，得如是乘，於諸眾生，為最為勝第一無上，菩薩摩訶薩究竟佛乘；於一切法悉得無相，菩薩摩訶薩於諸法中斷於疑網證不還果。復次，阿難！菩薩摩訶薩以四弘誓攝取一切眾生，安立一切眾生，悉入佛乘住菩提道。云何安住菩提？所謂眾生相，如實覺悟住眾生界。何以故？善知空界不思議界離眾生想。何以故？是賢聖界即眾生界。不思議界即是空相，亦無眾生離諸結使，猶如虛空無形相，實無所有，無染無著，知一切眾生，悉皆平等不出不沒，究竟菩提離眾生相，猶如空界無所覺了。何以故？無法可得。如是無得，即是一切法相及眾生相，心所覺了即非覺了。何以故？無法可得。如是無得即是無證，是故名為得阿那含。一切眾生，一切諸法，佛法僧等，出如是相，名阿那含。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「菩薩摩訶薩出過一切世間之相，究竟佛行心無行處，雖知去來，而常不取去來之相，知一切法無依住亦不來還。何以故？不見諸法有去無去。出過凡夫除凡夫想，不著佛想逮無住法。何以故？究竟一切寂滅法界，亦不得佛與凡夫差別之相。遠離惡道除其貪欲，不著眾味離於四食，開示知見，不取一切六十二見，不見有相，不著無相，悉離有無；於諸蓋障作涅槃相，無轉無不轉除惡道垢；摧伏眾魔遠離愚癡，拔無明箭竭無明種，害無明怨照除貪瞋，斷諸結使開示諸有，拔愛欲箭除諸憍慢，曉了陰相究竟明處，常樂佛乘不思議乘，到於一切諸法實相。菩薩摩訶薩若能如是出於淤泥，離於繫著得本願藏，亦得過去、未來諸佛之藏，悉於一切伏藏中上，亦為過去諸佛之所建立，而心平等不高不下，得如是乘，於諸眾生，為最為勝第一無上，菩薩摩訶薩究竟佛乘；於一切法悉得無相，菩薩摩訶薩於諸法中斷於疑網證不還果。復次，阿難！菩薩摩訶薩以四弘誓攝取一切眾生，安立一切眾生，悉入佛乘住菩提道。云何安住菩提？所謂眾生相，如實覺悟住眾生界。何以故？善知空界不思議界離眾生想。何以故？是賢聖界即眾生界。不思議界即是空相，亦無眾生離諸結使，猶如虛空無形相，實無所有，無染無著，知一切眾生，悉皆平等不出不沒，究竟菩提離眾生相，猶如空界無所覺了。何以故？無法可得。如是無得，即是一切法相及眾生相，心所覺了即非覺了。何以故？無法可得。如是無得即是無證，是故名為得阿那含。一切眾生，一切諸法，佛法僧等，出如是相，名阿那含。」

爾時世尊即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊即說偈言：

「不復還來， 滅凡夫法； 捨世間行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不復還來， 滅凡夫法； 捨世間行，

名阿那含。 知無去來， 無住無依； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名阿那含。 知無去來， 無住無依；

無有處所， 是故不來。 捨於凡夫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有處所， 是故不來。 捨於凡夫，

為佛救護； 更不復來， 名阿那含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為佛救護； 更不復來， 名阿那含。

法無有去， 亦無來相； 無來無去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法無有去， 亦無來相； 無來無去，

名阿那含。 斷諸貪欲， 不著四食； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名阿那含。 斷諸貪欲， 不著四食；

不退道場， 名阿那含。 除滅一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退道場， 名阿那含。 除滅一切，

六十二見； 而無所去， 名阿那含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十二見； 而無所去， 名阿那含。

離一切有， 心無常相； 解了如實， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切有， 心無常相； 解了如實，

是故不來。 涅槃寂滅， 離諸煩惱； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故不來。 涅槃寂滅， 離諸煩惱；

滅去來相， 是故不來。 斷諸惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅去來相， 是故不來。 斷諸惡趣，

離一切垢； 證於涅槃， 是故不來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離一切垢； 證於涅槃， 是故不來。

摧伏怨敵， 諸魔軍將； 超出假名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏怨敵， 諸魔軍將； 超出假名，

是故不來。 拔無明箭， 害一切愛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故不來。 拔無明箭， 害一切愛；

棄捨喜欲， 是故不來。 滅諸結使， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捨喜欲， 是故不來。 滅諸結使，

開示陰相； 得決定智， 名阿那含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示陰相； 得決定智， 名阿那含。

拔憂惱刺， 破憍慢山； 善解五陰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔憂惱刺， 破憍慢山； 善解五陰，

名阿那含。 究竟照明， 莊嚴佛乘； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名阿那含。 究竟照明， 莊嚴佛乘；

出欲淤泥， 名阿那含。 悉知伏藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出欲淤泥， 名阿那含。 悉知伏藏，

諸伏藏上； 佛所安置， 是故不來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸伏藏上； 佛所安置， 是故不來。

安住最勝， 佛乘無上； 斷除諸結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住最勝， 佛乘無上； 斷除諸結，

名阿那含。 以四弘誓， 建立菩提； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名阿那含。 以四弘誓， 建立菩提；

住菩提已， 是故不來。 知諸空界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住菩提已， 是故不來。 知諸空界，

難可思議； 除滅諸想， 是故不來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難可思議； 除滅諸想， 是故不來。

於諸眾生， 及法界相； 而無所得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生， 及法界相； 而無所得，

是故不來。 心無所取， 不隨於相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故不來。 心無所取， 不隨於相；

安住菩提， 名阿那含。 眾生界空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住菩提， 名阿那含。 眾生界空，

不可思議； 知如是法， 是故不來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議； 知如是法， 是故不來。

如是阿難， 顯示那含； 諸無礙相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是阿難， 顯示那含； 諸無礙相，

安立佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立佛法。

「阿難當知！如來等正覺為諸菩薩摩訶薩，隨宜方便說阿那含。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難當知！如來等正覺為諸菩薩摩訶薩，隨宜方便說阿那含。」

佛告阿難：「我今復說菩薩摩訶薩阿羅漢。滅一切行，修佛所行，捨諸有為，而能成熟一切眾生，亦斷一切眾生苦惱，是名阿羅漢。不得眾生相，亦不得苦惱相，是名阿羅漢。滅諸取著，住於無相，知諸法空，離一切相，悉無所有，除諸眾生一切妄想顛倒癡惑，了達空法不可思議，是阿羅漢得不思議菩提，成就如是法，故名阿羅漢。如過去諸佛所應說法，未來、現在一切諸佛亦如是說，無有戲論具足清白，演說真實菩提之法，名阿羅漢。安立眾生住菩提道，無所取著，名阿羅漢。應行諸波羅蜜慈，得佛大慈滿足眾生，無相之慈亦能安立一切眾生，如是修慈無所分別，不取眾生及以慈相，名阿羅漢。為一切眾生說法，而於諸法都無所取，若能如是名阿羅漢。分別顯示根、力、覺、道，於諸眾生無染無著，名阿羅漢。善知一切眾生心行，發起菩提，能如是者名阿羅漢。演說一切有為諸行而不取著，名阿羅漢。亦為諸餘一切眾生，說無著行、無取行，作如是說，名阿羅漢。遊諸佛國心無去相悉到佛所，以無相智如佛而見，名阿羅漢。若能如是成就佛國具足諸功德，亦名不思議平等無垢清淨福田，空行福田，阿鞞跋致福田，第一清淨無女人相福田，離諸結使貪欲福田，如佛證知能盡一切蓋障福田，摧伏諸魔塵勞福田，悉制外道邪見福田，一切福田，莊嚴福田，離於一切怖畏福田，無諍福田，寂滅福田，神通福田，最勝福田，無窟宅福田，無盡福田，具足菩薩所行福田，得佛自在最上福田，佛所護持福田，變化福田，以是法印印諸眾生令得安隱巧說福田，一切瓔珞莊嚴佛界決定涅槃寂滅福田，亦於一切福田中成就如是福田。能知一切法不生不滅，名阿羅漢。除諸染著，見來瞋者而心不惱，名阿羅漢。於一切法不取其相，名阿羅漢。滅除習智修最上智而能速證，名阿羅漢。以是威儀建立菩提菩提勢力，名阿羅漢。如是菩提亦名不思議，不思議者亦名不動，如是不動，能令無數億種眾生，安立菩提，無所取著，皆住平等，同於壞相，無所有相，知一切法，皆入菩提，住無所住，阿羅漢。如是知已，能為眾生說如斯法而不染著，雖有言說亦無說相，度諸眾生，亦復不取諸眾生想，斷常二邊於身不動，不斷煩惱而離憍慢，於一切法無生寂滅無行，不壞色相，不壞受、想、行、識諸凡夫法相，而心不動；以求解脫安住佛法，亦非安住須陀洹果相解脫，斯陀含、阿那含、阿羅漢果相解脫。妄見一切起諸顛倒取佛智慧解脫，妄見取菩提心解脫，妄見修菩提施解脫，妄見修菩提戒解脫，妄見惱害忍辱解脫，妄見懈怠精進解脫，妄見亂想禪定解脫，妄見愚癡智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我今復說菩薩摩訶薩阿羅漢。滅一切行，修佛所行，捨諸有為，而能成熟一切眾生，亦斷一切眾生苦惱，是名阿羅漢。不得眾生相，亦不得苦惱相，是名阿羅漢。滅諸取著，住於無相，知諸法空，離一切相，悉無所有，除諸眾生一切妄想顛倒癡惑，了達空法不可思議，是阿羅漢得不思議菩提，成就如是法，故名阿羅漢。如過去諸佛所應說法，未來、現在一切諸佛亦如是說，無有戲論具足清白，演說真實菩提之法，名阿羅漢。安立眾生住菩提道，無所取著，名阿羅漢。應行諸波羅蜜慈，得佛大慈滿足眾生，無相之慈亦能安立一切眾生，如是修慈無所分別，不取眾生及以慈相，名阿羅漢。為一切眾生說法，而於諸法都無所取，若能如是名阿羅漢。分別顯示根、力、覺、道，於諸眾生無染無著，名阿羅漢。善知一切眾生心行，發起菩提，能如是者名阿羅漢。演說一切有為諸行而不取著，名阿羅漢。亦為諸餘一切眾生，說無著行、無取行，作如是說，名阿羅漢。遊諸佛國心無去相悉到佛所，以無相智如佛而見，名阿羅漢。若能如是成就佛國具足諸功德，亦名不思議平等無垢清淨福田，空行福田，阿鞞跋致福田，第一清淨無女人相福田，離諸結使貪欲福田，如佛證知能盡一切蓋障福田，摧伏諸魔塵勞福田，悉制外道邪見福田，一切福田，莊嚴福田，離於一切怖畏福田，無諍福田，寂滅福田，神通福田，最勝福田，無窟宅福田，無盡福田，具足菩薩所行福田，得佛自在最上福田，佛所護持福田，變化福田，以是法印印諸眾生令得安隱巧說福田，一切瓔珞莊嚴佛界決定涅槃寂滅福田，亦於一切福田中成就如是福田。能知一切法不生不滅，名阿羅漢。除諸染著，見來瞋者而心不惱，名阿羅漢。於一切法不取其相，名阿羅漢。滅除習智修最上智而能速證，名阿羅漢。以是威儀建立菩提菩提勢力，名阿羅漢。如是菩提亦名不思議，不思議者亦名不動，如是不動，能令無數億種眾生，安立菩提，無所取著，皆住平等，同於壞相，無所有相，知一切法，皆入菩提，住無所住，阿羅漢。如是知已，能為眾生說如斯法而不染著，雖有言說亦無說相，度諸眾生，亦復不取諸眾生想，斷常二邊於身不動，不斷煩惱而離憍慢，於一切法無生寂滅無行，不壞色相，不壞受、想、行、識諸凡夫法相，而心不動；以求解脫安住佛法，亦非安住須陀洹果相解脫，斯陀含、阿那含、阿羅漢果相解脫。妄見一切起諸顛倒取佛智慧解脫，妄見取菩提心解脫，妄見修菩提施解脫，妄見修菩提戒解脫，妄見惱害忍辱解脫，妄見懈怠精進解脫，妄見亂想禪定解脫，妄見愚癡智

慧解脫，妄見聲聞凡夫解脫，妄見父母、妻子、男女、眷屬，如是等一切解脫，妄見貪嗜諸欲無量苦惱，而生親愛起於染著，是結使法是惱害處，於此法中生二種相，為除妄想度脫眾生，名阿羅漢。為除利養貪求妄想及在家出家想，於諸鄙賤及最勝法皆悉平等，而亦不見此凡夫法彼是佛法，為斷如是妄想顛倒說解脫法，若欲嚴淨佛國教化成就如是眾生是名涅槃，如是眾生不名涅槃，如是眾生生於諸有，如是眾生不生諸有，如是眾生行於菩提，如是眾生不行菩提，如是眾生毀破禁戒，如是眾生受持禁戒，如是眾生名有智慧，如是眾生名無智慧；若有眾生，起於二心而生妄想，為除如是眾生妄想，非福田非不福田，如是眾生勤行精進，如是眾生不勤精進，是愚癡法，是智人法，是女人法，是男子法，是聖法，是非聖法，起於二想，為除如是二心妄想故，菩薩住於不退菩提亦非不退菩提，有受菩提記亦非受菩提記，有近菩提座非近菩提座，有如是二心起虛妄想，如是菩提逮得菩提，菩薩不得菩提真實解脫，以要言之，著一切法皆是妄想。是故阿難！阿羅漢為斷一切眾生妄想，使得解脫故能如是說無相法，是名菩薩摩訶薩阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧解脫，妄見聲聞凡夫解脫，妄見父母、妻子、男女、眷屬，如是等一切解脫，妄見貪嗜諸欲無量苦惱，而生親愛起於染著，是結使法是惱害處，於此法中生二種相，為除妄想度脫眾生，名阿羅漢。為除利養貪求妄想及在家出家想，於諸鄙賤及最勝法皆悉平等，而亦不見此凡夫法彼是佛法，為斷如是妄想顛倒說解脫法，若欲嚴淨佛國教化成就如是眾生是名涅槃，如是眾生不名涅槃，如是眾生生於諸有，如是眾生不生諸有，如是眾生行於菩提，如是眾生不行菩提，如是眾生毀破禁戒，如是眾生受持禁戒，如是眾生名有智慧，如是眾生名無智慧；若有眾生，起於二心而生妄想，為除如是眾生妄想，非福田非不福田，如是眾生勤行精進，如是眾生不勤精進，是愚癡法，是智人法，是女人法，是男子法，是聖法，是非聖法，起於二想，為除如是二心妄想故，菩薩住於不退菩提亦非不退菩提，有受菩提記亦非受菩提記，有近菩提座非近菩提座，有如是二心起虛妄想，如是菩提逮得菩提，菩薩不得菩提真實解脫，以要言之，著一切法皆是妄想。是故阿難！阿羅漢為斷一切眾生妄想，使得解脫故能如是說無相法，是名菩薩摩訶薩阿羅漢。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「除一切行， 離生死行； 出於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「除一切行， 離生死行； 出於世間，

名阿羅漢。 滅煩惱結， 度脫一切； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名阿羅漢。 滅煩惱結， 度脫一切；

諸苦眾生， 名阿羅漢。 不得眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苦眾生， 名阿羅漢。 不得眾生，

及諸結使； 於法無利， 名阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸結使； 於法無利， 名阿羅漢。

滅除妄想， 住無妄想； 知諸法空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除妄想， 住無妄想； 知諸法空，

名阿羅漢。 知空最勝， 而得無相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名阿羅漢。 知空最勝， 而得無相；

盡一切相， 名阿羅漢。 滅諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡一切相， 名阿羅漢。 滅諸眾生，

一切惡相； 棄一切相， 名阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切惡相； 棄一切相， 名阿羅漢。

除諸邊際， 得無想法； 而自證知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除諸邊際， 得無想法； 而自證知，

名阿羅漢。 為得菩提， 難可思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名阿羅漢。 為得菩提， 難可思議；

發勝精進， 名阿羅漢。 若說於法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發勝精進， 名阿羅漢。 若說於法，

無毀無濁； 安立菩提， 名阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無毀無濁； 安立菩提， 名阿羅漢。

為淨福田， 令眾得樂； 不得眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為淨福田， 令眾得樂； 不得眾生，

名阿羅漢。 若說諸法， 一切無取； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名阿羅漢。 若說諸法， 一切無取；

無法非法， 名阿羅漢。 覺道根力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無法非法， 名阿羅漢。 覺道根力，

為眾顯示； 得第一果， 名阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾顯示； 得第一果， 名阿羅漢。

善知眾生， 淨於菩提； 為說是相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善知眾生， 淨於菩提； 為說是相，

名阿羅漢。 世間所說， 一切諸行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名阿羅漢。 世間所說， 一切諸行；

於行無著， 名阿羅漢。 勇猛世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於行無著， 名阿羅漢。 勇猛世尊，

難思福田； 隨佛住處， 為人演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難思福田； 隨佛住處， 為人演說。

若欲見佛， 無見不見； 如佛所見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲見佛， 無見不見； 如佛所見，

名阿羅漢。 是應福田， 賢聖福田； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名阿羅漢。 是應福田， 賢聖福田；

無上精進， 名阿羅漢。 遠離染欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上精進， 名阿羅漢。 遠離染欲，

於瞋不瞋； 亦說菩提， 名阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於瞋不瞋； 亦說菩提， 名阿羅漢。

知一切法， 寂滅無相； 是故菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知一切法， 寂滅無相； 是故菩提，

名阿羅漢。 不動一切， 諸眾生界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名阿羅漢。 不動一切， 諸眾生界；

令無數億， 安住菩提。 眾生菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令無數億， 安住菩提。 眾生菩提，

悉住無相； 知彼平等， 名阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉住無相； 知彼平等， 名阿羅漢。

得無等等， 同一切法； 而知無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無等等， 同一切法； 而知無相，

平等菩提。 能如是解， 說名羅漢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等菩提。 能如是解， 說名羅漢；

知如實法， 清淨無濁。 為眾說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知如實法， 清淨無濁。 為眾說法，

而無所說； 度無量眾， 亦無動搖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而無所說； 度無量眾， 亦無動搖。

不得眾生， 斷常諸邊； 而眾皆見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得眾生， 斷常諸邊； 而眾皆見，

度脫苦惱。 究竟諸法， 無生無滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫苦惱。 究竟諸法， 無生無滅；

而已方便， 度脫眾生。 不壞於色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而已方便， 度脫眾生。 不壞於色，

受想行識， 亦復如是， 即名解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受想行識， 亦復如是， 即名解脫。

於諸凡夫， 而無動相； 建立佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸凡夫， 而無動相； 建立佛法，

安住解脫。 能令眾生， 不念果報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住解脫。 能令眾生， 不念果報；

佛解脫相， 為人說法。 妄取菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛解脫相， 為人說法。 妄取菩提，

修行布施； 持戒忍辱， 為除妄想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行布施； 持戒忍辱， 為除妄想。

懈怠懶惰， 取相精進； 除解脫相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懈怠懶惰， 取相精進； 除解脫相，

羅漢所說。 生禪定想， 愚無智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢所說。 生禪定想， 愚無智慧；

為令解脫， 說阿羅漢。 此無相法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令解脫， 說阿羅漢。 此無相法，

能除虛妄； 如是說法， 名阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能除虛妄； 如是說法， 名阿羅漢。

眾生虛妄， 取聲聞想； 無解脫相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生虛妄， 取聲聞想； 無解脫相，

羅漢說法。 父母妻子， 愚癡取著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢說法。 父母妻子， 愚癡取著；

則非菩提， 染著生死。 兄弟姊妹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則非菩提， 染著生死。 兄弟姊妹，

妄生親愛； 寂滅解脫， 名阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄生親愛； 寂滅解脫， 名阿羅漢。

造諸行業， 貪著親愛； 見即生戀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造諸行業， 貪著親愛； 見即生戀，

本是我親。 更相染著， 互共親愛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本是我親。 更相染著， 互共親愛；

不識離別， 令魔自在。 不離世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不識離別， 令魔自在。 不離世間，

為最極惡； 如是過患， 羅漢所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為最極惡； 如是過患， 羅漢所說。

於諸結使， 皆悉覺悟； 二俱虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸結使， 皆悉覺悟； 二俱虛妄，

羅漢所說。 為利多人， 行無戲論； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢所說。 為利多人， 行無戲論；

如是解脫， 羅漢所說。 在家出家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是解脫， 羅漢所說。 在家出家，

多生妄想； 凡愚取著， 羅漢解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多生妄想； 凡愚取著， 羅漢解脫。

見家繫縛， 廣顯正法； 凡愚妄想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見家繫縛， 廣顯正法； 凡愚妄想，

羅漢解脫。 棄捨凡夫， 無利佛法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢解脫。 棄捨凡夫， 無利佛法；

捨利無利， 名阿羅漢。 見有高下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨利無利， 名阿羅漢。 見有高下，

若干等種； 眾生取想， 羅漢解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若干等種； 眾生取想， 羅漢解脫。

成就取相， 多所修習； 如是著相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就取相， 多所修習； 如是著相，

善能解脫。 得佛福田， 究竟真實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能解脫。 得佛福田， 究竟真實；

妄取是田， 羅漢解脫。 無滅非滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄取是田， 羅漢解脫。 無滅非滅，

亦物非物； 雖修菩提， 不得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦物非物； 雖修菩提， 不得菩提。

持戒毀戒， 有智無智； 眾生愚癡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒毀戒， 有智無智； 眾生愚癡，

起於二想。 人多取著， 有若干種； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起於二想。 人多取著， 有若干種；

解脫此想， 羅漢所說。 作福田想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫此想， 羅漢所說。 作福田想，

非福田想； 無智凡愚， 作種種想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非福田想； 無智凡愚， 作種種想。

於諸女人， 及與男子； 聖非聖法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸女人， 及與男子； 聖非聖法，

作二種心。 如是眾生， 凡愚無智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作二種心。 如是眾生， 凡愚無智；

取著二想， 羅漢解脫。 退不退法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取著二想， 羅漢解脫。 退不退法，

有記無記； 近坐菩提， 不取菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有記無記； 近坐菩提， 不取菩提。

得菩提已， 畢竟寂滅； 永離生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得菩提已， 畢竟寂滅； 永離生死，

取涅槃想。 斷眾生縛， 滅一切相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取涅槃想。 斷眾生縛， 滅一切相；

是故羅漢， 為名解脫。 菩薩法爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故羅漢， 為名解脫。 菩薩法爾，

現為羅漢； 不起法忍， 即羅漢智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現為羅漢； 不起法忍， 即羅漢智。

如是羅漢， 菩薩不譏； 心常住於， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是羅漢， 菩薩不譏； 心常住於，

最上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上菩提。」

爾時，世尊告阿難言：「汝今當知！是名如來等正覺為諸菩薩摩訶薩方便說阿羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「汝今當知！是名如來等正覺為諸菩薩摩訶薩方便說阿羅漢。」

阿難言：「云何如來等正覺復為諸菩薩摩訶薩說名聲聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「云何如來等正覺復為諸菩薩摩訶薩說名聲聞？」

佛言：「阿難！菩薩能使無量阿僧祇眾生，以佛法聲令一切聞，故名聲聞。亦令得聞不可思議聲，聞不可思議聲已，而於菩提無有戲論，以清淨聲令彼得聞，亦名聲聞。又使得聞唯涅槃樂更無餘樂，聞如是聲亦名聲聞。又使得聞根、力、覺、道、禪定、解脫，諸三昧等，念處、正勤證於無餘，如是之法令無數眾皆悉得聞亦名聲聞。是身苦、空、無我，而諸陰相皆不可得，凡夫愚癡，分別此身妄起取著，聞如是聲亦名聲聞。又得眼界虛偽不實，乃至佛眼皆同眼界不可思議，能令眾生如實而見，於一切法無成就相名成就眼，如是法相使眾生聞名為聲聞。如呼聲響令眾生聞名為聲聞。不應於聲而妄取著，無有聲相亦無所得，聞如是聲名為聲聞。不應於香而取香相亦無所得，譬如有人夢中聞香實無有香，於無香中妄起香想，但是顛倒自生分別，而取香相凡愚信受，聞如是聲名為聲聞。舌入相空猶如肉段不能知味，亦如聚沫不可為喻，過於喻故非味非具，分別味相實無所得，如是味界及不思議界平等無二，離心無念亦無思惟實無心想，聞如是聲名為聲聞。已所知法皆令他聞名為聲聞。若聞於身分別身相，身相體性本空非生非不生，是名菩提，令無量眾得聞是聲名為聲聞。心性無體實無所有，皆如幻化非生非滅，能令眾生皆悉得聞名為聲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！菩薩能使無量阿僧祇眾生，以佛法聲令一切聞，故名聲聞。亦令得聞不可思議聲，聞不可思議聲已，而於菩提無有戲論，以清淨聲令彼得聞，亦名聲聞。又使得聞唯涅槃樂更無餘樂，聞如是聲亦名聲聞。又使得聞根、力、覺、道、禪定、解脫，諸三昧等，念處、正勤證於無餘，如是之法令無數眾皆悉得聞亦名聲聞。是身苦、空、無我，而諸陰相皆不可得，凡夫愚癡，分別此身妄起取著，聞如是聲亦名聲聞。又得眼界虛偽不實，乃至佛眼皆同眼界不可思議，能令眾生如實而見，於一切法無成就相名成就眼，如是法相使眾生聞名為聲聞。如呼聲響令眾生聞名為聲聞。不應於聲而妄取著，無有聲相亦無所得，聞如是聲名為聲聞。不應於香而取香相亦無所得，譬如有人夢中聞香實無有香，於無香中妄起香想，但是顛倒自生分別，而取香相凡愚信受，聞如是聲名為聲聞。舌入相空猶如肉段不能知味，亦如聚沫不可為喻，過於喻故非味非具，分別味相實無所得，如是味界及不思議界平等無二，離心無念亦無思惟實無心想，聞如是聲名為聲聞。已所知法皆令他聞名為聲聞。若聞於身分別身相，身相體性本空非生非不生，是名菩提，令無量眾得聞是聲名為聲聞。心性無體實無所有，皆如幻化非生非滅，能令眾生皆悉得聞名為聲聞。」

佛告阿難：「聲聞法施不可思議，得證是道名不思議，以是不思議法施能生菩提。何以故？種子相似生故。無果為果，非財施所得，從聞信解名為聲聞。財施微小法施為上，如是法施不嫉於他，亦無施相不著是施，譬如幻化無分別，不生願求不取施想無願求故。阿難當知！如是施者成就菩提，從聞信解名為聲聞。盡一切相離諸結使，出過聲聞一切僧上，發大音聲演說佛法。何以故？得具足聲出過一切諸音聲故。出是聲已令聞佛法，知諸聲相非一非異成就正信，說法無二亦非不二，聞如是法名為聲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「聲聞法施不可思議，得證是道名不思議，以是不思議法施能生菩提。何以故？種子相似生故。無果為果，非財施所得，從聞信解名為聲聞。財施微小法施為上，如是法施不嫉於他，亦無施相不著是施，譬如幻化無分別，不生願求不取施想無願求故。阿難當知！如是施者成就菩提，從聞信解名為聲聞。盡一切相離諸結使，出過聲聞一切僧上，發大音聲演說佛法。何以故？得具足聲出過一切諸音聲故。出是聲已令聞佛法，知諸聲相非一非異成就正信，說法無二亦非不二，聞如是法名為聲聞。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「無量眾生聞， 佛法不思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量眾生聞， 佛法不思議；

菩薩廣大辯， 是名為聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩廣大辯， 是名為聲聞。

聞已信菩提， 無濁無戲論； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已信菩提， 無濁無戲論；

令一切悉聞， 是名為聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令一切悉聞， 是名為聲聞。

聞於涅槃樂， 是樂最第一； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞於涅槃樂， 是樂最第一；

普令聞寂滅， 是名為聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令聞寂滅， 是名為聲聞。

諸力及覺道， 念處與根等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸力及覺道， 念處與根等；

速得於究竟， 是名為聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速得於究竟， 是名為聲聞。

聞此身苦空， 無有堅實相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此身苦空， 無有堅實相；

貪恚癡所侵， 是故分別身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪恚癡所侵， 是故分別身。

亦聞於眼入， 非實而見實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦聞於眼入， 非實而見實；

眾生多愚癡， 凡夫盲無智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生多愚癡， 凡夫盲無智。

若得於佛眼， 正見不思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得於佛眼， 正見不思議；

逮得如是眼， 無復諸愚癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逮得如是眼， 無復諸愚癡。

諸法無成就， 一切眾生聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無成就， 一切眾生聞；

以如是因緣， 亦名為聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以如是因緣， 亦名為聲聞。

一切諸法相， 猶如呼聲響； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法相， 猶如呼聲響；

此中無聞者， 亦無有說者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中無聞者， 亦無有說者。

令無數眾聞， 是名為聲聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令無數眾聞， 是名為聲聞；

此中無所聞， 無有染著者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中無所聞， 無有染著者。

譬如人夢中， 雖聞多種香； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如人夢中， 雖聞多種香；

無一成就者， 如是知香體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無一成就者， 如是知香體。

遠離一切垢， 亦無聞香者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切垢， 亦無聞香者；

菩薩之解脫， 多顛倒眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩之解脫， 多顛倒眾生。

聞舌猶肉段， 不能得知味； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞舌猶肉段， 不能得知味；

肉段若知味， 亦應知平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肉段若知味， 亦應知平等。

分別如是相， 貪味為最惡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別如是相， 貪味為最惡；

此界難思議， 是名知於味。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此界難思議， 是名知於味。

決定知味已， 菩薩無所著； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定知味已， 菩薩無所著；

令眾聞決定， 是名為聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾聞決定， 是名為聲聞。

觀身分別相， 本性空無生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀身分別相， 本性空無生；

若知於真實， 無生無能生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知於真實， 無生無能生。

菩提如是相， 亦無生能生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提如是相， 亦無生能生；

普令眾生聞， 是名為聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令眾生聞， 是名為聲聞。

意亦如是知， 體性無所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意亦如是知， 體性無所有；

空無體性故， 能令一切聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空無體性故， 能令一切聞。

如物法無生， 無滅亦無二； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如物法無生， 無滅亦無二；

無相無所見， 是名為聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相無所見， 是名為聲聞。

咸使聞其施， 法施不思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸使聞其施， 法施不思議；

修行趣道場， 成就於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行趣道場， 成就於菩提。

譬如種種子， 各得相似果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如種種子， 各得相似果；

修施不思議， 證道亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修施不思議， 證道亦復然。

悉施諸財物， 法施為最勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉施諸財物， 法施為最勝；

捨心無貪嫉， 是名菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨心無貪嫉， 是名菩提道。

心常不取著， 雖施無依怙； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常不取著， 雖施無依怙；

若能如是施， 速證於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能如是施， 速證於菩提。

能離一切相， 悉捨諸結使； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能離一切相， 悉捨諸結使；

無有諸染著， 是名為聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有諸染著， 是名為聲聞。

其聲甚微妙， 於諸聲最上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其聲甚微妙， 於諸聲最上；

此聲令遠聞， 佛法不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此聲令遠聞， 佛法不思議。

能令一切知， 諸聲無所依； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令一切知， 諸聲無所依；

非一亦非異， 是名為聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非一亦非異， 是名為聲聞。

欲令一切聞， 諸佛之所說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令一切聞， 諸佛之所說；

隨所聞法音， 皆發於菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所聞法音， 皆發於菩提。

聞諸福田中， 佛福田最勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞諸福田中， 佛福田最勝；

隨佛所住處， 親近救世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨佛所住處， 親近救世尊。

使聞三千界， 安住於虛空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使聞三千界， 安住於虛空；

眾生亦復爾， 皆同涅槃相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生亦復爾， 皆同涅槃相。

所說四大界， 分別為眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說四大界， 分別為眾生；

猶如虛空相， 等於不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如虛空相， 等於不思議。

諸界如是相， 亦無有能知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸界如是相， 亦無有能知；

是中無生死， 無惱無涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是中無生死， 無惱無涅槃。

諸法無真實， 眾生亦皆然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無真實， 眾生亦皆然；

是名寂滅界， 云何見生者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名寂滅界， 云何見生者。

為無量眾生， 晝夜常聞知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為無量眾生， 晝夜常聞知；

不著己名利， 但為眾生說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著己名利， 但為眾生說。

當知是聲聞， 欲令一切聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知是聲聞， 欲令一切聞；

實非聲聞法， 但現為聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實非聲聞法， 但現為聲聞。

世雄假名說， 說法中最上； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世雄假名說， 說法中最上；

是故知眾生， 一切皆如相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故知眾生， 一切皆如相。

是名為聲聞， 無漏除結縛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為聲聞， 無漏除結縛；

解脫一切結， 而為眾生說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫一切結， 而為眾生說。

顯示離諸縛， 清淨無調戲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示離諸縛， 清淨無調戲；

見已為人說， 佛法皆亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見已為人說， 佛法皆亦然。

不久當得見， 如佛所說法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久當得見， 如佛所說法；

菩薩所修行， 於法無染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所修行， 於法無染著。

是名為聲聞， 無縛而清淨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為聲聞， 無縛而清淨；

亦使一切聞， 如聞而修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦使一切聞， 如聞而修行。

阿難汝當知， 我以方便說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難汝當知， 我以方便說；

如是知聲聞， 菩薩無所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知聲聞， 菩薩無所依。

「阿難當知！是名如來等正覺為諸菩薩摩訶薩方便說名聲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難當知！是名如來等正覺為諸菩薩摩訶薩方便說名聲聞。」

阿難言：「云何如來等正覺復為諸菩薩摩訶薩說辟支佛法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「云何如來等正覺復為諸菩薩摩訶薩說辟支佛法？」

佛言：「阿難！菩薩現見一切法。云何現見？所謂知諸法無諍皆是假名，不壞法性而能見法證法，是名辟支佛。佛不思議，於一切法及諸眾生，同涅槃相等無差別，無形無相清淨寂滅，實際、眾生際、涅槃際，猶如影幻無分齊無所有，於此諸際亦無際相，非言非說無所依止亦無所說。何以故？如我空無生無滅知眾生際，則知法際、生死際即是佛際，知如是際，是名辟支佛。現知於色，色者則名色陰，色陰盡已，但有言說，無我我所。何以故？如說色陰，但有言說，是空無生無滅，言無言相，云何以言說？說是色陰，亦現見受、想、行、識，乃至說是識陰，知假名識陰等，但有言說；言說皆空無生無滅非實非虛。言說尚無，何況陰相，如是五陰，從假名起，是名辟支佛。何以故？因於名字言說為色，色但假名，無因非因，說名為因，是陰因緣不可說相，一切諸法無依無緣，如是覺知名辟支佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！菩薩現見一切法。云何現見？所謂知諸法無諍皆是假名，不壞法性而能見法證法，是名辟支佛。佛不思議，於一切法及諸眾生，同涅槃相等無差別，無形無相清淨寂滅，實際、眾生際、涅槃際，猶如影幻無分齊無所有，於此諸際亦無際相，非言非說無所依止亦無所說。何以故？如我空無生無滅知眾生際，則知法際、生死際即是佛際，知如是際，是名辟支佛。現知於色，色者則名色陰，色陰盡已，但有言說，無我我所。何以故？如說色陰，但有言說，是空無生無滅，言無言相，云何以言說？說是色陰，亦現見受、想、行、識，乃至說是識陰，知假名識陰等，但有言說；言說皆空無生無滅非實非虛。言說尚無，何況陰相，如是五陰，從假名起，是名辟支佛。何以故？因於名字言說為色，色但假名，無因非因，說名為因，是陰因緣不可說相，一切諸法無依無緣，如是覺知名辟支佛。」

爾時世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說偈言：

「現見一切法， 皆悉知無諍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現見一切法， 皆悉知無諍；

不生亦不壞， 無有濁亂相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生亦不壞， 無有濁亂相。

現見一切法， 本性皆空寂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見一切法， 本性皆空寂；

體相如是者， 則無有決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體相如是者， 則無有決定。

現見究竟處， 一切法亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見究竟處， 一切法亦然；

是名為正智， 緣覺不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為正智， 緣覺不思議。

眾生及涅槃， 前際不可得； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生及涅槃， 前際不可得；

是際無有生， 佛亦難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是際無有生， 佛亦難思議。

如眾生涅槃， 無生無出處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如眾生涅槃， 無生無出處；

若法無生相， 是名為涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法無生相， 是名為涅槃。

眾生與涅槃， 皆如水中影； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生與涅槃， 皆如水中影；

有像無眾生， 是名為涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有像無眾生， 是名為涅槃。

眾生與涅槃， 一切假名說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生與涅槃， 一切假名說；

無生亦無滅， 但有假名字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生亦無滅， 但有假名字。

如是言說相， 知無有眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是言說相， 知無有眾生；

是義應當知， 眾生即涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是義應當知， 眾生即涅槃。

一切言說空， 無心亦無法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切言說空， 無心亦無法；

以言說非言， 決定無知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以言說非言， 決定無知者。

非言際無依， 言說亦無住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非言際無依， 言說亦無住；

如是言說相， 眾生不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是言說相， 眾生不思議。

眾生及涅槃， 實際非實際； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生及涅槃， 實際非實際；

出離得安隱， 永趣寂滅宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出離得安隱， 永趣寂滅宅。

一切眾生際， 猶如於影響； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生際， 猶如於影響；

無因亦無緣， 實際不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無因亦無緣， 實際不思議。

一切諸法本， 但以假名說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法本， 但以假名說；

是際無所有， 不得名字相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是際無所有， 不得名字相。

實際無言說， 亦無能知者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實際無言說， 亦無能知者；

以空無實際， 眾生不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以空無實際， 眾生不思議。

實際無言說， 言說無所成； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實際無言說， 言說無所成；

真實相如如， 眾生亦無際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實相如如， 眾生亦無際。

言說相自空， 非以言故知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說相自空， 非以言故知；

如汝之所說， 眾生莫能思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如汝之所說， 眾生莫能思。

如是實際相， 非思議能知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是實際相， 非思議能知；

是名正覺說， 辟支難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名正覺說， 辟支難思議。

現見於色陰， 但有假名字； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見於色陰， 但有假名字；

如是陰相性， 常離於言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是陰相性， 常離於言說。

無有真實相， 乃名為出世； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有真實相， 乃名為出世；

如是知諸陰， 本性無住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知諸陰， 本性無住處。

是色無所有， 假名以為陰； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是色無所有， 假名以為陰；

但有空名字， 不生亦不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但有空名字， 不生亦不滅。

言說及諸法， 無有決定處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說及諸法， 無有決定處；

若無有言說， 是名說色陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無有言說， 是名說色陰。

現見於痛陰， 想行亦如是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見於痛陰， 想行亦如是；

乃至識陰等， 但有假言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至識陰等， 但有假言說。

見陰不可說， 離於一切相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見陰不可說， 離於一切相；

本性無所有， 不生亦不住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本性無所有， 不生亦不住。

如所說真實， 遠離一切法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所說真實， 遠離一切法；

如是知諸相， 體性無住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是知諸相， 體性無住處。

假名之所說， 說陰等亦空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假名之所說， 說陰等亦空；

知言說空已， 無生亦無滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知言說空已， 無生亦無滅。

言說及諸法， 無有決定處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說及諸法， 無有決定處；

若無有言說， 是名為識陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無有言說， 是名為識陰。

是陰離言說， 不可得限量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是陰離言說， 不可得限量；

無生無滅相， 亦無所依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無生無滅相， 亦無所依處。

解脫諸煩惱， 非業非果報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫諸煩惱， 非業非果報；

非覺亦非陰， 非言非涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非覺亦非陰， 非言非涅槃。

是想無決定， 亦無有智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是想無決定， 亦無有智慧；

內外不可得， 無懈怠精勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外不可得， 無懈怠精勤。

無調戲疑惑， 亦無有成就； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無調戲疑惑， 亦無有成就；

不驚不怖畏， 無有一切色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不驚不怖畏， 無有一切色。

亦不見於空， 無相亦復然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不見於空， 無相亦復然；

無有一異相， 非縛亦非解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有一異相， 非縛亦非解。

一切諸言音， 是聲無所入； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸言音， 是聲無所入；

是名為律陀， 非言所能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為律陀， 非言所能及。

究竟於現見， 而說無盡法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟於現見， 而說無盡法；

得是三昧已， 不著於言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是三昧已， 不著於言說。

此智若現見， 等說阿律陀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此智若現見， 等說阿律陀；

律陀同諸法， 默然而演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 律陀同諸法， 默然而演說。

於此現見倒， 不從他因緣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此現見倒， 不從他因緣；

是名為正覺， 緣覺不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名為正覺， 緣覺不思議。

不退轉法輪經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉法輪經卷第二