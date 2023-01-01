不退轉法輪經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉法輪經卷第一

僧祐錄云安公涼土異經在北涼錄第二譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僧祐錄云安公涼土異經在北涼錄第二譯

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘僧千二百五十人俱，及諸菩薩摩訶薩眾無量無邊阿僧祇數。爾時，世尊於中夜後入廣大光明照三昧；是時文殊師利法王子，於中夜後入大光明照三昧；彌勒菩薩於中夜後亦入遍炬三昧。是時世尊從三昧起，與舍利弗於中夜後共出其房，到文殊師利法王子所住之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘僧千二百五十人俱，及諸菩薩摩訶薩眾無量無邊阿僧祇數。爾時，世尊於中夜後入廣大光明照三昧；是時文殊師利法王子，於中夜後入大光明照三昧；彌勒菩薩於中夜後亦入遍炬三昧。是時世尊從三昧起，與舍利弗於中夜後共出其房，到文殊師利法王子所住之處。

時尊者舍利弗，見文殊師利法王子房及世尊房左右皆悉滿中池水，其池水中亦有無量種種蓮華遍布水上，而諸蓮華各放光明，普照祇洹及舍衛國，乃至三千大千世界皆悉照明；大聞法音遍於十方一切世界，其中菩薩互共諮請發問論議。時尊者舍利弗既入室已，見文殊師利寂然禪定，在前而立，尊者舍利弗即便彈指謦咳出聲；爾時世尊及舍利弗等，見文殊師利法王子神通變化，各見其身在大海中。是時舍利弗，在文殊師利室中不能得出，欲踊虛空亦不能去，而不自知從何處來，況復能以神通而去？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者舍利弗，見文殊師利法王子房及世尊房左右皆悉滿中池水，其池水中亦有無量種種蓮華遍布水上，而諸蓮華各放光明，普照祇洹及舍衛國，乃至三千大千世界皆悉照明；大聞法音遍於十方一切世界，其中菩薩互共諮請發問論議。時尊者舍利弗既入室已，見文殊師利寂然禪定，在前而立，尊者舍利弗即便彈指謦咳出聲；爾時世尊及舍利弗等，見文殊師利法王子神通變化，各見其身在大海中。是時舍利弗，在文殊師利室中不能得出，欲踊虛空亦不能去，而不自知從何處來，況復能以神通而去？

是時尊者舍利弗結加趺坐，忽然而見文殊師利在其目前正身端坐。文殊師利神通力故，不離本處令舍利弗見文殊師利過恒河沙有世界，名阿鞞跋致論議音聲；彼中有佛，號善住光華開敷，現在於世，有無量億千菩薩圍遶；見彼佛身於諸毛孔皆出蓮華，其一一華光明遍照三千大千世界，華有千葉，皆以紺瑠璃為莖，馬瑙為鬚，眾寶為臺；其華臺上，見諸菩薩結加趺坐，彼諸菩薩皆住阿鞞跋致當得阿耨多羅三藐三菩提，於諸陀羅尼門成就大忍，以三十二相而自莊嚴，身色如真金微妙第一。爾時善住光華開敷佛，臍中出大蓮華，其色眾多華葉無量，亦以紺琉璃為莖，金剛為葉，因陀琉璃為鬚，龍堅栴檀王為臺，世間塵水所不能染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者舍利弗結加趺坐，忽然而見文殊師利在其目前正身端坐。文殊師利神通力故，不離本處令舍利弗見文殊師利過恒河沙有世界，名阿鞞跋致論議音聲；彼中有佛，號善住光華開敷，現在於世，有無量億千菩薩圍遶；見彼佛身於諸毛孔皆出蓮華，其一一華光明遍照三千大千世界，華有千葉，皆以紺瑠璃為莖，馬瑙為鬚，眾寶為臺；其華臺上，見諸菩薩結加趺坐，彼諸菩薩皆住阿鞞跋致當得阿耨多羅三藐三菩提，於諸陀羅尼門成就大忍，以三十二相而自莊嚴，身色如真金微妙第一。爾時善住光華開敷佛，臍中出大蓮華，其色眾多華葉無量，亦以紺琉璃為莖，金剛為葉，因陀琉璃為鬚，龍堅栴檀王為臺，世間塵水所不能染。

舍利弗見此華臺空無所有，文殊師利入中而坐，與蓮華臺俱上至有頂，文殊師利遶佛三匝，一心合掌，頂禮佛足，於蓮華臺中結加趺坐正念向佛。是時善住光華開敷如來問文殊師利言：「汝從何方而來到此？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗見此華臺空無所有，文殊師利入中而坐，與蓮華臺俱上至有頂，文殊師利遶佛三匝，一心合掌，頂禮佛足，於蓮華臺中結加趺坐正念向佛。是時善住光華開敷如來問文殊師利言：「汝從何方而來到此？」

文殊師利白佛言：「世尊！我從娑婆世界故到此土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！我從娑婆世界故到此土。」

彼佛國中有二菩薩，一名善音，二名善聲，是二菩薩摩訶薩，皆已住阿鞞跋致地，決定當得阿耨多羅三藐三菩提，俱從蓮華臺中而出，更整衣服，右膝著地，一心合掌各白佛言：「世尊！娑婆世界去此幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛國中有二菩薩，一名善音，二名善聲，是二菩薩摩訶薩，皆已住阿鞞跋致地，決定當得阿耨多羅三藐三菩提，俱從蓮華臺中而出，更整衣服，右膝著地，一心合掌各白佛言：「世尊！娑婆世界去此幾何？」

爾時善住光華開敷佛答二菩薩言：「娑婆世界去此佛剎恒河沙世界之外，文殊師利從彼而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善住光華開敷佛答二菩薩言：「娑婆世界去此佛剎恒河沙世界之外，文殊師利從彼而來。」

是時善音、善聲菩薩俱白佛言：「世尊！於彼世界，佛號何等？今欲知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時善音、善聲菩薩俱白佛言：「世尊！於彼世界，佛號何等？今欲知之。」

爾時善住光華開敷佛即便答言：「娑婆世界有佛、如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，號釋迦牟尼，今現在世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善住光華開敷佛即便答言：「娑婆世界有佛、如來、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，號釋迦牟尼，今現在世。」

是二菩薩復更問言：「釋迦牟尼佛為說何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是二菩薩復更問言：「釋迦牟尼佛為說何法？」

彼佛答言：「說三乘法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛答言：「說三乘法。」

而彼菩薩復白佛言：「云何名為三乘？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼菩薩復白佛言：「云何名為三乘？」

佛言：「所謂聲聞乘、辟支佛乘、佛乘，釋迦牟尼佛常作如是說三乘法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「所謂聲聞乘、辟支佛乘、佛乘，釋迦牟尼佛常作如是說三乘法。」

時彼菩薩復白佛言：「世尊！諸佛說法何故不同？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩復白佛言：「世尊！諸佛說法何故不同？」

佛言：「一切諸佛有所說法悉皆同等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一切諸佛有所說法悉皆同等。」

彼諸菩薩復白佛言：「云何同等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩復白佛言：「云何同等？」

佛言：「不退法輪，一切諸佛皆悉等說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「不退法輪，一切諸佛皆悉等說。」

時彼菩薩復白佛言：「世尊！何以故，釋迦牟尼佛說三乘法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼菩薩復白佛言：「世尊！何以故，釋迦牟尼佛說三乘法？」

佛言：「娑婆世界眾生心多下劣，若說一乘則不能解，是故釋迦牟尼佛以善方便為諸眾生出五濁世，分別說三，引導眾生令入一乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「娑婆世界眾生心多下劣，若說一乘則不能解，是故釋迦牟尼佛以善方便為諸眾生出五濁世，分別說三，引導眾生令入一乘。」

時二菩薩白佛言：「世尊！釋迦牟尼佛說法為最甚難？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二菩薩白佛言：「世尊！釋迦牟尼佛說法為最甚難？」

佛言：「釋迦牟尼佛說法實為甚難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「釋迦牟尼佛說法實為甚難。」

善音、善聲菩薩白佛言：「世尊！我等今者快得善利，不生如是下劣惡國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善音、善聲菩薩白佛言：「世尊！我等今者快得善利，不生如是下劣惡國。」

爾時佛答二菩薩言：「莫作是語，當疾捨離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛答二菩薩言：「莫作是語，當疾捨離。」

善音、善聲菩薩復白佛言：「世尊！以何因緣令捨是語？彼惡世中說此法難，以是故，我等今者不生喜樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善音、善聲菩薩復白佛言：「世尊！以何因緣令捨是語？彼惡世中說此法難，以是故，我等今者不生喜樂。」

佛言：「於此世界二十億那由他劫修諸善根，不如娑婆世界於一食頃與諸般若波羅蜜相應，令一眾生歸依三寶受持五戒，遠離聲聞、辟支佛心，使發無上菩提道意。甚難於彼二十億那由他者，況復有能勸人出家讚歎功德，廣為說法令出三界，作如是教逮得己利，修集善法入諸禪定。何以故？此諸眾生，多為煩惱之所濁亂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「於此世界二十億那由他劫修諸善根，不如娑婆世界於一食頃與諸般若波羅蜜相應，令一眾生歸依三寶受持五戒，遠離聲聞、辟支佛心，使發無上菩提道意。甚難於彼二十億那由他者，況復有能勸人出家讚歎功德，廣為說法令出三界，作如是教逮得己利，修集善法入諸禪定。何以故？此諸眾生，多為煩惱之所濁亂。」

是二菩薩復白佛言：「世尊！云何於彼世界，諸眾生等，多為煩惱而濁亂耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是二菩薩復白佛言：「世尊！云何於彼世界，諸眾生等，多為煩惱而濁亂耶？」

佛言：「若我盡壽更為汝等說娑婆世界眾生濁亂，貪欲、瞋恚、愚癡，無量諸惡不善諸法，猶不可盡，惟佛能知業報善惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若我盡壽更為汝等說娑婆世界眾生濁亂，貪欲、瞋恚、愚癡，無量諸惡不善諸法，猶不可盡，惟佛能知業報善惡。」

爾時善音、善聲彼菩薩等俱共歎言：「是真釋迦牟尼佛！是真釋師子！是真釋仙！」作如是等三種讚歎，善哉說法，善知心念，亦為廣說諸不善法貪欲、瞋恚、愚癡、邪見、無量諸惡，巧說善趣及向聲聞、辟支佛道，皆歸於佛，成就佛智第一清淨，發菩提心，隨順解脫，入佛智慧。為諸眾生，成熟善根，心無所染。彼諸菩薩皆悉共取七寶蓮華若干種色，有百千萬億葉，如金剛寶藏，天紺琉璃為鬚，龍堅栴檀為臺，眾寶為莖，不著塵水。眼識所知，其華微妙，於虛空中而自迴轉，不可執持，猶如影幻從業報生，亦從解脫諸三昧生。於虛空中取已，遙散娑婆世界釋迦牟尼佛上，持諸華鬘華蓋悉是眾寶，亦有寶雲、寶蓋及雜綵繒蓋、末香、塗香、無量種色，供養釋迦牟尼佛已，五體投地向佛作禮，皆作是言：「南無釋迦牟尼佛！此娑婆世界菩薩摩訶薩莊嚴大乘，精進無懈，修諸功德，悉能護持過去、未來、現在諸佛一切正法，為欲拔濟苦惱眾生，作大照明住於一乘，我等欲往見釋迦牟尼佛，及娑婆世界諸大菩薩摩訶薩眾，以大莊嚴而自莊嚴，為紹佛種使不斷絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善音、善聲彼菩薩等俱共歎言：「是真釋迦牟尼佛！是真釋師子！是真釋仙！」作如是等三種讚歎，善哉說法，善知心念，亦為廣說諸不善法貪欲、瞋恚、愚癡、邪見、無量諸惡，巧說善趣及向聲聞、辟支佛道，皆歸於佛，成就佛智第一清淨，發菩提心，隨順解脫，入佛智慧。為諸眾生，成熟善根，心無所染。彼諸菩薩皆悉共取七寶蓮華若干種色，有百千萬億葉，如金剛寶藏，天紺琉璃為鬚，龍堅栴檀為臺，眾寶為莖，不著塵水。眼識所知，其華微妙，於虛空中而自迴轉，不可執持，猶如影幻從業報生，亦從解脫諸三昧生。於虛空中取已，遙散娑婆世界釋迦牟尼佛上，持諸華鬘華蓋悉是眾寶，亦有寶雲、寶蓋及雜綵繒蓋、末香、塗香、無量種色，供養釋迦牟尼佛已，五體投地向佛作禮，皆作是言：「南無釋迦牟尼佛！此娑婆世界菩薩摩訶薩莊嚴大乘，精進無懈，修諸功德，悉能護持過去、未來、現在諸佛一切正法，為欲拔濟苦惱眾生，作大照明住於一乘，我等欲往見釋迦牟尼佛，及娑婆世界諸大菩薩摩訶薩眾，以大莊嚴而自莊嚴，為紹佛種使不斷絕。」

善住光華開敷如來聞諸菩薩作是語已，觀察其心，復重為說諸佛功德，示教利喜，告諸菩薩言：「汝當隨學釋迦牟尼佛本所行道，於一切眾生發大慈心，生利益心，於諸深法莫生驚怖及諸誹謗，而起無相，具足善根不求果報，如是菩薩摩訶薩，皆悉當往釋迦牟尼佛國，以本願力俱生於彼，護持正法隨順諸佛本所修學，汝可往見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住光華開敷如來聞諸菩薩作是語已，觀察其心，復重為說諸佛功德，示教利喜，告諸菩薩言：「汝當隨學釋迦牟尼佛本所行道，於一切眾生發大慈心，生利益心，於諸深法莫生驚怖及諸誹謗，而起無相，具足善根不求果報，如是菩薩摩訶薩，皆悉當往釋迦牟尼佛國，以本願力俱生於彼，護持正法隨順諸佛本所修學，汝可往見。」

彼二菩薩作如是言：「我當乘佛神力，及過去、未來諸佛之力而詣於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼二菩薩作如是言：「我當乘佛神力，及過去、未來諸佛之力而詣於彼。」

善住光華開敷如來告善音、善聲菩薩等：「汝今當共文殊師利詣娑婆世界。」亦語文殊師利：「與二菩薩俱共到彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住光華開敷如來告善音、善聲菩薩等：「汝今當共文殊師利詣娑婆世界。」亦語文殊師利：「與二菩薩俱共到彼。」

時二菩薩語文殊師利言：「我等欲見釋迦牟尼佛及諸菩薩一切大眾，當依汝神力得見彼佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時二菩薩語文殊師利言：「我等欲見釋迦牟尼佛及諸菩薩一切大眾，當依汝神力得見彼佛。」

文殊師利語二菩薩言：「善男子！汝等應當先禮彼佛，亦應親近、供養、恭敬無數諸佛，悉為利益十方世界一切眾生，為欲增長佛菩提故，亦為成就佛智慧故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利語二菩薩言：「善男子！汝等應當先禮彼佛，亦應親近、供養、恭敬無數諸佛，悉為利益十方世界一切眾生，為欲增長佛菩提故，亦為成就佛智慧故。」

彼二菩薩即如其教作如是言：「我等亦當隨逐供養諸佛如來，親近禮拜尊重讚歎，當學文殊師利，為欲利益一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼二菩薩即如其教作如是言：「我等亦當隨逐供養諸佛如來，親近禮拜尊重讚歎，當學文殊師利，為欲利益一切眾生。」

爾時文殊師利，便禮善住光華開敷如來，遶佛三匝，恭敬尊重，與諸菩薩并舍利弗俱詣於彼，到已聽法，受佛教勅諦觀如來，散華供養，末香、塗香、繒蓋、幢幡清淨第一，悉為過去諸佛神力之所護持，念慧堅固，悉遍供養佛、法、僧寶，為一切眾生得解脫故。如大力士屈伸臂頃，於彼東方恒河沙佛前忽然而見，於諸佛所即便勸請廣說清淨不退轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利，便禮善住光華開敷如來，遶佛三匝，恭敬尊重，與諸菩薩并舍利弗俱詣於彼，到已聽法，受佛教勅諦觀如來，散華供養，末香、塗香、繒蓋、幢幡清淨第一，悉為過去諸佛神力之所護持，念慧堅固，悉遍供養佛、法、僧寶，為一切眾生得解脫故。如大力士屈伸臂頃，於彼東方恒河沙佛前忽然而見，於諸佛所即便勸請廣說清淨不退轉法輪。

是諸佛國無有女人，亦無二乘聲聞、辟支佛名，亦如善住光華開敷佛國等無有異，諸世界中純大菩薩以為莊嚴。是諸菩薩毛孔臍中皆出蓮華，蓮華臺中皆有菩薩，一一蓮華臺上皆有文殊師利，悉作如是神通變化，供養諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸佛國無有女人，亦無二乘聲聞、辟支佛名，亦如善住光華開敷佛國等無有異，諸世界中純大菩薩以為莊嚴。是諸菩薩毛孔臍中皆出蓮華，蓮華臺中皆有菩薩，一一蓮華臺上皆有文殊師利，悉作如是神通變化，供養諸佛。

南、西、北方、四維、上、下，乃至十方世界，悉有文殊師利，說不退轉法輪，皆有二菩薩，從華臺中而出問佛：「彼娑婆世界云何名為說三乘法？」皆悉欲隨文殊師利，見釋迦牟尼佛。爾時文殊師利法王子於十方世界，安慰諸菩薩等：「我當共汝俱往至彼娑婆世界。」到閻浮提，天將欲明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南、西、北方、四維、上、下，乃至十方世界，悉有文殊師利，說不退轉法輪，皆有二菩薩，從華臺中而出問佛：「彼娑婆世界云何名為說三乘法？」皆悉欲隨文殊師利，見釋迦牟尼佛。爾時文殊師利法王子於十方世界，安慰諸菩薩等：「我當共汝俱往至彼娑婆世界。」到閻浮提，天將欲明。

是時阿難，天既未曉，門籥孔中而見光明，即起出外，便見大光遍照祇洹，淨水澄潔湛然盈滿，淵明鏡徹、無諸塵垢，林樹精舍悉皆不現。阿難見已即作是言：「今何因緣忽有是相？尋念此瑞必說大法。」爾時阿難入其水中，足不沈沒，水不著身，心意歡喜，即往佛所遶佛住處，有十千蓮華聞大音樂，見諸蓮華皆出光明，其光遍照祇洹精舍，及舍衛國閻浮提內，三千大千世界，悉皆大明如晝光照。阿難踊躍發大歡喜，右膝著地，恭敬合掌一心向佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時阿難，天既未曉，門籥孔中而見光明，即起出外，便見大光遍照祇洹，淨水澄潔湛然盈滿，淵明鏡徹、無諸塵垢，林樹精舍悉皆不現。阿難見已即作是言：「今何因緣忽有是相？尋念此瑞必說大法。」爾時阿難入其水中，足不沈沒，水不著身，心意歡喜，即往佛所遶佛住處，有十千蓮華聞大音樂，見諸蓮華皆出光明，其光遍照祇洹精舍，及舍衛國閻浮提內，三千大千世界，悉皆大明如晝光照。阿難踊躍發大歡喜，右膝著地，恭敬合掌一心向佛。

爾時明相便已顯現，日欲出時見十千蓮華，中有一蓮華，於祇洹林最勝特出，尊者阿難發心念言：「今日世尊必應說法，我當敷座以待如來，見有如是說法相故。」即便為佛敷師子座，於一瞬頃剎那中間佛坐已定。爾時大地六種震動，乃至十方恒沙世界，亦復如是六返震動，三千大千世界遍布天華，拘物頭華、分陀利華、優鉢羅華，諸果華樹自然而出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時明相便已顯現，日欲出時見十千蓮華，中有一蓮華，於祇洹林最勝特出，尊者阿難發心念言：「今日世尊必應說法，我當敷座以待如來，見有如是說法相故。」即便為佛敷師子座，於一瞬頃剎那中間佛坐已定。爾時大地六種震動，乃至十方恒沙世界，亦復如是六返震動，三千大千世界遍布天華，拘物頭華、分陀利華、優鉢羅華，諸果華樹自然而出。

時諸比丘皆悉欲出，見其大水而心驚怖，都不敢出。見祇洹林僧房，池水悉已盈滿清淨無垢，一切樹木及諸僧房，堂舍園苑亦皆不現，惟見光明無不遍照。諸比丘等俱作是言：「今此瑞相必說大法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸比丘皆悉欲出，見其大水而心驚怖，都不敢出。見祇洹林僧房，池水悉已盈滿清淨無垢，一切樹木及諸僧房，堂舍園苑亦皆不現，惟見光明無不遍照。諸比丘等俱作是言：「今此瑞相必說大法。」

爾時世尊從禪定起安詳而坐，十方世界一切諸佛，放大光明，若干寶網百千萬億無數種色，眼識所識不可執捉。文殊師利共十方恒河沙等諸佛世界大菩薩等，為欲利益無量眾生，於一一諸佛、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，皆悉禮拜、供養、恭敬、尊重讚歎，與如是等諸菩薩摩訶薩俱，神通變化不可思議，欲令眾生使信佛法教化利益，隨其所應皆得聞見，方便為說悉令解悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從禪定起安詳而坐，十方世界一切諸佛，放大光明，若干寶網百千萬億無數種色，眼識所識不可執捉。文殊師利共十方恒河沙等諸佛世界大菩薩等，為欲利益無量眾生，於一一諸佛、多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，皆悉禮拜、供養、恭敬、尊重讚歎，與如是等諸菩薩摩訶薩俱，神通變化不可思議，欲令眾生使信佛法教化利益，隨其所應皆得聞見，方便為說悉令解悟。

爾時文殊師利知釋迦牟尼佛坐已，一切大地六返震動，有諸菩薩從地踊出，一阿僧祇、百阿僧祇，乃至百千萬億那由他數阿僧祇等悉來集會，俱共遶佛至百千匝。復持無數蓮華若干種色，其葉無量不可思議，而散佛上，能令眾生一心專念發趣勝慧，所散之華遍覆三千大千世界，龍堅栴檀種種諸香，持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便、神通波羅蜜，皆是無想助道之香，并諸栴檀眾雜妙香，悉為十方諸佛神通之所護持，以用供養釋迦牟尼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利知釋迦牟尼佛坐已，一切大地六返震動，有諸菩薩從地踊出，一阿僧祇、百阿僧祇，乃至百千萬億那由他數阿僧祇等悉來集會，俱共遶佛至百千匝。復持無數蓮華若干種色，其葉無量不可思議，而散佛上，能令眾生一心專念發趣勝慧，所散之華遍覆三千大千世界，龍堅栴檀種種諸香，持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便、神通波羅蜜，皆是無想助道之香，并諸栴檀眾雜妙香，悉為十方諸佛神通之所護持，以用供養釋迦牟尼佛。

爾時文殊師利為欲供養諸如來故，與眾菩薩莊嚴妙塔，持諸摩尼八楞寶珠，及眾寶樹繒蓋幢幡，以雜寶網羅覆其上。亦以摩尼造作僧房，門屏戶牖種種嚴飾，池泉、流渠及諸大河，優鉢羅華、拘物頭華、分陀利華，眾寶蓮華而覆水上，八功德水亦常盈滿，異類眾鳥皆悉遊集，諸天寶樹隨念皆現，救度眾生使得解脫，為修佛智發菩提心，皆是文殊師利不可思議神通變化，乘佛神力及誓願力，亦是釋迦牟尼佛本行願力。文殊師利作是變化，為欲成就調伏眾生，心不思議見不思議，發大莊嚴入聖境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利為欲供養諸如來故，與眾菩薩莊嚴妙塔，持諸摩尼八楞寶珠，及眾寶樹繒蓋幢幡，以雜寶網羅覆其上。亦以摩尼造作僧房，門屏戶牖種種嚴飾，池泉、流渠及諸大河，優鉢羅華、拘物頭華、分陀利華，眾寶蓮華而覆水上，八功德水亦常盈滿，異類眾鳥皆悉遊集，諸天寶樹隨念皆現，救度眾生使得解脫，為修佛智發菩提心，皆是文殊師利不可思議神通變化，乘佛神力及誓願力，亦是釋迦牟尼佛本行願力。文殊師利作是變化，為欲成就調伏眾生，心不思議見不思議，發大莊嚴入聖境界。

爾時文殊師利并諸菩薩摩訶薩眾，莊嚴一切如意華樹至於佛前，是諸菩薩若欲坐時，文殊師利先現其相，於剎那頃，無相蓮華從毛孔出，莖若干種無量百千雜色，其葉無數不可思議，金剛寶藏以為光網，天紺琉璃以為其鬚，龍堅栴檀以為其臺，有諸菩薩而在其中結加趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利并諸菩薩摩訶薩眾，莊嚴一切如意華樹至於佛前，是諸菩薩若欲坐時，文殊師利先現其相，於剎那頃，無相蓮華從毛孔出，莖若干種無量百千雜色，其葉無數不可思議，金剛寶藏以為光網，天紺琉璃以為其鬚，龍堅栴檀以為其臺，有諸菩薩而在其中結加趺坐。

爾時釋迦牟尼佛放臍中光，普照六道幽闇之處，億千種光皆如阿提目多伽色，種種無數光明細軟，如蓮華藏清淨香潔，周遍十方通達無礙。蓮華臺中出妙樓閣，佛所護持與法界等，如寂滅樂解脫之色，空、無相、無願、無作、無為、無生、無滅，與三世等，悉入空界過於眼境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛放臍中光，普照六道幽闇之處，億千種光皆如阿提目多伽色，種種無數光明細軟，如蓮華藏清淨香潔，周遍十方通達無礙。蓮華臺中出妙樓閣，佛所護持與法界等，如寂滅樂解脫之色，空、無相、無願、無作、無為、無生、無滅，與三世等，悉入空界過於眼境。

文殊師利在樓閣上正身端坐，心不動搖念佛境界，自證空法得金剛三昧，善學釋迦牟尼佛法，決定成就無緣三昧，深入佛慧。文殊師利并諸菩薩摩訶薩，於十方世界作佛事已，心樂正法常勤修集，亦於過去諸佛法中，久種善根，皆是文殊師利之所攝持，志行菩提心無退沒，猶如師子處無畏座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利在樓閣上正身端坐，心不動搖念佛境界，自證空法得金剛三昧，善學釋迦牟尼佛法，決定成就無緣三昧，深入佛慧。文殊師利并諸菩薩摩訶薩，於十方世界作佛事已，心樂正法常勤修集，亦於過去諸佛法中，久種善根，皆是文殊師利之所攝持，志行菩提心無退沒，猶如師子處無畏座。

佛告阿難：「汝語祇洹諸比丘眾，及舍衛國諸比丘尼，如來世尊今欲說法。令舍衛國優婆塞、優婆夷等，信樂三寶善根純熟，悉皆來集一時聽法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝語祇洹諸比丘眾，及舍衛國諸比丘尼，如來世尊今欲說法。令舍衛國優婆塞、優婆夷等，信樂三寶善根純熟，悉皆來集一時聽法。」

爾時尊者阿難，從其僧房及經行處，皆即告言：「佛欲說法。」時有比丘已來集者，復有比丘住在房中，各言：「已見說法光相，而我等輩不能得往？」阿難復問：「何故不來？」諸比丘言：「今見祇洹大水盈滿，無諸樹木惟見光明，未敢便去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難，從其僧房及經行處，皆即告言：「佛欲說法。」時有比丘已來集者，復有比丘住在房中，各言：「已見說法光相，而我等輩不能得往？」阿難復問：「何故不來？」諸比丘言：「今見祇洹大水盈滿，無諸樹木惟見光明，未敢便去。」

爾時阿難即往佛所，白言：「世尊！諸比丘不能得來。何以故？見祇洹中大水悉滿清淨無垢，亦復不見精舍樹木，以是義故皆不得來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難即往佛所，白言：「世尊！諸比丘不能得來。何以故？見祇洹中大水悉滿清淨無垢，亦復不見精舍樹木，以是義故皆不得來。」

佛告阿難：「彼諸比丘，於無水中而生水想，無色中生於色想，無受、想、行、識中生受、想、行、識想，無聲聞、辟支佛作聲聞、辟支佛想。阿難！汝今更往喚諸比丘，從其僧房及經行處悉來聽法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「彼諸比丘，於無水中而生水想，無色中生於色想，無受、想、行、識中生受、想、行、識想，無聲聞、辟支佛作聲聞、辟支佛想。阿難！汝今更往喚諸比丘，從其僧房及經行處悉來聽法。」

爾時阿難即承佛教到舍衛國，勅諸比丘并比丘尼、優婆塞、優婆夷等：「世尊今者為欲說法，令使我喚，宜速往聽。」諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，皆悉來集至於佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難即承佛教到舍衛國，勅諸比丘并比丘尼、優婆塞、優婆夷等：「世尊今者為欲說法，令使我喚，宜速往聽。」諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，皆悉來集至於佛前。

佛告目連：「汝今當從三千大千世界諸菩薩摩訶薩等發大莊嚴，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，皆趣大乘，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，亦皆集會而來聽法，所未聞者皆悉得聞。天、人、阿脩羅皆來聽法，已於過去無量諸佛宿殖善根發趣大乘，求大乘者成最勝乘，亦名清淨第一之乘，菩薩摩訶薩發大莊嚴而自莊嚴，修此乘者，普告令知悉來集會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告目連：「汝今當從三千大千世界諸菩薩摩訶薩等發大莊嚴，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，皆趣大乘，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、伽樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，亦皆集會而來聽法，所未聞者皆悉得聞。天、人、阿脩羅皆來聽法，已於過去無量諸佛宿殖善根發趣大乘，求大乘者成最勝乘，亦名清淨第一之乘，菩薩摩訶薩發大莊嚴而自莊嚴，修此乘者，普告令知悉來集會。」

目連白佛言：「唯然世尊！」如壯力士屈伸臂頃，遍至三千大千世界，於諸菩薩大莊嚴所，諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，以佛神力及誓願力皆悉聞知。即還佛所，白言：「世尊！我悉告已。」爾時四眾一切雲集，縱廣千由旬，高五千由旬，滿中天人心樂聞法。文殊師利白佛言：「世尊！四眾已集。」是時諸天遍滿虛空，皆悉合掌而白佛言：「今此大眾皆悉驚懼，如來威德不敢輒坐，惟願世尊，賜聽令坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連白佛言：「唯然世尊！」如壯力士屈伸臂頃，遍至三千大千世界，於諸菩薩大莊嚴所，諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，以佛神力及誓願力皆悉聞知。即還佛所，白言：「世尊！我悉告已。」爾時四眾一切雲集，縱廣千由旬，高五千由旬，滿中天人心樂聞法。文殊師利白佛言：「世尊！四眾已集。」是時諸天遍滿虛空，皆悉合掌而白佛言：「今此大眾皆悉驚懼，如來威德不敢輒坐，惟願世尊，賜聽令坐。」

爾時如來，即現瑞相，於剎那頃，有閻浮提金蓮華百千萬億葉，從地踊出，光色照耀猶如火藏，以天琉璃為鬚，赤真珠為臺，七寶為莖。一切大眾皆各自知，坐如來前。比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆面向佛，瞻仰世尊。爾時文殊師利菩薩最為上首，諸菩薩摩訶薩，皆以三十二相而自嚴身，色如真金，勇猛精進，威德熾盛。爾時諸菩薩摩訶薩文殊師利等，皆從華臺起合掌向佛，勸請世尊一心念佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來，即現瑞相，於剎那頃，有閻浮提金蓮華百千萬億葉，從地踊出，光色照耀猶如火藏，以天琉璃為鬚，赤真珠為臺，七寶為莖。一切大眾皆各自知，坐如來前。比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，皆面向佛，瞻仰世尊。爾時文殊師利菩薩最為上首，諸菩薩摩訶薩，皆以三十二相而自嚴身，色如真金，勇猛精進，威德熾盛。爾時諸菩薩摩訶薩文殊師利等，皆從華臺起合掌向佛，勸請世尊一心念佛。

爾時文殊師利白佛言：「世尊！四眾皆集寂然已定，一切諸天遍滿虛空，惟願世尊廣說清淨不退法輪。」是時比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、無量百千諸天，有信行、法行者并諸八輩，有須陀洹想，斯陀含想，阿那含想，阿羅漢想，聲聞想，辟支佛想，佛想，各作是想：「願佛演說安慰其心。何因緣故，說信行、法行乃至八輩、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢？何以故作如是說？」世尊默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利白佛言：「世尊！四眾皆集寂然已定，一切諸天遍滿虛空，惟願世尊廣說清淨不退法輪。」是時比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、無量百千諸天，有信行、法行者并諸八輩，有須陀洹想，斯陀含想，阿那含想，阿羅漢想，聲聞想，辟支佛想，佛想，各作是想：「願佛演說安慰其心。何因緣故，說信行、法行乃至八輩、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢？何以故作如是說？」世尊默然。

爾時尊者舍利弗白佛言：「世尊！我於夜後分天欲明時，從坐而起，出其住處，即向文殊師利房。到已前入其舍，見如來室有十千蓮華周匝踊出，天鼓自鳴，聞歌詠聲，見祇洹林及舍衛國三千大千世界光明普照。今何因緣而現此瑞？」舍利弗作是語已，佛即告言：「為說法故先現斯瑞。」是時文殊師利請問如來：「為說何法先現此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者舍利弗白佛言：「世尊！我於夜後分天欲明時，從坐而起，出其住處，即向文殊師利房。到已前入其舍，見如來室有十千蓮華周匝踊出，天鼓自鳴，聞歌詠聲，見祇洹林及舍衛國三千大千世界光明普照。今何因緣而現此瑞？」舍利弗作是語已，佛即告言：「為說法故先現斯瑞。」是時文殊師利請問如來：「為說何法先現此瑞？」

爾時阿難復白佛言：「世尊！我於夜後天欲明時，於戶牖中光從而入，見已即從坐起，便出其房，見祇洹林滿中淨水，無垢無濁，不見樹木、精舍、僧房，惟見大光。何因何緣先現此瑞？」爾時世尊告阿難言：「如來為說清淨法輪，亦是文殊師利神力勸請瑞相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難復白佛言：「世尊！我於夜後天欲明時，於戶牖中光從而入，見已即從坐起，便出其房，見祇洹林滿中淨水，無垢無濁，不見樹木、精舍、僧房，惟見大光。何因何緣先現此瑞？」爾時世尊告阿難言：「如來為說清淨法輪，亦是文殊師利神力勸請瑞相。」

爾時世尊為文殊師利，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為文殊師利，即說偈言：

「此乘清淨， 成得佛智； 文殊妙辯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此乘清淨， 成得佛智； 文殊妙辯，

發問斯義。 一乘無垢， 得佛上智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發問斯義。 一乘無垢， 得佛上智；

文殊為顯， 故作斯問。 乘無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊為顯， 故作斯問。 乘無分別，

離諸戲論； 文殊為顯， 故作斯問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸戲論； 文殊為顯， 故作斯問。

本無有來， 亦復無去； 猶如涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本無有來， 亦復無去； 猶如涅槃，

文殊所問。 實無得果， 亦無所說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊所問。 實無得果， 亦無所說；

但以方便， 引導眾生。 遠離音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但以方便， 引導眾生。 遠離音聲，

聲即一相； 文殊為顯， 故作斯問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲即一相； 文殊為顯， 故作斯問。

尋聲求聲， 無聲可取； 聲名字空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋聲求聲， 無聲可取； 聲名字空，

文殊所問。 是聲如風， 無所依止； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊所問。 是聲如風， 無所依止；

聲即解脫， 文殊所問。 阿難諦聽！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲即解脫， 文殊所問。 阿難諦聽！

文殊所問； 方便菩提， 皆無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊所問； 方便菩提， 皆無所有。

佛及菩提， 有聲無實； 亦無方所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛及菩提， 有聲無實； 亦無方所，

諸法皆然。 菩提無色， 因緣無生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法皆然。 菩提無色， 因緣無生；

無有去來， 是諸佛說。 無為無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有去來， 是諸佛說。 無為無相，

如空無見； 菩提無說， 文殊所問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空無見； 菩提無說， 文殊所問。

去來今佛， 一切皆然； 智無方所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去來今佛， 一切皆然； 智無方所，

無聞無見。 性相如是， 顯現法界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無聞無見。 性相如是， 顯現法界；

但以假名， 開示真實。 修清淨施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但以假名， 開示真實。 修清淨施，

持戒無缺； 忍辱堅固， 志求菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒無缺； 忍辱堅固， 志求菩提。

精進無懈， 修禪攝意； 智慧清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進無懈， 修禪攝意； 智慧清淨，

以求菩提。 佛善方便， 度諸神通； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以求菩提。 佛善方便， 度諸神通；

無依眾生， 為說菩提。 分別三乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無依眾生， 為說菩提。 分別三乘，

四果差別； 以如實智， 隨應救世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四果差別； 以如實智， 隨應救世。

現五濁剎， 為諸下劣； 於一乘道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現五濁剎， 為諸下劣； 於一乘道，

驚疑不信。 故說四果， 開示羅漢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驚疑不信。 故說四果， 開示羅漢；

從聲聞門， 入佛教門。 說數無數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從聲聞門， 入佛教門。 說數無數，

因緣差別； 現見四諦， 證諸法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣差別； 現見四諦， 證諸法相。

聲聞羅漢， 緣覺辟支； 同得無生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞羅漢， 緣覺辟支； 同得無生，

是為菩薩。 行空無相， 無願三昧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為菩薩。 行空無相， 無願三昧；

入解脫門， 安住涅槃。 去來今際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入解脫門， 安住涅槃。 去來今際，

心無所著； 能開十方， 無生無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無所著； 能開十方， 無生無為。

如是深法， 阿難文殊； 方便發問， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是深法， 阿難文殊； 方便發問，

無相慧力。 乘一乘道， 知法無相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相慧力。 乘一乘道， 知法無相；

是故問佛， 今說諸果。 三世平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故問佛， 今說諸果。 三世平等，

知空無相； 諸聲寂滅， 無佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知空無相； 諸聲寂滅， 無佛菩提。

無數恒沙， 諸佛世界； 來求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數恒沙， 諸佛世界； 來求菩提，

文殊召集。 聞彼諸佛， 菩薩所行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊召集。 聞彼諸佛， 菩薩所行；

欲說三乘， 集娑婆界。 文殊發問， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲說三乘， 集娑婆界。 文殊發問，

為決疑惑； 乘果分別， 請說菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為決疑惑； 乘果分別， 請說菩提。

以佛神力， 及誓願力； 故說三乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以佛神力， 及誓願力； 故說三乘，

度苦眾生。 令勤修習， 文殊聲辯； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度苦眾生。 令勤修習， 文殊聲辯；

願救世說， 菩薩所行。 億千諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願救世說， 菩薩所行。 億千諸天，

供養救世； 生果想者， 安慰彼疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養救世； 生果想者， 安慰彼疑。

如是比丘， 及比丘尼， 清信男女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是比丘， 及比丘尼， 清信男女，

作最勝相。 文殊所問， 為慰疑惑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作最勝相。 文殊所問， 為慰疑惑；

是諸菩薩， 為法故來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩， 為法故來。」

不退轉法輪經信行品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉法輪經信行品第二

爾時，世尊說是偈已，阿難白佛言：「如來今為文殊師利轉不退法輪？」作如是問，佛言：「如是，如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是偈已，阿難白佛言：「如來今為文殊師利轉不退法輪？」作如是問，佛言：「如是，如是！」

阿難復白佛言：「世尊！如來今轉不退法輪耶？」佛言：「如是，如是！阿難！如來實轉不退轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復白佛言：「世尊！如來今轉不退法輪耶？」佛言：「如是，如是！阿難！如來實轉不退轉法輪。」

阿難復白佛言：「如來云何方便，說於信行、法行如是八輩，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、聲聞、辟支佛，是諸人等，如來皆為顯示菩薩法耶？何故復言：『為下劣眾生出五濁世，不解大乘，如來自在成就方便，見諸眾生大心者少多懷下劣。是故世尊，知其根性開示佛法方便濟度，以無量善法教化眾生，令滅諸苦得盡生死，離諸衰惱令住正證無為涅槃，乃至使得一切種智？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難復白佛言：「如來云何方便，說於信行、法行如是八輩，須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、聲聞、辟支佛，是諸人等，如來皆為顯示菩薩法耶？何故復言：『為下劣眾生出五濁世，不解大乘，如來自在成就方便，見諸眾生大心者少多懷下劣。是故世尊，知其根性開示佛法方便濟度，以無量善法教化眾生，令滅諸苦得盡生死，離諸衰惱令住正證無為涅槃，乃至使得一切種智？』」

爾時世尊告阿難言：「菩薩摩訶薩為無量無邊眾生，令生信解佛之知見，及無數諸佛所知之法，無色乃至受、想、行、識，無染、無著是名信行。復次，阿難！菩薩摩訶薩能信如來一切法空作如是解，亦復名為菩薩信行。菩薩摩訶薩信佛智慧，心生欣樂，云何智慧，都不見法，以不見故名為信行。復次，阿難！菩薩摩訶薩不染五欲，不捨信心，是名菩薩信行。菩薩摩訶薩復作是念：『以不思議法施諸眾生猶如如相。』能信如是不思議法施者，是名菩薩信行。菩薩摩訶薩以歡喜故，能捨己身而不厭足，於一切處不生嫉恚，所作之施皆悉迴向，作是迴向已而亦不取菩提之想，以不壞故，是名菩薩信行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「菩薩摩訶薩為無量無邊眾生，令生信解佛之知見，及無數諸佛所知之法，無色乃至受、想、行、識，無染、無著是名信行。復次，阿難！菩薩摩訶薩能信如來一切法空作如是解，亦復名為菩薩信行。菩薩摩訶薩信佛智慧，心生欣樂，云何智慧，都不見法，以不見故名為信行。復次，阿難！菩薩摩訶薩不染五欲，不捨信心，是名菩薩信行。菩薩摩訶薩復作是念：『以不思議法施諸眾生猶如如相。』能信如是不思議法施者，是名菩薩信行。菩薩摩訶薩以歡喜故，能捨己身而不厭足，於一切處不生嫉恚，所作之施皆悉迴向，作是迴向已而亦不取菩提之想，以不壞故，是名菩薩信行。

「復次，阿難！菩薩摩訶薩以清淨信正念向佛，心無垢穢，亦信無垢，諸法平等，無有眾生、壽命、我、人，無陰、界、入，亦自不著壽命處所，是名信行解脫。教化眾生令信佛法，以調伏心迴向菩提，亦不見心相，能知六界、陰、入平等悉同法界，以無分別故，則知法界無有異相，是名信施。一切無常，一切行苦，一切行空，一切行無我，於是法中得智慧力，信施信聖戒不戲論戒，得禪定力信寂滅界，是名信施菩薩。雖教化眾生常信寂滅，然不取於眾生之相，觀諸眾生同於寂滅，善知一切眾生無相，悉同法界非見非不見。何以故？法界即是一切眾生心界，是名菩薩摩訶薩信行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！菩薩摩訶薩以清淨信正念向佛，心無垢穢，亦信無垢，諸法平等，無有眾生、壽命、我、人，無陰、界、入，亦自不著壽命處所，是名信行解脫。教化眾生令信佛法，以調伏心迴向菩提，亦不見心相，能知六界、陰、入平等悉同法界，以無分別故，則知法界無有異相，是名信施。一切無常，一切行苦，一切行空，一切行無我，於是法中得智慧力，信施信聖戒不戲論戒，得禪定力信寂滅界，是名信施菩薩。雖教化眾生常信寂滅，然不取於眾生之相，觀諸眾生同於寂滅，善知一切眾生無相，悉同法界非見非不見。何以故？法界即是一切眾生心界，是名菩薩摩訶薩信行。

「復次，阿難！菩薩摩訶薩觀一切眾生無有真實，無住無滅性相本空，是故不見一切眾生、無依止處，觀一切眾生同涅槃界。何以故？一切眾生悉入空界。菩薩能令如是無量眾生皆生信解，是名菩薩摩訶薩信行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！菩薩摩訶薩觀一切眾生無有真實，無住無滅性相本空，是故不見一切眾生、無依止處，觀一切眾生同涅槃界。何以故？一切眾生悉入空界。菩薩能令如是無量眾生皆生信解，是名菩薩摩訶薩信行。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「多信眾生， 見無數佛； 不著色相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多信眾生， 見無數佛； 不著色相，

是名信行。 信一切法， 開示空相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名信行。 信一切法， 開示空相；

成就解脫， 是名信行。 常信正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就解脫， 是名信行。 常信正法，

欣樂求佛； 何時當得， 不思議智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欣樂求佛； 何時當得， 不思議智？

觀察五欲， 無可信者； 逮得信力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察五欲， 無可信者； 逮得信力，

是名信行。 如是之信， 最為善哉； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名信行。 如是之信， 最為善哉；

當修法施， 供養大仙。 不思議施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當修法施， 供養大仙。 不思議施，

故得信辯； 無下劣想， 是名信行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故得信辯； 無下劣想， 是名信行。

悉捨一切， 所愛之身； 而無捨想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉捨一切， 所愛之身； 而無捨想，

是名信行。 能施一切， 不懷嫉妬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名信行。 能施一切， 不懷嫉妬；

捨菩提想， 是名信行。 信心清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨菩提想， 是名信行。 信心清淨，

無諸濁穢； 亦無壽命， 是名信行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諸濁穢； 亦無壽命， 是名信行。

雖修行施， 不求果報； 得深信力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖修行施， 不求果報； 得深信力，

是名信行。 棄捨六入， 不念果報； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名信行。 棄捨六入， 不念果報；

善解六界， 是名信行。 己自調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解六界， 是名信行。 己自調伏，

亦調伏他； 令信佛法， 是名信行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦調伏他； 令信佛法， 是名信行。

得是信已， 迴向菩提； 而無心相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得是信已， 迴向菩提； 而無心相，

是名信行。 知於六界， 悉同法界； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名信行。 知於六界， 悉同法界；

雖說法界， 不得界相。 諸行無常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖說法界， 不得界相。 諸行無常，

苦空非我； 亦不取著， 是名信行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦空非我； 亦不取著， 是名信行。

能信聖戒， 無諸戲論； 成就禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能信聖戒， 無諸戲論； 成就禪定，

是名信行。 信諸眾生， 同寂滅相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名信行。 信諸眾生， 同寂滅相；

知無相已， 是名信行。 不著眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知無相已， 是名信行。 不著眾生，

同入法界； 是眾生界， 即不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同入法界； 是眾生界， 即不思議。

以信生信， 是名為信； 菩薩無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以信生信， 是名為信； 菩薩無畏，

是名信行。 眾生決定， 無所有想； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名信行。 眾生決定， 無所有想；

體性如空， 無處無證。 眾生涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體性如空， 無處無證。 眾生涅槃，

是二俱空； 於彼生信， 是名信行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是二俱空； 於彼生信， 是名信行。

菩薩無畏， 信諸眾生； 不取名字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無畏， 信諸眾生； 不取名字，

從信而生。 能如是信， 常念不失； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從信而生。 能如是信， 常念不失；

阿難憶持， 顯示分別。 如是諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難憶持， 顯示分別。 如是諸法，

無量無數； 佛所證覺， 菩薩顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數； 佛所證覺， 菩薩顯現。

「復次，阿難！如來多陀阿伽度，如是深義具足信力則為廣說，是名菩薩摩訶薩信行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！如來多陀阿伽度，如是深義具足信力則為廣說，是名菩薩摩訶薩信行。」

爾時世尊見諸眾生信力堅固，復重頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊見諸眾生信力堅固，復重頌曰：

「一切聞者， 心皆歡喜； 是諸佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切聞者， 心皆歡喜； 是諸佛子，

所說功德。 菩薩顯現， 不可思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說功德。 菩薩顯現， 不可思議；

諸佛菩提， 不信者信。 不染假名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛菩提， 不信者信。 不染假名，

亦無心數； 不著十方， 名最勝信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無心數； 不著十方， 名最勝信。

菩薩顯說， 常修信法； 不取於空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩顯說， 常修信法； 不取於空，

顯示寂滅。 救世所說， 如是解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示寂滅。 救世所說， 如是解脫；

色相亦然， 如說修行。 菩薩顯說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色相亦然， 如說修行。 菩薩顯說，

智者能信； 佛不思議， 無量憶念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者能信； 佛不思議， 無量憶念。

菩薩所信， 虛空無邊； 佛智無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所信， 虛空無邊； 佛智無量，

號名丈夫。 志求無著， 不為貪欲、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 號名丈夫。 志求無著， 不為貪欲、

造作不善， 而捨樂法。 是名菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 造作不善， 而捨樂法。 是名菩薩，

能行法施； 菩薩之信， 善誓所印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能行法施； 菩薩之信， 善誓所印。

法施不思議， 信施而飲食； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法施不思議， 信施而飲食；

摩尼金象馬， 車乘奴婢等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼金象馬， 車乘奴婢等。

妻子諸男女， 捨所有國土； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妻子諸男女， 捨所有國土；

手足支節等， 頭目及髓腦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 手足支節等， 頭目及髓腦。

眼耳與鼻舌， 菩薩之勝信； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眼耳與鼻舌， 菩薩之勝信；

捨身無染著， 亦不念行施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨身無染著， 亦不念行施。

我本修法施， 以求於佛智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我本修法施， 以求於佛智；

捨身無染著， 一切施歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨身無染著， 一切施歡喜。

恒與善知識， 棄捨危脆身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒與善知識， 棄捨危脆身；

於諸眾生中， 信心常清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生中， 信心常清淨。

聞法信諸佛， 是名為菩薩； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法信諸佛， 是名為菩薩；

知眼耳鼻舌， 身根皆無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眼耳鼻舌， 身根皆無常。

不堅如聚沫， 深信而捨身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不堅如聚沫， 深信而捨身；

為無依眾生， 建立於四攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為無依眾生， 建立於四攝。

慈心於一切， 信佛無量智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心於一切， 信佛無量智；

見造惡眾生， 為發無上心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見造惡眾生， 為發無上心。

深信於菩提， 不取諸心相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深信於菩提， 不取諸心相；

眾生不求道， 愚惑於六界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生不求道， 愚惑於六界。

謂一切真實， 無界說界相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂一切真實， 無界說界相；

見流轉眾生， 愚癡著諸邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見流轉眾生， 愚癡著諸邊。

菩薩信無我， 諸行皆無常； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩信無我， 諸行皆無常；

見諸破戒者， 信戒不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸破戒者， 信戒不思議。

淨戒立禪定， 菩薩住攝心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨戒立禪定， 菩薩住攝心；

若見懈怠者， 求佛精進力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見懈怠者， 求佛精進力。

調伏諸三昧， 總持正法智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏諸三昧， 總持正法智；

愚癡著壽命， 觀陰無壽者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡著壽命， 觀陰無壽者。

眾生性寂滅， 諸法相亦然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生性寂滅， 諸法相亦然；

信陰無來去， 善惡業不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信陰無來去， 善惡業不斷。

因淨不淨業， 不離於生死； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因淨不淨業， 不離於生死；

眾生同法界， 法界即生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生同法界， 法界即生死。

是名不思議， 菩薩無畏信； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名不思議， 菩薩無畏信；

勝信不思議， 精勤修法智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝信不思議， 精勤修法智。

不為於少智， 名為淨信說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不為於少智， 名為淨信說；

同信諸眾生， 常住無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同信諸眾生， 常住無所有。

於空無有著， 一切法不住； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於空無有著， 一切法不住；

眾生空亦空， 同於涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生空亦空， 同於涅槃界。

說法常無相， 令眾生信解； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法常無相， 令眾生信解；

一切法性空， 平等觀眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法性空， 平等觀眾生。

三有中勝智， 得如是信持； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有中勝智， 得如是信持；

亦名最上信， 好樂無畏法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名最上信， 好樂無畏法。

佛法中智人， 自信勸他信； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛法中智人， 自信勸他信；

如是展轉教， 增長諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是展轉教， 增長諸功德。

淨心無染著， 利益之福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨心無染著， 利益之福田，

欣樂調伏施， 淨戒及忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欣樂調伏施， 淨戒及忍辱，

精進禪定等， 智慧為開導， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進禪定等， 智慧為開導，

方便現淨智， 令眾得勝樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便現淨智， 令眾得勝樂。

命終離惡趣， 菩薩智最勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命終離惡趣， 菩薩智最勝；

神通化眾生， 世界六種動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通化眾生， 世界六種動。

光明悉普照， 菩薩之妙智； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明悉普照， 菩薩之妙智；

無相師子吼， 東西南北等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相師子吼， 東西南北等。

四維及上下， 皆出於法音； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四維及上下， 皆出於法音；

誓於佛不疑， 教他亦令然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓於佛不疑， 教他亦令然。

以是因緣故， 顯現無量相； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣故， 顯現無量相；

住於此智者， 惟佛能證知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於此智者， 惟佛能證知。

不退轉法輪經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退轉法輪經卷第一