薩曇分陀利經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩曇分陀利經一卷

失譯人名今附西晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附西晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾四萬二千人俱。三慢陀颰陀、文殊師利菩薩等，八萬四千人；彌勒菩薩等，拔陀劫中千人。釋王等，與忉利諸天不可復計；梵王，與諸梵不可復計。阿闍世王，與閻浮提人王眾多不可復計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾四萬二千人俱。三慢陀颰陀、文殊師利菩薩等，八萬四千人；彌勒菩薩等，拔陀劫中千人。釋王等，與忉利諸天不可復計；梵王，與諸梵不可復計。阿闍世王，與閻浮提人王眾多不可復計。

佛在四輩弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷中，說《薩曇分陀利》(漢言法華)，佛說無央數偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在四輩弟子，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷中，說《薩曇分陀利》(漢言法華)，佛說無央數偈。

是時，七寶浮圖，涌從地出上至梵天。浮圖中央，有七寶大講堂，懸幢幡華蓋，名香清潔。姝好講堂中有金床，床上有坐佛，字抱休羅蘭(漢言大寶)，歎釋迦文佛言：「善哉！善哉！我般泥洹已來，過恒邊沙劫、恒邊沙佛剎，止於空中。恒邊沙佛以過去，我歷爾所劫，初不還彼剎。我見釋迦文佛，精進求佛道，用人民故，布施無厭足，不惜手、不惜眼、不惜頭、不惜妻子象馬車乘、不惜珍寶，無有貪愛心。我故來出，欲供養釋迦文佛并度諸下劣，願釋迦文佛，坐我金床，更說《薩曇分陀利經》。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，七寶浮圖，涌從地出上至梵天。浮圖中央，有七寶大講堂，懸幢幡華蓋，名香清潔。姝好講堂中有金床，床上有坐佛，字抱休羅蘭(漢言大寶)，歎釋迦文佛言：「善哉！善哉！我般泥洹已來，過恒邊沙劫、恒邊沙佛剎，止於空中。恒邊沙佛以過去，我歷爾所劫，初不還彼剎。我見釋迦文佛，精進求佛道，用人民故，布施無厭足，不惜手、不惜眼、不惜頭、不惜妻子象馬車乘、不惜珍寶，無有貪愛心。我故來出，欲供養釋迦文佛并度諸下劣，願釋迦文佛，坐我金床，更說《薩曇分陀利經》。」

於是釋迦文佛，上講堂就於金床而坐，便說《薩曇分陀利經》，復說無央數偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是釋迦文佛，上講堂就於金床而坐，便說《薩曇分陀利經》，復說無央數偈言：

「聞樂寶佛， 知名字者， 不畏生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聞樂寶佛， 知名字者， 不畏生死，

不復勤苦； 聞藥王佛， 知字名者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不復勤苦； 聞藥王佛， 知字名者，

不得愈病， 自識宿命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得愈病， 自識宿命。」

於是釋迦文佛，說無央數阿僧祇劫，復說無央數阿僧祇劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是釋迦文佛，說無央數阿僧祇劫，復說無央數阿僧祇劫。

「我行菩薩道時，求索《薩曇分陀利經》布施與人，在所求索，飯食衣被七寶妻子，初無愛戀心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我行菩薩道時，求索《薩曇分陀利經》布施與人，在所求索，飯食衣被七寶妻子，初無愛戀心。

「我為有國王時，是世極長壽，我便立太子為王，棄國事，撾鼓搖鈴，自衒身言：『誰欲持我作奴者？我求索《薩曇分陀利經》，我欲行供養。』時，有一婆羅門語我言：『與我作奴來，我有《薩曇分陀利經》。』我便隨婆羅門去，一心作奴，汲水、掃地、採花菓，飲食婆羅門，千歲不懈息。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我為有國王時，是世極長壽，我便立太子為王，棄國事，撾鼓搖鈴，自衒身言：『誰欲持我作奴者？我求索《薩曇分陀利經》，我欲行供養。』時，有一婆羅門語我言：『與我作奴來，我有《薩曇分陀利經》。』我便隨婆羅門去，一心作奴，汲水、掃地、採花菓，飲食婆羅門，千歲不懈息。」

佛於是說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是說偈言：

「撾鼓搖鈴願， 自衒言誰欲？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「撾鼓搖鈴願， 自衒言誰欲？

持我作奴者， 我欲行供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持我作奴者， 我欲行供養，

奴心善意行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奴心善意行。」

佛言：「是時，王者，我身是也；時，婆羅門者，調達是。誰恩令我得滿六波羅蜜者、三十二相八十種好？皆是調達福恩。調達是我善師，善師恩令我得滿六波羅蜜、三十二相八十種好，威神尊貴度脫十方，一切皆是調達恩。調達却後阿僧祇劫，當得作佛，號名提和羅耶(漢言天王佛)，當得十種力，三十二相八十種好。天王佛國，名提和越(漢言天地國)。天王佛當為人民說法，盡劫不懈止。第一說法，當度恒邊沙人得羅漢道，恒邊沙人辟支佛道，恒邊沙人發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是時，王者，我身是也；時，婆羅門者，調達是。誰恩令我得滿六波羅蜜者、三十二相八十種好？皆是調達福恩。調達是我善師，善師恩令我得滿六波羅蜜、三十二相八十種好，威神尊貴度脫十方，一切皆是調達恩。調達却後阿僧祇劫，當得作佛，號名提和羅耶(漢言天王佛)，當得十種力，三十二相八十種好。天王佛國，名提和越(漢言天地國)。天王佛當為人民說法，盡劫不懈止。第一說法，當度恒邊沙人得羅漢道，恒邊沙人辟支佛道，恒邊沙人發阿耨多羅三藐三菩提心。

「爾時，天王佛壽二十劫，乃般泥洹後，法住二十劫。天王佛般泥洹後，不散舍利，起作一七寶塔，廣六十里，長八十里，一切閻浮人，悉往供養佛舍利。是時，無央數人得羅漢道，無央數人發辟支佛心，無央數人發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，天王佛壽二十劫，乃般泥洹後，法住二十劫。天王佛般泥洹後，不散舍利，起作一七寶塔，廣六十里，長八十里，一切閻浮人，悉往供養佛舍利。是時，無央數人得羅漢道，無央數人發辟支佛心，無央數人發阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！善女人！聞是法華之經，信不誹謗，除滅過去當來罪，閉三惡道門，開三善道門，生天上常第一，生人中常第一，生十方佛前，自然七寶蓮華中化生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！善女人！聞是法華之經，信不誹謗，除滅過去當來罪，閉三惡道門，開三善道門，生天上常第一，生人中常第一，生十方佛前，自然七寶蓮華中化生。」

於是下方佛所從菩薩，名般若拘，自白其佛，早還本土。釋迦文佛謂：「般若拘！我有菩薩，字文殊師利，可與相見乃還本土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是下方佛所從菩薩，名般若拘，自白其佛，早還本土。釋迦文佛謂：「般若拘！我有菩薩，字文殊師利，可與相見乃還本土。」

即時，文殊師利，從沙曷龍王池中涌出，坐大蓮華，華如車輪，其華千葉，從諸菩薩其數甚多。文殊師利下大蓮華，為二佛作禮，還與般若拘菩薩相問訊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時，文殊師利，從沙曷龍王池中涌出，坐大蓮華，華如車輪，其華千葉，從諸菩薩其數甚多。文殊師利下大蓮華，為二佛作禮，還與般若拘菩薩相問訊。

般若拘問文殊：「所入池中度云何數多少？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若拘問文殊：「所入池中度云何數多少？」

文殊答曰：「其數甚多，無能計者；若當口說，非心所信，自當有證。」其池即時涌華從下而出，盡是池中一切所散。本發菩薩心者，其華在空中，但說摩訶衍事；本發聲聞者，其華在空中，但說斷生死事。文殊師利見華如是，以偈答般若拘菩薩言：「以仁者之意，自分別其數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「其數甚多，無能計者；若當口說，非心所信，自當有證。」其池即時涌華從下而出，盡是池中一切所散。本發菩薩心者，其華在空中，但說摩訶衍事；本發聲聞者，其華在空中，但說斷生死事。文殊師利見華如是，以偈答般若拘菩薩言：「以仁者之意，自分別其數。」

般若拘菩薩復問文殊師利：「說何等法，所度乃爾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若拘菩薩復問文殊師利：「說何等法，所度乃爾？」

文殊答曰：「於是池中，但說《薩曇分陀利》。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「於是池中，但說《薩曇分陀利》。」

般若拘復問：「其法甚尊，無能及者，為有便可得佛者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若拘復問：「其法甚尊，無能及者，為有便可得佛者不？」

文殊答曰：「沙曷龍王有女年八歲，智慧甚大，意願不輕，便可得佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊答曰：「沙曷龍王有女年八歲，智慧甚大，意願不輕，便可得佛。」

般若拘菩薩謂文殊師利言：「我見仁者之師，求佛勤苦，積累功德，劫數甚多，不信此女便可得佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若拘菩薩謂文殊師利言：「我見仁者之師，求佛勤苦，積累功德，劫數甚多，不信此女便可得佛。」

池中有女即時涌出，遶佛三匝，叉手而白佛言：「佛相好端正，功德巍巍，為諸天所奉，為一切龍鬼神人民薩和薩所敬，所說法甚尊，今我立願，便欲得佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 池中有女即時涌出，遶佛三匝，叉手而白佛言：「佛相好端正，功德巍巍，為諸天所奉，為一切龍鬼神人民薩和薩所敬，所說法甚尊，今我立願，便欲得佛。」

舍利弗即謂女：「雖發是願，佛不可得，又汝女，行積功累，行未應菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗即謂女：「雖發是願，佛不可得，又汝女，行積功累，行未應菩薩。」

女自持一摩尼珠，其價當一大國，女疾過與佛，佛亦疾受。女謂舍利弗及般若拘菩薩：「我與佛珠為遲疾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女自持一摩尼珠，其價當一大國，女疾過與佛，佛亦疾受。女謂舍利弗及般若拘菩薩：「我與佛珠為遲疾？」

答曰：「甚疾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「甚疾！」

女復言：「佛受我珠為遲疾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女復言：「佛受我珠為遲疾？」

答曰：「甚疾！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「甚疾！」

女言：「我與佛珠為遲，佛受我珠復遲，我今取佛疾。」於是，即時女身變為菩薩，眾會皆驚，即變為佛身，相種好皆具足。國土、弟子，如佛所為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女言：「我與佛珠為遲，佛受我珠復遲，我今取佛疾。」於是，即時女身變為菩薩，眾會皆驚，即變為佛身，相種好皆具足。國土、弟子，如佛所為。

一切眾會，天龍、鬼神、無央數人，皆發無上正真道意；三千大千國土，六反震動；三萬須陀洹，得阿惟越致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾會，天龍、鬼神、無央數人，皆發無上正真道意；三千大千國土，六反震動；三萬須陀洹，得阿惟越致。