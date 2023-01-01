添品妙法蓮華經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 添品妙法蓮華經卷第七

隋天竺三藏闍那崛多共笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多共笈多譯

妙音菩薩品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙音菩薩品第二十三

爾時釋迦牟尼佛，放大人相肉髻光明，及放眉間白毫相光，遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界。過是數已有世界，名淨光莊嚴，其國有佛，號淨華宿王智如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，為無量無邊菩薩大眾，恭敬圍繞而為說法。釋迦牟尼佛白毫光明，遍照其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛，放大人相肉髻光明，及放眉間白毫相光，遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界。過是數已有世界，名淨光莊嚴，其國有佛，號淨華宿王智如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，為無量無邊菩薩大眾，恭敬圍繞而為說法。釋迦牟尼佛白毫光明，遍照其國。

爾時一切淨光莊嚴國中，有一菩薩，名曰妙音，久已殖眾德本，供養親近無量百千萬億諸佛，而悉成就甚深智慧，得妙幢相三昧、法華三昧、淨德三昧、宿王戲三昧、無緣三昧、智印三昧、解一切眾生語言三昧、集一切功德三昧、清淨三昧、神通遊戲三昧、慧炬三昧、莊嚴王三昧、淨光明三昧、淨藏三昧、不共三昧、日旋三昧、得如是等百千萬億恒河沙等諸大三昧。釋迦牟尼佛光照其身，即白淨華宿王智佛言：「世尊！我當往詣娑婆世界，禮拜親近供養釋迦牟尼佛，及見文殊師利法王子菩薩、藥王菩薩、勇施菩薩、宿王華菩薩、上行意菩薩、莊嚴王菩薩、藥上菩薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切淨光莊嚴國中，有一菩薩，名曰妙音，久已殖眾德本，供養親近無量百千萬億諸佛，而悉成就甚深智慧，得妙幢相三昧、法華三昧、淨德三昧、宿王戲三昧、無緣三昧、智印三昧、解一切眾生語言三昧、集一切功德三昧、清淨三昧、神通遊戲三昧、慧炬三昧、莊嚴王三昧、淨光明三昧、淨藏三昧、不共三昧、日旋三昧、得如是等百千萬億恒河沙等諸大三昧。釋迦牟尼佛光照其身，即白淨華宿王智佛言：「世尊！我當往詣娑婆世界，禮拜親近供養釋迦牟尼佛，及見文殊師利法王子菩薩、藥王菩薩、勇施菩薩、宿王華菩薩、上行意菩薩、莊嚴王菩薩、藥上菩薩。」

爾時淨華宿王智佛告妙音菩薩：「汝往，莫輕彼國生下劣想。善男子！彼娑婆世界高下不平，土石諸山穢惡充滿，佛身卑小，諸菩薩眾其形亦小，而汝身四萬二千由旬，我身六百八十萬由旬，汝身第一端正，百千萬福光明殊妙，是故汝往莫輕彼國，若佛菩薩及國土生下劣想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時淨華宿王智佛告妙音菩薩：「汝往，莫輕彼國生下劣想。善男子！彼娑婆世界高下不平，土石諸山穢惡充滿，佛身卑小，諸菩薩眾其形亦小，而汝身四萬二千由旬，我身六百八十萬由旬，汝身第一端正，百千萬福光明殊妙，是故汝往莫輕彼國，若佛菩薩及國土生下劣想。」

妙音菩薩白其佛言：「世尊！我今詣娑婆世界，皆是如來之力，如來神通遊戲，如來功德智慧莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙音菩薩白其佛言：「世尊！我今詣娑婆世界，皆是如來之力，如來神通遊戲，如來功德智慧莊嚴。」

於是妙音菩薩，不起于座，身不動搖而入三昧，以三昧力，於耆闍崛山去法座不遠，化作八萬四千眾寶蓮華，閻浮檀金為莖，白銀為葉，金剛為鬚，甄叔迦寶以為其臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是妙音菩薩，不起于座，身不動搖而入三昧，以三昧力，於耆闍崛山去法座不遠，化作八萬四千眾寶蓮華，閻浮檀金為莖，白銀為葉，金剛為鬚，甄叔迦寶以為其臺。

爾時文殊師利法王子，見是蓮華而白佛言：「世尊！是何因緣先現此瑞，有若干千萬蓮華，閻浮檀金為莖，白銀為葉，金剛為鬚，甄叔迦寶以為其臺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子，見是蓮華而白佛言：「世尊！是何因緣先現此瑞，有若干千萬蓮華，閻浮檀金為莖，白銀為葉，金剛為鬚，甄叔迦寶以為其臺。」

爾時釋迦牟尼佛告文殊師利：「是妙音菩薩摩訶薩，欲從淨華宿王智佛國，與八萬四千菩薩圍遶，而來至此娑婆世界，供養親近禮拜於我，亦欲供養聽《法華經》。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛告文殊師利：「是妙音菩薩摩訶薩，欲從淨華宿王智佛國，與八萬四千菩薩圍遶，而來至此娑婆世界，供養親近禮拜於我，亦欲供養聽《法華經》。」

文殊師利白佛言：「世尊！是菩薩種何善本，修何功德，而能有是大神通力？行何三昧？願為我等說是三昧名字，我等亦欲勤修行之，行此三昧，乃能見是菩薩色相大小威儀進止。惟願世尊，以神通力，彼菩薩來，令我得見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！是菩薩種何善本，修何功德，而能有是大神通力？行何三昧？願為我等說是三昧名字，我等亦欲勤修行之，行此三昧，乃能見是菩薩色相大小威儀進止。惟願世尊，以神通力，彼菩薩來，令我得見。」

爾時釋迦牟尼佛告文殊師利：「此久滅度多寶如來，當為汝等而現其相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛告文殊師利：「此久滅度多寶如來，當為汝等而現其相。」

時多寶佛告彼菩薩：「善男子！來，文殊師利法王子欲見汝身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時多寶佛告彼菩薩：「善男子！來，文殊師利法王子欲見汝身。」

于時妙音菩薩於彼國沒，與八萬四千菩薩俱共發來，所經諸國六種震動，皆悉雨於七寶蓮華，百千天樂不鼓自鳴。是菩薩，目如廣大青蓮華葉，正使和合百千萬月，其面貌端正復過於此；身真金色，無量百千功德莊嚴，威德熾盛光明照曜，諸相具足；如那羅延堅固之身，入七寶臺上昇虛空，去地七多羅樹；諸菩薩眾恭敬圍繞，而來詣此娑婆世界耆闍崛山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時妙音菩薩於彼國沒，與八萬四千菩薩俱共發來，所經諸國六種震動，皆悉雨於七寶蓮華，百千天樂不鼓自鳴。是菩薩，目如廣大青蓮華葉，正使和合百千萬月，其面貌端正復過於此；身真金色，無量百千功德莊嚴，威德熾盛光明照曜，諸相具足；如那羅延堅固之身，入七寶臺上昇虛空，去地七多羅樹；諸菩薩眾恭敬圍繞，而來詣此娑婆世界耆闍崛山。

到已下七寶臺，以價直百千瓔珞，持至釋迦牟尼佛所，頭面禮足，奉上瓔珞，而白佛言：「世尊！淨華宿王智佛問訊世尊，少病少惱，起居輕利安樂行不？四大調和不？世事可忍不？眾生易度不？無多貪欲、瞋恚、愚癡、嫉妬、慳慢不？無不孝父母、不敬沙門不？無邪見不？無不善心不？攝五情不？世尊！眾生能降伏諸魔怨不？久滅度多寶如來在七寶塔中來聽法不？又問訊多寶如來，安隱少惱堪忍久住不？世尊！我今欲見多寶佛身，惟願世尊，示我令見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 到已下七寶臺，以價直百千瓔珞，持至釋迦牟尼佛所，頭面禮足，奉上瓔珞，而白佛言：「世尊！淨華宿王智佛問訊世尊，少病少惱，起居輕利安樂行不？四大調和不？世事可忍不？眾生易度不？無多貪欲、瞋恚、愚癡、嫉妬、慳慢不？無不孝父母、不敬沙門不？無邪見不？無不善心不？攝五情不？世尊！眾生能降伏諸魔怨不？久滅度多寶如來在七寶塔中來聽法不？又問訊多寶如來，安隱少惱堪忍久住不？世尊！我今欲見多寶佛身，惟願世尊，示我令見。」

爾時釋迦牟尼佛語多寶佛：「是妙音菩薩欲得相見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛語多寶佛：「是妙音菩薩欲得相見。」

時多寶佛告妙音言：「善哉，善哉！汝能為供養釋迦牟尼佛及聽《法華經》并見文殊師利等故來至此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時多寶佛告妙音言：「善哉，善哉！汝能為供養釋迦牟尼佛及聽《法華經》并見文殊師利等故來至此。」

爾時華德菩薩白佛言：「世尊！是妙音菩薩種何善根、修何功德，有是神力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時華德菩薩白佛言：「世尊！是妙音菩薩種何善根、修何功德，有是神力？」

佛告華德菩薩：「過去有佛，名雲雷音王多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，國名現一切世間，劫名喜見。妙音菩薩於萬二千歲，以十萬種伎樂供養雲雷音王佛，并奉上八萬四千七寶鉢，以是因緣果報，今生淨華宿王智佛所，有是神力。華德！於汝意云何？爾時雲雷音王佛所妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者，豈異人乎？今此妙音菩薩摩訶薩是。華德！是妙音菩薩，已曾供養親近無量諸佛，久殖德本，又值恒河沙等百千萬億那由他佛。華德！汝但見妙音菩薩其身在此，而是菩薩現種種身，處處為諸眾生說是經典，或現梵王身、或現帝釋身、或現自在天身、或現大自在天身、或現天大將軍身、或現毘沙門天王身、或現轉輪王身、或現諸小王身、或現長者身、或現居士身、或現宰官身、或現婆羅門身、或現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身、或現長者、居士、婦女身、或現宰官婦女身、或現婆羅門婦女身、或現童男童女身、或現天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等身、而說是經。諸有地獄、餓鬼、畜生及眾難處皆能救濟，乃至於王後宮變為女身，而說是經。華德！是妙音菩薩，能救護娑婆世界諸眾生者。是妙音菩薩，如是種種變化現身，在此娑婆國土，為諸眾生說是經典，於神通變化智慧，無所損減。是菩薩，以若干智慧明照娑婆世界，令一切眾生各得所知，於十方恒河沙世界中，亦復如是，若應以聲聞形得度者，現聲聞形而為說法；應以辟支佛形得度者，現辟支佛形而為說法；應以菩薩形得度者，現菩薩形而為說法；應以佛形得度者，即現佛形而為說法；如是種種隨所應度者，而為現形。乃至應以滅度而得度者，示現滅度。華德！妙音菩薩摩訶薩，成就大神通智慧之力，其事如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告華德菩薩：「過去有佛，名雲雷音王多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀，國名現一切世間，劫名喜見。妙音菩薩於萬二千歲，以十萬種伎樂供養雲雷音王佛，并奉上八萬四千七寶鉢，以是因緣果報，今生淨華宿王智佛所，有是神力。華德！於汝意云何？爾時雲雷音王佛所妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者，豈異人乎？今此妙音菩薩摩訶薩是。華德！是妙音菩薩，已曾供養親近無量諸佛，久殖德本，又值恒河沙等百千萬億那由他佛。華德！汝但見妙音菩薩其身在此，而是菩薩現種種身，處處為諸眾生說是經典，或現梵王身、或現帝釋身、或現自在天身、或現大自在天身、或現天大將軍身、或現毘沙門天王身、或現轉輪王身、或現諸小王身、或現長者身、或現居士身、或現宰官身、或現婆羅門身、或現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身、或現長者、居士、婦女身、或現宰官婦女身、或現婆羅門婦女身、或現童男童女身、或現天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等身、而說是經。諸有地獄、餓鬼、畜生及眾難處皆能救濟，乃至於王後宮變為女身，而說是經。華德！是妙音菩薩，能救護娑婆世界諸眾生者。是妙音菩薩，如是種種變化現身，在此娑婆國土，為諸眾生說是經典，於神通變化智慧，無所損減。是菩薩，以若干智慧明照娑婆世界，令一切眾生各得所知，於十方恒河沙世界中，亦復如是，若應以聲聞形得度者，現聲聞形而為說法；應以辟支佛形得度者，現辟支佛形而為說法；應以菩薩形得度者，現菩薩形而為說法；應以佛形得度者，即現佛形而為說法；如是種種隨所應度者，而為現形。乃至應以滅度而得度者，示現滅度。華德！妙音菩薩摩訶薩，成就大神通智慧之力，其事如是。」

爾時華德菩薩白佛言：「世尊！是妙音菩薩深種善根。世尊！是菩薩住何三昧，而能如是在所變現度脫眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時華德菩薩白佛言：「世尊！是妙音菩薩深種善根。世尊！是菩薩住何三昧，而能如是在所變現度脫眾生？」

佛告華德菩薩：「善男子！其三昧，名現一切色身；妙音菩薩住是三昧中，能如是饒益無量眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告華德菩薩：「善男子！其三昧，名現一切色身；妙音菩薩住是三昧中，能如是饒益無量眾生。」

說是〈妙音菩薩品〉時，與妙音菩薩俱來者八萬四千人，皆得現一切色身三昧，此娑婆世界無量菩薩，亦得是三昧及陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是〈妙音菩薩品〉時，與妙音菩薩俱來者八萬四千人，皆得現一切色身三昧，此娑婆世界無量菩薩，亦得是三昧及陀羅尼。

爾時妙音菩薩摩訶薩，供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已，還歸本土，所經諸國六種震動雨寶蓮華，作百千萬億種種伎樂。既到本國，與八萬四千菩薩圍遶，至淨華宿王智佛所白佛言：「世尊！我到娑婆世界饒益眾生，見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔，禮拜供養；又見文殊師利法王子，及見藥王菩薩、得勤精進力菩薩、勇施菩薩等，亦令是八萬四千菩薩得現一切色身三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時妙音菩薩摩訶薩，供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已，還歸本土，所經諸國六種震動雨寶蓮華，作百千萬億種種伎樂。既到本國，與八萬四千菩薩圍遶，至淨華宿王智佛所白佛言：「世尊！我到娑婆世界饒益眾生，見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔，禮拜供養；又見文殊師利法王子，及見藥王菩薩、得勤精進力菩薩、勇施菩薩等，亦令是八萬四千菩薩得現一切色身三昧。」

說是〈妙音菩薩來往品〉時，四萬二千天子得無生法忍，華德菩薩得法華三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是〈妙音菩薩來往品〉時，四萬二千天子得無生法忍，華德菩薩得法華三昧。

添品妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 添品妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十四

爾時無盡意菩薩即從座起，偏袒右肩，合掌向佛，而作是言：「世尊！觀世音菩薩以何因緣名觀世音？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無盡意菩薩即從座起，偏袒右肩，合掌向佛，而作是言：「世尊！觀世音菩薩以何因緣名觀世音？」

佛告無盡意菩薩：「善男子！若有無量百千萬億眾生受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名觀世音菩薩，即時觀其音聲皆得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無盡意菩薩：「善男子！若有無量百千萬億眾生受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名觀世音菩薩，即時觀其音聲皆得解脫。

「若有持是觀世音菩薩名者，設入大火火不能燒，由是菩薩威神力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有持是觀世音菩薩名者，設入大火火不能燒，由是菩薩威神力故。

「若為大水所漂，稱其名號即得淺處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若為大水所漂，稱其名號即得淺處。

「若有百千萬億眾生，為求金、銀、琉璃、車𤦲、馬瑙、珊瑚、琥珀、真珠等寶，入於大海。假使黑風吹其船舫，飄墮羅剎鬼國，其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者，是諸人等皆得解脫羅剎之難。以是因緣名觀世音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有百千萬億眾生，為求金、銀、琉璃、車𤦲、馬瑙、珊瑚、琥珀、真珠等寶，入於大海。假使黑風吹其船舫，飄墮羅剎鬼國，其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者，是諸人等皆得解脫羅剎之難。以是因緣名觀世音。

「若復有人臨當被害，稱觀世音菩薩名者，彼所執刀杖尋段段壞而得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人臨當被害，稱觀世音菩薩名者，彼所執刀杖尋段段壞而得解脫。

「若三千大千國土滿中夜叉、羅剎欲來惱人，聞其稱觀世音菩薩名者，是諸惡鬼尚不能以惡眼視之，況復加害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若三千大千國土滿中夜叉、羅剎欲來惱人，聞其稱觀世音菩薩名者，是諸惡鬼尚不能以惡眼視之，況復加害。

「設復有人，若有罪、若無罪，杻械枷鎖撿繫其身，稱觀世音菩薩名者，皆悉斷壞即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設復有人，若有罪、若無罪，杻械枷鎖撿繫其身，稱觀世音菩薩名者，皆悉斷壞即得解脫。

「若三千大千國土滿中怨賊，有一商主將諸商人，齎持重寶經過險路。其中一人作是唱言：『諸善男子！勿得恐怖！汝等應當一心稱觀世音菩薩名號，是菩薩能以無畏施於眾生，汝等若稱名者，於此怨賊當得解脫。』眾商人聞俱發聲言：『南無觀世音菩薩！』稱其名故即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若三千大千國土滿中怨賊，有一商主將諸商人，齎持重寶經過險路。其中一人作是唱言：『諸善男子！勿得恐怖！汝等應當一心稱觀世音菩薩名號，是菩薩能以無畏施於眾生，汝等若稱名者，於此怨賊當得解脫。』眾商人聞俱發聲言：『南無觀世音菩薩！』稱其名故即得解脫。

「無盡意！觀世音菩薩摩訶薩威神之力，巍巍如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意！觀世音菩薩摩訶薩威神之力，巍巍如是。

「若有眾生多於婬欲，常念恭敬觀世音菩薩，便得離欲。若多瞋恚，常念恭敬觀世音菩薩，便得離瞋。若多愚癡，常念恭敬觀世音菩薩，便得離癡。無盡意！觀世音菩薩有如是等大威神力，多所饒益。是故眾生常應心念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生多於婬欲，常念恭敬觀世音菩薩，便得離欲。若多瞋恚，常念恭敬觀世音菩薩，便得離瞋。若多愚癡，常念恭敬觀世音菩薩，便得離癡。無盡意！觀世音菩薩有如是等大威神力，多所饒益。是故眾生常應心念。

「若有女人，設欲求男，禮拜恭敬觀世音菩薩，便生福德智慧之男；設欲求女，便生端正有相之女，宿殖德本，眾人愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有女人，設欲求男，禮拜恭敬觀世音菩薩，便生福德智慧之男；設欲求女，便生端正有相之女，宿殖德本，眾人愛敬。

「無盡意！觀世音菩薩有如是力。若有眾生恭敬禮拜觀世音菩薩，福不唐捐。是故眾生皆應受持觀世音菩薩名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意！觀世音菩薩有如是力。若有眾生恭敬禮拜觀世音菩薩，福不唐捐。是故眾生皆應受持觀世音菩薩名號。

「無盡意！若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字，復盡形供養飲食、衣服、臥具、醫藥，於汝意云何？是善男子善女人，功德多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意！若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字，復盡形供養飲食、衣服、臥具、醫藥，於汝意云何？是善男子善女人，功德多不？」

無盡意言：「甚多！世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意言：「甚多！世尊！」

佛言：「若復有人，受持觀世音菩薩名號，乃至一時禮拜供養，是二人福正等無異，於百千萬億劫不可窮盡。無盡意！受持觀世音菩薩名號，得如是無量無邊福德之利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若復有人，受持觀世音菩薩名號，乃至一時禮拜供養，是二人福正等無異，於百千萬億劫不可窮盡。無盡意！受持觀世音菩薩名號，得如是無量無邊福德之利。」

無盡意菩薩白佛言：「世尊！觀世音菩薩云何遊此娑婆世界？云何而為眾生說法？方便之力其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意菩薩白佛言：「世尊！觀世音菩薩云何遊此娑婆世界？云何而為眾生說法？方便之力其事云何？」

佛告無盡意菩薩：「善男子！若有國土眾生應以佛身得度者，觀世音菩薩即現佛身而為說法。應以辟支佛身得度者，即現辟支佛身而為說法。應以聲聞身得度者，即現聲聞身而為說法。應以梵王身得度者，即現梵王身而為說法。應以帝釋身得度者，即現帝釋身而為說法。應以自在天身得度者，即現自在天身而為說法。應以大自在天身得度者，即現大自在天身而為說法。應以天大將軍身得度者，即現天大將軍身而為說法。應以毘沙門身得度者，即現毘沙門身而為說法。應以小王身得度者，即現小王身而為說法。應以長者身得度者，即現長者身而為說法。應以居士身得度者，即現居士身而為說法。應以宰官身得度者，即現宰官身而為說法。應以婆羅門身得度者，即現婆羅門身而為說法。應以比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身得度者，即現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身而為說法。應以長者、居士、宰官、婆羅門、婦女身得度者，即現婦女身而為說法。應以童男、童女身得度者，即現童男、童女身而為說法。應以天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等身得度者，即皆現之而為說法。應以執金剛神得度者，即現執金剛神而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無盡意菩薩：「善男子！若有國土眾生應以佛身得度者，觀世音菩薩即現佛身而為說法。應以辟支佛身得度者，即現辟支佛身而為說法。應以聲聞身得度者，即現聲聞身而為說法。應以梵王身得度者，即現梵王身而為說法。應以帝釋身得度者，即現帝釋身而為說法。應以自在天身得度者，即現自在天身而為說法。應以大自在天身得度者，即現大自在天身而為說法。應以天大將軍身得度者，即現天大將軍身而為說法。應以毘沙門身得度者，即現毘沙門身而為說法。應以小王身得度者，即現小王身而為說法。應以長者身得度者，即現長者身而為說法。應以居士身得度者，即現居士身而為說法。應以宰官身得度者，即現宰官身而為說法。應以婆羅門身得度者，即現婆羅門身而為說法。應以比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身得度者，即現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身而為說法。應以長者、居士、宰官、婆羅門、婦女身得度者，即現婦女身而為說法。應以童男、童女身得度者，即現童男、童女身而為說法。應以天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等身得度者，即皆現之而為說法。應以執金剛神得度者，即現執金剛神而為說法。

「無盡意！觀世音菩薩成就如是功德，以種種形遊諸國土，度脫眾生。是故汝等應當一心供養觀世音菩薩。是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏，是故此娑婆世界皆號之為施無畏者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意！觀世音菩薩成就如是功德，以種種形遊諸國土，度脫眾生。是故汝等應當一心供養觀世音菩薩。是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施無畏，是故此娑婆世界皆號之為施無畏者。」

無盡意菩薩白佛言：「世尊！我今當供養觀世音菩薩。」即解頸眾寶珠瓔珞價直百千兩金，而以與之，作是言：「仁者！受此法施珍寶瓔珞。」時觀世音菩薩不肯受之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意菩薩白佛言：「世尊！我今當供養觀世音菩薩。」即解頸眾寶珠瓔珞價直百千兩金，而以與之，作是言：「仁者！受此法施珍寶瓔珞。」時觀世音菩薩不肯受之。

無盡意復白觀世音菩薩言：「仁者！愍我等故受此瓔珞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意復白觀世音菩薩言：「仁者！愍我等故受此瓔珞。」

爾時佛告觀世音菩薩：「當愍此無盡意菩薩及四眾、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等故，受是瓔珞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告觀世音菩薩：「當愍此無盡意菩薩及四眾、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等故，受是瓔珞。」

即時觀世音菩薩愍諸四眾及於天、龍、人非人等故，受其瓔珞，分作二分，一分奉釋迦牟尼佛，一分奉多寶佛塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時觀世音菩薩愍諸四眾及於天、龍、人非人等故，受其瓔珞，分作二分，一分奉釋迦牟尼佛，一分奉多寶佛塔。

「無盡意！觀世音菩薩有如是自在神力，遊於娑婆世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無盡意！觀世音菩薩有如是自在神力，遊於娑婆世界。」

爾時莊嚴幢菩薩問無盡意菩薩言：「佛子！以何因緣名觀世音？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時莊嚴幢菩薩問無盡意菩薩言：「佛子！以何因緣名觀世音？」

無盡意菩薩即便遍觀觀世音菩薩過去願海，告莊嚴幢菩薩言：「佛子！諦聽觀世音菩薩所行之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意菩薩即便遍觀觀世音菩薩過去願海，告莊嚴幢菩薩言：「佛子！諦聽觀世音菩薩所行之行。」

爾時無盡意菩薩即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無盡意菩薩即說偈言：

「世尊妙相具， 我今重問彼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊妙相具， 我今重問彼；

佛子何因緣， 名為觀世音？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子何因緣， 名為觀世音？

具足妙相尊， 偈答無盡意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足妙相尊， 偈答無盡意。

汝聽觀音行， 善應諸方所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝聽觀音行， 善應諸方所，

弘誓深如海， 歷劫不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弘誓深如海， 歷劫不思議，

侍多千億佛， 發大清淨願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 侍多千億佛， 發大清淨願。

我為汝略說， 聞名及見身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為汝略說， 聞名及見身，

心念不空過， 能滅諸有苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心念不空過， 能滅諸有苦。

假使興害意， 推落大火坑； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使興害意， 推落大火坑；

念彼觀音力， 火坑變成池。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼觀音力， 火坑變成池。

或漂流巨海， 魚龍諸鬼難； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或漂流巨海， 魚龍諸鬼難；

念彼觀音力， 波浪不能沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼觀音力， 波浪不能沒。

或在須彌峯， 為人所推墮； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或在須彌峯， 為人所推墮；

念彼觀音力， 如日虛空住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼觀音力， 如日虛空住。

或被惡人逐， 墮落金剛山； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或被惡人逐， 墮落金剛山；

念彼觀音力， 不能損一毛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼觀音力， 不能損一毛。

或值怨賊繞， 各執刀加害； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或值怨賊繞， 各執刀加害；

念彼觀音力， 咸即起慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼觀音力， 咸即起慈心。

或遭王難苦， 臨刑欲壽終； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或遭王難苦， 臨刑欲壽終；

念彼觀音力， 刀尋段段壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼觀音力， 刀尋段段壞。

或囚禁枷鎖， 手足被杻械； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或囚禁枷鎖， 手足被杻械；

念彼觀音力， 釋然得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼觀音力， 釋然得解脫。

呪咀諸毒藥， 所欲害身者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 呪咀諸毒藥， 所欲害身者；

念彼觀音力， 彼即轉迴去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼觀音力， 彼即轉迴去。

或遇惡羅剎， 毒龍諸鬼等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或遇惡羅剎， 毒龍諸鬼等；

念彼觀音力， 時悉不敢害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼觀音力， 時悉不敢害。

若惡獸圍遶， 利牙爪可怖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若惡獸圍遶， 利牙爪可怖；

念彼觀音力， 疾走無邊方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼觀音力， 疾走無邊方。

蚖蛇及蝮蠍， 氣毒烟火燃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蚖蛇及蝮蠍， 氣毒烟火燃；

念彼觀音力， 尋聲自迴去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼觀音力， 尋聲自迴去。

雲雷鼓掣電， 降雹澍大雨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲雷鼓掣電， 降雹澍大雨；

念彼觀音力， 應時得消散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼觀音力， 應時得消散。

眾生被困厄， 無量苦逼身； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生被困厄， 無量苦逼身；

觀音妙智力， 能救世間苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀音妙智力， 能救世間苦。

具足神通力， 廣修智方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足神通力， 廣修智方便，

十方諸國土， 無剎不現身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸國土， 無剎不現身。

種種諸惡趣， 地獄鬼畜生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種諸惡趣， 地獄鬼畜生；

生老病死苦， 以漸悉令滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老病死苦， 以漸悉令滅。

真觀清淨觀， 廣大智慧觀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真觀清淨觀， 廣大智慧觀；

悲觀及慈觀， 常願常瞻仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲觀及慈觀， 常願常瞻仰。

無垢清淨光， 慧日破諸闇； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無垢清淨光， 慧日破諸闇；

能伏災風火， 普明照世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能伏災風火， 普明照世間。

悲體戒雷震， 慈意妙大雲； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲體戒雷震， 慈意妙大雲；

澍甘露法雨， 滅除煩惱焰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澍甘露法雨， 滅除煩惱焰。

諍訟經官處， 怖畏軍陣中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諍訟經官處， 怖畏軍陣中；

念彼觀音力， 眾怨悉退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念彼觀音力， 眾怨悉退散。

妙音觀世音， 梵音海潮音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙音觀世音， 梵音海潮音，

勝彼世間音， 是故須常念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝彼世間音， 是故須常念。

念念勿生疑， 觀世音淨聖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念勿生疑， 觀世音淨聖；

於苦惱死厄， 能為作依怙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於苦惱死厄， 能為作依怙。

具一切功德， 慈眼視眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具一切功德， 慈眼視眾生；

福聚海無量， 是故應頂禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福聚海無量， 是故應頂禮。」

爾時持地菩薩即從座起，前白佛言：「世尊！若有眾生，聞是〈觀世音菩薩品〉自在之業普門示現神通力者，當知是人功德不少。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時持地菩薩即從座起，前白佛言：「世尊！若有眾生，聞是〈觀世音菩薩品〉自在之業普門示現神通力者，當知是人功德不少。」

佛說是〈普門品〉時，眾中八萬四千眾生，皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是〈普門品〉時，眾中八萬四千眾生，皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

添品妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 添品妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十五

爾時佛告諸大眾：「乃往古世，過無量無邊不可思議阿僧祇劫，有佛，名雲雷音宿王華智多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，國名光明莊嚴，劫名喜見。彼佛法中有王，名妙莊嚴，其王夫人，名曰淨德，有二子：一名淨藏，二名淨眼。是二子，有大神力福德智慧，久修菩薩所行之道，所謂檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜、方便波羅蜜，慈、悲、喜、捨，乃至三十七助道法，皆悉明了通達。又得菩薩淨三昧、日星宿三昧、淨光三昧、淨色三昧、淨照明三昧、長莊嚴三昧、大威德藏三昧，於此三昧亦悉通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告諸大眾：「乃往古世，過無量無邊不可思議阿僧祇劫，有佛，名雲雷音宿王華智多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，國名光明莊嚴，劫名喜見。彼佛法中有王，名妙莊嚴，其王夫人，名曰淨德，有二子：一名淨藏，二名淨眼。是二子，有大神力福德智慧，久修菩薩所行之道，所謂檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜、般若波羅蜜、方便波羅蜜，慈、悲、喜、捨，乃至三十七助道法，皆悉明了通達。又得菩薩淨三昧、日星宿三昧、淨光三昧、淨色三昧、淨照明三昧、長莊嚴三昧、大威德藏三昧，於此三昧亦悉通達。

「爾時彼佛欲引導妙莊嚴王，及愍念眾生故，說是《法華經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼佛欲引導妙莊嚴王，及愍念眾生故，說是《法華經》。

「時淨藏淨眼二子，到其母所，合十指爪掌，白言：『願母往詣雲雷音宿王華智佛所，我等亦當侍從親覲供養禮拜。所以者何？此佛於一切天人眾中，說《法華經》，宜應聽受。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時淨藏淨眼二子，到其母所，合十指爪掌，白言：『願母往詣雲雷音宿王華智佛所，我等亦當侍從親覲供養禮拜。所以者何？此佛於一切天人眾中，說《法華經》，宜應聽受。』

「母告子言：『汝父信受外道，深著婆羅門法，汝等應往白父，與共俱去。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「母告子言：『汝父信受外道，深著婆羅門法，汝等應往白父，與共俱去。』

「淨藏、淨眼合十指爪掌，白母：『我等是法王子，而生此邪見家。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨藏、淨眼合十指爪掌，白母：『我等是法王子，而生此邪見家。』

「母告子言：『汝等當憂念汝父為現神變，若得見者心必清淨，或聽我等往至佛所。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「母告子言：『汝等當憂念汝父為現神變，若得見者心必清淨，或聽我等往至佛所。』

「於是二子，念其父故，踊在虛空高七多羅樹，現種種神變，於虛空中行、住、坐、臥，身上出水身下出火，身下出水身上出火；或現大身滿虛空中，而復現小，小復現大；於空中滅，忽然在地；入地如水履水如地，現如是等種種神變，令其父王心淨信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是二子，念其父故，踊在虛空高七多羅樹，現種種神變，於虛空中行、住、坐、臥，身上出水身下出火，身下出水身上出火；或現大身滿虛空中，而復現小，小復現大；於空中滅，忽然在地；入地如水履水如地，現如是等種種神變，令其父王心淨信解。

「時父見子神力如是，心大歡喜得未曾有，合掌向子言：『汝等師為是誰？誰之弟子？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時父見子神力如是，心大歡喜得未曾有，合掌向子言：『汝等師為是誰？誰之弟子？』

「二子白言：『大王！彼雲雷音宿王華智佛，今在七寶菩提樹下法座上坐，於一切世間天人眾中，廣說《法華經》，是我等師，我是弟子。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二子白言：『大王！彼雲雷音宿王華智佛，今在七寶菩提樹下法座上坐，於一切世間天人眾中，廣說《法華經》，是我等師，我是弟子。』

「父語子言：『我今亦欲見汝等師，可共俱往。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「父語子言：『我今亦欲見汝等師，可共俱往。』

「於是二子從空中下，到其母所，合掌白母：『父王今已信解，堪任發阿耨多羅三藐三菩提心，我等為父已作佛事，願母見聽於彼佛所出家修道。』爾時二子，欲重宣其意，以偈白母： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是二子從空中下，到其母所，合掌白母：『父王今已信解，堪任發阿耨多羅三藐三菩提心，我等為父已作佛事，願母見聽於彼佛所出家修道。』爾時二子，欲重宣其意，以偈白母：

「『願母放我等， 出家作沙門； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『願母放我等， 出家作沙門；

諸佛甚難值， 我等隨佛學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛甚難值， 我等隨佛學。

如優曇波羅， 值佛復難是； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如優曇波羅， 值佛復難是；

脫諸難亦難， 願聽我出家。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫諸難亦難， 願聽我出家。』

「母即告言：『聽汝出家。所以者何？佛難值故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「母即告言：『聽汝出家。所以者何？佛難值故。』

「於是二子白父母言：『善哉父母！願時往詣雲雷音宿王華智佛所親覲供養。所以者何？佛難得值，如優曇波羅華；又如一眼之龜值浮木孔，而我等宿福深厚生值佛法。是故父母，當聽我等令得出家。所以者何？諸佛難值時亦難遇。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是二子白父母言：『善哉父母！願時往詣雲雷音宿王華智佛所親覲供養。所以者何？佛難得值，如優曇波羅華；又如一眼之龜值浮木孔，而我等宿福深厚生值佛法。是故父母，當聽我等令得出家。所以者何？諸佛難值時亦難遇。』

「彼時妙莊嚴王，後宮八萬四千人，悉皆堪任受持是《法華經》。淨眼菩薩，於法華三昧久已通達。淨藏菩薩，已於無量百千萬億劫通達離諸惡趣三昧，欲令一切眾生離諸惡趣故。其王夫人，得諸佛集三昧，能知諸佛祕密之藏，二子如是以方便力善化其父，令心信解好樂佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼時妙莊嚴王，後宮八萬四千人，悉皆堪任受持是《法華經》。淨眼菩薩，於法華三昧久已通達。淨藏菩薩，已於無量百千萬億劫通達離諸惡趣三昧，欲令一切眾生離諸惡趣故。其王夫人，得諸佛集三昧，能知諸佛祕密之藏，二子如是以方便力善化其父，令心信解好樂佛法。

「於是妙莊嚴王，與群臣眷屬俱，淨德夫人與後宮婇女眷屬俱，其王二子與四萬二千人俱，一時共詣佛所，到已頭面禮足，繞佛三匝却住一面。爾時彼佛，為王說法示教利喜，王大歡悅。爾時妙莊嚴王及其夫人，解頸真珠瓔珞價直百千，以散佛上，於虛空中化成四柱寶臺，臺中有大寶床，敷百千萬天衣，其上有佛結跏趺坐，放大光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是妙莊嚴王，與群臣眷屬俱，淨德夫人與後宮婇女眷屬俱，其王二子與四萬二千人俱，一時共詣佛所，到已頭面禮足，繞佛三匝却住一面。爾時彼佛，為王說法示教利喜，王大歡悅。爾時妙莊嚴王及其夫人，解頸真珠瓔珞價直百千，以散佛上，於虛空中化成四柱寶臺，臺中有大寶床，敷百千萬天衣，其上有佛結跏趺坐，放大光明。

「爾時妙莊嚴王作是念：『佛身希有端嚴殊特，成就第一微妙之色。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時妙莊嚴王作是念：『佛身希有端嚴殊特，成就第一微妙之色。』

「時雲雷音宿王華智佛告四眾言：『汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不？此王於我法中作比丘，精勤修習助佛道法，當得作佛，號娑羅樹王，國名大光，劫名大高王。其娑羅樹王佛，有無量菩薩眾及無量聲聞，其國平正，功德如是。』其王即時以國付弟，與夫人二子并諸眷屬，於佛法中出家修道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時雲雷音宿王華智佛告四眾言：『汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不？此王於我法中作比丘，精勤修習助佛道法，當得作佛，號娑羅樹王，國名大光，劫名大高王。其娑羅樹王佛，有無量菩薩眾及無量聲聞，其國平正，功德如是。』其王即時以國付弟，與夫人二子并諸眷屬，於佛法中出家修道。

「王出家已，於八萬四千歲常勤精進，修行《妙法華經》，過是已後，得一切淨功德莊嚴三昧。即昇虛空高七多羅樹，而白佛言：『世尊！此我二子已作佛事，以神通變化轉我邪心，令得安住於佛法中得見世尊。此二子者是我善知識，為欲發起宿世善根饒益我故，來生我家。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王出家已，於八萬四千歲常勤精進，修行《妙法華經》，過是已後，得一切淨功德莊嚴三昧。即昇虛空高七多羅樹，而白佛言：『世尊！此我二子已作佛事，以神通變化轉我邪心，令得安住於佛法中得見世尊。此二子者是我善知識，為欲發起宿世善根饒益我故，來生我家。』

「爾時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言：『如是，如是！如汝所言。若善男子、善女人，種善根故，世世得善知識，其善知識，能作佛事示教利喜，令入阿耨多羅三藐三菩提。大王當知！善知識者是大因緣，所謂化導令得見佛，發阿耨多羅三藐三菩提心。大王！汝見此二子不？此二子已曾供養六十五百千萬億那由他恒河沙諸佛親見恭敬，於諸佛所受持《法華經》，愍念邪見眾生，令住正見。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴王言：『如是，如是！如汝所言。若善男子、善女人，種善根故，世世得善知識，其善知識，能作佛事示教利喜，令入阿耨多羅三藐三菩提。大王當知！善知識者是大因緣，所謂化導令得見佛，發阿耨多羅三藐三菩提心。大王！汝見此二子不？此二子已曾供養六十五百千萬億那由他恒河沙諸佛親見恭敬，於諸佛所受持《法華經》，愍念邪見眾生，令住正見。』

「妙莊嚴王，即從虛空中下，而白佛言：『世尊！如來甚希有，以功德智慧故，頂上肉髻光明顯照，其眼長廣而紺青色，眉間毫相白如珂月，齒白齊密常有光明，脣色赤好如頻婆果。』爾時妙莊嚴王，讚歎佛如是等無量百千萬億功德已，於如來前，一心合掌復白佛言：『世尊！未曾有也，如來之法具足成就，不可思議微妙功德，教戒所行安隱快善。我從今日，不復自隨心行，不生邪見、憍慢、瞋恚諸惡之心。』說是語已禮佛而出。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙莊嚴王，即從虛空中下，而白佛言：『世尊！如來甚希有，以功德智慧故，頂上肉髻光明顯照，其眼長廣而紺青色，眉間毫相白如珂月，齒白齊密常有光明，脣色赤好如頻婆果。』爾時妙莊嚴王，讚歎佛如是等無量百千萬億功德已，於如來前，一心合掌復白佛言：『世尊！未曾有也，如來之法具足成就，不可思議微妙功德，教戒所行安隱快善。我從今日，不復自隨心行，不生邪見、憍慢、瞋恚諸惡之心。』說是語已禮佛而出。」

佛告大眾：「於意云何？妙莊嚴王，豈異人乎？今華德菩薩是。其淨德夫人，今佛前光照莊嚴相菩薩是，哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生。其二子者，今藥王菩薩、藥上菩薩是。是藥王、藥上菩薩，成就如此諸大功德，已於無量百千萬億諸佛所殖眾德本，成就不可思議諸善功德。若有人識是二菩薩名字者，一切世間諸天人民，亦應禮拜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「於意云何？妙莊嚴王，豈異人乎？今華德菩薩是。其淨德夫人，今佛前光照莊嚴相菩薩是，哀愍妙莊嚴王及諸眷屬故於彼中生。其二子者，今藥王菩薩、藥上菩薩是。是藥王、藥上菩薩，成就如此諸大功德，已於無量百千萬億諸佛所殖眾德本，成就不可思議諸善功德。若有人識是二菩薩名字者，一切世間諸天人民，亦應禮拜。」

佛說是〈妙莊嚴王本事品〉時，八萬四千人遠塵離垢，於諸法中得法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是〈妙莊嚴王本事品〉時，八萬四千人遠塵離垢，於諸法中得法眼淨。

添品妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 添品妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十六

爾時普賢菩薩，以自在神通威德名聞，與大菩薩無量無邊不可稱數，從東方來，所經諸國普皆震動，雨寶蓮華，作無量百千萬億種種伎樂；又與無數諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等大眾圍遶，各現威德神通之力，到娑婆世界耆闍崛山中，頭面禮釋迦牟尼佛，右繞七匝白佛言：「世尊！我於寶威德上王佛國，遙聞此娑婆世界說《法華經》，與無量無邊百千萬億諸菩薩眾共來聽受。唯願世尊，當為說之，若善男子善女人，於如來滅後，云何能得是《法華經》？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普賢菩薩，以自在神通威德名聞，與大菩薩無量無邊不可稱數，從東方來，所經諸國普皆震動，雨寶蓮華，作無量百千萬億種種伎樂；又與無數諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等大眾圍遶，各現威德神通之力，到娑婆世界耆闍崛山中，頭面禮釋迦牟尼佛，右繞七匝白佛言：「世尊！我於寶威德上王佛國，遙聞此娑婆世界說《法華經》，與無量無邊百千萬億諸菩薩眾共來聽受。唯願世尊，當為說之，若善男子善女人，於如來滅後，云何能得是《法華經》？」

佛告普賢菩薩：「若善男子、善女人，成就四法，於如來滅後當得是《法華經》：一者、為諸佛護念，二者、殖諸德本，三者、入正定聚，四者、發救一切眾生之心。善男子善女人，如是成就四法，於如來滅後必得是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普賢菩薩：「若善男子、善女人，成就四法，於如來滅後當得是《法華經》：一者、為諸佛護念，二者、殖諸德本，三者、入正定聚，四者、發救一切眾生之心。善男子善女人，如是成就四法，於如來滅後必得是經。」

爾時普賢菩薩白佛言：「世尊！於後五百歲濁惡世中，其有受持是經典者，我當守護除其衰患令得安隱，使無伺求得其便者，若魔、若魔子，若魔女、若魔民，若為魔所著者，若夜叉、若羅剎，若鳩槃荼、若毘舍闍，若吉遮、若富單那，若韋陀羅等諸惱人者，皆不得便。是人若行、若立讀誦此經，我爾時乘六牙白象王，與大菩薩眾俱詣其所而自現身，供養守護安慰其心，亦為供養《法華經》故。是人若坐思惟此經，爾時我復乘白象王，現其人前。其人若於此《法華經》，有所忘失一句一偈，我當教之與共讀誦，還令通利。爾時受持讀誦《法華經》者，得見我身，甚大歡喜轉復精進，以見我故，即得三昧及陀羅尼，名為旋陀羅尼、百千萬億旋陀羅尼、法音方便陀羅尼，得如是等陀羅尼。世尊！若後世後五百歲濁惡世中，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，求索者、受持者、讀誦者、書寫者、欲修習是《法華經》者，於三七日中應一心精進，滿三七日已，我當乘六牙白象，與無量菩薩而自圍遶，以一切眾生所憙見身現其人前，而為說法示教利喜。亦復與其陀羅尼呪，得是陀羅尼故，無有非人能破壞者，亦不為女人之所惑亂，我身亦自常護是人。惟願世尊！聽我說此陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普賢菩薩白佛言：「世尊！於後五百歲濁惡世中，其有受持是經典者，我當守護除其衰患令得安隱，使無伺求得其便者，若魔、若魔子，若魔女、若魔民，若為魔所著者，若夜叉、若羅剎，若鳩槃荼、若毘舍闍，若吉遮、若富單那，若韋陀羅等諸惱人者，皆不得便。是人若行、若立讀誦此經，我爾時乘六牙白象王，與大菩薩眾俱詣其所而自現身，供養守護安慰其心，亦為供養《法華經》故。是人若坐思惟此經，爾時我復乘白象王，現其人前。其人若於此《法華經》，有所忘失一句一偈，我當教之與共讀誦，還令通利。爾時受持讀誦《法華經》者，得見我身，甚大歡喜轉復精進，以見我故，即得三昧及陀羅尼，名為旋陀羅尼、百千萬億旋陀羅尼、法音方便陀羅尼，得如是等陀羅尼。世尊！若後世後五百歲濁惡世中，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，求索者、受持者、讀誦者、書寫者、欲修習是《法華經》者，於三七日中應一心精進，滿三七日已，我當乘六牙白象，與無量菩薩而自圍遶，以一切眾生所憙見身現其人前，而為說法示教利喜。亦復與其陀羅尼呪，得是陀羅尼故，無有非人能破壞者，亦不為女人之所惑亂，我身亦自常護是人。惟願世尊！聽我說此陀羅尼。」

即於佛前，而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於佛前，而說呪曰：

「多(上)姪他 阿壇荼(徒皆反) 壇荼(直下反)鉢底 壇荼跋囉(上)多(上)儞 壇荼(上)矩舍(始迦上反)犁 壇荼穌(上)陀唎(上) 穌(上)陀囉(上)陀囉(上)跋底 勃馱鉢羶泥陀囉(上)尼(奴移反)阿跋囉(上)怛儞阿囉怛儞 僧伽(上)跛𠼝(上)綺羯 僧伽(上)儞伽多(上)泥達囉(上)磨(上)跛𠼝(上)綺羯囉(上)婆(上)娑(上)多(上)婆(上) 戶嚕多(上)憍(俱照反)舍(始迦反)羅耶阿(上)努伽(上)羝 𧬜伽(上)鼻(上)抧𠼝馳(上)羝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多(上)姪他 阿壇荼(徒皆反) 壇荼(直下反)鉢底 壇荼跋囉(上)多(上)儞 壇荼(上)矩舍(始迦上反)犁 壇荼穌(上)陀唎(上) 穌(上)陀囉(上)陀囉(上)跋底 勃馱鉢羶泥陀囉(上)尼(奴移反)阿跋囉(上)怛儞阿囉怛儞 僧伽(上)跛𠼝(上)綺羯 僧伽(上)儞伽多(上)泥達囉(上)磨(上)跛𠼝(上)綺羯囉(上)婆(上)娑(上)多(上)婆(上) 戶嚕多(上)憍(俱照反)舍(始迦反)羅耶阿(上)努伽(上)羝 𧬜伽(上)鼻(上)抧𠼝馳(上)羝

「世尊！若有菩薩，得聞是陀羅尼者，當知普賢神通之力，若《法華經》行閻浮提有受持者，應作是念：『皆是普賢威神之力。』若有受持讀誦正憶念解其義趣如說修行，當知是人行普賢行，於無量無邊諸佛所深種善根，為諸如來手摩其頭。若但書寫，是人命終，當生忉利天上，是時八萬四千天女，作眾伎樂而來迎之，其人即著七寶冠，於婇女中娛樂快樂。何況受持、讀誦、正憶念、解其義趣、如說修行。若有人受持、讀誦、解其義趣，是人命終為千佛授手，令不恐怖，不墮惡趣，即往兜率天上彌勒菩薩所。彌勒菩薩有三十二相大菩薩眾所共圍遶，有百千萬億天女眷屬，而於中生。有如是等功德利益，是故智者應當一心自書，若使人書，受持、讀誦、正憶念、如說修行。世尊！我今以神通力守護是經，於如來滅後閻浮提內，廣令流布使不斷絕。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若有菩薩，得聞是陀羅尼者，當知普賢神通之力，若《法華經》行閻浮提有受持者，應作是念：『皆是普賢威神之力。』若有受持讀誦正憶念解其義趣如說修行，當知是人行普賢行，於無量無邊諸佛所深種善根，為諸如來手摩其頭。若但書寫，是人命終，當生忉利天上，是時八萬四千天女，作眾伎樂而來迎之，其人即著七寶冠，於婇女中娛樂快樂。何況受持、讀誦、正憶念、解其義趣、如說修行。若有人受持、讀誦、解其義趣，是人命終為千佛授手，令不恐怖，不墮惡趣，即往兜率天上彌勒菩薩所。彌勒菩薩有三十二相大菩薩眾所共圍遶，有百千萬億天女眷屬，而於中生。有如是等功德利益，是故智者應當一心自書，若使人書，受持、讀誦、正憶念、如說修行。世尊！我今以神通力守護是經，於如來滅後閻浮提內，廣令流布使不斷絕。」

爾時釋迦牟尼佛讚言：「善哉，善哉！普賢！汝能護助是經，令多所眾生安樂利益，汝已成就不可思議功德，深大慈悲，從久遠來，發阿耨多羅三藐三菩提意，而能作是神通之願，守護是經，我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛讚言：「善哉，善哉！普賢！汝能護助是經，令多所眾生安樂利益，汝已成就不可思議功德，深大慈悲，從久遠來，發阿耨多羅三藐三菩提意，而能作是神通之願，守護是經，我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者。

「普賢！若有受持、讀誦、正憶念、修習、書寫是《法華經》者，當知是人則見釋迦牟尼佛，如從佛口聞此經典；當知是人供養釋迦牟尼佛；當知是人佛讚善哉；當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭；當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆。如是之人不復貪著世樂，不好外道經書手筆，亦復不憙親近其人及諸惡者——若屠兒、若畜猪羊鷄狗、若獵師、若衒賣女色——是人心意質直，有正憶念，有福德力；是人不為三毒所惱，亦不為嫉妬、我慢、邪慢、增上慢所惱；是人少欲知足，能修普賢之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普賢！若有受持、讀誦、正憶念、修習、書寫是《法華經》者，當知是人則見釋迦牟尼佛，如從佛口聞此經典；當知是人供養釋迦牟尼佛；當知是人佛讚善哉；當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭；當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆。如是之人不復貪著世樂，不好外道經書手筆，亦復不憙親近其人及諸惡者——若屠兒、若畜猪羊鷄狗、若獵師、若衒賣女色——是人心意質直，有正憶念，有福德力；是人不為三毒所惱，亦不為嫉妬、我慢、邪慢、增上慢所惱；是人少欲知足，能修普賢之行。

「普賢！若如來滅後後五百歲，若有人見受持、讀誦《法華經》者，應作是念：『此人不久當詣道場破諸魔眾，得阿耨多羅三藐三菩提，轉法輪、擊法鼓、吹法螺、雨法雨，當坐天、人大眾中師子法座上。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普賢！若如來滅後後五百歲，若有人見受持、讀誦《法華經》者，應作是念：『此人不久當詣道場破諸魔眾，得阿耨多羅三藐三菩提，轉法輪、擊法鼓、吹法螺、雨法雨，當坐天、人大眾中師子法座上。』

「普賢！若於後世，受持、讀誦是經典者，是人不復貪著衣服、臥具、飲食、資生之物，所願不虛，亦於現世得其福報。若有人輕毀之，言：『汝狂人耳，空作是行終無所獲。』如是罪報，當世世無眼。若有供養讚歎之者，當於今世得現果報。若復見受持是經者，出其過惡。若實若不實，此人現世得白癩病，若有輕笑之者，當世世牙齒踈缺，醜脣平鼻手腳繚戾，眼目角睞身體臭穢，惡瘡膿血水腹短氣，諸惡重病。是故普賢！若見受持是經者，當起遠迎當如敬佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普賢！若於後世，受持、讀誦是經典者，是人不復貪著衣服、臥具、飲食、資生之物，所願不虛，亦於現世得其福報。若有人輕毀之，言：『汝狂人耳，空作是行終無所獲。』如是罪報，當世世無眼。若有供養讚歎之者，當於今世得現果報。若復見受持是經者，出其過惡。若實若不實，此人現世得白癩病，若有輕笑之者，當世世牙齒踈缺，醜脣平鼻手腳繚戾，眼目角睞身體臭穢，惡瘡膿血水腹短氣，諸惡重病。是故普賢！若見受持是經者，當起遠迎當如敬佛。」

說是〈普賢勸發品〉時，恒河沙等無量無邊菩薩，得百千億旋陀羅尼，三千大千世界微塵等諸菩薩，具普賢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是〈普賢勸發品〉時，恒河沙等無量無邊菩薩，得百千億旋陀羅尼，三千大千世界微塵等諸菩薩，具普賢道。

添品妙法蓮華經囑累品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 添品妙法蓮華經囑累品第二十七

爾時釋迦牟尼佛，從座而起現大神力，以右手摩無量菩薩摩訶薩頂，而作是言：「我於無量百千萬億阿僧祇劫，修集是難得阿耨多羅三藐三菩提法，今以付囑汝等，汝等應當一心流布此法廣令增益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛，從座而起現大神力，以右手摩無量菩薩摩訶薩頂，而作是言：「我於無量百千萬億阿僧祇劫，修集是難得阿耨多羅三藐三菩提法，今以付囑汝等，汝等應當一心流布此法廣令增益。」

如是三摩諸菩薩摩訶薩頂，而作是言：「我於無量百千萬億阿僧祇劫，修集是難得阿耨多羅三藐三菩提法，今以付囑汝等，汝當受持、讀誦、廣宣此法，令一切眾生普得聞知。所以者何？如來有大慈悲，無諸慳悋，亦無所畏，能與眾生佛之智慧、如來智慧、自然智慧。如來是一切眾生之大施主，汝等亦應隨學如來之法，勿生慳悋，於未來世，若有善男子、善女人信如來智慧者，當為演說此《法華經》使得聞知，為令其人得佛慧故。若有眾生不信受者，當於如來餘深法中示教利喜。汝等若能如是，則為已報諸佛之恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三摩諸菩薩摩訶薩頂，而作是言：「我於無量百千萬億阿僧祇劫，修集是難得阿耨多羅三藐三菩提法，今以付囑汝等，汝當受持、讀誦、廣宣此法，令一切眾生普得聞知。所以者何？如來有大慈悲，無諸慳悋，亦無所畏，能與眾生佛之智慧、如來智慧、自然智慧。如來是一切眾生之大施主，汝等亦應隨學如來之法，勿生慳悋，於未來世，若有善男子、善女人信如來智慧者，當為演說此《法華經》使得聞知，為令其人得佛慧故。若有眾生不信受者，當於如來餘深法中示教利喜。汝等若能如是，則為已報諸佛之恩。」

時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已，皆大歡喜遍滿其身，益加恭敬曲躬低頭，合掌向佛俱發聲言：「如世尊勅，當具奉行。唯然，世尊！願不有慮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已，皆大歡喜遍滿其身，益加恭敬曲躬低頭，合掌向佛俱發聲言：「如世尊勅，當具奉行。唯然，世尊！願不有慮。」

諸菩薩摩訶薩眾，如是三反俱發聲言：「如世尊勅當具奉行。唯然，世尊！願不有慮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩摩訶薩眾，如是三反俱發聲言：「如世尊勅當具奉行。唯然，世尊！願不有慮。」

爾時釋迦牟尼佛，令十方來諸分身佛各還本土，而作是言：「諸佛各隨所安，多寶佛塔還可如故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛，令十方來諸分身佛各還本土，而作是言：「諸佛各隨所安，多寶佛塔還可如故。」

說是語時，十方無量分身諸佛坐寶樹下師子座上者，及多寶佛，并上行等無邊阿僧祇菩薩大眾，舍利弗等聲聞四眾，及一切世間天人阿修羅等，聞佛所說皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，十方無量分身諸佛坐寶樹下師子座上者，及多寶佛，并上行等無邊阿僧祇菩薩大眾，舍利弗等聲聞四眾，及一切世間天人阿修羅等，聞佛所說皆大歡喜。

添品妙法蓮華經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 添品妙法蓮華經卷第七