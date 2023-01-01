添品妙法蓮華經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 添品妙法蓮華經卷第五

隋天竺三藏闍那崛多共笈多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多共笈多譯

安樂行品第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂行品第十三

爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！是諸菩薩，甚為難有，敬順佛故，發大誓願，於後惡世護持、讀誦、說是《法華經》。世尊！菩薩摩訶薩，於後惡世云何能說是經？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！是諸菩薩，甚為難有，敬順佛故，發大誓願，於後惡世護持、讀誦、說是《法華經》。世尊！菩薩摩訶薩，於後惡世云何能說是經？」

佛告文殊師利：「若菩薩摩訶薩，於後惡世欲說是經，當安住四法：一者、安住菩薩行處、親近處，能為眾生演說是經。文殊師利！云何名菩薩摩訶薩行處？若菩薩摩訶薩，住忍辱地，柔和善順，而不卒暴，心亦不驚；又復於法無所行，而觀諸法如實相，亦不行不分別，是名菩薩摩訶薩行處。云何名菩薩摩訶薩親近處？菩薩摩訶薩，不親近國王、王子、大臣、官長；不親近諸外道、梵志、尼乾子等，及造世俗文筆、讚詠、外書，及路伽耶陀、逆路伽耶陀者；亦不親近諸有兇戲、相扠、相撲，及那羅等種種變現之戲；又不親近旃陀羅及畜猪、羊、鷄、狗、畋獵、漁捕諸惡律儀，如是人等或時來者，則為說法無所悕望；又不親近求聲聞比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，亦不問訊；若於房中，若經行處，若在講堂中，不共住止，或時來者隨宜說法，無所悕求。文殊師利！又菩薩摩訶薩，不應於女人身取能生欲想相而為說法，亦不樂見；若入他家，不與小女、處女、寡女等共語；亦復不近五種不男之人以為親厚，不獨入他家，若有因緣須獨入時，但一心念佛；若為女人說法，不露齒笑，不現胸臆，乃至為法，猶不親厚，況復餘事。不樂畜年少弟子、沙彌、小兒，亦不樂與同師，常好坐禪，在於閑處，修攝其心。文殊師利！是名初親近處。復次，菩薩摩訶薩觀一切法空如實相，不顛倒、不動、不退、不轉，如虛空，無所有性，一切語言道斷；不生、不出、不起，無名、無相實、無所有，無量、無邊、無礙、無障，但以因緣有，從顛倒生，故說常樂，觀如是法相，是名菩薩摩訶薩第二親近處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「若菩薩摩訶薩，於後惡世欲說是經，當安住四法：一者、安住菩薩行處、親近處，能為眾生演說是經。文殊師利！云何名菩薩摩訶薩行處？若菩薩摩訶薩，住忍辱地，柔和善順，而不卒暴，心亦不驚；又復於法無所行，而觀諸法如實相，亦不行不分別，是名菩薩摩訶薩行處。云何名菩薩摩訶薩親近處？菩薩摩訶薩，不親近國王、王子、大臣、官長；不親近諸外道、梵志、尼乾子等，及造世俗文筆、讚詠、外書，及路伽耶陀、逆路伽耶陀者；亦不親近諸有兇戲、相扠、相撲，及那羅等種種變現之戲；又不親近旃陀羅及畜猪、羊、鷄、狗、畋獵、漁捕諸惡律儀，如是人等或時來者，則為說法無所悕望；又不親近求聲聞比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，亦不問訊；若於房中，若經行處，若在講堂中，不共住止，或時來者隨宜說法，無所悕求。文殊師利！又菩薩摩訶薩，不應於女人身取能生欲想相而為說法，亦不樂見；若入他家，不與小女、處女、寡女等共語；亦復不近五種不男之人以為親厚，不獨入他家，若有因緣須獨入時，但一心念佛；若為女人說法，不露齒笑，不現胸臆，乃至為法，猶不親厚，況復餘事。不樂畜年少弟子、沙彌、小兒，亦不樂與同師，常好坐禪，在於閑處，修攝其心。文殊師利！是名初親近處。復次，菩薩摩訶薩觀一切法空如實相，不顛倒、不動、不退、不轉，如虛空，無所有性，一切語言道斷；不生、不出、不起，無名、無相實、無所有，無量、無邊、無礙、無障，但以因緣有，從顛倒生，故說常樂，觀如是法相，是名菩薩摩訶薩第二親近處。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「若有菩薩， 於後惡世， 無怖畏心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有菩薩， 於後惡世， 無怖畏心，

欲說是經； 應入行處， 及親近處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲說是經； 應入行處， 及親近處。

常離國王， 及國王子， 大臣官長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常離國王， 及國王子， 大臣官長，

兇險戲者； 及旃陀羅， 外道梵志； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兇險戲者； 及旃陀羅， 外道梵志；

亦不親近， 增上慢人， 貪著小乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不親近， 增上慢人， 貪著小乘，

三藏學者， 破戒比丘， 名字羅漢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏學者， 破戒比丘， 名字羅漢，

及比丘尼， 好戲笑者； 深著五欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及比丘尼， 好戲笑者； 深著五欲，

求現滅度， 諸優婆夷， 皆勿親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求現滅度， 諸優婆夷， 皆勿親近。

若是人等， 以好心來， 到菩薩所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是人等， 以好心來， 到菩薩所，

為聞佛道； 菩薩則以， 無所畏心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為聞佛道； 菩薩則以， 無所畏心，

不懷悕望， 而為說法。 寡女處女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不懷悕望， 而為說法。 寡女處女，

及諸不男， 皆勿親近， 以為親厚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸不男， 皆勿親近， 以為親厚；

亦莫親近， 屠兒魁膾， 田獵漁捕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦莫親近， 屠兒魁膾， 田獵漁捕，

為利殺害， 販肉自活， 衒賣女色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利殺害， 販肉自活， 衒賣女色，

如是之人， 皆勿親近。 兇險相撲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人， 皆勿親近。 兇險相撲，

種種嬉戲； 諸婬女等， 盡勿親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種嬉戲； 諸婬女等， 盡勿親近。

莫獨屏處， 為女說法， 若說法時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莫獨屏處， 為女說法， 若說法時，

無得戲笑。 入里乞食， 將一比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無得戲笑。 入里乞食， 將一比丘，

若無比丘， 一心念佛， 是則名為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無比丘， 一心念佛， 是則名為，

行處近處。 以此二處， 能安樂說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行處近處。 以此二處， 能安樂說。

又復不行， 上中下法， 有為無為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復不行， 上中下法， 有為無為，

實不實法， 亦不分別， 是男是女； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實不實法， 亦不分別， 是男是女；

不得諸法， 不知不見， 是則名為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得諸法， 不知不見， 是則名為，

菩薩行處。 一切諸法， 空無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行處。 一切諸法， 空無所有，

無有常住， 亦無起滅， 是名智者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有常住， 亦無起滅， 是名智者，

所親近處。 顛倒分別， 諸法有無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所親近處。 顛倒分別， 諸法有無，

是實非實， 是生非生， 在於閑處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是實非實， 是生非生， 在於閑處，

修攝其心， 安住不動， 如須彌山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修攝其心， 安住不動， 如須彌山，

觀一切法， 皆無所有； 猶如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀一切法， 皆無所有； 猶如虛空，

無有堅固。 不生不出， 不動不退， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有堅固。 不生不出， 不動不退，

常住一相， 是名近處。 若有比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常住一相， 是名近處。 若有比丘，

於我滅後， 入是行處， 及親近處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於我滅後， 入是行處， 及親近處，

說斯經時， 無有怯弱。 菩薩有時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說斯經時， 無有怯弱。 菩薩有時，

入於靜室， 以正憶念， 隨義觀法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於靜室， 以正憶念， 隨義觀法；

從禪定起， 為諸國王， 王子臣民， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從禪定起， 為諸國王， 王子臣民，

婆羅門等， 開化演暢， 說斯經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門等， 開化演暢， 說斯經典，

其心安隱， 無有怯弱。 文殊師利！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心安隱， 無有怯弱。 文殊師利！

是名菩薩， 安住初法， 能於後世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名菩薩， 安住初法， 能於後世，

說《法華經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說《法華經》。

「又文殊師利！如來滅後於末法中，欲說是經，應住安樂行，若口宣說，若讀經時，不樂說人及經典過，亦不輕慢諸餘法師，不說他人好惡、長短；於聲聞人亦不稱名說其過惡，亦不稱名讚歎其美；又亦不生怨嫌之心，善修如是安樂心故。諸有聽者不逆其意，有所難問，不以小乘法答，但以大乘而為解說，令得一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又文殊師利！如來滅後於末法中，欲說是經，應住安樂行，若口宣說，若讀經時，不樂說人及經典過，亦不輕慢諸餘法師，不說他人好惡、長短；於聲聞人亦不稱名說其過惡，亦不稱名讚歎其美；又亦不生怨嫌之心，善修如是安樂心故。諸有聽者不逆其意，有所難問，不以小乘法答，但以大乘而為解說，令得一切種智。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「菩薩常樂， 安隱說法； 於清淨地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩常樂， 安隱說法； 於清淨地，

而施床座， 以油塗身， 澡浴塵穢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而施床座， 以油塗身， 澡浴塵穢；

著新淨衣， 內外俱淨； 安處法座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著新淨衣， 內外俱淨； 安處法座，

隨問為說。 若有比丘， 及比丘尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨問為說。 若有比丘， 及比丘尼，

諸優婆塞， 及優婆夷， 國王王子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸優婆塞， 及優婆夷， 國王王子，

群臣士民， 以微妙義， 和顏為說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 群臣士民， 以微妙義， 和顏為說；

若有難問， 隨義而答， 因緣譬喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有難問， 隨義而答， 因緣譬喻，

敷演分別； 以是方便， 皆使發心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敷演分別； 以是方便， 皆使發心，

漸漸增益， 入於佛道。 除嬾惰意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸漸增益， 入於佛道。 除嬾惰意，

及懈怠想， 離諸憂惱， 慈心說法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及懈怠想， 離諸憂惱， 慈心說法；

晝夜常說， 無上道教。 以諸因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜常說， 無上道教。 以諸因緣，

無量譬喻， 開示眾生， 咸令歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量譬喻， 開示眾生， 咸令歡喜。

衣服臥具， 飲食醫藥， 而於其中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣服臥具， 飲食醫藥， 而於其中，

無所希望。 但一心念， 說法因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所希望。 但一心念， 說法因緣，

願成佛道， 令眾亦爾， 是則大利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願成佛道， 令眾亦爾， 是則大利，

安樂供養。 我滅度後， 若有比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂供養。 我滅度後， 若有比丘，

能演說斯， 《妙法華經》， 心無嫉恚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能演說斯， 《妙法華經》， 心無嫉恚，

諸惱障礙， 亦無憂愁， 及罵詈者； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惱障礙， 亦無憂愁， 及罵詈者；

又無怖畏， 加刀杖等， 亦無擯出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又無怖畏， 加刀杖等， 亦無擯出，

安住忍故。 智者如是， 善修其心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住忍故。 智者如是， 善修其心，

能住安樂， 如我上說； 其人功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能住安樂， 如我上說； 其人功德，

千億萬劫。 算數譬喻， 說不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千億萬劫。 算數譬喻， 說不能盡。」

「又文殊師利！菩薩摩訶薩，於後末世法欲滅時，受持、讀誦斯經典者，無懷嫉妬、諂誑之心，亦勿輕罵學佛道者，求其長短。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，求聲聞者，求辟支佛者，求菩薩道者，無得惱之，令其疑悔，語其人言：『汝等去道甚遠，終不能得一切種智。所以者何？汝是放逸之人，於道懈怠故。』又亦不應戲論諸法有所諍競，當於一切眾生起大悲想，於諸如來起慈父想。於諸菩薩起大師想，於十方諸大菩薩常應深心恭敬、禮拜，於一切眾生平等說法，以順法故，不多、不少，乃至深愛法者，亦不為多說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又文殊師利！菩薩摩訶薩，於後末世法欲滅時，受持、讀誦斯經典者，無懷嫉妬、諂誑之心，亦勿輕罵學佛道者，求其長短。若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，求聲聞者，求辟支佛者，求菩薩道者，無得惱之，令其疑悔，語其人言：『汝等去道甚遠，終不能得一切種智。所以者何？汝是放逸之人，於道懈怠故。』又亦不應戲論諸法有所諍競，當於一切眾生起大悲想，於諸如來起慈父想。於諸菩薩起大師想，於十方諸大菩薩常應深心恭敬、禮拜，於一切眾生平等說法，以順法故，不多、不少，乃至深愛法者，亦不為多說。

「文殊師利！是菩薩摩訶薩，於後末世法欲滅時，有成就是第三安樂行者，說是法時，無能惱亂得好同學，共讀誦是經，亦得大眾而來聽受，聽已能持，持已能誦，誦已能說，說已能書；若使人書，供養經卷，恭敬尊重讚歎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是菩薩摩訶薩，於後末世法欲滅時，有成就是第三安樂行者，說是法時，無能惱亂得好同學，共讀誦是經，亦得大眾而來聽受，聽已能持，持已能誦，誦已能說，說已能書；若使人書，供養經卷，恭敬尊重讚歎。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「若欲說是經， 當捨嫉恚慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲說是經， 當捨嫉恚慢，

諂誑邪偽心， 常修質直行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諂誑邪偽心， 常修質直行。

不輕蔑於人， 亦不戲論法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不輕蔑於人， 亦不戲論法，

不令他疑悔， 云汝不得佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不令他疑悔， 云汝不得佛。

是佛子說法， 常柔和能忍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是佛子說法， 常柔和能忍；

慈悲於一切， 不生懈怠心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲於一切， 不生懈怠心。

十方大菩薩， 愍眾故行道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方大菩薩， 愍眾故行道，

應生恭敬心， 是則我大師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應生恭敬心， 是則我大師。

於諸佛世尊， 生無上父想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸佛世尊， 生無上父想，

破於憍慢心， 說法無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破於憍慢心， 說法無障礙。

第三法如是， 智者應守護； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三法如是， 智者應守護；

一心安樂行， 無量眾所敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心安樂行， 無量眾所敬。」

「又文殊師利！菩薩摩訶薩，於後末世法欲滅時，有持是《法華經》者，於在家、出家人中生大慈心，於非菩薩人中生大悲心，應作是念：『如是之人則為大失，如來方便隨宜說法，不聞、不知、不覺、不問、不信、不解，其人雖不問、不信、不解是經，我得阿耨多羅三藐三菩提時，隨在何地，以神通力、智慧力，引之令得住是法中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又文殊師利！菩薩摩訶薩，於後末世法欲滅時，有持是《法華經》者，於在家、出家人中生大慈心，於非菩薩人中生大悲心，應作是念：『如是之人則為大失，如來方便隨宜說法，不聞、不知、不覺、不問、不信、不解，其人雖不問、不信、不解是經，我得阿耨多羅三藐三菩提時，隨在何地，以神通力、智慧力，引之令得住是法中。』

「文殊師利！是菩薩摩訶薩，於如來滅後有成就此第四法者，說是法時無有過失，常為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，國王、王子、大臣、人民、婆羅門、居士等，供養、恭敬、尊重、讚歎；虛空諸天為聽法故，亦常隨侍，若在聚落、城邑、空閑、林中，有人來欲難問者，諸天晝、夜常為法故，而衛護之；能令聽者皆得歡喜。所以者何？此經是一切過去、未來、現在諸佛神力所護故。文殊師利！是《法華經》，於無量國中，乃至名字不可得聞，何況得見受持、讀誦。文殊師利！譬如強力轉輪聖王，欲以威勢降伏諸國，而諸小王不順其命，時轉輪王，起種種兵而往討伐。王見兵眾戰有功者，即大歡喜，隨功賞賜，或與田宅、聚落、城邑，或與衣服、嚴身之具，或與種種珍寶，金、銀、琉璃、車𤦲、馬瑙、珊瑚、琥珀，象、馬、車乘、奴婢、人民；唯髻中明珠，不以與之。所以者何？獨王頂上有此一珠，若以與之，王諸眷屬必大驚怪。文殊師利！如來亦復如是，以禪定、智慧力得法國土，王於三界，而諸魔王不肯順伏，如來賢聖諸將與之共戰，其有功者，心亦歡喜，於四眾中為說諸經，令其心悅，賜以禪定、解脫、無漏、根、力諸法之財，又復賜與涅槃之城，言得滅度，引導其心令皆歡喜，而不為說是《法華經》。文殊師利！如轉輪王見諸兵眾有大功者，心甚歡喜，以此難信之珠，久在髻中，不妄與人，而今與之；如來亦復如是，於三界中為大法王，以法教化一切眾生，見賢聖軍與五陰魔、煩惱魔、死魔共戰，有大功勳，滅三毒、出三界、破魔網，爾時如來亦大歡喜；此《法華經》，能令眾生至一切智，一切世間多怨難信，先所未說而今說之。文殊師利！此《法華經》，是諸如來第一之說，於諸說中最為甚深，末後賜與，如彼強力之王，久護明珠，今乃與之。文殊師利！此《法華經》，諸佛如來祕密之藏，於諸經中最在其上，長夜守護不妄宣說，始於今日乃與汝等而敷演之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是菩薩摩訶薩，於如來滅後有成就此第四法者，說是法時無有過失，常為比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，國王、王子、大臣、人民、婆羅門、居士等，供養、恭敬、尊重、讚歎；虛空諸天為聽法故，亦常隨侍，若在聚落、城邑、空閑、林中，有人來欲難問者，諸天晝、夜常為法故，而衛護之；能令聽者皆得歡喜。所以者何？此經是一切過去、未來、現在諸佛神力所護故。文殊師利！是《法華經》，於無量國中，乃至名字不可得聞，何況得見受持、讀誦。文殊師利！譬如強力轉輪聖王，欲以威勢降伏諸國，而諸小王不順其命，時轉輪王，起種種兵而往討伐。王見兵眾戰有功者，即大歡喜，隨功賞賜，或與田宅、聚落、城邑，或與衣服、嚴身之具，或與種種珍寶，金、銀、琉璃、車𤦲、馬瑙、珊瑚、琥珀，象、馬、車乘、奴婢、人民；唯髻中明珠，不以與之。所以者何？獨王頂上有此一珠，若以與之，王諸眷屬必大驚怪。文殊師利！如來亦復如是，以禪定、智慧力得法國土，王於三界，而諸魔王不肯順伏，如來賢聖諸將與之共戰，其有功者，心亦歡喜，於四眾中為說諸經，令其心悅，賜以禪定、解脫、無漏、根、力諸法之財，又復賜與涅槃之城，言得滅度，引導其心令皆歡喜，而不為說是《法華經》。文殊師利！如轉輪王見諸兵眾有大功者，心甚歡喜，以此難信之珠，久在髻中，不妄與人，而今與之；如來亦復如是，於三界中為大法王，以法教化一切眾生，見賢聖軍與五陰魔、煩惱魔、死魔共戰，有大功勳，滅三毒、出三界、破魔網，爾時如來亦大歡喜；此《法華經》，能令眾生至一切智，一切世間多怨難信，先所未說而今說之。文殊師利！此《法華經》，是諸如來第一之說，於諸說中最為甚深，末後賜與，如彼強力之王，久護明珠，今乃與之。文殊師利！此《法華經》，諸佛如來祕密之藏，於諸經中最在其上，長夜守護不妄宣說，始於今日乃與汝等而敷演之。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「常行忍辱， 哀愍一切； 乃能演說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常行忍辱， 哀愍一切； 乃能演說，

佛所讚經。 後末世時， 持此經者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛所讚經。 後末世時， 持此經者，

於家出家， 及非菩薩， 應生慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於家出家， 及非菩薩， 應生慈悲，

斯等不聞， 不信是經， 則為大失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等不聞， 不信是經， 則為大失。

我得佛道， 以諸方便， 為說此法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得佛道， 以諸方便， 為說此法，

令住其中。 譬如強力， 轉輪之王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令住其中。 譬如強力， 轉輪之王，

兵戰有功， 賞賜諸物， 象馬車乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兵戰有功， 賞賜諸物， 象馬車乘，

嚴身之具； 及諸田宅， 聚落城邑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴身之具； 及諸田宅， 聚落城邑，

或與衣服， 種種珍寶， 奴婢財物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或與衣服， 種種珍寶， 奴婢財物，

歡喜賜與。 如有勇健， 能為難事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡喜賜與。 如有勇健， 能為難事，

王解髻中， 明珠與之。 如來亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王解髻中， 明珠與之。 如來亦爾，

為諸法王， 忍辱大力， 智慧寶藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸法王， 忍辱大力， 智慧寶藏，

以大慈悲， 如法化世， 見一切人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大慈悲， 如法化世， 見一切人，

受諸苦惱， 欲求解脫， 與諸魔戰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受諸苦惱， 欲求解脫， 與諸魔戰，

為是眾生， 說種種法； 以大方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為是眾生， 說種種法； 以大方便，

說此諸經； 既知眾生， 得其力已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此諸經； 既知眾生， 得其力已，

末後乃為， 說是《法華》； 如王解髻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末後乃為， 說是《法華》； 如王解髻，

明珠與之。 此經為尊， 眾經中上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明珠與之。 此經為尊， 眾經中上，

我常守護， 不妄開示， 今正是時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常守護， 不妄開示， 今正是時，

為汝等說。 我滅度後， 求佛道者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為汝等說。 我滅度後， 求佛道者，

欲得安隱， 演說斯經， 應當親近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得安隱， 演說斯經， 應當親近，

如是四法， 讀是經者， 常無憂惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是四法， 讀是經者， 常無憂惱，

又無病痛， 顏色鮮白； 不生貧窮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又無病痛， 顏色鮮白； 不生貧窮，

卑賤醜陋， 眾生樂見， 如慕賢聖； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卑賤醜陋， 眾生樂見， 如慕賢聖；

天諸童子， 以為給使； 刀杖不加， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天諸童子， 以為給使； 刀杖不加，

毒不能害； 若人惡罵， 口則閉塞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毒不能害； 若人惡罵， 口則閉塞，

遊行無畏， 如師子王。 智慧光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行無畏， 如師子王。 智慧光明，

如日之照； 若於夢中， 但見妙事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日之照； 若於夢中， 但見妙事，

見諸如來， 坐師子座； 諸比丘眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸如來， 坐師子座； 諸比丘眾，

圍遶說法； 又見龍神， 阿脩羅等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圍遶說法； 又見龍神， 阿脩羅等，

數如恒沙， 恭敬合掌， 自見其身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數如恒沙， 恭敬合掌， 自見其身，

而為說法； 又見諸佛， 身相金色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而為說法； 又見諸佛， 身相金色，

放無量光， 照於一切； 以梵音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放無量光， 照於一切； 以梵音聲，

演說諸法。 佛為四眾， 說無上法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說諸法。 佛為四眾， 說無上法，

見身處中， 合掌讚佛， 聞法歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見身處中， 合掌讚佛， 聞法歡喜，

而為供養； 得陀羅尼， 證不退智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而為供養； 得陀羅尼， 證不退智。

佛知其心， 深入佛道， 即為授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知其心， 深入佛道， 即為授記，

成最正覺。 汝善男子！ 當於來世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成最正覺。 汝善男子！ 當於來世，

得無量智， 佛之大道， 國土嚴淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無量智， 佛之大道， 國土嚴淨，

廣大無比； 亦有四眾， 合掌聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大無比； 亦有四眾， 合掌聽法。

又見自身， 在山林中， 修習善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見自身， 在山林中， 修習善法，

證諸實相， 深入禪定， 見十方佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證諸實相， 深入禪定， 見十方佛。

諸佛身金色， 百福相莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛身金色， 百福相莊嚴，

聞法為人說， 常有是好夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法為人說， 常有是好夢。

又夢作國王， 捨宮殿眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又夢作國王， 捨宮殿眷屬，

及上妙五欲， 行詣於道場； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及上妙五欲， 行詣於道場；

在菩提樹下， 而處師子座， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在菩提樹下， 而處師子座，

求道過七日， 得諸佛之智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求道過七日， 得諸佛之智。

成無上道已， 起而轉法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成無上道已， 起而轉法輪，

為四眾說法， 經千萬億劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為四眾說法， 經千萬億劫，

說無漏妙法， 度無量眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無漏妙法， 度無量眾生；

後當入涅槃， 如烟盡燈滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後當入涅槃， 如烟盡燈滅，

若後惡世中， 說是第一法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若後惡世中， 說是第一法，

是人得大利， 如上諸功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人得大利， 如上諸功德。」

添品妙法蓮華經從地踊出品第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 添品妙法蓮華經從地踊出品第十四

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩，過八恒河沙數，於大眾中起合掌作禮，而白佛言：「世尊！若聽我等，於佛滅後，在此娑婆世界，勤加精進，護持、讀誦、書寫、供養是經典者，當於此土而廣說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩，過八恒河沙數，於大眾中起合掌作禮，而白佛言：「世尊！若聽我等，於佛滅後，在此娑婆世界，勤加精進，護持、讀誦、書寫、供養是經典者，當於此土而廣說之。」

爾時佛告諸菩薩摩訶薩眾：「止！善男子！不須汝等護持此經。所以者何？我娑婆世界，自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩，一一菩薩，各有六萬恒河沙眷屬，是諸人等，能於我滅後護持、讀誦、廣說此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告諸菩薩摩訶薩眾：「止！善男子！不須汝等護持此經。所以者何？我娑婆世界，自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩，一一菩薩，各有六萬恒河沙眷屬，是諸人等，能於我滅後護持、讀誦、廣說此經。」

佛說是時，娑婆世界三千大千國土，地皆震裂，而於其中，有無量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出，是諸菩薩身皆金色，三十二相，無量光明，先盡在此娑婆世界之下此界虛空中住。是諸菩薩聞釋迦牟尼佛所說音聲，從下發來，一一菩薩，皆是大眾唱導之首，各將六萬恒河沙眷屬，況將五萬、四萬、三萬、二萬、一萬恒河沙等眷屬者，況復乃至一恒河沙，半恒河沙，四分之一，乃至千萬億那由他分之一；況復千萬億那由他眷屬，況復億萬眷屬，況復千萬、百萬乃至一萬，況復一千一百乃至一十，況復將五、四、三、二、一弟子者，況復單己，樂遠離行，如是等比，無量無邊，算數譬喻所不能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，娑婆世界三千大千國土，地皆震裂，而於其中，有無量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出，是諸菩薩身皆金色，三十二相，無量光明，先盡在此娑婆世界之下此界虛空中住。是諸菩薩聞釋迦牟尼佛所說音聲，從下發來，一一菩薩，皆是大眾唱導之首，各將六萬恒河沙眷屬，況將五萬、四萬、三萬、二萬、一萬恒河沙等眷屬者，況復乃至一恒河沙，半恒河沙，四分之一，乃至千萬億那由他分之一；況復千萬億那由他眷屬，況復億萬眷屬，況復千萬、百萬乃至一萬，況復一千一百乃至一十，況復將五、四、三、二、一弟子者，況復單己，樂遠離行，如是等比，無量無邊，算數譬喻所不能知。

是諸菩薩從地出已，各詣虛空七寶妙塔，多寶如來、釋迦牟尼佛所，到已向二世尊，頭面禮足，及至諸寶樹下師子座上佛所，亦皆作禮右遶三匝，合掌恭敬，以諸菩薩種種讚法而以讚歎，住在一面，欣樂瞻仰於二世尊。是諸菩薩摩訶薩，從初踊出，以諸菩薩種種讚法，而讚於佛，如是時間，經五十小劫；是時釋迦牟尼佛默然而坐，及諸四眾亦皆默然，五十小劫，佛神力故，令諸大眾謂如半日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩從地出已，各詣虛空七寶妙塔，多寶如來、釋迦牟尼佛所，到已向二世尊，頭面禮足，及至諸寶樹下師子座上佛所，亦皆作禮右遶三匝，合掌恭敬，以諸菩薩種種讚法而以讚歎，住在一面，欣樂瞻仰於二世尊。是諸菩薩摩訶薩，從初踊出，以諸菩薩種種讚法，而讚於佛，如是時間，經五十小劫；是時釋迦牟尼佛默然而坐，及諸四眾亦皆默然，五十小劫，佛神力故，令諸大眾謂如半日。

爾時四眾，亦以佛神力故，見諸菩薩遍滿無量百千萬億國土虛空，是菩薩眾中，有四導師：一名上行，二名無邊行，三名淨行，四名安立行，是四菩薩，於其眾中，最為上首唱導之師，在大眾前各共合掌，觀釋迦牟尼佛，而問訊言：「世尊！少病、少惱、安樂行不？所應度者受教易不？不令世尊生疲勞耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四眾，亦以佛神力故，見諸菩薩遍滿無量百千萬億國土虛空，是菩薩眾中，有四導師：一名上行，二名無邊行，三名淨行，四名安立行，是四菩薩，於其眾中，最為上首唱導之師，在大眾前各共合掌，觀釋迦牟尼佛，而問訊言：「世尊！少病、少惱、安樂行不？所應度者受教易不？不令世尊生疲勞耶？」

爾時四大菩薩而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四大菩薩而說偈言：

「世尊安樂， 少病少惱， 教化眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊安樂， 少病少惱， 教化眾生，

得無疲倦。 又諸眾生， 受化易不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無疲倦。 又諸眾生， 受化易不？

不令世尊， 生疲勞耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不令世尊， 生疲勞耶？」

爾時世尊，於菩薩大眾中，而作是言：「如是，如是！諸善男子！如來安樂，少病、少惱，諸眾生等易可化度，無有疲勞。所以者何？是諸眾生，世世已來常受我化，亦於過去諸佛，供養、尊重、種諸善根，此諸眾生，始見我身，聞我所說，即皆信受，入如來慧，除先修習，學小乘者，如是之人，我今亦令得聞是經，入於佛慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，於菩薩大眾中，而作是言：「如是，如是！諸善男子！如來安樂，少病、少惱，諸眾生等易可化度，無有疲勞。所以者何？是諸眾生，世世已來常受我化，亦於過去諸佛，供養、尊重、種諸善根，此諸眾生，始見我身，聞我所說，即皆信受，入如來慧，除先修習，學小乘者，如是之人，我今亦令得聞是經，入於佛慧。」

爾時諸大菩薩，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸大菩薩，而說偈言：

「善哉善哉！ 大雄世尊！ 諸眾生等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉善哉！ 大雄世尊！ 諸眾生等，

易可化度。 能問諸佛， 甚深智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 易可化度。 能問諸佛， 甚深智慧，

聞已信行， 我等隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已信行， 我等隨喜。」

於時世尊讚歎上首諸大菩薩：「善哉，善哉！善男子！汝等能於如來發隨喜心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊讚歎上首諸大菩薩：「善哉，善哉！善男子！汝等能於如來發隨喜心。」

爾時彌勒菩薩，及八千恒河沙諸菩薩眾，皆作是念：「我等從昔已來，不見、不聞如是大菩薩摩訶薩眾，從地踊出住世尊前，合掌、供養、問訊如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩，及八千恒河沙諸菩薩眾，皆作是念：「我等從昔已來，不見、不聞如是大菩薩摩訶薩眾，從地踊出住世尊前，合掌、供養、問訊如來。」

時彌勒菩薩摩訶薩，知八千恒河沙諸菩薩等心之所念，并欲自決所疑，合掌向佛，以偈問言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彌勒菩薩摩訶薩，知八千恒河沙諸菩薩等心之所念，并欲自決所疑，合掌向佛，以偈問言：

「無量千萬億， 大眾諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量千萬億， 大眾諸菩薩，

昔所未曾見； 願兩足尊說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔所未曾見； 願兩足尊說，

是從何所來？ 以何因緣集？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是從何所來？ 以何因緣集？

巨身大神通， 智慧叵思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巨身大神通， 智慧叵思議，

其志甚堅固， 有大忍辱力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其志甚堅固， 有大忍辱力，

眾生所樂見， 為從何所來？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生所樂見， 為從何所來？

一一諸菩薩， 所將諸眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一諸菩薩， 所將諸眷屬，

其數無有量， 如恒河沙等； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其數無有量， 如恒河沙等；

或有大菩薩， 將六萬恒沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有大菩薩， 將六萬恒沙，

如是諸大眾， 一心求佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸大眾， 一心求佛道，

是諸大師等， 六萬恒河沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸大師等， 六萬恒河沙，

俱來供養佛， 及護持是經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱來供養佛， 及護持是經。

將五萬恒沙， 其數過於是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將五萬恒沙， 其數過於是，

四萬及三萬， 二萬至一萬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四萬及三萬， 二萬至一萬，

一千一百等， 乃至一恒沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一千一百等， 乃至一恒沙，

半及三四分， 億萬分之一； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 半及三四分， 億萬分之一；

千萬那由他， 萬億諸弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千萬那由他， 萬億諸弟子，

乃至於半億， 其數復過上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至於半億， 其數復過上，

百萬至一萬， 一千及一百， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百萬至一萬， 一千及一百，

五十與一十， 乃至三二一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十與一十， 乃至三二一，

單己無眷屬， 樂於獨處者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 單己無眷屬， 樂於獨處者，

俱來至佛所， 其數轉過上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱來至佛所， 其數轉過上，

如是諸大眾， 若人行籌數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸大眾， 若人行籌數，

過於恒沙劫， 猶不能盡知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過於恒沙劫， 猶不能盡知。

是諸大威德， 精進菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸大威德， 精進菩薩眾，

誰為其說法， 教化而成就？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰為其說法， 教化而成就？

從誰初發心？ 稱揚何佛法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從誰初發心？ 稱揚何佛法？

受持行誰經？ 修習何佛道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持行誰經？ 修習何佛道？

如是諸菩薩， 神通大智力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸菩薩， 神通大智力，

四方地震裂， 皆從中踊出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四方地震裂， 皆從中踊出。

世尊我昔來， 未曾見是事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊我昔來， 未曾見是事，

願說其所從， 國土之名號？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願說其所從， 國土之名號？

我常遊諸國， 未曾見是眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常遊諸國， 未曾見是眾，

我於此眾中， 乃不識一人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於此眾中， 乃不識一人，

忽然從地出， 願說其因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忽然從地出， 願說其因緣？

今此之大會， 無量百千億， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此之大會， 無量百千億，

是諸菩薩等， 皆欲知此事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩等， 皆欲知此事；

是諸菩薩眾， 本末之因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩眾， 本末之因緣，

無量德世尊， 唯願決眾疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量德世尊， 唯願決眾疑。」

爾時釋迦牟尼佛分身諸佛，從無量千萬億他方國土來者，在於八方諸寶樹下師子座上結加趺坐；其佛侍者，各各見是菩薩大眾於三千大千世界四方從地踊出住於虛空，各白其佛言：「世尊！此諸無量無邊阿僧祇菩薩大眾，從何所來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛分身諸佛，從無量千萬億他方國土來者，在於八方諸寶樹下師子座上結加趺坐；其佛侍者，各各見是菩薩大眾於三千大千世界四方從地踊出住於虛空，各白其佛言：「世尊！此諸無量無邊阿僧祇菩薩大眾，從何所來？」

爾時諸佛各告侍者：「諸善男子！且待須臾，有菩薩摩訶薩名曰彌勒，釋迦牟尼佛之所授記次後作佛，已問斯事，佛今答之，汝等自當因是得聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸佛各告侍者：「諸善男子！且待須臾，有菩薩摩訶薩名曰彌勒，釋迦牟尼佛之所授記次後作佛，已問斯事，佛今答之，汝等自當因是得聞。」

爾時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩：「善哉，善哉！阿逸多！乃能問佛如是大事，汝等當共一心，被精進鎧，發堅固意，如來今欲顯發宣示諸佛智慧，諸佛自在神通之力，諸佛師子奮迅之力，諸佛威猛大勢之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩：「善哉，善哉！阿逸多！乃能問佛如是大事，汝等當共一心，被精進鎧，發堅固意，如來今欲顯發宣示諸佛智慧，諸佛自在神通之力，諸佛師子奮迅之力，諸佛威猛大勢之力。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「當精進一心， 我欲說此事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當精進一心， 我欲說此事，

勿得有疑悔， 佛智叵思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿得有疑悔， 佛智叵思議。

汝今出信力， 住於忍善中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今出信力， 住於忍善中，

昔所未聞法， 今皆當得聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔所未聞法， 今皆當得聞。

我今安慰汝， 勿得懷疑懼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今安慰汝， 勿得懷疑懼，

佛無不實語， 智慧不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛無不實語， 智慧不可量，

所得第一法， 甚深叵分別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所得第一法， 甚深叵分別；

如是今當說， 汝等一心聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是今當說， 汝等一心聽。」

爾時世尊，說此偈已，告彌勒菩薩：「我今於此大眾，宣告汝等。阿逸多！是諸大菩薩摩訶薩，無量無數阿僧祇，從地踊出汝等昔所未見者，我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩提已，教化示導是諸菩薩，調伏其心令發道意。此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛空中住，於諸經典讀誦、通利、思惟、分別、正憶念。阿逸多！是諸善男子等，不樂在眾多有所說，常樂靜處，勤行精進，未曾休息，亦不依止人、天而住，常樂深智，無有障礙，亦常樂於諸佛之法，一心精進求無上慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，說此偈已，告彌勒菩薩：「我今於此大眾，宣告汝等。阿逸多！是諸大菩薩摩訶薩，無量無數阿僧祇，從地踊出汝等昔所未見者，我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩提已，教化示導是諸菩薩，調伏其心令發道意。此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛空中住，於諸經典讀誦、通利、思惟、分別、正憶念。阿逸多！是諸善男子等，不樂在眾多有所說，常樂靜處，勤行精進，未曾休息，亦不依止人、天而住，常樂深智，無有障礙，亦常樂於諸佛之法，一心精進求無上慧。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「阿逸汝當知！ 是諸大菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸汝當知！ 是諸大菩薩，

從無數劫來， 修習佛智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無數劫來， 修習佛智慧，

悉是我所化， 令發大道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉是我所化， 令發大道心。

此等是我子， 依止是世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等是我子， 依止是世界，

常行頭陀事， 志樂於靜處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行頭陀事， 志樂於靜處，

捨大眾憒閙， 不樂多所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨大眾憒閙， 不樂多所說。

如是諸子等， 學習我道法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸子等， 學習我道法，

晝夜常精進， 為求佛道故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜常精進， 為求佛道故，

在娑婆世界， 下方空中住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在娑婆世界， 下方空中住，

志念力堅固， 常勤求智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志念力堅固， 常勤求智慧，

說種種妙法， 其心無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說種種妙法， 其心無所畏。

我於伽耶城， 菩提樹下坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於伽耶城， 菩提樹下坐，

得成最正覺， 轉無上法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得成最正覺， 轉無上法輪，

爾乃教化之， 令初發道心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾乃教化之， 令初發道心，

今皆住不退， 悉當得成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今皆住不退， 悉當得成佛。

我今說實語， 汝等一心信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今說實語， 汝等一心信，

我從久遠來， 教化是等眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從久遠來， 教化是等眾。」

爾時彌勒菩薩摩訶薩，及無數諸菩薩等，心生疑惑怪未曾有，而作是念：「云何世尊，於少時間，教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩薩，令住阿耨多羅三藐三菩提？」即白佛言：「世尊！如來為太子時，出於釋宮，去伽耶城不遠，坐於道場，得成阿耨多羅三藐三菩提，從是已來，始過四十餘年。世尊！云何於此少時，大作佛事，以佛勢力，以佛功德，教化如是無量大菩薩眾，當成阿耨多羅三藐三菩提？世尊！此大菩薩眾，假使有人，於千萬億劫，數不能盡，不得其邊，斯等久遠已來於無量無邊諸佛所殖諸善根，成就菩薩道，常修梵行。世尊！如此之事，世所難信。譬如有人，色美髮黑年二十五，指百歲人言是我子；其百歲人，亦指年少言是我父，生育我等；是事難信。佛亦如是，得道已來其實未久，如此大眾諸菩薩等，已於無量千萬億劫，為佛道故，勤行精進，善入出住無量百千萬億三昧，得大神通，久修梵行，善能次第集諸善法，巧於問答，人中之寶，一切世間甚為希有。今日世尊，方云得佛道時初令發心，教化示導令向阿耨多羅三藐三菩提。世尊得佛未久，乃能作此大功德事，我等雖復信佛隨宜所說，佛所出言，未曾虛妄，佛所知者，皆悉通達；然諸新發意菩薩，於佛滅後，若聞是語，或不信受，而起破法罪業因緣。唯然世尊，願為解說除我等疑，及未來世諸善男子，聞此事已亦不生疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩摩訶薩，及無數諸菩薩等，心生疑惑怪未曾有，而作是念：「云何世尊，於少時間，教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩薩，令住阿耨多羅三藐三菩提？」即白佛言：「世尊！如來為太子時，出於釋宮，去伽耶城不遠，坐於道場，得成阿耨多羅三藐三菩提，從是已來，始過四十餘年。世尊！云何於此少時，大作佛事，以佛勢力，以佛功德，教化如是無量大菩薩眾，當成阿耨多羅三藐三菩提？世尊！此大菩薩眾，假使有人，於千萬億劫，數不能盡，不得其邊，斯等久遠已來於無量無邊諸佛所殖諸善根，成就菩薩道，常修梵行。世尊！如此之事，世所難信。譬如有人，色美髮黑年二十五，指百歲人言是我子；其百歲人，亦指年少言是我父，生育我等；是事難信。佛亦如是，得道已來其實未久，如此大眾諸菩薩等，已於無量千萬億劫，為佛道故，勤行精進，善入出住無量百千萬億三昧，得大神通，久修梵行，善能次第集諸善法，巧於問答，人中之寶，一切世間甚為希有。今日世尊，方云得佛道時初令發心，教化示導令向阿耨多羅三藐三菩提。世尊得佛未久，乃能作此大功德事，我等雖復信佛隨宜所說，佛所出言，未曾虛妄，佛所知者，皆悉通達；然諸新發意菩薩，於佛滅後，若聞是語，或不信受，而起破法罪業因緣。唯然世尊，願為解說除我等疑，及未來世諸善男子，聞此事已亦不生疑。」

爾時彌勒菩薩，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩，欲重宣此義，而說偈言：

「佛昔從釋種， 出家近伽耶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛昔從釋種， 出家近伽耶，

坐於菩提樹， 爾來尚未久； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐於菩提樹， 爾來尚未久；

此諸佛子等， 其數不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此諸佛子等， 其數不可量，

久已行佛道， 住神通智力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久已行佛道， 住神通智力，

善學菩薩道， 不染世間法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善學菩薩道， 不染世間法；

如蓮華在水， 從地而踊出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蓮華在水， 從地而踊出，

皆起恭敬心， 住於世尊前； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆起恭敬心， 住於世尊前；

是事難思議， 云何而可信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是事難思議， 云何而可信？

佛得道甚近， 所成就甚多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛得道甚近， 所成就甚多，

願為除眾疑， 如實分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願為除眾疑， 如實分別說。

譬如少壯人， 年始二十五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如少壯人， 年始二十五，

示人百歲子， 髮白而面皺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示人百歲子， 髮白而面皺，

是等我所生， 子亦說是父， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等我所生， 子亦說是父，

父少而子老， 舉世所不信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父少而子老， 舉世所不信。

世尊亦如是， 得道來甚近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊亦如是， 得道來甚近，

是諸菩薩等， 志固無怯弱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸菩薩等， 志固無怯弱，

從無量劫來， 而行菩薩道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從無量劫來， 而行菩薩道，

巧於難問答， 其心無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧於難問答， 其心無所畏，

忍辱心決定， 端正有威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱心決定， 端正有威德，

十方佛所讚， 善能分別說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛所讚， 善能分別說，

不樂在人眾， 常好在禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不樂在人眾， 常好在禪定，

為求佛道故， 於下空中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求佛道故， 於下空中住。

我等從佛聞， 於此事無疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等從佛聞， 於此事無疑，

願佛為未來， 演說令開解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願佛為未來， 演說令開解。

若有於此經， 生疑不信者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有於此經， 生疑不信者，

即當墮惡道， 願今為解說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即當墮惡道， 願今為解說，

是無量菩薩， 云何於少時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是無量菩薩， 云何於少時，

教化令發心， 而住不退地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化令發心， 而住不退地？」

添品妙法蓮華經如來壽量品第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 添品妙法蓮華經如來壽量品第十五

爾時佛告諸菩薩及一切大眾：「諸善男子！汝等當信解如來誠諦之語。」復告大眾：「汝等當信解如來誠諦之語。」又復告諸大眾：「汝等當信解如來誠諦之語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告諸菩薩及一切大眾：「諸善男子！汝等當信解如來誠諦之語。」復告大眾：「汝等當信解如來誠諦之語。」又復告諸大眾：「汝等當信解如來誠諦之語。」

是時菩薩大眾，彌勒為首，合掌白佛言：「世尊！惟願說之，我等當信受佛語。」如是三白已，復言：「惟願說之，我等當信受佛語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時菩薩大眾，彌勒為首，合掌白佛言：「世尊！惟願說之，我等當信受佛語。」如是三白已，復言：「惟願說之，我等當信受佛語。」

爾時世尊知諸菩薩三請不止，而告之言：「汝等諦聽！如來祕密神通之力，一切世間天、人及阿修羅，皆謂今釋迦牟尼佛，出釋氏宮，去伽耶城不遠，坐於道場，得阿耨多羅三藐三菩提。然，善男子！我實成佛已來，無量無邊百千萬億那由他劫，譬如五百千萬億那由他阿僧祇三千大千世界，假使有人末為微塵，過於東方五百千萬億那由他阿僧祇國，乃下一塵，如從東行盡是微塵。諸善男子！於汝意云何？是諸世界，可得思惟校計知其數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知諸菩薩三請不止，而告之言：「汝等諦聽！如來祕密神通之力，一切世間天、人及阿修羅，皆謂今釋迦牟尼佛，出釋氏宮，去伽耶城不遠，坐於道場，得阿耨多羅三藐三菩提。然，善男子！我實成佛已來，無量無邊百千萬億那由他劫，譬如五百千萬億那由他阿僧祇三千大千世界，假使有人末為微塵，過於東方五百千萬億那由他阿僧祇國，乃下一塵，如從東行盡是微塵。諸善男子！於汝意云何？是諸世界，可得思惟校計知其數不？」

彌勒菩薩等俱白佛言：「世尊！是諸世界無量無邊，非算數所知，亦非心力所及，一切聲聞、辟支佛，以無漏智，不能思惟知其限數。我等住阿惟越致地，於是事中亦所不達。世尊！如是諸世界無量無邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒菩薩等俱白佛言：「世尊！是諸世界無量無邊，非算數所知，亦非心力所及，一切聲聞、辟支佛，以無漏智，不能思惟知其限數。我等住阿惟越致地，於是事中亦所不達。世尊！如是諸世界無量無邊。」

爾時佛告大菩薩眾：「諸善男子！今當分明宣語汝等，是諸世界，若著微塵及不著者，盡以為塵，一塵一劫，我成佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫。自從是來，我常在此娑婆世界說法教化，亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國，導利眾生。諸善男子！於是中間，我說然燈佛等，又復言其入於涅槃，如是皆以方便分別。諸善男子！若有眾生來至我所，我以佛眼觀其信等諸根利、鈍，隨所應度，處處自說名字不同年紀大小，亦復現言當入涅槃；又以種種方便說微妙法，能令眾生發歡喜心。諸善男子！如來見諸眾生樂於小法，德薄垢重者，為是人說，我少出家，得阿耨多羅三藐三菩提；然我實成佛已來久遠若斯，但以方便，教化眾生令入佛道，作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告大菩薩眾：「諸善男子！今當分明宣語汝等，是諸世界，若著微塵及不著者，盡以為塵，一塵一劫，我成佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫。自從是來，我常在此娑婆世界說法教化，亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國，導利眾生。諸善男子！於是中間，我說然燈佛等，又復言其入於涅槃，如是皆以方便分別。諸善男子！若有眾生來至我所，我以佛眼觀其信等諸根利、鈍，隨所應度，處處自說名字不同年紀大小，亦復現言當入涅槃；又以種種方便說微妙法，能令眾生發歡喜心。諸善男子！如來見諸眾生樂於小法，德薄垢重者，為是人說，我少出家，得阿耨多羅三藐三菩提；然我實成佛已來久遠若斯，但以方便，教化眾生令入佛道，作如是說。

「諸善男子！如來所演經典，皆為度脫眾生，或說己身，或說他身，或示己身，或示他身，或示己事，或示他事，諸所言說皆實不虛。所以者何？如來如實知見三界之相，無有生死、若退、若出，亦無在世及滅度者，非實、非虛、非如、非異，不如三界，見於三界，如斯之事，如來明見無有錯謬，以諸眾生有種種性、種種欲、種種行、種種憶想分別故，欲令生諸善根，以若干因緣，譬喻言辭，種種說法，所作佛事未曾暫廢。如是我成佛已來甚大久遠，壽命無量阿僧祇劫，常住不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！如來所演經典，皆為度脫眾生，或說己身，或說他身，或示己身，或示他身，或示己事，或示他事，諸所言說皆實不虛。所以者何？如來如實知見三界之相，無有生死、若退、若出，亦無在世及滅度者，非實、非虛、非如、非異，不如三界，見於三界，如斯之事，如來明見無有錯謬，以諸眾生有種種性、種種欲、種種行、種種憶想分別故，欲令生諸善根，以若干因緣，譬喻言辭，種種說法，所作佛事未曾暫廢。如是我成佛已來甚大久遠，壽命無量阿僧祇劫，常住不滅。

「諸善男子！我本行菩薩道所成壽命，今猶未盡，復倍上數，然今非實滅度，而便唱言，當取滅度。如來以是方便教化眾生。所以者何？若佛久住於世，薄德之人不種善根，貧窮下賤，貪著五欲，入於憶想妄見網中，若見如來常在不滅，便起憍恣而懷厭怠，不能生難遭之想，恭敬之心，是故如來以方便說。比丘當知！諸佛出世難可值遇。所以者何？諸薄德人，過無量百千萬億劫，或有見佛，或不見者，以此事故，我作是言：『諸比丘！如來難可得見。』斯眾生等聞如是語，必當生於難遭之想，心懷戀慕渴仰於佛，便種善根。是故如來，雖不實滅而言滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸善男子！我本行菩薩道所成壽命，今猶未盡，復倍上數，然今非實滅度，而便唱言，當取滅度。如來以是方便教化眾生。所以者何？若佛久住於世，薄德之人不種善根，貧窮下賤，貪著五欲，入於憶想妄見網中，若見如來常在不滅，便起憍恣而懷厭怠，不能生難遭之想，恭敬之心，是故如來以方便說。比丘當知！諸佛出世難可值遇。所以者何？諸薄德人，過無量百千萬億劫，或有見佛，或不見者，以此事故，我作是言：『諸比丘！如來難可得見。』斯眾生等聞如是語，必當生於難遭之想，心懷戀慕渴仰於佛，便種善根。是故如來，雖不實滅而言滅度。

「又善男子！諸佛如來法皆如是，為度眾生皆實不虛。譬如良醫智慧聰達，明練方藥，善治眾病，其人多諸子息，若十、二十乃至百數，以有事緣遠至餘國，諸子於後飲他毒藥，藥發悶亂，宛轉于地。是時其父還來歸家，諸子飲毒，或失本心，或不失者，遙見其父皆大歡喜，拜跪問訊：『善安隱歸，我等愚癡，誤服毒藥，願見救療，更賜壽命。』父見子等苦惱如是，依諸經方，求好藥草，色、香美味皆悉具足，擣簁和合與子令服，而作是言：『此大良藥，色、香、美味皆悉具足，汝等可服，速除苦惱無復眾患。』其諸子中不失心者，見此良藥色、香俱好，即便服之，病盡除愈；餘失心者，見其父來，雖亦歡喜、問訊，求索治病，然與其藥而不肯服。所以者何？毒氣深入失本心故，於此好色、香藥而謂不美。父作是念：『此子可愍，為毒所中心皆顛倒，雖見我喜求索救療，如是好藥而不肯服，我今當設方便令服此藥。』即作是言：『汝等當知！我今衰老死時已至，是好良藥今留在此，汝可取服勿憂不差。』作是教已，復至他國，遣使還告，汝父已死。是時諸子聞父背喪，心大憂惱而作是念：『若父在者，慈愍我等能見救護，今者捨我遠喪他國。』自惟孤露無復恃怙，常懷悲感心遂醒悟，乃知此藥色、味香美，即取服之毒病皆愈；其父聞子悉已得差，尋便來歸咸使見之。諸善男子！於意云何？頗有人能說此良醫虛妄罪不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又善男子！諸佛如來法皆如是，為度眾生皆實不虛。譬如良醫智慧聰達，明練方藥，善治眾病，其人多諸子息，若十、二十乃至百數，以有事緣遠至餘國，諸子於後飲他毒藥，藥發悶亂，宛轉于地。是時其父還來歸家，諸子飲毒，或失本心，或不失者，遙見其父皆大歡喜，拜跪問訊：『善安隱歸，我等愚癡，誤服毒藥，願見救療，更賜壽命。』父見子等苦惱如是，依諸經方，求好藥草，色、香美味皆悉具足，擣簁和合與子令服，而作是言：『此大良藥，色、香、美味皆悉具足，汝等可服，速除苦惱無復眾患。』其諸子中不失心者，見此良藥色、香俱好，即便服之，病盡除愈；餘失心者，見其父來，雖亦歡喜、問訊，求索治病，然與其藥而不肯服。所以者何？毒氣深入失本心故，於此好色、香藥而謂不美。父作是念：『此子可愍，為毒所中心皆顛倒，雖見我喜求索救療，如是好藥而不肯服，我今當設方便令服此藥。』即作是言：『汝等當知！我今衰老死時已至，是好良藥今留在此，汝可取服勿憂不差。』作是教已，復至他國，遣使還告，汝父已死。是時諸子聞父背喪，心大憂惱而作是念：『若父在者，慈愍我等能見救護，今者捨我遠喪他國。』自惟孤露無復恃怙，常懷悲感心遂醒悟，乃知此藥色、味香美，即取服之毒病皆愈；其父聞子悉已得差，尋便來歸咸使見之。諸善男子！於意云何？頗有人能說此良醫虛妄罪不？」

「不也，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也，世尊！」

佛言：「我亦如是，成佛已來無量無邊百千萬億那由他阿僧祇劫，為眾生故，以方便力言當滅度，亦無有能如法說我虛妄過者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我亦如是，成佛已來無量無邊百千萬億那由他阿僧祇劫，為眾生故，以方便力言當滅度，亦無有能如法說我虛妄過者。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「自我得佛來， 所經諸劫數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自我得佛來， 所經諸劫數，

無量百千萬， 億載阿僧祇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量百千萬， 億載阿僧祇，

常說法教化， 無數億眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常說法教化， 無數億眾生，

令入於佛道， 爾來無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令入於佛道， 爾來無量劫，

為度眾生故， 方便現涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為度眾生故， 方便現涅槃，

而實不滅度， 常住此說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而實不滅度， 常住此說法。

我常住於此， 以諸神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常住於此， 以諸神通力，

令顛倒眾生， 雖近而不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令顛倒眾生， 雖近而不見。

眾見我滅度， 廣供養舍利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾見我滅度， 廣供養舍利，

咸皆懷戀慕， 而生渴仰心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸皆懷戀慕， 而生渴仰心。

眾生既信伏， 質直意柔軟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生既信伏， 質直意柔軟，

一心欲見佛， 不自惜身命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心欲見佛， 不自惜身命。

時我及眾僧， 俱出靈鷲山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時我及眾僧， 俱出靈鷲山，

我時語眾生， 常在此不滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時語眾生， 常在此不滅，

以方便力故， 現有滅不滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以方便力故， 現有滅不滅；

餘國有眾生， 恭敬信樂者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘國有眾生， 恭敬信樂者，

我復於彼中， 為說無上法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我復於彼中， 為說無上法，

汝等不聞此， 但謂我滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等不聞此， 但謂我滅度。

我見諸眾生， 沒在於苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見諸眾生， 沒在於苦惱，

故不為現身， 令其生渴仰； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故不為現身， 令其生渴仰；

因其心戀慕， 乃出為說法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因其心戀慕， 乃出為說法，

神通力如是， 於阿僧祇劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通力如是， 於阿僧祇劫，

常在靈鷲山， 及餘諸住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常在靈鷲山， 及餘諸住處。

眾生見劫盡， 大火所燒時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見劫盡， 大火所燒時，

我此土安隱， 天人常充滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我此土安隱， 天人常充滿，

園林諸堂閣， 種種寶莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 園林諸堂閣， 種種寶莊嚴，

寶樹多花果， 眾生所遊樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶樹多花果， 眾生所遊樂；

諸天擊天鼓， 常作眾伎樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天擊天鼓， 常作眾伎樂，

雨曼陀羅華， 散佛及大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨曼陀羅華， 散佛及大眾。

我淨土不毀， 而眾見燒盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我淨土不毀， 而眾見燒盡，

憂怖諸苦惱， 如是悉充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂怖諸苦惱， 如是悉充滿。

是諸罪眾生， 以惡業因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸罪眾生， 以惡業因緣，

過阿僧祇劫， 不聞三寶名； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過阿僧祇劫， 不聞三寶名；

諸有修功德， 柔和質直者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有修功德， 柔和質直者，

則皆見我身， 在此而說法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則皆見我身， 在此而說法；

或時為此眾， 說佛壽無量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或時為此眾， 說佛壽無量；

久乃見佛者， 為說佛難值； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久乃見佛者， 為說佛難值；

我智力如是， 慧光照無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我智力如是， 慧光照無量，

壽命無數劫， 久修業所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽命無數劫， 久修業所得。

汝等有智者， 勿於此生疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等有智者， 勿於此生疑，

當斷令永盡， 佛語實不虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當斷令永盡， 佛語實不虛。

如醫善方便， 為治狂子故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如醫善方便， 為治狂子故，

實在而言死， 無能說虛妄； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實在而言死， 無能說虛妄；

我亦為世父， 救諸苦患者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我亦為世父， 救諸苦患者，

為凡夫顛倒， 實在而言滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為凡夫顛倒， 實在而言滅。

以常見我故， 而生憍恣心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以常見我故， 而生憍恣心，

放逸著五欲， 墮於惡道中； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放逸著五欲， 墮於惡道中；

我常知眾生， 行道不行道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常知眾生， 行道不行道，

隨應所可度， 為說種種法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應所可度， 為說種種法。

每自作是意， 以何令眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 每自作是意， 以何令眾生，

得入無上道， 速成就佛身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得入無上道， 速成就佛身？」

添品妙法蓮華經分別功德品第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 添品妙法蓮華經分別功德品第十六

爾時大會，聞佛說壽命劫數長遠如是，無量無邊阿僧祇眾生得大饒益。於時世尊，告彌勒菩薩摩訶薩：「阿逸多！我說是如來壽命長遠時，六百八十萬億那由他恒河沙眾生得無生法忍；復有千倍菩薩摩訶薩，得聞持陀羅尼門；復有一世界微塵數菩薩摩訶薩，得樂說無礙辯才；復有一世界微塵數菩薩摩訶薩，得百千萬億無量旋陀羅尼；復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩，能轉不退法輪；復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩，能轉清淨法輪；復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩，八生當得阿耨多羅三藐三菩提；復有四四天下微塵數菩薩摩訶薩，四生當得阿耨多羅三藐三菩提；復有三四天下微塵數菩薩摩訶薩，三生當得阿耨多羅三藐三菩提；復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩，二生當得阿耨多羅三藐三菩提；復有一四天下微塵數菩薩摩訶薩，一生當得阿耨多羅三藐三菩提；復有八世界微塵數眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大會，聞佛說壽命劫數長遠如是，無量無邊阿僧祇眾生得大饒益。於時世尊，告彌勒菩薩摩訶薩：「阿逸多！我說是如來壽命長遠時，六百八十萬億那由他恒河沙眾生得無生法忍；復有千倍菩薩摩訶薩，得聞持陀羅尼門；復有一世界微塵數菩薩摩訶薩，得樂說無礙辯才；復有一世界微塵數菩薩摩訶薩，得百千萬億無量旋陀羅尼；復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩，能轉不退法輪；復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩，能轉清淨法輪；復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩，八生當得阿耨多羅三藐三菩提；復有四四天下微塵數菩薩摩訶薩，四生當得阿耨多羅三藐三菩提；復有三四天下微塵數菩薩摩訶薩，三生當得阿耨多羅三藐三菩提；復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩，二生當得阿耨多羅三藐三菩提；復有一四天下微塵數菩薩摩訶薩，一生當得阿耨多羅三藐三菩提；復有八世界微塵數眾生，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。」

佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時，於虛空中，雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，以散無量百千萬億眾寶樹下師子座上諸佛，并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛，及久滅度多寶如來，亦散一切諸大菩薩及四部眾；又雨細末栴檀、沈水香等；於虛空中，天鼓自鳴，妙聲深遠；又雨千種天衣，垂諸瓔珞、真珠瓔珞、摩尼珠瓔珞、如意珠瓔珞，遍於九方，眾寶香爐燒無價香，自然周至供養大會一一佛上；有諸菩薩執持幡蓋，次第而上至于梵天，是諸菩薩，以妙音聲歌無量頌，讚歎諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是諸菩薩摩訶薩得大法利時，於虛空中，雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，以散無量百千萬億眾寶樹下師子座上諸佛，并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛，及久滅度多寶如來，亦散一切諸大菩薩及四部眾；又雨細末栴檀、沈水香等；於虛空中，天鼓自鳴，妙聲深遠；又雨千種天衣，垂諸瓔珞、真珠瓔珞、摩尼珠瓔珞、如意珠瓔珞，遍於九方，眾寶香爐燒無價香，自然周至供養大會一一佛上；有諸菩薩執持幡蓋，次第而上至于梵天，是諸菩薩，以妙音聲歌無量頌，讚歎諸佛。

爾時彌勒菩薩從座而起，偏袒右肩合掌向佛，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彌勒菩薩從座而起，偏袒右肩合掌向佛，而說偈言：

「佛說希有法， 昔所未曾聞； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說希有法， 昔所未曾聞；

世尊有大力， 壽命不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊有大力， 壽命不可量。

無數諸佛子， 聞世尊分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數諸佛子， 聞世尊分別，

說得法利者， 歡喜充遍身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說得法利者， 歡喜充遍身，

或住不退地， 或得陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或住不退地， 或得陀羅尼，

或無礙樂說， 萬億旋總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或無礙樂說， 萬億旋總持。

或有大千界， 微塵數菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有大千界， 微塵數菩薩，

各各皆能轉， 不退之法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各皆能轉， 不退之法輪。

復有中千界， 微塵數菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有中千界， 微塵數菩薩，

各各皆能轉， 清淨之法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各皆能轉， 清淨之法輪。

復有小千界， 微塵數菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有小千界， 微塵數菩薩，

餘各八生在， 當得成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘各八生在， 當得成佛道。

復有四三二， 如此四天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四三二， 如此四天下，

微塵諸菩薩， 隨數生成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微塵諸菩薩， 隨數生成佛。

或一四天下， 微塵數菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或一四天下， 微塵數菩薩，

餘有一生在， 當成一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘有一生在， 當成一切智。

如是等眾生， 聞佛壽長遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等眾生， 聞佛壽長遠，

得無量無漏， 清淨之果報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無量無漏， 清淨之果報。

復有八世界， 微塵數眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有八世界， 微塵數眾生，

聞佛說壽命， 皆發無上心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛說壽命， 皆發無上心。

世尊說無量， 不可思議法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說無量， 不可思議法，

多有所饒益， 如虛空無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多有所饒益， 如虛空無邊，

雨天曼陀羅， 摩訶曼陀羅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨天曼陀羅， 摩訶曼陀羅；

釋梵如恒沙， 無數佛土來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋梵如恒沙， 無數佛土來，

雨栴檀沈水， 繽紛而亂墜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨栴檀沈水， 繽紛而亂墜，

如鳥飛空下， 供散於諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鳥飛空下， 供散於諸佛。

天鼓虛空中， 自然出妙聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天鼓虛空中， 自然出妙聲，

天衣千萬種， 旋轉而來下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天衣千萬種， 旋轉而來下。

眾寶妙香爐， 燒無價之香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾寶妙香爐， 燒無價之香，

自然悉周遍， 供養諸世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然悉周遍， 供養諸世尊。

其大菩薩眾， 執七寶幡蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其大菩薩眾， 執七寶幡蓋，

高妙萬億種， 次第至梵天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 高妙萬億種， 次第至梵天，

一一諸佛前， 寶幢懸勝幡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一諸佛前， 寶幢懸勝幡，

亦以千萬偈， 歌詠諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦以千萬偈， 歌詠諸如來。

如是種種事， 昔所未曾有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是種種事， 昔所未曾有，

聞佛壽無量， 一切皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛壽無量， 一切皆歡喜。

佛名聞十方， 廣饒益眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名聞十方， 廣饒益眾生，

一切具善根， 以助無上心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切具善根， 以助無上心。」

爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩：「阿逸多！其有眾生，聞佛壽命長遠如是，乃至能生一念信解，所得功德無有限量。若有善男子、善女人，為阿耨多羅三藐三菩提故，於八十萬億那由他劫，行五波羅蜜：檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜，除般若波羅蜜，以是功德比前功德，百分、千分、百千萬億分，不及其一，乃至算數譬喻所不能知。若善男子有如是功德，於阿耨多羅三藐三菩提退者，無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告彌勒菩薩摩訶薩：「阿逸多！其有眾生，聞佛壽命長遠如是，乃至能生一念信解，所得功德無有限量。若有善男子、善女人，為阿耨多羅三藐三菩提故，於八十萬億那由他劫，行五波羅蜜：檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、羼提波羅蜜、毘梨耶波羅蜜、禪波羅蜜，除般若波羅蜜，以是功德比前功德，百分、千分、百千萬億分，不及其一，乃至算數譬喻所不能知。若善男子有如是功德，於阿耨多羅三藐三菩提退者，無有是處。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「若人求佛慧， 於八十萬億， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人求佛慧， 於八十萬億，

那由他劫數， 行五波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 那由他劫數， 行五波羅蜜，

於是諸劫中， 布施供養佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是諸劫中， 布施供養佛，

及緣覺弟子， 并諸菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及緣覺弟子， 并諸菩薩眾，

珍異之飲食， 上服與臥具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 珍異之飲食， 上服與臥具，

栴檀立精舍， 以園林莊嚴； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 栴檀立精舍， 以園林莊嚴；

如是等布施， 種種皆微妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等布施， 種種皆微妙，

盡此諸劫數， 以迴向佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡此諸劫數， 以迴向佛道。

若復持禁戒， 清淨無缺漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復持禁戒， 清淨無缺漏，

求於無上道， 諸佛之所歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求於無上道， 諸佛之所歎。

若復行忍辱， 住於調柔地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復行忍辱， 住於調柔地，

設眾惡來加， 其心不傾動； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設眾惡來加， 其心不傾動；

諸有得法者， 懷於增上慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有得法者， 懷於增上慢，

為此所輕惱， 如是亦能忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為此所輕惱， 如是亦能忍。

若復勤精進， 志念常堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復勤精進， 志念常堅固，

於無量億劫， 一心不懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量億劫， 一心不懈怠。

又於無數劫， 住於空閑處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於無數劫， 住於空閑處，

若坐若經行， 除睡常攝心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若坐若經行， 除睡常攝心；

以是因緣故， 能生諸禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是因緣故， 能生諸禪定，

八十億萬劫， 安住心不亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十億萬劫， 安住心不亂。

持此一心福， 願求無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持此一心福， 願求無上道，

我得一切智， 盡諸禪定際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得一切智， 盡諸禪定際，

是人於百千， 萬億劫數中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人於百千， 萬億劫數中，

行此諸功德， 如上之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行此諸功德， 如上之所說。

有善男女等， 聞我說壽命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有善男女等， 聞我說壽命，

乃至一念信， 其福過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至一念信， 其福過於彼。

若人悉無有， 一切諸疑悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人悉無有， 一切諸疑悔，

深心須臾信， 其福為如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深心須臾信， 其福為如此。

其有諸菩薩， 無量劫行道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有諸菩薩， 無量劫行道，

聞我說壽命， 是則能信受； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞我說壽命， 是則能信受；

如是諸人等， 頂受此經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸人等， 頂受此經典，

願我於未來， 長壽度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願我於未來， 長壽度眾生。

如今日世尊， 諸釋中之王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如今日世尊， 諸釋中之王，

道場師子吼， 說法無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道場師子吼， 說法無所畏。

我等未來世， 一切所尊敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等未來世， 一切所尊敬，

坐於道場時， 說壽亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐於道場時， 說壽亦如是。

若有深心者， 清淨而質直， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有深心者， 清淨而質直，

多聞能總持， 隨義解佛語； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多聞能總持， 隨義解佛語；

如是之人等， 於此無有疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人等， 於此無有疑。

「又，阿逸多！若有聞佛壽命長遠，解其言趣，是人所得功德無有限量，能起如來無上之慧，何況廣聞是經，若教人聞，若自持，若教人持，若自書，若教人書，若以華香、瓔珞、幢幡、繒蓋、香油、穌燈供養經卷，是人功德無量無邊，能生一切種智。阿逸多！若善男子、善女人，聞我說壽命長遠，深心信解，則為見佛常在耆闍崛山共大菩薩、諸聲聞眾圍遶說法；又見此娑婆世界，其地琉璃，坦然平正，閻浮檀金以界八道，寶樹行列，諸臺樓觀皆悉寶成，其菩薩眾咸處其中，若有能如是觀者，當知是為深信解相；又復如來滅後，若聞是經，而不毀呰，起隨喜心，當知已為深信解相，何況讀誦、受持之者，斯人則為頂戴如來。阿逸多！是善男子、善女人，不須為我復起塔寺及作僧坊，以四事供養眾僧。所以者何？是善男子、善女人，受持、讀誦是經典者，為已起塔造立僧坊供養眾僧，則為以佛舍利起七寶塔，高廣漸小至于梵天，懸諸幡蓋及眾寶鈴，華香、瓔珞、末香、塗香、燒香，眾鼓伎樂，簫、笛、箜篌，種種舞戲，以妙音聲歌唄、讚誦，則為已於無量千萬億劫作是供養已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，阿逸多！若有聞佛壽命長遠，解其言趣，是人所得功德無有限量，能起如來無上之慧，何況廣聞是經，若教人聞，若自持，若教人持，若自書，若教人書，若以華香、瓔珞、幢幡、繒蓋、香油、穌燈供養經卷，是人功德無量無邊，能生一切種智。阿逸多！若善男子、善女人，聞我說壽命長遠，深心信解，則為見佛常在耆闍崛山共大菩薩、諸聲聞眾圍遶說法；又見此娑婆世界，其地琉璃，坦然平正，閻浮檀金以界八道，寶樹行列，諸臺樓觀皆悉寶成，其菩薩眾咸處其中，若有能如是觀者，當知是為深信解相；又復如來滅後，若聞是經，而不毀呰，起隨喜心，當知已為深信解相，何況讀誦、受持之者，斯人則為頂戴如來。阿逸多！是善男子、善女人，不須為我復起塔寺及作僧坊，以四事供養眾僧。所以者何？是善男子、善女人，受持、讀誦是經典者，為已起塔造立僧坊供養眾僧，則為以佛舍利起七寶塔，高廣漸小至于梵天，懸諸幡蓋及眾寶鈴，華香、瓔珞、末香、塗香、燒香，眾鼓伎樂，簫、笛、箜篌，種種舞戲，以妙音聲歌唄、讚誦，則為已於無量千萬億劫作是供養已。

「阿逸多！若我滅後，聞是經典有能受持，若自書，若教人書，則為起立僧坊，以赤栴檀作諸殿堂，三十有二，高八多羅樹，高廣嚴好，百千比丘於其中止，園林、浴池、經行、禪窟，衣服、飲食、床褥、湯藥，一切樂具充滿其中，如是僧坊堂閣若干百千萬億其數無量，以此現前供養於我及比丘僧。是故我說，如來滅後，若有受持、讀誦、為他人說，若自書，若教人書，供養經卷，不須復起塔寺及造僧坊供養眾僧，況復有人能持是經，兼行布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，其德最勝無量無邊。譬如虛空東、西、南、北、四維、上、下無量無邊，是人功德亦復如是無量無邊，疾至一切種智。若人讀誦、受持是經，為他人說，若自書，若教人書，復能起塔及造僧坊，供養、讚歎聲聞眾僧，亦以百千萬億讚歎之法，讚歎菩薩功德；又為他人種種因緣，隨義解說此《法華經》，復能清淨持戒，與柔和者而共同止，忍辱無瞋，志念堅固，常貴坐禪得諸深定，精進勇猛，攝諸善法，利根智慧，善答問難。阿逸多！若我滅後，諸善男子、善女人，受持、讀誦是經典者，復有如是諸善功德，當知是人已趣道場，近阿耨多羅三藐三菩提，坐道樹下。阿逸多！是善男子若坐若立若經行處，是中便應起塔，一切天人皆應供養，如佛之塔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿逸多！若我滅後，聞是經典有能受持，若自書，若教人書，則為起立僧坊，以赤栴檀作諸殿堂，三十有二，高八多羅樹，高廣嚴好，百千比丘於其中止，園林、浴池、經行、禪窟，衣服、飲食、床褥、湯藥，一切樂具充滿其中，如是僧坊堂閣若干百千萬億其數無量，以此現前供養於我及比丘僧。是故我說，如來滅後，若有受持、讀誦、為他人說，若自書，若教人書，供養經卷，不須復起塔寺及造僧坊供養眾僧，況復有人能持是經，兼行布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，其德最勝無量無邊。譬如虛空東、西、南、北、四維、上、下無量無邊，是人功德亦復如是無量無邊，疾至一切種智。若人讀誦、受持是經，為他人說，若自書，若教人書，復能起塔及造僧坊，供養、讚歎聲聞眾僧，亦以百千萬億讚歎之法，讚歎菩薩功德；又為他人種種因緣，隨義解說此《法華經》，復能清淨持戒，與柔和者而共同止，忍辱無瞋，志念堅固，常貴坐禪得諸深定，精進勇猛，攝諸善法，利根智慧，善答問難。阿逸多！若我滅後，諸善男子、善女人，受持、讀誦是經典者，復有如是諸善功德，當知是人已趣道場，近阿耨多羅三藐三菩提，坐道樹下。阿逸多！是善男子若坐若立若經行處，是中便應起塔，一切天人皆應供養，如佛之塔。」

爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

「若我滅度後， 能奉持此經； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若我滅度後， 能奉持此經；

斯人福無量， 如上之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯人福無量， 如上之所說。

是則為具足， 一切諸供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則為具足， 一切諸供養，

以舍利起塔， 七寶而莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以舍利起塔， 七寶而莊嚴，

表剎甚高廣， 漸小至梵天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 表剎甚高廣， 漸小至梵天，

寶鈴千萬億， 風動出妙聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶鈴千萬億， 風動出妙聲。

又於無量劫， 而供養此塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於無量劫， 而供養此塔，

華香諸瓔珞， 天衣眾伎樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華香諸瓔珞， 天衣眾伎樂，

然香油穌燈， 周匝常照明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然香油穌燈， 周匝常照明；

惡世法末時， 能持是經者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡世法末時， 能持是經者，

則為已如上， 具足諸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則為已如上， 具足諸供養。

若能持此經， 則如佛現在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持此經， 則如佛現在，

以牛頭栴檀， 起僧坊供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以牛頭栴檀， 起僧坊供養，

堂有三十二， 高八多羅樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堂有三十二， 高八多羅樹，

上饌妙衣服， 床臥皆具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上饌妙衣服， 床臥皆具足，

百千眾住處， 園林諸流池， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千眾住處， 園林諸流池，

經行及禪窟， 種種皆嚴好； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經行及禪窟， 種種皆嚴好；

若有信解心， 受持讀誦書， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有信解心， 受持讀誦書，

若復教人書， 及供養經卷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復教人書， 及供養經卷；

散華香末香， 以須曼瞻蔔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 散華香末香， 以須曼瞻蔔，

阿提目多伽， 薰油常然之； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿提目多伽， 薰油常然之；

如是供養者， 得無量功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是供養者， 得無量功德，

如虛空無邊， 其福亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空無邊， 其福亦如是。

況復持此經， 兼布施持戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況復持此經， 兼布施持戒，

忍辱樂禪定， 不瞋不惡口； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱樂禪定， 不瞋不惡口；

恭敬於塔廟， 謙下諸比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬於塔廟， 謙下諸比丘，

遠離自高心， 常思惟智慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離自高心， 常思惟智慧；

有問難不瞋， 隨順為解說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有問難不瞋， 隨順為解說，

若能行是行， 功德不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能行是行， 功德不可量。

若見此法師， 成就如是德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見此法師， 成就如是德，

應以天華散， 天衣覆其身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應以天華散， 天衣覆其身，

頭面接足禮， 生心如佛想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭面接足禮， 生心如佛想。

又應作是念， 不久詣道樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又應作是念， 不久詣道樹，

得無漏無為， 廣利諸人天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無漏無為， 廣利諸人天，

其所住止處， 經行若坐臥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其所住止處， 經行若坐臥，

乃至說一偈， 是中應起塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至說一偈， 是中應起塔，

莊嚴令妙好， 種種以供養； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴令妙好， 種種以供養；

佛子住此地， 則是佛受用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住此地， 則是佛受用，

常在於其中， 經行及坐臥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常在於其中， 經行及坐臥。」