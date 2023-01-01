正法華經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法華經卷第十

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

光世音普門品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光世音普門品第二十三

於是無盡意菩薩，即從座起偏露右臂長跪叉手，前白佛言：「唯然世尊！所以名之光世音乎，義何所趣耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是無盡意菩薩，即從座起偏露右臂長跪叉手，前白佛言：「唯然世尊！所以名之光世音乎，義何所趣耶？」

佛告無盡意曰：「此族姓子，若有眾生，遭億百千姟困厄患難苦毒無量，適聞光世音菩薩名者，輒得解脫無有眾惱，故名光世音。若有持名執在心懷，設遇大火然其山野，燒百草木叢林屋宅，身墮火中，得聞光世音名，火即尋滅。若入大水江河駛流心中恐怖，稱光世音菩薩，一心自歸，則威神護令不見溺，使出安隱。若入大海，百千億姟眾生豪賤，處海深淵無底之源，採致金銀、雜珠明月、如意寶珠、水精琉璃、車𤦲馬碯、珊瑚虎魄，載滿船寶；假使風吹其船流墮黑山迴波，若經鬼界值魔竭魚，眾中一人竊獨心念，光世音菩薩功德威神，而稱名號，皆得解脫一切眾患，及其伴侶眾得濟渡，不遇諸魔邪鬼之厄，故名光世音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無盡意曰：「此族姓子，若有眾生，遭億百千姟困厄患難苦毒無量，適聞光世音菩薩名者，輒得解脫無有眾惱，故名光世音。若有持名執在心懷，設遇大火然其山野，燒百草木叢林屋宅，身墮火中，得聞光世音名，火即尋滅。若入大水江河駛流心中恐怖，稱光世音菩薩，一心自歸，則威神護令不見溺，使出安隱。若入大海，百千億姟眾生豪賤，處海深淵無底之源，採致金銀、雜珠明月、如意寶珠、水精琉璃、車𤦲馬碯、珊瑚虎魄，載滿船寶；假使風吹其船流墮黑山迴波，若經鬼界值魔竭魚，眾中一人竊獨心念，光世音菩薩功德威神，而稱名號，皆得解脫一切眾患，及其伴侶眾得濟渡，不遇諸魔邪鬼之厄，故名光世音。」

佛言：「族姓子！若見怨賊欲來危害，即稱光世音菩薩名號，而自歸命，賊所持刀杖，尋段段壞手不得舉，自然慈心。設族姓子，此三千大千世界滿中諸鬼神，眾邪逆魅欲來嬈人，一心稱呼光世音名，自然為伏不能妄犯，惡心不生不得邪觀。若人犯罪若無有罪，若為惡人縣官所錄，縛束其身杻械在體，若枷鎖之，閉在牢獄，拷治苦毒，一心自歸，稱光世音名號，疾得解脫，開獄門出無能拘制，故名光世音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！若見怨賊欲來危害，即稱光世音菩薩名號，而自歸命，賊所持刀杖，尋段段壞手不得舉，自然慈心。設族姓子，此三千大千世界滿中諸鬼神，眾邪逆魅欲來嬈人，一心稱呼光世音名，自然為伏不能妄犯，惡心不生不得邪觀。若人犯罪若無有罪，若為惡人縣官所錄，縛束其身杻械在體，若枷鎖之，閉在牢獄，拷治苦毒，一心自歸，稱光世音名號，疾得解脫，開獄門出無能拘制，故名光世音。」

佛言：「如是，族姓子，光世音境界，威神功德難可限量，光光若斯，故號光世音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，族姓子，光世音境界，威神功德難可限量，光光若斯，故號光世音。」

佛告無盡意：「假使，族姓子，此三千大千世界滿中眾逆盜賊怨害，執持兵杖刀刃矛戟，欲殺萬民，一部賈客，獨自經過在於其路，齎持重寶，導師恐怖心自念言：『此間多賊，將無危我劫奪財寶，當設權計脫此眾難，不見危害。』謂眾賈人：『不宜恐畏，等共一心俱同發聲，稱光世音菩薩威神，輒來擁護令無恐懼，普心自歸便脫眾難，不遇賊害。』眾賈人聞悉共受教，咸俱同聲稱光世音，身命自歸願脫此畏難，適稱其名，賊便退却不敢觸犯，眾賈解脫永無恐怖。光世音菩薩，威德境界巍巍如是，故曰光世音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告無盡意：「假使，族姓子，此三千大千世界滿中眾逆盜賊怨害，執持兵杖刀刃矛戟，欲殺萬民，一部賈客，獨自經過在於其路，齎持重寶，導師恐怖心自念言：『此間多賊，將無危我劫奪財寶，當設權計脫此眾難，不見危害。』謂眾賈人：『不宜恐畏，等共一心俱同發聲，稱光世音菩薩威神，輒來擁護令無恐懼，普心自歸便脫眾難，不遇賊害。』眾賈人聞悉共受教，咸俱同聲稱光世音，身命自歸願脫此畏難，適稱其名，賊便退却不敢觸犯，眾賈解脫永無恐怖。光世音菩薩，威德境界巍巍如是，故曰光世音。」

佛復告無盡意菩薩：「若有學人，婬怒癡盛，稽首歸命光世音菩薩，婬怒癡休，觀於無常苦空非身，一心得定。若有女人，無有子姓，求男求女，歸光世音，輒得男女，一心精進自歸命者，世世端正顏貌無比，見莫不歡，所生子姓而有威相，眾人所愛願樂欲見，殖眾德本不為罪業。其光世音威神功德，智慧境界巍巍如是，其聞名者，所至到處終不虛妄，不遇邪害，致得無上道德果實，常遇諸佛真人、菩薩高德正士，不與逆人，無反復會，若聞名執持懷抱，功德無量不可稱載。若有供養六十二億江河沙諸菩薩等，是諸菩薩，皆使現在等行慈心。若族姓子女，盡其形壽，供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥一切所安。福寧多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告無盡意菩薩：「若有學人，婬怒癡盛，稽首歸命光世音菩薩，婬怒癡休，觀於無常苦空非身，一心得定。若有女人，無有子姓，求男求女，歸光世音，輒得男女，一心精進自歸命者，世世端正顏貌無比，見莫不歡，所生子姓而有威相，眾人所愛願樂欲見，殖眾德本不為罪業。其光世音威神功德，智慧境界巍巍如是，其聞名者，所至到處終不虛妄，不遇邪害，致得無上道德果實，常遇諸佛真人、菩薩高德正士，不與逆人，無反復會，若聞名執持懷抱，功德無量不可稱載。若有供養六十二億江河沙諸菩薩等，是諸菩薩，皆使現在等行慈心。若族姓子女，盡其形壽，供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥一切所安。福寧多不？」

無盡意曰：「多矣！世尊！不可限量。所以者何？是諸菩薩，無央數億不可譬喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡意曰：「多矣！世尊！不可限量。所以者何？是諸菩薩，無央數億不可譬喻。」

佛言：「雖供養此無限菩薩，不如一歸光世音稽首作禮執持名號，福過於彼，況復供養？雖復供養六十二億江河沙數諸菩薩等，執持名號，計此二福，億百千劫不可盡極，終不相比，是故名曰光世音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「雖供養此無限菩薩，不如一歸光世音稽首作禮執持名號，福過於彼，況復供養？雖復供養六十二億江河沙數諸菩薩等，執持名號，計此二福，億百千劫不可盡極，終不相比，是故名曰光世音。」

於是無盡意菩薩，前白佛言：「光世音以何因緣遊忍世界？云何說法？何謂志願？所行至法善權方便境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是無盡意菩薩，前白佛言：「光世音以何因緣遊忍世界？云何說法？何謂志願？所行至法善權方便境界云何？」

佛言：「族姓子！光世音菩薩所遊世界，或現佛身而班宣法；或現菩薩形像色貌，說經開化；或現緣覺或現聲聞，或現梵天帝像而說經道；或揵沓和像；欲度鬼神現鬼神像，欲度豪尊現豪尊像，或復示現大神妙天像，或轉輪聖王化四域像，或殊特像，或復反足羅剎形像，或將軍像，或現沙門梵志之像，或金剛神隱士獨處仙人僮儒像。光世音菩薩，遊諸佛土，而普示現若干種形，在所變化開度一切。是故族姓子，一切眾生咸當供養光世音。其族姓子，所可周旋有恐懼者，令無所畏，已致無畏使普安隱，各自欣慶，故遊忍界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！光世音菩薩所遊世界，或現佛身而班宣法；或現菩薩形像色貌，說經開化；或現緣覺或現聲聞，或現梵天帝像而說經道；或揵沓和像；欲度鬼神現鬼神像，欲度豪尊現豪尊像，或復示現大神妙天像，或轉輪聖王化四域像，或殊特像，或復反足羅剎形像，或將軍像，或現沙門梵志之像，或金剛神隱士獨處仙人僮儒像。光世音菩薩，遊諸佛土，而普示現若干種形，在所變化開度一切。是故族姓子，一切眾生咸當供養光世音。其族姓子，所可周旋有恐懼者，令無所畏，已致無畏使普安隱，各自欣慶，故遊忍界。」

於是無盡意菩薩，即解己身百千寶瓔，以用貢上於光世音：「惟願正士，受此法供。」己身所有殊異寶瓔，而不肯受。時無盡意復謂光世音：「唯見愍念以時納受，願勿拒逆。」時光世音心自計念：「不用是寶。」無盡意言：「唯復垂愍諸天、龍、神、揵沓和、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒、人及非人，受其寶瓔輒作兩分，一分奉上能仁如來，一分供養眾寶如來、至真、等正覺，貢上寶寺。」其族姓子，普為一切，以是之故，神足變化遊忍世界，無所不濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是無盡意菩薩，即解己身百千寶瓔，以用貢上於光世音：「惟願正士，受此法供。」己身所有殊異寶瓔，而不肯受。時無盡意復謂光世音：「唯見愍念以時納受，願勿拒逆。」時光世音心自計念：「不用是寶。」無盡意言：「唯復垂愍諸天、龍、神、揵沓和、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒、人及非人，受其寶瓔輒作兩分，一分奉上能仁如來，一分供養眾寶如來、至真、等正覺，貢上寶寺。」其族姓子，普為一切，以是之故，神足變化遊忍世界，無所不濟。

於是持地菩薩，即從座起前白佛言：「假使有人，聞光世音所行德本，終不虛妄，世世安隱至無極慧，其光世音，神足變化普至道門，所顯威神而無窮極。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是持地菩薩，即從座起前白佛言：「假使有人，聞光世音所行德本，終不虛妄，世世安隱至無極慧，其光世音，神足變化普至道門，所顯威神而無窮極。」

佛說是普門道品，彼時會中八萬四千人，至無等倫，尋發無上正真道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是普門道品，彼時會中八萬四千人，至無等倫，尋發無上正真道意。

正法華經總持品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法華經總持品第二十四

於是藥王菩薩，即從座起長跪叉手，前白佛言：「若族姓子及族姓女，聞是《正法華》經典，受持懷抱書寫經卷，獲福如何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是藥王菩薩，即從座起長跪叉手，前白佛言：「若族姓子及族姓女，聞是《正法華》經典，受持懷抱書寫經卷，獲福如何？」

佛言：「族姓子女，受持是經，誦在懷抱書寫經卷，福不可量無以為喻。若族姓子，供養八十億百千姟江河沙諸如來眾，若復受持懷抱書寫是《正法華經》，講說供養。何所福多？於意云何？寧當一心奉持經典，若以衣食供養諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子女，受持是經，誦在懷抱書寫經卷，福不可量無以為喻。若族姓子，供養八十億百千姟江河沙諸如來眾，若復受持懷抱書寫是《正法華經》，講說供養。何所福多？於意云何？寧當一心奉持經典，若以衣食供養諸佛。」

藥王菩薩白佛言：「若族姓子及族姓女，受《正法華》經典之要，執持書寫一四句頌，講說諷誦若復奉行，具足成就其福最多，勝於供養若干江沙諸佛世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王菩薩白佛言：「若族姓子及族姓女，受《正法華》經典之要，執持書寫一四句頌，講說諷誦若復奉行，具足成就其福最多，勝於供養若干江沙諸佛世尊。」

佛言：「甚哉！法之供養，最為第一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「甚哉！法之供養，最為第一。」

藥王菩薩復白佛言：「我當擁護如是等輩，諸族姓子及族姓女，受此經者斯法師等，以義宿衛長使無患，誦總持句。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王菩薩復白佛言：「我當擁護如是等輩，諸族姓子及族姓女，受此經者斯法師等，以義宿衛長使無患，誦總持句。」

又尋呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又尋呪曰：

「奇異所思，意念無意，永久所行，奉修寂然。澹泊志默，解脫濟渡，平等無邪，安和普平。滅盡無盡，莫勝玄默，澹然總持。觀察光耀，有所依倚，恃怙於內，究竟清淨。無有坑坎，亦無高下，無有迴旋，所周旋處。其目清淨，等無所等，覺已越度，而察於法。合眾無音，所說解明，而懷止足。盡除節限，宣暢音響，曉了眾聲，而了文字，無有窮盡，永無力勢，無所思念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奇異所思，意念無意，永久所行，奉修寂然。澹泊志默，解脫濟渡，平等無邪，安和普平。滅盡無盡，莫勝玄默，澹然總持。觀察光耀，有所依倚，恃怙於內，究竟清淨。無有坑坎，亦無高下，無有迴旋，所周旋處。其目清淨，等無所等，覺已越度，而察於法。合眾無音，所說解明，而懷止足。盡除節限，宣暢音響，曉了眾聲，而了文字，無有窮盡，永無力勢，無所思念。」

藥王菩薩白曰：「唯然世尊，是總持句，六十二江河沙諸佛所說。假使有犯此呪言者，若復違毀此等法師，為失諸佛世尊道教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥王菩薩白曰：「唯然世尊，是總持句，六十二江河沙諸佛所說。假使有犯此呪言者，若復違毀此等法師，為失諸佛世尊道教。」

佛歎藥王菩薩大士：「善哉！善哉！若族姓子說總持句為眾生故，愍念擁護多所安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛歎藥王菩薩大士：「善哉！善哉！若族姓子說總持句為眾生故，愍念擁護多所安隱。」

於時妙勇菩薩前白佛言：「唯然世尊，我身亦為眾生之故，欲令永安。若有奉持此經典者，授總持句，將護如此諸法師等，令無伺求得其便者，鬼神諸魅、溷廁眾鬼、突鬼厭鬼、餓鬼反足，雖欲來嬈，無能得便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時妙勇菩薩前白佛言：「唯然世尊，我身亦為眾生之故，欲令永安。若有奉持此經典者，授總持句，將護如此諸法師等，令無伺求得其便者，鬼神諸魅、溷廁眾鬼、突鬼厭鬼、餓鬼反足，雖欲來嬈，無能得便。」

妙勇菩薩專心思惟，說此總持曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙勇菩薩專心思惟，說此總持曰：

「晃耀大明，炎光演暉，順來富章，悅喜欣然住此，立制永作，無合無集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「晃耀大明，炎光演暉，順來富章，悅喜欣然住此，立制永作，無合無集。

「是總持句，江河沙等諸佛所說，咸共勸助。若違如來，如是比像諸法師教，還自危亡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是總持句，江河沙等諸佛所說，咸共勸助。若違如來，如是比像諸法師教，還自危亡。」

時毘沙門天王前白佛言：「我亦當演此總持句，加以慈心，為眾生故，擁護法師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時毘沙門天王前白佛言：「我亦當演此總持句，加以慈心，為眾生故，擁護法師。

「富有調戲無戲，無量無富何富。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「富有調戲無戲，無量無富何富。

「以是故，擁護諸法師等，百由旬內無敢犯觸，宿衛將順。諸族姓子，如是比像至學法師乃能受持，以是擁護常獲吉利。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是故，擁護諸法師等，百由旬內無敢犯觸，宿衛將順。諸族姓子，如是比像至學法師乃能受持，以是擁護常獲吉利。」

時順怨天王，在彼會坐，與諸香音億百千姟鬼眷屬圍遶，往詣佛所前白佛言：「唯然世尊，我亦當宣此總持句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時順怨天王，在彼會坐，與諸香音億百千姟鬼眷屬圍遶，往詣佛所前白佛言：「唯然世尊，我亦當宣此總持句。

「無數有數，曜黑持香，凶呪大體，于器順述，暴言至有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無數有數，曜黑持香，凶呪大體，于器順述，暴言至有。

「唯然世尊，此總持句，四千二百億諸佛所說。以此總持，擁護供養諸學經者，令無伺求得其便者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊，此總持句，四千二百億諸佛所說。以此總持，擁護供養諸學經者，令無伺求得其便者。」

時有一魅，名有結縛，復名離結，復名施積，復名施華，復名施黑，復名被髮，復名無著，復名持華，復名何所，復名取一切精，往詣佛所，鬼子母與諸子俱，異口同音前白佛言：「我等，世尊！常當擁護如是比像諸法師等，加施吉祥，令無伺求得法師短。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有一魅，名有結縛，復名離結，復名施積，復名施華，復名施黑，復名被髮，復名無著，復名持華，復名何所，復名取一切精，往詣佛所，鬼子母與諸子俱，異口同音前白佛言：「我等，世尊！常當擁護如是比像諸法師等，加施吉祥，令無伺求得法師短。」

于時諸魅同共舉聲，宣此總持將順法師： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時諸魅同共舉聲，宣此總持將順法師：

「於是於斯於爾於氏，極甚無我無吾無身無所俱同，已興已生已成，而住而立，亦住嗟歎，亦非消頭，大疾無得加害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是於斯於爾於氏，極甚無我無吾無身無所俱同，已興已生已成，而住而立，亦住嗟歎，亦非消頭，大疾無得加害。

「是等之類是我眷屬，令無所犯擁護法師。消除鬼神、諸魅餓鬼、溷神突鬼、蠱道符呪、癡狂顛鬼，化是像來，若鬼神形及非人像，二日三日若至四日，若常熱病。若復夜臥，值惡夢者，若現男女大小諸像，我等擁護，令無伺求得其便者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是等之類是我眷屬，令無所犯擁護法師。消除鬼神、諸魅餓鬼、溷神突鬼、蠱道符呪、癡狂顛鬼，化是像來，若鬼神形及非人像，二日三日若至四日，若常熱病。若復夜臥，值惡夢者，若現男女大小諸像，我等擁護，令無伺求得其便者。」

於時諸魅，共於佛前說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時諸魅，共於佛前說此頌曰：

「犯頭破七分， 猶如華菜剖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「犯頭破七分， 猶如華菜剖，

當致殺母罪， 亦得害父殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當致殺母罪， 亦得害父殃。

其有犯法師， 皆當獲此釁， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有犯法師， 皆當獲此釁，

世世不得安， 不與諸佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世世不得安， 不與諸佛會。

破壞佛寺罪， 鬪亂聖眾殃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破壞佛寺罪， 鬪亂聖眾殃，

如合眾麻油， 麻油聚一處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如合眾麻油， 麻油聚一處。

放火皆燋然， 消盡無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放火皆燋然， 消盡無有餘，

其有犯法師， 當獲此罪殃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有犯法師， 當獲此罪殃。

猶如稱載峻， 罪垢之所聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如稱載峻， 罪垢之所聚，

其有犯法師， 當獲此重釁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其有犯法師， 當獲此重釁。」

諸鬼神軍頭等，說此頌已前白佛言：「我等咸護如是比像諸法師等，使常安隱除去怨敵，周匝宿衛令無傷害，若有行毒，毒為不行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸鬼神軍頭等，說此頌已前白佛言：「我等咸護如是比像諸法師等，使常安隱除去怨敵，周匝宿衛令無傷害，若有行毒，毒為不行。」

時佛嗟歎諸魅所呪：「善哉！善哉！汝等乃欲護諸法師。若聞此經，宣持名號德不可量，何況具足隨時持說書在經卷，若以供養華香幢蓋雜香搗香，然燈懸繒，思夷合歡，青蓮紅蓮，黃蓮白蓮，稍著油蘇以用然燈，供養此經勤修不懈，百千億倍福不可限。汝等當護如是比像精進學者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛嗟歎諸魅所呪：「善哉！善哉！汝等乃欲護諸法師。若聞此經，宣持名號德不可量，何況具足隨時持說書在經卷，若以供養華香幢蓋雜香搗香，然燈懸繒，思夷合歡，青蓮紅蓮，黃蓮白蓮，稍著油蘇以用然燈，供養此經勤修不懈，百千億倍福不可限。汝等當護如是比像精進學者。」

佛說是總持品時，六萬八千人，逮得無所從生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是總持品時，六萬八千人，逮得無所從生法忍。

正法華經淨復淨王品第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法華經淨復淨王品第二十五

佛告族姓子：「乃往過去無央數劫，不可思議長遠難量，爾時有佛，號總水雷音宿華慧王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊，世界曰照明嚴飾，劫曰愛見。又族姓子，於其佛世，有王名淨復淨。爾時其王有一正后，名曰離垢施。其后有二子，一名離垢藏，二名離垢目。又其二子皆得神足，輕舉能飛智慧具足，功德備悉聖達巍巍，行菩薩業夙夜精進，未曾懈廢，勤心專精六度無極，善權四等所濟無限，悉遵通達三十有七道品之法，普暢道義，所周旋業，進逮離垢三昧定矣。度宿日光三昧、離垢顯曜三昧、淨莊嚴三昧、大威藏三昧，皆得通達，此三昧定而度無極。時佛集會與諸四輩釋梵四天王諸天人民，班宣分別《正法華經》。時佛愍念一切眾生，哀傷國土皆欲化之使入大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「乃往過去無央數劫，不可思議長遠難量，爾時有佛，號總水雷音宿華慧王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊，世界曰照明嚴飾，劫曰愛見。又族姓子，於其佛世，有王名淨復淨。爾時其王有一正后，名曰離垢施。其后有二子，一名離垢藏，二名離垢目。又其二子皆得神足，輕舉能飛智慧具足，功德備悉聖達巍巍，行菩薩業夙夜精進，未曾懈廢，勤心專精六度無極，善權四等所濟無限，悉遵通達三十有七道品之法，普暢道義，所周旋業，進逮離垢三昧定矣。度宿日光三昧、離垢顯曜三昧、淨莊嚴三昧、大威藏三昧，皆得通達，此三昧定而度無極。時佛集會與諸四輩釋梵四天王諸天人民，班宣分別《正法華經》。時佛愍念一切眾生，哀傷國土皆欲化之使入大道。

「又族姓子，其二太子往詣母所，叉手白言：『惟願屈意，見念加慈專精身心，欲往到佛奉見如來身，亦自欲稽首自歸。所以者何？今日如來，為天上天下一切眾生，廣宣要典《正法華經》，故當奉覲聽《正法華》。』離垢施后告二太子：『汝等父王，志存外邪信樂梵志，常懷瞋恨，以是之故，不可得往。』時二太子同心叉手，復白其母：『我等薄相，所生邪見無義之家。又我等身，本是法王子，當以經道化于濁俗反偽向真，爾乃佛子也。』於是離垢施后告二太子：『善哉行矣！汝真孝子，為其父母修大慈愍，各顯神足覩之欣然心中開解，便聽子等俱詣佛所稽首受業。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又族姓子，其二太子往詣母所，叉手白言：『惟願屈意，見念加慈專精身心，欲往到佛奉見如來身，亦自欲稽首自歸。所以者何？今日如來，為天上天下一切眾生，廣宣要典《正法華經》，故當奉覲聽《正法華》。』離垢施后告二太子：『汝等父王，志存外邪信樂梵志，常懷瞋恨，以是之故，不可得往。』時二太子同心叉手，復白其母：『我等薄相，所生邪見無義之家。又我等身，本是法王子，當以經道化于濁俗反偽向真，爾乃佛子也。』於是離垢施后告二太子：『善哉行矣！汝真孝子，為其父母修大慈愍，各顯神足覩之欣然心中開解，便聽子等俱詣佛所稽首受業。』

「時二太子輒受母教，其身踊住在虛空中，去地七仞，愍念其親各現威變。在於虛空，二人俱時坐臥經行，身上出火身下出水，身上出水身下出火，演大光明照曜遠近，現身長大復還為小，從虛空下入于地中，若人入水從地踊出，處在虛空猶如履地。其二太子現若干變而顯神足，以用開化於其父母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時二太子輒受母教，其身踊住在虛空中，去地七仞，愍念其親各現威變。在於虛空，二人俱時坐臥經行，身上出火身下出水，身上出水身下出火，演大光明照曜遠近，現身長大復還為小，從虛空下入于地中，若人入水從地踊出，處在虛空猶如履地。其二太子現若干變而顯神足，以用開化於其父母。

「于時父王，覩其二子神足變化威德若斯，欣然踊躍善心生焉，躬身叉手向二子曰：『汝等師主所受誰乎？』時二太子自啟父王：『大王欲知我等師主，總水雷音宿華慧王如來、至真，是我等師主，今現在遊於寶樹下處于法座，為四部眾諸天人民，廣演宣布《正法華經》。其佛世尊，是我師主也。』王告二子：『吾欲往詣卿等師主，奉覲親受大聖正真無上言教。』於時二子，從虛空下行至母所，自白其母，而叉手言：『阿母威德，則化父王，以造立心無上正真，因成道教聖尊之業，惟垂愍念，聽我詣佛出家為道得作沙門。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「于時父王，覩其二子神足變化威德若斯，欣然踊躍善心生焉，躬身叉手向二子曰：『汝等師主所受誰乎？』時二太子自啟父王：『大王欲知我等師主，總水雷音宿華慧王如來、至真，是我等師主，今現在遊於寶樹下處于法座，為四部眾諸天人民，廣演宣布《正法華經》。其佛世尊，是我師主也。』王告二子：『吾欲往詣卿等師主，奉覲親受大聖正真無上言教。』於時二子，從虛空下行至母所，自白其母，而叉手言：『阿母威德，則化父王，以造立心無上正真，因成道教聖尊之業，惟垂愍念，聽我詣佛出家為道得作沙門。』

「時二太子為母說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時二太子為母說偈曰：

「『唯母聽我等， 出家為沙門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唯母聽我等， 出家為沙門，

如來甚難遇， 曼時當精學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來甚難遇， 曼時當精學。

所云難得值， 猶如靈瑞華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所云難得值， 猶如靈瑞華，

難遇復越彼， 閑靜不可得。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難遇復越彼， 閑靜不可得。』」

「於時王后離垢施，以頌告曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時王后離垢施，以頌告曰：

「『吾以聽汝等， 善哉子輒去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『吾以聽汝等， 善哉子輒去，

至聖甚難遭， 我亦出家俱。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至聖甚難遭， 我亦出家俱。』」

「爾時二太子，歎是法頌報父母已，重復白父王及所生母：『惟願二親，同時一心，俱往詣總水雷音宿華慧王佛所，屈意一時發見彼世尊稽首歸命。所以者何？二親當知佛興難值，猶靈瑞華，亦如如意最上明珠，佛亦復然，不可再遇，是故我等來生此土，心念出家功德第一。由是之故，不宜有難，便可相許。』報言：『善哉！得出家學，棄捐愛欲捨其俗業。所以者何？若覩如來福慶無量，人命難得佛世難值，離於八難，得閑靜難，猶死更生。』父王皇后報太子言：『諾！宜知是時。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時二太子，歎是法頌報父母已，重復白父王及所生母：『惟願二親，同時一心，俱往詣總水雷音宿華慧王佛所，屈意一時發見彼世尊稽首歸命。所以者何？二親當知佛興難值，猶靈瑞華，亦如如意最上明珠，佛亦復然，不可再遇，是故我等來生此土，心念出家功德第一。由是之故，不宜有難，便可相許。』報言：『善哉！得出家學，棄捐愛欲捨其俗業。所以者何？若覩如來福慶無量，人命難得佛世難值，離於八難，得閑靜難，猶死更生。』父王皇后報太子言：『諾！宜知是時。』」

佛言：「族姓子！爾時淨復淨王宮內，八萬四千宮人婇女，宿命德本應得啟受是《正法華》經典，本是道器。離垢目太子，宿命本修行積功累德，從來無限。離垢藏太子，無央數億百千姟劫，往昔宿命曾以奉行棄於眾生一切惡趣三昧正定。何謂棄於眾生一切惡趣三昧正定？其王正后二太子母離垢施者，曉十方佛一切道同諸佛要集，諸佛奧藏無極聖慧，以權方便現于女身耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「族姓子！爾時淨復淨王宮內，八萬四千宮人婇女，宿命德本應得啟受是《正法華》經典，本是道器。離垢目太子，宿命本修行積功累德，從來無限。離垢藏太子，無央數億百千姟劫，往昔宿命曾以奉行棄於眾生一切惡趣三昧正定。何謂棄於眾生一切惡趣三昧正定？其王正后二太子母離垢施者，曉十方佛一切道同諸佛要集，諸佛奧藏無極聖慧，以權方便現于女身耳。」

佛告族姓子：「時淨復淨王，見二太子所見神足，化入如來、至真之法，以得超越，展轉相成多所度脫，一切盲冥咸入道明。便自發意，與其眷屬四萬二千，離垢施后與諸群黨，隨二太子中宮婇女群臣百官，一時和同往詣佛所，稽首足下退各就坐，從本常位。時佛見淨復淨王，與大眷屬自投歸命，因其本行觀宿所緣，而為說法，應病與藥各得開解，欣然踊躍善心生焉。更立國王，與其正后離垢施及二太子，宮人婇女一切官屬，棄國捐王行作沙門。已作沙門，八萬四千歲奉修道業，思惟觀察是《正法華》經典之要，諷誦奉行，如佛所教無所違失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告族姓子：「時淨復淨王，見二太子所見神足，化入如來、至真之法，以得超越，展轉相成多所度脫，一切盲冥咸入道明。便自發意，與其眷屬四萬二千，離垢施后與諸群黨，隨二太子中宮婇女群臣百官，一時和同往詣佛所，稽首足下退各就坐，從本常位。時佛見淨復淨王，與大眷屬自投歸命，因其本行觀宿所緣，而為說法，應病與藥各得開解，欣然踊躍善心生焉。更立國王，與其正后離垢施及二太子，宮人婇女一切官屬，棄國捐王行作沙門。已作沙門，八萬四千歲奉修道業，思惟觀察是《正法華》經典之要，諷誦奉行，如佛所教無所違失。

「於是淨復淨王，遵奉勤修《正法華經》，與其眷屬竟八萬四千歲，逮眾德本嚴淨三昧正定。適逮斯定，其身即時踊在虛空，去地四丈九尺，住於虛空，遙白總水雷音宿華慧王如來、至真：『唯然世尊，其二子者則是聖師，化導吾家蒙其恩德，獲現神足顯揚變化，而緣是見所化神變，心得開解退俗入道，奉佛法訓度眾穢厄，順從法律堅住無極，得奉如來啟受經法，乃為至聖無蓋善師。是二子者，示現子像生我家耳，皆是宿世明識本德，承佛仁慈，非是凡庶之可思論。』佛告王曰：『如是如是！大王！如大王所言，是二太子，宿殖德故，乃能示現，因欲開王及諸眷屬一切眾生。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是淨復淨王，遵奉勤修《正法華經》，與其眷屬竟八萬四千歲，逮眾德本嚴淨三昧正定。適逮斯定，其身即時踊在虛空，去地四丈九尺，住於虛空，遙白總水雷音宿華慧王如來、至真：『唯然世尊，其二子者則是聖師，化導吾家蒙其恩德，獲現神足顯揚變化，而緣是見所化神變，心得開解退俗入道，奉佛法訓度眾穢厄，順從法律堅住無極，得奉如來啟受經法，乃為至聖無蓋善師。是二子者，示現子像生我家耳，皆是宿世明識本德，承佛仁慈，非是凡庶之可思論。』佛告王曰：『如是如是！大王！如大王所言，是二太子，宿殖德故，乃能示現，因欲開王及諸眷屬一切眾生。』」

「佛言：『大王！若族姓子及族姓女，學是經典，所生之處周旋終始，易得善師顯世尊教，得立無上正真之道，開化導示度脫一切，是為微妙無極之業，展轉相教展轉相成，得至聖諦無極之處，值佛道法王因遇善師，得見如來啟受經法，由勸助恩，王今寧見此二太子，是諸族姓子，前世已曾供養奉事六十五億百千兆姟江河沙等如來、至真，而復授持是《正法華經》，愍傷眾生沒在邪冥九十六種不能自濟，故開化之令住正見修行精進求佛大道。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『大王！若族姓子及族姓女，學是經典，所生之處周旋終始，易得善師顯世尊教，得立無上正真之道，開化導示度脫一切，是為微妙無極之業，展轉相教展轉相成，得至聖諦無極之處，值佛道法王因遇善師，得見如來啟受經法，由勸助恩，王今寧見此二太子，是諸族姓子，前世已曾供養奉事六十五億百千兆姟江河沙等如來、至真，而復授持是《正法華經》，愍傷眾生沒在邪冥九十六種不能自濟，故開化之令住正見修行精進求佛大道。』」

於是佛語族姓子曰：「其淨復淨王，於彼世時歎眾功德，從虛空下即叉十指，前白其佛：『唯佛宣布，如來、至真本宿命時，行何功德？聖慧巍巍，眉間之相，演大暉曜照無限國，而目明好徹覩十方，其眉間相，白如珂雪，柔軟細好，巍巍光澤平政無斜，無所不照。世尊面像充滿如日，安住道目猶如月初，一切觀之而無厭極。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛語族姓子曰：「其淨復淨王，於彼世時歎眾功德，從虛空下即叉十指，前白其佛：『唯佛宣布，如來、至真本宿命時，行何功德？聖慧巍巍，眉間之相，演大暉曜照無限國，而目明好徹覩十方，其眉間相，白如珂雪，柔軟細好，巍巍光澤平政無斜，無所不照。世尊面像充滿如日，安住道目猶如月初，一切觀之而無厭極。』

「於時國王，說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時國王，說此頌曰：

「『其殊異功勳， 巨億百千姟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『其殊異功勳， 巨億百千姟，

虛空尚可喻， 其慧不可限。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空尚可喻， 其慧不可限。』

「佛以頌答曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛以頌答曰：

「『前世行中正， 加施人平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『前世行中正， 加施人平等，

故使眉間相， 所照無有限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故使眉間相， 所照無有限。

和視施燈慧， 目明踰日月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和視施燈慧， 目明踰日月，

其眼如月初， 徹覩十方國。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其眼如月初， 徹覩十方國。』

「時王嗟歎已，叉手白佛：『至未曾有，如來、至真之教，弘慈無極，不可思議功德具足，敷演道義施設法禁，令無罪釁，長塗之難皆得無患。唯然世尊，如吾今日心不放逸，由得自在不隨邪徑，棄捐自大不從虛偽，亦無瞋恨，不興惡心無益之業。我國多事，欲出家學不還中宮，重欲自歸所有供養。』佛言：『大佳。』時王即起稽首佛足，其王正后離垢施者，解身百千所著寶瓔，以散佛上，佛之威神，化成七寶交露之帳，以為交露琦異妙帳，自然有床，布以無數琦異坐具，如來坐上。於時國王心自念言：『至未曾有，天尊至德交露帳中，所見如來，甚大端正，威神巍巍光色第一，顏貌充滿淨好無比，願令一切皆蒙此福。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時王嗟歎已，叉手白佛：『至未曾有，如來、至真之教，弘慈無極，不可思議功德具足，敷演道義施設法禁，令無罪釁，長塗之難皆得無患。唯然世尊，如吾今日心不放逸，由得自在不隨邪徑，棄捐自大不從虛偽，亦無瞋恨，不興惡心無益之業。我國多事，欲出家學不還中宮，重欲自歸所有供養。』佛言：『大佳。』時王即起稽首佛足，其王正后離垢施者，解身百千所著寶瓔，以散佛上，佛之威神，化成七寶交露之帳，以為交露琦異妙帳，自然有床，布以無數琦異坐具，如來坐上。於時國王心自念言：『至未曾有，天尊至德交露帳中，所見如來，甚大端正，威神巍巍光色第一，顏貌充滿淨好無比，願令一切皆蒙此福。』」

於時世尊告四部眾：「汝等寧見淨復淨王，一心叉手而住佛前？」皆曰：「已見。」佛言：「比丘！是王於今是我學世現比丘像，於將來世當得作佛，名曰種帝王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊，其佛土曰廣普，劫曰超王。於時其佛，諸菩薩眾不可稱限，諸聲聞眾亦無央數。其佛世界，平等如掌，無有傾斜無沙礫石，得作佛時威神巍巍，廣大無極光光如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊告四部眾：「汝等寧見淨復淨王，一心叉手而住佛前？」皆曰：「已見。」佛言：「比丘！是王於今是我學世現比丘像，於將來世當得作佛，名曰種帝王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、世尊，其佛土曰廣普，劫曰超王。於時其佛，諸菩薩眾不可稱限，諸聲聞眾亦無央數。其佛世界，平等如掌，無有傾斜無沙礫石，得作佛時威神巍巍，廣大無極光光如是。」

能仁如來告族姓子：「欲知爾時淨復淨王發道意者，豈是異人？莫造此觀。所以者何？則是今現蓮華首菩薩是。欲知爾時離垢皇后者，今光照嚴飾菩薩是。常念諸菩薩愍傷眾生，故生彼國開化度之。欲知爾時二太子者，則今藥王菩薩、超藥菩薩身是。又族姓子，藥王菩薩、超藥菩薩，功德巍巍無限若斯，在無央數億百千姟諸如來所，殖眾德本，是二正士道德備悉，不可思議。若有聞此二正士名執持懷抱，一切眾人皆當禮敬，如是學士，天上世間皆歸仰之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能仁如來告族姓子：「欲知爾時淨復淨王發道意者，豈是異人？莫造此觀。所以者何？則是今現蓮華首菩薩是。欲知爾時離垢皇后者，今光照嚴飾菩薩是。常念諸菩薩愍傷眾生，故生彼國開化度之。欲知爾時二太子者，則今藥王菩薩、超藥菩薩身是。又族姓子，藥王菩薩、超藥菩薩，功德巍巍無限若斯，在無央數億百千姟諸如來所，殖眾德本，是二正士道德備悉，不可思議。若有聞此二正士名執持懷抱，一切眾人皆當禮敬，如是學士，天上世間皆歸仰之。」

佛說是往古宿世本所行時，八萬四千人遠塵離垢諸法眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是往古宿世本所行時，八萬四千人遠塵離垢諸法眼淨。

正法華經樂普賢品第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法華經樂普賢品第二十六

於時普賢菩薩，過東方江河沙諸佛國土，諸菩薩來者，動諸佛國，雨眾蓮華，鼓億百千姟伎樂，歌歎如來功德，承其開士其大神足無極變化，大菩薩身威神巍巍，聖旨玄妙普照十方，與諸天、龍、神、揵陀羅、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人及非人俱，各各將諸眷屬，各顯神足不可思議，至靈鷲山往詣佛所，稽首足下繞佛七匝，前白佛言：「我從寶超威王如來佛土來，承今世尊演《正法華經》，故至忍界欲得聽受，與諸菩薩無數百千，亦樂聽聞所宣道議。善哉世尊，唯加垂哀，以時頒宣《正法華經》，寧有女人，何所修行，得奉執經卷？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時普賢菩薩，過東方江河沙諸佛國土，諸菩薩來者，動諸佛國，雨眾蓮華，鼓億百千姟伎樂，歌歎如來功德，承其開士其大神足無極變化，大菩薩身威神巍巍，聖旨玄妙普照十方，與諸天、龍、神、揵陀羅、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、人及非人俱，各各將諸眷屬，各顯神足不可思議，至靈鷲山往詣佛所，稽首足下繞佛七匝，前白佛言：「我從寶超威王如來佛土來，承今世尊演《正法華經》，故至忍界欲得聽受，與諸菩薩無數百千，亦樂聽聞所宣道議。善哉世尊，唯加垂哀，以時頒宣《正法華經》，寧有女人，何所修行，得奉執經卷？」

佛時即告普賢菩薩：「族姓子！女人有四事法，得是經卷。何謂為四？一曰常為諸佛所見建護，二曰積功累德不以懈廢，三曰能分別化究暢眾要諸所聚處，四曰普護眾生發未發者。是為四，逮是經卷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時即告普賢菩薩：「族姓子！女人有四事法，得是經卷。何謂為四？一曰常為諸佛所見建護，二曰積功累德不以懈廢，三曰能分別化究暢眾要諸所聚處，四曰普護眾生發未發者。是為四，逮是經卷。」

時普賢菩薩前白佛言：「最後末俗五濁之世，若有比丘受是經典，長擁護之令得吉祥，除眾抂橫毒亦不行，令無伺求得其便者。有受是經，咸共宿衛，令魔波旬不能嬈亂，及諸官屬諸鬼神龍，溝邊溷鬼蠱道符呪，令不得行躬身自往，常以一心擁護法師，常使安隱。若有比丘學此經典，坐起經行精進修業，象馬車乘往到其所護此經典，與諸菩薩眷屬圍遶，俱當往詣法師比丘。受是經者，思惟行者，令不忘失《正法華經》一句之義，乘駕往詣此學士所，目自奉見，為是經舉，見我歡喜普更勤學，當護法師逮得三昧。若復獲致迴轉總持，又當逮成若干百千億周旋總持，曉了一切諸音總持。惟願世尊，若於最後餘殘末俗五濁之世，餘五十歲中，比丘、比丘尼、清信士、清信女，受是經典宣示同學，持書慕求為他人說，最後末俗餘五十歲，若能受是《正法華經》，心存解義精進不廢，致二十一日諸行稍備，已致諸行，二十一日勤心存於法，自現可敬巍巍之德，乘六通馳，與諸眷屬大小相隨，往詣法師勸助法師，二十一日專修此法，使心開解懷致總持。若使法師不化眾生，若不勸助、不能開化，非人得便，猶是法師不得擁護，不致安隱。是故學者常行精進，承佛威神宿衛法師。若有法師，持佛正法便勤精進，願聽總持。其辭呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時普賢菩薩前白佛言：「最後末俗五濁之世，若有比丘受是經典，長擁護之令得吉祥，除眾抂橫毒亦不行，令無伺求得其便者。有受是經，咸共宿衛，令魔波旬不能嬈亂，及諸官屬諸鬼神龍，溝邊溷鬼蠱道符呪，令不得行躬身自往，常以一心擁護法師，常使安隱。若有比丘學此經典，坐起經行精進修業，象馬車乘往到其所護此經典，與諸菩薩眷屬圍遶，俱當往詣法師比丘。受是經者，思惟行者，令不忘失《正法華經》一句之義，乘駕往詣此學士所，目自奉見，為是經舉，見我歡喜普更勤學，當護法師逮得三昧。若復獲致迴轉總持，又當逮成若干百千億周旋總持，曉了一切諸音總持。惟願世尊，若於最後餘殘末俗五濁之世，餘五十歲中，比丘、比丘尼、清信士、清信女，受是經典宣示同學，持書慕求為他人說，最後末俗餘五十歲，若能受是《正法華經》，心存解義精進不廢，致二十一日諸行稍備，已致諸行，二十一日勤心存於法，自現可敬巍巍之德，乘六通馳，與諸眷屬大小相隨，往詣法師勸助法師，二十一日專修此法，使心開解懷致總持。若使法師不化眾生，若不勸助、不能開化，非人得便，猶是法師不得擁護，不致安隱。是故學者常行精進，承佛威神宿衛法師。若有法師，持佛正法便勤精進，願聽總持。其辭呪曰：

「無我除我，因我方便，賓仁和除，甚柔軟柔弱句，見諸佛因諸總持行眾諸說，蓋迴轉盡集會，除眾趣無央數，計諸句三世數等，越有為舉諸法，曉眾生音，師子娛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無我除我，因我方便，賓仁和除，甚柔軟柔弱句，見諸佛因諸總持行眾諸說，蓋迴轉盡集會，除眾趣無央數，計諸句三世數等，越有為舉諸法，曉眾生音，師子娛樂。

「唯然世尊，是則名曰是總持句。若有菩薩，耳根聽聞此總持句，入耳中者，即當知之，普賢菩薩之所建立。是《正法華經》若布天下，閻浮利內值是經者，心當思念：『普賢菩薩威神所致，令我等輩致是經卷，普賢菩薩所行神化，令此眾人致此妙典。』斯等眾生，無數佛所積眾德本，如來、至真手摩其頭。若有書寫執持在手，則奉佛身、敬愛道法。敬書是經，書是經已欲解中義，於此壽終生忉利天。適生天上，八萬四千天人玉女，往就供養鼓琴歌頌，已作天子坐玉女中，而相娛樂。若族姓子，但書是經功德如是，何況誦說思惟中義！是故世尊，一心勤修《正法華經》，書持經卷，常當思惟一切不忘，當禮此人。用書寫此經至德所致，而為千佛所見授臂，臨壽終時面見千佛，遊在吉安不墮惡趣，壽終之後生兜術天，適生天上，八萬四千諸玉女眾，往詣其所鼓諸伎樂，而歌頌德，在諸玉女以法相樂。是族姓子，書此經者功德如斯，何況誦說思惟其義！是故勤修書寫宣傳《正法華經》，思惟奉行皆令具足，專精一心志未曾亂，千佛授臂。臨壽終時，面見千佛不墮惡趣，於是壽終生兜術天，在彌勒佛所成菩薩身，三十二相莊嚴其體，億千玉女眷屬圍遶，是故智者，常當勤修書是經典敷演思惟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊，是則名曰是總持句。若有菩薩，耳根聽聞此總持句，入耳中者，即當知之，普賢菩薩之所建立。是《正法華經》若布天下，閻浮利內值是經者，心當思念：『普賢菩薩威神所致，令我等輩致是經卷，普賢菩薩所行神化，令此眾人致此妙典。』斯等眾生，無數佛所積眾德本，如來、至真手摩其頭。若有書寫執持在手，則奉佛身、敬愛道法。敬書是經，書是經已欲解中義，於此壽終生忉利天。適生天上，八萬四千天人玉女，往就供養鼓琴歌頌，已作天子坐玉女中，而相娛樂。若族姓子，但書是經功德如是，何況誦說思惟中義！是故世尊，一心勤修《正法華經》，書持經卷，常當思惟一切不忘，當禮此人。用書寫此經至德所致，而為千佛所見授臂，臨壽終時面見千佛，遊在吉安不墮惡趣，壽終之後生兜術天，適生天上，八萬四千諸玉女眾，往詣其所鼓諸伎樂，而歌頌德，在諸玉女以法相樂。是族姓子，書此經者功德如斯，何況誦說思惟其義！是故勤修書寫宣傳《正法華經》，思惟奉行皆令具足，專精一心志未曾亂，千佛授臂。臨壽終時，面見千佛不墮惡趣，於是壽終生兜術天，在彌勒佛所成菩薩身，三十二相莊嚴其體，億千玉女眷屬圍遶，是故智者，常當勤修書是經典敷演思惟。」

「唯然世尊，若有書此經卷思惟誦說，功祚無量不可稱限，巍巍如是。是故智者書持是經，當得還致若干功德。吾以是故，建立是經，用五弘意勤念道法，流布天下閻浮利內。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊，若有書此經卷思惟誦說，功祚無量不可稱限，巍巍如是。是故智者書持是經，當得還致若干功德。吾以是故，建立是經，用五弘意勤念道法，流布天下閻浮利內。」

於是能仁如來、至真告普賢曰：「善哉！善哉！汝乃發心多所哀念，精進勤護將來菩薩，勸道於斯無思誼法，其心懷抱無極大哀，發心之頃攝無量行，各執經卷建立擁護。若有受持普賢菩薩宣其名者，則當知之見能仁佛，前已曾聞如是像法，供養奉事見能仁佛，班宣經道講讚善哉，如來摩頭，則當謂之是普賢也。佛之威神之所建立，佛以衣服而覆護之，受如來教，不樂俗業不喜調戲，合偶謿囈不好歌舞，不遊在外，不入屠殺養猪雞鶩，不與女人無益從事。若聞是經，書寫聽受持諷誦說，樂如是像，自然之法思惟奉行，緣內精專自興福力，一切眾生若有覩見，靡不愛敬。若有比丘受持此經，不為婬怒愚癡所縛，不為貪嫉自大所繫，不懷憍慢剛強自用彊梁邪見，己利止足。若有法師普修至賢，最後末俗世餘五十歲五濁之俗，若有比丘受持是經，當作是知思惟解念：『是等族姓子，必至道場降伏魔宮，而轉法輪擊於法鼓，吹大法螺演時法雨，於師子座而處法座。』最後末俗世受持是經，功德如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是能仁如來、至真告普賢曰：「善哉！善哉！汝乃發心多所哀念，精進勤護將來菩薩，勸道於斯無思誼法，其心懷抱無極大哀，發心之頃攝無量行，各執經卷建立擁護。若有受持普賢菩薩宣其名者，則當知之見能仁佛，前已曾聞如是像法，供養奉事見能仁佛，班宣經道講讚善哉，如來摩頭，則當謂之是普賢也。佛之威神之所建立，佛以衣服而覆護之，受如來教，不樂俗業不喜調戲，合偶謿囈不好歌舞，不遊在外，不入屠殺養猪雞鶩，不與女人無益從事。若聞是經，書寫聽受持諷誦說，樂如是像，自然之法思惟奉行，緣內精專自興福力，一切眾生若有覩見，靡不愛敬。若有比丘受持此經，不為婬怒愚癡所縛，不為貪嫉自大所繫，不懷憍慢剛強自用彊梁邪見，己利止足。若有法師普修至賢，最後末俗世餘五十歲五濁之俗，若有比丘受持是經，當作是知思惟解念：『是等族姓子，必至道場降伏魔宮，而轉法輪擊於法鼓，吹大法螺演時法雨，於師子座而處法座。』最後末俗世受持是經，功德如是。

「又是比丘，不猗利養不貪衣鉢，是等法師志性質直，而無諛諂不墮癡冥，其人現在自然如是。若有比丘受持是經，世世不忘所生聰明黠慧，未曾聾盲，現在獲安無有眾患。若毀此經訶學持者而復誹謗，其人現在身致癩病。見書是經非之不可而共調戲，所生之處其身缺漏，為火所燒常遇諍訟，鼻面生靤手足了戾，口目不政其身臭穢，體生瘡痍，醫藥不治困苦難言。若說是經有聞見者，宣之不可增惡不喜，所說不誠言不真實，用是犯惡眾罪之故，得殃無量在所不安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又是比丘，不猗利養不貪衣鉢，是等法師志性質直，而無諛諂不墮癡冥，其人現在自然如是。若有比丘受持是經，世世不忘所生聰明黠慧，未曾聾盲，現在獲安無有眾患。若毀此經訶學持者而復誹謗，其人現在身致癩病。見書是經非之不可而共調戲，所生之處其身缺漏，為火所燒常遇諍訟，鼻面生靤手足了戾，口目不政其身臭穢，體生瘡痍，醫藥不治困苦難言。若說是經有聞見者，宣之不可增惡不喜，所說不誠言不真實，用是犯惡眾罪之故，得殃無量在所不安。」

佛言：「是故普賢！若見比丘受持是經，遙起遠迎恭敬承事，如奉如來。今佛現在靡不歸命，歸彼法師如是無異，乃應佛教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「是故普賢！若見比丘受持是經，遙起遠迎恭敬承事，如奉如來。今佛現在靡不歸命，歸彼法師如是無異，乃應佛教。」

佛說是樂普賢品時，如江河沙億百千姟諸菩薩眾，皆逮總持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是樂普賢品時，如江河沙億百千姟諸菩薩眾，皆逮總持。

正法華經囑累品第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法華經囑累品第二十七

於是世尊能仁，從法座起，合諸菩薩，如其色像示現神足，都舉大會著其右掌，而讚歎曰：「諸族姓子，佛從無數不可計會億百千劫積累造行，乃成無上正真之道，得度無極，故取諸賢安措右掌，舉手下之以為念識，當受斯經持諷誦讀，當為眾會分別說之，令諸群生普得見聞。又族姓子，心無所著，勿得祕惜此《正法華經》，志無所畏，則施佛慧、如來之慧、自在之慧，則為無上無極法施。當學佛行，無得矜惜慳嫉愛重，宜廣示現斯如來慧，當使通聞至於不至，往所不往，當勤聽受此要經典。其不信者，當令信樂，當勸群生入于尊法。諸族姓子，能如是者，則知如來之所建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊能仁，從法座起，合諸菩薩，如其色像示現神足，都舉大會著其右掌，而讚歎曰：「諸族姓子，佛從無數不可計會億百千劫積累造行，乃成無上正真之道，得度無極，故取諸賢安措右掌，舉手下之以為念識，當受斯經持諷誦讀，當為眾會分別說之，令諸群生普得見聞。又族姓子，心無所著，勿得祕惜此《正法華經》，志無所畏，則施佛慧、如來之慧、自在之慧，則為無上無極法施。當學佛行，無得矜惜慳嫉愛重，宜廣示現斯如來慧，當使通聞至於不至，往所不往，當勤聽受此要經典。其不信者，當令信樂，當勸群生入于尊法。諸族姓子，能如是者，則知如來之所建立。」

時諸菩薩，為能仁世尊所見諮嗟，悉踊躍加敬傾身側體，低頭叉手稽首自歸，向能仁佛同聲啟白：「唯如世尊所勅，不敢違教，請奉行之，具足順從如佛所宣，願勿為慮。」諸菩薩三啟如是，所至到處，周旋十方頒宣聖旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩，為能仁世尊所見諮嗟，悉踊躍加敬傾身側體，低頭叉手稽首自歸，向能仁佛同聲啟白：「唯如世尊所勅，不敢違教，請奉行之，具足順從如佛所宣，願勿為慮。」諸菩薩三啟如是，所至到處，周旋十方頒宣聖旨。

爾時能仁正覺一切發遣，十方世界諸來世尊，各隨便宜從其所安。時十方佛皆亦報曰：「如來亦當從宜所安。」諸如來正覺、多寶世尊，七寶講堂佛之塔廟，即復故處。又諸如來皆從所安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時能仁正覺一切發遣，十方世界諸來世尊，各隨便宜從其所安。時十方佛皆亦報曰：「如來亦當從宜所安。」諸如來正覺、多寶世尊，七寶講堂佛之塔廟，即復故處。又諸如來皆從所安。

佛說是經時，十方無量異佛世界諸來大聖，坐佛樹下處師子座，多寶如來及大士等，諸餘學行現佛前者，不可計會無數無量，并從地中踊出菩薩，諸大聲聞四部之眾，諸天、龍、神、阿須倫、揵沓惒，世間人民，聞佛所說，莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，十方無量異佛世界諸來大聖，坐佛樹下處師子座，多寶如來及大士等，諸餘學行現佛前者，不可計會無數無量，并從地中踊出菩薩，諸大聲聞四部之眾，諸天、龍、神、阿須倫、揵沓惒，世間人民，聞佛所說，莫不歡喜。