正法華經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法華經卷第九

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

常被輕慢品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常被輕慢品第十九

於是佛告德大勢菩薩：「是故當知，其有比丘、比丘尼、清信士、清信女，持斯經典，假使四部罵詈誹謗，出麁獷辭訶制止之，罪不可限。設復有人，聞是經卷受持諷誦，為他人說廣解其誼，獲上妙福。如斯疇類，佛所諮嗟，眼耳鼻口身意清淨，而無蔽礙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛告德大勢菩薩：「是故當知，其有比丘、比丘尼、清信士、清信女，持斯經典，假使四部罵詈誹謗，出麁獷辭訶制止之，罪不可限。設復有人，聞是經卷受持諷誦，為他人說廣解其誼，獲上妙福。如斯疇類，佛所諮嗟，眼耳鼻口身意清淨，而無蔽礙。」

又告德大勢：「乃去往古久遠世時，不可稱限廣遠無量不可議劫，有佛號寂趣音王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，劫名離大財，世界曰大柱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又告德大勢：「乃去往古久遠世時，不可稱限廣遠無量不可議劫，有佛號寂趣音王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，劫名離大財，世界曰大柱。」

佛語德大勢：「寂趣音王如來，普為諸天自境界人，講經化導，與聲聞乘演四聖諦，度老病死使近泥洹，解十二緣所由從起，為諸菩薩講六度無極，使至無上正真之道，現如來慧所行常連。佛壽四江河沙億百千姟劫；佛滅度後正法住立，如一閻浮提億百千姟塵數劫；其像法立，如四天下億百千姟塵數劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語德大勢：「寂趣音王如來，普為諸天自境界人，講經化導，與聲聞乘演四聖諦，度老病死使近泥洹，解十二緣所由從起，為諸菩薩講六度無極，使至無上正真之道，現如來慧所行常連。佛壽四江河沙億百千姟劫；佛滅度後正法住立，如一閻浮提億百千姟塵數劫；其像法立，如四天下億百千姟塵數劫。」

又語德大勢：「其佛滅度後像法沒盡，次復有佛，續號寂趣音王，展轉相承二十億千如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師。時此諸佛次第滅度，正法沒已像法次盡，彼世比丘，憍慢自大越背法詔。有一比丘，名曰常被輕慢，為菩薩學。何故名之常被輕慢？其開士見比丘、比丘尼、清信士、清信女，每謂之曰：『諸賢無得憍慢自高。所以者何？諸賢志趣，當尚菩薩、如來、至真、等正覺，以是方便，慎所緣誼。』為諸比丘講菩薩行，不受所誨不肯諷誦，遙見四部仍謂之曰：『我身終不輕慢諸賢人，普當學菩薩高行，得至如來、至真、等正覺。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又語德大勢：「其佛滅度後像法沒盡，次復有佛，續號寂趣音王，展轉相承二十億千如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師。時此諸佛次第滅度，正法沒已像法次盡，彼世比丘，憍慢自大越背法詔。有一比丘，名曰常被輕慢，為菩薩學。何故名之常被輕慢？其開士見比丘、比丘尼、清信士、清信女，每謂之曰：『諸賢無得憍慢自高。所以者何？諸賢志趣，當尚菩薩、如來、至真、等正覺，以是方便，慎所緣誼。』為諸比丘講菩薩行，不受所誨不肯諷誦，遙見四部仍謂之曰：『我身終不輕慢諸賢人，普當學菩薩高行，得至如來、至真、等正覺。』」

佛語德大勢：「爾時四部得聞此言，咸興恚怒毀呰罵詈：『此一比丘，不問吾等、不見人心，反自貢高云見人心，授我等決，當成無上至真、等正覺，人所不欲非常之事，而為人說。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語德大勢：「爾時四部得聞此言，咸興恚怒毀呰罵詈：『此一比丘，不問吾等、不見人心，反自貢高云見人心，授我等決，當成無上至真、等正覺，人所不欲非常之事，而為人說。』」

又語德大勢：「若一比丘行值大雨，蒙佛威神如被覆蓋，身不漬溺，雖見罵詈心不恚恨，面色不變，若聞其言憎不喜者，以瓦石擲，續遙舉聲而教之曰：『勿行輕慢，修忍辱心、發菩薩意。』所以者何？爾時比丘、比丘尼、清信士、清信女，貢高自大數數聞見。大士教曰：『吾心常謙不輕諸賢，雖見罵辱心不增減。』彼等四輩，因共名之常被輕慢。斯一大士臨欲壽終，得聞寂趣音王如來講《正法華經》二十頌本深妙之誼億百千事。大士臨終，踊在虛空唱揚大音，歎斯經典而告之曰：『仁當受經，亦當逮得如前淨眼，耳鼻口身意亦清淨，已獲斯淨，更即增益二十億姟壽，逮得定意，復為眾人講是經典。』前時四部聞其所說而毀呰之，名此大士為常被輕慢建自大者，見此大士微妙神力、辯才慧力、善權道力，皆來歸伏敬宗為友，聽聞經法。是等輩類，餘不可計無數億人，便立無上正真道意。時彼大士壽沒之後，便值二十百千億如來正真，此諸世尊，皆為講說《正法華經》。稍稍進前，以是德本，復更值見二十億百千如來，皆同一號，號雷鳴音王，皆從得聞如斯經典。復更值遇二十億百千如來，皆復同號，名雷音王，亦復從聞《正法華經》，受持諷誦為四輩說，在所生處，常自然獲眼淨耳淨鼻淨口淨身淨意淨，視聽洞徹，鼻通口辯，身能輕舉，意覩眾生心，普為四輩演斯經典分別其誼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又語德大勢：「若一比丘行值大雨，蒙佛威神如被覆蓋，身不漬溺，雖見罵詈心不恚恨，面色不變，若聞其言憎不喜者，以瓦石擲，續遙舉聲而教之曰：『勿行輕慢，修忍辱心、發菩薩意。』所以者何？爾時比丘、比丘尼、清信士、清信女，貢高自大數數聞見。大士教曰：『吾心常謙不輕諸賢，雖見罵辱心不增減。』彼等四輩，因共名之常被輕慢。斯一大士臨欲壽終，得聞寂趣音王如來講《正法華經》二十頌本深妙之誼億百千事。大士臨終，踊在虛空唱揚大音，歎斯經典而告之曰：『仁當受經，亦當逮得如前淨眼，耳鼻口身意亦清淨，已獲斯淨，更即增益二十億姟壽，逮得定意，復為眾人講是經典。』前時四部聞其所說而毀呰之，名此大士為常被輕慢建自大者，見此大士微妙神力、辯才慧力、善權道力，皆來歸伏敬宗為友，聽聞經法。是等輩類，餘不可計無數億人，便立無上正真道意。時彼大士壽沒之後，便值二十百千億如來正真，此諸世尊，皆為講說《正法華經》。稍稍進前，以是德本，復更值見二十億百千如來，皆同一號，號雷鳴音王，皆從得聞如斯經典。復更值遇二十億百千如來，皆復同號，名雷音王，亦復從聞《正法華經》，受持諷誦為四輩說，在所生處，常自然獲眼淨耳淨鼻淨口淨身淨意淨，視聽洞徹，鼻通口辯，身能輕舉，意覩眾生心，普為四輩演斯經典分別其誼。」

佛語德大勢：「常被輕慢大士，供養奉事若干億百千數如來已，復更值無數億百千如來，亦復從受《正法華經》，以是德本，自致無上正真之道成最正覺。德大勢！菩薩欲知大士常被輕慢於寂趣音王如來之世為四部人說經法者不乎？則我身是也。假使爾時設不受是《正法華經》，不持諷誦為人說者，不能疾逮無上正真道成最正覺。備從過去諸佛世尊，聞此經典，受持諷誦廣為人說致最正覺。爾時比丘、比丘尼、清信士、清信女，其一大士為說經言，我行恭敬不輕諸賢，仁等當逮如來正覺道德之慧。又諸四部輕彼大士罵詈形笑不自改者，二十億千劫所生之處，常不值佛不聞法聲，又萬劫中墮無可大地獄，拷掠燒炙痛不可言。罪已畢竟從地獄出，以彼大士教化之故，令發無上正真道意，皆得神通，慧無罣礙，今悉現在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語德大勢：「常被輕慢大士，供養奉事若干億百千數如來已，復更值無數億百千如來，亦復從受《正法華經》，以是德本，自致無上正真之道成最正覺。德大勢！菩薩欲知大士常被輕慢於寂趣音王如來之世為四部人說經法者不乎？則我身是也。假使爾時設不受是《正法華經》，不持諷誦為人說者，不能疾逮無上正真道成最正覺。備從過去諸佛世尊，聞此經典，受持諷誦廣為人說致最正覺。爾時比丘、比丘尼、清信士、清信女，其一大士為說經言，我行恭敬不輕諸賢，仁等當逮如來正覺道德之慧。又諸四部輕彼大士罵詈形笑不自改者，二十億千劫所生之處，常不值佛不聞法聲，又萬劫中墮無可大地獄，拷掠燒炙痛不可言。罪已畢竟從地獄出，以彼大士教化之故，令發無上正真道意，皆得神通，慧無罣礙，今悉現在。」

佛語德大勢：「欲知爾時四部毀呰形笑恚罵大士者不？今此會中颰陀和等五百菩薩，師子月等五百比丘、比丘尼，今在佛前五百清信士、五百清信女等，皆不退轉，當成無上正真之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語德大勢：「欲知爾時四部毀呰形笑恚罵大士者不？今此會中颰陀和等五百菩薩，師子月等五百比丘、比丘尼，今在佛前五百清信士、五百清信女等，皆不退轉，當成無上正真之道。」

佛告德大勢：「此《正法華經》其誼廣大，威神無量一切無慶，諸菩薩大士所當欽尚。如來滅後其受斯經，持諷誦讀得福如是，逮成無上正真道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告德大勢：「此《正法華經》其誼廣大，威神無量一切無慶，諸菩薩大士所當欽尚。如來滅後其受斯經，持諷誦讀得福如是，逮成無上正真道。」

於是世尊，而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊，而歎頌曰：

「今我識念， 往古過事， 佛名寂趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今我識念， 往古過事， 佛名寂趣，

音聲之王。 威神無量， 天人所敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音聲之王。 威神無量， 天人所敬，

為諸眾生， 人民講法。 其佛最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生， 人民講法。 其佛最勝，

滅度之後， 然其正法， 最末世時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅度之後， 然其正法， 最末世時，

有一比丘， 為菩薩行， 因時號名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一比丘， 為菩薩行， 因時號名，

常被輕慢。 即時往至， 於比丘眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常被輕慢。 即時往至， 於比丘眾，

及比丘尼， 所覩顛倒， 但勸化之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及比丘尼， 所覩顛倒， 但勸化之。

志行佛道， 自宣我心， 不懷憍恣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志行佛道， 自宣我心， 不懷憍恣，

罵詈輕毀， 每見形笑， 彼時常為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罵詈輕毀， 每見形笑， 彼時常為，

使聞此言。 假使得聞， 此經法時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使聞此言。 假使得聞， 此經法時，

若復住立， 設有所作。 時明慧者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若復住立， 設有所作。 時明慧者，

臨欲壽終， 用分別說， 此《正法華》， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臨欲壽終， 用分別說， 此《正法華》，

尋時報應， 增益壽命， 變現其身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋時報應， 增益壽命， 變現其身，

而得自在。 處在虛空， 講說經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而得自在。 處在虛空， 講說經典，

教化一切， 悉發道慧。 於時大士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化一切， 悉發道慧。 於時大士，

壽終沒後， 逮見諸佛， 億百千姟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽終沒後， 逮見諸佛， 億百千姟。

稍稍漸漸， 開化入法， 為分別說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稍稍漸漸， 開化入法， 為分別說，

於斯經卷。 諸最勝子， 得成為佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於斯經卷。 諸最勝子， 得成為佛，

則我身是， 能仁如來。 其諸比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則我身是， 能仁如來。 其諸比丘，

口憙誹謗， 眾比丘尼， 及清信士， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 口憙誹謗， 眾比丘尼， 及清信士，

彼時所有， 諸清信女， 被蒙開化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時所有， 諸清信女， 被蒙開化，

聞經解慧， 常當覩見， 無數億佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞經解慧， 常當覩見， 無數億佛，

則颰陀和， 五百人是。 諸比丘眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則颰陀和， 五百人是。 諸比丘眾，

及比丘尼， 清信士女， 今見佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及比丘尼， 清信士女， 今見佛前。

吾爾時悉， 令聞尊法， 皆開化之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾爾時悉， 令聞尊法， 皆開化之，

使得曉了。 於今佛身， 滅度之後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使得曉了。 於今佛身， 滅度之後，

數數當受， 奉斯經卷。 無數億億， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數數當受， 奉斯經卷。 無數億億，

而當思惟， 未曾得聞， 如是之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而當思惟， 未曾得聞， 如是之法。

假使有佛， 億百千數， 希聞講說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使有佛， 億百千數， 希聞講說，

如斯等經。 是故以聞， 如是像典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如斯等經。 是故以聞， 如是像典，

自在聖尊， 稱讚經典。 我滅度後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在聖尊， 稱讚經典。 我滅度後，

若有說此， 頻數當忍， 受《正法華》。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有說此， 頻數當忍， 受《正法華》。」

正法華經如來神足行品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法華經如來神足行品第二十

爾時于彼三千世界塵數億百千姟諸菩薩等從地踊出者，一切皆悉住世尊前，僉然叉手白大聖曰：「如來滅後，布露經典遍諸佛國，及世尊土滅度之處，於彼所在講說斯經，多所利益。若有受持此妙典要，講讀書寫為人說者，德不可量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時于彼三千世界塵數億百千姟諸菩薩等從地踊出者，一切皆悉住世尊前，僉然叉手白大聖曰：「如來滅後，布露經典遍諸佛國，及世尊土滅度之處，於彼所在講說斯經，多所利益。若有受持此妙典要，講讀書寫為人說者，德不可量。」

於時溥首，處於忍界諸菩薩無數億百千姟，受比丘、比丘尼、清信士、清信女，諸天、龍、神、健沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒及人非人，如來皆為神足變化。如來、至真、等正覺，為現瑞應，悉得柔順法忍，皆令書寫《正法華經》，化異世界億百千數諸菩薩等，各各坐于諸寶樹下師子座上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時溥首，處於忍界諸菩薩無數億百千姟，受比丘、比丘尼、清信士、清信女，諸天、龍、神、健沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒及人非人，如來皆為神足變化。如來、至真、等正覺，為現瑞應，悉得柔順法忍，皆令書寫《正法華經》，化異世界億百千數諸菩薩等，各各坐于諸寶樹下師子座上。

爾時能仁世尊，及此一切如來正覺，現其神足具足充滿，百千歲中有所興立，應時百千歲中功德自然，而大光明滅除陰雲，彈指之頃自然有聲靡不通達，十方佛國一切世界六反震動，諸天、龍、神、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒，承佛威神各隨所住，無央數千諸佛世界，普悉覩見斯忍佛土。又諸如來十方無數億百千姟，各各自坐諸寶樹下師子座上，能仁如來、多寶世尊，於彼七寶廟寺講堂，自然嚴淨師子之座，威曜顯赫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時能仁世尊，及此一切如來正覺，現其神足具足充滿，百千歲中有所興立，應時百千歲中功德自然，而大光明滅除陰雲，彈指之頃自然有聲靡不通達，十方佛國一切世界六反震動，諸天、龍、神、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒，承佛威神各隨所住，無央數千諸佛世界，普悉覩見斯忍佛土。又諸如來十方無數億百千姟，各各自坐諸寶樹下師子座上，能仁如來、多寶世尊，於彼七寶廟寺講堂，自然嚴淨師子之座，威曜顯赫。

無數無限不可計會億百千姟菩薩大士及四部眾，見斯變化，心中愕然驚喜無量，得未曾有。則聞空中音聲，而歌頌曰：「仁者！欲知過是無限不可思議億百千姟諸佛世界，有佛世界，名曰忍土，於彼有佛，號能仁如來，為諸菩薩大士，講《正法華經》方等典詔，一切諸佛普護斯經，用救菩薩大士。以故諸賢，心當質直清淨，稽首歸命勸讚奉侍，供養彼能仁正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數無限不可計會億百千姟菩薩大士及四部眾，見斯變化，心中愕然驚喜無量，得未曾有。則聞空中音聲，而歌頌曰：「仁者！欲知過是無限不可思議億百千姟諸佛世界，有佛世界，名曰忍土，於彼有佛，號能仁如來，為諸菩薩大士，講《正法華經》方等典詔，一切諸佛普護斯經，用救菩薩大士。以故諸賢，心當質直清淨，稽首歸命勸讚奉侍，供養彼能仁正覺。」

於時眾生聞空中自然之音，有佛世尊，號曰能仁，這聞名稱，應時叉手，以若干種華香衣服幢幡雜香，舉手各散忍世界，瓔珞珠璣、諸貫真珠、如意寶珠而供養之。其華香幡蓋、瓔珞珠璣、明月寶珠，自然來入於忍世界，尋時合會為寶華蓋，在於虛空悉覆諸佛及菩薩上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時眾生聞空中自然之音，有佛世尊，號曰能仁，這聞名稱，應時叉手，以若干種華香衣服幢幡雜香，舉手各散忍世界，瓔珞珠璣、諸貫真珠、如意寶珠而供養之。其華香幡蓋、瓔珞珠璣、明月寶珠，自然來入於忍世界，尋時合會為寶華蓋，在於虛空悉覆諸佛及菩薩上。

時彼世尊告諸異行，及佛前住諸菩薩眾：「如來正覺功德威神，不可思議。諸族姓子，於無數億那術百千姟劫，說此經誼不可究竟，雖無央數若干種經，所不能及不可限盡，欲度彼岸難得邊際。諸族姓子，舉要言之，假令有人欲了斯經要，悉佛威神普諸佛法，諸世尊界諸佛精進，諸佛閑居諸佛妙力，示現是經。故族姓子，佛滅度後，當以慇懃求此經典，受持書寫精進奉行，供養承事為他人說。設使有人，齎此經行講讚書寫，思惟奉宣著於竹帛，若在精舍齋堂室宅，大林樹下若在水邊，當起塔廟。所以者何？則為如來所處之地，觀是道場佛所坐樹，則當察之，一切如來正覺所遊，群聖世雄轉法輪處，十方諸佛在中滅度，等無差特。」於斯世尊，而歎頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼世尊告諸異行，及佛前住諸菩薩眾：「如來正覺功德威神，不可思議。諸族姓子，於無數億那術百千姟劫，說此經誼不可究竟，雖無央數若干種經，所不能及不可限盡，欲度彼岸難得邊際。諸族姓子，舉要言之，假令有人欲了斯經要，悉佛威神普諸佛法，諸世尊界諸佛精進，諸佛閑居諸佛妙力，示現是經。故族姓子，佛滅度後，當以慇懃求此經典，受持書寫精進奉行，供養承事為他人說。設使有人，齎此經行講讚書寫，思惟奉宣著於竹帛，若在精舍齋堂室宅，大林樹下若在水邊，當起塔廟。所以者何？則為如來所處之地，觀是道場佛所坐樹，則當察之，一切如來正覺所遊，群聖世雄轉法輪處，十方諸佛在中滅度，等無差特。」於斯世尊，而歎頌曰：

「世愍哀法， 不可思議， 而常建立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世愍哀法， 不可思議， 而常建立，

神通之慧， 亦復示現， 普等明目， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通之慧， 亦復示現， 普等明目，

眾生一切， 悉得歡喜。 其舌神根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生一切， 悉得歡喜。 其舌神根，

暢音梵天， 演奮光明， 億百千姟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 暢音梵天， 演奮光明， 億百千姟。

諸群萌類， 覩見神足， 怪未曾有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸群萌類， 覩見神足， 怪未曾有，

皆入大道。 又聖導師， 興一大光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆入大道。 又聖導師， 興一大光，

彈指之頃， 宣洪音聲， 即時普告， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彈指之頃， 宣洪音聲， 即時普告，

一切佛土， 周遍十方， 諸佛世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛土， 周遍十方， 諸佛世界。

如此變化， 及餘感動， 大聖所現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此變化， 及餘感動， 大聖所現，

瑞應如是。 如來爾時， 皆令歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑞應如是。 如來爾時， 皆令歡喜，

佛滅度後， 奉是經卷， 安住宣暢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛滅度後， 奉是經卷， 安住宣暢，

功德之法， 無央數劫， 不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德之法， 無央數劫， 不可思議。

持是經卷， 福祚之限， 導師諮嗟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持是經卷， 福祚之限， 導師諮嗟，

若干無量。 欲盡其限， 不可邊崖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若干無量。 欲盡其限， 不可邊崖，

猶如虛空， 不可窮極。 名稱至德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如虛空， 不可窮極。 名稱至德，

無能思惟， 持是經者， 淨德常然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無能思惟， 持是經者， 淨德常然。

則為見佛， 大聖導師， 及吾於世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則為見佛， 大聖導師， 及吾於世，

滅度大通。 則此一切， 諸菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅度大通。 則此一切， 諸菩薩眾，

并復覩此， 四部之會， 其有值遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并復覩此， 四部之會， 其有值遇，

斯經典者， 則為遭見， 今日之會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯經典者， 則為遭見， 今日之會。

佛滅度後， 亦復在此， 及彼十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛滅度後， 亦復在此， 及彼十方，

諸佛世界， 其有能持， 此經卷者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世界， 其有能持， 此經卷者，

則為覩覲， 諸過去佛， 及於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則為覩覲， 諸過去佛， 及於十方，

今現在佛。 目自面見， 供養奉持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今現在佛。 目自面見， 供養奉持，

悉當悅意， 向人中上。 在於道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉當悅意， 向人中上。 在於道場，

所可思惟， 當速受持， 於此經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所可思惟， 當速受持， 於此經典，

自然辯才， 無所罣礙。 設本種命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然辯才， 無所罣礙。 設本種命，

不能長者， 當分別曉， 於斯經誼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能長者， 當分別曉， 於斯經誼，

便當受持， 於此世尊， 曉了諸經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便當受持， 於此世尊， 曉了諸經，

次第所歸。 大聖世尊， 滅度之後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第所歸。 大聖世尊， 滅度之後，

假使有人， 至誠說者。 分別此經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使有人， 至誠說者。 分別此經，

議理所趣， 則講審諦， 諸經卷誼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 議理所趣， 則講審諦， 諸經卷誼。

其人光明， 分別所覺， 譬如日月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人光明， 分別所覺， 譬如日月，

普照遠近。 遊於天下， 在所至到， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照遠近。 遊於天下， 在所至到，

勸化發起， 無數菩薩。 是故智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸化發起， 無數菩薩。 是故智慧，

諸菩薩眾， 聞如是像， 經無等倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩眾， 聞如是像， 經無等倫。

我滅度後， 奉此經典， 其人不疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我滅度後， 奉此經典， 其人不疑，

於佛大道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛大道。」

正法華經藥王菩薩品第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法華經藥王菩薩品第二十一

於是宿王華菩薩前白佛言：「藥王菩薩，以何等故，遊忍世界，堪任無數勤苦之難？善哉天尊，願為十方諸佛世界菩薩聲聞雲集於斯，若有聞佛班宣藥王初發道心宿行功勳，為今眾會及後來世，普聞受持追學究竟，天人龍鬼、諸尊神王，僉皆悅豫發大道意，自致正覺度脫一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是宿王華菩薩前白佛言：「藥王菩薩，以何等故，遊忍世界，堪任無數勤苦之難？善哉天尊，願為十方諸佛世界菩薩聲聞雲集於斯，若有聞佛班宣藥王初發道心宿行功勳，為今眾會及後來世，普聞受持追學究竟，天人龍鬼、諸尊神王，僉皆悅豫發大道意，自致正覺度脫一切。」

於時世尊，見宿王華發心至誠，為一切諸佛，讚曰：「善哉！乃為將來諸菩薩施，勸進後學令入道智。諦聽諦聽！善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊，見宿王華發心至誠，為一切諸佛，讚曰：「善哉！乃為將來諸菩薩施，勸進後學令入道智。諦聽諦聽！善思念之。」

「唯然世尊，願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊，願樂欲聞。」

佛言：「乃往過去江河沙劫，爾時有佛，號離垢日月光首如來、至真、等正覺，出現於世，其土壽命四萬二千歲，教化眾生濟度危厄，於時十方菩薩大會有八十億，諸聲聞眾七十二江河沙等。又其佛土而無女人三惡之趣，無阿須倫八難之患。其地平正紺琉璃色，眾寶校成莊嚴清淨，生眾寶樹周迴圍遶，珍琦珓珞周匝覆蓋，竪諸幢幡，寶瓶香爐燒眾名香，一切樹下設寶床榻，坐具嚴飾不可稱載，諸坐具上有五千億諸天之座，鼓諸音樂歌佛功德，以為供養。於時其佛，為諸菩薩及聲聞眾，分別講說《正法華經》。時有菩薩，名眾生憙見，聞佛敷演散解義要，即奉佛法遵習苦行，夙夜精進萬二千歲，經行不坐竟萬二千歲，即便逮得普現三昧。逮此定已輒復思惟：『吾以逮是普現三昧，便能致此《正法華經》。』因逮定意，踊躍歡喜心自念言：『我當供養離垢日月光首如來、至真，奉《正法華經》。』即如其像三昧正受，處在虛空，雨心天華雜香栴檀，用供養佛。應時所雨眾華雜香，普熏十方諸佛世界，其聞香者悉得法忍，眾生之類和心相向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「乃往過去江河沙劫，爾時有佛，號離垢日月光首如來、至真、等正覺，出現於世，其土壽命四萬二千歲，教化眾生濟度危厄，於時十方菩薩大會有八十億，諸聲聞眾七十二江河沙等。又其佛土而無女人三惡之趣，無阿須倫八難之患。其地平正紺琉璃色，眾寶校成莊嚴清淨，生眾寶樹周迴圍遶，珍琦珓珞周匝覆蓋，竪諸幢幡，寶瓶香爐燒眾名香，一切樹下設寶床榻，坐具嚴飾不可稱載，諸坐具上有五千億諸天之座，鼓諸音樂歌佛功德，以為供養。於時其佛，為諸菩薩及聲聞眾，分別講說《正法華經》。時有菩薩，名眾生憙見，聞佛敷演散解義要，即奉佛法遵習苦行，夙夜精進萬二千歲，經行不坐竟萬二千歲，即便逮得普現三昧。逮此定已輒復思惟：『吾以逮是普現三昧，便能致此《正法華經》。』因逮定意，踊躍歡喜心自念言：『我當供養離垢日月光首如來、至真，奉《正法華經》。』即如其像三昧正受，處在虛空，雨心天華雜香栴檀，用供養佛。應時所雨眾華雜香，普熏十方諸佛世界，其聞香者悉得法忍，眾生之類和心相向。

「眾生憙見菩薩，從定意起重自思惟：『雖用雜物供養於佛，不能暢盡至真之德，以身供養爾乃無上。』尋如所念，斷絕五穀專食眾香，眾香華汁而以飲之，日使身中內外皆香，如是服香竟十二年。復和眾香以塗其體，香油潤衣，而立誓願：『以身為燈，為一切故。』即然其身供養諸佛。以精誠故，其光遍照八十江河沙諸佛世界，應時諸佛同聲讚曰：『善哉！善哉！族姓子！精進乃爾，世之希有，斯真供養如來經典，乃為眾生忍苦不勞，超踰天人一切所行，國財妻子施所不及，供養之中為尊為上，為最為長為無疇匹，以身施者乃成法施。』諸佛世尊歎是德已，則便默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生憙見菩薩，從定意起重自思惟：『雖用雜物供養於佛，不能暢盡至真之德，以身供養爾乃無上。』尋如所念，斷絕五穀專食眾香，眾香華汁而以飲之，日使身中內外皆香，如是服香竟十二年。復和眾香以塗其體，香油潤衣，而立誓願：『以身為燈，為一切故。』即然其身供養諸佛。以精誠故，其光遍照八十江河沙諸佛世界，應時諸佛同聲讚曰：『善哉！善哉！族姓子！精進乃爾，世之希有，斯真供養如來經典，乃為眾生忍苦不勞，超踰天人一切所行，國財妻子施所不及，供養之中為尊為上，為最為長為無疇匹，以身施者乃成法施。』諸佛世尊歎是德已，則便默然。

「於時菩薩自然其身，千二百歲火故不滅，用一心故無有苦患。於是之後火焰乃息，勤修精進供養法故，於是終沒還生其世，更復值見離垢日月光首如來、至真之士，生離垢施國王宮內，自然化生結加趺坐，而為父母說此頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時菩薩自然其身，千二百歲火故不滅，用一心故無有苦患。於是之後火焰乃息，勤修精進供養法故，於是終沒還生其世，更復值見離垢日月光首如來、至真之士，生離垢施國王宮內，自然化生結加趺坐，而為父母說此頌曰：

「『尊王識念我本行， 堅強勤修大精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『尊王識念我本行， 堅強勤修大精進，

所重愛身以用施， 建立住此逮三昧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所重愛身以用施， 建立住此逮三昧。』

「說此偈已啟其父母：『離垢日月光首如來、至真，今故現在，吾往昔時至心供養，因是逮致了一切音總持法要。是《正法華》，無上經典學中要者，經卷本有八十姟百千億那術姟偈，當一心思，何所造作立佛像摸，而常心中無瞋恚怒。此《正法華》，菩薩所行，吾本宿世習若干千億百千姟偈，從彼如來而聞受之。』離垢施王讚其子曰：『善哉！善哉！當共俱往躬身當覲供養聖尊。』說此言已，與父王俱踊在空中，去地七刃經行虛空，足不蹈地，其身正坐七寶珓珞珍琦帳中，往詣佛所叉手禮佛，以頌讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此偈已啟其父母：『離垢日月光首如來、至真，今故現在，吾往昔時至心供養，因是逮致了一切音總持法要。是《正法華》，無上經典學中要者，經卷本有八十姟百千億那術姟偈，當一心思，何所造作立佛像摸，而常心中無瞋恚怒。此《正法華》，菩薩所行，吾本宿世習若干千億百千姟偈，從彼如來而聞受之。』離垢施王讚其子曰：『善哉！善哉！當共俱往躬身當覲供養聖尊。』說此言已，與父王俱踊在空中，去地七刃經行虛空，足不蹈地，其身正坐七寶珓珞珍琦帳中，往詣佛所叉手禮佛，以頌讚曰：

「『人中之尊， 顏姿離垢， 其光巍巍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『人中之尊， 顏姿離垢， 其光巍巍，

照於十方。 吾本供養， 聖尊無極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照於十方。 吾本供養， 聖尊無極，

今復自親， 故來奉面。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今復自親， 故來奉面。』

「爾時眾生憙見菩薩大士，說此偈已，前白離垢日月光首如來、至真：『世尊垂恩愍哀十方，故復現在訓誨一切，度脫眾生無不蒙賴。』時離垢日月光首如來，告眾生憙見菩薩：『今時已至吾欲滅度，以此法教而相囑累，佛因其時至所教周悉，亂世欲到吾捨去矣，為佛施座今取滅度。』又告之曰：『以斯經典重相囑累，普令流布等潤十方，咸使一切皆蒙福慶。』眾生憙見則曰：『受教。』其佛夜半便取滅度。於時菩薩眾生憙見見佛滅度，以栴檀香琦異妙香蛇維佛身，取其舍利香汁洗之，感慕哀泣淚下如雨，修造寶瓶八萬四千，立七寶塔高至梵天，莊嚴幢蓋懸眾寶鈴。心自念言：『吾已供養世尊舍利，當復更事超過於前。』告諸菩薩及大聲聞，諸天龍神一切人民：『諸族姓子咸共思念，世尊舍利普共供養。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時眾生憙見菩薩大士，說此偈已，前白離垢日月光首如來、至真：『世尊垂恩愍哀十方，故復現在訓誨一切，度脫眾生無不蒙賴。』時離垢日月光首如來，告眾生憙見菩薩：『今時已至吾欲滅度，以此法教而相囑累，佛因其時至所教周悉，亂世欲到吾捨去矣，為佛施座今取滅度。』又告之曰：『以斯經典重相囑累，普令流布等潤十方，咸使一切皆蒙福慶。』眾生憙見則曰：『受教。』其佛夜半便取滅度。於時菩薩眾生憙見見佛滅度，以栴檀香琦異妙香蛇維佛身，取其舍利香汁洗之，感慕哀泣淚下如雨，修造寶瓶八萬四千，立七寶塔高至梵天，莊嚴幢蓋懸眾寶鈴。心自念言：『吾已供養世尊舍利，當復更事超過於前。』告諸菩薩及大聲聞，諸天龍神一切人民：『諸族姓子咸共思念，世尊舍利普共供養。』」

於是佛告宿王華菩薩：「當爾世時，眾生憙見菩薩勸率眾人，供奉舍利八萬四千塔，於塔寺前，建立形像百福德相，然無數燈燒香散華，光顯道法，供養奉事七萬二千歲。供養訖竟，在其眾會，化無數千諸聲聞眾，開諸菩薩皆令逮得普現三昧。見眾菩薩建立定已，自現其身諸根缺漏。諸菩薩眾及諸弟子、天龍鬼神，舉聲號咷淚下如雨：『是族姓子眾生憙見菩薩大士，是我等師開化我黨，今現缺減諸根不具，是故悲酸不能自勝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛告宿王華菩薩：「當爾世時，眾生憙見菩薩勸率眾人，供奉舍利八萬四千塔，於塔寺前，建立形像百福德相，然無數燈燒香散華，光顯道法，供養奉事七萬二千歲。供養訖竟，在其眾會，化無數千諸聲聞眾，開諸菩薩皆令逮得普現三昧。見眾菩薩建立定已，自現其身諸根缺漏。諸菩薩眾及諸弟子、天龍鬼神，舉聲號咷淚下如雨：『是族姓子眾生憙見菩薩大士，是我等師開化我黨，今現缺減諸根不具，是故悲酸不能自勝。』

「於時眾生憙見，謂諸菩薩及大弟子、諸天龍神：『吾建要誓至誠之願，如我所言隨順不虛，我此手臂成紫金身，令我手臂平復如故，地當大動，於虛空中雨眾華香。』所言適竟，地即大動，天雨眾華，尋時手臂平復如故。眾生憙見欲度一切，因示現此慧力所行，福德功勳勢力所致。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時眾生憙見，謂諸菩薩及大弟子、諸天龍神：『吾建要誓至誠之願，如我所言隨順不虛，我此手臂成紫金身，令我手臂平復如故，地當大動，於虛空中雨眾華香。』所言適竟，地即大動，天雨眾華，尋時手臂平復如故。眾生憙見欲度一切，因示現此慧力所行，福德功勳勢力所致。」

佛告宿王華菩薩：「欲知爾時眾生憙見菩薩大士，今藥王菩薩是。又族姓子，菩薩勤苦不可稱計，捐身棄命無有限量，常建大乘志無上道，興發大功無極之德，於如來前然一足指，功德難喻，況然其身以為供養，勝施國土妻子血肉。設以珍寶滿佛世界，布施供養諸佛聖眾，福德雖多，不及於彼。所以者何？福報有盡無益眾生。若族姓子族姓女，受《正法華》一四句頌，分別奉行為人解說，比其福施萬不如一。猶如巨海萬川皆歸；此經如是，一切諸法最為元首。猶若須彌眾山中高，如月盛滿星中最明，大慧光明照曜三界，為諸法首無上道王，猶如日出普照天下消眾幽冥；此經如是，蠲除一切愚癡闇蔽，皆入道明。猶天帝釋忉利天上諸天中王；此經如是，一切諸法眾經典主，攬持十方度脫一切。猶梵天王處第七宮，制御諸天莫不奉命；此經如是，普濟眾生學與不學，教導三乘行君父業。猶如四道及至緣覺，皆超一切諸凡夫學；《正法華經》亦復如斯，皆超一切上中下乘，處眾生之原化諸不逮。猶如菩薩所行高遠，過諸聲聞、緣覺之業，覆護三世；此經如是，調御諸法，悉令成就無上正真。猶如世尊三界法王，被道服飾三十二相誘眾愚蔽；此經如是，從菩薩學乃至如來，開導聲聞、諸緣覺等，皆使成就無上正真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告宿王華菩薩：「欲知爾時眾生憙見菩薩大士，今藥王菩薩是。又族姓子，菩薩勤苦不可稱計，捐身棄命無有限量，常建大乘志無上道，興發大功無極之德，於如來前然一足指，功德難喻，況然其身以為供養，勝施國土妻子血肉。設以珍寶滿佛世界，布施供養諸佛聖眾，福德雖多，不及於彼。所以者何？福報有盡無益眾生。若族姓子族姓女，受《正法華》一四句頌，分別奉行為人解說，比其福施萬不如一。猶如巨海萬川皆歸；此經如是，一切諸法最為元首。猶若須彌眾山中高，如月盛滿星中最明，大慧光明照曜三界，為諸法首無上道王，猶如日出普照天下消眾幽冥；此經如是，蠲除一切愚癡闇蔽，皆入道明。猶天帝釋忉利天上諸天中王；此經如是，一切諸法眾經典主，攬持十方度脫一切。猶梵天王處第七宮，制御諸天莫不奉命；此經如是，普濟眾生學與不學，教導三乘行君父業。猶如四道及至緣覺，皆超一切諸凡夫學；《正法華經》亦復如斯，皆超一切上中下乘，處眾生之原化諸不逮。猶如菩薩所行高遠，過諸聲聞、緣覺之業，覆護三世；此經如是，調御諸法，悉令成就無上正真。猶如世尊三界法王，被道服飾三十二相誘眾愚蔽；此經如是，從菩薩學乃至如來，開導聲聞、諸緣覺等，皆使成就無上正真。

「猶族姓子，斯經典者為三界護，度脫眾生危厄之難，飽滿饑虛眾情之患，寒者溫煖，熱者清涼，有裸露者皆得衣被，開導眾生悉令入道。猶如導師將護眾賈；菩薩如是，養育眾生若如慈母。譬如船師渡人往返；菩薩如是，周旋三界度脫一切滅眾闇冥，猶如炬火滅眾闇冥，化生老死，猶轉輪王制御四域；此經如是，以聖道明照燿三界。猶如大明消天下冥；此經如是，致不退轉無從生忍至成佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶族姓子，斯經典者為三界護，度脫眾生危厄之難，飽滿饑虛眾情之患，寒者溫煖，熱者清涼，有裸露者皆得衣被，開導眾生悉令入道。猶如導師將護眾賈；菩薩如是，養育眾生若如慈母。譬如船師渡人往返；菩薩如是，周旋三界度脫一切滅眾闇冥，猶如炬火滅眾闇冥，化生老死，猶轉輪王制御四域；此經如是，以聖道明照燿三界。猶如大明消天下冥；此經如是，致不退轉無從生忍至成佛道。」

佛告宿王華菩薩：「斯經典者，度脫一切眾苦之患，拔斷諸垢三毒疹疾，救濟生死諸繫牢獄。若聞此經，尋即解了能書寫者，其功德福無能稱計，何況聞持懷抱誦說，華香供養雜香澤香然燈幢幡。若有聞持藥王菩薩往古學品，受持思念之，其福過彼眾物供養，不可稱載。若有女人，聞此經法尋即受持，便於此世畢女形壽，後得男子。若有女人，於五濁世最後末俗，聞是經法能奉行者，於是壽終生安養國，見無量壽佛，與諸菩薩眷屬圍繞，生寶蓮華坐師子座，無婬怒癡除去眾結，亦無貪嫉未曾懷恨。適生其國得五神通，逮不退轉不起法忍。已逮法忍，輒得覩見七十二億兆載江河沙諸如來眾。適見諸佛，眼根清淨。眼根已淨，所見一切十方諸佛，遙讚歎之：『善哉！善哉！族姓子！汝乃值是能仁佛世，間佛所說《正法華經》，受持諷誦為他人說，此功德福，火不能燒水不能漂，盜賊怨家縣官不侵，千佛嗟歎不能究竟，所獲功德不可限量，巍巍如是。緣斯功德，降伏眾魔，棄諸怨敵，渡生死難周旋諸患。又族姓子，以是經法伏眾惡逆，為諸千佛所見建立，擁護汝身，天上世間而無儔匹，自捨如來，未有聲聞及諸菩薩，功德福祐智慧定意，無有等侶。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告宿王華菩薩：「斯經典者，度脫一切眾苦之患，拔斷諸垢三毒疹疾，救濟生死諸繫牢獄。若聞此經，尋即解了能書寫者，其功德福無能稱計，何況聞持懷抱誦說，華香供養雜香澤香然燈幢幡。若有聞持藥王菩薩往古學品，受持思念之，其福過彼眾物供養，不可稱載。若有女人，聞此經法尋即受持，便於此世畢女形壽，後得男子。若有女人，於五濁世最後末俗，聞是經法能奉行者，於是壽終生安養國，見無量壽佛，與諸菩薩眷屬圍繞，生寶蓮華坐師子座，無婬怒癡除去眾結，亦無貪嫉未曾懷恨。適生其國得五神通，逮不退轉不起法忍。已逮法忍，輒得覩見七十二億兆載江河沙諸如來眾。適見諸佛，眼根清淨。眼根已淨，所見一切十方諸佛，遙讚歎之：『善哉！善哉！族姓子！汝乃值是能仁佛世，間佛所說《正法華經》，受持諷誦為他人說，此功德福，火不能燒水不能漂，盜賊怨家縣官不侵，千佛嗟歎不能究竟，所獲功德不可限量，巍巍如是。緣斯功德，降伏眾魔，棄諸怨敵，渡生死難周旋諸患。又族姓子，以是經法伏眾惡逆，為諸千佛所見建立，擁護汝身，天上世間而無儔匹，自捨如來，未有聲聞及諸菩薩，功德福祐智慧定意，無有等侶。』」

佛告宿王華菩薩：「若有學人，受是經者，所逮聖明勢力威德，超越若斯。是故仁者，若有講說此藥王品，有讚善者，後生為人，口中自然優鉢華香，身栴檀香。若聞此經讚歎善者，其人現在功德遠聞，佛已豫歎其人功勳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告宿王華菩薩：「若有學人，受是經者，所逮聖明勢力威德，超越若斯。是故仁者，若有講說此藥王品，有讚善者，後生為人，口中自然優鉢華香，身栴檀香。若聞此經讚歎善者，其人現在功德遠聞，佛已豫歎其人功勳。」

佛告宿王華：「吾以是經囑累汝等，眾生憙見往古法品，最後末俗五濁之世，流布天下閻浮利內，無能中壞，其魔波旬不能得便，及魔官屬邪神鬼魅，無能害者，天、龍、羅剎、鳩洹厭鬼，無敢當者。又宿王華！是藥王品威德所立，所流布處若有疾病，聞是經法病則消除，無有眾患，因是功德，後致正真，無老病死。若有比丘，最後末世，手執青蓮華，滿盛雜香，供散法師，心自念言：『假使有人，求菩薩乘至此道場，吾授斯華以為草座，敷佛樹下降伏眾魔，具足法鼓吹大法螺，緣此濟度生死之海，若大乘學，見諸比丘持是經卷，當觀其人功德如是。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告宿王華：「吾以是經囑累汝等，眾生憙見往古法品，最後末俗五濁之世，流布天下閻浮利內，無能中壞，其魔波旬不能得便，及魔官屬邪神鬼魅，無能害者，天、龍、羅剎、鳩洹厭鬼，無敢當者。又宿王華！是藥王品威德所立，所流布處若有疾病，聞是經法病則消除，無有眾患，因是功德，後致正真，無老病死。若有比丘，最後末世，手執青蓮華，滿盛雜香，供散法師，心自念言：『假使有人，求菩薩乘至此道場，吾授斯華以為草座，敷佛樹下降伏眾魔，具足法鼓吹大法螺，緣此濟度生死之海，若大乘學，見諸比丘持是經卷，當觀其人功德如是。』」

佛說是藥王菩薩往古品時，八萬四千菩薩，即皆逮得曉一切音方便總持。於時眾寶如來讚言：「善哉！善哉！宿王華菩薩！卿能諮啟不可思議經典行業，如來講說何以快哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是藥王菩薩往古品時，八萬四千菩薩，即皆逮得曉一切音方便總持。於時眾寶如來讚言：「善哉！善哉！宿王華菩薩！卿能諮啟不可思議經典行業，如來講說何以快哉！」

正法華經妙吼菩薩品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法華經妙吼菩薩品第二十二

於是世尊能仁如來，即從眉頂大人之相演百千光，照於東方千八百萬億江河沙諸佛國土，靡不周遍。過是諸佛土有世界，名莊嚴照明，其土有佛，號離垢紫金宿華王如來、至真、等正覺，與無央數諸菩薩眾眷屬圍遶宣布導化。能仁如來所演光明，遍照彼土。又其佛土有一菩薩，名曰妙音，從過去佛殖眾德本，供養無數百千兆姟諸佛正覺，每見諸佛諮受經典，逮成聖慧，以得尊重三昧、定法華三昧、施離垢三昧、樂宿王三昧、無著光三昧、慧印三昧、普曉諸音三昧、等集眾德三昧、喜信淨三昧、神足戲樂三昧、慧光三昧、嚴淨王三昧、離垢光三昧、離垢藏三昧、無緣三昧、日轉三昧，取要言之，普悉逮得億百千姟江河沙數諸三昧定。其佛光明普遍周至照妙音菩薩，妙音菩薩蒙佛聖光，因詣佛所白世尊曰：「我欲往詣至忍世界見能仁佛，稽首作禮，諮受經典，及欲致敬文殊師利、藥王菩薩、妙勇菩薩、宿王華菩薩、尊意行菩薩、淨王菩薩、超藥菩薩，諮講經義受諸不及，令一切聞悉發道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊能仁如來，即從眉頂大人之相演百千光，照於東方千八百萬億江河沙諸佛國土，靡不周遍。過是諸佛土有世界，名莊嚴照明，其土有佛，號離垢紫金宿華王如來、至真、等正覺，與無央數諸菩薩眾眷屬圍遶宣布導化。能仁如來所演光明，遍照彼土。又其佛土有一菩薩，名曰妙音，從過去佛殖眾德本，供養無數百千兆姟諸佛正覺，每見諸佛諮受經典，逮成聖慧，以得尊重三昧、定法華三昧、施離垢三昧、樂宿王三昧、無著光三昧、慧印三昧、普曉諸音三昧、等集眾德三昧、喜信淨三昧、神足戲樂三昧、慧光三昧、嚴淨王三昧、離垢光三昧、離垢藏三昧、無緣三昧、日轉三昧，取要言之，普悉逮得億百千姟江河沙數諸三昧定。其佛光明普遍周至照妙音菩薩，妙音菩薩蒙佛聖光，因詣佛所白世尊曰：「我欲往詣至忍世界見能仁佛，稽首作禮，諮受經典，及欲致敬文殊師利、藥王菩薩、妙勇菩薩、宿王華菩薩、尊意行菩薩、淨王菩薩、超藥菩薩，諮講經義受諸不及，令一切聞悉發道意。」

其佛告曰：「往！族姓子，雖到彼土，莫發異想而念其土懈廢下賤。所以者何？又族姓子，彼忍世界，其大陸地黑山雜糅，眾垢石沙穢惡充滿，谿㵎山谷不與凡同，其土佛身卑小丈六，諸菩薩身長七八尺。又卿本體高四萬二千踰旬，而我現身八萬四千踰旬，端正殊好色像第一，威曜殊妙相好顏容難可比喻，積百千德覩莫不歡。又卿往至見彼土人，慎莫心念起不可想，如來菩薩佛土不如。所以者何？佛土本空，眾生罪福，現有不同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其佛告曰：「往！族姓子，雖到彼土，莫發異想而念其土懈廢下賤。所以者何？又族姓子，彼忍世界，其大陸地黑山雜糅，眾垢石沙穢惡充滿，谿㵎山谷不與凡同，其土佛身卑小丈六，諸菩薩身長七八尺。又卿本體高四萬二千踰旬，而我現身八萬四千踰旬，端正殊好色像第一，威曜殊妙相好顏容難可比喻，積百千德覩莫不歡。又卿往至見彼土人，慎莫心念起不可想，如來菩薩佛土不如。所以者何？佛土本空，眾生罪福，現有不同。」

妙音菩薩復白佛言：「承佛威神如來聖力，道德巍巍以自娛樂，往詣忍界，如來道慧清淨之業，輒當如法無所違失，不敢起想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙音菩薩復白佛言：「承佛威神如來聖力，道德巍巍以自娛樂，往詣忍界，如來道慧清淨之業，輒當如法無所違失，不敢起想。」

於是時妙音菩薩心自念言，不起于坐，即如其像三昧正受，到忍世界至靈鷲山，當在如來法座中間，化作八萬四千億眾寶蓮華，紫金莖白銀葉，嚴飾淨好光明巍巍，照諸會者，輒如所念即時辦足。文殊師利問能仁佛：「唯然世尊，今化現此八萬四千眾寶蓮華，紫金莖白銀葉，清淨嚴好。此誰瑞應而現此變？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是時妙音菩薩心自念言，不起于坐，即如其像三昧正受，到忍世界至靈鷲山，當在如來法座中間，化作八萬四千億眾寶蓮華，紫金莖白銀葉，嚴飾淨好光明巍巍，照諸會者，輒如所念即時辦足。文殊師利問能仁佛：「唯然世尊，今化現此八萬四千眾寶蓮華，紫金莖白銀葉，清淨嚴好。此誰瑞應而現此變？」

佛告文殊：「有菩薩名曰妙音，從紫金離垢宿華王佛土而來，與八萬四千菩薩俱，進至此忍界，欲見吾身稽首諮問，欲得聽聞《正法華經》，故先見瑞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊：「有菩薩名曰妙音，從紫金離垢宿華王佛土而來，與八萬四千菩薩俱，進至此忍界，欲見吾身稽首諮問，欲得聽聞《正法華經》，故先見瑞。」

文殊師利復問佛言：「其人宿本積何功德造殊妙行，而今致此奇特洪勳？住何三昧本造立行？願欲聞之，所行三昧神足變化，吾等聞之當受奉行，見諸菩薩顏貌色像，為何等類？舉動進止何所饒益？甚哉世尊！唯現瑞應，使諸菩薩來至於此，眾會欲見之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復問佛言：「其人宿本積何功德造殊妙行，而今致此奇特洪勳？住何三昧本造立行？願欲聞之，所行三昧神足變化，吾等聞之當受奉行，見諸菩薩顏貌色像，為何等類？舉動進止何所饒益？甚哉世尊！唯現瑞應，使諸菩薩來至於此，眾會欲見之。」

佛語文殊：「卿當啟白眾寶如來，令現瑞應，使諸菩薩咸來至此各現身相，一切眾會皆欲見之。」文殊師利即受其教，輒啟滅度眾寶如來，尋現瑞應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語文殊：「卿當啟白眾寶如來，令現瑞應，使諸菩薩咸來至此各現身相，一切眾會皆欲見之。」文殊師利即受其教，輒啟滅度眾寶如來，尋現瑞應。

於時妙音菩薩而於本土忽然不現，與八萬四千菩薩俱，動諸佛土雨寶蓮華，同時發作百千億伎樂，諸來菩薩各自現形，其眼明好猶如紺色，顏貌充滿如月盛明，體紫金光，無央數億百千功德莊嚴其身，威神巍巍智慧光光，奇相眾好文飾光顏，身力無極，其身處在七寶交絡，於虛空中去地四丈九尺，與諸菩薩眷屬圍遶，到忍世界至靈鷲山。下寶交路，手執寶瑛其價百千，詣能仁佛稽首足下，以持貢上能仁如來。復白佛言：「紫金離垢宿王華如來致問無量，起居輕利遊步康強。又問：『世尊說法如常乎？眾生一切受者增進耶？蠲除狐疑順法律不也？將無多懷婬怒癡行憎嫉饕餮不？能恭敬孝順父母聽受道法如法奉行不？隨邪見愛惜財寶諸根不定，為降諸魔眾官屬乎？又諸眾生，聽受滅度眾寶如來所說法耶？』今諸菩薩故來詣此，本土如來之所發遣，欲得奉見七寶塔寺滅度眾寶如來，問訊啟受聖體康寧，說法如何？眾生普受行如法不？眾寶如來現住久如，我等故來，欲得覩見眾寶如來形像所類，願佛現之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時妙音菩薩而於本土忽然不現，與八萬四千菩薩俱，動諸佛土雨寶蓮華，同時發作百千億伎樂，諸來菩薩各自現形，其眼明好猶如紺色，顏貌充滿如月盛明，體紫金光，無央數億百千功德莊嚴其身，威神巍巍智慧光光，奇相眾好文飾光顏，身力無極，其身處在七寶交絡，於虛空中去地四丈九尺，與諸菩薩眷屬圍遶，到忍世界至靈鷲山。下寶交路，手執寶瑛其價百千，詣能仁佛稽首足下，以持貢上能仁如來。復白佛言：「紫金離垢宿王華如來致問無量，起居輕利遊步康強。又問：『世尊說法如常乎？眾生一切受者增進耶？蠲除狐疑順法律不也？將無多懷婬怒癡行憎嫉饕餮不？能恭敬孝順父母聽受道法如法奉行不？隨邪見愛惜財寶諸根不定，為降諸魔眾官屬乎？又諸眾生，聽受滅度眾寶如來所說法耶？』今諸菩薩故來詣此，本土如來之所發遣，欲得奉見七寶塔寺滅度眾寶如來，問訊啟受聖體康寧，說法如何？眾生普受行如法不？眾寶如來現住久如，我等故來，欲得覩見眾寶如來形像所類，願佛現之。」

時能仁佛語眾寶如來：「今妙音菩薩及諸眷屬，欲見世尊聖體形像。」眾寶如來尋時讚曰：「善哉！善哉！族姓子，卿能故來見能仁佛，稽首諮受《正法華經》，及復欲覩文殊師利啟諸不逮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時能仁佛語眾寶如來：「今妙音菩薩及諸眷屬，欲見世尊聖體形像。」眾寶如來尋時讚曰：「善哉！善哉！族姓子，卿能故來見能仁佛，稽首諮受《正法華經》，及復欲覩文殊師利啟諸不逮。」

時蓮華首菩薩問佛：「妙音菩薩往宿命時，積何德本，乃致斯變無極神聖？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時蓮華首菩薩問佛：「妙音菩薩往宿命時，積何德本，乃致斯變無極神聖？」

時能仁佛告蓮華首菩薩曰：「乃往過去久遠世時有佛，號雲雷音王如來、至真、等正覺，講說經道六度無極菩薩法藏，天上天下靡不蒙安。時妙音菩薩，聞其所說欣然意解，鼓百千音樂娛樂其佛，八萬四千眾寶妙器，貢上至尊，如是精進供養如來萬二千歲。又族姓子，妙音菩薩往宿命時，從雲雷音王如來之世，修無上法種此功德，未曾懈廢，傳如來旨化諸愚冥，不識至真悉令信樂。欲知爾時妙音菩薩，今妙音菩薩是也。用彼世時布施寶器、眾伎樂音，又復供養無數諸佛，億千佛所殖眾德本修治眾行，前世值遇億百千姟江河沙等諸佛世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時能仁佛告蓮華首菩薩曰：「乃往過去久遠世時有佛，號雲雷音王如來、至真、等正覺，講說經道六度無極菩薩法藏，天上天下靡不蒙安。時妙音菩薩，聞其所說欣然意解，鼓百千音樂娛樂其佛，八萬四千眾寶妙器，貢上至尊，如是精進供養如來萬二千歲。又族姓子，妙音菩薩往宿命時，從雲雷音王如來之世，修無上法種此功德，未曾懈廢，傳如來旨化諸愚冥，不識至真悉令信樂。欲知爾時妙音菩薩，今妙音菩薩是也。用彼世時布施寶器、眾伎樂音，又復供養無數諸佛，億千佛所殖眾德本修治眾行，前世值遇億百千姟江河沙等諸佛世尊。

「今蓮華首，為現妙音菩薩所行，不可限量變無數形，為諸眾生宣布講化《正法華經》。或現梵天形色貌而誘立之；或現天帝形或尊豪形或將軍形，化導眾兵；或息意天王、轉輪聖王、諸散小王，尊者長者、諸令長形，沙門梵志形像色貌。說《正法華經》，或現比丘、比丘尼、清信士、清信女形，宮人婇女、長者夫人、諸貧賤女形，男女大小而誘立之。說《正法華經》，或阿須倫形，迦留羅、真陀羅、摩休勒、人非人形像色貌，而誘立之。說《正法華經》，或入地獄、餓鬼、畜生及諸八難，所在擁護而救濟之，上中下士前後進退，隨其形體男女之像，而開化之。說《正法華經》，或入中宮化皇后形，度眾貴人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今蓮華首，為現妙音菩薩所行，不可限量變無數形，為諸眾生宣布講化《正法華經》。或現梵天形色貌而誘立之；或現天帝形或尊豪形或將軍形，化導眾兵；或息意天王、轉輪聖王、諸散小王，尊者長者、諸令長形，沙門梵志形像色貌。說《正法華經》，或現比丘、比丘尼、清信士、清信女形，宮人婇女、長者夫人、諸貧賤女形，男女大小而誘立之。說《正法華經》，或阿須倫形，迦留羅、真陀羅、摩休勒、人非人形像色貌，而誘立之。說《正法華經》，或入地獄、餓鬼、畜生及諸八難，所在擁護而救濟之，上中下士前後進退，隨其形體男女之像，而開化之。說《正法華經》，或入中宮化皇后形，度眾貴人。

「蓮華首當知，妙音菩薩將護忍界一切眾生。又族姓子，妙音菩薩以若干變無數方便，誘忍佛土演《正法華經》，神足威德未曾損耗而復增益也，聖慧道智亦復如是。又族姓子，妙音菩薩光明功勳智慧巍巍，周旋十方隨時開化，輪轉無際皆使入律，上中下願各令得所，逮遊忍界，復至他方江河沙佛土，現菩薩身而為說法。又現聲聞、緣覺色像而開化，示本行所學，聞之亘然各成所志，不違本誓。若有眾生，奉如來律，以佛色像，隨其道律示現形貌，顯授大道無上正真，欲導慕泥洹現已滅度，因而示儀開化道慧。妙音菩薩勢力聖智不可惻度，超絕巍巍功德若斯，無以為喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華首當知，妙音菩薩將護忍界一切眾生。又族姓子，妙音菩薩以若干變無數方便，誘忍佛土演《正法華經》，神足威德未曾損耗而復增益也，聖慧道智亦復如是。又族姓子，妙音菩薩光明功勳智慧巍巍，周旋十方隨時開化，輪轉無際皆使入律，上中下願各令得所，逮遊忍界，復至他方江河沙佛土，現菩薩身而為說法。又現聲聞、緣覺色像而開化，示本行所學，聞之亘然各成所志，不違本誓。若有眾生，奉如來律，以佛色像，隨其道律示現形貌，顯授大道無上正真，欲導慕泥洹現已滅度，因而示儀開化道慧。妙音菩薩勢力聖智不可惻度，超絕巍巍功德若斯，無以為喻。」

於是蓮華首菩薩前白佛言：「妙音菩薩積功累德堂堂乃爾。唯然世尊，住何三昧開化眾生不可限量？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是蓮華首菩薩前白佛言：「妙音菩薩積功累德堂堂乃爾。唯然世尊，住何三昧開化眾生不可限量？」

能仁如來告蓮華首菩薩曰：「族姓子聽！有三昧名現入眾像，妙音菩薩住斯定意，利益開化無限眾生使入道議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能仁如來告蓮華首菩薩曰：「族姓子聽！有三昧名現入眾像，妙音菩薩住斯定意，利益開化無限眾生使入道議。」

佛說是妙音菩薩章句品時，其諸菩薩與妙音開士俱發來者，尋時皆逮現入眾像三昧正定。其行殊勝，於是忍界超越菩薩，所修定意諸有限數。若有逮致現入眾像三昧，便得總持，攬持三世無不蒙濟。時妙音菩薩，供養能仁如來、至真，具足奉事眾寶如來塔寺舍利，欲還本土，前稽首能仁如來，自歸而退，與眾會別，動震諸國雨眾蓮華，同時和鼓百千億姟雅頌伎樂，與八萬四千諸菩薩眾俱歸本土，前稽首禮妙紫金離垢宿華王如來，以詣忍界導利眾生。又覩眾寶如來寶寺舍利，及文殊師利、藥王菩薩所逮精進無極道力，見妙勇菩薩，令是八萬四千菩薩，皆得正行現入眾像三昧，往到彼間俱共進行。四萬二千天子，聞《正法華經》，皆悉逮得無所從生法忍；蓮華首菩薩逮正法華定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是妙音菩薩章句品時，其諸菩薩與妙音開士俱發來者，尋時皆逮現入眾像三昧正定。其行殊勝，於是忍界超越菩薩，所修定意諸有限數。若有逮致現入眾像三昧，便得總持，攬持三世無不蒙濟。時妙音菩薩，供養能仁如來、至真，具足奉事眾寶如來塔寺舍利，欲還本土，前稽首能仁如來，自歸而退，與眾會別，動震諸國雨眾蓮華，同時和鼓百千億姟雅頌伎樂，與八萬四千諸菩薩眾俱歸本土，前稽首禮妙紫金離垢宿華王如來，以詣忍界導利眾生。又覩眾寶如來寶寺舍利，及文殊師利、藥王菩薩所逮精進無極道力，見妙勇菩薩，令是八萬四千菩薩，皆得正行現入眾像三昧，往到彼間俱共進行。四萬二千天子，聞《正法華經》，皆悉逮得無所從生法忍；蓮華首菩薩逮正法華定。