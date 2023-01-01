正法花經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法花經卷第六

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

正法花經藥王如來品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法花經藥王如來品第十

佛告諸比丘：「道法一等，無有二乘，謂無上正真道。往古來今無有兩正，猶如眾流四瀆歸海合為一味，如日所照靡不周遍未曾增減。若族姓子欲至正覺，解無三塗去來今者，當學受持正法花經分別空慧無六度想，不以花香伎樂供養為供養也；當了三脫至三達智無極之慧，乃為供養。所以者何？乃昔久遠劫難稱限，爾時有佛，號藥王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，世界名大淨，劫曰淨除。藥王如來壽二十中劫，諸聲聞眾三十六億，菩薩大士有十二億。時轉輪王名曰寶蓋，典主四域，王有千子，端政勇猛，有七寶聖臣，降伏怨敵。其王供養藥王如來，具足五中劫，與眷屬俱一切施安奉敬藥王。過五劫已告其千子：『吾已供侍如來，若等亦當順遵前緒。』於時千子聞父王教，復以五劫供養藥王如來，進以上妙不違所安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「道法一等，無有二乘，謂無上正真道。往古來今無有兩正，猶如眾流四瀆歸海合為一味，如日所照靡不周遍未曾增減。若族姓子欲至正覺，解無三塗去來今者，當學受持正法花經分別空慧無六度想，不以花香伎樂供養為供養也；當了三脫至三達智無極之慧，乃為供養。所以者何？乃昔久遠劫難稱限，爾時有佛，號藥王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，世界名大淨，劫曰淨除。藥王如來壽二十中劫，諸聲聞眾三十六億，菩薩大士有十二億。時轉輪王名曰寶蓋，典主四域，王有千子，端政勇猛，有七寶聖臣，降伏怨敵。其王供養藥王如來，具足五中劫，與眷屬俱一切施安奉敬藥王。過五劫已告其千子：『吾已供侍如來，若等亦當順遵前緒。』於時千子聞父王教，復以五劫供養藥王如來，進以上妙不違所安。

「彼一太子名曰善蓋，閑居獨處靜然思念：『我等今者供養如來，寧有殊特超彼者乎？』承佛威神虛空有天，而語之曰：『今族姓子豈欲知耶？有法供養最尊無極。』又問曰：『何謂法之供養？』天曰：『爾當往問藥王如來，普當為若分別說之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼一太子名曰善蓋，閑居獨處靜然思念：『我等今者供養如來，寧有殊特超彼者乎？』承佛威神虛空有天，而語之曰：『今族姓子豈欲知耶？有法供養最尊無極。』又問曰：『何謂法之供養？』天曰：『爾當往問藥王如來，普當為若分別說之。』

「善蓋即起詣藥王如來所，稽首于地白藥王如來曰：『法之供養奉順典者，為何謂乎？』世尊告曰：『法之供養者，順若如來所說經典深妙優奧，開化一切世間人民，難受難見出家捨利，志求菩薩諸篋之藏，曠邈處中，以總持印而印之，精進力行不退轉輪，現於六度無極之慧，慇懃攬攝佛之道品，不起法忍開入正典，於諸群生設大慈哀，降伏魔兵離諸法見，覺了演暢十二因緣，無我無人、非壽非命，志空、無願、無想之法，不由眾行，處于道場而轉法輪，勸諸天、龍、揵沓和等，莫不樂仰，開闡法藏護諸賢聖，宣揚顯布諸菩薩行，究竟眾苦無我非身，群生違禁立以所便，眾魔異道墮顛倒見貪猗有為，常懷怖懅而為諮嗟。諸佛之德，使滅生死慰除所患，而見安隱無為之事，去來今佛所歎如是。而割判了微妙色像，總持崖底諸法法忍，開道宣布闡發諸器，權便所義將養正法，是為法之供養。設於諸經志在法忍，敷陳典籍而順反復，演訓其要無諸邪見，無所從生不起法忍，無我無人入諸因緣，無瞋不諍無所訟訴，無我無壽循執句義，而無識著慧無放逸，將御心識住無所住，識理指趣因導非義，洮汰通流諸所猗法，不造見人恃怙真諦，如法所歸無著無入，斷諸猗著滅諸無黠，生老病死悉為除屏，觀十二緣而不可盡，覩諸住見不隨顛倒，是為族姓子法之供養。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善蓋即起詣藥王如來所，稽首于地白藥王如來曰：『法之供養奉順典者，為何謂乎？』世尊告曰：『法之供養者，順若如來所說經典深妙優奧，開化一切世間人民，難受難見出家捨利，志求菩薩諸篋之藏，曠邈處中，以總持印而印之，精進力行不退轉輪，現於六度無極之慧，慇懃攬攝佛之道品，不起法忍開入正典，於諸群生設大慈哀，降伏魔兵離諸法見，覺了演暢十二因緣，無我無人、非壽非命，志空、無願、無想之法，不由眾行，處于道場而轉法輪，勸諸天、龍、揵沓和等，莫不樂仰，開闡法藏護諸賢聖，宣揚顯布諸菩薩行，究竟眾苦無我非身，群生違禁立以所便，眾魔異道墮顛倒見貪猗有為，常懷怖懅而為諮嗟。諸佛之德，使滅生死慰除所患，而見安隱無為之事，去來今佛所歎如是。而割判了微妙色像，總持崖底諸法法忍，開道宣布闡發諸器，權便所義將養正法，是為法之供養。設於諸經志在法忍，敷陳典籍而順反復，演訓其要無諸邪見，無所從生不起法忍，無我無人入諸因緣，無瞋不諍無所訟訴，無我無壽循執句義，而無識著慧無放逸，將御心識住無所住，識理指趣因導非義，洮汰通流諸所猗法，不造見人恃怙真諦，如法所歸無著無入，斷諸猗著滅諸無黠，生老病死悉為除屏，觀十二緣而不可盡，覩諸住見不隨顛倒，是為族姓子法之供養。』

「王子善蓋，從藥王佛聞法供養，應時逮得柔順法忍，即脫身衣以覆佛上，白世尊曰：『唯加聖恩建立我志，如來滅後，願護正法興法供養，降魔怨敵將迎後法。』時佛知心，然其末世當護法城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王子善蓋，從藥王佛聞法供養，應時逮得柔順法忍，即脫身衣以覆佛上，白世尊曰：『唯加聖恩建立我志，如來滅後，願護正法興法供養，降魔怨敵將迎後法。』時佛知心，然其末世當護法城。」

佛告比丘：「王子善蓋，因佛現在，以家之信出家為道，常精進學興諸德本，不久成就立五神通，總持辯才無能斷截。佛滅度後，神通、總持、力、無所畏，即皆具足。於十中劫，藥王如來所說經法，為轉法輪。善蓋比丘護正法故，於一世中化千億人，悉發無上正真道意而不退轉，十四載人立聲聞、緣覺地，不可計人得生天上。比丘！欲知時王寶蓋，豈將異乎？今現在佛寶㷿如來、至真、等正覺是。其王千子，此賢劫中千佛興者是，拘樓秦如來為始，最後成者名曰欣樂。太子善蓋，今我身是。是故當知，一切所供無過法養，去來今佛皆從是出。若族姓子、族姓女，欲得供養十方諸佛，即當受持《正法花經》，持諷誦讀宣示一切，分別一乘無有三乘道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「王子善蓋，因佛現在，以家之信出家為道，常精進學興諸德本，不久成就立五神通，總持辯才無能斷截。佛滅度後，神通、總持、力、無所畏，即皆具足。於十中劫，藥王如來所說經法，為轉法輪。善蓋比丘護正法故，於一世中化千億人，悉發無上正真道意而不退轉，十四載人立聲聞、緣覺地，不可計人得生天上。比丘！欲知時王寶蓋，豈將異乎？今現在佛寶㷿如來、至真、等正覺是。其王千子，此賢劫中千佛興者是，拘樓秦如來為始，最後成者名曰欣樂。太子善蓋，今我身是。是故當知，一切所供無過法養，去來今佛皆從是出。若族姓子、族姓女，欲得供養十方諸佛，即當受持《正法花經》，持諷誦讀宣示一切，分別一乘無有三乘道。」

時佛頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛頌曰：

「假使有一， 欲解大法， 開化一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使有一， 欲解大法， 開化一切，

皆至正覺。 當孚受持， 斯《法華經》， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆至正覺。 當孚受持， 斯《法華經》，

宣示遠近， 諸未聞者。 譬如泉流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣示遠近， 諸未聞者。 譬如泉流，

皆歸于海， 合為一味， 無有若干。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆歸于海， 合為一味， 無有若干。

聲聞緣覺， 及菩薩道， 一切皆歸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞緣覺， 及菩薩道， 一切皆歸，

無上正真。 譬如日月， 照於天下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上正真。 譬如日月， 照於天下，

百穀藥木， 及諸荊蕀。 斯典如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百穀藥木， 及諸荊蕀。 斯典如是，

以無極慧， 照耀三界， 皆入一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無極慧， 照耀三界， 皆入一義。

曩昔如來， 名曰藥王， 時有聖王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩昔如來， 名曰藥王， 時有聖王，

名曰寶蓋。 五劫供養， 彼藥王佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名曰寶蓋。 五劫供養， 彼藥王佛，

一切施安， 無所乏少。 告諸千子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切施安， 無所乏少。 告諸千子，

使供養佛。 千子受教， 踊躍等心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使供養佛。 千子受教， 踊躍等心。

供養如來， 亦俱五劫， 飲食床臥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養如來， 亦俱五劫， 飲食床臥，

幡蓋伎樂。 善蓋太子， 閑居自惟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幡蓋伎樂。 善蓋太子， 閑居自惟，

寧有供養， 踰於此乎？ 空中天言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧有供養， 踰於此乎？ 空中天言，

法供養勝。 即自問言， 何謂法養？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法供養勝。 即自問言， 何謂法養？

天便告曰， 當行問佛。 太子即問， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天便告曰， 當行問佛。 太子即問，

佛為具說， 難解之句， 深妙法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為具說， 難解之句， 深妙法藏，

空無想願， 乃入正慧。 大慈大悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空無想願， 乃入正慧。 大慈大悲，

降伏眾魔， 六十二見， 自然為除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏眾魔， 六十二見， 自然為除。

無常苦空， 非身之事， 無我無人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常苦空， 非身之事， 無我無人，

無壽無命。 順至將持， 不起法忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無壽無命。 順至將持， 不起法忍，

轉不退輪， 法法相照。 十二因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉不退輪， 法法相照。 十二因緣，

展轉相生， 已解本無， 無有終始。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 展轉相生， 已解本無， 無有終始。

於是善蓋， 得柔順忍， 佛滅度後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是善蓋， 得柔順忍， 佛滅度後，

守護法城。 精進不懈， 得五神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 守護法城。 精進不懈， 得五神通，

總持辯才， 開化一切。 時千億人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持辯才， 開化一切。 時千億人，

皆立大道， 十四載人， 聲聞緣覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆立大道， 十四載人， 聲聞緣覺，

無央數人， 得生天上， 以故歎稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無央數人， 得生天上， 以故歎稱，

法供為最。 假使有人， 欲供養者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法供為最。 假使有人， 欲供養者，

當受持此， 《正法華經》。 分別如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當受持此， 《正法華經》。 分別如來，

善權方便， 無有二乘， 皆歸一道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善權方便， 無有二乘， 皆歸一道。」

爾時世尊告八萬菩薩：「因藥王開士緣諸菩薩等，寧察斯四部眾，無央數億天、龍、鬼神、阿須倫、迦留羅、真陀羅、揵沓惒、摩休勒、人與非人，比丘、比丘尼、清信士、清信女，聲聞，緣覺，菩薩，現在目覩欲聞如來說斯經典，一切眾會聞一頌一偈，一發意頃歡喜勸助，佛皆授斯四部之決，當得無上正真道意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告八萬菩薩：「因藥王開士緣諸菩薩等，寧察斯四部眾，無央數億天、龍、鬼神、阿須倫、迦留羅、真陀羅、揵沓惒、摩休勒、人與非人，比丘、比丘尼、清信士、清信女，聲聞，緣覺，菩薩，現在目覩欲聞如來說斯經典，一切眾會聞一頌一偈，一發意頃歡喜勸助，佛皆授斯四部之決，當得無上正真道意。」

佛告藥王：「假使如來滅度之後，聞斯經典一頌四句，發意之頃代勸助者，佛皆授決，當得無上正真之道。前已奉侍億百千佛，從億百千佛發意立願，是等儔類，愍傷眾人故來生耳。從是經典受持一頌，諷誦書寫載於竹帛，銘著心懷念而不忘，若聽頌音恭敬察之，方如如來聖尊上句，若以華香繒綵幢幡，發意供養是經卷者，叉手向之稽首作禮，則當謂之世間自歸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告藥王：「假使如來滅度之後，聞斯經典一頌四句，發意之頃代勸助者，佛皆授決，當得無上正真之道。前已奉侍億百千佛，從億百千佛發意立願，是等儔類，愍傷眾人故來生耳。從是經典受持一頌，諷誦書寫載於竹帛，銘著心懷念而不忘，若聽頌音恭敬察之，方如如來聖尊上句，若以華香繒綵幢幡，發意供養是經卷者，叉手向之稽首作禮，則當謂之世間自歸。」

又告藥王：「若族姓子、族姓女，假使能持一頌，勸助歡喜聞經卷名，若得聞名則當覺是，將來世尊展轉相謂，族姓子、族姓女，來世便為如來、至真、等正覺。所以者何？其受是經持讀誦寫，觀聽供養幡華繒綵雜香芬薰，則當謂斯族姓子女成無上正真道，得滅度已若覲如來，則普愍傷諸天世人，從其所願而得自恣，常生人間欲演斯經，其人本已造微妙行，因所作行則當生於嚴淨佛土，常自觀緣欲講法故，當知斯黨愍傷群生，佛滅度故故來生此，則有反復如來所使。其族姓子則謂彼人行如來事，世尊所遣，其有講說如來所宣，斯法訓者若復不暢，其身續蒙。假使有人志姓𣧑嶮常懷毒害，發意之頃，為其人說不可之事，其殃難測，若一劫中誹謗如來毀斯人者，罪等無異，是皆悉為如世尊種。若族姓子講斯典時，有小童子受是經卷。白衣沙門若以言語惡事向之，所不可意加於其人，使聞惡言，至誠虛妄宣揚怨聲，則在殃罪，猶如害意向於如來。族姓子女，受斯經典持諷誦讀，而不遊行不為人說，當獲釁咎。若受持經，當以衣被、甘饍飯食、香華燈火、琦珍殊妙供養奉散，斯族姓子斯族姓女，則為大寶當為作禮。所以者何？乃能一反聞斯經典，若有聽者以所供養，志願無上正真道故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又告藥王：「若族姓子、族姓女，假使能持一頌，勸助歡喜聞經卷名，若得聞名則當覺是，將來世尊展轉相謂，族姓子、族姓女，來世便為如來、至真、等正覺。所以者何？其受是經持讀誦寫，觀聽供養幡華繒綵雜香芬薰，則當謂斯族姓子女成無上正真道，得滅度已若覲如來，則普愍傷諸天世人，從其所願而得自恣，常生人間欲演斯經，其人本已造微妙行，因所作行則當生於嚴淨佛土，常自觀緣欲講法故，當知斯黨愍傷群生，佛滅度故故來生此，則有反復如來所使。其族姓子則謂彼人行如來事，世尊所遣，其有講說如來所宣，斯法訓者若復不暢，其身續蒙。假使有人志姓𣧑嶮常懷毒害，發意之頃，為其人說不可之事，其殃難測，若一劫中誹謗如來毀斯人者，罪等無異，是皆悉為如世尊種。若族姓子講斯典時，有小童子受是經卷。白衣沙門若以言語惡事向之，所不可意加於其人，使聞惡言，至誠虛妄宣揚怨聲，則在殃罪，猶如害意向於如來。族姓子女，受斯經典持諷誦讀，而不遊行不為人說，當獲釁咎。若受持經，當以衣被、甘饍飯食、香華燈火、琦珍殊妙供養奉散，斯族姓子斯族姓女，則為大寶當為作禮。所以者何？乃能一反聞斯經典，若有聽者以所供養，志願無上正真道故。」

時佛頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛頌曰：

「若欲住佛道， 志慕己功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲住佛道， 志慕己功德，

當供養彼人， 持斯經典者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當供養彼人， 持斯經典者。

若樂諸通慧， 恣意有所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若樂諸通慧， 恣意有所說，

則當受斯典， 并供養侍者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則當受斯典， 并供養侍者。

說此經法者， 愍傷於眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此經法者， 愍傷於眾生，

世吼之所遣， 來化群生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世吼之所遣， 來化群生類。

假使持是典， 所生常精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使持是典， 所生常精進，

強勇而自來， 矜哀於眾庶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 強勇而自來， 矜哀於眾庶。

自在所欲生， 最後於末世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在所欲生， 最後於末世，

從彼得覩遇， 斯經為尊上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從彼得覩遇， 斯經為尊上。

所當供奉養， 諸天人香華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所當供奉養， 諸天人香華，

衣服諸覆蓋， 常供給法師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣服諸覆蓋， 常供給法師。

恭敬彼人， 常當如佛， 尋叉手禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬彼人， 常當如佛， 尋叉手禮，

自然聖道。 若最後時， 逢值斯經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然聖道。 若最後時， 逢值斯經，

佛滅度已， 受持經卷。 常當供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛滅度已， 受持經卷。 常當供養，

如奉最勝， 飯食之屬， 諸味具饍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如奉最勝， 飯食之屬， 諸味具饍，

房室床臥， 衣被億數， 一反聞之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 房室床臥， 衣被億數， 一反聞之，

崇進如是， 如來則授， 其人之決。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 崇進如是， 如來則授， 其人之決。

佛遣彼士， 來在人間， 若有最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛遣彼士， 來在人間， 若有最勝，

值遇斯典。 設使聞者， 書寫執持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 值遇斯典。 設使聞者， 書寫執持，

於今佛在， 見於目前。 誹謗如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於今佛在， 見於目前。 誹謗如來，

具足一劫， 心中懷恨， 面色改常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足一劫， 心中懷恨， 面色改常，

其人即獲， 無數殃釁。 設有受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人即獲， 無數殃釁。 設有受持，

是經卷者， 而分別說， 為他人解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是經卷者， 而分別說， 為他人解。

若有誹謗， 此等倫者， 其罪過彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有誹謗， 此等倫者， 其罪過彼，

不可計數。 假使有人， 面現讚佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可計數。 假使有人， 面現讚佛，

而叉十指， 具足一劫。 清淨志求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而叉十指， 具足一劫。 清淨志求，

斯尊佛道， 億百千姟， 諮嗟讚頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯尊佛道， 億百千姟， 諮嗟讚頌。

稱詠法師， 發心悅豫， 其人獲福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱詠法師， 發心悅豫， 其人獲福，

不可限量。 用宣譽是， 明智者德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可限量。 用宣譽是， 明智者德，

彼士獲福， 復超於斯。 而有人來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼士獲福， 復超於斯。 而有人來，

供養學者， 若於十八， 億千諸劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養學者， 若於十八， 億千諸劫，

其人供進， 珍饌眾味， 諸天香華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人供進， 珍饌眾味， 諸天香華，

細柔精妙， 計劫之數， 十八千億， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 細柔精妙， 計劫之數， 十八千億，

和聲悅顏， 崎嶇以獻。 若有一反， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和聲悅顏， 崎嶇以獻。 若有一反，

聞是經者， 得諸利慶， 無極難比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞是經者， 得諸利慶， 無極難比。」

佛告藥王菩薩：「吾每散告，前後所宣經品無量，甫當說者經號甚多，比擬世間一切諸法，今此典頌，名祚顯綽最尊第一，普天率土所不信樂，如來正覺無所毀敗，於內燕居，密從法師受斯典者，則為如來威力所護，無能破壞，乃前世時曾得聞之。如來現在有聞斯典，多有誹謗，何況如來滅度之後，難得值遇，所欲志願而見覆蓋，觀族姓子女為如此也。他方世界現在如來，悉覩見之，在所存立己身還聞，諸信力也，善本力，志願力，在如來室等頓一處，斯之倫黨德如是也。求如來水志存佛掌，是乃前世願行所致。佛滅度後，若有信此正法典者，受持書寫、供養奉順、為他人說，德乃若斯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告藥王菩薩：「吾每散告，前後所宣經品無量，甫當說者經號甚多，比擬世間一切諸法，今此典頌，名祚顯綽最尊第一，普天率土所不信樂，如來正覺無所毀敗，於內燕居，密從法師受斯典者，則為如來威力所護，無能破壞，乃前世時曾得聞之。如來現在有聞斯典，多有誹謗，何況如來滅度之後，難得值遇，所欲志願而見覆蓋，觀族姓子女為如此也。他方世界現在如來，悉覩見之，在所存立己身還聞，諸信力也，善本力，志願力，在如來室等頓一處，斯之倫黨德如是也。求如來水志存佛掌，是乃前世願行所致。佛滅度後，若有信此正法典者，受持書寫、供養奉順、為他人說，德乃若斯。」

佛告藥王菩薩：「若有能說斯經訓者，書寫見者，則於其人起佛神寺，以大寶立高廣長大，不當復著佛舍利也。所以者何？則為全著如來舍利，其有說此經法之處，諷誦歌詠書寫，書寫已竟，竹帛經卷當供養事，如佛塔寺歸命作禮，一切香華雜香芬薰，琴瑟箜篌幢蓋繒幡。若有眾生欲得佛寺稽首作禮者，當親近斯經無上道教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告藥王菩薩：「若有能說斯經訓者，書寫見者，則於其人起佛神寺，以大寶立高廣長大，不當復著佛舍利也。所以者何？則為全著如來舍利，其有說此經法之處，諷誦歌詠書寫，書寫已竟，竹帛經卷當供養事，如佛塔寺歸命作禮，一切香華雜香芬薰，琴瑟箜篌幢蓋繒幡。若有眾生欲得佛寺稽首作禮者，當親近斯經無上道教。」

又告藥王：「多有菩薩出家為道，及凡白衣行菩薩法，不能得致如是像經，及見讀誦書寫供養。其有菩薩，行菩薩行曉了權宜，假使得聞是佛景摸，菩薩所行共行法者，聽者信樂來入其中，解達分明即受供養，於一座上應近無上正真之道，若有見者，如是士夫入於斯誼，德不可計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又告藥王：「多有菩薩出家為道，及凡白衣行菩薩法，不能得致如是像經，及見讀誦書寫供養。其有菩薩，行菩薩行曉了權宜，假使得聞是佛景摸，菩薩所行共行法者，聽者信樂來入其中，解達分明即受供養，於一座上應近無上正真之道，若有見者，如是士夫入於斯誼，德不可計。」

佛告藥王：「譬如男子渴極求水，捨於平地穿鑿高原，日日興功但見燥土，積有時節，其泉玄邃而不得水。復於異時，掘土甚多乃見泥水，濁不可飲當奈之何？其人不懈稍進得水，於時男子覩本瑞應，釋除狐疑無復猶豫，吾興功夫積有日月，今者乃能值得水耳。如是藥王！設有菩薩聞是經典，而不受持諷誦學者，去於無上正真之道，為甚遠矣。是景摸者，諸菩薩業，假使聞此《正法華經》，諷誦精修懷抱在心而奉行之，爾乃疾成最正覺矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告藥王：「譬如男子渴極求水，捨於平地穿鑿高原，日日興功但見燥土，積有時節，其泉玄邃而不得水。復於異時，掘土甚多乃見泥水，濁不可飲當奈之何？其人不懈稍進得水，於時男子覩本瑞應，釋除狐疑無復猶豫，吾興功夫積有日月，今者乃能值得水耳。如是藥王！設有菩薩聞是經典，而不受持諷誦學者，去於無上正真之道，為甚遠矣。是景摸者，諸菩薩業，假使聞此《正法華經》，諷誦精修懷抱在心而奉行之，爾乃疾成最正覺矣。」

佛語藥王：「一切菩薩，其有不肯受諷行者，不能得至無上正真道最正覺也。所以者何？吾前已說班宣此言，假使有人不樂斯經，則為違遠於諸如來。此經典者，道法之首眾慧之元，成就菩薩。若有菩薩聞此經典恐怖畏懅而不愛樂，則當知之新學乘者。若不恐怖，則是久修菩薩之行。若聲聞遇是經法，或恐或怖心懷畏懅，為憍慢恣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語藥王：「一切菩薩，其有不肯受諷行者，不能得至無上正真道最正覺也。所以者何？吾前已說班宣此言，假使有人不樂斯經，則為違遠於諸如來。此經典者，道法之首眾慧之元，成就菩薩。若有菩薩聞此經典恐怖畏懅而不愛樂，則當知之新學乘者。若不恐怖，則是久修菩薩之行。若聲聞遇是經法，或恐或怖心懷畏懅，為憍慢恣。」

佛語藥王：「如來滅度之後，若有菩薩及大士等，欲以是經為四部說，著如來衣、坐於世尊師子之座，然後爾乃為四部眾宣傳此經。何謂著衣於如來被服？謂人忍辱柔和安雅，是則名為如來被服。其族姓子，當修此衣。何謂世尊師子之座？解一切法皆悉空寂，處無想願，是為世尊師子之座。又族姓子，當作是住所坐若茲，以此經法為比丘、比丘尼、清信士女、天、龍、鬼神廣分別說，其心踊躍不懷怯弱，志於大道開道四輩。其族姓子，若復處於他方世界，化作化人及與眷屬比丘、比丘尼、清信士、清信女頒宣此法，設使有聞而不樂者，吾起令樂必使愛喜。若在閑居壙野之中，有天、龍、神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒，吾遣化人為說經法，雖復逈在異方剎土，普當自現令眾人見。若受此典，不識句義失其次緒，使諷學者，蒙其威神令達義次。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語藥王：「如來滅度之後，若有菩薩及大士等，欲以是經為四部說，著如來衣、坐於世尊師子之座，然後爾乃為四部眾宣傳此經。何謂著衣於如來被服？謂人忍辱柔和安雅，是則名為如來被服。其族姓子，當修此衣。何謂世尊師子之座？解一切法皆悉空寂，處無想願，是為世尊師子之座。又族姓子，當作是住所坐若茲，以此經法為比丘、比丘尼、清信士女、天、龍、鬼神廣分別說，其心踊躍不懷怯弱，志於大道開道四輩。其族姓子，若復處於他方世界，化作化人及與眷屬比丘、比丘尼、清信士、清信女頒宣此法，設使有聞而不樂者，吾起令樂必使愛喜。若在閑居壙野之中，有天、龍、神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒，吾遣化人為說經法，雖復逈在異方剎土，普當自現令眾人見。若受此典，不識句義失其次緒，使諷學者，蒙其威神令達義次。」

爾時世尊，即說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，即說偈曰：

「皆相棄怯亂， 而當聽此經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皆相棄怯亂， 而當聽此經，

是法難得遇， 信者亦難值。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法難得遇， 信者亦難值。

如人欲求水， 穿掘於高原， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人欲求水， 穿掘於高原，

數數積功夫， 但覩燥乾土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數數積功夫， 但覩燥乾土。

彼觀自思惟， 其水為甚遠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼觀自思惟， 其水為甚遠，

所掘深乃爾， 續見乾燥土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所掘深乃爾， 續見乾燥土。

然後轉漸覩， 濕土稍稍現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後轉漸覩， 濕土稍稍現，

爾乃心決疑， 今已得近水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾乃心決疑， 今已得近水。

其不聞是經， 不數修行者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其不聞是經， 不數修行者，

其人離道遠， 去佛慧若此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人離道遠， 去佛慧若此。

斯經深巍巍， 決諸聲聞事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯經深巍巍， 決諸聲聞事，

還聞此經王， 聽之思惟義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還聞此經王， 聽之思惟義，

則得近大道， 智者成聖慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則得近大道， 智者成聖慧，

猶如見濕土， 爾乃知得水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如見濕土， 爾乃知得水。

當入於佛室， 被服如來衣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當入於佛室， 被服如來衣，

則處吾聖座， 明者乃說此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則處吾聖座， 明者乃說此。

慈心入吾室， 忍柔和被服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心入吾室， 忍柔和被服，

解空師子座， 而說無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解空師子座， 而說無所畏。

設刀瓦石打， 為人見罵詈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設刀瓦石打， 為人見罵詈，

故為說此法， 吾悉忍斯音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故為說此法， 吾悉忍斯音。

遊在億千土， 吾身當堅固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊在億千土， 吾身當堅固，

無思議姟劫， 為眾生分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無思議姟劫， 為眾生分別。

佛滅度之後， 為眾去怨結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛滅度之後， 為眾去怨結，

多遣諸化人， 而說此經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多遣諸化人， 而說此經典。

比丘比丘尼， 清信士女等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘比丘尼， 清信士女等，

當供養此輩， 及諸來會者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當供養此輩， 及諸來會者。

石打杖撾罵， 懷結而惡口， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石打杖撾罵， 懷結而惡口，

若有設此兇， 化人悉呵教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有設此兇， 化人悉呵教。

假使獨自行， 而諷誦翫習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使獨自行， 而諷誦翫習，

不被無惡聲， 質直遊閑居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不被無惡聲， 質直遊閑居。

其人在彼行， 晝夜一己身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人在彼行， 晝夜一己身，

吾遣與共俱， 為伴說此典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾遣與共俱， 為伴說此典。

其人辯才， 無所罣礙， 多能明了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人辯才， 無所罣礙， 多能明了，

隨順之法。 可悅人民， 億百千姟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順之法。 可悅人民， 億百千姟，

猶如佛聖， 之所建立。 假使有人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如佛聖， 之所建立。 假使有人，

不依此法， 則為名曰， 諸菩薩逆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不依此法， 則為名曰， 諸菩薩逆。

學者遊行， 及有所坐， 得見諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學者遊行， 及有所坐， 得見諸佛，

如江河沙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如江河沙。」

正法華經七寶塔品第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法華經七寶塔品第十一

爾時佛前，七寶之塔從地踊出，二萬里適現繞佛，超在虛空自然而立。其塔殊好色若千變，五種之華而雨其上，紛紛如雪。莊嚴校飾塔寺講堂，以無數寶因共合成，百千欄楯窓牖軒戶，不可稱計。懸眾幡蓋垂寶瓔珞，諸明月珠羅列虛空，猶如眾星。香鑪寶瓶滿中名香，栴檀芬馨一切普勳，三千大千佛之國土。金銀琉璃水精、珊瑚虎魄、車𤦲馬瑙，以為寶蓋，其蓋高顯至第一天。忉利諸天及四天王，皆散意華供養七寶塔。其塔寺中自然發聲，歎言：「善哉！善哉！世尊安住！審如所言，道德玄妙超絕無侶，慧平等一猶如虛空，實無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛前，七寶之塔從地踊出，二萬里適現繞佛，超在虛空自然而立。其塔殊好色若千變，五種之華而雨其上，紛紛如雪。莊嚴校飾塔寺講堂，以無數寶因共合成，百千欄楯窓牖軒戶，不可稱計。懸眾幡蓋垂寶瓔珞，諸明月珠羅列虛空，猶如眾星。香鑪寶瓶滿中名香，栴檀芬馨一切普勳，三千大千佛之國土。金銀琉璃水精、珊瑚虎魄、車𤦲馬瑙，以為寶蓋，其蓋高顯至第一天。忉利諸天及四天王，皆散意華供養七寶塔。其塔寺中自然發聲，歎言：「善哉！善哉！世尊安住！審如所言，道德玄妙超絕無侶，慧平等一猶如虛空，實無有異。」

時四部眾見七寶塔，在於虛空高大微妙，巍巍無量光燿煒曄，靡所不照，頒宣善哉，歡喜踊躍叉手而立，瞻戴無厭。時有菩薩，名曰大辯，見諸天人心懷猶豫，乍悲乍喜欲得知此，何所瑞應？故前問佛：「唯然世尊，今者何故，七寶塔寺現大聖前，高廣無極莫不見者，而寶塔寺自然出聲，讚曰善哉！何所感動而有此瑞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四部眾見七寶塔，在於虛空高大微妙，巍巍無量光燿煒曄，靡所不照，頒宣善哉，歡喜踊躍叉手而立，瞻戴無厭。時有菩薩，名曰大辯，見諸天人心懷猶豫，乍悲乍喜欲得知此，何所瑞應？故前問佛：「唯然世尊，今者何故，七寶塔寺現大聖前，高廣無極莫不見者，而寶塔寺自然出聲，讚曰善哉！何所感動而有此瑞？」

世尊則告大辯菩薩：「此寶塔寺有如來身，完具一定而無缺減。東方去此不可計會諸佛世界，有佛號名多寶如來，國曰寶淨。本行道時而自發願：『吾會當以此《正法華經》當自修成，使諸菩薩皆得聽聞，然後乃坐於佛樹下，還成無上正真之道。』其佛所念，果如所言，為諸十方講說經法，開化一切皆令得道。於時其佛臨欲滅度，普告諸天世間人民及諸比丘：『吾滅度後，奉如來身全取其體，一等完具興大塔寺。若見塔者悉得其所，功德難限。』于時其佛，建立如是無極聖化：『十方世界其有講說此《法華經》，吾七寶塔，踊現諸佛所說經處，其舍利身在七寶塔，讚言善哉！』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊則告大辯菩薩：「此寶塔寺有如來身，完具一定而無缺減。東方去此不可計會諸佛世界，有佛號名多寶如來，國曰寶淨。本行道時而自發願：『吾會當以此《正法華經》當自修成，使諸菩薩皆得聽聞，然後乃坐於佛樹下，還成無上正真之道。』其佛所念，果如所言，為諸十方講說經法，開化一切皆令得道。於時其佛臨欲滅度，普告諸天世間人民及諸比丘：『吾滅度後，奉如來身全取其體，一等完具興大塔寺。若見塔者悉得其所，功德難限。』于時其佛，建立如是無極聖化：『十方世界其有講說此《法華經》，吾七寶塔，踊現諸佛所說經處，其舍利身在七寶塔，讚言善哉！』」

佛告大辯：「是七寶塔在于東方而處於下，去是無量江河沙佛土，在於虛空未曾出現，今見能仁如來正覺，本行學道為菩薩時，用眾生故不悋身命，精進不懈行權方便，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，求頭與頭求眼與眼，求鼻與鼻求耳與耳，手足支體妻子侍從，七寶車乘象馬衣裘，國邑墟聚恣人所求，無所愛惜自致得佛。今故來現致敬能仁，欲令能仁佛坐我所有師子金床，講《正法華》開化一切，使蒙其恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大辯：「是七寶塔在于東方而處於下，去是無量江河沙佛土，在於虛空未曾出現，今見能仁如來正覺，本行學道為菩薩時，用眾生故不悋身命，精進不懈行權方便，布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，求頭與頭求眼與眼，求鼻與鼻求耳與耳，手足支體妻子侍從，七寶車乘象馬衣裘，國邑墟聚恣人所求，無所愛惜自致得佛。今故來現致敬能仁，欲令能仁佛坐我所有師子金床，講《正法華》開化一切，使蒙其恩。」

能仁如來尋如所勸，則升講堂師子之座，分別敷演《正法華經》，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能仁如來尋如所勸，則升講堂師子之座，分別敷演《正法華經》，而說頌曰：

「設聞多寶佛， 知其名號者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設聞多寶佛， 知其名號者，

未曾畏終始， 不復遭苦患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾畏終始， 不復遭苦患。

若聞藥王師， 假記名號者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞藥王師， 假記名號者，

眾病自然愈， 尋則識宿命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾病自然愈， 尋則識宿命。

一切所供養， 奉法為最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所供養， 奉法為最上，

分別空無慧， 自致得佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別空無慧， 自致得佛道。

宣暢《法華經》， 以示諸不及， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣暢《法華經》， 以示諸不及，

解本無三乘， 順一無上真。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解本無三乘， 順一無上真。」

佛告大辯：「今者多寶如來、至真，在斯塔寺，遙聞說此《正法華》典，是以踊出，讚言善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大辯：「今者多寶如來、至真，在斯塔寺，遙聞說此《正法華》典，是以踊出，讚言善哉！」

大辯菩薩復白佛言：「唯然世尊，今我等類諸來會者，欲得覩見多寶佛形，願垂恩慈加以威神，使諸來者各得其所開發大道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大辯菩薩復白佛言：「唯然世尊，今我等類諸來會者，欲得覩見多寶佛形，願垂恩慈加以威神，使諸來者各得其所開發大道。」

佛告大辯菩薩：「多寶如來本亦自誓：『我之塔寺所至方面，聽此經典，設諸如來及四部眾，欲覩吾身，隨其十方之所欲願，皆當得見，咸共供養於此化像。』大辯！欲知我身，亦當感是十方諸佛，一切世界所化如來，講說法者皆令詣此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大辯菩薩：「多寶如來本亦自誓：『我之塔寺所至方面，聽此經典，設諸如來及四部眾，欲覩吾身，隨其十方之所欲願，皆當得見，咸共供養於此化像。』大辯！欲知我身，亦當感是十方諸佛，一切世界所化如來，講說法者皆令詣此。」

爾時大辯菩薩復白佛言：「唯然世尊，垂加大恩，普現一切十方國土諸佛聖德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大辯菩薩復白佛言：「唯然世尊，垂加大恩，普現一切十方國土諸佛聖德。」

佛默然可，即時演放眉間眾毛微妙光明，普照十方各各五百江河沙等億百千數諸佛國土，一切世尊各各普現，止其國土坐於樹下奇妙莊嚴師子之座，與無央數百千菩薩，在寶交露布好座具，珍琦殊異懸繒幡蓋，垂於四面諸佛座上，為諸眾生講說經法，音聲柔和靡不解達，百千菩薩啟受所聞。東西南北四隅上下，無數百千億姟難量江河沙等諸佛世界，皆亦如是靡不見者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛默然可，即時演放眉間眾毛微妙光明，普照十方各各五百江河沙等億百千數諸佛國土，一切世尊各各普現，止其國土坐於樹下奇妙莊嚴師子之座，與無央數百千菩薩，在寶交露布好座具，珍琦殊異懸繒幡蓋，垂於四面諸佛座上，為諸眾生講說經法，音聲柔和靡不解達，百千菩薩啟受所聞。東西南北四隅上下，無數百千億姟難量江河沙等諸佛世界，皆亦如是靡不見者。

時十方佛各各自告諸菩薩等：「諸族姓子，汝輩當往詣忍世界見能仁佛如來、至真，并當瞻戴多寶世尊形像塔寺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時十方佛各各自告諸菩薩等：「諸族姓子，汝輩當往詣忍世界見能仁佛如來、至真，并當瞻戴多寶世尊形像塔寺。」

彼時於此忍界所有功勳善德，殊雅威神自然而現，七寶諸樹周匝而生，其地悉變為紺琉璃，以紫磨金而為長繩，連綿莊飾八交路道，其地平正，除諸郡國縣邑村落、大海江河川流泉源，皆不復現，但見自然諸天香鑪燒眾名香，普雨天華。於此佛土，應時移徙諸天人民在他佛國。時諸眾會現在七寶諸交露帳，諸交露帳莊嚴殊妙，不可稱量遍此佛土。時彼十方一切諸佛，各有侍者，亦復皆來詣此忍界，各各至於眾寶樹下。此諸寶樹高二萬二千里，枝葉華實各各茂盛，斯寶樹下有師子床，高二萬里，皆以奇寶眾珍為座。如來座上，如是比像，於此三千大千世界，但見諸佛靡不周遍，非是釋迦文如來、至真、等正覺之所變現也，各從十方諸佛剎土而來到此，顯示大道無極之德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時於此忍界所有功勳善德，殊雅威神自然而現，七寶諸樹周匝而生，其地悉變為紺琉璃，以紫磨金而為長繩，連綿莊飾八交路道，其地平正，除諸郡國縣邑村落、大海江河川流泉源，皆不復現，但見自然諸天香鑪燒眾名香，普雨天華。於此佛土，應時移徙諸天人民在他佛國。時諸眾會現在七寶諸交露帳，諸交露帳莊嚴殊妙，不可稱量遍此佛土。時彼十方一切諸佛，各有侍者，亦復皆來詣此忍界，各各至於眾寶樹下。此諸寶樹高二萬二千里，枝葉華實各各茂盛，斯寶樹下有師子床，高二萬里，皆以奇寶眾珍為座。如來座上，如是比像，於此三千大千世界，但見諸佛靡不周遍，非是釋迦文如來、至真、等正覺之所變現也，各從十方諸佛剎土而來到此，顯示大道無極之德。

爾時世尊釋迦文尼，變諸如來所化形像，在於八方各二萬億所有國土，皆無地獄、餓鬼、畜生，移徙諸天及阿須倫，在於他方諸佛世界。令二萬億諸佛國土地紺琉璃，皆以七寶變成樹木，其諸寶樹高二萬二千里，枝葉華實各各茂盛，諸師子座高二萬里，此諸佛土而皆平正，無有河海眾流泉源，亦無諸山，目隣、大目隣、須彌山王、鐵圍、大鐵圍，一一佛土其地平等，七寶合成各各莊嚴，諸寶交露快樂難量，遍布諸華燒眾名香。諸寶樹下各有如來坐師子床。如是比類，復更別有二萬世界能仁如來，各為諸方而特莊嚴，顯現清淨，皆為諸佛作其處所，此諸佛土，亦無地獄、餓鬼、畜生，諸龍、鬼神及阿須倫，亦復移徙諸天人民在他佛土。此諸佛土地紺琉璃，以紫磨金而為寶繩，連綿諸樹八重交道。又彼諸樹高大妙好亦復如前，師子之床莊嚴交飾。其地平正，無有山河江海之事，香華眾寶珍琦交露，垂明月珠亦復如前，行來進止道徑由路等無差特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊釋迦文尼，變諸如來所化形像，在於八方各二萬億所有國土，皆無地獄、餓鬼、畜生，移徙諸天及阿須倫，在於他方諸佛世界。令二萬億諸佛國土地紺琉璃，皆以七寶變成樹木，其諸寶樹高二萬二千里，枝葉華實各各茂盛，諸師子座高二萬里，此諸佛土而皆平正，無有河海眾流泉源，亦無諸山，目隣、大目隣、須彌山王、鐵圍、大鐵圍，一一佛土其地平等，七寶合成各各莊嚴，諸寶交露快樂難量，遍布諸華燒眾名香。諸寶樹下各有如來坐師子床。如是比類，復更別有二萬世界能仁如來，各為諸方而特莊嚴，顯現清淨，皆為諸佛作其處所，此諸佛土，亦無地獄、餓鬼、畜生，諸龍、鬼神及阿須倫，亦復移徙諸天人民在他佛土。此諸佛土地紺琉璃，以紫磨金而為寶繩，連綿諸樹八重交道。又彼諸樹高大妙好亦復如前，師子之床莊嚴交飾。其地平正，無有山河江海之事，香華眾寶珍琦交露，垂明月珠亦復如前，行來進止道徑由路等無差特。

爾時釋迦文佛所化如來，在於東方恒沙等剎班宣道教，皆復來至，十方世界各三千億諸佛正覺，皆來詣此，如來悉坐於師子寶床，各取寶華授諸侍者：「諸族姓子，汝等往詣耆闍崛山能仁佛所，致吾名字敬問無量，聖體康強力勢如常，所遊安耶？以此眾華，供散彼佛及諸菩薩眾弟子上，宣我所言，多所開化。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦文佛所化如來，在於東方恒沙等剎班宣道教，皆復來至，十方世界各三千億諸佛正覺，皆來詣此，如來悉坐於師子寶床，各取寶華授諸侍者：「諸族姓子，汝等往詣耆闍崛山能仁佛所，致吾名字敬問無量，聖體康強力勢如常，所遊安耶？以此眾華，供散彼佛及諸菩薩眾弟子上，宣我所言，多所開化。」

於是釋迦文如來、至真，見諸所化各各坐於師子之座，及諸侍者皆來集會，齎華供養，即從坐起住於虛空，四部之眾悉亦各起叉手而立。佛以手指開七寶寺講堂之戶，亘然通徹晃若日出，譬如開於大國城門，而以管籥去其關軸內外無礙。釋迦文佛以手兩指，開七寶寺講堂之戶，現其威德不可稱限亦復若茲。如來這開七寶寺戶，多寶如來、至真、等正覺身即現矣，坐師子床，肌色如故亦不枯燥，威光端正相好如畫，口重宣言：「善哉！善哉！釋迦文佛！說此經典，何其快乎！吾以欲聞此經法故，故自出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是釋迦文如來、至真，見諸所化各各坐於師子之座，及諸侍者皆來集會，齎華供養，即從坐起住於虛空，四部之眾悉亦各起叉手而立。佛以手指開七寶寺講堂之戶，亘然通徹晃若日出，譬如開於大國城門，而以管籥去其關軸內外無礙。釋迦文佛以手兩指，開七寶寺講堂之戶，現其威德不可稱限亦復若茲。如來這開七寶寺戶，多寶如來、至真、等正覺身即現矣，坐師子床，肌色如故亦不枯燥，威光端正相好如畫，口重宣言：「善哉！善哉！釋迦文佛！說此經典，何其快乎！吾以欲聞此經法故，故自出現。」

時四部眾見多寶如來、至真、等正覺，聞其滅度去世以來不可稱計億百千劫，聽言善哉！甚大驚怪，初未曾有。即以天華，供養散於釋迦文佛、多寶如來。時多寶佛則以半座與釋迦文，七寶寺中有聲出曰：「釋迦文佛！願坐此床。」釋迦文佛輒如其言，時二如來共同一處，在於虛空，七寶交露坐師子床。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四部眾見多寶如來、至真、等正覺，聞其滅度去世以來不可稱計億百千劫，聽言善哉！甚大驚怪，初未曾有。即以天華，供養散於釋迦文佛、多寶如來。時多寶佛則以半座與釋迦文，七寶寺中有聲出曰：「釋迦文佛！願坐此床。」釋迦文佛輒如其言，時二如來共同一處，在於虛空，七寶交露坐師子床。

時四部眾各心念言：「諸佛、至真道德高遠而不可逮，巍巍難量不可稱限，惟願如來，垂意見念加威神恩，令我等輩俱處虛空。」佛知所念，現神足力，使四部眾自然超上處於虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時四部眾各心念言：「諸佛、至真道德高遠而不可逮，巍巍難量不可稱限，惟願如來，垂意見念加威神恩，令我等輩俱處虛空。」佛知所念，現神足力，使四部眾自然超上處於虛空。

時釋迦文佛告四部眾諸比丘等：「於此忍界，誰能堪任說是經典？今是其時亦是大節，如來現在、若滅度後，當受此法持諷讀誦。今如來身幸欲滅度，比丘當捨如來所供養供事之誼，奉順恭敬於此經典。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時釋迦文佛告四部眾諸比丘等：「於此忍界，誰能堪任說是經典？今是其時亦是大節，如來現在、若滅度後，當受此法持諷讀誦。今如來身幸欲滅度，比丘當捨如來所供養供事之誼，奉順恭敬於此經典。」

於時說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時說頌曰：

「無極大聖， 來至於斯， 導師因現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無極大聖， 來至於斯， 導師因現，

琦妙塔寺。 比丘欲知， 聽法故舉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 琦妙塔寺。 比丘欲知， 聽法故舉，

何人省是， 不興精進。 滅度以來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何人省是， 不興精進。 滅度以來，

無央數劫， 今日乃能， 欲聽經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無央數劫， 今日乃能， 欲聽經典。

以故發來， 因緣宣教， 得度無極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以故發來， 因緣宣教， 得度無極，

法之善利。 於往故世， 自興此誓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法之善利。 於往故世， 自興此誓，

導師所願， 正由此道。 滅度以來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師所願， 正由此道。 滅度以來，

久遠乃爾， 於今復見， 十方世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久遠乃爾， 於今復見， 十方世界。

自在去此， 悠悠極逈， 億百千數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在去此， 悠悠極逈， 億百千數，

如江河沙。 因經典故， 而發詣此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如江河沙。 因經典故， 而發詣此，

滅度聖將， 而自現矣。 各各由在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅度聖將， 而自現矣。 各各由在，

於諸國土， 一切志樂， 聲聞之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸國土， 一切志樂， 聲聞之行。

皆欲將護， 於正法故， 何緣當令， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆欲將護， 於正法故， 何緣當令，

經典久存？ 因由依附， 諸佛之道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經典久存？ 因由依附， 諸佛之道，

在無央數， 諸佛世界， 取合眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在無央數， 諸佛世界， 取合眾生，

來至於斯， 修治嚴淨， 神足之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來至於斯， 修治嚴淨， 神足之力。

各各自說， 如是廣誼， 何因得說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各自說， 如是廣誼， 何因得說，

於茲法眼？ 諸佛住此， 不可稱計， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於茲法眼？ 諸佛住此， 不可稱計，

在於樹下， 而處道場。 其身真諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於樹下， 而處道場。 其身真諦，

巍巍億姟， 諸導師眾， 坐師子床。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巍巍億姟， 諸導師眾， 坐師子床。

清淨常正， 明顯如日， 若如火光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨常正， 明顯如日， 若如火光，

除於陰冥。 柔軟美香， 薰於十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除於陰冥。 柔軟美香， 薰於十方，

供養達至， 愍傷世者。 其有度脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養達至， 愍傷世者。 其有度脫，

一切眾生， 恩德流布， 常通於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生， 恩德流布， 常通於此。

吾滅度之後， 其持此經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾滅度之後， 其持此經典，

速逮得受決， 目見世導師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速逮得受決， 目見世導師。

佛滅度之後， 其多寶仁賢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛滅度之後， 其多寶仁賢，

聞見師子座， 塔寺所在處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞見師子座， 塔寺所在處。

我身次在是， 億千來至此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我身次在是， 億千來至此，

最勝子所由， 堪說斯經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝子所由， 堪說斯經典。

若聞此法， 能受究竟， 則為奉事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞此法， 能受究竟， 則為奉事，

歸命我身， 并及多寶， 如來之尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命我身， 并及多寶， 如來之尊，

奉順現在， 十方諸佛。 復及今來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉順現在， 十方諸佛。 復及今來，

諸導師眾， 莊校聖體， 殊妙難量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸導師眾， 莊校聖體， 殊妙難量，

悉為供養， 具足無限， 用尊修受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉為供養， 具足無限， 用尊修受，

此經典故。 以曾見吾， 聞所講說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經典故。 以曾見吾， 聞所講說，

亦復更覩， 寺中世尊， 并餘無數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復更覩， 寺中世尊， 并餘無數，

諸導師眾， 從百千億， 國土至此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸導師眾， 從百千億， 國土至此。

慧命族姓子， 愍傷於眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧命族姓子， 愍傷於眾生，

此處難可值， 諸導師所樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此處難可值， 諸導師所樂。

諸無數經卷， 猶如江河沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸無數經卷， 猶如江河沙，

佛雖說彼經， 不足為奇特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛雖說彼經， 不足為奇特。

其度須彌山， 則以手舉持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其度須彌山， 則以手舉持，

跳著億千國， 不足以為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跳著億千國， 不足以為難。

設有分別說， 奇句述百千， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設有分別說， 奇句述百千，

聞億千佛國， 不足以為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞億千佛國， 不足以為難。

若住極上界， 為天人講法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住極上界， 為天人講法，

宣暢無量經， 不足以為奇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣暢無量經， 不足以為奇。

佛滅度之後， 末世能堪受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛滅度之後， 末世能堪受，

班宣此經典， 爾乃為殊特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 班宣此經典， 爾乃為殊特。

若以一手捲， 捉盡於虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以一手捲， 捉盡於虛空，

至於無所至， 不足以為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至於無所至， 不足以為難。

我滅度之後， 若歸如是像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我滅度之後， 若歸如是像，

來世書此經， 爾乃為奇特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來世書此經， 爾乃為奇特。

設取十方地， 舉著於爪上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設取十方地， 舉著於爪上，

擎行恣所遊， 升置于梵天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擎行恣所遊， 升置于梵天。

此者不為遠， 精進無奇異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此者不為遠， 精進無奇異，

不如於來世， 須臾讀此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如於來世， 須臾讀此經。

假使劫燒時， 人踐火中行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使劫燒時， 人踐火中行，

及擔草不燒， 不足以為奇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及擔草不燒， 不足以為奇。

我滅度之後， 若持此經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我滅度之後， 若持此經典，

為一人說者， 爾乃為殊特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一人說者， 爾乃為殊特。

假使有受持， 八萬諸法藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使有受持， 八萬諸法藏，

頒宣如所說， 以示億千人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頒宣如所說， 以示億千人。

比丘於彼世， 開化諸聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘於彼世， 開化諸聲聞，

住於神通者， 不足為奇異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於神通者， 不足為奇異。

若持此經典， 信喜而愛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若持此經典， 信喜而愛樂，

數數諮稱者， 爾乃為殊異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數數諮稱者， 爾乃為殊異。

若無數億千， 興立無著塔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無數億千， 興立無著塔，

六通極大聖， 猶如恒邊沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六通極大聖， 猶如恒邊沙。

佛滅度之後， 設持此經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛滅度之後， 設持此經典，

其人得功報， 過是難限量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人得功報， 過是難限量。

百千諸世界， 說法不可計， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千諸世界， 說法不可計，

今我亦宣暢， 佛慧所分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我亦宣暢， 佛慧所分別。

計是經典者， 一切經中尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計是經典者， 一切經中尊，

其奉持此典， 則侍諸佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其奉持此典， 則侍諸佛身。

族姓子講說， 現在如來前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 族姓子講說， 現在如來前，

後世持是經， 賢聖乃堪任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後世持是經， 賢聖乃堪任。

須臾持此經， 則為奉敬佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須臾持此經， 則為奉敬佛，

一切諸導師， 是經難值遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸導師， 是經難值遇。

一切十方佛， 為現所諮嗟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方佛， 為現所諮嗟，

勇猛有威神， 神通為以達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛有威神， 神通為以達。

名德遠流布， 諸佛所愛樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名德遠流布， 諸佛所愛樂，

用持此經故， 逮得寂定地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用持此經故， 逮得寂定地。

導師滅度後， 則為天世人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師滅度後， 則為天世人，

顯示作眼目， 宣布此經故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示作眼目， 宣布此經故。

於當來之世， 須臾說此典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於當來之世， 須臾說此典，

其一切眾生， 稽首禮明者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其一切眾生， 稽首禮明者。」

(諸本此中加梵志品，各分為二十八品云) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (諸本此中加梵志品，各分為二十八品云)

時能仁佛告諸眾會：「吾往無數難稱限劫，求《法華經》未曾懈惓。時作國王，遵修大法六度無極，布施金銀水精、琉璃琥珀、珊瑚珠玉、車𤦲馬碯，頭目肌肉、手足支體、妻子男女、象馬車乘，不惜軀命，時人壽長不可計會。吾用法故，捐棄國位委正太子，行求大典，擊鼓振鐸宣令華裔：『有能為吾演大典者，吾當為僕供給走使。』時有梵志而報之曰：『我有大典《正法華經》，若能為僕吾當慧報。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時能仁佛告諸眾會：「吾往無數難稱限劫，求《法華經》未曾懈惓。時作國王，遵修大法六度無極，布施金銀水精、琉璃琥珀、珊瑚珠玉、車𤦲馬碯，頭目肌肉、手足支體、妻子男女、象馬車乘，不惜軀命，時人壽長不可計會。吾用法故，捐棄國位委正太子，行求大典，擊鼓振鐸宣令華裔：『有能為吾演大典者，吾當為僕供給走使。』時有梵志而報之曰：『我有大典《正法華經》，若能為僕吾當慧報。』」

佛告比丘：「吾聞其言，歡喜從命奉侍梵志，給所當得水漿飲食，掃灑應對趨走採果，儲畜資糧未曾懈廢，奉侍千歲使無僥渴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「吾聞其言，歡喜從命奉侍梵志，給所當得水漿飲食，掃灑應對趨走採果，儲畜資糧未曾懈廢，奉侍千歲使無僥渴。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「擊鼓振鐸， 宣令遠近， 欲求大典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「擊鼓振鐸， 宣令遠近， 欲求大典，

《正法華經》。 若見賜者， 吾當為僕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《正法華經》。 若見賜者， 吾當為僕，

趨走役使， 給所當得。 甘心樂聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趨走役使， 給所當得。 甘心樂聞，

不敢疲倦， 所當供養， 不惜身力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不敢疲倦， 所當供養， 不惜身力。

趣欲聞受， 《正法華經》， 願及十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 趣欲聞受， 《正法華經》， 願及十方，

不適為已。 其王精進， 未曾休懈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不適為已。 其王精進， 未曾休懈，

衣食供命， 不求甘奇。 愍念眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 衣食供命， 不求甘奇。 愍念眾生，

諸未度者， 尋時即獲， 《正法華經》。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸未度者， 尋時即獲， 《正法華經》。」

佛告諸比丘：「時國王，則吾身也。梵志者，調達是。今吾具足六度無極大慈大悲，成四等心、三十二相、八十種好紫磨金色，十種力、四無所畏、四事不護、十八不共，威神尊重度脫十方，皆由調達恩德之力。調達却後無央數劫，當得作佛，號曰天王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，世界名天衢。時天王佛廣說經法，如江河沙眾生得無著證，無數不可計人志在緣覺，如江河沙無量蒸民，皆發無上正真道意至不退轉。其佛當壽二十中劫，滅度之後，正法當住二十中劫，不散身骨合全舍利起七寶塔，高六十里，周八十里，普天下人悉往供養，香華伎樂歌頌功德，繞塔作禮，不可計人得無著證，無央數人志緣覺乘，不可思議無量天人，發無上正真道意，志不退轉。若族姓子、族姓女，逮得聞是《正法華經》，心中㸌然而無狐疑，杜塞三趣，不墮地獄、餓鬼、畜生，便當得生十方佛前諮受正法，若在天上世間豪貴，若在佛前自然化生七寶蓮華。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「時國王，則吾身也。梵志者，調達是。今吾具足六度無極大慈大悲，成四等心、三十二相、八十種好紫磨金色，十種力、四無所畏、四事不護、十八不共，威神尊重度脫十方，皆由調達恩德之力。調達却後無央數劫，當得作佛，號曰天王如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，世界名天衢。時天王佛廣說經法，如江河沙眾生得無著證，無數不可計人志在緣覺，如江河沙無量蒸民，皆發無上正真道意至不退轉。其佛當壽二十中劫，滅度之後，正法當住二十中劫，不散身骨合全舍利起七寶塔，高六十里，周八十里，普天下人悉往供養，香華伎樂歌頌功德，繞塔作禮，不可計人得無著證，無央數人志緣覺乘，不可思議無量天人，發無上正真道意，志不退轉。若族姓子、族姓女，逮得聞是《正法華經》，心中㸌然而無狐疑，杜塞三趣，不墮地獄、餓鬼、畜生，便當得生十方佛前諮受正法，若在天上世間豪貴，若在佛前自然化生七寶蓮華。」

於時下方多寶世尊所從菩薩，號曰智積，自啟其佛，當還本土。時能仁佛告智積曰：「吾有菩薩，名溥首童真，且待斯須可與相見，宜敘闊別諮講經典乃還本土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時下方多寶世尊所從菩薩，號曰智積，自啟其佛，當還本土。時能仁佛告智積曰：「吾有菩薩，名溥首童真，且待斯須可與相見，宜敘闊別諮講經典乃還本土。」

於是溥首坐七寶蓮華，有千葉大如車輪，與諸菩薩俱坐蓮華，從龍王宮踊出大海。溥首童真，皆退下華禮二佛已，與智積菩薩對相問訊。智積菩薩問溥首曰：「所詣海淵，化度幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是溥首坐七寶蓮華，有千葉大如車輪，與諸菩薩俱坐蓮華，從龍王宮踊出大海。溥首童真，皆退下華禮二佛已，與智積菩薩對相問訊。智積菩薩問溥首曰：「所詣海淵，化度幾何？」

答曰：「其數無量不可稱限，非口所宣非心所計，如今不久自當有應。」所說未竟，尋有蓮華從海踊出在虛空中，無數菩薩皆坐其上，此皆溥首在海之所化，悉發大意。其志無上正真道者，普在空中講大乘事；本發聲聞意者，在於虛空說弟子行，解知大乘。溥首前謂智積曰：「在海所化，其現若茲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「其數無量不可稱限，非口所宣非心所計，如今不久自當有應。」所說未竟，尋有蓮華從海踊出在虛空中，無數菩薩皆坐其上，此皆溥首在海之所化，悉發大意。其志無上正真道者，普在空中講大乘事；本發聲聞意者，在於虛空說弟子行，解知大乘。溥首前謂智積曰：「在海所化，其現若茲。」

智積菩薩以頌問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智積菩薩以頌問曰：

「至仁慧無量， 化海眾寶數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「至仁慧無量， 化海眾寶數，

唯為露聖旨， 分別說其意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯為露聖旨， 分別說其意。」

溥首答曰：「在於海中，惟但敷演《正法華經》。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首答曰：「在於海中，惟但敷演《正法華經》。」

智積又問：「其法甚深尊妙難及，能有尋時得佛者乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智積又問：「其法甚深尊妙難及，能有尋時得佛者乎？」

溥首答曰：「龍王有女厥年八歲，聰明智慧與眾超異，發大道意志願弘廣，性行和雅而不倉卒，便可成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 溥首答曰：「龍王有女厥年八歲，聰明智慧與眾超異，發大道意志願弘廣，性行和雅而不倉卒，便可成佛。」

智積又問：「我覩能仁，是仁大師，本求佛道為菩薩時，積功累德精進不懈，歷劫難計乃得佛道，不信此女便成正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智積又問：「我覩能仁，是仁大師，本求佛道為菩薩時，積功累德精進不懈，歷劫難計乃得佛道，不信此女便成正覺。」

言語未竟女忽然現，稽首作禮繞佛三匝，却住讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言語未竟女忽然現，稽首作禮繞佛三匝，却住讚曰：

「功祚殊妙達， 現相三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「功祚殊妙達， 現相三十二，

諸天所敬侍， 神龍皆戴仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天所敬侍， 神龍皆戴仰。

一切眾生類， 莫不宗奉者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 莫不宗奉者，

今我欲成佛， 說法救群生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我欲成佛， 說法救群生。」

時舍利弗即謂女言：「汝雖發意有無極慧，佛不可得。又如女身，累劫精進功積顯著，尚不得佛。所以者何？以女人身未階五位：一曰天帝，二曰梵天，三曰天魔，四曰轉輪聖王，五曰大士。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時舍利弗即謂女言：「汝雖發意有無極慧，佛不可得。又如女身，累劫精進功積顯著，尚不得佛。所以者何？以女人身未階五位：一曰天帝，二曰梵天，三曰天魔，四曰轉輪聖王，五曰大士。」

其女即以一如意珠價當是世，時孚供上佛，佛輒受之。女謂舍利弗及智積曰：「吾以此珠供上世尊，佛授疾不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其女即以一如意珠價當是世，時孚供上佛，佛輒受之。女謂舍利弗及智積曰：「吾以此珠供上世尊，佛授疾不？」

答曰：「俱疾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「俱疾。」

女曰：「今我取無上正真道成最正覺，速疾於斯。」於斯變成男子菩薩，尋即成佛，相三十二、眾好具足，國土名號眾會皆見，怪未曾有，無央數人、天、龍、鬼神，皆發無上正真道意，三千世界六反震動，三萬道迹得不退轉，皆當逮成無上正真道。舍利弗、智積菩薩，默然無言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女曰：「今我取無上正真道成最正覺，速疾於斯。」於斯變成男子菩薩，尋即成佛，相三十二、眾好具足，國土名號眾會皆見，怪未曾有，無央數人、天、龍、鬼神，皆發無上正真道意，三千世界六反震動，三萬道迹得不退轉，皆當逮成無上正真道。舍利弗、智積菩薩，默然無言。

正法華經勸說品第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正法華經勸說品第十二

爾時有菩薩，名曰藥王，復有菩薩，名曰大辯，與二萬菩薩俱，於世尊前面自啟白：「惟願大聖，自安宣教，勿以為慮。如來、至真滅度之後，我等當共分布此經講說示人。假使有人𢤱悷自用，性不修調，薄德無福心懷自大，著供養利不備善本，離於解脫難可成就。我等世尊，興忍辱力在於彼世，受此經典書持誦說，供養奉事懷佩在身，除於吾我班宣斯經，報安住恩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有菩薩，名曰藥王，復有菩薩，名曰大辯，與二萬菩薩俱，於世尊前面自啟白：「惟願大聖，自安宣教，勿以為慮。如來、至真滅度之後，我等當共分布此經講說示人。假使有人𢤱悷自用，性不修調，薄德無福心懷自大，著供養利不備善本，離於解脫難可成就。我等世尊，興忍辱力在於彼世，受此經典書持誦說，供養奉事懷佩在身，除於吾我班宣斯經，報安住恩。」

爾時會中五百比丘學不學者，前白佛言：「唯然世尊！吾等堪任宣布此經。又復大聖，他方世界如來聲聞諸學不學，佛悉授決，當成無上正真之道，一切叉手而禮世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中五百比丘學不學者，前白佛言：「唯然世尊！吾等堪任宣布此經。又復大聖，他方世界如來聲聞諸學不學，佛悉授決，當成無上正真之道，一切叉手而禮世尊。」

八千比丘復白佛言：「大聖自安，勿以為慮。滅度之後，當廣解說傳此經道，亦當宣布他方世界。所以者何？此忍世界，人多憍慢本德薄少，心常懷亂如火毒然，迷惑三界不能自安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八千比丘復白佛言：「大聖自安，勿以為慮。滅度之後，當廣解說傳此經道，亦當宣布他方世界。所以者何？此忍世界，人多憍慢本德薄少，心常懷亂如火毒然，迷惑三界不能自安。」

爾時大敬逵比丘尼，與六千比丘尼俱，瞻戴尊顏不以為厭，啟白佛言：「道德至尊巍巍無量，超絕虛空無能及者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大敬逵比丘尼，與六千比丘尼俱，瞻戴尊顏不以為厭，啟白佛言：「道德至尊巍巍無量，超絕虛空無能及者。」

佛即告曰：「汝輩瞿曇彌，勿懷悒悒而為愁慼悲顏觀佛，恨言如來而不班宣，獨不見蒙授無上至真正覺之決。一切眾會等共和同，爾乃演布授眾人決，當至無上正真之道，皆一等味味無有異。從是已往，汝當遭值三萬八千億諸佛之眾供養奉事，當為菩薩常為法師，此學不學六千比丘尼，為諸眾生。菩薩法師次第具足菩薩行已，當成為佛，號曰一切眾生咸敬如來、至真、等正覺。成佛以後開化人民，各各展轉共相授決，當成為佛，度脫無數不可計人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即告曰：「汝輩瞿曇彌，勿懷悒悒而為愁慼悲顏觀佛，恨言如來而不班宣，獨不見蒙授無上至真正覺之決。一切眾會等共和同，爾乃演布授眾人決，當至無上正真之道，皆一等味味無有異。從是已往，汝當遭值三萬八千億諸佛之眾供養奉事，當為菩薩常為法師，此學不學六千比丘尼，為諸眾生。菩薩法師次第具足菩薩行已，當成為佛，號曰一切眾生咸敬如來、至真、等正覺。成佛以後開化人民，各各展轉共相授決，當成為佛，度脫無數不可計人。」

於是羅云母比丘尼及持名聞，各心念言：「今佛世尊而不愍念，獨見遺棄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是羅云母比丘尼及持名聞，各心念言：「今佛世尊而不愍念，獨見遺棄。」

於是大聖告名聞比丘尼：「今我班宣告語遠近，當於十萬億佛修道，常為法師奉菩薩行，所遵具足當得作佛，號具足百千光幢幡如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，其世界名仁賢。爾時其佛，光明威神無數百千，壽不可限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是大聖告名聞比丘尼：「今我班宣告語遠近，當於十萬億佛修道，常為法師奉菩薩行，所遵具足當得作佛，號具足百千光幢幡如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，為佛、眾祐，其世界名仁賢。爾時其佛，光明威神無數百千，壽不可限。」

時大敬逵及羅云母比丘尼等，得未曾有驚喜悅豫，即說是偈，而嗟歎佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時大敬逵及羅云母比丘尼等，得未曾有驚喜悅豫，即說是偈，而嗟歎佛：

「世尊所開示， 為眾之導師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊所開示， 為眾之導師，

開化於世界， 并及於天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開化於世界， 并及於天人。

天人所奉事， 今者見慰撫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人所奉事， 今者見慰撫，

以為人導師， 充滿悅我意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以為人導師， 充滿悅我意。」

比丘尼說此頌已，白世尊曰：「唯然大聖！我等信樂是佛法訓，堪任誦讀，又及餘人他方世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘尼說此頌已，白世尊曰：「唯然大聖！我等信樂是佛法訓，堪任誦讀，又及餘人他方世界。」

於時世尊，顧眄八十億姟百千逮諸總持開士講不退轉法輪。時諸菩薩見佛照臨，尋叉手啟白：「唯願大聖，以斯經典付授我等講說宣布。得此經卷，專惟佛德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊，顧眄八十億姟百千逮諸總持開士講不退轉法輪。時諸菩薩見佛照臨，尋叉手啟白：「唯願大聖，以斯經典付授我等講說宣布。得此經卷，專惟佛德。」

諸族姓子欣仰世尊，俯察己身前世所行平等之願，則於佛前而師子吼：「如來滅度後，若此經法在於十方，我等書寫受持諷誦，思惟其誼分別布路，顯化餘人亦令如斯，承佛聖旨，我之朋黨處殊異土，大聖加恩，將接我等使得成立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸族姓子欣仰世尊，俯察己身前世所行平等之願，則於佛前而師子吼：「如來滅度後，若此經法在於十方，我等書寫受持諷誦，思惟其誼分別布路，顯化餘人亦令如斯，承佛聖旨，我之朋黨處殊異土，大聖加恩，將接我等使得成立。」

爾時諸菩薩大士同心等意，佛前而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時諸菩薩大士同心等意，佛前而說頌曰：

「唯然世尊， 默然安聖， 佛滅度後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊， 默然安聖， 佛滅度後，

光闡影訓。 然後末世， 恐有患難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光闡影訓。 然後末世， 恐有患難，

當普班宣， 分別說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當普班宣， 分別說之。

若撾捶罵詈， 以石打擲者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若撾捶罵詈， 以石打擲者，

大聖往來世， 鄙當忍此愚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖往來世， 鄙當忍此愚。

語言難可了， 諛諂癡憍慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 語言難可了， 諛諂癡憍慢，

然後處山巖， 無獲謂有得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後處山巖， 無獲謂有得。

無便於智慧， 當何以報答， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無便於智慧， 當何以報答，

獨行順心志， 懷惡為無忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獨行順心志， 懷惡為無忍。

在居貪惡聲， 當為說經法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在居貪惡聲， 當為說經法，

所講言決除， 猶若此六通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所講言決除， 猶若此六通。

𣧑暴秉毒心， 處寂行斯想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𣧑暴秉毒心， 處寂行斯想，

入燕而獨住， 不慕罵詈對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入燕而獨住， 不慕罵詈對。

是我等無忍， 猗著於利養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是我等無忍， 猗著於利養，

則是外道人， 所說為已施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則是外道人， 所說為已施。

於經自精進， 猶以供養利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於經自精進， 猶以供養利，

於眾會中說， 宣吾等名譽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於眾會中說， 宣吾等名譽。

若至國王宮， 大臣及寮屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若至國王宮， 大臣及寮屬，

并梵志長者， 若餘比丘所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并梵志長者， 若餘比丘所，

謗毀說我惡， 所行如邪道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謗毀說我惡， 所行如邪道，

吾當悉忍此， 當奉侍大聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾當悉忍此， 當奉侍大聖。

爾時離憂慼， 若使能忍辱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時離憂慼， 若使能忍辱，

以斯佛所說， 悉當呵教之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以斯佛所說， 悉當呵教之。

劫亂比丘諍， 𣧑暴大恐懼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫亂比丘諍， 𣧑暴大恐懼，

悉罵詈我等， 諸比丘如鬼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉罵詈我等， 諸比丘如鬼。

在世行恭敬， 皆令忍苦患， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在世行恭敬， 皆令忍苦患，

以順柔軟性， 故當說此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以順柔軟性， 故當說此經。

吾等不貪身， 亦不惜壽命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吾等不貪身， 亦不惜壽命，

當堪奉持此， 志願於佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當堪奉持此， 志願於佛道。

世尊具知之， 如𣧑惡比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊具知之， 如𣧑惡比丘，

然後來末世， 當分別開解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後來末世， 當分別開解。

顏色常不悅， 數數犯不當， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顏色常不悅， 數數犯不當，

遊行不以時， 衣服多不政。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行不以時， 衣服多不政。

假使今世雄， 滅度後末世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使今世雄， 滅度後末世，

在眾會勇猛， 分別說是經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在眾會勇猛， 分別說是經。

若行求入城， 儻有所慕索， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行求入城， 儻有所慕索，

所在當施與， 佛知不令墮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所在當施與， 佛知不令墮。

用愛樂世原， 興修仁善心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用愛樂世原， 興修仁善心，

少欲行節限， 逮善寂滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 少欲行節限， 逮善寂滅度。

一切世光曜， 十方悉來會， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世光曜， 十方悉來會，

我當言至誠， 悉見心不虛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當言至誠， 悉見心不虛。」