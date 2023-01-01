佛說開覺自性般若波羅蜜多經

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第四

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，親近善知識。何等為五？一、聽受親近，二、承事作用學法親近，三、修行進向親近，四、親近，五、大親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，親近善知識。何等為五？一、聽受親近，二、承事作用學法親近，三、修行進向親近，四、親近，五、大親近。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，親近善知識。何等為五，一、聽受親近，二、承事作用學法親近，三、修行進向親近，四、親近，五、大親近。如是親近善知識時，菩薩摩訶薩以解脫方便而為攝受，即能生多福，疾成阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，親近善知識。何等為五，一、聽受親近，二、承事作用學法親近，三、修行進向親近，四、親近，五、大親近。如是親近善知識時，菩薩摩訶薩以解脫方便而為攝受，即能生多福，疾成阿耨多羅三藐三菩提果。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，供養如來。何等為五？一、種種讚歎恭信供養，二、以清淨利養恭信供養，三、修行進向供養，四、供養，五、大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，供養如來。何等為五？一、種種讚歎恭信供養，二、以清淨利養恭信供養，三、修行進向供養，四、供養，五、大供養。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，供養如來。何等為五？一、種種讚歎恭信供養，二、以清淨利養恭信供養，三、修行進向供養，四、供養，五、大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，供養如來。何等為五？一、種種讚歎恭信供養，二、以清淨利養恭信供養，三、修行進向供養，四、供養，五、大供養。

「須菩提！菩薩摩訶薩若能如是供養如來，如理相應者，即得無邊世界諸佛菩薩共所稱讚，亦得世間天、人、阿修羅等利養供給，成熟無量無邊眾生，嚴淨佛土，疾成阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩若能如是供養如來，如理相應者，即得無邊世界諸佛菩薩共所稱讚，亦得世間天、人、阿修羅等利養供給，成熟無量無邊眾生，嚴淨佛土，疾成阿耨多羅三藐三菩提果。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，能與布施波羅蜜多如理相應者，若修有相施，亦速圓滿布施波羅蜜多；若修無相施，亦速圓滿布施波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於色法中，修有相施或無相施？須菩提！若菩薩摩訶薩於色法中修行布施求解脫時，有所解脫布施可得，有能解脫布施可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相施。若菩薩摩訶薩於色法中，修行布施求解脫時，無所解脫布施可得，無能解脫布施可得。何以故？謂色自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，能與布施波羅蜜多如理相應者，若修有相施，亦速圓滿布施波羅蜜多；若修無相施，亦速圓滿布施波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於色法中，修有相施或無相施？須菩提！若菩薩摩訶薩於色法中修行布施求解脫時，有所解脫布施可得，有能解脫布施可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相施。若菩薩摩訶薩於色法中，修行布施求解脫時，無所解脫布施可得，無能解脫布施可得。何以故？謂色自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相施。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，能與布施波羅蜜多如理相應者，若修有相施，亦速圓滿布施波羅蜜多；若修無相施，亦速圓滿布施波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於識法中，修有相施或無相施？須菩提！若菩薩摩訶薩於識法中，修行布施求解脫時，有所解脫布施可得，有能解脫布施可得；如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相施。若菩薩摩訶薩於識法中，修行布施求解脫時，無所解脫布施可得，無能解脫布施可得。何以故？謂識自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，能與布施波羅蜜多如理相應者，若修有相施，亦速圓滿布施波羅蜜多；若修無相施，亦速圓滿布施波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於識法中，修有相施或無相施？須菩提！若菩薩摩訶薩於識法中，修行布施求解脫時，有所解脫布施可得，有能解脫布施可得；如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相施。若菩薩摩訶薩於識法中，修行布施求解脫時，無所解脫布施可得，無能解脫布施可得。何以故？謂識自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相施。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，能與持戒波羅蜜多如理相應者，若修有相持戒，亦速圓滿持戒波羅蜜多；若修無相持戒；亦速圓滿持戒波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於色法中，修有相持戒或無相持戒？須菩提！若菩薩摩訶薩於色法中，修行持戒求解脫時，有所解脫持戒可得，有能解脫持戒可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相持戒。若菩薩摩訶薩於色法中，修行持戒求解脫時，無所解脫持戒可得，無能解脫持戒可得。何以故？謂色自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，能與持戒波羅蜜多如理相應者，若修有相持戒，亦速圓滿持戒波羅蜜多；若修無相持戒；亦速圓滿持戒波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於色法中，修有相持戒或無相持戒？須菩提！若菩薩摩訶薩於色法中，修行持戒求解脫時，有所解脫持戒可得，有能解脫持戒可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相持戒。若菩薩摩訶薩於色法中，修行持戒求解脫時，無所解脫持戒可得，無能解脫持戒可得。何以故？謂色自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相持戒。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，能與持戒波羅蜜多如理相應者，若修有相持戒，亦速圓滿持戒波羅蜜多；若修無相持戒，亦速圓滿持戒波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於識法中，修有相持戒或無相持戒？須菩提！若菩薩摩訶薩於識法中，修行持戒求解脫時，有所解脫持戒可得，有能解脫持戒可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相持戒。若菩薩摩訶薩於識法中，修行持戒求解脫時，無所解脫持戒可得，無能解脫持戒可得。何以故？謂識自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，能與持戒波羅蜜多如理相應者，若修有相持戒，亦速圓滿持戒波羅蜜多；若修無相持戒，亦速圓滿持戒波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於識法中，修有相持戒或無相持戒？須菩提！若菩薩摩訶薩於識法中，修行持戒求解脫時，有所解脫持戒可得，有能解脫持戒可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相持戒。若菩薩摩訶薩於識法中，修行持戒求解脫時，無所解脫持戒可得，無能解脫持戒可得。何以故？謂識自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相持戒。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，能與忍辱波羅蜜多如理相應者，若修有相忍辱，亦速圓滿忍辱波羅蜜多；若修無相忍辱，亦速圓滿忍辱波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於色法中，修有相忍辱或無相忍辱？須菩提！若菩薩摩訶薩於色法中，修行忍辱求解脫時，有所解脫忍辱可得，有能解脫忍辱可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相忍辱。若菩薩摩訶薩於色法中，修行忍辱求解脫時，無所解脫忍辱可得，無能解脫忍辱可得。何以故？謂色自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，能與忍辱波羅蜜多如理相應者，若修有相忍辱，亦速圓滿忍辱波羅蜜多；若修無相忍辱，亦速圓滿忍辱波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於色法中，修有相忍辱或無相忍辱？須菩提！若菩薩摩訶薩於色法中，修行忍辱求解脫時，有所解脫忍辱可得，有能解脫忍辱可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相忍辱。若菩薩摩訶薩於色法中，修行忍辱求解脫時，無所解脫忍辱可得，無能解脫忍辱可得。何以故？謂色自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相忍辱。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，能與忍辱波羅蜜多如理相應者，若修有相忍辱，亦速圓滿忍辱波羅蜜多；若修無相忍辱，亦速圓滿忍辱波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於識法中，修有相忍辱或無相忍辱？須菩提！若菩薩摩訶薩於識法中，修行忍辱求解脫時，有所解脫忍辱可得，有能解脫忍辱可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相忍辱。若菩薩摩訶薩於識法中，修行忍辱求解脫時，無所解脫忍辱可得，無能解脫忍辱可得。何以故？謂識自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相忍辱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，能與忍辱波羅蜜多如理相應者，若修有相忍辱，亦速圓滿忍辱波羅蜜多；若修無相忍辱，亦速圓滿忍辱波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於識法中，修有相忍辱或無相忍辱？須菩提！若菩薩摩訶薩於識法中，修行忍辱求解脫時，有所解脫忍辱可得，有能解脫忍辱可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相忍辱。若菩薩摩訶薩於識法中，修行忍辱求解脫時，無所解脫忍辱可得，無能解脫忍辱可得。何以故？謂識自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相忍辱。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，能與精進波羅蜜多如理相應者，若修有相精進，亦速圓滿精進波羅蜜多；若修無相精進，亦速圓滿精進波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於色法中，修有相精進或無相精進？須菩提！若菩薩摩訶薩於色法中，修行精進求解脫時，有所解脫精進可得，有能解脫精進可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相精進。若菩薩摩訶薩於色法中，修行精進求解脫時，無所解脫精進可得，無能解脫精進可得。何以故，謂色自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，能與精進波羅蜜多如理相應者，若修有相精進，亦速圓滿精進波羅蜜多；若修無相精進，亦速圓滿精進波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於色法中，修有相精進或無相精進？須菩提！若菩薩摩訶薩於色法中，修行精進求解脫時，有所解脫精進可得，有能解脫精進可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相精進。若菩薩摩訶薩於色法中，修行精進求解脫時，無所解脫精進可得，無能解脫精進可得。何以故，謂色自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相精進。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，能與精進波羅蜜多如理相應者，若修有相精進，亦速圓滿精進波羅蜜多；若修無相精進，亦速圓滿精進波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於識法中，修有相精進或無相精進？須菩提！若菩薩摩訶薩於識法中，修行精進求解脫時，有所解脫精進可得，有能解脫精進可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相精進。若菩薩摩訶薩於識法中，修行精進求解脫時，無所解脫精進可得，無能解脫精進可得。何以故？謂識自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，能與精進波羅蜜多如理相應者，若修有相精進，亦速圓滿精進波羅蜜多；若修無相精進，亦速圓滿精進波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於識法中，修有相精進或無相精進？須菩提！若菩薩摩訶薩於識法中，修行精進求解脫時，有所解脫精進可得，有能解脫精進可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相精進。若菩薩摩訶薩於識法中，修行精進求解脫時，無所解脫精進可得，無能解脫精進可得。何以故？謂識自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相精進。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，能與禪定波羅蜜多如理相應者，若修有相禪定，亦速圓滿禪定波羅蜜多；若修無相禪定，亦速圓滿禪定波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於色法中，修有相禪定或無相禪定？須菩提！若菩薩摩訶薩於色法中，修行禪定求解脫時，有所解脫禪定可得，有能解脫禪定可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相禪定。若菩薩摩訶薩於色法中，修行禪定求解脫時，無所解脫禪定可得，無能解脫禪定可得。何以故？謂色自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，能與禪定波羅蜜多如理相應者，若修有相禪定，亦速圓滿禪定波羅蜜多；若修無相禪定，亦速圓滿禪定波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於色法中，修有相禪定或無相禪定？須菩提！若菩薩摩訶薩於色法中，修行禪定求解脫時，有所解脫禪定可得，有能解脫禪定可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相禪定。若菩薩摩訶薩於色法中，修行禪定求解脫時，無所解脫禪定可得，無能解脫禪定可得。何以故？謂色自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相禪定。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，能與禪定波羅蜜多如理相應者，若修有相禪定，亦速圓滿禪定波羅蜜多；若修無相禪定，亦速圓滿禪定波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於識法中，修有相禪定或無相禪定？須菩提！若菩薩摩訶薩於識法中，修行禪定求解脫時，有所解脫禪定可得，有能解脫禪定可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相禪定。若菩薩摩訶薩於識法中，修行禪定求解脫時，無所解脫禪定可得，無能解脫禪定可得。何以故？謂識自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相禪定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，能與禪定波羅蜜多如理相應者，若修有相禪定，亦速圓滿禪定波羅蜜多；若修無相禪定，亦速圓滿禪定波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於識法中，修有相禪定或無相禪定？須菩提！若菩薩摩訶薩於識法中，修行禪定求解脫時，有所解脫禪定可得，有能解脫禪定可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相禪定。若菩薩摩訶薩於識法中，修行禪定求解脫時，無所解脫禪定可得，無能解脫禪定可得。何以故？謂識自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相禪定。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，能與般若波羅蜜多如理相應者，若修有相般若，亦速圓滿般若波羅蜜多；若修無相般若，亦速圓滿般若波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於色法中！修有相般若或無相般若？須菩提！若菩薩摩訶薩於色法中，修行般若求解脫時，有所解脫般若可得，有能解脫般若可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相般若。若菩薩摩訶薩於色法中，修行般若求解脫時，無所解脫般若可得，無能解脫般若可得。何以故？謂色自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，能與般若波羅蜜多如理相應者，若修有相般若，亦速圓滿般若波羅蜜多；若修無相般若，亦速圓滿般若波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於色法中！修有相般若或無相般若？須菩提！若菩薩摩訶薩於色法中，修行般若求解脫時，有所解脫般若可得，有能解脫般若可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相般若。若菩薩摩訶薩於色法中，修行般若求解脫時，無所解脫般若可得，無能解脫般若可得。何以故？謂色自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相般若。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，能與般若波羅蜜多如理相應者，若修有相般若，亦速圓滿般若波羅蜜多；若修無相般若，亦速圓滿般若波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於識法中，修有相般若或無相般若？須菩提！若菩薩摩訶薩於識法中，修行般若求解脫時，有所解脫般若可得，有能解脫般若可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相般若。若菩薩摩訶薩於識法中，修行般若求解脫時，無所解脫般若可得，無能解脫般若可得。何以故？謂識自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，能與般若波羅蜜多如理相應者，若修有相般若，亦速圓滿般若波羅蜜多；若修無相般若，亦速圓滿般若波羅蜜多。須菩提！云何是菩薩摩訶薩於識法中，修有相般若或無相般若？須菩提！若菩薩摩訶薩於識法中，修行般若求解脫時，有所解脫般若可得，有能解脫般若可得，如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相般若。若菩薩摩訶薩於識法中，修行般若求解脫時，無所解脫般若可得，無能解脫般若可得。何以故？謂識自性無所得故，本性無所得故；觀諸如來亦無所得，本性無所得故。如是修者，當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相般若。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知空三摩地。須菩提！云何是色中空三摩地？菩薩摩訶薩謂於色中觀無性空，性空亦然，本性空亦然。諸所緣事，皆當安住心一境性，此即是為色中空三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知空三摩地。須菩提！云何是色中空三摩地？菩薩摩訶薩謂於色中觀無性空，性空亦然，本性空亦然。諸所緣事，皆當安住心一境性，此即是為色中空三摩地。

「須菩提！菩薩摩訶薩若於色中，如是如實了知空三摩地已，受，想，行，識亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩若於色中，如是如實了知空三摩地已，受，想，行，識亦復如是。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知無相三摩地。須菩提！云何是色中無相三摩地？菩薩摩訶薩謂於色中觀無性空，性空亦然，本性空亦然。若能如是，諸作意滅，即於色中觀無性相，有性相亦然，有性無性相亦然。如是乃得無性相離識隨逐，有性相亦然，離識隨逐，有性無性相亦然，離識隨逐。故能安住心一境性，此即是為色中無相三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知無相三摩地。須菩提！云何是色中無相三摩地？菩薩摩訶薩謂於色中觀無性空，性空亦然，本性空亦然。若能如是，諸作意滅，即於色中觀無性相，有性相亦然，有性無性相亦然。如是乃得無性相離識隨逐，有性相亦然，離識隨逐，有性無性相亦然，離識隨逐。故能安住心一境性，此即是為色中無相三摩地。

「須菩提！菩薩摩訶薩若於色中，如是如實了知無相三摩地已，受、想、行、識亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩若於色中，如是如實了知無相三摩地已，受、想、行、識亦復如是。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知無願三摩地。須菩提！云何是色中無願三摩地？菩薩摩訶薩謂於色中得空、無相三摩地已，即於色中觀無性相，而不隨逐所緣行相，有性相亦然，而不隨逐所緣行相，有性無性相亦然，而不隨逐所緣行相，故能安住心一境性，此即是為色中無願三摩地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知無願三摩地。須菩提！云何是色中無願三摩地？菩薩摩訶薩謂於色中得空、無相三摩地已，即於色中觀無性相，而不隨逐所緣行相，有性相亦然，而不隨逐所緣行相，有性無性相亦然，而不隨逐所緣行相，故能安住心一境性，此即是為色中無願三摩地。

「須菩提！菩薩摩訶薩若於色中，如是如實了知無願三摩地已，受、想、行、識亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩若於色中，如是如實了知無願三摩地已，受、想、行、識亦復如是。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有三種義諸行無常。何等為三？一、不實義，二、破壞義，三、有垢無垢義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有三種義諸行無常。何等為三？一、不實義，二、破壞義，三、有垢無垢義。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是，菩薩摩訶薩應當了知有三種義諸行無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是，菩薩摩訶薩應當了知有三種義諸行無常。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有三種義諸行是苦。何等為三？一、無取著義，二、三種相義，三、相續義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有三種義諸行是苦。何等為三？一、無取著義，二、三種相義，三、相續義。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是，菩薩摩訶薩應當了知有三種義諸行是苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是，菩薩摩訶薩應當了知有三種義諸行是苦。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有三種義諸法無我。何等為三？一、無性無我義，二、有性無性無我義，三、本性清淨無我義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有三種義諸法無我。何等為三？一、無性無我義，二、有性無性無我義，三、本性清淨無我義。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是，菩薩摩訶薩應當了知有三種義諸法無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是，菩薩摩訶薩應當了知有三種義諸法無我。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有三種義涅槃寂靜。何等為三。一、色中無性畢竟寂靜義，二、有性無性寂靜義，三、本性清淨寂靜義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有三種義涅槃寂靜。何等為三。一、色中無性畢竟寂靜義，二、有性無性寂靜義，三、本性清淨寂靜義。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是，菩薩摩訶薩應當了知有三種義涅槃寂靜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是，菩薩摩訶薩應當了知有三種義涅槃寂靜。」

佛說此經已，諸菩薩摩訶薩，尊者須菩提，及諸苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，諸菩薩摩訶薩，尊者須菩提，及諸苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，一切世間天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。