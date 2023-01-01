佛說開覺自性般若波羅蜜多經

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知五種見法，知已捨離。何等為五？一、自性顛倒見，二、有見，三、誣謗見，四、見，五、大見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知五種見法，知已捨離。何等為五？一、自性顛倒見，二、有見，三、誣謗見，四、見，五、大見。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知五種見法，知已捨離。何等為五？一、自性顛倒見，二、有見，三、誣謗見，四、見，五、大見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知五種見法，知已捨離。何等為五？一、自性顛倒見，二、有見，三、誣謗見，四、見，五、大見。

「須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，若能捨離此五見已，即於諸色自性無所得；若色自性無所得時，即色中色亦無所得；若色中色無所得時，即色中色而有所得；若色中色有所得者，即彼色中色而無所得。由如是故，於諸色中若有所得、若無所得，諸種類色而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，若能捨離此五見已，即於諸色自性無所得；若色自性無所得時，即色中色亦無所得；若色中色無所得時，即色中色而有所得；若色中色有所得者，即彼色中色而無所得。由如是故，於諸色中若有所得、若無所得，諸種類色而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，若能捨離此五見已，即於諸識自性無所得；若識自性無所得時，即識中識亦無所得；若識中識無所得時，即識中識而有所得；若識中識有所得者，即彼識中識而無所得。由如是故，於諸識中若有所得、若無所得，諸種類識而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，若能捨離此五見已，即於諸識自性無所得；若識自性無所得時，即識中識亦無所得；若識中識無所得時，即識中識而有所得；若識中識有所得者，即彼識中識而無所得。由如是故，於諸識中若有所得、若無所得，諸種類識而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知五種疑法，知已捨離。何等為五？一、法疑，二、諸趣苦疑，三、佛菩薩法寂靜疑，四、疑，五、大疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知五種疑法，知已捨離。何等為五？一、法疑，二、諸趣苦疑，三、佛菩薩法寂靜疑，四、疑，五、大疑。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知五種疑法，知已捨離。何等為五？一、法疑，二、諸趣苦疑，三、佛菩薩法寂靜疑，四、疑，五、大疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知五種疑法，知已捨離。何等為五？一、法疑，二、諸趣苦疑，三、佛菩薩法寂靜疑，四、疑，五、大疑。

「須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，若能捨離此五疑已，即於諸色自性無所得；若色自性無所得時，即色中色亦無所得；若色中色無所得時，即色中色而有所得；若色中色有所得者，即彼色中色而無所得。由如是故，於諸色中若有所得、若無所得，諸種類色而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，若能捨離此五疑已，即於諸色自性無所得；若色自性無所得時，即色中色亦無所得；若色中色無所得時，即色中色而有所得；若色中色有所得者，即彼色中色而無所得。由如是故，於諸色中若有所得、若無所得，諸種類色而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，若能捨離此五疑已，即於諸識自性無所得；若識自性無所得時，即識中識亦無所得；若識中識無所得時，即識中識而有所得；若識中識有所得者，即彼識中識而無所得。由如是故，於諸識中若有所得、若無所得，諸種類識而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，若能捨離此五疑已，即於諸識自性無所得；若識自性無所得時，即識中識亦無所得；若識中識無所得時，即識中識而有所得；若識中識有所得者，即彼識中識而無所得。由如是故，於諸識中若有所得、若無所得，諸種類識而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中若有所求，或於色中有所說法，或於色中清淨身語意業，乃於彼色如言如說、如所稱讚；以如是求故，如是說法故，如是清淨身、語、意業故，而是菩薩摩訶薩於彼色中返求於苦，當知是菩薩摩訶薩不正說法，不能清淨身、語、意業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中若有所求，或於色中有所說法，或於色中清淨身語意業，乃於彼色如言如說、如所稱讚；以如是求故，如是說法故，如是清淨身、語、意業故，而是菩薩摩訶薩於彼色中返求於苦，當知是菩薩摩訶薩不正說法，不能清淨身、語、意業。

「須菩提！若菩薩摩訶薩雖求於色，色中說法，色中清淨身、語、意業，而於色中不如言如說，不如所稱讚；以不如是求故，不如是說法故，不如是清淨身語意業故，菩薩摩訶薩能於色中如是求者，當知是菩薩摩訶薩能正說法，能於色中清淨身、語、意業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩摩訶薩雖求於色，色中說法，色中清淨身、語、意業，而於色中不如言如說，不如所稱讚；以不如是求故，不如是說法故，不如是清淨身語意業故，菩薩摩訶薩能於色中如是求者，當知是菩薩摩訶薩能正說法，能於色中清淨身、語、意業。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中若有所求，或於識中有所說法，或於識中清淨身、語、意業，乃於彼識如言如說、如所稱讚；以如是求故，如是說法故，如是清淨身語意業故，而是菩薩摩訶薩於彼識中返求於苦，當知是菩薩摩訶薩不正說法，不能清淨身、語、意業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中若有所求，或於識中有所說法，或於識中清淨身、語、意業，乃於彼識如言如說、如所稱讚；以如是求故，如是說法故，如是清淨身語意業故，而是菩薩摩訶薩於彼識中返求於苦，當知是菩薩摩訶薩不正說法，不能清淨身、語、意業。

「須菩提！若菩薩摩訶薩雖求於識，識中說法，識中清淨身、語、意業；而於識中不如言如說，不如所稱讚；以不如是求故，不如是說法故，不如是清淨身、語、意業故，菩薩摩訶薩若於識中如是求者，當知是菩薩摩訶薩能正說法，能於識中清淨身、語、意業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若菩薩摩訶薩雖求於識，識中說法，識中清淨身、語、意業；而於識中不如言如說，不如所稱讚；以不如是求故，不如是說法故，不如是清淨身、語、意業故，菩薩摩訶薩若於識中如是求者，當知是菩薩摩訶薩能正說法，能於識中清淨身、語、意業。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中，於彼色法起信解時，即二中二而有所得，謂所信解色及能信解色。是菩薩摩訶薩乃於色中隨所信解說能信解，隨能信解說所信解，當知是菩薩摩訶薩於諸色中不正說法。何以故？須菩提！以所信解色與能信解色無有異相。須菩提！若於色中能所信解有異相者，即一切眾生種種信解，平等法中有差別相可見可得，即非夢等無所緣信解可得。由是愚夫異生於諸色中而起實見，不與無分別信解如理相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中，於彼色法起信解時，即二中二而有所得，謂所信解色及能信解色。是菩薩摩訶薩乃於色中隨所信解說能信解，隨能信解說所信解，當知是菩薩摩訶薩於諸色中不正說法。何以故？須菩提！以所信解色與能信解色無有異相。須菩提！若於色中能所信解有異相者，即一切眾生種種信解，平等法中有差別相可見可得，即非夢等無所緣信解可得。由是愚夫異生於諸色中而起實見，不與無分別信解如理相應。

「須菩提！若於色中無所信解轉者，是故一切眾生種種信解而悉平等，於所信解中無差別相可見可得，即如夢等無所緣信解而有所得。由是愚夫異生於諸色中不起實見，即與無分別信解如理相應，是故應知能信解色與所信解色無有異相。諸菩薩摩訶薩當如是見，如是見者即無異相可見，乃於色中隨能信解所起即是所信解，此中所說是義明顯。若菩薩摩訶薩如是觀者，諸有所說是為正說。由如是故，當知色中能所信解二法和合，離能無所，非不有故。諸菩薩摩訶薩先於能信解色想如實而觀，次復於二色想亦如實觀，如是觀已，即於一切色悉無所得。若一切色無所得時，即色中動亂而有所得；若色中動亂有所得時，即色動亂相而有所得；若色動亂相有所得時，即色動亂法有所合集；色動亂法有所集故，即彼色中無動亂平等法而有所集。諸菩薩摩訶薩若於如是如前所說色中，所有動亂及無動亂法不合集者，即於色中無彼動亂法及無動亂平等法而為依止，即當修集一切佛法，成熟有情嚴淨佛土，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提果。諸菩薩摩訶薩於諸色中若能如是善開覺時，諸有所說是為正說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若於色中無所信解轉者，是故一切眾生種種信解而悉平等，於所信解中無差別相可見可得，即如夢等無所緣信解而有所得。由是愚夫異生於諸色中不起實見，即與無分別信解如理相應，是故應知能信解色與所信解色無有異相。諸菩薩摩訶薩當如是見，如是見者即無異相可見，乃於色中隨能信解所起即是所信解，此中所說是義明顯。若菩薩摩訶薩如是觀者，諸有所說是為正說。由如是故，當知色中能所信解二法和合，離能無所，非不有故。諸菩薩摩訶薩先於能信解色想如實而觀，次復於二色想亦如實觀，如是觀已，即於一切色悉無所得。若一切色無所得時，即色中動亂而有所得；若色中動亂有所得時，即色動亂相而有所得；若色動亂相有所得時，即色動亂法有所合集；色動亂法有所集故，即彼色中無動亂平等法而有所集。諸菩薩摩訶薩若於如是如前所說色中，所有動亂及無動亂法不合集者，即於色中無彼動亂法及無動亂平等法而為依止，即當修集一切佛法，成熟有情嚴淨佛土，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提果。諸菩薩摩訶薩於諸色中若能如是善開覺時，諸有所說是為正說。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中，於彼識法起信解時，即二中二而有所得，謂所信解識及能信解識。是菩薩摩訶薩乃於識中隨所信解說能信解，隨能信解說所信解，當知是菩薩摩訶薩於諸識中不正說法。何以故？須菩提！以所信解識與能信解識無有異相。須菩提！若於識中能所信解有異相者，即一切眾生種種信解，平等法中有差別相可見可得，即非夢等無所緣信解可得。由是愚夫異生於諸識中而起實見，不與無分別信解如理相應。須菩提！若於識中無所信解轉者，是故一切眾生種種信解而悉平等，於所信解中無差別相可見可得，即如夢中無所緣信解而有所得。由是愚夫異生於諸識中不起實見，即與無分別信解如理相應，是故應知能信解識與所信解識無有異相。諸菩薩摩訶薩當如是見，如是見者即無異相可見，乃於識中隨能信解所起即是所信解，此中所說是義明顯。若菩薩摩訶薩如是觀者，諸有所說是為正說。由如是故，當知識中能所信解二法和合，離能無所，非不有故。諸菩薩摩訶薩先於能信解識想如實而觀，次復於二識想亦如實觀，如是觀已，即於一切識悉無所得；若一切識無所得時，即識中動亂而有所得；若識中動亂有所得時，即識動亂相而有所得；若識動亂相有所得時，即識動亂法有所合集；識動亂法有所集故，即彼識中無動亂平等法而有所集。諸菩薩摩訶薩若於如是如前所說識中，所有動亂及無動亂法不合集者，即於識中無彼動亂法及無動亂平等法而為依止，即當修集一切佛法，成熟有情嚴淨佛土，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提果。諸菩薩摩訶薩於諸識中若能如是善開覺時，諸有所說是為正說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中，於彼識法起信解時，即二中二而有所得，謂所信解識及能信解識。是菩薩摩訶薩乃於識中隨所信解說能信解，隨能信解說所信解，當知是菩薩摩訶薩於諸識中不正說法。何以故？須菩提！以所信解識與能信解識無有異相。須菩提！若於識中能所信解有異相者，即一切眾生種種信解，平等法中有差別相可見可得，即非夢等無所緣信解可得。由是愚夫異生於諸識中而起實見，不與無分別信解如理相應。須菩提！若於識中無所信解轉者，是故一切眾生種種信解而悉平等，於所信解中無差別相可見可得，即如夢中無所緣信解而有所得。由是愚夫異生於諸識中不起實見，即與無分別信解如理相應，是故應知能信解識與所信解識無有異相。諸菩薩摩訶薩當如是見，如是見者即無異相可見，乃於識中隨能信解所起即是所信解，此中所說是義明顯。若菩薩摩訶薩如是觀者，諸有所說是為正說。由如是故，當知識中能所信解二法和合，離能無所，非不有故。諸菩薩摩訶薩先於能信解識想如實而觀，次復於二識想亦如實觀，如是觀已，即於一切識悉無所得；若一切識無所得時，即識中動亂而有所得；若識中動亂有所得時，即識動亂相而有所得；若識動亂相有所得時，即識動亂法有所合集；識動亂法有所集故，即彼識中無動亂平等法而有所集。諸菩薩摩訶薩若於如是如前所說識中，所有動亂及無動亂法不合集者，即於識中無彼動亂法及無動亂平等法而為依止，即當修集一切佛法，成熟有情嚴淨佛土，速疾成就阿耨多羅三藐三菩提果。諸菩薩摩訶薩於諸識中若能如是善開覺時，諸有所說是為正說。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行慈法。何等為五？一、攝受正法慈，二、攝受世間諸樂慈，三、攝受出世勝妙樂慈，四、慈，五、大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行慈法。何等為五？一、攝受正法慈，二、攝受世間諸樂慈，三、攝受出世勝妙樂慈，四、慈，五、大慈。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，修行慈法。何等為五？一、攝受正法慈，二、攝受世間諸樂慈，三、攝受出世勝妙樂慈，四、慈，五、大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，修行慈法。何等為五？一、攝受正法慈，二、攝受世間諸樂慈，三、攝受出世勝妙樂慈，四、慈，五、大慈。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行悲法。何等為五？一、無取著悲，二、和合悲，三、離散悲，四、悲，五、大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行悲法。何等為五？一、無取著悲，二、和合悲，三、離散悲，四、悲，五、大悲。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，修行悲法。何等為五？一、無取著悲，二、和合悲，三、離散悲，四、悲，五、大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，修行悲法。何等為五？一、無取著悲，二、和合悲，三、離散悲，四、悲，五、大悲。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行喜法。何等為五？一、正法清淨不壞隨喜攝受喜，二、世間諸樂不壞隨喜攝受喜，三、出世妙樂不壞隨喜攝受喜，四、喜，五、大喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行喜法。何等為五？一、正法清淨不壞隨喜攝受喜，二、世間諸樂不壞隨喜攝受喜，三、出世妙樂不壞隨喜攝受喜，四、喜，五、大喜。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，修行喜法。何等為五？一、正法清淨不壞隨喜攝受喜，二、世間諸樂不壞隨喜攝受喜，三、出世妙樂不壞隨喜攝受喜，四、喜，五、大喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，修行喜法。何等為五？一、正法清淨不壞隨喜攝受喜，二、世間諸樂不壞隨喜攝受喜，三、出世妙樂不壞隨喜攝受喜，四、喜，五、大喜。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行捨法。何等為五？一、蠲除諸不正見及諸雜染捨，二、遠離一切過失蠲除諸雜染捨，三、攝聚一切功德蠲除諸雜染捨，四、捨，五、大捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行捨法。何等為五？一、蠲除諸不正見及諸雜染捨，二、遠離一切過失蠲除諸雜染捨，三、攝聚一切功德蠲除諸雜染捨，四、捨，五、大捨。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，修行捨法。何等為五？一、蠲除諸不正見及諸雜染捨，二、遠離一切過失蠲除諸雜染捨，三、攝聚一切功德蠲除諸雜染捨，四、捨，五、大捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，修行捨法。何等為五？一、蠲除諸不正見及諸雜染捨，二、遠離一切過失蠲除諸雜染捨，三、攝聚一切功德蠲除諸雜染捨，四、捨，五、大捨。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行布施波羅蜜多。何等為五？一、誓願施，二、財及無畏施，三、法施，四、施，五、大施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行布施波羅蜜多。何等為五？一、誓願施，二、財及無畏施，三、法施，四、施，五、大施。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，修行布施波羅蜜多。何等為五？一、誓願施，二、財及無畏施，三、法施，四、施，五、大施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，修行布施波羅蜜多。何等為五？一、誓願施，二、財及無畏施，三、法施，四、施，五、大施。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行持戒波羅蜜多。何等為五？一、饒益有情戒，二、定法戒，三、無漏法戒，四、戒，五、大戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行持戒波羅蜜多。何等為五？一、饒益有情戒，二、定法戒，三、無漏法戒，四、戒，五、大戒。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，修行持戒波羅蜜多。何等為五？一、饒益有情戒，二、定法戒，三、無漏法戒，四、戒，五、大戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於識法中，應當了知有五種相，修行持戒波羅蜜多。何等為五？一、饒益有情戒，二、定法戒，三、無漏法戒，四、戒，五、大戒。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行忍辱波羅蜜多。何等為五？一、耐怨害忍，二、安受苦忍，三、諦察法忍，四、忍，五、大忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行忍辱波羅蜜多。何等為五？一、耐怨害忍，二、安受苦忍，三、諦察法忍，四、忍，五、大忍。

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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行精進波羅蜜多。何等為五？一、解說讀誦思惟精進，二、遠離一切過失精進，三、攝聚一切功德精進，四、精進，五、大精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行精進波羅蜜多。何等為五？一、解說讀誦思惟精進，二、遠離一切過失精進，三、攝聚一切功德精進，四、精進，五、大精進。

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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行禪定波羅蜜多。何等為五？一、善解不離文字定，二、善離文字最初清淨世間定，三、出世間定，四、定，五、大定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行禪定波羅蜜多。何等為五？一、善解不離文字定，二、善離文字最初清淨世間定，三、出世間定，四、定，五、大定。

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「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行般若波羅蜜多。何等為五？一、善解不離文字定所依止慧，二、善離文字最初清淨世間定所依止慧，三、出世間定所依止慧，四、慧，五、大慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於色法中，應當了知有五種相，修行般若波羅蜜多。何等為五？一、善解不離文字定所依止慧，二、善離文字最初清淨世間定所依止慧，三、出世間定所依止慧，四、慧，五、大慧。

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