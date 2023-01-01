佛說開覺自性般若波羅蜜多經

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第二

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

「復次，須菩提！若人於色中所有不實分別分量及疑動分量，而能如實平等觀者，即於色中色而無所得；若於色中色無所得時，即於色中色見無所得；若於色中色見無所得，即於色中眾生無所得；若於色中眾生無所得，即於色中一切無所得；若於色中一切無所得時，即一切有所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止。是故於彼大乘法中不能出離，何況聲聞、緣覺乘中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若人於色中所有不實分別分量及疑動分量，而能如實平等觀者，即於色中色而無所得；若於色中色無所得時，即於色中色見無所得；若於色中色見無所得，即於色中眾生無所得；若於色中眾生無所得，即於色中一切無所得；若於色中一切無所得時，即一切有所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止。是故於彼大乘法中不能出離，何況聲聞、緣覺乘中。

「須菩提！若人於受、想、行、識中所有不實分別分量及疑動分量，而能如實平等觀者，即識中識而無所得；若識中識無所得時，即識中識見無所得；若識中識見無所得，即識中眾生無所得；若識中眾生無所得，即識中一切無所得；若識中一切無所得時，即一切有所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止，是故於彼大乘法中不能出離，何況聲聞、緣覺乘中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若人於受、想、行、識中所有不實分別分量及疑動分量，而能如實平等觀者，即識中識而無所得；若識中識無所得時，即識中識見無所得；若識中識見無所得，即識中眾生無所得；若識中眾生無所得，即識中一切無所得；若識中一切無所得時，即一切有所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止，是故於彼大乘法中不能出離，何況聲聞、緣覺乘中。

「復次，須菩提！若菩薩於諸色中，隨其言說即生取著、作用而行，如是行者，是行有身見，亦復行於有愛。若或離有尋求而有所行，是於色中不了知相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩於諸色中，隨其言說即生取著、作用而行，如是行者，是行有身見，亦復行於有愛。若或離有尋求而有所行，是於色中不了知相。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩於諸識中，隨其言說即生取著、作用而行，如是行者，是行有身見，亦復行於有愛。若或離有尋求而有所行，是於識中不了知相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩於諸識中，隨其言說即生取著、作用而行，如是行者，是行有身見，亦復行於有愛。若或離有尋求而有所行，是於識中不了知相。

「復次，須菩提！若菩薩於諸色中，隨其言說不生取著、不作用而行。是不行有身見，亦復不行有愛。離有尋求亦無所行，是於色中善了知相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩於諸色中，隨其言說不生取著、不作用而行。是不行有身見，亦復不行有愛。離有尋求亦無所行，是於色中善了知相。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩於諸識中，隨其言說不生取著、不作用而行，是不行有身見，亦復不行有愛。離有尋求亦無所行，是於識中善了知相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩於諸識中，隨其言說不生取著、不作用而行，是不行有身見，亦復不行有愛。離有尋求亦無所行，是於識中善了知相。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於諸色中，能具三種心種子緣而攝受者，是為淨法。何等為三？一、信解心種子，二、厭離心種子，三、不壞心種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於諸色中，能具三種心種子緣而攝受者，是為淨法。何等為三？一、信解心種子，二、厭離心種子，三、不壞心種子。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩摩訶薩於諸識中，能具三種心種子緣而攝受者，是為淨法。何等為三？一、信解心種子，二、厭離心種子，三、不壞心種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩摩訶薩於諸識中，能具三種心種子緣而攝受者，是為淨法。何等為三？一、信解心種子，二、厭離心種子，三、不壞心種子。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中，應當發起三種之心。何等為三？一、無取著心，二、無和合心，三、清淨心。是故，須菩提，菩薩摩訶薩於彼色中，若心有生、若心無生，大生、平等生，悉應如實平等觀察。由能如是平等觀故，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中，應當發起三種之心。何等為三？一、無取著心，二、無和合心，三、清淨心。是故，須菩提，菩薩摩訶薩於彼色中，若心有生、若心無生，大生、平等生，悉應如實平等觀察。由能如是平等觀故，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中，應當發起三種之心。何等為三？一、無取著心，二、無和合心，三、清淨心。是故，須菩提！菩薩摩訶薩於彼識中，若心有生、若心無生，大生、平等生，悉應如實平等觀察。由能如是平等觀故，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中，應當發起三種之心。何等為三？一、無取著心，二、無和合心，三、清淨心。是故，須菩提！菩薩摩訶薩於彼識中，若心有生、若心無生，大生、平等生，悉應如實平等觀察。由能如是平等觀故，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於諸色中見有見無者，當知是菩薩不實知解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於諸色中見有見無者，當知是菩薩不實知解。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩摩訶薩於諸識中見有見無者，當知是菩薩不實知解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩摩訶薩於諸識中見有見無者，當知是菩薩不實知解。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中，彼心於色求解脫時，即於色中其心動轉，有動遍動。由如是故，當知此菩薩難得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中，彼心於色求解脫時，即於色中其心動轉，有動遍動。由如是故，當知此菩薩難得解脫。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中，彼心於識求解脫時，即於識中其心動轉，有動遍動。由如是故，當知此菩薩難得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中，彼心於識求解脫時，即於識中其心動轉，有動遍動。由如是故，當知此菩薩難得解脫。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中，彼心於色求解脫時，若於色中心無繫著、無不繫著，由如是故，當知此菩薩善得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中，彼心於色求解脫時，若於色中心無繫著、無不繫著，由如是故，當知此菩薩善得解脫。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中，彼心於識求解脫時，若於識中心無繫著、無不繫著，由如是故，當知此菩薩善得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中，彼心於識求解脫時，若於識中心無繫著、無不繫著，由如是故，當知此菩薩善得解脫。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於諸色中解無相法，苦自止息、諸相寂靜。愚夫異生不能如實了知色故，即於色中而生取著，現轉覆蔽。由彼於色生取著心、現覆蔽已，即於聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。又由如是取著、覆蔽因故，長時在於地獄、畜生、餓鬼、人、天諸趣，受生死苦，輪轉無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於諸色中解無相法，苦自止息、諸相寂靜。愚夫異生不能如實了知色故，即於色中而生取著，現轉覆蔽。由彼於色生取著心、現覆蔽已，即於聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。又由如是取著、覆蔽因故，長時在於地獄、畜生、餓鬼、人、天諸趣，受生死苦，輪轉無盡。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是；乃至眼、色、眼識，耳、聲、耳識，鼻、香、鼻識，舌、味、舌識，身、觸、身識，意、法、意識，亦悉無性、假性、實性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是；乃至眼、色、眼識，耳、聲、耳識，鼻、香、鼻識，舌、味、舌識，身、觸、身識，意、法、意識，亦悉無性、假性、實性。

「須菩提！如是意識於三性轉，愚夫異生不能如實了知識故，於識等中而生取著，現轉覆蔽。由彼於識生取著心、現覆蔽已，即於聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。又由如是取著、覆蔽因故，長時在於地獄、畜生、餓鬼、人、天諸趣，受生死苦，輪轉無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！如是意識於三性轉，愚夫異生不能如實了知識故，於識等中而生取著，現轉覆蔽。由彼於識生取著心、現覆蔽已，即於聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。又由如是取著、覆蔽因故，長時在於地獄、畜生、餓鬼、人、天諸趣，受生死苦，輪轉無盡。

「復次，須菩提！如是色於三性中轉，若有智者如實了知，即於色中不生取著，亦不現轉，其心開明。由彼於色不生取著、心開明已，即於大乘法中而能出離，何況聲聞、緣覺乘中。又由如是不生取著、心開明故，不於長時在彼地獄、畜生、餓鬼、人、天諸趣，受生死苦中推求。於色無所得時，色即一切，都無照發；色無照已，即於色法平等性中如實了知，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！如是色於三性中轉，若有智者如實了知，即於色中不生取著，亦不現轉，其心開明。由彼於色不生取著、心開明已，即於大乘法中而能出離，何況聲聞、緣覺乘中。又由如是不生取著、心開明故，不於長時在彼地獄、畜生、餓鬼、人、天諸趣，受生死苦中推求。於色無所得時，色即一切，都無照發；色無照已，即於色法平等性中如實了知，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩摩訶薩於諸識中推求，於識無所得時，識即一切，都無照發；識無照已，即於識法平等性中如實了知，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩摩訶薩於諸識中推求，於識無所得時，識即一切，都無照發；識無照已，即於識法平等性中如實了知，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。」

爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌曰：

「推求無異法， 物境無照心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「推求無異法， 物境無照心，

智了於法性， 此即得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智了於法性， 此即得菩提。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若於色中善解無性法者，即於色中色修作具足，而於色界亦無所動，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩若於色中善解無性法者，即於色中色修作具足，而於色界亦無所動，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩若於識中善解無性法者，即於識中識修作具足，而於法界亦無所動，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩若於識中善解無性法者，即於識中識修作具足，而於法界亦無所動，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。」

爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌曰：

「智善解無性， 修作悉具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智善解無性， 修作悉具足，

亦不動法界， 即得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不動法界， 即得一切智。

「復次，須菩提！色中無義、無句義、大義，菩薩摩訶薩若能如實正了知者，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！色中無義、無句義、大義，菩薩摩訶薩若能如實正了知者，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。識中無義、無句義、大義，菩薩摩訶薩若能如實正了知者，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。識中無義、無句義、大義，菩薩摩訶薩若能如實正了知者，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。」

爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌曰：

「無義無句義， 大義亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無義無句義， 大義亦復然，

菩薩善了知， 速得菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善了知， 速得菩提果。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中，應當了知五種貪法，知已捨離。何等為五？一、尋求貪，二、遍尋求貪，三、分別貪，四、貪，五、大貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中，應當了知五種貪法，知已捨離。何等為五？一、尋求貪，二、遍尋求貪，三、分別貪，四、貪，五、大貪。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中，應當了知五種貪法，知已捨離。何等為五？一、尋求貪，二、遍尋求貪，三、分別貪，四、貪，五、大貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中，應當了知五種貪法，知已捨離。何等為五？一、尋求貪，二、遍尋求貪，三、分別貪，四、貪，五、大貪。

「須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中，若能捨離此五貪已，即於諸色自性無所得；若色自性無所得時，即色中色亦無所得；若色中色無所得時，即色中色而有所得；若色中色有所得者，即彼色中色而無所得。由如是故，於諸色中若有所得、若無所得，諸種類色而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中，若能捨離此五貪已，即於諸色自性無所得；若色自性無所得時，即色中色亦無所得；若色中色無所得時，即色中色而有所得；若色中色有所得者，即彼色中色而無所得。由如是故，於諸色中若有所得、若無所得，諸種類色而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中，若能捨離此五貪已，即於諸識自性無所得；若識自性無所得時，即識中識亦無所得；若識中識無所得時，即識中識而有所得；若識中識有所得者，即彼識中識而無所得。由如是故，於諸識中若有所得、若無所得，諸種類識而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中，若能捨離此五貪已，即於諸識自性無所得；若識自性無所得時，即識中識亦無所得；若識中識無所得時，即識中識而有所得；若識中識有所得者，即彼識中識而無所得。由如是故，於諸識中若有所得、若無所得，諸種類識而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中，應當了知五種瞋法，知已捨離。何等為五？一、尋伺瞋，二、遍尋伺瞋，三、分別伺瞋，四、瞋，五、大瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中，應當了知五種瞋法，知已捨離。何等為五？一、尋伺瞋，二、遍尋伺瞋，三、分別伺瞋，四、瞋，五、大瞋。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中，應當了知五種瞋法，知已捨離。何等為五？一、尋伺瞋，二、遍尋伺瞋，三、分別伺瞋，四、瞋，五、大瞋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中，應當了知五種瞋法，知已捨離。何等為五？一、尋伺瞋，二、遍尋伺瞋，三、分別伺瞋，四、瞋，五、大瞋。

「須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中！若能捨離此五瞋已！即於諸色自性無所得；若色自性無所得時，即色中色亦無所得；若色中色無所得時，即色中色而有所得；若色中色有所得者，即彼色中色而無所得。由如是故，於諸色中若有所得、若無所得，諸種類色而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中！若能捨離此五瞋已！即於諸色自性無所得；若色自性無所得時，即色中色亦無所得；若色中色無所得時，即色中色而有所得；若色中色有所得者，即彼色中色而無所得。由如是故，於諸色中若有所得、若無所得，諸種類色而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中，若能捨離此五瞋已，即於諸識自性無所得；若識自性無所得時，即識中識亦無所得；若識中識無所得時，即識中識而有所得；若識中識有所得者，即彼識中識而無所得。由如是故，於諸識中若有所得、若無所得，諸種類識而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中，若能捨離此五瞋已，即於諸識自性無所得；若識自性無所得時，即識中識亦無所得；若識中識無所得時，即識中識而有所得；若識中識有所得者，即彼識中識而無所得。由如是故，於諸識中若有所得、若無所得，諸種類識而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中，應當了知五種癡法，知已捨離。何等為五？一、動亂癡，二、動亂相癡，三、無動亂相癡，四、癡，五、大癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中，應當了知五種癡法，知已捨離。何等為五？一、動亂癡，二、動亂相癡，三、無動亂相癡，四、癡，五、大癡。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中、應當了知五種癡法、知已捨離。何等為五？一、動亂癡，二、動亂相癡，三、無動亂相癡，四、癡，五、大癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中、應當了知五種癡法、知已捨離。何等為五？一、動亂癡，二、動亂相癡，三、無動亂相癡，四、癡，五、大癡。

「須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中若能捨離此五癡已，即於諸色自性無所得；若色自性無所得時，即色中色亦無所得；若色中色無所得時，即色中色而有所得；若色中色有所得者，即彼色中色而無所得。由如是故，於諸色中若有所得、若無所得，諸種類色而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中若能捨離此五癡已，即於諸色自性無所得；若色自性無所得時，即色中色亦無所得；若色中色無所得時，即色中色而有所得；若色中色有所得者，即彼色中色而無所得。由如是故，於諸色中若有所得、若無所得，諸種類色而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中，若能捨離此五癡已，即於諸識自性無所得；若識自性無所得時，即識中識亦無所得；若識中識無所得時，即識中識而有所得；若識中識有所得者，即彼識中識而無所得。由如是故，於諸識中若有所得、若無所得，諸種類識而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中，若能捨離此五癡已，即於諸識自性無所得；若識自性無所得時，即識中識亦無所得；若識中識無所得時，即識中識而有所得；若識中識有所得者，即彼識中識而無所得。由如是故，於諸識中若有所得、若無所得，諸種類識而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。

「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中，應當了知五種慢法，知已捨離。何等為五？一、多聞慢，二、高勝慢，三、增上慢，四、慢，五、大慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中，應當了知五種慢法，知已捨離。何等為五？一、多聞慢，二、高勝慢，三、增上慢，四、慢，五、大慢。

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「須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中，若能捨離此五慢已，即於諸色自性無所得；若色自性無所得時，即色中色亦無所得；若色中色無所得時，即色中色而有所得；若色中色有所得者，即彼色中色而無所得。由如是故，於諸色中若有所得、若無所得，諸種類色而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！菩薩摩訶薩於諸色中，若能捨離此五慢已，即於諸色自性無所得；若色自性無所得時，即色中色亦無所得；若色中色無所得時，即色中色而有所得；若色中色有所得者，即彼色中色而無所得。由如是故，於諸色中若有所得、若無所得，諸種類色而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中，若能捨離此五慢已，即於諸識自性無所得；若識自性無所得時，即識中識亦無所得；若識中識無所得時，即識中識而有所得；若識中識有所得者，即彼識中識而無所得。由如是故，於諸識中若有所得、若無所得，諸種類識而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。菩薩摩訶薩於諸識中，若能捨離此五慢已，即於諸識自性無所得；若識自性無所得時，即識中識亦無所得；若識中識無所得時，即識中識而有所得；若識中識有所得者，即彼識中識而無所得。由如是故，於諸識中若有所得、若無所得，諸種類識而悉超越，即能出離，成就阿耨多羅三藐三菩提果。