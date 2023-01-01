佛說開覺自性般若波羅蜜多經

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第一

譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾并菩薩摩訶薩眾俱。是時，佛告尊者須菩提言：「須菩提！色，無性、假性、實性；受、想、行、識，無性、假性、實性。須菩提！如是，乃至眼、色、眼識，耳、聲、耳識，鼻、香、鼻識，舌、味、舌識，身、觸、身識，意、法、意識，無性、假性、實性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾并菩薩摩訶薩眾俱。是時，佛告尊者須菩提言：「須菩提！色，無性、假性、實性；受、想、行、識，無性、假性、實性。須菩提！如是，乃至眼、色、眼識，耳、聲、耳識，鼻、香、鼻識，舌、味、舌識，身、觸、身識，意、法、意識，無性、假性、實性。

「復次，須菩提！色於如是三性中轉，愚是所行，當知是為菩薩正行。如是行者，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！色於如是三性中轉，愚是所行，當知是為菩薩正行。如是行者，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩摩訶薩於諸識中解無相法，苦自止息，諸相寂靜。如是所行，當知是為菩薩正行。如是行者，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若菩薩摩訶薩於諸識中解無相法，苦自止息，諸相寂靜。如是所行，當知是為菩薩正行。如是行者，是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。」

爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌曰：

「若解無相法， 諸苦自止息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若解無相法， 諸苦自止息，

眾相皆寂靜， 是菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾相皆寂靜， 是菩薩所行。

「復次，須菩提！於諸色中，闇之與明平等依止。菩薩若能如實了知，解入此者，諸法亦然。是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！於諸色中，闇之與明平等依止。菩薩若能如實了知，解入此者，諸法亦然。是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。於諸識中，闇之與明平等依止。菩薩若能如實了知，解入此者，諸法亦然。是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。於諸識中，闇之與明平等依止。菩薩若能如實了知，解入此者，諸法亦然。是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果。」

爾時，世尊重說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重說頌曰：

「若法闇與明， 平等性如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若法闇與明， 平等性如是，

依止及解入， 知已得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止及解入， 知已得菩提。

「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於諸色須菩提，受、想、行、識於三性轉，若有智者如實了知，即於識中不生取著亦不現轉，其心開明。由彼於識不生取著、心開明已，即於大乘法中而能出離，何況聲聞、緣覺乘中！又由如是不生取著、心開明故，不於長時在彼地獄、畜生、餓鬼、人、天諸趣受生死苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若菩薩摩訶薩於諸色須菩提，受、想、行、識於三性轉，若有智者如實了知，即於識中不生取著亦不現轉，其心開明。由彼於識不生取著、心開明已，即於大乘法中而能出離，何況聲聞、緣覺乘中！又由如是不生取著、心開明故，不於長時在彼地獄、畜生、餓鬼、人、天諸趣受生死苦。

「復次，須菩提！色，為生邪？為滅邪？若謂色有生，彼色即無生；若謂色無生，彼色即是無生自性。若復菩薩如實了知彼色即是無生自性，是故於色無生可有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！色，為生邪？為滅邪？若謂色有生，彼色即無生；若謂色無生，彼色即是無生自性。若復菩薩如實了知彼色即是無生自性，是故於色無生可有。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。識，為生邪？為滅邪？若謂識有生，彼識即無生；若謂識無生，彼識即是無生自性。若復菩薩如實了知彼識即是無生自性，是故於識無生可有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。識，為生邪？為滅邪？若謂識有生，彼識即無生；若謂識無生，彼識即是無生自性。若復菩薩如實了知彼識即是無生自性，是故於識無生可有。

「復次，須菩提！若有人言：『色，是我、是我所。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若有人言：『色，是我、是我所。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。

「須菩提！若有人言：『受、想、行、識，是我、是我所。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人言：『受、想、行、識，是我、是我所。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。

「復次，須菩提！若有人言：『色是先世因所成作；或大自在天所化因作；或無因緣。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若有人言：『色是先世因所成作；或大自在天所化因作；或無因緣。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。

「須菩提！若有人言：『受、想、行、識是先世因所成作；或大自在天所化因作；或無因緣。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人言：『受、想、行、識是先世因所成作；或大自在天所化因作；或無因緣。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。

「復次，須菩提！若有人言：『色以色像為相，受以領納為相，想以遍知為相，行以造作為相，識以了別為相。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若有人言：『色以色像為相，受以領納為相，想以遍知為相，行以造作為相，識以了別為相。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。

「復次，須菩提！若有人言：『苦不寂靜；若彼色滅，此樂寂靜。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若有人言：『苦不寂靜；若彼色滅，此樂寂靜。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。

「須菩提！若有人言：『受、想、行、識，亦復如是，苦不寂靜；若彼識滅，此樂寂靜。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人言：『受、想、行、識，亦復如是，苦不寂靜；若彼識滅，此樂寂靜。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。

「復次，須菩提！若有人言：『彼色是無，受、想、行、識亦悉是無。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若有人言：『彼色是無，受、想、行、識亦悉是無。』作此說者，我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。

「復次，須菩提！若有人言：『如佛所說：「色無自性，不生不滅，本來寂靜，自性涅槃。」』作是說者——彼於一切法，即無和合亦無樂欲，隨其言說作是知解——我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若有人言：『如佛所說：「色無自性，不生不滅，本來寂靜，自性涅槃。」』作是說者——彼於一切法，即無和合亦無樂欲，隨其言說作是知解——我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。

「須菩提！若有人言：『受、想、行、識亦復如是，如佛所說，皆無自性，不生不滅，本來寂靜，自性涅槃。』作是說者——彼於一切法即無和合亦無樂欲，隨其言說作是知解——我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有人言：『受、想、行、識亦復如是，如佛所說，皆無自性，不生不滅，本來寂靜，自性涅槃。』作是說者——彼於一切法即無和合亦無樂欲，隨其言說作是知解——我說彼是外中之外，愚夫異生邪見分位。

「復次，須菩提！若復有人計色為有，取著於色有所生起，隨言說轉；又復計色為有，即於彼色雜染依止，有相隨轉；又復計色為有，即於彼色修習淨法，成立隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若復有人計色為有，取著於色有所生起，隨言說轉；又復計色為有，即於彼色雜染依止，有相隨轉；又復計色為有，即於彼色修習淨法，成立隨轉。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是；若復有人計識為有，取著於識有所生起，隨言說轉；又復計識為有，即於彼識雜染依止，有相隨轉。又復計識為有，即於彼識修習淨法，成立隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是；若復有人計識為有，取著於識有所生起，隨言說轉；又復計識為有，即於彼識雜染依止，有相隨轉。又復計識為有，即於彼識修習淨法，成立隨轉。

「復次，須菩提！若諸菩薩計色為有，於彼色中有斷有知，於大樂行言說成辦，隨有所轉；又諸菩薩計色為有，於彼色中有斷有知，表示成辦，隨有所轉；又諸菩薩計色為有，於彼色中以能了知白法具足，謂於諸法得自在已，於大樂行而能隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若諸菩薩計色為有，於彼色中有斷有知，於大樂行言說成辦，隨有所轉；又諸菩薩計色為有，於彼色中有斷有知，表示成辦，隨有所轉；又諸菩薩計色為有，於彼色中以能了知白法具足，謂於諸法得自在已，於大樂行而能隨轉。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若諸菩薩計受、想、行、識為有，於彼識中有斷有知，於大樂行言說成辦，隨有所轉；又諸菩薩計識為有，於彼識中有斷有知，表示成辦，隨有所轉；又諸菩薩計識為有，於彼識中以能了知白法具足，謂於諸法得自在已，於大樂行而能隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若諸菩薩計受、想、行、識為有，於彼識中有斷有知，於大樂行言說成辦，隨有所轉；又諸菩薩計識為有，於彼識中有斷有知，表示成辦，隨有所轉；又諸菩薩計識為有，於彼識中以能了知白法具足，謂於諸法得自在已，於大樂行而能隨轉。

「復次，須菩提！若復有人於色中色所有分量，於苦中苦所有分量，不能如實平等觀者，即於色中我有所得；若於色中我有所得，即於色中我見有所得；若於色中我見有所得，即於色中眾生見有所得；若於色中眾生見有所得，即於色中彼眾生見而無所得；若於色中彼眾生見無所得時，即彼眾生亦無所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止，是故於彼聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若復有人於色中色所有分量，於苦中苦所有分量，不能如實平等觀者，即於色中我有所得；若於色中我有所得，即於色中我見有所得；若於色中我見有所得，即於色中眾生見有所得；若於色中眾生見有所得，即於色中彼眾生見而無所得；若於色中彼眾生見無所得時，即彼眾生亦無所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止，是故於彼聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若復有人於識中識所有分量，於苦中苦所有分量，不能如實平等觀者，即於識中我有所得；若於識中我有所得，即於識中我見有所得；若於識中我見有所得，即於識中眾生見有所得；若於識中眾生見有所得，即於識中彼眾生見而無所得；若於識中彼眾生見無所得時，即彼眾生亦無所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止，是故於彼聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若復有人於識中識所有分量，於苦中苦所有分量，不能如實平等觀者，即於識中我有所得；若於識中我有所得，即於識中我見有所得；若於識中我見有所得，即於識中眾生見有所得；若於識中眾生見有所得，即於識中彼眾生見而無所得；若於識中彼眾生見無所得時，即彼眾生亦無所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止，是故於彼聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。

「復次，須菩提！若復有人於色中色所有分量，於苦中苦所有分量，而能如實平等觀者，即於色中我無所得；若於色中我無所得，即於色中我見無所得；若於色中我見無所得，即於色中眾生見無所得；若於色中眾生見無所得，即於色中彼眾生見而有所得；若於色中彼眾生見有所得時，即彼眾生亦有所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止，是故於彼聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若復有人於色中色所有分量，於苦中苦所有分量，而能如實平等觀者，即於色中我無所得；若於色中我無所得，即於色中我見無所得；若於色中我見無所得，即於色中眾生見無所得；若於色中眾生見無所得，即於色中彼眾生見而有所得；若於色中彼眾生見有所得時，即彼眾生亦有所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止，是故於彼聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。

「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若復有人於識中識所有分量，於苦中苦所有分量，而能如實平等觀者，即於識中我無所得；若於識中我無所得，即於識中我見無所得；若於識中我見無所得，即於識中眾生見無所得；若於識中眾生見無所得，即於識中彼眾生見而有所得；若於識中彼眾生見有所得時，即彼眾生亦有所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止，是故於彼聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！受、想、行、識亦復如是。若復有人於識中識所有分量，於苦中苦所有分量，而能如實平等觀者，即於識中我無所得；若於識中我無所得，即於識中我見無所得；若於識中我見無所得，即於識中眾生見無所得；若於識中眾生見無所得，即於識中彼眾生見而有所得；若於識中彼眾生見有所得時，即彼眾生亦有所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止，是故於彼聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。

「復次，須菩提！若人於色中不能如實平等觀察，不實分別分量及疑動分量故，即於色中色而有所得；若於色中色有所得時，即於色中色見有所得；若於色中色見有所得，即於色中眾生有所得；若於色中眾生有所得，即於色中一切有所得；若一切有所得時，即一切無所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止，是故於彼聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若人於色中不能如實平等觀察，不實分別分量及疑動分量故，即於色中色而有所得；若於色中色有所得時，即於色中色見有所得；若於色中色見有所得，即於色中眾生有所得；若於色中眾生有所得，即於色中一切有所得；若一切有所得時，即一切無所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止，是故於彼聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。

「須菩提！若人於受、想、行、識中，不能如實平等觀察，不實分別分量及疑動分量故，即於識中識而有所得；若識中識有所得，即識中識見有所得；若識中識見有所得，即識中眾生有所得；若識中眾生有所得，即識中一切有所得；若識中一切有所得時，即一切無所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止，是故於彼聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若人於受、想、行、識中，不能如實平等觀察，不實分別分量及疑動分量故，即於識中識而有所得；若識中識有所得，即識中識見有所得；若識中識見有所得，即識中眾生有所得；若識中眾生有所得，即識中一切有所得；若識中一切有所得時，即一切無所得。若或於法有所得相可成立者，即有所得相而有依止，是故於彼聲聞、緣覺乘中不能出離，何況大乘。