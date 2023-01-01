佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經
宋 天息災譯1卷CBETA T0259少于一千字 8 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯
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灌頂真言：
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唵(引)曩莫舍吉野(二合)母曩曳(引)怛他誐哆野(引)囉賀(二合)帝三藐三沒䭾野
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誦此真言七遍，以手於頭上灌頂及摩觸遍身，然後息念，志心作佛母般若波羅蜜多菩薩觀行。想此菩薩三面三眼，身真金色，坐吉祥藏師子座，座有千葉金蓮。身有六臂，右邊三臂，第一臂執數珠，第二臂執箭，第三臂作施願相。左邊三臂，第一臂執經，第二臂執弓，第三臂執如意寶。如是六臂種種莊嚴。於其身上，復放無數百千那由他俱胝光明，遍滿一切世界。復想一切如來及多羅菩薩等一切菩薩，具足相好，莊嚴其身，以諸香花而親供養。如是觀想已，復念心真言：
誦此真言七遍，以手於頭上灌頂及摩觸遍身，然後息念，志心作佛母般若波羅蜜多菩薩觀行。想此菩薩三面三眼，身真金色，坐吉祥藏師子座，座有千葉金蓮。身有六臂，右邊三臂，第一臂執數珠，第二臂執箭，第三臂作施願相。左邊三臂，第一臂執經，第二臂執弓，第三臂執如意寶。如是六臂種種莊嚴。於其身上，復放無數百千那由他俱胝光明，遍滿一切世界。復想一切如來及多羅菩薩等一切菩薩，具足相好，莊嚴其身，以諸香花而親供養。如是觀想已，復念心真言：
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唵(引)曩莫舍吉野(二合)母曩曳怛他(引)誐哆野(引)囉賀(二合)諦(引)三藐三沒䭾(引)野怛儞野(二合)他(引)唵(引)母儞(引)母儞摩賀(引)母儞(引)曳(引)娑嚩(二合、引)賀
唵(引)曩莫舍吉野(二合)母曩曳怛他(引)誐哆野(引)囉賀(二合)諦(引)三藐三沒䭾(引)野怛儞野(二合)他(引)唵(引)母儞(引)母儞摩賀(引)母儞(引)曳(引)娑嚩(二合、引)賀
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次誦根本真言：
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怛儞野(二合)他(引) 唵 惹曳(引)惹曳(引)鉢納摩(二合、引)鼻 阿嚩弭(引)阿嚩弭(引) 娑囉娑羅尼地里地里囉(引)地里地囉(引)地里儞嚩哆(引)努波(引)羅儞 沒度(引)哆(引)囉尼 布囉野布囉野 婆誐嚩底 薩里嚩(二合、引)舍(引) 摩摩 波里布囉野 娑波里嚩囉寫薩里嚩(二合、引)薩怛鑁(二合)左 薩里嚩(二合)迦里摩(二合、引) 嚩囉拏儞 尾輸䭾野 尾輸䭾野 沒䭾(引)地瑟姹(二合、引)儞曩 娑嚩(二合、引)賀(引)
怛儞野(二合)他(引) 唵 惹曳(引)惹曳(引)鉢納摩(二合、引)鼻 阿嚩弭(引)阿嚩弭(引) 娑囉娑羅尼地里地里囉(引)地里地囉(引)地里儞嚩哆(引)努波(引)羅儞 沒度(引)哆(引)囉尼 布囉野布囉野 婆誐嚩底 薩里嚩(二合、引)舍(引) 摩摩 波里布囉野 娑波里嚩囉寫薩里嚩(二合、引)薩怛鑁(二合)左 薩里嚩(二合)迦里摩(二合、引) 嚩囉拏儞 尾輸䭾野 尾輸䭾野 沒䭾(引)地瑟姹(二合、引)儞曩 娑嚩(二合、引)賀(引)
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誦此真言已，復作觀行。想彼佛母般若波羅蜜多菩薩右邊，有釋迦世尊、燃燈世尊、無量壽世尊、智決定世尊、光明王世尊、雷聲吼音世尊、金花世尊、散花世尊。於菩薩左邊，毘婆尸世尊、羯俱忖那世尊、迦諾迦牟尼世尊、迦葉世尊、寶手世尊。於菩薩前面，大遍照世尊、寶生世尊、阿彌陀世尊、不空成就世尊、阿閦世尊。於菩薩後面，最上蓮華世尊、最上寶世尊、喜吉祥世尊、琉璃光世尊、不思議吉祥世尊。於菩薩前，復有聖觀自在菩薩、慈氏菩薩、普賢菩薩、妙吉祥菩薩、歸命菩薩、不思議吉祥聲菩薩、金剛手菩薩、無盡意菩薩、辯積菩薩、無邊辯菩薩、虛空藏菩薩、無垢稱菩薩、自在行菩薩、法生菩薩、常啼菩薩、月光菩薩、法雲菩薩、地藏菩薩、寶藏菩薩、寶幢菩薩、尸棄菩薩、香象菩薩、金毘羅菩薩，如是等一切菩薩摩訶薩遍滿佛剎。復有顰眉明王等，亦在菩薩前。如是聖眾一一觀想已，復想人間天上殊妙香花珍寶供具，以用供養佛母般若波羅蜜多菩薩，并諸眷屬一切菩薩。作此觀已，是人不久當成正覺。
誦此真言已，復作觀行。想彼佛母般若波羅蜜多菩薩右邊，有釋迦世尊、燃燈世尊、無量壽世尊、智決定世尊、光明王世尊、雷聲吼音世尊、金花世尊、散花世尊。於菩薩左邊，毘婆尸世尊、羯俱忖那世尊、迦諾迦牟尼世尊、迦葉世尊、寶手世尊。於菩薩前面，大遍照世尊、寶生世尊、阿彌陀世尊、不空成就世尊、阿閦世尊。於菩薩後面，最上蓮華世尊、最上寶世尊、喜吉祥世尊、琉璃光世尊、不思議吉祥世尊。於菩薩前，復有聖觀自在菩薩、慈氏菩薩、普賢菩薩、妙吉祥菩薩、歸命菩薩、不思議吉祥聲菩薩、金剛手菩薩、無盡意菩薩、辯積菩薩、無邊辯菩薩、虛空藏菩薩、無垢稱菩薩、自在行菩薩、法生菩薩、常啼菩薩、月光菩薩、法雲菩薩、地藏菩薩、寶藏菩薩、寶幢菩薩、尸棄菩薩、香象菩薩、金毘羅菩薩，如是等一切菩薩摩訶薩遍滿佛剎。復有顰眉明王等，亦在菩薩前。如是聖眾一一觀想已，復想人間天上殊妙香花珍寶供具，以用供養佛母般若波羅蜜多菩薩，并諸眷屬一切菩薩。作此觀已，是人不久當成正覺。
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