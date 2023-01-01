佛說聖佛母小字般若波羅蜜多經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說聖佛母小字般若波羅蜜多經

西天中印度惹爛䭾羅國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度惹爛䭾羅國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊在王舍城鷲峯山中，與大比丘眾千二百五十人俱，并諸百千俱胝那庾多菩薩，復有百千俱胝那庾多梵王帝釋護世，諸大眾等，恭敬圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊在王舍城鷲峯山中，與大比丘眾千二百五十人俱，并諸百千俱胝那庾多菩薩，復有百千俱胝那庾多梵王帝釋護世，諸大眾等，恭敬圍遶。

爾時，世尊於吉祥寶藏師子座上結跏趺坐。是時聖觀自在菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，瞻仰尊頭目不暫捨，合掌恭敬，歡喜踊躍，頭面禮足而白佛言：「世尊！唯願世尊為我說是小字般若波羅蜜多經。令諸眾生得聞是法，獲大福德，一切業障決定消除，當來速獲無上菩提。若有眾生發至誠心，受持讀誦此真言者，隨所求願，決定成就，無諸魔難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊於吉祥寶藏師子座上結跏趺坐。是時聖觀自在菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，右膝著地，瞻仰尊頭目不暫捨，合掌恭敬，歡喜踊躍，頭面禮足而白佛言：「世尊！唯願世尊為我說是小字般若波羅蜜多經。令諸眾生得聞是法，獲大福德，一切業障決定消除，當來速獲無上菩提。若有眾生發至誠心，受持讀誦此真言者，隨所求願，決定成就，無諸魔難。」

爾時，世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩：「善哉，善說是言。善哉，善哉！善男子！汝能如是至心為諸眾生，令得安樂長壽。善男子！汝應諦聽，至心聽我說是小字般若波羅蜜多經。若諸眾生聞說是法，獲大福德，一切業障皆悉消除，決定速證無上正等菩提。若有眾生發心受持此真言者，無諸魔事，皆得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩：「善哉，善說是言。善哉，善哉！善男子！汝能如是至心為諸眾生，令得安樂長壽。善男子！汝應諦聽，至心聽我說是小字般若波羅蜜多經。若諸眾生聞說是法，獲大福德，一切業障皆悉消除，決定速證無上正等菩提。若有眾生發心受持此真言者，無諸魔事，皆得成就。」

是時，聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！善逝今說，為諸眾生令得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！善逝今說，為諸眾生令得安樂。」

爾時，世尊而於一時入三摩地，名解脫一切眾生。從定起已，眉間毫相放百千俱胝那庾多光明。此大光明普照一切諸佛剎土，所有無量眾生蒙光照曜，皆得決定速證阿耨多羅三藐三菩提；所有地獄一切眾生皆獲安樂；諸佛剎土六種震動，於諸佛上又雨上妙栴檀、沈水、細粖之香，以用供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而於一時入三摩地，名解脫一切眾生。從定起已，眉間毫相放百千俱胝那庾多光明。此大光明普照一切諸佛剎土，所有無量眾生蒙光照曜，皆得決定速證阿耨多羅三藐三菩提；所有地獄一切眾生皆獲安樂；諸佛剎土六種震動，於諸佛上又雨上妙栴檀、沈水、細粖之香，以用供養。

爾時，世尊說此般若波羅蜜多經。是時，所有一切菩薩摩訶薩，各各發起平等之心，發起慈愍心，發起憶念利他心，發起遠離一切罪障心，發起種種利益之心，發起般若波羅蜜多心。是時，世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩：「汝等諦聽，我今為汝說是聖佛母小字般若波羅蜜多真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此般若波羅蜜多經。是時，所有一切菩薩摩訶薩，各各發起平等之心，發起慈愍心，發起憶念利他心，發起遠離一切罪障心，發起種種利益之心，發起般若波羅蜜多心。是時，世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩：「汝等諦聽，我今為汝說是聖佛母小字般若波羅蜜多真言曰：

「曩莫(入)(一) 舍(引)吉也(二合、反)(二) 母曩曳(引)(三) 怛他(去、引)誐哆(引)野(引)(四) 㗚喝(二合)帝(引)(五) 三麼藥(二合、反)訖三(二合)沒䭾(引)野(六) 怛儞也(二合、反)他(引)(八) 母𩕳(引)母𩕳(引)(九) 摩賀(引)母曩曳(引)(十) 娑嚩(二合、引)賀(引)(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫(入)(一) 舍(引)吉也(二合、反)(二) 母曩曳(引)(三) 怛他(去、引)誐哆(引)野(引)(四) 㗚喝(二合)帝(引)(五) 三麼藥(二合、反)訖三(二合)沒䭾(引)野(六) 怛儞也(二合、反)他(引)(八) 母𩕳(引)母𩕳(引)(九) 摩賀(引)母曩曳(引)(十) 娑嚩(二合、引)賀(引)(十一)」

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩言：「此聖佛母小字般若波羅蜜多真言，一切諸佛由是得阿耨多羅三藐三菩提，我亦由是小字般若波羅蜜多真言故得成無上正等菩提。往昔有佛亦名釋迦牟尼如來，於彼佛所聞說是法，彼佛說言：『如是三世一切諸佛，由斯法故方得成佛。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖觀自在菩薩摩訶薩言：「此聖佛母小字般若波羅蜜多真言，一切諸佛由是得阿耨多羅三藐三菩提，我亦由是小字般若波羅蜜多真言故得成無上正等菩提。往昔有佛亦名釋迦牟尼如來，於彼佛所聞說是法，彼佛說言：『如是三世一切諸佛，由斯法故方得成佛。』」

佛復告聖觀自在菩薩摩訶薩言：「我今為汝授其記別。汝於人間未來世中得成佛道，號普放光明吉祥寶峯王如來應正等覺。汝得聽聞如是妙法，應當受持讀誦，若自書寫，若教人書，思惟解了，復能為他一切眾生廣說其義，令彼書寫是經，於己舍宅受持讀誦，於未來世速成無上正等菩提。是時一切如來同證汝等。我今為汝復說般若波羅蜜多陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告聖觀自在菩薩摩訶薩言：「我今為汝授其記別。汝於人間未來世中得成佛道，號普放光明吉祥寶峯王如來應正等覺。汝得聽聞如是妙法，應當受持讀誦，若自書寫，若教人書，思惟解了，復能為他一切眾生廣說其義，令彼書寫是經，於己舍宅受持讀誦，於未來世速成無上正等菩提。是時一切如來同證汝等。我今為汝復說般若波羅蜜多陀羅尼曰：

「怛儞也(二合、反)他(引)(一) 唵(引)(二) 惹(仁左反，下同)野惹野(二) 鉢訥麼(二合、引)避(引)(三) 遏嚩(無可反)銘(引)(四) 薩囉(來假反，下同)薩哩抳(尼貞反，下同)(五) 尾哩尾哩(六) 尾囉(引)尾哩(七) 企哩企哩(八) 儞嚩哆(去)弩(鼻音)(九) 播(引)攞𡫸(寧吉反)(十) 沒度(引)哆(引)囉抳(十一) 布囉抳(十二) 布囉野(十三) 婆(去)誐嚩(武末反)帝(十四) 薩㗚嚩(二合、引)𠼬(引)(十五) 麼麼(此處稱名)(十六) 布囉野(十七) 薩㗚嚩(二合)薩怛嚩(二合、引)難(上)左(十八) 薩㗚嚩(二合)揭㗚麼(二合、引)(十九) 嚩囉拏(引)𡫸(二十) 尾戍(引)駄野(二十一) 尾戍(引)䭾野(二十二) 沒䭾(引)地瑟姹(二合、引)𩕳(引)曩(二十三) 娑嚩(二合、引)賀(引)(二十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合、反)他(引)(一) 唵(引)(二) 惹(仁左反，下同)野惹野(二) 鉢訥麼(二合、引)避(引)(三) 遏嚩(無可反)銘(引)(四) 薩囉(來假反，下同)薩哩抳(尼貞反，下同)(五) 尾哩尾哩(六) 尾囉(引)尾哩(七) 企哩企哩(八) 儞嚩哆(去)弩(鼻音)(九) 播(引)攞𡫸(寧吉反)(十) 沒度(引)哆(引)囉抳(十一) 布囉抳(十二) 布囉野(十三) 婆(去)誐嚩(武末反)帝(十四) 薩㗚嚩(二合、引)𠼬(引)(十五) 麼麼(此處稱名)(十六) 布囉野(十七) 薩㗚嚩(二合)薩怛嚩(二合、引)難(上)左(十八) 薩㗚嚩(二合)揭㗚麼(二合、引)(十九) 嚩囉拏(引)𡫸(二十) 尾戍(引)駄野(二十一) 尾戍(引)䭾野(二十二) 沒䭾(引)地瑟姹(二合、引)𩕳(引)曩(二十三) 娑嚩(二合、引)賀(引)(二十四)」

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩：「此勝妙法般若波羅蜜多陀羅尼，是能出生一切諸佛菩薩之母。若有眾生暫聞是法，所作罪障悉皆消滅。此法，一切諸佛及眾菩薩，經百俱胝劫說其功德不能得盡。若能受持讀誦此陀羅尼者，便同入一切曼拏攞中，得受灌頂。又如受持一切真言，皆獲成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告聖觀自在菩薩摩訶薩：「此勝妙法般若波羅蜜多陀羅尼，是能出生一切諸佛菩薩之母。若有眾生暫聞是法，所作罪障悉皆消滅。此法，一切諸佛及眾菩薩，經百俱胝劫說其功德不能得盡。若能受持讀誦此陀羅尼者，便同入一切曼拏攞中，得受灌頂。又如受持一切真言，皆獲成就。」

是時，聖觀自在菩薩而白佛言：「世尊！何故復說此般若波羅蜜多陀羅尼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，聖觀自在菩薩而白佛言：「世尊！何故復說此般若波羅蜜多陀羅尼？」

世尊告言：「我為愍念一切少善方便懈怠眾生，是故說此般若波羅蜜多陀羅尼。令彼受持讀誦，若自書寫，若教他書。此等一切眾生，速疾證得無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告言：「我為愍念一切少善方便懈怠眾生，是故說此般若波羅蜜多陀羅尼。令彼受持讀誦，若自書寫，若教他書。此等一切眾生，速疾證得無上菩提。」

「如是，如是！世尊善說是般若波羅蜜多陀羅尼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，如是！世尊善說是般若波羅蜜多陀羅尼。」

是時，聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！此法實未曾有。世尊！此法實未曾有。善逝世尊大慈，為欲救度一切少善方便懈怠眾生，令得利益安樂，說斯妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言：「世尊！此法實未曾有。世尊！此法實未曾有。善逝世尊大慈，為欲救度一切少善方便懈怠眾生，令得利益安樂，說斯妙法。」

是時，世尊說此經已，諸大聲聞并諸菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿蘇囉、彥達嚩等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊說此經已，諸大聲聞并諸菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿蘇囉、彥達嚩等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行，作禮而退。