摩訶般若波羅蜜大明呪經
姚秦 鳩摩羅什譯1卷CBETA T0250少于一千字 4 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
摩訶般若波羅蜜大明呪經
摩訶般若波羅蜜大明呪經
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姚秦天竺三藏鳩摩羅什譯
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觀世音菩薩行深般若波羅蜜時，照見五陰空，度一切苦厄。
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「舍利弗！色空故無惱壞相，受空故無受相，想空故無知相，行空故無作相，識空故無覺相。何以故？舍利弗！非色異空，非空異色。色即是空，空即是色。受、想、行、識亦如是。
「舍利弗！色空故無惱壞相，受空故無受相，想空故無知相，行空故無作相，識空故無覺相。何以故？舍利弗！非色異空，非空異色。色即是空，空即是色。受、想、行、識亦如是。
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「舍利弗！是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。是空法，非過去、非未來、非現在。是故空中無色，無受、想、行、識，無眼、耳、鼻、舌、身、意，無色、聲、香、味、觸、法，無眼界乃至無意識界，無無明亦無無明盡，乃至無老死無老死盡，無苦、集、滅、道，無智亦無得。
「舍利弗！是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。是空法，非過去、非未來、非現在。是故空中無色，無受、想、行、識，無眼、耳、鼻、舌、身、意，無色、聲、香、味、觸、法，無眼界乃至無意識界，無無明亦無無明盡，乃至無老死無老死盡，無苦、集、滅、道，無智亦無得。
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「以無所得故，菩薩依般若波羅蜜故，心無罣礙。無罣礙故，無有恐怖，離一切顛倒夢想苦惱，究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅蜜故，得阿耨多羅三藐三菩提。
「以無所得故，菩薩依般若波羅蜜故，心無罣礙。無罣礙故，無有恐怖，離一切顛倒夢想苦惱，究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅蜜故，得阿耨多羅三藐三菩提。
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「故知般若波羅蜜是大明呪、無上明呪、無等等明呪，能除一切苦，真實不虛。故說般若波羅蜜呪。」
「故知般若波羅蜜是大明呪、無上明呪、無等等明呪，能除一切苦，真實不虛。故說般若波羅蜜呪。」
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即說呪曰：
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「竭帝 竭帝 波羅竭帝 波羅僧竭帝 菩提 僧莎呵」
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摩訶般若波羅蜜大明呪經
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