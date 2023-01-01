佛說帝釋般若波羅蜜多心經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說帝釋般若波羅蜜多心經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍城鷲峯山中，有無數大苾芻眾，復十俱胝童子相菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城鷲峯山中，有無數大苾芻眾，復十俱胝童子相菩薩摩訶薩。

爾時，世尊告帝釋天主：「憍尸迦！此般若波羅蜜，其義甚深。非一非異，非相非無相，非取非捨，非增非損，非有煩惱非無煩惱，非捨非不捨，非住非不住，非相應非不相應，非煩惱非不煩惱，非緣非不緣，非實非不實，非法非不法，非有所歸非無所歸，非實際非不實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告帝釋天主：「憍尸迦！此般若波羅蜜，其義甚深。非一非異，非相非無相，非取非捨，非增非損，非有煩惱非無煩惱，非捨非不捨，非住非不住，非相應非不相應，非煩惱非不煩惱，非緣非不緣，非實非不實，非法非不法，非有所歸非無所歸，非實際非不實際。

「憍尸迦！如是一切法平等，般若波羅蜜亦平等；一切法寂靜，般若波羅蜜亦寂靜；一切法不動，般若波羅蜜亦不動；一切法分別，般若波羅蜜亦分別；一切法怖畏，般若波羅蜜亦怖畏；一切法了知，般若波羅蜜亦了知；一切法一味，般若波羅蜜亦一味；一切法不生，般若波羅蜜亦不生；一切法不滅，般若波羅蜜亦不滅；一切法虛空妄想，般若波羅蜜亦虛空妄想。色無邊，般若波羅蜜亦無邊；如是受、想、行、識無邊，般若波羅蜜亦無邊。地界無邊，般若波羅蜜亦無邊；如是水界、火界、風界、空界、識界無邊，般若波羅蜜亦無邊。金剛平等，般若波羅蜜亦平等。一切法不壞，般若波羅蜜亦不壞；一切法性不可得，般若波羅蜜亦不可得；一切法性平等，般若波羅蜜亦平等；一切法無性，般若波羅蜜亦無性；一切法不思議，般若波羅蜜亦不思議。如是布施波羅蜜、持戒波羅蜜、忍辱波羅蜜、精進波羅蜜、禪定波羅蜜、方便波羅蜜、願波羅蜜力波羅蜜，智波羅蜜亦不可思議。三業清淨，般若波羅蜜亦清淨。如是般若波羅蜜，其義無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍尸迦！如是一切法平等，般若波羅蜜亦平等；一切法寂靜，般若波羅蜜亦寂靜；一切法不動，般若波羅蜜亦不動；一切法分別，般若波羅蜜亦分別；一切法怖畏，般若波羅蜜亦怖畏；一切法了知，般若波羅蜜亦了知；一切法一味，般若波羅蜜亦一味；一切法不生，般若波羅蜜亦不生；一切法不滅，般若波羅蜜亦不滅；一切法虛空妄想，般若波羅蜜亦虛空妄想。色無邊，般若波羅蜜亦無邊；如是受、想、行、識無邊，般若波羅蜜亦無邊。地界無邊，般若波羅蜜亦無邊；如是水界、火界、風界、空界、識界無邊，般若波羅蜜亦無邊。金剛平等，般若波羅蜜亦平等。一切法不壞，般若波羅蜜亦不壞；一切法性不可得，般若波羅蜜亦不可得；一切法性平等，般若波羅蜜亦平等；一切法無性，般若波羅蜜亦無性；一切法不思議，般若波羅蜜亦不思議。如是布施波羅蜜、持戒波羅蜜、忍辱波羅蜜、精進波羅蜜、禪定波羅蜜、方便波羅蜜、願波羅蜜力波羅蜜，智波羅蜜亦不可思議。三業清淨，般若波羅蜜亦清淨。如是般若波羅蜜，其義無邊。

「復次，憍尸迦！所有十八空。何等十八空？內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、無際空、無變異空、無始空、本性空、自相空、無相空、無性空、自性空、無性自性空、一切法空。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，憍尸迦！所有十八空。何等十八空？內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、無際空、無變異空、無始空、本性空、自相空、無相空、無性空、自性空、無性自性空、一切法空。頌曰：

「如星如燈、翳， 夢、幻及泡、露， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如星如燈、翳， 夢、幻及泡、露，

如電亦如雲， 應作如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如電亦如雲， 應作如是觀。

我今略說此， 般若波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今略說此， 般若波羅蜜，

不生亦不滅， 不斷亦不常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不生亦不滅， 不斷亦不常，

非一非多義， 非來亦非去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非一非多義， 非來亦非去，

如是十二緣， 止息令寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十二緣， 止息令寂靜，

正等正覺說。 恭信最上師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正等正覺說。 恭信最上師，

歸依十方佛， 過現及未來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依十方佛， 過現及未來，

三寶波羅蜜。 無量功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶波羅蜜。 無量功德海，

供養諸如來， 大明真祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸如來， 大明真祕密。

「真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「真言曰：

「怛儞也(二合)他(引) 鉢囉(二合)倪鉢囉(二合)倪 摩賀(引)鉢囉(二合)倪鉢囉(二合)倪嚩婆(引)細 鉢囉(二合)倪魯迦迦哩(引)阿倪也(二合)曩尾馱摩儞(去) 悉提(引) 蘇悉提 悉𠆙(切身)覩𤚥婆誐嚩帝 薩哩鑁(二合、引)誐遜那哩(去) 跋訖帝(二合)晚娑隷(引) 鉢囉(二合)娑(引)哩多賀悉帝(二合、引)三摩(引)娑嚩(二合)娑迦哩 悉𠆙(切身)悉𠆙(切身) 沒𠆙沒𠆙 劍波劍波 左攞左攞 囉(引)嚩囉(引)嚩 阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉 婆誐嚩帝摩(引)尾攞 莎娑嚩(二合、引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(引) 鉢囉(二合)倪鉢囉(二合)倪 摩賀(引)鉢囉(二合)倪鉢囉(二合)倪嚩婆(引)細 鉢囉(二合)倪魯迦迦哩(引)阿倪也(二合)曩尾馱摩儞(去) 悉提(引) 蘇悉提 悉𠆙(切身)覩𤚥婆誐嚩帝 薩哩鑁(二合、引)誐遜那哩(去) 跋訖帝(二合)晚娑隷(引) 鉢囉(二合)娑(引)哩多賀悉帝(二合、引)三摩(引)娑嚩(二合)娑迦哩 悉𠆙(切身)悉𠆙(切身) 沒𠆙沒𠆙 劍波劍波 左攞左攞 囉(引)嚩囉(引)嚩 阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉 婆誐嚩帝摩(引)尾攞 莎娑嚩(二合、引)賀(引)

「曩謨達哩謨(二合)捺誐(二合)多寫冒地薩埵寫 摩賀(引)薩埵寫 摩賀(引)迦嚕尼迦寫 曩謨娑那(引)鉢囉(二合)嚕禰怛寫冒地薩埵寫 摩賀(引)薩埵寫 摩賀(引)迦嚕尼迦寫 曩謨(入)鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳(引)怛儞也(二合)他牟儞達哩彌(二合、引) 僧誐囉(二合)賀達哩彌(二合) 阿努誐囉(二合)賀達哩彌(二合) 尾目訖多(二合)達哩彌(二合)薩埵(引)努誐囉(二合)賀達哩彌(二合) 吠室囉(二合)嚩拏達哩彌(二合) 三滿多(引)努波哩嚩哩多(二合)曩達哩彌(二合、引)虞拏誐囉(二合)賀僧誐囉(二合)賀達哩彌(二合、引) 薩哩嚩(二合)怛囉(二合、引)努誐多達哩彌(二合、引) 薩哩嚩(二合)迦(引)羅波哩鉢囉(二合、引)波拏達哩彌(二合、引) 娑嚩(二合、引)賀(引) 鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引) 曳(引)怛儞也(二合)他(引) 阿佉儞曩佉儞阿佉曩儞佉儞阿嚩羅晚馱儞半那儞半那儞鉢捺哩 娑嚩(二合、引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨達哩謨(二合)捺誐(二合)多寫冒地薩埵寫 摩賀(引)薩埵寫 摩賀(引)迦嚕尼迦寫 曩謨娑那(引)鉢囉(二合)嚕禰怛寫冒地薩埵寫 摩賀(引)薩埵寫 摩賀(引)迦嚕尼迦寫 曩謨(入)鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳(引)怛儞也(二合)他牟儞達哩彌(二合、引) 僧誐囉(二合)賀達哩彌(二合) 阿努誐囉(二合)賀達哩彌(二合) 尾目訖多(二合)達哩彌(二合)薩埵(引)努誐囉(二合)賀達哩彌(二合) 吠室囉(二合)嚩拏達哩彌(二合) 三滿多(引)努波哩嚩哩多(二合)曩達哩彌(二合、引)虞拏誐囉(二合)賀僧誐囉(二合)賀達哩彌(二合、引) 薩哩嚩(二合)怛囉(二合、引)努誐多達哩彌(二合、引) 薩哩嚩(二合)迦(引)羅波哩鉢囉(二合、引)波拏達哩彌(二合、引) 娑嚩(二合、引)賀(引) 鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引) 曳(引)怛儞也(二合)他(引) 阿佉儞曩佉儞阿佉曩儞佉儞阿嚩羅晚馱儞半那儞半那儞鉢捺哩 娑嚩(二合、引)賀(引)

「曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引) 曳(引)怛儞也(二合)他(引)昂誐(引)昂誐(引)曩帝囉(引)昂誐(引)曩帝曩(引)嚩婆(引)娑昂誐(引)娑嚩(二合、引)賀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引) 曳(引)怛儞也(二合)他(引)昂誐(引)昂誐(引)曩帝囉(引)昂誐(引)曩帝曩(引)嚩婆(引)娑昂誐(引)娑嚩(二合、引)賀

「曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引) 曳怛儞也(二合)他(引) 室哩(二合)曳(引)室哩(二合)曳(引) 牟儞室哩(二合)曳(引) 牟儞室哩(二合)野細 娑嚩(二合、引)賀(引) 鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引) 曳(引)怛儞也(二合)他 唵(引) 嚩𭍒(二合) 未隷(引) 娑嚩(二合、引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引) 曳怛儞也(二合)他(引) 室哩(二合)曳(引)室哩(二合)曳(引) 牟儞室哩(二合)曳(引) 牟儞室哩(二合)野細 娑嚩(二合、引)賀(引) 鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引) 曳(引)怛儞也(二合)他 唵(引) 嚩𭍒(二合) 未隷(引) 娑嚩(二合、引)賀(引)

「曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉禰多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)唵紇凌(二合)室凌(二合)特凌(二合)室嚕(二合)帝特哩(二合)帝娑蜜哩(二合)誐帝尾曳(引)惹娑嚩(二合、引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉禰多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)唵紇凌(二合)室凌(二合)特凌(二合)室嚕(二合)帝特哩(二合)帝娑蜜哩(二合)誐帝尾曳(引)惹娑嚩(二合、引)賀(引)

「曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳怛儞也(二合)他(引)鑁嚩哩鑁嚩哩摩賀(引)鑁嚩哩度嚕度嚕摩賀(引)度嚕娑嚩(二合、引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳怛儞也(二合)他(引)鑁嚩哩鑁嚩哩摩賀(引)鑁嚩哩度嚕度嚕摩賀(引)度嚕娑嚩(二合、引)賀(引)

「曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)虎帝虎帝虎多(引)設儞薩哩嚩(二合)迦哩摩(二合)嚩囉拏儞娑嚩(二合、引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)虎帝虎帝虎多(引)設儞薩哩嚩(二合)迦哩摩(二合)嚩囉拏儞娑嚩(二合、引)賀(引)

「曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)阿嚕黎迦娑嚩(二合、引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)阿嚕黎迦娑嚩(二合、引)賀(引)

「曩謨鉢囉倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)薩哩嚩(二合)尾覩(入聲)娑嚩(二合、引)賀(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨鉢囉倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳(引)怛儞也(二合)他(引)唵(引)薩哩嚩(二合)尾覩(入聲)娑嚩(二合、引)賀(引)

「曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳怛儞也(二合)他(引)誐帝誐帝波(引)囕誐帝波(引)囉僧誐帝冒地娑嚩(二合、引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌多(引)曳怛儞也(二合)他(引)誐帝誐帝波(引)囕誐帝波(引)囉僧誐帝冒地娑嚩(二合、引)賀」

爾時，世尊說此經已，帝釋天主及諸菩薩摩訶薩、天、人、乾闥婆、阿修羅等，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此經已，帝釋天主及諸菩薩摩訶薩、天、人、乾闥婆、阿修羅等，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。