佛說五十頌聖般若波羅蜜經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說五十頌聖般若波羅蜜經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱，皆得阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱；心善解脫，通達智慧；如大龍王，斷諸有結去除重擔；所作已辦，逮得己利，心得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城鷲峯山中，與大苾芻眾千二百五十人俱，皆得阿羅漢，諸漏已盡無復煩惱；心善解脫，通達智慧；如大龍王，斷諸有結去除重擔；所作已辦，逮得己利，心得自在。

爾時，佛告尊者須菩提：「若有善男子、善女人及諸聲聞、緣覺，愛樂修學無上菩提者，汝等之人，於此般若波羅蜜經，聽受、讀誦、分別演說，速獲正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告尊者須菩提：「若有善男子、善女人及諸聲聞、緣覺，愛樂修學無上菩提者，汝等之人，於此般若波羅蜜經，聽受、讀誦、分別演說，速獲正覺。

「須菩提！此般若波羅蜜經具足方便，通達一切諸佛菩薩甚深法藏，應如是學、如是修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！此般若波羅蜜經具足方便，通達一切諸佛菩薩甚深法藏，應如是學、如是修行。

「須菩提！若有菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜經，隨喜、聽聞、受持、讀誦，應如是學、如是修行。何以故？此經廣說一切諸佛菩薩阿耨多羅三藐三菩提甚深法藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！若有菩薩摩訶薩，於此般若波羅蜜經，隨喜、聽聞、受持、讀誦，應如是學、如是修行。何以故？此經廣說一切諸佛菩薩阿耨多羅三藐三菩提甚深法藏。

「須菩提！又此般若波羅蜜經，所有聲聞法、緣覺法、菩薩法、菩提分法，及一切諸佛、一切般若波羅蜜法，聚集攝受，平等如一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須菩提！又此般若波羅蜜經，所有聲聞法、緣覺法、菩薩法、菩提分法，及一切諸佛、一切般若波羅蜜法，聚集攝受，平等如一。」

爾時，須菩提白佛言：「世尊！云何所有聲聞法、緣覺法、菩薩法、菩提分法，及一切諸佛、一切般若波羅蜜法，聚集攝受，平等如一？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提白佛言：「世尊！云何所有聲聞法、緣覺法、菩薩法、菩提分法，及一切諸佛、一切般若波羅蜜法，聚集攝受，平等如一？」

佛告須菩提：「所有布施波羅蜜、持戒波羅蜜、忍辱波羅蜜、精進波羅蜜、禪定波羅蜜、智慧波羅蜜，內空、外空、內外空、大空、勝義空、有為空、無為空、無變異空、無相空、自相空、有際空、無際空、性空、本性空、無性空、自性空、無性自性空、一切法空，四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八聖道，四聖諦，四無色、八解脫、九分法，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，一切三摩地總持門，四智、五通，一切如來十力、四無所畏、大慈、大悲、十八不共法，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、緣覺果、菩薩一切道智，如是一切善法，一切般若波羅蜜，悉皆聚集，平等攝受，如一無異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「所有布施波羅蜜、持戒波羅蜜、忍辱波羅蜜、精進波羅蜜、禪定波羅蜜、智慧波羅蜜，內空、外空、內外空、大空、勝義空、有為空、無為空、無變異空、無相空、自相空、有際空、無際空、性空、本性空、無性空、自性空、無性自性空、一切法空，四念處、四正斷、四神足、五根、五力、七覺支、八聖道，四聖諦，四無色、八解脫、九分法，空解脫門、無相解脫門、無願解脫門，一切三摩地總持門，四智、五通，一切如來十力、四無所畏、大慈、大悲、十八不共法，須陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿羅漢果、緣覺果、菩薩一切道智，如是一切善法，一切般若波羅蜜，悉皆聚集，平等攝受，如一無異。」

爾時，須菩提聞佛所說，白世尊言：「今此經典，聚集攝受一切善法，一切般若波羅蜜多，平等如一，甚深微妙，意趣深遠，難解難知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提聞佛所說，白世尊言：「今此經典，聚集攝受一切善法，一切般若波羅蜜多，平等如一，甚深微妙，意趣深遠，難解難知。」

佛言：「須菩提！如是，如是！如汝所說。須菩提！若有不種善根諸惡朋友，鈍根懈怠，無智愚癡，少解少聞，初學淺識，及樂小乘智慧狹劣者，於此般若波羅蜜經，難解難入而不信受。汝等當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「須菩提！如是，如是！如汝所說。須菩提！若有不種善根諸惡朋友，鈍根懈怠，無智愚癡，少解少聞，初學淺識，及樂小乘智慧狹劣者，於此般若波羅蜜經，難解難入而不信受。汝等當知。

「復次，須菩提！若有善男子、善女人，於此般若波羅蜜經，隨喜、聽受、讀誦、演說，如持過去、未來、現在諸佛，不久速成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，須菩提！若有善男子、善女人，於此般若波羅蜜經，隨喜、聽受、讀誦、演說，如持過去、未來、現在諸佛，不久速成阿耨多羅三藐三菩提。」

佛說是經已，尊者須菩提及諸菩薩、天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，尊者須菩提及諸菩薩、天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。