佛說了義般若波羅蜜多經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說了義般若波羅蜜多經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

爾時，世尊告尊者舍利子言：「汝今當知，諸有菩薩摩訶薩樂欲修習般若波羅蜜多相應行者，當於諸法如實了知，諸有所作離一切相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告尊者舍利子言：「汝今當知，諸有菩薩摩訶薩樂欲修習般若波羅蜜多相應行者，當於諸法如實了知，諸有所作離一切相。」

是時尊者舍利子，合掌恭敬前白佛言：「世尊！如世尊言，諸有菩薩摩訶薩樂欲修習般若波羅蜜多相應行者，云何了知諸法自性？於諸所作云何離相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者舍利子，合掌恭敬前白佛言：「世尊！如世尊言，諸有菩薩摩訶薩樂欲修習般若波羅蜜多相應行者，云何了知諸法自性？於諸所作云何離相？」

佛言：「舍利子！若諸菩薩摩訶薩樂欲圓滿相應勝行，及於諸法離所作相者，當了諸法住無所住，即能圓滿相應勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！若諸菩薩摩訶薩樂欲圓滿相應勝行，及於諸法離所作相者，當了諸法住無所住，即能圓滿相應勝行。

「復次，舍利子！若諸菩薩摩訶薩於諸法中行施行者，無能施、無所施、施無所得，若如是者，即能圓滿施波羅蜜。又復修習諸戒法者，無能持、無所持、無起作，若如是者，即能圓滿戒波羅蜜。又復修習忍辱法者，於諸法中無所動轉、離諸起作，若如是者，即能圓滿忍波羅蜜。又復當於相應行中精進修習，若身若心無有懈倦、無起作相，若如是者，即能圓滿精進波羅蜜。又復於諸法中無有散亂，離所得相，若如是者，即能圓滿定波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利子！若諸菩薩摩訶薩於諸法中行施行者，無能施、無所施、施無所得，若如是者，即能圓滿施波羅蜜。又復修習諸戒法者，無能持、無所持、無起作，若如是者，即能圓滿戒波羅蜜。又復修習忍辱法者，於諸法中無所動轉、離諸起作，若如是者，即能圓滿忍波羅蜜。又復當於相應行中精進修習，若身若心無有懈倦、無起作相，若如是者，即能圓滿精進波羅蜜。又復於諸法中無有散亂，離所得相，若如是者，即能圓滿定波羅蜜。

「舍利子！若諸菩薩摩訶薩樂欲安住般若波羅蜜多相應者，應當圓滿四念處，四正斷，四神足，五根，五力，七覺支，八正道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！若諸菩薩摩訶薩樂欲安住般若波羅蜜多相應者，應當圓滿四念處，四正斷，四神足，五根，五力，七覺支，八正道法。

「又復觀想空三摩地、無相三摩地、無願三摩地，四禪定法，四無量法，四無色定法，八解脫法，九先行法，九想法。何名九想？所謂內法想、尾布野迦想、離赤想、離青想、尾佉禰多想、無住想、離散想、無熱惱想、離飲食想。如是名為九想法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復觀想空三摩地、無相三摩地、無願三摩地，四禪定法，四無量法，四無色定法，八解脫法，九先行法，九想法。何名九想？所謂內法想、尾布野迦想、離赤想、離青想、尾佉禰多想、無住想、離散想、無熱惱想、離飲食想。如是名為九想法。

「又復念佛想、念法想、念僧想，念戒、施、天等想，離煩惱想，念生滅想，念無常、苦、無我等想，念諸世間不究竟想，念苦智想、集智想、滅智想、道智想，盡智想，無生智想，法智想，無我智想，和合智想，如實智想，語言分別想、離語言分別想，未知當知根想、已知根想、具知根想，不淨想、清淨想，奢摩他、毘鉢舍那想，三明想，四了知想，四無畏想，五神通想，六波羅蜜想，七種住心想，八大人法想，九眾生住想，如來十力想，十八不共法想，大慈想、大悲想，乃至一切智智想，於如是等法當作如是想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復念佛想、念法想、念僧想，念戒、施、天等想，離煩惱想，念生滅想，念無常、苦、無我等想，念諸世間不究竟想，念苦智想、集智想、滅智想、道智想，盡智想，無生智想，法智想，無我智想，和合智想，如實智想，語言分別想、離語言分別想，未知當知根想、已知根想、具知根想，不淨想、清淨想，奢摩他、毘鉢舍那想，三明想，四了知想，四無畏想，五神通想，六波羅蜜想，七種住心想，八大人法想，九眾生住想，如來十力想，十八不共法想，大慈想、大悲想，乃至一切智智想，於如是等法當作如是想。

「又復，諸菩薩摩訶薩樂欲圓滿一切智、一切種智者，當於般若波羅蜜多如實觀想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，諸菩薩摩訶薩樂欲圓滿一切智、一切種智者，當於般若波羅蜜多如實觀想。

「又復若欲圓滿道相智、一切相智，了達一切眾生心行相等，斷除一切眾生諸雜染者，應當修習般若波羅蜜多相應勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復若欲圓滿道相智、一切相智，了達一切眾生心行相等，斷除一切眾生諸雜染者，應當修習般若波羅蜜多相應勝行。

「舍利子！如我上說諸法想門，菩薩摩訶薩當如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！如我上說諸法想門，菩薩摩訶薩當如是學。」

爾時，尊者舍利子復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多者，當斷何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利子復白佛言：「世尊！諸菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多者，當斷何法？」

佛言：「舍利子！修般若波羅蜜多者，應當斷除十種疑惑。何等為十？所謂有性疑、無性疑、諸法差別疑、毀謗疑、一法疑、多法疑、同異疑、上品疑、如名疑、如名義疑。此等十疑應當除斷，若如是者，即菩薩摩訶薩於一切相悉無所觀。以相無所觀故，名亦無所觀；般若波羅蜜多亦無所觀，諸行無所觀，色無所觀，受、想、行、識皆無所觀。何以故？色自性空，空離性故。色體即空，離色無別空，空體即色，離空無別色。是義云何？名分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利子！修般若波羅蜜多者，應當斷除十種疑惑。何等為十？所謂有性疑、無性疑、諸法差別疑、毀謗疑、一法疑、多法疑、同異疑、上品疑、如名疑、如名義疑。此等十疑應當除斷，若如是者，即菩薩摩訶薩於一切相悉無所觀。以相無所觀故，名亦無所觀；般若波羅蜜多亦無所觀，諸行無所觀，色無所觀，受、想、行、識皆無所觀。何以故？色自性空，空離性故。色體即空，離色無別空，空體即色，離空無別色。是義云何？名分別故。

「舍利子！當知色法自性，不生不滅、非染非淨。彼名自性，亦非緣法，離諸疑惑，無所從來亦無所住，如實所生，離三際故。色法如是，受、想、行、識亦復如是。是故菩薩摩訶薩，於諸名相皆無所觀，以無所觀故而無所入，無所入者，即能圓滿般若波羅蜜多相應勝行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利子！當知色法自性，不生不滅、非染非淨。彼名自性，亦非緣法，離諸疑惑，無所從來亦無所住，如實所生，離三際故。色法如是，受、想、行、識亦復如是。是故菩薩摩訶薩，於諸名相皆無所觀，以無所觀故而無所入，無所入者，即能圓滿般若波羅蜜多相應勝行。」