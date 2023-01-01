仁王護國般若波羅蜜多經

仁王護國般若波羅蜜多經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜多經卷下

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉詔譯

護國品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護國品第五

爾時，世尊告波斯匿王等諸大國王：「諦聽，諦聽！我為汝等說護國法。一切國土若欲亂時，有諸災難，賊來破壞。汝等諸王，應當受持，讀誦此般若波羅蜜多，嚴飾道場，置百佛像、百菩薩像、百師子座，請百法師解說此經。於諸座前燃種種燈，燒種種香，散諸雜花，廣大供養衣服、臥具、飲食、湯藥、房舍、床座一切供事；每日二時講讀此經。若王、大臣，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，聽受、讀誦、如法修行，災難即滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告波斯匿王等諸大國王：「諦聽，諦聽！我為汝等說護國法。一切國土若欲亂時，有諸災難，賊來破壞。汝等諸王，應當受持，讀誦此般若波羅蜜多，嚴飾道場，置百佛像、百菩薩像、百師子座，請百法師解說此經。於諸座前燃種種燈，燒種種香，散諸雜花，廣大供養衣服、臥具、飲食、湯藥、房舍、床座一切供事；每日二時講讀此經。若王、大臣，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，聽受、讀誦、如法修行，災難即滅。

「大王！諸國土中有無量鬼神，一一復有無量眷屬，若聞是經，護汝國土。若國欲亂，鬼神先亂；鬼神亂故，即萬人亂——當有賊起，百姓喪亡；國王、大子、王子、百官互相是非。天地變怪，日月眾星失時失度，大火、大水及大風等，是諸難起，皆應受持、講說此般若波羅蜜多。若於是經受持、讀誦，一切所求——官位、富饒、男女、慧解、行來隨意、人天果報——皆得滿足；疾疫厄難即得除愈；杻械枷鏁撿繫其身皆得解脫；破四重戒、作五逆罪及毀諸戒無量過咎悉得消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！諸國土中有無量鬼神，一一復有無量眷屬，若聞是經，護汝國土。若國欲亂，鬼神先亂；鬼神亂故，即萬人亂——當有賊起，百姓喪亡；國王、大子、王子、百官互相是非。天地變怪，日月眾星失時失度，大火、大水及大風等，是諸難起，皆應受持、講說此般若波羅蜜多。若於是經受持、讀誦，一切所求——官位、富饒、男女、慧解、行來隨意、人天果報——皆得滿足；疾疫厄難即得除愈；杻械枷鏁撿繫其身皆得解脫；破四重戒、作五逆罪及毀諸戒無量過咎悉得消滅。

「大王！往昔過去釋提桓因為頂生王，領四軍眾來上天宮欲滅帝釋。時彼天主即依過去諸佛教法，敷百高座，請百法師講讀般若波羅蜜多經。頂生即退，天眾安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！往昔過去釋提桓因為頂生王，領四軍眾來上天宮欲滅帝釋。時彼天主即依過去諸佛教法，敷百高座，請百法師講讀般若波羅蜜多經。頂生即退，天眾安樂。

「大王！昔天羅國王，有一太子名曰斑足，登王位時，有外道師名為善施，與王灌頂，乃令斑足取千王頭，以祀塚間摩訶迦羅大黑天神。自登王位，已得九百九十九王，唯少一王。北行萬里，乃得一王名曰普明。其普明王白斑足言：『願聽一日禮敬三寶、飯食沙門。』斑足聞已即便許之。其王乃依過去諸佛所說教法，敷百高座，請百法師，一日二時講說般若波羅蜜多八千億偈。時彼眾中第一法師，為普明王而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！昔天羅國王，有一太子名曰斑足，登王位時，有外道師名為善施，與王灌頂，乃令斑足取千王頭，以祀塚間摩訶迦羅大黑天神。自登王位，已得九百九十九王，唯少一王。北行萬里，乃得一王名曰普明。其普明王白斑足言：『願聽一日禮敬三寶、飯食沙門。』斑足聞已即便許之。其王乃依過去諸佛所說教法，敷百高座，請百法師，一日二時講說般若波羅蜜多八千億偈。時彼眾中第一法師，為普明王而說偈言：

「『劫火洞然， 大千俱壞， 須彌巨海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『劫火洞然， 大千俱壞， 須彌巨海，

磨滅無餘。 梵釋天龍， 諸有情等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 磨滅無餘。 梵釋天龍， 諸有情等，

尚皆殄滅， 何況此身。 生老病死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚皆殄滅， 何況此身。 生老病死，

憂悲苦惱， 怨親逼迫， 能與願違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憂悲苦惱， 怨親逼迫， 能與願違。

愛欲結使， 自作瘡疣， 三界無安， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛欲結使， 自作瘡疣， 三界無安，

國有何樂？ 有為不實， 從因緣起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國有何樂？ 有為不實， 從因緣起，

盛衰電轉， 暫有即無。 諸界趣生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盛衰電轉， 暫有即無。 諸界趣生，

隨業緣現， 如影如響， 一切皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨業緣現， 如影如響， 一切皆空。

識由業漂， 乘四大起， 無明愛縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識由業漂， 乘四大起， 無明愛縛，

我我所生。 識隨業遷， 身即無主； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我我所生。 識隨業遷， 身即無主；

應知國土， 幻化亦然。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知國土， 幻化亦然。』

「爾時法師說此偈已，時普明王聞法悟解，證空三昧，王諸眷屬得法眼空。其王即便詣天羅國，諸王眾中而作是言：『仁等！今者就命時到。悉應誦持過去諸佛所說般若波羅蜜多偈。』諸王聞已亦皆悟解，得空三昧，各各誦持。時斑足王問諸王言：『汝等今者皆誦何法？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時法師說此偈已，時普明王聞法悟解，證空三昧，王諸眷屬得法眼空。其王即便詣天羅國，諸王眾中而作是言：『仁等！今者就命時到。悉應誦持過去諸佛所說般若波羅蜜多偈。』諸王聞已亦皆悟解，得空三昧，各各誦持。時斑足王問諸王言：『汝等今者皆誦何法？』

「爾時普明即以上偈答斑足王，王聞是法亦證空定，歡喜踊躍告諸王言：『我為外道邪師所誤，非汝等咎；汝各還國，當請法師解說般若波羅蜜多。』時斑足王以國付弟，出家為道，得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時普明即以上偈答斑足王，王聞是法亦證空定，歡喜踊躍告諸王言：『我為外道邪師所誤，非汝等咎；汝各還國，當請法師解說般若波羅蜜多。』時斑足王以國付弟，出家為道，得無生法忍。

「大王！過去復有五千國王常誦此經，現生獲報；汝等十六諸大國王，修護國法，應當如是受持、讀誦、解說此經；若未來世諸國王等，為欲護國護自身者，亦應如是受持、讀誦、解說此經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！過去復有五千國王常誦此經，現生獲報；汝等十六諸大國王，修護國法，應當如是受持、讀誦、解說此經；若未來世諸國王等，為欲護國護自身者，亦應如是受持、讀誦、解說此經。」

說是法時，無量人眾得不退轉，阿修羅等得生天上，無量無數欲、色諸天得無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，無量人眾得不退轉，阿修羅等得生天上，無量無數欲、色諸天得無生忍。

仁王護國般若波羅蜜多經不思議品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜多經不思議品第六

爾時十六國王及諸大眾，聞佛說此般若波羅蜜多甚深句義，歡喜踊躍，散百萬億眾寶蓮花，於虛空中成寶花座；十方諸佛無量大眾，共坐此座，說般若波羅蜜多。是諸大眾持十千金蓮華，散釋迦牟尼佛上，合成花輪蓋諸大眾；復散八萬四千芬陀利花，於虛空中成白雲臺，臺中光明王佛與十方諸佛、無量大眾，演說般若波羅蜜多。是諸大眾，持曼陀羅花，散釋迦牟尼佛及諸眾會；復散曼殊沙花，於虛空中變作金剛寶城，城中師子奮迅王佛共十方諸佛、大菩薩眾，演說勝義般若波羅蜜多。復散無量天諸妙花，於虛空中成寶雲蓋，遍覆三千大千世界，是花蓋中雨恒河沙花，從空而下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十六國王及諸大眾，聞佛說此般若波羅蜜多甚深句義，歡喜踊躍，散百萬億眾寶蓮花，於虛空中成寶花座；十方諸佛無量大眾，共坐此座，說般若波羅蜜多。是諸大眾持十千金蓮華，散釋迦牟尼佛上，合成花輪蓋諸大眾；復散八萬四千芬陀利花，於虛空中成白雲臺，臺中光明王佛與十方諸佛、無量大眾，演說般若波羅蜜多。是諸大眾，持曼陀羅花，散釋迦牟尼佛及諸眾會；復散曼殊沙花，於虛空中變作金剛寶城，城中師子奮迅王佛共十方諸佛、大菩薩眾，演說勝義般若波羅蜜多。復散無量天諸妙花，於虛空中成寶雲蓋，遍覆三千大千世界，是花蓋中雨恒河沙花，從空而下。

時波斯匿王及諸大眾，見是事已歎未曾有，合掌向佛而作是言：「願過去、現在、未來諸佛，常說般若波羅蜜多；願諸眾生常得見聞，如我今日等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時波斯匿王及諸大眾，見是事已歎未曾有，合掌向佛而作是言：「願過去、現在、未來諸佛，常說般若波羅蜜多；願諸眾生常得見聞，如我今日等無有異。」

佛言：「大王！如汝所說。此般若波羅蜜多，是諸佛母、諸菩薩母，不共功德神通生處，諸佛同說能多利益，是故汝等常應受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！如汝所說。此般若波羅蜜多，是諸佛母、諸菩薩母，不共功德神通生處，諸佛同說能多利益，是故汝等常應受持。」

爾時，世尊為諸大眾現不可思議神通變化——一花入無量花，無量花入一花；一佛土入無量佛土，無量佛土入一佛土；一塵剎土入無量塵剎土，無量塵剎土入一塵剎土；無量大海入一毛孔；無量須彌入芥子中；一佛身入無量眾生身，無量眾生身入一佛身；大復現小，小復現大；淨復現穢，穢復現淨；佛身不可思議，眾生身不可思議，乃至世界不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊為諸大眾現不可思議神通變化——一花入無量花，無量花入一花；一佛土入無量佛土，無量佛土入一佛土；一塵剎土入無量塵剎土，無量塵剎土入一塵剎土；無量大海入一毛孔；無量須彌入芥子中；一佛身入無量眾生身，無量眾生身入一佛身；大復現小，小復現大；淨復現穢，穢復現淨；佛身不可思議，眾生身不可思議，乃至世界不可思議。

當佛現此神變之時，十千女人現轉女身得神通三昧，無量天人得無生法忍，無量阿修羅等成菩薩道，恒河沙菩薩現身成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當佛現此神變之時，十千女人現轉女身得神通三昧，無量天人得無生法忍，無量阿修羅等成菩薩道，恒河沙菩薩現身成佛。

仁王護國般若波羅蜜多經奉持品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜多經奉持品第七

爾時，波斯匿王覩佛神變——見千花臺上遍照如來，千華葉上千化身佛，千花葉中無量諸佛，各說般若波羅蜜多——白佛言：「世尊！如是無量般若波羅蜜多，不可識識、不可智知。云何諸善男子於此經中，明了覺解、為人演說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波斯匿王覩佛神變——見千花臺上遍照如來，千華葉上千化身佛，千花葉中無量諸佛，各說般若波羅蜜多——白佛言：「世尊！如是無量般若波羅蜜多，不可識識、不可智知。云何諸善男子於此經中，明了覺解、為人演說？」

佛言：「大王！汝今諦聽！從初習忍至金剛定，如法修行十三觀門，皆為法師依持建立。汝等大眾，應當如佛而供養之，百千萬億天妙香花而以奉上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！汝今諦聽！從初習忍至金剛定，如法修行十三觀門，皆為法師依持建立。汝等大眾，應當如佛而供養之，百千萬億天妙香花而以奉上。

「善男子！其法師者習種性菩薩，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷修十住行，見佛、法、僧發菩提心，於諸眾生利樂悲愍，自觀己身六界諸根，一切無常、苦、空、無我，了知業行生死涅槃，能利自他饒益安樂——聞讚佛毀佛心定不動，聞有佛無佛心定不退；三業無失，起六和敬，方便善巧調伏眾生，勤學十智神通化利，下品修習八萬四千波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！其法師者習種性菩薩，若比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷修十住行，見佛、法、僧發菩提心，於諸眾生利樂悲愍，自觀己身六界諸根，一切無常、苦、空、無我，了知業行生死涅槃，能利自他饒益安樂——聞讚佛毀佛心定不動，聞有佛無佛心定不退；三業無失，起六和敬，方便善巧調伏眾生，勤學十智神通化利，下品修習八萬四千波羅蜜多。

「善男子！習忍以前經十千劫，行十善行有退有進，譬如輕毛隨風東西。若至忍位，入正定聚，不作五逆、不謗正法，知我法相悉皆空故，住解脫位。於一阿僧祇劫修習此忍，能起勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！習忍以前經十千劫，行十善行有退有進，譬如輕毛隨風東西。若至忍位，入正定聚，不作五逆、不謗正法，知我法相悉皆空故，住解脫位。於一阿僧祇劫修習此忍，能起勝行。

「復次，性種性菩薩，住無分別，修十慧觀，捨財命故，持淨戒故，心謙下故，利自他故，生死無亂故，無相甚深故，達有如幻故，不求果報故，得無礙解故，念念示現佛神力故，對治四倒、三不善根、三世惑業、十顛倒故，我人知見念念虛偽，了達名假、受假、法假皆不可得，無自他相，住真實觀。中品修習八萬四千波羅蜜多，於二阿僧祇劫行諸勝行，得堅忍位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，性種性菩薩，住無分別，修十慧觀，捨財命故，持淨戒故，心謙下故，利自他故，生死無亂故，無相甚深故，達有如幻故，不求果報故，得無礙解故，念念示現佛神力故，對治四倒、三不善根、三世惑業、十顛倒故，我人知見念念虛偽，了達名假、受假、法假皆不可得，無自他相，住真實觀。中品修習八萬四千波羅蜜多，於二阿僧祇劫行諸勝行，得堅忍位。

「復次，道種性菩薩，住堅忍中觀諸法性，得無生滅，四無量心能破諸闇，常見諸佛廣興供養，常學諸佛住迴向心，所修善根皆如實際，能於三昧廣作佛事，現種種身行四攝法，住無分別化利眾生，智慧明了甚深觀察，一切行願普皆修習，能為法師調御有情，善觀五蘊三界二諦，無自他相得如實性。雖常修勝義而受生三界。何以故？業習果報未壞盡故，於人天中順道生故。上品修習八萬四千波羅蜜多，三阿僧祇劫修二利行，廣大饒益，得善調伏諸三摩地，住勝觀察，修出離行，能證平等聖人地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，道種性菩薩，住堅忍中觀諸法性，得無生滅，四無量心能破諸闇，常見諸佛廣興供養，常學諸佛住迴向心，所修善根皆如實際，能於三昧廣作佛事，現種種身行四攝法，住無分別化利眾生，智慧明了甚深觀察，一切行願普皆修習，能為法師調御有情，善觀五蘊三界二諦，無自他相得如實性。雖常修勝義而受生三界。何以故？業習果報未壞盡故，於人天中順道生故。上品修習八萬四千波羅蜜多，三阿僧祇劫修二利行，廣大饒益，得善調伏諸三摩地，住勝觀察，修出離行，能證平等聖人地故。

「復次歡喜地菩薩摩訶薩，超愚夫地，生如來家，住平等忍。初無相智照勝義諦，一相平等非相無相，斷諸無明滅三界貪，未來無量生死永不生故，大悲為首起諸大願，於方便智念念修習無量勝行——非證非不證，一切遍學故；非住非不住，向一切智故；行於生死，魔不動故；離我我所，無怖畏故；無自他相，常化眾生故；自在願力，生諸淨土故。善男子！此初覺智，非如非智，非有非無，無有二相方便妙用，非倒非住，非動非靜，二利自在，如水與波非一非異，智起諸波羅蜜多，亦非一異。於四阿僧祇劫，滿足修習百萬行願，此地菩薩無三界業習，更不造新。由隨智力，以願生故。念念常行檀波羅蜜多，布施、愛語、利行、同事，廣大清淨，善能安住饒益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次歡喜地菩薩摩訶薩，超愚夫地，生如來家，住平等忍。初無相智照勝義諦，一相平等非相無相，斷諸無明滅三界貪，未來無量生死永不生故，大悲為首起諸大願，於方便智念念修習無量勝行——非證非不證，一切遍學故；非住非不住，向一切智故；行於生死，魔不動故；離我我所，無怖畏故；無自他相，常化眾生故；自在願力，生諸淨土故。善男子！此初覺智，非如非智，非有非無，無有二相方便妙用，非倒非住，非動非靜，二利自在，如水與波非一非異，智起諸波羅蜜多，亦非一異。於四阿僧祇劫，滿足修習百萬行願，此地菩薩無三界業習，更不造新。由隨智力，以願生故。念念常行檀波羅蜜多，布施、愛語、利行、同事，廣大清淨，善能安住饒益眾生。

「復次，離垢地菩薩摩訶薩，四無量心最勝寂滅，斷瞋等習修一切行，所謂遠離殺害、不與不取，心無染欲，得真實語、得和合語、得柔軟語、得調伏語，常行捨心、常起慈心、住正直心，寂靜純善，離破戒垢，行大慈觀念念現前。於五阿僧祇劫，具足清淨戒波羅蜜多，志意勇猛永離諸染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，離垢地菩薩摩訶薩，四無量心最勝寂滅，斷瞋等習修一切行，所謂遠離殺害、不與不取，心無染欲，得真實語、得和合語、得柔軟語、得調伏語，常行捨心、常起慈心、住正直心，寂靜純善，離破戒垢，行大慈觀念念現前。於五阿僧祇劫，具足清淨戒波羅蜜多，志意勇猛永離諸染。

「復次，發光地菩薩摩訶薩，住無分別，滅無明闇，於無相忍而得三明，悉知三世無來無去；依四靜慮、四無色定，無分別智次第隨順，具足勝定，得五神通——現身大小隱顯自在，天眼清淨悉見諸趣，天耳清淨悉聞眾聲，以他心智知眾生心，宿住能知無量差別。於六阿僧祇劫，行一切忍波羅蜜多，得大總持利益安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，發光地菩薩摩訶薩，住無分別，滅無明闇，於無相忍而得三明，悉知三世無來無去；依四靜慮、四無色定，無分別智次第隨順，具足勝定，得五神通——現身大小隱顯自在，天眼清淨悉見諸趣，天耳清淨悉聞眾聲，以他心智知眾生心，宿住能知無量差別。於六阿僧祇劫，行一切忍波羅蜜多，得大總持利益安樂。

「復次，焰慧地菩薩摩訶薩，修行順忍，無所攝受，永斷微細身邊見故，修習無邊菩提分法——念處、正勤、神足、根、力、覺道具足，為欲成就力、無所畏、不共佛法。於七阿僧祇劫，修習無量精進波羅蜜多，遠離懈怠，普利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，焰慧地菩薩摩訶薩，修行順忍，無所攝受，永斷微細身邊見故，修習無邊菩提分法——念處、正勤、神足、根、力、覺道具足，為欲成就力、無所畏、不共佛法。於七阿僧祇劫，修習無量精進波羅蜜多，遠離懈怠，普利眾生。

「復次，難勝地菩薩摩訶薩，以四無畏隨順真如，清淨平等無差別相，斷隨小乘樂求涅槃，集諸功德具觀諸諦——此苦聖諦，集、滅、道諦；世俗、勝義，觀無量諦。為利眾生，習諸技藝——文字、醫方、讚詠、戲笑、工巧、呪術、外道異論，吉凶占相一無錯謬，但於眾生不為損惱，為利益故咸悉開示，漸令安住無上菩提，知諸地中出道障道。於八阿僧祇劫，常修三昧，開發諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，難勝地菩薩摩訶薩，以四無畏隨順真如，清淨平等無差別相，斷隨小乘樂求涅槃，集諸功德具觀諸諦——此苦聖諦，集、滅、道諦；世俗、勝義，觀無量諦。為利眾生，習諸技藝——文字、醫方、讚詠、戲笑、工巧、呪術、外道異論，吉凶占相一無錯謬，但於眾生不為損惱，為利益故咸悉開示，漸令安住無上菩提，知諸地中出道障道。於八阿僧祇劫，常修三昧，開發諸行。

「復次，現前地菩薩摩訶薩，得上順忍，住三脫門。能盡三界集因集業，麤現行相。大悲增上，觀諸生死：無明闇覆，業集，識種，名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死等皆由著我。無明業果，非有非無，一相無相而不二故。於九阿僧祇劫，行百萬空、無相、無願三昧，得一切般若波羅蜜多無邊光照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，現前地菩薩摩訶薩，得上順忍，住三脫門。能盡三界集因集業，麤現行相。大悲增上，觀諸生死：無明闇覆，業集，識種，名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死等皆由著我。無明業果，非有非無，一相無相而不二故。於九阿僧祇劫，行百萬空、無相、無願三昧，得一切般若波羅蜜多無邊光照。

「復次，遠行地菩薩摩訶薩，修無生忍，證法無別，斷諸業果細現行相，住於滅定，起殊勝行，雖常寂滅，廣化眾生——示入聲聞，常隨佛智；示同外道，示作魔王，隨順世間而常出世。於十阿僧祇劫，行百萬三昧，善巧方便廣宣法藏，一切莊嚴皆得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，遠行地菩薩摩訶薩，修無生忍，證法無別，斷諸業果細現行相，住於滅定，起殊勝行，雖常寂滅，廣化眾生——示入聲聞，常隨佛智；示同外道，示作魔王，隨順世間而常出世。於十阿僧祇劫，行百萬三昧，善巧方便廣宣法藏，一切莊嚴皆得圓滿。

「復次，不動地菩薩摩訶薩，住無生忍，體無增減，斷諸功用，心心寂滅，無身心相猶如虛空。此菩薩，佛心、菩提心、涅槃心，悉皆不起，由本願故諸佛加持，能一念頃而起智業雙照平等，以十力智遍不可說大千世界，隨諸眾生普皆利樂。於千阿僧祇劫，滿足百萬大願，心心趣入一切種、一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，不動地菩薩摩訶薩，住無生忍，體無增減，斷諸功用，心心寂滅，無身心相猶如虛空。此菩薩，佛心、菩提心、涅槃心，悉皆不起，由本願故諸佛加持，能一念頃而起智業雙照平等，以十力智遍不可說大千世界，隨諸眾生普皆利樂。於千阿僧祇劫，滿足百萬大願，心心趣入一切種、一切智智。

「復次，善慧地菩薩摩訶薩，住上無生忍，滅心心相，證智自在，斷無礙障，具大神通，修力無畏，善能守護諸佛法藏，得無礙解——法、義、詞、辯，演說正法無斷無盡。一剎那頃於不可說諸世界中，隨諸眾生所有問難，一音解釋普令歡喜。於萬阿僧祇劫，能現百萬恒河沙等諸佛神力，無盡法藏利益圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善慧地菩薩摩訶薩，住上無生忍，滅心心相，證智自在，斷無礙障，具大神通，修力無畏，善能守護諸佛法藏，得無礙解——法、義、詞、辯，演說正法無斷無盡。一剎那頃於不可說諸世界中，隨諸眾生所有問難，一音解釋普令歡喜。於萬阿僧祇劫，能現百萬恒河沙等諸佛神力，無盡法藏利益圓滿。

「復次，法雲地菩薩摩訶薩，無量智慧思惟觀察，從發信心，經百萬阿僧祇劫，廣集無量助道法，增長無邊大福智，證業自在，斷神通障，於一念頃能遍十方百萬億阿僧祇世界微塵數國土，悉知一切眾生心行上中下根，為說三乘，普令修習波羅蜜多。入佛行處、力、無所畏，隨順如來寂滅轉依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，法雲地菩薩摩訶薩，無量智慧思惟觀察，從發信心，經百萬阿僧祇劫，廣集無量助道法，增長無邊大福智，證業自在，斷神通障，於一念頃能遍十方百萬億阿僧祇世界微塵數國土，悉知一切眾生心行上中下根，為說三乘，普令修習波羅蜜多。入佛行處、力、無所畏，隨順如來寂滅轉依。

「善男子！從初習忍至金剛定，皆名為伏一切煩惱。無相信忍，照勝義諦，滅諸煩惱，生解脫智。漸漸伏滅，以生滅心得無生滅。此心若滅即無明滅。金剛定前所有知見，皆不名見。唯佛頓解，具一切智，所有知見而得名見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！從初習忍至金剛定，皆名為伏一切煩惱。無相信忍，照勝義諦，滅諸煩惱，生解脫智。漸漸伏滅，以生滅心得無生滅。此心若滅即無明滅。金剛定前所有知見，皆不名見。唯佛頓解，具一切智，所有知見而得名見。

「善男子！金剛三昧現在前時，而亦未能等無等等，譬如有人登大高臺，普觀一切無不斯了。若解脫位，一相無相，無生無滅，同真際、等法性，滿功德藏，住如來位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！金剛三昧現在前時，而亦未能等無等等，譬如有人登大高臺，普觀一切無不斯了。若解脫位，一相無相，無生無滅，同真際、等法性，滿功德藏，住如來位。

「善男子！如是諸菩薩摩訶薩，受持，解說，皆往十方諸佛剎土，利安有情，通達實相；如我今日等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是諸菩薩摩訶薩，受持，解說，皆往十方諸佛剎土，利安有情，通達實相；如我今日等無有異。

「善男子！十方法界一切如來，皆依此門而得成佛；若言越此得成佛者，是魔所說，非是佛說。是故汝等應如是知，如是見，如是信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！十方法界一切如來，皆依此門而得成佛；若言越此得成佛者，是魔所說，非是佛說。是故汝等應如是知，如是見，如是信解。」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「彼伏忍菩薩， 於佛法長養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼伏忍菩薩， 於佛法長養，

堅固三十心， 名為不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固三十心， 名為不退轉。

初證平等性， 而生諸佛家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初證平等性， 而生諸佛家，

由初得覺悟， 名為歡喜地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由初得覺悟， 名為歡喜地。

遠離於染污， 瞋等種種垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於染污， 瞋等種種垢，

具戒德清淨， 名為離垢地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具戒德清淨， 名為離垢地。

滅壞無明闇， 而得諸禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅壞無明闇， 而得諸禪定，

照曜由慧光， 名為發光地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照曜由慧光， 名為發光地。

清淨菩提分， 遠離身邊見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨菩提分， 遠離身邊見，

智慧焰熾然， 名為焰慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧焰熾然， 名為焰慧地。

如實知諸諦， 世間諸伎藝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如實知諸諦， 世間諸伎藝，

種種利群生， 名為難勝地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種利群生， 名為難勝地。

觀察緣生法， 無明至老死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察緣生法， 無明至老死，

能證彼甚深， 名為現前地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能證彼甚深， 名為現前地。

方便三摩地， 示現無量身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便三摩地， 示現無量身，

善巧應群生， 名為遠行地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善巧應群生， 名為遠行地。

住於無相海， 一切佛加持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於無相海， 一切佛加持，

自在破魔軍， 名為不動地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在破魔軍， 名為不動地。

得四無礙解， 一音演一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得四無礙解， 一音演一切，

聞者悉歡喜， 名為善慧地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞者悉歡喜， 名為善慧地。

智慧如密雲， 遍滿於法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧如密雲， 遍滿於法界，

普灑甘露法， 名為法雲地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普灑甘露法， 名為法雲地。

滿足無漏界， 常淨解脫身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿足無漏界， 常淨解脫身，

寂滅不思議， 名為一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅不思議， 名為一切智。」

佛告波斯匿王：「我滅度後，法欲滅時，一切有情造惡業故，令諸國土種種災起。諸國王等，為護自身、太子、王子、后妃、眷屬、百官、百姓、一切國土，即當受持此般若波羅蜜多，皆得安樂。我以是經付囑國王，不付比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。所以者何？無王威力，不能建立，是故汝等常當受持、讀誦、解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告波斯匿王：「我滅度後，法欲滅時，一切有情造惡業故，令諸國土種種災起。諸國王等，為護自身、太子、王子、后妃、眷屬、百官、百姓、一切國土，即當受持此般若波羅蜜多，皆得安樂。我以是經付囑國王，不付比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。所以者何？無王威力，不能建立，是故汝等常當受持、讀誦、解說。

「大王！吾今所化大千世界，百億須彌，百億日月，一一須彌有四天下。此贍部洲，十六大國、五百中國、十萬小國，是諸國中若七難起，一切國王為除難故，受持、解說此般若波羅蜜多，七難即滅，國土安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！吾今所化大千世界，百億須彌，百億日月，一一須彌有四天下。此贍部洲，十六大國、五百中國、十萬小國，是諸國中若七難起，一切國王為除難故，受持、解說此般若波羅蜜多，七難即滅，國土安樂。」

波斯匿王言：「云何七難？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波斯匿王言：「云何七難？」

佛言：「一者，日月失度。日色改變——白色、赤色、黃色、黑色，或二三四五日並照；月色改變——赤色、黃色；日月薄蝕，或有重輪——一二三四五重輪現。二者，星辰失度。彗星、木星、火星、金星、水星、土等諸星，各各為變，或時晝出。三者，龍火、鬼火、人火、樹火，大火四起焚燒萬物。四者，時節改變，寒暑不恒。冬雨雷電，夏霜氷雪，雨土石山及以砂礫，非時降雹，雨赤黑水，江河汎漲，流石浮山。五者，暴風數起，昏蔽日月，發屋拔樹，飛沙走石。六者，天地亢陽，陂池竭涸，草木枯死，百穀不成。七者，四方賊來侵國內外，兵戈競起百姓喪亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「一者，日月失度。日色改變——白色、赤色、黃色、黑色，或二三四五日並照；月色改變——赤色、黃色；日月薄蝕，或有重輪——一二三四五重輪現。二者，星辰失度。彗星、木星、火星、金星、水星、土等諸星，各各為變，或時晝出。三者，龍火、鬼火、人火、樹火，大火四起焚燒萬物。四者，時節改變，寒暑不恒。冬雨雷電，夏霜氷雪，雨土石山及以砂礫，非時降雹，雨赤黑水，江河汎漲，流石浮山。五者，暴風數起，昏蔽日月，發屋拔樹，飛沙走石。六者，天地亢陽，陂池竭涸，草木枯死，百穀不成。七者，四方賊來侵國內外，兵戈競起百姓喪亡。

「大王！我今略說如是諸難。其有日晝不現、月夜不現；天種種災，無雲雨雪；地種種災，崩裂震動，或復血流；鬼神出現，鳥獸怪異。如是災難無量無邊，一一災起，皆須受持、讀誦、解說此般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！我今略說如是諸難。其有日晝不現、月夜不現；天種種災，無雲雨雪；地種種災，崩裂震動，或復血流；鬼神出現，鳥獸怪異。如是災難無量無邊，一一災起，皆須受持、讀誦、解說此般若波羅蜜多。」

爾時，十六國王聞佛所說，皆悉驚怖。波斯匿王白佛言：「世尊！何故天地有是災難？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十六國王聞佛所說，皆悉驚怖。波斯匿王白佛言：「世尊！何故天地有是災難？」

佛言：「大王！由贍部洲大小國邑一切人民，不孝父母，不敬師長、沙門、婆羅門；國王、大臣不行正法，由此諸惡有是難興。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「大王！由贍部洲大小國邑一切人民，不孝父母，不敬師長、沙門、婆羅門；國王、大臣不行正法，由此諸惡有是難興。

「大王！般若波羅蜜多，能出生一切諸佛法、一切菩薩解脫法、一切國王無上法、一切有情出離法，如摩尼寶體具眾德，能鎮毒龍諸惡鬼神，能遂人心所求滿足，能應輪王名如意珠，能令難陀、跋難陀等諸大龍王降霔甘雨潤澤草木，若於闇夜置高幢上，光照天地明如日出。此般若波羅蜜多亦復如是，汝等諸王應作寶幢及以幡蓋，燒香散花廣大供養，寶函盛經置於寶案，若欲行時常導其前，所在住處作七寶帳，眾寶為座置經於上，種種供養如事父母；亦如諸天奉事帝釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！般若波羅蜜多，能出生一切諸佛法、一切菩薩解脫法、一切國王無上法、一切有情出離法，如摩尼寶體具眾德，能鎮毒龍諸惡鬼神，能遂人心所求滿足，能應輪王名如意珠，能令難陀、跋難陀等諸大龍王降霔甘雨潤澤草木，若於闇夜置高幢上，光照天地明如日出。此般若波羅蜜多亦復如是，汝等諸王應作寶幢及以幡蓋，燒香散花廣大供養，寶函盛經置於寶案，若欲行時常導其前，所在住處作七寶帳，眾寶為座置經於上，種種供養如事父母；亦如諸天奉事帝釋。

「大王！我見諸國一切人王，皆由過去侍五百佛恭敬供養，得為帝王；一切聖人得道果者，來生其國，作大利益。若王福盡、無道之時，聖人捨去，災難競起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！我見諸國一切人王，皆由過去侍五百佛恭敬供養，得為帝王；一切聖人得道果者，來生其國，作大利益。若王福盡、無道之時，聖人捨去，災難競起。

「大王！若未來世，有諸國王建立正法、護三寶者，我令五方菩薩摩訶薩眾往護其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！若未來世，有諸國王建立正法、護三寶者，我令五方菩薩摩訶薩眾往護其國。

「東方金剛手菩薩摩訶薩，手持金剛杵，放青色光，與四俱胝菩薩往護其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方金剛手菩薩摩訶薩，手持金剛杵，放青色光，與四俱胝菩薩往護其國。

「南方金剛寶菩薩摩訶薩，手持金剛摩尼，放日色光，與四俱胝菩薩往護其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方金剛寶菩薩摩訶薩，手持金剛摩尼，放日色光，與四俱胝菩薩往護其國。

「西方金剛利菩薩摩訶薩，手持金剛劍，放金色光，與四俱胝菩薩往護其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方金剛利菩薩摩訶薩，手持金剛劍，放金色光，與四俱胝菩薩往護其國。

「北方金剛藥叉菩薩摩訶薩，手持金剛鈴，放瑠璃色光，與四俱胝藥叉往護其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方金剛藥叉菩薩摩訶薩，手持金剛鈴，放瑠璃色光，與四俱胝藥叉往護其國。

「中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩，手持金剛輪，放五色光，與四俱胝菩薩往護其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「中方金剛波羅蜜多菩薩摩訶薩，手持金剛輪，放五色光，與四俱胝菩薩往護其國。

「是五菩薩摩訶薩，各與如是無量大眾，於汝國中作大利益；當立形像而供養之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是五菩薩摩訶薩，各與如是無量大眾，於汝國中作大利益；當立形像而供養之。」

爾時，金剛手菩薩摩訶薩等，即從座起頂禮佛足，却住一面而白佛言：「世尊！我等本願，承佛神力，十方世界一切國土，若有此經受持、讀誦、解說之處，我當各與如是眷屬，於一念頃即至其所，守護正法、建立正法，令其國界無諸災難，刀兵疾疫一切皆除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，金剛手菩薩摩訶薩等，即從座起頂禮佛足，却住一面而白佛言：「世尊！我等本願，承佛神力，十方世界一切國土，若有此經受持、讀誦、解說之處，我當各與如是眷屬，於一念頃即至其所，守護正法、建立正法，令其國界無諸災難，刀兵疾疫一切皆除。

「世尊！我有陀羅尼，能加持擁護，是一切佛本所修行速疾之門。若人得聞一經於耳，所有罪障悉皆消滅，況復誦習而令通利，以法威力，當令國界永無眾難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！我有陀羅尼，能加持擁護，是一切佛本所修行速疾之門。若人得聞一經於耳，所有罪障悉皆消滅，況復誦習而令通利，以法威力，當令國界永無眾難。」

即於佛前，異口同音說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於佛前，異口同音說陀羅尼曰：

「娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)夜野(一) 娜莫(引)阿哩夜(二合)吠(無蓋反)𡀔者娜(引)野(二) 怛他(引)𧃯多(引)夜囉訶(二合)諦(三) 三藐三沒馱(引)野(四) 娜莫阿(引)哩野(二合)(五) 三滿多跋捺囉(二合、引)野(六) 冐地薩怛嚩(二合、引)野(七) 摩訶薩怛嚩(二合、引)野(八) 摩賀迦(引)嚕抳迦(引)野(九) 怛儞野(二合)他(引)(十) 枳穰(二合)娜鉢囉(二合)儞(引)閉(十一) 惡乞叉(二合)野句勢(十二) 鉢囉(二合)底婆(引)娜嚩底(十三) 薩嚩沒馱(引)嚩路枳諦(十四) 瑜誐跛哩儞澁跛(二合)寧(十五) 儼避(引)囉努囉嚩誐(引)係(十六) 底哩野(三合)特嚩(二合)(十七) 跛哩儞澁跛(二合)寧(十八) 冒地質多散惹娜儞(十九) 薩嚩(引)毘曬迦毘(引)色訖諦(二合)(二十) 達磨娑(引)誐囉三步諦(二十一) 阿慕伽室囉(二合)嚩儜(二十二) 摩賀三滿多跋捺囉(二合)步彌(二十三) 涅(奴逸反)哩野(二合)諦(二十四) 尾野(二合)羯囉(二合)拏(二十五) 跛哩鉢囉(二合)跛儞(二十六) 薩嚩悉馱(二十七) 娜麼塞訖哩(三合)諦(二十八) 薩嚩冐地薩怛嚩(二合)(二十九) 散惹娜儞(三十) 婆誐嚩底(丁以反)(上同)(三十一) 沒馱(引)麼諦(三十二) 阿囉儞迦囉嬭(三十三) 阿囉拏迦囉嬭(三十四) 摩賀鉢囉(二合)枳穰(二合)(三十五) 播囉弭諦娑嚩(二合)賀(三十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜謨囉怛娜(二合)怛囉(二合)夜野(一) 娜莫(引)阿哩夜(二合)吠(無蓋反)𡀔者娜(引)野(二) 怛他(引)𧃯多(引)夜囉訶(二合)諦(三) 三藐三沒馱(引)野(四) 娜莫阿(引)哩野(二合)(五) 三滿多跋捺囉(二合、引)野(六) 冐地薩怛嚩(二合、引)野(七) 摩訶薩怛嚩(二合、引)野(八) 摩賀迦(引)嚕抳迦(引)野(九) 怛儞野(二合)他(引)(十) 枳穰(二合)娜鉢囉(二合)儞(引)閉(十一) 惡乞叉(二合)野句勢(十二) 鉢囉(二合)底婆(引)娜嚩底(十三) 薩嚩沒馱(引)嚩路枳諦(十四) 瑜誐跛哩儞澁跛(二合)寧(十五) 儼避(引)囉努囉嚩誐(引)係(十六) 底哩野(三合)特嚩(二合)(十七) 跛哩儞澁跛(二合)寧(十八) 冒地質多散惹娜儞(十九) 薩嚩(引)毘曬迦毘(引)色訖諦(二合)(二十) 達磨娑(引)誐囉三步諦(二十一) 阿慕伽室囉(二合)嚩儜(二十二) 摩賀三滿多跋捺囉(二合)步彌(二十三) 涅(奴逸反)哩野(二合)諦(二十四) 尾野(二合)羯囉(二合)拏(二十五) 跛哩鉢囉(二合)跛儞(二十六) 薩嚩悉馱(二十七) 娜麼塞訖哩(三合)諦(二十八) 薩嚩冐地薩怛嚩(二合)(二十九) 散惹娜儞(三十) 婆誐嚩底(丁以反)(上同)(三十一) 沒馱(引)麼諦(三十二) 阿囉儞迦囉嬭(三十三) 阿囉拏迦囉嬭(三十四) 摩賀鉢囉(二合)枳穰(二合)(三十五) 播囉弭諦娑嚩(二合)賀(三十六)」

爾時，世尊聞是說已，讚金剛手等諸菩薩言：「善哉，善哉！若有誦持此陀羅尼者，我及十方諸佛悉常加護，諸惡神鬼敬之如佛，不久當得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊聞是說已，讚金剛手等諸菩薩言：「善哉，善哉！若有誦持此陀羅尼者，我及十方諸佛悉常加護，諸惡神鬼敬之如佛，不久當得阿耨多羅三藐三菩提。

「大王！吾以此經付囑汝等：毘舍離國、憍薩羅國、室羅筏國、摩伽陀國、波羅痆斯國、迦毘羅國、拘尸那國、憍睒彌國、般遮羅國、波吒羅國、末土羅國、烏尸尼國、奔吒䟦多國、提婆䟦多國、迦尸國瞻波國，如是一切諸國王等，皆應受持般若波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！吾以此經付囑汝等：毘舍離國、憍薩羅國、室羅筏國、摩伽陀國、波羅痆斯國、迦毘羅國、拘尸那國、憍睒彌國、般遮羅國、波吒羅國、末土羅國、烏尸尼國、奔吒䟦多國、提婆䟦多國、迦尸國瞻波國，如是一切諸國王等，皆應受持般若波羅蜜多。」

時諸大眾、阿修羅等，聞佛所說諸災難事，身毛皆竪，高聲唱言：「願我未來不生彼國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸大眾、阿修羅等，聞佛所說諸災難事，身毛皆竪，高聲唱言：「願我未來不生彼國。」

時十六王，即捨王位修出家道，具八勝處、十一切處，得伏忍、信忍、無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時十六王，即捨王位修出家道，具八勝處、十一切處，得伏忍、信忍、無生法忍。

爾時，一切天人大眾、阿修羅等，散曼陀羅花、曼殊沙花、婆師迦花、蘇曼那花，以供養佛，隨其種性得三脫門、生空、法空、菩提分法。無量無數菩薩摩訶薩，散拘勿頭花、波頭摩花而供養佛，無量三昧悉皆現前，得住順忍、無生法忍。無量無數菩薩摩訶薩，得恒河沙諸三昧門，真俗平等，具無礙解，常起大悲，於百萬億阿僧祇佛剎微塵數世界，廣利眾生，現身成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切天人大眾、阿修羅等，散曼陀羅花、曼殊沙花、婆師迦花、蘇曼那花，以供養佛，隨其種性得三脫門、生空、法空、菩提分法。無量無數菩薩摩訶薩，散拘勿頭花、波頭摩花而供養佛，無量三昧悉皆現前，得住順忍、無生法忍。無量無數菩薩摩訶薩，得恒河沙諸三昧門，真俗平等，具無礙解，常起大悲，於百萬億阿僧祇佛剎微塵數世界，廣利眾生，現身成佛。

仁王護國般若波羅蜜多經囑累品第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁王護國般若波羅蜜多經囑累品第八

佛告波斯匿王：「今誡汝等！吾滅度後，正法欲滅，後五十年、後五百年、後五千年，無佛、法、僧。此經、三寶，付諸國王建立守護，令我四部諸弟子等，受持、讀誦，解其義理，廣為眾生宣說法要，令其修習出離生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告波斯匿王：「今誡汝等！吾滅度後，正法欲滅，後五十年、後五百年、後五千年，無佛、法、僧。此經、三寶，付諸國王建立守護，令我四部諸弟子等，受持、讀誦，解其義理，廣為眾生宣說法要，令其修習出離生死。

「大王！後五濁世，一切國王、王子、大臣自恃高貴，破滅吾教，明作制法，制我弟子。比丘、比丘尼不聽出家修行正道，亦復不聽造佛塔像。白衣高座，比丘地立，與兵奴法等無有異。當知爾時，法滅不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！後五濁世，一切國王、王子、大臣自恃高貴，破滅吾教，明作制法，制我弟子。比丘、比丘尼不聽出家修行正道，亦復不聽造佛塔像。白衣高座，比丘地立，與兵奴法等無有異。當知爾時，法滅不久。

「大王！破國因緣，皆汝自作。恃己威力，制四部眾，不聽修福。諸惡比丘受別請法。知識比丘共為一心，互相親善，齋會求福。是外道法，都非我教。百姓疾疫，無量苦難。當知爾時國土破滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！破國因緣，皆汝自作。恃己威力，制四部眾，不聽修福。諸惡比丘受別請法。知識比丘共為一心，互相親善，齋會求福。是外道法，都非我教。百姓疾疫，無量苦難。當知爾時國土破滅。

「大王！法末世時，國王、大臣、四部弟子，各作非法，橫與佛教作諸過咎，非法非律繫縛比丘，如彼獄囚。當知爾時，法滅不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！法末世時，國王、大臣、四部弟子，各作非法，橫與佛教作諸過咎，非法非律繫縛比丘，如彼獄囚。當知爾時，法滅不久。

「大王！我滅度後，四部弟子，一切國王、王子、百官，乃是任持護三寶者，而自破滅，如師子身中虫，自食師子肉，非外道也。壞我法者得大過咎——正法衰薄，民無正行，諸惡漸增，其壽日減，無復孝子，六親不和，天龍不祐，惡鬼惡龍日來侵害，災怪相繼為禍縱橫，當墮地獄、傍生、餓鬼，若得為人，貧窮下賤諸根不具——如影隨形、如響應聲，如人夜書，火滅字存，毀法果報亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！我滅度後，四部弟子，一切國王、王子、百官，乃是任持護三寶者，而自破滅，如師子身中虫，自食師子肉，非外道也。壞我法者得大過咎——正法衰薄，民無正行，諸惡漸增，其壽日減，無復孝子，六親不和，天龍不祐，惡鬼惡龍日來侵害，災怪相繼為禍縱橫，當墮地獄、傍生、餓鬼，若得為人，貧窮下賤諸根不具——如影隨形、如響應聲，如人夜書，火滅字存，毀法果報亦復如是。

「大王！未來世中，一切國王、王子、大臣，與我弟子橫立記籍，設官典主大小僧統，非理役使。當知爾時，佛法不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！未來世中，一切國王、王子、大臣，與我弟子橫立記籍，設官典主大小僧統，非理役使。當知爾時，佛法不久。

「大王！未來世中，一切國王、四部弟子，當依十方一切諸佛常所行道，建立流通。而惡比丘為求名利，不依我法，於國王前自說過患，作破法緣。其王不別，信受此語，橫立制法，不依佛戒。當知爾時，法滅不久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！未來世中，一切國王、四部弟子，當依十方一切諸佛常所行道，建立流通。而惡比丘為求名利，不依我法，於國王前自說過患，作破法緣。其王不別，信受此語，橫立制法，不依佛戒。當知爾時，法滅不久。

「大王！未來世中，國王、大臣、四部弟子，自作破法、破國因緣，身自受之，非佛法咎。天龍捨去，五濁轉增，若具說者窮劫不盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！未來世中，國王、大臣、四部弟子，自作破法、破國因緣，身自受之，非佛法咎。天龍捨去，五濁轉增，若具說者窮劫不盡。」

爾時，十六大國王聞說未來如是諸誡，悲啼號泣，聲動三千，天地昏闇，光明不現。時諸王等，各各至心受持佛語，不制四部出家學道，當如佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十六大國王聞說未來如是諸誡，悲啼號泣，聲動三千，天地昏闇，光明不現。時諸王等，各各至心受持佛語，不制四部出家學道，當如佛教。

爾時，恒河沙等無量大眾皆共歎言：「當爾之時，世間空虛是無佛世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，恒河沙等無量大眾皆共歎言：「當爾之時，世間空虛是無佛世。」

爾時，波斯匿王白佛言：「世尊！當何名此經？我等云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波斯匿王白佛言：「世尊！當何名此經？我等云何奉持？」

佛告大王：「此經名為『仁王護國般若波羅蜜多』，亦得名為『甘露法藥』，若有服行能愈諸疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大王：「此經名為『仁王護國般若波羅蜜多』，亦得名為『甘露法藥』，若有服行能愈諸疾。

「大王！般若波羅蜜多所有功德，猶如虛空不可測量，若有受持、讀誦之者，所獲功德，能護仁王及諸眾生，猶如垣牆，亦如城壁，是故汝等應當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王！般若波羅蜜多所有功德，猶如虛空不可測量，若有受持、讀誦之者，所獲功德，能護仁王及諸眾生，猶如垣牆，亦如城壁，是故汝等應當受持。」

佛說是經已，彌勒、師子吼等無量菩薩摩訶薩，舍利弗、須菩提等無量聲聞，欲界、色界無量天人，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，阿脩羅等，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，彌勒、師子吼等無量菩薩摩訶薩，舍利弗、須菩提等無量聲聞，欲界、色界無量天人，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，阿脩羅等，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。