佛說遍照般若波羅蜜經

佛說徧照般若波羅蜜經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說徧照般若波羅蜜經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊，得一切如來金剛三昧智，得一切如來種種具足最上寶冠，得一切如來大自在相應金剛智，受三界灌頂一切如來智印，乃至圓滿一切眾生所欲之願，種種變化，大明平等智慧，此大毘盧遮那常住三世平等一切如來金剛身語意業，稱讚一切如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊，得一切如來金剛三昧智，得一切如來種種具足最上寶冠，得一切如來大自在相應金剛智，受三界灌頂一切如來智印，乃至圓滿一切眾生所欲之願，種種變化，大明平等智慧，此大毘盧遮那常住三世平等一切如來金剛身語意業，稱讚一切如來。

爾時世尊住欲界他化自在天宮，而此宮殿以種種妙色大摩尼寶，種種真珠瓔珞，種種幢幡寶蓋，懸掛種種寶鈴，如是具足一切莊嚴。有菩薩摩訶薩眾，其名曰：金剛手菩薩、觀自在菩薩、虛空藏菩薩、金剛拳菩薩、發同心轉法輪菩薩、誐誐曩巘惹菩薩、破一切魔王菩薩、文殊師利菩薩。如是等六十八俱胝菩薩摩訶薩眾，恭敬圍繞而為說法。初善中善後善，其義深遠其語巧妙，純一無雜具足清白，宣說菩薩一切清淨法門：「若諸有情於欲清淨，是菩薩故；愛纏清淨，是菩薩故；一切行清淨，是菩薩故；見性清淨，是菩薩故；愛樂清淨，是菩薩故；貪清淨，是菩薩故；瞋清淨，是菩薩故；癡清淨，是菩薩故；藏清淨，是菩薩故；文字清淨，是菩薩故；意樂清淨，是菩薩故；觀清淨，是菩薩故；身清淨，是菩薩故；語清淨，是菩薩故；意清淨，是菩薩故；色清淨，是菩薩故；聲清淨，是菩薩故；香清淨，是菩薩故；味清淨，是菩薩故；觸清淨，是菩薩故。於意云何？一切法自性空自性清淨，般若波羅蜜亦自性空自性清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊住欲界他化自在天宮，而此宮殿以種種妙色大摩尼寶，種種真珠瓔珞，種種幢幡寶蓋，懸掛種種寶鈴，如是具足一切莊嚴。有菩薩摩訶薩眾，其名曰：金剛手菩薩、觀自在菩薩、虛空藏菩薩、金剛拳菩薩、發同心轉法輪菩薩、誐誐曩巘惹菩薩、破一切魔王菩薩、文殊師利菩薩。如是等六十八俱胝菩薩摩訶薩眾，恭敬圍繞而為說法。初善中善後善，其義深遠其語巧妙，純一無雜具足清白，宣說菩薩一切清淨法門：「若諸有情於欲清淨，是菩薩故；愛纏清淨，是菩薩故；一切行清淨，是菩薩故；見性清淨，是菩薩故；愛樂清淨，是菩薩故；貪清淨，是菩薩故；瞋清淨，是菩薩故；癡清淨，是菩薩故；藏清淨，是菩薩故；文字清淨，是菩薩故；意樂清淨，是菩薩故；觀清淨，是菩薩故；身清淨，是菩薩故；語清淨，是菩薩故；意清淨，是菩薩故；色清淨，是菩薩故；聲清淨，是菩薩故；香清淨，是菩薩故；味清淨，是菩薩故；觸清淨，是菩薩故。於意云何？一切法自性空自性清淨，般若波羅蜜亦自性空自性清淨。」

佛告金剛手菩薩：「於此般若波羅蜜一切清淨法門，有祕密吽字攝盡一切法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩：「於此般若波羅蜜一切清淨法門，有祕密吽字攝盡一切法。」

佛告金剛手菩薩：「一切清淨法門般若波羅蜜，若人於此聽受讀誦，彼人即入菩提道場，所有業障、報障、煩惱障，地獄惡趣及一切蓋纏，皆悉不生，一切苦惱皆悉滅盡。若復有人日日受持讀誦一心思惟，彼人現生得一切法平等金剛三昧，得一切自在愛樂安樂，入菩薩位，速證佛果，是故得名持金剛佛。如是所說一切法行，攝入祕密吽字義門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩：「一切清淨法門般若波羅蜜，若人於此聽受讀誦，彼人即入菩提道場，所有業障、報障、煩惱障，地獄惡趣及一切蓋纏，皆悉不生，一切苦惱皆悉滅盡。若復有人日日受持讀誦一心思惟，彼人現生得一切法平等金剛三昧，得一切自在愛樂安樂，入菩薩位，速證佛果，是故得名持金剛佛。如是所說一切法行，攝入祕密吽字義門。」

爾時遍照如來告金剛手菩薩：「此般若波羅蜜經，說一切如來寂法菩提。所謂：金剛平等菩提；金剛堅固義平等菩提；一義法堅等菩提；一切法自性清淨菩提。皆是大菩提，能除一切妄想等。若有人聽受讀誦恭敬供養，所有一切罪障皆得消除，乃至得坐菩提道場，速證阿耨多羅三藐三菩提。如是所說一切法行，攝入祕密盎字義門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時遍照如來告金剛手菩薩：「此般若波羅蜜經，說一切如來寂法菩提。所謂：金剛平等菩提；金剛堅固義平等菩提；一義法堅等菩提；一切法自性清淨菩提。皆是大菩提，能除一切妄想等。若有人聽受讀誦恭敬供養，所有一切罪障皆得消除，乃至得坐菩提道場，速證阿耨多羅三藐三菩提。如是所說一切法行，攝入祕密盎字義門。」

爾時釋迦如來，為調伏一切惡，說一切法平等最勝般若波羅蜜經：「貪所戲論應見其貪；癡所戲論應見其癡；一切法戲論應見一切法。般若波羅蜜應如是知。如是所說一切法行，攝入祕密𤚥字義門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦如來，為調伏一切惡，說一切法平等最勝般若波羅蜜經：「貪所戲論應見其貪；癡所戲論應見其癡；一切法戲論應見一切法。般若波羅蜜應如是知。如是所說一切法行，攝入祕密𤚥字義門。」

佛告金剛手菩薩：「若有人於此般若波羅蜜，聽聞受持讀誦憶念，假使彼人殺盡三界一切眾生，彼所造罪無量無邊，以此持誦功德之力速得消除，當證阿耨多羅三藐三菩提。如是所說一切法行，攝入祕密吽字義門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩：「若有人於此般若波羅蜜，聽聞受持讀誦憶念，假使彼人殺盡三界一切眾生，彼所造罪無量無邊，以此持誦功德之力速得消除，當證阿耨多羅三藐三菩提。如是所說一切法行，攝入祕密吽字義門。」

爾時自性清淨如來，復說一切法聚集觀自在智印般若波羅蜜經：「世間一切貪清淨故，一切瞋清淨，一切垢清淨，一切罪清淨，一切眾生清淨，一切法清淨，一切智清淨，般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時自性清淨如來，復說一切法聚集觀自在智印般若波羅蜜經：「世間一切貪清淨故，一切瞋清淨，一切垢清淨，一切罪清淨，一切眾生清淨，一切法清淨，一切智清淨，般若波羅蜜清淨。」

佛告金剛手菩薩：「若有人於此般若波羅蜜，聽聞受持讀誦憶念，彼人雖在一切貪欲泥中，貪欲煩惱而不能染，如紅蓮華淤泥不著故，如是不久當成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩：「若有人於此般若波羅蜜，聽聞受持讀誦憶念，彼人雖在一切貪欲泥中，貪欲煩惱而不能染，如紅蓮華淤泥不著故，如是不久當成阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時一切三界主如來，說一切如來灌頂生智藏般若波羅蜜經：「若施灌頂，當得三界之內一切王身；若施利行，當得所欲之願一切圓滿；若以法施，速證一切平等之法；若以財施，於身口意一切快樂。如是所說一切法行，攝入祕密怛覽字義門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切三界主如來，說一切如來灌頂生智藏般若波羅蜜經：「若施灌頂，當得三界之內一切王身；若施利行，當得所欲之願一切圓滿；若以法施，速證一切平等之法；若以財施，於身口意一切快樂。如是所說一切法行，攝入祕密怛覽字義門。」

爾時得一切智印常持一切密法如來，說一切如來住金剛智印般若波羅蜜經：「若受一切如來身印，即成就一切如來；若受語印，即成就一切法門；若受心印，即成就一切三摩地；若受金剛印，即成就一切如來最上金剛身口意業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時得一切智印常持一切密法如來，說一切如來住金剛智印般若波羅蜜經：「若受一切如來身印，即成就一切如來；若受語印，即成就一切法門；若受心印，即成就一切三摩地；若受金剛印，即成就一切如來最上金剛身口意業。」

佛告金剛手菩薩：「若有人於此經中，聽聞受持讀誦思惟，彼人速得成就具足富貴，速得成就金剛身口意密，不久證成最上阿耨多羅三藐三菩提。如是所說一切法行，攝入祕密惡字義門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩：「若有人於此經中，聽聞受持讀誦思惟，彼人速得成就具足富貴，速得成就金剛身口意密，不久證成最上阿耨多羅三藐三菩提。如是所說一切法行，攝入祕密惡字義門。」

爾時一切法戲論如來，說轉輪字般若波羅蜜經：「一切法無性故無相，一切法無相故無作，無作故無願，無願故一切法本來清淨，般若波羅蜜清淨。如是所說一切法行，攝入祕密暗字義門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切法戲論如來，說轉輪字般若波羅蜜經：「一切法無性故無相，一切法無相故無作，無作故無願，無願故一切法本來清淨，般若波羅蜜清淨。如是所說一切法行，攝入祕密暗字義門。」

爾時一切內輪如來，說入大輪般若波羅蜜經：「若入金剛平等故，亦得入一切如來輪；若利金剛平等入故，亦得入一切大菩薩輪；若法平等入故，亦得入一切法輪；若入一切平等故，亦得入一切輪。如是所說一切法行，攝入祕密囕字義門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切內輪如來，說入大輪般若波羅蜜經：「若入金剛平等故，亦得入一切如來輪；若利金剛平等入故，亦得入一切大菩薩輪；若法平等入故，亦得入一切法輪；若入一切平等故，亦得入一切輪。如是所說一切法行，攝入祕密囕字義門。」

爾時一切供養儀廣大生如來，說一切如來最上供養般若波羅蜜經：「發菩提心，廣伸供養一切如來；救度一切眾生，令受一切如來妙法，書寫供養受持讀誦；復得一切如來廣大供養。如是所說一切法行，攝入祕密唵字義門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時一切供養儀廣大生如來，說一切如來最上供養般若波羅蜜經：「發菩提心，廣伸供養一切如來；救度一切眾生，令受一切如來妙法，書寫供養受持讀誦；復得一切如來廣大供養。如是所說一切法行，攝入祕密唵字義門。」

爾時平等調伏一切如來，說金剛手調伏一切眾生正智藏般若波羅蜜經。說：「一切眾生平等故瞋亦平等；一切眾生調伏故瞋亦調伏；一切法平等故瞋亦平等；一切眾生平等故金剛亦平等。於意云何？為菩提故，如是調伏一切眾生。如是所說一切法行，攝入祕密憾字義門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時平等調伏一切如來，說金剛手調伏一切眾生正智藏般若波羅蜜經。說：「一切眾生平等故瞋亦平等；一切眾生調伏故瞋亦調伏；一切法平等故瞋亦平等；一切眾生平等故金剛亦平等。於意云何？為菩提故，如是調伏一切眾生。如是所說一切法行，攝入祕密憾字義門。」

爾時住一切法平等如來，說最上一切法平等般若波羅蜜經。說：「一切平等故，般若波羅蜜亦平等；一切利故，般若波羅蜜亦利；一切法故，般若波羅蜜亦法；一切業故，般若波羅蜜亦業。如是所說一切法行，攝入祕密紇凌字義門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時住一切法平等如來，說最上一切法平等般若波羅蜜經。說：「一切平等故，般若波羅蜜亦平等；一切利故，般若波羅蜜亦利；一切法故，般若波羅蜜亦法；一切業故，般若波羅蜜亦業。如是所說一切法行，攝入祕密紇凌字義門。」

爾時世主如來，說一切眾生住般若波羅蜜經：「一切眾生如來藏，即普賢大菩薩藏，一切自性故；即金剛藏，金剛灌頂故；即法藏，轉一切語故；即業藏，作一切方便事故。如是所說一切法行，攝入祕密紇凌字義門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世主如來，說一切眾生住般若波羅蜜經：「一切眾生如來藏，即普賢大菩薩藏，一切自性故；即金剛藏，金剛灌頂故；即法藏，轉一切語故；即業藏，作一切方便事故。如是所說一切法行，攝入祕密紇凌字義門。」

爾時無量無邊究竟如來，住無邊究竟法，說一切法住平等究竟金剛般若波羅蜜經：「般若波羅蜜無邊故，一切如來亦無邊；一切如來無邊故，般若波羅蜜亦無邊；乃至般若波羅蜜如一故，一切法如一；般若波羅蜜究竟故，一切法亦究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無量無邊究竟如來，住無邊究竟法，說一切法住平等究竟金剛般若波羅蜜經：「般若波羅蜜無邊故，一切如來亦無邊；一切如來無邊故，般若波羅蜜亦無邊；乃至般若波羅蜜如一故，一切法如一；般若波羅蜜究竟故，一切法亦究竟。」

佛告金剛手菩薩：「若有人於此般若波羅蜜，聽聞受持讀誦憶念，彼人得入究竟清淨菩薩行位，一切蓋障究竟不生，即得名為持金剛如來。如是所說一切法行，攝入祕密毘焰字義門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩：「若有人於此般若波羅蜜，聽聞受持讀誦憶念，彼人得入究竟清淨菩薩行位，一切蓋障究竟不生，即得名為持金剛如來。如是所說一切法行，攝入祕密毘焰字義門。」

爾時大遍照如來，得一切如來祕密法，悟一切戲論法，說大樂不空金剛三昧平等般若波羅蜜經：「最上法門，本來無物，無上中下，若能成就一切如來菩提法樂，降伏魔怨，三界自在，乃至救度一切眾生，令得最上利樂，是即名為大地菩薩。如是所說一切法行，攝入祕密娑𨩻字義門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大遍照如來，得一切如來祕密法，悟一切戲論法，說大樂不空金剛三昧平等般若波羅蜜經：「最上法門，本來無物，無上中下，若能成就一切如來菩提法樂，降伏魔怨，三界自在，乃至救度一切眾生，令得最上利樂，是即名為大地菩薩。如是所說一切法行，攝入祕密娑𨩻字義門。

「復次，金剛手菩薩！彼大菩薩乃至住在輪迴，亦作一切利益度諸眾生。一住方便智慧，所作事業悉得清淨，貪欲煩惱皆不能侵，如蓮在水淤泥非染，自在安樂堅固不退。如是所說一切法行，攝入祕密賀字義門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，金剛手菩薩！彼大菩薩乃至住在輪迴，亦作一切利益度諸眾生。一住方便智慧，所作事業悉得清淨，貪欲煩惱皆不能侵，如蓮在水淤泥非染，自在安樂堅固不退。如是所說一切法行，攝入祕密賀字義門。

「復次，金剛手菩薩！若人於此般若波羅蜜經，正心思惟日日讀誦，乃至隨喜聽聞，是人得一切快樂，復能成就金剛三昧不空大樂。如是所說一切法行，攝入祕密吽字義門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，金剛手菩薩！若人於此般若波羅蜜經，正心思惟日日讀誦，乃至隨喜聽聞，是人得一切快樂，復能成就金剛三昧不空大樂。如是所說一切法行，攝入祕密吽字義門。」

爾時世尊遍照如來，白金剛手大祕密主言：「我今復說二十五種般若波羅蜜祕密法門。汝今諦聽！真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊遍照如來，白金剛手大祕密主言：「我今復說二十五種般若波羅蜜祕密法門。汝今諦聽！真言曰：

「唵(引)曩謨薩哩嚩(二合)沒馱冐地薩埵喃(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨薩哩嚩(二合)沒馱冐地薩埵喃(引)

「唵(引)冐地唧多嚩日哩(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)冐地唧多嚩日哩(二合)

「唵(引)穌囉多娑怛𨩻(三合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)穌囉多娑怛𨩻(三合)

「唵(引)三滿多跋捺囉(二合)左哩也(二合)尾部摩儞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)三滿多跋捺囉(二合)左哩也(二合)尾部摩儞

「唵(引)阿儞嚕提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿儞嚕提

「唵(引)惹(引)底尾嚩哩帝(二合、引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)惹(引)底尾嚩哩帝(二合、引)

「唵(引)摩賀(引)囉(引)誐達哩彌(二合、引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀(引)囉(引)誐達哩彌(二合、引)

「唵(引)尾哩也(二合)迦嚩唧(去) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尾哩也(二合)迦嚩唧(去)

「唵(引)薩哩嚩(二合)誐(引)彌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)誐(引)彌

「唵(引)嚩日羅(二合)捺哩(二合)茶迦嚩左唧帝(引)吽(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日羅(二合)捺哩(二合)茶迦嚩左唧帝(引)吽(引)

「唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐帝(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐帝(引)

「唵(引)莎婆(引)嚩戍提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)莎婆(引)嚩戍提

「唵(引)達哩摩(二合)多(引)倪也(二合)曩尾戍馱 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)達哩摩(二合)多(引)倪也(二合)曩尾戍馱

「唵(引)迦哩摩(二合)尾輸達儞吽(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)迦哩摩(二合)尾輸達儞吽(引)

「唵(引)儞遜婆嚩日哩(二合)尼吽𠷑吒(半音) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)儞遜婆嚩日哩(二合)尼吽𠷑吒(半音)

「唵(引)迦(引)摩囉(引)儗 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)迦(引)摩囉(引)儗

「唵(引)惹(引)賀嚩日哩(二合、引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)惹(引)賀嚩日哩(二合、引)

「唵(引)薩哩嚩(二合)那(引)曳儞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)那(引)曳儞

「唵(引)紇凌(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)紇凌(二合)

「唵(引)阿迦(引)囉目契(去) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿迦(引)囉目契(去)

「唵(引)鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌帝(引)惹敢(切)昂吽(引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)鉢囉(二合)倪也(二合)波(引)囉彌帝(引)惹敢(切)昂吽(引)

「唵盎唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多迦(引)野誐哩(二合、引) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵盎唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多迦(引)野誐哩(二合、引)

「唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩(引)尾輸馱儞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩(引)尾輸馱儞

「唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多唧多縛日哩(二合、引)阿(入) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多唧多縛日哩(二合、引)阿(入)

「唵(引)三尾(引)誐野薩哩嚩(二合)薩埵喃謨叉野薩哩嚩(二合)播(引)野誐帝(引)毘也(二合)薩哩嚩(二合)三摩野嚩日囉(二合)吽怛囉(二合)吒(引音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)三尾(引)誐野薩哩嚩(二合)薩埵喃謨叉野薩哩嚩(二合)播(引)野誐帝(引)毘也(二合)薩哩嚩(二合)三摩野嚩日囉(二合)吽怛囉(二合)吒(引音)」

爾時世尊說此真言已，告金剛手菩薩言：「如是印呪，能破一切罪暗，能作一切吉祥，一切如來金剛祕密最上成就。若人得此，持誦聽聞，是即名為持金剛清淨如來。若有眾生於此般若波羅蜜經，受持讀誦隨喜聽聞，是人已曾於無量佛所，種諸善根植眾德本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此真言已，告金剛手菩薩言：「如是印呪，能破一切罪暗，能作一切吉祥，一切如來金剛祕密最上成就。若人得此，持誦聽聞，是即名為持金剛清淨如來。若有眾生於此般若波羅蜜經，受持讀誦隨喜聽聞，是人已曾於無量佛所，種諸善根植眾德本。

「復次，金剛手菩薩！若人聞此般若波羅蜜經一四句偈，得八萬俱胝那由他恒河沙等如來恭敬供養，何況解義為他演說。彼人持經之處，如佛塔廟，一切天、人、阿修羅等恒來作禮。若人流通此經展轉讀誦，獲宿命智，能知過去俱胝劫事，一切眾魔諸惡患難皆不能侵，常有四大天王及諸賢聖而作衛護。彼人臨命終時心不顛倒，一切諸佛及大菩薩俱來迎接，十方淨土隨意往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，金剛手菩薩！若人聞此般若波羅蜜經一四句偈，得八萬俱胝那由他恒河沙等如來恭敬供養，何況解義為他演說。彼人持經之處，如佛塔廟，一切天、人、阿修羅等恒來作禮。若人流通此經展轉讀誦，獲宿命智，能知過去俱胝劫事，一切眾魔諸惡患難皆不能侵，常有四大天王及諸賢聖而作衛護。彼人臨命終時心不顛倒，一切諸佛及大菩薩俱來迎接，十方淨土隨意往生。

「復次，金剛手菩薩！如是般若波羅蜜經聖要法門，成就如是最上法行勝妙功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，金剛手菩薩！如是般若波羅蜜經聖要法門，成就如是最上法行勝妙功德。」

佛說是經已，金剛手菩薩摩訶薩，及天、人、阿修羅、乾闥婆等，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，金剛手菩薩摩訶薩，及天、人、阿修羅、乾闥婆等，皆大歡喜，信受奉行。