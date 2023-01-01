金剛頂瑜伽理趣般若經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛頂瑜伽理趣般若經

唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐南天竺三藏金剛智依梵本於中天譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智、種種希有殊勝功德，已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠，過三界；已能善得一切如來遍金剛智，摩訶瑜伽自在無礙，決定清淨一切如來妙法智；已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印，所作事業皆得善巧成辦，餘一切有情種種希願，隨其無罪皆能滿足；已善安住三世平等，常無斷盡廣大周遍身語心性，猶若金剛等諸如來無動無壞。是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中，一切如來常所遊處，咸共稱美大寶藏殿。其殿無價摩尼所成，種種珍奇間雜嚴飾，眾生交映放大光明，寶鐸金鈴處處懸列，微風吹動出和雅音，綺蓋繒幡花幢綵拂，寶珠瓔珞半滿月等，種種雜飾而用莊嚴，賢聖天仙之所愛樂。與八十億大菩薩俱，一切皆具陀羅尼門、三摩地門、無礙妙辯，如是等類無量功德，設經多劫讚不能盡。其名曰：金剛手菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、虛空庫菩薩摩訶薩、金剛拳菩薩摩訶薩、文殊師利菩薩摩訶薩、發心即轉法輪菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、降伏一切魔怨菩薩摩訶薩。如是上首，有八十億大菩薩眾前後圍遶。宣說正法，初中後善，文義巧妙，純一圓滿清白梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵妙善成就如來金剛住持平等性智、種種希有殊勝功德，已能善護一切如來無上法王灌頂寶冠，過三界；已能善得一切如來遍金剛智，摩訶瑜伽自在無礙，決定清淨一切如來妙法智；已善圓證一切如來畢竟空寂平等性印，所作事業皆得善巧成辦，餘一切有情種種希願，隨其無罪皆能滿足；已善安住三世平等，常無斷盡廣大周遍身語心性，猶若金剛等諸如來無動無壞。是薄伽梵住欲界頂他化自在天王宮中，一切如來常所遊處，咸共稱美大寶藏殿。其殿無價摩尼所成，種種珍奇間雜嚴飾，眾生交映放大光明，寶鐸金鈴處處懸列，微風吹動出和雅音，綺蓋繒幡花幢綵拂，寶珠瓔珞半滿月等，種種雜飾而用莊嚴，賢聖天仙之所愛樂。與八十億大菩薩俱，一切皆具陀羅尼門、三摩地門、無礙妙辯，如是等類無量功德，設經多劫讚不能盡。其名曰：金剛手菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、虛空庫菩薩摩訶薩、金剛拳菩薩摩訶薩、文殊師利菩薩摩訶薩、發心即轉法輪菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、降伏一切魔怨菩薩摩訶薩。如是上首，有八十億大菩薩眾前後圍遶。宣說正法，初中後善，文義巧妙，純一圓滿清白梵行。

爾時世尊，為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門。此門即是菩薩句義。云何名為菩薩句義？所謂：「極妙清淨句義是菩薩句義；諸見永寂清淨句義是菩薩句義；微妙適悅清淨句義是菩薩句義；渴愛永息清淨句義是菩薩句義；胎藏超越清淨句義是菩薩句義；眾德莊嚴清淨句義是菩薩句義；意極適悅清淨句義是菩薩句義；意清淨句義是菩薩句義；色清淨句義是菩薩句義；聲清淨句義是菩薩句義；香清淨句義是菩薩句義；味清淨句義是菩薩句義；觸清淨句義是菩薩句義。何以故？乃至一切法自性清淨故。一切法自性清淨，即般若波羅蜜多最勝清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，為諸菩薩說一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門。此門即是菩薩句義。云何名為菩薩句義？所謂：「極妙清淨句義是菩薩句義；諸見永寂清淨句義是菩薩句義；微妙適悅清淨句義是菩薩句義；渴愛永息清淨句義是菩薩句義；胎藏超越清淨句義是菩薩句義；眾德莊嚴清淨句義是菩薩句義；意極適悅清淨句義是菩薩句義；意清淨句義是菩薩句義；色清淨句義是菩薩句義；聲清淨句義是菩薩句義；香清淨句義是菩薩句義；味清淨句義是菩薩句義；觸清淨句義是菩薩句義。何以故？乃至一切法自性清淨故。一切法自性清淨，即般若波羅蜜多最勝清淨。」

佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已，告金剛手菩薩等言：「金剛手菩薩！若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門，一經於耳，所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅，乃至菩提，不生惡道。若能日日受持讀誦正念思惟，即於此生定得一切法平等性金剛三摩地。經十六大菩薩生，定得如來執金剛性，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是菩薩句義般若理趣清淨法已，告金剛手菩薩等言：「金剛手菩薩！若有得聞此一切法自性清淨般若波羅蜜多理趣法門，一經於耳，所有煩惱障業極重諸罪皆自消滅，乃至菩提，不生惡道。若能日日受持讀誦正念思惟，即於此生定得一切法平等性金剛三摩地。經十六大菩薩生，定得如來執金剛性，疾證無上正等菩提。」

即說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即說密語：

「吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽」

爾時世尊，復依毘盧遮那如來之相，為諸菩薩說一切如來寂靜法性般若波羅蜜多甚深理趣現等覺門。所謂：「金剛平等成正覺，大菩提堅固性如金剛故；義平等成正覺，大菩提一義性故；法平等成正覺，大菩提自性清淨故；一切業平等成正覺，大菩提離一切分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復依毘盧遮那如來之相，為諸菩薩說一切如來寂靜法性般若波羅蜜多甚深理趣現等覺門。所謂：「金剛平等成正覺，大菩提堅固性如金剛故；義平等成正覺，大菩提一義性故；法平等成正覺，大菩提自性清淨故；一切業平等成正覺，大菩提離一切分別故。」

佛說如是法性門已，告金剛手菩薩言：「金剛手！若有得聞此四種寂靜性成正覺般若波羅蜜多理趣現等覺門，信解受持讀誦正念思惟，則能超越一切惡道，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是法性門已，告金剛手菩薩言：「金剛手！若有得聞此四種寂靜性成正覺般若波羅蜜多理趣現等覺門，信解受持讀誦正念思惟，則能超越一切惡道，疾證無上正等菩提。」

復說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說密語：

「闇(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「闇(引)」

爾時世尊，復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相，為諸菩薩說一切法普勝平等般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「貪無戲論性；瞋無戲論性；愛無戲論性。何以故？乃至一切無戲論性故。一切無戲論性，即般若波羅蜜多無戲論性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復依一切如來能調伏難調有情釋迦牟尼之相，為諸菩薩說一切法普勝平等般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「貪無戲論性；瞋無戲論性；愛無戲論性。何以故？乃至一切無戲論性故。一切無戲論性，即般若波羅蜜多無戲論性。」

佛說如是調伏眾惡般若理趣普勝法已，告金剛手菩薩等言：「金剛手！若有得聞一切法普勝平等般若波羅蜜多理趣法門，信解受持讀誦正念思惟，假使殺害三界一切有情，終不因斯墮於惡道。何以故？已受調伏心律儀故。常生善趣，修菩提行，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是調伏眾惡般若理趣普勝法已，告金剛手菩薩等言：「金剛手！若有得聞一切法普勝平等般若波羅蜜多理趣法門，信解受持讀誦正念思惟，假使殺害三界一切有情，終不因斯墮於惡道。何以故？已受調伏心律儀故。常生善趣，修菩提行，疾證無上正等菩提。」

復說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說密語：

「吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽」

爾時世尊，復依一切如來自性清淨相，為諸菩薩說一切法平等性觀自在智印般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「一切貪性清淨、瞋性清淨；一切貪性清淨故，一切垢性清淨、罪性清淨；一切垢性清淨、罪性清淨故，一切法性清淨、有情性清淨；一切法性清淨、有情性清淨故，一切智性清淨；一切智性清淨故，即般若波羅蜜多最勝清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復依一切如來自性清淨相，為諸菩薩說一切法平等性觀自在智印般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「一切貪性清淨、瞋性清淨；一切貪性清淨故，一切垢性清淨、罪性清淨；一切垢性清淨、罪性清淨故，一切法性清淨、有情性清淨；一切法性清淨、有情性清淨故，一切智性清淨；一切智性清淨故，即般若波羅蜜多最勝清淨。」

佛說如是平等智印般若理趣清淨法已，告金剛手菩薩等言：「金剛手！若有聞此一切法平等觀自在智印般若波羅蜜多理趣法門，信解受持讀誦正念思惟，雖在五欲塵中，不為客塵煩惱諸過所染，譬如蓮華雖在淤泥終不染著，乃至疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是平等智印般若理趣清淨法已，告金剛手菩薩等言：「金剛手！若有聞此一切法平等觀自在智印般若波羅蜜多理趣法門，信解受持讀誦正念思惟，雖在五欲塵中，不為客塵煩惱諸過所染，譬如蓮華雖在淤泥終不染著，乃至疾證無上正等菩提。」

復說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說密語：

「頡唎(二合、長聲)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頡唎(二合、長聲)」

爾時世尊，復依一切如來為三界之相，為諸菩薩說一切如來灌頂出現智藏般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「灌頂施，令得一切三界法王位故；財寶施，令得一切所願滿足故；淨法施，令得一切法寶性故；飲食施，令得一切身口意獲安樂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復依一切如來為三界之相，為諸菩薩說一切如來灌頂出現智藏般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「灌頂施，令得一切三界法王位故；財寶施，令得一切所願滿足故；淨法施，令得一切法寶性故；飲食施，令得一切身口意獲安樂故。」

佛說如是灌頂般若理趣智藏已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是灌頂甚深理趣智藏法門，信解受持讀誦正念思惟，速能滿足菩薩行，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是灌頂般若理趣智藏已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是灌頂甚深理趣智藏法門，信解受持讀誦正念思惟，速能滿足菩薩行，疾證無上正等菩提。」

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「怛㘕(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛㘕(二合)」

爾時世尊，復依一切如來常住智印密藏相，為諸菩薩宣說一切如來金剛智印甚深般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「執持一切如來金剛身印，得一切如來真實體性故；執持一切如來金剛語印，得一切門自在故；執持一切如來金剛心印，得一切三摩地具足故；執金剛持一切如來金剛智印，得最上身語心如金剛故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復依一切如來常住智印密藏相，為諸菩薩宣說一切如來金剛智印甚深般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「執持一切如來金剛身印，得一切如來真實體性故；執持一切如來金剛語印，得一切門自在故；執持一切如來金剛心印，得一切三摩地具足故；執金剛持一切如來金剛智印，得最上身語心如金剛故。」

佛說如是智印法已，告金剛手等言：「金剛手！若有得聞此一切如來金剛智甚深般若波羅蜜多理趣法門，信解受持讀誦正念思惟，即得成就最上金剛智印，於一切智及眾事業皆得圓滿，身語心性猶若金剛不可破壞，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是智印法已，告金剛手等言：「金剛手！若有得聞此一切如來金剛智甚深般若波羅蜜多理趣法門，信解受持讀誦正念思惟，即得成就最上金剛智印，於一切智及眾事業皆得圓滿，身語心性猶若金剛不可破壞，疾證無上正等菩提。」

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「惡」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡」

爾時世尊，復依一切無戲論法如來之相；為諸菩薩說文字轉輪品般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「一切法空，無自性故；一切法無相，離眾相故；一切法無願，離諸願故；乃至一切法自性清淨，即般若波羅蜜多自性清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復依一切無戲論法如來之相；為諸菩薩說文字轉輪品般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「一切法空，無自性故；一切法無相，離眾相故；一切法無願，離諸願故；乃至一切法自性清淨，即般若波羅蜜多自性清淨。」

佛說如是離諸戲論文字法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞此無戲論般若理趣輪字法門，信解受持讀誦正念思惟，於此一切法得無礙智，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是離諸戲論文字法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞此無戲論般若理趣輪字法門，信解受持讀誦正念思惟，於此一切法得無礙智，疾證無上正等菩提。」

復說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說密語：

「暗(上聲、引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「暗(上聲、引)」

爾時世尊，復依一切如來入廣大轉輪相，為諸菩薩說入廣大轉輪般若波羅蜜多甚深理趣平等性門。所謂：「入金剛平等性，得入一切如來轉輪故；入義平等性，得入一切菩薩法轉輪故；入法平等性，得入妙法轉輪故；乃至入一切法平等性，得入一切法平等性，得入一切法輪轉故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復依一切如來入廣大轉輪相，為諸菩薩說入廣大轉輪般若波羅蜜多甚深理趣平等性門。所謂：「入金剛平等性，得入一切如來轉輪故；入義平等性，得入一切菩薩法轉輪故；入法平等性，得入妙法轉輪故；乃至入一切法平等性，得入一切法平等性，得入一切法輪轉故。」

佛說如是入廣大轉輪般若理趣平等性已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是輪性甚深理趣平等性門，信解受持讀誦正念思惟，善能悟入諸平等性，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是入廣大轉輪般若理趣平等性已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是輪性甚深理趣平等性門，信解受持讀誦正念思惟，善能悟入諸平等性，疾證無上正等菩提。」

復說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說密語：

「吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽」

爾時世尊，復依一切如來廣大供養種種供具，為諸菩薩宣說最勝第一廣大供養種種供具般若波羅蜜多甚深理趣無上法門。所謂：「發菩提心即成廣大供養一切如來；救護一切有情即成廣大供養一切如來；住持妙法即成廣大供養一切如來；乃至書寫受持讀誦正念思惟供養般若波羅蜜多，即成廣大供養一切如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復依一切如來廣大供養種種供具，為諸菩薩宣說最勝第一廣大供養種種供具般若波羅蜜多甚深理趣無上法門。所謂：「發菩提心即成廣大供養一切如來；救護一切有情即成廣大供養一切如來；住持妙法即成廣大供養一切如來；乃至書寫受持讀誦正念思惟供養般若波羅蜜多，即成廣大供養一切如來。」

佛說如是真淨供養甚深理趣無上法已，告金剛手等言：「若有得聞如是供養般若理趣無上法門，信解受持讀誦正念思惟，速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是真淨供養甚深理趣無上法已，告金剛手等言：「若有得聞如是供養般若理趣無上法門，信解受持讀誦正念思惟，速能圓滿諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」

復說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說密語：

「唵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵」

爾時世尊，復依一切如來能調伏一切有情相，為諸菩薩宣說能伏一切有情祕密智藏般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「一切有情平等性，即忿怒平等性；一切有情調伏性，即忿怒調伏性；一切有情真法性，即忿怒真法性；一切有情如金剛性，即忿怒如金剛性。何以故？調伏一切有情令得菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復依一切如來能調伏一切有情相，為諸菩薩宣說能伏一切有情祕密智藏般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「一切有情平等性，即忿怒平等性；一切有情調伏性，即忿怒調伏性；一切有情真法性，即忿怒真法性；一切有情如金剛性，即忿怒如金剛性。何以故？調伏一切有情令得菩提故。」

佛說如是能善調伏甚深理趣智藏已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是調伏般若理趣智藏法門，信解受持讀誦正念思惟，能自調伏忿怒等過，亦能調伏一切有情常生善趣受諸妙樂，現世怨敵皆起慈心，善能修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是能善調伏甚深理趣智藏已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是調伏般若理趣智藏法門，信解受持讀誦正念思惟，能自調伏忿怒等過，亦能調伏一切有情常生善趣受諸妙樂，現世怨敵皆起慈心，善能修行諸菩薩行，疾證無上正等菩提。」

復說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說密語：

「郝」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「郝」

爾時世尊，復依一切如來住平等相，為諸菩薩說一切法最勝平等性甚深般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「一切法即平等性故，甚深般若波羅蜜多亦即平等性；一切法即第一義性故，甚深般若波羅蜜多亦即第一義性；一切法即法性故，甚深般若波羅蜜多亦即法性；乃至一切有業用性故，當知甚深般若波羅蜜多亦有業用性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復依一切如來住平等相，為諸菩薩說一切法最勝平等性甚深般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「一切法即平等性故，甚深般若波羅蜜多亦即平等性；一切法即第一義性故，甚深般若波羅蜜多亦即第一義性；一切法即法性故，甚深般若波羅蜜多亦即法性；乃至一切有業用性故，當知甚深般若波羅蜜多亦有業用性。」

佛說如是性平等性甚深理趣最勝法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是平等甚深般若理趣最勝法門，信解受持讀誦正念思惟，則能通達平等法性甚深般若波羅蜜多，於諸有情心無罣礙，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是性平等性甚深理趣最勝法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是平等甚深般若理趣最勝法門，信解受持讀誦正念思惟，則能通達平等法性甚深般若波羅蜜多，於諸有情心無罣礙，疾證無上正等菩提。」

復說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說密語：

「頡唎(二合、引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頡唎(二合、引)」

爾時世尊，復依一切如來為諸有情作加持相，為諸菩薩說一切有情加持故般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「一切有情即是如來藏，普賢菩薩性遍故；一切有情即是金剛，灌頂圓滿性故；一切有情即正法藏性，能轉一切正法語輪故；一切有情即是事業藏性，能作一切事業相應故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復依一切如來為諸有情作加持相，為諸菩薩說一切有情加持故般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「一切有情即是如來藏，普賢菩薩性遍故；一切有情即是金剛，灌頂圓滿性故；一切有情即正法藏性，能轉一切正法語輪故；一切有情即是事業藏性，能作一切事業相應故。」

佛說如是加持有情甚深理趣勝藏法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是遍滿般若理趣勝藏法門，信解受持讀誦正念思惟，則能通達勝藏法性，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是加持有情甚深理趣勝藏法已，告金剛手菩薩等言：「若有得聞如是遍滿般若理趣勝藏法門，信解受持讀誦正念思惟，則能通達勝藏法性，疾證無上正等菩提。」

復說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說密語：

「底利(二合、引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「底利(二合、引)」

爾時世尊，復依一切如來無量無邊際究竟盡相，為諸菩薩宣說一切法無量無邊際究竟盡平等般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「甚深般若波羅蜜多無量故，一切如來亦無量；甚深般若波羅蜜多無邊故，一切如來亦無邊；甚深般若波羅蜜多一性故，一切諸法亦一性；甚深般若波羅蜜多究竟盡故，一切諸法亦究竟盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復依一切如來無量無邊際究竟盡相，為諸菩薩宣說一切法無量無邊際究竟盡平等般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「甚深般若波羅蜜多無量故，一切如來亦無量；甚深般若波羅蜜多無邊故，一切如來亦無邊；甚深般若波羅蜜多一性故，一切諸法亦一性；甚深般若波羅蜜多究竟盡故，一切諸法亦究竟盡。」

佛說如是無邊無際究竟理趣金剛已，告金剛手菩薩等言：「金剛手！若有得聞如是究竟般若波羅蜜多理趣金剛法門，信解受持讀誦正念思惟，所有一切障礙皆得消滅究竟無餘，定得如來執金剛性，疾證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是無邊無際究竟理趣金剛已，告金剛手菩薩等言：「金剛手！若有得聞如是究竟般若波羅蜜多理趣金剛法門，信解受持讀誦正念思惟，所有一切障礙皆得消滅究竟無餘，定得如來執金剛性，疾證無上正等菩提。」

復說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說密語：

「毘藥(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘藥(二合)」

爾時世尊，復依一切如來離戲論祕密法性毘盧遮那相，為諸菩薩宣說普賢大樂金剛不空神呪，無量決定入諸法性，無初中後最勝第一，甚深般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「諸菩薩能廣大承事供養故，得最上大樂；能得最上大樂故，能得諸佛無上大菩提；得諸佛無上大菩提故，悉能降伏一切魔軍；降伏一切魔軍故，得於三界自在最勝成就；於三界自在最勝成就故，能遍饒益一切有情，悉與究竟最上安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復依一切如來離戲論祕密法性毘盧遮那相，為諸菩薩宣說普賢大樂金剛不空神呪，無量決定入諸法性，無初中後最勝第一，甚深般若波羅蜜多理趣法門。所謂：「諸菩薩能廣大承事供養故，得最上大樂；能得最上大樂故，能得諸佛無上大菩提；得諸佛無上大菩提故，悉能降伏一切魔軍；降伏一切魔軍故，得於三界自在最勝成就；於三界自在最勝成就故，能遍饒益一切有情，悉與究竟最上安樂。」

復說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說密語：

「薩梵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩梵

「有最勝者智， 常在生死中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有最勝者智， 常在生死中，

廣度諸眾生， 而不入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣度諸眾生， 而不入涅槃。

般若波羅蜜， 究竟方便智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜， 究竟方便智，

能成清淨業， 普淨於諸有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能成清淨業， 普淨於諸有。

又以於貪等， 調伏諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又以於貪等， 調伏諸世間，

乃至有頂天， 清淨無為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至有頂天， 清淨無為果。

在於生死中， 世法不能染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於生死中， 世法不能染，

如蓮華妙色， 塵垢所不污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蓮華妙色， 塵垢所不污。

大欲清淨人， 大施安樂人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大欲清淨人， 大施安樂人，

於三界自在， 作堅固利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於三界自在， 作堅固利益。」

復說密語： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說密語：

「訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「訶

「唵娜麼薩婆沒䭾母地薩埵喃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵娜麼薩婆沒䭾母地薩埵喃

「唵步地質多跋折嚟(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵步地質多跋折嚟(二合)

「唵三曼多跋陀羅(二合)者利耶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵三曼多跋陀羅(二合)者利耶

「唵真多麼抳(埵) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵真多麼抳(埵)

「唵過儞嚧提(陀) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵過儞嚧提(陀)

「唵 若(引)底尾𮅇帝(空) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 若(引)底尾𮅇帝(空)

「唵麼訶囉伽達䜝 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵麼訶囉伽達䜝

「唵寐(引)哩耶迦嚩制(王) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵寐(引)哩耶迦嚩制(王)

「唵薩婆伽弭儞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩婆伽弭儞

「唵跋折羅(二合)儞哩茶迦嚩折坻吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋折羅(二合)儞哩茶迦嚩折坻吽

「唵薩婆怛他孽帝(藏) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩婆怛他孽帝(藏)

「唵婆嚩婆(去聲、引)嚩秫提(光) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵婆嚩婆(去聲、引)嚩秫提(光)

「唵達麼多孃娜尾秫提(幢) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵達麼多孃娜尾秫提(幢)

「唵羯麼尾戌(引)達(你)唵(笑) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵羯麼尾戌(引)達(你)唵(笑)

「唵儞蘇皤跋折哩抳吽泮 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵儞蘇皤跋折哩抳吽泮

「唵羯麼邏霓(利) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵羯麼邏霓(利)

「唵惹呼跋折囇(因) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵惹呼跋折囇(因)

「唵薩婆娜(一引)以儞 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩婆娜(一引)以儞

「唵 頓唎(二合)羯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 頓唎(二合)羯

「唵 阿迦羅目契護 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 阿迦羅目契護

「唵 鉢利若波羅帝(叉)郝(拳)鑁(去聲)吽(剛) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵 鉢利若波羅帝(叉)郝(拳)鑁(去聲)吽(剛)

「唵(𭎘)闇(磨) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(𭎘)闇(磨)

「唵薩婆怛他孽多麼(引)祇尾戍(引)達儞(語) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩婆怛他孽多麼(引)祇尾戍(引)達儞(語)

「唵薩婆怛他孽多迦㜸囇(佛) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩婆怛他孽多迦㜸囇(佛)

「唵薩婆怛他孽多質多跋折囇(心) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩婆怛他孽多質多跋折囇(心)

「唵跋折囉薩埵微塞普吒耶薩婆播耶滿䭾娜儞鉢囉慕乞叉耶薩婆播耶𭒯底弊薩嚩薩怛晚薩嚩怛他𭒯多三昧耶跋囉吽怛囉吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵跋折囉薩埵微塞普吒耶薩婆播耶滿䭾娜儞鉢囉慕乞叉耶薩婆播耶𭒯底弊薩嚩薩怛晚薩嚩怛他𭒯多三昧耶跋囉吽怛囉吒」

佛說如是祕密語已，告金剛手菩薩祕密主言：「若諸有情得聞此二十五甚深般若波羅蜜多理趣祕密法門，信解受持讀誦正念思惟，現世即得一切如來金剛祕密最勝成就，不久當得一切如來大執金剛法性之身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是祕密語已，告金剛手菩薩祕密主言：「若諸有情得聞此二十五甚深般若波羅蜜多理趣祕密法門，信解受持讀誦正念思惟，現世即得一切如來金剛祕密最勝成就，不久當得一切如來大執金剛法性之身。」

爾時世尊謂諸菩薩，宣說如上諸法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！我此經典難可得聞，乃至極少至於一字，應知是人過去已曾供養諸佛，於諸佛所種諸善根。何況具足聽聞受持讀誦正念思惟，當知是人決定已曾供養恭敬尊重讚歎八十億那庾多恒河沙等諸佛。若是經典所在之處，此地則為有諸佛塔。若諸有情愛重此經，常隨守護不離身者，是人應受一切世間恭敬供養；是人當得宿命智通，能知過去無量劫事；不為一切諸天魔波旬之所擾亂，四天大王及諸餘天常隨衛護；一切諸佛及諸菩薩恒常供養攝受，十方淨土隨願往生。金剛手！我今略說般若波羅蜜多理趣法門功德如是，若廣說者窮劫不盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊謂諸菩薩，宣說如上諸法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！我此經典難可得聞，乃至極少至於一字，應知是人過去已曾供養諸佛，於諸佛所種諸善根。何況具足聽聞受持讀誦正念思惟，當知是人決定已曾供養恭敬尊重讚歎八十億那庾多恒河沙等諸佛。若是經典所在之處，此地則為有諸佛塔。若諸有情愛重此經，常隨守護不離身者，是人應受一切世間恭敬供養；是人當得宿命智通，能知過去無量劫事；不為一切諸天魔波旬之所擾亂，四天大王及諸餘天常隨衛護；一切諸佛及諸菩薩恒常供養攝受，十方淨土隨願往生。金剛手！我今略說般若波羅蜜多理趣法門功德如是，若廣說者窮劫不盡。」

佛說此經已，金剛手等諸菩薩，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿素羅、㜸嚕拏、緊那羅、摩護囉伽、人非人等，一切眾會，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，金剛手等諸菩薩，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿素羅、㜸嚕拏、緊那羅、摩護囉伽、人非人等，一切眾會，皆大歡喜，信受奉行。