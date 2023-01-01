實相般若波羅蜜經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實相般若波羅蜜經

唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏菩提流志譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆，以善成就一切如來金剛正智之所建立，種種殊特超於三界灌頂寶冠，摩訶瑜伽自在無礙，獲深妙智，證平等法，所作功業皆已究竟，隨眾生心悉令滿足，三世平等常無動壞，三業堅固猶如金剛普光明身。住欲界他化自在天王宮殿之中，其王宮殿種種嚴好，皆以大寶摩尼所成，繒蓋幢幡眾彩交映，珠瓔寶鐸風動成音，一切如來常所遊踐，咸共歎美吉祥第一。有菩薩摩訶薩八千萬人，前後圍繞供養恭敬。佛為說法，初中後善，其義深遠，其語巧妙，純一無雜清淨圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆，以善成就一切如來金剛正智之所建立，種種殊特超於三界灌頂寶冠，摩訶瑜伽自在無礙，獲深妙智，證平等法，所作功業皆已究竟，隨眾生心悉令滿足，三世平等常無動壞，三業堅固猶如金剛普光明身。住欲界他化自在天王宮殿之中，其王宮殿種種嚴好，皆以大寶摩尼所成，繒蓋幢幡眾彩交映，珠瓔寶鐸風動成音，一切如來常所遊踐，咸共歎美吉祥第一。有菩薩摩訶薩八千萬人，前後圍繞供養恭敬。佛為說法，初中後善，其義深遠，其語巧妙，純一無雜清淨圓滿。

其名曰：金剛手菩薩、觀自在菩薩、虛空藏菩薩、文殊師利菩薩、轉法輪菩薩、降伏一切魔菩薩。如是等菩薩摩訶薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其名曰：金剛手菩薩、觀自在菩薩、虛空藏菩薩、文殊師利菩薩、轉法輪菩薩、降伏一切魔菩薩。如是等菩薩摩訶薩而為上首。

爾時世尊在大眾中，為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門。所謂：「愛清淨位是菩薩位；見清淨位是菩薩位；深著清淨位是菩薩位；悅樂清淨位是菩薩位；藏清淨位是菩薩位；莊嚴清淨位是菩薩位；光明清淨位是菩薩位；身清淨位是菩薩位；語清淨位是菩薩位；意清淨位是菩薩位；色清淨位是菩薩位；聲清淨位是菩薩位；香清淨位是菩薩位；味清淨位是菩薩位；觸清淨位是菩薩位。何以故？一切法自性清淨故。一切法自性清淨，即般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在大眾中，為諸菩薩說一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門。所謂：「愛清淨位是菩薩位；見清淨位是菩薩位；深著清淨位是菩薩位；悅樂清淨位是菩薩位；藏清淨位是菩薩位；莊嚴清淨位是菩薩位；光明清淨位是菩薩位；身清淨位是菩薩位；語清淨位是菩薩位；意清淨位是菩薩位；色清淨位是菩薩位；聲清淨位是菩薩位；香清淨位是菩薩位；味清淨位是菩薩位；觸清淨位是菩薩位。何以故？一切法自性清淨故。一切法自性清淨，即般若波羅蜜清淨。」

爾時世尊說此法門已，告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門，一經於耳，是人所有煩惱障、業障、法障，極重諸罪皆自消滅，乃至菩提不生惡道。若復有人能日日中，受持讀誦思惟修習，即於現身得一切法平等性金剛三昧；餘十六生，當於一切法門而得自在遊戲快樂，乃至當獲諸佛如來金剛之身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法門已，告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此一切法自性清淨實相般若波羅蜜法門，一經於耳，是人所有煩惱障、業障、法障，極重諸罪皆自消滅，乃至菩提不生惡道。若復有人能日日中，受持讀誦思惟修習，即於現身得一切法平等性金剛三昧；餘十六生，當於一切法門而得自在遊戲快樂，乃至當獲諸佛如來金剛之身。」

爾時如來即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來即說呪曰：

「唅(長呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唅(長呼)」

爾時世尊，復以一切如來普光明相，為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門。所謂：「金剛平等成正覺，大菩提堅固性如金剛故；義平等成正覺，大菩提一義性故；法平等成正覺，大菩提自性清淨故；一切平等成正覺，大菩提離一切分別故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復以一切如來普光明相，為諸菩薩說一切諸佛寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門。所謂：「金剛平等成正覺，大菩提堅固性如金剛故；義平等成正覺，大菩提一義性故；法平等成正覺，大菩提自性清淨故；一切平等成正覺，大菩提離一切分別故。」

爾時世尊說此法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此四種寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門，受持讀誦思惟修習，應知是人即得超於一切惡道，疾證阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此四種寂靜性成正覺實相般若波羅蜜法門，受持讀誦思惟修習，應知是人即得超於一切惡道，疾證阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時如來復說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復說呪曰：

「唵(長呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(長呼)」

爾時世尊，復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相，為諸菩薩說一切法平等實相般若波羅蜜法門。所謂：「貪無戲論性；瞋無戲論性；癡無戲論性。何以故？一切法無戲論性故。一切法無戲論性，即般若波羅蜜無戲論性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復以一切如來能調伏難調眾生釋迦牟尼相，為諸菩薩說一切法平等實相般若波羅蜜法門。所謂：「貪無戲論性；瞋無戲論性；癡無戲論性。何以故？一切法無戲論性故。一切法無戲論性，即般若波羅蜜無戲論性。」

爾時世尊說此法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此一切法平等實相般若波羅蜜法門，受持讀誦思惟修習，假令其人殺害三界一切眾生，終不因斯墮於惡道。何以故？已受調伏心律儀故。當知是人疾得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此一切法平等實相般若波羅蜜法門，受持讀誦思惟修習，假令其人殺害三界一切眾生，終不因斯墮於惡道。何以故？已受調伏心律儀故。當知是人疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時如來復說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復說呪曰：

「憾(長呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憾(長呼)」

爾時世尊，復以一切如來自性清淨相，為諸菩薩說一切法平等性觀自在智印實相般若波羅蜜法門。所謂：「一切世間貪性清淨、瞋性清淨；一切世間貪性清淨、瞋性清淨故，一切世間垢性清淨、罪性清淨；一切世間垢性清淨、罪性清淨故，一切世間法性清淨、眾生性清淨；一切世間法性清淨、眾生性清淨故，一切世間智性清淨；一切世間智性清淨，即般若波羅蜜清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復以一切如來自性清淨相，為諸菩薩說一切法平等性觀自在智印實相般若波羅蜜法門。所謂：「一切世間貪性清淨、瞋性清淨；一切世間貪性清淨、瞋性清淨故，一切世間垢性清淨、罪性清淨；一切世間垢性清淨、罪性清淨故，一切世間法性清淨、眾生性清淨；一切世間法性清淨、眾生性清淨故，一切世間智性清淨；一切世間智性清淨，即般若波羅蜜清淨。」

爾時世尊說此法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此一切法平等觀自在智印實相般若波羅蜜法門，受持讀誦正念修習，是人雖在五欲塵中，不為貪欲諸過所染，譬如蓮華雖在淤泥非泥所著，乃至疾得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此一切法平等觀自在智印實相般若波羅蜜法門，受持讀誦正念修習，是人雖在五欲塵中，不為貪欲諸過所染，譬如蓮華雖在淤泥非泥所著，乃至疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時如來復說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復說呪曰：

「咭利(短呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「咭利(短呼)」

爾時世尊，復以一切如來為三界主相，為諸菩薩說一切諸佛灌頂出現智藏實相般若波羅蜜法門。所謂：「灌頂施，令一切得三界王位故；財寶施，令一切得所願滿足故；淨法施，令一切得諸法實性故；飲食施，令一切身心獲安樂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復以一切如來為三界主相，為諸菩薩說一切諸佛灌頂出現智藏實相般若波羅蜜法門。所謂：「灌頂施，令一切得三界王位故；財寶施，令一切得所願滿足故；淨法施，令一切得諸法實性故；飲食施，令一切身心獲安樂故。」

爾時如來復說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復說呪曰：

「怛纜(長呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛纜(長呼)」

爾時世尊，復以一切如來常住智印祕藏相，為諸菩薩說一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門。所謂：「一切諸佛所攝持金剛身印，得一切如來真實體性故；一切諸佛所攝持金剛語印，得一切法門自在故；一切諸佛所攝持金剛心印，得一切三昧具足故；一切諸佛所攝持金剛智印，得最上身語心如金剛故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復以一切如來常住智印祕藏相，為諸菩薩說一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門。所謂：「一切諸佛所攝持金剛身印，得一切如來真實體性故；一切諸佛所攝持金剛語印，得一切法門自在故；一切諸佛所攝持金剛心印，得一切三昧具足故；一切諸佛所攝持金剛智印，得最上身語心如金剛故。」

爾時世尊說此法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門，受持讀誦正念思惟，當知是人則得成就最上金剛印，於一切智及眾事業皆得圓滿，身口意性猶如金剛，乃至當成阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此一切諸佛金剛智印甚深處實相般若波羅蜜法門，受持讀誦正念思惟，當知是人則得成就最上金剛印，於一切智及眾事業皆得圓滿，身口意性猶如金剛，乃至當成阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時如來復說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復說呪曰：

「阿(短呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿(短呼)」

爾時世尊，復以一切如來永離戲論相，為諸菩薩說文字轉輪品實相般若波羅蜜法門。所謂：「一切諸法空，無自性故；一切諸法無相，離眾相故；一切諸法無願，離諸願故；一切諸法自性清淨，般若波羅蜜清淨故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復以一切如來永離戲論相，為諸菩薩說文字轉輪品實相般若波羅蜜法門。所謂：「一切諸法空，無自性故；一切諸法無相，離眾相故；一切諸法無願，離諸願故；一切諸法自性清淨，般若波羅蜜清淨故。」

爾時如來復說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復說呪曰：

「阿(烏舸反、短呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿(烏舸反、短呼)」

爾時世尊，復以一切如來入廣大轉輪相，為諸菩薩說入廣大轉輪實相般若波羅蜜法門。所謂：「入金剛平等性，得入一切如來轉輪故；入義平等性，得入一切菩薩轉輪故；入法平等性，得入妙法轉輪故；入一切平等性，得入一切轉輪故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復以一切如來入廣大轉輪相，為諸菩薩說入廣大轉輪實相般若波羅蜜法門。所謂：「入金剛平等性，得入一切如來轉輪故；入義平等性，得入一切菩薩轉輪故；入法平等性，得入妙法轉輪故；入一切平等性，得入一切轉輪故。」

爾時如來復說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復說呪曰：

「㘕(長呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「㘕(長呼)」

爾時世尊復以一切如來大善巧方便相，為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門。所謂：「發菩提心即為大善巧方便廣供養一切諸佛；救護眾生即為大善巧方便廣供養一切諸佛；住持正法即為大善巧方便廣供養一切諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復以一切如來大善巧方便相，為諸菩薩說最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門。所謂：「發菩提心即為大善巧方便廣供養一切諸佛；救護眾生即為大善巧方便廣供養一切諸佛；住持正法即為大善巧方便廣供養一切諸佛。」

爾時世尊說此法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門，若自書若教人書，若自受持若教人受持，若自讀誦若教人讀誦，若自思惟若教人思惟，若自供養若教人供養。隨其所作，即為大善巧方便廣供養一切諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此最第一廣供養諸佛實相般若波羅蜜法門，若自書若教人書，若自受持若教人受持，若自讀誦若教人讀誦，若自思惟若教人思惟，若自供養若教人供養。隨其所作，即為大善巧方便廣供養一切諸佛。」

爾時如來復說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復說呪曰：

「唵(長呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(長呼)」

爾時世尊，復以一切如來能調伏相，為諸菩薩說能調能攝一切眾生祕密智藏實相般若波羅蜜法門。所謂：「一切眾生平等性，是瞋平等性；一切眾生調伏性，是瞋調伏性；一切眾生真法性，是瞋真法性；一切眾生金剛性，是瞋金剛性。何以故？一切眾生調伏性即是菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復以一切如來能調伏相，為諸菩薩說能調能攝一切眾生祕密智藏實相般若波羅蜜法門。所謂：「一切眾生平等性，是瞋平等性；一切眾生調伏性，是瞋調伏性；一切眾生真法性，是瞋真法性；一切眾生金剛性，是瞋金剛性。何以故？一切眾生調伏性即是菩提故。」

爾時如來復說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復說呪曰：

「荷(長呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「荷(長呼)」

爾時世尊，復以一切如來住平等相，為諸菩薩說一切法最勝平等性實相般若波羅蜜法門。所謂：「一切法平等性故，般若波羅蜜平等性；一切法第一義性故，般若波羅蜜第一義性；一切法法性故，般若波羅蜜法性；一切法業用性故，般若波羅蜜業用性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復以一切如來住平等相，為諸菩薩說一切法最勝平等性實相般若波羅蜜法門。所謂：「一切法平等性故，般若波羅蜜平等性；一切法第一義性故，般若波羅蜜第一義性；一切法法性故，般若波羅蜜法性；一切法業用性故，般若波羅蜜業用性。」

爾時如來復說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復說呪曰：

「頡唎(長呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頡唎(長呼)」

爾時世尊，復以一切如來為眾生依怙相，為諸菩薩說一切眾生依怙實相般若波羅蜜法門。所謂：「一切眾生是如來藏，普賢菩薩體性遍故；一切眾生是金剛藏，金剛藏水所灌灑故；一切眾生是正法藏，是正言詞所說性故；一切眾生是妙業藏，善巧妙業所運為故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復以一切如來為眾生依怙相，為諸菩薩說一切眾生依怙實相般若波羅蜜法門。所謂：「一切眾生是如來藏，普賢菩薩體性遍故；一切眾生是金剛藏，金剛藏水所灌灑故；一切眾生是正法藏，是正言詞所說性故；一切眾生是妙業藏，善巧妙業所運為故。」

爾時如來復說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復說呪曰：

「底唎(長呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「底唎(長呼)」

爾時世尊，復以一切如來無量無邊際究竟盡相，為諸菩薩說一切法無量無邊際究竟盡平等實相般若波羅蜜法門。所謂：「般若波羅蜜無量故，一切諸佛亦無量；般若波羅蜜無邊故，一切諸佛亦無邊；般若波羅蜜一性故，一切諸法亦一性；般若波羅蜜究竟盡故，一切諸法亦究竟盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復以一切如來無量無邊際究竟盡相，為諸菩薩說一切法無量無邊際究竟盡平等實相般若波羅蜜法門。所謂：「般若波羅蜜無量故，一切諸佛亦無量；般若波羅蜜無邊故，一切諸佛亦無邊；般若波羅蜜一性故，一切諸法亦一性；般若波羅蜜究竟盡故，一切諸法亦究竟盡。」

爾時世尊說此法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此無量無邊際究竟盡實相般若波羅蜜法門，受持讀誦正念思惟，此人所有一切障累皆得消滅究竟無餘，疾至菩提，獲於如來金剛之身而得自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此無量無邊際究竟盡實相般若波羅蜜法門，受持讀誦正念思惟，此人所有一切障累皆得消滅究竟無餘，疾至菩提，獲於如來金剛之身而得自在。」

爾時如來復說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復說呪曰：

「驃(長呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「驃(長呼)」

爾時世尊，復以一切如來離戲論祕密法性普光明相，為諸菩薩說大安樂金剛不空無礙決定入法性無初中後最第一實相般若波羅蜜法門。所謂：「諸菩薩能廣大承事供養故，得最上大安樂；得最上大安樂故，得諸佛無上大菩提；得諸佛無上大菩提故，能降伏一切魔軍；降伏一切魔軍故，得於三界皆自在；於三界皆自在故，能遍饒益一切眾生，悉與究竟最上安樂。何以故？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，復以一切如來離戲論祕密法性普光明相，為諸菩薩說大安樂金剛不空無礙決定入法性無初中後最第一實相般若波羅蜜法門。所謂：「諸菩薩能廣大承事供養故，得最上大安樂；得最上大安樂故，得諸佛無上大菩提；得諸佛無上大菩提故，能降伏一切魔軍；降伏一切魔軍故，得於三界皆自在；於三界皆自在故，能遍饒益一切眾生，悉與究竟最上安樂。何以故？頌曰：

「有最勝智者， 常在生死中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有最勝智者， 常在生死中，

廣度諸群生， 而不入涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣度諸群生， 而不入涅槃。

般若波羅蜜， 究竟方便智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜， 究竟方便智，

能成清淨業， 普淨於諸有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能成清淨業， 普淨於諸有。

又以於貪等， 調伏諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又以於貪等， 調伏諸世間，

乃至有頂天， 清淨無違暴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至有頂天， 清淨無違暴。

在於生死世， 世法不能染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在於生死世， 世法不能染，

如蓮華妙色， 塵垢所不污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蓮華妙色， 塵垢所不污。

大欲清淨人， 大施安樂人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大欲清淨人， 大施安樂人，

於三界自在， 作堅固利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於三界自在， 作堅固利益。」

爾時世尊說此法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此大安樂金剛法性實相般若波羅蜜法門，於日日中每清旦時，若聽聞、若誦念，相續不絕，當知是人所有罪障皆自消滅，心常調暢第一安樂。於現身中，即得成就金剛不空無礙決定入法，復當成就一切如來金剛祕密堅固之身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！若有人得聞此大安樂金剛法性實相般若波羅蜜法門，於日日中每清旦時，若聽聞、若誦念，相續不絕，當知是人所有罪障皆自消滅，心常調暢第一安樂。於現身中，即得成就金剛不空無礙決定入法，復當成就一切如來金剛祕密堅固之身。」

爾時如來復說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來復說呪曰：

「莎訶(長呼)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「莎訶(長呼)」

爾時世尊為諸菩薩說如上諸法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！我此經典難可得聞，若有得聞乃至極少至於一字，應知是人過去已曾供養諸佛，於諸佛所種諸善根。何況有人具足聽聞讀誦之者，當知是人決定已曾供養恭敬尊重讚歎八十億那由他恒河沙等諸佛。若是經典所在之處，此地則為有諸佛塔。若復有人愛重此經，常隨守護不離身者，是人應受一切世間恭敬供養；是人當得宿命智通，能知過去無量劫事；不為一切天魔波旬之所擾亂，四天大王及餘諸天常隨衛護；一切諸佛及諸菩薩恒共攝受，十方淨土隨願往生。金剛手！我今略說實相般若波羅蜜法門功德如是，若廣說者窮劫不盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為諸菩薩說如上諸法門已，復告金剛手菩薩言：「金剛手！我此經典難可得聞，若有得聞乃至極少至於一字，應知是人過去已曾供養諸佛，於諸佛所種諸善根。何況有人具足聽聞讀誦之者，當知是人決定已曾供養恭敬尊重讚歎八十億那由他恒河沙等諸佛。若是經典所在之處，此地則為有諸佛塔。若復有人愛重此經，常隨守護不離身者，是人應受一切世間恭敬供養；是人當得宿命智通，能知過去無量劫事；不為一切天魔波旬之所擾亂，四天大王及餘諸天常隨衛護；一切諸佛及諸菩薩恒共攝受，十方淨土隨願往生。金剛手！我今略說實相般若波羅蜜法門功德如是，若廣說者窮劫不盡。」

佛說此經已，金剛手等諸菩薩，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切眾會，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，金剛手等諸菩薩，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，一切眾會，皆大歡喜，信受奉行。